Hoy por Hoy (17/09/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias qué tal está muy buenos días es lunes ese diecisiete de septiembre sólo llevamos medio mes de nuevo curso político ya tenemos al gobierno tratando de recuperar la iniciativa tiene que recuperar la porque venimos de la semana en la que la perdió hoy hace siete días de las primeras informaciones que provocaron la caída de la ministra de Sanidad y que siguieron después con las dudas sobre la tesis del presidente dudas zanjadas el viernes y asunto que atrapado además otro de mayor calado las contradicciones sobre la venta de armas a Arabia Saudí el caso es que anoche vimos al presidente del Gobierno tocado personalmente en la entrevista en La Sexta con Ana Pastor repitiendo de forma constante que la políticas compleja tocado más allá de las respuestas concretas a los dos asuntos sobre su tesis fue claro

Voz 1722 01:12 ni árido plagio ni han escrito un tercero ni desde luego tenía un tribunal me que de alguna manera hiciera un trato de favor hacia mí e investigación académica al la verdad de esta cuestión es que yo hice mi ceses que la defendía ante un tribunal Ike desde luego la publicado desde el primer minuto

Voz 1727 01:28 E insistió en su derecho como cualquier ciudadano dijo a exigir una rectificación a los medios que han sostenido lo contrario incluso en los tribunales y sobre las bombas saudíes fue claro también hirió las explotaciones que todavía no ha dado la ministra

Voz 1722 01:43 lo que priorice fue uno mantener las relaciones económicas y comerciales con Arabia Saudí quedó sobre todo garantizar los puestos de trabajo a la Bahía de Cádiz ya la empresa Navantia que creo que era importante

Voz 1727 01:53 en definitiva que enmendó la decisión de Margarita Robles de paralizar la entrega de armamento porque efectivamente estaban en juego otros acuerdos comerciales con Arabia Saudí dijo más el presidente no sabemos si queriendo sin querer

Voz 1722 02:06 cuando la ministra toma esa decisión lo que no ve es el impacto que puede tener en una serie de contratos sido la relación económico comercial como el tercer país en este caso por Arabia Saudí que afecta a la competencia de la Presidencia del Gobierno

Voz 1727 02:20 a media noche la campaña Armas Bajo Control que impulsan cuatro ONGs ha pedido al Gobierno que deje de autorizar estas exportaciones a Arabia Saudí para evitar dicen que España se convierta en cómplice de crímenes de guerra diecisiete de septiembre Ignacio González el ex presidente madrileño ha pedido el reingreso a su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de la capital Javier Alonso buenos días

Voz 0858 02:44 buenos días Pepa González lo pidió en agosto y ahora está a la espera de que el Consistorio autorice ese reingreso del ex presidente madrileño está en libertad con cargos mientras termina la instrucción del caso Lezo los investigadores les sitúan a él al frente de la trama creen que se embolsó comisiones ilegales millonarias tanto para él como para la supuesta financiación irregular del PP

Voz 1727 03:02 la policía francesa investiga la muerte de un padre y su hijo en los dos españoles cerca de Perpiñán el coche en el que viajaban a despeñado hoy los investigadores tratan de averiguar si fue un accidente o fue intencionado la madre es la madre del pequeño había denunciado que su exmarido no le había entregado al menor en la fecha

Voz 2 03:21 tiene EEUU allí una acusación por abusos hecho

Voz 0858 03:23 cuáles acorrala al juez que trampa propuesto para incorporarse al Tribunal Supremo una mujer ha denunciado que cuando era estudiante Brett Kavanaugh la sujetó contra una cama la manoseo e intentó quitarle la ropa contra su voluntad

Voz 1727 03:35 en Reino Unido una intoxicación en un restaurante de Salisbury enciende todas las alarmas por el temor a un nuevo envenenamiento con Novichok

Voz 0858 03:42 la policía ha acordonado la zona cercana al restaurante

Voz 3 03:45 sí voy poco dice

Voz 0858 03:49 los testigos había un hombre completamente pálido y con una máscara a la policía haya descartado que se trate de un nuevo envenenamiento como el que sufrirán los Skripal

Voz 1727 04:02 esta es la huella sonora terrible que deja el paso del triunfo del tifón van Cut por el sur de China ha matado allí a dos personas pero donde ha golpeado con más fuerza es en Filipinas que ha confirmado ya cincuenta y nueve muertos en Estados Unidos Llorenç ahora ya tormenta tropical ha matado al menos a diecisiete personas ya que en España qué tiempo nos espera hoy Jordi Carbó buenos días buenos días en el conjunto de la semana no esperamos grandes novedades en la situación meteorológica seguirá luciendo el sol durante muchas horas eh calor durante las tardes y también algunas tormentas pero nada de lluvias generales y persistentes de momento está ahora ambiente un poco fresco pero va a durar poco a la que dispute el sol va a lucir en la mayor parte del país y lo seguirá haciendo durante prácticamente toda la jornada máximas cerca de los treinta grados en prácticamente toda la península y los archipiélagos por encima de los treinta en muchos puntos del interior y con este calor durante la tarde tormentas en cualquier punto de montaña de la

Voz 0858 05:00 península algunas Se acercarán también

Voz 1727 05:02 la costa del Mediterráneo y la parte más oriental del Cantábrico y en los deportes dos récords del mundo en atletismo han conseguido eclipsar qué cosa eh a la Liga ya a la vuelta fuera entregue esa

Voz 1161 05:18 Pedro buenos días los días también tuvo que no jugaron los grandes ni Madrid ni los conseguidos por el keniata Kipchoge que se queda muy cerca de bajar de las dos horas en maratón ayer dejó la nueva marca mundial en dos horas un minuto treinta y nueve segundos con su victoria en Berlín el otro el del francés Kevin Mayer en Decathlon en la reunión de Burdeos nueve mil ciento veintiséis puntos ochenta y uno más que la anterior marca además gestada el español Mario Mola también consiguió ayer su tercer mundial consecutivo en triatlón se queda a dos títulos de los cinco que tiene en su palmarés Javier Gómez Noya

Voz 4 05:46 queremos que sea un como tu piel y mi cara de todo bienes sabe sabré

Voz 5 06:06 un hombre libre que si el Sevilla dejó que sin ser igual desde luego allí

Voz 2 06:23 a la bella no sigue siendo él desde luego sigue siendo Rafael igual como en este tema igual de loco por cantar por cantar por hablar hoy recibimos al artista que está en plena gira David de la Fuente buenos días

Voz 0456 06:38 buenos días Pepa a partir de las once de las diez en Canarias Toni Garrido va a repasar con Rafael sus casi sesenta años de carrera a carrera viajando por todo el mundo buenos días a todos corren no sólo Rafael la gente en general sigue igual seguimos como siembre queriendo sentirnos bien tener éxito ser felices es lo que afirman nuestro invitado de las diez que nos va a ayudar a encontrar la felicidad a golpe de auto ayuda si hay a quién le cuesta admitir que lee libros de autoayuda otros como por ejemplo los cables no tienen reparo alguno en reconocerlo

Voz 2 07:14 yo tengo ochocientos mil un libro de autoayuda

Voz 0456 07:17 seiscientos mil libros de autoayuda casi tantos como sea leído nuestro invitado de las diez Se llama Juan Carlos Siurana es profesor de Filosofía Moral de la Universidad de Valencia ha hecho un mapa de los libros de autoayuda para comprobar si es el opio del pueblo y que valor real tiene para ordenar y mejorar nuestras vidas en nuestra mesa de análisis dulzura IBM Novell que traen Lola García Antón Losada y José Antonio

Voz 1727 07:46 el pelo las dos costaba ahí agridulce

Voz 0456 07:49 entre otros asuntos vamos a abordar esa venta de armas por parte de España nos va a acompañar el jefe de Internacional Rafa Panadero para ofrecernos el contexto en Europa ibamos a llamar Alberto Estévez portavoz de Amnistía Internacional coordinador de esa campaña Armas Bajo Control

Voz 7 08:07 a ha

Voz 1727 08:12 pues este asunto la venta de armas lo proponemos hoy sobre la mesa de la reflexión y la opinión de los oyentes han escuchado las explicaciones del presidente del Gobierno también la petición que le hacen las ONGs

así que les invitamos a opinar a reflexionar sobre cree que en qué creen que debería hacer el Ejecutivo en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en nuestro Whatsapp y en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta historia otro asunto

Voz 1727 08:35 vamos a contar enseguida el gasto en un juego online se ha triplicado en cinco años en eso

nos lo pueden contar en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y con una nota de voz al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 08:55 a las seis nueve cinco y nueve en Canarias Javier

Voz 0858 09:01 pues si quieren apostar sobre seguro quédense escuchando Hoy por hoy con Roberto Mahan Elena Sánchez en la técnica como Jordi Fábrega en la producción

Voz 0858 11:27 el presidente del Gobierno está tratando de cerrar la semana más convulsa que ha vivido desde que llegó a La Moncloa la coincidencia en el tiempo de las polémicas por su tesis y también la rectificación sobre la venta de cuatrocientos bombas a Arabia Saudí ha golpeado con fuerza al Ejecutivo justo cuando preparaba su balance de los primeros cien días de gobierno una situación a la que Pedro Sánchez intenta dar ahora la vuelta hoy va a celebrar un acto arropado por quince de sus ministros para destacar el saldo político de lo que lleva de mandato hay daba buenos días

Voz 13 11:56 buenos días yo esta noche en esa entrevista en La Sexta

Voz 0858 11:58 qué les contábamos en portada ha evitado pillarse los dedos sobre cuándo va a convocar elecciones la legislatura va a durar ha dicho lo que quiera la mayoría de la CAM

Voz 13 12:06 si Pedro Sánchez convocará elecciones cuando deje de estar respaldado por los partidos que apoyan las decisiones del Gobierno el compromiso de ir a las urnas al llegar al cargo era conciudadanos asegura Hinault con el resto de fuerzas políticas

Voz 1722 12:16 yo dije que convocaría elecciones porque estaba tendiendo la mano a un grupo parlamentario que luego rechazó esa moción de censura me apoyaron otros grupos parlamentarios que están dispuestos a dar un paso al frente para hacer grandes transformaciones en nuestro país porque tengo yo que rechazar ese apoyo parlamentario

Voz 13 12:33 era que los restos de Franco sean exhumados antes de dos mil diecinueve y tienen claro para qué quiere que se utilice después

Voz 1722 12:38 el Valle de los Caídos lo tiene significación posibles salvo la de que se convierta en un cementerio civil

Voz 13 12:43 de Cataluña Sánchez es consciente de que con Torra todavía no han llegado a un acuerdo pero al menos dice han acercado posiciones marca avanzar con Cataluña como una de sus metas

Voz 3 12:51 la regeneración la justicia social la convivencia en Catalunya dicen

Voz 13 12:54 la solución dice que la solución a la crisis pasa por una votación pide autocrítica el independentismo y el president un diálogo entre catalanes en lo económico asegura que no subirán impuestos a la clase trabajadora y que cumplirán con el cero coma nueve por ciento de ajuste pactado con Bruselas algo que ve compatible con aumentar el gasto social

Voz 1722 13:10 hay muchos recursos económicos ahora mismo en los Presupuestos Generales del Estado y también si por fin se pudiera aprobar esa senda de estabilidad que está planteando el Gobierno de España seis mil millones de euros más para gasto social

Voz 13 13:21 sobre su tesis doctoral reitera que se han demostrado que todo es legal y que demandará quiénes han publicado que hubo plagio de las bombas vendidas Arabia Saudí recuerda que es un contrato heredado aunque lo califica de tema sensible priorizó dice los puestos de trabajo en Navantia y el no arriesgar las relaciones comerciales con ellos

Voz 0858 13:36 gracias Aida sobre esa polémica de las bombas las cuatro ejes que impulsa la campaña Armas Bajo Control han pedido esta noche al Gobierno que para estas exportaciones Arabia Saudí de lo contrario dicen España se va a convertir en cómplice de crímenes de guerra Ana corbata buenos días

Voz 0127 13:50 buenos días en un comunicado Amnistía Internacional afirma que miles de civiles han muerto en los más de tres años de guerra civil en Yemen la ONG recuerda que la ley española exportaciones de armas prohíbe transferir material de guerra cuando existan indicios de que puede utilizarse para cometer violaciones de derechos humanos asegura que el tipo de munición que España va a enviar a Arabia Saudí alcanzado en otras ocasiones hoteles hospitales e incluso un autobús escolar y pide al Gobierno

Voz 13 14:13 lo que siga el ejemplo de países como Alemania Bélgica

Voz 0127 14:16 decía que en el último año han suspendido total o parcialmente las transferencias de armas a Arabia Saudí y a otros miembros de la coalición

Voz 0858 14:23 para Pedro Sánchez las decisiones de su Ejecutivo estos últimos días no hay que interpretarlas como rectificaciones dice que se deben a la situación parlamentaria en la que el PSOE sólo cuenta recordado con ochenta y cuatro de los trescientos cincuenta diputados no lo ven igual en el PP Andrea

Voz 1772 14:38 Libia se la vicesecretaria popular de estudios y programas

Voz 0858 14:41 ponen es decir y decimos desde el Partido Popular

Voz 14 14:43 que el Gobierno socialista es ya un Gobierno en caída libre en el que la rectificación es constante en el que no hay rumbo y no hay objetivo de lo que quieren hacer desde el Gobierno de España

Voz 0858 14:56 más cosas el lo avanzábamos en portada Ignacio González ex presidente de la Comunidad de Madrid y al que los investigadores colocan como cabecilla de la trama Lezo quiere volver a su puesto de funcionario ya ha pedido el reingreso al Ayuntamiento de la capital Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 15:11 buenos días a partir de ahora Ignacio González está pendiente del visto bueno de la administración que dirige Manuela Carmena el presunto cabecilla de la trama Lezo pidió su reingreso en el cuerpo de funcionarios de Madrid el pasado mes de agosto siguiendo los pasos de Cristina Cifuentes que también solicitó su reingreso en la Universidad Complutense de Madrid después de que tuviese que dimitir acorralada en el caso del máster el caso Lezo llevo a González a estar doscientos días en prisión provisional la Audiencia Nacional en la Fiscalía Anticorrupción sostienen que hay indicios suficientes de que el ex presidente de la Comunidad de Madrid cobró comisiones millonarias a cambio de contratos públicos Ike también participó en la presunta financiación irregular del Partido Popular solamente por la compra de la firma Emi Sao por parte de la dado que fue el Canal de Isabel Segunda Se pudo repartir cinco coma cuatro millones de euros

Voz 0858 16:02 el Ministerio de Defensa prepara la desclasificación de los documentos sobre la guerra civil y la posguerra que están en los archivos militares y que siguen ocultos bajo la etiqueta de secreta oficial lo publica esta mañana el diario El País la desclasificación es una vieja reclamación de los historiadores que siempre han defendido que salieran a la luz para poder estudiar mejor dicen esa parte de la historia de España los técnicos del Ministerio de Defensa ya han enviado un informe a la ministra Margarita Robles apoyando precisamente que salgan a la luz Rafa Muñoz buenas migas

Voz 1772 16:32 buenos días ahora mismo es prácticamente imposible acceder a los documentos secretos de la Guardia Civil desde mil novecientos treinta y seis hasta mil novecientos sesenta y ocho cuando entró en vigor la todavía vigente Ley de Secretos Oficiales una serie de documentos en buen estado que la ex Carme Chacón cifró en diez mil papeles desde mapas a sumario sobre el despliegue de unidades de la Wii de civil o a los batallones de trabajo Chacón dejó la desclasificación prácticamente lista en dos mil once pero con el cambio de Gobierno su sucesor Pedro Morenés paralizó la operación en seco alegando que tenía otras prioridades ahora un informe interno de la el Ministerio de Defensa recomienda la ministra Margarita Robles que autorice a hacer públicos esos documentos que se guardan en el Archivo General de Ávila

Voz 0858 17:15 gracias Rafa seis y diecisiete cinco y diecisiete en Canarias y en Cataluña la tensión entre independentistas y unionistas aflorado en las últimas horas en dos puntos muy concretos Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 17:26 hola Juan día anoche en San Cugat del Vallés donde

Voz 0858 17:29 el president Torra estaba inaugurando una plaza dedicada al uno de octubre es es el primer punto al que vamos allí un grupo de manifestantes con banderas de España le han increpado durante el acto

Voz 0706 17:37 el president ha encabezado una marcha desde el Ayuntamiento de San Cugat hasta la plaza en cuestión al llegar una cuarentena de personas con pancartas en las que se podía leer la España vio os llevará a los tribunales les han recibido con silbidos independentistas han desplegado entonces una pancarta con el lema Torra ningún paso atrás delante mismo de los concentrados ambas manifestaciones han intercambiado gritos e insultos pero no ha habido más incidentes y algunos de hecho ya se han retirado poco después de empezar el acto

Voz 0858 18:04 el otro incidente del que les hablábamos se produjo unas horas antes en el centro de Barcelona se había convocado una manifestación para pedir la enseñanza en castellano en las escuelas catalanas un sistema dual en lugar del sistema actual de inmersión lingüística un grupo de manifestantes independentistas se concentraron entonces para tratar de impedir que los manifestantes a favor de la escuela en castellano y en catalán llegarán a la plaza

Voz 0706 18:25 un es una manifestación contra la inmersión que organizaba la entidad llamada hablemos español y que había reunido según la urbanas según la Policía Local unas mil quinientas personas la idea era como decías llegar hasta la plaza Sant Jaume donde está la Generalitat para hacer allí los parlamentos los dice sin embargo los llamados Comités de Defensa de la República convocaron una contra manifestación en este caso a favor del catalán en la escuela reunieron a unas mil personas en la misma plaza Sant Jauma según la Guardia Urbana

Voz 0858 18:53 de nuevo Joaquín cuando los Mossos impidieron Alhama

Voz 0706 18:55 hecha por el castellano llegar hasta esta plaza para evitar que coincidieran las dos manifestaciones lo que provocó quejas ya algún forcejeo manifestantes de ambos lados también

Voz 1727 19:03 aquí han increpado pero no constan detenidos

Voz 0858 19:12 los nombramientos oficiales le duran cada vez menos a Donald Trump algunos incluso amenazan con frustrarse antes de llegar a tomar posesión ahora al juez que ha propuesto para unirse al Tribunal Supremo y sobre el que pesa una acusación por abuso sexual le debería dar el visto bueno el Congreso esta misma semana pero ya hay republicanos que apuestan por dejar el nombramiento en el congelador hasta que se esclarezca a todo corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 0127 19:36 buenos días Christie Leslie Ford ha hecho pública la denuncia a través de una entrevista en el Washington Post en la que asegura que Brett Kavanaugh intentó abusar de ella hace treinta años cuando tenían quince y diecisiete años respectivamente un trauma que según ella arrastrado toda su vida estas declaró

Voz 1727 19:51 acciones pueden complicar y mucho la carrera del juez

Voz 0127 19:54 candidato de Donald Trump para ocupar un asiento vitalicio en el Tribunal Supremo el senador republicano Jeff Jeffrey ha dicho que quiere escuchar a la presunta víctima antes de votar el próximo jueves en el Comité Judicial su voto es clave para alcanzar la mayoría hay poder avanzar en el proceso de confirmación el siguiente paso sería votar en el Senado de mayoría republicana el juez Kavanaugh ha negado las acusaciones de presuntos abusos durante las audiencias la semana pasada se aumenta la presión para que la víctima comparezca ante el Senado podría retrasarse la votación y alterar la estrategia republicana que es la de nombrar a otro juez sería el segundo propuesto por Trump lo que consolidaría la mayoría conservadora del alto tribunal que va a tener que decidir en los próximos meses sobre asuntos como la legalización del aborto la discriminación positiva la reforma sanitaria

Voz 0858 20:41 Putin y Erdogan se reúnen hoy en Sochi en Rusia para hablar de la situación en Siria tanto Rusia como Turquía están jugando un papel muy importante en ese conflicto que dura ya siete años pero que parece ahora acercarse a su final la ofensiva sobre Idlib el último bastión rebelde parece inminente y ese parece que va a ser el principal punto de la agenda entre los dos mandatarios informa desde Beirut Ursula Andress

Voz 15 21:03 mientras Putin es el gran valedor del régimen de Bashar al Assad Erdogan apoyado y protegido a los rebeldes el objetivo mutuo lograr una solución que no perjudique sus respectivos intereses en el caso Rousseau evitar una masacre de civiles como las ocurridas anteriormente en las ofensivas gubernamentales sobreventa o Alepo ello dificultaría su propósito de conseguir apoyos occidentales para

Voz 2 21:24 la reconstrucción de Siria Turquía

Voz 15 21:27 arte quiere evitar la huida de cientos de miles de refugiados hacia su territorio por ello y pese a la falta de un acuerdo firme

Voz 1100 21:33 el régimen no ha iniciado una ofensiva a gran escala

Voz 15 21:35 sobre Idlib que suponía inminente y ambas partes han estado mandando mensajes

Voz 1727 21:39 es como el del enviado especial ruso

Voz 15 21:42 Siria Alexander la valentía en una situación en implique debería resolverse preferiblemente de forma pacífica de ello significa que si podemos tratar con la oposición moderada hay allí sería posible abstenerse de usar la fuerza militar mientras pero con la mirada puesta en dar una imagen de normalidad los sirios en las zonas gubernamentales votaron ayer en las elecciones locales las primeras desde dos mil once más de cinco millones de refugiados y seis millones de desplazados internos no pudieron hacerlo

Voz 0858 22:14 en Galicia embrión muy cerca de Santiago de Compostela los alumnos de secundaria deberían empezar hoy como en toda Galicia el curso escolar no lo van a cero sus padres están encerrados en el centro para denunciar la falta de profesores por los recortes de la Xunta con una lucha en la que cuentan con el apoyo de más del claustro de hecho la dirección del centro dimitió en bloque porque considera que el curso no puede comenzar en estas condiciones Radio Galicia María Díaz bos días

Voz 1628 22:39 dos días los padres madres y alumnado del Instituto han hecho noches de encierro en el centro cuatro cuatro jornadas ya y así continuarán hasta la Conselleria de Educación de marcha atrás que aumente la dotación de profesorado el curso no va a empezar con normalidad faltan profesores el equipo directivo del centro dimitió la semana pasada como medida de presión han denunciado ante Inspección Educativa la imposibilidad de cuadrar horarios este año han aumentado las matrículas pero no les mandan el número de profesores necesarios las familias aseguran que nos sino se dota de más

Voz 13 23:07 cursos al centro de los niños no irán a clase

Voz 1628 23:10 se están organizando para hacer las noches en el centro creen que va para largo Patricia Iglesias exsecretaria de lampa

Voz 16 23:15 que hemos sido rancio analizando un poco los grupos como estamos manteniendo el encierro durante las veinticuatro horas del día desde el jueves como os decía eh pues no queremos que la gente se canse porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto

Voz 1628 23:27 por ejemplo en cuarto de la ESO los más de sesenta alumnos tendrán que concentrarse en sólo dos aulas todavía faltan por asignar veinte horas lectivas y quedan pendientes también las guarda

Voz 0858 23:36 gracias María un asunto más en los últimos cinco años ha triplicado el dinero que los españoles gastan en apuestas en Internet sólo en el segundo trimestre de este año de dos mil dieciocho esta cantidad ha superado los cuatro mil cien millones de euros son datos del Ministerio de Economía que publica esta mañana el económico Cinco Días Minerva Marcos buenos días

Voz 17 23:54 buenos días un auge del juego online que se debe en buena medida por la decisión de las casas de apuestas de doblar la inversión en publicidad por vincular su negocio con grandes eventos de masas como por ejemplo citas deportivas en el segundo trimestre de dos mil dieciocho el gasto total de los españoles en juegos online superó los cuatro mil millones de euros una cifra que en dos mil trece no llegaba ni a los mil quinientos millones de euros los casinos son los que más interés despiertan seguido de las apuestas el póquer el bingo y otros concursos digitales en España se ha superado ya los dos con tres millones

Voz 1856 24:33 usuarios activos de juegos on line al año

Voz 17 24:36 que son aquellos que realizan al menos una puesta al mes un número que en dos mil trece no superaba el millón de personas

Voz 19 24:44 postes

Voz 20 24:47 en Hoy por hoy

Voz 0858 24:51 con permiso del fútbol de la Vuelta Ciclista el domingo nos deja dos récords mundiales míticos fulminado Sampe

Voz 1161 24:58 sí el de maratones de Decathlon el primero conseguido en Berlín porque keniata Kipchoge se queda muy cerca de bajar de las dos horas en los cuarenta y dos kilómetros ciento veinticinco metros de la nueva marca es de dos horas un minuto treinta y nueve segundos rebajando la anterior en un minuto y dieciocho segundos que poseía el también keniata aquí meto desde dos mil catorce ir récord mundial en Decathlon para el francés Kevin Mayer nueve mil ciento veintiséis puntos que logró ayer en la reunión de Burdeos ochenta y uno más que los nueve mil cuarenta y cinco que mantenía el mítico de atleta estadounidense Ashton Eaton desde dos mil quince y en lo que nos toca tercer mundial del triatlón para Mario Mola y tercero consecutivo al finalizar ayer segundo en Gold Coast disputada en Australia última prueba del campeonato en la que le bastaba con un décimo cuarto puesto mola tras su victoria

Voz 21 25:36 estoy muy feliz con la carrera evidentemente por haber podido conseguir este tercer título realmente no lo hubiera imaginado nunca Hay simplemente agradecer pues ha primero a todos la gente que está cerca a cerca de mí durante todo el año a mi alrededor y que me permite competir al cien por cien y por supuesto a todos por seguirnos así que espero que la he disfrutado y gracias como siempre

Voz 1161 25:58 sigue la estela de Javi Gómez Noya que posee cinco títulos en cuanto al fútbol disputadas la cuarta jornada en Primera el domingo se cerraba con la victoria al Getafe en el Pizjuán cero dos doblete de Ángel gol anulado al sevillista Benger pero el colegiado y ratificado por el bar sobre el que luego hablaba Machín

Voz 3 26:10 todos nos tenemos que adaptar la lástima es que nosotros ya hemos tenido alguna mala experiencia con con el tema del bar yo creo que el bar si se ha implantado es para impartir justicia y entendemos que a la larga seguramente que que será así

Voz 1161 26:25 también el español imponía uno cero al Levante gol de Sergio García a la vez se llevaba los tres puntos de Valladolid en el minuto noventa y tres cero uno con gol de Ibai Gómez que pasaba por el larguero

Voz 22 26:33 yo creo que bueno empezó el partido sobre todo para ellos pero también creo que que bueno ocasiones claras claras han tenido la que ha parado Pacheco y pocas más es lo más justo hubiese sido un empate luego ya sabes que a veces cuando te cae la suerte de tu lado como así está haber terminado no consiguió tres puntos que para nosotros además creo que son tres puntos que valen valen el doble

Voz 1161 26:51 Victoria del Villarreal cero uno en Leganés gol de vaca la cornada cuatro de falta todavía el Girona Celta se disputa esta noche desde las nueve bajas Ramalho Múgica Lozano y planas en los locales llegan los gallegos con todo va a arbitrar el colegiado castellano manchego Alberola Rojas a falta de ese partido líder el Barça doce puntos pleno de victorias segundo el Real Madrid a dos puntos completan Celta y Espanyol con siete puntos lo

Voz 1727 27:10 puestos Champions los gallegos con ese partido menos

Voz 1161 27:12 la Europa Ligue para Getafe y Alves el descenso Rayo Vallecano también con un partido menos Valladolid y Leganés en Segunda tras cinco jornadas y a falta del Albacete Cádiz debido a las ocho es líder el Málaga quince puntos también pleno de victorias Las Palmas II también en ascenso directo en promoción están Granada Mallorca Zaragoza y Albacete este con un partido menos descenso Tenerife Elche Córdoba y Extremadura y en cuanto al fútbol internacional Cristiano Ronaldo por fin se estrenó en Italia doblete de en el dos uno de la Juventus alza su voló además por lo demás la selección española de baloncesto disputa hoy en Madrid la segunda jornada de la segunda fase de clasificación para el Mundial desde las siete de la tarde España Letonia y terminó la Vuelta Ciclista

Voz 2 27:49 Eric con final en Madrid Canoe AIDS con rimas segundo

Voz 1727 30:01 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 2 30:06 hoy

Voz 1727 30:10 Pedro Sánchez tratará hoy de relanzar la imagen de su gobierno muy tocada en la última semana tras la dimisión de Montón y la venta de armas a Arabia Saudí el presidente del Gobierno se va a arropar de quince de sus ministros en un acto en Madrid bajo el lema avanzamos para hacer balance de sus primeros cien días en la Moncloa anoche en laSexta en el objetivo con Ana Pastor Pedro Sánchez H con las rectificaciones de su Gobierno a la situación de debilidad parlamentaria del PSOE el

Voz 1722 30:39 lo tiene claras cuáles son las prioridades sus objetivos por tanto si los tenemos claros despidamos de ellos rectificaciones no hay lo que puede haber es ruido ruido peruana fíjese es que yo tengo ochenta y cuatro diputados

Voz 1727 30:52 y hoy sabremos con toda seguridad si Bélgica extradita al rapero balconing Toni

Voz 0858 30:57 condenado en nuestro país a tres años de cárcel por enaltecer el terrorismo e injuriar a la Corona en la letras de sus canciones sus abogados ya han anunciado que van a recurrir la sentencia si el juez belga ejecutó al final la euroorden le entrega a España Val tonics el fuego el veinticuatro de mayo cuando concluía el plazo que le dio la justicia para que se entregara de forma voluntaria y en Tailandia las autoridades han rescatado a catorce españoles que habían quedado a la deriva en un catamarán en medio como escuchando un fuerte oleaje provocado por el tifón que está afectando a Filipinas y al sur de China entre los ocupantes había siete niños todos se encuentran en buen estado de salud DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 26 31:40 buenos días de momento no encontramos grandes complicaciones en la red de carreteras nacionales tan sólo tengan precaución de madre ya que hay tráfico intenso de entrada a la capital por la A cuatro en Valdemoro y Pinto y también en la A cuarenta y dos a su paso por Parla en Extremadura una avería en la A sesenta y seis en Al Hussein complica la conducción en sentido Sevilla allí en Galicia precaución en Lugo por bancos de niebla en la ocho a su paso por Mondariz

Voz 0858 32:06 gracias Alfonso no esperamos grandes cambios en el tiempo les esperan tormentas por la tarde en el Mediterráneo también en las montañas del interior de la península y que las temperaturas se acerquen a los treinta grados

Voz 7 33:05 hoy por hoy

Voz 1727 33:09 es son las seis y treinta y tres las cinco y treinta y tres en Canarias hoy comenzamos en Madrid con una noticia de esta misma noche Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días los GEO

Voz 1275 33:25 ha encontrado el cadáver de un chico de veintiuno años que había desaparecido en una laguna de Vicálvaro cuando se bañaba

Voz 1727 33:31 buenos amigos y desapareció sobre las seis de la tarde cuando

Voz 1275 33:33 mañana con ese grupo de amigos no regresaba dieron la voz de alarma Tatiana cuestas portavoz del Samur

Voz 29 33:38 las tareas de búsqueda comenzaron por la tarde cuando el grupo de amigos con el que se baña varios la voz de alarma tras perderlo de vista en un primer momento bomberos del Ayuntamiento de Madrid con su equipo subacuático comenzó rastreó en superficie posteriormente los buceadores de los GEO de la Policía Nacional continuaron la búsqueda que ha finalizado de madrugada

Voz 1275 33:57 de madrugada han rescatado el cadáver de este joven no ha habido posibilidad de reanimación el Samur ha atendido a los familiares de la víctima que se encontraban en el lugar de los hechos la Policía cree que todo apunta a un accidente aunque está investigando

Voz 1727 34:08 ha ocurrido en unas horas en los juzgados de Almería Ana Julia Quezada la asesina confesa del pequeño Gabriel Se va a volver a sentar ante el juez a mediodía le van a comunicar la acusación que pesa contra ella por asesinato detención ilegal y un delito contra la integridad moral Elena Carazo buenos días buenos días Pepa una actuación la de Ana Julia Quezada que el juez califica como de macabro plan criminal

Voz 0706 34:32 si el juez sostiene en su auto que la conducta de Ana Julia Quezada refleja una malvada voluntad para cometer el crimen incluso como parte de su plan trató de buscarse una coartada pintando en la finca o mostrando preocupación por la desaparición del pequeño incluso tratando de de fichar a los agentes que participaban en la búsqueda colocando una camiseta del pequeño en el monte hoy está citada a las doce de la mañana a puerta cerrada dentro del procedimiento del Tribunal del Jurado es la cuarta vez que se sienta ante el juez que eleva comunicar la acusación que pesa contra ella por asesinato detención ilegal y contra la integridad moral se ha dado por concluida la investigación a la espera de que las partes

Voz 1727 35:05 Zidane que se practique nuevas diligencias el juicio

Voz 0706 35:08 yo contra Ana Julia Quezada Se prevé que se celebre

Voz 1727 35:10 a mediados del año que viene en Murcia otra noticia otra historia de esas que hace que se nuevos revuelve el estómago un hombre ha sido detenido acusado de abusar de su nieta de doce años los abusos Se han producido supuestamente en la casa familiar Ruth García buenos días

Voz 1856 35:27 buenos días la denuncia la puso la madre de la niña el sábado por la tarde y en menos de veinticuatro horas la Guardia Civil ha dado con el presunto culpable la denuncia antes una mujer residente de la pedanía murciana de Llano de Brujas natural de República Dominicana y el denunciado es según fuentes de la Guardia Civil el abuelo paterno de la niña la mujer de decía a los agentes que el supuesto delito de abusos sexuales producidos en el domicilio familiar han sido continuos desde hace cuatro años y el último episodio se produjo esta misma semana la niña sufrido según la versión de la madre que aparece la denuncia tocamientos en sus partes íntimas que el abuelo fue detenido por un grupo de agentes de la Policía Judicial de Beni

Voz 1727 36:03 volvemos ahora Andalucía por la polémica en torno a quién pertenece la mezquita de Córdoba el Cabildo dice que el Ayuntamiento está utilizando argumentos ideológicos para recuperar la titularidad pública María José Martín

Voz 30 36:17 el buenos días buenos días y el obispado asegura en un comunicado que la propia Comisión Europea reconoció que no hay base jurídica para intervenir contra la Iglesia por la inmatriculación del templo en dos mil seis y rechazo una polémica que dicen van contra la comunidad católica en Córdoba su respuesta a esta comisión de expertos impulsada por el Ayuntamiento de la capital presidida por Federico Mayor Zaragoza que señala en su informe que la inmatriculación estancias en la reforma de la Ley Hipotecaria de Aznar no tiene valor jurídico y que nunca fue de la Iglesia proponen recurrirlo al Constitucional Federico Mayor Zaragoza

Voz 2 36:48 el que ha sido siempre propietario de este conjunto pues interponga para que se declare inconstitucional esta inmatriculación igual que las demás inmatriculaciones que han utilizado estas

Voz 30 37:02 el documento se trasladar a la Junta de Andalucía al Gobierno a los grupos en el Congreso la alcaldesa la socialista Isabel Ambrosio cree que sería una irresponsabilidad no actual

Voz 1727 37:10 tres meses después de la llegada a Valencia de los migrantes del Aquarius los menores que permanecen en el Centro Juvenil de la localidad de Villena sufren todavía las secuelas de aquella travesía secuelas en forma de pesadillas Ana Talens bon día bon día en el centro de acogida de la infancia

Voz 0141 37:28 en A permanece en veintiséis menores no acompañados que llegaron procedentes de países como Sudán Guinea Conakry o Eritrea el principal objetivo es la integración como señalaba Fernando Ferrer que es el director del centro de acogida pero también les quieren hacer ver que Europa no es el paraíso dice que todavía los pequeños padecen las secuelas de su experiencia

Voz 0456 37:47 hay algún ocho goles que tienen que dormir con la luz encendida porque

Voz 1722 37:49 desde oscuridad por lo que pasó en el barco por lo que tuvieron experiencias previas a lo que es subir al barco en ocasiones necesitan hablar hablar con alguno de nosotros aunque sea a las tres de la mañanas desahogarse a veces lloran es es normal son chavales son jóvenes todavía son bastante inmaduros en ese sentido uno tiene la madurez de una persona de cuarenta cincuenta años

Voz 1727 38:08 en Valencia desembarcaron seiscientos treinta inmigrantes a los que se les dio cuarenta y cinco días para regularizar su situación muchos se quedaron en España y otros pidieron asilo en Francia y también sobre residencias pero ésta de mayores tenemos algo que contarles esta mañana en Cataluña este verano se ha disparado la demanda de plazas pero en los centros no cabe ni un alfiler y las familias han tenido que apañar como han podido Frederic Vincent bon día

Voz 0706 38:32 con la bondad así que los geriátricos le piden en general

Voz 1727 38:35 that que encuentre una solución para este pico de la demanda

Voz 0706 38:38 una demanda de plazas que se ha disparado como decías en julio y en agosto básicamente por un motivo porque muchos cuidadores de cuidadoras tenían o querían unos días de vacaciones varias familias han buscado un plan B para concederles estas vacaciones en residencia pública o incluso privada pero en muchas de ellas no hay sitios Mike en las privadas la asociación que agrupa a las entidades de atención a la gente mayor recuerda cierre

Voz 16 38:59 o sea que entre el persones que es una de Chile la posible

Voz 0706 39:03 que el mes de vacaciones para cuidadores de cuidadoras es un derecho que reconoce la Ley de Dependencia sin embargo la presidenta de la Asociación sienta Pascual admite que no se ha podido garantizar para todo el mundo

Voz 31 39:21 me suenan me veía dado lugar sin duda

Voz 1727 39:32 y hoy la Mesa del mundo no puede ser más global porque la abrimos en Estados Unidos y en China donde un huracán y un tifón están creando verdaderos estragos a la población con un resultado y una cobertura informativa muy diferente en Estados Unidos la cifra de muertos se eleva a diecisiete en Asia van más de sesenta Rafa Muñiz y allí en As

Voz 2 39:53 ya

Voz 1772 39:55 eso desde están llevando la peor parte a su paso por Filipinas Mancuso ha dejado

Voz 2 40:00 cincuenta y nueve muertos y dos en la ciudad de Hong Kong donde ha herido además a dos clínicas

Voz 1772 40:07 en indicios en construcción como este se han desplomado dos millones y medio de personas han sido evacuadas de sus casas y los vuelos en el aeropuerto de Hong Hong se han cancelado Vicente es uno de los españoles afectados

Voz 2 40:19 todos en los hoteles con mucho viento con mucha agua hizo en circulación en la calle ni de coche ni de peatonal al otro lado del globo en Estados Unidos

Voz 1772 40:29 el huracán Flores convertido en depresión tropical ha causado la muerte a diecisiete personas el último un bebé de tres meses al que le cayó un árbol encima preocupa esta ahora la gran cantidad de lluvia que amenaza con desbordar los ríos de Carolina del Norte y Carolina del Sur

Voz 1727 40:47 miles de personas han salido a la calle en Budapest en contra de su presidente de Viktor Orbán datos dicen y a favor de los valores europeos que denuncian están mancillado en Hungría un país que como venimos contando se enfrenta a la posibilidad de una sanción europea histórica por su deriva autoritaria Victoria Moreno

Voz 1856 41:12 lema de la manifestación ha sido defendamos nuestra patria europea el han convocado los partidos de izquierdas muy distanciados desde que Orban revalidó su poder en las urnas uno de esos partidos es la coalición socialdemócrata del ex primer ministro de Sunny

Voz 32 41:26 Castells

Voz 1727 41:29 qué ha dicho literalmente Ki-moon

Voz 1856 41:31 María está en manos de un bastardo malcriado la movilización llega sólo días después de que el Parlamento Europeo haya aprobado iniciar sanciones contra el Gobierno de Orbán por saltarse las leyes europeas sobre todo en materia de inmigración sanciones que pueden llegar incluso a dejar al país sin derecho de voto en las instituciones comunitarias

Voz 1727 41:52 ya es Navidad en un barrio de Cincinnati en EEUU todos los vecinos han decorado sus jardines con luces y con Papás Noeles antes de tiempo y lo hacen porque a Brody un vecino un niño de dos años solo le quedan dos meses de vida y todos quieren que tenga una última Navidad Aida va

Voz 13 42:12 sí todo el barrio se ha volcado en que Brody que sigue jugando sin parar con sus padres dure el disfrute todo lo posible el tiempo que le queda el barrio sea inundado de luces de colores de renos y de muñecos de nieve hinchables una sorpresa en la cara del pequeño al verlo por primera vez que su hermana Mackenzie recuerda claramente

Voz 28 42:29 acta

Voz 13 42:34 cuando sale a la calle tras el cambio la Navidad adelantada en su barrio ha hecho que abro dice Le multipliquen las ganas de salir al exterior su padre dice que a pesar del cáncer cerebral que padece y un sumario siguen cantándole salir fuera y que no ha dejado de ser un niño muy activo desde hace cinco semanas cuando la familia supo que lo que parecía una infección de oído era mucho peor los médicos han intentado aprobar todos los tratamientos posibles sin éxito hasta el punto de que el hospital dice el New York Times ha pagado parte de los costes que no cubría el seguro médico su madre se conforma conseguir viéndolos sonreír

Voz 1727 43:01 a se han a Apple o un hayan

Voz 36 44:48 hoy por hoy el de no

Voz 37 44:58 está enfadado y José Mari

Voz 1727 45:01 además de periodistas menos

Voz 38 45:03 los buenos días Pepa nos gusta ir a la contra somos un país al revés si la moda que no llega a

Voz 1100 45:10 deberían en todo EEUU consiste en que el presidente miente y la prensa se aferra la verdad aquí damos la vuelta a la tortilla y los periódicos pero los periódicos de siembre la mundialmente famosa caverna Hispánica son quienes es dedicarnos Genius poco vamos a defender aquí la tesis del presidente Sánchez que tiene Duffy cargo para defenderse por sí solo pero sí le gustaría existió How to plagiar se Ivor Vera decida algo que escribió hace algunos años hay amigos a los que no le disgusta que un periodista hinca el diente a otros periodistas perro no come perro dicen y entonces lo deben denunciar los jueces intachables a los corruptos que hayan su era Emilio los policías

Voz 1727 45:54 a sus compañeros que se salta la legalidad

Voz 1100 45:57 los médicos cuidadosos tallar ante quiénes han dejado morir por negligencia o mala practica a uno de sus pacientes y remataba así además de texto lo aumenta que así se denomina el silencio de los mafiosos decía José Agustín Goytisolo que había una vez un príncipe malo una burbuja hermosa y un pirata honrado y hoy unos periodistas mentirosos añade el ojo lean supongamos ABC El Mundo su estómago cada diario luego me cuentan

Voz 35 46:32 no

Voz 1727 46:38 el Gobierno justifica la venta de armas a Arabia Saudí por los otros contratos por el acuerdo comercial global que tienen con aquel país las ONGs le piden que frene desautorización ya a ustedes les hemos pedido reflexión

Voz 0456 46:51 empezamos en Cádiz Ingrid

Voz 39 46:54 poco complicada porque algo habría casé para que estas personas lo pierdan su puesto de trabajo yo que soy de Cádiz capital mi padre que siempre trabajo en los astilleros españoles que antes se llamaba así el Tesoro español seguida de anónima tuvo cuarenta y cinco casi cincuenta años trabajando y lo que construía era barcos barcos grúas y todo ello así que un poco complicado la verdad confesó deje buenos días

Voz 0456 47:19 beso Ingrid gracias buenos días