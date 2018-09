Hoy por Hoy (14/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal está muy buenos días los restos de Franco saldrán del Valle de los Caídos cuarenta y tres años después de la muerte del dictador cuarenta después de aprobada la Constitución el Congreso aprueba el instrumento legal para sacarlo del monumento en el que comparte sepultura con sus víctimas un escarnio que puede terminar antes de que acabe el año como ya se sabía no fue por unanimidad PP y Ciudadanos se abstuvieron sus votos quedaron registrados en el panel electrónico

Voz 1 00:35 sí sí ciento setenta y dos más cuatro votos emitidos telemática

Voz 1727 00:39 le en la retina de todos quedará para siempre una imagen y un sonido el hemiciclo aplaudiendo dos minutos era convalidada mientras en la bancada popular y en la de ciudadanos los diputados permanecían de brazos caídos una imagen terrible incomprensible en dos partidos democráticos como ellos y que además no se corresponde con la sociedad española sociedad que asiste a este momento histórico con normalidad y esperando simplemente que los políticos arreglen los después depósitos que nuestra historia no nos ha permitido todo arreglar hasta ahora qué ocasión perdida para PP y Ciudadanos de sumar sus siglas a la normalidad democrática hoy es viernes catorce de septiembre y hasta ahora está previsto que Moncloa publique los resultados de Les

Voz 2 01:45 escrutinio al que han sometido la tesis doce

Voz 1727 01:47 Toral de Pedro Sánchez Lahm pasado según nos cuentan por dos programas anti plagio Inma Carretero cuál es el resultado buenos días

Voz 0806 01:55 buenos días el trabajo como dices ha sido analizado por dos

Voz 1727 01:57 dos programas más rigurosos en el ámbito académico

Voz 0806 02:00 según La Moncloa Tour Meeting que se emplea en la Universidad de Oxford yp que Scan que es referencia en Europa en el caso de Tour mitin según La Moncloa ha obtenido un trece por ciento en plazas están está cifrado en un cero noventa y seis esos porcentajes se deben a las citas y referencias obligadas en la elaboración de cualquier documento de investigación de que cualquier web que casi por defecto puede discriminar según La Moncloa a pesar de lo avanzado de su tecnología existe un amplio consenso en el ámbito académico en considerar que se trata de porcentajes normales de acuerdo a la normativa los protocolos de verificación eso es lo que aseguran en fuentes de la Presidencia del Gobierno es la información que acaban de

Voz 1727 02:39 evitar enseguida ampliamos bajará la temperatura política este anuncio y la publicación de la tesis íntegra en Internet pues no parece

Voz 3 02:47 es que tiene que comparecer un presidente acerca de su tesis doctoral de tantos años colgada en mil sistema Teseo porque las derechas Kieran hoy no decirle a España que se han puesto de perfil contra la dictadura

Voz 1727 02:58 es la vicepresidenta Calvo sobre esa petición de Ciudadanos y el PP para que Sánchez comparezca en el Congreso ciudadanos que pidió primero que se publicara la tesis y ahora que se publica eleva la puesta el PP de tal

Voz 0645 03:09 así el presidente de Gobierno en vez de señalar con el dedo lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar si esa tesis la hizo él sin esa tesis hay plagios quiénes eran los claro van en el Tribunal no ha dado la cara no ha dado explicaciones y por tanto ha llegado el momento de presentar conjuntamente con Ciudadanos una petición de comparecencia para que el presidente Gobierno explique a qué se deben estas farmacias

Voz 1727 03:31 la guerra de títulos en marcha y hoy la SER aporta nuevos sonidos de las declaraciones ante la jueza que investiga el máster

Voz 0858 03:37 de Casado en Javier Alonso son audios que demuestran qué tipo de relación tenía con las profesoras el director del Instituto de Derecho Público que impartía su máster porque en palabras de uno de las alumnas Enrique Álvarez Conde pedía lealtad a cambio de protección

Voz 4 03:51 la lealtad que cuando entró a trabajar en el Instituto paralizados fundamentales en el trabajo y la ley

Voz 1727 03:59 alta a la nueva ministra de Sanidad María Luisa Carcedo se estrena esta mañana consejo de Ministros y anoche estuvo en Hora veinticinco donde pidió acuerdos internacionales contra la gestación subrogada hay una resolución del Parlamento Europeo ya mostrándose contraria de lo que se trata es de que lo mismo que la adopción internacional o que el tráfico de órganos hay acuerdos hay que caminar hacia el acuerdos en el sentido de la de la resolución del Parlamento Europeo en Consejo de Ministros que va dar el anteproyecto de ley para revertir los recortes educativos del PP

Voz 0858 04:35 y también va a nombrar a María Marcos Salvador como responsable de la seguridad de la Moncloa es la primera mujer que va a ocupar este cargo ojo a esto que acabó

Voz 1727 04:43 hemos de saber el oncólogo español José Baselga ha dimitido como director médico del prestigioso hospital en el que trabajaba en Estados Unidos y lo hace dimite tras conocerse que cobro pagos millonarios de farmacéuticas y todavía en Estados Unidos ojo esto también el instituto Luther King pide al presidente catalán Quim Torra que deje de usar su figura como analogía

Voz 0858 05:05 porque es injusto lo publica hoy el Confidencial dice el director del Instituto que Luther King trataba de liberar a los afroamericanos de un sistema opresor y formar parte de España no es una opción

Voz 1727 05:15 mañana se cumplen diez años de la caída de Lehman Brothers el banco de inversión estadounidense que quebró con él estuvo a punto de irse a pique el mundo financiero conocido buena parte de nuestra vida hoy se explica por aquel momento simbólico hemos aprendido algo estamos a salvo de otra crisis de esa dimensión es el crecimiento del populismo de extrema derecha la consecuencia política de aquel desastre a las nueve edición especial de Hoy por hoy con Joaquín Estefanía Esteban Hernández Belén Barreiro y Juan Ignacio Crespo y en los deportes España juega desde hoy las semifinales de la Copa Davis con Nadal como gran ausente Sampe

Voz 1161 05:55 lesionado tras abandonar el pasado viernes las semifinales del Abierto de Estados Unidos ausencia que condiciona en lo deportivo al equipo español pero también al francés había elegido como sede Lille una pista con bote bajo para perjudicar al juego de Nadal pero que beneficia al que realizan los otros dos tenistas españoles que comienzan hoy los individuales a la una de la tarde Pablo Carreño ante el galo un Oper y después Roberto dos distante de Lucas Pool

Voz 5 06:18 y el tiempo con Jordi Carbó buenos días buenos días último fin de semana de este verano el tiempo va a ser el propio de final

Voz 0978 06:25 este verano es decir podremos disfrutar de muchas horas de sol a los que les guste el calor todavía va a hacer calor Si bien de madrugada cada vez refresca con más facilidad pero al final de velan de verano lo que suele pasar también es que ese forman tormentas ayer fueron pocas pero intensas hoy ya prácticamente en cualquier punto de Andalucía a medida que avance la tarde en Murcia Castilla-La Mancha Bruce a última hora alcanzarán la Comunidad de Madrid mucha precaución porque sobre todo en Andalucía de nuevo pueden descargar con mucha intensidad y el fin de semana a pesar de que seguir haciendo mucho sol y al calor las tormentas en el centro y sur de la península así como en el Mediterráneo cada vez van a ser

Voz 1727 06:58 más extensas y más intensas son las ocho y siete las siete y siete en Canarias

Voz 6 07:05 el mes que viene ponga en marcha ese proyecto del que tanto se habla como pasó con la flota de vehículos que necesitas para el transporte no es arriesgado comprarlos

Voz 2 07:13 cómo te va a ir hay verlos aquí lo con Euro Car en Viajes el Corte Inglés lingotes informó netas que se adaptan a mi negocio alquilarlos por días semanas y meses quién es el primer paso lo que necesito la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés consulta condiciones pedir café

Voz 7 07:35 facturación actualizar la web y además vender empresas de todo el la nuestra hay Business para todos nos descubre lo en los business tiró en la gama de líder desde seis mil novecientos euros con condiciones extraordinarias sólo está el interés septiembre en fin

Voz 6 07:51 cuando Financial Service condiciones sin en punto es en el sorteo de la ONCE de ayer el número premiado

Voz 2 08:08 y es que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro chat Paul de la ONU

Voz 6 08:23 de la ONCE sean que tenga son grandes

Voz 1275 08:27 sí

Voz 8 08:33 en Hipercor y supermercado de El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que veas lo buenas que son

Voz 9 08:39 ahora por ejemplo tienes la pescadilla de pincho a nueve con noventa y cinco euros el kilo en setenta por ciento de descuento en la segunda unidad para todos los productos San ex Hipercor y supermercado el Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 10 08:53 que las si está dice cinco minutitos más las vacaciones dicen unas de Malí Dama yo digo ahora mismo lleva del nuevo Seat Arona con diseño personalizado todo el equipamiento en tecnología y seguridad y cinco años de mantenimiento asistencia y garantía por trece mil novecientos euros

Voz 1727 09:16 bueno llenos iba a decir verdad que el día después de que el Congreso aprobara sacará Franco del Valle de los Caídos íbamos a estar con la mente puesta en la diplomacia económica porque este es el tema de la tesis doctoral del presidente Sánchez que a lo largo del día se colgará íntegra en la web deseo hasta ahora podía consultarse físicamente que en la Universidad Camilo José Cela Madrid pero después de la tormenta política que se ha montado el presidente ha aceptado que se digitalizan y se pueda leer en internet Inma Carretero hola de nuevo hola qué tal vamos el partes lo primero Moncloa acaba de publicar el resultado del escrutinio de dos programas informáticos que se suelen utilizar para comprobar si una tesis tiene mucha muchas citas muchos plagios muchas referencias de otros autores muchas o pocas tantas como para invalidar la el resultado vamos a recordarlo

Voz 0806 10:07 la conclusión a la que llega a la Moncloa es que la tesis supera ampliamente los Hours de referencia lo han pasado por Tour mitin que es el que se emplea en la Universidad de Oxford por Pla que y Scan que es de referencia en Europa en el primer caso ha obtenido un trece por ciento en el segundo un cero noventa y seis por ciento son porcentajes sobre los que dice La Moncloa que existe un amplio consenso en el ámbito académico en considerar que se trata de porcentajes normales de acuerdo con la normativa ICO los protocolos de verificación lo que se hace Pepa es volcar el documento que se quiere analizar en la base de datos de datos que tienen esta estos pues y ellos lo comparan con todos los archivos que tienen en el caso de turno Meeting son trescientos millones de archivos además de rastrear páginas

Voz 1727 10:49 bueno vamos a contrastar aquí mismo Pablo Simón buenos días politólogo profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid estos porcentajes que da el escrutinio de la tesis del presidente entran dentro de lo razonable

Voz 1671 11:01 es sin lugar a dudas bueno señala Moncloa que estos Software se utiliza en Oxford bueno en la Carlos III utilizamos Tour mitin también no hace falta irse tan lejos sí es verdad cuando ya empieza a estar por encima del veinte veinticinco por ciento es cuando entramos

Voz 1727 11:13 cotejar veinte veinticinco por ciento de coincidencia de esto

Voz 1671 11:16 es vivamente porque esto básicamente lo que hace es rastrear ibérico si hay coincidencias de párrafos frases

Voz 1727 11:21 entonces el programa es muy minucioso porque te dice

Voz 1671 11:23 está de dónde viene y tú podrías tener por ejemplo un trece por ciento de coincidencias pero que viniera de sitios muy concretos muy pequeños normalmente a Quini entramos a valorar sin embargo ya cuando está por encima del veinte veinticinco por ciento si que miramos con más detalle no vaya a haber vendido la mayor parte de las coincidencias de un documento concreto lo que sí podría indicar plagió problema decía

Voz 1727 11:42 Inma la tesis doctoral completa se va a colgar a lo largo del día esto es lo que nos dicen en Moncloa no parece verdad que esto vaya a hacer amainar la tormenta política

Voz 0806 11:54 si se va a colgar la tesis en la plataforma Teseo del Ministerio de Educación no sabemos a qué hora en principio pensaban en el Gobierno Pepa que con la dimisión de Carmen Montón les devolvía la iniciativa política comprometía sobretodo a Pablo Casado el Gobierno quería depositar toda la presión sobre el líder del Partido Popular eso es lo que intentan el Ejecutivo y el PSOE pero sin poder dejar esta de estar defendiéndose explicando las circunstancias y el contenido de la tesis de Pedro Sánchez que ayer escribía en su Facebook en su Facebook que esta estrategia es un ataque personal de quienes no han aceptado el resultado de la moción de censura no entienden que se esté fraguando una mayoría progresista de hecho el presidente ayer habló con Pablo Iglesias sobre el abordaje de esta crisis ambos coincidieron en que el objetivo de las derechas así llaman al

Voz 1727 12:41 de popular ya ciudadanos era tapar

Voz 0806 12:44 ayer el tema de Franco en medio de la contienda era curioso ver a Podemos rebajando el tono coincidiendo con la primera la vicepresidenta Carmen Calvo en que una vez que se publique la tesis no hay razón para que comparezca en el Congreso el presidente del Gobierno como pedían el Partido Popular Ciudadanos en La Moncloa aseguran que esto es una tormenta en un vaso de agua y que va a quedar

Voz 11 13:05 en

Voz 1727 13:06 bueno imagínese publica la tesis en el desarrollo del programa nos avisa se gracias hasta luego gracias Pablo Simón por lo que sabemos por lo que se ha publicado de la tesis del presidente que hay normalidad anormal el lo que ha llegado hasta el día de hoy vale porque yo creo que algunas

Voz 1671 13:21 esas están mezclando aquí no primero en la cuestión de la disponibilidad de la tesis bueno todas las tesis cuando se depositan tienen que estar públicas en la biblioteca hice puede povera se tiene que poder acceder a ellas Éste era el caso ir ya a la nueva normativa nos obliga a subir la también a Internet las tesis antiguas no hacía falta de hecho casi el noventa por ciento de las seis en España están en este formato muchas veces restringir el acceso porque luego lo quieren publicar como el libro bien en este caso había un abstrae hubiera sido recomendable la digitalmente por supuesto porque probablemente hubiera ahorrado problemas no la segunda cuestión se plantea que esta tesis tiene correspondencias con publicaciones el propio Pedro Sánchez bueno pero es que de eso se trata es decir eso es lo que tú haces es trocear la esos de como un cerdo no se aprovecha hasta los andares textual coges la tesis y la CEAS para publicarla en diferentes revistas académicas son diferentes libros pues si te quieres dedicar a la carrera a la carrera investigadora tercera cuestión porque están saliendo informaciones ahora a propósito del tribunal que he visto también que había algunas cuestiones los tribunales los proponen los directores de tesis pasa el filtro de los departamentos hice seleccionan de manera autónoma que haya publicaciones conjuntas no es extraño porque fijados la normativa permite hasta depositar una tesis en la que tú has publicado un artículo con tu propio tutor o sea que esas cosas están claras cuáles son las dudas

Voz 1727 14:35 las dudas las dudas que puede haber una cuestión clave

Voz 1671 14:37 el tiempo es decir se ha hecho una tesis doctoral en un año ahora mismo anormal que parece poco vaya parece poco de Fire es es hacerlo en una velocidad prodigiosa tiene que haber estado trabajando antes de haberse matriculado eso seguro y luego las cuestiones de autoría no algo que evidentemente es mucho más complicado de demostrar si esa tesis la hecho una persona hola hecho otra pero en un principio se han pasado los procedimientos internos así que

Voz 1727 14:59 en fin a quién pueda acreditarlo tiene que

Voz 1671 15:02 demostrar las pruebas sino pues es más difícil hasta aquí

Voz 1727 15:04 el análisis técnico del politólogo y profesor luego hablamos ya hacemos el análisis político todo lo que estamos hablando es a propósito de un trabajo que la público ya la Universidad y a partir de hoy estará además sin internet todo eso no lo podemos decir de los trabajos de Pablo Casado esos cuatro trabajos con los que el líder del PP dice haber aprobado su título de master y que ni ha entregado a los periodistas ni María Jesús Güemes piensa entregar

Voz 1461 15:29 en Genova Nos dicen que Casado no va a enseñar sus trabajos a los medios de comunicación que no tiene obligación de hacerlo lo recuerdan que ya se reunió durante horas con sesenta periodistas aunque no estuvimos repasando con lupa el contenido giros cuentan que sólo los los dará Lajusticia si éstas lo reclama total que el pide que no haya la más mínima sombra de sospecha pero no los oculta ah y los suyos explican que lo hace porque no quiere fomentar el cotilleo de si son buenos o malos y sobre todo porque les parece que se han extendido en dar explicaciones y que se les ha vuelto en contra que de ellas ha servido la jueza para elevar su exposición razonada al Supremo donde se defiende ha enviado un escrito de alegaciones sin que nadie se lo haya pedido desmontando los delitos de los que se le acusa es decir cohecho impropio que según sus abogados está prescrito sería una multa mínima prevaricación administrativa que niegan que asistiera en la matriculación la solicitud de convalidaciones cual exhibir el título la web del Congreso es por eso por lo que su equipo está convencido de que no será imputado bajo ningún concepto

Voz 1727 16:25 bueno pues el Supremo ha dado ya el primer paso para decidir si lo investiga si lo imputa o no pedir a la Fiscalía a su opinión sobre los argumentos de la jueza que investiga y hoy tenemos una nueva entrega de grabaciones de las declaraciones ante esa jueza del máster de Casado declaraciones de alumnas becaria Si profesoras que dibujan el perfil del director del ya famoso Instituto Público de Derecho de Enrique Álvarez Conde que pedía lealtad a cambio de protección palabras textuales que van a escuchar ahora mismo protección dicen en la universidad Laura Guti

Voz 1275 16:56 pues bueno sea esos días Clara López de los Mozos y Cecilia Rosado en las profesoras de las actas falsificadas de las profesoras imputada serán las discípula de Koné

Voz 4 17:04 Piqué era nuestro jefe que era el mejor de los amigos y los enemigos podría ser ese es una con mucho carácter de coste que relación tenía lo analiza López de los Mozos condona Enrique ahora esconder impulsar la discípula más antigua de las cuatro no me incluido Jonas

Voz 1275 17:24 lo ha contado en sede judicial Dolores Canción antigua becaria de que está imputada por cursar el máster de Pablo Casado sin haber hecho nada Cancio reconoce que a cambio de lealtad recibieron protección eméritos

Voz 4 17:34 contaba montar congresos publicaciones para que hiciéramos jarrera el gran nos protegía con el cual respeto a a José al al resto del departamento de la universidad en ese entorno

Voz 1275 17:53 que lo hicieron méritos hasta el punto de que Conde dirigió las tesis doctorales de sus discípula Souto Rosa de López de los Mozos las tres imputadas en los tres casos además quien presidió la Comisión jugadora de esa tesis fue Pedro González Trevijano rector ahora mismo magistrado del Constitucional así lo recoge el mismo en su curriculum vitae que aparece en la web del Tribunal gracias Laura Gil

Voz 12 18:16 Pepa Bueno inspirado Plan E de cuarenta años en las que el monto miraba atónito a España por ser el único país que tenía On mausoleo en memoria de los dictadores más cruel en la en los años cuarenta

Voz 1727 18:40 es la voz emocionada de Nicolás Sánchez Albornoz los noventa y dos años Historiador preso político del franquismo que logró huir del Valle de los Caídos Manuel Jabois buenos días qué tal Pepa buenos días y habla de la vergüenza de ver un monumento al dictador que tuvo preso de verlo durante tanto tiempo han dicho PP y Ciudadanos que no la urgencia la necesidad urgente de aprobar el instrumento legal que se aprobó ayer para sacarlo de allí

Voz 1389 19:05 pocas cosas más urgentes que lo que lleva toda la vida esperando a Sánchez Albornoz luego fue en democracia el primer director del Cervantes y eso me recuerda cuando Felipe González hizo ministro Jorge Semprún le dijo que lo hacía para que los mismos que lo perseguían

Voz 13 19:18 ahora se le cuadra hacen

Voz 1389 19:20 por eso esto es urgente y necesario es que Nos dicen nazis más que hablar de Franco bueno es que lo tenemos delante

Voz 1727 19:26 lo tenemos delante saca lo de ahí dedica

Voz 1389 19:28 sus abstenciones y tres reproches a echarlo de menos si quieres como se merece pero en un cuartito oscuro en el que se sepa que hasta el dictador ya por fin jefe de los que perseguían ahora también se cuadra

Voz 1727 19:39 buen fin de semana Jabois venciendo un beso son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 1275 19:51 a Gutiérrez buenos días diecinueve grados ahora mismo en el centro de Madrid a las diez Comienza la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región es el turno de la oposición tras escuchar ayer al presidente Ángel Garrido sus cien medidas su discurso centrado en las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez PSOE Podemos y Ciudadanos arremetía contra ese discurso aquí nacer en La Ventana de Madrid que avanzaban cuáles van a ser sus propuestas esta mañana José Manuel Franco PSOE Lorena Ruíz Huerta Podemos en los ciudadanos

Voz 12 20:18 nosotros que hace baremos mañana una serie de propuestas siete propuestas de presunción donde afrontaremos problemas que afectan a la vida diaria de los mandatos mi discurso absolutamente riguroso pegado al terreno dicho así llanamente ir para intentar mejorar la vida de los madrileños

Voz 14 20:33 las de manifiesto que el PPC ha terminado que está en pleno proceso de hundimiento y que ha llegado por fin el final de este Gobierno corrupto y de políticas injustas y que ha llegado un nuevo tiempo

Voz 12 20:45 pero desde luego ya no les queda combustible no es que ahora sobrina y la mejor forma de verlo es pues con los anuncios de hoy

Voz 1275 20:51 entre ese centenar de propuestas Garrido dejó claro que pretende blindar la capacidad financiera de la Comunidad ante dijo las posibles intenciones de la Izquierda de subir impuestos una propuesta que para el sindicato de técnicos de Hacienda es un brindis al sol Teresa Rubio para Carlos

Voz 11 21:05 el presidente de Gestha la propuesta de Garrido es

Voz 15 21:08 sí bueno hablar de blindar la posible actuación en la comunidad autónoma respecto de los impuestos cedidos en puede ser un brindis al sol a nivel estatal esos impuestos pueden modificar y si hay un acuerdo y se debata en el Parlamento esta esta modificación de los impuestos cedidos pues la Comunidad Autónoma de Madrid como al resto tendrán que actuar dentro de los márgenes que que les de las

Voz 1727 21:31 además insiste en que tanto la bonificación del cien por cien del impuesto de patrimonio como la bonificación al noventa y nueve por cien del impuesto de sucesiones en la Comunidad sólo estaba beneficiando a las familia

Voz 1275 21:41 es más rico dan las medidas que anunció el presidente la noventas la aprobación del decreto de titularidad compartida de las granjas la Comunidad de Madrid es la única de España donde todavía las mujeres no aparecen como titulares de una explotación aquí figuran aún como cónyuges en la categoría de ayuda familiar Valle Garrido es portavoz de la Federación de Asociaciones

Voz 16 21:58 en Jerez rurales el Gobierno de la Comunidad de Madrid los activado durante siete años de la posibilidad de ejercer un derecho que no reconocía la ley de titularidad compartida aplaudamos que por fin podemos hacerlo pero no olvidemos que son necesarias muchísimas otras medidas para que este registro de titularidad compartida funcione realmente

Voz 1275 22:18 la medida que ayer Garrido anunció como nueva estará contemplada en una estrategia que si va a impulsar en dos mil dieciséis dos mil diecisiete viernes catorce septiembre más noticias en titulares con Enrique García

Voz 17 22:29 treinta heridos en un incendio originado la vivienda baja de un edificio de Pozuelo de Alarcón que ha quedado completamente afectada el humo se ha colado en el resto del edificio todos los vecinos han sido desalojados y cinco de ellos han sido trasladados a los

Voz 1275 22:41 no encuentran el cuerpo sin vida de un hombre de setenta años en el fondo de un pozo de agua en Soto del Real el hombre extraía el agua desde el interior de una caseta con niveles altos de monóxido de carbono en las primeras hipótesis apuntan a que ese desmayo y cayó al pozo

Voz 17 22:53 el Ayuntamiento de la capital aprueba implantar un enfoque de género en toda la actividad del Consistorio el objetivo es que el principio de igualdad esté presente en toda la acción municipal como en el lenguaje las campañas también los presupuestos

Voz 1275 23:05 y ayer decenas de usuarios de patinetes eléctricos cortaron el tráfico en Cibeles para protestar por la nueva ordenanza de movilidad que limita su uso en las aceras exigen circular por la ciudad igual que las bicicletas

Voz 6 23:17 ustedes que en Hoy por hoy

Voz 1275 23:23 Rayo Vallecano privó y su nombre en los libros de historia como primer visitante de El Alcoraz Sampe buenos días

Voz 1161 23:28 buenos días estrena el estadio oscense en la máxima categoría del fútbol español a partir de las nueve de la noche de Huesca Rayo lleno en las cinco mil quinientas localidades que tiene y al que los de Michel llegan sin puntuar después de tres semanas sin competir Baser arbitrado por el colegiado catalán de diez Jiménez mañana Atlético Eibar y Athletic y Real Madrid el domingo Leganés Villarreal Sevilla Getafe además el Rayo Majadahonda se imponía anoche la Unión Deportiva Las Palmas en la isla en Copa del Rey uno dos y hoy desde las doce de la mañana conocerá junto al Alcorcón su rival en tercera ronda también a partido único en el que todavía no estarán los equipos de Primera en la Champions femenina el Atlético de Madrid lograba ayer uno empate a uno que el Manchester City en la primera ronda de la competición en baloncesto el raro un amistoso de pretemporada desde las ocho ante Olympiacos en el Trofeo Costa del Sol en Manilva

Voz 1275 24:12 vamos a ver cómo se circula a esta hora de la mañana en las carreteras madrileñas deje de Teresa Serrano buenos días

Voz 18 24:17 buenos días a esta hora bastante saturación en la red viaria madrileñas en ataques viernes un accidente en la M cuarenta y cinco en la zona de Vallecas está causando retenciones en sentido A tres Además las complicaciones habituales por las arterias más habituales de entrada a la capital además en la M cuarenta También tráfico muy intenso en las zonas más recurrentes Vallecas Coslada sentido dos túneles del Pardo y Monte Carmelo sentido uno en la zona sur en el barrio de La Fortuna hacia las seis así que a esta hora la mejor recomendación paciencia al volante

Voz 1275 24:46 la situación a esta hora en las calles de la capital pantallas manita Pere buenos días

Voz 6 24:51 hola buenos días en la M treinta todavía con dificultades en distintos tramos ella en distintos sentidos pero

Voz 19 24:58 incrementa el tráfico en el cierre norte y complicado los movimientos de entrada desde la zona del Nudo de Colmenar y de salida sobre todo por el Paseo de la Castellana Por otra parte más en el centro en el interior conviene evitar en todo momento los movimientos por la zona de la plaza de España no solamente por la Gran Vía con el coche y conviene utilizar el transporte público sino también el la incorporación del acceso desde la Plaza de España la calle de la Princesa en estos momentos ofrece retenciones por otra parte insistió

Voz 1727 25:23 Lahm por las proximidades a la plaza de San Juan

Voz 6 25:26 la Cruz recordar que se mantiene cortado desde esta pasada madrugada el túnel de Ríos Rosas

Voz 2 25:33 en Carrefour y queremos celebrar la XXI Vuelta con ofertas como sólo hasta el dieciséis de septiembre en todos los vinos con denominación dirigente Aragón y Rioja Carrefour patrocinador principal del Wert

Voz 10 25:52 más en tu vida privada

Voz 6 25:54 pero que de las amenazas de internet con Kaspersky Internet

Voz 1671 25:57 Celebrity lleva ante la mejor protección desde veintiuno

Voz 10 26:00 con noventa y cinco euros sólo en tu tienda de informática

Voz 20 26:03 la la plaza de toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una Feria de Otoño Historia de máxima

Voz 6 26:10 puro del toreo Alejandro Talavante esto

Voz 1 26:12 dos tardes junto a los grandes triunfadores de la asegura sus centrado Asia buena con el veinte por ciento de descuento

Voz 6 26:18 en las Ventas punto com en las taquillas

Voz 21 26:23 por qué no puede ser mamá encontrando todos resultados para móvil

Voz 22 26:29 las respuestas que solo un médico puede vetar por eso en Ibi la primera visita gratuita es siempre con un médico especialista pide tu primera visita gratuita en Ibi punto es o en el novecientos ochocientos cuarenta y siete trescientos Ibi donde nace la vida

Voz 2 26:44 tengo que contaros que el musical Billy Elliot ofrece su segunda temporada de gran éxito en el Teatro Alcalá de Madrid Bicasi lo votado mejor musical por el público en los premios de este año así que salvo que seas uno de los trescientos mil espectadores que da lo han visto hay que ir a verlo porque Elliot es el musical conquistas a tu corazón más información en Billy Elliot

Voz 23 27:06 pues el Rey recibe la nueva novela de Eduardo Mendoza hay dos formas de contar la historia

Voz 10 27:12 como sucedió y como la hemos vivido Eduardo Mendoza regresa con una novela que hace sonreír y sobre todo recordar

Voz 21 27:18 por qué no puede ser mamá contrato todos resultados para una móvil

Voz 22 27:24 hay respuestas que solo un médico puede tras por eso en Ibi la primera visita gratuita el siempre con un médico especialista pide tu primera visita gratuita en Ibi punto es o en el novecientos ochocientos cuarenta y siete trescientos Ibi donde nace la vida

Voz 24 27:40 buenas ofertas en papel porque con súper candor Cespa Sultan por días súper catorce ahorra más con catorce súper ofertas en sólo diez días como la lubina de ración por sólo seis con noventa y ocho euros el kilo negra a sólo uno cincuenta euros el kilo sólo del seis de septiembre ahorra más

Voz 1275 28:03 desde hoy hasta el domingo Las Rozas acoge la primera edición de los Juegos para inclusivo un evento en el que cerca de ochocientos deportistas competirán en diecinueve modalidades además en muchas de las pruebas competirán

Voz 1727 28:14 atletas con y sin discapacidad Javier Jiménez

Voz 1671 28:17 Sala descubrieron el deporte una nueva forma

Voz 0887 28:19 de ver la vida tras sufrir un accidente hace siete años gracias a unas prótesis comenzó a hacer atletismo así hasta llegar a los Juegos Olímpicos de Río y ahora a los para inclusivo una competición de la que espera

Voz 26 28:32 a ser un poco la palabra inclusión sea real no que completamos personas con discapacidad juntos pues eleva a lo que es el deporte no y quitar los nombres paralímpico olímpico no simplemente deporte y ya está y lo hacemos todos

Voz 0887 28:49 el ser ciego tampoco ha sido impedimento para que Vicente juegue al fútbol sala

Voz 27 28:53 les puedan encima para que la gente se acerque a ver los distintos cortes fije pueden llegar a hacer una más es que hay no todos es poder llegar a José de una manera un otra cosa

Voz 10 29:03 en definitiva señalan desde la Comunidad de Madrid de lo que se trata es de romper estereotipos

Voz 1727 29:08 los yo y mañana lleva Madrid la tercera

Voz 1275 29:10 en el encuentro para los amantes del rock del Hard Rock de la psicodelia tendrá como punto de encuentro las principales salas del centro de Madrid por sus escenarios entre otros van a pasar a los que escuchamos de Ander Tones diecinueve grados ahora mismo el el centro de Madrid

Voz 1727 30:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias bueno es viernes hay Consejo de Ministros habrá foto porque estrena la novedad de Carcedo como titular de Sanidad tras la salida traumática de Carmen Montón esta semana el Consejo va a dar luz verde al anteproyecto de ley para revertir los recortes educativos del PP no entrarán en vigor no obstante estas medidas hasta el curso que viene en Estados Unidos faltan sólo unas horas para que el huracán Florence toque tierra en Carolina del Norte llega debilitado en categoría uno pero es todavía muy peligroso ya ha dejado a ochenta mil personas sin luz pero aquí la lluvia que preocupa hoy es venga otra la lluvia de sospechas que la oposición ha hecho caer sobre la tesis del presidente y por eso hoy se va a hacer pública íntegramente en Internet de momento lo que ha publicado Moncloa es el resultado de someter la tesis al filtro de dos programas informáticos anti plagio y el resultado es un trece por ciento de coincidencias en uno y un cero coma noventa y seis por ciento en otro dice Moncloa que es lo habitual en trabajos de investigación sobre la bronca académico política la columna esta semana de Almudena Grandes

Voz 29 31:15 el principal defecto de los malos jugadores de ajedrez es que sólo piensan en sus peones y no se fijan en los del enemigo los buenos jugadores de ajedrez en el tablero entero cada vez que lo miran y saben que nunca ganarán si no son capaces de valora al mismo tiempo suposición ida de su rival esto viene a cuento de la bronca

Voz 1727 31:32 para la venta de anteayer las consecuencias que

Voz 29 31:35 puede suponer para Albert Rivera presunto beneficiario del rifirrafe mientras lucha a muerte con Casado por cada voto de la derecha cuyo monopolio espera arrebatarle para impulsarse hacia el poder Rivera sólo beso en mitad del tablero tal vez piense que la otra no le interesa pero se equivoca en el campo rival sobre una alfombra de confetis y serpentinas que a nadie se le ha ocurrido barrer porque la fiesta no ha terminado todavía la pelea a navajazos que emprendido Juan Sánchez puede acabar dándole más disgustos que alegrías electorales la euforia los propios peones es un mal negocio cuando se efecto consisten enfurecer y cohesionar a los peones de enfrente alrededor del candidato más fuerte y si la especialidad el rival es resucitar dejarse morir para renacer de sus cenizas con más vida cada vez la jugada resulta aún más dudosa descendiendo del ajedrez a la realidad sólo sabemos una cosa con certeza si la ley protege la privacidad de la tesis de Sánchez y el diario ABC afirma que dispone de una copia que ha analizado exhaustivo

Voz 1727 32:36 solamente el único presunto delito

Voz 6 32:39 Nos consta eso cometido por dicho periódico tal vez algún fiscal estará tomando nota mañana de viernes en Hoy por hoy con

Voz 1727 32:51 Jesús Maraña buenos días Jesús en ustedes con Isabel Benjumea que hoy está en Radio Barcelona hola Isabel

Voz 11 32:57 qué tal muy buenos días y continúa mi lado Pablo

Voz 1727 32:59 los Simón Jesús cerramos una semana dramática para el Gobierno comenzó con la dimisión de una ministra creían que cerraban la crisis política y que elevaban el listón ético pero termina con el presidente dando explicaciones sobre su tesis electoral iba a decir doctoral

Voz 30 33:15 sí sabemos que vivimos tiempos veloces no muy muy muy difíciles de administrar de gestionar y de analizar no es verdad que al día siguiente de cerrarse de aquella manera la crisis montón en el Congreso Albert Rivera con gran habilidad política o con dosis de guerra sucia por llamarlo así pero la cuestión es que logró desviar absolutamente los focos de donde supuestamente antes iban a colocar que sería teóricamente en Pablo Casado quien que él también diera las explicaciones suficientes mostrara lo que tiene que mostrar sobre sus trabajos desvió al presidente del Gobierno las derivas Sánchez con el asunto de la tesis doctoral bueno a mi juicio sea gestionado con retraso la solución también a esta crisis porque sí porque yo entiendo que que la tesis doctoral que es verdad que estaba como cómo están todas las tesis au todas las tesis doctorales y sus autores quieren tenerlo así y con su ficha su resumen etcétera y con acceso personal y directo a a ella que era el caso es decir en ese sentido es verdad que estaba ahí cumplía todos los requisitos bueno pues dada la presión y las acusaciones muy serias su insinuaciones muy graves que se hicieron en el Congreso creo que lo que debería haber hecho inmediatamente es lo que se ha hecho ahora lo que se hace hoy no creo que se hubiera ahorrado bastante desgaste coyuntural otra cosa es que se vuelva a favor si las cosas finalmente salen como tienen que salir si las cosas son absolutamente limpias el problema es que estamos viviendo unos tiempos en que ninguna cosa queda absolutamente limpia es decir que una vez que se demuestre si así es porque hoy pasarán la tesis ésta por todos esos programas que ya habéis hablado ya explicamos bien Pablo Simón y demás is y de ahí no sale los

Voz 1727 35:00 el sí quiero advertir una cosa no la tesis

Voz 30 35:02 no la leído si tengo la versión digital del libro del libro posterior que público Pedro Sánchez y que está basado está inspirado en la propia tesis doctoral hay una parte importante de documentación de normativa de reglamentos decretos de etcétera documentos que si esas comprobaciones no se hacen bien pues puede aparecer

Voz 1727 35:24 ya no digo lo ochenta por el treinta por ciento de libros on

Voz 30 35:26 material legislativo que se ha colocado ahí en libro como cubre por cierto con muchos libros técnico muchas tesis etcétera no pero a lo que voy pues se pondrán duda porque esto viene de lejos y desde hace tiempo en qué medida fue ayudado a elaborar la elaboración de sigue en el Tribunal ese cum laude está dado como cómo debe dar eso no pero yo ahí quiero advertir una cosa a lo mejor nos estamos volviendo un poco locos todos eh es decir me parece que la cuestión de fondo que hay detrás no afecta sólo a la a la política y a la clase política está bueno pues esta investigación policial que estamos haciendo con los currículos de los políticos en ese nivel de exigencia estaría bien que la hiciéramos con los propios periodistas con con el exterior

Voz 1727 36:11 por un montón de gente veríamos ver

Voz 30 36:14 qué sorpresa nos llevábamos doce por tanto para mí de fondo ya termino me gustaría que habláramos empezáramos a hablar pronto el problema de fondo es la mercantilización de la universidad el modelo Bolonia que ha llevado a en la que lo menos importante es lo que se aprende y lo más importante es tener una serie de títulos por los que alguien hace negocio como sabemos por el ínclito Álvarez Conde etc eso sí que me parece detrás

Voz 1727 36:38 para luego como como como dice el último estoy

Voz 11 36:40 hubiese publicado en las últimas horas para luego que el treinta y siete por ciento de los graduados españoles desempeña un trabajo por debajo de su formación en fin Isabel

Voz 1727 36:48 sea la publicación de la tesis del presidente les

Voz 11 36:51 a estos programas informáticos cierra la crisis política en torno a la tesis está en concreto bueno yo me gustaría puntualizar que que todo el debate alrededor de la tesis del presidente Sánchez surge de las dudas que plantea el ex ministro Sebastián sobre la autoría de la misma esos

Voz 13 37:08 conviene recordarlo ahora también a decía

Voz 11 37:11 antes Pablo Simón en el en el periodo anterior sino que es muy sorprendente que en un año se ha sea capaz de escribir una tesis pero en cualquier caso lo que está claro es que el presidente Sánchez acaba de cumplir cien días de de en el Gobierno vino para prometer estabilidad vino para prometer elecciones pronto para devolver la estabilidad al país perdón lleva cien días en el Gobierno dos ministros que han tenido que dimitir básicamente está haciendo es poner cortinas de humo una detrás de otra encima de lo que verdaderamente importa que es la economía que han empeorado los datos económicos el dato del paro de agosto está ahí sacar temas que sinceramente me que están haciendo es generar el ambiente de precampaña que él considera que es

Voz 1727 37:54 lo es que demás dice saca temas que decía

Voz 11 37:58 debate el debate presupuestario claramente cuando uno no tiene la mayoría suficiente para sacar

Voz 1727 38:02 la adelante lo que haces es hacer proclamas

Voz 11 38:04 o simplemente de precampaña en la que posee en la que establece es posición política que me parece muy inteligente es lo que quieres es volver a ganarla sería volver no intentar ganar por primera vez las elecciones en que en el próximo intentona entonces yo creo que a mí sinceramente lo que me sorprende es que estamos hablando de la tesis del presidente Sánchez donde de nuevo insisto en que creo que el problema principal es las dudas que se plantearon sobre la autoría de la de la misma que esos lo más difícil de probar como decía también antes Pablo Simón pero ahí es donde empiezan todas las dudas alrededor de la tesis por otro lado tenemos

Voz 30 38:32 un residente

Voz 11 38:34 sábado en desenterrar a Francisco Franco ALCA al dictador Franco antes que ponerse a trabajar por los temas más importantes de los españoles que yo decíais antes que que este es un tema vital sinceramente no he visto muchas manifestaciones en las calles de alegría ante la noticia creo que la abstención del Partido Popular y Ciudadanos refleja la abstención de los españoles que lo tienes miraba al futuro y dejar

Voz 1727 38:55 vamos a hablar de Franco enseguida pero estamos en la crisis política de la tesis

Voz 1671 38:59 sólo tres cosas no es la primera decían los antiguos que la guerra no se gana con la cabeza sino con los pies ya que es evidente que ha habido una mala gestión de los tiempos comunicativos por parte de Moncloa ocurrió en el caso de la ministra en la cual se sabía que la posición en la claramente insostenible a partir de la entrevista en esta casa ha ocurrido en el caso de esta tesis por una razón muy sencilla aunque la tuviera ese la Camilo José Cela los periodistas iban a hacer turnos para ir sacando la por extractos después pasarla por un documento de Word dado que era inevitable que se hiciera pública toma ventaja de ello a la tú y por lo tanto este retraso en la digitalización ha generado un desgaste innecesario segunda cuestión además esto tiene una problemática atrapado uno de los elementos cómo era la cuestión de la convalidación del real decreto ley exhumación de Franco que le daba mucha importancia al Gobierno como un ariete para empujar a sus rivales hacia la derecha bien todo esto junto con la política por cierto de lucha contra la violencia de género que también se convalidó ayer el Real Decreto todo esto totalmente camuflado por ese tema ha perdido por lo tanto dos balas que eran claves para ellos cara marcar el debate político y tercero estamos hablando de esto el lado negativo no pero por ejemplo a mi juicio dio un problema de fondo de este Gobierno es el tema lo voy a ver con un ejemplo muy claro es el caso el armamento de Arabia Saudí es decir este Gobierno tiene un problema muy importante en términos de coordinación interna en términos de acción política y sobre todo que no entendido o no parece haber entendido que estamos en precampaña electoral es decir yo pensara que ellos cuando habían conformado este Gobierno tenían claro que ahora los errores se pagan doble y que si pierden el Momentum ligado a esa luna de miel parece estar empezando entrar en barrena sino recuperan iniciativa están perdidos pero si pierde en esa luna de miel estamos a poquitas a poquitos meses ya de elecciones andaluzas las súper de mayo y lo que tenga que venir en las generales así que el Gobierno recupera iniciativa o va a tener verdaderos problemas decía

Voz 1727 40:45 ya no era urgente no has dicho Isabel no era urgente sacar a a Franco del Valle

Voz 11 40:51 que sea la prioridad ahora mismo es uno de los argumentos

Voz 1727 40:54 el izado tanto el PP como Ciudadanos para justificar su abstención Jesús Maraña cuando íbamos a hacer esto no

Voz 30 41:02 claro la semana pasada discutida con Isabel sobre este punto porque me parece que se a estas alturas hay que discutir el significado de lo que es a extraer los restos de Franco del Valle de los Caídos sinceramente creo que no se quiere entender porque si no es muy difícil y voy a poner dos ejemplos muy cercanos y muy casuales porque no están previstos para entenderlo cuando se dice que esto consiste en reabrir heridas que esto consiste en disfrazar otros temas en cortinas de humo etcétera quiero recordar que ayer mismo precisamente en Francia Emmanuel Macron que es un referente indudable no para la la derecha y el centro derecha en este país hizo algo que en Francia sea considerado histórico que es declarar por primera vez a asumir solemnemente que Francia cometió torturas asesinatos y crímenes en la guerra de Argelia

Voz 1727 41:56 a pedir perdón y pedir perdón a la viuda de un

Voz 30 41:58 joven matemático comunista perseguido torturado y asesinado y además anunciar que abre todos los archivos referidos a la guerra de Argelia a los servicios secretos franceses etcétera Esto es de hace unos sesenta años bueno no escuchado hasta el momento que en Francia se esté diciendo precisamente siendo Macron creo que costará que los partidos paralelos a a ellos y a quién en España puedan decir que Macron se está dedicando a reabrir heridas o a disfrazar otras cuestiones etcétera no hay cuestiones que son necesarias en términos de país de dignidad de coherencia democrática lo que no se hizo hace cuarenta años que no se considera urgente no porque no lo fuera sino porque no se podía en aquel momento hacerlo o quiénes llevaban las riendas consideraron que era mayores los riesgos que tener un gesto simbólico de este tipo uno pues se hace ahora se hace ahora que no tiene duda la conveniencia de hacer lo precisamente en términos de dignidad de cerrar

Voz 11 43:02 en algún caso móvil Isabel no decía que las diez principales preocupaciones que según el CIS tienen los españoles y os leo son el paro corrupción y fraude políticos partidos y política problemas económicos independencia de Cataluña Sanidad calidad del empleo problemas sociales educación pensiones no me cabe Nos duda que puede ser una preocupación de los españoles lo que no es la principal preocupación parece que es la principal preocupación del Gobierno desenterrar a Franco entonces sinceramente es lo que estoy intentando poner creo que hay problemas infinitamente más importantes que afectan al día a día los españoles creo que la abstención de Ciudadanos el partido bula lo que refleja es esa falta de prioridad de la medida que se está tomando es el el énfasis que yo quería poner en en él el asunto sinceramente lo dije el otro día ir retomamos como bien dice como índice Jesús el el debate que tuvimos la me gusta más decir debatir que discutir el debate que tuvimos el otro día que es que sinceramente creo que también se está intentando mirar hacia atrás reabrir viejas heridas en vez de mirar al futuro y vuelvo a decir que se les está ofreciendo desde el Gobierno de España a los jóvenes españoles que proyecto de fue

Voz 1671 44:05 pero si me permites si me permites Isabella aquí dos cosas

Voz 1727 44:08 sí verdad

Voz 1671 44:10 bueno que son los gobiernos los que marca las prioridades de país que no sólo es una cuestión reactiva de cuáles son los problemas que están en el en el CIS no es decir o te pongo un ejemplo muy sencillo una reforma de la administración pública es importantísima de hacer en este país y no vas a llena un estadio de fútbol de gente pidiéndola pero creo que no puede haber una reforma más importa el expediente que esa por ponerte un ejemplo no de otro lado que yo tengo también la impresión y esto también porque lo dejamos colgando el otro día no de que parte de estos problemas SER eran de los años ochenta y noventa es decir yo soy de los que piensa que la transición bien hecha estuvo con la correlación de fuerzas que había reconciliación patada hacia adelante ya está yo creo que se hizo bien a grandes rasgos vale porque muchas veces esto nos flagelo vamos con una especie de pecado fue parece casi el pecado de haber cogido la manzana del de no tenemos que tener un pecado original en España no se hizo lo que se pudo después hubo bastante margen para la restitución del daño sobre todo no tanto de la Guerra Civil sino de los cuarenta años posteriores que no se han restituido y que yo creo que la mejor manera de dar un pasito hacia adelante y quitarnos de esto es terminar de sacar eso que queda ahí que que nadie ya que que ayuda a que todos nos sintamos parte de un sistema político

Voz 30 45:16 si después vamos continuar en este año que se celebran cuál

Voz 1671 45:18 daños de la Constitución que ya son más años en democracia que en dictadura y que merece la pena un homenaje

Voz 30 45:23 pero el problema de lo decía también la semana pasada no es el setenta y ocho sino lo que no se hizo después de setenta y ocho entonces eso no quiere decir que lo tengamos que olvidar permanentemente entre otras cosas porque están en su absoluto derecho todos los descendientes de la víctima del franquismo de la dictadura que ha durado casi cuarenta años de reclama Ari reivindicar lo suyo hizo un apunte más

Voz 1727 45:43 sí

Voz 30 45:44 que no resultará cercana a la experiencia latinoamericana me gustaría que alguien lo explora porque de los dictadores latinoamericanos algunos muy recientes no queda rastro ni estatuas ni de calles mide mausoleos ni de símbolos en ninguno

Voz 1727 45:58 son las ocho y cuarenta y seis y las siete y cuarenta y seis en Canarias

Voz 31 46:04 estuvo estuvo yo trescientos ocho viene con el primer mantenimiento incluido para disfrutarlo con cero preocupaciones Peiró trescientos ocho por ciento cincuenta euros al mes en cuarenta y siete cotas en cada mil cuatrocientos setenta y cuatro euros cuota final nueve mil quinientos cincuenta con cincuenta y uno euros seis con ochenta y tres por ciento con PSA a Financial Services condiciones empellón punto es