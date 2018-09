Hoy por Hoy (13/09/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 medio día las once en Canarias

Voz 4 00:07 en esta mañana de luego que hay barcos muy buenos días qué tal buenos días yo también te quiero el Congreso debate ya el decreto de debe

Voz 1018 00:14 la ley que permitirá la exhumación de Franco el pleno de la Cámara ha entrado ya en ese punto del orden del día que previsiblemente se votará a primera hora de la tarde y que va a contar con el respaldo de todos los grupos salvo PP y Ciudadanos que han anunciado su abstención Mar Ruiz

Voz 1478 00:27 buenas tardes sí la vicepresidenta Carmen Calvo acaba de

Voz 1018 00:29 interpelar justamente a esos dos partidos

Voz 1478 00:32 no apoyarán la exhumación rompiendo así la unanimidad hoy en el Congreso

Voz 5 00:36 quien no vea la urgencia no ve la necesidad que no veía la forma es que no está viendo el fondo cada cual ha de quedarse interrogado ante sí mismo como demócrata sobre una cuestión que repito es una atroz anomalía de un Estado democrático

Voz 1478 00:55 la tribuna de invitados el hispanista y uno de los principales expertos mundiales en la Guerra Civil y la dictadura Ian Gibson quien en declaraciones a la SER decía que hoy es uno de los días más felices de su vida

Voz 6 01:06 si ya es una ley inmenso para toda la nación digan lo que digan algunas minorías tener altanera Franco fuera fácil

Voz 1995 01:13 quitarle la concordia en esto

Voz 6 01:16 el país es un paso en mansón adelante yo me siento muy feliz turno ya para los grupos parlamentarios de momento el Mixto todos los votos a favor

Voz 1018 01:25 gracias a la portavoz socialista Adriana Lastra calificaba de histórico este día en lo referente a la exhumación de Franco más allá de la polémica sobre la tesis del presidente del Gobierno

Voz 5 01:33 aquí lo que pasa es que hay algunos grupos políticos que intentan que el debate que ha suscitado hoy en el Congreso no tenga relevancia hoy es un día histórico para este país porque hoy este congreso va a apoyar exhumar al dictador este por eso hoy es un día histórico el presidente del Gobierno tiene su tesis en la Universidad es una tesis que ha redactado él por supuesto como cualquier ciudadano tiene derecho a defenderse de las mentiras de difamaciones aparecen algunos medios de comunicación

Voz 1018 01:58 Moncloa ha negado que la tesis presentada en dos mil doce sea un plagio y anunciado acciones legales contra el diario ABC que si utiliza ese término de En portada al señalar que copió a otros autores si fusiló informes del Gobierno de Zapatero líder de Ciudadanos Albert Rivera ha anunciado que va a pedir la comparecencia del presidente del Gobierno en el cómo

Voz 7 02:14 eso el presidente de gobierno en vez de señalar con el dedo lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él en esa tesis hay plagios como ser religiosa tesis quiénes eran los que estaban en el tribunal sin tener algún vínculo con el su partido

Voz 1018 02:31 el PP sigue colocándose a distancia en esta polémica ante las sombras sobre el máster de su líder Pablo Casado en la universidad pública Rey Juan Carlos en concreto el Instituto de Derecho Público sobre el que Podemos quiere abrir una investigación parlamentaria en Prado todas las informaciones

Voz 0019 02:46 cuentan al mismo lugar el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos en el que según Unidos Podemos ha demostrado la existencia de una trama de concesión de títulos irregulares de másteres más allá de lo que diga la justicia la formación morada quiere que también se asuman responsabilidades políticas

Voz 8 03:01 así una velará esto no se trata hay es evidente de casos aislados sino que se trata de una trama tienen que dirimir las responsabilidades políticas que se derivan de la falta de transparencia y de la falta de control de este instituto dentro de la universidad pública

Voz 1018 03:16 hasta el momento la iniciativa cuenta con el respaldo de Esquerra Republicana

Voz 6 03:19 eh

Voz 1018 03:25 hora doce y tres minutos a esta hora continúan los registros policiales en las clínicas de ídem tal por orden de el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por un fraude que afecta a unas cuatrocientas mil personas Ana Terradillos

Voz 0125 03:35 de momento ya han hecho una docena de registros en clínicas en una operación que es nacional que afecta como dices a vendidos provincias y que tiene como objetivo la incautación de equipos informáticos para recopilar pruebas y elaborar un inventario de activos

Voz 1478 03:47 es la UDEF que es quién coordina esta operación

Voz 0125 03:49 era recuperar miles de expedientes médicos de las víctimas para ayudarles a reclamar la operación Se llama a Polonia participa más de trescientos agentes desplegados en todas las sedes que tiene ideal tal en España

Voz 1018 04:00 estamos todavía a París donde el presidente francés Emmanuel Macron acaba de anunciar un plan contra la pobreza dotado con unos ocho mil millones de euros Carmen Vela corresponsal

Voz 0390 04:07 con un presupuesto de ocho mil millones en cuatro años el Gobierno francés quiere luchar contra los nuevos rostros de la pobreza y fundar el Estado providencia del siglo XXI con el presidente Marco que debe afrontar el bucle de la fatalidad social esa fatalidad que hace que en Francia se necesiten seis generaciones para que el hijo de una familia pobre acceda a la clase media más allá de la contribución social mínima y subvenciones a la vivienda la estrategia se desarrollará desde la infancia hay tres millones de niños pobres en Francia uno de cada cinco se profundizará en medidas ya anunciadas como la instrucción desde los tres años la creación de treinta mil plazas de guardería se prolongará la formación hasta los dieciocho años unos trescientos mil alumnos además se podrán beneficiar de desayunos escolares y comidas con tarifas subvencionadas al setenta por ciento

Voz 9 04:54 sí con Toñi Fernández y Carlos Cala en el ministro de Exteriores confirma la venta de cuatrocientos bombas de precisión precisión a Arabia Saudí Borrell argumentan Onda Cero que este tipo de armas no causa daños colaterales porque da en el blanco con una precisión extraordinaria hay según el ministro no provoca tragedias en las que hay numerosos muertos

Voz 0325 05:12 cuenta la sede del Gobierno estudia rebaja de Libia a los propietarios de viviendas vacías que vuelvan al mercado con un alquiler barato también baraja desgravaciones fiscales para los inquilinos además de retirar los recursos presentados por el PP contra leyes de vivienda autor

Voz 9 05:23 libertad provisional si medidas cautelares para Willy Toledo que se ha negado hoy a declarar ante el juez que investiga una presunta vejación contra los sentimientos religiosos por parte del actor que fue detenido ayer para asegurar su presencia

Voz 0325 05:35 los juzgadas Alemania cierra un acuerdo con Italia para devolver a ese país a los inmigrantes interceptados en frontera que hayan solicitado previamente asilo al Gobierno de Roma al gobierno de Merkel tiene firmados acuerdos similares con spa

Voz 9 05:45 año y veces rescatadas ochenta personas que viajaban a bordo de una patera cerca de Barbate otros quince en Granada hay diecisiete más en Canarias diez de ellos son menores de edad el huracán Florence

Voz 0325 05:54 le debilita a cuatrocientos kilómetros de la costa de Estados Unidos su categoría baja de cuatro a dos y la velocidad de sus vientos cae a ciento setenta y cinco kilómetros por hora más de un millón de personas han recibido la orden de evacuación

Voz 4 06:04 o Ston y salvo que manda es algo gestos lo que tenemos por ahora luego te escuchamos José

Voz 1995 06:08 es un es decías dos seis seis minutos una hora menos en Canarias

Voz 1478 06:35 punto es

Voz 4 06:40 bueno y Toni Garrido ni un día solo sin noticias de los Beatles

Voz 1995 06:48 una frase que se escuchen redacciones y todo a la banda británica lleva generando información interés desde hace más de medio siglo peor a Paul McCartney ha concedido una entrevista a la revista GQ la semana pasada hablábamos en lanzamiento de su nuevo disco en fin ha sido una entrevista bastante bastante jugosa contando cosas que que parece increíble aún no sabíamos Eva Cruz muy buenos días

Voz 4 07:11 hola Thani orgía por masturbación es colectiva masturbación es colectiva

Voz 10 07:16 dos matar ranas

Voz 1478 07:19 va relatar ranas estas experiencias jamás contadas de Paul McCartney han llenado los titulares de diarios de

Voz 11 07:24 todo el mundo y la misma frase sí pero duda tarde Juanjo lo pasemos

Voz 1478 07:31 no no le hace justicia a la entrevista es larguísima está llena de detalles de bromas de reflexiones de la mayor estrella de pop de todos los tiempos os pongáis como son gays es un señor mayor tiene setenta y seis años está como una rosa sigue siendo tan competitivo y al mismo tiempo tan sensato y tan amable como siempre dice que la sensatez se la debe a su padre que era un tipo de clase trabajadora a quien se le daban muy bien las palabras y cuya filosofía podía ser piensa hacerlo dos veces

Voz 1995 07:54 esta podría ser la gran diferencia entre John Lennon miel

Voz 1478 07:57 sí porque John Lennon no se pensaba las cosas dos veces pero tal y como lo describiera un buen equilibrio entre los dos dice que a John se le ocurrían todo tipo de locuras como por ejemplo la trepanación que consiste en hacerte un agujerito en el cráneo para que el cerebro Live de presión en España una idea se puso de moda en los sesenta se suponía que estaba basado en una práctica ancestral así Cayón le llamaba la atención fue pone

Voz 4 08:19 el hombre decisión que deshacer un agujero en el cerebro

Voz 1478 08:25 pese lo quería hacer y fue por el que le dijo mejores sólo pruebas tú John y luego ya me envite que callarse dejada controlar por ejemplo John quería poner a Hitler en la portada del PP

Voz 10 08:37 esa portada

Voz 12 08:40 sí sí conoce al Elvis Presley Marlene Dietrich Johnny Weissmuller fue polen

Voz 1478 08:44 dijo otra de haber John en esa portada queremos poner a nuestros héroes Itu héroe no es Hitler en Princeton en su bolsillo

Voz 4 08:50 el vale pero el recortable de decirle si si existe una copia con Hitler ahí sí pero quedó oculto por las figuras de los propios Beatles

Voz 1478 08:59 más interesante de la entrevista más allá de las visiones de Dios o de la doble hélice del ADN que dice que tuvo cuando tomó drogas por cierto fue el el beatle más reacio a tomarlas

Voz 4 09:06 porque claro en los viajes largos

Voz 1478 09:12 lo que cuenta y que no hay mal es lo del asesinato de ranas él era un niño sensible lo que antes llamábamos una amenaza pero con once años le obsesionaba mucho lo del servicio militar obligatorio y tenía miedo de hacerle daño al enemigo dijo pero cómo voy a hacer leyó daño a nadie tengo que endurecer me así que se fue al bosque que la de su casa mató ranas las colgó de un alambre de espino dice que todavía le cuesta a todos

Voz 1995 09:32 arce de stocks y porque ahora es vegetariano y un gran defensor de la causa animal eh mencionado al principio algo de oro

Voz 1478 09:40 vamos al tema de las orgías dice que a él nunca le han seducido mucho las orgías tanto titular para nada que es lo que más lejos llegó fue una vez con

Voz 4 09:47 las prostitutas que debe por fin Paul McCartney cuento la verdad sobre las orgías

Voz 11 09:52 no me gustaba mucho

Voz 1478 09:55 es verdad Él dice que que haya más gente en ese momento de intimidad a él le estropea la experiencia pero sí cuenta que George Harrison perdió la virginidad a los diecisiete años en la cama de arribado una litera en una vida civiles que estaban todos durmiendo

Voz 4 10:09 de hecho presión aplaudir cuando termino

Voz 1478 10:13 otra ocasión que relata es una más tarde masturbación colectiva espontánea a la que se entregaron hundía cuando estaban por lo que sea sentados en unas sillas en una sala a oscuras entonces animarse se dedicaban nombres de las actrices sexys del momento brilla

Voz 4 10:25 Bardot y tal vez uno va y gritaba Winston Churchill meses como en otra época yo que ir a otra época cuando le llegó el caso entrevista además continúa de Paul Mccartney recuerda la gestación de algunas de sus canciones más famosas

Voz 1478 10:42 empieza así cincuenta esto Augusto

Voz 4 10:45 se lo cuento a la gente de las aproximadamente tres

Voz 13 10:47 mientras canciones que John y yo escribimos juntos nunca tuvimos una situación de sequía nunca los humos de la sala de ensayo diciendo vaya o no nos ha salido siempre terminábamos alguna canción lo que

Voz 4 10:58 es bastante singular

Voz 1478 11:00 estantes singular trescientas Casiano

Voz 1995 11:03 indicaciones analizaría

Voz 1478 11:05 a hablar de muchas habla de Hey Jude vi de haters que el Ter algunas anécdotas las había contado antes por ejemplo que la melodía de Yesterday se le apareció en sueños y que la letra provisional era Boluda ex huevos revueltos

Voz 4 11:17 ya

Voz 1478 11:20 o se explica

Voz 14 11:22 a pocos

Voz 4 11:25 sí tenía la melodía de la canción Yesterday en el cerebro pero no tenía letra así que la llamé huevos revueltos probando lo pongan un poquito de investido sentido totalmente de su médico también habla de cómo se encuentra hombre ahora ahora ahora

Voz 1478 11:45 también habla de la génesis de la primera canción que escribió en toda su vida que se llamaba a los letrados que es un tema que no suele tocar esta versiones de un MTV Unplugged del noventa y uno vamos hombre es un poquito sencillitas bueno para tener creo que doce años va si no está mal hace un comentario curioso sobre esta canción dice que a los psicoanalista que los psicoanalistas podrían pensar que esta canción la escribió porque había perdido a su madre de niño pero él no lo recuerda así esto los ha llamado la atención porque Paul McCartney conviven muy cómodamente con su propia leyenda que los estudios lo quieren ver así pues adelante lo mismo al no pues no pasa nada lo mismo le pasa con el enorme IBI dicen lo que dicen los estudiosos le vale tanto como su propio recuerdo el recuerda haber visto una tienda en Bristol llamada Rigby de allí salió el apellido del personaje de su canción

Voz 13 12:43 pero para entonces años después alguien que estaba investigando eso me dijo sabes que en ese pueblo en el que vivía John donde solía quedar está la tumba de una tal Mariano Riki así que me preguntó conocería mi subconsciente ese nombre pero porque yo diría buscando tumbas iguales coincidencia pero es cierto que hay una tumba el Liverpool en un lugar llamado Walton donde John y yo estuvimos donde hay un alto

Voz 1995 13:06 va de Leonor Ricky Rubén que y Paul McCartney tiene su punto Tercer Milenio eh

Voz 1478 13:12 a él acepta lo que los estudiosos del tanto como lo que él mismo recuerda

Voz 1995 13:17 esas cosas oscuras de Dios

Voz 1478 13:20 leyenda de que está muerto de esta entrevista buena

Voz 4 13:22 que es una señora está es más discutible saber también llamadas y esto me soy más los roles que nunca

Voz 1995 13:34 sí bueno era que la leyenda ahí no se sostiene demasiado en fin

Voz 2 13:49 las cadenas

Voz 4 14:15 a punto com una acompañaba

Voz 4 18:22 vidas que dan vida la Cadena Ser bueno y con los Carrillo gracias ni lo interesante

Voz 1995 18:31 de lo que propone unisex bueno nosotros nos vamos pero antes no sabemos algunas preguntas las el día por ejemplo lo de las bombas que explotan sino dar una respuesta adecuada ha pasado de ser un concurso la tele aún problema del Ministerio de Defensa fue a partir de ahora a los nuevos ministros que jure no prometan su cargo como esta misma mañana no se comprometen también de la M sorera a que nunca hicieron un máster que la Juan Carlos I baldosa las cosas no es hora ya de dictar una orden de alejamiento de nuestros políticos algunas universidades el problema de la iglesia con los abusos a menores fue llevar demasiado lejos aquello de dejad que los niños se acerquen a mí y no es paradójico que que tantos y con tantos y tantos casos de pederastia quiénes eh tenga sea Willy Toledo por ofender el sentimiento sí en Vigo sí estarán hoy las luces de Navidad que van a celebrar allí en diciembre la apertura de las piscinas municipales que España abandone la esperanza de vida en Europa nos permitirá contar con Asensio disco y Luis Enrique sino han el Mundial de fútbol en dos mil treinta Nos vamos volvemos mañana a partir de las diez en el castillo de Peñafiel está todo preparado las cubas para que tú pises la uva que están esos es ya ya están ya me han dicho que están allí el el vino el Ribera del Duero nos espera mañana