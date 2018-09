Hoy por Hoy (17/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son ya las once las diez en Canarias

Voz 0325 00:07 todos los cara muy buenos días buenos días Toni primera reacción del Partido Popular a la noticia que hoy cuenta la SER el Gobierno no va a revocar ningún contrato de venta de armas con Arabia Saudí acuerdo cerrado por el anterior Ejecutivo del PP el vicesecretario de Organización del partido Javier Maroto califica de esperpento la actuación del Gobierno en este asunto

Voz 2 00:24 lo de la venta de bombas por parte del Gobierno de Sánchez está rozando el esperpento porque ahora lo que quieren hacer es convencer a todos los españoles de que las bombas que vende el Gobierno de España no matan y esto es una cuestión que que digo roza el esperpento yo defiendo a los trabajadores de Navantia ahí defiendo el empleo en el sector naval pero no se puede decir una cosa y la contraria hasta el punto de hacer el ridículo

Voz 3 00:48 acabar diciendo que las gomas que vendemos no matar a nadie

Voz 0325 00:51 el ministro de Exteriores recibe en estos momentos al negociador de la Unión Europea para el Brexit Michel Barnier España pedirá más protagonismo en todo lo que se refiere a Gibraltar según publica el diario El País el Gobierno quiere aprovechar la salida del Reino Unido de la Unión para lograr acuerdos fiscales medioambientales y anti contrabando a los que siempre se ha resistido el Gobierno de Londres justo hoy el la BBC la primera ministra británica lanza un ultimátum a los suyos a los conservadores que más se resisten a un Brexit blando corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 01:19 la alternativa mi plan es que no habrá ningún acuerdo advierte Theresa May a los parlamentarios británicos que deben ratificar su estrategia para la salida del Reino Unido de la Unión Europea en una entrevista que difundirá esta noche la BBC May señala que es necesario resolver el problema entre el norte y el sur de Irlanda el punto más conflictivo evitando una frontera dura con Aduanas chequeo de mercancías de acuerdo con el diario The Times Michel Barnier está trabajando en un protocolo para resolver ese obstáculo con el uso de tecnología las mercancías pueden ser controladas utilizando un código de barras en los contenedores de los barcos con las compañías previamente registradas Barnier ha dejado claro que quiere desdramatizar el tema fronterizo a fin de lograr un acuerdo

Voz 1797 02:03 lo está contando la Cadena Ser las negociaciones

Voz 0325 02:05 es presupuestarias entre el Gobierno y Unidos Podemos están estancadas en este momento porque el PSOE no quiere hablar de impuestos según la formación de Pablo Iglesias Podemos pidió al Ejecutivo gravar las rentas del capital obligar a las empresas con negocios en el exterior a que tributen por sus beneficios en España y crear un impuesto sobre transacciones financieras a pesar del estancamiento sigue el intercambio de documentos y Podemos insiste Pablo Iglesias esta mañana en televisión España

Voz 4 02:30 ahora yo quiero que haya un acuerdo de presupuestos pero eso va a depender de que el Gobierno negocie con nosotros unos presupuestos que impliquen medidas sociales para proteger a la mayor parte de los ciudadanos soy consciente de que con eso no basta vamos a tener que negociar también con Esquerra Republicana con el Partido Nacionalista Vasco y con el PDeCAT bueno creo que esa mayoría que nosotros contribuimos a construir y atar para la moción de censura puede ser también una mayoría de presupuestos

Voz 0325 02:56 llegamos así a las once y tres diez y tres en Canal

Voz 1995 02:58 las

Voz 5 03:01 cadena SER Madrid

Voz 0821 03:03 actualizamos el incidente registrado esta mañana en metro una veintena de personas ha tenido que ser atendida después de que haya empezado a arder el ordenador de una pasajera Virginia Sarmiento

Voz 6 03:12 el servicio de metro ya sea restablecido el metro ha estado cortado entre las nueve diez y las diez de esta mañana entre Sainz de Baranda y la Avenida de América el ordenador de una pasajera de la línea nueve comenzaba a arder y a causa de la gran cantidad de humo ha habido que evacuar el vagón Tatiana cuesta es portavoz del sí

Voz 1995 03:26 por parte del vagón ha sido desalojado

Voz 7 03:29 por las guías unos cien metros hasta la estación de Príncipe de Vergara bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha revisado las vías en ambas direcciones para comprobar que nadie se hubiera quedado desorientado en el interior

Voz 6 03:41 todavía el Samur y Protección Civil continúan trabajando en el exterior de la estación de Príncipe de Vergara por el momento se han realizado al menos diecisiete atenciones sobre todo por Chris

Voz 0821 03:48 es de ansiedad por lo demás el hemos adelantado hoy en la Ser el ex presidente Ignacio González presunto cabecilla del caso Lezo ha solicitado la reincorporación a su puesto de funcionario del Ayuntamiento de Madrid ahora en manos de Manuela Carmena el Consistorio asegura que respetará la legalidad el presidente de la comunidad Ángel Garrido prefiere evitar el asunto

Voz 1995 04:06 pues no lo sé sinceramente ni me alegro redimirse alegrar si es algo que le corresponde legalmente puso lo tendrán que dar sino pues nada poco más tengo sobrepeso

Voz 0821 04:14 Garrido ha participado esta mañana en un desayuno informativo en el que ha anunciado la creación de un consejo asesor un grupo de expertos para definir el futuro de la Comunidad y la creación también de una asignatura sobre la Unión Europea en Secundaria si obtienen el visto bueno de Bruselas podría empezar a impartirse el curso que viene el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid pide donaciones de sangre de los

Voz 8 04:35 pos a positivo a negativo IB negativo

Voz 0821 04:38 a pesar de que las reservas han recuperado ya ligeramente tras las vacaciones de verano estos tres grupos siguen en nivel amarillo

Voz 1797 04:45 yo tenemos veintitrés grados ahora mismo en el CNI

Voz 0821 04:47 de de la capital hoy esperamos tiempo soleado y temperaturas sin cambios por la noche pueden regresar las torres

Voz 5 04:53 las

Voz 0325 05:00 pues es todo sigue ahora Hoy por hoy con Toni Garrido en la información siempre actualizada nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 0867 05:06 la peines

Voz 5 05:08 servicios informativos hoy con Toni Garrido digan lo que digan

Voz 1995 05:22 él es el jefe más digan lo que digan los en las ese jefe es el Dios es de la gasolina cuenta con más de cincuenta álbumes ha participado en quince películas se ha subido a escenarios alrededor de todo el mundo tiene más de trescientos Discos de Oro cuarenta y nueve de platino y un disco de Uranio por haber vendido más de cincuenta millones de ejemplares algo que sólo pueden decir que cuatro personas en este planeta ya

Voz 5 05:59 ves aquel que se pasea por los escenarios haber contado más de setenta años aquel que he dicho que estos símbolo de divinidad aquel que ha hecho que sus canciones en himnos generacionales independientemente a cual sea tu generación para él muy buenos días buenos días hace mucha ilusión estar de ella casi las once era María

Voz 1995 06:26 bueno para un artista lo mismo ya estas son las once de la madrugada a las once y seis minutos

Voz 5 06:32 de la madrugada una hora menos en Canarias

Voz 1995 06:35 por qué alegría hasta el camposanto siempre es una alegría que es una de las cuatro personas en el mundo que dieron Disco de Uranio siete Nani culpa es culpa nuestra es culpa de pero bueno tengo un maestro de detener no sea algo aún pequeño Falk la culpa debe tener no

Voz 1797 06:56 el público que velorio porque en definitiva las alegrías y las penas siempre las proporcional público afortunadamente a mí me da más alegrías que penas

Voz 1995 07:07 curioso porque es normal pero todo se ponen nerviosos el letón como sueco es muy fan de ese pone nervioso hasta mañana vine Rafael sí muy bien es muy fenomenalmente que bueno son muchos años de carrera estás terminando una gira que se acumula cuatro

Voz 1797 07:24 determinando una gira que me queda todavía en Madrid que es el sábado Marie después me queda Barcelona San Jordi me queda Zaragoza me queda Granada a Córdoba Las Palmas Sevilla vale ya hay termino no está mal esto está muy bien pero ya he venido

Voz 1995 07:47 yo cantando mucho tiempo atrás claro que es que en cuanto acabe esta gira comienza la siguiente infinitos bailes

Voz 9 07:56 un abrazo

Voz 5 07:58 es

Voz 1995 08:00 de enganchar porque la gente dice no es que vuelve Rafael no no vuelven es que nunca se nunca dicho oye me voy voy a tuviese

Voz 1797 08:08 estoy cuando estoy haciendo una cosa estoy maquinando la siguiente me

Voz 1995 08:12 paso muy bien así que me gusta mucho pero no no hay un descanso

Voz 1797 08:16 sí sí por supuesto yo yo digo por ejemplo este mes ni se toca pero lo digo desde muchos meses antes este mes por ejemplo yo este este año en el mes de junio el quince de junio al quince julio en distritos como si estuviera descansando con mi familia que como Dios manda hay descansando de muchas cosas de mucho viaje de mucho traqueteo pero yo meto Mis vacaciones no lo parece porque ha trabajo muchísimo pero si yo me tomo mis vacaciones también como cuando cuando rozó el de descanso como sirvió de descanso Rafael pues no hacer nada nada de lo que hago habitualmente desde luego por supuesto no canto Ny ni esas cosas ni quiere decir ni pienso en cantar eso es mentira porque en eso piensas todos los días pero Pinto paseo ando estoy con mis hijos con los hijos de Mis hijos una familia normal bastante abultada porque somos muchos ya no Ada lo malo que les haces vacaciones pasante precisa de pésima Hay enseguida viene otra vez lo que tanto gusta mi que es el trabajo

Voz 1995 09:26 este mismo estudio Serrat hace hace unos meses nos contaba precisamente que empezaba una gira y lo hacía porque en mi casa me llaman Juan Juan vete a Bono sigue Juan Gamboa el dinero cuando cuando salgo de gira soy don Joan Manuel hasta está desde entonces cuando Bale Jean el artista está descansan entonces de repente hay una diferencia entre la normalidad cotidiana tiene mucha raza Don Joan Manuel Manuel tiene mucha razón en todo lo que dice siempre siempre pero en este caso además es verdad que esta erigirá es ser el artista si si no pero yo tengo una buena suerte que a lo mejor no no tiene Joan Manuel que es mi familia

Voz 1797 10:06 no me falta por el pan

Voz 10 10:11 no estuvo estuvo anal comentando la Garrido se sabiendo que que va a estar aquí con nosotros es que lo niego a España y

Voz 1995 10:19 a Morante me consta Cutura mi fingen algunos cosas mucho de los bares clásicos Tip

Voz 10 10:24 a ustedes les había siempre o casi siempre en cárceles dice prohibido cantar y esto es verdad

Voz 1995 10:31 tuvo muchísimo porque yo pensaba pero realmente era una plaga tiene que controlar la gente dónde viene la acompaña el vino ya no desveló es que

Voz 1797 10:44 sea aquellas pocas las penas se mataban con el vino vi a la gente le da por cantar clave

Voz 10 10:49 abierto si era como decir cuando empiezas a cantar envío demasiado viene de que no

Voz 1995 10:55 sí bueno sí eh

Voz 1797 10:57 en vamos a seguir hablando con Rafael pero donde sí

Voz 1995 11:00 es una pequeña pausa este verano estuviste en Londres sigue trabajando en Londres en abril se hablamos de alguien que no acaba una gira que empieza otra a continuación diríais que ya está grabado y que ya tiene un disco obra

Voz 1797 11:16 además he grabado el disco de historia vivida este otro como este ya no sale bueno en unos minutos pero a él del es

Voz 1995 11:28 pues bueno no a hablar de su vida el disco refleja subida de una forma otro hablaremos en su nuevo disco Raphael en Hoy por hoy

Voz 5 11:44 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni

Voz 8 11:47 Garrido nota mental alguien va de coña hoy de dice que conoce el mejor seguro de coche con un precio bajísimo Contés llegas

Voz 11 11:54 los dos lo sabe línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 12 12:03 sí

Voz 13 12:11 conectan gol Hoy por hoy

Voz 14 12:14 el gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 15 12:23 Ivonne H I

Voz 16 12:39 estoy bachata tienen Caiwza muy mala

Voz 17 12:42 pero el vídeo de vivir la vida el actor

Voz 1995 12:44 mirad al último

Voz 5 12:46 hoy viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 18 12:54 Antonio Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 1 13:02 empezamos en Cataluña vivimos una moción de censura

Voz 0867 13:04 primera que triunfaba cambio de gobierno guionista loco del que yo

Voz 18 13:08 al país siempre amigo el guionista lo conoce ha ido de vacaciones

Voz 1 13:14 tiene una temporada más pase lo que pase aquí estaremos para contarlo

Voz 0867 13:18 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde una hora menos en Canarias hora25 con Ángels Barceló síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil

Voz 1 13:30 con los oyentes de la SER sol cercanos optimista sensibles curiosos tolerantes a Fable radiantes inteligentes informados

Voz 19 13:39 en estos momentos así que pasen tampoco es cuestión de pelotear no nunca manera tácita

Voz 1797 13:44 no pero es bonito no decirles a ustedes cosas Bono

Voz 3 13:47 te vas a casa el tablet

Voz 19 13:49 con peloteo de lo normal

Voz 5 13:52 cadena SER nuestros oyentes son gente

Voz 19 13:55 el hombre un topo de mimos tampoco estaría mal

Voz 5 13:59 de nuestros oyentes son gente normal

Voz 19 14:02 pero mira ahí está el punto caliente al mundo y ahí

Voz 0867 14:13 en Crystal Vox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo para que sea aún más sencillo los encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros en cristal Vox estamos para ayudar y por el XXV aniversario de cristal Vox repara esto sustituyese el parabrisas lleva una cámara deportiva 4k llama al novecientos veintiséis veintiséis cero cero o ínterin

Voz 20 14:32 el book punto Es un motero aparca en la puerta allá donde vaya mutua pero hace lo mismo pero por menos

Voz 1797 14:39 dinero trae tu moto la mutua

Voz 21 14:41 vamos el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua puntuales

Voz 1280 14:55 querida clientela de Velvet colección Nos es grato comunicarles que las Galerías Velvet estar en inaugurando su nueva temporada de otoño el próximo catorce de septiembre toda la temporada completa para los clientes más fieles con más novedades que nunca en nuestras pantallas de Movistar Plus disponible Solomon

Voz 0530 15:13 está en Carrefour y en Carrefour punto es tienes hasta el veinticuatro de septiembre la segunda unidad al cincuenta por ciento de descuento en pantalón de hombre chino cinco bolsillos o tejano comprando dos el segundo te sale a seis euros Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 20 15:30 si lo quieres

Voz 22 15:32 quieres ya estás de suerte porque continúa la financiación al cero por ciento de media Marc con la tarjeta gratuita Media Mark club Car llevo te lo todo a partir de doscientos noventa y nueve euros al cero por cierto ya está en treinta meses sólo hasta el treinta de septiembre tiene que estaban con nosotros

Voz 0867 15:49 en ese momento en el que cancelando vuelos sin dar explicaciones y la empleada del mostrador te dice amablemente quite valoraron zumitos pero indemnización nada ese ese es un momento legalizadas como una catedral desde diez euros al mes siente el poder contar con un abogado tantas veces como necesites llama gratis al novecientos cien seis seis tres

Voz 23 16:17 la Academia

Voz 5 16:17 en Hoy por hoy

Voz 1995 16:32 música ha provocado un fenómeno que que debería estudiarse las universidades ahora que están tan de moda las universidades de la investigación paradero fenómeno por ejemplo otro día estuvimos en Peñafiel plena Ribera de Duero y en el Sonorama recuerdan todavía el gran concierto

Voz 24 16:50 de Rafael así sonaban los aplausos de la gente joven en un festival en el Sonorama

Voz 5 17:01 ya dije que repetirlo conocemos al jefe de lo conocimos también perdería que sea eso días lo tengo que repetir una noche memorable verdad señoras cinco generaciones jóvenes abuelos

Voz 1797 17:16 Madres juntos viendo usted generaciones yendo el escenario hilos cantándole canciones los cinco abuela el nieto el padre la madre hay muy poca gente que pueda conseguir les es difícil es difícil ya que es muy difícil que cinco generacionales se pongan de acuerdo pero se ha producido a mí eso me

Voz 5 17:37 en esos gritos y creo

Voz 1995 17:39 en este algo que no te deja asombrar te no esta este proyecto

Voz 1797 17:43 no de público vivo en completo asombro siempre siempre que cada día cada día que el público porque en realidad cantó casi todos los días cada vez que salgo al escenario de la forma que ser decidido no es posible no es el tantos años porque son son muchos años forma parte de la familia eso desde luego salud acostumbrarse obviamente de agua

Voz 1995 18:12 pero afortunadamente yo no me acostumbro siempre me suena suena nuevo y que cada generación haya elegido su propia canción de Raphael para identificarse unos emigra noche la mía ese escándalo que saben adiós

Voz 1797 18:28 cómo es que cada generación viendo cuál es su himno Rafael si hay además no les lleve la contraria porque y una vez en Twitter como yo se decían cómo se consigue que Gay al que haya tanta gente joven y y viéndote y yo contesté como medio en broma digo es no esto es que me lo manda la familia me lo envió a la familia y entonces empecé a recibir en la cantidad de Emilio miles y miles de de de Twitter diciendo que Familia

Voz 1995 18:57 pero yo voy porque a mí me gusta compro de entrada usted perdone perdone no lo es decir a bromear sobre el asunto cada uno elige lo que a él le gusta la canción que le gusta pero hay una generación de españoles pero ante la mitad de este país que afirma que ha hecho la mili contigo no hay español de mediana edad que yo no yo hice la mili con con Rafael

Voz 1797 19:19 mis hijos Sepe que que que ocurre sólo en ascensor algo siempre me dan con el pie vergüenza de que si digo pero a ver si no es una cuestión de de diferente edad Tutti que sí bueno pues nada

Voz 1995 19:36 ya hay me di vamos media España afirma

Voz 1797 19:39 esto lo Emily con Rafael que

Voz 5 19:42 qué he hecho de todo Rafaela cantaba en inglés compartir escenario con cantantes internacionales que alguna vez están a soltura

Voz 1995 20:00 hola

Voz 5 20:11 hay algo con lo que tu oído alguna

Voz 1797 20:15 yo si decide hacer una cosa es porque estoy convencido de que puedo hacerla entonces yo voy a por ella así yo pienso una cosa que no me va para nada me quedé Domecq

Voz 5 20:26 muy calladito y no digo animo

Voz 1797 20:29 pero si yo sé que puedo hacer una cosa voy a adelante con él lo que viene ahora es una cosa muy atrevida pero voy adelante con todas las consecuencias porque es un bombazo esta cosa vamos un bombazo dirigido por Lucas Vidal que qué hace mucha música de películas y estuvo con nosotros proveen trigo mayor talento que tenemos ahora sí sí y además es que nos conocimos tuvo mucha porque le hubiera España a recibir un premio IMAS que nada vino a conocerme a mí porque desde muy chiquitín su abuelo su abuelo es es que a mí me contrató era el dueño se discografía

Voz 1995 21:13 Nos con todo ese día Zapater

Voz 1797 21:16 entonces cuando él me dijo que era su abuelo Iker se tragaba Rafael desde desde muy niño cuando nos conocimos al día siguiente de conocer siguió entregar el primer se que les daban a él le digo oye Lucas sigue aquí dice

Voz 18 21:34 Apple no se dio

Voz 1995 21:37 traté llámalo Céline entero llama ahí sí sí que sea va a esta noche digo que siempre tomaba café con miedo

Voz 1797 21:44 que sí que encantado me fui al hotel y arregle el momento una cosa que me rondaba la cabeza que decía este este es el que me lo tiene que hacer usted sabía Dios me lo puso en el camino las ha afirmado qué firmas hacer un disco creías que ya no es la palabra valía acordase un disco con el nieto del tipo creo que era que me descubrió pagas SS como Navidad la vida como va a quedarse en casa encerrado que mucha gente que que cree que

Voz 1995 22:20 el momento de la vida donde bueno pues hasta aquí ya luchó todo parte

Voz 1797 22:23 pero dices si la vida no sorprende todos los días sino sabemos nada a mí me queda una tanta cosa que aprender yo estoy dispuesta a aprender todavía

Voz 1995 22:33 de todo lo que has aprendido hasta ahora con qué te quedas porque has vivido todo yo creo que no hay nadie que he tenido como tú acceso a tanto con tantas generaciones que viene de muy lejos a es decir que no es una cosa reciente que es fácil tener entre comillas es fácil tener un éxito civil del éxito es es muy complicado que todo eso con qué te queda

Voz 1797 22:50 yo me quedo con el sentido de la responsabilidad que tengo para cuidarme en la manera que me cuido para está siempre a la orden o sea que que salga el público del estadio del teatro del coliseo de donde sea siendo pero cómo es posible que siga cantando de esta manera pero eso dirigir contarnos cómo cómo te he cuidado bien no descuidando eh pero eso olvidase es cuidarse no beber no fumar no trasnochar porque el es

Voz 1995 23:24 tal necesidad hacia hacia mucho tiempo en estamos viene nos gente pero bueno siendo escuchaba las palabras real entre el ente habrán de de las Chelsea cosa nada de repente nada de alcohol de fumar comer

Voz 1797 23:39 no no no con ver como verano mal yo yo como comida sana normal yo firmé Atraco a él cuidarse es es una señal de respeto al público que el paro que no tiene porqué aguantar Tous exceso para mí es una señal de respeto al público yo le debo mucho

Voz 1995 24:03 sigue viendo un documental sobre Elvis Presley grande pues hay un documental de su mujer de de su viuda maravilloso de Priscilla que Yeda si es maravilloso son de seis horas pero fantástico habla habla Tom Petty y habla de que lo que nunca le perdonaron al decir que la gordura y la música del rock haber hasta ver que venía la Bardot

Voz 1797 24:27 no le perdonaba es porque estaba gordo eso que en su vida fue una verdadera pena yo cuando lo conocí que Fides de Madrid porque les llevaba la misma compañía que a mí en Estados Unidos y me invitaran aún de las de Las Vegas fui para mí fue tal decepción yo que lo sí porque es que yo estaba viendo una sombra de lo que yo admiraba que mal que que que que que ojalá no hubiera ido la época claro ahora tengo aún así sigue siendo para mí el número uno más

Voz 1995 25:09 más grande pero el época había mucha desinformación hay mucha gente que en esa época los sesenta setenta cayó en el alcohol las drogas en los excesos de todo tipo en Ginebra forzar la gana

Voz 1797 25:20 siempre

Voz 1995 25:21 tú crees que ahora no estamos más no sabemos al menos informados toda idea puede ser existe una mejor desinformación fue se estamos mejor desinformar en aquella época era porque había gente por ejemplo vísperas y viajaba con su doctor

Voz 1797 25:35 Pitu un doctor que lo iba sí es es es dando coaligo así yo era que no lo vi pero vamos a decir que siga con su doctor también es pues eh

Voz 1995 25:48 Michael Jackson no hay Williamson es se después esos excesos separan final que estamos hablando con Rafael cuando fuiste a ver a Las Vegas a Elvis Presley

Voz 1797 25:59 sí

Voz 1995 26:00 presentando tu concierto el próximo sábado en Madrid con algunos que te quedan pendientes y con una nueva gira que empezará con su nuevo disco que antes he dicho que era la gira de baile sino está gira de ese nuevo has dicho Lucas que estuvo aquí con nosotros hace unos meses que es un talento lazo tan lentas de la que no puedes contar absolutamente de Nina podemos habla no se puede hablar y se que ver con la sinfónico

Voz 1797 26:22 es mucho más que eso que es donde está como bases dio cuando yo le dije Lucas yo quiero hacer esto vamos a veces conquense con que es seco

Voz 1 26:35 osa tú lo que quieres digo sinfónico ya lo he hecho

Voz 1797 26:39 había hecho hace tres discos e sinfonía Rafael sinfónico digo no tengo que avanzar

Voz 1 26:46 tengo que avanzar llama Gil público siempre está acostumbrado que yo sí

Voz 1797 26:49 doy un paso más cada año un paso más y lo dimos juntos y ha salido

Voz 1995 26:58 cuando ruedo habrá varios discos vamos a ver lo que sabemos hasta ahora es más que sinfónico más que es algo que no hecho Rosa vidas ha hecho nunca eh no ha hecho nunca el hecho hecha

Voz 5 27:12 pues no nos en así

Voz 1995 27:15 para mes y medio difícil de tangos eh clase y hasta hecho ya está hecho de colaboraciones ya se con con los modernos índice ahora ya lo ha sido también también también no no hacen estas solo

Voz 1797 27:31 no

Voz 1995 27:32 bueno pero no puede que exageró bueno Rafael

Voz 1797 27:41 tiene su dentro un mes y medio va a presentar un nuevo disco pero queríamos

Voz 1995 27:43 desde aquí

Voz 1797 27:45 con el disco también entonces ya te vas vio todo canción por canción serio sería ya tiene TDT habladas broma alguna vez no dentro de humo

Voz 1995 27:56 sí y media el compromiso Rafael es venirse a este estudio

Voz 1797 27:59 sí

Voz 1995 28:00 a presentar canción por canción Bonilla

Voz 1797 28:03 la gira vale más tranquilo una gira que todavía tiene Barcelona Madrid Granada Córdoba Córdoba sería en Las Palmas van

Voz 1995 28:12 nosotros estamos en Córdoba el juez señala esos amén viajamos mucho allá tengo tanto para algo sí

Voz 1797 28:21 hasta el día cinco de octubre

Voz 1995 28:23 deseamos lo mejor a uno de los más al más grande que tenemos en este país para luego seguir iluminando a generaciones y generaciones seguir en el escenario seguir cantando y seguir desafiando porque claro lo que aplazaría el desafío

Voz 5 28:36 se porque yo no no sé hacer otra cosa ni quiero hacer otra cosa que tienen casas no vamos a estar en la pintura

Voz 1797 28:47 bueno pero es que el hombre yo pinto mercancía hay otras que la cantas el cáncer

Voz 1995 28:56 Rafael siempre siempre es una buena Alexia siempre es una felicidad cada vez que visitas este estudio y de tantas hemos puesto algunas canciones propias hemos elegido tres veinte ciento todas ellas representarían mucho la vida de la gente última pregunta cómo llevas representar tanto la vida gente que cada día hay a decirte mira yo conocí a mi mujer una canción tuya cuando Mario Miguel hijo sonaba

Voz 1797 29:21 porque formas parte forma extensible para exacto bien si no es mejor preguntar hasta ahora ha tenido suerte sí sí muy bien o han mentido pero sí ella también era dar suerte a mucha gente que bueno

Voz 1995 29:38 nunca viene es decir así con Rafael contigo conocí yo a mi exmujer será o no esa es la mejor Rafael siempre un placer este sábado en Madrid después Barcelona después Córdoba Las Palmas

Voz 1797 29:51 pero os espero

Voz 5 29:52 ahí ahí hemos Rafael en Hoy por hoy

Voz 8 30:56 con Toni Garrido llegas tarde llegas tarde las veces que digo esto cuando me comentan que puedo tener el mejor seguro de coche a un precio increíble

Voz 11 31:03 todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 13 31:20 con con hoy por hoy a través de Facebook

Voz 14 31:23 en pelícanos tu comentario tu opinión o cuéntanos lo que quiera ser importa

Voz 27 31:33 a saber lo que ha pasado a las tres de la tarde en el mundo del deporte que es fácil

Voz 0867 31:38 lo tienes que hacer deporte

Voz 27 31:41 los dos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la

Voz 5 31:47 actualidad deportiva deportivo a las tres de la tarde una hora menos en Canarias cada comienza con la ilusión de imaginarla sentir la emoción de conseguirlo la alegría celebrarlo viera cuyo de tenerlo entre las manos para todavía estás a tiempo Premios Ondas

Voz 0867 32:14 en los más prestigiosos galardones de radio y televisión que se conceden en España entre en premios Ondas punto com e inscribe tu candidatura antes del día dos de octubre categorías para radio televisión publicidad radiofónica y música

Voz 5 32:28 premios

Voz 0867 32:29 las vive cada momento

Voz 28 32:32 ocho

Voz 14 32:36 en la Real Academia una cadena es una sucesión lineal de elementos enlazados entre sí según esa misma academia ser significa aquello que sirve para afirmar del sujeto lo que significa el atributo alto según la RAE la Cadena SER es la sucesión lineal de elementos enlazados para firmar del sujeto lo que significa el atributo de da cuenta ni siquiera los que saben consigan definirnos

Voz 12 33:19 sí

Voz 1995 33:23 en BP cada repostaje te lleva más le

Voz 0867 33:26 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad que ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 1 33:34 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en te lleva más

Voz 0137 33:42 pues punto com Si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 29 33:46 la opción de Ataturk la que te cobran banco formalizará hipoteca comisión de subrogación la que recobró

Voz 0867 33:49 por cambia que a otro comisión por cambio condiciones la que cobran

Voz 29 33:52 lo importante es tifus casi hipoteca

Voz 3 33:54 viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 0867 34:00 hipotecas naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas cero cero encuentra la ANC punto eh

Voz 0530 34:09 en Carrefour Carrefour punto es tienes hasta el veinticuatro de septiembre la segunda unidad al cincuenta por ciento de descuento en pantalón de hombre chino cinco bolsillos o tejano comprando dos el segundo te sale a seis euros Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 30 34:25 en qué puedo ayudarle

Voz 8 34:26 las llamado porque quiere instalar una alarma

Voz 30 34:29 en algún robo

Voz 8 34:30 un robo no pero se metió gente a vivir en mi casa de la sierra y mañana perfila recupero quiere esta alarme la alarma porque es la mejor manera de que no vuelva a su

Voz 31 34:37 le protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 0137 34:52 entonces la casa está al borde del acantilado donde mucho mejor orientada sus a también al norte claros de las puestas de sol ya escándalo no estupenda y el acceso a la playa unos escalones genial pues me pone la casa para regalo a mis padres les va a encantar porque la tenga hoy viernes veintiuno de septiembre bote de ciento treinta millones juega Euromillones no hay nada más grande en la Cadena Ser

Voz 5 35:21 en Hoy por hoy

Voz 1995 35:25 con Toni Garrido llega el momento de recibir Josep Gastro nuestro experto en opinar de todo sin saber de mucho él es la persona que le dijo a Mariano ficha por el Madrid que ibas a jugar mucho es el hombre que en vez de buscar la tesis de Pedro Sánchez en Internet buscó las críticas en Trip Advisor es la persona inventó la dificilísima tarea de programar la hora en el microondas conoces a alguien que haya conseguido poner el emigró a las ocho y yo soy

Voz 24 35:58 yo soy un poco friki de que me encanta programar fíjate si se me da programar los relojes cuando se va la luz de toda la casa cuando se va la luz si si es avalan lo del horno microondas detalla que cuando hay cambio de hora tú te gusta que para acá

Voz 1995 36:10 es la hora de gusta no suele haber un poco un morbo porque yo sé Gastro hubo buenas Z como estamos quién te crees que tú eres pues ya

Voz 5 36:18 el Buró de la crítica no estoy aquí

Voz 1995 36:21 vale todo todas las críticas están en las redes incluso de la tesis de de Pedro Sánchez y tenemos un poco el el Chicote el está críticas una ruina en nuestros chicos además menos CSS por dejar claro cual esto función mete sí sí yo

Voz 24 36:38 Eva Mancebo con la crítica en Internet ha descubierto un nuevo género literario y bueno yo creo que incluso tendríamos que celebrar certámenes y dar premios a las mejores críticas y todo Sabino criticas te sí que tenemos redes sociales

Voz 1995 36:48 solamente les hemos dado el solvente seguimos nuestra vida sino que criticamos lo de las si lo que sea una objeto una casa un viaje una persona siempre de una persona en gesto lo criticamos absoluta porque es de pelo se viene a resumir los todo

Voz 24 37:06 esta semana sido de compras de compras sí sí porque buena desde que China ha lanzado furibunda al capitalismo más feroz pues nada ya tú si piensas algo seguro que sabemos y Se vende alguien lo critica así que pues por ejemplo la raqueta para matar moscas que llevan tiempo el mercado hay una unas raquetas que está en sí sí sí el raquetas para matar moscas que he dicho L electrificada entonces electrificar sí sí sí electrificada es que tú por si acaso tienen mala puntería simplemente les que pero la silla dándole hubiera ni no creas hay moscas un poco resistente la puedes simplemente mandar más lejos buenos sacos es que la gente se pregunta cosas sobre esta raqueta en una tienda en Internet pregunta alguien atención porque son preguntas técnica dicen Mata avispas le responde otro usuario si las a tonta y luego es fácil matarlas no las carbonizada como los mosquitos pero va muy bien pues aún no hay un hay todas las en realidad pega esto la cuestión es que varias personas la reseña entre ellos Dogi pan que yo le llamo el solitario porque dice es perfecta para el verano porque yo soy una persona que atraen muchos mosquitos así que ya no me preocupa quedarme en casa atrapando a Sigue sofá lo vigésimo imagino su vida nuestra dando raquetazos

Voz 1995 38:21 la Gil el currículo en Bachillerato habilidad

Voz 24 38:24 es al traigo mucho los mosquitos que tengo muchos mosquitos esa teoría luego es más si yo Kevin al que podíamos a podar el creativo dice funciona perfectamente con todo tipo de insectos voladores de cualquier tamaño eso sí hay que tener puntería ponía en la caja dicen no tocar en funcionamiento no me resistía Hipatia vaya que reclame pero así que además funciona como Isère que bien

Voz 1995 38:47 así auto pegó con la Galarraga

Voz 3 38:49 la moto

Voz 24 38:50 que la raqueta del mismo ya tocar no se siguieron a la última para defensa personal se luego está un tal maño que yo creo que no sabe muy bien lo que compró porque dicen sus reseña el matar moscas va muy bien aunque hay que tener mucho cuidado con él porque es eléctrico vale atrape un bicho como si el mata moscas fuera una raqueta de tenis y Elbicho resultó ser la pelota pues yo he tenido la raqueta para darle una pelota creyendo que la gente está muy despistada con lo que sí sí me estuve a gusto aquí has encontrado nada como estamos aún en una época de buena temperatura y uno Se levanta tarde a lo mejor un fin de semana quieres disfrutar de un rancho IED descubierto uno en París que tiene terraza te permite ya no desayunar toman un brunch sino vivir una experiencia como por qué dices tú Tour cuarenta y uno reseña este restaurante que se llama uva dice no hace falta saber nada para trabajar en este establecimiento los cocineros te servirán cuando terminen de divertirse un rato lanzándose mocos unos a otros con aplaudidos por una camarera con pocas luces entonces les

Voz 1995 39:50 crítica a aún local han local que se llama nueva

Voz 24 39:52 París dice y lo digo porque llevar una simple jarra a una mesa aparecía suponerle la movilización total de sus polcas neuronas pero para disfrutar de este espectáculo fíjate bien en los empleados que emitan ciegamente a sus maestros de la cocina disfrutan de lo lindo charlando entre ellos por sus micrófonos sus micrófono llevan del bar micros de estos de hablar con cocina pero dice que por cierto no funcionaban pero no se lo digas de todos modos si te pregunta si es un lugar recomendable estoy segura de que si vas disfrutarán de una experiencia tan chula como la nuestra fue camareros lanzándose mocos es doble mando de dos mil seis mucha mucha nadie Ventura no digo que hay que hacer un certamen

Voz 1995 40:30 sí debería generar el primer certamen crítica Trip Advisor dos mil diecinueve ya el año que viene

Voz 24 40:34 totalmente dar premios lo que pasa es que no

Voz 1995 40:37 qué premio les das no volverá y si pueden hay que pensar premio

Voz 24 40:42 claro buscar uno que tenga buenas estrellas en banda rompe con la comidita que vas bueno pues este verano decidí retomar algunas actividades también hay intente retomar la pesca pero no pude porque me compré un sedal para pescar que sea más sedal Line que hilo distribuyen empresa de Pinto en Madrid y en las instrucciones en español se esforzaron bastante esto más que una reseña es que grupos pues las instrucciones las instrucciones inacción caños de pesca de un de un sedal usa del hilo Bar leo literalmente lo que por instrucciones maravilloso opta finés apenas a coro hay como palabras en inglés la estoy pronunciando para para que todo lo entienda RFEC de peces by de peces by perceptor pero parece un grupo indie light de color gris que el abandono de pescado de la línea hay ayudar a la tierra más Face súper abrasión V supe

Voz 1995 41:29 la abrasión y luego curiosamente Camilo

Voz 24 41:32 me me flipa esto pone punto y coma que esta aquella es hilar muy fino e luego dice garantizar los personajes originales de calidad de la línea de tiempo Rolling la línea con pistas paralelas para los ordenadores aseguran el carácter de la línea que mantiene la calidad original está no me he enterado pero

Voz 1995 41:48 de la siguiente el robot aspirador conga

Voz 24 41:52 al menos lo envía una oyente que estaba Rosa Llopis y es el robot aspirador conga cuidado con el paralelismo con rumba que barre a no es el rumbo no es el rumba la rumba este otro estilo pero vengo luego hay pero este es el seguiriya Éste es el robot aspirador con Conde que barre aspira pasa la eso que dicen las estrategias vos sos bueno pues Juan Palacios dice de vez en cuando le ponga un par de palas accesorias Nos echamos unos buenos partidos de pimpón en la mesa del salón un día me gano habitado y desde entonces le debo dinero ese día me enfadé bastante inmediata en el suelo a ver si limpiaba el cazo y sin rechistar

Voz 1995 42:33 oye aquí hay mucha con el totalmente en serio última vamos con unos auriculares y a nosotros por ejemplo es fundamental

Voz 24 42:44 si esto para cualquier oyente chicos si queréis compraron los chicos y chicas si quieres comprar unos auriculares los ultras son Edition ocho x sonido

Voz 1995 42:52 Chaplin ido profesión profesional

Voz 24 42:54 cuál es el precio estas auriculares mil quinientos setenta euros quinientos setenta si con lo cual dos clientes dan sus reseñas dice J Panda dice me ha gustado tanto que voy a vender el otro riñón para comprarle un a mi hermano pequeño

Voz 1797 43:09 no

Voz 1995 43:09 uf mil quinientos setenta euros unos cascos

Voz 24 43:12 luego hice otro cliente soy sordo de nacimiento pero tan pronto me puse estos auriculares recupere el oído en un segundo ahora puedo hablar con mi hermano que vive en Saturno con su mujer marciana especialmente recomendado por la NASA

Voz 1995 43:24 vaya crítica y la última que tiene que ver con recelo

Voz 24 43:27 a mí el precio si buenas el reloj automático de hombre de Cenit de Fitch Classic Si Tour billón

Voz 1995 43:34 todos los nombres lo que

Voz 24 43:36 a ver te tienes que poner de nombre porque sólo cuesta cincuenta y ocho mil euros pero lo que más me flipa son los gastos de envío que sesenta

Voz 1995 43:43 no hay tal envío cincuenta y ocho mil euros

Voz 24 43:47 es más si liga que te la traen andando entre varios bueno la cuestión es que hay una reseña que dice chavales comprar por Internet cuando estás borracho no es bueno cuando me he llevado falsificó el reloj resultó ser muy feo así que lo devolví y usa el dinero para comprar un pequeño país africano en desarrollo construir viviendas de bajo coste establecía sistemas de educación y salud y construye una estatua de mí mismo de cien metros de altura el sitio donde antes estaba el edificio del Congreso las cosas van bien todos me llaman ni amo o eso creo porque no dominó la lengua

Voz 1995 44:21 que ese es la única real a lo que cuesta cinco mil euros sesenta euros de envío hechos eh

Voz 3 44:29 Nuestros muchísimo estoy confusa

Voz 5 44:39 en Hoy por hoy con Toni

Voz 8 44:43 sido

Voz 11 44:45 ahora me cuentas que hayan seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre todos los AVE Limia directa siempre en las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 32 45:00 utilizas furgoneta en tu trabajo asegura la el iría directa y te damos un quince por ciento de descuento en tu seguro de cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 13 45:16 conecta con Hoy por hoy a través del

Voz 14 45:19 gran cuéntanos lo que quieras Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 3 45:27 ha habido un elefante yo presidente USA habrá catador de eso pasa de la Infanta Sofía

Voz 19 45:34 no extraescolares escolares se pueda sepa no caben en la boca

Voz 3 45:39 yo digo eso para diga constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana joder por qué no puedo ahora sí soy el padrino yo tengo una amiga coreana

Voz 5 45:50 nosotros somos la ventana con Carles Francino Cadena Ser

Voz 33 45:57 en la sección a la carta de la app de la SER

Voz 34 46:00 puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad

Voz 33 46:05 a todas las ser centro smartphone y lo que quieras tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 35 46:13 de noche a partir de las once y media Manu Carreño

Voz 0867 46:17 tu opinión cuenta de lo que opinar quiero conocer su opinión seis cuatro ocho cuatro siete siete

Voz 5 46:23 en el Larguero para grandes tus opiniones que creo recordar que existen

Voz 1995 46:27 ah me dice Javi Blanco que sí que está bien

Voz 5 46:30 pero cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 20 46:34 Manu Carreño bandas tu nota de voz fijáramos con tus opiniones síguenos también en el Larguero punto es Cadena Ser la creadora de elevó ayer de la berenjena

Voz 0867 46:45 pero a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la ida moderna en On My Lol con David Broncano esto es el motor síguenos también en nuestra aplicación móvil Cadena Ser punto com lo postureo cero Garden a ser oyente de la SER escucháis

Voz 36 47:06 a esta acción ratio discurso hora J de emisiones ratio

Voz 3 47:13 Barcelona con esta te hace empezó la Cadena SER hace muchos años pero no fue tan fácil la cosas que quieres decir la frase la agitación Radio difusor así a J I emisiones Radio Barcelona no les salió a la primera mitad pero da igual hombre

Voz 36 47:26 a esta acción ratio difuso hora Kutcher mira J I avistó de emisiones J todo da igual a esta acción J así ratio difusor pues a uno Barcelona La estación J I que a sí pero J radio de veces pero da igual

Voz 3 47:50 desde la radio y pero no lo hizo la primera ardió

Voz 14 47:54 cadena SER lo queremos ser perfectos sólo queremos gustar

Voz 36 47:59 uno uno la Forta ninguno de emisiones J

Voz 5 48:20 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 33 48:38 buenos días el Instituto Nacional de ciberseguridad advierte del riesgo de los retos virales son retos que atraen principalmente a los jóvenes que escapan al sentido común está el reto del agua caliente

Voz 1797 48:49 consiste en tirarse un cubo con agua

Voz 33 48:51 apuras el reto de la sal y el hielo que pasa por ponerse sal hielo sobre la piel para

Voz 1995 48:57 producir una reacción química que puede dejar quemaduras

Voz 33 48:59 claves son sólo ejemplos por eso desde el INCIBE recomiendan desarrollar la capacidad crítica de los jóvenes y ofrecerles información sobre los riesgos de las practicas que encuentran en Internet si tiene dudas sobre los contenidos a los que haya podido tener acceso a alguien de su entorno llame al novecientos ciento dieciséis ciento diecisiete es un número de información gratuito pensado para recibir asistencia

Voz 5 49:24 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno

Voz 37 49:30 con tres notas tienes un acorde con tres bolas una carambola con tres pruebas un triatlón con tres cifras el triple de la ONCE un juego en el que es muy fácil ganar elige un número de tres cifras cualquier combinación de ellas puede tener premio por sólo cincuenta céntimos puede escaner ciento cincuenta euros y ahora además hay dos sorteos diarios triples de la ONCE tres cifras que da mucho juego

Voz 15 49:53 por eso los Nacha allí

Voz 16 50:07 que en Caixa muy mala

Voz 17 50:10 pero catorce pide de vivir la vida el actor

Voz 1995 50:13 dad al último minuto

Voz 5 50:15 a Barack Obama de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 18 50:23 Antonio Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 5 50:31 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido once cincuenta minutos

Voz 1995 50:36 hora menos en Canarias no creen que nos estamos acostumbrando demasiado a esas imágenes de lluvias torrenciales tifones gente que apenas puede caminar contra el viento desastres muerte heteros estamos acostumbrando demasiado este fin desde Ana pues han llegado imágenes ese tipo desde dos lugares muy distantes uno en Carolina del Norte donde hacía llegaba a tierra el huracán Florence y en el sur de China el tifón macuto hacía lo propio en una parte nuestro amigo y colaborador José Díaz Balart reportero estrella de Telemundo la cadena de televisión en España el número uno de Estados Unidos nos mandaba unas imágenes veíamos con Len unas imágenes tremenda llegaba el jueves pasado a Wilmington Carolina del Norte una ciudad donde se situaba el epicentro del huracán donde se esperaba que llegara tocará tierra ese huracán vamos a escuchar cómo se lo contaba a los espectadores de Estados Unidos

Voz 38 51:28 como ustedes pueden ver continúa las lluvias y a cada rato sentimos esa ráfaga que me

Voz 3 51:34 lo que nos quiere afectar el equilibrio feas

Voz 6 51:36 el acto de reporteros

Voz 1995 51:39 periodista todoterreno que tan pronto presenta un programa de debate el programa de debate más importante de su cadena como se mete en el ojo de un huracán real dicho lleva más de dos décadas cubriendo huracanes desde la Andrew que azotó sociedad de Miami mil novecientos noventa y dos y que él mismo recordaba estos días en sus redes sociales hasta el año pasado que nos contó el huracán Irma enfrentándose a los con una valentía que ya es leyenda las reacciones

Voz 3 52:01 la preocupación y por eso estamos a este lado la calle porque esos rótulos y carteles

Voz 1995 52:11 sin apenas poder hablar en directo para la televisión norteamericana hace muy pocas horas desde las afueras de Wilmington José Bono sea enviado a este programa un sonido sonido espectacular de la lluvia incesante porque no ha parado de llover no para de llover nos ha mandado un mensaje José Díaz Balart desde las afueras de Wilmington para todos los oyentes de la Cadena SER que hoy por hoy hace muy pocas horas es este

Voz 39 52:42 buenos días amigos de hoy por hoy les saludamos a Díaz Balart estamos en un automóvil la hora hemos salido de Wilmington Carolina del Norte desde el ciudad donde hemos estado desde el jueves pasado donde pasamos el huracán Florence que te digo frase Vori a uno pero con vientos extraordinarios para un huracán categoría uno conflicto por ejemplo ciento sesenta kilómetros de hora ráfagas de viento pero más preocupante y más peligroso hasta que los vientos haciendo la lluvia hoy lunes duda entonces horas hemos tenido que ver en parte de la vista se ha convertido en en verdadero ríos extraordinario lo que hemos vivido peligrosísimo son más de quince los fallecidos a raíz de

Voz 1995 53:33 huracán estos dos A esta cifra hay que añadir dos fallecidos conocíamos hace eh en muy pocos minutos son diecisiete en total las autoridades están muy preocupadas porque sigue lloviendo y lo grave es el desbordamiento de ríos de Lagos no hay electricidad apenas hay gasolina uno de los aspectos también peligrosas es la caída de árboles sobre casas o coches culpables esos sucesos de tres de esas diecisiete muertes hay más de un millón de evacuados en las dos Carolinas en fin una catástrofe anunciada e ansiada ya sabíamos que esto iba a ocurrir pero no por eso esas imágenes el recuento de daños es menos impresionante eh José nos ha mandado un vídeo que vamos a volcar en nuestras redes sociales para que ustedes vean

Voz 17 54:17 el tamaño de

Voz 1995 54:19 de las terribles consecuencias de ese huracán eso en lugar de pero en el otro el tifón Mahmud que suena así

Voz 5 54:33 han dejado al menos cincuenta y nueve muertos a su paso por Filipinas principalmente cosa de los corrimientos de tierra que ha ocasionado en la isla de Luzón

Voz 1995 54:42 Alfonso se sitúa ahora sobre Hong Kong donde su plan vientos de más de ciento setenta kilómetros por hora nuestro corresponsal en China es Adrián fue encías Adrián muy buenas tardes para ti muy buenos días hola qué tal buenas tardes pensamos en que son acontecimientos ya esperados ya sabíamos en las consecuencias y queremos preguntarte por la respuesta del Gobierno chino ha sido la adecuada para la gravedad del tifón