Hoy por Hoy (13/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1553 00:08 buenos días buenos días Toni el Partido Popular descarta de momento sumarse a la petición de ciudadanos que les contábamos hace una hora para que Pedro Sánchez dé explicaciones en el Congreso por su tesis doctoral Los populares no incrementa la presión ya Sánchez la llegado apoyo en los últimos minutos desde Cataluña el presidente del Parlament respalda que Sánchez consideró

Voz 1468 00:24 de tomar acciones legales contra quién publique que su tesis es un plagio escuchamos al popular Teodoro García Egea Arroyo Torre

Voz 2 00:30 eh señor Pedro Sánchez haga el mismo ejercicio de transparencia que hizo en su momento el señor Casado que se encierre durante más de dos horas con sesenta periodistas y explique de una forma

Voz 1 00:41 tranquila todos los pormenores de esta

Voz 1673 00:45 es una cuestión que deben aclarar los implicados directamente en todo caso si el presidente Sánchez cree que se ha faltado a la verdad de manera deliberada y con mala fe tiene todo el derecho del mundo a resolverlo judicialmente se lo estamos contando la SER el gol

Voz 1468 00:59 pero estudia desgravaciones fiscales para aquellos propietarios de viviendas que las tengan vacías y se comprometan alquilarlas a un precio asequible además también estudia retirar todos los recursos presentados por el partido lo popular a las leyes autonómicas de vivienda Informa Nieves Goicoechea si el Ejecutivo estudia retirar todos estos recursos presentados en su día por varias comunidades autónomas a esas leyes que promovían la función social de la vivienda y también el alquiler barato además habrá desgravaciones fiscales a los propietarios que rehabilite en su vivienda vacía Illa alquiler a un precio asequible en un plazo de tres a cinco meses una vez concluida esa reforma ser reformular el Plan Estatal de Vivienda dos mil dieciocho dos mil veintiuno con prioridad para jóvenes personas mayores víctimas de violencia machista en el acceso a la vivienda de alquiler social o vivienda social rebajas en el pago del IBI si el dueño poner la vivienda en alquiler asequible ayudas fiscales a constructoras que trabajen en vivienda social todas estas medidas se estudiarán el próximo lunes en una comisión interministerial la policía está llevando a cabo lleva más de una veintena de registros en sedes de ídem tal en toda España quiere recoger equipos informáticos con expedientes médicos de los afectados por el fraude en la cadena información de Ana Terradillos buenos días buenos días y la operación se llama Apolo

Voz 0125 02:07 mía es nacional va a haber un total de veintitrés entradas y registros en diferentes sedes de la empresa en total en catorce comunidades autónomas el objetivo recoger equipos informáticos con los expedientes médicos de las víctimas hay casi veinte mil pacientes con tratamientos inacabados además si quieren recoger datos para realizar un inventario que pueda indemnizar a esta gente económicamente hablando el despliegue policial se está desarrollando a nivel nacional y están participando trescientos agentes mayoritariamente de la UDEF

Voz 1468 02:33 el actor Willy Toledo ha comparecido ante el juez después de haber sido detenido por negarse a declarar en dos ocasiones anteriormente por la denuncia interpuesta contra él por una supuesta vejación de sentimientos religiosos Toledo ha defendido su inocencia

Voz 3 02:45 bueno yo espero que sirva para que por lo menos se genera un debate público en los medios de comunicación para que por lo menos podamos debatir llegar a alguna conclusión de Sines realmente democrático y realmente el Estado de derecho un país un régimen en el que existen delitos contra los sentimientos religiosos

once y tres tiempo ya para el información de su comunidad

cadena SER Madrid protagonista lista en las

Voz 1915 03:13 sea para el debate sobre el estado de la región que comienza dentro de una hora con el discurso de Ángel Garrido debate que coincide con los primeros cien días de Gobierno del presidente por lo que buena parte de su intervención va a estar dedicada a hacer balance nos acercamos ya a la Asamblea Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 03:30 qué tal buenos días hasta ahora de la mañana la noticia es la calma que se respira aquí atrás han quedado las carreras sin pasillos persiguiendo a Cristina Cifuentes hoy sin Autocue sin ayuda de la tecnología Ángel Garrido va a leer su discurso papel cerca de hora y media de discurso donde más allá de ese exitoso balance de la legislatura Garrick también tiene previsto anunciar cien proyectos por sus cien días de bueno al frente de la Comunidad de Madrid el presidente los dice desde su equipo va a centrar buena parte de su intervención en la unidad de España y ya el reto de la crisis abierta en Cataluña espera ha dicho también que haga algún guiño a la Corona y al Rey de España Ángel Garrido se guardará hoy un as en la manga sólo en los dicen que se reserva un importante anuncio sobre los impuestos que pagan los madrileños

Voz 1915 04:12 gracias Javier y esta noche se ha producido una nueva protesta contra rumiar hace un grupo de vecinos ha vuelto a pedir su destitución por falta de limpieza y seguridad en el distrito de alcanzó la del que ella es concejal presidenta hubo pitos y consignas en contra también a favor de la concede la protesta obligó a suspender la sesión durante veinte minutos una protesta que sucede además a la que se registró la semana pasada

Voz 1457 04:40 en el Pleno de Usera el otro distrito que preside Romy Arce

Voz 1915 04:45 hemos veintidós grados ahora mismo en el centro de la capital hoy vuelven a subir ligeramente las temperaturas esperamos mucho sol aunque por la tarde se puede registrar alguna tormenta en la sierra

pues es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada en Cadena Ser punto com

servicios informativos

en la Cadena SER Hoy por hoy

con Toni Garrido hacen trabaja bien de del casco en el Boletín hola guapos que yo te agradezco el comentario de eslogan entrar normal a los sitios en los que te lo agradezco pero entra anormal la puedo decir hasta el fondo la tienda Arnaldo de si resulta resulta aquí un iraní acaba de hacer la película más profundamente española de todos los tiempos se llama todos lo saben se estrena mañana

Voz 7 06:06 antes casi involucrando demasiado en este asunto

Voz 1995 06:31 yo de un iraní cualquiera sacar Hadi ganador de dos Oscar a la mejor película extranjera que querido rodearse de los mejores actores de habla hispana para rodar su primera historia en castellano y en territorio español a dos de ellos los tenemos aquí Javier Bardem bienvenido a dos días del Barça bienvenido un placer debería a vivir con esto una nueva categoría culo debemos abrir una categoría fuese la mejor película doblemente extranjera no puede no se puede ser más extranjero rodar en otro idioma en otro país de otro con otra cultura y hacer una dicen una una muy buena película doblemente extranjera eso sí

Voz 9 07:08 soy totalmente aparte que dificultad para él para para Garbín seguirán un año antes solito porque la familia tiene cosas que hacer el embalse de la cultura del idioma hacer una película a solas con todo un equipo de gente extranjera en un idioma extranjero hacerla también y tan fiel

Voz 1995 07:28 la lo que somos y representamos no

Voz 9 07:30 no solamente a nivel social y cultural y geográfico sino también a nivel humano

Voz 0510 07:35 de Edward entre mucha gente que se conocerán entre ellos todos y al único que no conocen al director crees tú que tienes que mandarlo todo pero es que hay que añadir otra categoría de hecho para los los Goya este año está el mejor traductor porque ligado a un con dos traductores buenísimo Osasuna otro rato que traducía su idioma nuestro hicieran son buenísimos traducción la velocidad

Voz 9 07:56 tal y con un buen rollo fantástico cuenta una

Voz 1995 08:02 sí es verdad Javier tú siguen Garzón Hadid que por ejemplo el sí habla inglés lo que pasa es que va con el traductor porque utiliza el tiempo del traductor por ejemplo para pensar la respuesta para tomar cierta distancia cuentan las malas lenguas que el ejemplo si habla inglés eso es cierto

Voz 9 08:17 habla habla inglés y habla muy bien inglés

Voz 1995 08:20 pero es verdad que yo lo que explotaba

Voz 9 08:23 era que el tiempo que él daba aquel traductor produjese edad cuando controlaba la emoción nervio

Voz 1995 08:31 yo

Voz 9 08:32 cuando a lo mejor en su idioma natal un estuviese

Voz 1995 08:36 cabreado antes amanecen claro claro respira al traductor de hecho de hecho yo vengo con traductor hoy si te haces falta en España tenemos el gran costumbre Ivo EEUU unir hay cosas que están ocurriendo hoy por ejemplo en el Congreso que hace poco y a Gipson con esa compañera Mar Ruíz se presentaba el Congreso dentro dentro de una hora aproximadamente se votará en el Congreso decreto ley de la exhumación de los restos de Franco y ahí estaba Ian Gibson digo España me gusta mucho la idea de la idea del de lo hispanista británico gente británico parte de otras nacionalidades que viene a contarnos que nosotros los si necesitaremos la figura de alguien de muy lejos para explicarnos homenajeados otros seis así ocurriría lo mismo con con el director iraní de esta película que ha venido Asghar Farhadi a explicarnos un poco quiénes somos habéis aprendido algo más de nosotros trece a la película dar

Voz 0510 09:25 eh lo que ocurre es que él vino aquí a contar una historia viene a contar una historia humana la historia Él es muy buen director muy bueno ha puesto muy bien el marco muy claro la historia humana ocurre en España por tanto es muy española

Voz 3 09:39 María universal porque lo hacemos aquí

Voz 0510 09:41 absolutamente yo creo que las historias cuanto más particulares son más universales son no puedo alguien quiere contar algo muy decías que no hay Marcos que eso donde ocurre cuando ocurre realmente aquí en un pueblo de aquí reconocible en todas partes si son bichitos que se mueve unos como unos ratones que estamos viendo

Voz 10 09:59 sí a ver quién coge porque eso ingreso creo que son pues todos un poco iguales

Voz 1995 10:04 cierto que necesitamos cierta distancia internos con distancia que habrá visto este hombre yo lo he visto Tom Tom Tucker de serie B esto en ese sentido yo no presume de la de la división que yo contento con ser hispanista seriedad porque te perdone lo entrevistas a vosotros adiós pero tú porque te queda hasta aquí donde saque que que viste pero es interesante lo que estamos hablando porque yo creo

Voz 9 10:32 es verdad que algunas vienen aquí

Voz 3 10:34 nos identificamos y sentimos mal gusto Spanair dicta mete afecta muchísimas personas y hay algo hablamos de idioma español de ETA pero yo creo que es imposible integrarse en EEUU síntoma Mena vienen de inglés en Japón sin Japón en España con un poco de castellano para demostrar que es Asik bastante bien trabajaré duran más que es nuestro idioma hay una forma de comunicar que hace más fácil un alguien de fuera y con recursos limitados de la idioma de Cervantes integral a gusto

Voz 0510 11:09 yo he dicho el otro día pensaba talaveranos veraneando en Cadaqués que todos los extranjeros tanto inglés eso o franceses de hablar en francés por la calle pidieron un cigarro lo que sea en francés o en inglés tranquilamente a ningún español se nos ocurriría jamás mira a otro país preguntarle a alguien en castellano en cualquier cosa eso lo tenemos muy integrado también y por eso igual es muy fácil cuando alguien te pregunta Calle uno habla su idioma se lo dices como puedes

Voz 1995 11:37 sí gritando duelos mostrados los de viajado Javier que ha subido los Angeles distinto ocurrió decir que lo ha habido nunca Los Ángeles no es una de esas cosas que rangos estoy Rayo no pasa nada

Voz 9 11:53 no es culpa tuya es culpa de otras cosas que otros medios que es que intentan poner siempre la imagen de esta que no tributa aquí que vive

Voz 1995 11:59 Juan Antonio iba por ello

Voz 9 12:02 esas miles de cosas que se dicen nunca he vivido Los Ángeles más que seis meses una vez que estuve trabajando mucho tiempo tuvo que vive en Los Ángeles

Voz 1995 12:08 estamos nosotros ya has estado más que nosotros

Voz 9 12:10 yo nunca he vivido Los Ángeles de estar años en Los Ángeles Estados seis meses lo máximo

Voz 1995 12:16 he ido siempre en España pero sí es verdad que tenemos una especie como de sí noto que el español todavía tiene algo de de vergüenza un poco cuando viaja hay que se hacen poquito menos sobre todo en las culturas anglosajonas sí cómo es esto

Voz 9 12:32 siente más cohibido Si sino domina el idioma todavía somos un poquito Paco Martínez Soria la situación

Voz 1995 12:39 céntimos con fíjate que entrevista haciendo yo estoy aquí hablando pero es verdad que el otro día comentábamos que incluso ese fenómeno turístico sea masificación de gente que viene de fuera ha hecho que en algunos lugares el sentimiento local se exacerba es decir que que yo hemos mucho más lejos ante ante la amenaza aquí ya no se no sabemos quiénes somos nosotros Sacyr deberíamos ir al psicoanálisis es no sé no sé si con hispanista no sé si con Hadi pero este país necesitaban psicoanalista urgentemente Gebre mantenerse

Voz 9 13:14 si no hay tampoco hace falta

Voz 1995 13:17 e ir a está en que se dice a la a confesar en los uno bueno que hay que recordar que somos un Estado aconfesional eso vamos de esa hablamos en su segundo van a hablar Willy Toledo que vamos a ver de muchas cosas pero vamos a este pequeño fragmento vamos a escuchar este pequeño fragmento que nos regaló hace algunas semanas porque vosotros ahora vais a presumir no Elena arrojar aquí antes del cine dicen nada vino antes en la radio en unos segundos seguimos hablando con Javier Bardem pidió Fernández

Voz 12 13:55 sí sí

Voz 13 13:59 co co Moon

Voz 12 14:03 no

Voz 14 14:08 las

Voz 12 14:10 eh

Voz 14 14:18 bueno

Voz 12 14:30 y tres vale una beca en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni carritos

Voz 1457 17:34 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 19 17:37 con Toni Garrido

Voz 21 17:50 jo

Voz 1995 17:54 escucha algo de Inma Cuesta una gran actriz que canta de esta manera

Voz 12 17:58 más que otra vez me vuelve Hades voy a haber esto

Voz 1995 18:12 dejando a presumir de Javier Limón a esa banda sonora porque el iraní entendido bien que la música igual que en su país es algo fundamental en nuestra cultura seguimos dando con Eduard Fernández con Javier Bardem de todos lo saben una película que retoma ingeniero que fue muy popular en unas décadas en este país el thriller castellano será muy popular en España tenemos grandes muestras es una película que tiene común en común muchas cosas con grandes clásicos patrios como Muerte de un ciclista de Juan Antonio Bardem esta madrugada

Voz 3 18:43 por eso siempre aún con la que cierto

Voz 1995 18:48 más recientemente y además comparte protagonista con todos lo saben Volver de Pedro Almodóvar

Voz 4 18:53 bueno voy a poder ir al entierro solo estoy muy ocupada como no va a salir alguna menudo pues lo puedo remotamente comparten la película que es

Voz 1995 19:04 venga mañana su que tenían algunos de las grandes obras del True Crime de ese crimen español como por ejemplo El extraño viaje de Fernando Fernán Gómez

Voz 4 19:14 la cuenta lo que él estaba contigo a la otra noche en tu cuarto a propósito de lo de la otra noche como gol intentar espiar en mi cuarto ya calumniar me diciendo que tengo gente escondida

Voz 1995 19:26 yo yo yo escucho estas voces y provocan en mí ese ese es el cine clásico por antonomasia español queréis que dentro de unos años vuestras películas zonas esas voces clásicas sin español por antonomasia yo me pregunto mucho de eso Gomes hijos sino que está más escuchando la música con el móvil así que cuando yo les hablo de vinilos ellos dicen eso que es que será cuando ellos tengan treinta y cinco años que nos gusta la música jazz común chip que celebraron Un besito

Voz 9 19:54 la oreja escuchará para que es

Voz 10 19:57 eh móvil streaming se haya antiguo

Voz 1995 20:01 cierto te digo yo donde puedes meter el chip lo sueles esos las

Voz 0510 20:06 no yo yo que no me gusta nada

Voz 1995 20:08 el doblaje pero sólo su

Voz 0510 20:11 me parece una una gran barbaridad litigio está muy muy adaptado a la sociedad española no que que lo vive con mucha naturalidad al doblaje aún así quiero decir yo cuando veía películas de vaqueros de gusta ver las dobladas porque las escuchaba así como los oigo esas voces Diogo Josep John Wayne el otros el otro coherencia y los indios hablan el de castellano como puede

Voz 1995 20:32 coherencia y la base de la felicidad

Voz 0510 20:35 yo siempre cuento para Lage para la gente que dice pero el doblaje es lo es lo más normal no digo es como si lleváramos de bolos el Guernica de Picasso en cada comunidad respetamos el diseño pero pintados con colores

Voz 1995 20:46 escritos no es esa barbaridad y las voces claro tipo que los actores de clamaban tuvo yo yo sigo en esta línea cada vez sí que no es en en Olivier tú estabas allí que yo no se declaró reclamo adiós no quiero a la Real pero no pierde de repente te hemos pasado al naturalismo uno con la verdad a la tela y es verdad que hemos que hemos perdido un punto intermedio entre esas grandes voces si lo las cinco Samur habiendo Honorio punto intermedio debería haberla si en ese caso actores como Eduard Fernández está en ese punto

Voz 1173 21:27 Internet la verdad no

Voz 1995 21:33 la persona borrar ya han ofrecido muchas veces he dicho que

Voz 1173 21:38 bueno robótico pero es verdad que en tu profesión no manejar

Voz 1995 21:45 eso son muchas cosas y en este caso con un director iraní con un traductor como sigues una instrucción debe ser complicado sino yo era tienes que parar ya hay íntimo tiene iraní con un traductor que está diciendo no y esa mirada que pones no es así

Voz 9 22:00 no pero justamente a era era súper fácil no ser él estaba muy atento al al al lenguaje física lenguaje corporal a la honestidad a la verdad en el trabajo lo que nos decía siempre era bastante claro simple honesto no nos decía estás mintiendo con tus ojos mienten no no hagas se eran muy concretas y muy muy muy fáciles de seguir vamos

Voz 0510 22:29 nos lo han comentado mucha gente no como se entendía no era desde fuera parece difícil no pero yo creo que está muy por encima lo que tenemos en común del lenguaje cinematográfico de saber de qué hablamos que el lenguaje oral sea castellano sea iraní sea el idioma que sean no en nuestro lenguaje cinematográfico y cuando alguien no te entiendes realmente el idioma está muy atento a lo que emana a lo que a ver si es verdad o no ese gesto esa palabra solía es decir yo que sé la buena es la tres la toma tres solía ser la bueno la toma tres él tenía tenemos todos que una percepción de de la verdad que hay allí

Voz 12 23:03 no

Voz 3 23:03 bueno es habéis trabajado tanto usted lector cuáles prefiere trabajar el director un poco distante pero muy profesional o el director que quieras Elsa amigo todos los actores de John Ford supuestamente Hitchcock maltratada el Chava con los actores Sean antes dispondrá con pistola te digo yo cuál es el cuál es el perfil de lector donde estáis más cómodos trabajo

Voz 1995 23:27 cuando

Voz 9 23:28 no sé material también del viaje es un viaje es un viaje es un intensivo no yo quizá porque ya me hago más más mayor dentro de un año cumbre cincuenta

Voz 1995 23:39 eh

Voz 9 23:40 la necesidad más amigos tiene un amigo me compro un perro lo vengo aquí a hacer amigos a hacer cine no yo lo que quiero es un director que sea respetuoso no pleno conmigo que también sino con el equipo con el proceso con el con los tiempo de todos lo que no sea solamente el lo que él diga porque lo dice él no gracias a Dios no me encontrado casi nunca coral hace aún habrá encontrado Perón en treinta años

Voz 1995 24:07 una vez o dos lo que sí he tenido la suerte de trabajar con gente que era colaboradora es al final lo que lo que uno busca no sé lo que a mí el director que quiere ser amigo tuyo no

Voz 0510 24:20 a lo dejamos para más tarde no no no es el momento no yo lo que no soporto lo que no me gusta nada en en cine en cuando estás rodando que es cuando tanto el director que el director siempre marca la pauta de qué ambiente hay que es lo que se permite lo que no y lo que puntúa el lo que no no no soporto cuando se celebran demasiado o una buena escena cuando hace cuando hay una buena escena la gente hoy que buena qué bonita es porque he visto alguna vez algún amigo que me ha dicho a un amigo del equipo hizo una escena el actor todos llorando en el set felicitándole tuvimos mucho rato luego vi la película setenta eran muy mala es verdad

Voz 10 24:55 es decir en según qué contexto se produce una sinergia que no es buena y hay que tener un punto de distancia yo el director lo que

Voz 1995 25:02 sin duda quiero el respeto que sea respetuoso

Voz 0510 25:05 los actores y con todo el mundo pero un puntito de un pasito atrás creo que bueno

Voz 1995 25:09 dices películas malas crujía Mastroianni Janis decía que de hecho muchas película mala pero no pasa nada pues nadie las ve nuestro mi carrera nuevas en ese sentido hecho mucha película mala pero nadie en general y de la mala noticia se olvida enseguida a vosotros

Voz 3 25:24 lamenta Isabel alguna película

Voz 9 25:28 al aún las peores que ha hecho una película llama el último rostro de las seis que ha sido nombrada quizá la peor película de la historia del Festival de Cannes y me enorgullece con enormemente ese título es no es problema mal título

Voz 0510 25:43 además además de tener un Oscar dos nominaciones más quiere además haber hecho la película peor de todos dio no ayuda

Voz 1173 25:49 muy atractivo por arriba

Voz 1995 25:51 por arriba nada

Voz 1173 25:54 por en medio de la hice yo creí que era una obra maestra

Voz 9 25:57 esto es lo que necesitas que quedó cuando vas a cerrar antes crees en ella al cien por cien de gira

Voz 1995 26:01 en el fondo tú eres doscientos firmar contratos sobre tipos que dicen que van a hacer cosas por ser un papel que tú crees en ellos firmemente pero el fondo es un contrato de de confianza

Voz 9 26:11 totalmente les un libreto algunos diálogos te imaginas lo que va a hacer el te cuenta a poner la cámara aquí como vamos a ir vestido dices pues pues una bien Vamos p'alante venga cuatro meses por suerte la mayoría de las veces son los semanas por suerte se desdijo

Voz 0510 26:27 yo yo recuerdo alguna vez que es lo peor que te puede pasar además en teatro porque cada día mi estás en directo frente al público de hacer una obra que a medida que vas ensayando más de vas diciendo qué hago yo aquí jodidos cuando estás en el escenario el público enfrente y te asalta el pensamiento que haces tú te quita quita sal de ahí

Voz 1995 26:47 eso es debido en este caso de un pensamiento compartido con el público que David la mayoría de todos aquí bueno esta mañana para ello porque es un compañero de profesión esta mañana después de pasar la noche en prisión Javier sabemos que es muy cercano Willy Toledo ya declarar ante el juez imaginamos que abandonará ha salido después de la vigilia de de gente CIR explicamos a un iraní lo digo por perseguir al como él explica Simón iraní sino que aquí hay un señor ha estado en prisión por no presentarse ante el juez por cometer delitos ofensas al pensamiento religioso como se lo casualidad

Voz 9 27:29 Ello ayer cuando después de la del estreno había una fiesta después del estreno y yo le dije que no iba la fiesta porque quiere ir a al Teatro del Barrio Latino frita en que luego fui estaba cerrado porque llegamos muy tarde porque la cosa acabó a la una de la mañana y el estreno acabó a la vez sí le expliqué lo que era dije bueno en este estado Constitución ente constitucionalmente aconfesional y laico hay un señor que ha herido el sentimiento religioso y que se han puesto una demanda por cagarse en Dios y entonces él me miraba con su cara iraní diciendo hice un proceso que cree que que ha creado un delito solamente comparable a la época de la Inquisición es el está persiguiendo igual que a otros muchos que viven en Irak que no es ajeno a un a un régimen duro y difícil bueno no se sorprendió pero si le causó mucha mucha preocupación que en un estado tan de derecho como supuestamente esa España sucedan estas cosas no que se persiga

Voz 1995 28:30 al pensamiento difícil difícil explicar bueno Bañolas asesinatos todos lo saben hemos contado nada de la película porque en el fondo contar cualquier pasajera abrirlas Streep paralelo y es mucho mejor que la vean imagino que los oyentes de la Cadena Ser que son gente buenísima mañana va a ir la la la película pero como la resumimos todos lo saben es un thriller puntos suspensivos como decimos a peor bueno de relaciones humanas de sentimientos humanos de no

Voz 0510 29:00 los Schwarzer siempre en sus películas Asghar Farhadi no hay una serie de de personas no en un núcleo cerrado que suma

Voz 9 29:06 pueblo no familia

Voz 0510 29:08 ir ocurre un hecho fundamental que los que les cambia todos tanto su mirada hacia sí mismos como su mirada hacia los demás con las sospechas como las cosas no dichas las mentiras las medio verdades como eso va va articulando todo todo toda la película el espectador va descubriendo a cada personaje más íntimamente iba sospechando si puede haber sido éste o el otro el que ha hecho tal acción acción mala

Voz 1995 29:33 que bueno del pueblo con la crisis de la pueblo Kevin mina pues lo único bueno que tuvo que tiene esta crisis

Voz 9 29:40 eso es que la gente ha vuelto al Paul si aparte un saludo muy fuerte a Torrelaguna que se portó maravilloso la gente de ahí una paciencia esperaban a que rodadas hemos se callaba todo el pueblo cuando rodábamos lo aparte se come maravillosamente bien es un sitio precioso y queda muy bien retratado en la película ahí fue un fue una estancia a veces decíamos parece

Voz 10 29:57 set de rodaje tal total de la gente súper súper respetuosos

Voz 1995 30:01 no con el IDAE desgaste que estaba fascinado con con ese con esa localización no imagino a venir en esto es Javi aparte bueno Javier Bardem hay que criticar crítica porque su pueblo español de verdad cuando venía vive la Penélope la plaza este Boeing muy antipático elevadores sino tan simpático como que que criticar el comienzo de Wyoming en España que criticar por la espalda que adelante como hombre no vamos a hacerlo de frente mañana se estrena la película del año en este país todos lo saben que tiene un elenco estáis todos o casi mejor mazapanes y quién no está de los buenos quién no está en la película Marín estará in que grande bien si el hombre que tiene Eugenio Gross es un género en sí mismo haberlo podía haber la última de dar IDAE de Darín huestes romanos y las de Vinci parece haber yo ya Adrià de Steven Seagal hacer kilómetros la distancia hay y cómo se ha puesto Stephen sigan ha más de dos

Voz 9 31:08 pero da igual porque solamente modela muñecas

Voz 1995 31:11 sí repartiendo Claire bueno mañana tenemos algo bueno que sería ir al cine esto siempre es una buena idea haber una gran película todos lo saben Edward muchísimas gracias Javier un quehacer absorbidas mucho en placer

Voz 8 31:51 otro club no

Voz 12 32:32 hoy Toni Garrido

en la Cadena SER lo hizo con Toni Garrido bueno después

Voz 1 38:14 fusión de que el feminismo sigue siendo necesario Celia Montalbán muy buenos y los hola qué tal cómo estáis es la directora de las chicas el espacio de la Cadena SER

Voz 1893 38:26 en el que conviven feminismo y entretenimiento máximo la fiesta que lucha contra el hetero patriarcado el batallón de moda

Voz 1995 38:32 Peres que se va a adueñar de toda la Cadena Ser y lo que se les ponga por delante puro talento belleza este mensaje lo han escrito ellas Josep Antoni Garrido y apruebo este mensaje

Voz 1973 38:43 muy bien muy bien qué tal estáis queridas oyentes a todos os saludo pero sobre todo escucharme oyentes amigas mujeres no sabéis qué placentero es escribir el guión de lo que tiene que

Voz 33 38:54 a tu pareja de Ci os recomiendo hacerlo alguna vez en la vida Toni Garrido mito maestro compañero buenos días

Voz 1 38:59 buenos días hoy por fin con mi alter ego

Voz 33 39:02 Iberia naranja Mi hermana Kardashian María Guerra

Voz 1457 39:04 hola buenos días no me representa para nada tu hermana Kardashian no ya vamos a esa

Voz 34 39:10 el Kardashian cuál sería no lo sabemos porque tengo prohibida en mi casa que será nada las Kardashian gemela Olsen te gusta más tampoco

Voz 1995 39:20 quisiera J

Voz 33 39:22 las vamos a abordar cuestiones importantes relacionadas con las mujeres y con el feminismo cuestiones en las que a veces ni siquiera como veis nosotras estamos de acuerdo pero eso también es lo bonito de este movimiento que no todas estamos de acuerdo en todo o cómo lo diría Bertín Osborne

Voz 1 39:37 te das cuenta de que nosotros pero es verdad pero es que es una cosa sacar a joder comenzó en realidad es que esto es un hecho vosotras os yo estoy discutir soy discutido horas ya está así lo dice Bertín pues es así

Voz 1995 39:49 o como referente como referente Bertín en fila la semana pasada perdisteis que no si vais a ilustrar e iluminar sobre conceptos y términos relacionados con el feminismo que no acabamos eh

Voz 1973 40:00 eso es así y lo cumplimos somos madres no hacemos trampas

Voz 1 40:04 es una alegría Serena Williams Serena sereno tampoco me representa vamos a invitar

Voz 33 40:10 explicando en concepto un término fundamental para el feminismo fácil de entender muy difícil de detectar para todos y para todas pero en especial para la mayoría de los hombres yo creo que a la mayoría de los hombres les cuesta más detectar una actitud sexista que un piojo en la cabeza de sus hijos que no los no los ven esta semana hemos leído y escuchado muchas veces la palabra sexismo que es definición

Voz 1457 40:35 bueno pues vamos a hay tres opciones Toni Tom tenis que elegir la

Voz 1 40:40 correcto irresponsabilidad sexismo y esto es una discriminación de las personas por razón de su sexo

Voz 1457 40:48 cuando eres tan divina que no puedes evitar

Voz 1 40:50 estar sexy te pongas lo que te pongas sexismo se fe fue el machismo que no se ve de lo de Serena Williams correcta es que cuando hay no hay más opciones yo digo que va a la a la yo va con recriminación muy bien la es correcta la del machismo que nosotros también es correcta

Voz 1995 41:14 Dallas tenía que pensar

Voz 1 41:20 claro claro

Voz 33 41:21 vamos a ponerla en contexto vamos con algunas noticias de esta semana a ver si lo detectamos bien noticia fresca

Voz 1457 41:26 de de de hace nada María bueno la actriz Cynthia Nixon que aspira a convertirse en la nueva gobernadora de Nueva York denuncia que el uso de aire acondicionado en los centros de trabajo es notoriamente sexista esto dice ella

Voz 33 41:42 tres pasan frío porque la temperatura no se ajusta a las no se ajusta a las necesidades de los hombres Noemí caso que puedo crío Ojén Izar como sólo a toda la redacción a toda mi familia que os parece esto sexismo una tontería o una injusticia que las mujeres tengan que ir en verano en tirantes si los hombre encontrar

Voz 1995 41:58 el por establecer prioridades creo que en la lucha de igual por la igualdad creo que hay otra serie de de aspectos puntos poco más importantes es que

Voz 1 42:08 temperatura del del esas pequeñas pero no lo digo yo que no sea muy importante ojo que a veces cosas pequeñas denotan actitudes como supuesto hay hay algo aquí que es un poco con el calor llegó un momento

Voz 3 42:22 bueno no se puede qué tal yo no quita la camisa

Voz 1 42:25 el collar comenzando que mientras con el frío se puede poner

Voz 33 42:29 es es una cosa pero hablamos del machismo que padece es vosotros

Voz 1457 42:31 nosotros lleva los jefes llevan trajes eso básicamente el refranero español dice donde hay patrón no manda marinero si hay patrona pues ella también hombre

Voz 33 42:41 de lo que soy jefa el lo mío digo venga

Voz 1995 42:43 estos congelados vale eh vamos a tener que hacer una pequeña pausa ya que no cae ahí

Voz 1 42:49 otra manera interruptus

Voz 1995 42:51 el horario pequeña pausa y enseguida volvemos con la de Serena a comentar noticias como la de Serena o esta otra la autora de cómo matar a tu marido acusada de matar a su marido

Voz 1 43:03 está la vais a comentar que no tenemos Camper yo todavía porque yo no he entrado en esa noche la ley

Voz 1995 43:08 que cuando hablemos con lo de Serena en unos segundos

Toni Garrido cada de la SER

Voz 1457 48:47 la de arena que que estamos hablando hoy de sexismo entonces vamos a ver si aquí hubo sexismo o no esto lo sabéis pero María Novo moderó exactamente vamos ha pasado la noticia vamos a analizar la cuando ya está súper analizada al titular era Serena Williams estalla de Radi de rabia en el en la final del Open fue sancionada indultada ya acusó al árbitro de trato sexista ahora el debate está en si fuese exista el árbitro en las sanciones que le impuso esto es muy fácil esa vez en cualquier situación que es sexista o no hay que entender si el arbitro o pues si el áridos habría comportado de manera diferente si se hubiese dado la misma situación con un hombre en este sentido varias voces con un peso fundamental en el tenis como la Organización Profesional de tenis femenino han dicho que sí que hubo una tolerancia menor hacia serena varios compañeros hombres de Serena la han apoyado y declaran que ellos han dicho cosas mucho peores que ladrón a los árbitros han sido sancionados por ello compañero muy famosos y conocidos el tenis pero no para mí que a lo mejor no los conozco tanto vuelvo a uno de los que la apoyado porque es muy famoso Novak Djokovic habrán hablado del trato

Voz 1973 49:56 árbitro excesivamente hostil hacia Serena Williams vamos a escuchar el corte no está doblado así que tome

Voz 1 50:02 desde hace te doy un papel a todo esto sí sí

Voz 1893 50:10 en por mor mencionados derecho de ninguno de los dos

Voz 1 50:17 eso pues ya está polémica hacer nada dice ya está

Voz 1995 50:21 en el momento literatura es dar un papel Atón con la traducción tú Slater dejan el papelito

Voz 34 50:26 Dexter que nos estáis manipulado nada que se me está claro

Voz 1995 50:30 donde pone de que se Pereyo está aquí seguimos

Voz 1457 50:36 de dónde estoy dijo Djokovic es que fue un trato estética excesivamente hostil y que pudo cambiar el rumbo del partido por someterla a tanta presión Serena en cumple así se equivocó en las formas puede ser pero el tema del sexismo en el tenis está ahí ir de lo que queremos hablarnos otra sobre todo es que

Voz 1893 50:54 Nos gusta la imagen pública de una mujer

Voz 1457 50:56 poderosa enfadada luchando por lo que considera que es injusto enfrentándose a un hombre con verbalmente físicamente por pelear por lo que es bueno de hecho también la ha apoyado una mujer que tiene mucho mucho predicamento que es la tenista Billie Jean sin leyenda el del tenis lesbianas súper feminista dijo en Twitter cuando una mujer está emocionada está histérica es penalizada por eso cuando un hombre hace lo mismo es Franco no hay repercusiones gracia Serena Williams por invocar este doble estándar se necesitan más voces para hacer lo mismo sea que John Mc Enroe

Voz 1995 51:32 sabes qué pasa que yo creo que justo en este en este ejemplo como esa mezcla de deportivo que ya de por sí es un terreno muy controvertido donde las opiniones del árbitro el tenis en el fuego la formula

Voz 42 51:43 uno siempre son discutidas que añadir hay sexismo para muchos no es lo adecuado para otros si Llarena no creyeron esta esta héroe vuestra pero es mal perder es feo siempre

Voz 1 51:58 mujer idas muy de los deportistas americanos siguen han mal perder más balones

Voz 1457 52:05 pero Tom a las mujeres eh

Voz 1 52:07 presupone siempre una virtud un saber estar un perfil bajo en las opciones será amables tu temporada mucho en un