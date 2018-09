Hoy por Hoy (14/09/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias pero bueno qué tal está muy buenos días

Voz 1 00:31 más de dos minutos ininterrumpidos de aplausos aplausos y algunos abrazos y lágrimas en la tribuna de invitados del Congreso ponían fin al pleno que ha dado luz verde

Voz 1727 00:45 a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos emoción y división porque aplaudía la mitad del hemiciclo todos los que votaron a favor y estaban de brazos caídos los demás la otra mitad PP y Ciudadanos que se abstuvieron cuarenta y tres años después de su muerte el verdugo dejará de estar enterrado junto a las víctimas no se sabe exactamente cuándo será aunque se calcula que antes de que termine este año si la familia no quiere recoger los restos el Gobierno buscará un lugar dos de depositarlos Nicolás Sánchez Albornoz el historiador fue preso político superviviente a los trabajos forzados del monumento y contaba su emoción anoche hora25

Voz 2 01:25 el estrado la vergüenza de cuarenta años en las que el monto mira atónito a España por ser el único país que tenía con mausoleo en memoria de los dictadores más crueles en la en el que en los años cuarenta

el día productivo en el Congreso porque además del decreto para sacar a Franco del Valle de los Caídos la Cámara respaldó de manera unánime el decreto que urge a desarrollar el Pacto contra la violencia de género y además la prórroga de cuatrocientos euros para los parados de larga duración que hoy es viernes ya viernes catorce de septiembre y de fondo de toda esa producción legislativa estuvo durante todo el día el caso Máster y también la tesis del presidente del Gobierno hoy Sánchez va a publicar en Internet su trabajo académico para salir al paso de las acusaciones plagio y responder a la oposición que le pide que las explicaciones las de en La Tribune

Voz 0376 02:30 en el Congreso de Vergara que el problema de este país es si todo el mundo se va leer la tesis doctoral el presidente del Gobierno el problema de este país en el Tribunal Supremo es que no sabemos dónde dos párrafos de Pablo Casado

Voz 1727 02:42 trabajos que Casado insiste no entregar a los medios de comunicación aunque sí tendrá que hacerlo a la justicia que sean los reclama lo decía su número dos

Voz 4 02:50 ahora mismo en la cuestión del señor Casado el presidente el partido a en otra estancia y por tanto se va a resolver ahí eh sepan atender todas las peticiones pero en dicho

Voz 1727 02:59 sí al Supremo se dirigió ayer Pablo Casado Javier Alonso buenos días

Voz 0858 03:03 buenos días para alegar que él no ha cometido delito alguno

Voz 1727 03:05 no para obtener ese máster en la Rey Juan Carlos

Voz 0858 03:08 el inusual escrito que el PP ha remitido al Supremo argumenta que no hubo prueba prevaricación y que el cohecho prescrito el alto tribunal ha preguntado a su vez a la Fiscalía si debe o no abrir una investigación

Voz 1727 03:19 en el capítulo de las anomalías en el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos la SER les cuenta hoy un detalle que habla del negocio que representa

Voz 0858 03:26 así el director y los profesores de ese máster Máster de Cifuentes necesitaban un mínimo de quince alumnos para poder cobrar bonificaciones

Voz 1161 03:34 y me cago en Dios y me cago en la y me sobra mierda pagarme del dogma de este de la santidad la virginidad David De María a veintisiete mil veces y uno coma seis todos los que tengo aquí delante todos los días

Voz 1727 03:45 es Willy Toledo la salida del juzgado el actor ha quedado en libertad con cargos Yeste que van a escuchar es el sonido que nos llega ahora mismo desde Estados Unidos el huracán Florence que aún no ha tocado tierra pero que ya está dejando lluvias viento así de fuerte

Voz 5 04:03 hasta este Florens alcanzara a Carolina del Norte

Voz 0858 04:05 tarde ha bajado de intensidad hasta la categoría dos pero los expertos aseguran que mantiene buena parte de su potencial destructor más de un millón y medio de personas

Voz 0978 04:14 han sido ya evacuadas más tranquila está por fortuna la cosa aquí en España

Voz 1727 04:17 aunque este fin de semana va a llover bastante en el sur

Voz 0978 04:20 Levante Jordi Carbó buenos días buenos días hoy los tormentas van a ganar protagonismo ayer fueron pocas pero intensas especialmente en la provincia de Málaga hoy afectarán cualquier punto de Andalucía con el paso de las horas Murcia Castilla La Mancha Extremadura incluso a última hora la Comunidad de Madrid tormentas que primero se formarán en puntos de montaña especialmente cerca del mar pero después en su desplazamiento afectarán también con chubascos intensos poblaciones cercanas riesgo de aguaceros granizo y fuertes rachas de viento en el resto más sol que nubes y temperaturas parecidas a las de ayer calor durante la tarde del fin de semana tormentas sobre todo durante las tardes que cada vez será más extensas pero la mayor parte del tiempo no yo era en el conjunto del país tendremos igualmente muchas horas de sol y temperaturas que sólo bajarán un poco

Voz 1727 05:07 y en deportes la noticia que adelantó Radio Barcelona el Barça pagó una comisión de seis millones a un empleado por la venta de Neymar Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 05:16 a Curie colaboradores del Barça para intervenir en el mercado sudamericano recibió del club un tres por ciento de comisión de los doscientos veintidós millones que pagó el Paris san Germain por el brasileño mandó su cláusula seis coma seis millones de euros exactos que tenía firmados Curie en el contrato de Neymar cuando llegó al Barça en su día procedente del Santos y firmados por el anterior presidente Sandro Rosell a día de hoy sigue siendo colaboró colaborador del club recientemente intervenido entre otros en los fichajes del colombiano Jerry mina del brasileño Coutinho

es viernes estamos de buen humor íbamos a brindar con todos ustedes íbamos a hacerlo con buen vino además el equipo de Toni Garrido se ha ido al Castillo de Peñafiel para conocer los secretos de la Denominación de Origen Ribera del Duero

se llaman Adrian Ilie tienes la primera vez que hacen algo así el Louvre o la National Gallery de Londres han sido escenario también de las Performance de esta pareja allí han aparecido como en el Prado desnudos y con una castración simbólica como les gusta llamarla con los genitales de Adrián escondidos entre las piernas así se colocaron en torno a las once de la mañana ayer frente al cuadro de Dani lleva de Alberto Durero vuelve en nuestra compañera María Angela Pavone con quién vamos a escuchar historias de la Gran Recesión nos acompañan de nueve a diez Además Joaquín Estefanía Juan Ignacio Crespo Belén Barreiro y Esteban en nuestra tertulia queda por tanto reducirá a media hora antes de las nueve de las ocho en Canarias con Isabel Benjumea Jesús Maraña Pablo Simón

Voz 2 08:22 el partido de Sánchez todos todos todos los que os lo he dicho yo que en todos los sitios cuecen habas se cuecen bueno bueno bueno primero en el Gobierno de Jancker ser ministro Francino muerta y ahora se descubre esto aquí más que saber descubrir de los seres de todo

Voz 9 08:39 lo que sí te puedo eh llevas ahí al nivel del marzo Lo he llevado reventado

Voz 10 08:53 por ello pero es cierto que para el técnico

Voz 9 08:55 ya que cada día

Voz 11 08:57 esto va al declive hola buenos días ya roza la la la la la la la la el llano vamos a ver es que no tengo ni palabras

Voz 1727 09:06 gracias gracias gracias a todos ustedes a los rectores los llamamos ahora en serio con toda la frecuencia puede imaginar otra cosa es que quieran venir a hablar entre la barra libre de dos viernes si el Ribera del duelo y eso es lo que va a ser esto

las seis y diez las cinco y diez en Canarias

pues salud y vamos con el Hoy por hoy con Roberto Mahan y Elena Sánchez de la técnica con Jordi Fábrega en la producción

Voz 0858 10:51 Pedro Sánchez considera que toda la polémica en torno a su tesis doctoral es una campaña de desprestigio dice que la han urdido los mismos que gobernaban hace diez días y que según aseguran no han asumido que ahora son oposición palabras del presidente del Gobierno en un Ártico

Voz 0978 11:06 lo en Facebook

Voz 0858 11:07 en el que ha anunciado que desde hoy mismo su tesis va a ser de libre acceso en Internet que ya no ahora ya no tendremos que ir hasta la universidad para consultarla ha dado este paso tras un día en el que su tesis ha colocado en el centro del debate político Rafa Muñoz buenos días

Voz 0622 11:22 esa primera hora el presidente desmentía la portada de ABC que aseguraba que Pedro Sánchez plagió su tesis el presidente amenazó con ir a los tribunales si el PSOE pasó al ataque Adriana Lastra

Voz 0376 11:32 aquí lo que pasa es que hay algunos grupos políticos que intentan que el debate que suscita hoy en el Congreso no te relevancia

Voz 0622 11:38 se debatía sobre Franco en el Congreso pero en los pasillos sólo se hablaba de los estudios del presidente

Voz 12 11:43 eh no tiene mucho sentido que una tesis se vaya publicando a pan tallados creo que lo más sensato que puede hacer el presidente es publicar su tesis insisto para no dejar ni media excusa Pablo Casado para que enseñe sus trabajos y

Voz 0622 11:54 la danos si PP se alían para pedir que Sánchez dé explicaciones en la Cámara Baja

Voz 0706 11:59 lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar

Voz 0795 12:01 de arriba abajo si esa tesis la hizo él

Voz 0706 12:04 sin esa tesis hay plagios no ha dado la cara no ha dado explicaciones y por tanto ha llegado el momento de presentar una petición de comparecencia para que el Gobierno explique a qué se deben estas en farmacias la vice presiden

Voz 15 12:15 esta zanja el asunto estará en su total integridad textual

Voz 0376 12:20 también para que no tenga que ir nadie de uno en uno a verla

Voz 0622 12:23 la Universidad Camilo José Cela emitido ya un comunicado asegurando que la tesis del presidente cumple con la normativa vigente la tesis de Pedro Sánchez todavía no está publicada en internet Se espera que lo esté a lo largo de este año

Voz 0858 12:36 bueno este paso que ha dado ha decidido dar Sánchez coloca de nuevo a Pablo Casado en Umbrete desde su equipo insisten en que su presidente el presidente del PP enseñó los periodistas los cuatro trabajos con los que aprobó su máster pero lo cierto es que se lo venimos repitiendo nunca se pudo comprobar el contenido de esos trabajos según los populares casado no va a seguir los pasos de Sánchez porque no quiere fomentar el cotilleo eso es lo que dice María Jesús Gómez

Voz 1727 13:00 en Génova nos dicen que Casado no va a enseñar sí

Voz 1461 13:02 trabajos a los medios de comunicación que no tiene obligación de hacerlo lo recuerdan que ella se reunió durante horas con sesenta periodistas aunque no estuvimos repasando con lupa el contenido y los cuentan que los los dará Lajusticia siestas os reclama total que él pide que no haya la más mínima sombra de sospecha pero no los oculta y los suyos explican que lo hace porque no quiere fomentar el cotilleo de si son buenos o malos y sobre todo porque les parece que se han excedido en dar explicaciones y que se les ha vuelto en contra que de ellas ha servido la jueza para elevar su exposición razonada ante el Supremo donde casado se defiende ha enviado un escrito de alegaciones sin que nadie se lo haya pedido desmontando los delitos de los que se le acusa es decir cohecho impropio que según sus abogados está prescrito sería una multa mínima prevaricación administrativa que negaban que existiera en la matriculación la solicitud de convalidaciones al exhibir el título en la web del Congreso es por eso por lo que su equipo está convencido de que no será imputado bajo ningún concepto

Voz 0858 13:57 buena prueba del nerviosismo que está provocando en las direcciones de los principales partidos todo este asunto es el paso que ha dado en las últimas horas Ciudadanos el partido naranja actualizado el currículum de su presidente de Albert Rivera que está colgado en la web del Congreso sólo ponía hasta ahora licenciado en Derecho una vida académica mucho más discreta que

Voz 0978 14:15 la que tenía cuando era diputado en el Parlament de Catalunya

Voz 0858 14:18 ya ayer el partido modificó ese currículum para evitar dicen desde Ciudadanos suspicacias han acordado

Voz 0127 14:25 buenos días habrá pone que además de la licenciatura en Derecho tiene un máster que cursó en Esade que está asociado a la carrera según explican fuentes del partido a la SER ese máster si aparecía en el currículum de Rivera que publicó la web del Parlament de Cataluña en el año dos mil quince una página en la que además se recogen otros datos que no aparecen en la web del Congreso el presidente de Ciudadanos tiene estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y que en el año dos mil nueve hizo un curso de marketing político en la Universidad George Washington de Estado

Voz 1436 14:52 sonidos gracias Ana se quejaba ayer la vice

Voz 0858 14:55 el Gobierno en los pasillos del Congreso de que todo este lío de los títulos estaba eclipsando dijo lo verdaderamente importante Se refería al debate y votación del decreto con el que el Gobierno abre la puerta a la exhumación de Franco lo aprobó el pleno por una amplia mayoría con la abstención de PP y Ciudadanos dos únicos votos en contra los de dos diputados populares que aseguran que se equivocaron a la hora de emitir el voto Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 15:19 buenos días la vicepresidenta Carmen Calvo defendió una medida que supone según dijo a acabar con la anomalía de que un dictador esté enterrado junto a las víctimas no hay respeto

Voz 0376 15:27 no hay honrado no hay justicia no hay paz ni concordia mientras que los restos de Franco estén en el mismo lugar que en el de la víctima

Voz 0393 15:38 PP y Ciudadanos no cambiaron el sentido del voto a pesar de los ruegos de la portavoz del PSOE Adriana Lastra

Voz 0376 15:43 están ustedes compitiendo por los votos de la extrema derecha indagan hágame caso no son tantos son muy pocos afortunadamente

Voz 0393 15:51 no merece la pena nombre eh respondía desde el PP el exministro Jorge Fernández Díaz

Voz 18 15:56 me me conmueve os siento mucho tasa gusté que dijo la señora Carmen Montón ministra de la Igualdad que no todos somos iguales nosotros no les vamos a acompañarle en esta aventura muchas gracias

Voz 0393 16:06 el PP argumenta que no es urgente sacar a Franco y Ciudadanos justifica su abstención en que se haga por decreto ley para esconder otras cuestiones José Manuel Villegas

Voz 19 16:14 la cortina de humo del cadáver de Franco no da para tapar

Voz 20 16:18 su incapacidad su debería

Voz 21 16:20 la con algunos de los que apoyaron

Voz 0393 16:23 el decreto como Esquerra piden además que se anulen las condenas del franquismo

Voz 0858 16:26 esta noche por hora a veinticinco ha pasado Nicolás Sánchez Albornoz el historiador de noventa y dos años sobrevivió a la construcción del Valle de los Caídos él era precisamente uno de los presos que participó de forma forzosa en la construcción del Mausoleo pero consiguió escapar Sánchez Albornoz cree que el Congreso acabó ayer con algo que era una vergüenza para la democracia a España

Voz 5 16:47 muy satisfecho

Voz 2 16:49 pero como último preso político por otro lado como ciudadano que Sito condenados compartirse perdió con el que causó la muerte

Voz 0858 17:03 seis y diecisiete cinco y diecisiete en Canarias la nueva ministra de Sanidad pueden imaginar llevaba veinticuatro horas de locura María Luisa Carcedo ha prometido ya el cargo ante el Rey ha recibido la cartera de manos de Carmen Montón si también se ha estrenado con las entrevistas esta noche en Hora Veinticinco ha defendido la necesidad de ilegalizar a nivel internacional la gestación subrogada los llamados vientres de alquiler propone que esté sometida a un tratamiento similar al que tiene por ejemplo el tráfico de órganos hay daba buenos días

Voz 1436 17:30 buenos días la nueva ministra de Sanidad cree que el Sistema Nacional de Salud todavía puede dar marcha atrás en los recortes que se han aplicado

Voz 22 17:37 las restricciones con recortes y demás que se fueron aplicando sometió mucho estrés al Sistema Nacional de Salud se puede salir de ese estrés es muy potente el sistema

Voz 1436 17:47 se avanzará en esa dirección y aumentarán los fondos en investigación médica aunque el ritmo y las cuantías dependerán del margen económico del Gobierno Carcedo también quiere llegar a un acuerdo internacional en el Parlamento Europeo para ilegalizar la gestación subrogada que legislar son acuerdos internacionales en España está prohibido

Voz 0393 18:03 pero lo que ocurre es que se siguen haciendo convenios

Voz 1436 18:05 con países que sí lo tiene autorizado hay que resolver a nivel internacional tema Un país solo no puede resolver esto y también es partidaria de eliminar el copago farmacéutico a pensionistas y a las rentas más bajas hay ciudadanos que tenemos riesgo de que abandonan los tratamientos esto hay que solucionarlo sobre legalizar la prostitución aclara que no corresponde sólo a su ministerio pero opina su un asunto que difícilmente se puede se puede legalizar lo mismo que no se pueden realizar la gestación

Voz 0393 18:30 prorrogada o no se puede legalizar la esclavitud

Voz 1436 18:32 la nueva ministra ha agradecido además el compromiso y la profesionalidad del personal sanitario a pesar de los obstáculos a los que se enfrenta día a día

Voz 0858 18:41 hoy la Comisión Europea ha detallado algunas de las propuestas que lanzados Jean Claude Juncker durante el Debate sobre el estado de la Unión entre ellas reforzar Frontex la agencia fronteriza comunitaria quiere que llegue a multiplicar hasta por diez sus agentes de aquí a dos mil veinte de tal manera que llega a tener recursos suficientes para desplegar una auténtica flota de guardacostas un asunto delicado porque la competencia sobre las fronteras exteriores aunque sean comunes al final son de los Estados Bruselas el Santa pastar

Voz 0738 19:10 se presenta como una oferta generosa pero se puede convertir en un problema ya que Bruselas quiere imponer si fuera necesario el despliegue de esos guardacostas europeos a los países del Mediterráneo y es que en la práctica el proyecto contempla la posibilidad de que por mayoría los G es de gobierno aprueben la propuesta de un despliegue necesario ante casos de crisis extraordinaria es un despliegue que si el país afectado rechaza puede llevar a que quede suspendido de Schengen es decir que les cierren el resto de gobiernos las fronteras internas de la Unión dejándolo como en el caso griego fuera de ese circuito de libre circulación Un problema que tendrán que estudiar los jefes de Gobierno en su próxima cumbre europea en Salzburgo y que de momento levanta muchos recelos

Voz 0858 20:08 gracias a tres millones de niños viven en situación de pobreza en Francia una realidad que según Emmanuel Macron es intolerable en una sociedad avanzada para combatirla el presidente ha presentado un plan que contempla invertir ocho mil quinientos millones de euros en cuatro años para evitar dice que la pobreza se perpetúe entre otras medidas se van a crear treinta mil plazas de guardería en zonas desfavorecidas Minerva Marcos buenos días

Voz 23 20:32 buenos días el plan que se pondrá en marcha en dos mil diecinueve presta una especial atención a los menores y jóvenes además de la creación de nuevas plazas de guardería también distribuirá desayunos en escuelas primarias ofertará comidas a un euro en comedores escolares y fomentará las tareas de escolarización otra de las medidas que contempla iniciativa es mejorar el empleo porque como afirmó el presidente Macron

Voz 24 20:55 que Cinia ataca esto es la mejor herramienta

Voz 23 20:59 para acabar con esta desigualdad por ello prevé ofrecer una mejor atención a trescientos mil demandantes de empleo al año así como a fomentar su

Voz 1461 21:07 su reinserción laboral con este plan el eje

Voz 23 21:09 cultivo Frances quiere evitar que la pobreza continúe entre generaciones según datos oficiales en el país hay unos ocho coma ocho millones de personas en situación de pobreza casi un catorce por ciento de la población

Voz 0858 21:21 la nueva ronda de avisos del Gobierno británico a sus ciudadanos sobre las consecuencias de un Brexit sin acuerdo el Reino Unido lleva en la Unión Europea desde mil novecientos setenta y tres así que básicamente hay un par de generaciones de británicos que no saben lo que es vivir fuera del paraguas comunitario el Gobierno de May de Theresa May quiere que sean conscientes de que si la ruptura finalmente abrupta para tener que estar mucho más pendiente de su pasaporte o convalidar por ejemplo su permiso de conducir si quieren usar el coche en el continente corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 1436 21:50 más permisos más burocracia más papeleo más costes el nuevo paquete de advertencias del Gobierno empresas y ciudadanos británicos sobre las consecuencias del Brexit sin acuerdo confirma que cada aspecto de la vida del país se verá afectado de acuerdo con las veintiocho notas técnicas emitidas ayer a partir del próximo veintinueve de marzo los Britta Nikos que quieran viajar al continente deberán renovar el pasaporte al menos seis meses antes de que caduque no será válido el actual permiso de conducir para viajar por Europa las empresas de móviles podrán reintroducir el roaming en cuanto a la industria automovilística por ejemplo deberá tramitar y recibir la aprobación de sus productos para poder venderlos en Europa las navieras deberán proporcionar con antelación en cada puerto europeo información de seguridad algo de lo que ahora están exentas el ministro para el Brexit Dominic y reconoce que habrá consecuencias negativas

Voz 1100 22:45 en iba a entrenar y yo no vivo antes

Voz 1436 22:48 en el caso de que no haya acuerdo que no es lo que queremos nos enfrentamos a riesgos a corto plazo y a perturbaciones necesitamos tener listos planes propuestas el Gobierno ya presentó otras veinticinco notas sobre las consecuencias negativas del Brexit sin acuerdo el pasado mes aún falta un tercio más de advertencias y malas noticias

Voz 0858 23:10 aquí en España los fabricantes de coches salen en defensa de los diésel han escrito una carta abierta a la opinión pública para defenderlo en la eficiencia de este tipo de motores lo hacen ahora que el Gobierno ya ha confirmado que mantiene sus planes de poner un impuesto al diésel un asunto ante el que dicen los fabricantes están expectantes Miguel Crespo

Voz 5 23:29 explican que los vehículos diesel nuevos presentan un consumo un veinticinco por ciento inferior y unas emisiones de CO2 por kilómetro un quince por ciento por debajo del que presentaría un coche de gasolina equivalente en Navas portavoz de la patronal de fabricantes Anfac

Voz 0950 23:41 lo mismo los motores Euro seis incorporan ya una tecnología que reduce la emisión de de partículas en un noventa por ciento de la de NO X en un ochenta y cuatro por ciento respecto de vehículos de más de quince años

Voz 5 23:56 según Navas con respecto al impuesto al diésel que pretende poner en marcha el Gobierno la industria se mantiene expectante pero apuestan por una fiscalidad de carácter global el sector quiere mandar a los consumidores un mensaje de tranquilidad

Voz 0950 24:07 queremos transmitir esta esta idea de que el público puede estar tranquilo al respecto de su vehículo días

Voz 0858 24:15 según la portavoz de Anfac hay que dejar paso a los vehículos

Voz 5 24:17 cero y bajas emisiones pero es necesario que la industria se vaya adaptando

Voz 0858 24:21 lo que ya están marchas la nueva normativa sobre protección de datos entró en vigor el pasado veinticinco de mayo y contempla sanciones mucho más severas desde entonces han registrado ya cuatro mil denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos aunque eso sí de momento sin multas María Manjavacas no

Voz 1444 24:37 basado en y cuatro meses desde que comenzó a aplicarse la nueva norma de protección de datos en este tiempo ya se han registrado en España cuatro mil denuncias un treinta por ciento más de reclamaciones que antes del reglamento de momento no hay ninguna sanción porque la ley da un tiempo de un año para investigar para valorar si fuera el caso para sancionar en este capítulo las multas pueden llegar hasta los veinte millones de euros la directora de la Agencia de Protección de Datos mar España confía en que aquí no ocurra un escándalo como el de Facebook con la consultora Cambridge Analítica ya asegura que la puesta en marcha de este reglamento europeo ha supuesto un paso muy importante no sólo para el control de las empresas sino también de los gobiernos que no tienen derecho a tratar los datos de los ciudadanos sin límite

Voz 5 25:17 qué garantías y de hecho la agencia trabaja ya en una guía para que los partidos conozcan los límites que nunca se deben traspasar de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas

Voz 0858 25:27 gracias María son las seis y veinticinco las cinco y veinticinco en Canarias

Voz 1161 26:40 el colaborador André Couric según adelantaron ayer nuestros compañeros de Radio Barcelona ha cobrado del club un tres por ciento de esa venta seis coma seis millones de los doscientos veinte dos que pagó el París Anne Germaine por la cláusula que tenía en el contrato una cantidad que estaba firmada en el contrato de Curie por el anterior presidente Sandro Rosell y que el Barça intentó parar escudándose en que no fue una venta porque el club no deseaba su salida lo hizo rescindido de forma unilateral el jugador con el club mediante la cláusula jurídica trabajando a día de hoy el Barça peinando el mercado sudamericano y recientemente ha intervenido en las contrataciones de entre otros los fichajes

Voz 12 27:11 colombiano Jerry Mina y del brasileño Philippe Coutinho

Voz 1161 27:14 precisamente el Barça en lo deportivo juegan mañana en Anoeta donde en los últimos quince días han estado muy pendientes del cambio de césped anoche en El Larguero el presidente Jokin Aperribay tranquilizaba ambas aficiones

Voz 10 27:23 hoy ser compartido con los juveniles y esto es bueno y ha levantado esperamos con tiempo la última capa es muy importante pensamos que es bien por supuesto que no va a ser como si el campo pues bueno pues que usted está ubicado pues hace tres meses murió

Voz 1161 27:41 partido que será precedido por un homenaje Aguirre ché que se tuvo que retirar el mes pasado por no superar sus continuas lesiones

Voz 10 27:46 hablar un poquito al público ciudad pues la insignia de oro y brillantes como los sabía que fuese algo especial no que él metiese simbólicamente el mercado de Anoeta convento extraña sufrió la lesión y eso un jugador que ha estado muy muy identificado con nuestra nuestra afición

Voz 1161 28:01 sí habló también el presidente del tan manido partido de Liga en Estados Unidos

Voz 10 28:04 particularmente no pero eso no significa que sea la mejor decisión porque la Liga está creciendo y es verdad es que la globalidad de la Liga es buena para todos pero lo que pasa es que es verdad es que es uno lo mira desde su particular punto de vista Patural lo quiero jugar los partidos importantes los partidos bonitos con su afición

Voz 1161 28:24 un partido que se complica cada día más ayer la Cadena Ser pudo hablar con la conga Alcaraz que también tendría que dar el visto bueno hoy emitía ayer un comunicado en la propia contra el en el que no contempla organizar este partido ni haber recibido comunicación alguna con lo que se suma a las negativas de Federación Española tras el parón de las selecciones vuelve a la competición en Primera Se estrena Un campo en primera división el Alcoraz centrado en la historia con el Huesca

Voz 1727 28:44 ello vallecano de la cuarta jornada de Liga desde

Voz 1161 28:47 las nueve de la noche con las bajas locales de Jovanovic empresa Nick Camacho y arbitrado por el colegiado catalán medie Jiménez y todavía ayer se completaba la segunda ronda de la Copa del Rey cuatro partidos clasificado el Sporting se imponía uno dos al Numancia en Lugo dos tres al Albacete Rayo Majadahonda uno dos en Las Palmas y el Elche dos uno al Granada hoy sorteo de la siguiente ronda desde las doce de la mañana ronda también a partido único y todavía sin equipos de Primera en la Champions femeninas Atlético Madrid conseguía un empate a uno con el Manchester City y en fútbol sala femenino España se impuso ocho cero a Polonia en el segundo partido de clasificación para el próximo Europeo mañana desde las siete de la tarde visitarán a Italia también están con seis puntos y con mejor gol obras un empate metería a las españolas en la Final Four condiciones masculina hoy arranca la Liga con tres partidos en tenis España disputa desde hoy las semifinales de la Copa Davis en Francia desde la tarde per frente a Pablo Carreño y después Lucas Pool contra Roberto Bautista y en la Vuelta Ciclista tras la etapa de ayer la última Johana hasta el domingo en Madrid no hubo cambios en la general la competición se decide entre hoy y mañana en Andorra hoy etapa diecinueve ciento cincuenta y cuatro kilómetros final en Coll de La Rabassa puerto de primera categoría

Voz 1727 30:01 son las seis y media las cinco y media en Canarias no cuánto daríamos los periodistas hoy por mirar por un agujerito una reunión del Consejo de Ministros primer encuentro de todo el Ejecutivo después de la salida traumática de Carmen Montón después de la incorporación de María Luisa Carcedo después de la tensión de estas últimas horas con la tesis doctoral el presidente del Gobierno tesis que se va a hacer pública a lo largo del día de hoy en Internet pero además de lamerse las heridas el Gobierno va a tramitar del anteproyecto de ley para revertir la tijera que el PP metió en la educación pública cambios que no van a afectar a este curso pero que en el siguiente permitirán reducir el número de alumnos por aula o que los profesores que estén de baja sean sustituidos más rapidamente

Voz 0858 30:55 además Andorra ha procesado a dos ex ministro de Hugo Chávez por el saqueo de dos mil millones de euros a la petrolera estatal venezolana lo cuenta esta mañana el diario El País la justicia andorrana les atribuya ellos y otras veintiséis personas blanqueo de capitales y pertenencia a una red de sobornos a través de la que conseguían jugosas adjudicaciones de PDVSA la petrolera venezolana ya hasta ahora en Estados Unidos sólo se habla de un nombre

Voz 24 31:19 onces Claudia que informó Point se interesó por aquí

Voz 0858 31:24 el huracán Florence que se mueve con vientos de ciento sesenta kilómetros por hora y que acaba de bajar a categoría uno sobre cinco esta madrugada ha llegado ya a la costa este de Estados Unidos ya se está empezando a notar allí provocando inundaciones y caída de árboles el gobernador de Carolina del Norte han de existente

Voz 6 31:42 justo

Voz 0858 31:45 pide a los ciudadanos que no se relajen ante una tormenta asegura que puede matar diez millones de ciudadanos viven en zonas en las que se prevé que llegue ese huracán aquí en España esperamos tormentas al sur del país que se extenderán al interior a lo largo de la tarde tormentas que llegarán cargadas de agua granizo y fuertes rachas de viento aunque nada que ver con lo que están viviendo en Estados Unidos eso sí cuidado en la carretera cómo está la situación a esta hora DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1727 34:16 S A de España que abrimos a las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Valencia la policía detenido allí a un joven franco italiano de veintiún años acusado de secuestrar y violar durante dos días a una chica valenciana a la que sometió a prácticas sexuales aberrantes Ana Talens bon día bon día y todo el horror que se describe en la denuncia de esa joven habría ocurrido en Suiza

Voz 1461 34:40 la detención ha sido posible gracias a la colaboración de las policías de los dos países de España y de Suiza el detenido se le acusa de agresión sexual agravada con detención ilegal amenazas a una joven valenciana compañera de estudios de la Universidad hilo con la que al parecer mantenía una relación sentimental la retuvo en Suiza en una casa durante tres días la sometió a prácticas sexuales a décadas después la abandonó en un pueblo de Francia el continuaba

Voz 1727 35:06 es contigo Ana pero ahora para hablar de una dimisión el alcalde de Torres

Voz 1461 35:10 Torres ya conocido como el narco alcalde de éste

Voz 1727 35:13 pueblo de la provincia de Valencia ha decidido dimitir por fin lo habían condenado a casi ocho años de cárcel por traficar con marihuana y armas de fuego se resistía dimitir y ahora dice Ana que se va por motivos personales si el alcalde Rafael

Voz 1461 35:27 Moisés Gil deja la política según revelaba ayer

Voz 1727 35:30 a Europa Press Televisión y ahora busca trabajo

Voz 6 35:32 vida como alcalde otros Torres porque tenemos no personales

Voz 0858 35:36 creo que dimitía de ellos hasta digo

Voz 12 35:39 el nombre de trabajo

Voz 6 35:41 a su trabajo

Voz 1461 35:43 el exalcalde había anunciado su intención de pedir la suspensión de la condena que aceptado de casi ocho años de cárcel y otros ocho de inhabilitación para cargo público y seguirá así en el Ayuntamiento donde según él las cosas estaban haciendo bien pero no ha aguantado la presión en el Ayuntamiento los

Voz 1727 35:56 pues municipales había comenzado a plantearse la

Voz 1461 35:58 la tentación de una moción de censura contra Gil que se presentó la alcaldía como independiente en las listas socialistas y que fue expulsado del grupo municipal cuando fue detenido

Voz 1727 36:06 motivos personales dice el narco alcalde gracias Ana buen fin de semana igualmente Z uno que se marcha de la política y otra que da un paso a la primera línea la ex atleta Ruth Beitia campeona olímpica de salto en altura que va a ser la nueva secretaria del área de Deportes de la ejecutiva nacional del PP la actual diputada encanta viese viene por tanto a Madrid Santander Fermín Mier cómo estás buenos días

Voz 0628 36:31 qué tal Pepa buenos días Pablo Casado elige para su ejecutiva a la mejor deportista española de los últimos años pero su nombramiento tiene una lectura interna que no ha sentado demasiado bien a la dirección del partido aquí en Cantabria afín a la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría de hecho Ruth Beitia es una de las diputadas autonómicas el Partido Popular que tiene abierto un expediente de expulsión por haberse negado a cambiar al portavoz parlamentario tras el último congreso regional de la formación Beitia también llegó a hacer campaña por la anulación de aquel congreso por lo que su relación actual con las direcciones fría es distante hasta tal punto la presidenta del partido María José Sáenz de Buruaga

Voz 12 37:10 ha evitado felicitarla públicamente y ha llegado a decir que si la medallista olímpica está en la ejecutiva

Voz 0628 37:15 la de Casado es porque ella no se ha opuesto

Voz 12 37:17 ah

Voz 6 37:22 en Ronda

Voz 1727 37:26 calles se han convertido en esto en ríos en las últimas horas la tromba de agua se ha llevado por delante todo lo que ha encontrado árboles y coches ha inundado casas y vías públicas Nieves SG cómo estáis buenos días muy buenos días pues bien

Voz 28 37:40 en apenas media hora la fuerte tromba de agua anegó buena parte del centro histórico de Ronda donde la tormenta descargó hasta cuarenta y cinco litros por metro cuadrado fue por sorpresa ya que no está activada no estaba activada ninguna alerta meteorológica se inundaron muchas viviendas tres de ellas por completo el nube dejaba además calles convertidas como decías en auténticos ríos por la incapacidad de absorber el agua además de locales y comercios anegados para hoy se ha activado la alerta amarilla pero en toda la provincia por lluvias y tormentas

Voz 1727 38:06 de hecho Nieves de eso en Cataluña un hombre le ha pegado una patada a un perro pero le ha salido muy caro el animal sea ha defendido le ha desgarrado el pene de un mordisco Frederic Vinçent bon día

Voz 0706 38:19 hola buenos días la defensa del animal ha sido tal que ese señor han tenido que llevarlo al hospital la cirugía si cirugía de reconstrucción por lo que han relatado varios testigos la madrugada del martes de este hombre estaba maltratando al perro en medio de la calle un perro que es de uno de los vecinos de aquella misma calle el animal entonces le mordió en la mano y en el PNV perforando incluso los pantalones según contaba el Diari de Tarragona le trasladaron primero al Hospital de Reus pero lo tuvieron que llevar al de Tarragona precisamente por lo que decíamos porque necesitaba cirugía de reconstrucción

Voz 1727 38:45 el terminamos en Madrid con una pareja que ha dejado al aire sus intimidades pero en este caso por voluntad propia ha sido en el Museo del Prado en la sala en la que se exponen los cuadros de Adán y Eva Laura Gutiérrez buenos

Voz 1275 38:57 hola buenos días se llaman Adrian Ilie tienes la primera vez que hacen algo así el Louvre o la National Gallery de Londres han sido escenario también de las Performance de esta pareja allí han aparecido como en el Prado desnudos y con una castración simbólica como les gusta llamarla con los genitales de Adrián escondidos entre las piernas así se colocaron en torno a las once de la mañana ayer frente al cuadro de Dani lleva de Alberto Durero en humo ese donde no te dejan entrar descalzo con comida dónde miraban los visitantes eh pues a están a la pareja protagonista las hicieron fotos luego ellos las han utilizado para abrir eso bueno siguen hicieron cuando no había ningún menor en la Saray estos seguido fueron identificados por la Policía Nacional dicen que lo intentaron hace dos años pero que no les dio tiempo entonces a desnudarse por completo la pareja eligió el cuadro de Dutt Durero porque creen que es la institución de la idea de género fundaciones destruir toda una serie de ideas y constructor sociales que ellos consideran ridículos mejor esto que el máster elaborada para adiós

Voz 29 39:51 dos uno m con uno

Voz 1727 40:04 a las seis y cuarenta a las cinco y cuarenta en Canarias abrimos la Mesa del Mundo y lo hacemos en Francia por primera vez un presidente de la República ha reconocido que su país aval hoy practicó la tortura durante la guerra de independencia de Argelia una ex colonia francesa Macron ha pedido perdón en nombre del Estado por el asesinato de un joven como está Carolina Gómez

Voz 0393 40:26 bueno de Macron visitó ayer en su domicilio en una barrio de París a la vida de Mao hizo daño

Voz 12 40:34 aún

Voz 0393 40:35 adiós seto dan vio por última vez a su marido el once de junio de mil novecientos cincuenta y siete era un joven profesor de matemáticas y militante comunista el presidente de la República reconoce ahora sesenta y un años después de su desaparición que fue arrestado y torturado hasta la muerte por el ejército francés el diputado de más serio el ni diseño

Voz 12 40:54 Pablo

Voz 6 40:55 Sergi Pujalte ha

Voz 0393 40:57 Cook asegura que se trata de mirar a la historia de frente Macron ha pedido además que se abran los archivos del Gobierno que tienen que ver con la guerra de Argelia para que sean consultados libremente algunos periódicos como Le Monde hablan hoy de un gesto histórico pero no todos en Francia lo ven igual Madrid Le Pen asegura que el presidente francés divide a la sociedad creyendo halagar a los comunistas

Voz 1727 41:23 los dos sospechosos de envenenar al ex espía ruso y a su hija reconocen que estuvieron en Salisbury como turistas niegan como asegura el Gobierno de Theresa May que ellos fueran los encargados de envenenar a los Skripal ambos han concedido una entrevista a la televisión rusa controlada por el Kremlin Aida bajo

Voz 30 41:43 no no dedique luego épocas de los fondos Sandro entró

Voz 1436 41:47 así comienza la entrevista Alexander Petrov y Ruslán Boshirov diciendo que sí que son ellos los dos hombres que aparecen en las imágenes que se han difundido para identificarlos en el canal Rusia Today los dos hombres han negado ser agentes de la inteligencia militar rusa como les acusa el Gobierno británico ya han asegurado que se dedican a la industria del fitness dicen que visitaron Inlaterra

Voz 30 42:05 estamos estudiando el altar ovación

Voz 1436 42:08 para hacer turismo en Londres y en Salisbury lugar que visitaron dos veces aseguran que estuvieron allí en la fecha en la que un ex espía ruso y su hija fueron envenenados porque decidieron volver cuando hiciese buen tiempo los dos entrevistados han dicho que no

Voz 0393 42:19 a ningún veneno y han dado una retahíla de datos

Voz 1436 42:22 y desde de la ciudad británica como los metros que tiene la catedral o detalles sobre los principales atractivos turísticos de la ciudad el Gobierno de May sigue acusándolos de pertenecer a la inteligencia militar rusa y medios británicos como The Guardian han dicho con ironía que los dos hombres lo que tienen es un conocimiento muy extenso de la Wikipedia

Voz 1727 42:43 cerramos la Mesa del Mundo en Tel Aviv

Voz 6 42:45 hasta que será donde finalmente por

Voz 1727 42:52 hemos escuchar el careo de neta en la próxima edición de Eurovisión que se va a celebrar allí en la capital de Israel no en Jerusalén como quería el gobierno de Netanyahu Israel llegó a amenazar con no acoger el festival de la música europea sino se celebraba en la ciudad santa corresponsal Beatriz la comba ríe la mayoría del Gobierno

Voz 31 43:11 Benjamín Netanyahu apostaba por Jerusalén como sede del próximo festival de Eurovisión hubiera sido una ocasión más de presentar al mundo la ciudad santa como capital de Israel una idea que la comunidad internacional no comparte ya que el estatus de la ciudad sólo se decidirá una vez que israelíes y palestinos firmen un acuerdo de paz el festín el libro visión optó finalmente por Tel Aviv una ciudad menos politizada más abierta y donde las posibilidades de una campaña de boicot contra Israel son menores la ministra de Cultura israelí Miri Reguev no ocultó su decepción y ha subrayado que la mejor opción hubiera sido Jerusalén capital de Israel dijo textualmente en un comunicado recibir el festival de Eurovisión en Jerusalén también representaba un problema interno en el Gobierno israelí la comunidad judía ultraortodoxa presente en el Gobierno y también en la alcaldía de Jerusalén había mostrado su oposición a que el festival se celebrará en la ciudad

Voz 1727 44:07 además el sábado día sagrado

Voz 31 44:09 para el judaísmo en el que no se trabaja dice circula NYSE manipulan objetos eléctricos

Voz 6 44:34 hoy por hoy

Voz 33 44:35 el y el eh

Voz 0376 44:42 eh

Voz 1100 44:44 DiFranco mueve a nuestra derecha dije esta mañana José Marín buenos días Pepa vamos a ver si evita busque ayuda a acuse a este Ojo el auto Plaza que ya ven cómo andan las cosas trataremos de que P P Ciudadanos ABC Eduardo Inda toda la ultraderecha unida jamás será vencida no piensen que este ojos auto repite horror vulnera la leyes el rigor universitario que al parecer sólo Cristina Cifuentes y Pablo Casado Prístina honestidad respetar hasta las últimas consecuencias que revisa cómo ha movido ficha al pimpón los Rivera que primero salía con su rival de la derecha en en la bajé contra Sánchez para dentro de unos días estrujar a casado con ese máster infumable tiempo al tiempo que has y son los del verbo enfados protegido portan largo prólogo El ojo procede de repetir algunas consideraciones de ojos anteriores no hay un partido de extrema derecha en España porque ya están todos ellos en las filas azules y naranjas como decíamos ayer si ambos Rivera y Casado son como hermanos siameses unidos por la cabeza pero que no se pueden ni ver ambos rebuscando en la misma saca de votos tenían ustedes alguna duda que eres parece entonces que ni siquiera la indignidad histórica detener el verdugo Franco enterrado junto a sus víctimas haya movido su terrible cerrazón a la exhumación del dictador de ese indecente monumento a la barbarie que es el Valle de los Caídos

Voz 6 46:19 el ojo izquierdo

Voz 1727 46:24 abrimos la barra libre política de los viernes y después de una semana casi monopolizada por el caso de los máster es hoy me cuentas ni que los oyentes tienen gana de poner otros asuntos sobre la mesa

Voz 0456 46:36 así hoy a las nueve a las ocho en Canarias vamos a recordar los diez años desde la caída de Lehman Brothers buenos días