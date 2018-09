Hoy por Hoy (14/09/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1018 00:10 buenos días la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid denuncia el borrado de más de cinco mil cuatrocientos correos electrónicos del Instituto de Derecho Público que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde los mails corresponden al periodo comprendido entre dos mil ocho y dos mil catorce tiempo en el que realizaron sus trabajos por ejemplo Pablo Casado Carmen Montón o Cristina Cifuentes así lo recogen la información de El País según la cual también se investiga la desaparición de documentos de algunos despachos vamos a ampliar Adela Molina

Voz 0011 00:38 el actual responsable del Instituto de Derecho Público Pablo Acosta nombrado por el rector para liquidar el centro reconoció en su declaración ante la juez el tres de junio que sospechaba que se habían llevado documentación porque había papeles publicados en la prensa que no estaban allí Acosta que declaró como testigo en la causa por el máster de Pablo Casado también explicó cómo se localizó la documentación sobre las convalidaciones del presidente del PP que la juez pidió insistentemente y que la universidad no encontraba fue él estando solo el que la encontró en el despacho de una de las profesoras imputadas

Voz 2 01:06 cuando un registro fondo la semana pasada pensando en fin que era el despacho de Alicia pero que en la puerta ponía Instituto eh es cuando me encuentro al en una esquina abajo una carpeta con documentos del dos mil ocho dos mil nueve que es la semana pasada

Voz 0011 01:24 los hable del Instituto reconoce también en su declaración que no han registrado los despachos de los profesores ni el del catedrático Álvarez Conde que sigue teniendo la llave sus excusas acaban provocando la irritación de la juez Carmen Rodríguez Medel

Voz 3 01:34 yo lo que no puedo encender sinceramente es como el registro éste de la documentación Cavia no lo hicieron desde el primer momento es decir no sé si esa vamos que es una deformación judicial cuando un coche hace cargo de otro juzgado lo primero que haces mira al alarde y verse que el alarde se corresponde con los expedientes que físicamente hay en el órgano judicial pero no está a la espera de que aquello le pidan algo

Voz 0011 01:55 Pablo Acosta reconoció que un mes más tarde de seno de ser nombrado no había entrado todavía en el despacho del principal imputado

Voz 1018 02:03 hoy además en A se les ofrecemos nuevas grabaciones de las declaraciones judiciales ante esa misma magistrada que investiga el caso Máster que dibujan el perfil de Álvarez Conde a través del testimonio de alumnas becaria o profesores ejemplos escucha como denuncia que exigía lealtad a cambio de ofrecer protección

Voz 4 02:27 catedrático pero señala que la figura catedrático peculiar con el resto de catedráticos porque pensaba montar congresos hacia publicaciones para que hicimos jarrera dos tendrán nos protegía con las dos con respecto a José

Voz 1018 02:50 sobre la guerra de títulos el Gobierno hará público en las próximas horas el contenido literal de la tesis del presidente Pedro Sánchez tras someterla según un comunicado de Moncloa dos programas informáticos para detectar posibles plagios el comunicado concluye que las pruebas han superado ampliamente los estudios de coincidencias Inma Carretero

Voz 0806 03:06 en la Moncloa consideran que esta operación así la llaman contra Pedro Sánchez va a quedar en una tormenta en un vaso de agua para reforzar esa idea se aferran al resultado de las cuerdas y plagio aseguran que superan ampliamente los obuses de coincidencias porque ex la tesis doctoral de Pedro Sánchez ha sido analizada por los programas más rigurosos en los ámbitos académicos ha obtenido un trece por ciento y un cero noventa y seis por ciento en cada uno de ellos según concluye el equipo de Pedro Sánchez Se trata de porcentajes normales de coincidencias de acuerdo con los protocolos de verificación tras la reunión del Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno Isabel Cela dará explicaciones en rueda de prensa

Voz 1018 03:47 hora doce y tres minutos vamos a Bruselas los comisarios de Energía y Transportes están ofreciendo una rueda de prensa para detallar la propuesta del presidente la Comisión Jean Claude Juncker de suprimir el cambio horario invierno verano Griselda Pastor salmos ya que tendremos que hacer con los relojes y sobre todo cuando qué tal buenos días

Voz 0738 04:04 hola muy buenos días bueno pues la Comisión mantiene su propuesta de suprimir el cambio pero da tiempo a los gobiernos para que reflexionen y deciden con qué horario se quedan sin plantear parece ningún tipo de problemas el equipo europeo quiere que para abril cada Gobierno les comunique el horario que quiere dando por hecho que además de suprimir el cambio no pasa nada porque unos países tengan horario de verano y otros tengan el horario de invierno lo que por el momento quiere decir esto ya es a nivel de la practica que octubre tendremos que volver a cambiar el reloj mientras todos

Voz 1018 04:35 trote gracias eh Griselda ya el nombre propio del día para el capítulo de sospechas y malas artes es de uno de los grandes investigadores mundiales del cáncer el médico español José Baselga que ha dimitido como director médico de un gran hospital de referencia Nueva York semanas después de que el York Times informase de que había ocultado el cobro de cantidades millonarias de dinero de Industrias farmacéuticos que podían cuestionar sus artículos de investigación científico que guarda silencio estar vinculado actualmente también a hospitales importantes de nuestro país marido al olvido

Voz 0011 05:03 como en el Vall d'Hebron Baselga es el responsable del comité científico del Vall d'Hebron y fuentes de este hospital han señalado a la Cadena Ser que sigue de momento manteniendo ese cargo cuya función es la de revisar todos los trabajos de investigación dicen las mismas fuentes que el escándalo que le ha obligado a dimitir se circunscribe al centro médico de Nueva York y añaden además que Baselga lleva ocho años sin realizar ninguna investigación en Cataluña el Vall d'Hebron no quiere realizar no quiere hacer más comentarios sobre el caso y remite a las explicaciones que ofrezca el propio oncólogo sobre los millones de dólares que cobró de las farmacéuticas por sus artículos cobros que oculto

Voz 1018 05:41 el todavía con Carlos Cala Isabel

Voz 0325 05:44 no los donantes de médula aumentaron un doce por ciento hasta julio en todas las comunidades pero sobre todo en Castilla La Mancha y Canarias la Organización Nacional de Trasplantes espera lograr dos años antes de lo previsto el objetivo de cuatrocientos mil donantes a final de año

Voz 0824 05:56 libertad con cargos un sacerdote y su hermano detenidos en un pueblo de León acusados de abusar sexualmente de un joven discapacitado el juez les ha impuesto una orden de alejamiento de la víctima y tendrán que comparecer todos los meses en sede judicial

Voz 0325 06:07 consejo de Ministros tramita hoy el anteproyecto de ley para revertir los recortes educativos del Gobierno de Rajoy entre otras cosas eliminará la posibilidad de aumentar las ratios de alumnos por aula también el incremento obligatorio de la jornada lectiva de los

Voz 0824 06:18 el huracán Florence baja categoría aún hoy sigue avanzando hacia la costa de Carolina del Norte en Estados Unidos con vientos de hasta ciento cincuenta kilómetros por hora Se espera que toque tierra a primera hora de la tarde miles de personas han sido evacuadas Boston esto es algo de lo que tenemos

Voz 1995 07:12 Toni Garrido pues si Érase una vez les vamos a contar una historia que parece ficción parece que es un cuento Érase una vez un pueblo de la provincia de Valladolid en la que había más librerías que bares parece mentira pero es real y no sólo de bares y debido no vive el hombre aunque sólo se Ureña Urueña pueblo que tienen paso se doce librerías García es filólogo y propietario de una librería llamada el Griffin en ese pueblo en Urueña estoy muy buenos días hola buenos días puede ser que el vuestro sea el único pueblo de España donde hay más librerías que bares pues es muy posible si si además no hay muchos habitantes en el pueblo cuanto sois somos ciento ochenta habitantes y con cómo repartirse el libro porque dentro de I más libros que habitantes

Voz 6 08:03 la verdad es bueno y mucha mucho interés y además de eso pues la verdad es que al ser un pueblo libro pues hay mucho mucho visitante también

Voz 1995 08:14 o sea es posible que ahí vamos a utilizar a Urueña como contraste que ahí sea más popular el Fall Faulkner que el tinto de verano

Voz 6 08:22 exige exactamente Fall es muy importante

Voz 1995 08:27 bueno y por qué tantas teorías en el pueblo Isaac

Voz 6 08:29 se pues si en dos mil siete pues es decir yo eso de hacer la lo que es la primera Villa del Libro en España bien en Urueña no el hay varios pueblos libros en todo el mundo el primero fue en en Gales hace más de cuarenta años franja John Wayne aquí en España no había ninguno se barajaron varios nombres de la Diputación de Valladolid apostó un poco también por por ayudar a que a que eso fuera posible pues aquí en Urueña que también está la Fundación Joaquín Díaz

Voz 1995 08:59 y cómo como son las tertulias en los bares porque hoy

Voz 6 09:03 todo todo todo

Voz 1995 09:06 con ustedes no David Foster Wallace no era tan bueno como dice la novela romántica americana perdió mucho de qué hablan ustedes en los bares tomándose un buen vino

Voz 6 09:15 pues pues eso podemos hablar de libros pero también de películas de deporte vamos de un poco de todo pero sí de vez en cuando Cervantes que en alguna conversación

Voz 1995 09:29 perdone que uno mismo estamos siendo los tópicos pero como son las fiestas de del pueblo

Voz 6 09:35 pues vamos como como las de cualquier pueblo ahí de todos los vamos celebramos celebramos las fiestas la música que la la anunciada después también hay en fiestas pues más dedicadas al tema al tema del libro el Día del Libro pues sé que es muy importante también aquí viene en muchísima muchísima gente hay ferias

Voz 1995 10:01 curioso hay encierros pregón Libros ahí

Voz 6 10:04 en bueno sobrero los libros son pueblos es pequeñito

Voz 7 10:11 no no pero en Pamplona con con obtenido con la mano ahí supongo cobran con la obra completa de Cervantes en la mano

Voz 6 10:20 sí sí

Voz 1995 10:22 no no les siga usted juego sacó Isaac es bueno que nos hace mucha ilusión poder contar hoy que hemos dedicado a este programa la vida y Albino concretamente Nos hace mucha ilusión a hablar de un pequeño pueblo que no está muy lejos Urueña donde hay más librerías qué bares y probablemente sea el único lugar de España donde pueden presumir que esta fantástico tener bares es decir se puede condenadas esas cosas

Voz 6 10:45 sí sí pero también hay bares y restaurantes que vale mucho la pena

Voz 1995 10:50 muy bien Isaac hay tirando para pueblo muy Isaac García es propietario de una de las doce librerías de Urueña el pueblo con más libros que botellines muchísimas gracias a vosotros placer seguimos en hoy por ahí

Voz 2 12:18 es decir él es más que es una pasada moneda claro Isaías Lafuente

Voz 10 12:25 Byrne La Ventana

voy a confesar lo muy a no quería yo tampoco voy a decir la verdad me pasa eh me pasa como el vino que cuanto más mayor me hago más me gusta eh nos vamos a despedir pero antes formularemos algunas preguntas las que nos deja el día por ejemplo si Albert Rivera en dos mil quince tenía según su currículum un doctorado en dos mil dieciséis ya no puede ser que en dos mil veinticinco no tenga la EGB el cuando después de cuarenta y tres años PP y Ciudadanos C's aseguran que la exhumación de Franco no es urgente confunden la urgencia con la decencia y hablando de Franco no es un contrasentido lingüístico que en castellano Franco sean sinónimo de sincero se convertirá el instituto Luther King en el nuevo gran enemigo del proceso después de que esa institución le haya pedido al presiden que no utilice la figura del activista para su causa independentista cuánto tardarán las compañías aéreas en cobrar un plus por exceso de equipaje cuando aseguran que las bandejas de seguridad de los aeropuertos tienen más virus que los cuartos de baño y si el vino es a muchísima distancia del perro el mejor amigo del hombre eso nos convierte a los peñafielense en nuestros mejores amigos para siempre

