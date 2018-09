Hoy por Hoy (17/09/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno el Gobierno no contempla dar marcha atrás a ninguno de los contratos para vender armas a Arabia Saudí vi que autorizó el PP se lo estamos contando esta mañana en la Cadena Ser ni las cuatrocientos bombas de precisión que pretendió paralizar con poco éxito Margarita Robles ni el resto Javier Alonso

Voz 0858 00:40 no descartará las licencias ya concedidas NYSE dictará un decreto de embargo según fuentes consultadas por la SER desde ahora se evitará cualquier sobresalto y no se hará nada drástico ni de manera unilateral nada se revocará sin hoy una resolución vinculante de Naciones Unidas o bien una posición común europea en este sentía

Voz 1727 01:02 yo se lo encuentra cuenta también la Cadena SER Ignacio González solicitó en agosto su reingreso como funcionario del Ayuntamiento de Madrid es el equipo de gobierno de Carmena

Voz 0858 01:10 dando para comprobar si existe algún tipo de inhabilitación que le impide incorporarse a ese puesto el ex presidente de la Comunidad de Madrid y cabecilla de la Lezo según los investigadores ha pasado doscientos días en prisión provisional y está acusado de cobrar más de cinco millones de euros en comisiones ilegales

Voz 1727 01:26 sí

Voz 0858 01:28 la Audiencia Nacional ha decidido archivar la causa contra un hombre que se refirió a la familia real española como úteros y criminales en las redes sociales consideran los jueces que es libertad de expresión y el criterio además lo comparte de la Fiscalía Alberto Pozas

Voz 0055 01:42 en uno de esos vídeos Se refirió a la familia real como los Borbones de la perra usando adjetivos como familia de punteros criminales mafiosos corruptos con fortuna en paraísos fiscales frases similares a las que llevaron a la condena por injurias a la Corona en esta misma Audiencia Nacional por ejemplo a un militar retirado y al rapero Pablo él el juez Ismael Moreno ha decidido archivar el caso después de que lo haya pedido a la Fiscalía diciendo que se puede debatir sobre las responsabilidades institucionales y simbólicas del Rey aunque no sea imputable por la vía penal Eduardo Gómez de Red Jurídica es su abogado

Voz 4 02:11 a las papeletas para que la cosa llegase a función precisamente

Voz 5 02:14 porque la trayectoria que veíamos que estaban teniendo esto

Voz 4 02:17 tipo de casos en la Audiencia Nacional todavía está imputó

Voz 0858 02:19 al cargar en sus vídeos entre otros contra Pablo Casado y María Dolores de Cospedal y un juez de Gante en Bélgica decide hoy sobre la extradición del rapero oval Toni condenado a tres años de cárcel en España por apología del terrorismo también injurias a la Corona a la vista empieza a esta hora hay ahí está la corresponsal de la SER Griselda Pastor buenos días

Voz 6 02:36 hola muy buenos días en la puerta del tribunal donde hace escasos diez minutos aquí cada vocal tonic acompañado por sus abogados y un pequeño grupo de amigos

Voz 7 02:45 espera poder continuar en Bélgica aunque no ha hecho

Voz 6 02:47 las naciones aunque eso sí sus abogados han confirmado ya que si la sentencia no confirma esta posibilidad presentaron recurso

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 5 03:12 estoy en el capítulo de hoy

Voz 8 03:14 el presidente de gobierno esta fuerte firme porque el presidente de Gobierno

Voz 9 03:19 no habrá cambios en la política de venta de armas del Gobierno se mantendrán todos los compromisos de los gobiernos del PP salvo que la ONU emita una resolución vinculante sobre algún conflicto o haya aquí

Voz 2 03:31 europeo es la noticia que adelanta la situación era muy completo

Voz 8 03:35 nada fue están el Klar fue una nombre Junta la responsabilidad que tiene este Gobierno llega hasta nuestras fronteras años trajo

Voz 10 03:45 todo lo que puedan hacer terceros países una responsabilidad este porque eso es lo que considera el diagnosis decisiones en algunas ocasiones vale

Voz 8 03:52 ante complejas y difíciles nada él tienen ningún momento curris

Voz 10 03:59 pues efectivamente era ministra de Defensa es trasladar

Voz 8 04:03 la voluntad de paralizar este contra suenen Luri estoy en el que los bares

Voz 10 04:11 Elio a ministra toma esa decisión lo que es el impacto que puede tener en una seguir de contratos y de la relación económico comercial como el tercer país en este caso con Arabia Saudí por tanto el presidente del Gobierno en este caso yo en bueno pudo garantizar es que este Gobierno defiende los derechos humanos y defienden la paz

Voz 8 04:30 con todo este es un Gobierno lleno de energía

Voz 11 04:36 que se han encontrado mesas vacías un Gobierno en caída libre en el que la rectificación

Voz 8 04:43 en la cartera

Voz 10 04:48 cómo le preguntes por la tesis entonces Iker es el enemigo pues creo que estoy hecho cuatro-cinco preguntas incómodas rectificaciones no hay lo que puede haber es ruido

Voz 8 04:58 no de tiene alquilo el gobierno sabe que lo que está vendiendo son láser de alta precisión los triunfos no pero no se van a equivocar allí

Voz 2 05:21 venga

Voz 8 05:21 bueno las sumas CD y CD

Voz 2 05:29 y con Antón Losada Lola García

Voz 1727 05:33 Antón Zarzalejos y con Alfonso Armada que sigue a mi lado y hacía aspavientos cuando escuchaba la ministra portavoz diciendo eso de las armas no se van a equivocar Alfonso E matando a yemeníes flaquear a la historia por esa frase pasará a la Historia por esta frase yo creo que sí está claro es que dispara las armas

Voz 7 05:48 si no lo la preo

Voz 1727 05:50 cuenta con la que se habían encendido los ánimos de Zarzalejos yo ya Antón Losada es puede la oposición seguir mordiendo en el tema de la tesis del presidente una vez que el viernes en fin todos los programas habidos y por haber determinaron que no había plagio y luego está la opinión que recogía Zarzalejos la de algún catedrático sobre si es buena mala o ese aspira a la excelencia en la medianía

Voz 7 06:15 bueno es que no creo que sea un debate sobre la calidad de la tesis es que cuando cuando Rivera elige este tema en el Congreso que tenía otra pregunta prevista elige este tema no lo hace por por la calidad de la tesis sino que lo hace para sembrar dudas sobre la honestidad del presidente cuando se siembran dudas sobre la honestidad de Hay en lo lo malos que siempre queda algo es muy difícil aunque tú tengas argumentos aunque tengas pruebas al final siempre acaba quedando no esa esa espuma por encima de bueno algo habrá hecho y ahora creo que lo que queda es pero es que la tesis en realidad era muy mala y le pusieron una nota demasiado alta para lo que merecía bueno puede ser sí sí pero pero es que ese no era el debate he porque si fuera es el debate casi sería mejor que no tuviera tesis doctoral no si fin del problema el problema es cuando un político pues pues lanza determinadas acusaciones sin tener las pruebas en sede parlamentaria ojo en sede parlamentaria deja que eso pues vaya

Voz 1027 07:19 vaya Melendi dándose indeciso se vaya haciendo mientras corrige hasta tres veces su propio

Voz 5 07:23 sí cómo no

Voz 1027 07:24 claro y entonces es una política Albert Rivera claro ha corregido tres veces su propio

Voz 7 07:29 por qué es una práctica política que al final se acaba volviendo en contra yo creo que además es en en este caso está muy medido hay un primer paso que es contra el presidente y conseguir arañarle hilillo creo que en realidad el objetivo principal es casado en este caso con las circunstancias totalmente distintas porque es cierto que sí que se ha comprobado que Casado obtuvo un trato de favor por parte del Instituto de Derecho Público entonces bueno eso es una estrategia que efectivamente había otros temas que seguramente son más importantes para el país como por ejemplo el tema de las armas au dos temas que había sobre la mesa esta semana lo que se ha querido es sobre todo eso sembrar

Voz 1027 08:11 dudas sobre la honestidad de la reflexión

Voz 0199 08:14 la empresa de también muy interesante porque hasta un minuto antes de cambiar su pregunta lo más grave que estaba pasando en España era a Cataluña y Albert Rivera iba a plantear una pregunta porque en Cataluña estábamos poco menos que al borde de la tiranía y millones de catalanes se había sentido abandonados puso pero de repente todo eso desaparece y lo que interesa es la tesis del presidente del Gobierno

Voz 0858 08:36 no pero eso es una forma de fangos hicieran

Voz 1027 08:40 bueno que ahora conocemos que tenemos eso es de valorar es sí por supuesto que puede ser de vuelo más o menos más o menos que Cataluña es tan grave y además supongo que ahora lo son la tesis del Prestige pero no tesis del presidente es un tema más como el tema de cara de Carmen Montón comparecen igual como la de esto no me empiece esa pregunta es que cuando me preguntan ahora contexto entonces esto ya es una vía activamente yo no tú dialéctica montada sobre las interrogantes retóricas nombre función no te funcionan conmigo quiero decir con esto no me contestes ni hablar no lo segundo yo quiero decir que Iñaki Gabilondo advertido de lo que se hablaba por mágica es de la tesis del presidente del Gobierno por distintos motivos se venía hablando desde dos mil quince con las primarias Eduardo Madina se ha puesto en el Parlamento lo que en la calle en determinados ámbitos políticos amplios amplios Se hablaba así que acabamos de dar la referencia del ocho de agosto de una noticia a cuatro columnas en el en las provincias en las que la tesis se titula la tesis doctoral de Sánchez permanece oculta en la Universidad Camilo José Cela ya sabemos que esa información no bueno en no oye pero tuvo que le se la denegaron y tuvo que ir a las cuales no de transparencia si la noticia es ésa Lete la información yo te la doy eh o simplemente la la la consultas no

Voz 0199 10:11 concejal puede decir lo que quiera

Voz 1027 10:14 era era un asesor que le había negado que era le habían denegado hombre José Antonio primero no convirtamos la verdad verdad acabamos de heridos pero la de una ensenada algo ha quedado claro es que la tesis era de acceso libre y que había un hombre herido había que penó hombre no

Voz 1727 10:31 al autor para cualquier cosa propongo una cosa para no contribuir al ruido remata Zarzalejos argumento y luego tuviera palabra que te mato

Voz 1027 10:38 yo creo que lo que es definitivo es que el presidente al día siguiente de la cuestión parlamentaria que plantea Rivera toma la decisión de digitalizar su tesis doctoral ponerla urbi a disposición de los que no estaba

Voz 0199 10:54 todo el mundo Anton que en esto soy como Churchill no tenemos derecho a tener nuestros opiniones pero no tener nuestros propios hechos entonces los hechos son los que son dos la tesis estaba depositada una biblioteca era acceso libre y lo que necesitaba el permiso del autor era para su reproducción total o parcial eso ha quedado meridianamente claro otra cosa es que podremos seguir dando vueltas la calidad que sino localidad preguntaros hombre a lo mejor la Universidad el seis es el sitio adecuado para determinar la calidad de un trabajo de investigación no el Congreso de los Diputados pero bueno a lo mejor resulta que también el Congreso de los Diputados es el sitio donde se va a determinar ahora la calidad de la investigación de la Academia Española seguramente sí no tengo nada que decir al respecto pero me me parece que ha quedado meridianamente clara y meridianamente acreditado y yo creo que es lícito preguntarse bueno realmente es comparable la las dudas más o menos injustificadas justificadas que uno pueda tener sobre Cataluña perdón sobre la tesis del presidente con la situación que hasta minutos antes en Cataluña era poco menos que una situación de tiranía

Voz 1027 12:02 lo haría

Voz 2 12:03 sí vamos a hablar de Cataluña vamos a hablar de

Voz 1727 12:05 de de la publicación en el confidencial de esa entrevista con el director de la Fundación Martin Luther King pero para concluir este tema nos la política española lleva tiempo jugando y además no está ahora ocurrió ya con el 11M con la verdad como objeto político ya han entrado al trapo políticos que han pagado un coste en las urnas sin su crédito personal periodistas probablemente volvemos a estar volvemos a estar en un debate muy de fondo es decir si los hechos se convierten en secundarios en el debate político este es un debate muy de fondo para la profesión periodística para los políticos también porque eso es un debate que se vuelve contra quien lo practica tarde o temprano Lola estamos ahí lo hemos discutido mucho propósito de Cataluña no es nuevo este debate no es nuevo ni nace con la tesis de puedo subir en una cosa Lola sino cosa Lola a cabo

Voz 1027 13:01 de ahí ayer termine de leer tu libro El naufragio es magnífico claro es magnífico porque se sustrae a esto

Voz 1727 13:09 no claro claro porque bueno sólo las una gran periodista es una gran pero claro pero

Voz 1027 13:14 quizás el proceso el organista necesitaba una crónica periodística hilo la García la conseguido se presenta el libro que día diecinueve que tenga interés que le ha Elio

Voz 1727 13:25 lo de lo que eso es muy importante distinguir los hechos de

Voz 1027 13:28 pues básico de todos los

Voz 1727 13:30 además en el debate político y estamos en un momento en el que probablemente estemos decidiendo si definitivamente sirve el Congreso también para difundir una no verdad con todas las verdades que hay que discutirlo hola

Voz 7 13:43 no claro por eso decía antes que que sembrar dudas sobre la honestidad de I en sin tener las pruebas en la mano es es algo que a mi me parece que que un político de primera línea que quiere ser presidente del Gobierno también bueno pues es algo que se tiene que pensar dos veces porque como bien decías el puede volver en contra y de ahí esa tendencia pues bueno pues a enmarañar lo todo a a sembrar pues indicios eh que después pues van corriendo por las redes sociales son o incluso periodistas los los contribuyen a difundir

Voz 1027 14:18 que no

Voz 7 14:19 creo que sea en fin no no no es una practica que nos vaya a beneficiar ni mucho menos

a las nueve y cuarto a las ocho y cuarto en Canarias

Voz 16 15:56 a mí es una propuesta que tratan de recuperar las vivencias y testimonios de toda una generación que está a punto de desaparecer y por eso les pedimos a nuestros oyentes que grabas en esos

Voz 2 16:07 mayo dolida no tengo ciento esquina con los dueños coger patatas

Voz 17 16:17 sí era cine el cuarenta y nueve osea que es niña de la posguerra total finca sabía lo justo en esta casa éramos doce personas

Voz 2 16:24 viviendo gracias por lo que han compartido ya con nosotros treinta once veintidós de Moris

Voz 15 16:31 hoy y con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 11 16:34 síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 18 16:42 los obras todo de tu equipo de Pas que favorito

Voz 2 18:36 bueno se armó un revuelo una polvareda enorme

Voz 1727 18:39 luego el director de ese instituto publicó una nota rectificando el contenido de esa entrevista de lo que había el confidencial publicado El Confidencial publicó a su vez los sonidos de la entrevista sonidos como este

Voz 20 18:54 sin ir Sir David King dicho que tú con Water Martin Luther King estrado tú el Kuyt al Independence en inauguró Spain

Voz 21 19:08 muy muy feo hecho esta feroz ser utilizadas para excavada en serio Polly porque me he estado Troya o para ser sexto a ellos

Voz 1727 19:27 la lista serán comparables no lanza las situaciones y él dice bueno no creo que perdí pertenecer a España al formar parte de España pueda calificarse como

Voz 21 19:36 en una opresión Alfonso

Voz 1727 19:38 sin duda lo que pasa es que el el artículo generó una un enorme revuelo y alubia

Voz 22 19:43 de insultos y presiones desde las filas independentistas que siempre intensificando la maquinaria de móvil se movilizó interpelado directamente a Carson en respuesta como decías en su blog publicó un artículo diciendo que se había malinterpretado el director dice que se habría que decir como Martin Luther King se habría opuesto al movimiento de independencia catalán el periodo digital esgrime que la principal argumentación de Carson aventurar una posición ideológica del fallecido quien frente al separatismo catalán no aparece en la entrevista sino que más bien cobra forma en las diferentes percepciones con las que es la interpeló en redes sociales en ningún momento el artículo sugiere eso ni se planteó tal cuestión ya que es imposible saber lo qué habría pensado hoy alguien que falleció en mil novecientos sesenta y ocho para corroborarlo el Confidencial subió a su web cuatro audios con los fragmentos más relevantes de la entrevista hemos reproducido uno cuando dice que no veo que formar parte de España sea una opresión y aquí tenemos otro en que es dice separar una región rica de un país no es defender los derechos humanos

Voz 21 20:38 es el porque de eso esas fotos ser dijo lo que da otra canción socavando

Voz 22 20:49 desde el principio la gran habilidad del independentismo catalán fue difundir su mensaje en el extranjero para avergonzar al Gobierno español tal vez por eso la entrevista con el director del Instituto Martin Luther King júnior levantó tal polvareda en La Vanguardia hoy Joaquín Luna titula su columna los pijos Luther King donde dice cada vez que el presidente Torra llama a los catalanes por los derechos civiles y lo hace a menudo ya no digamos cuando cita Martin Luther King siento vergüenza ajena ajena y propia el mundo va a terminar pensando que Cataluña es un canto y club de socios pijo

Voz 1727 21:21 David sobre una tesis el periodista que firmó esa información en el Confidencial con la entrevista el director de este instituto David buenos días buenos días Pepa decidisteis publicarlos tíos después de que el director dijera que lo habíais citado que tú lo había excitado erróneamente aunque en los audios en fin queda meridianamente claro que fue lo que dijo por qué crees que ocurrió que quiso rectificar vuestra información

Voz 23 21:45 la verdad es que yo no sé el motivo concreto porque pues que es doctor en emitir el comunicado no sé si le llegaron versiones distorsionadas el artículo porque como bien decía Alfonso el su principal premisa es negar que él nunca dijera que Martín se opone al movimiento de independencia en Cataluña cosa que nosotros en ningún momento decimos yo ni siquiera le pregunto dónde se me ocurre preguntarle eso entonces partiendo de esa base no lo sé quizá alguien le hizo llegar una versión distorsionada del artículo que Israel al ver el ruido que género es el aluvión de insultos que recibió de de de de censura de críticas pues iba tuvo una reacción pues muy humana es decir oye yo doy un paso al lado yo no me meto en estos berenjenales que esto es muy complicado yo simplemente digo que que en fin que que respeto la no violencia además la verdad es que no lo sé

Voz 1727 22:33 has hablado con él lo con alguien del Instituto después del comunicado matizando tu artículo

Voz 23 22:38 yo intenté ponerme en contacto con el al correo no lo no me ha contestado simplemente pues eso que que nosotros no no defendemos si decimos que dijera que Martin Luther King se opone a la a la independencia de hecho yo creo que él mismo zanja la polémica al al tuitear los audios estos últimos Pipe sus esposas una réplica Hunosa a un artículo que replican nuestro artículo de sabios es decir que yo creo que él se siente cómodo con lo que dijo porque es que es lo que dijo además son unas declaraciones que son interesantes que son muy ponderadas y que está muy bien no creo que él es decir de lo que él piensa porque lo sabe y reflejan que es así

Voz 1727 23:13 David un abrazo compañero buenos días

Voz 23 23:15 gracias Pepa hasta luego

Voz 1727 23:18 de de debates y discusiones que tenemos y que probablemente nos alejan de del centro de los problemas de la manera de abordar los no

Voz 7 23:28 no todo este asunto de comparar el movimiento independentista con el de luces aquí no no o Candy o Mandela viene de hace bastante tiempo yo recuerdo que de los primeros que escuche hablar de comparar con con Gandhi fue Artur Mas que se declara un gran admirador de de Gandhi pero bueno también lo habréis escuchado a Joan Tardà en el Congreso más de una vez a ver que hay es un intento de de explicar a la opinión pública catalana primeros empezó con con un argumento que es para romper el statu quo a veces hay que desobedecer de forma pacífica pero desobedecer para romper una situación enquistada pues hay veces que que que el cambio social se se propicia mediante la desobediencia pacífica Ésa fue digamos el primer estadio del discurso pues del uno de octubre del año pasado cuando hubo las cargas policiales en el referéndum sí se ahonda más en esa línea hice bien es decir que que bueno que que esto es como las marchas quien porque son manifestaciones pacíficas reprimidas violentamente por la policía no se establece aún más ese paralelismo claro lo perverso de todo esto es que quién no está de acuerdo con ese argumento pues parece que no estoy de acuerdo con con la defensa de los derechos humanos no es se establece un un argumento simplista si tú no estás a favor de de considerar el movimiento independentista como un movimiento pues de lucha por los derechos humanos es que es que realmente estás defendiendo el autoritarismo o la o la violencia policial y eso yo creo que que en fin es un es terrible pero bueno eso

Voz 1027 25:19 lo que ha popularizado el facha no facturó fachas todo el que se opone al movimiento independentista automáticamente ese etiquetado como facha probablemente sin saber exactamente eso lo que quiere decir algunas veces facha pero otras veces fascista que ya es un concepto más sofisticado desde el punto de vista de la historia política desde luego desde el punto de vista ideológico es el reducto el mismo los tópicos que se introducen como ingredientes de un relato que hasta el momento ha venido funcionando y que ya flaquea y que Torra está a alimentando como como El con como en una locomotora se echa carbón a al máquina para que corra a cierra corriendo para que mantengan su velocidad y como Torra es un hombre leído

Voz 1727 26:12 eh

Voz 1027 26:13 ahí es un nombre además florido en el verbo pues hombre tiene ocurrencias algunas ocurrencias retóricas que no está en el Teatro Nacional de Cataluña en esa en esa conferencia que sustituyó al púlpito del Parlamento cerrado de de Cataluña

Voz 1727 26:29 el cuatro de septiembre siempre cuatro de septiembre

Voz 1027 26:31 no pues hizo un así de paralelismos que es que me parecieron estaban fuera de toda fuera de toda lógica bastaba pasearse por Barcelona hablar con independentistas y no independentistas y darse cuenta que si hay tensión y todo esto pero vamos que mande la Cruz Kinca Candy que lejos sideral mente del paseo de Gràcia

Voz 1727 26:52 cuanto más oportuna

Voz 0199 26:55 batalla simbólica que sólo todos está jugando fuera de España la primera de las opiniones públicas internacionales en los medios de comunicación internacionales donde efectivamente yo creo que el presidente del instituto Luther King ha intentado establecer matices en una situación donde casi todos han apuntado al a los simplismo por un lado es el argumento que se intenta es que lo único que queremos es que queremos hacer es votar en unos dejan ni por eso somos como Luther King y somos como Mandela que también querían votar en no les dejaba la resaca desde el otro lado es hombre no es exactamente así porque nosotros no somos el régimen sudafricano ni somos la América que tenía los Estados Unidos que tenían prohibido el derecho el derecho al voto no claro son dos dos posturas tan reduccionista están sin tan simplón que es muy fácil que se produzcan este tipo este tipo de situaciones pero hay que ser consciente yo creo que el Gobierno español debería salir y buena parte de la opinión pública española debería de saber que el en el en la percepción de buena parte de las opiniones públicas internacionales eso es lo que ha calado es decir que lo que está sucediendo en Cataluña es que los catalanes quieren votar no se les veintiocho veintiocho

Voz 1727 28:07 en Canarias lo está contando en la Cadena SER esta mañana el Gobierno no va a modificar la política de venta de armas que heredó del Ejecutivo de Rajoy el miércoles este miércoles se reúne la Junta Interministerial donde están representados los Ministerios de Defensa de Asuntos Exteriores de economía de Industria y ojo el CNIO el centro de los espías Innova habrá cambios ni revocación de ninguno de los contratos que ya están firmados para vender armas a Arabia Saudí saludamos de nuevo amarilla y la Rubio Mariela de nuevo hola buenos días Pepa no va a haber movimientos drásticos no va a haber cambio estratégico en la posición de España

Voz 1450 28:43 así es así lo han confirmado a la SER fuentes de la Junta Interministerial de material de defensa el organismo responsable de autorizar o denegar las exportaciones de armamento español se va a reunir el próximo miércoles no habrá confirman en y revocación de licencias concedidas ni tampoco una suspensión cautelar de futuras ventas las cuatrocientas bombas de precisión que Defensa no consiguió paralizar supone una mínima parte nueve millones de todo lo que España tiene previsto exportar a Riad de hecho el Gobierno autorizó el pasado año armamento para los saudís por valor de quinientos millones y atención porque si el argumento del Gobierno para no paralizar el envío de las cuatrocientos bombas a Defensa a Riad fue que por la precisión del armamento quedaba descartado que pudiera causar víctimas civiles en Yemen esté no va a servir ahora ya que la mayor parte de la munición que España autorizó el pasado año para el que está valorada en ciento noventa y siete millones corresponde al capítulo de munición tradicional es decir la destinada ametralladoras piezas de artillería obuses cañones morteros o armas contra

Voz 1727 29:40 a Mariela gracias Buendía hasta luego Rafa Panadero cómo estás

Voz 1027 29:44 que todo el mundo contaba Mariela que el Gobierno va a mantener

Voz 1727 29:46 política por tanto de armas a Arabia Saudí mientras no haya una solución vincula vinculante de Naciones Unidas que indica todo lo contrario o una posición europea común ya sabemos que hay países que están dejando de vender armas a Arabia Saudí así que vamos a repasar Rafa si te parece un cuál es la actitud de los distintos países europeos de nuestro entorno por donde va la evolución del debate sobre este conflicto de Naciones Unidas

Voz 1775 30:10 pues vamos por partes primero en la ONU eh hay una resolución de abril de dos mil quince en la que el Consejo de Seguridad reafirma su apoyo al presidente Hadi toma nota de una Carter gobernó llevan en la que solicita ayuda incluso militar dice a los países del Golfo bajo el epígrafe embargo de armas pide a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para que no llegue ningún tipo de armamento munición vehículo militar ni al ex presidente sale ni a ninguno de los dos

Voz 0858 30:32 líderes es ese grupo

Voz 1775 30:34 cabeza la rebelión contra el presidente Hadi que ha desembocado este conflicto civil que a su vez

Voz 1027 30:38 no no pueda regional esta resolución

Voz 1775 30:40 eh que limita al embargo de armas a la parte rebelde es clave porque de alguna manera es con la que Arabia Saudí se siente legitimada para formar y liderar la coalición que con la que está combatiendo a los jugadores y también para aplicar un embargo

Voz 1027 30:51 que Arabia amplía al combustión

Voz 1775 30:54 le algo que tiene importancia porque agrava hace más difícil la situación humareda

Voz 1027 30:57 María

Voz 1775 30:58 más allá de Naciones Unidas Unión Europea mencionabas pues el Parlamento Europeo hay sí que ha votado dos veces a favor de un embargo específico contra Arabia Saudí la primera vez fue en febrero de dos mil dieciséis la última en noviembre del año pasado

Voz 1727 31:09 votación de Parlamento eso es qué es lo que pasa

Voz 1775 31:11 saber las resoluciones del Parlamento para ser de cumplimiento obligatorio necesitan ser ratificadas por el Consejo es decir

Voz 1027 31:16 por los gobiernos nacionales de los Estados miembros

Voz 1775 31:19 ya hice rompe la cadena porque la Comisión Europea sí que tiene una posición común sobre la exportación de armas pero es general no es específica hacia Arabia Saudí desde el año dos mil ocho y hay dice que los Estados deben estoy

Voz 1027 31:30 el caso por caso cualquier venta

Voz 1775 31:32 tras las licencias para países en los que la ONU la propia Unión o el Consejo de Europa haya constatado graves violaciones de derechos humanos hay podría entrar el tema pero el problema es que no hay mecanismos para controlar el cumplimiento de esa posición común ni para sancionar su incumplimiento

Voz 1027 31:45 como en el Consejo pues no hay unanimidad

Voz 1775 31:47 al final no hay obligación y cada país toma sus propias decisiones Nos queda el tercer escenario que el de que cada país tome eso sí

Voz 1727 31:53 eso es Alemania no fue la venta de armas

Voz 1775 31:56 queda esa opción hay argumentos para agarrarse para restringir la venta de armas Arabia y es lo que han hecho pues Paises Bajos en algún momento Grecia Finlandia Belgica Suecia desde este año Alemania que incluso fue uno de los puntos que entró en la mesa de negociación para formar gobierno para esa gran coalición en Estados Unidos en tiempos de Obama duró sólo unos meses porque en cuanto

Voz 24 32:14 digo Trump de revocó la orden de Obama que se apoyaba en una petición del

Voz 1775 32:18 el Congreso volvió a vender armas

Voz 1727 32:21 que probablemente esos países no tiene la contraparte que tenía España en este momento que es el contrato de Navantia para las corbetas este domingo el próximo domingo se inaugura el AVE a La Meca que ha sido construido por un consorcio de empresas españolas mucho en juego como explícitamente explicó ayer el presidente

Voz 0858 32:37 es sin duda esos son los factores que no se tuvieron en cuenta como Javier

Voz 1727 32:41 hasta luego Rafa luego bueno tenemos al teléfono Alberto Estévez qué es coordinador de la campaña Armas Bajo Control portavoz de Amnistía Internacional buenos días Alberto

Voz 25 32:51 hola buenos días como es la decía

Voz 1727 32:53 donde el Gobierno de mantener todos los contratos que había autorizado el Ejecutivo de Rajoy

Voz 25 33:00 bueno habrá que ver si se concreta pero bueno la verdad que en las últimas semanas las que habéis adelantado vosotros desde el hacer siempre han sido correctas no entonces es bastante probable que en este caso

Voz 1027 33:12 sí

Voz 25 33:13 ocurre lo mismo nos queda un par de días vamos a seguir presionando pero entendemos que el Gobierno tiene margen de maniobra para revocar diferentes autorizaciones que se concedieron bajó el Gobierno gobierno el Partido Popular que la verdad dio casi mil millones de euros a a la al había saudí y de otros miembros de la de la coalición saudí pero como digo es bastante que revoque en las autoridades y sobre todo que se suspenda la venta de armas como explica muy bien cómo otros países pero me gustaría pedir un caso

Voz 1727 33:51 lo que tiene también

Voz 25 33:53 en una importante es un importante suministrador de armas a Arabia Saudí tiene varios cientos de millones de dólares vehículos blindados pero que eso no no impidió que en agosto condenase Into the destacadas defensoras derechos humanos sí es una muestra de que cuando hubo

Voz 1727 34:16 yo no me entiende el contrato Canadá mantiene el contrato sentir el contrato

Voz 25 34:19 no ha habido un problema lo que ha habido es en ese sentido ha habido otros tiempos represalias económicas de Arabia Saudí pero otros países que no ha ocurrido precisó que el caso lo importante aquí es lo que decía el presidente antes y esto es una muestra de que el Gobierno no es capaz de poner por delante los derechos humanos frente a los intereses económicos y eso es un compromiso que había adquirido el Gobierno de las últimas semanas

Voz 1027 34:47 y en el que ha retrasado mantienen algún tipo de contacto con el Gobierno

Voz 25 34:52 bueno sí estamos enviando a todos los ministerios y todas esas a la carta abierta que pasaba y otros documentos hoy publica un comunicado de prensa internacional y eso lógicamente irá a todos los ministerios pero lo que nos interesa sobre todo es la la decisión que se tome el miércoles habrá que estar muy pendientes por porque todavía queda un espacio y confiamos en que el Gobierno recapacite haga lo que tiene que hacer que es cumplir la ley es que en este caso lo estamos viendo otra cosa que cumplir la normativa española a la europea el traslado de armas sobre armas que establece que está prohibido cuando un gobierno sabe que se puedan utilizar unas armas para cometer crímenes de guerra y esas bombas que se han vendido lo son y otras que se puedan autorizar o lo que es lo que está haciendo es corre el riesgo de S el cómplice en la comisión de crímenes de guerra y eso es algo que de acuerdo con el derecho penal internacional tendría que tener consecuencias porque la cooperación con la comisión la que me de Serra no está permitida la mayor

Voz 1727 35:56 el argumento el argumento que utiliza el Gobierno es no hay una resolución vinculante de Naciones Unidas no hay una posición común adoptada por el Consejo de Europa donde están representados todos los países jefes de Estado y de Gobierno que son los que tienen la capacidad decisoria y por lo tanto entra dentro del margen discrecional que cada gobierno puede decidir esta relación bilateral con Arabia Saudí ustedes niegan este argumentario del Gobierno

Voz 25 36:20 no es que lo leemos Pepa lo único que está haciendo el Gobierno es escudarse en eso no y está escondiéndose no está teniendo una posición valiente y no quiere liderar una posición en la que como ha hecho Alemania Suecia Países Bajos y otros países como Bélgica pues han puesto una condición que es ni más ni menos lo que la finos unidas según un informe del Consejo derechos humanos el mes pasado pedía que era no seguir suministrando armas a los países la coalición saudí que puedan utilizarlas en el conflicto Yemen esa es la premisa fundamental es muy difícil porque aunque hay debate que la resolución metidos dieciséis casos

Voz 1727 36:56 el primero va a su segundo

Voz 25 36:59 se modifique ha habido intentos a cojo sobriedad han hecho diversas iniciativas en ese sentido porque por ejemplo lo que está haciendo ahora ve saudí de ese es el problema con el tema de las corbetas es que no es que esté aplicando un embargo de armas es que lo está haciendo sino que está estudiando un bloqueo que está abocando a la hambruna a la población en Yemen ese es el problema fundamental el uso de las armas tanto para bombardear a la población civil escuelas y hospitales etcétera como la la imposición de un bloqueo que es y cómo lo lo ha calificado como una grave violación de Fondo Monetario potencial crimen leer

Voz 1727 37:42 Alberto Estévez póngase en la piel del trabajador de astilleros en Cádiz que ve peligrar una carga de trabajo que sacará del paro a buena parte de una población muy castigada por el desempleo cómo resolver este dilema hay que dice es un falso dilema pero ellos lo viven como todo un dilema del que depende probablemente el bienestar inmediato de sus familias

Voz 25 38:01 lo hemos hecho hoy hemos expresado nuestra solidaridad con las zonas afectadas por un paro terrible como los astilleros Navantia Ferrol lo en Cuenca bien en este caso en San Fernando no que va a construirlas las corbetas ese primer mensaje importante somos perfectamente conscientes de la situación de desempleo que existe ahí pero efectivamente enfrentar a las víctimas de la al con las víctimas de un conflicto en Yemen que se ha cobrado miles de víctimas de población civil es un es un debate erróneo es una falacia porque ahí lo que existe es la absoluta responsabilidad de Gobierno central en este caso no tanto del actual que lleva cien días escasos un poquito más los días pero también tiene cosas que hacer el anterior dos anteriores tienen una reforma importante el Gobierno autonómico Andalucía la avería que le corresponde tiene muchas menos competencias pues el Gobierno de de la Cádiz eso gobiernos son responsables de crear las condiciones objetivas para que la gente no tenga que escoger entre llevar un sueldo digno a su casa a ser colaboradores necesarios en la construcción de los artefactos que van a utilizarse de forma muy clara para la comisión de de crímenes de derecho internacional

Voz 1727 39:15 Alberto Estévez es el portavoz de Amnistía Internacional coordinador de la campaña Armas bajo control gracias por estar buenos días clases

Voz 25 39:23 nosotros Pepa

Voz 1727 39:24 este es el asunto de fondo que no es un asunto fácil como el presidente del Gobierno es complejo es complejo complicado es complicado sí pero luego está la lectura política de lo que ha pasado porque yo no sé si lo he dicho varias veces esta mañana si queriendo sin querer el presidente del Gobierno dice que la ministra de Defensa tome una decisión de este calibre sin medir bien las consecuencias lo dijo así

Voz 26 39:49 cuando la ministra toma esa decisión lo que no ve es el impacto que puede tener en una serie de contratos y de una relación económico comercial con un tercer país

Voz 12 39:59 excepto por Arabia Saudí que afecta a la competencia de la presidencia del Gobierno

Voz 1727 40:04 bueno la ministra tomar la decisión sin tener en cuenta las consecuencias me sorprende lo supe es sorprendente

Voz 7 40:11 era un momento que dice que las dinámicas de los departamentos son distintas de la de la presidencia del Gobierno que a mí también me llamó mucho la atención

Voz 1027 40:18 sí lo lo la FIFA hay un tema que trascendiendo de las personas concretas es decir de las ministras concretas en este en este caso porque también ha habido un problema con la portavoz del Gobierno Isabel Celaá lo que ocurre es que este Gobierno tiene una estructura orgánica con una previsión de coordinación muy débil primero tiene cuatro ministerios más que la anterior y mecanismos de coordinación que no funcionan eh Si a la ministra de cualquier el titular de cualquier departamento o los ministros ponen en común en el Consejo de Ministros cuáles son sus preocupaciones se coordinan el mensaje es único y bien pensado pues éstas contra dirigió no se producían es un problema también de mecanismos administrativos

Voz 1727 41:07 nueve y cuarenta y uno ocho y cuarenta y uno en Canarias entráramos enseguida de nuevo en el tema de las contra del Gobierno esta vez a propósito de la venta de armas

Voz 27 41:18 si piensas que eres buen cuando

Voz 1727 45:21 a las diez menos cuarto las nueve menos cuarto en Canarias con Antón Losada García José Antonio Zarzalejos hablamos ahora de esos contratos de ventas de armas a Arabia vi que el Gobierno no va a revocar va a mantener el auto distracción que en su día dio el Gobierno Rajoy y el presidente Lola García diciendo que la ministra no tomó en consideración las consecuencias que tenía paralizarse ese tipo de contrato éste desde luego políticamente a mi juicio

Voz 1027 45:49 lo más llamativo de todo lo que ocurrió ayer pues sin duda no hubiera la palabra Lola pero topará tú a todo no hagan otra dos olas

Voz 7 45:59 no vamos a ver es que hay cuestiones que este Gobierno se plantea que que se pueden hacer a corto plazo hay cuestiones que se sede tienen que hacer a largo plazo no queda más remedio entonces yo creo que en este tema y yo espero que el Gobierno río Oriente los contratos en el futuro por los datos que vosotras habéis facilitado esta mañana efectivamente sí ha aumentado en los últimos años la venta de armas a determinados países entre ellos Arabia Saudí que están en conflictos bélicos y que y que pueden utilizarlo una manera contra la población civil eso se tiene que reorientar de alguna forma no no no es posible simplemente a paralizar la decisión de la ministra y ya está y lo que pasa es que efectivamente pues afecta a una determinada a unos a unos trabajadores tienes que tienes que conseguir que que que esos contratos pues se se vuelvan a realizar sobre todo pues con países de la Unión Europea de la OTAN y en fin países que cumplan los requisitos después aumentar los controles porque claro la ley dice que tienen que cumplir una serie de requisitos esos países pero si nadie controla si si si después se cumple no no si no hay agregados de defensa en las embajadas esos países por ejemplo es imposible saber qué destinos

Voz 1727 47:20 eh

Voz 7 47:21 yo creo que eso es una cuestión y otra cuestión es el tema de las contradicciones del Gobierno yo creo es que hay unos ministros con una fuerte personalidad por decirlo así con ganas de demostrar que han vendido a tomar decisiones y a cambiar las cosas que son reales entes en sus distintos ámbitos y que bueno pues toman decisiones muchas veces hacen anuncios pues que el presidente del Gobierno no conoce o que las personas más directamente que rodean al presidente no conoce

Voz 1727 47:50 yo me preguntaba qué hubiera sido de Margarita Robles y no estalla el caso montó la semana pasada eh Antón en este asunto encima de la mesa no que ha permanecido Un poquito opacados no porque estaba en primer plano la dimisión de la ministra

Voz 0199 48:04 bueno pues evidentemente tendríamos una pequeña crisis política en el seno del Gobierno que veríamos cómo cómo se resolvería no pero a mí siendo preocupante la descoordinación yo soy de los que creen que los problemas de coordinación no existen que siempre son síntoma de algo más profundo me empecé a preocupar bastante más el argumentario que ayer explica utilizó el presidente del Gobierno para justificar el cambio de postura refugiarse en organismos internacionales sin lo que diga las Naciones Unidas es eso es una las típica excusa de burócrata que no no aguanta ni el más mínimo escrutinio oiga usted obtiene una política orientada en un determinado sentido a la fabricación y venta de armas o no la tiene no es necesario que venga nadie de fuera a decirnos que está mal venderle armas a regímenes que no son democráticos y que no respetan los derechos

Voz 1027 48:56 sumados y necesitamos que venga a la ONU

Voz 0199 48:58 a decirnos eso tenemos un problema de segunda argumento que es un poco no hemos cambiado de principios hemos cambiado de prioridades nuestros principios siguen siendo los mismos pero hemos priorizado los puestos de trabajo no voy a insistir en la falacia que también ha explicado el anterior invitado en la tertulia nunca esto tiene una lectura es decir osea eso di coge como rehenes a los trabajadores de Navantia y el Gobierno español paga el chat el rescate pero esto es esto es ceder ante un chantaje de una POT de un país extranjero trae el chantaje que plantea ahora resulta que es una manera yo creo que bastante equivocada de hacer Paul de hacer política sobre todo de hacer política exterior

Voz 1027 49:39 yo sin embargo no voy a ser tan duro con el presidente del Gobierno porque creo que efectivamente esto daba ante una decisión vamos con la decisión no hay una bifurcación de decisiones verdaderamente diabólica hombres ibamos vamos al principio el problema no se hubiese planteado si Margarita Robles

Voz 1727 50:00 no hubiese actuado por su cuenta