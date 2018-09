Hoy por Hoy (17/09/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

No hay resultados

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1722 00:21 bueno qué tal está muy buenos días árido glam escrito un tercer ni desde luego tenía un tribunal de que de alguna manera hicieron un trato de favor hacia mí e investigación académica el la verdad esta cuestión es que dicen que la defendida ante un tribunal que que desde luego la publicados desde el primer minuto

Voz 1727 00:41 Pedro Sánchez anoche en las está con Ana Pastor intentando dar por cerrada la polémica política sobre su tesis cerraba el presidente en televisión su semana horribilis con la dimisión de Montón y las acusaciones sobre su doctorado tocado personalmente pedimos al presidente pues una semana política en la que ha sido difícil separar el ruido de los hechos los hechos se llevaron por delante a la ministra de Sanidad y el ruido sobre su tesis ha dejado en evidencia una oposición con este nivel argumenta timo

Voz 2 01:11 bueno yo creo que en lo que tiene que hacer es pedir perdón El a los españoles bien como decía al principio de él ha reconocido la Moncloa ha reconocido que ha plagiado casi un trece por ciento de su contenido al menos un trece por ciento a en medios hablando el cuarenta por ciento pero ni la propia Moncloa reconocen que ha sacudido un trece por ciento

Voz 1727 01:26 me parece ético es Ignacio Aguado responsable de Ciudadanos en Madrid confundiendo por ignorancia o por más hería el plagio con las citas de otros autores de cualquier tesis doctoral lástima porque el debate sobre la opacidad en nivel académico los chiringuitos y el descontrol de la universidad deberían servir para que los partidos se aplicaran a un a un debate más de fondo sobre qué ha pasado que se ha hecho mal en una institución tan básica para nuestro futuro y sobre todo sobre qué se debe hacer para remediarlo hoy el ministro de Ciencia Pedro Duque se reúne con ochenta rectores a ver qué sale de ahí es lunes es diecisiete de septiembre se lo estamos contando esta mañana en la SER el ex presidente madrileño Ignacio González ha solicitado su reingreso a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Madrid tiene plaza como funcionario del grupo A nivel treinta y quiere volver a ocuparla según nos cuentan fuentes municipales por cierto otro político de ideología liberal que prefirió en su día la seguridad del empleo público González los liderado el presunto cabecilla de la trama Lezo ha pasado doscientos días en la cárcel por presunta corrupción acusado de cobrar millones de euros en comisiones a cambio de adjudicaciones públicas en la agenda del día Reunión de Putin y Erdogan en Rusia tratarán sobre la inminente ofensiva del régimen de Al Asad sobre la región de Idlib el último bastión de los rebeldes donde según la ONU viven dos millones y medio de civiles de personas Alexander la web es el enviado especial

Voz 3 02:57 el uso para Siria que en su la situación en debería resolverse preferiblemente de forma pacífica ellos significa que si podemos tratar con la oposición moderada y allí sería posible abstenerse de usar la fuerza militar

Voz 1727 03:11 Putin defensor de las a Erdogan de los rebeldes pretenden planificar la situación en defensa de sus intereses y tratando de evitar una masacre de la población civil en Reino Unido

Voz 4 03:21 no se habían muchos servicios sanitarios una media docena de coches de policía y una ambulancia no ha cundido el pánico entre la gente del mundo todo el mundo estaba bastante tranquilo sólo tenía curiosidad por saber lo que estaba pasando

Voz 0125 03:35 en este testigo relata el susto de la noche

el de la inauguración del AVE a La Meca el AVE del desierto entre Vittorio saudí y construido por empresas españolas a inauguración será el próximo domingo veintitrés de septiembre enseguida vamos a contar las explicaciones que anoche dio el presidente de la venta de armas a este país y algo más que adelantan los compañeros del país y que es una noticia importante para los ganaderos españoles el Gobierno aprobará este viernes un real decreto para obligar a detallar el origen de todos los productos lácteos en la etiqueta

Voz 1161 04:31 en el partido para enfrentar en Madrid a la selección española con la de Letonia desde las siete de la tarde en esta segunda jornada de la segunda fase de clasificación para el Mundial de China dos mil diecinueve muy a mano ya pese a perder el viernes pasado en Ucrania la Federación le impondrá la insignia de oro y brillantes el ganador más alto federativo en agradeciendo su carrera de éxitos con la selección Navarro retirado hace sólo unos días del en activos el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección superando al mítico Epi el año pasado

Voz 5 04:57 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:59 buenos días tiempo soleado temperaturas sin grandes cambios respecto al fin de semana un poco de fresco ahora mismo calor y bochorno durante la tarde de una tarde más y así va a ir de prácticamente todas las semanas tormentas en cualquier punto de montaña de la península también algunas en la isla de Mallorca tormentas que pueden alcanzar la costa del Mediterráneo mucha atención porque de nuevo muchas serán con severidad de rachas fuertes de viento aguaceros incluso granizo

son las siete cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 1727 06:25 hubo dos asuntos sobre los que Pedro Sánchez fue muy explícito anoche en su entrevista en el objetivo de las esta uno la tesis ídolos la venta de armas a Arabia Saudí no sabemos si queriendo sin querer pero ojo a lo que dijo de la ministra de Defensa

Voz 1722 06:39 cuando la ministra toma esta decisión lo que no ve es el impacto que puede tener en una serie de contratos y de la relación económico comercial con un tercer país en este caso con Arabia Saudí que afecta a la competencia de la Presidencia del Gobierno

Voz 1727 06:53 que tomó la decisión sin tener en cuenta las consecuencias la ministra de Defensa hoy Margarita Robles no va a asistir al acto convocado en Casa de América por Sánchez para celebrar cien días de gobierno porque según su equipo el equipo de Robles a esa hora preside el Consejo Superior del Ejército del Aire el presidente del Gobierno también respondió a estas palabras de la portavoz el viernes al término del Consejo de Ministros el Gobierno

Voz 1 07:15 no sabe que lo que está vendiendo son láser de alta precisión y por lo tanto no se van a equivocar

Voz 1727 07:24 matando a Yemen en fin armas que no mataran que no se van a equivocar bueno pues Sánchez concluía

Voz 1722 07:30 bueno la responsabilidad que tiene este Gobierno llega hasta nuestras fronteras lo que puedan hacer terceros países no es responsabilidad este Gobierno

Voz 1727 07:38 esta noche a Amnistía Internacional vuelve a pedir al Ejecutivo que deje de exportar armas a Arabia Saudí para evitar que España sea cómplice de crímenes de guerra Ana corbata

Voz 0127 07:47 buenos días buenos días la ONG asegura que el tipo de munición que España va a enviar a Arabia Saudí alcanzado en otras ocasiones hoteles hospitales e incluso un autobús escolar recuerda que la ley española de exportaciones de armas prohíbe transferir material de guerra cuando existan indicios de que pueden utilizarse para cometer violaciones de derechos humanos y pide al Gobierno que siga el ejemplo de países como Alemania Bélgica o Grecia que en el último año han suspendido total o parcialmente las transferencias de armas a Arabia Saudí y a otros miembros

Voz 1727 08:14 la coalición y es decisión bien diferente también de este Gobierno del departamento de Margarita Robles el Ministerio de Defensa a hacer públicos los archivos secretos de la guerra civil y del franquismo según cuenta hoy el diario El País están en el Archivo Militar de Ávila y abarcan cuestiones como las operaciones militares en la guerra o los campos de concentración franquistas aquí en España Rafa Muñiz buenos días

Voz 0622 08:36 buenos días ahora mismo es prácticamente imposible acceder a los documentos secretos de la Guardia Civil desde mil novecientos treinta y seis hasta mil novecientos sesenta y ocho cuando entró en vigor la todavía vigente Ley de Secretos Oficiales la ex ministra Chacón dejó prácticamente lista la desclasificación de estos más de diez mil documentos en dos mil once pero con el cambio de Gobierno su sucesor Pedro Morenés paralizó la operación en seco alegando que tenía otras prioridades ahora un informe interno del Ministerio de Defensa recomienda la ministra Robles que haga públicos estos documentos para poder ser consultados por historiadores investigadores y el público en general

Voz 1727 09:11 lo contábamos en la portada Ignacio González ha solicitado el reingreso en su puesto de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid quiere el ex presidente madrileño volverá su trabajo en el sector público a González lo investigan por diez presuntos delitos relacionados con la corrupción y con el desfalco de lo público Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 09:30 buenos días al presunto cabecilla de la trama Lezo pidió su reingreso en el cuerpo de funcionarios de Madrid el pasado mes de agosto siguiendo los pasos de Cristina Cifuentes que también solicitó su reingreso en la Universidad Complutense después de que tuviese que dimitir acorralada por el caso del máster a partir de ahora González está pendiente del visto bueno de la administración que dirige Manuela Carmela el caso Lezo lleva a González gastar doscientos días en prisión provisional la Audiencia Nacional la Fiscalía Anticorrupción sostienen que hay indicios suficientes de que el ex presidente de la Comunidad de Madrid cobró comisiones millonarias a cambio de contratos públicos Ike y participó en la presunta financiación irregular del Partido Popular

Voz 1727 10:08 sobre los políticos su formación

Voz 0125 10:10 pero sus entradas y salidas de los cargos

Voz 7 10:17 la mirada

Voz 10 10:18 esta mañana de Xosé Hermida el manual para hacerse una rápida carrera política en España es bien conocido se trata de entrar en las juventudes de algún partido rápidamente foguearse allí en conspiraciones batallas encarnizada o congresos a cara de perro se interesado logrado destacar pronto aparecerá de entre los mayores algún padrino madrina en busca de savia nueva para la organización en poco tiempo nuestro joven antes de los treinta es ya concejal diputado o con algo de suerte asesor de un gran dirigente el camino es meteórico sí pero requiere también mucho esfuerzo y abnegación tantas que resulta imposible dedicarle la misma energía a lo que suelen hacer los demás chicos a esas edades es decir estudiar así que llegó un momento en que esta flamante promesa de la política siente el prurito de justificar alguna cualificación académica la experiencia en peleas de aparato no contabiliza en ninguna institución conocida pero las contactos forjada en pocos años ya hace milagros por ejemplo que consiga su máster Silva

Voz 11 11:18 es un palo al agua o acabar una carrera en un plazo propio de una mente de Premio Nobel

Voz 7 11:31 tu

Voz 12 11:34 subirnos al tren de la noticia

Voz 13 11:35 a Renfe a partir de hoy Renfe conecta Madrid con Murcia en tres horas y treinta y dos minutos con motivo de la puesta en funcionamiento de dos nuevos trenes Alvia diarios uno por sentido que permitirán mejorar el tiempo actual de viaje entre ambas ciudades en treinta minutos la compañía lanza una campaña de billetes a veinte euros hasta el veintiocho de septiembre los billetes ya se pueden comprar en Renfe apuntó

Voz 7 11:58 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 11 12:05 querida clientela de no es grato comunicarle es que las Galerías Velvet

Voz 1727 13:18 la policía francesa investiga la muerte de un padre de su hijo españoles los dos el chaval de seis años ocurrida en el sur de Francia han encontrado sus cadáveres dentro del coche del padre despeñado por un barranco cerca de Perpignan y una de las hipótesis es que el accidente pudo ser premeditado el viernes la madre del menor habían denunciado que su ex pareja no le había entregado al niño Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 13:44 hola bon día la madre presentó denuncia en la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Sabadell donde reside con su hijo a los agentes les dijo que su expareja con quién tenían la custodia compartida no había llevado el niño a casa como tenía que hacer según adelantó TV tres la documentación y la matrícula del coche ha encontrado en un acantilado

Voz 1275 13:59 coinciden con los datos que facilitó la madre

Voz 0706 14:02 en comisaría el vehículo se precipitó en la carretera entre da donde hay un barranco de unos seis

Voz 1727 14:07 metros y en Francia también de poco le van a servir a Macron los planes contra la pobreza

Voz 12 14:12 los social que trata de imprimir a su Gobierno

Voz 1727 14:15 se sigue haciendo cosas como ésta mostrando en la calle falta de empatía ayer le Dijon horticultura que se lamentaba por su situación que dejará el sector se dedicara a servir cafés en Montparnasse Julia Molina

Voz 1915 14:27 ultraderecha extrema izquierda francesas coinciden en señalar la altivez del presidente Macron que ante los lamentos de un agricultor en paro ha decidido darle unos consejos

Voz 7 14:36 nada Trenor

Voz 1915 14:41 el ex cafeterías restaurantes cruzó la calle y te encuentro trabajo le dice el presidente después de imitarle aparcar la agricultura centrarse la hostelería impactado el joven replica que él está dispuesto a trabajar en este sector Macron insiste no pierda el tiempo en escribirme iba a preguntar por las cafeterías de Montparnasse y las redes han estallado también en contra el presidente francés que no es la primera vez que protagoniza polémicas como ésta en junio abroncó a un niño de catorce años por dirigirse a él con un qué pasa mano y en octubre indignó a los trabajadores en huelga de una fábrica de aluminio a los que animó a dejar de montar lío tratar de encontrar un trabajo

Voz 1727 15:19 y hoy el Museo del Prado presenta su primera campaña de micro mecenazgo es un proyecto piloto que va a servir para comprar un lienzo del francés Bousquet en España ya lo ha hecho el Museo Thyssen pero se trata de una practica poco extendida que además de financiación busca que los ciudadanos se impliquen en el mundo del arte Raquel García

Voz 1468 15:40 ley de mecenazgo la vista a los museos ya están poniendo manos a la obra hoy el Prado que como Xavier reclama mayor financiación va a anunciar esa primera campaña de micro mecenazgo con sólo cinco euros cualquiera podrá participar de la compra de Retrato de niña con Paloma del francés Ximo Huguet es la primera vez que lo hace el Prado pero hace unos meses el Thyssen ya puso en marcha su primer proyecto en este caso para la restauración de un Canaletto Pepa Octavio responsable de patrocinios

Voz 19 16:04 nos lanzamos de una manera pues al principio poco modesta porque es verdad que hemos pedido treinta y cinco mil euros que nuestra cantidad muy grande pero sí que creemos que es significativa sobre todo la cantidad de personas que se han unido a la a esta idea que ha sido creo aquí más de setecientas

Voz 1468 16:23 el ha sido la acogida que piensan repetir ejemplos muy interesantes nos contaba Octavio los podemos encontrar por ejemplo en el Museo de Diseño de Londres aunque uno de los grandes referentes es el Louvre una de sus últimas compras el libro de horas de Francisco I ayudado a recaudar un millón cuatrocientos mil euros de los nueve que el museo pagó por la obra

Voz 0125 18:58 buenas o poco más Andalucía y posiblemente también de la al PSOE no llegó a los votos las vallas pero por otro lado también deberíamos reconocer el carguero saudí tiene muchísima fuerza nuestro país internacionalmente pero la vida del tipo de barco no tienen pocas barco de guerra arrasa de Madrid

Voz 25 19:23 los alcornoques en absoluto las explicaciones del presidente del Gobierno sobre la venta de armas de acuerdo que era un problema heredado eso vaya por delante pero no tenían que haber hecho se anuncia a bombo y platillo para luego al final Benissa atrás creo que hay que dejar de depender bomba porque si nos salvamos

Voz 10 19:43 José Antonio Jaén siempre seis loca

Voz 7 19:46 diciendo que la solución a la inmigración

Voz 10 19:49 era mejorar el nivel de vida en los países Lorenzo

Voz 7 19:54 muchas gracias a todos

son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 26 20:01 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 7 20:07 no

Voz 1275 20:07 qué tal buenos días veinte grados ahora mismo en la Gran Vía con el mismo calor pero con más nubes desde última hora de la tarde no se descartan chubascos incluso tormentas

Voz 7 20:15 pasionales esta noche Chelo cuenta esta mañana a la calle

Voz 1275 20:18 de ser en Madrid en la Universidad Rey Juan Carlos desmantela el sistema que puso en marcha el ex rector Pedro González Trevijano ahora magistrado del Constitucional para gestionar los másteres un procedimiento que ha dado pie a la creación de chiringuitos como el que montó Álvarez Conde con los másteres fraudulentos bajo el sistema de Trevijano los profesores cobraban más o menos dinero en función del número de alumnos que tenía el máster un sistema peculiar

Voz 1727 20:40 en la universidad pública que el actual rector ha estado

Voz 1275 20:43 aplicando hasta el curso pasado Virginia Sarmiento buenos días bueno

Voz 5 20:45 días a más alumnos más dinero hasta el año pasado sin clase había más de cincuenta alumnos los profesores cobraban ciento cincuenta euros la hora si había entre treinta y cinco cincuenta ciento veinte hizo lo corroboran cuarenta a la hora si tenían únicamente diez alumnos es el sistema que implantó Trevijano en dos mil once decidió que las horas de los másteres se pagarían como horas extras

Voz 27 21:04 esto es una anomalía muy grande esto no ha pasado en otras universidades tira la única tutelada debía venir quiénes han hecho más dejación de funciones que era el equipo rectoral encargado de supervisar la calidad la financiación y todas estas cuestiones pero rector González Trevijano

Voz 5 21:22 tres Luis Ayala catedrático de la Universidad que asegura que el sistema de Trevijano ha tenido consecuencias

Voz 27 21:27 esto ha supuesto un déficit importante en el sistema de control de calidad hay máster buenos que sí pero luego másteres de baja calidad que apuestan por su continuidad simplemente intentando y fijar el número de alumnos

Voz 5 21:41 ya no habrá esa posibilidad nos dice la actual vicerrectora de posgrado porque Javier Ramos el actual rector ha dado orden para invertir ese proceso Isabel Martínez

Voz 28 21:49 José no queremos que esto sea unas horas de los padres como horas extras es que forman parte de nuestro trabajo hoy así y así lo indica no la la la low y entonces es volver a la situación que ya teníamos que es como tenía que ser

Voz 5 22:05 la universidad está trabajando en ese nuevo reglamento

Voz 1275 22:07 el Virginia nuevo reglamento que elabora el rector Javier Ramos que en su momento en dos mil diez dos mil once dio el visto bueno al sistema de Trevijano hemos más avanzadas las seis Ignacio González ha pedido el reingreso en el cuerpo de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1727 22:21 ya lo hizo Cristina Cifuentes para volver a la como

Voz 5 22:23 lucense y ahora lo hace el ex presidente de la comunidad González imputado en el caso Lezo y funcionario del grupo A con un nivel treinta cursó la solicitud el mes pasado y está pendiente de la respuesta del Ayuntamiento

Voz 1275 22:32 los GEO han rescatado esta madrugada el cadáver de un joven de veinte años que desapareció ayer por la tarde en la laguna de Vicálvaro mientras se bañaba con unos amigos todo apunta a una muerte accidental aunque la policía está investigando los hechos

Voz 5 22:42 ayuntamiento de Moraleja de Enmedio ha solicitado al Ministerio de Hacienda un crédito con cargo al Fondo de Ordenación para hacer frente a su deuda heredada del gobierno popular anterior la cifra asciende a más de treinta y cinco millones de euros

Voz 1727 22:52 los el Getafe venció anoche en Sevilla cero dos en el paro

Voz 1275 22:55 creo que cerraba el domingo el Real Madrid de segundo a dos puntos del Barça en Getafe quinto en plazas europeas el Atlético sótano con cinco puntos Rayo con un partido menos y Leganés con sólo un punto están en descenso a segunda división en la que el Alcorcón es noveno el Rayo Majadahonda décimo tercero siete veintitrés minutos de la mañana vamos de nuevo a las carreteras DGT María Herrero buenos días

Voz 0125 23:23 buenos días pues hasta ahora tráfico intenso para de entrada a la capital poblados en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares también por la empresa en Rivas por la cuatro en Valdemoro Pinto Getafe y San Cristóbal por la A5 en Alcorcón y Campamento por la A42 son casar huelo si amparada por las seis desde Las Rozas hasta el por la M seiscientos siete en Colmenar Viejo Tres Cantos y además

Voz 1727 23:41 en la M40 complicaciones sobre todo en el tramo entre Valle

Voz 1275 27:32 el centro de Madrid se llena de bares encubiertos se abren como pequeñas padece panaderías su incluso como pescaderías de barrio bajo el término de barras de degustación pero en la práctica son bares que se están saltando las Zona de Protección Acústica Especial La Ser ha hablado con los dueños de estos locales con los vecinos información de Isabel Salvador se abre

Voz 1915 27:49 el como pequeñas panaderías pastelerías o incluso pescaderías de barrio pero en la práctica son bares bajo el término barras degustación en el centro de Madrid están proliferando estos bares encubiertos saltándose la Zona de Protección Acústica Especial que lo prohibe todo el mundo hace lo que quiere y en ello coinciden vecinos los dueños de estos mismos locales

Voz 34 28:10 a diferencia de más de Parla Murilla es que todo el mundo hace al final lo de los Beatles

Voz 7 28:19 Pekín es consciente de que los que tenemos aquí para nosotros es un infierno

Voz 1 28:24 esto crece crece crece simplemente

Voz 34 28:27 sí es una cosa soy ruidos de la calle una sirena de una ambulancia de la policía llevada la gente borracha

Voz 1915 28:37 yo sé que el Ayuntamiento reconoce que en la práctica estas barras degustación se han convertido en un auténtico coladero por el que se salta la prohibición de abrir nuevos bares Concepción García ex comisionada de ocio del Ayuntamiento de Madrid

Voz 28 28:48 son ese la práctica en un bar pues pues la puerta de atrás es un comercio panadería lo que sea compara

Voz 1915 28:57 pero hecha la ley hecha la trampa el Ayuntamiento trata de media cuando lo consigue un año encerrarlos Se cierra uno se abre otro para desesperación de los que quieren seguir viviendo en la zona

Voz 1275 29:08 esta tarde el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid y el director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona debatirán sobre el desafío de las grandes ciudades que pasa por la sostenibilidad el urbanismo la movilidad o el ruido es un encuentro que organiza el COAM en colaboración con esta casa con Radio Madrid con La Ser este lunes a las siete y media de la tarde en la sede del Colegio de Arquitectos en la calle Hortaleza con entrada gratuita allí les esperamos siete y media de la tarde en el Colegio de Arquitectos enseguida llegamos a las siete y media de la mañana veinte grados en Gambia

Voz 1 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:12 comienza el lunes diecisiete de septiembre mediado el mes de comienzo de curso con una intensidad política en España acorde con la convulsión de los últimos años el Gobierno trata de recuperar la iniciativa una semana después de la caída de Carmen Montón en la ministra de Sanidad y amiga personal del presidente hoy Sánchez convoca un acto bajo el título avanzamos para celebrar los primeros cien días de gobierno Nos cuentan en Moncloa quedará un anuncio muy importante veremos de qué se trata sobre la duración de la legislatura anoche en las matizó que durará el tiempo en que puedan hacer política

Voz 1722 30:47 las a darnos los dedos lo justo sobre todo cuando estamos hablando de una convocatoria electoral en el momento en el que prime el conflicto la discrepancia Hinault el acuerdo con Unidos Podemos tubos catalanes con el Partido Nacionalista Vasco lógicamente del Gobierno España tendrá que convocar elecciones ahora descartan dos mil dieciocho pero es que esa pregunta insisto yo tengo ochenta y cuatro diputados Ona yo lo que puedo hacer es lo que estoy haciendo y apeló a la corresponsabilidad

Voz 1727 31:13 no lo descarta hoy también y tras el escándalo de los másteres que sacude al mundo educativo el ministro de Ciencia Pedro Duque se va a reunir con más de ochenta rectores de universidad en la agenda del día atención también a lo que anuncian primera El País España reclama concesiones sobre Gibraltar en el Brexit dice el periódico que hoy exteriores va a plantear al negociador de la Unión Europea incluir un protocolo sobre el Peñón en el acuerdo de partida pero Alfonso Armada buenos días o la buenos días con este panorama tú propones empezar con un poco de deporte para descansar del maratón de la política

Voz 12 31:48 dos horas un minuto treinta y nueve segundos el atleta keniano Kipchoge rebajó el domingo en Berlín en un minuto y dieciocho segundos el récord mundial de maratón lo llevan dada el país es una La Vanguardia es una de esas noticias que invitan a volver a hablar de nuestros límites esas se pregunta marca extraterrestres de a pie lo califica el mundo ir a llamada de atención dudó de uno

Voz 1727 32:09 los banqueros más poderosos hoy ABC

Voz 12 32:12 abre con una entrevista con el presidente del BBVA Francisco González que desde Singapur manda un recado a Pedro Sánchez ante la desaceleración el Gobierno no debe elevar el gasto ni subir impuestos de la entrevista con el presidente que le hizo Ana Pastor en La Sexta eldiario punto es destaca que Pedro Sánchez dice que el uso de las bombas vendidas por España Areba saudí no es su responsabilidad cuando quería agradar llamaba su entrevistadora por su nombre cuando no de ustedes en lo que más insistió como recogieron las redes es en que él era el presidente del Gobierno

Voz 1727 32:42 en que la política es compleja si en él

Voz 12 32:44 hay su primer director Juan Luis Cebrián también echa su cuarto de espadas a la polémica de los másters dice que lo que más le preocupa es la sombra de desprestigio que extiende por la Universidad española pero casi llaman más la atención la carta de un lector en el mismo diario José Luis Simón Gómez que desde Zaragoza critica el derroche previsto por el alcalde de Vigo Abel Caballero que quiere que la ciudad se convierta las próximas Navidades en la más luminosa del mundo para lo que va a gastar ochocientos mil euros

Voz 1727 33:08 algo que merezca la pena ser recordado de lo que se publicó en los periódicos este fin de esa

Voz 12 33:12 Manama sí porque además de vivir siempre hay mucho que leer también en los periódicos se acaba de estrenar una nueva versión cinematográfica de la gaviota inspirada en la obra homónima de Anton Chejov triste y hermosa el renombrado crítico y profesor estadounidense Harold Brun boom escribió que en presencia de Chéjov todo sienta en el inconsciente deseo de ser más sencillos más verdaderos más ellos mismos te pasa de a mí también me pasa

Voz 1727 33:37 según el periodista Bob Woodward que acaba de publicar

Voz 12 33:39 dar un devastador libro sobre Trump confiesa en una entrevista con el New York Times que el primer libro que le arrebató fue el Robinson suizo porque le trasladó desde su mundo a otro completamente distinto durante un buen periodo de tiempo uno de los arietes del caso Watergate confiesa pocas cosas tan capaces de provocar una profunda transformación en ti como un libro mientras La Vanguardia Lluís Uría citaba el politólogo y profesor de Harvard Jazz Camerún que dice que la democracia liberal como sistema predominante podría estar tocando a su fin y como muchos en Estados Unidos sobre todo jóvenes se están inclinando hacia soluciones autoritarias

Voz 1727 34:14 el olor a azufre que también sentimos o leemos aquí en Europa no

Voz 12 34:17 eso me temo Antonio Hernández Gil escribió el sábado una evocadora Tercera en ABC titulada La patria de Homero tras recordar al poeta griego Yorgos se ferias que cuando recibe el Premio Nobel se confesó originario de un cabo pedregoso en el Mediterráneo que no posee más que la luz del pueblo el mar la luz del sol y la tradición de su amor por el humanismo Diez Hernández Gil que tal vez el Parlamento Europeo se traicionó cuando en dos mil dieciséis votó en contra de continuar las negociaciones para que Turquía se acabas incorporando a la Unión Europea ya has encontrado algo muy jugo

Voz 1727 34:48 eso este fin de semana en otra parte

Voz 12 35:01 lo leí en la revista Mujer Hoy que publica Vocento grupo editor de ABC Se trata de una entrevista de Isabel Navarro con la autora de Cómo ser mujer la escritora británica Kate Lin Morán rescato sólo dos momentos estelares de una conversación que no tiene desperdicio cuando dice que ella siempre lleva botas porque quiere estar aferrada a la tierra que añade es jodida mente simbólica o que las mujeres pisen en el espacio público con unos tacones de los que es tan fácil caerse pero todavía es mejor lo que dice de la masturbación femenina y que dice era masturbación femenina si son palabras recordemos conviene entrecomillar a cada uno lo suyo de la periodista y escritora británica aquel inmoral dice creo que una chica que semanas tuve a menudo tienen muchas más opciones de tener éxito en la vida que una que no lo haga porque estará más contenta porque tendrá más claro lo que quiere del sexo porque es menos probable que tome antidepresivos me decía Lucía Taboada ahora mismo en el control

Voz 1727 35:51 a pesar de lo que podamos creer los chicos hablan

Voz 36 35:54 muchísimo de masturbación las chicas no lo hacen ahora mismo en el dos mil dieciocho

Voz 12 36:00 la algo para no dejar de leer hoy si lo que cuenta en el país Eva Díaz Pérez la gran escritora que borró su nombre se trata de María Lejarreta Raga que escribió las obras con las que su esposo Gregorio Martínez Sierra conoció el éxito ensayista novelista y dramaturga murió pobre y exiliada se trata de una de las negras menos ignoradas pero negra al fin y al cabo en el sentido de que escribió a oscuras para otros alcanzase con Gregorio Martínez Sierra ella decidió esconderse tras el nombre de su costilla ambos formaron una de las parejas más fructíferas de la época sobre todo para él sin sin duda la historia de alejar Raga tiene un momento especialmente doloroso Gregorio se enamora de la famosa actriz Catalina Bárcena con quien tiene una hija el matrimonio Se rompe pero María alejar Raga sigue colaborando con su marido y excluyendo los libros que él continúa afirmando en las cimiento rescata ahora viajes de una gota de agua una colección de cuentos infantiles que la autora publicó en Argentina hablábamos la injusticia

Voz 1727 36:54 hacia leyéndola que ese libro sí llevas

Voz 36 36:57 nombre hasta mañana juega hasta mañana no que luego vuelves hasta luego

Voz 37 37:09 señales de humo Alfonso Armada

Voz 1727 37:17 además hoy se cumplen tres meses de la llegada a España de un barco que nadie quería en su costa el Aquarius a bordo iban setenta y un menores no acompañados veintiséis de ellos siguen ahora mismo en un centro de acogida en Villena dan Valencia sus educadores Nos han contado que muchos continúan teniendo secuelas y pesadillas por las noches Radio valenciana sí lo ha revelado en la SER Fernando cerradas el director del centro de acogida dónde están esos chicos y chicas que llegaron solos no acompañados por algún familiar

Voz 0663 37:45 hay algunos chavales que tienen que dormir con la luz encendida porque les da miedo la oscuridad podido que pasó en el barco por lo que tuvieron las experiencias previas a lo que es el subir al barco en ocasiones necesitan hablar hablar con alguno de nosotros aunque sea a las tres de la mañana es desahogarse a veces lloran es es normal son chavales son jóvenes todavía son bastante inmaduros en ese sentido no tiene una madurez de una persona de cuarenta cincuenta años

Voz 1727 38:06 el principal objetivo es su integración pero también les quieren hacer ver que Europa no es el paraíso en Valencia desembarcaron seiscientos treinta migrantes se les dio cuarenta y cinco días para regularizar su situación muchos se quedaron en España están en distintas autonomías y otros pidieron asilo en Francia sabemos que la relación de los niños con los ancianos beneficia a ambas partes y en base a esta premisa hoy abre sus puertas en Ourense es un centro pionero intergeneracional que es a la vez residencia de día para mayores y escuela infantil pequeños y ancianos van a compartir espacio pero sobre todo tiempo Radio Galicia Xaime López

Voz 0846 38:43 en centro intergeneracional un infanto geriátricos si es que se puede denominar así que

Voz 1727 38:48 cursado por el ayuntamiento de Ourense con el apoyo de los

Voz 0846 38:50 Xunta y financiado por la Fundación Amancio Ortega sesenta niños y ochenta mayores convivirán en este centro en forma de U un ala para cada grupo de edad escuela infantil que y centro de día pero con un patio central donde compartirán juegos experiencias y otras

Voz 1727 39:04 actividades que están todavía sin cuantificar

Voz 0846 39:07 pero los edificios están acristalados y la comunicación visual entre niños y mayores será permanente el centro a Faris Se abre hoy sus puertas que cruzarán sólo los más pequeños la apertura del centro de día se pospone hasta dos mil diecinueve cuando concluya el proceso de licitación de sugestión

Voz 1727 39:22 ey sobre niños también pero también sí de amor sobre empatía una historia que nos llega desde Cincinnati en Estados Unidos una historia conmovedora de las que te hacen pensar y sobre todo relativizar las calles de un barrio de esta ciudad suenan así desde hace días

Voz 38 39:41 suena a Navidad todos los vecinos han decorado sus jardines con luces figuras y árboles es un regalo para Brody un niño de dos años al que han diagnosticado dos meses de vida por un cáncer hay daba si Fontaine

Voz 32 39:53 inciativa de sus padres e inmediatamente todo el barrio se unió para que la Navidad llegase con tres meses de adelanto Brody ajeno a la fecha en la que estamos disfruta de las luces los muñecos y las con sus padres mientras el Vecindario a las afueras de Cincinnati se emociona con la fuerza de esta afamada

Voz 11 40:10 en este momento

Voz 32 40:12 este vecino que dice que la calle cambió de la noche a la mañana y que le parecía increíble cómo está reaccionando la gente Brody estaba mareado y aunque todo apuntaba a que se trataba de una infección de oído hace cinco semanas en el hospital los médicos dieron a los Allen la peor de las noticias

Voz 1 40:24 con dos Tallin

Voz 32 40:27 no le dice su padre que los cuatro tumores del cáncer cerebral de Brody eran demasiado agresivo y que como mucho aguantaría dos meses más

Voz 1727 40:33 hermana dice que aún así el pequeño sigue riendo disfrutando

Voz 32 40:36 día a día en y que es lo único que les reconforta algo que no sorprende a su madre

Voz 1 40:43 Apple

Voz 32 40:44 que difícil que siempre ha sido un niño muy alegre y que ahora mientras esté con ellos todo lo que quiere es que su hijo sea feliz

Voz 1727 42:34 bueno son las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 7 42:38 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy paguen lo para las personas

Voz 5 42:47 Madrid se viste hoy de largo para el homenaje Sampe aún jugador del Barcelona de baloncesto no un jugador cualquiera desde luego Juan Carlos Navarro

Voz 1161 42:54 pero recientemente retirado de la práctica activa del basket va a recibir en el Vicente de la insignia de oro y brillantes es el máximo galardón federativo en agradecimiento su carrera éxitos con la selección Navarro ex jugador el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección tras superar al mítico de pie el año pasado ese homenaje se va a vivir en los minutos previos al partido que desde las siete de la tarde enfrenta a la selección española con la de Letonia segundo encuentro de la segunda fase de clasificación para el Mundial de China de dos mil diecinueve y Scariolo va a contar con los mismos doce jugadores que el viernes pasado perdían en Ucrania el primer partido de de estas rondas clasificatorias después de haber ganado los seis anteriores el domingo para el atletismo que vivió la superación de dos récord mundiales míticos los de maratón y Decathlon de maratón conseguido en Berlín el keniano Kipchoge que deja la marca en dos horas un minuto treinta y nueve segundos rebaja el anterior en un minuto y dieciocho segundos que poseía su compatriota aquí meto desde dos mil catorce y en el de Decathlon para el francés Kevin Mayer no hay mención no veintiséis puntos conseguidos ayer en Burdeos ochenta y un puntos más que los nueve mil cuarenta y cinco que tenía el mítico atleta estadounidense Ashton Eaton desde dos mil quince También tercer mundial de triatlón para Mario Mola tercero consecutivo finalizaba ayer el segundo en la Gold Coast disputada en Australia la última prueba del campeonato en la que le bastaba con un décimo cuarto puesto mola tras su victoria agradecido

Voz 42 44:03 estoy muy feliz con la carrera evidentemente cuando haber podido conseguir este tercer título realmente no lo hubiera imaginado nunca Hay simplemente agradecer primero a todos la gente que está cerca de mí durante todo el año a mi alrededor y que me permite competir al cien por cien y por supuesto a todos por seguirnos gracias como siempre

Voz 1161 44:20 se queda a dos títulos de los cinco que tiene Javi Gómez Noya en cuanto al fútbol disputada la cuarta jornada en Primera el domingo nos dejaba el Sevilla cero Getafe dos doblete de Ángel español uno Levante cero gol de Sergio García Leganés cero Villarreal uno gol de Makaay Valladolid cero uno gol de Gómez en el minuto noventa y tres que era protagonista en El Larguero

Voz 43 44:37 el creo que bueno el peso del partido sobre todo en juego aparece la que ellos pero también creo que que bueno ocasiones claras claras han tenido la que ha parado Pacheco y pocas más sobre esto lo más justo hubiese sido un empate pero voy a las que a veces cuando te cae la suerte de tu lado como así criminal concibió tres puntos que para nosotros además creo que son tres puntos que valen valen el doble vidrio

Voz 1161 44:57 el Barça doce puntos y pleno de victorias segundo el Real Madrid

Voz 12 45:00 completan Celta y Espanyol con siete puntos los puestos de hecho

Voz 1161 45:02 a los gallegos con un partido menos la Europa League Getafe higa Alavés el descenso Rayo Vallecano también un partido menos Valladolid y Leganés y en segunda después de cinco jornadas a falta de Albacete Cádiz de hoy el líder el Málaga con quince puntos y pleno de victorias del fútbol internacional Cristiano Ronaldo por fin se estrena en Italia doblete dos uno de la Juve al suelo el portugués reconocía haberse quitado un peso en Sky Italia

Voz 44 45:23 a lo mejor estaba un poco ansioso como Normaa todo lo que ha pasado de después de salir del Real Madrid para venir con este club todo enfocado a mi vuelta me ha dejado a lo mejor un poco más ansioso pero ahora es decir ser humanas así a veces no controlamos nuestra ansiedad pero hoy estoy contento

Voz 1161 45:41 finalizó también la Vuelta Ciclista ayer en Madrid victoria de vivían en la etapa general para jets con Enric Mas segundo en Fórmula uno ganó Hamilton en Singapur aventaja ya en cuarenta puntos a Vettel faltan seis carreras Alonso fue séptimo Carlos Sainz octavo en Copa Davis Francia Croacia disputarán la última final de este formato será entre el veintitrés y el veinticinco de noviembre en suelo galo

