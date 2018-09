Hoy por Hoy (17/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las Cíes las nueve en Canarias

Voz 1727 00:07 la justicia belga ha rechazado la extradición del rapero Val tonic condenado a tres años de cárcel en España por apología del terrorismo injurias a la Corona y amenazas los jueces de Bélgica consideran inexistentes los cargos por los que ha sido condenado en nuestro país Bruselas Griselda Pastor

Voz 0419 00:24 pues sí extradición denegada la justicia belga enmienda la española y niega que el caso de balcones pueda ser considerado como caso de terrorismo aquí está faltón el tónica acompañados de sus abogados que ha comparecido celebrando aunque esta sentencia admitirá recurso la decisión de los jueces de Bélgica como una victoria vamos a escuchar pues que estimó de poder seguir del Reino y con tanto poder ser libre estar aquí está la vista habría sido posible sin la cooperación de la gente de los pueblos estos abogados es muy triste tener que dejar su casa para conseguir justicia pero aquí estoy haciendo Demi causa ha dicho una bandera frente a para la libertad y el derecho a la libertad presión son sus palabras acabada ésta de conocer su sentencia junto a sus abogados que piden al Supremo español que se replantee su estrategia

Voz 1255 01:15 gracias Griselda Amnistía Internacional insiste en que el Gobierno debe revocar el contrato de ventas de venta de armas a Arabia Saudí y a otros países Carlos Cala buenos días buenos días de la SER Hoy les

Voz 0325 01:26 estamos contando que el Gobierno no contempla anular ningún contrato que no habrá cambios en su política de venta de armas Alberto Estévez coordinador de la campaña Armas Bajo Control de Amnistía Internacional ha asegurado hace unos minutos en Hoy por hoy que hay margen para evitar esa venta y pide al Ejecutivo que cumpla la ley

Voz 3 01:40 bueno está haciendo es correr el riesgo de ser

Voz 4 01:43 el eh compiten la comisión de crímenes y eso es algo que colgó el derecho internacional que tendría que tener consecuencias porque la cooperación con la Comisión la guerra

Voz 1255 01:55 no está permitido hasta ahora medio

Voz 0325 01:57 Dear de Mossos d'Esquadra protestan frente a la sede de la Conselleria de Interior de la Generalitat Se trata de una protesta laboral y junto a ellos encuentran a pum si buenos días buenos días

Voz 5 02:06 llegando Mossos d'Esquadra que se manifiestan a esta hora de negro riguroso frente a la Conselleria de Interior donde se celebra el Consejo de la Policía presidido por el conseller Miquel book y donde van a tratar temas laborales los Mossos que protestan con tracas silbidos gritos y globos negros aseguran que han perdido tres mil cuatrocientos euros anuales brutos desde el año dos mil once

Voz 0325 02:27 el número de víctimas mortales en Filipinas tras el paso del tifón ha ascendido en las últimas horas a sesenta y cinco hay al menos otros cuarenta y tres desaparecidos y más de sesenta heridos el tifón ha obligado a cancelar más de doscientos vuelos tanto internos como internacionales ya ha provocado cortes de carreteras y de suministro eléctrico

Voz 1995 02:45 en muchas regiones de Filipinas

Voz 1255 02:47 el ex presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 0325 02:49 Becilla de la trama que saqueó el Canal de Isabel II ha pedido su reingreso en el cuerpo de funcionarios de Madrid como ya hizo Cifuentes lo estamos contando esta mañana en la SER González lo hace traspasar doscientos días

Voz 6 03:00 son las diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 2 03:04 cadena SER Madrid vamos al metro porque los pasaje

Voz 0122 03:09 dos de la Línea nueve están siendo evacuados en este momento en la estación de Príncipe de Vergara después de que haya empezado a salir humo del ordenador de una pasajera Virginia Sarmiento el ordenador portátil de una

Voz 7 03:19 pasajera ardido de repente irse ha generado gran cantidad de humo en el vagón por lo que han tenido que evacuar lo a la altura de Príncipe de Vergara allí continúa ahora el trabajo de Bomberos y el Samur y Protección Civil están atendiendo a los pasajeros sobre todo por crisis de ansiedad la Policía Municipal también está ahora regulando el tráfico en la zona de momento se desconocen cuantas atenciones están realizando pero ninguna parece tener graves

Voz 0122 03:39 la gracias Virginia por lo demás el presidente Ángel Garrido vuelve a cargar contra el presidente Pedro Sánchez lo ha hecho durante un desayuno informativo en el que Garrido ha anunciado además la creación de un consejo asesor para pensar en el futuro de la Comunidad Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 03:58 buenos días Ángel Garrido cree que gobierna España un partido de extrema izquierda entregado a Podemos un Gobierno débil vacío de autoridad con actitudes estalinistas como ha sido dice la purga de Televisión Española Garrido se reivindica

Voz 8 04:10 esta es una revolución que comienza por renunciar a la tentación de tener una ocurrencia distinta cada día de buscar el titular facil de hacerse una foto aunque sea una foto absurda

Voz 0122 04:23 sonido en directo que no llegaba del presidente Ángel Garrido que como decíamos participa esta mañana en un desayuno informativo en el que ha sido presentado por el presidente del Partido Popular en Madrid además en la capital los GEO de la Policía Nacional han encontrado esta madrugada el cuerpo sin vida del chico de veinte años que desapareció ayer cuando se bañaba con

Voz 6 04:41 sus amigos en la Laguna de Vicálvaro la policía

Voz 9 04:43 está investigando lo ocurrido aunque todo apunta a una muerte accidental tenemos veintiún grados ahora mismo en el centro de Madrid hoy esperamos tiempo soleado y temperaturas sin cambios

Voz 0325 05:02 pues es todo la información continúa hora nuestra Web cadenaser punto com y en Hoy por hoy en estos momentos con Toni Garrido

Voz 1995 05:07 no

Voz 2 05:10 servicios informativos

Voz 10 05:17 sí

Voz 11 05:19 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:26 buenos días lunes diecisiete de septiembre si nos gustan los lunes nos gusta madrugar la vuelta a la rutina yo otra serie de mentiras que curiosamente siendo nosotros aquí más debería costarnos engañar no nos crea ningún problema hacerlo leyes hoy en Twitter un comentario que dejaría a las claras el sistema en el que vivimos descuento se han fijado que todas las cartas que le llegan a casa por parte de la compañía de la luz la compañía del gas de la agua del teléfono esas cartas empiezan diciendo estimado cliente es timado Klien pero hemos tenido todo este tiempo delante y no lo hemos visto por supuesto que Estimado señor cliente muy timado además copero vayan a poner recibe que me dicen la obligación de lanzar desde aquí una campaña que obliga a todas esas compañías a ponerlo separa es separado timado cliente al menos que vayan de frente por otra parte en los Sanfermines de la política a los mozos siguen corriendo pero en lugar de un periódico enrollado llevan su currículum paralizar a todo el que se ponga por delante importa las recuerden esta frase de las Spice Girls si quieren si quieres mi futuro tendrá que olvidar mi pasado porque es un buen resumen de la política española que una vez más demuestra su ineficiencia ya que esto no va tanto de sus inciertos estudios másteres sino de exigen a usted de lo que le exigen a sus hijos a sus nietos años y años de formación idiomas practicas pruebas para que en el mejor de los casos pues tengan un trabajo con un salario muy por debajo de toda la preparación conseguida justo lo contrario de lo que le ocurre a la clase política para tomar distancia como mejor ejemplo de lo equivocado de todo va a una conversación entre el presidente francés Macron y un ciudadano francés

Voz 2 07:08 ahora mismo en aquel restaurante cruzo esa Kylie el encuentro trabajo

Voz 1728 07:11 estoy Enjoy que trabajaría en hostelería sin problema yo entro o currículum no me llaman nunca ha ido ustedes a Montparnasse ha preguntado a todos los hoteles y restaurantes francamente Gastón

Voz 1995 07:22 qué les parece Macron como madre del Estado que no tienes trabajo a que bollo y lo encuentro es timarnos oyentes insisto la idea de que es lunes no comprenden lo que trato de decirles

Voz 12 07:43 diecisiete

Voz 2 07:43 diez de la mañana diez izquierda que hacerlo separado tanto siete de la a una hora menos en Canarias Tom cale muy buenos días muy buenos días ha ido dando fin de semana

Voz 1728 07:56 no muy no muy no muy bien pero por por motivos que no

Voz 1995 08:04 nada pero bueno es es importante que sepan que este jueves estaremos haciendo el programa desde Córdoba netamente desde la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía vamos a ser los teloneros del Congreso del bienestar que esta vez está dedicado a la sabiduría y el conocimiento

Voz 0985 08:20 como tú sabes

Voz 2 08:25 día

Voz 6 08:29 con Ana Rosa Quintana que también va los años

Voz 0985 08:33 Congreso fuimos muchos

Voz 1995 08:39 el salmorejo va en serio toda la gente de Córdoba por favor vengan acompañenos porque esto que desarrolla que yo lo hago mi manera no se puede amigo el salmorejo tiene una receta

Voz 6 08:53 hay una cosa más yo aprendí castellano con Lorca se nota no

Voz 1995 08:56 sí sí el jinete

Voz 13 09:00 que sí que has Kane que la luna roja aunque el camino nunca llegará a Córdoba Córdoba lejana y sola la muerte me espera preso

Voz 1995 09:14 estoy crees que con esa va a venir a gente a vernos Dios yo creo que sí pero el signo de jueves a partir de las diez de la mañana en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba ya saben ustedes dónde está tenemos mucho creo que hablar hoy por hoy en Córdoba dejado y menos mal que estoy Rosa Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy buenos días de nuevo

Voz 14 09:38 mis setas blusas de tirantes pantalones cortos es la chaqueta finita para recorrer el paseo marítimo por la noche bueno pues todo eso tiene un destino El fondo del armario no confundir con el nuevo fondo de armario que ya puedes ir creando polos básicos y esenciales para dar la bienvenida a la nueva temporada en Hipercor te esperan las últimas tendencias para colgar en tu armario junto con zapatos y complementos para mujer para hombre y para los más pequeños es decir toda la familia acércate a nuestros centros comerciales ideal

Voz 2 10:09 cubre un y un y en Hipercor

Voz 14 10:13 más que un buen precio allí te esperamos aquí también quiero veros escuchando a la Film Symphony Orchestra la Orquesta Sinfónica el líder música de cine en su nueva gira F SEO Tour especial John Williams podrás escuchar en vivo la música de Star Wars lloras y FARC Indiana Jones Harry Potter

Voz 6 10:32 muchas veces consulta ciudades y fechas de las

Voz 14 10:35 era en el corteinglés punto es y compra tus entradas en El Corte Inglés mañana más felices área

Voz 16 10:50 BBK con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 17 10:54 que marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 2 11:22 estuvo Penín Caiwza

Voz 11 11:25 vive de vivir la vida de la actualidad al último minuto

Voz 2 11:29 hoy viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida Antonio Marcos que nos también en Cadena Ser punto com por la radio quiero ser elefante yo presidente USA

Voz 11 11:51 yo la comparo pues habrá catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 18 11:54 los escolares poco se puede hacer para no caben en la boca

Voz 2 11:59 yo digo eso para ligar constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana con lo que no puedo yo soy el padrino yo tengo una amiga coreana

Voz 6 12:10 nosotros somos la ventana con las Francino Cadena Ser

Voz 19 12:22 no quiere escuchar a la cara creen una bien para y quién escuchar escucha las K

Voz 11 12:38 y lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de grabar me me barrunta yo mil millones de descargas

Voz 20 12:49 sí

Voz 6 12:53 y en qué

Voz 21 12:55 ayudarle buenas llamado a porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo un robo no

Voz 11 13:00 pero se metió gente a vivir en mi casa de la sierra y mañana por recupero quiere instalar la alarma porque es la mejor manera de que no vuelva a

Voz 16 13:07 poder protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 22 13:18 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus como

Voz 6 13:21 es comisión de apertura la que te cobran banco por formalizar ricos

Voz 23 13:23 la comisión de subrogación la que recobran banco cambiaría a otro comisión por cambio de condiciones la que te cobren Baco por ampliar

Voz 0733 13:28 pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 24 13:35 en hipotecas naranja de ING lista entre variable mixta con el precio que buscas a cero

Voz 16 13:40 cero cero condiciones encuentra la Inge punto es

Voz 2 13:46 la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido es una inquieta

Voz 1995 13:51 de noticia de última hora seis heridos leves en el metro de Madrid que concretamente en principio al estallar el ordenador que una mujer llevaban el bolso han tenido que desalojar por el humo además el convoy pero fíjate la noticia Don ha explotado ha explosionado perdón un ordenador bueno estaremos atenta a esa y otras noticias por supuesto como siempre los lunes no sin terminamos la cueva de la sabiduría la antorcha dos vale vale decidido no no Quemadillas aunque los lunes los adentramos eh algo así como la caverna de de Platón el refugio da gente con la antorcha hombre simple no está el refugio del sabio eremita a esta ahí es donde donde se encuentra PP estamos PP el somos y hoy el sueco muy buenos días hola buenos días tú crees que forma de presentarse el sueco y yo súbete vete a la puerta de embarque de Ryanair divisó y el suelo yo a ver si su salario algo algo que quieras contar los pardillos la antorcha aparte es un poco la antorcha porque esto no es una cosa esto es un agujero tú estás tú estás bien porque se nota algo raro no es que vivir en esta cueva yo no se debe Fini acabó eres Pepe Navarro uno de los grandes de la comunicación de este país por qué insistir en vivir aislado del del mundo Pepe eh a estas horas de un lunes empezar con esas cosas

Voz 1728 15:21 un poco raro pero bueno

Voz 1995 15:24 me parece bien tormentas si es por no contratar la luz que está en máximos anuales y no no participar dentro de de su negocio de los electores a mí me parece bien

Voz 25 15:33 pero y como buen eremita yo sigo los los los ritmos circadianos soles

Voz 6 15:39 en el norte de música que estás dibujando las paredes como lo de Altamira esas cosas en tu tiempo libre

Voz 1728 15:49 bueno sí mismo los paredes creo que tendré ganas de dibujar absolutamente nada pero insisto no es no es una cueva que no puede hacer ni sombras entonces famoso mito platónico no puedo ni realizarlo no puedo ni meditar no

Voz 2 16:04 vaqueros mirar el horizonte el mar que se pierde el fondo prestarán hoy dieciséis y uno por ciento

Voz 25 16:14 yo soy de Palma del Río

Voz 1728 16:16 sabes dónde Palma del Río Córdoba Córdoba hay veinte

Voz 6 16:19 eh yo soy gordo pero el Madrid no es el cordobés también

Voz 1995 16:22 sí sí sí es decir que evidentemente el jueves tenemos eh el Congreso la sabiduría y el conocimiento íbamos nosotros está no les han hecho si no sabemos por qué pero nos han invitado con una invitación acre rechazarla en menos en Córdoba bueno ya sabe usted que todas las semanas Pepe tratamos de rellenar páginas y páginas en el cuaderno de las malas decisiones a esta misma ahora en el Ministerio de Asuntos Exteriores Josep Borrell y un hombre que dijo que vendíamos Arabia Saudí bombas porque eran buenísimas que mataban la primera buenas buenas buenas que sigue siendo además esa una de las declaraciones de la semana se reúne hasta ahora con el jefe de la negociación de la Unión Europea en el Reino Unido con Michael Barnier tú desde la cueva TP

Voz 1728 17:09 el Brexit es que fue una buena decisión bueno hay nada que decir fue una decisión democrática y la decir un pueblo por lo tanto yo ahí no me voy a meter en absoluto porque es la la máxima voz que puede darse dentro de la sociedad cuando un grupo decide tras una votación una cosa u otra hay que respetarlo entonces una decisión democrática es

Voz 1995 17:29 totalmente inalterada pero por ejemplo decía ayer el alcalde de Londres todo esto tiene que ver portería preguntara de unas sobre unas declaraciones del cónsul de Brittany con Palma sobre el balconing que explica el hombre porque tanto Balco ni pero ayer sin ir más el alcalde Londres dijo oye si votamos otra vez hasta casa

Voz 6 17:47 el Sagardoy así que votamos otra vez hasta que llega a la que yo quiero no esto es un poco es verdad lo que dice Pepe es una es una decisión democrática votado por votos como en toda regla pero claro ahí don ponen contra las instituciones financieras

Voz 1728 18:03 sí bueno pero con el ritmo lento que deban adaptándose os saliendo de posibles

Voz 25 18:08 de del tiempo suficiente legal como para convocar otras elecciones para ver si era una decisión correcta o no lo era no sé si es ese

Voz 1995 18:16 desde la cueva tú ves muchos británicos mucho Iglesias de ahí

Voz 1728 18:21 creo que se atreva solo ve el horizonte

Voz 1995 18:24 ya te digo ya verás que no voy a colocarme en un lugar donde esté lleno de de bares y de esto

Voz 25 18:30 no no a nombrar refugiado en la montaña lejos del mundanal ruido cerca de la NASA

Voz 1995 18:35 vale entonces en el lugar de cueva lo llevaríamos Paz que es que este sitios oscuros Grammy más claro ingleses no te pregunto esto fíjate he hablado del Brexit fíjate donde de dónde venimos a dónde vamos se este fin de semana en una entrevista al Diario de Mallorca el cónsul de Palma ha excusado a sus compatriotas que caen desde los balcones dice lo que es que es que su pueblo no hay Kenny en el Reino Unido no están acostumbrados a los balcones Ike quizá ese sea uno de los judíos por el que que saltan de ellos en eh

Voz 25 19:05 pero no saben se asoman al balcón es como no están acostumbrados

Voz 1995 19:07 pierden el que saca del ser ya naturalmente el prefiere que sean torpeza

Voz 1728 19:13 no borrachos drogadictos en lo que puede no sé pero bueno cada uno se excusa como que

Voz 1995 19:17 bueno en tu cuadernos de de malas decisiones alguna Bezas las anotado compran un libro de de de auto ayuda como mala decisión

Voz 25 19:26 y con lo más cercano un libro de autoayuda que he tenido han sido los manuales de electrodomésticos que aquellos que gestión entrega Kick que los electrodomésticos yo pienso de quién coño los hay pues yo estoy buscando un manual para cómo abrir e esos productos que te venden los supermercados que van envueltos en plástico es esta de eso es terrible no hay un manual de autoayuda nunca había

Voz 1995 19:51 considerado el las instrucciones de Ikea véase figura

Voz 25 19:55 bueno como manual de autoayuda

Voz 1728 19:57 naturalmente es que se ahí sí que necesitas ayuda a S

Voz 1995 20:01 pues verás son los libros de autoayuda de mucho de lo de lo que hablar porque hoy está con nosotros el profesor de Filosofía Moral ya con ese título vamos bien de la Universidad de Valencia Juan Carlos Siurana lleva varios años dedicado a leer libros de autoayuda pensaba que así lograría su sueño el de desacreditar precisamente esos libros pero se encontró con una realidad un poco más complicada que ha plasmado a su vez en el libro felicidad a golpe de autoayuda tuvieras manos un bestseller que está editado por placer Valdés Juan Carlos muy buenos días muy buenos días es un poco como lo de que no querías caldo pues toma tres tazas usted un libro basado en los libros de autoayuda que Quique está pasando

Voz 26 20:41 bueno está pasando que vivimos en la cultura de la autoayuda en una sociedad que los libros que lee principalmente para orientar su vida para tomar sus decisiones son los libros de autoayuda entonces los que nos dedicamos a la filosofía tenemos que también entrar en esta en este mundo porque tenemos que ayudar a la gente Mar buenas decisiones y para eso tenemos que saber con qué criterios años tomando los para poder convencerles de que hay otra manera de ver las cosas y tomar mejores decisión

Voz 1995 21:07 guste cuántos libros de autoayuda ha leído para a su vez hacer este libro

Voz 26 21:13 no yo se ha ido leyendo en torno a ochenta noventa libros pero luego sobre todo he leído muchísimos más en cuanto a introducción las conclusiones ocio cambiando por encima iba haciendo poco lo que lo que iban diciendo y lo herido muchísimas reseñas muchísimos artículos muchísimas opiniones entonces al final he podido valorar en torno a quinientos quinientos sesenta libros de autoayuda

Voz 1995 21:34 la que usted la persona más feliz del mundo no puede depender de libros notario de pincho está usted bueno que haya ninguna vela pues bueno es que han de hurto Black I

Voz 26 21:48 sí la verdad es que me ha ayudado mucho comprender la sociedad y a comprender cómo se orienta a la gente que es lo que considera valioso y a preocuparme también porque si la mente es están guiando por muchas de las ideas que están ofreciendo pues nuestro mundo puede ir hacia un camino peligroso

Voz 1995 22:01 ya le pongo un ejemplo muy cercano que hemos escuchado hace unos minutos es Macron diciéndole a un a un joven que se acerca que no encuentra trabajo yo lo lo vamos a poner de nuevo un señor de la elite criado en la elite casado con la Eli Nancy Eros de Eroski financiero además que casado con una mujer que una de las grandes fortunas le dice a un chaval

Voz 1728 22:20 que no tienes trabajo pues bueno vamos a escucharlo

Voz 2 22:24 ahora mismo en aquel restaurante Il encuentro trabajo

Voz 1728 22:27 ella yo yo trabajaría en hostelería sin problema yo o currículum no me llaman nunca ha ido ustedes a Montparnasse ha preguntado a todos los hoteles y restaurantes venga mete del estoque

Voz 1995 22:38 de esos señores hizo que pertenece a la élite por viene informa le uno no elige donde nace pero pertenece a un colegio de lujo se cogió privado maravilloso estupendo no va a ser un poco lo mismo con la autoridad que la gente ya muy feliz noticia a los demás si que no soy feliz porque no exenta no sería un poco lo mismo

Voz 26 22:54 mensaje principal de la autoayuda es que si tú no eres exitoso en la vida sino tienes un montón dinero porque se otra cosa que significa ser exitoso exitoso es tener un montón de dinero si tú no eres Misano sino tienes una silueta perfecta sin reacción sociales no son las que deberían ser es porque no quiere que todo es planteárselo todo es querer querer triunfar en la vida y con un pensamiento positivo y querer tu conseguirlo seguro que lo conseguirán su peso el mensaje principal y que en el fondo pues es muy vacío porque no te da realmente una reflexión real sobre el mundo y sobre optimismo

Voz 1995 23:26 pero yo creo que prevé un cuando compra el libro ya sabemos lo menos reina no hombre yo creo que sí

Voz 25 23:33 en el ser humano lo que busca ante la confusión son soluciones mágicas y la solución mágica no existe existe el trabajo el existe el tiempo existe el aprendizaje existe la frustración existe el esfuerzo y eso es difícil de enseñar yo te digo tener energía positiva pero en energía positiva sí ya sé que tiene que ser así no entonces de yo recuerdo yo recuerdo que cuando tenía veintisiete veintiocho años hice mi primer viaje a Estados Unidos hace ya había

Voz 1995 24:02 de eso menos ocho

Voz 25 24:04 los poquito llegue el otro día e ir ya entonces trabajaba en la radio extrajo la radio y pues buenos hacia mi historia sobre la radio etcétera y me fui a Estados Unidos y empieza recorre todas las emisoras de de

Voz 1995 24:17 de este a oeste y de norte a sur buscando una su

Voz 25 24:20 mágica pero esa búsqueda me enseñó que no existen soluciones mágicas que lo que existe es trabajo y sentarse frente a los problemas para solucionarlos con conciencia e segura y con esfuerzo es decir el problema es el individualismo la soledad de la gente la gente no tiene con la que hablarle da miedo las relaciones a ir después ese busca algo que se solucione sin tener que tener ningún esfuerzo de museo una solución mágica para esto la aplico ya soy feliz ese es el gran error es la gran equivocación la vida es un aprendizaje y eso supone en muchas cosas hasta llegar a aciertas a Tito

Voz 1995 24:54 de situaciones en la vida si los medios tampoco ayudamos a desde los medios de comunicación desde el más a media parece esos mensajes son

Voz 1728 25:03 poquito particular vamos a escuchar lo ponemos en Baudelaire lo ponemos con distancia en pos de Oprah Winfrey lo podíamos hacer con cuál

Voz 1995 25:09 era de unos personajes muy conocidos de este país pero vamos a prologó en voz de la gran dama de la televisión norteamericana que ha sido por otra parte una de las grandes instigadores de todo ese tipo de literatura la escuchamos

Voz 6 25:22 qué piensa la siguiente la única verdadera sí aunque tenemos en la vida es mantener alta tu vibración porque todos somos campos de energía ese es nuestro único objetivo en la vida así que hay que hacer cosas que te den buena vibra para mí eso supone comer lo más sano posible aunque hay que comer un poco de risotto con trufa también supone para mí alguna forma de silencio o meditación por las mañanas algún tipo de ejercicio es mantenerte entera y conectada Isabel que sólo la energía positiva atrae a la energía positiva

Voz 1995 25:53 y yo pienso todas las mañanas Pepe en esa gente que se ha levantado a las cuatro y media que están a las siete y no es feliz porque no quiere porque no está en el ataque no sabe porque no sabe si es positivo

Voz 25 26:04 eh eh yo recuerdo cuando trabajaba en Radio

Voz 1728 26:06 yo nacional de España en Barcelona

Voz 25 26:09 la tenía el programa a las seis de la mañana y entonces eh a las cinco nos reuníamos el equipo en ese al echar un vistazo a los periódicos no existía Internet ni mucho menos es decir ahí mientras tomábamos un café con leche pues decir que íbamos a hacer era una puerta era un bar estrecho entonces la entrada era el pasillo cada mañana a las cinco en punto aparecía un señor que entraba de la calle como si tuviese una bisagra entraba de espaldas se quedaba justamente enfrente del mostrador decía o Navarra hecha es era la actitud positiva la es que creo que es coñac Janis le pegada se hizo cogía la bisagra daba la vuelta a en la calle este hombre ese día estaba ya en disposición de enfrentarse positivamente a cualquier cosa es de eso no hablo

Voz 1995 26:58 Oprah Winfrey es decir de los Simpson

Voz 25 27:01 del sol y sombra eh

Voz 26 27:04 yo creo que estaban teniendo teniendo en mente sobre todo el libro El secreto de Byrne el impacto que tuvo este libro en cómo cómo

Voz 6 27:15 como libros de lectura muchísimas personas llegó a vender en torno

Voz 26 27:17 nueve millones de ejemplares bueno quizá algunas cosas es bueno que sea sepan cuándo ocurrió lo del tsunami que murieron muchísimos centenares de miles de personas fueron afectadas por este tsunami seré preguntó a Ronda Byrne si las personas que estaban en ese entorno habían enviado vibraciones negativa las para que pasara eso ella llegó a decir que que exige que es la mayoría esa gente seguramente no estaba enviando al universo el mensaje universo querías pero con lo

Voz 6 27:49 llegaba llegaba a culpa Billy

Voz 26 27:51 Sara a tantas víctimas y luego como los familiares podían sentir esa mensaje no

Voz 25 27:55 con Carlos no cree que los libros de autoayuda es lo más parecido a las cartas a las videntes y demás una persona se encuentra sola no tiene comunicación necesita ayuda como Sella y la busca de una manera desaforada y cincuenta el auto ayuda como pueden contra una vidente un tirador

Voz 26 28:11 así es hay mucha gente sola mucha gente triste mucha gente que no ve salida a su vida y entonces necesita agarrarse a algo y eso es cierto y tenemos que comprender a esas personas yo veces escucho los profesores de Filosofía o académicos decir los libros de autoayuda para para gente que no tiene muchas capacidades para para gente con poca capacidad intelectual que que desprecian de autoayuda yo la verdad me enfatizó mucho con ellos porque es gente que está sufriendo Kenneth qué necesita que un apoyo y lo Kenneth y lo que tenemos que hacer los los profesores de universidad es es ayudarles en lo que necesitan pero ayudarles con mensajes que realmente les puedan apoyar y les puedan conducir hacia un camino que les ayude a seguir de su situación no no no ideas absurdas mágica

Voz 1995 28:54 tiene acciones juega Rosa mensajes peligrosos responsables porque bueno que quien diga no yo te puedo ayudar a montar tu compañía ganar y forrar ate en tres meses alguien que no montarse dueño Galliano no hay Liga ganada vida

Voz 6 29:06 una fortuna con el libro porque es curioso se llama autoayuda pero realmente es un escritor que te ayuda

Voz 1995 29:11 asimismo asimismo un hito

Voz 6 29:13 pon ayudar a través su libro más contraído intentando como si hay hay un libro titulado I indio

Voz 26 29:23 Dorado Dios es mi agente de bolsa que dice mira si usted quiere hacerse rico con un libro de autoayuda a lo mejor es que escriba uno porque es Gamal y a veces

Voz 25 29:31 lo con los huesos que todos los ayuda hablan del éxito pero ninguna habla del fracaso yo creo que salió haría mucho más a la gente cuando se explica pudieran dar teorías y si sirven para algo de cómo gestionar el fracaso porque la vida al final si sus eres capaz de superar no un fracaso sino la cadena de fracasos que anteceden a un posible éxito es posible que se hace mucho más a la gente que no hablando de éxito porque el éxito del éxito la felicidad esas frases otro esos conceptos positivos

Voz 1995 30:03 eh están están precedía

Voz 25 30:05 dos por unos conceptos digamos negativos pero casi necesarios para la formación de un ser humano no es cosa fácil de equipo el francés

Voz 6 30:13 estás fue con el fracaso del éxito de tratan los dos impostores

Voz 1995 30:16 la misma manera Juan Carlos Ciurana es discípulo de nuestra flamante colaboradora catedrática de Ética de la cocina compañero de un gran escritor de bestsellers

Voz 2 30:23 que también podría considerarse de autoridad resentir José Miguel Mulet ambos con estar presentando el libro este próximo día veinte en Valencia Ciurana muchísimas gracias por atendernos placer un placer en el derecho de autor

Voz 27 30:41 Wei Wei Molina eh el ser sin la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 28 31:15 si piensas que debería saber comparado precios cuando contratase tu seguro de hogar sigue escuchando hogar coche moto o vida veinte en la mutua con cualquiera te tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mutua punto es

Voz 20 31:36 sí

Voz 30 31:41 conecta con Hoy por hoy a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI XXXIV sesenta

Voz 27 31:50 cuéntanos lo que quieras

Voz 31 31:54 los marqués de forma dos toros grupo dos grupos atención Atlético Madrid Borussia Dortmund Mónaco del grupo B del Barça aquí jugar ante el mantel se sube Eindhoven diré hace esto el grupo Hessel del Madrid Real Madrid Roma Basescu aplicarlo para el Valencia que se enfrentará a la Juve como cabeza de serie United aquí Champions Carrusel se resto detectores te espera

Voz 18 32:22 no me siento vamos a barrer

Voz 2 32:26 por otro

Voz 18 32:28 este premio me sirvió requiebros

Voz 2 32:39 escuchas la radio en tu móvil tablet y en tu ordenador pero también puedes hacerlo en la TDT de tu televisor res sintoniza low key tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio íter en España tira de mando escucha tu radio preferida la Cadena Ser en tu TFT escuchará disfruta queridos oyentes de la Cadena SER estáis ahí cuanto Solis estáis todos a una y qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharlos pero cada uno

Voz 33 33:40 Inglés

Voz 20 33:42 sí

Voz 6 33:46 Hermanos Díaz llegó a ser la teoría más grande del barrio tal vez fue por la corriente gana o por los malabares con fines lo que siempre han tenido claro es que la tranquilidad de tener soporte informático veinticuatro horas Vodafone One Profesional les ayudaría a crecer informa en el catorce cuarenta y tres en tiendas Vodafone Vodafone tu parné de la era digital

Voz 22 34:06 ready Si buscas hipoteca te viene bien conocer sus

Voz 6 34:09 se han es comisión de apertura en la que te cobran banco formalizar

Voz 23 34:11 la comisión de subrogación recobran banco cambia hacia otro comisión por cambio de condiciones la que ampliar

Voz 0733 34:16 pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que anote cobra comisiones elige bien

Voz 24 34:23 hipotecas naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas cero cero cero comisiones encuentra Levin en Egipto

Voz 11 34:31 eso es Álvaro de Cárdenas todos tenemos un día día lleno de retos como encontrarte de repente tu luna rota pide cita en Carlas con todo es no te preocupes porque en Carlisle nos encargamos de todo el realizados todos los trámites con tu compañía de seguros cada día

Voz 0660 34:46 Carlas repara mujer el que lleva unos días diciéndome que me anime que me apunte con ella y sus amigas le del salón a mí en a criterio es que te diga pero oye no va siendo hora de poner en marcha esta nueva Catherine Zeta cuando es el exterior

Voz 34 35:00 por eso es el bienestar de es la vida de otra manera la SER presenta el Congreso el bienestar y la música entre dos aguas en Punta Umbría Huelva del veintiséis al veintiocho de octubre con Christina Rosenvinge Santiago Segura Ariel Roth y muchos más adquiere Tupac aquí disfruta de dos noches con desayuno en el hotel Barceló Punta Umbría mar asistencia al Congreso y visita a los lugares Colombino vinos descubre el Monasterio de la Rábida donde se alojó Colón conocer cómo se gestó el descubrimiento y súbete a las carabelas que lo hicieron posible Actur reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com o en congresos del bienestar punto es

Voz 16 35:40 hay líderes que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina también hay vidas como las de Marie

Voz 2 35:45 pero Rubén que gracias a su testamento solidario uno

Voz 16 35:48 es ayudarán a que miles de niños tengan educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos o en testamento Unicef punto es

Voz 1995 36:04 bueno hoy diez y treinta y seis minutos una hora menos en Canarias Pepe tú eres muy de el deporte sabes el fuego la Champions

Voz 1728 36:13 en la Fórmula uno de la Fórmula uno la Champions digo la Champions una el fútbol por ello jugaban el sábado la fútbol sea vaya sí sí sí sí que pasó que pasó más Julio Iglesias una gestión truncó no yo vi problema fue que eh

Voz 25 36:31 les estoy hablando de una época a nival todavía no había llegado a a Italia de Navia lentillas entonces estaba muy mal de la vista era un problema porque cuando la pelota venía desde el de que pisarla pisaba al contrario es una pelota entonces una decisión heroica eso sí pero la tome

Voz 1995 36:50 pues vamos a hablar de deportes con dos de los grandes

Voz 2 36:54 Jordi Martí muy buenos días buenos días tome Ana muy buenos días

Voz 1995 36:58 buenos días bueno ha vuelto a la normalidad a la rutina

Voz 2 37:00 qué decir ha vuelto la Liga cuando no ilegal por más que hoy otras en otros deportes sorbió ruidos pues un poco raro cuando no hay Liga tiene sentido

Voz 1995 37:10 los seis pollo de hoy palabras mayores pero pero Antonio Peral quienes llevan a donde no hay Liga de Segovia

Voz 1255 37:16 si falta falta falta las lecciones lo llenen ese vacío que deja el campeonato doméstico han gusto a la Liga creo que ha vuelto bien bien con el Madrid pinchando el Athletic pinchando el Barça casi pinchando creo que eso es bueno para la liga que haya un poquito de emoción que no arrasen los tres favorito desde el principio a lo mejor está fallando demasiado Atlético de Madrid que ya está siete del Barça

Voz 1995 37:37 pera voy a dar la razón a Jordi Jordi yo lo que tú tienes que aguantar no está para ser fíjate que Anton ha dicho que el Madrid pinchando que para que empató el Athletic Club

Voz 0985 37:49 pero no el Barça casi pintas tanto gracias no

Voz 1255 37:53 si pincha

Voz 0985 37:55 para decir justamente esto pero bueno tienes toda la razón Toni cuando señalas que vuelve la normalidad a la Liga que es la normalidad que el Barça se al líder no perdona perdona los libros de autoayuda pero pero tú esto lo puede certificar porque tú eres un periodista de trayectoria amplia tú sabes perfectamente que la Liga española fue territorio de dominio del Real Madrid yo tengo un pequeño trauma infantil de adolescencia y juventud incluso porque yo vi dos Ligas en treinta años ahora estoy viendo siete ocho es cada diez años entonces Antón Meana sabe perfectamente que el hecho de que el Barça se ponga por delante el Barça de Messi siempre que se ha puesto por delante en la Liga el Real Madrid ha sido incapaz de remontar le y lo dejo ahí

Voz 1255 38:42 sí que es verdad leía esta mañana Diego Torres en el país preocupación en Madrid por eso porque hace más de diez años que cuando se pone por detrás del Barça en la Liga no es capaz de superar a su a su eterno rival es pronto pero el Madrid no contaba con pinchar en Bilbao hizo para mí una segunda parte bastante buena después de un primer acto en el que no conseguía superar líneas que le marcaba el Athletic de Bilbao pero ya está dos puntos por detrás el miércoles viene al Bernabéu la Roma la semana que viene va a Sevilla tiene el derbi ante el equipo del Cholo calendario complicado para el Madrid en Osetia

Voz 0985 39:12 qué harías bien de tomarte una barrera Antonio sino el reto del hombre Félix hombre las dos cosas te valdrían

Voz 1255 39:22 la sombra también bable yo conozco un amigo que jugaba balón balonmano como

Voz 6 39:26 niño en Castellón antes con no con diez años así el entrenador llevaba lavar ya todos los chavales un sol y sombra

Voz 0985 39:33 antes de empezar a pues es todo esto está indicado para la gente es entonces Antón Meana está pálido el está viendo como el Atlético de Madrid Toni

Voz 1995 39:43 despojando estás un poco preocupante que la gente dice a pitar a silbar a un canterano a Astiberri un poco exagerado un porque me parece demasiado pronto me parece injusto en cualquier caso aunque sea la última jornada de Liga pero es un poco pronto

Voz 1255 39:57 es pronto sube la exigencia ya no es el pupas ya es un equipo que tiene que pelear por de la Champions explicaban los compañeros que siguen el Atlético de Madrid que es

Voz 1995 40:06 unas pitos al cambio quitar a un mediocentro Ron

Voz 1255 40:08 sí que estaba jugando más o menos bien pero sí es noticia que en el Metropolitano señalen a a Simeone a su grupo

Voz 25 40:15 yo creo que a Simeone más que pintar le habría que ir

Voz 0985 40:17 en procesión a agradecerle lo que ha hecho por el Atlético de Madrid y quitarle el estigma de pupas pero dicho esto es verdad yo tengo la sensación de que el relato de fondo que ha hecho grande al Atlético de Simeone que era si podemos cuando había recortes estrecheces dificultades Él se sentía más cómodo con la idea original sus Godín sus Luis Felipe sus Gabi que no en la opulencia ahora la béticos tan la opulencia parece que la opulencia no la gestiona también como los recortes y las estrecheces

Voz 1995 40:47 es verdad que el luso ahora que si podemos no tiene tanta magia no tiene tanto misterio del fútbol necesita un poco eso decir entonces que esta semana ya tenemos Champion

Voz 1255 40:54 si mañana mañana Jones está a punto de volar el Atlético de Madrid a Mónaco mañana juegan en el Luis II el Barça va a recibir al PSV Eindhoven el Valencia va a jugar contra la Juve de Cristiano el Madrid recibe a la Roma en el en el Bernabéu la Champions es lo que pone muy nervioso a Simeone y al Barça porque el hecho de que el Madrid gane cuatro Champions de cinco ponen nervioso a la competencia hay Valverde ha puesto como objetivo ganar la Champions Simeone como la final de señal Juanda también se ha puesto como objetivo ganar la Champions

Voz 0985 41:23 a mí me gustaría que abriéramos un melón delicados me permites

Voz 1995 41:26 dos que so tema Isco demasiado pasa con ellos

Voz 1255 41:29 demasiado previsible no no perdona

Voz 0985 41:32 previsible no porque me parece que me parece que es un melón que tenemos que abrir abre Isco o va a ser titular en los partidos grandes

Voz 1255 41:40 no va a ser bueno presentó me de contraste

Voz 0985 41:43 tras como os lo vais a hacer porque sí porque si resulta que el que es imprescindible es Casimiro no no Cristiano Christian un jugador que yo creo que el Madrid no los mares recientemente pues es un Cristiano que más o menos en un había funcionado

Voz 1255 41:55 quedando largo esto te pregunta

Voz 0985 41:58 si va a jugar Kroos Modric Casemiro porque es imprescindible y arriba Marco Asensio Benzema y Bale son intocables donde metes a Isco va a jugar Isco señor Meana así los partidos Gordon

Voz 1255 42:10 bajo un momento

Voz 0985 42:12 la realidad porque San Mamés es un partido gordo no jugó

Voz 1255 42:15 bueno te interesa disponer San Mamés como partido importante porque forma parte de tu juego en este argumento de Hoy por hoy pero discos un jugador muy de Lopetegui yo estoy convencido que va a ser titular indiscutible en este Real Madrid preocupa además de teman que te toca un poquito más de cerca no salten a la mínima cuando el banquillo Valverde no convoque a Artur como que el Barça gane en Anoeta por dos cantaoras de Rulli Silvia

Voz 0985 42:38 gente temblando por la pole harto no juega reloj de iniciados

Voz 1995 42:41 hay una día horarios perdone el ciento bajar esto al término el como es ahora todas las siete sea porque la la Champions siete insólito no va a estar en casi Maras eh

Voz 1255 42:51 eso sí es un mal invento ha cambiado los horarios hice juega ahora a las siete menos cinco de la tarde el primer turno y a las nueve el segundo por ejemplo Jordi mañana no sé qué planes tiene pero el Barça PSV siete menos cinco de la tarde un martes en Barcelona

Voz 1995 43:06 pero esto es mi trabajo forma parte de emisión

Voz 1255 43:08 porque estábamos ciudadano cualquier cosa

Voz 0985 43:14 he entendido pero yo no estoy aquí Antonio Antoni preguntemos a nuestros oyentes en el caso de Cataluña que son de Berga o son de Amposta o definieras oye a qué hora tienes que salir tú tienes que pedir fiesta por la tarde sí sí

Voz 1995 43:28 luego habrá días que a las siete un partido que le interese porque Barça y a las nueve menos cuarto juego otro partido que me interese lo cual se acabó tu vida social tus hijos van a preguntar dónde está nuestro padre me va es un cambio sí que es verdad que

Voz 1255 43:42 se acabó lo de las nueve menos cuarto que era como una hora completamente

Voz 1995 43:45 ah asociada a la Liga de Campeones que a muchos les costó tiempo acostumbradas a qué hora empieza el partido nueve menos cuarto

Voz 1255 43:53 te menos cinco nueve una cosa

Voz 0985 43:56 que mañana jugaremos a las siete menos cinco pero hace cuatro días empezábamos a jugar hoy el partido es mañana iban a los suyos a las diez y cuarto

Voz 1995 44:05 sí también quería sacaron demandar determinar Toni

Voz 1255 44:08 veremos ves que ayer le molestó a Jordi en El Larguero Vinicius jugador de la cantera del Madrid fichado para la cantera del Madrid cuarenta y cinco millones de euros mucho mejor de lo que pensaba Jordi te va a dar más de un disgusto querido Jordi ayer me gustó mucho contra un equipo de Salamanca unionistas gol de falta jugada lo Messi muy bueno Vinicius que va a tocar a la puerta de Lopetegui en breve

Voz 0985 44:28 va a tocar la puerta yo te recomiendo prudencia y cautela no te pase como con el gato al gato le convertirte a depredador en un par de horas vuelve a ser gato osea que tener un poco más

Voz 1995 44:39 a ver si abre Lopetegui la puerta vamos a vamos a aclarar Antón Jordi muchísimas gracias Pepe no te vaya seguimos

Voz 35 44:44 no

Voz 11 44:47 no voy con Toni Garrido

Voz 36 44:51 sí conozco el seguro de coche que te ofrece el mejor precio llegas tarde pero tarde todos los AVE Limia directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones Línea directa punto com utilizas furgoneta en tu trabajo

Voz 20 45:08 asegura el el libre directo y te damos un quince por ciento de descuento

Voz 6 45:11 seguro cero dos un dos tres cero once

Voz 20 45:14 Línea Directa una compañía Bankinter

Voz 17 45:24 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 37 45:40 de Lemus las preguntas razones

Voz 6 45:43 pueden llevar a alguien a aislarse total no

Voz 2 45:45 entre donde buscamos la respuesta Juan II de Castilla tuvo tres hijos escucharlos es una batalla la vamos a ganar refleja donde estar debatimos si me interesa testimonios el valor de un maltratador informamos estamos pendientes hasta ahora de la comparecencia de Pedro Sánchez nos reímos

Voz 18 46:05 la gusta muchísimo cuando Francina vamos a escucharlo Rosario vive sus momentos radiofónico mágico eh Carles Francino

Voz 38 46:18 Nasser sigue a la Cadena Ser futuros socio

Voz 2 46:23 en Twitter arroba

Voz 38 46:24 la guion bajo y Facebook Cadena Ser

Voz 16 46:32 contamos con el mejor portero reporteros en fase aún

Voz 1663 46:37 el sandwich con sólo una pareja de centrales y Rafa Alkorta Pablo Alfaro en el medio centro la mezcla perfecta de potencia africana es Wall Street frío pucelano Lizaran dormidos un inglés y un italiano en el centro del campo que la tocas otra vez el juicio oral Gerarda siguió La Ser que era un tipo y los extremos clase velocidad y calidad Álvaro De Vito y Javier Sobirà Bingen si tenemos a un delantero argentino del Valentín Alsina ruta tanto al cuerpo un arquero y con arreglo al balón de gol Suárez es que esto esté Pace entre Merlo el líder

Voz 1 47:23 de cabe Nasser

Voz 39 47:31 conectan con Hoy por hoy tan dramáticas de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Capella Serra

Voz 40 47:42 de ese cuento escucha usted la Cadena Ser Gabilondo era pequeñito pero era un crío Gabilondo moto tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo diario de ocho allí con Gabilondo

Voz 6 47:59 ya ya ya decía aquello de

Voz 11 48:00 el añadido

Voz 2 48:03 quieres que empieza hoy por hoy soy niña aquí a mi lado un acuerdo como si fuera ahora mismo de todo aquel estudio gracias por escucharnos este siete Gabilondo era pequeñito y Rubio para

Voz 20 48:22 sí

Voz 6 48:26 oye tú tienes alarman

Voz 1728 48:28 sí una aquí y otra en mi casa de la playa y qué tal estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento la alarma que tengo aquí el activó todas las noches mientras dormimos y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie

Voz 16 48:41 protege lo que más importa Securitas Direct la alarma más recomendable llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEN Securitas Direct punto es

Voz 2 48:52 usted en un atasco para ir a trabajar sus ahorros aún siguen dormidos

Voz 16 48:57 va siendo hora de que sus ahorros se independiza si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio y va siendo hora de que invierten los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña sin ataduras sin intereses contrapuestos y consumismo equipo de expertos invierta con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutuo activos la primera gestora independiente

Voz 11 49:21 en la Cadena Ser

Voz 2 49:24 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 49:28 el condón calen y con Pepe Navarro que que decir PP la cueva Cueva yo esto estar precioso

Voz 2 49:35 los en fin muy

Voz 1995 49:38 con mucha posibilidades una jugada muy muy para entrar a vivir auténticas enriquecer eh centro de dañan la tengo perdona la pregunta pero tuvo alguna vez ha llegado al límite de tu cuerpo saqueos

Voz 2 49:54 de aquí luchando y nada más que pasaba eso

Voz 41 49:58 exactamente en qué éxito de partido

Voz 1728 50:00 pt y bueno sé positivamente que he sentido sabes yo yo siempre lo he dado todo llegar hasta el final no yo no me no he regateado esfuerzo no regateado ni al contrario me quitaban sí pero la pelota pero

Voz 25 50:16 si hay que darlo será Hay punto

Voz 1728 50:18 tú corres hace Ramin habitualmente sí pero fijó unas marcas no me atrevería decirlo míralo mi mi récord está en una hora diez kilómetros

Voz 2 50:30 sesenta minutos sea vas a seis kilómetros por hora

Voz 1728 50:35 pues no perdón no a perdonó a diez kilómetros por pero está se pero no yo no hago por de los favoritos creo que aquí hay mucha humedad y entonces la la de trabajan poco e Running Walk o Walk Running sea vas andas deprisa eso eso no vas andando y corriendo es mucho mejor para dietas graves

Voz 1995 51:01 pese a hacerse diez kilómetros en ahora

Voz 1728 51:03 y es que corre si andas está diez kilómetros está de la Bella del mar no está mal

Voz 6 51:09 lo peor está muy bien dos antiguos boxeadores siempre dice eso como dice plena todos lo dan dar muy rápido