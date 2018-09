Hoy por Hoy (14/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 las once las diez en qué

Voz 1995 00:02 varias Antonio Ortiz muy buenos días buenos días Toni nuevas acusa

Voz 1645 00:10 tienes de plagio contra el Partido Popular a esta hora se debate en el Parlamento de Asturias una iniciativa sobre la gratuidad de los libros de texto se debate a petición del PP pues bien ciudadanos asegura que la propuesta que está defendiendo el Partido Popular es un plagio de una suya la Comunidad de Madrid hasta el punto de que se les han colado referencias a los colegios madrileños Radio Asturias Pablo Canga el empeño

Voz 1657 00:30 yo del PP asturiano lograr la gratuidad universal de los libros de texto

Voz 1645 00:33 en su correspondencia con el esfuerzo que han puesto los relata

Voz 1657 00:36 tres de la proposición de ley un corta y pega de la aprobada por la Asamblea de Madrid a propuesta de Ciudadanos el plagio no ha pasado inadvertido para su portavoz en el Parlamento asturiano Nicanor García

Voz 3 00:48 exacta él el artículo tres apartado cinco dice el formato digital se ajustará en cuanto al uso de software abierto al equipamiento instalado en los centros docentes madrileño fue devolverlos alegando eh otra cosa es que sea moralmente

Voz 1657 01:03 entre las carcajadas el resto de la cámara y la cara de póker de la bancada popular el de ciudadanos les ha recomendado que para la próxima al menos acrediten la autoría de sus iniciativas

Voz 1645 01:12 parlamentarias Un juzgado de Astorga dejando en libertad con cargos a un sacerdote y a su hermano que están acusados de abusar sexualmente de un joven con discapacidad León María García

Voz 0433 01:21 el juez les deja en libertad con cargos y con una orden de alejamiento de trescientos cincuenta metros sobre la presunta víctima un joven veinteañero que padece una discapacidad intelectual fue la familia del chico quién denunció a los dos hermanos uno de ellos es sacerdote ya jubilado pero que aún da misa en algunos pueblos de la montaña de León ambos viven juntos en una vivienda unifamiliar de la localidad de Carrizo de poco más de dos mil habitantes también la víctima residente habitual del municipio se les acusa de un delito continuado de abusos

Voz 1645 01:47 igual que el número de donantes de médula ha incrementado hasta finales de julio en nuestro país un doce por ciento con estos datos la Organización Nacional de Trasplantes calcula que podría llegar a su objetivo de tener registrados a más de cuatrocientos mil donantes ya a finales de este dos mil dieciocho es decir dos años antes

Voz 1276 02:02 lo que preveían informa Laura Marcos son cifras muy importantes porque apenas un treinta por ciento de quienes necesitan un trasplante de médula ósea pueden encontrar un familiar compatible así que dependen de este registro que ha alcanzado los trescientos ochenta mil donantes en los siete primeros meses de este año lo que nos deja practicamente rozando ese objetivo del Plan Nacional de cuatrocientos mil donantes antes de que acabe dos mil veinte en el último año se han inscrito cuarenta mil nuevas personas crecen las cifras en todas las comunidades aunque Castilla La Mancha y Canarias lideran este ranking y los médicos celebran que la media de los incorporados este año sea de treinta y dos años porque los donantes más jóvenes ofrecen mejores resultados casi siete de cada diez inscritos son mujeres aunque a la hora de hacer efectiva la donación esa cifra se invierte y son los hombres quienes más pasan

Voz 1645 02:45 por quirófano y un apunte del exterior el Gobierno húngaro se plantea tomar acciones legales contra el Parlamento Europeo después de que la Cámara haya aprobado el inicio de un proceso de sanciones contra Hungría al primer ministro Viktor Orbán ha dicho esta mañana que su intención es seguir expulsando inmigrantes once tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 4 03:04 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:06 nada Nos atribuye a su gestión todas las mejoras registradas en la Comunidad de Madrid esta legislatura al igual que hizo ayer el presidente Garrido Ignacio Aguado ha usado su turno en el debate sobre el estado de la región para hacer un discurso totalmente electoralista a

Voz 1645 03:20 a Javier Bañuelos buenos días buenos días Ignacio Aguado ha empezado fuerte con un toro duro muy crítico pero sorprendentemente no contra el Guerrero del PP sino con el Partido Socialista

Voz 5 03:29 la política no se viene a gastarse el dinero público el dinero de los impuestos el dinero que tanto esfuerzo ha costado a las familias en prostitutas y cocaína como los cargos socialistas del PSOE en Andalucía a la política

Voz 0477 03:48 pero no creo han sido máxime si quisiéramos su que Garrido

Voz 1645 03:52 demostró ayer que vivieron proyecto agotado seco sin ambición y que ha llegado a su fin el bebé llegado a su meta esa meta ha dicho es el punto de partida de ciudadanos interviene en estos momentos el portavoz socialista Ángel

Voz 6 04:04 el avión nos creado que entienden las políticas los servicios y los recursos públicos como un ámbito más

Voz 1434 04:10 tras Gabilondo será el turno del Partido Popular y después del presidente Garrido que va a responder en bloque a todos los portavoces nuevo accidente laboral mortal un obrero de unos treinta años ha muerto tras caerle encima una carga de cemento de casi dos toneladas de peso ha ocurrido en la calle Pedro Salinas de la capital Gema Martín es la portavoz del Samur

Voz 1645 04:28 el obrero estaba subido en el remolque

Voz 7 04:31 camión cuando hubiera caído de una altura de unos veinte metros una carga de sacos de cemento que sujetaba una grúa una psicóloga el Samur ha tenido que atender además a los compañeros de la víctima muy afectados lógicamente con lo ocurrido

Voz 1434 04:47 tenemos veintitrés grados ahora mismo en el centro de Madrid hoy de nuevo esperamos calor aunque también se espera una bajada de las temperaturas para el fin de semana y esta noche regresan las tormentas

Voz 1645 05:02 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido de la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com capellanes eh

Voz 4 05:09 servicios informativos en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:22 aquí seguimos en el corazón de Ribera del Duero crónica muy clara y es que el vino mejora con el paso del tiempo con la edad y esto es fiesta en cambio sólo las mejores cosechas de hombres y mujeres se crecen con los años vamos a saludar a Giuseppe Giuseppe tiene ciento dos años se ha proclamado campeón en salto de longitud en el Mundial de Al de turismo de veteranos que se celebra en Málaga estos días ciento dos años insisto competía en su categoría mayores de cien años y se ha colgado el oro con un saldo de ochenta y tres centímetros Giuseppe nos saluda desde su casa en Italia que ya ha vuelto allí con la medalla Josep tengo yo sino cómo se come relató Historia

Voz 9 06:10 claro que hay que decir

Voz 1995 06:14 a qué energía Diniz SP ellos EB Khalil secreto Giuseppe el secreto y el tubo de la tú a victoria

Voz 9 06:28 a quién le dijo a Inma no

Voz 1995 06:34 tenemos siempre están italianos todos estamos Rivadulla porque es el italiano Giuseppe implica con la victoria vale una pregunta sólo Giuseppe vino Tippi Achille vino

Voz 9 06:56 el vino ron y lo gnomo luego volví no bebo vino

Voz 1995 07:05 mire Giuseppe hélices

Voz 2 07:15 ya conocen el secreto no Poquetino luego no

Voz 1995 07:20 pasa lo que pasa que tiene ciento dos años dice ha vuelto a Italia con suero queríamos empezar hablando con Giuseppe está ahora para descubrir a continuación desde este castillo de Peñafiel descubrir uno de los grandes grandes hombres que ha convertido a esta región en una zona con foco mundial ha convertido que esta zona tenga el foco de todo el planeta así que les vamos a pedir a continuación aducen sus cinco sentidos

Voz 10 07:44 primero el del olfato

Voz 6 07:48 dista esto es el color real que tiene y esto es Violeta

Voz 1995 07:53 hemos al oído

Voz 6 07:57 sabes sabes si entonces

Voz 1995 08:00 era difícil encontrar un sonido el tacto y el del gusto

Voz 12 08:07 no que pases

Voz 1995 08:09 hay que hablar de los cinco sentidos hay que utilizar los cinco sentidos para resumir en una palabra vino en el productor de Pink que es el vino más caro de este país pero sano él no resumen árabes caro sigue pese que él me para la verdad ese según todos el gurú eh para para la crítica por ejemplo estadounidense para Robert Parker el gurú de estas tierras tengo se hace muy cerca donde estamos e hizo responsable es el danés Peter sí sé que es un vikingo como otro que yo conozco que cambio los aires fríos de Copenhague por la ribera del duro y transformó gran parte de la cara conocemos Peter muy buenos días o Andrea tienes una historia fascinante y una ciento maravilloso Tom no sé muy bien

Voz 13 08:54 que si esto a ser un un duelo de asientos exóticos en casa

Voz 1995 08:58 o sea que hacen danés como tú es tu historia fascinante insisto y iría han sido muchos años llevas muchos años aquí pero que hacia un danés una pregunta muy común te habrán hecho esto mil veces han hecho esa pregunta que hacen danés como tu sitio como este

Voz 14 09:12 me quedo sin gasolina en Peñafiel un día te bueno más humana

Voz 1995 09:16 eso eso

Voz 14 09:17 resulta que tesis de verdad que que estaba yo trabajando en Burdeos Si había conseguido un trabajo en California pero había un lapso de tiempo y tenía un par de meses que entonces no tenía nada que hacer había un proyecto aquí en Ribera del Duero eh que hoy diese llamas Hacienda Monasterio no hace yo vino aquí para empezar este proyecto luego en principio era irme luego a California pero me enamoró de la cierra ahí ahí me quedó como como fue la primera vez que tú

Voz 1995 09:49 hoy hace hablar de una zona ganaba Ribera de Duero en España entre Valladolid

Voz 14 09:53 a los fue curiosamente en California donde yo descubrió probó por primera vez a los vinos de aquí probando en el año ochenta y nueve provee un vino tinto Pesquera de Alejandro Fernández es que fue un vino que me enamoró siempre me gustaba mucho los vinos españoles pero su solidez de Rioja pero pero pero éste vino que para mí tenía mucho mucho especialidad de tal y luego conocí evidentemente Vega el el gran vino aquí deberá nada en doce viniendo aquí va a haber me llevó a Peñafiel aquí justamente

Voz 6 10:31 sí

Voz 14 10:32 e el diecisiete me fue a la a lo que hoy en día es Hacienda Monasterio tendría que pasar por pesquera donde estaba ahí está Alejando Fernández de humor hay dentro era como veto esas cosas que yo había leído mucho oí claro está puesto ahí

Voz 1995 10:47 es verdad que ir pasa por una calle y empieza a saber los nombres de las bodegas que es casi como una estantería el supermercado griegas de aquí está el uno al otro es esta de concentró más en una zona muy pequeña sobre nuestro carácter tú eres nombre enamorado el vino ya estás metido a muchos otros

Voz 14 11:03 vanidades en España yo parte de

Voz 1995 11:05 el de España pero bueno ahora Nicosa Fray que no examen cómo podríamos resumir quiénes somos nosotros tu juicio con el vino que hacemos decir describe bien el vino que se hacía aquí quiénes somos nosotros

Voz 14 11:20 yo creo que el vino de de

Voz 15 11:23 de de Ribera de Duero refleja muy bien

Voz 14 11:25 lo que es el castellano no es un vino que tiene mucho potencia pero puede tener muchos falsedad pero es un vino que que exige yo creo que el caracter en castellano por supongo por el clima pues muchas cosas tiene un carácter fuerte no

Voz 1995 11:42 sí

Voz 14 11:43 es un alguna veces eh aquí ha pasado muchas cosas las gore la historia no ir eh y eso ha hecho que gente está reflexionando mucho sobre sobre lo que es la vida de tal luego tenemos lo que se case mencionó antes un poco la la la maravilloso Páramo el Mar de Castilla como Julianne siendo vikingo me echo falta algunas veces pero pero pero yo subo al páramo allí tengo en Marte

Voz 1995 12:13 es que la marca pinus está asociada a la excelencia algo extraordinario algo que al que muy poca gente tiene acceso es es así Peter pero poca gente Bush que era tú apodo de chaval Cíes me apodo sí

Voz 14 12:26 en en en el yo bebía con con mi familia en Burdeos Mi tío también se llama Peter emitía no quería tener dos Peters en casa en decidió yo estuve bautizado pinus pin pin primero y luego con el tiempo fue a

Voz 1995 12:41 lo que hace tan especial ese vino que que tiene de especial

Voz 14 12:44 bueno él este vino no tiene nada más que eh que tiene una una es es un es un pago muy muy muy bueno e una viña de cuatro hectáreas en la ahorra que está en la provincia de Burgos pera unos unos veinte kilómetros Peñafiel y es que tiene el suelo es fantástico Lavinia plantado en mil novecientos veintinueve tenía un un cuidado especial el el la familia que tenía la línea antes que yo les compró e sabía muy bien hacer las cosas en el Cela La Viña estaba en muy buen equilibrio en ese era relativamente fácil eh eh continuar con con el trabajo porque he estado muy bien hecho de antes la gran suerte que yo tenía era que la hacer ese vino fue un noventa y cinco que fue un una Diada maravilloso el vino salió muy bien la otra gran suerte fue quién noventa e6 que también fue un año muy bueno un poco de que ese no era únicamente una suerte no aquí luego ha sido un constante trabajo para intentaran mejorar o o por lo menos igualar esto esto saneadas que fue tan maravillosos el noventa y cinco noventa y seis

Voz 1995 13:52 Peter es toda una leyenda en el mundo del vino hay mucha gente que da evitarte tienes mucha gente que sigue tu camino porque tú has dado al vino a a la producción de vinos un aspecto emocional e as de que las uvas cuando nadie lo hacía unas horas intempestivas era no se pensando en si les da emociona Lina

Voz 14 14:12 sí de verdad hay muchas de lo lo lo bonito del vino es que tu es bajo las órdenes de la naturaleza pero el tú en intenta comprender cómo es la naturaleza el año la todo es un todo un una una interpretación eh de de lo que puede ser el área no es no hubiese únicamente vendimiar la uva y luego dejarle en el Lagar ese femenina todo dar bueno ese es un proceso muy muy muy muy muy constante de mucho observaciones mucho tranquila también

Voz 1995 14:46 cuando en cuando ha sido lo llevas que ha sido abiertos uvas tú vas a ver las uvas

Voz 14 14:51 sí sí evidentemente prácticamente todos los días lo que pasa estoy viajando mucho en Nochebuena nos no son todos los días

Voz 16 14:58 que ese vino no se puede ser el gran equipo

Voz 14 15:01 yo tengo también

Voz 1995 15:02 qué tal están las uvas estaño muy bien

Voz 14 15:05 hasta el momento retrasado un poco e hemos tenido una una una primavera maravilloso con mucho lluvia que hacía falta porque llevamos tres años muy seco muy seco ir eh y ha sido una quebrar una verano más más bien templada no en caliente como otros ha venido ahora en agosto ahí un poco pero pero como se nota por lo que hace fresco dentro de fresca sí sí sí sí y eso hace que que todo va lento y eso yo creo que es muy bueno está lleno de yo creo que vamos a Sáez Carlos a una vendimia un poco más tradicional aquí tradicionalmente se vendimia va es el el el diez y el doce Octubre eh llevamos unos años donde sea vendimia on septiembre yo creo que este año vamos a vendimia

Voz 17 15:52 al en octubre David que bueno es que más cuenta la leyenda que todos

Voz 1995 15:55 desde noche recorre Érase vides escucha con música la luna llena en pelotas de Peter lo cuenta hoy daneses movilidad en el norte de Europa lo hacen siempre es jefe a mí me gustaría pregunta tenemos mucha tú eres danés yo soy sueños

Voz 17 16:13 uno habla bien otros regular

Voz 13 16:15 pero ello en tu tiempo aquí en españoles años que es lo más importante que has aprendido

Voz 1995 16:22 como persona y profesional

Voz 14 16:25 eh es una pregunta buena bueno aquí eh yo tengo que echar absolutamente toda España porque aquí yo hecho ahora hay quién soy yo en diez tiene mucho que ver con con todos mis amigos aquí en España es todo lo que yo pretendo aquí estoy yo para la cosa más concreta yo creo que la naturaleza que en nuestro país o de donde salió prendido el vino que fue en Burdeos es mucho más generoso no aquí es aquí uno Cheney que un confirmarse a lo que hay eh es es duro es seco y frío es ese los los los los veranos cálidos los los los inviernos han tal tan fríos se aquí es duro pero es es muy sano a mi me gusta mucho es muy puro muy se cuela

Voz 1995 17:10 su relación con el vino quitar sea hoy es viernes no llegase a casa debe está en la radio me debía quería que pesados que luego tenido ido a ver las uvas allí a decir me voy a abrir ya una botellita de sigues haciendo eso sigue llegando casi te abres una botella de vino para cenar

Voz 14 17:25 sí sí no no siempre porque bueno estamos constantemente con vino Gone vino con el vino pero sí que sí que hay buenos momentos

Voz 1995 17:33 te llegas a decir no me han una cervecita

Voz 14 17:36 pues puede pasar también pero suelen ser a mediodía después un un paseo Laviña e ir a un bar de ahí un una una copita de de un corto como llevamos aquí no está mal no está mal

Voz 1995 17:49 no sigue sigue sintiendo la misma pasión de pasaría mucho tiempo les y dos que llegas aquí y sigues teniendo sigues sintiendo esa misma pasión por descubrir por hacer porque la naturaleza de sus bueno año así sí sí sí sí

Voz 14 18:02 todo una una una una larga e Historia en todo eso porque claro constantemente hay cosas que se pueden mejorar

Voz 6 18:09 ese nosotros cultivamos la uva

Voz 1995 18:11 si quieres que tu vino que es el que tiene todos los premios cien Parquer enmarcar debe todavía se puede mejorar sí sí sí sí sí sí

Voz 14 18:19 yo no quería eso en recibir no podía levantarme por lo menos eso es lo que me me me hace Ziggy p'alante siempre porque pienso que siempre se

Voz 6 18:27 a mejorar pero Peter Antonio los dones decía que una vez no hay quinto malo esta este acuerdo no francamente si hay tinto más humanos

Voz 14 18:40 hay hay títulos sí que hay que que pueden mejorar no hay malo pero sí eso sí

Voz 1995 18:46 lo espero que ustedes quienes están hoy dos de la radio y al Publio dennos en Peñafiel espero que balón el hecho de que un sueco danés citando a Antonio Ordóñez están hablando sobre si hay tinto me espero que esto lo recuerden dentro de mucho tiempo nos vuelvan a invitar se puede muchísimas gracias procaces de digamos de gente como tú que venga aquí cuente lo excelente de las cosas que se hacen aquí así que muchísimas asombraron siguen escuchando hoy por hoy la Cadena Ser

Voz 18 19:21 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 19 19:26 ser capaces significa intenta mejorar nuestro útil

Voz 20 19:32 ser capaces es un espacio de compromiso solidario en once con las personas con discapacidad Scott

Voz 1995 19:38 en Hoy por hoy ser capaces

Voz 20 19:41 dice seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 2 19:55 bueno sino

Voz 1645 19:58 qué puede ser más especial que que no haya límites no debería haber límites para el esfuerzo humano decía Stephen Hawking en dos mil doce los Juegos Paralímpicos de Londres destacaba

Voz 0477 20:08 que estas pruebas tratan de transformar nuestra pero

Voz 1645 20:11 acepción del mundo hoy y mañana diez triatletas paralímpicos españoles participan en el Campeonato del Mundo de triatlón paralímpico que se disputará en Gold Coast Australia

Voz 1276 20:22 primeros en competir esta noche por la diferencia horaria

Voz 1645 20:24 no serán los atletas con discapacidad visual Héctor Catalá José Luis García Serrano Susana Rodríguez una de las candidatas a colgarse un metal más tarde llegará el turno para los atletas que compiten en silla de ruedas la única representante española es Eva Moral con opciones de podio los encargados de cerrar la competición serán los triatletas con discapacidad física Leonel Morales Raquel Mateo Álex Sánchez Palomero y química rascó tratarán de colarse entre los mejores Daniel Molina intentará revalidar el título que consiguió en Rotterdam Jairo Ruiz opta a pelear por el oro mucha suerte a todos

Voz 21 20:59 con tres notas tienes una corte con tres bolas una carambola con tres pruebas un triatlón con tres cifras el triple de la ONCE un juego en el que es muy fácil ganar elige un número de tres cifras cualquier combinación de ellas puede tener premio por sólo cincuenta céntimos puede escaner ciento cincuenta euros y ahora además hay dos sorteos diarios triples de la ONCE tres cifras que da mucho juego

Voz 1645 21:20 sí

Voz 22 21:22 las veintiuno etapas de la Vuelta con ofertas comestibles por eso seres siempre tiene su jamón curado si recogerle seis kilos y medio aproximadamente por veinticinco euros la pieza Carrefour patrocinador principal

Voz 0137 21:35 buenas vengo de Securitas directa a instalar la alarma

Voz 18 21:38 gracias por venir tan rápido no se preocupe ha sufrido algún robo un robo

Voz 21 21:41 se me metió gente vivir en mi casa después de un montón de meses por fin oye podido

Voz 0137 21:45 pues tranquilo porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 16 21:49 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege pagar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 4 22:02 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 1995 22:07 ligar voy a continuación a presentarles a uno de los hombres más ocupados de España de hecho hueco en su apretada agenda para acompañarnos en esta en esta primera salida rápida salida que que que hacemos esta temporada es músico productor musical compositor profesor en la Berklee en el Berklee College of Music en Boston es uno de los grandes compositores este país tanto es así que hoy se estrena todos lo saben que es una película de Asghar Farhadi ganador de dos premios Oscar con Javier Bardem y Penélope Cruz y Javi Javi Limón ha compuesto las canciones de la película suya es la banda sonora

Voz 6 22:48 buenos días tonito amigo habrá bueno por el bueno muchas gracias estamos muy contentos además la película esta precisamente ocurre toda en torno a un viñedo y a las tierras Javier Bardem es un tipo que hace la vendimia Hay que deben de las TIC

Voz 1995 23:07 la problemas de estamos supo es que es un thriller pero no cuentes más pero enhorabuena ayer tuvimos en este programa a Javier Anton un extracto el mundo que ha participado han participado algunos de los mejores actores en lengua castellana porque también está Darín están muy satisfechos la gente está muy feliz y cuando a alguien feliz y orgulloso de su trabajo es difícil no contagiarse sí sí yo creo que eso

Voz 6 23:26 una película yo al principio me parecía buena pero no lo no acababa de de claro de entenderle cuando algún amigo mío de los que sabe define de verdad la vista he dicho Javi no tiene ni idea decir es una obra maestra y es verdad que bueno Algar es un artista muy potente me hace gracia porque cuando vino a grabar las canciones yo le dije como él es de Irán yo me mechón un Benito claro cuando lo vamos la canción decía tú agustino que rabino no dice sí sí echando un poco que no pasar

Voz 1995 23:57 a crear allá donde fuere les queda hasta hoy hablando de devino hoy hemos dedicado este programa insisto en que estamos dando de la vida kilo vamos a ejemplifican el vino porque es muy difícil disociar la idea de la vida de la celebración de estar vivo el hecho de estar vivo es muy difícil cierro del del vino trámite cuánto le debe la música

Voz 24 24:19 a una bebida como el vino bueno yo creo que el el el vino ha sido siempre

Voz 6 24:25 eh parte de la de la de la de de los momentos en los que la música es música de verdad por necesidad osea yo siempre diferencio cuando la música es algo profesional de un concierto de un festival de una grabación ah cuando la música es parte de un bautizo de una boda en una cueva en un en una taberna yo creo que eso es momento de vino de de buena música de buena comida son son los momentos en los que la música realmente tiene en cuenta su mejor momento

Voz 10 24:56 pese al jazz ya sea la jota segoviana o el flamenca

Voz 1995 25:00 desde luego hace vamos a a revisar algunas de las canciones de la música donde está muy presente hemos elegido para empezar tres ejemplos de tres bueno uno de ellos supuestamente bastara en Sonorama dentro de de algunos meses el próximo verano está muy presente en muchas letras en muchas canciones verdad

Voz 10 25:17 sí sí sí no no es que sea él

Voz 6 25:21 en fin no es que sean las más afortunadas yo creo que sale mejor música con el vino que que que escribiendo de vino pero bueno ya hemos hecho lo que hemos podido por ejemplo esta canción de Manolo Escobar

Voz 1995 25:38 es un clásico no menos

Voz 2 25:40 porque estaré con Iglesias con voz como decía Giuseppe

Voz 1995 25:54 y esto que esperaron latino de Francisco no eran dejarán digamos por ser muy correctos no han envejecido también como el gran envejecida también con Marina efectivamente yo creo que impida que son tres Cruner maravilloso grandes que pasará a la Historia hay

Voz 0477 26:17 la voz tan bonita que tenía este hombre no

Voz 1995 26:19 la natural pero pero es verdad que que estas producciones así en Cannes y sobretodo a mi me gusta a mí me gusta a mí también es lo que yo decía que me encantan los seis te gusta dietas ya estamos a favor de dos años por ejemplo Estopa también dedicó una canción al vino

Voz 26 26:37 fin

Voz 1995 26:49 lo van a creer pero el mismísimo Elvis Presley hace poco en agosto conmemoramos un año más fallecido

Voz 17 26:57 esto tiene una canción titulada Viva el vino el dinero y el amor

Voz 27 27:03 el vídeo

Voz 6 27:09 ordenes se vino

Voz 17 27:11 amor no ha dicho amor

Voz 6 27:13 el vino no no lo primero el vino Javi a cambio la salud clara ancho mucho vamos vamos a escucharlo

Voz 27 27:24 el animal

Voz 6 27:30 me parece horrorosa que fíjate si será malo hablar del vino en las canciones que hasta el BID peli suena un poquillo

Voz 1995 27:37 si no no es su mejor momento buena suma con momento bueno hay mucho devino en las canciones de Los Secretos yo os voy a estar contigo porque intervenga durante el proceso

Voz 6 28:09 no no en la ejecución y mira que que eso es metafóricamente agradables yo yo desde aquí propongo a todos los dos creadores de canciones de que

Voz 1995 28:20 que va entre nuestras oyente que que que no manda

Voz 6 28:23 canciones escritas con con

Voz 17 28:25 con vino convino ICO con el vino como como argumento como

Voz 1995 28:30 sin bossa que luego hay una hay en el Sonorama Se da mucho y una parte de gente que no le ha ido bien por lo que en el amor kilos refleja bebiendo digiriendo canciones e hay una por ejemplo Deluxe

Voz 28 28:41 eh

Voz 29 28:47 no

Voz 1995 28:48 es que tú pones triste que venga soplando el Habitación Roja atrás Adil el gran Rafael Farina tomaba su trago más amargo

Voz 30 29:06 hola algo

Voz 1995 29:10 Vino amargo el que debo por Kurt

Voz 2 29:17 habíamos ahí

Voz 1995 29:19 el musical Hair vino parece un poco como el contribuyó camión whisky aquí lo lo negocio GER vino lo mejor

Voz 6 29:28 Lina que además ese tío El Cigala es el hermano de su madre o sea que por ahí ya venía la cosa es muy

Voz 1995 29:34 amante de esta tierra eh es cosa de dinastía

Voz 6 29:37 oye me acabo de acordar de queda mejor letra de vinos de Camarón cuando voy por las Taberna lo primero que pregunto si la tabernera guapa y el vino tiene buen gusto vaya para despedirnos alguna caída

Voz 1995 29:55 es más que si una muy buena inspirada

Voz 6 29:58 en el en el barco de él

Voz 19 30:00 tras el el que acabe estar Peter

Voz 1995 30:03 sí que se hundió te acuerdas famoso cuanto al vino pues

Voz 19 30:05 el vino en un barco de nombre extranjero

Voz 31 30:11 pero no lo parece sale el vino en un

Voz 6 30:20 Barck claro tú has dicho convino no pues el vino en un bar el vino en un barco de nombre extranjero era el vino de Peter que se hundió

Voz 1995 30:32 bueno sería que este es un poco rebuscado pero que podría ser una explicación lógica ahora ahora Loquillo

Voz 6 30:38 no estuviera sesenta años más más vieja la canción que lo que el barco que se hundió pero bueno bueno vamos a ver

Voz 1995 30:43 crecerá a Javi que hecho un esfuerzo de estar hoy con nosotros cuando vuelves a Boston

Voz 6 30:47 pues el el domingo ya me vuelvo para para mi casita en Boston

Voz 1995 30:52 sí que empieza además de de invierno bien porque es decir que hay

Voz 6 30:54 yo vino allí en las tiendas de vinos de aquí de la Ribera del Duero y es una manera de conectar mejor con con esta tía

Voz 1995 31:00 ya dije me preguntas de promesas a tu llegas a casa puesto en su sitio frío con inviernos muy largos recuerden que hay una gran que está llegando a las costas de Estados Unidos un poco más al sur en Carolina hay todo eso te metes vinos una forma de devolver a tu tierra es decir como tú estás en Boston y llega ese dice bueno voy a abrir una botella de vino es volver a conectada no atiende cita

Voz 16 31:21 de un de un chico turco palestino que siempre me intenta convencer no pero prueba este vino palestino que es muy bueno de mi hombre

Voz 6 31:29 sí a mí me encanta palestina pero el vino déjame que me lo tome de la Ribera del Duero en el hall que de ballet

Voz 13 31:37 que no es ninguna casualidad aquí tú has tenido el único viaje que al detenido cuando vamos a un congreso de funcionar este estado no vienes

Voz 1995 31:46 ahora adoro estar aquí bien Javier liderazgos sobretodo siempre es un placer viajar contigo y en este caso su que en que nos acompañes a descubrir una de las mejores zonas este país Limón gracias muchas gracias pues nada final

Voz 18 32:08 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1645 32:12 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 32 32:15 la de apertura en la que te cobran banco por formalizar la hipoteca a comisión

Voz 18 32:18 su relación con Banco por cambiar a otro comisión cambio

Voz 32 32:20 es la que te cobren Baco para ampliar el glamour importa

Voz 33 32:23 casi hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 34 32:29 hipotecas naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas cero

Voz 35 32:34 pero encuentra la inning NG punto es

Voz 37 32:44 gran con Hoy por hoy

Voz 4 32:48 este Facebook pelícanos tu comentario tu opinión cuenta los lo que quiera ser

Voz 38 32:59 fútbol y fonemas cómodo porque el día es una locura multas Valencia con mil quinientos el ciclismo coronó el penúltimo día en Marsella en el velódromo acabar actualidad permite estar pendientes de cualquier movimiento porque en cualquier instante puede saltar la noticia ser baloncesto volveremos a tener en el baloncesto madrileño se verán las caras el Real más SER Deportivos a partir de las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 39 33:32 aquí va a escuchar

Voz 33 33:35 siempre que las canciones

Voz 39 33:37 patética y humillación más

Voz 33 33:40 Molina por una van mil Eusebio Poncela en qué momento dice algo voy a ser actor acusó a los cinco meses que se regula mucho más listo que ahora como hacéis en el teatro que se diferencie de la vida para mezclar mentira hay verdad pondría en vigor Les Luthiers que esto arreglaron esa es la madre del cordero o no hacer verdad lamento

Voz 1995 34:03 tiras eh

Voz 33 34:06 es que un luces por ejemplo

Voz 16 34:09 a lo mejor humor la de lunes a viernes de cuatro a ocho de la tarde hora menos en Canarias con Carles Francino Cadena Ser

Voz 34 34:25 todo comienza con la ilusión de imaginarlo sentir la emoción de conseguirlo la alegría celebrar esa cuyo de tenerlo entre las manos

Voz 40 34:35 todavía estás a tiempo premio son los más prestigiosos galardones de radio y televisión que se conceden en España entre el Premios Ondas punto com e inscribe tu candidatura antes del día dos de octubre categorías para radio televisión publicidad radiofónica y música Premios Ondas vive cada momento

Voz 41 34:56 tú

Voz 34 35:01 una señora acabó envía una cabina ves una sucesión lineal de elementos enlazados

Voz 0477 35:05 los entre sí

Voz 34 35:07 según esa misma academia ser significa aquello que sirve para afirmar del sujeto lo que significa es atributo tanto según la RAE la Cadena SER es la sucesión lineal de elementos enlazados para firmar del sujeto lo que significa el atributo te das cuenta ni siquiera los que saben consigan definitivo

Voz 16 35:47 hay vidas que dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina también hay vidas como las de María o Rubén que gracias a su testamento Solidario Unicef ayudarán a que miles de niños tengan la educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos o en testamento Unicef punto es

Voz 1280 36:09 querida clientela de Velvet colección Nos es grato comunicarles que las Galerías Velvet estarán inaugurando su nueva temporada de otoño el próximo catorce de septiembre toda la temporada completa para los clientes más fieles con más novedades que nunca en nuestras pantallas de Movistar Plus

Voz 17 36:26 se les modista

Voz 43 36:28 se llama tunecina estás en casa no

Voz 18 36:30 por el que este fin de semana en introducir rogar

Voz 43 36:33 varias casas de la urbanización Miera para avisar T

Voz 0137 36:35 vale gracias pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma no me han avisado bebían meterse en la aplicación para ver cómo está

Voz 16 36:42 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 4 36:54 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 18 36:56 con Toni Garrido once

Voz 1995 36:59 seis minutos una hora menos en Canarias yo ya voy haciendo han Breton hambre siempre siempre si es un poco prohibitivo el comentario pero es así eso con el reacciona vamos a hablar de cosas interesantes de comer David de Jorge muy buenos días

Voz 0477 37:15 me pasaba unos día

Voz 2 37:17 águila

Voz 1995 37:22 qué lástima que no hayas podido venir lo que te echamos de menos ayer lo decíamos estamos comiendo el lechazo decía que él estuviera aquí

Voz 0477 37:31 ah sí

Voz 1995 37:33 si estuviera aquí David de Jorge Santiago que mejorar

Voz 0477 37:36 hoy no buen ambiente me he puesto Benito pensar que estoy en Peñafiel con el Castor

Voz 1995 37:40 los dos hombre y David de Jorge hoy que que zona más fantástica esta bien severo y Kevin se come el pan por ejemplo que es un detalle parece menor el pan de aquí está buenísimo sí sí que bueno adiós

Voz 0477 37:53 hacen está hombre quisimos contar ese jugo de lechazo churro agonizante voy a ETA hay que nervios por favor en ensanchó el lechazo bueno hacer esos poner ahí en el horno ya están fuera de micrófono ya casado como esto no no soy muy fuerte el echase siempre a fuego suave la pie siempre hacia abajo siempre en el fondo un poquito de agua de esta zona del lechazo a tener la temperatura muy suave más o menos como una hora veinte una hora treinta y yo la última hora yo lo que hago es darle la vuelta de subo la temperatura dijo que la piel se queda así churros cada hemos hornos de casa ha triunfado trufas

Voz 1995 38:35 qué puedo decir que me está entrando hambre otra vez derecha te puedes creer que empezamos a saludar fíjate David cruza contigo de un tema muy concreto y son las tiene que ver con los bufetes esta mañana nos hemos levantado y sido desayunar en un hotel fantástico Pesquera aquí aquí enfrente ayer tuvimos una final maravillosa con la gente de de Protos que os invito en un lugar maravilloso la bodega todo fenomenal y esta mañana nos hemos levantado en el bufé da igual donde estés brilla el universo a crea un bufete tipo medio ya que llega se sé a gente que no sabe qué hacer en los Buffett Buffett no sé qué hacer yo Tutu ataba las mucho los bufetes

Voz 0477 39:20 me gusta ese abogados simple Callao llenos bufetes de comer a tope a tope y además y además hay suele ver poco carácter a la gente porque en un buffet al final de desata siempre ese náufrago que todos llevamos dentro aparecen que cuando uno llega algo más semana es curioso lo sea es como ser plato y como me jamón de york Eto'o sino decirlo o frito croqueta James

Voz 13 39:43 dónde y or jamón ibérico y encima de todo como una Campo Real la gente está loco pero yo creo que la manera de medir la calidad con la tortilla de patata

Voz 0477 39:52 sí puede ser sido me es que el es que la tortilla de patatas siempre el mejor barómetro del mejor uno está siempre la tortilla de patata y luego era excelente estaba estaba buena posible para es buena eso significa que detrás hay cocineros profesionales justas así un poco tierno por dentro

Voz 1995 40:11 pues David eh dice dice el sueco me ha contra esta mañana que ensucia sino lo pruebas todo es de mala educación tú que has viajado

Voz 0477 40:19 él viajaba plan Willy Fog agitar

Voz 1995 40:21 por toda Europa sino te comes un trozo de todo lo que hay en el bufete dicen algo de verdad tenemos anuncian

Voz 0477 40:26 sí bueno seguramente sí una norte Europa tan bueno

Voz 44 40:28 muy controlado pero frutos con las que todos lo con una salvajada ha pedido

Voz 1995 40:32 oye cuidado cuidó remite que elegir en el boceto llegas en bufa bofetada

Voz 0477 40:37 no lo apetecía sea ya es son de entrar como si a Segunda Guerra Mundial me parece una mala educación no yo muchas eso es decir qué pasa que no esta ahí no va a ser una semana o qué te pasa entonces lo que hay que como bufete es lo que uno normalmente sola comer más y te desayuna siempre con buena granja una tostaditas van embutido café bueno pues un poco con eso no hiló un poco más situándote Isidro de repente ves que hay algo extraordinario que normalmente no suele tener en casa pues echas mano de esos no pero yo creo que el sentido común se tiene que imponer también Buffett no porque toda esta gente no tiene ningún sentido algarada yo que sé no sé si mi apreciación personal León no sé

Voz 13 41:12 lo que sí es curioso hotel no hay dos máquinas de café en iguales Hincada Buffy navegar ya aprender cómo funciona la máquina no hay uniformidad en absoluto es ya

Voz 0477 41:26 incluso hay algunos que no hay ni máquina de café un pues yo tengo un poco de experiencia de los extremos no yo creo que el pero de comida en el que está en mi vida ha sido hace muy poquito en la playa a que Soler la gente de Cuba iba a veranear y tal avión Buffett sea mayor espanto con una película de La cabina de Antonio Mercero así cosas como o Rosa Otón I como tú me encanta hoy yo me decía pero ya se puede comer osea no se puede no se puede comer nada hace poco el extremo El extremo negativo y luego el extremo positivo ya me ocurrido en el bufet de la piscina de la unidad del hotel en Marruecos que es el mayor Buffett Irma ir más alucinante en el que Stadium Mi vida sea era una cosa como esa instruidas cuando a los esto es que se mueren quienes dicen que hay un paraíso aquí hay un montón de virgen

Voz 1995 42:10 esposa de estas dos ahí rodeado

Voz 0477 42:13 cómo estás cocidas de bogavantes de salmón escocés de mantequilla decide de una bollería francesa maravillosa es decir que es esto es un poco

Voz 1995 42:20 el extremo excesivo el bufé siempre y tampoco excesivo te esta comida hay abonos sobre todo porque luego conocemos los datos de que estamos gordos con índices de colesterol ex en fin no es un poco excesivo del habría porque luego dices a partir de qué plato ya me van a echar

Voz 0477 42:36 yo es que es es que va a seguir igual el el bufé civilizado es el self service no que es un concepto como debía Ferrán nada vieja que no hemos hablado pero yo creo que es un poco el el el el Service sería como una especie como de uf bufé civilistas en lo que va tomando en fila porque tienes tu oportunidad para ver qué come si cuando terminas ya no hay vuelta atrás y es verdad que quizás corresponde Un poco a épocas épocas pasadas no o por lo menos una manera de atender a Lage T de una manera cómoda de una manera un poco exagerada y luego también yo creo que es muy importante que los bufetes estén bien atendidos hornos antes que sea buena calidad sino que haya una buena reposición del producto que si de repente no haya bandejas vacías que no haya desastres sabes ese tipo de cosas son unos quedan pues el punta

Voz 13 43:15 a bordo legalidad eh amigos yo creo que hay un mito no quiere dícese comes bien en el desayuno luego no tienen hambre para mí es lo contrario si como viene el desayuno bufé sigo comiendo a mucho durante todo el día

Voz 0477 43:28 pero sí problemas del primer mundo ya que estamos en Pachá o sea eso que existe

Voz 1995 43:34 Carmen empresas pero vamos aprovechar que estamos en este castillo de Peñafiel eh si nos asomamos vamos a ver miles y miles de vídeos toda este terreno sistemas de Castilla de la capital que hace unos momentos vamos a utilizar a uno de ustedes originalmente damos un teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta y con David los viernes pues hacemos un concurso hoy vamos a hablar de vino vamos a a compartir los conocimientos que tenemos sobre el vienen unos segundos pero lo haremos no vamos a decir para que estos cinco minutos usted estén inquietos culo de ustedes se va a someter a las preguntas más difíciles que se han hecho nunca sobre el vino no pasa nada pero uno de ustedes puede hacer un ridículo muy grande dentro de unos minutos y no contesta bien a esas preguntas sobrevivir puede otro y enfado e David pero es difícil eso pongan nerviosos David no te vayas enseguida volvemos

Voz 4 44:30 Toni Garrido Cadena Ser nuestra ilusión de cada serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar y usted agenda desperdició sutiles

Voz 45 44:52 buenos días al vieran deberíamos tomar entre veinticinco y treinta gramos de fibra pero muchos no llegan a esa cantidad uno de los errores más frecuentes escolar los humos de fruta los poderes y las cremas de verduras y legumbres también es recomendable consumir frutas sin pelar sino sabe cómo puede hacer para elaborar un menú rico en fibra puede coger alguna idea de la página web de la Fundación Española del Aparato Digestivo ahí pueden encontrar menús semanales que le pueden servir para orientarse la web es salud digestivo punto es

Voz 4 45:22 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 18 45:29 no pude estar en cualquier sitio siempre se aprecia a simple vista a veces hay que bajo la superficie para encontrar común para esto la fortuna la ONCE rasca y gana hasta ciento cincuenta mil euros al instante y más de veintitrés millones de euros en premios nuevo rasca de la fortuna de la ONCE estés donde estés encuentra pufos

Voz 37 46:06 conectan con Hoy por hoy

Voz 4 46:09 Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 35 46:18 escucho en un sonido casi otoñal río Matarraña que da nombre a una comarca de Teruel fronteriza con Zaragoza Tarragona y Castellón de influencia paisajística mediterránea por sus y Armenteros los de gran riqueza monumental este viernes sonara diferente

Voz 6 46:39 un cometa

Voz 35 46:40 es una obra de Pedro Guerra en directo las voces de Rafa Vila Sanjuán Isaías Lafuente Benjamín Prado y Carles Francino reivindicarán un Teruel único ya

Voz 4 46:51 el desde cada mundo

Voz 42 46:57 en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad

Voz 4 47:05 todas las Said MAR smartphone lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 34 47:13 la más completa información Duque

Voz 46 47:15 siete con todo el deporte en TDT el mejor entretenimiento aumento TDT escuche a toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu televisor

Voz 34 47:27 recinto Niza lodo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio el líder el de España pedirá

Voz 46 47:33 demando quien escucha tu radio preferida la Cadena Ser que tutea LTU escucharla y disfrutar

Voz 47 47:41 sigue a las cadenas en las redes sociales en Twitter arroba guion bajo en Facebook cadenas

Voz 48 47:52 oyentes de la SER escucharles

Voz 33 47:55 a a esta acción ratio difusor a J de emisiones Radio Barcelona buena con esta doce empezó la Cadena SER hace muchos años pero no fue tan fácil la cosas que quieres decir la frase la agitación Radio difusor así a J I emisiones Radio Barcelona no les salvó a la primera mitad hombre a esta acción ratio hora mira J uno ha visto de emisiones J ha visto todo da igual a esta acción J así ratio discurso hora uno Barcelona la estación J I Sí pero J Radio pero da igual sobre los inicios de la radio y hago pero no lo hizo la primera acudió a Barcelona

Voz 4 48:44 cadena SER no queremos ser perfectos sólo queremos darte

Voz 33 48:49 el uno uno la Forta Angulo de emisiones radio

Voz 1995 49:09 escucha mucho

Voz 35 49:10 tengo casi otoñal del río Matarraña que da nombre a una comarca de Teruel fronteriza con Zaragoza Tarragona y Castellón de influencia paisajística mediterránea por sus olivos y almendros

Voz 4 49:23 pueblos de gran riqueza monumental

Voz 35 49:26 este viernes sonará diferente creando un cometa con banda sonora de Pedro Guerra en directo las voces de Rafa Vila San Juan Isaías Lafuente Benjamín Prado y Carles Francino reivindicarán un Teruel único ya vital

Voz 4 49:43 el cada aceite cabe en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 49:56 desde Peñafiel la peña más fiel de Castilla de un castillo y estamos haciendo estallar

Voz 49 50:00 hoy The Sun castillo fabuloso crueles

Voz 1995 50:03 vistas impresionantes a ese mar de de Castilla y felices pero tenemos a David de Jorge que es un hombre con el que en los gusta mucho hablar hablamos de cosas que nos gustan mucho de nuestra religión que es la comida David sigues ahí no

Voz 0477 50:14 en que estamos hay gente a la sala o no no no

Voz 1995 50:17 según

Voz 2 50:22 se pudo ir hacia arriba

Voz 0477 50:26 con esa misma Copa o es la segunda lo segundo trago va a primeras con vistas caridad pero bueno

Voz 1995 50:37 vamos a poner a prueba sus conocimientos sobre el vino concretamente vamos hola eligiendo nosotros no estamos aquí aquí ahora desconocemos Pili no tienes miedo a nada

Voz 19 50:53 no claro por supuesto somos estará Ribera del Duero de la cuna de la Ribera del Duero es que eso no lo había hecho nadie que no lo mismo la cuna donde está la cuna de la Ribera del Duero está en Peñafiel

Voz 1995 51:06 la cuna que no te enteras David de Jorge diversa en algún sitio ya eh va un poco Sobradillo presidente del Consejo de tenía que ir mucha gente que se vaya de Bilbao yo misma hora con las preguntas citas feeling somos tan bacheado siete Faubert pues nada son las preguntas sobre el vino relacionadas con el vino que van a vas a tener ningún problema siendo en la cuna de Peñafiel de la Ribera no vas a tener ningún problema contestar vamos primero a estás preparada vamos con el ex presidente Mariano Rajoy pasará a la historia por muchas cosas pero la más importante potaje pasar a la historia un grito de guerra que todos los españoles hemos interiorizado y repitió con frecuencia cuáles era el correcto pero yo ahora te doy unas opciones digo a estamos ve iba Albín uno piensa su tu tiene crítica una mecánica aquí como madre mía cómo es la gente de la cuna de correcto esta es la frase de Mariano viva albino que believe the produce dio el día de la Ribera y lo que es no perder un viaje segunda cuestión Chimo Bayo ha lanzado una marca de vino junto a una bodega valenciana vienen las opciones no te en vale público se llama A

Voz 19 52:46 a extra si OCE tan tan tan estos tíos renta Ximo Bayo David quiera dieta es que lo estoy viendo con los anteojos esos con linternas y a mí no me la sé pero a mi me gusta mucho la última chiquitita pero esto no

Voz 2 53:10 Miguel Ángel

Voz 1995 53:12 no se llama Fu hattrick lo vino como su famoso grito de guerra jugará en la etiqueta trasera asegura que la uva bomba al ha sido seleccionada minuciosamente bajo el método de esta así están eso es decir es imposible llegar a tercera cuestión cuál de estos vinos y usa tradicionalmente España la liturgia de la misa cristiana

Voz 19 53:36 Rioja moscatel doce Riviera pero es la de espera podríamos verlo

Voz 2 53:53 algunos de los vecinos que usados en el moscatel

Voz 1995 53:55 en Jerez de hoy Stella en casa urgencias Bouchar otro Faurecia nos iguala ser bueno sí que fue llamado si tiene que ir corriendo pero siempre que sea de buena calidad pero bueno todo sale a la venta vas vas bien has tenido hay un error pero no pasa nada siendo de la cuna haber y no habrá ningún problema vamos a siguiente siguiendo con la santa católica apostólica precisamente en la Eucaristía se toma el vino y el pan recordando el pasaje de La última cena de Cristo con los apóstoles pero quien retrató este momento Kim pintó la imagen más famosa icónica y enigmática de la Última Cena