Hoy por Hoy (14/09/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0858 00:45 la tesis del presidente ha superado el filtro de dos afueras de reconocido prestigio nacional e internacional según Moncloa uno de ellos se llama Tour mitin según esa herramienta que usa la Universidad de Oxford el porcentaje de coincidencias en el trabajo de Sánchez es del trece por ciento otro programa Platz han referencia en Europa reduce ese porcentaje al cero coma noventa y seis por ciento los estándares académicos establecen que el nivel de citas tiene que estar por debajo del vino

Voz 1727 01:11 cinco por ciento para que no se considera un plan

Voz 0858 01:15 más asuntos en Guipúzcoa un vigilante de un centro de menores ha denunciado relaciones sexuales entre menores y educadores del centro también tráfico de drogas dentro de ese complejo un juzgado ya investiga hasta denuncia mientras el centro lo niega ser San Sebastián una que Bernal

Voz 0441 01:30 el vigilante que denunció los hechos hace unas semanas ante la Policía Nacional y la Fiscalía de Guipúzcoa aportado documentos de hasta un total de trescientos informes de incidencias y archivos informáticos donde se refleja lo que sucede la denuncia habla de conductas totalmente delictivas incita entre otras la introducción y el tráfico de drogas

Voz 1727 01:46 castigos o la denegación de asistencia médica

Voz 0441 01:48 acciones íntimas entre los menores internos y el personal educativo hechos que habrían sucedido entre septiembre de dos mil doce y hasta el pasado mes de marzo y todo según la denuncia con el conocimiento del director del centro por lo que piden responsabilidades al Gobierno vasco desde el Ejecutivo afirman desconocer los hechos que consideran muy graves de confirmarse por lo que colaboraran con la justicia para tratar de esclarecer lo sucedido

Voz 0858 02:08 gracias Nike que una de cada tres mujeres periodistas en el mundo se plantea dejar la profesión por los abusos o el acoso que sufre en el trabajo lo dice un estudio que hemos conocido esta mañana Ana con Atón

Voz 0127 02:18 más de la mitad de las mujeres que trabajan en medios de comunicación se enfrentan a diario abusos amenazas y ataques un veinticinco por ciento asegura que esos ataques no son sólo verbales también los físicos que se producen mientras están trabajando dos tercios afirman que las amenazas son sobre todo por Internet hasta el punto de que algunas periodistas dejan de cubrir ciertos temas por mil quinientos son datos de la Fundación Internacional de Mujeres en medios que ha entrevistado a seiscientas mujeres de todo el mundo

Voz 0858 02:43 y Joseba salga hasta ahora director médico de un prestigioso hospital oncológico en Estados Unidos ha dimitido esta noche del médico español renuncia tras conocerse que cobró grandes cantidades de farmacéuticas que nunca comunicó al centro de investigación

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 1 03:11 el Wall Strett en la burbuja inmobiliaria Iceta dictó llevó a cientos de miles de millones de todas les terapéutico ya sabes en dos mil seis

Voz 2 03:24 el cuarenta por ciento de todos los beneficios del Standard and Poor's quinientos venían de instituciones financieras

Voz 3 03:30 en el mercado de las CDU se derrumbó Fire juegan los bancos de inversión con cientos de miles de millones en créditos CDO bienes inmuebles que no podía dejar daba miedo

Voz 2 03:44 ya sabe el sistema entero paralizado con cada parte del sistema financiero del sistema

Voz 1727 03:49 cree nadie podía pedir dinero

Voz 2 03:51 arroba que era como un paro cardíaco del sistema lo recuerdo muy bien Ariel que fue en una reunión del G7 en febrero de dos mil ocho Taulí recuerdo haber hablado del problema con Hank Paulson recuerdo claramente aunque le dije una aunque estemos viento Patinir es lo único que estamos pensando es que bañador nos vamos a poner

Voz 4 04:23 bueno si nos fijamos en discos están la destrucción capital vivientes mientras la destrucción de los ingresos trabajo Blair es cincuenta millones de personas en el mundo volverán a estar por debajo de los felices de la pobreza es una crisis que sobresee existía antes amplio ramas

Voz 5 04:45 Bonilla

de mañana es quince de septiembre del dos mil dieciocho se cumplen exactamente diez años de la quiebra de Lehman Brothers el cuarto banco de inversión norteamericano que cayó hoy detrás de él estuvo a punto de irse API que todo el sistema financiero o eso nos dijeron porque asomados al abismo de haber dejado caer un banco de esa envergadura al resto a los otros monstruos con pies de barro los salvaron los estados que acudieron enseguida su exilio aquel quince de septiembre es ya el símbolo de una crisis que se venía gestando de mucho tiempo atrás y que no se quedó ahí claro sino que ha evolucionado a lo largo de esta década en múltiples direcciones hasta llegar a hoy cuando padecemos todavía sus consecuencias en el mundo financiero en la economía y en la política estamos a salvo lo que se perdió no va a volver en realidad nos querían traer aquí donde estamos ahora yo compartía aquellos días de vértigo en Televisión Española con Joaquín Estefanía hola

Voz 6 05:45 qué tal

Voz 1727 05:46 como el economista Juan Ignacio Crespo hoy asesor del Fondo y ciclos global Renta cuatro sí que tuvo que tuvo la virtud anticipar en varios artículos la que se venía encima Juan Ignacio

Voz 6 05:57 buenos días buenos días luego en la SER detenido también la foto

Voz 1727 06:00 una de compartir muchos minutos de radio con Belén Barreiro buenos días día socióloga ya lo saben directora de My Word otra visionaria en un artículo en el diario El País adelantó con dos años de anticipación la consecuencia política que aquí en España concreta

Voz 6 06:15 Mente tuvo la crisis qué

Voz 1727 06:19 que puso en duda la representación en nuestro país this la crisis que sucedió a la financiera y a la económica ella anticipo la aparición de Podemos ICO nosotros Esteban Hernández periodista responsable de la sección alma corazón y vida del confidencial analista de lo que nos ha cogido eso el alma Azón y la vida en este tiempo Esteve muchas gracias bienvenido Joaquín tú escribas esta semana que hay cierta unanimidad entre los analistas en que la Gran Recesión no fue una acción ante puntual de la economía sino un cambio global con derivadas en la política y en la geopolítica que llega hasta hoy hasta nuestros días y que no ha terminado sino fue un accidente fue planificado fue

Voz 0958 07:02 edificado es muy difícil planificar ese tipo de cosas en el mundo de la Ciencias Sociales y específicamente de la economía pero sus consecuencias indican que en estos diez años ha producido una mutación muy fuerte en las sociedades de todo el mundo como consecuencia de esas crisis económica que se manifiesta en varias de las cosas que hay que tú has mencionado por ejemplo en una crisis de representación política que se que se está manifestando en estos momentos en todas partes se manifiesta económicamente en las sociedades low cost que se han incorporado nosotros manifiesta en una precarización estructural de la vida de los jóvenes y en general de la vida de Navidad agente y en un aspecto que a mí me parece muy muy sintomático que es que para mucha gente la democracia es el mejor sistema instrumental es decir están de acuerdo en apoyar las democracias siempre que la Democracy esos problemas sino son mucho más tibios eso no ocurrirá antes no

Voz 1727 07:54 menuda consecuencia no porque la democracia se consideraba un valor en sí misma el mundo

Voz 0958 07:58 es finalista un estándar a ese instrumental

Voz 1727 08:01 Juan Ignacio sé que es muy recurrente pero es inevitable que hoy cuando muchos oyentes mes sorprendido a primera hora de la mañana en medio de este huracán político en el que estamos con los másteres y con la tesis del presidente muchos oyentes nos han dicho muy a primera hora pero prohibir ustedes cuando van a hablar de de la economía del precio de la luz de que se cumplen diez años y no acabamos de salir del agujero es una tremenda coincidencia con el aniversario se que es recurrente pero que luces rojas estaban encendidas antes de la caída de Lehman Brothers que no se atendieron más que nada por por aprender por si vemos las luces ahora

Voz 1193 08:35 estamos cuenta bueno hay una luz roja que se veía muy clara en los años anteriores es que había demasiado dinero a la caza de pocos activos digamos que esa puede ser una luz naranja que también está y dando ahora no esa es una característica del sistema la lista que acumula a mayor velocidad de la que puedes rentabilizarlo acumulado otra luz roja era clarísima se está financiando a corto plazo inversiones a largo plazo en productos que luego se llamaron tóxicos eso es lo que estranguló en dos mil siete dos mil ocho cuando lo de Lehman

Voz 1727 09:12 ha sido un año antes en agosto

Voz 1193 09:14 incluso antes de del mes de agosto de dos mil siete lo que estranguló a unos instrumentos financieros que han vehículos de inversión especial quebraron por estrangulamiento no poder renovar la financiación a corto plazo cuando tenían inversión a largo eso arrastró a los bancos que los habían promovido y finalmente hay una cosa maravillosa del mundo financiero que ya se decía en la Biblia parte de las deudas han sido perdona de las durante el proceso de la crisis parte totalmente parte por la vía de tipos de interés cero que hace que que los ahorradores hayan ayudado a los que estaban endeudados

Voz 1727 09:54 lo que hemos aprendido sirve para la siguiente crisis o lo que hemos aprendido sirve para la crisis que ya estamos dejando atrás

Voz 1193 10:02 sorprendidos sirve para la crisis anterior para la futura no va a ser

Voz 1727 10:06 cuando dices para la futuras porque abre una futura

Voz 1193 10:08 antes y después siempre hay una crisis futura del sistema capitalista cíclico la economía cíclica y lo único que podemos preguntarnos es cuándo y de qué magnitud a esa crisis pero venda antes

Voz 1727 10:20 esa es la pregunta Joaquín cuándo y de qué magnitud claro vengas estará en casa que no les llega la camisa al cuerpo como a mí

Voz 6 10:27 no

Voz 0958 10:29 no debería pronosticar lo no es Berna que bueno es un buen momento para para valorar que hemos aprendido de de de esta crisis para intentar evitar la próxima no

Voz 1727 10:40 qué hemos aprendido desde el punto de vista financiero y económico a la policía

Voz 0958 10:45 hemos aprendido una cosa muy importante que no se produjo en la Gran Depresión de los años treinta no es decir que cuando sucede esto hay que intervenir rápidamente es decir tiene el sistema tiene que intervenir no se puede dejar el sistema a su autorregulación

Voz 1727 11:00 el mercado no lo resuelve no resuelto

Voz 0958 11:03 hasta tal punto de que si cuando tengamos un poco distancia hay hablemos de estos diez años hablemos de una ETA hablaremos probablemente de una etapa de capitalismo de Estado es decir porque las intervenciones ha sido tan extraordinaria están fuertes para evitar la catástrofe la catástrofe total que yo creo que no hay compara no hay comparación con ningún otro periodo de la historia en en en este tipo de intervención otra cosa es cómo cómo ha sido esa intervención ha sido condicional a quién ha salvado etcétera etcétera pero esto se salvó a base de paladas y paladas de dinero público puestos en el sistema financiero

Voz 1727 11:38 ver aprendizaje primera elección si ocurre hay que intervenir inmediatamente

Voz 0958 11:41 segundo segunda segunda lección es decir en responder a la pregunta de cómo una crisis que era una crisis de los prestamistas es decir de los bancos se convirtió en una crisis de los prestatarios de los contribuyentes de los ciudadanos que son los que han pagado esa crisis con aquella historia de que vivíamos por encima de nuestras posibilidades es decir hay que repasar es decir qué es lo que ha ocurrido para que se haya producido una transformación una regresión tan importante de la renta la riqueza y el poder en el mundo que es que eso es lo que ocurre es que yo creo que tenemos que poner las luces largas no tenemos que ver solamente la coyuntura para para para eh es saber qué mutaciones se han producido alrededor de nosotros y las cuales no nos damos cuenta porque estamos en el día a día en la coyuntura sin sin darnos cuenta efectiva gente de todo lo que centros centralización porque que la contorsiones

Voz 1727 12:27 ideológica que tuvo que hacer con sin despeinarse el mundo del liberalismo no bueno pidiendo el auxilio del Estado ha dado la vuelta a una década después a que sean los que parece que ganan la partida Esteban

Voz 7 12:41 otra vez sí

Voz 8 12:44 es curioso porque la crisis fue producto de una de un mar de una manera pensar de una de una inercia no la inercia hace freno pero la manera pensar si hay parte de la solución al problema está dando tiene que ver con esa deriva de los recursos de la mayoría de los ciudadanos hacia problemas que eran los a los bancos y el entorno financiero que se traduce en que sube los pisos de la vivienda suben sube el gasolina en fin todo aquello que necesitamos para su subsistencia es bastante más caro porque es en el que el mecanismo de compensación de rentas para que esas entidades que han tenido problemas se solventen sus cuestiones claro el la próxima crisis será complicada porque la forma de pensar si ya delante y cada vez hay más presión en capas de la población que se pierden bueno gran parte de sus recursos y gran parte de esa perspectiva de futuro que necesitaba esa confianza en el progreso y mejor eso desde luego con la crisis ha perdido

Voz 1727 13:48 como decíamos el lecciones aprendidas manera según

Voz 6 13:51 los reguladores tercera es decir que él sí

Voz 0958 13:54 te mando tenía reguladores no tenía reguladores por qué he de porque la filosofía dominante impedía que existía ese es decir existía lo reguladores existía en muchos casos esos reguladores no creían su función no creían ir otros muchos casos lo regule desean tan débiles que cuando llegó la oleada fueron incapaces

Voz 6 14:11 los encargados de vigilar que las financieras sobre supervisores Banco Central eso es eso es

Voz 0958 14:17 eran es estructuralmente muy débiles insisto muchos de ellos incluso cuando luego han escrito sus memorias la memoria se uno se da cuenta de que no creían en su función parecía que estaban allí es decir es anormalidad debían el mejor de los mundos posibles y otros que sí creía por ejemplo algunos de los españoles no tenían lo la los medios ni la capacidad para regular esto

Voz 1727 14:38 pero hemos aprendido esa lección ahora sumar más fuertes

Voz 0958 14:40 bueno no lo no lo hemos aprendido fíjate Pepa que una de las primeras cosas que anuncia trampa cuando llega a la Casa Blanca es que se quiere cargar la ley do TRAM que es la única ley reguladora que se aplicó es decir para que no se volviesen a repetir las mismas cosas que habían sucedido a partir del año dos mil ocho por ahora no lo ha conseguido pero lo que pretendía no

Voz 1727 15:02 lo único que hemos aprendido realmente y que se está aplicando es a vivir con menos dinero por el mismo trabajo claro por este aprendizaje lo hemos hecho todo

Voz 0958 15:10 pero claro porque eso es el resumen es decir cuando cuando dentro hacemos balance final de lo que ha sucedido ahora esa reestructuración de de la renta la riqueza y el poder en todo el mundo

Voz 1727 15:22 Juan Ignacio Se ven síntomas de una tú decías lo lo lo único que podemos es tratar de anticiparse iba a haber otra que será seguro de qué envergadura hay síntomas de que podemos estar caminando hacia ahí

Voz 1193 15:35 pero por ahora son mínimos por ejemplo el comercio mundial en el segundo trimestre de este año no ha crecido nada no se sabe si ya es un efecto de la política comercial de Tram con China o si es una pura casualidad que iba a volver a crecer pero ese sería un síntoma cuando no crece el comercio mundial jugando al comercio mundial crece menos que el PIB mundial quiere decir que la globalización retrocede el año pasado una cosa muy interesante es que durante todo el año creció más el comercio mundial por primera vez desde que empezó la crisis más que el PIB mundial eso quería decir que la globalización que había retrocedido volvía y avanzaba pero en los dos últimos meses para los que hay datos de nuevo el comercio crece menos que el PIB eso es muy mal síntoma otras señales que puede haber la Bolsa americana que está en niveles de burbuja y y bueno pues la enorme acumulación de deuda que se ha producido en estos años aunque mucha de esa deuda mucho de ese dinero excesivo a la búsqueda de activos rentables la culpa la tienen quienes tuvieron la virtud de intervenir para salvar el sistema es decir la tienen los bancos centrales ellos mismos han inyectado unos veinte billones con b de dólares en el sistema con lo cual mucha de la deuda que ha generado ese gracias a que ellos la financiada

Voz 1727 16:57 y que la vivienda vuelve a ser un problema que se vuelva a especular de una manera salvaje en algunos sitios concretos en las grandes ciudades en el sector inmobiliario no es otra mala señal pero referido a España referido en general en las capitales en todas está ocurriendo

Voz 1193 17:12 pero hay una gran diferencia está financiando con ahorro no con deuda es decir como los blancos te proporcionan un tipo de interés cero por tu depósito mucha gente ayuda invertir en el sector inmobiliario como manera de rentabilizar esos ahorros esa es la gran diferencia con dos mil ocho dos mil cinco dos mil seis entonces se financiada fundamentalmente con deuda y además en un proceso especulativo le doy la entrada para tres apartamentos en la Costa del Sol a ver si con la subida de precios me sale una gracia

Voz 1727 17:43 son las nueve dieciocho ocho dieciocho en Canarias Belén Barreiro vamos a hablar en seguida de las historias con nombre y apellido de quiénes padecieron en primera persona desahucios pérdida de empleo eso aparecían todas las encuestas no renuncia a ir al dentista renuncia a a cosas que empezaron a considerarse un lujo

Voz 0276 18:02 sí efectivamente no lo los datos en ese sentido han abrumadores de nueve de cada diez ciudadanos que decían que de alguna manera me han tenido cambiar sus estilos de vida no hicieron de diez que decían que habían tenido cambiar la cesta de la compra habían renunciado al cine a restaurantes etcétera

Voz 1727 18:18 los escuchábamos enseguida hola qué tal

Voz 12 23:11 voy a tomar las decisiones que España necesita aunque esos dos versiones sean difíciles

Voz 20 23:16 cueste lo que cueste y cueste lo que me cueste

Voz 12 23:23 los españoles hemos llegado al punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificio hacemos lo que no nos queda más remedio que hacer tanto si nos gusta como si no

Voz 1727 23:34 hace unos meses en el mes de enero en el comienzo del año en el que se cumplía esta década del inicio de la Gran Recesión decidimos empezar así con estos sonidos una serie de reportajes una serie que llamamos memoria de una crisis y con la que queríamos recordar en un momento en el que sólo se hablaba de operación todo lo que aquella crisis cada cada semana durante dos meses pusimos el foco en todas las cicatrices cicatrices que la crisis había dejado después del estallido que empezó aquel quince de septiembre de hace diez años lo hicimos de la mano de María Angela Pavone hola hola buenos días ahora de nuevo a la que hoy hemos pedido volver a recordar con nosotros aquella es que más Nos impactaron en nuestro recorrido María Angela hablamos de todo la brecha generacional la emigración la precariedad de los Heat jóvenes el aumento de la desigualdad el color sobre la ciencia los efectos de largo plazo de la burbuja inmobiliaria que fueran muchas sí

Voz 21 24:32 historias pero hoy quiero recordarle en especial tres de ellas quiere empezar por una que ejemplifica un otros efectos más duros y duraderos la crisis aquello que se ha llamado ruptura el pacto Inge intergeneracional o lo que es lo mismo el incumplimiento de la promesa de que los hijos vivirán mejor que los padres es la historia de los Ramones como les hemos llamado Ramón padre Ramón hijo tres década de diferencia ambos ingenieros un universo te expectativas laborales y vitales completamente distinto

Voz 22 25:04 empecé en el año mil novecientos ochenta y tres a trabajar cuando contaba veinticinco años iba afortunadamente entre como profesor en la Escuela de Ingeniería de Béjar que pertenece a la Universidad de Salamanca puesto en el que continuó hasta el día de hoy

Voz 0658 25:16 yo empecé a trabajar con veintiséis años que estuve enlazando contratos temporales contratos de becario sueldos muy bajos de hecho la primera vez que empecé a trabajar no cobre durante cuatro meses ningún tipo de salario hace

Voz 1727 25:30 unos tres meses por octubre de

Voz 0658 25:32 el año pasado encontré mi primer trabajo con un contrato indefinido era la la primera vez que me ofrecían este tipo de contrato

Voz 21 25:40 el primer un trabajo con contrato indefinido con treinta y un años precariedad e incertidumbres son las palabras que mejor definen la diferencia entre las posibilidades de Ramón hijo Ramón padre

Voz 0658 25:51 yo ahora mismo vivo con mi novia pero si tuviera que plantearme el el vivir por mi cuenta yo solo probablemente con los sueldos que tenemos y demás y en una ciudad como Madrid donde el alquiler está ahora mismo por las nubes probablemente me viera obligado a buscar compañeros de piso y a compartir un piso

Voz 22 26:10 la estabilidad en el puesto de trabajo Ivonne Bono pues hay que reconocer también un sueldo digno me ha permitido pues hacer una serie de cosas en mis primeros años digamos de vida laboral como por ejemplo pues cuando apenas tenía treinta años comprar mi mi primera vivienda no

Voz 1727 26:23 comprarse un piso con treinta años eh comprarse un piso algo que como cuenta Ramón padre era la expresión de la estabilidad de la anormalidad de la seguridad económica de la fe en el futuro en cambio María Angela durante los años de la crisis se convirtió para muchos en una pesadilla si fuera

Voz 21 26:38 la pesadilla que vivió por ejemplo Béatrice que antes de que la crisis empezara a una en la burbuja entró en una inmobiliaria para buscar un piso en alquiler y salió con una hipoteca

Voz 23 26:48 yo le dije a la inmobiliaria tenía unas casas de alquiler y me dicen la inmobiliaria pero para que vas alquilar una casa si ahora los alquileres hasta el más caros que las hipotecas y luego tiene dos hijas cosa nunca pierden precio al contrario van a valorar va a invertir no sé que no sé cuánto salí de la inmobiliaria con una hipoteca al mi brazo

Voz 1727 27:09 con una hipoteca se si además de la hipoteca

Voz 21 27:12 habían puesto la casa la madre Beatriz como garantía cuando empezó la crisis para ella es su marido Pedro todo se derrumbó

Voz 23 27:18 Pedro seguido sin trabajo y no encontrábamos trabajo que era imposible encontrar trabajo Él se quedó en el paro me quedé embarazada y me que también en el paro y ahí empezaron los problemas de que no podíamos pagar hipoteca porque si tengamos unos ahorros esos ahorros llevamos comiendo solo porque era la casa la casa Lacasa la casa hasta que vimos que no podíamos pagar pero claro si dejamos de pagar la hipoteca me quedaba allí en la calle se quedaba mi madre en la calle también

Voz 1727 27:42 la casa la casa la casa a casa para miles de familias como la de Beatriz la pérdida del trabajo se convirtió en pérdida de la vivienda de la casa en pasar de una condición de normalidad a la pobreza y los primeros en sufrir han sido los niños los más pequeños la crisis dejó a los menores de familias en riesgo de exclusión social sin ascensor social que Le les permita crecer en igualdad de condiciones con los que simplemente nacieron en otra familia una situación que hoy viven todavía muchas familias en las que si bien hay trabajo María Angela Ésta es la novedad que nos deja una década después civilidad de trabajo un trabajo tan precario que no permite eludir ese riesgo el de la exclusión social

Voz 21 28:24 sobretodo Pepa las familias monoparentales con madres que hacen lo imposible para cuadrar cuentas y sacar adelante a sus hijos madres como Chelo que con un sueldo de apenas setecientos euros viniendo en casa de sus padres jubilados Nos contaba en nuestra memoria de una crisis que lamentaba no poder pagar las extraescolares de su hijo

Voz 24 28:42 yo he ido a solicitar becas y me han dicho que como tengo un sueldo y que como tengo el está el sueldo de lo que es la pensión de mis padres que no que no me pueden dar nada

Voz 1727 28:52 que tienes que estar prácticamente debajo de un puente

Voz 24 28:55 eh para que te den algo dentro es pensar un poco más aunque tengamos un trabajo si tenemos un trabajo tenemos que dar gracias a Dios de que lo tenemos porque sino imagínate el trabajo si no tienes trabajo con Mali mientras como comes cómo vistes como

Voz 1727 29:10 cómo cambia Belén Barreiro la piel de un país la experiencia acumulada de historias como éstas porque hemos cambiado mucho no

Voz 0276 29:17 hemos cambiado mucho si yo creo que que le vendría bien empezando por la la brecha generacional que en España sabemos que ha sido especialmente importante

Voz 1727 29:26 con los jóvenes han sufrido eh

Voz 0276 29:28 los que más con la crisis económica conviene recordar dónde estamos como país en relación a otros modelos porque en estos años de crisis ha habido países que como los países nórdicos en los que los estudios que hacen una comparación de cómo se estaba siendo joven hace treinta años y como se está ahora en lo que vienen a mostrar es que hay países como Países Nórdicos en el que todos van a mejor es decir las distintas generaciones todavía mejor otros países como podrías a Alemania en la que

Voz 25 29:58 hace unos eh

Voz 0276 30:01 Se mantienen que son los más mayores y los jóvenes se van algo peor y luego está el caso de España y que es muy significativo porque hay los más mayores van a mejor mientras los jóvenes van a peor y por tanto

Voz 1727 30:15 por eso los más mayores van a mejor todos mayores

Voz 0276 30:17 nada mejor en el sentido de que de que de que una persona mayor de sesenta y cinco años a día de hoy vive mejor de lo que vivía hace treinta años mientras que el joven vive peor esto no ocurre en todos los países entonces yo creo que en España esa brecha especialmente importante porque porque porque hay una diferenciación aún mayor que en otros países que también han sufrido la crisis pero los donde no han ido en dirección están puestas

Voz 1727 30:46 su abuelo como habéis consentido esto se titula un libro que escribió a propósito de esta fractura generacional Joaquín Estefanía porque es muy determinante luego veremos qué políticamente también pero desde luego para el futuro del país

Voz 0958 31:00 sí porque se quebró en este tiempo se han quebrado no solamente las expectativas materiales sino también las expectativas emocionales de de los chavales uno de los jóvenes bajo fíjate que una las cosas que ha ocurrido es que sea roto definitivamente el contrato social que tenemos un contrato social implícito que decía bueno los lo a la gente que está en la parte de arriba de la sociedad se va a llevar el trozo más grande de la riqueza de la renta pero el resto la mayoría bate a cambio va a tener trabajo iba a tener unas expectativas de sueldos crecientes eso ya no es verdad eso ya no es verdad es decir y entonces se ha quebrado completamente no tenemos en estos momentos un contrato un contrato social a los jóvenes valores puedes decir ahora te educa es bien y si haces las cosas bien y si eres ortodoxo y tal tendrás una vida estable y con una cierta seguridad no eso se ha roto completamente ya pueden hacer

Voz 1727 31:55 pero no se ha roto Se roto no se va a recomponer

Voz 0958 31:58 bueno hay que crearle hay que crear otro otro otro contrato social que además tenga en cuenta todas las transformaciones que se han producido en este tiempo las transformaciones tecnológicas el hecho de que vivimos en una en un en una zona del mundo que ha envejecido ya en una zona tan joven como como antes la propia globalización como marco de referencia de nuestra época Si evidentemente la larga revolución conservadora la revolución ideológica política que ha hecho que prime el individualismo y que cualquier mínimo de solidaridad social sea mal visto en estos momentos son

Voz 1727 32:31 sí Belén

Voz 25 32:32 sí yo quería también añadida o no de de de

Voz 0276 32:36 los testimonios que hemos oido de lo que está comentando también Joaquín el lo muchísimo que ha cambiado y nosotros eso lo vimos en los años de crisis en los estudios cualitativos hacíamos lo que significa el trabajo nuestras vida las es decir a los ciudadanos lo que declaraban en aquellos años es que el trabajo ya no era garantía ni de bienestar ni de seguridad cuando en el pasado sí lo había sido entonces se suma el problema de la vivienda que también hemos comentado con Kun que que el trabajo Llanos un salvavidas de nada porque lo porque lo puedes perder mañana a la idea que tenía por tanto sido pierdes mañana que de qué te sirve tener Luis y lo tiene en es a lo mejor ni siquiera está bien pagado no yo creo que ese esa transformación el concepto de lo que significa el trabajo nuestras vidas a mí me parece una algo clave de lo que sucedió en aquellos años

Voz 1727 33:23 ya hemos visto que el pensamiento liberal no ha tenido problemas ninguno en contorsiones irse Esteban que ha hecho la izquierda en este tiempo

Voz 8 33:30 no creo que se ha manejado en un en un contexto en el que las había identificar bien la gente a la que había dirigirlo ese gran problema hablabais antes de la juventud ante la izquierda ha dirigido a la juventud pero los procesos de desplazamiento son generalizados es decir el señor que te de cuarenta y cinco años está trabajando sabe que a lo mejor mañana sale al mercado laboral no regresa a las que la incluso las clases medias altas ven mucho más complicado reproducir su nivel de vida

Voz 0958 34:03 es hijos cuanta un nivel de vida similar

Voz 8 34:05 ahora sí tienen recursos envían a sus hijos a estudiar al extranjero lo cual porque es el título que realmente vale lo cual señala bastante bien la dificultad de la sociedad para llegar al mismo nivel de formación con lo cual constriñe mucho las posibilidades entonces frente a ese malestar generalizado esa dificultades esa incertidumbre la izquierda ha tomado una un es un camino en el que ha preferido olvidarse de los elementos materiales ha priorizado los aumentos culturales

Voz 1727 34:40 lo simbólico lo simbólico

Voz 8 34:42 si no se y además en el caso mismo de Trump hemos visto como el partido demócrata estadounidense ha apostado por activar mucho más a un movimiento femenino como resistencia a Trump antes que apoyarse en clases populares y medias y medias bajas y medias incluso también que efectivamente votaban demócrata Ike Sanidad para tras lo cual señala una dificultad para identificar tu posible votante para entender el blues el humor social

Voz 1727 35:12 hay que construir los elementos del nuevo contrato social donde quiénes quiénes tienen que hacer ese trabajo Conde quién está pensando quién estará pensando lo cosa quién está pensando en cómo en cuáles son los elementos el nuevo contrato social

Voz 0958 35:28 eso es otra cosa pero en la posguerra después de decenas de millones de muertos las élites políticas las elites empresariales las siete sociales los sindicatos se pusieron de acuerdo se pusieron de acuerdo en las cesiones que cada una de las partes tenía que hacer para que esto siguiese funcionando en un sistema pacífico volviese a repetirse esto es lo que tienen que volver a hacer ahora y eso es lo que no se ve en ningún ningún caso caro el Si uno mira con una cierta perspectiva el debate el uno de los debates que estamos teniendo en estos momentos en nuestro país por ejemplo sobre los impuestos es decir nadie quiere que se les suban los impuestos y sin embargo al mismo tiempo estamos diciendo que no se han recuperado los niveles de educación sanidad y vivienda anterior Sala la crisis bueno estoy estoy que resolverse y alguien tendrá que ceder entonces y nadie quiere un impuesto sobre la banca así nadie quiere un impuesto sobre las tecnológicas sino queremos que no suban el IRPF es decir si no queremos que el impuesto de sociedades cambie cómo podemos pedir al mismo tiempo de eso eso es ahí es a donde todas estas elites tienen que encerrar en un sitio cerrarle es con con una ya vi que no salgan de ahí hasta que no hasta que no nos hayan dado una solución a esto que está ocurriendo

Voz 1727 36:39 Clemente contribuiría a la pedagogía la evidencia de que así como hemos contado que han sido las clases medias y los trabajadores quiénes han pagado la crisis que la recuperación no caiga exclusivamente sobre sus hombros no no que eso sea evidente que sea evidente porque hablamos del impuesto a la banca ya no hablamos de las tecnológicas ya tampoco

Voz 0958 37:00 es lo peculiar Pepa es que en estos momentos se podría hablar más bien de una revolución de las elites que de una revolución de las masas es decir porque los que están protestando por todas estas cosas son aquellas capas medias salte de la sociedad a las que les tendría que afectar todo este tipo de cosas que es están demandando

Voz 6 40:17 esta protesta porque se ha roto el codo

Voz 1727 40:20 trato el contrato social que estaba en vigor hasta que esta crisis lo arrasado Esteban Hernández a propósito del contrato social quería decir algo

Voz 8 40:29 sí es particularmente importante para Europa porque en la medida que tú quieras cosen a la Unión Europea evitar la fragmentación necesitas que ese contrato social ese reparto o no de deposiciones materiales tenga un recorrido mucho más amplio y que mucha gente no la cuestión es que como los está haciendo es decir como las elites no han reaccionado a este a este problema el contrato social es constituyendo de una manera falsa pero lo está haciendo desde el punto de vista territorial todo el cambio a partir de la de la extrema derecha de la derecha Europa tiene que ver exactamente con esto con la promesa de una reconstitución a partir de lo nacional no

Voz 1727 41:06 la con Cataluña también

Voz 8 41:08 pero por completo es decir el discurso en Catalunya asimétrico del que se podría Izar Le pena en Francia o en Italia respecto Bruselas hay un hay un cambio radical y de ese cambio radical en la que la gente se empobrece se encuentra un responsable en el caso de inmigrantes de nuevo muy bien la idea que transmite Salvini no es esta gente viene a tomar Europa sino a Bruselas está haciendo que metamos a esta gente aquí porque no se responsabiliza a ellos esto deterioran nuestro nivel de vida cambia nuestra a hay mucho más mucha más delincuencia cambia la vida cotidiana pero responsables Europa Bruselas que es lo uno con lo cual tú identificas no el enemigo esencial no dispone es el eje de arriba abajo de manera muy clara caro en Cataluña también ocurre esto es decir el problema de que los cercanía los funcione de que haya que pagar cuanto al Barcelona de que la gente tenga menos dinero es que los recursos

Voz 1193 42:06 Duque Madrid tiene los está repartiendo

Voz 8 42:08 al y por lo tanto establece una línea de comunicación clarísimo ante los problemas cotidianos no la realidad última que la explica en esto en esta arengó seducción del contrato social mediante territorial ha crecido a la extrema derecha en Europa Isaí vaciando o Tram o el Brexit no

Voz 1727 42:23 como combates con tu optimismo Juan Ignacio Crespo de esta descripción de de del panorama político y económico porque nos decía hace unos minutos ocho apocalípticos estamos saliendo de la crisis pero la sensación de crisis dura mucho tiempo

Voz 1193 42:37 sí ya es más con batería de ese pesimismo que veo en los demás contertulios con contra ejemplos sí contextualizar un poco acabas de mencionar a a Le Pen pero Le Pen pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas hace quince años sin embargo ahora su hija no fue capaz de pasar a la segunda vuelta es decir que la extrema derecha ya estaba con muchísima fuerza en Francia que la tenido siempre no Trump no ganó las elecciones las ganó Hillary Clinton lo único que que el colegio electoral hay sí tenía de mayoría tram por el modelo de electoral que tienen en Estados Unidos es decir que que no se puede hablar de que masivamente votaron a Trump la gente porque ha vuelto mucho más de derechas ganó Hillary Clinton por tres millones de votos lo ganó en el colegio pero

Voz 8 43:27 en la trama en Europa de veintisiete veintiocho

Voz 1193 43:29 ahí es ahora mismo hay problemas el Brexit es uno de ellos pero los británicos ya votaron para irse de Europa en el año setenta y cinco saques común del demonio familiar entre comillas que ellos tienen que si hay de los Veintisiete veintiocho países yo sólo veo dos donde las

Voz 6 43:46 de madera Xavi avanzado de verdad que son Polonia Hungría como dices eso joder como ese solo hombre es decir la extrema derecha es decir era arrestada

Voz 0958 43:56 igual en la Europa de la posguerra fallecido residual hasta ahora están en muchos países en porcentajes del veinticinco por ciento es decir que está pasando en Italia es decir que está pasando en Alemania donde en estos momentos alternativa obra de manía es la la la fuerza opositora a la coalición gobernante hombre está pasando

Voz 1727 44:13 me decía justamente

Voz 6 44:16 vaya dos llena los falsos en países digo gobernadas

Voz 0958 44:19 los que gobiernen es decir el problema es que tengan el veinte o el veinticinco por ciento y con sus mensajes

Voz 6 44:24 es contagien en se miden a las formaciones centrales las francesa

Voz 8 44:30 yo no el Gobierno

Voz 1193 44:33 Sonia en Hungría y en Italia

Voz 6 44:35 en Valencia en la que es italiana

Voz 21 44:38 metales bueno extrema derecha está gobernando en Italia Il tienen puestos claves en el Gobierno en Italia digamos un país fundador de la Unión Europea lo que preocupa además yo he seguido todas las selecciones del año electoral que se decía crucial dos mil diecisiete no ve veía siempre que pasamos de alivio en alivio bueno no ha ganado en Holanda pues no ha ganado eh Le Pen en Francia pero ese alivio era muy engañan nos ha engañado no no puedes esa engañoso perdón no puedo no puedes limpiarte Si lo que está pasando realmente es que aún que no gobierne o no ganan las elecciones han envuelto con su discurso el discurso de los partidos que llamamos moderados y ese es el problema que tenemos

Voz 1727 45:19 ahora sólo en la derecha cara empieza a haber movimiento en la izquierda que les compra por ejemplo el discurso antiinmigración y esto es relativamente reciente no

Voz 8 45:27 sí es que haciendo Europa de España son poco glaciación todavía no pero en Europa es es analistas entonces es normal no que alguna formación nacional trata de recoger ese ese espacio yo como Vox ha conseguido aunque lo intente pues hay una opción de izquierdas que hará quiere desarrollar al soberanismo como presenciando europea como elemento electoral pero bueno se digo es un espacio del mercado electoral que alguien varios normal no diferente coincidió con con sentido es decir

Voz 0958 45:56 el gobernó pero sacó al

Voz 8 45:59 el Brexit ir el equipo está desaparecido es decir las propuestas de de Suecia de la de la extrema derecha la llevaran todos los partidos del programa es decir que una influencia enorme exactamente igual que en otro momento de la historia del partido de izquierda no gobernaban en espíritu amplio no a los partidos de derecha impreso llegaba al seguir no podemos menospreciar estos cambios

Voz 1727 46:22 tú que eres Belén Barreiro no si yo estoy de acuerdo

Voz 0276 46:24 que hay una crisis de de representación que es en algunos países previa a la crisis económica no ha habido una ruptura entre entre la clase política y la ciudadanía a mi modo de ver no porque los ciudadanos se vuelvan locos y quieran lanzarse así a candidaturas populistas porque sí sino porque obviamente a los partidos políticos tradicionales no han sabido empatizar no han sabido dar respuestas a lo a las demandas ciudadanas y la crisis lo que hace esa acelerar ese esa ruptura no pero en otros países como Italia ha dicho que yo creo que es el primer país en el que se ve que hay una ruptura entre élites y Ciudadanos pero luego luego vienen otros después hay algo que se veía muy claramente en todas las el comportamiento electoral en todas las democracias avanzadas que ese un aumento de la abstención desde hace hace varias décadas y que ya te está dando señal en España no pasa en otros países sí estén ya te está dando señal de que bueno de abstenciones Gea algo me está pasando que yo no estoy contento de la abstención al surgimiento de nuevos partidos más extremistas o alternativos hay un paso sobre todo porque en medio ha habido un proceso de digitalización que ha permitido la formación de partidos políticos nuevos lo ha facilitado no

Voz 6 47:48 que lo queréis todos nos olvidamos de que estar democracia aclarar España ahora

Voz 1193 47:55 el Gobierno a la izquierda en Portugal lo mismo en en Grecia lo mismo es decir estáis sólo viviendo una faceta del asunto tenéis razón cuando habláis de que la extrema derecha ha aumentado electoralmente en un montón de países pero su términos de gobierno la realidad es muy otra es una completa exageración porque las próximas elecciones de renovación de las cámaras en EEUU de la renovación parcial parece que las van a ganar los demócratas es es decir son los ciclos electorales ya pasamos por un momento en que Haider prácticamente ganó las elecciones también en Austria es decir son cosas que van y viene este malestar de fondo no se entiende sin la globalización aquí un sector de la población vive peor porque en el resto del mundo muchísima gente millones y millones viven muchísimo peor es la globalización y se nos está olvidando señores pesimistas ya me pongo en plan mitinero se está olvidando una cosa más la robótica eso sí que va a poner todo patas arriba y ahí sí que no tenemos ni idea de cómo vamos al grano

Voz 1727 48:56 has dicho que vivimos peor ahora en el mundo occidental porque ha mejorado la vida de gente que estaba viviendo mucho peor que nosotros no eso es lo que tiene es decir vale si María Angela una cosa es que Pérez

Voz 21 49:06 esa mente Austria es el ejemplo de cómo las cosas han cambiado cuando había Haider hubo sanciones en la Unión Europea ahora el están en el Gobierno eh la FP o están en el Gobierno y bueno en Europa con que Urzay ha dicho que es un gobierno europeístas más apareció bien ese es un cambio bastante

Voz 1727 49:24 qué llamativo ya sé que estáis aquí esta mañana en la radio no hay tiempo para más y hay una noticia que está contando ahora mismo el diario El País la Universidad denuncia el borrado de cinco mil cuatrocientos emails de la cuenta del Instituto del caso máster miles de emails sean esfumado de la cuenta del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan

qué llamativo