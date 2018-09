Hoy por Hoy (14/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias dos programas de detención de plagio acaba avalan la tesis de Pedro Sánchez es original Moncloa ha dado a conocer los resultados del análisis de esos programas antes de que a lo largo del día de hoy se pueda acceder al texto completo de las tesis en Internet amplía Isabel claro

Voz 0824 00:25 tesis de Pedro Sánchez ha sido sometida al análisis de turno mitin programa que se emplea en la Universidad de Oxford para detectar los plagios Platz Khan el de referencia en Europa dos de los más rigurosos en el ámbito académico según La Moncloa en el primer caso el texto ha obtenido un trece por ciento en el segundo un cero con noventa y seis según Presidencia del Gobierno estos porcentajes se deben a las citas y referente es que se utilizan en cualquier documento de investigación y que los programas no pueden diferenciar aunque no han ofrecido más detalles además según asegura el equipo del presidente existe un amplio consenso en el ámbito académico que consideran normales estos porcentajes de acuerdo a la normativa ya los protocolos de verificación La Moncloa publicado estos resultados antes de que se pueda acceder al texto íntegro de la tesis del presidente del Gobierno a través de Internet que debería publicarse durante

Voz 1727 01:09 la jornada de hoy el diario El País está contando que la Universidad Rey Juan Carlos denuncia el borrado de más de cinco mil emails del Instituto de Derecho Público hoy les estamos ofreciendo aquí en la SER grabaciones más grabaciones que además apuntan a que el director de ese instituto exigía lealtad a cambio de protección Antonio Martín buenos

Voz 1645 01:28 buenos días Pepa alumnas y becarios de Enrique Álvarez Conde reconocieron ante la jueza que éste les prometía protegerlas así acumular méritos si eran leales de hecho él mismo dirigió las tesis doctorales de algunas Beccaria que asumieron S

Voz 1275 01:39 tratamiento Radio Madrid Laura Gutiérrez ha explicado en sede judicial la ex becaria de Álvarez Conde María Dolores Cancio oye las tres profesoras imputadas por las falsificaciones de actas Cecilia Rosado al híper Alicia López de los Mozos y clara Souto eran sus discípulos hicieron carrera académica bajo su protección a cambio de lealtad

Voz 2 01:54 estaba montar congresos hacia publicaciones para que hiciese

Voz 0136 01:59 a primera

Voz 2 02:02 dos nos protegía con con respecto a

Voz 1275 02:07 pues al el anuncio de la Conde fue quién dirigió la tesis doctoral de estas tres imputadas el ex rector Pedro González Trevijano presidió las comisiones juegas

Voz 1645 02:16 tras el huracán Florence avanza junto a la costa de Estados Unidos con una velocidad máxima sostenida de ciento cincuenta kilómetros por hora en las previsiones apuntan a que se va a debilitar en las próximas horas aunque la Agencia Federal de respuesta a emergencias del país está avisando los ciudadanos para que tomen precauciones Block Long es su portavoz

Voz 0325 02:33 no hizo nada por favor no bajen la guardia la tormenta y las previsiones no han variado estamos pidiendo los ciudadanos que hagan caso a los avisos porque cada vez queda menos tiempo el nivel del océano está surgiendo es una tormenta muy peligrosa vamos a estos eventos desastres porque destrozan cosas algunas infraestructuras pan a sufrir daños de electricidad va a dejar de funcionar durante días incluso durante semanas muchos de ustedes que han sido evacuados de las costas de Carolina van a permanecer desplazados durante un tiempo

Voz 1645 03:02 diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1995 03:08 cadena SER Madrid

Voz 0821 03:10 hasta ahora la segunda jornada del debate sobre el Estado de la Región turno hoy para los portavoces de los grupos que intervienen de menor a mayor representación abre la jornada por tanto el portavoz de Ciudadanos Asamblea Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 03:23 los días ha sonado la campana que convoca sus señorías al hemiciclo Ignacio Aguado como este portavoz del van a tener media hora de intervención los tres grupos de la oposición van a pisar el acelerador van a incidir en el proyecto agotado del PP van a detallar uno a uno los motivos para demostrar que estamos ante una legislatura perdida con un Gobierno sin ideas que marca el fin de la etapa del PP pero ya podemos avanzar que el presidente madrileño en su turno de réplica va a responder a la oposición de forma agrupada es decir Ángel Garrido repite la estrategia que autorizó el año pasado Cristina Cifuentes que quiso recurrir a esa fórmula para encasillar a ciudadanos socios de gobierno en el tripartito de la oposición los horarios son estrictos la primera intervención de Ángel Garrido está prevista a las doce del mediodía

Voz 0821 04:04 en Pozuelo las personas que han sido desalojadas esta noche de sus viviendas podrán volver hoy a sus casas todas menos las del bajo del edificio que es donde se han originado las llamas los bomberos han tenido que rescatar a varios de los vecinos por la fachada por el interior de ese edificio unas treinta personas han sido atendidas por inhalación de humo por fracturas en el caso de una mujer varios de los vecinos entre ellos tres niños han quedado ingresados para su observación irse confirma la intoxicación por monóxido de carbono como causa de la muerte de un hombre de setenta años que ha sido hallado en el fondo de un pozo en Soto del Real Rufino Ruiz es el portavoz de los bomberos

Voz 3 04:36 ha habido que bajar un equipo con era los bomberos porque los índices de monóxido eran muy altos y ha sido rescatado ya cadáver porque estaba flotando en el fondo del pozo o un pozo por un metro y medio más o menos de agua ha sido rescatado a través con un cada instante aquí con cuerdas creando

Voz 4 04:54 me pasa veintidós grados ahora mismo en el centro de Madrid

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 5 05:09 servicios informativos

Voz 1995 05:18 en la Cadena Ser

Voz 7 05:20 hoy por hoy

Voz 4 05:22 con Toni heridos

Voz 1995 05:25 buenos días viernes catorce de eso gracias hoy por hoy hemos tenido la actualidad política y el análisis como teloneros esta segunda parte de pro y que en honor a las compañías eléctricas hoy hemos decidido hacerlo desde el castillo desde un castillo desde el castillo de Peñafiel el precio de la luz esta en su máximo anual aunque para que están los ricos amigos sino para batir los hemos decidido ir acostumbrando nos a la ambientación con antorchas y nos hemos venido aquí es era lo habitual para ir acostumbrando nos hemos venido el castillo de Peñafiel Hoy por hoy desde la peña más fiel de Castilla estamos en un castillo ya Castillo precios con muchas posibilidades esto han probado ponerlo en Airbnb de alquiler turístico esto a quitar de las manos el subsidio impresionante y cuando entras en un sitio como éste en un lugar como éste es imposible no viajar en el tiempo una época donde los Reyes podía hacer lo que querían y había que darles una décima parte de lo que hagan Navas

Voz 0136 06:47 no

Voz 1995 06:48 como estuvieron chollo esa comparado con lo de ahora dar sólo el diez por ciento eran los buenos viejos tiempos no había penicilina no pero tampoco redes sociales compensaba lo uno con lo otro se imaginan ustedes a al dueño de este castillo mirando sus tierras que llegaban hasta más allá de donde alcanzaba la vista ahora lo máximos que algún turistas de arriba de y el padre le dice al hijo hijo mío esto que ves algún día tampoco será tuyo define amigos es un verdadero placer estar en este castillo en Peñafiel vamos a celebrar la vida o lo que es lo mismo el vino de Ribera de Duero es fantástico estar aquí rodeados de buena gente rodeados de vides he tenido una idea eh no les va a gustar pero pensado

Voz 9 07:42 tienes

Voz 1995 07:42 concurso sin saber qué les parece que salía alguien explicando un vino no culminó tiene contar nuevas y un jurado enfrente si al jurado que está de espaldas el jurado Le gusta la explicación en el vino da un botón iniciada la vuelta que llamaríamos la beat aquí no se es una idea lo no les gusta eh que este podemos tener a Melendi de Jurado y un tiro ustedes vino aquí deshora va eh bueno el caso el caso voy a lo importante es viernes el viernes es la forma que tiene la vida de decirte que es el momento eso de abrir el vino bueno no ha sido fácil y sencillo pero ha sido imposible es tan complicado esto que vivimos que hasta el género de un artículo puede cambiarlo todo por ejemplo noten la diferencia entre decir la reserva el reserva lo primero Endika con lo que llegamos al fin de semana el segundo lo que con suerte con un poco de suerte no se espera ya está ya habíamos llegado al fin de semana son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido lo que tampoco dicen demasiado en su favor las diecinueve minutos una hora menos en Canarias ya saben ustedes que es una tradición para nosotros comenzar todos los viernes con esta canción el pasado viernes les pedimos que se sumaran a esta tradición nuestra que lo hicieran enviándonos su versión no versiones de otros que también hubo gente gracias por mandamos nosotros también tenemos Spotify gracias se trataba de ustedes los mandaran su versión que coger una guitarra piano o lo que quisieran y mandarán su propia versión de Fray veis mí los ligado algunas cosas maravillosas escuche la versión que nos mandó hace unos días Robert martes

Voz 10 10:05 no un web sí

Voz 1995 10:18 Robert manda una versión maravillosa que no ha terminado los estudios de inglés Robert pero el a versiones extraordinaria escuchen gracias Robert escuchen una maravillosa de versión la familia Aguilera quedó a comer Cecilia Irene Antonio Lola y Cecilio quedan a comer y la familia de puede comer con vino de Ribera que lógicamente les parece maravilloso que una familia quiere comer y de una versión de un mazo a la radio me parece el más grande sigue familia Aguilera gracias a ustedes sus versiones el Fairey Sami lo envíen las al email del programa Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com o cualquiera de nuestras redes sociales y les gusta cantar sin problemas en inglés no han oído a Robert no pasa nada sino no no pasa nada mande no su versión vamos empezará a extender esta tradición que ustedes sean los protagonistas en nuestros viernes porque los viernes estamos enamorados hablando de eso voy a presentarles hablando de amor esta mañana se ha y ha ido a desayunar mi querido amigo troncal en Buenos días hola buenos de Asia preguntado les doy mi palabra de pregunta a la señorita abren un café con el lechazo no es nada pero la próxima vez lo pido la todos leves buenos días tal él sabe más de de esta directriz les algo lo que nosotros ayer todas las lecciones a nosotros de la zona ha tanto aquí pero si éstas son ha cambiado a medida que medirse con Cooper cuyo padre es de un pueblo en Segovia aquí muy cerca junto al día maravilloso pueblo paraje a que el valor para venir aquí y hablar bien del pueblo de al lado no pero yo soy de un pueblo de una isla en en Mar del Norte según los historiadores el último refugio los vikingos así que nuestra relación con el mundo exterior el hostil así que los de enfrente era una isla idéntica hablas nuestra sin embargo eran vagos mujeriego borrachos y ellos desde al obispo sobre nosotros hace que sí eh ya ven que la vida es igual en todas Iker Mar del Norte Manrique así es bueno pues que estamos todos presentador muchísimas gracias hoy en ese castillo de Peñafiel vamos de algo fantástico que es la vida lo vamos a concentrar en el vino pero en el fondo es lo mismo sinónimo hablar del vino y hablar de la vida bienvenidos en además hoy por ahí con Toni Garrido

Voz 13 15:18 sí

Voz 1995 15:22 Carlos Sainz es profesor titular de Prehistoria de la Universidad de Valladolid director de estudios Baceos Federico baten ver en el Proyecto Pintia seguro que dicha mal Carlos buenos días todo ha dicho Abel Federico baten estudios vacía quiénes eran los Baceos

Voz 9 15:36 los Baceos pues una hernia la primera el primer nombre que tenemos el primer en los en en nuestra historia de estas de este territorio central de la meseta que se llaman Baceos lo conocemos a través de las crónicas grecolatina sí es importante porque hasta entonces no teníamos unas referencia concreta de cómo se llamaban de auto no digamos de de un pueblo con un nombre los arqueólogos previamente nos referimos a culturas arqueológicas pero aquí tenemos ya un diez nos eh un agrupación de gente se identificaba con un nombre ir yo

Voz 1995 16:11 de dónde podían provenir

Voz 9 16:14 sí hay distintas teorías hay quien plantea que pudieron venir de Centroeuropa un las tendencias últimas yo creo que los datos artrópodos también lo confirman es evolución sobre el territorio estamos una época muy importante que es la Edad de Hierro significa generalización de metalurgia de su fracaso

Voz 1995 16:33 el Mundial también es también que les gustaba el vino porque sabemos que les estaba el vino los accesos

Voz 9 16:42 pues por qué era el sistema de digamos de agregar de agregar desde la gente que lo controlaba porque en estos momentos el vino no estaba al alcance de cualquiera y la forma de crear clientela es también hacia abajo era el banquete el vino sean

Voz 1995 17:01 si hay alguien joven que los escucha para tener followers tenías para para que decidieran en tus redes tenías que tener vino efectivamente esto no ha cambiado mucho desde entonces no los

Voz 9 17:13 yo creo que no a mi me parece que comer y beber es parte fundamental no de de esa cohesión social

Voz 1995 17:22 hablamos de de esa primera etnia de de de los aseos pero en el fondo lo que hemos hecho es su sofisticado un poco desde entonces el proceso las copas de ahora no serán tanto y inventariar males entonces son mucho más sofisticadas hemos cambiado tanto realmente desde aquellos primitivos que por estos lares y que celebraban combinan a nosotros hemos cambiado mucho ya

Voz 9 17:43 Baceos ABC es cuando se hace hacen estas recreaciones históricas en algunos lugares se piensa que son gentes muy antiguas mi arcaicas Racer son nuestros bisabuelos y las copas de difiera tendremos que ver las copas vacías para pensarse son más sofisticadas las de ahora el son de cristal evidentemente pero cuando uno bebe en Copa de barro también hay otras sensaciones hay otras crución de yo creo de madera que algo hemos cambiado pero en esencia a mi me gusta decirte los vacíos se inventaron en esta tierra parte de lo que somos hoy procede justamente de de esos últimos dos mil años estamos al final de un ciclo seguramente

Voz 1995 18:26 España presumimos mucho de nuestro estilo de vida de nuestra forma tú crees que podríamos explicarnos Carlos sin el vino sin incide de este país podía explicarse sino si no tuviéramos vino

Voz 9 18:39 yo particularmente no pero creo que en términos generales tampoco el Dino es parte de la esencia mediterránea no cuando los griegos y los fenicios paso decía antes que la de hierro es muy importante no solamente por el error que también pero la cantidad de productos mediterráneos que entran a través del fenómeno colonial cenizas griego a partir del siglo VIII antes de Cristo que cambian por completo el signo de los tiempos no ir de forma irreversible pues el vino es uno de esos elementos el aceite esa dieta mediterránea esa esa forma de de comprender la vida no es que sea llamado a Cultura también del vino Theo Robinson muchas cosas

Voz 1995 19:18 sí vamos a que me parece irrenunciable

Voz 9 19:21 efectivamente hoy vamos a la cuchara cultura porque en el fondo

Voz 1995 19:23 con una una muestra extraordinaria de quiénes somos de nuestra cultura que quién que nos gusta que parece que estamos enfadados Rato y cuando uno oye la información la Cadena SER estamos enfadados pero no este es un país muy alegre muy muy festivo muy muy feliz luego por cierto vamos a saludar que no se olvide vamos a saludar a Giuseppe que acaba de ganar de vamos a quemar su casa ya está de vuelta en Italia acaba de ganar se proclamó campeón de salto de longitud el Mundial de Atletismo de veteranos que se celebra en Málaga Giuseppe tiene ciento dos años

Voz 14 19:52 las

Voz 1995 19:54 le vamos a preguntar si le gusta el vino rusa porque eso justificaría también no no lo no no la longevidad pero si el amor por la tierra el amor por el virus aviar justifica el amor por la tierra el amor por la cultura el amor por el entorno es muy difícil pensar en una celebración de cualquier tipo refinerías

Voz 9 20:13 en efecto yo creo que la el vino es es parte esencial como decía desagregación ir hablando de gente con edad que tenemos alguna tumba en la necrópolis de las ruedas de Pintia en la que bueno de correspondiente seguramente al consejo de ancianos que nos dicen las fuentes un individuo sexagenario para esas épocas pasar de cuarenta cincuenta años era complicado bueno pues en esa tumba la tumba XXVIII concretamente con símbolos de estatus de autoridad con espadas puñales además finados en plata etcétera no falta el servicio de vida Madrid que igual ese vínculo de longevidad no es también algo en justificación histórica que pasa

Voz 14 20:56 qué pasó con ellos paseo porque porque

Voz 9 21:00 cada cultura viene

Voz 14 21:02 la que de Cultura va en este caso fue asimilado por otro culturas pero su declive de qué se debe

Voz 9 21:08 no yo creo que no hay describamos aquí estamos los Baceos todavía

Voz 1995 21:15 a sin helados Pro Tour identifica como base del paseo romano visigodo árabe

Voz 9 21:28 seguramente un poco de todo no yo creo que esa es la riqueza la esa multiculturalidad no decimos sí pero si bien es cierto que la impronta bajo una impronta muy importante porque la arquitectura de adobe por ejemplo a la agricultura cerealista el banquete el vino tenemos una tumba la tumba ochenta y cuatro que presentó un cuarto trasero derecho de lechazo en conexión a atómica bueno hubiera Bera Bera Bera Bera Bera para llegar con una los aleros para debidamente

Voz 1995 22:03 pero que que era la Nochebuena entonces eh lechazo vino que vuelvo a lo de antes Carlos a ver si vamos de verdad ser todos Baceos y estamos preocupando Nos con másteres y Hinault había que hacer la tesis es es ahí el máster está ahí Carlos hemos evolucionado tanto insisto

Voz 9 22:23 pues seguramente no en este tema yo creo que es una constante en Onda constante casi vital me atrevería decir ahora a lo largo de los últimos dos mil quinientos años lo importante es que antes no existía eso es decir esa esa impronta que digo tan importante del mundo Baceos es una impronta regar porque si nos vamos un poquito más para atrás eh no funcionamos ya con el una funcionamos con entierro con bueno con cosas tan elementales como defender Almendros a tener gallinas que no había

Voz 1995 22:52 me gusta mucho la forma en la que catalogó a ese ese tipo de de hallazgos tumba veinticinco coma ochenta y cuatro el sexagenario tumba doce el cuñado Baceos que estaba ahí eh Titín así el casi el dedo puesto que lo dije yo sabía que el Segura más baratos que hace un trabajo muy interesante que justificarían era que mirando atrás entendemos mucho mejor quiénes somos ahora quién cierta medida Carlos tu trabajo consiste en demostrar que somos mucho más estúpidos ahora que entonces se que vamos un poco para atrás y que nuestras preocupaciones y las capacidades y recursos que tenemos no están a la altura de lo que realmente hacemos con todo eso

Voz 9 23:30 seguramente lo que los Baceos sí que sabían perfectamente era un desenvolverse en un medio Si o lo que fuera esto algún día de cera Crack yo no sé exactamente cuál sería la la situación no para poder volver a ese medio en esta buscarse las habichuelas en este mundo pero desde luego

Voz 15 23:49 eh

Voz 9 23:51 los Baceos tenían una comprensión muy muy muy íntima del territorio oí desarrollaron un modelo económico y social muy atractivo

Voz 1995 24:00 Marc costaría ahora dividirse entre cazadores recolectores tertulianos hace cada uno elegir la faceta para para seguir ganándose la vida Carlos hacéis un trabajo extraordinario Pitti está muy Serguéi explicarían muy bien esta excavación de tú trabajas quiénes estamos ahora Carlos Sanz profesor titular de Historia la Universidad de Valladolid muchísimas gracias un placer no eh

Voz 16 24:38 eh

Voz 4 25:16 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 25 30:03 es vengo de Securitas directa instalar la alarma ropita no se preocupen ha sufrido algún robo un robo no

Voz 26 30:09 se me metió gente vivir en mi casa y después de un montón de meses

Voz 15 30:11 por fin oye podido recuperarla

Voz 25 30:13 pues tranquilo porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 27 30:16 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege pagar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 1995 30:33 con Toni Garrido que el greenes está uno más feliz la expectativa luego nunca pasa nada pero la expectativa el fin de semana así con esto un poco más más feliz indecente seguimos en Peñafiel la peña más fiel de de Castilla dentro de de un castillo como los acaba de contar el profesor Carlos Sainz en esta tierra en la que estamos haciendo este programa se lleva haciendo vino desde hace varios milenios es que cuando decimos aquí se echa vino toda la vida no nos referimos solamente a la nuestra o la de nuestros abuelos sino la de toda nuestra especie Enrique Pascual por ejemplo es la tercera generación

Voz 28 31:08 de viticultores verdad

Voz 1995 31:11 sí señor toda bueno y hacia hombre tu padre y por supuesto y tú haces vino bueno el vino bueno Enrique Pascual es de desde dos mil tres el presidente de la Denominación de Origen Ribera

Voz 14 31:24 eh de Duero turco es la primera vez que vine la primera vez no será muy pequeño dijo que en las zonas productoras de vino desde que éramos niños no se nos nos nos dirán para merendar muchas veces el azúcar que ahora yo lo llamo cuando por tirar un agente nos juntamos en la voz de Bayamo tarta de la casa está muy buen pan con vino y azúcar un bajas

Voz 1995 31:52 sabes que hacerlo ahora en te llaman a servicios sociales

Voz 14 31:56 incluso te meten en la prisión

Voz 1995 32:00 en fin de responsabilidad porque estas aceite de una denominación de origen conocida en todo el mundo sea allá donde hay alguien donde alguien pretenda que haya buen vino tenéis que estar los otros eso es una responsabilidad muy grande

Voz 14 32:13 sí la verdad la verdad bueno una responsabilidad que me toca estar al frente de ella pero bueno menos mal que estoy unos era todo compartida con un grupo de me caso de consejeros que la verdad que lo llevamos muy bien y es importante sí

Voz 1995 32:24 vale me imagino que una de tus obligaciones como el tinto de verano por ejemplo será el archienemigo de calimocho yo digo calimocho bueno yo es bueno que se tome de forma desea no es al final

Voz 14 32:39 sí y muchos como en vilo pues yo caí mucho

Voz 1995 32:42 todo hay que hay que para Enrique de castidad no se puede tener más diplomacia Eden pues será un orgullo no cuando tú vas por ahí dice Rivera sí sí a eso me dedico es un orgullo representar algo que en tu familia porque aquí el vino se lleva en la sangre pero de verdad no es una forma ahora

Voz 14 33:04 sí hemos naciones y uno literalmente nacido en ellos si se hubiese nacimos con un racimo digo vaya eh

Voz 1995 33:11 de sonajero es una caras bueno según publicaciones internacionales de de mucho prestigio no el diario británico The Gardian hoy el periódico The New York Times Rivera de duros una de las zonas más interesantes del mundo para visitar decir esto sí vienen muchos tampoco Enrique cosa cómo elegimos a quiénes y cómo sabemos que porque esto luego están sabemos que hay un problema grave con la masificación con el turismo y aquí estáis en una zona absolutamente privilegiadas como como mantenemos desequilibrio

Voz 14 33:36 bueno en principio donde apunta en su en su forma de trabajar es siempre una forma de un turismo de élite es un turismo de calidad no yo creo que eso ya de alguna forma entra en la pirámide corta Hay a reduce a mucha gente por la verdad que el Very genera mucha gente es importante es decir ya la gente no tiene que conocer nos falta mucha gente que tiene que haber y todavía Marley hasta ahora viene mucha gente es una región viví colar a que REC pues participó mucha gente como digo antes pero todavía esperamos que ver mucho más estamos empezando

Voz 1995 34:07 pero para venir habría que poner una autovía o algo no

Voz 14 34:10 no vendría mal llamado seguir habrá que a final bueno pues es un tema de los medios de comunicación de pajes Chávez se desarrolle se desarrolla una zona eh la comunicación es es es fundamental lo realmente nuestro siempre tenemos que estar también al lado de nuestros operadores en este caso no es nuestra posición es ahí pero lógicamente si hay te mirará y que hay que hacer

Voz 1995 34:31 digno de la autovía Yebra que en este país como se ha dicho tantos desmanes como se han abusado tanto de la de la obra pública parece que despedir autovía como bueno ya más asfáltica que han hecho instalaciones han hecho hemos dotado de recursos en sitios donde no hacía falta donde si hace falta parece que no no hemos puesto rojo vamos a ver de esto exterior con Jesús Julio Carnero que es el presidente de la Diputación de Valladolid Jesús muy buenos días muy buenos días y es verdad que hay que tener un equilibrio y ver si es verdad que hay que dotar a esta zona que una zona maravillosa estupenda de recursos y de buenas comunicaciones pero habrá que equilibrar porque si viene mucha gente tampoco está bien

Voz 14 35:07 bueno es importante que venga gente

Voz 1995 35:10 es importante que venga

Voz 14 35:12 gente de manera cómoda y es necesario que Soria Valladolid estén unidas por esa autovía tan demandada históricamente tan necesaria bueno para que sigamos creciendo aquí en esta maravillosa zona en esta ribera del Duero que afectaba ya lo principalmente a las provincias de Burgos Valladolid también a Soria Segovia pero principalmente a Burgos y Valladolid que queremos que todo el mundo la conozca para conocer la necesitamos a esas buenísimas infraestructuras hemos avanzado mucho pero necesitamos avanzar vasco

Voz 1995 35:49 hombre esta micro cuando está tan orgulloso como ustedes de su tierra quiera compartirla porque no porque en esta esta autovía eh ya en marcha hace veinticinco años sino equívoco en que llevan retrasando un proyecto que haría que ustedes vivieran más cómodamente es ver y vuelve a insistir en la idea hace como en España se han hecho tantos desmanes uno habla de hacer otra autovía cuando San cuando ha habido que rescatar autovías de peaje que de cinco bebé llevan ya rescatadas cuando ha habido que poner dinero público para que aeropuertos donde no hay vuelos e tengan cierta actividad uno habla de estas cosas y parece que está aumentando la pero en ocasiones con esta parece evidente que que hay que dotar recurso si las comunicaciones son importantísimas en una zona como ésta

Voz 14 36:28 pues mire por porque no nos hemos puesto de acuerdo en el trazado yo creo que esa es la la principal de las causas que cuando no nos poníamos de acuerdo en el trazado encima no había demasiada voluntad en cada uno de sus momentos política yo creo que eso es importante destacarlo pero yo creo que todos los vallisoletanos todos los sorianos de una vez ya por por todas necesitamos esa autovía la necesitamos Sitjà

Voz 1995 37:06 el el vino tinto tinto sólo habrá que abrirse habrá que pensar también en el futuro porque ya los el vino tinto maravilloso es estupendo pero qué pasa con el Blancos marcha bien tenemos el rosado hombre buenísimo pero bueno es Rosado Enrique que yo hablo el blanco y cenó Rosado en medio no

Voz 14 37:23 no pero bueno el blanco también está ahí está a las puertas y pensamos que sin tardar mucho

Voz 1995 37:26 se incorpore a nuestro por folio yo pensemos pensamos que no vendrá que retener muy bien esto de las modas porque se puso de moda el vino blanco luego el rosado ahora vuelen esto quién lo manejan los gustos de la gente van variando en función de que pasa el tiempo todos los inclina por los reproches pero yo creo que al final lo que nunca falla es el buen vino hoy es que los

Voz 14 37:49 tenemos aquí no

Voz 1995 37:50 yo creo que eso importe Tom Mingo extras en una pregunta

Voz 0136 37:53 eh bueno descubren ignorancia de no será la primera vez pero los límites geográficos de Ribera de Duero es algo que está escrito en en madera o en piedra se puede

Voz 1995 38:08 es flexible esto flexible poco

Voz 14 38:13 recibe poco digo no no no podemos hacer veinte kilómetros más

Voz 1995 38:16 Teatro debería además los rebeldes bueno eso no se podría hacer si se podría hacer pero no se debe se dio por ejemplo vivo en Gran Vía Skype podría yo no llega hasta os queremos un poquito antes de Cibeles pues está la Gran Vía de Madrid Pacer otra obra allí a poner hay unos unas unas vides bueno viven ustedes una zona extraordinaria última cosecha con calificación de excelente fue el dos mil quince mundo no no han hecho ustedes esa mirar su año a ver cómo fue la cosecha yo suelo hecho setenta y tres fue buenísimo ex ser extraordinaria cosecha del setenta y tres aquí tienen ustedes en vino en Palma ya desde dos mil dieciséis dos mil diecisiete fueron muy buenas e la avenida empezar en nombre de cómo se presenta este año tienen

Voz 14 39:05 ahora pinta tiene buena pinta la verdad que estamos hay un optimismo yo creo que bueno estimo razonado no es decir no es Cebé el agua está evolucionando de una forma muy positivo va en una dirección buenísima y pensamos que vamos a tener un año de vino que realidad en el vientre sí

Voz 1995 39:20 dije eso es ustedes desde la Diputación en la vendimia o va a estar en el despacho a otras tenemos el trabajo que nadie

Voz 14 39:26 la vida es como nosotros estamos colaborando de continuamos con nuestros agricultores con nuestros bodegueros desde la Diputación Provincial porque nosotros sabemos que en cada Copa Davis esta magia de hecho excede los agricultores de los bodegueros a través de sus manos en cualquiera de las bodegas de la Denominación de Origen Ribera

Voz 1995 39:50 esto como dices bueno y esto como los ello abran el vino preverlo cederán cuentas y esto es cierto no hay mucho que se ve dónde estamos y hay mucho que no sé cuantos kilómetros en todas sus de de cuevas subterráneas en deseen pero uno no tenemos flotar no los así posible pero pero

Voz 14 40:09 sabemos que otros pueblos tiene una zona determinada nada lo que sí le digo es una cosa que es importante que la de que no es excusa escucha España lo lo sepan en la Ribera de Duero en esta provincia de Valladolid está el pueblo de España que hemos bodegas tiene que es Pesquera de Duero más que Haro en La Rioja más que Jerez de la Frontera bueno en Andalucía bueno pues esta Pesquera de Duero que es el pueblo que más bodegas tienes

Voz 1995 40:33 entre ustedes que los de Rioja se llevan bien no no hay indica no no no para nada ninguno tengo buena relación alguna de esas demoró nuestro los niños son complementarios pero no pero no llevar Pierce como Diego Reyes no es Barça Madrid yo yo no suele mientras ellos de quién es el número uno no hay problema esta mañana iremos a La Rioja haremos el programa ahí diremos al revés o sea que la poco falsedad que tenemos la rivalidad sana no es verdad hicieron los llame

Voz 14 41:05 de tengo una relación con ellos como consejo los llamo bien dadas hemos intercambios allí era que muy bien lo que pasa lógicamente lo nuestro bueno esta clarísimo yo ya no

Voz 1995 41:17 ha quedado claro e por último es que es una opción personal es muy difícil hacer una entrevista algo que te gusta mucho eh es una opción personal vi Mi abuelo siempre decía yo tengo aquí a dos verdaderos especialistas esos grandes conocedores el asunto me abuelo siempre decía esto rigurosamente cierto tiene una frase decía el hombre si el vino no emborracha viento no hace como coño me he caído tenía razón Mi abuelo en casa estamos equivocados ha venerado nombre equivocados

Voz 14 41:59 su abuelo era un sabio

Voz 1995 42:03 eh sin así ya sabía que esto no es natural que Jesús Enrique Pascual presidente de una acción de origen Ribera de Duero Jesús Julio Carnero presidente de la Diputación de Valladolid muchísimas gracias por la invitación gracias por ofrecer tanto y tan bueno un placer

Voz 30 42:25 Toni Garrido Cadena Ser

Voz 1995 47:09 y seis minutos desde Peñafiel desde el castillo Peñafiel dos mil personas más a menos en esta sala en estos momentos muchas gracias de verdad eh voy a hacer es una pregunta muy directa e alguna ustedes de las dos mil personas más me decían arriba abajo que hay en esta sala alguno de ustedes ha estado con Obama en julio que levante la mano por favor si alguien ha estado con Obama el pasado mes de julio sí pues vas a ser tú el invitado eh Javi Asenjo muy buenos días es una de las mentes más creativas por estos lares qué hacías tú con Obama en el mes de julio

Voz 15 47:55 pues tuve la oportunidad de ir a Oporto a conocerlo había un congreso sobre el cambio climático y vino un profe que tengo a pera cambio climático y Bin Obama vía vino yo se vaya tarde no habrá que fue muy intenso y fugaz que se llama porque es como que te ponen allí en un photocall además nadie se lo cree porque hay un fondo azul di me han hecho hija se cae montajes de todo tipo

Voz 1995 48:28 bueno Javi en aparte conocerá Obama este verano Javier fijo es uno de los tipos más interesantes de solares por los siguientes el Cherif cultural en esta zona de la meseta hace veinte años descubrió el secreto una alquimia perfecta la combinación entre el vino el lechazo el buen ambiente y la buena música con esa ecuación convirtió Sonorama en un referente global en uno de los mejores festivales que se hace en este país y en gran parte de del extranjero es imposible no situar el epicentro musical en el mes de agosto en esta tierra además tiene una banda de música Gianni como una productora una promotora o como hay tanta actividad porque viajas por estos por estos parajes y no parece que dentro de estas bodegas haya tanta tanta actividad Javi

Voz 15 49:11 pues hay muchísima actividad yo creo que tenemos la gran suerte de que no hay mucha gente que se ha ido pero hay mucha gente que se ha quedado yo siempre digo que tenemos que luchar por la tierra en la que hemos nacido los que hemos decidido quedarnos si tenemos que crear oportunidades para todas aquellas que quieren volver que son muchos entonces pasan muchas cosas aunque parece que el invierno es largo y nunca acaba como en las series de televisión pero un que haya un castillo

Voz 1995 49:41 tendrá ahora con éxito esto entonces

Voz 15 49:44 son inviernos intensos y pasan muchas cosas también aquí en Castilla no hace falta tener mar a veces tenemos un mar diferente que tiene que ver con los viñedos con un horizonte a veces lo extraño

Voz 1995 50:00 sí por por ser prácticos al cartel de cincuenta gente como Liam Gallagher de Oasis el Cigala eh quién debe más vino a una competición entre los dos Keegan

Voz 15 50:14 tendríamos difícil la verdad pero tenemos que decir que si una cosa hemos hecho bien a lo largo de estos años es que hemos ido cambiando los Riders no una que esas necesidades Biden los artistas que piden absolutamente de todo hemos conseguido algo durísimo y es que ella piden al final ponen no te Rivera está muy bien tiene que pedir vino ya el hecho de que pidan vino es algo maravilloso no pasa nada estamos en Peñafiel en la Ribera del Duero esto tiene hay que darle la vuelta a la pirámide tenemos que intentar que beban vino que deban vino de Ribera del Duero y bueno luego bereberes

Voz 14 50:58 no actuar no sabe que conocemos los músicos ahora Javier Limón lo puede explicar con lo mejor que después

Voz 1995 51:05 procuramos que después pero no lo conseguimos dos siempre no no vale pero entonces el Cigala no

Voz 15 51:13 el Cigala otra vez en Cigala que bueno la verdad que sabíamos que había susto tenía que haber susto mira cuando se romper ciertas barreras nosotros decimos que Sonorama Ribera un festival de música festival de música donde cabe absolutamente de todo donde tienes la suerte pues es la suerte el susto de encontrarte a tu madre a tu lado viendo concierto eso no pasa en muchos festivales o en casi ninguno y bueno creo que esas barreras que rompemos el hecho manera Rafael detener al Dúo Dinámico de tener al Cigala puede obtener la familia Morente haciendo un homenaje a su padre en un festival de música creo que es también muy importante porque al final pues aparcamos salgo al final todo el mundo tiene su banda sonora no a lo largo de su vida y el hecho de ver la reflejado en un festival creo que es

Voz 1995 52:05 está dicho algo terrible ahora mi madre escucha el programa y lo primero que me cierto ni lleva Sonorama que ha dicho el señor el sonaba que a la gente con su madre bueno Toni está usted invitada pues ya la hemos liado podríamos utilizar muchos ejemplos pero algunas de las bandas de este país caras muy conocidas dieron sus grandes pasos su primer gran paso toda banda recuerda el primer sitio donde puso el cartel de no hay entradas en El Soldado todos los músicos recuerda viento por por Arana en los serán han pasado tipos que empezaban a tener una carrera interesante tipos como López antes Deluxe mi entonces unos desconocidos Vetusta Morla la plaza el trigo de Aranda se ha convertido esas alturas una especie de Operación Triunfo de Lin

Voz 15 53:18 yo creo que si no al final es un poco hablamos del invierno antes y cuando alguien pasa por la plaza puede que andan por el centro de Aranda dicen esto es esto es yo creo que ha sido un trampolín no antes tenías que llamar a las bandas para convencerlas era como una locura no decirles cómo dónde la plaza del ahora mismo se ha convertido creo que en el epicentro quizás de la música indie que ya no sabemos lo qué es el indie nacional y donde bueno hemos ayudado a saltar porque al final todo esto lo hacen las bandas donde han saltado apostadas estas bandas que acabamos de oír Nos sentimos tremendamente orgulloso de orgullosos de haber ayudado de alguna manera a verles crecer Icon sin

Voz 1995 54:05 ya Habib alguna vez veremos a Julio Iglesias en Sonorama empezado gira ahora no están eh hace dos o tres días a esta ahora actuando en los Emiratos quiero harán se acerca si poco a poco pero que que que empezar una fiera de cristales

Voz 15 54:23 esconderse no pues pues

Voz 1995 54:25 eso tiene que venir digo yo ya creo que lo yo creo que

Voz 15 54:28 lo conseguiremos miras hidalgos somos los castellanos es que somos muy tenaces tenemos mucha pasión por las cosas si luchamos mucho por las cosas y estamos seguros que algún día como él prometió no es una cosa no estarán porque a veces nos dicen pero bueno esto el mismo o no yo creo que fue un poco hay que restar en el Sonorama Ribera creemos que es lo conseguiremos y lucharemos por ello ya algún día pues mira ahí sí que es seguro que va a estar tu madre al Adrienne alarmismo

Voz 1995 54:58 la Hubble por alusiones Tom castellano

Voz 14 55:01 Castilla Enter mira mira a Javi el público aquí puedes a sus brazos cien esos pulseras de los festivales de todo incluido acceso di averías hasta los bíceps practique prácticamente de de pulseras de eh

Voz 15 55:19 es decir que soy el VIP peor aprovechado porque por mucha pulsera que llevo siempre acabo de gastar acabó hasta el número todo fuera porque no sabes lo que Mora de nuestra Stills no molestar en los VIP mola acordarse que estás en un concierto de estar al lado de la gente estar viendo lo que

Voz 1995 55:38 hace es más hay gente que no crea eso eh hay gente que le gusta mucho estar en la zona VIP y lo disfruta

Voz 15 55:44 no no se enteran de nada

Voz 1995 55:47 seguirán por otros motivos hay muchas cosas en un festival bueno a lo largo de veintiún años como director del festival Sonorama Javier Ajenjo acumulado suficientes batallas como para ser abuelo varias veces te agradecemos mucho empeño le traerá esta zona claro esto ahora parece muy normal todo el mundo conoce el festival Sonorama y conocer que sin explicarse pero hace veinte años había que decir no vamos a hacer aquí un festival en esta plaza van a medir los grupos indies debemos atraer a traer digno festival han esto hace veinte años tiene muchísimo muchísimo mérito sigue buen trabajo tú y tu equipo hacéis algo extraordinario situar musicalmente en el mapa una zona maravillosa como está buen trabajo negra e gracias

Voz 15 56:24 en nombre de todos porque somos un grandísimo equipo si algo tenemos es un capital humano maravilloso una tierra maravillosa unas armas maravillosas que se llama el lechazo y vino de vamos a seguir utilizando las para que la gente tengamos no sólo Aranda de Duero Peñafiel y toda la Ribera del Duero toda nuestra zona alrededor está en la cabeza nos trescientas sesenta

Voz 1995 56:51 si para el festival de cine ya estará aquí pero ahora te lo vaya