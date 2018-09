Hoy por Hoy (14/09/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias bueno qué tal está muy buenos días dentro de una hora a las ocho de la mañana Moncloa hará públicos los resultados de la tesis doctoral del presidente sometida al escrutinio de dos programas informáticos utilizados en universidades de España al resto del mundo para evaluar este tipo de investigaciones académicas son los programas turno meeting it las GAM se espera además que a lo largo del día la tesis completa pueda consultarse también en Internet hasta ahora se podía leer físicamente en la Universidad Camilo José Cela el Gobierno decidió ayer bajar a la arena tras las acusaciones de plagio y la decisión de Ciudadanos y el PP de solicitar la comparecencia del presidente en el Congreso para que dé explicaciones si estará en su total integridad textual también para que no tenga que ir nadie de uno en uno Carmen Calvo anunciaba que la tesis que cuelgan Internet Sánchez explicaba en redes sociales su experiencia personal como doctorando Pero Ciudadanos y el PP no

Voz 2 01:23 no van a aflojar lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él sin esa tesis hay plagios quiénes eran los que estaban en el tribunal no sabemos dónde está no ha dado la cara no ha dado explicaciones y por tanto ha llegado el momento de presentar una petición de comparecencia para que el Gobierno explique a qué se deben estas en farmacias

Voz 1 01:44 Albert Rivera y Teodoro García Egea presionan y que dice el socio preferente creo que lo más sensato

Voz 3 01:49 puede hacer el presidente es publicar su tesis insisto para no dejar ni medias excusa Pablo Casado para qué

Voz 1 01:55 sueños sus trabajos pues casado no enseña sus trabajos el Supremo estrecha el cerco con torno a él Rivera actualizó ayer su currículum en el Congreso donde faltaba un máster de un líder naranja que sí figura en su biografía en el partido y en su ficha del Parlament de Cataluña nervios y Carredas en la clase política académicamente más formada de nuestro entorno hoy sabemos que nueve de cada diez ministros y diputados españoles tienen estudios universitarios muy por encima de la media europea es viernes catorce de septiembre y con el ruido de los másteres de fondo un hemiciclo dividido aprobaba el decreto para la exhumación de Franco del Valle de los Caídos

Voz 4 02:37 al edificio inmenso para toda la nación digan lo que digan algunas minorías tener a Franco fuera para facilitar la concordia

Voz 1 02:47 es el hispanista Ian Gibson presente en la tribuna de invitados no hubo sorpresas PP Ciudadanos abstuvieron y todos los demás votaron a favor división que no evitó la emoción de las víctimas del franquismo como el historiador Nicolás Sánchez Albornoz que consiguió escapar cuando trabajaba como preso político en la construcción del Valle de los Caídos lo contaba anoche en Hora veinticinco

Voz 5 03:08 el satisfecho primero como antiguo preso político por otro lado como ciudadano vendido ingrata que Sito condenados a compartir ese tedio con el que causó la muerte

Voz 1275 03:24 antes de final de año las víctimas ya no van a descansar

Voz 1 03:27 junto a su verdugo la nueva ministra de Sanidad también pasó anoche por la sea de María Luisa Carcedo reconoce que para revertir los recortes hará falta aumentar los ingresos ese pronuncia sobre un asunto polémico la gestación subrogada hay una resolución del Parlamento Europeo ya mostrándose

Voz 0605 03:44 en contraria a el Parlamento Europeo esto no hay que caminar hacer acuerdos en el sentido de la de la resolución del Parlamento Europeo

Voz 1 03:57 Mario Draghi confirma que la economía europea se enfría el presidente del Banco Central reconoce que la zona euro crecerá menos de lo previsto y que aún así mantiene su plan de ir retirando poco a poco la manguera de dinero público que le ha dado energía durante la crisis y en Alemania ojo Angela Merkel se enfrenta a una no la crisis en su Gobierno de coalición con el SPD esta vez a cuenta del jefe del espionaje alemán que ha puesto en duda la violencia registrada en las últimas protestas nazis los socialdemócratas piden su dimisión aseguran que el jefe de los espías hizo esa afirmación sin pruebas en el Parlamento ya conocemos a los nominados para los premios de los cuarenta de este año

Voz 6 04:42 la

Voz 1 04:43 averiguar ligado al i Pad quien estamos escuchando y los españoles Pablo Alborán y Pablo López son los que más candidaturas suman en esta décimo tercera edición de los premios los ganadores lo sabremos el dos de noviembre bueno y en los deportes la ciudad de Huesca y el estadio del club entran hoy Sampe en la historia de la Primera División

Voz 1161 05:09 la cuarta jornada por fin la afición oscense en su estadio El Alcoraz un partido de la máxima categoría del fútbol español va a ser a las nueve de la noche cuando el colegiado catalán medie Jiménez ordene el comienzo de ese Huesca Rayo Vallecano ante los cinco mil quinientos espectadores que llenarán las gradas para el estreno el Huesca llega con buen arranque cuatro puntos y bajas locales llevan hoy esa Nicky Camacho el Rayo vuelve a la competición tras llevar tres semanas parado y todavía sin puntuar

Voz 1 05:34 pronóstico de tiempo Jordi

Voz 0978 05:35 pues buenos días buenos días lo más significativo a partir de hoy las tormentas poco a poco ganarán protagonismo más extensión pero aún así tanto hoy viernes como el fin de semana en el conjunto del país podremos disfrutar de tiempo soleado durante muchas horas de temperaturas altas calor durante las tardes ambiente fresco al empezar las mañanas las tormentas hoy sobre todo en Andalucía mucha atención se pueden repetir episodios como los que ayer afectaron la provincia de Málaga durante la tarde estas tormentas irán subiendo hasta acercarse ya a última hora al centro de la península hasta la misma Comunidad de Madrid

son las siete seis minutos las seis y seis en Canarias

Voz 1275 07:09 con todos los focos puestos hoy en la tesis doctoral del presidente no dejamos que conocer sin embargo detalles del escándalo de los másteres en el Instituto Público de Derecho de la Rey Juan Carlos en la SER les estamos contando que los profesores necesitaban un número mínimo de alumnos para poder cobrar una gratificación por sus horas de clase y cuantos más alumnos más dinero Adela Molina

Voz 0011 07:31 la dirección y los profesores del master de Cifuentes necesitaban asegurarse al menos quince alumnos para cobrar la gratificación para la docencia aportar clase en el posgrado para los docentes será de como máximo noventa euros por hora de clase el director del máster recibía un diez

Voz 1275 07:44 por ciento de los ingresos de la matrícula hasta un máximo de eso

Voz 0011 07:47 seis mil euros en ambos casos cuantos más alumnos se matricularon mayor era la gratificación Si el número de alumnos no llegaba esos quince no había ninguna remuneración las condiciones serán las mismas en todos los másteres universitarios de la Rey Juan Carlos los requisitos para recibir la remuneración por docencia aparecen en un documento incorporado al sumario sobre el máster de que Fuentes al que ha tenido acceso la SER firmado por la directora de aquel curso Cecilia Rosado remitido en abril de dos mil once al Vicerrectorado de Alumnos en el sumario también están las solicitudes para cobrar esta compensación de algunos de los profesores de Cifuentes entre ellos Enrique Álvarez Conde director del Instituto de Derecho Público que pidió la gratificación por veinticuatro horas de docencia de una asignatura de tres cretino

Voz 1275 08:27 el instituto donde sacaron su máster Cifuentes Montón Casado sobre él la suerte judicial de cada uno de los tres la reflexión esta mañana de la periodista de El País Mónica Ceberio

Voz 13 08:43 Cristina Cifuentes Pablo Casado de Carmen Montón sobre los tres pesan las sospechas de un posible trato de favor recibido en un máster pero sólo un caso será tramitado por un tribunal especial ser una investigación penal por el máster de Montón ahora que ha dimitido como ministra estas iban a cabo como en el caso de Cifuentes por un juzgado de instrucción normal es decir el mismo que le podría tocar a usted o a mí si fuéramos investigados judicialmente en el caso de Casado no será así es diputado nacional son cinco magistrados del Tribunal Supremo que os que deciden si procede investigarlo Como Casado hay entorno a diez mil aforados en España una figura inexistente o muy limitada en otros países aquí se ha argumentado que son necesarios para evitar que jueces de plazas pequeñas puedan verse presionados al juzgar a determinados cargos la realidad es la siguiente los jueces de a pie suelen ser ajenos a las luchas partidistas mientras que los del Supremo son elegidos por un CGPJ que elegido Suez por el poder político muchos aforado suelen decir que los aforamientos en realidad no son ninguna ventaja y pierdan derechos como el de recurrir ante una segunda estancia señorías del Congreso si no son ninguna ventaja apenas existen en otros países y los ciudadanos los percibe entre un privilegio a qué esperan para suprimir los reducirlos

Voz 1275 09:56 el PDeCAT ha decidido no cobrarse la cabeza de su portavoz en el Congreso Carles Campuzano había puesto su cargo a disposición del partido pues de que lo obligaran a retirar una moción pactada con el PSOE para un diálogo sobre Cataluña dentro de la ley el desencuentro ha provocado mucho malestar en las filas convergentes y algunas fuentes apuntan a la intervención directa de Puigdemont de Quim Torra Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 0706 10:21 en el peor de Carod y Esquerra minimizan el caso en público insiste en que el origen de la retirada de las mociones que el PSOE votó en el Senado contra un referéndum de autodeterminación Campuzano es verdad que señalaba al Partido Socialista pero también lo hacía con Esquerra

Voz 14 10:32 el día lo exige coraje todos necesitamos con la gente

Voz 0706 10:35 dando por el Gobierno socialista también y Esquerra Republicana todo esto en público en privado fuentes del PDeCAT siguen acusando los republicanos de dejarles solos en la moción por puro electoralismo pensando en el efecto que podría tener un acuerdo con el PSOE los republicanos sin embargo lo niegan y la ministra Meritxell Batet cargaba contra

Voz 15 10:51 los dos a no no había pasado mayo al al Parlament etarras fatal Jacobs es importante

Voz 0706 10:57 respetar los acuerdos es importante decía la ministra bate tendrá CUP para quién de Esquerra no tienen voluntad real de diálogo gracias fe

a las siete y once las seis y once en Canarias

Voz 16 11:06 en el

Voz 17 11:09 es decir subirnos al tren de la noticia Renfe Renfe supera los seis millones de viajeros en los meses de julio y agosto en trayectos de larga distancia cifra con la que bate un nuevo máximo histórico de demanda en verano este dato supone un crecimiento del tres coma seis por ciento respecto a los meses de julio y agosto del pasado año lo que confirma que el tren está ganando viajeros como medio de transporte para viajes de ocio y vacaciones

Voz 11 11:32 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 1280 11:40 querida clientela de Velvet colección Nos es grato comunicarles que las Galerías Velvet estarán In Out

Voz 1 11:45 jurando su nueva temporada de otoño el próximo

Voz 1280 11:47 torso de septiembre toda la temporada completa para los clientes más fieles con más novedades que nunca en nuestras pantallas de Movistar

Voz 18 11:55 está disponible

hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 1 12:49 la SER y trece ahora las seis y trece en Canarias el huracán Florence toca tierra esta tarde en Estados Unidos será el momento en el que el ojo el núcleo mortífero esté encima de la costa pero Florence que ha rebajado su intensidad a nivel uno Se anuncia ya con lluvia y con viento

Voz 1275 13:04 de momento a más de ochenta mil personas sin luz

Voz 1 13:06 corresponsal Marta del Vado buenos días buenos días

Voz 1510 13:09 Florence ha llegado esta noche a las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur con vientos de unos ciento sesenta kilómetros por hora derribando árboles y provocando inundaciones en algunos barrios costeros y olas de hasta cuatro metros de alto todos los pactos para el director del Centro Nacional de Huracanes alerta del tamaño el diámetro del huracán es tan grande como estos dos estados juntos y de la lentitud con la que se mueve a ocho kilómetros por hora y esto asegura es lo que puede provocar una devastación histórica más de ochenta mil personas se han quedado ya sin electricidad unas doce mil han pasado la noche en albergues escuelas y comercios cierran hoy más de mil quinientos vuelos han sido cancelados Se espera que el ojo del huracán toque tierra dentro de unas horas los meteorólogos estiman que las tormentas se van a prolongar durante todo el fin de semana y afectarán además a Virginia Georgia Maryland y Washington DC

Voz 1275 13:58 lo desidia no es una catástrofe natural sino producto de la mano del hombre y según la ONU hay que prepararse porque novecientas mil personas pueden verse desplazadas en la provincia de Idlib la zona está bajo el mando de varios grupos rebeldes y espera una gran ofensiva por parte del ejército de Al Asad para recuperar su control informa Oriol Andrés

Voz 23 14:18 a contra reloj así trabaja la ONU para poder garantizar asistencia ante el posible desplazamiento de hasta novecientos mil civiles de Idlib teme una eventual ofensiva terrestre y aérea del régimen cuyas tropas están ya posicionadas alrededor de la última provincia del país bajo control rebelde además Naciones Unidas ha compartido con Rusia Turquía y Estados Unidos las coordenadas de hospitales y escuelas en la zona espacios que deberían estar protegidos según las leyes de la guerra pero las líneas rojas en el conflicto sirio no se han respetado lo constataba el responsable de la investigación de la ONU para Siria Paul opina Peiró vas tus documentos la mayoría de las batallas que hemos documentado están marcadas por crímenes de guerra como ataques deliberados contra objetivos protegidos y uso de armas prohibidas o desplazamientos forzados la ofensiva que se anunciaba inminente no empezado a la espera del resultado de las negociaciones entre las tres potencias en esta guía

Voz 1275 15:08 Rusia Irán y Turquía

hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 1275 15:15 tanto esfuerzo tanta histeria por tener un máster y al mismo tiempo somos el país de la Unión Europea con más trabajadores cualificados desempeñando trabajos por debajo de su nivel formativo según el último informe de la Fundación Conocimiento desarrolló un treinta y siete por ciento de los graduados están en esa situación Ana corbata lo publica hoy el diario Cinco Días España está en el XXXVII y al otro extremo de la tabla está Luxemburgo con sólo un tres por ciento de graduados superiores en ocupaciones de baja cualificación según explica el informe hay mucha gente que busca trabajo en puestos cualificados pero no la suficiente oferta eso hace que haya un enorme desajuste graduados con estudios superiores que están en paro y titulados que están trabajando en empleos en los que no es necesaria tanta cualificación como la que tienen y otro dato en España el veinte por ciento de las personas que tienen un título trabajan de forma temporal es el doble que la media de la Unión Europea

Voz 0259 16:20 el cronista James Roach que fue víctima de abusos sexuales en su infancia presta su apoyo a la campaña de Save the Children para que este tipo de delitos no prescriban es una de las peticiones al Gobierno que la ONG y el pianista van a presentar hoy para avanzar en la protección y atención de las víctimas para intentarlo al menos Mariola Doris muchas veces los delitos sexuales contra los menores quedan impunes sin castigo porque la víctima tarda décadas en denunciar y cuando lo hace ya han prescrito en España el plazo es muy corto oscila entre los tres años para los más leves y quince años para los más graves las víctimas están preocupadas Miguel Ángel Hurtado encabezan la campaña para que los delitos de pederastia no prescriban una campaña que ha recogido más de cuatrocientas cincuenta mil firmas

Voz 25 17:06 pero nos tememos que el señor Pedro Sánchez no tiene intención de reformar la ley nosotros creemos que una ley de protección a la infancia quién no incluya la reforma de los plazos de prescripción no va a ser efectiva por eso pedimos al señor Sánchez y al PSOE que reconsideren su postura

Voz 0259 17:25 hace unos meses la ONU pidió al Gobierno español que aumente o elimine los tiempos de prescripción para los delitos sexuales sobre menores y se sume a los nueve países que en la última década han caminado en esa dirección para proteger a la infancia

Voz 27 18:54 terminamos de repasar la semana con algunos está hablando mucho del tema de las violaciones y abusos sexuales a niños en la iglesia donde están los cristianos puestos provida que se manifiestan cada vez que queremos hacer una ley más progresiva del aborto donde están defendiendo las vidas de esos niños avisados desde aquí os pido una cosa cristianos católicos apostólicos porqué no salir a la calle porque no protesta es por qué no sacáis de la Iglesia a toda esa pose

Voz 0706 19:21 Nos preocupa también a Juan Carlos de Granada Rosa

Voz 1258 19:23 Pilar de Madrid brindan un poquito más de democracia

Voz 28 19:26 que se demostró ayer en el Congreso creo que es una decisión que de ese debería de haber tomado hace ya cuarenta años pero bueno nunca estás de si la dicha de buena creo que no solamente son los restos de Franco los que hay que sacar del Valle de los Caídos los de José Antonio también vamos pero bueno es un primer paso yo quiero brindar hoy por eso y a ver si seguimos hay acabamos también con los privilegios de la Iglesia española

Voz 1275 19:49 a las diez las vamos a Peñafiel a brindar

Voz 1258 19:52 Carriedo con un Ribera del Duero hola soy José

Voz 11 19:54 Luis de Zaragoza tal como están las cosas en este país siempre nos quedará el buen vino bienvenido a José Luis buen fin de semana todas

Voz 1275 20:05 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias Gutiérrez qué tal buenos días veinte grados ahora mismo en la Gran Vía sin grandes cambios en la previsión esta tarde se podrían aparecer algunos chubascos tormentosos que van a ser más notables este fin de semana Ángel Garrido saca las uñas contra el presidente Sánchez en su primer debate sobre el estado

Voz 0978 20:31 de la región el Gobierno mano ser para el progreso de Madrid o convertirse esta situación los preocupa no sólo porque el Gobierno de Pedro Sánchez sea débil sin porque para mantenerse en el poder a toda costa está y eso es mucho más grave haciendo debida al Estado débil ante el independentismo débil ante el control del gasto

Voz 1275 20:52 el ciclo en clave nacional del presidente madrileño y eso es lo que lamentaban ayer aquí en La Ser en La Ventana de Madrid los portavoces de la oposición Garrido anunció cien medidas entre ellas la construcción de ocho parques de bomberos el nuevo bono social del agua para quienes cobren pretensiones de viudedad en la recta final de la legislatura Garrido se ha puesto el traje de ecologista ya anunciado el plan emite cero con ayudas para la compra de coches motos y bicis entre esas cien medidas también hay anuncios

Voz 0978 21:16 que ya se hicieron hace meses por ejemplo relacionadas con la violencia machista Javier Bañuelos si en julio Ángel Garrido anunció cinco nuevos equipos

Voz 1275 21:25 los fieles para los juzgados de violencia de género

Voz 0978 21:28 y ayer volvimos a escuchar ese mismo anuncio reforzaremos la protección de las mujeres víctimas de violencia de género dotando de equipos psicosociales Mario

Voz 1275 21:38 por esa atención psicosocial siempre ha estado presupuestada

Voz 0978 21:41 da pero desde dos mil dieciséis en todo este tiempo el Gobierno madrileño no ha invertido ni un solo céntimo de esa partida la comedia sí parece dispuesta a ayudar a los menores el presidente Garrido también ha anunciado una ayuda de seis mil euros anuales para los niños que queden huérfanos por culpa de la violencia machista

Voz 1275 22:00 ha sido la puesta en marcha de una nueva red de aparcamientos disuasorios que se completará el once años desde el Ayuntamiento de Madrid dicen que es una buena noticia que están dispuestos a colaborar pero que el Gobierno madrileño aún no se ha puesto en contacto con ellos Inés Sabanés

Voz 0795 22:12 creo que hay una coincidencia de la necesidad de la urgencia de poner en marcha un proyecto que estaba pensado para dos mil trece y que es absolutamente imprescindible para reducir la necesidad de acceso a la ciudad de Madrid así que por nuestra parte toda la colaboración y toda la

Voz 1275 22:36 pero acción la Comunidad quiere construir ya el año que viene cuatro de los nuevos aparcamientos disuasorios dos de ellos en Ciempozuelos San Sebastián de los Reyes pero en ambos municipios no están muy contentos porque el Gobierno regional no ha valorado con ellos la propuesta Andrés García Caro es concejal en San Sebastián de los Reyes Gemma Fornell en Ciempozuelos

Voz 0978 22:54 en contacto con los pies

Voz 29 22:55 abiertos para determinar cuáles son las necesidades cuáles son las partes las disponibles el Real Madrid llega tarde Si lamentamos que no destine sus recursos y sus esfuerzos por ejemplo a solicitar esa ampliación de tren de cercanías o por ejemplo eliminar el transbordo de tres te tres olivos y que eso sí que depende directamente de la Comunidad de Madrid

Voz 0385 23:14 es que no no sabemos nada no entonces parece un poco de deslealtad institucional no lanzar planes de este tipo sin contar con los ayuntamientos mejor que al final los vecino de Ciempozuelos son los que van a hacer los usuarios de este servicio y yo creo que se merecen un poquito más de respeto

hoy es el turno de los líderes de la oposición en la Asamblea el debate se retoman las diez de la mañana intervienen los portavoces por orden de menor a mayor representación primero ciudadanos luego podemos por último el PSOE más de orillas de Madrid en titulares con Enrique García

Voz 1258 23:45 actor y los profesores del Master de Cifuentes necesitaban un mínimo de quince alumnos para poder cobrar un plus por sus horas de clase cuantos más alumnos se matriculan van mayor era la asignación el director del máster recibió un diez por ciento de los ingresos de la matrícula hasta un máximo de seis mil euros

Voz 1275 23:59 tenido un hombre en San Fernando de Henares por pegar a su mujer delante de su hija de cinco años algunos de los golpes se produjeron en un patio exterior de la vivienda fueron contemplados por varias personas que llamaron a la policía que también escucharon los gritos de la niña

Voz 1258 24:11 treinta personas atendidas en un incendio originado la vivienda de un edificio de Pozuelo de Alarcón ha quedado completamente afectada y el humo se ha colado en el resto de viviendas del edificio los vecinos han sido desalojados muchos atendidos por inhalación de humo y cinco de ellos han sido trasladados al hospital

Voz 1275 24:24 en los deportes el Rayo Vallecano inaugura esta noche el Alcoraz como campo de Primera división desde las nueve ante el Huesca en partido de la cuarta jornada además el Rayo Majadahonda y el Alcorcón conocerán hoy sus próximos rivales en la tercera ronda de la Copa

Voz 11 24:36 el Raid BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta idilio ofrece la información del tráfico

Voz 1275 24:46 saber que te asiático eran las carreteras de la región dgt María Herrero buenos días

Voz 0605 24:49 estos días pues hasta ahora complicaciones ya las entradas a la capital por lados en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares por la cuatro en Pinto de San Cristóbal por la A42 en Parla Getafe también por la A5 en Alcorcón y Campamento por la A6 en Majadahonda y El Plantío hoy por la M607 en Colmenar y Tres Cantos ya la M40 tráfico intenso sobre todo en Vallecas y Coslada hacia lados en Pozuelo los túneles de El Pardo hacia la aún hoy en el barrio de La Fortuna en dirección a la carretera de A Coruña

Voz 1275 25:12 en como despierta el tráfico en la capital pantallas Margarita Pérez buenos días hola buenos días pero ya muy complicado sobre todo en la M30 desde la zona sur desde la zona de Méndez Álvaro Nudo Sur hasta rebasar el puente de Ventas ese recorrido especialmente difícil poco a poco va a entrar en los vehículos a la ciudad de momento localizados en vías de acceso céntricas pero sobre todo se mueve para los conductores que sumaban por la zona cercana a la plaza de San Juan de la Cruz indicar que está cortado el túnel de Ríos Rosas debido a trabajos de mantenimiento urgente por lo tanto tendrán que circular en superficie

Voz 13 25:42 eh

Voz 1 30:02 son las siete y media a las seis y media en Canarias no el de este viernes será el primer Consejo de Ministros para María Luisa Carcedo como nueva ministra de Sanidad se cierra la crisis de Gobierno pero no baja la temperatura política por las dudas sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez Moncloa acaba de anunciar que a las ocho dentro de media hora hará públicos los resultados de la tesis del presidente pasada por el filtro de dos reconocidos programas anti plagio de momento la tesis completas sigue sin estar publicada en Teseo que es la plataforma digital del Ministerio de Educación nos dicen que se publicará a lo largo del día bueno pues toda esta presión de la oposición sobre Sánchez es una cortina de humo para tapar las vergüenzas de Casado según la nueva ministra de Sanidad que estuvo anoche en Hora bendice

Voz 0605 30:52 cinco me niego a argumentar sobre un asunto que yo creo que no existe esto es una cortina de humo para tapar otras cuestiones para que no esté en el

Voz 1275 31:01 en primera línea otras cuestiones pero como hay que seguir gobernando hoy el Ejecutivo tiene sobre la mesa el anteproyecto de ley para revertir los recortes en educación de la etapa del PP básicamente reducir el número de alumnos por aula

Voz 1 31:12 la y sustituir más rápidamente a los profesores de baja aunque estas medidas no llegarán a tiempo para este curso será para el siguiente y miren por dónde de educación se habla mucho en los periódicos hoy pero no no de ese profesor de baja que no puede dar clase a sus hijos o de si el plan de estudios es el adecuado para el dos mil dieciocho se sigue hablando de másteres ir esa tesis doctoral Alfonso Armada

Voz 1275 31:33 qué tal buenos días hola buenos días y tú me propones distinguir esta mañana entre el ruido que hacen los periódicos el ruido que hace la verdad en medio el estruendo causado por los másters las dimisiones en las tesis el periódico la marea recuerda que en dos mil quince ya había publicado una investigación exhaustiva sobre la tesis de Sánchez y el cúmulo de sombras que suscitaba fue un trabajo periodístico iniciado en dos mil catorce por el profesor holandés Sebastian Faber colaborador de la marea que prefirió el anonimato para evitar represalias con el título de P Pedro Sánchez la construcción de un candidato a través de su tesis doctoral allí se le nos produce alarma no sólo lo que en este caso parece haber sido un uso instrumental y oportunista del prestigio universitario para fines de promoción política sino sobre todo la aparente erosión de protocolo Se vaciamiento de normas que lo hicieron posible en nuestra opinión esta oración es síntoma a la par que consecuencia del deterioro sistemático y deliberado de la educación pública en España en favor de la privada incluida la universitaria lo que se habla de la invisibilidad del texto de la anomalía que supone en el ámbito universitario este semi blindaje de una tesis doctoral pero merecería la pena leer las más de cuatro mil palabras del artículo de la marea que se encuentra fácilmente su página web hay que leer para saber sobre el ruido como sigue buena El País cuenta que Sánchez se ve obligado a difundir su tesis para rebajar la tensión política los autores supuestamente plagiados se niegan a hablar también el coautor de su libro y hay dudas sobre las fechas en las que escribe el trabajo ABC que el jueves dio el aldabonazo de que Sánchez había plagiado su tesis vuelve a darle su portada única Sánchez volcó en la Luis textos escritos como miembro del tribunal que luego le dio la voz de El Mundo y La Razón la emprenden también contra un tribunal de afines y novatos que otorgó a Sánchez su cum laude es muy interesante la observación que hace Pedro García cuarta en su columna de ABC a partir de la tesis de Jean Paul Sartre en el Granada lo que evidencian los pobres saberes de Pedro y Pablo Sánchez y Casado es que la política se ha convertido en apariencia hay solo apariencia querían sacarse títulos para hinchar su currículum de cara a su carrera política todo pura apariencia lo que ya se Álava Faber en su exhaustivo análisis de la marea eldiario punto es prefiere destacar la decisión del Congreso ayer de dar luz verde a la exhumación de los restos de Franco de Valle de los Caídos con la abstención del PP de Ciudadanos de ojo a este mensaje era el presidente de la Generalitat que llega desde Estados Unidos sí lo cuenta el Confidencial nada menos que desde el Instituto King le dicen a Torra que deje de usar su figura es hipócrita el telegrama es inequívoco no es justo que ellos en su figura quien trataba de liberar a los afroamericanos de un sistema opresor y no veo que formar parte de España sea una opresión para empezar nadie impide a los secesionistas ejercer sus derechos humanos fundamentales nieve en general que sean oprimidos como grupo así que uno y otro movimiento no son comparables es ir demasiado lejos en un editorial a destacar sigue país sobre el cambio de criterio del Gobierno sobre las bombas inteligentes que finalmente se ha decidido vender Arabia Saudí citó Josep Borrell vino a decir que no hay que preocuparse porque esas bombas son muy sofisticadas a ser misiles guiados por láser sostuvo el ministro no producen efectos colaterales porque dan en el blanco con una precisión extraordinaria podría ser Gila fuera tan se porque hay constancia de que bombas muy parecidas a las que va a vender España han sido utilizadas en la guerra de Arabia Saudí dirige contra los rebeldes UTI en Yemen y muchos niños han muerto a causa de esas bombas que no pueden ser inteligentes si carecen de escrúpulos que matan con mucha precisión de la prensa internacional un titular The New York Times si la Oficina del Censo de Estados Unidos ha ofrecido sus datos correspondientes a dos mil diecisiete con una noticia bomba El País de Trump tiene el mayor porcentaje de población nacida fuera de EEUU desde mil novecientos diez Se trata del trece por ciento de los habitantes es decir cuarenta y cuatro coma cinco millones de almas de los que cuarenta y uno por ciento llegó de Asia y el treinta por ciento de Latinoamérica y pregunta para reflexionar las respuestas durante el fin de semana vivimos en el mejor de los mundos posibles en el último número de la Revista de Libros y papel hay mucho que leer elegimos un artículo que el autor del libro La democracia sentimental política hay emociones en el siglo XXI Manuel Arias Maldonado dedica el último ensayo de un brillante psicólogo y lingüistas estarán canadiense Steven Pinker el libro The Pinker se titula en defensa de la Ilustración publican Paidós sólo unas pinceladas para ver cómo Maldonado le ha Pinker dice Maldonado la tesis principal del libro Se deja enunciar con sencillez la evaluación negativa del estado del mundo es un error intelectual si se atiende a las calidad empírica del mismo es decir sin nosotros tenemos a los datos pero los datos de Pinker que Pinker plantea como es cuestionables son cuestionados por algunos

Voz 42 36:06 y y y

Voz 44 36:18 en

Voz 1275 36:23 es cierto que en los últimos doscientos años la extrema pobreza ha pasado del noventa al diez por ciento con la mitad de ese descenso ha concentrado en los últimos treinta y cinco años las sociedades son más seguras porque hay menos guerras menos homicidios y menos accidentes el mundo es más tolerante hacia las minorías que gozan de más derechos además de más democrático siendo los regímenes autoritarios menos represivos que los totalitarismos de antaño etcétera A esta suma de bienes ciertamente podemos llamarlo progreso humano es hay indicadores My más controvertidos quizá ninguno de ellos más que la desigualdad cuyo

Voz 11 36:54 aumento admite Pinker antes de quedar importa

Voz 1275 36:56 hacia Pinker está convencida de que somos cada vez más inteligentes no por un cambio de la naturaleza humana sino gracias a la educación y la mejora de las condiciones de vida escuchando

Voz 1 37:05 algunos debates en el ring de la política española Alfonso Armada

Voz 1275 37:08 la más de uno pondría en duda este optimismo tuyo de mañana de viernes se es absurdo afirmar como hacen algunos críticos de la modernidad que el progreso es una ilusión los datos no avalan esa idea y sería absurdo hacer depender el juicio sobre la modernidad de las percepciones subjetivas de los individuos para Manuel Arias Maldonado Steven Pinker un pensador celebrado en España por el polemista Arcadi Espada acierta en lo esencial cuando describe los principios de la Ilustración el uso de la razón y de la empatía el desarrollo sistemático de una ciencia que incluye las ciencias humanas la creencia en el universalismo en la posibilidad del progreso el análisis racional de la prosperidad el rechazo del tribalismo el pensamiento mágico sin embargo en el interior de esa estructura es donde estallan las tensiones de la ilustración del racionalismo produce romanticismo el mercado libre genera externalidades el universo

Voz 1 37:55 sofocar los particularismos puede que leer no traiga la felicidad yo creo que sí pero es que tal vez no sea hecho lo más importante pero como no se cansan de repetir en un programa de la competencia La estación azul en Radio Nacional quién le más viven más y mejor esos pero hasta el lunes hasta

la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno las ocho menos veinte las siete los veinte en Canarias

Voz 1 40:34 los veinte en Canarias

Volkswagen y el deporte que hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 1 40:45 el quinteto español de Copa Davis se enfrenta desde hoy Sampe al reto de alcanzar su décima final y sin Rafa Nadal

Voz 1161 40:51 que se tuvo que retirar el pasado viernes sede las semifinales del Abierto de Estados Unidos por su lesión de rodilla con cinco títulos y cuatro subcampeonatos sextos en el ranking histórico tras Estados Unidos Australia Gran Bretaña Francia y Suecia los de Bruguera inician hoy su camino hacia esa décima final Miguel Ángel Zubiarrain buenos días

Voz 29 41:07 hola muy buenos a partir de los trece treinta comenzó la semifinal de Copa Davis España infancia que se va a disputar en Lille primero fue Pablo Carreño enfrente ya pez si después a continuación Bautista el sábado deseosas López ex pareja francesa Benneteau domingo primero los números uno cada año puya hizo dan los números dos del Bautista Limia actuaría muy en el aire un cincuenta por ciento se lo más justo ir que más joven que se lleve el gato al agua

Voz 1161 41:37 también se disputan la otra semifinal entre Croacia y Estados Unidos los partidos de hoy serán Boris Johnson Inn Marin Cilic e France este ha fue la Vuelta Ciclista España entra en las dos etapas que pondrán a todos en su sitio

Voz 11 41:48 no

Voz 1161 41:53 la alta montaña de Andorra va a dictar sentencia Borja Cuadrado buenos días

Voz 50 41:56 buenos días entramos en la recta final de la Vuelta a España dos jornadas decisivas las que se van a vivir hoy y mañana en Andorra la jornada de este viernes va a ser de ciento cincuenta y cuatro kilómetros partiendo de Lleida para finalizar en natural en el Col de La Rabassa de categoría especial la primera llegada en alto de las dos que deben decidir una vuelta que comanda Simon Lloyds veinticinco segundos sobre Alejandro Valverde Caisse segundo uno veintidós sobre el balear Enric Mas tercero y que cotiza al alza en esta recta final

Voz 4 42:23 de vuelta vedad la pedalada kilómetro a kilómetro de puerto a puerto de etapa fuera el esfuerzo los corredores de la Vuelta Ciclista saben bien que los sueños se hacen realidad cuando los perseguimos con todas nuestras fuerzas Loterías patrocinador principal de la Vuelta por un deporte que

Voz 1161 42:45 en cuanto al fútbol noticia que les adelantaban ayer nuestros compañeros de Radio Barcelona el Barça pagado su empleado Andre Curie seis coma seis millones de euros como comisión de traspaso de Neymar al París Saint Germain un tres por ciento de esos doscientos veintidós millones que pagaron los franceses comisión que tenía firmada de una futura venta del futbolista cuando llegó del Santos ha firmado el anterior presidente Sandro Rosell el Barça intentó eludir el pago escudándose en que no fue una venta voluntaria sino una rescisión del jugador pagando su cláusula

Voz 1275 43:10 Yuri sigue siendo asalariado del Barça peina del Merca

Voz 1161 43:13 los sudamericano y recientemente ha participado en los fichajes del colombiano Jerry mina del brasileño Philippe Coutinho en lo deportivo el Barça visita mañana Anoeta a un campo que ha estado bajo la lupa las últimas semanas por el cambio del cesped que ayer confirmaba en el Larguero el presidente Jokin Etxeberria

Voz 1275 43:26 Aperribay está listo y en los minutos previos se vivirá

Voz 1161 43:28 más el homenaje Aguirre eche retirado el fútbol hace unas semanas al no haber podido superar sus lesiones

Voz 20 43:34 el público se va a poner la incinerado brillantes como los pues hago especial nos gustaría que Messi se simboliza me quito el mejor Llorente en Anoeta con veintiocho sus la lesión y es un jugador que ha estado muy muy identificado con nuestra con nuestra afición

Voz 1161 43:49 será mañana porque la convicción vuelve hoy con la cuarta jornada y el estreno de un campo en Primera al Alcoraz inscribe su nombre en los libros de Historia con el Huesca Rayo Vallecano desde las nueve de la noche de los locales ya han bueno con un buen arranque cuatro puntos y las bajas de Jovanovic presa Nicky Camacho el Rayo vuelve a la competición después de tres semanas parado todavía sin puntuar arbitrar el colegiado catalán medie Jiménez hizo ayer se completaba la segunda jornada en la Copa del Rey con cuatro partidos de segunda ronda con cuatro partidos castigado el Sporting que se imponía uno dos al Numancia en Lugo dos tres al Albacete el Rayo Majadahonda uno dos en Las Palmas y el Elche dos uno al Granada hoy sorteó en las sigue de la siguiente ronda desde las doce de la mañana también a partido único y todavía

Voz 1275 44:25 sin equipos de Primera ese complica todavía más

Voz 1161 44:28 metido de Liga de Estados en Estados Unidos ayer la Cadena Ser pudo hablar con la Concacaf que también tiene que dar el visto buen hoy emitía un comunicado en el que no contempla organizar este partido ni haber recibido comunicación alguna con lo que se suma a las negativas de FIFA y Federación Española en la Champions femenina Atlético Madrid conseguía un empate a uno con el Manchester City y en fútbol sala femenino España ganaba ocho cero a Polonia en el segundo partido de clasificación para el Europeo mañana a las siete visitan a Italia también están con seis puntos y mejor golaveraje en este caso las españolas con un empate se metería en en la Final Four y en la colección masculina arranca hoy la Liga con tres partidos en baloncesto volvemos a las ventanas FIBA séptima jornada de clasificación para el Mundial de China desde las seis de la tarde Ucrania España una victoria de España en Kiev nos dejaría a las puertas a estar clasificados habla el seleccionador Sergio Scariolo

Voz 51 45:12 vamos a ser prudentes pero ambiciosos España cuando ya son partido lo que sea para ganar pero sabiendo también que que el partido será largo y que probablemente

Voz 1161 45:27 podamos otra además desde las ocho de la tarde en partido amistoso Trofeo Costa del Sol el Real Madrid se enfrenta a Olympiakos y en Fórmula uno tenemos ya esta mañana a los entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur la primera sesión a las diez y media la segunda desde las dos y media de la tarde

Voz 6 45:41 busca tan

