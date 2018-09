Hoy por Hoy (13/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las Cíes las nueve en Canarias

Voz 1727 00:07 los trabajadores del astillero de Navantia en San Fernando en Cádiz ha decidido suspender sus movilizaciones lo hacen después de que el Gobierno haya asegurado que el contrato de las corbetas no corre peligro de que el ministro de Exteriores haya confirmado y defendido la venta de cuatrocientas voy ambas Arabia Saudí porque considera que son de alta precisión y no causan daños colaterales Cádiz Julio Camacho la asamblea de trabajadores del astillero de San Fernando

Voz 3 00:33 ha decidido esta mañana suspender las movilizaciones que tenía

Voz 0502 00:36 prevista la plantilla después de conocer que el Gobierno español ha enviado Laffón baja Arabia Saudí y que el contrato de construcción de cinco corbetas para el país Audi sigue adelante tras una semana de protestas en la calle vuelve la calma quiero de San Fernando con la confirmación del contratadas las corbetas que garantizará en esta planta con su actividad carga de trabajo para los próximos cinco años

Voz 1434 00:53 hay ciudadanos insiste en que Pedro Sánchez el presidente del Gobierno debe disipar las dudas que hay sobre su tesis Antonio Martín buenos días buenos días Pepa al presidente del Gobierno ha negado

Voz 1645 01:03 lo que esa tesis contenga plagios de otros autores anuncia acciones legales contra los medios que sostienen lo contrario pero mientras Ciudadanos va a pedir que Sánchez comparezca en el Congreso acaba de decirlo hace unos minutos Albert Rivera en un desayuno en Madrid en el que está Óscar García hola qué tal buenos días ha dicho Rivera que las informaciones periodísticas sobre el presunto plagio de la tesis del presidente Sánchez son graves y que lo que tiene que hacer es ir al Congreso a dar explicaciones por eso en los próximos minutos ciudadanos va a registrar en la Cámara Baja esa petición de comparecencia ante el pleno del presente señala

Voz 4 01:32 los con el dedo lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él sin esa tesis hay plagios como ser religiosa tesis quiénes eran los que estaban en el Tribunal si tienen algún vínculo con el su partido

Voz 1645 01:46 Rivera dice que espera contar con el apoyo de los partidos políticos no lo entenderían las familias que hacen tantos esfuerzos para pagar las carreras universitarias y los másteres es noticia que acabamos de conocer la Audiencia Nacional ha ordenado el registro de todas las sedes de la cadena ahí dental en España información de Miguel Ángel Campos

Voz 1645 02:25 gracias Campos y la nueva ministra de Sanidad María Luisa Carcedo ha prometido hace unos minutos su cargo en la Zarzuela ante el Rey y el presidente del

Voz 0010 02:31 el Gobierno prometo por mi conciencia

Voz 5 02:34 yo no cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Sanidad Consumo

Voz 6 02:39 como Bienestar Social cárcel

es sumamos que Salvamento Marítimo ha rescatado ochenta personas que viajaban a bordo de una patera cerca de la costa de Barbate esto en Andalucía en Canarias otra patera con diecisiete personas a bordo siete de ellas menores ha sido localizada esta pasada noche cerca de la costa de Lanzarote

cadena SER Madrid primer debate

Voz 1434 03:07 estado de la región para Ángel Garrido como presidente su discurso comienza a las doce sin límite de tiempo en la SER les hemos adelantado hoy uno de los anuncios que va a hacer Garrido la ampliación del bono social del agua también anunciará un plan para reducir el uso del vehículo privado en la capital Enrique García

Voz 0464 03:23 recupera así el empeño de Cifuentes que ya quiso disminuir los coches en el centro en dos mil quince pero que no llegó a materializar ninguna propuesta Garrido pretende ahora reducida a la mitad el uso de estos vehículos y para ello construirá dieciséis aparcamientos disuasorios en toda la Comunidad que serán gratuitos para los usuarios de los transportes públicos serán tres fases hasta dos mil veintinueve lo inminente la cosa la el próximo año de aparcamientos en San Sebastián de los Reyes Alcalá de Henares Collado Villalba Ciempozuelos la segunda medidas estamos contando en la SER la Comunidad amplía las ayudas del bono social del agua a todas las personas que cobran una pensión de viudedad por debajo de los mil euros entrará en vigor el uno de enero y afectará a casi doscientos mil pensionistas que hasta ahora pagaban una media de once euros pasarán a pagar siete

Voz 1434 04:05 más cosas los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos no descartan llevar ante los tribunales a los máximos responsables del fraude de los másteres declaraciones del catedrático Luis Ayala en La Ventana de Madrid

Voz 7 04:15 en el centro acción formulados de enfado y de hartazgo pero también por otro de de creciente movilización incluso hoy mismo nos planteamos además pasos todavía incluso se lo hemos lo hemos empezó a discutir incluso la posibilidad de demandar judicialmente a los que han nos han llevado esta pérdida de reputación

Voz 1434 04:33 la nueva reyerta con heridos graves en la capital la tercera en lo que llevamos de semana la Policía Nacional ha detenido a un hombre de treinta y tres años por apuñalar a otro de cuarenta y cuatro la víctima ha sido trasladada grave al hospital

Sor ha resultado herido leve tenemos veintiún grados ahora mismo en el en el centro de Madrid hoy vuelven a subir ligeramente las temperaturas

muy buenos días jueves trece de septiembre

Voz 0010 06:10 bueno no

Voz 1995 06:11 no sólo déjeme bordear el tema político para aplaudir sinceramente a ex alcalde valenciano condenado a ocho años por tráfico de drogas y armas que se niega a abandonar la Alcaldía que tendrá que ver al bicho se están haciendo bien las cosas en el pueblo y oye lo billetes razón uno puede dedicarse a la extorsión con y el crimen en su vida privada y tener el pueblo limpio como una patena ya abierto el centro de día no será la primera vez el caso es que es muy cansado ajustar una y otra vez la moral a la modas a las modas estos tiempos amigos bienvenidos a Hoy por hoy

Voz 1995 06:58 el botón de play de tu cosa religiosa de The News Letter eso es muy bien veo que te acuerdas de hoy no esta actuación años su trabajo está era hasta el botón esta no está no está llegando pero por favor no no olvida desde una cosa muy importante mañana como ya les hemos contado hacemos el programa en el castillo de Peñafiel ya saben tienen que venir tienes tragedia que ha dicho no que hay que contar si va a recoger el atasco de la espada y vamos a ir como las justas medievales una hay haber una ficción no vamos ahí a dejarnos la vida pero vamos ahí sí claro bueno mañana estamos en el castillo de Peñafiel un hablando de vino maravilloso de Miravet con humor que habla de lino ahí porque es una costumbre vieja tradición acuérdate el traje medieval mañana estaremos en el castillo de Peñafiel yo voy de Luis XV

Voz 2 07:57 porque todos los

Voz 12 07:59 tiene hoyos catorce entonces menor Rosa Márquez buenos días

Voz 6 08:05 hola qué tal cómo va la mañana pues aquí estamos de nuevo con propuestas interesantes bueno que esta deban cantar sobre todo ahora que vuelven de vacaciones con las pilas puestas

Voz 1995 08:14 con ganas de iniciar nuevos trabajos

Voz 6 08:16 primero de todos renovarse pues es muy fácil porque el corteinglés te ayuda poniendo a tu disposición todo lo que necesitas para conseguirlo en un solo lugar lleno de ventajas es decir sin salir de El Corte Inglés veamos si te has propuesto renovar su armario en El Corte Inglés te esperan muchas grandes ideas para darle un aire nuevo a tu armario de cara al otoño septiembre para eso

Voz 13 08:40 es ideal por ejemplo que te parecería poder

Voz 6 08:42 elegir entre más de seiscientas marcas de moda para estrenar las últimas tendencias de esta temporada interesante verdad ya que hablamos de renovación por qué no darle también un nuevo aire a tu hogar en El Corte Inglés lo tienes muy fácil porque vas a encontrar desde diseños sencillos al mejor precio hasta lo último en decoración te vas a sorprender ya lo verás resumiendo este año ya no tienes excusas porque todos es mucho más fácil en un único lugar el corteinglés listos para tu vuelta mañana como siempre os espero ser felices adiós

Voz 1995 10:17 juego

Voz 2 10:19 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 13 10:22 con Toni Garrido diez sí diez minutos

Voz 1995 10:25 es una hora menos en Canarias nuestra época Nos da pocas esperanzas para el intelecto no escucha el informativo IC en fin en Hoy por hoy tenemos la enorme suerte y el honor de contar con una colaboradora excepcional esta temporada contamos con una de las pocas personas que ha llevado a cabo una hazaña puramente intelectual un hallazgo al que llegó por el camino de la empatía

Voz 17 10:47 además atentas eso es que se dan cuenta de un fenómeno social impiden hacerlo cada vez con más fuerza a su alrededor es un fenómeno para hay que no hay palabra como lo que no se nombra no existe inventan una palabra para nombrarlo

Voz 1995 11:03 esta palabra explota de sentido con tanta fuerza que se convierte en la palabra del año incluye en el diccionario de la Real Academia que esa palabra esa fobia el miedo a los pobres su Acuña ahora es la catedrática de Ética de la Universidad de Valencia Adela Cortina Adela muy buenos días muy buenos días un verdadero placer un honor un orgullo poder compartir contigo este rato de de de de radio porque tenemos a Esperanza este año como objetivo de aprender a pensar tú eres la responsable

Voz 16 11:32 no no creo que yo creo que más bien como decía José Luis Aranguren hay que optar por el intelectual colectivo por aquello de que todos piensan juntos más allá de la polémica eh pero que

Voz 1995 11:46 hemos hablando de la Universidad dos estos días de de lo que se estudia de lo que uno dice que estudia de lo que realmente estudió el poner a prueba los conocimientos de uno de uno y otro más insisto de la carga y la trascendencia política además de todo eso parece bien

Voz 0010 12:01 estoy hablando de la universidad me parece fundamental el porque es una de las piezas clave de una sociedad desde el mundo moderno en todo el mundo moderno en la Universidad es una institución fundamental la universidad funcione bien salvo realmente clave entonces que se hable de ella me parece importante que Si se trata de hacer reformas y te está desde hacer cambios los pensemos seriamente porque merece la pena tenerlo el contexto en el que lo estamos nombrando no es el más agradable posible porque bueno en todas las universidades hay fallos como los ahí en los hospitales como los allí en los talleres de coro sí es como los hay en todas partes y efectivamente puede haber el lugares en la universidad que no sean de lo más presentable pero ocurre en todo habitualmente es si vamos a hablar de másters y de clases el de la gente suele ser muy honrada sean dar bien sus clases Si en examinar a los alumnos y no dar los certificados sino han certificado efectivamente que saben

Voz 1995 13:02 claro si estuviese lo de que hablen de ti aunque sea mal lo importante es que que hable en cualquier caso otro de los temas estos días es la desigualdad ayer Adela conocíamos que la FAO nos avisa a ya que el objetivo del milenio de acabar con la con el hambre no solamente no se está cumpliendo sino que ha aumentado el número de gente que que corre grave riesgo por el hambre y al mismo tiempo estamos que había más gordos y eso no no parece importarles demasiado

Voz 0010 13:34 bueno no parece importar los nadó pero realmente la tarea del siglo XXI es la de reducir las Igualdade es esto no solamente se dice desde el punto de vista ético que es a lo que yo me dedico fundamentalmente sino que lo dicen también los economistas que es una verdadera desgracia moral es una verdadera desgracia económica que existan estas radicales desigualdades que hacen muchísimo más difícil que crezca la economía todos los niveles sería importante incluso desde el punto de vista económico que se redujeran las desigualdades ir desde el punto de vista ético una de las metas el siglo XXI es reducir la desigualdad erradicar la pobreza esto está clarísimo y tenemos que conseguirlo

Voz 9 14:16 vamos sin colección dirección contrario totalmente nuevo las brechas aumenta este es el para mí el gran elefante en la habitación

Voz 1995 14:24 de de que no hablamos nunca todos los males

Voz 9 14:26 el mundo duramente sale de esta extraordinaria desigualdad

Voz 0010 14:31 pues efectivamente las brechas aumentan bueno se reducen en algunos lugares pero básicamente las brechas aumentan pero lo que sí que es creo un avance es este pensamiento que está viendo a nivel mundial ya a nivel global de que esto es inadmisible esto no se puede sostener de ninguna manera desde ningún punto de vista lo que deberíamos estar pensando en todas nuestras sociedades es en cómo resolver estos problemas en cómo resolver el problema de los inmigrantes pobres de los asilados políticos tendríamos que estar pensando en esto en vez de estar pensando en otras cosas porque si pusiéramos todo nuestro empeño en ello desde luego conseguiríamos esa reducción

Voz 1995 15:12 vale pero por contraste me gustaría que

Voz 0010 15:15 escucha esto es esto Aunque Vela

Voz 18 15:18 el Haro ni derivaría

Voz 19 15:20 muy lejos soy muy rico

Voz 1995 15:23 no necesito el dinero de nadie es estupendo soy realmente rico es Donald Trump bueno pues en miles de americanos que presume de su riqueza en ese momento momentos es la hora ir un poco el pudor a se a la riqueza antes pues claro la gente rica trataba de que no se supiera o que no se viera no sé si volveré pero ahora vemos cualquier red social está llena de gente que viene rica y lo intenta demostrar o bien pretende sea rica e que también tenemos las dos federaciones que no tiene un duro pero aparece ahí como si fuese algo hemos perdido un poco el poder

Voz 0010 15:54 bueno la verdad es que el pudor no no lo hemos tenido nunca desgraciadamente lo que pasa es que Donald Trump ha dado con eh los intereses de muchas gentes de las clases medias que le han votado porque querrían ser como él lo porque piensan qué les va a resolver la vida este creo que es una constante de todos los tiempos de hecho si recordamos el Lazarillo de Tormes y recordamos aquel Escudero que salía de su casa con el palillo entre los dientes tratando de hurgar sea la comida que no había Ike Le hacía creer al Lazarillo que este debe ser un señor estupendo porque tiene muchísimo dinero y voy a poder vivir muy bien con él él no estaba aparentando lo que no tenía también eh Blasco Ibáñez escribe a Annan los burgueses valencianos preferían comer arroz que es lo más barato pero poder lucir la tarta Ana en el paseo este intento de aparentar es viejo como la historia de la humanidad siempre hemos intentado aparentar tener más Auxerre más de lo que somos desgraciadamente es viejo como el estrés de la humanidad bueno esto tiene sus repercusiones en que por una parte dicen que uno de los móviles del consumo es querer aparentar o querer estar a la altura de los ricos a la altura de los que están bien y eso les interesa muchísimo a determinadas cadenas hacer propaganda de sus grandes ricos que aparecen en las pasarelas que aparecen por todas partes punto es la gente la gente con sume más por otra parte porque si aparentar riqueza los demás querrán acercarse a nosotros porque quién se va a querer acercar a un pobre que es al fin y al cabo un paria yo creo que eso tiene todas esas lecturas que son muy serias vienen de toda la historia de la humanidad y este es el tema de la apuró fobia que es viejo como la humanidad

Voz 1995 17:42 totalmente cierto que bueno escucharte hay que reflexión más interesante Adela fíjate que esas redes sociales que se llenan de gente presumiendo en ocasiones de lo que no tiene también son el epicentro de la exhibición mundo cualquier resquicio me da igual si es eh Facebook Twitter e Instagram cualquiera de ellas que eso que utilizamos para decirle al mundo donde estamos los que hacemos qué comemos donde hemos estado donde vamos a ir bueno son grandes grandes en lugares donde se da culto al culto al cuerpo pero este verano fíjate Adela de un artículo muy interesante en el diario El Mundo un artículo sobre Virginia Beach una playa en el corazón de Estados Unidos entre los estados sacarme al norte de Virginia precisamente donde ahora están en alerta por un huracán cancilleres fuero decía el periodista que la gran mayoría de la gente iba completamente tapada a la playa la mayor parte Estados Unidos está prohibido hacer topless recuerden pero bañarse vestido era otro nivel de pudor es como si en esta época de gran exhibición que los lugares públicos decir tú cualquier social está llena de gente exhibiéndose pero en los lugares públicos cada vez nos volvemos más pudorosa tiene sentido eso Adela pues la verdad es que lo que hay

Voz 0010 18:55 no es que los seres humanos somos absolutamente con

Voz 1995 18:57 hay tareas

Voz 0010 19:00 las características que los define el vivir totalmente en la contradicción porque esto obviamente es una contradicción clarísima pero también por otra parte muestra que efectivamente hay un sentido del pudor que es un tema del que deberíamos de hablar porque merece la pena no del sentido del pudor del sentido de la vergüenza yo creo que son temas que son enormemente interesantes después de apuntar que claramente el ser humano es contradictorio porque lo que acabamos de fomentar pues muestra que hay una incoherencia entre una cosa y otra que esto desgraciadamente también aparecen los constituye no

Voz 1995 19:32 sí bueno y hay quien sostiene que la incoherencias la base misma de la felicidad pero fíjate tenemos al teléfono al autor de este artículo se llama Pablo Pardo lo tenemos al teléfono es corresponsal en Washington desde el año dos mil tres Pablo muy buenos días

Voz 12 19:46 hola buenos días creíamos que las

Voz 1995 19:49 sociales que se inventaron precisamente de Estados Unidos no estarían abocado una sociedad más exhibicionista sin embargo las playas de Estados Unidos como tú los cuentas la mayor parte la gente va tapada puritanismo

Voz 1645 20:00 por complejo por ambas cosas

Voz 12 20:02 yo creo que es por ambas cosas por ejemplo en en una playa como la de Vic en la que se centraba que el artículo es en una zona que está en el sur de EEUU y es una zona tradicional bastante conservadora y entonces bueno de hecho cuando yo les pregunte a la gente que porque porque había gente bastante gente efectivamente está tapada iba la gente se mete en el agua la pala e incluso hay hay mujeres que se meten en el agua pues completamente vestidas la respuesta que me dijeron es por molestias decir sí que tiene un componente religioso hay gente que usarlo lo que se llaman pues las camisetas se bañó vamos que son simplemente camisetas normal que tú te las pones para meterte en el agua o para meterse en la piscina también hay gente en en la piscina pero en el caso concreto de de esta playa yo personalmente pienso que se debe en buena medida a factores pues bastantes religiosos una zona ultra evangélica los evangélicos pues tienen mucha preocupación con todo eso en otros sitios yo creo que es una cosa sin mezclada más bien mixta yo creo que hay gente que no tiene

Voz 20 21:17 eh eh

Voz 12 21:18 bueno tiene más que pudor en el sector religioso o moral el término lo que tienen es vergüenza porque si hay una digamos la culto al cuerpo y una obsesión al cuerpo muy considerables también es cierto que pasa otra cosa ahora mismo en Estados Unidos sobre todo en las grandes ciudades y sobre todo entre los afroamericanos jóvenes que es que la moda es decir sin camisa

Voz 16 21:42 por la calle sin camiseta

Voz 12 21:45 ir sin camiseta efectivamente seguir enseñando el torso evidentemente un torso muy cachas muy espectacular muy afilado etc

Voz 1995 21:55 era tramo los otros cobras ingleses en Benidorm nosotros a la moda y una pregunta de ahora mismo hace vacaciones en en Gijón Pablo la comparación entre una playa asturiana Virginia bicha admite alguna comparación hay algún punto más allá del agua y la arena

Voz 12 22:15 hombre la vez es mucho más bonita que la playa de David tiene la playa bueno aquí en España sobre todo cuando se compara con consintió esperamos de de como digo de la América real como a la gente por un lado está muchísimo más delgada y problemas de obesidad que hay en Estados Unidos o en México o en otros países gigantesco comparado con con el nuestro luego pasó es decir en Estados Unidos el topless está prohibido en la inmensa mayor parte del país yo creo que está permitido en algunas playas en Florida pero muy pocos sitios yo una vez recuerdo la única me parece que era la única playa nudista de toda la costa Este o por lo menos creo que solamente había una era en que es una zona además muy exclusivas muy curioso muy exclusiva donde va a veranear pues por ejemplo

Voz 1995 23:10 dos géneros él

Voz 21 23:12 va a ver si él lo va a veranear

Voz 12 23:16 la playa a la isla es decir donde muy cerca de donde donde tienen la mansión los Kennedy etcétera fueron justamente una una playa entre entre acantilados de una zona de la cual paradójicamente procede uno de los personajes más importantes de móvil pero bueno es la única playa nudista que puede haber a lo mejor en dos mil o tres mil kilómetros

Voz 1995 23:40 lo vamos a dejar que sigas disfrutando de sus vacaciones Pablo Pardo corresponsal de The Washington muchísimas gracias por atendernos buen trabajo

Voz 12 23:46 al

Voz 16 23:46 venga gracias gracias a Vila de qué sirve el pudor que nos protege

Voz 0010 23:51 pues él pudo hornos protege protege nuestra intimidad para no estar expuestos continuamente bueno hay un pudo el cuerpo que es el que estáis hablando que estabais diciendo que efectivamente puede llevar hasta el puritanismo y eso sí que es una mala cosa evidentemente pero hay otro pudo sensato que consiste en resguardar de alguna manera la propia intimidad que puede ser corporal lo pueden ser las relaciones que se tienen con las personas cercanas a las que se quiere ir la preocupación entonces es si tenemos que publicar todo aquello que pertenece también a nuestra intimidad o si tenemos que tener reservado un espacio que es el nuestro el que nos constituye como personas y que no tenemos por qué poner en el mercado público que a mi me parece que estamos en un mundo en el que estamos hablando de que es un tiempo de ex tímida en pero de un tiempo de intimidad porque las gentes no sólo vendemos el aspecto corporal sino que vendemos también el aspecto de esas relaciones personales que deberían de ser un poco nuestro núcleo para proteger ese mundo nuestro que al fin y al cabo nos pertenecen los constituye ahí sí yo creo que todos buen fin supo cómo atacar todos esos programas en que las gentes están vendiendo sus relaciones personales y su pensamiento y en las redes bueno yo creo que la intimidad también hay que tener un cierto pudor con ello y protegerla no cierto misterio

Voz 1995 25:21 si las grandes religiones esos grandes movimientos tienen un halo de misterio de de descubrir aproximarse si no

Voz 9 25:28 los revisamos todos contra y no ningún tipo de pudor a la hora contra quiénes somos acabamos también con este misterio no y además es curioso hablando de esto que el el el puritanismo que en los nombrado varios es que viene otros rostro tantísimo Pere es curioso como el el puritanismo verá Adela es que recicla en cada momento en edad en cada década para manifestarse en una forma o desde dónde viene el puritanismo es algo dentro del ser humano que tiene que salir

Voz 1995 25:56 bueno

Voz 9 25:57 es es una exageración a mi juicio de lo que sería el pudor

Voz 0010 26:00 que efectivamente tiene que salir en todas las épocas con formas distintas ese afán de proteger lo que debería de pertenecer yo no diría tanto bueno al misterio puede ser pero sobre todo a la persona misma que es suya y que no tiene porqué estar al alcance de todo el mundo yo creo que es los resurge en las distintas épocas y que efectivamente puede llegar a esa situación acata de el puritano que no permite ningún tipo de exhibición de nada eso es es agraciado oí ocurre en todas las culturas pero bueno estaría el otro lado porque los sentimientos siempre tienen un grado de ambigüedad muy grande y estaría ese otro lado de El pudor y cuida de sí mismo que creo que hoy en días está perdiendo en exceso porque creo que efectivamente se está vendiendo la propia intimidad pueso por dinero o por salir en las redes au por salir en los medios de comunicación yo creo que hay algo en cada uno que debería de resguardarse protegerse

Voz 1995 27:04 me encanta la palabra no es una palabra que no llevaba mucho en Suecia desde luego y muy y muy poco e Adela un verdadero placer hasta hasta dentro de unas semanas Adela Cortina un placer gracias

Voz 18 27:17 muchísimo usted poco

Voz 2 27:56 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 30 32:25 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus Comissió

Voz 1995 33:20 hoy Toni Garrido tenemos con nosotros a las dos mejores mentes marketiniana se dice marketiniana fichero puedo decir yo creo y publicitarias del mundo no del país del mundo son Toni Segarra y Gonzalo Madrid hasta llegar a fíjese tiene una mente tan brillante tan buena que está en Mallorca es decir si no se puede pedir más decir no se puede ser más genio vio en la isla desierta si además ha sido en septiembre que es cuando hay que que relevante en aquel que Mallorca es que está de vacaciones no no a Pera buenos días mejor explicó que hace ese Mallorca pues debería a un arquitecto de de campos del pueblo de Campos hombre campos quinientos esto está muy cerca de Felanitx que es mi pueblo exacto de recuerdos

Voz 13 34:14 la idea partidario llegar bate una caza que te puede dejar

Voz 1995 34:17 lo que viene a ver Toni Gonzalo vosotros tenéis insisto dos de las mentes marketiniana publicitarias más importantes en el caso de Tony corroboraba intuyo un camino con el mejor creativo publicitario del mundo Sagarra vosotros creéis que hay alguna más de nadie te cree ella arriba no no que es verdad eso es así no lo digo yo lo dice la profesión de Toni Segarra dice que es uno de los mejores del mundo pero estas cree también Jaime creéis que ya alguna manera alguna posibilidad por pequeña que sea de revertir la deteriorada imagen de la Universidad Rey Juan Carlos que morir es verdad que ahora depende

Voz 3 34:55 el grado de solemnidad que queramos tener esta conversación decir si nos ponemos muy profundos

Voz 9 35:01 no somos nosotros pero vamos a hacer

Voz 3 35:03 ver cara seria pues yo que sé pues sí evidentemente primero tienes que hacer una purga tienes que dejar de regalar Masters tendrá que cambiar cambiado responsable de fichar al juez Garzón de decano de catedrático para que eso tenga cierta credibilidad y luego hay una opción que es cambiar el nombre y ahí empezaremos a trabajar nosotros ya hay otra ponen menos solemne ahí otra reflexión Yes oye hay mercado para para una universidad que regale títulos pues no es un mal producto

Voz 1995 35:26 no déjalo correr

Voz 3 35:29 es un tema de R

Voz 1995 35:31 branding Cecilio silla vamos a Universidad de manera de remontar

Voz 0201 35:35 hombre si podríamos podríamos nombrarla como realmente debía llevarse que ese Rey emérito Juan Armero no Yazid desde el cómodo se bajan poco las expectativas

Voz 3 35:44 ha de otro tema hay perdón de rompo más aquí en la ineficacia de Juan Carlos que yo supongo que el pobre hombre estará diciendo pero porque conmigo pero porque otra vez conmigo Gara traslación dejaban galo dicen no te puede llamar hijo mío Politécnica de Masats

Voz 1995 35:57 Josep ya pero creía que de alguna forma

Voz 3 36:00 afecta a la imagen de

Voz 1995 36:02 qué mérito todo esto realmente hay traslación hoy a cada uno tienen los yo creo que ya no ya no está a la altura ya anunciadas a todas batió yo creo que

Voz 0201 36:10 la posibilidad está pensando está dándole vueltas y Reguera posibilidad un tanto arriesgada que es inscribirse en los últimos tiempos hemos leído que la gente de Google y Facebook los jefe de recursos humanos hablando al rato de que ya no les importan las titulaciones académicas que las gangas no sirven para para uno de los oficios no pues porque no vender eso precisamente es decir si estos título estos másters no sé bien parada pues son perfectos para para los nuevos tiempo no títulos para el mundo de hoy de otros que no siempre

Voz 3 36:36 vale vale abrió un cambio yo tengo mucha fe en la en como olvidamos Toto es decir yo creo que tu cambia el nombre sea cuando cambia el nombre de algo no lo hace es por los que ya lo conocen por ese nombre lo saben hace el futuro es decir cómo lo quiera llamar omite propia ahora Mister prohibirla pero lo hace porque para tu hijo que no tiene esa referencia el nombre nuevos será el nuevo no como un mote pues para mí el Instituto será yo qué sé aunque él diga que sea Francisco Martínez pero el que le conozca ya como Francisco Martínez fue fenomenal yo escribí una experiencia es que me fui a Manhattan estaba IBI un hotel ahí en el Soho maravilloso estaba con Michelle yo qué sé el dominico hotel maravilloso tan bien de repente coge un mapa segundo día vi que mi hotel se llamaba Trump Hotel yoga hice no es que Trump como embajada le odia

Voz 13 37:25 a cambio el nombre a sus hoteles

Voz 3 37:27 que yo pensé coño llegó a saber que detrás no vengo vengo videojuego jugadas con ignorancia es así un poco el birlo que cambió el nombre dramas tramo tenido digamos bueno

Voz 1995 37:35 no no es mala cosa vamos a escuchar un un anuncio que es algo a lo que vosotros os dedicáis estamos de la Universidad de los másters dudosos ya saben puso fin a la carrera de Cristina Cifuentes provocó la dimisión hace dos días de la ministra de Sanidad y en estos momentos compromete seriamente la carrera política de lío del PP Pablo Casado bueno el caso es que el centro académico hasta hace muy poco vendía proximidad modernidad y futuro y utiliza una palabra que me encanta la semi presencia Alida sea lo sé ni presencial ni no es esto y que como Segarra no esto en recuerdo milenio estar pérdida de de lejos la semi pero bueno así se anunciaban

Voz 36 38:13 desde el año dos mil seis hemos evolucionado con la sociedad digital por ello en dos mil catorce creamos u r JC Online grados semi presenciales másteres online formación abierta en cualquier lugar en cualquier dispositivo nos adaptamos a y cambiamos para mejorar te presentamos tu nueva plataforma Aula Virtual

Voz 1995 38:38 de gran registros cuál es todo explicaría todo no semipresencial más son semi Masters

Voz 0201 38:42 dos Masters virtuales sean realidad Keynes de que no

Voz 1995 38:45 quejamos así el hay que escuchar a publicidad pero el el concepto semipresencial sería o de kilómetro cero Nahon kilómetros tienen coches pero no poner ahí pone que tiene más pero buscamos una manera en este caso especialistas como vosotros con el colmillo muy retorcido buscan la manera de que eso de no ir no sean oír sino sea semi semi estar lejos de mi casi casi bienes e casi te enteras casi másteres semi listo que no están

Voz 3 39:17 bueno a mí al final me pero yo tengo la es muy feo decirlo pero toda suerte de no tienen ningún amigo licenciado Universidad juega lo primero por tanto no me llega la empatía de sufrir por alguien que haya estudia de verdad vea como ahora todo el mundo habla de lo que ocurra hoy parece que no tiene valor pero era admitir que si tuviera algún amigo familiar ha llegado yo mismo que hubiera hecho la carrera ahí porque entiendo que esto serán regalaba tres entiendo que los otros dos mil doscientos habrán juego

Voz 1995 39:42 cada recibido muchas llamadas miles de llamadas estos días en la Cadena Ser de profesores durante este bajan y que se deja la vida is un ERE heroica tiempo

Voz 3 39:51 de hecho la campaña debería hacer es habría que dar voz a aquella gente que ha trabajado yo no sé cuál ese no sé qué tendrían que decir pero yo creo que ahí hay cierta empatía a sociedades decidió suerte que aquí decidido venir

Voz 1995 40:02 Pablo el que fuera previamente a parece que lo que hecho no vale nada yo creo que la negativa de salvarlo es que sean los alumno lo que lo salven vale eso ocurre a parte del branding algún alguna acción concreta para que son universidad remonte silentes va en serio esto tiempo cara aunque parece serio o en broma me parece bien que no se lo digáis porque vuestro tiempo tiene un coste así que no no

Voz 3 40:24 a ver qué nos ponemos todo muy dramáticos y la compañía que más mola del mundo mundiales Accenture que se cambió el nombre porque venía de otra que hizo de lo de Enron y cogieron hicieron el mayor agujero de la historia del mundo mundial vamos el nombre para empezar ya han vuelto al mundo

Voz 1995 40:39 o sea los de Accenture solos dentro en los leo en las grandes en sí

Voz 0201 40:42 os acordáis del gran noventa me impresionó mucho NAC una crisis que tuvo Perry en el agua está francesa que de pronto apareció a benceno petróleo no se uno y retiraron todas las botellas que había en ese momento en el mundo reunirán ciento sesenta doscientos botellas y en recuerdo yo era jovencita y me impresionó mucho porque esto hay que hacerlo para buenos sobrevivieron a una crisis espantosa

Voz 13 41:08 a ver las percepciones es sorprendente lo difícil que es no

Voz 3 41:11 Carles pero rápido que cambian hablábamos aquí percepción ejemplo de redes brandy más rápido que el de Pedro Sánchez que estaba ahí acuerda de repente pim pam pum se sacan Gobierno maravilloso una relación de Churchill pero es que un mes antes no es que estuviera denostado esa marca es que no sé pero este caso de con la mismo bueno no R branding pero estuvieron de comunicación Lars S

Voz 1995 41:34 el reposicionamiento pero es como soy

Voz 3 41:37 eso están en el fondo es como si yo yo lo que quería antes lo digo por respeto al juez Baltasar Garzón habrá otras personas igual ilustres tal pero en el fondo es pues tú coge la Juan a lo primero hechas a todos ponéis hay alguien que no fijemos yo ya está

Voz 1995 41:48 eh no sé realmente algún que otro error y una cosa un último detalle porque hablamos en este programa de anunciando por la mañana fuimos hasta la tienda Apple anunciara que se iban a presentar nuevos Nos nuevos teléfonos yo mismo pensaba porque el estamos haciendo un anuncio que no se anuncia a ningún lado que cómo es posible que caigamos una y otra vez en la misma trampa ahí hablemos de de productos porque al fin y al cabo no son desarrollos tecnológicos que van a alumbrar a la humanidad sino producto de consumo que se vende a un precio elevado peaje hasta esa publicidad de su decir su precio elevado también es policía

Voz 0201 42:25 mira esa esa frase de la que presumimos desde que hemos empezado este programa González es que todo es marketing publicidad yo la primera decías he leído la ley fue a Steve Jobs señor que creó esta valga la que estamos hablando de producto sí sobre todo cuando el decía de todo mal que tenga briefings Baldwin se refería a que si yo hago un producto lo suficientemente bueno atractivo diferente en extraordinario ya está todo todo lo demás será marketing y eso es lo que ocurre claro que al final el productos el principal emisor de comunicación de cualquier marca el problema es que no hay muchos productos

Voz 3 43:00 no dos puntos son iguales si es la demostración de que los que lo que separa la información de la policía es lo que deciden periodista es decir tú vas a periodistas dice quiero que cuente mi teléfono etcétera eso publicidad mi independencia editorial a no ser que al periodista la ilusión contar que hay un teléfono nuevo que cuesta seiscientos veintisiete euros ya mejorarlo giga información

Voz 9 43:20 estamos un poco no aguantando más obra Aifos porque hasta el momento se podrá reciclarse actuales a un año sigue vendiendo del mercado no va bien silenciando hacen un espectáculo para animarnos a comprar más

Voz 1995 43:34 eh de esto creo que va la cosa yo Tori vamos a dejar que sigas disfrutando de esa maravillosa isla recuerdos Sagarra muchísimas gracias a esos abrazos a Ponferrada deslizan aquí exacto Gonzalo Madrid gracias Inma de en era bueno lo que sea gracias a un placer

Voz 11 43:57 Toni Garrido cadenas

Voz 8 44:00 insular con su moto y sabéis que es un auténtico experto lo mismo pasa con línea directa que ofrecen las mejores coberturas al mejor precio sabes que son los votos puerta

Voz 23 44:08 contra ahora tu seguro de moto desde son los setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en vine directo punto com

Voz 2 44:24 hoy a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 38 44:38 y con Carlos Francino tan elegante y tan fino

Voz 0201 44:46 hola soy Carles Francino quiero hablarte de esa delgada membrana esa ventana presentada por Carlos Francino todas las tardes fuerza de todos los datos matemáticos cifras le podemos poner números es un cúmulo de

Voz 1434 44:59 extrañas de infinita fe incidencia

Voz 39 45:02 sé que vosotros tenéis oportunidad de hablar con yo diría

Voz 3 45:05 esto no está preparado e Jon Sistiaga buenas tardes

Voz 39 45:07 buenas tardes ahí estaré repartiendo

Voz 0201 45:10 de porque esa es mi cualidad llevo modelo de ano a otra realidad no se trabaja de enfermera SES enfermera

Voz 1995 45:17 a primera o hasta la eternidad al estado de la inyecta forma

Voz 40 45:21 pues gracias por abrirme La Ventana hay un abrazo también a ustedes

Voz 0201 45:25 hasta pronto truncados La Ventana tan elegante Cadena SER

Voz 23 45:33 contamos con el mejor portero un reportero el paseo

Voz 2 45:39 uno Scholl sólo una pareja de centrales Rafa Alkorta Pablo Alfaro en el medio centro la mezcla perfecta de potencia africana es buen el frío pucelano Bingham Zarandona un inglés y un italiano en el centro del campo que la tocas no trabajé derivó recibió grandes olas si que era un tipo Riise y los extremos clase velocidad y calidad Álvaro De Vito y Javier Sobirà dengue en si tenemos a delantero argentino del Valentín Alsina abrupta hábito volcó un arquero y con el Balón de Oro con Luis Suárez sabes que despierto su paz entre enero el líder

Voz 1 46:24 el ser

Voz 41 46:30 sigue a las cadenas en las redes sociales en Twitter arroba la guion bajo en Facebook

Voz 42 46:42 cuando escuchas guste que la cabina desde de todo todavía Gabilondo era pequeñito pero era un crío Gabilondo no tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo ya digo hecho una comunión Gabilondo

Voz 13 46:57 ya ya ya decía aquello de les hablo de añadido

Voz 6 47:02 ella es que empieza hoy por hoy es hoy aquí a mil hondo van mal acuerdo como You pueblo mimo acritud

Voz 13 47:11 gracias por escucharnos es decir Gabilondo era pequeñito y Rubio para

Voz 19 47:20 sí

Voz 1995 49:18 pero entonces Garrido empiezo por ahí me lo quito encima que luego liguero actualidad de la semana que es de Vaquero no es de pana

Voz 12 49:27 en Lugo cuesta me gusta yacía palos de inicio me pareció maravillosa mire JJ Vaquero buenos días buenos días buenos días

Voz 13 49:41 toco el tema de Willy Toledo soy yo me lo salto a menos y yo lo que esto es ya ir cuando las barbas de tu vecino veas cortar y ha sido detenido por placer mal que dimitir no hacerlo porque Dios está en todas partes y Kaká hay que hacer es donde sea es decir si no te no te da sitios donde no está mis padre dice Gabo en Ros la buscan alternativas muy bonita al tema lo dicho de siempre sin saber esto si da buen rollo hispano en ha visto freelance en la vida salga pero él es uno de los temas lo dimitió la ministra Cardús Norton a veces más peligrosa tenemos máster me plantee hacer un programa de tele de políticos llamarlo Master Chef hasta tengo el título es la cantidad de pruebas que regala la Universidad Rey Juan Carlos debería llamarse Universidad Froilán bueno si hablamos de aprobado dudosos Lepe Le Pen un poquito más el otro día el repartidor de material de oficina estaba en la Rey Juan Carlos esperando a que le firma general Varane hice fue allí con un máster en Derecho no saben que lo quieren el hombre la puesta encima la tele

Voz 1727 50:41 todo esto Pablo Casado nos ha dado por aludido y dice que son casos distintos que no tiene

Voz 13 50:46 qué ve irregularidades según máster con irregularidades en un más móvil si él lo dice está

Voz 1995 50:51 que Page sospechan me da pena de los datos en gente que son

Voz 13 50:54 ha ocurrido mucho para obtener un máster en la Rey Juan Carlos y ahora como que se les ha devaluado un poco esto esto me da mucha pena lo que me asombra es que no es necesario tener un máster esto me flipa es más yo si fuera Pedro Sánchez podría como requisito obligatorio pasar el ministro no tener un más no tiene sentido Pedro Sánchez que está en el punto de mira por su tesis Amenábar