Hoy por Hoy (17/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:09 qué tal está muy buenos días no habrá cambios en la política de venta de armas del Gobierno Se mantendrán todos los compromisos de los gobiernos del PP salvo que la ONU emita una resolución vinculante sobre algún conflicto o haya acuerdo europeo es la noticia que adelanta esta mañana a la Cadena Ser este miércoles se reúne la Junta Interministerial donde están representados Exteriores Defensa Economía Industria el CNI no habrá cambios ni revocación de ningún contrato con Arabia Saudí ni con ningún otro país este verano tras el bombardeo que costó la vida a muchos civiles en Yemen Exteriores anunció que se revisaría las condiciones de la venta de material militar Arabia pero no va a ocurrir probablemente es el asunto sobre el que fue más explícito anoche el presidente del Gobierno en la entrevista en La Sexta ojo a esto te dijo de la ministra de Defensa que decidió paralizar el contrato sin medir las consecuencias

Voz 1722 01:03 cuando la ministra toma esa decisión lo que no ve es el impacto que puede tener en una serie de contratos y de la relación económico comercial con un tercer país en este caso por Arabia Saudí que afecta a la competencia de la Presidencia del Gobierno

Voz 2 01:16 sí por si había dudas sobre si hubo o no presión de Arabia Saudí esgrimiendo el contrato de las corbetas

Voz 1722 01:21 lo que priorice fue uno mantener las relaciones económicas y comerciales con Arabia Saudí pido sobre todo garantizar los puestos de trabajo a la Bahía de Cádiz a la empresa Navantia que creo que era importante

Voz 2 01:32 el Gobierno tiene que explicar todavía las garantías que ha conseguido del Ejecutivo saudí sobre que esas armas no utilicen contra población civil indefensa es lo que dice la ley española de venta de material militar Amnistía Internacional entraba esta misma noche al debate diciéndole al Gobierno en un comunicado que los países que suministren armamento Arabia se arriesgan a ser cómplices de crímenes de guerra y la oposición además de criticar el evidente vaivén de criterio del Gobierno que opina la oposición sobre el fondo del asunto es posible otra política que permita generar empleo y que no sea a costa de contratos que suscitan dudas sobre los derechos humanos

Voz 3 02:11 Pepa Bueno

Voz 4 02:27 por hoy que es lunes diecisiete de septiembre

Voz 2 02:31 ya al término de su semana más dura del presidente Sánchez claramente tocado en lo personal por la caída de Montón y el ruido de su tesis ha convocado para este mediodía un acto con el título avanzamos para hacer balance de sus cien días de gobierno cuentan en Moncloa que hará un anuncio importante ahí hoy también el ministro de Ciencia preside la reunión de los rectores de ochenta universidades en pleno escándalo por los chiringuitos opacos como el del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos veremos si se consigue poner el foco en el fondo del asunto los problemas estructurales que han permitido desmanes como este las necesidades reales de la universidad la urgente recuperación del prestigio de la institución y además les vamos a contar que la Rey Juan Carlos pretende desmantelar el modelo de gestión de los máster Javier Alonso

Voz 0858 03:20 es un sistema gracias al cual los profesores cobraban más cuantos más alumnos tenían matriculados así funcionaba de hecho el Instituto de Derecho Público del que salieron esos másteres supuestamente fraudulentos de Montón o

Voz 2 03:31 el ex presidente madrileño Ignacio González quiere volver a su puesto de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid ha pedido el reingreso mientras se le investiga por diez presuntos delitos de corrupción en Rusia hoy se reúnen el presidente Putin y Erdogan para hablar de la guerra en Siria concretamente

Voz 0858 03:47 el último bastión rebelde en la provincia de Idlib bajo la amenaza de un ataque inminente del régimen de Al Asad

Voz 2 03:52 en Cuba el presidente Díaz Cano reconoce que el diálogo con Estados Unidos está en retroceso desde que llegó a la Casa Blanca

Voz 5 03:59 mantienen está está hoy la actitud del Gobierno los Estados Unidos según lo ideal un robo ya que preguntar al presidente de los Estados Unidos si quiere dialogar con cubos hice quiere dialogar con Cuba no puede ser una posición prepotente

Voz 0858 04:14 lo ha dicho en su primera entrevista en la que él también ha confesado que con su antecesor con Raúl Castro habla prácticamente todos los días

Voz 6 04:21 no sé si yo estaba ah sí

Voz 2 04:47 el Hessel Tom Waits que también se ha arrancado con el Bella Ciao el canto partisano reconvertido ahora en un símbolo contra las políticas migratorias de Salvini o detrás

Voz 6 04:56 la Seijo juez

Voz 2 05:15 y en los deportes Juan Carlos Navarro recibirá hoy en Madrid la insignia de oro y brillantes de la Federación de Baloncesto San Pedro

Voz 4 05:22 el máximo galardón del ente federativo en agradecimiento a su que

Voz 1161 05:24 Herrera éxitos con las selecciones que más veces ha vestido la camiseta será un acto que vivirá en los minutos previos al inicio del segundo partido esta segunda fase de clasificación para el Mundial de China a las siete de la tarde España contra Letonia Scariolo cuenta con los mismos doce jugadores el viernes pasado perdían en Ucrania el primer partido de estas rondas clasificatorias

Voz 2 05:44 Sol y calor en toda España Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 05:49 la situación que se repite desde hace prácticamente a principios de septiembre añadiré los chubascos tenemos algunos y a esta hora en provincias como Albacete Cuenca entre Murcia y Alicante pueden ser intensos en cualquier punto del sureste peninsular durante la tarde ganarán protagonismo en prácticamente todos los sistemas montañosos de la península precaución porque existe riesgo de aguaceros y también granizo pero bueno en la mayor parte del país casi toda la jornada va a hacer sol el fresco de ahora se convertirá en calor y un poco de bochorno durante la tarde

Voz 1727 06:17 son las ocho y seis las siete y seis en Canarias

Voz 3 06:23 entre ustedes queremos que cada vez que entre en nuestra así estaciones de servicio encuentre esa energía que necesitas algunas veces tienen los carburantes más eficientes tras recoger tu paquete en uno de nuestro está Amazon locales la energía también es encontrar el recargo que buscas cuanto todo está cerrado el tenedor que suscribió el aroma del mejor cafés distrito o encontrar un punto de auto caso de recarga eléctrica porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes en Repsol inventé el futuro

Voz 9 06:56 de cara todos tenemos un día a día lleno de retos como encontrarte de repente todo luna rota pide cita en Carlas punto es no te preocupes porten Carlyle nos encargamos de todo el realizamos todos los trámites con tu compañera de Segur Caixa

Voz 10 07:09 Carlas repara que fue primero

Voz 3 07:11 el huevo o la gallina antes porque nadie sonríe las fotos antiguas cuál es mi porta vasos en el cine adónde vamos de dónde venimos

Voz 11 07:20 algunas preguntas no tienen respuesta

Voz 3 07:22 porque no tiene una aumento del uno al treinta de Setién

Voz 11 07:25 Brett tienes un Audi seminuevos desde que entre mil novecientos euros se creado en ciento diez puntos con dos años de mantenimiento Audi garantía extendida encuentra lo en Audi selección plus punto es Red de Concesionarios oficial

Voz 12 07:36 saudí

Voz 4 07:37 buenos días en el sorteo del sueldo lazo del fin de semana celebrado ayer el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido

Voz 13 07:49 veinte mil cincuenta y tres

Voz 2 07:52 sería

Voz 13 07:54 cuarenta y seis

Voz 3 07:56 asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos fue el dato de dos mil euros al mes durante diez años mueres consultarlos en juegos once punto es hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta de día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple la vida está llena de oportunidades para conseguir lo que deseas para ti y tu familia y la cuenta de ahorro de National neerlandés es una de ellas contratarán con un cero cuatro por ciento de interés uno de los más altos del mercado y sin restricciones abrirla es muy fácil y si lo haces ahora tendrá una bonificación de treinta euros visita N en espana punto es y consulta condiciones National Neverland en todo importa

Voz 12 08:37 la siesta dije cinco minutitos más las

Voz 14 08:41 vacaciones dicen una semanita mapa

Voz 4 08:44 pues yo digo ahora mismo lleva del el nuevo Seat Arona con todo el equipamiento en tecnología y seguridad por trece mil novecientos euros

Voz 15 08:53 sí este mes continúan las ofertas exclusivas en unidades limitadas en toda la gama Seat

Voz 1 09:02 la Cadena SER

Voz 1722 09:09 bueno este es un contrato que viene de la de la anterior Gobierno se detecta efectivamente este contrato de proyectiles para para rever saudí efectivamente lo que hace la ministra de Defensa es trasladar la voluntad de paralizar este contrato

Voz 1727 09:22 un contrato heredado de decía anoche el presidente en laSexta un contrato que no se va a cambiar ni éste ni otros esta redacción ha podido saber que el Ejecutivo no contempla dar marcha atrás a ninguno de los demás contratos para vender armas a Arabia Saudí que autorizó el Partido Popular Mariela Rubio buenos días buenos días Pepa nada se revocará sino hay una resolución vinculante de Naciones Unidas una decisión común europea en este sentido

Voz 1450 09:45 sí así lo han confirmado a la SER fuentes de la Junta Interministerial de material de defensa un órgano que se va a reunir el próximo miércoles y que es responsable de autorizar denegar exportaciones de armas esta Junta descarta tú lo mencionabas la revocación de licencias ya

Voz 1727 09:59 ideas por el Gobierno anterior también

Voz 1450 10:02 el decreto de un embargo o de una suspensión cautelar de futuras ventas después de que la intentona de Robles de paralizar el envío de cuatrocientos bombas y el efecto que esta tuvo sobre la continuidad del contrato de las cinco corbetas de Navantia estas mismas fuentes aseguran a la SER que desde ahora se evitará cualquier sobresalto de este modo precisan es textual no se hará nada drástico con las exportaciones Arabia Saudí no se hará mientras no haya una resolución vinculante de Naciones Unidas o en su defecto una posición común de la Unión Europea en ese sentido es decir España no pretende tomar ninguna decisión unilateral que implicaría estima el gobierno un altísimo coste

Voz 1727 10:38 con Mariela además de las ya famosas cuatrocientas bombas que otros acuerdos están ejecutándose o pendientes de ejecución pues sí

Voz 1450 10:45 sólo el año pasado se autorizaron licencias de exportación de armamento los saudíes por valor de quinientos millones de euros recordamos que el argumento dado por el Gobierno para no paralizar el envío de las cuatrocientos bombas con guiado la SER fue el de que por la precisión del armamento quedaba descartado que éstas pudieran causar víctimas civiles en Yemen pues se da la circunstancia de que la mayor parte de la munición que España tiene previsto exportar a Riad no puede ser considerada armamento de precisión de los quinientos millones de euros en armamento autorizado es decir ya con licencia

Voz 1389 11:13 la mayor parte ciento noventa y siete millones

Voz 1450 11:16 corresponde al capítulo de munición tradicional es decir la destinada a ametralladoras piezas de artillería obuses cañones morteros o armas contra Caja

Voz 1727 11:24 asunto éste sobre el que escuchamos al presidente anoche decir lo hemos vuelto a escuchar en la portada que la ministra de Defensa tomó la decisión de paralizar el contrato sin medir las consecuencias y este mediodía la ministra no va a estar por problemas de agenda dice su equipo en el acto que Pedro Sánchez ha convocado para celebrar los cien días de Gobierno tenemos que sacar alguna conclusión de esa ausencia Inma Carretero buenos días

Voz 0806 11:48 Ellen buenos días en el entorno de la ministra niegan que tenga nada que ver con las palabras del presidente argumentan que Robles tiene fijada desde hace más de un mes una reunión en el consejo del Ejército del Aire pero lo cierto es que con su ausencia la ministra evita ser el centro de todas las miradas después de haberse resistido todos estos días a admitir que el Gobierno ha rectificado su anuncio sobre las bombas esta actitud Pepa ha indignado algunos ministros ya miembros del PSOE ya repitió ayer el presidente en la sexta que la política es compleja hay precisamente para pasar página de todo esto ha organizado hoy la Moncloa este acto del medio día han querido generar expectación porque aseguran que habrá un anuncio importante el objetivo fundamental es proyectar hacia el futuro la acción del Gobierno el lema de la convocatoria es avanzamos aunque ayer Pedro Sánchez volvió a dejar abierto el escenario electoral

Voz 1027 12:37 en el momento en el que prime el conflicto

Voz 1722 12:40 la discrepancia Hinault el acuerdo con Unidos Podemos con tubos catalanes con el Partido Nacionalista Vasco lógicamente el Gobierno de España tendrá que convocar elecciones ahora descartan dos mil

Voz 2 12:49 Nacho

Voz 1722 12:51 pero es que esa pregunta insisto

Voz 4 12:53 yo tengo ochenta y cuatro diputados Ona yo Luque

Voz 1722 12:56 a hacer es lo que estoy haciendo y apeló a la corresponsabilidad

Voz 0806 13:00 así que no descarto nada el presidente que de este modo presiona a los socios de la moción de censura que no quieren elecciones

Voz 1727 13:06 gracias Inma el presidente con Ana Pastor en el objetivo insistió mucho anoche el presidente del Gobierno en que la política es materializar unos ideales dijo que la política es compleja que es materializar unos ideales en este asunto Jabois buenos días qué tal buenos días fue muy explícito al final dijo tuve que elegir elegir fue decidir apostar por los puestos de trabajo de Navantia

Voz 1389 13:28 hay que decir que con el estómago yo no sé Gobierno mejor

Voz 1727 13:31 la la cosa cambia bastante esto

Voz 1389 13:33 no sólo nos lo vino a decir kitsch al alcalde de Cádiz cuando se quejó de que le ponían sobre la mesa dos diré más perverso

Voz 1727 13:38 el armas o comer pan

Voz 1389 13:41 o Paz lo que hizo ayer el presidente de gobierno fue ser más cauto que en política también se pueden respetar como ser más cínico diciendo que la responsabilidad del Gobierno terminaban las fronteras fíjate que parece una declaración ya se salvando todas las distancias muy propia Donald Trump en contra el proteccionismo proteccionismo hasta en la culpa verdad y como no se puede serlo todo el Gobierno ha tenido que aprender esta lección un poco a a golpes fíjate las guerras no se dividen entre quienes las hacen por placer o las hacen por necesidad como tampoco hay bombas sin estudios bombas con estudios tampoco se puede decir que una vez vendida la bomba lo que hagan con ella fuera de tu país es algo

Voz 1727 14:16 la no depende de ti porque parece que el presidente parece que sí

Voz 1389 14:20 la dejando abierta la posibilidad de que con esas bombas se puedan

Voz 1727 14:23 llegar a hacer medicamentos no estamos en ese es el alopecia además contradice la ley que regula la venta de armamento militar en España que dice explícitamente que hay que tener garantías de que no se va a utilizar contra población civil indefensa aunque qué garantías nada ataca por

Voz 4 14:35 el defensa puede garantizar eso ha debido

Voz 3 14:38 entre veinte las bombas no van siempre donde uno las manda hasta mañana hasta un beso hoy por hoy bueno

Voz 1727 14:49 de las ocho y cuarto las siete y cuarto en Canarias cuando dejó la política Esperanza Aguirre pidió en un primer momento volver a su puesto en el Ministerio de Industria Cristina Cifuentes pidió regresar a su plaza en la universidad y ahora Ignacio González solicita el reingreso como funcionario en el Ayuntamiento de Madrid tienen todo el derecho lógicamente es su puesto de trabajo pero llama la atención que los adalides de la economía liberal y de mercado buscarán en su juventud la seguridad del empleo público del puesto para toda la vida en fin que González investigado por corrupción en instituciones públicas pide volver a la Administración Ana Terradillos buenos días

Voz 0806 15:22 los días a partir de ahora Ignacio González está pendiente del visto bueno de la administración que dirige Manuela Carmena el presunto cabecilla de la trama Lezo pidió su reingreso en el cuerpo de funcionarios de Madrid el pasado mes de agosto siguiendo los pasos de Cristina Cifuentes que también solicitó su reingreso en la Universidad Complutense de Madrid después de que tuviese que dimitir acorralada por él caso del master el caso Lezo llevo a González a estar doscientos días en prisión provisional la Audiencia Nacional en la Fiscalía Anticorrupción sostienen que hay indicios suficientes de que el ex presidente de la Comunidad de Madrid cobró comisiones millonarias a cambio de contratos públicos Ike también participó en la presunta financiación irregular del Partido Popular solamente por la compra de la firma Emi Sao por parte de lado que fue el Canal de Isabel Segunda

Voz 1727 16:07 sí se pudo repartir cinco coma cuatro millones

Voz 0806 16:10 euros y sobre el caso máster tenemos novedad

Voz 1727 16:12 la de la Universidad Rey Juan Carlos va a liquidar el sistema que implantó el ex rector Pedro González Trevijano para gestionar

Voz 1027 16:18 los un sistema que implicaba que los

Voz 1727 16:21 profesores cobraban más o menos dinero en función del número de alumnos que permitió crear chiringuitos como el de Álvarez Conde con los másteres presuntamente fraudulentos es una información

Voz 1275 16:32 Laura Gutiérrez buenos que pasa más alumnos más dinero hasta el curso pasado siendo un máster había más de cincuenta alumnos los profesores cobraban ciento cincuenta euros por horas de treinta y cinco en cincuenta ciento veinte es el sistema que implantó el rector Trevijano en dos mil diez decidió que la docencia en los másteres se pagaría como horas extra

Voz 16 16:46 esto es una anomalía muy grande esto no ha pasado en otras universidades y la única tutela debía venir por el quiénes han hecho más dejación de funciones que era el equipo rectoral encargado de supervisar la calidad la financiación y todas estas cuestiones pero el rector era Pedro González Trevijano

Voz 1275 17:03 es Luis Ayala catedrático de la Universidad que asegura que el sistema de Trevijano ha tenido consecuencias

Voz 17 17:07 pero esto ha supuesto un déficit importante en el

Voz 16 17:10 sistema de control de calidad hay más buenos que sin pero luego másteres de baja calidad que apuestan por su continuidad simplemente intentando inflar el número de Alonso

Voz 1275 17:21 la nueva vicerrectora de posgrado confirma a la SER que ya no habrá esa posibilidad de inflar alumnos porque el actual rector ha dado orden para invertir este proceso gracias Laura

Voz 1727 17:29 todo este episodio quién no ha dicho ni palabra es precisamente Pedro González Trevijano Javier Álvarez buenos días ahora González Trevijano es magistrado en el Tribunal Constitucional ha llegado hasta allí hasta el tribunal de garantías el escándalo de los másteres

Voz 0689 17:42 pues este escándalo ha llegado a los pasillos del Tribunal Constitucional pero su esencia Pepa se escapa del control de los magistrados no es un asunto que condicione la vida del tribunal de garantías NYSE comenta por los pasillos nada comparable Nos dice con la polémica que se desató con el que fue presidente de la institución Francisco Pérez de los Cobos el hecho de que haya sido durante once años el rector de la universo Iradi quién puso en marcha el polémico instituto no ha causado efectos en los jueces eso sí pocos se creen en el ámbito académico que no se enterase de nada sino que más bien lo tolerarse Ocón sintiese o simplemente miró hacia otro lado el caso es que su paso por la Rey Juan Carlos no está cuestionado por el Tribunal de Garantías aunque los escándalos derivados de este pueden hacer mella en su candidatura a presidir el Tribunal Constitucional en dos mil veinte nadie habla de ello pero todos lo piensan Trevijano no es un juez de carrera es un catedrático conservador muy ligado al Partido Popular y a sus líderes más carismáticos amigo de Fuentes de Mayor Oreja fue Gallardón quien le propuso como magistrado al Constitucional en la cuota que le corresponde al Gobierno y en dos mil trece dejó la universidad

Voz 0789 18:43 en estos once años ha asegurado

Voz 0689 18:45 Altadis que luego cultivó siendo rector aunque su paso por la Universidad Rey Juan Carlos no parece muy relevante para él mismo Si se tiene en cuenta Pepa que en su currículo oficial del Tribunal Constitucional sólo hay una mención a esta etapa once años como catedrático dice de universidad a secas nada de su rectorado cursos impartidos proyección universal

Voz 2 19:05 gracias Javier bueno Florens Iman Cut el primero en Estados Unidos ha causado diecisiete muertos y seguro que les suena más porque llevamos hablando del muchos días al tifón Man Cut le hemos prestado bastante menos atención a pesar de que está siendo mucho más devastador

Voz 18 19:26 fue en Filipinas ha causado cincuenta y nueve muertos que sepamos en China de momento dos

Voz 2 19:32 Rafa Muñiz buenos días buenos días Se trata de la peor

Voz 4 19:34 tormenta del mundo en lo que llevamos de año

Voz 19 19:37 ruta arrasado Filipinas donde los corrimientos de tierra provocados por el tifón han sepultado a una treintena de mineros mientras dormían en barracones

Voz 17 19:46 aunque su devastación se ha notado aún más sencillo

Voz 4 19:49 vaya

Voz 20 19:52 sangriento

Voz 4 19:54 se han llevado por delante edificios en construcción tienes que han anegado centros comerciales enteros ya han dejado atrapadas a miles de personas entre ellas a Vicente todos en los hoteles con mucho viento con mucha agua hizo en circulación en la calle ni de coche ni de piratería en Estados Unidos Florence ha dejado casi una veintena de muertos el último un bebé al que le ha caído una rama encima

Voz 19 20:25 lo que comenzó

Voz 4 20:26 es un huracán se ha convertido ya en depresión tropical y amenaza con desbordar ríos enteros Trump visitará esta semana las zonas afectadas

Voz 1727 20:37 son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:45 Laura Gutiérrez qué tal buenos días veintiún grados ahora mismo en la en sigue el calor en Madrid pero se anuncian cambios para esta noche chubascos tormentosos que pueden ser localmente intensos el Ayuntamiento de Madrid ha pedido información al juzgado sobre la situación legal ahora mismo de Ignacio González fuentes municipales confirman la información que les avanzado esta mañana la SER que este verano el ex presidente de la comunidad imputado en el caso Lezo pidió el reingreso en el cuerpo de funcionarios del consistorio el ayuntamiento que dirige Manuela Carmena está a la espera ahora mismo de recibir esa información judicial para decidir sobre ese reingreso que sólo se paralizaría precisan en el caso de que existe la rehabilitación otra edil de Manuela Carmena que le hace a su decisión de presentarse a las municipales del año que viene bajo una agrupación propia distinta a la de Ahora Madrid Monserrat Galcerán se ha sumado en las últimas horas a los que desde dentro han levantado las espadas contra el alcaldesa dice esta edil concejala del distrito de Tetuán que la decisión de Carmena es volver a lo peor de los tiempos aristocráticos Virginia Sarmiento buenos días

Voz 21 21:44 buenos días Galcerán se muestra en contra de lo que considera una propuesta de amigos que se creen mejor que los demás y que se ven legitimados para imponer unas políticas hacía estas declaraciones en un acto público este domingo en el polideportivo Triángulo de Oro la concejal presidenta de Tetuán de Ganemos apuesta además por unas primarias abiertas como ya lo hizo Romy Arce concejal de abonos

Voz 1027 22:02 Ares

Voz 22 22:03 voy a seguir defendiendo al igual que el resto de mis compañeros en Ganemos vamos a seguir defendiendo un proceso de primarias como el que se hizo en el dos mil quince al cual se presentó Manuel al frente de una candidatura no ir desde luego creo que es lo que se tiene que hacer tiene balas en presente un proceso de primarias junto con otros candidatos o candidatas porque esto pues no es un proyecto de carácter personalista no

Voz 23 22:25 declaraciones que si hace unos días en Hoy por Hoy Madrid

Voz 2 22:27 la presidenta de Arganzuela Usera Galcerán añadía que el programa salga de las reuniones que se puedan tener e insistía en que se respete la heterogeneidad del grupo municipal

Voz 1275 22:38 es el lunes es diecisiete de septiembre más noticias que repasamos en titulares

Voz 21 22:41 los GEO han rescatado esta madrugada el cadáver de un joven de veinte años que desapareció ayer por la tarde en la laguna de Vicálvaro mientras se bañaba con unos amigos todo apunta a una muerte accidental aunque la policía está investigando los hechos

Voz 1275 22:51 el PP de Boadilla llevará al pleno una moción para pedir a Fomento que aclare si el estudio para llevar el Cercanías al municipio está incluida dentro del Plan Integral de Mejora dos mil dieciocho dos mil veinticinco aseguran que preguntaron al ministro en agosto pero aún no han recibido respuesta

Voz 21 23:03 los murciélagos serán protegidos en Leganés porque se quiere que funcionen como control natural de plagas como la profesionalidad del Pino o los que elevó tomos se instalarán las cajas refugio para ellos y así se evitará el uso de insecticidas y otros productos

Voz 1275 23:15 así Madrid recibe esta tarde la selección española de baloncesto desde las siete de la segunda fase de clasificación lo contamos enseguida en los deportes

Voz 4 23:24 deportes

Voz 3 23:27 en Hoy por hoy cabe qué tal buenos días

Voz 1161 23:31 a Laura como tú decías es el segundo partido de la segunda fase de clasificación para el Mundial de China dos mil diecinueve a las siete de la tarde España Letonia en los minutos previos Juan Carlos Navarro va a recibir además en el Bicing encender la insignia de oro brillantes de la Federación el máximo galardón federativo en agradecimiento su carrera ya éxitos con la selección Navarro recordemos es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección superando al mítico de pie el año pasado en fútbol Getafe vencía anoche al Sevilla cero dos en el partido que cerraba el domingo doblete de Ángel

Voz 4 23:57 compañeros como tengo yo a mi lado como Jorge Ortí o con otro jugador que que tengo esa facilidad de marcar goles Rubén todo más fácil

Voz 2 24:04 lo después de cuatro jornadas el Real Madrid según

Voz 1161 24:07 juntos del Barça Getafe quinto en puestos de Europa League el Atlético es octavo cinco puntos Rayo Un partido menos y Leganés con sólo un punto están en descenso a segunda división en la que después de cinco jornadas el Alcorcón es noveno y el Rayo Majadahonda décimo tercero

Voz 4 24:20 Mercedes Mercedes patrocina ahora apunta Emilio ofrece la información del trafico elija la mejor ruta ocho

Voz 1275 24:30 a cuatro minutos de la mañana vamos de nuevo a las carreteras DGT María Herrero buenos días

Voz 24 24:34 buenos días pues ahora mismo estamos muy pendientes un accidente que se acaba de producir en la cuarenta y dos de entrada a la capital a su paso por Getafe que genera dos kilómetros de retenciones por lo demás sigue el tráfico intenso en las entradas por la A uno San Sebastián de los Reyes ya está todo Manoteras por La dos en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares por la cuatro en Valdemoro en Pinto en San Cristóbal de los Ángeles por la cinco Navalcarnero Móstoles Alcorcón y Campamento por las seis desde Las Rozas hasta el Plantío también en puerta ayer ahora ambos sentir también en la entrada por la M607 en Colmenar Viejo Tres Cantos además en la M40 densidad circulatoria de Marín en los túneles de El Pardo y Montecarmelo hacia el A1 entre Vallecas y Coslada hacia helados en Villaverde hacia cuatro y en el barrio la fortuna ahí Pozuelo en dirección a la carretera de A Coruña

Voz 1275 25:15 vamos a ver cómo está el tráfico en la capital plantea Margarita Pérez buenos días

Voz 25 25:19 hola muy buenos días somos no puede ser complicado más el tráfico está ahora en la zona norte de la ciudad en general al margen de los problemas que se mantienen en otros movimientos por la zona sur y en general en todos los accesos que conectan la periferia con el centro pero por esa zona norte tenemos que destacar el entorno los aledaños al nuevo norte nudo de Manoteras la zona del Nudo de Colmenar también con complicaciones en la conexión de la avenida del Cardenal Herrera Oria con esa zona de la M607 por lo tanto con muchas complicaciones y vienen al centro conviene evitar en todo momento el área de la plaza de España problemas para acceder a la Gran Vía y también en la conexión con la calle de la Princesa

Voz 1275 25:55 si viajan en metro recuerden que el tramo entre las estaciones de Hospital del Henares y estado metropolitano de la línea así debe está abierto desde el pasado sábado

Voz 3 26:04 qué coche compraría Si donde elige Mercedes

Voz 1804 26:06 elige Mercedes Benz Madrid el mayor concesionario de la marca en nuestra comunidad con siete centros y más de cuatrocientos profesionales a tu servicio con el mayor stock Mercedes y Smart somos el único AMG Performance Center de Madrid y cumplimos con la atención calidad y servicio de la marca porque llevamos estrella dentro encuentre no se Mercedes Benz Barry punto es o Alcalá Bravo Murillo Don Ramón de la Sierra Nevada en Pinto o en el Smart Enter de Serrano Mercedes Benz Badri la filial de Mercedes Benz España novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 3 26:35 con un PNV por la puerta grande de Las Ventas

Voz 12 26:39 desnudo Madrid filial de PNV España te invita un evento irrepetible donde podrás encontrar más de doscientos BMW kilómetro cero con hasta un cuarenta por ciento de descuento acerca de la plaza de toros de Las Ventas sólo el viernes veintiuno Sábado sábado veintidós de septiembre te vas a perder esta oportunidad única

Voz 3 26:54 Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso imprescindible para la vida por eso sea ha propuesto el reto de nuevo al gastar ni una gota y quiere que su salida

Voz 12 27:04 lo sacan lo mismo echarle una mano a Matilda y el agua es una labor de Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda Arreaza dos mil cien mil ochocientos tres mil no son sólo cifras son los gastos de hipoteca que nunca de viste pagar reclama los mire cita en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro abrimos oficinas en el centro comercial Plenilunio yate cuánto tiempo

Voz 1450 27:30 cobrado de más riesgos asociados

Voz 12 27:33 ambos lo fácil de dónde vienes con el mal

Voz 3 27:35 el teléfono de compras pues de ahorrar con mi superpoderes de compra como muy fácil ahorro mucho cada día comprando en el hipermercado Leclerc sí que esto también puedes

Voz 1727 27:45 los superpoderes de compra de Leclerc donde cada día

Voz 3 27:48 la Artiles calzados y accesorios Jordi Tiscali

Voz 15 28:00 pero el coche tengo está eh es mi nuevo Nissan IMI ha salido regalado con los descuentos y Comsa tenían agosto agosto judíos haberme avisado Ruth tranquilo que acaban de ampliar la campaña hasta final de mes para que hagas el agosto en septiembre

Voz 4 28:15 sólo en ibérica Enric concesionario oficial Nissan en Madrid Alcobendas y Coslada

Voz 1389 28:20 si eres autónomo y tienes una guardería no poner

Voz 12 28:23 esta de música de espera no porque piensa por eso porque los autónomos pienso

Voz 26 28:30 llega Yoigo negocios con lo mejor para los profesionales la fibra con la red más rápida inmóvil con gigas infinitos informa en el diecisiete cero cero pienso luego Yoigo

Voz 14 28:41 Abed y cariño tú inventó de La Rondilla su momento hubo un dictado mejor que los momentazo escogiendo sus tampoco tanto

Voz 27 28:48 las mejores ofertas para tus grandes momentazo se empiezan en ahorra más como las patatas artesana salir de todos por el cincuenta euros ahora lo bueno

Voz 1275 29:00 minuto un minuto para las ocho y media esta tarde a partir de las siete y media el Colegio de Arquitectos de Madrid esta casa Radio Madrid organizan una jornada de debate sobre grandes ciudades un debate en el que participan el decano del COAM el director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona donde se hablará de sostenibilidad de Urbanismo Movilidad o de ruido a las siete media en la sede del Colegio en la calle Hortaleza el centro de la capital con entrada libre hasta completar aforo y esta noche sube por primera vez al escenario en España a la banda

Voz 4 29:36 el estar a las ocho sala nazca tenemos ahora mismo veinte grados en el centro de Madrid

Voz 1 30:03 la encamina ese

Voz 1727 30:11 son las ocho y media a las siete y media en Canarias es lunes y los presidentes de Rusia Turquía se reúnen hoy para hablar de la guerra en Siria

Voz 1027 30:18 la ofensiva que prepara Lassad sobre el uso

Voz 1727 30:20 Timo bastión rebelde es la provincia de

Voz 2 30:23 Lippi donde viven más de dos millones y medio de personas aquí el que se reúne es el ministro de Universidades Pedro Duque con los rectores su primer encuentro la cita llega en medio del escándalo por los másteres fraudulentos de Pablo Casado y la ya dimitida Carmen Montón importante que va a hacer hoy Pedro Sánchez según La Moncloa en el acto que ha convocado para este mediodía lo hará junto a la mayoría de sus ministros bajo el lema avanzamos un acto para reivindicar su gobierno después de la semana más complicada

Voz 1804 30:59 dedicada a los que hizo a los retrovisores los imprevistos al aparcar de oído

Voz 3 31:04 dedicado a todas las familias que tienen un poco de Fame

Voz 2 31:08 con Family sacó unos ahora ya hasta el treinta y uno de octubre tendrás toda la protección que necesitas contó dos

Voz 12 31:13 si la alarma entre muchas más ventajas informa ten Caixabank Caixabank

Voz 2 31:23 la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa

Voz 0789 31:27 buenos días a todos Roberto Alcázar y Pelegrín salieron de caza mayor a la búsqueda del elefante blanco ya han regresado con un par de conejito en el morral iban a por el plagio de la tesis del presidente ya

Voz 1027 31:37 vuelto con simple reparos a la calidad de visados

Voz 0789 31:39 sí con esta oposición de bisutería no llegaremos a nada me decía un empresario importante ferviente seguidor de ciudadanos pero me lo decía por lo bajini alguien que tuvo galones en el PP me otra confidencia critica también por lo bajini no hemos ganado nada poniendo pegas a la exhumación de Franco fíjate lo que ha hecho Macron con las torturas en Argelia y nadie le ha acusado de reabrir bien las heridas y eso que allí hay una extrema derecha muy potente ni les cuento a cuantos socialistas de pedigrí les he oído decir que a Pedro Sánchez Moncloa cegado que comete un gran error al no convocar elecciones pronto o que los de la venta de armas a Arabia Saudí es un monumento a la descoordinación dicho todo esto por lo bajini claro mis colegas catalanes me cuentan que les duelen los dos de escuchar soberanistas de rompe y rasga suspirar por algún acuerdo que acabe con esta locura por lo bajini naturalmente el escritor Fernando Aramburu ayer en el diario vasco decía mucha gente de la izquierda abertzale me ha confesado que patria le había gustado mucho pero lo decía en secreto por supuesto es la segunda voz palabras que se pronuncian mirando a los lados por si hay moros en la costa como en los viejos tiempos cuantas racionalidad Despres

Voz 3 32:43 claro

Voz 1727 32:47 para no significarse como en los viejos tiempos hablando por lo bajini pues aquí vamos a hablar por lo al TIM y con Antón Losada bos días con Lola García bon día a día y con José Antonio Zarzalejos buenos días gesta que a mi lado buenos días

Voz 2 33:00 a uno en Radio Barcelona Lola en Radio Galicia Antón en Radio Madrid

Voz 1727 33:04 Zarzalejos como visteis anoche al presidente Zarzalejos

Voz 1027 33:09 bueno no no me pareció la entrevista más brillante que la abordado yo les evita todavía afectado seguramente por los acontecimientos de la semana anterior yo distinguir iría tres en tres tres entrevistas en una una sobre la tesis en donde no hubo prestaciones nuevas era previsible que dijese lo que lo que dijo con un con independencia de un extremo que sí me parece interesante no va a haber querellas de carácter criminal puede que la salida de carácter civil a lo a determinados medios la segunda entrevista foros sobre las contradicciones ya ahí y me pareció que el presidente no tuvo un buen argumentario para sacar la cara o defender especialmente la ministra de Defensa tampoco a la ministra de Justicia malamente a la portavoz del Gobierno nos dejó un poco de eso colocados con su silencio sobre las palabras de Borrell iba acerca de los del de de la prisión preventiva y finalmente hubo una tercera entrevista que es la parte final que es el futuro y ahí yo creo que el titulares que el llano dice que va a acabar la legislatura dos mil veinte Hinault sea atrever a decir si el año dos mil dieciocho va a haber o no va a haber elecciones

Voz 1727 34:32 sí he tocado en lo personal eso era evidente fue muy evidente durante la entrevista Lola que insistía continuamente en que la política es complicada y compleja no lo que pasa es que también estaría bien que insistirán en eso cuando están en la oposición no porque es verdad a la política es complicado

Voz 23 34:48 nada muchas veces pues la acompasar los valores Si las promesas a la realidad es mucho muy muy complicado yo creo que que efectivamente estuvo demasiado a la defensiva no hubo para llevar tan poco tiempo en el Gobierno normalmente pues un presidente lleva digamos la voz cantante en la entrevista no tienes tienes muchas cosas en proyecto tienes todavía la ilusión intacta de la gente aquí pues en fin puedes copar la entrevista de de otra manera y creo que estuvo demasiado a la defensiva es verdad que si veías el reportaje anterior sobre las contradicciones que soltaba demoledor pero tienes que llevar un argumento sobre por qué se producen esas contradicciones pues efectivamente no sólo porque la políticas complicadas sino porque bueno venimos de siete años de de prácticamente in inacción en muchas muchos temas cuándo intentas pues revertir de decisiones au o cambiar cosas cuando haces cosas es cuando te complican la vida no entre comillas bueno pues es ese discurso de yo creo que también lo tenía que haber desplegado de alguna forma no Antón bueno

Voz 0199 36:01 es evidente que para decir que la política es complicada ya teníamos a Mariano Rajoy nunca además Lucía más normalmente con más gracia pero aparte de eso yo voy a disentir un poco porque a mí no me disgustó tanto el presidente poner un poco progubernamental en este caso

Voz 29 36:16 yo creo que

Voz 0199 36:18 básicamente la mi las dos cosas que me gustaron de la entrevista unas que yo vi aún Pedro Sánchez que sigue siendo bastante conscientes de cuál es su situación y sobre todo tiene muy claro que los tiempos los marca él y él tiene el botón reactivación nuclear de las elecciones y que esto no le va a temblar el pulso al utilizarlo y yo creo que es muy consciente de la ventaja que da yo creo que efectivamente no explico bien las contra hippies Mena hay que explicar son errores asumen y punto que yo yo creo que es lo que tenía que haber hecho ahí

Voz 23 36:48 exacto a su error está

Voz 0199 36:52 no pasa nada es decir los gobiernos los presidentes del Gobierno incluso Pedro Sánchez se equivocan alguna vez y no pasa nada si admite con absoluta normalidad yo creo que en el caso el de la tesis yo entiendo el la afectación personal pero yo creo que también uno tiene que tener un poco un cierto escudo para protegerse de una situación como ésta donde efectivamente estás absolutamente indefenso pero también tienes que aprender a a tomar cierta distancia con de deportividad que determinados personajes se paseen por las televisiones hablando de plagio no sólo la única defensa que te puede tocar cuando alguien así te acusa de plagio cosechar tan reír a los locales no puedes convertirlo un drama

Voz 1727 37:32 algunos personajes que no tienen responsabilidades públicas los periodistas las las tenemos eh pero en los políticos de la oposición esta mañana escuchábamos e Ignacio Aguado de Ciudadanos

Voz 0199 37:43 esto ya es que no que que que utilizaba

Voz 1727 37:46 utilizaba este argumento que vamos a volver a poner para decir que había plagio de la tesis del presidente

Voz 30 37:53 no yo creo que es lo que tiene que hacer es pedir perdón El a los españoles como decía al principio él ha reconocido la Moncloa ha reconocido que ha plagiado casi un trece por ciento de su contenido al menos un trece por ciento del cuarenta por ciento pero la propia Moncloa reconoce que ha subido un trece por ciento

Voz 2 38:08 me parece ético yo no sé si es ignorancia o más Rugy sería no pero es tremendo

Voz 0199 38:12 sobre todo cómo te defiendes de esto es decir cuál es el cuál es la manera correcta de contestar esto sinceramente es es tomárselo a broma sinceramente no contestar pero bueno cada uno todas las cosas como como son Moncloa nunca debió a amenazar con acciones legales si no estás dispuesto a ir a los tribunales porque al final lo único que acabas haciendo es el ridículo un más allá de de de esos detalles insisto

Voz 29 38:37 te puedo estar de acuerdo con lo que he sido yo

Voz 0199 38:39 hay una cosa en el en todo el transcurso la entrevista que yo sí creo que es destacable no es que él yo creo que él tiene muy claro y se vio a un Pedro Sánchez que tiene bastante claro

Voz 3 38:49 es lo que tiene que conseguir

Voz 0199 38:51 para que es el aventura cae bien es decir con una convocatoria electoral en tiempo y forma y con una victoria electoral no que es conseguir revertir los aspectos por lo menos dar la sensación de que se están revirtiendo los aspectos más cuestionables de las políticas del anterior Gobierno estoy pensando fundamentalmente el tema de libertades y sobre todo en el tema económico por ejemplo para mí la entrevista la el titular más o la noticia que yo voy a una entrevista es que llovían presidente bastante seguro de que iba a poder sacar adelante sus presupuestos

Voz 1804 39:20 eh

Voz 4 39:21 a mí me ocurre justamente lo contrario no da vida claro me da la sexta lo que demuestra que el presidente no supo enviar un mensaje nítido ninguno y Thiago lo digo lo que cada uno tiene un titular no

Voz 1027 39:32 lo digo Lola porque claro cuando le pregunta a Ana Pastor que que hay de los supuestos dice que a él le gustaría me gustaría hombre y eso es una apuesta es una respuesta tan sumamente obvia que lo que cabía esperar

Voz 31 39:47 dijo algo más no no dijo nada más

Voz 1027 39:50 haciendo no lo hablo hablo de la política

Voz 31 39:53 la fiscal de los impuestos

Voz 1027 39:55 no vamos a ver Antón a cuando en junio estuvo en Radio Televisión Española dijo esta legislatura llegará a dos mil veinte ayer dijo que no día asegurar no aseguró que no hubiese elecciones este mismo año la clave de la cuestión es que el presidente nos remitió a su propia debilidad parlamentaria ya la corresponsabilidad que tenían en que él soportar la legislatura si hay ayuda o no hay ayuda dijo completamente Santiago pero si se pone el conflicto por delante del diálogo no tenemos en este momento ni una sola ni un solo indicio de que los Presupuestos Generales del Estado pueden salir porque aun en el supuesto de que prosperase la senda de déficit en el Congreso todavía no está reformada la Ley de Estabilidad Presupuestaria para retirarle el veto al Senado que tiene mayoría absoluta lo estará no antes del mes de julio es decir él en el mejor de los casos en el primero en enero va a estar con los presupuestos del señor Rajoy

Voz 0199 41:01 las señales por ejemplo la negociación presupuestaria entre Podemos

Voz 1027 41:04 el son yo creo que estamos tenemos noticia ahí déjame yo creo que yo sola

Voz 1727 41:07 cuente tenemos noticias seguimos hablando yo creo que está muy mal

Voz 1027 41:10 las yo creo que están muy paradas hemos

Voz 1727 41:12 pido saber exactamente eso que las negociaciones presupuestarias entre Unidos Podemos y el Gobierno están estancadas de momento dice la comisión negociadora de Podemos que el Ejecutivo no concreta supo es un sobre las reformas fiscales que que este partido propone para pagar los gastos sociales a los que se están comprometiendo es una información de Nieves Goicoechea

Voz 1450 41:35 a los negociadores de Unidos Podemos habían pedido medidas muy concretas al Gobierno como la obligación de que las empresas con negocios en el exterior tributen en España por los beneficios que obtienen unas cantidades que harán no se declaran porque están exentas ante Hacienda habían propuesto también que las rentas del capital las rentas del ahorro tributen más que ahora son agujeros fiscales dicen desde Unidos Podemos que el Ejecutivo debería modificar ya para obtener más ingresos dicen el problema según estas fuentes es que Hacienda no está concretando nada en estos días

Voz 23 42:03 a pesar de que sigue el intercambio de documentos

Voz 1450 42:06 el de correos electrónicos de llamadas telefónicas la impresión que tienen los interlocutores consultados es que el Gobierno por ahora no quiere hablar de impuestos se ha trasladado también al Ejecutivo este mensaje que se den más prisa en concretar medidas y están a la espera de que los miembros del Gobierno aceleren cambien de velocidad además hay medidas que ni siquiera habían pasado con la comisión negociadora y que sean anunciado por ejemplo el seis de septiembre cuando Pablo Iglesias anunció un acuerdo con Pedro Sánchez para bajar el IVA a productos básicos una medida que ni siquiera habían comentado los negociadores de Hacienda idea Unidos Podemos los días van pasando las dificultades de la tramitación parlamentaria de la senda de estabilidad no tienen visos de resolverse pero el presidente del Gobierno mantiene ante Bruselas que habrá un plan presupuestario concreto antes del quince de octubre

Voz 1727 42:50 no mantiene ante Bruselas y lo mantiene ante la opinión pública porque insiste Antón en que habrá Presupuestos que te pareces de esta evolución como nos decía

Voz 31 42:58 Nieves pasan los días y la comisión negociadora en acaba

Voz 1727 43:00 zar sí pero bueno a lo mejor Ladousse

Voz 0199 43:03 ahora por parte de Podemos debería aclararse con su líder porque sé lo que le molesta es que su propio líder avance medidas que no han pasado por la comisión es decir como la rebaja del IVA en productos sustancias que la avanzó Pablo Iglesias al presidente del Gobierno a mejor es un problema interno de Podemos más con problemas de negociación en cualquier caso yo creo que estamos asistiendo a las al a la puesta en escena típica de cualquier negociación presupuestaria no lo importantes que hay negociaciones yo creo que van en la buena dirección yo sí creo que va a poder presentar políticamente unos presupuestos antes de que acabe el año o a principios del año que viene otra cosa es lo que apunta muy bien José Antonio la la tramitación que se pueda revocar esa han absoluta normalidad del veto la posibilidad de que es la única ley que puede ser vetada por el Senado y que efectivamente puede haber una tramitación legal que yo creo también la va a poder a ver pero la cuestión es poder presentar un acuerdo y una mayoría que respalde esos presupuestos con eso encima de la mesa la legislatura el final de la legislatura está asegurada

Voz 1027 44:02 no yo creo que no solamente depende de Podemos que efectivamente tiene yo creo que un tomate interno

Voz 4 44:08 importa importan que es decir yo creo que

Voz 1027 44:10 de ahí no no no hay la suficiente coordinación tampoco interna sino también depende de los diecisiete votos de los partidos catalanes en el Congreso del Partido Nacionalista Vasco si es verdad que los partido el Partido Nacionalista Vasco se está por facilitar la senda de déficit de los presupuestos hay que ver sin embargo qué y cuáles son las condiciones ves sólo utopias en este caso de los partidos catalanes que son absolutamente vitales y quizás Lola tú con más autoridad que desde luego que yo puede puedes hablar sobre ello de tal manera que a mí me da la sensación de que esto está muy en el aire muy situación muy pero muy precaria no y que el Gobierno ha tenido que hacer un acto hoy a las doce de la mañana enviando las invitaciones el miércoles improvisando este acto en la Casa de América en Madrid bueno para remontar el vuelo por qué porque la semana pasada vale metió

Voz 31 45:09 plomo en las alas si si eso es eso es incuestionable pero creo que también tenemos que acostumbrarnos una cosa José Antonio esto que llamamos precariedad es la normalidad a partir de ahora cuatro cuatro diputados de trescientos cincuenta es es difícil es decir cosa que también hablamos de precariedad con cuando Mariano Rajoy co gobernado ciento treinta pero vamos a tener que acostumbra son pacto de investidura bueno vamos a tener que acostumbrarnos a eso es decir si algo algunos dicen que tenemos que acostumbrarnos que a partir de ahora va a haber gobiernos minoritarios apoyados en minorías muy exiguas muy escasas donde todo todo no hay que negociar pero vamos a tener que acostumbrar al Gobierno

Voz 1027 45:48 colisión que en España no ha habido gobiernos minoritarios compacto de la legislatura hay que tener en cuenta que este Gobierno que sale de una moción de censura no cuajó un pacto de legislatura que la anterior tuvo simplemente un pacto de investidura y esto no son fórmulas que se lleven en el resto pasé llevan coaliciones no yo creo

Voz 23 46:11 que introduciría un par de elementos más vamos a ver yo creo que tiene muy difícil realmente aprobar los presupuestos Pedro Sánchez pero hay un elemento que también le favorece que es que el resto de partidos que le apoyaron la moción de censura tampoco le interesan las elecciones porque no le interesan a Unidos Podemos no le interesan al PNV y no le interesan tampoco a los partidos catalanes

Voz 1727 46:35 si al PP le interesan a Ciudadanos

Voz 23 46:38 efectivamente sólo interesan a Ciudadanos pero es que para para los partidos catalanes que efectivamente pueden puedes puede poner sobre la mesa reivindicaciones en fin que que sean imposibles de asumir para

Voz 31 46:51 netamente banca pero más que por supuesto no

Voz 23 46:53 sí pero no sólo eso sino que además es que ahora mismo lo tienen ni candidato ni siquiera Un motivo por el cual presentarse a unas elecciones generales

Voz 0806 47:02 qué fin eh si estas implantando

Voz 23 47:04 la República es un poco complejo complejo de de de articular un discurso mientras tanto de presentarse a la el Congreso de los Diputados si puedes decir que te presentas para pedir un referéndum pero pero poco más no no entonces no