Hoy por Hoy (17/09/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1 00:04 hoy por hoy hora doce

Voz 1995 00:08 siempre un placer decir José Antonio Marcos buenos días

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días lo más inmediato pasa por la Casa de América de Madrid donde comienza el acto organizado por el Gobierno para hacer balance de los primeros cien días de presidencia de Pedro Sánchez con presencia de representantes de distintos ámbitos sociales culturales de la vida de nuestro país bajo el lema avanzado avanzamos creo que ya estaba hablando el presidente del Gobierno con la cobertura técnica de Paco Quiroga saludamos a Inma Carretero la Inma

Voz 0806 00:31 hola buenas tardes están invitadas unas trescientas personas hemos visto llegar a los Javi a Concha Velasco al padre Ángel al juez Baltasar Garzón representantes sindicales los presidentes de las patronales también la mayoría de los ministros están ya escuchando al presidente del Gobierno que acaba de empezar a tomar la palabra en este acto en el que va a hacer autobombo de los primeros siete días de Gobierno socialista han colocado hasta un photocall en la entrada y el equipo del presidente además ha avisado de que hará un anuncio importante dicen aunque por el momento mantienen la expectación el lema de la convocatoria es avanzamos porque la Moncloa quiere lanzar un mensaje de continuidad de la acción de gobierno la ausencia más destacada por ahora es la de Margarita Robles que ayer fue desautorizada por Pedro Sánchez y que hoy tiene agenda en el Ministerio de Defensa

Voz 1018 01:16 pues eh comienzan esta aumenta la integración decíamos del presidente del Gobierno decía hay mal que la asistencia y Margarita Robles tampoco la ministra de Transición Energética no tienes entrevistan Televisión el presidente de gobierno dijo que no se siente responsable de lo que haga Arabia Saudí con las cuatro doscientas bombas de precisión que ha vendido España en la SER les contamos hoy que el Gobierno no tiene previsto modificar la política de venta de armamento y que se mantienen los compromisos de los gobiernos del Partido Popular Mariela Rubio

Voz 1450 01:40 sí así lo han confirmado a la SER fuentes de la Junta Interministerial de material de defensa el organismo responsable de autorizar las exportaciones de armamento español que se reunirá el próximo miércoles no habrá confirmar estas fuentes ni revocación de licencias concedidas ni tampoco una suspensión cautelar de las futuras ventas las cuatrocientos bombas de precisión que Defensa no consiguió paralizar suponen la mínima parte nueve millones de todo lo que España tiene previsto exportar a Riad de hecho el Gobierno autorizó el pasado año armamento para los saudís por valor de quinientos millones de euros el Gobierno pretende evitar cualquier sobresalto a partir de ahora de este modo precisan es textual no se harán nada drástico con las exportaciones Arabia Saudí no mientras no haya una resolución vinculante de Naciones Unidas o en su defecto una posición común de la Unión Europea

Voz 1018 02:24 perspectiva si al final el presidente realiza algún anuncio de corte económico exacto que comienza estará en Madrid quedará condicionado en todo caso a la negociación de los Presupuestos como Unidos Podemos que a día de hoy se mueve prácticamente al ralentí Nieves Goicoechea

Voz 1468 02:36 la comisión negociadora aún no ha concretado las medidas fiscales que piensa implantar el Gobierno para obtener más ingresos con los que pagar los gastos sociales prometidos Hacienda no ha respondido con detalle a las peticiones de Unidos Podemos sobre el aumento de la fiscalidad a grandes empresas ni sobre la reducción del IVA por ejemplo para productos básicos los interlocutores consultados creen que las negociaciones van más lentas de lo esperado impiden conocer ya la reforma fiscal que ayer no quiso cuantificar el presidente del Gobierno para obtener más ingresos desde Hacienda aseguran a la SER que hay optimismo en llegar a un acuerdo y fuentes de Podemos confían en que el Ejecutivo acaba afectando sus propuestas fiscales

Voz 1018 03:18 hora doce y tres minutos y los pensionistas que siguen movilizados exige garantías de mantenimiento de su poder adquisitivo medio plazo en función de el coste de la vida IU vuelven a ser los de Bilbao los que toman la iniciativa al día

Voz 3 03:32 sí dicen que están preocupados y decepcionados con la última reunión del Pacto de Toledo porque lejos de ligar las pensiones al IPC pone en riesgo esa subida en todas las pensiones porque queda en condicionadas aseguran a la situación económica o a posibles acuerdos salariales además critican que los políticos no estén recogiendo el guante de su tabla de reivindicaciones que se mantiene por ello intacta desde enero

Voz 1280 03:55 también están denunciando hoy aquí la escalada de los precios de la luz porque son los jubilados unos de los colectivos más perjudicados iba

Voz 1018 04:03 decías Anne también hay concentraciones en ciudades como Oviedo María José Loché

Voz 4 04:06 hombre está comenzando destacó

Voz 5 04:09 qué has dicho has específicas para los asturianos vienen una quimera para el sistema de cuotas tengo la procederán en una comunidad de gira más tiradores profesionales o la revisión de las pensiones no contributivas diputado de Podemos están apoyo del Parlamento asturiano en el exterior podemos ver pancartas con los eslóganes no a las pensiones en menos de ladrones ocio y Novillas mañana mayores

Voz 1018 04:35 cerramos ronda en Valladolid José Manuel Gozalo

Voz 1286 04:38 aquí en este entorno las pancartas que piden un sistema público de pensiones gobierne quien gobierne en las canciones se de atiende podemos leer en una pancarta en letras grandes rojas piden que se recibe las ayudas públicas a los planes privados de pensiones la Coordinadora Estatal por la defensa del sistema público de pensiones anuncia desde Valladolid nuevas movilizaciones incide en que se equiparen las pensiones más bajas con las más altas

Voz 6 05:06 hizo con Toñi Fernández Isabel Quintana lado

Voz 0202 05:09 buena de butano será desde mañana sesenta y nueve céntimos de euro más cara lo que supone una subida que roza el cinco por ciento Cada bombona pasará a costar catorce con sesenta y un euro la gestión

Voz 0824 05:19 sea belga rechaza la extradición del rapero va al Toni que huyó ese país tras ser condenado a tres años de cárcel en España por delitos que Bélgica ahora considera inexistentes al estar a su juicio amparados por la libertad de expresión apología del terrorismo injurias a la Corona amena

Voz 0202 05:31 el ex presidente de la Comunidad de Madrid y presunto cabecilla de la trama que saqueó el Canal de Isabel Segunda pide su reingreso en el cuerpo de funcionarios de Madrid traspasar doscientos días en la carta

Voz 0824 05:41 la primera ministra británica lanzó un ultimátum a los miembros de su propio partido que se oponen a una ruptura suave con la Unión Europea en declaraciones a la BBC advierte de que la alternativa su plan es que no se firme ningún acuerdo

Voz 0202 05:52 ya son sesenta y cinco los muertos que ha dejado el paso del súper tifón más Cut en Filipinas cifra que puede aumentar ya que los equipos de rescate siguen buscando supervivientes entre las decenas de personas que quedaron atrapadas en una mina

Voz 0824 06:04 las compras en el IBEX35 se desinflan ante las ventas que dominan en Europa en estos momentos se sostiene por poco los números positivos pero pierde a los diez mil cuatrocientos Puntí

Voz 0202 06:13 esta semana comienza la Champions el Barcelona se enfrenta mañana al PSV y el Mónaco se mide ante el Atlético de Madrid Simeone recupera para este partido a Lucas Hernández pero se lleva a cinco canteranos

Voz 6 06:24 pues eh Tony esto es algo de lo que no has pero oye buenísimo pero no es que yo sí que te basarla bueno bueno bueno bueno damos fe viernes hablábamos por favor puedes contar con Marcos el Consejo Regulador de Rivera duro y sólo hace falta griego eh solo

Voz 7 06:43 los hoteles de en directo Marcos dejó traernos vino y y si pensaba que no sabíamos olvida ha extraído a Isaías

Voz 1018 06:49 José hemos dicho algo mal para ambigua

Voz 1995 06:52 la policía un abrazo amigos seguimos en Hoy por hoy

Voz 1 06:57 hoy por hoy hora doce

Voz 2 07:02 en la Cadena Ser

Voz 6 07:05 hoy por hoy

Voz 1995 07:07 Toni Garrido bueno lo mejore reencontrarse con los compañeros de trabajo ahí

Voz 6 07:12 dar fe que comimos a palabra o no Marcos ojalá fueron todos como tú pero esto

Voz 7 07:18 pero esto sabes que levantará sabes que levanta las sospechas no

Voz 6 07:23 la voz

Voz 1995 07:26 gracias Marcos el viernes estuvimos en la cuna de de Ribera de Duero Peñafiel desea un poco de vino a los compañeros Carles Francino muy buenos días

Voz 7 07:35 estoy por contraatacar con los melocotones que nos dieron en Calaceite Isaías pusiera una caja melocotones que traían los compañeros en la furgoneta

Voz 1995 07:42 yo no puedo contada porque haya habido Isaías Lafuente muy buenos días hola buenos días vamos a hacer algo así cada que esta semana viajamos otra cuando vamos a un sitio recopilar lo lo típico traerle compartirlo un poco raro cada uno pues aunque por eso melocotones vino salmorejo que este fin de semana si todos vamos a usted

Voz 7 08:01 bueno vieron precisamente el pasado viernes cinco

Voz 1995 08:03 aceite y en Teruel sí muy bien muy bien

Voz 7 08:06 Nos a la gente muy interesada con el tema de las alternativas al fenómeno de la de la despoblación mucho hielo el duelo de acentos que tuvisteis por la mañana el fuego y el danés citando Antoni Roig que duele acento de escuchando táctico

Voz 1995 08:20 sí es difícil a veces explicar las cosas que ocurren que Isaías te hemos llamado esta mañana porque ha ocurrido algo contando una noticia por dicho hay que hablar con Isaías urgentemente ir al principio ha comentado en antena que en el metro de Madrid ha ocurrido mago a las hubiera mañana que lo hemos contado dotado ya voy con miedo eh seguida lo digo voy donde ha explotado un ordenador yo mismo me he rectificado dicho perdón no perdón ha explosionado un ordenador esta mañana en el Met no ha pasado nada ha habido alguna gente Clooney con ataque de nervios ansiedad porque bueno al ver humo en el metro tal y como están las cosas en asustaba pero afortunadamente nada grave en queme equivocado

Voz 0827 08:58 casa bueno en la rectificación porque en realidad explosionar sirve efectivamente pero también sirve explotar son verbos en casi sinónimos pero no lo son

Voz 7 09:08 a ver serviría Isaías para el caso del ordenador ha ardido sí claro también serviría

Voz 0827 09:12 ha ardido si es que ha ardido pero es que no sabemos si ha echado ya más a lo mejor solamente un impacto pero sí ardido pues ardido claro que

Voz 1995 09:19 el duelo con Carles duelo pero ahí estamos intentando justificar no fue un poquito de todo

Voz 0827 09:27 explosionar es un verbo que tiene tanto uso Trànsit vivo como intransitable es decir algo está ya por sí mismo o algo lo hacen estallar así que explosionar no sirve para las dos cosas esta mañana el ordenador ha explosionado pues claro que sí pero es decir pierde

Voz 1995 09:39 el jugador ha explotado por sí mismo sí pero sin embargo el verbo

Voz 0827 09:42 explotar con este sentido solamente tiene un uso intransitable hubo es decir para lo que está ya por sí mismo no podríamos decir la Guardia Civil ha explotado una bomba sino diremos lavó la Guardia Civil ha explosionado una bomba es decir explotar solamente como uso intransitable explosionar no sirve para las dos cosas y además tiene sentido es decir el el verbo razonable etimológico mente ese explosionar a partir de explosión tú nunca dirías que esta mañana se ha producido una explotación en el metro salvo que los trabajadores trabajen mucho ya estén mal pagados no que también se que también gasoil

Voz 7 10:16 en la categoría lo que el gas Carriço es uno

Voz 1995 10:19 la una explosión entonces a partir de explosión

Voz 0827 10:21 pues el verbo explosionar has apuntado

Voz 1995 10:24 no pero sabes que te das clases señor aprender me de cada

Voz 0827 10:30 viernes intentamos no dar clases y no sé

Voz 7 10:32 he escuchado a toda esta mañana recitando a Lorca no no los pues no eso se pero bueno eso lo digo en serio

Voz 1995 10:41 ahora es el universo buscarlo muy en serio dice y eso que te escuchamos muchísimas gracias aquí

Voz 7 10:46 porque hay algo más más aparte el vino

Voz 1995 10:49 pero en estos momentos por cierto en la Casa de América de Madrid lugar un acto siguiente llamativo el presidente Sánchez está haciendo balance de sus primeros cien días al frente del Gobierno parece más que un balance una celebración Carlos y uno se pregunta ya es difícil entenderlo todo pero a veces este tipo de acontecimientos donde uno se celebra llevo ya cien días en el gobierno yo voy a contar todo lo que

Voz 7 11:07 yo creo que nuestra compañera hace un momentito en hora doce lo ha dicho en su primera frase con absoluta precisión es un acto de autobombo es un acto de autobombo de cien días del Gobierno de los que cada uno puede tener su opinión donde ha habido luces y sombras tuvo un arranque claramente fuerte y positivo en cuanto al prestigio y el y el perfil de gran parte de sus integrantes y luego pues pasa lo que pasa que choca con la realidad el día a día de la política muy jodido cometes errores te aprietan por un lado te aprietan por otro y la última semana no ha sido buena para el presidente del Gobierno y para la imagen de este de este Ejecutivo el acto de hoy pues mira forma parte de los tiempos en los que vivimos donde el la pompa el oropel el boato el Photoshop Excel han puesto un tu foto eso no photocall produjo la entrada para que la gente se retrate este una película los Javi James Irwin señoras llevamos desde ayer anunciando que habrá un anuncio muy importante no sé si me encuentro yo la encuentro sinceramente un poco excesivo frustra o excesivamente adornado pero bueno hoy son son los tiempos eh

Voz 1995 12:10 todo un Mundial como ahora si vivimos de titulares y de promoción de eso que todo pasa hito llega esta tarde La Ventana os visite el escritor Mario y al torrente

Voz 7 12:18 lo ha hecho un libro magnífico sobre la familia sí pero hoy duro eh porque son relatos sean no unos unos una única historia sino son distintas sí sí a ese sobre la familia sobre lo complejísimo que resulta el el el laberinto de relaciones entre padres hijos hermanos tíos esposos bueno hay un relato sobre todo un All yo creo que está casi por el centro del del libro de un padre un hombre que empieza a perder la memoria por fin una enfermedad degenerativa de tal y como se cabrea su hija como empieza a cabrear se como Sor repercute en la relación de de esta hija con su pareja postre cómo van saliendo cosas a flote que todos guardamos sabiéndolo sin saberlo que nos hacen daño y que por eso no queremos refrescar es un libro muy interesante sobre la complejidad de las relaciones humanas muy bueno todas lo escribió un hombre además de todas las familias

Voz 1995 13:11 esta tarde La Ventana Marcos Giralt Torrente puedes invitarnos

Voz 7 13:14 bueno ya veremos repartió entre el equipo primero que volverás pues dos por una caída una avería del reportero ante el

Voz 1995 13:21 de ellas diecisiete que sois en el equipo juegue salimos supuso en La Ventana Carlas como siempre un placer

Voz 6 13:28 a día de hoy por hoy con todo ligar dirán

Voz 8 13:33 alguien tiene ese catolicismo cuando te dice que tendrías que tener su seguro porque es el mejor precio increíble pobrecitos todos los AVE línea directa sobre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 10 14:12 fue no tú

Voz 6 14:16 todo lo bueno de tener acento es que los oyentes prestan doble atención por lo que dices y cómo lo dices con

Voz 11 14:24 en Catalunya como suyo están muy bien decir que hoy que nuestro país independiente pero me interesa mucho es el cómo es visto como gente en el Reino Unido ha votado serlo pendiente de Europa pero come

Voz 12 14:37 Michael Robinson se toma el café todos los lunes con

Voz 1995 14:41 Carles Francino la vida

Voz 8 14:51 hablar un Andreu y Berto de David Bustamante nadie sabe nada que tienen en común

Voz 13 14:55 los cacahuetes las palomitas y las calabazas enfermas de los últimos audios del problema

Voz 8 15:01 todas las respuestas cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 15 15:15 m a mire ya hemos de un centro de estadísticas estamos haciendo unas encuestas eh que emisora de radio escucha usted

Voz 4 15:22 Arenas Cadena Ser muy bien por qué porque porque le pregunto que por qué no me me has de dar una respuesta señora y yo tengo que rellenar la casilla ya deriva cuadriculada corazón que me tiene corazón tiene razón

Voz 16 15:42 que venga para los chavales por qué te gusta algo

Voz 17 15:56 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando de la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 18 16:08 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 1280 16:19 querida clientela de Velvet colección Nos es grato comunicarles que las Galerías Velvet estarán inaugurando su nueva temporada de otoño el próximo catorce de septiembre toda la temporada completa para los clientes más fieles con más novedades que nunca en nuestras pantallas de Movistar

Voz 19 16:36 disponible

Voz 1280 16:37 instar

Voz 20 16:37 sabía Álvaro de canolas todos tenemos un día a día lleno de retos como encontrarse de repente tu luna rota pide cita en Carlas punto es no te preocupes porten Carlyle nos encargamos de todo realizamos todos los trámites con tu compañero

Voz 7 16:49 seguro

Voz 13 16:53 tenemos un problema no vamos a poder ir al fútbol con tus amigos este grifo ahí no vamos a dejarlo así pero eso tiene solución Víctor está muy cerca

Voz 8 17:01 en vigor tenemos sesenta y cuatro tiendas cerca de ti para que siempre encuentra solución que necesita

Voz 1280 17:06 fontanería carpintería jardín más de cuarenta y cinco mil productos con la garantía y el servicio del Grupo El Corte Inglés muy cerca que arreglamos hoy

Voz 17 17:16 nuestra historia reciente sólo se entiende gracias al piano con puedo prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes cualquiera que sea su número de esta es hora de nueve Postiga locos

Voz 21 17:31 en el cuarenta aniversario de la Constitución El País y la SER reúnen a los dos presidentes del Gobierno que más tiempo han ejercido como tal en la actual etapa democrática Felipe González y José María Aznar modera Soledad Gallego Díaz directora de El País

Voz 8 17:48 el veinte de septiembre a las siete y media de la tarde y podrá seguir el encuentro en directo en Cadena Ser punto com patrocina Toyota Hi T con doce coma piensas

Voz 0202 17:59 colabora Colegio de Arquitectos de Madrid

Voz 17 18:03 tú tienes alarma si una aquí y otra en mi casa de la playa y qué tal estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento la alarma que tengo aquí el activó todas las noches mientras dormimos y la de la playa la tengo para que no se meta nadie

Voz 8 18:17 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendaba llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 22 18:27 en la Cadena Ser

Voz 1995 18:31 hoy

Voz 6 18:32 con Toni Garrido y antes de despedida