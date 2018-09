Hoy por Hoy (18/09/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno que ETA de estaba muy buenos días es la serie más premiada de la historia de esta noche

Voz 5 00:33 esta noche Juego de Tronos ha vuelto a conseguir el Emmy a la mejor

Voz 1727 00:37 por serie dramática y aquí en nuestro juego de Tronos doméstico particular en la batalla preelectoral en la que estamos ahora entra en juego la Constitución nada menos ya sabemos cuál es el motor de arrastre con el que Pedro Sánchez

Voz 6 00:51 quiere recuperar la iniciativa política

Voz 1727 00:53 tras su semana para olvidar

Voz 4 00:56 gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para

Voz 1727 01:01 la reforma exprés de la Constitución con un asunto muy popular limitar el aforamiento de los políticos sólo tendrán tribunales especiales para asuntos que tengan que ver con su cargo para entendernos si evaden dinero a Suiza irán al mismo tribunal que cualquier hijo de vecino si les en causan por algo que ha dicho o hecho en una institución pública pueden seguir gozando de esa protección es la propuesta de Pedro Sánchez que arrebata la bandera Ciudadanos y que pone contra las cuerdas al PP porque Casado Casado está aforado por un asunto que nada tiene que ver con su cargo público por un máster y el líder del PP ya ha dicho que no morder al anzuelo que si les reducen el aforamiento a los políticos porque no a los demás que también lo tienen

Voz 7 01:46 vamos a suprimir los aforamientos de los políticos que están ahora pero de los temas que se han hecho en política pero no molesto a los jueces menos a los policías al guardia civiles tampoco la ejército creen que va ya tiene su

Voz 4 01:59 dicción y entonces eh

Voz 7 02:02 con doscientos cincuenta mil aforamientos en España doscientos cincuenta bien

Voz 1727 02:06 Ciudadanos respondió al presidente atribuyen el mérito José Manuel Villegas anoche en Hora veinticinco

Voz 8 02:11 estamos encantados de su triunfo que por fin se ha decidido a dar a dar ese paso Iván eliminan este escribir este transporte

Voz 1727 02:19 a mí desde Unidos Podemos están de acuerdo con la propuesta de Sánchez pero recuerdan que desde que el PP y el PSOE aprobaron de forma exprés en la reforma del artículo ciento treinta y cinco de la Constitución en plena crisis de la deuda ellos defienden que para tocar una coma de la Carta Magna hay que consultar a la población hay que hacer un referéndum nueve Larra portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso

Voz 9 02:44 es una buena noticia pero desde luego una reforma constitucional no puede hacerse otra manera exprés que creo que en nuestro país se merece es ya un debate constitucional

Voz 1727 02:54 veremos en qué queda una reforma que precisa en cualquier caso del voto de tres quintos de apoyo de las cámaras y que por tanto sin el PP no sale es martes es dieciocho de septiembre yo iba a celebrarse en el Ayuntamiento de Madrid el debate sobre el estado de la ciudad pero lo han tenido que aplazar por un accidente doméstico de la alcaldesa Manuela Carmena se cayó anoche en su casa no es grave pero tuvo que ser hospitalizada por precaución Marta Higueras es la primera teniente de alcalde

Voz 10 03:22 el resultado de esa caída es una brecha encima de una ceja es una brecha que no tiene no tiene más trascendencia lo único bueno pues que es un poquito aparatosa el han traído al hospital porque es el protocolo ordinario Illa en observación le han cosido acogió cosió la brecha entre las oración hasta mañana

Voz 1727 03:39 en Alemania Javier Alonso buenos días buenos días la coalición de gobierno decide hoy si cesa el jefe de los espías

Voz 0858 03:45 si a raíz de esas declaraciones poniendo en duda la violencia xenófoba en Kent Nits según el diario Die Welt Merkel quiere destituirlo iba a buscar el apoyo de sus socios

Voz 1727 03:53 el Senado de Estados Unidos aplaza la votación en la que tenía que dar su visto bueno al candidato de Donald Trump para incorporarse al Tribunal Supremo y lo hace a raíz de las acusaciones contra él por agresión sexual tanto el juez Brett Kavanaugh como la denunciante declaran el lunes

Voz 0858 04:09 ya aquí en España el Vaticano ha recluido a un sacerdote diez años en un convento por un caso de abusos sexuales a un menor Juan Antonio Menéndez el obispo de Astorga

Voz 4 04:17 apelará muy dura muy grave porque prácticamente es expulsión del estado clerical no puede no no están público puede alcanzar algunos sacramento en público

Voz 0858 04:28 es una condena canónica sin consecuencias penales porque el delito ya está prescrita

Voz 1727 04:36 en los deportes el Tenerife va a presentar hoy a su nuevo entrenador Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 04:41 buenos días Pepa como les contó ayer la Cadena Ser será José Luis Oltra el técnico que más ha dirigido a los isleños en su historia de que aumentará esos ciento veintiocho encuentros figuran en su currículo uno a partir de hoy a las dos de la tarde hora canaria será presentado en el estadio hoy debutará el próximo sábado visitando uno de sus anteriores equipos el Córdoba con sólo cinco jornadas en Segunda y cuatro en Primera al Tenerife tienen por tanto el dudoso a tenor de haber sido el primer club despedir un técnico esta temporada después de que Joseba Etxeberria de lograse sólo tres puntos en este inicio del campeonato

Voz 2 05:09 fueron unos Tiko del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:11 buenos días el sol lucirá la mayor parte de la jornada pero como los últimos días también tendremos tormentas durante la mañana chubascos en el Mediterráneo alguna tormenta en ya puede descargar con intensidad pero será a partir de mediodía a medida que avance la tarde cuando las nubes ganarán más protagonismo en cualquier punto de montaña de la península y la isla de Mallorca tormentas que pueden descargar con intensidad después se desplazarán a zonas próximas alcanzando incluso algunos puntos del litoral mediterráneo también del Cantábrico más oriental riesgo que alguna tormenta descargue con intensidad también granizo y fuertes rachas de viento Canarias Galicia Asturias y el noroeste de Castilla y León quedarán más al margen de estas tormentas con temperaturas en general

Voz 11 05:51 parecidas a las de ayer

Voz 14 06:28 los días Pepa and sí acumula ya varios semis ha vuelto a ganar en esta edición a mejor presentador mejor reality de competición un reality de drag queens con mucho humor drama yp políticas se ha impuesto a grandes como Ellen De Generes y me alegro mucho porque es un escaparate fiel del mundo del transformismo que ha unido a familias separadas por la homofobia como siempre repiten su show y como ha dicho esta noche a recoger el premio

Voz 5 06:50 diu que labios guerra si no puedes amarga a ti mismo cómo vas a amar a los demás

Voz 14 07:00 buenos días a todos llevamos avanzar en derechos que suene la música

Voz 5 07:12 dejando el brille brille

Voz 14 07:13 volviendo a la dura realidad del tema de los aforamientos lo vamos a analizar a partir de las ocho una hora antes en Canarias con Miguel Pérez no profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo y después con José Antonio Bermúdez de Castro secretario general del grupo popular en el Congreso en entrevista en Hoy por hoy en medio de nuestra mesa de análisis con Joaquín Estefanía Lucía Méndez e Ignacio Ruiz Jarabo yo ya sólo me queda anunciarles un nuevo compañero con el que va a charlar esta mañana Nacho Carretero es una nueva incorporación sorpresa que seguro que les va a encantar saludamos también todo esto con Toni Garrido a la periodista Paloma del Río vamos a bordo

Voz 1275 07:50 por el precio del triunfo en el deporte

Voz 14 07:52 a raíz de un documental sobre la dureza de la gimnasia rítmica en Rusia

Voz 5 07:57 que va el juez voy en primer lugar

Voz 2 08:04 les invitamos a reflexionar a opinar sobre esa propuesta de limitar los aforamientos de los políticos

Voz 14 08:10 la de ciudadanos que se votará en el Congreso la que anunciaba ayer el presidente Pedro Sánchez creen que debería votarse en referéndum como exige Unidos Podemos reflexionen en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y en Whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 08:25 la pregunta con trampa sobre los mensajeros

Voz 14 08:28 sencilla porque no están viendo la serie más premiada de la historia que les gusta de Juego de tronos a los que la verán que les echa para atrás a los que no la vean nueve uno cinco dos las dieciséis sesenta audio salvo whatsapp al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta irse

Voz 5 08:46 no

Voz 1727 08:51 sí la vida académica del líder del PP sigue generando información noticias eldiario punto es acaba de publicar que la inspección de la Complutense encontró

Voz 1682 08:59 en cambio de notas en el expediente de casado con una

Voz 1727 09:02 firma dudosa Isabel Villar buenos días

Voz 1682 09:04 dos días cuenta el diario punto es que en junio de dos mil siete en el acta de la asignatura de derecho natural el hoy líder del PP aparecía suspenso en la convocatoria de septiembre de ese mismo año la siguiente figura como no presentado pero después alguien cambió la tele puso a posteriori un aprobado con un afirma que según la inspección de la Complutense no parece ser la misma que la de la profesora que impartía la asignatura esa profesora cuenta el diario es la misma que denunció haber recibido indicaciones para aprobar a Pablo Casado y es la única de todo el claustro que no suspendió a Casado cuando el líder del PP se presentó a un examen en sus respuestas ante la inspección de la Complutense dijo que el cambio se debe a un error de transcripción

Voz 1727 09:40 hablamos de la carrera no del máster en la carrera de la carrera de Derecho son las seis y diez las cinco y diez en Canarias Javier comienza hoy por hoy con Roberto

Voz 0858 09:47 Mahony Elena Sánchez en la técnica como Jordi Fábrega la producción

Voz 2 10:20 Khan una apasionante aventura

Voz 0858 11:09 se lo contábamos hace unos minutos es noticia que publica hasta ahora eldiario punto es la inspección de la Universidad Complutense encontró un cambio de notas en el expediente de la licenciatura de Pablo Casado con una firma dudosa Isabel Villar buenos días de las

Voz 1682 11:24 natura derecho natural y en junio del año dos mil siete en el acta de esa asignatura el hoy líder del PP salía suspendido sin embargo en la convocatoria de septiembre de ese mismo año en la siguiente figura como no precio no presentado después alguien cambia el acta le pone un aprobado con un afirma que según la inspección de la Complutense no parece ser la misma que la de la profesora que impartía la asignatura una profesora que según cuenta el diario es la misma que había denunciado haber recibido indicaciones para aprobar a Casado además es la única de todo el cardenal de todo el claustro de K penal Cisneros que es el centro adscrito a la Complutense donde Casado vio ha cursado su carrera la única profesora decimos que suspendió a Casado cuando el líder del PP se presentó a un examen en sus respuestas ante la Inspección que abrió la Complutense la docente dijo que el cambio se debía a un error de transcripción la Universidad Complutense encontró este Weill en las notas durante esa inspección interna que puso en marcha a raíz de las informaciones sobre las presuntas irregularidades en la carrera de Casado el antiguo director del Centro llegó a denunciar presiones por parte de Esperanza Aguirre aunque luego se retractó la Universidad finalmente terminó archivando está investigando

Voz 0858 12:24 gracias Isabel precisamente el ministro de Ciencia Innovación y Universidades dice que él es partidario de mejorar los controles de calidad de la universidad en una futura ley para tratar de evitar que se repitan casos como los de los másteres presuntamente fraudulentos de Cifuentes de Casado o de Montón han acordado buenos días

Voz 1682 12:41 Nos días Pedro Lucas dicho a los rectores que a

Voz 0858 12:43 han pedido que la universidad no se convierta en un arma arrojadiza entre los pan

Voz 1727 12:46 pinos en un comunicado los rectores califican las preso

Voz 1682 12:49 las irregularidades de algunos políticos de casos lamentables condenables y que deben corregirse dicen con contundencia Joan Elias rector de la Universidad de Barcelona anoche en hora

Voz 2 12:58 dicen los mecanismos yo creo que son suficientes de control cada universidad yo no sé exactamente de la Rey Juan Carlos y que mecanismos tiene pero estamos en continua revisión

Voz 1682 13:08 Carlos Andradas el rector de la Complutense decía que profesores y alumnos están muy molestos

Voz 0858 13:13 que lo que más ha molestado es arrojar

Voz 18 13:15 esa sombra de dudas sobre la propia

Voz 2 13:18 en realidad precisamente de todo el colectivo universitario

Voz 1682 13:22 y añaden los rectores en ese comunicado que los rifirrafes políticos sobre las universidades son un tiro al pie de estas instituciones que pone en entredicho dicen el prestigio del sistema universitario Vicente Guzmán rector de la Pablo Olavide de Sevilla

Voz 19 13:34 es triste que desde en este campo de batalla que los políticos han hecho de la Universidad Setién acordando de la universidad para echar culpas trató ponnos acuerden de la universidad cuando hay que invertir en de Majid cuando hay problemas de relevo generacional al profesorado

Voz 1682 13:48 el ministro Pedro Duque asegura que el sistema funciona

Voz 20 13:52 para el sistema yo creo que tenemos

Voz 21 13:55 esto que sí que funciona sobre el sistema de certificación de de los títulos al final todo esto se reduce yo creo entender que se reduce a unos casos muy puntuales dentro del Instituto un instinto muy concreto

Voz 0858 14:11 hoy por cierto Ana leemos también en el diario El País que el Tribunal de Cuentas ya alertó en el año dos mil quince sobre la falta precisamente de supervisión sobre el sistema universal

Voz 1682 14:19 sí en ese informe la institución advertía de que faltaban sistemas de control interno mecanismos para que los consejos sociales que son los encargados de aprobar los presupuestos anuales pudiera supervisar cómo se distribuía el dinero y añadía una de las cosas que provocan más desorden son las entidades externas dependientes del campus que según el Tribunal de Cuentas quedaban exentas de cualquier tipo de control

Voz 0858 14:40 gracias Ana hasta luego más asuntos el Gobierno quiere que diputados y senadores dejen de estar aforados ante el Tribunal Supremo en aquellos delitos que no están relacionados con el ejercicio de su cargo público tiene que hacerlo a través una reforma de la Constitución que según anunció ayer Pedro Sánchez va a proponer de forma inminente en las Cortes una propuesta que está limitada a los cargos electos a nivel estatal porque nivel autonómico sería necesario reformar los respectivos Estatutos de autonomía de hecho ya hay comunidades que han empezado a hacerlo hay daba buenos días

Voz 1682 15:13 buenos días y la moción de Ciudadanos que se votará en unas horas implica una eliminación total de los aforamientos de diputados senadores y miembros del Gobierno con independencia de si ejercicio de su cargo o al margen de él y entraría en vigor en noventa días la propuesta del Gobierno de la que tú hablabas es una supresión una supresión parcial que todavía se está perfilando y supone eliminar los aforamientos a políticos estatales para todos los supuestos menos para los que están relacionados estrictamente al ejercicio de su cargo de esta forma según fuentes consultadas por la SER mantendrían el aforamiento aquellos investigados por haber firmado una decisión del Gobierno por ejemplo y lo perderían los imputados por corrupción o temas personales el cambio entraría en vigor en sesenta días ciudadanos celebra la propuesta de Sánchez Albert Rivera

Voz 22 15:51 pues mire no les puedo esconderme satisfacción torcer el brazo al bipartidismo después de cuarenta años de privilegios de los políticos a la justicia serán acabar hasta hoy mismo ha estado bloqueando las votaciones repartido en diferentes comunidades autónomas me alegro que se vea forzado a cambiar de criterio no

Voz 1682 16:05 desde el PP Javier Maroto ha dicho que votarán sí a la propuesta de Ciudadanos de hoy y responden al anuncio del presidente están a favor de eliminar aforamientos pero sólo si la reforma constitucional no incluye otros añadidos piden a Sánchez que aclare lo que propone Teodoro García Egea

Voz 1667 16:18 este tema no es original del presidente es un plagio de otras cuestiones que el propio presidente ha visto en otros partidos políticos y antes de valorarlo en profundidad vamos a esperar unos días por si acaso el presidente del Gobierno cambia de opinión

Voz 1727 16:29 desde Podemos aplauden el anuncio de Sánchez pero

Voz 1682 16:31 en que habría que plantear más cambios en la Constitución Noelia Vera

Voz 11 16:34 saludamos la medida con alegría P momento no condiciona nada vamos a escuchar que ha dicho Pedro Sánchez vamos a escuchar el planteamiento que quiera hacer pero en todo caso creemos que hay que hacer una reforma un poquito más profunda

Voz 1682 16:45 Podemos defiende además que una reforma constitucional debe ser en todo caso consultada a la ciudadanía

Voz 0858 16:50 ya en el Congreso de los Diputados a partir de las nueve y media de la mañana José María Aznar comparece en la comisión de investigación sobre la caja B del PP el ex presidente negó en su día en una entrevista aquí en Hoy por hoy que conociera la existencia de una financiación irregular en su partido pero lo cierto es que algunos de los testimonios recogidos por los tribunales van justo en el sentido contrario también el rastro documental que dejó esa supuesta contabilidad B de hecho los papeles de Bárcenas coinciden en tiempo con la llegada de Aznar al despacho principal de Génova trece Miguel Ángel Campos

Voz 1552 17:20 José María Aznar y la caja b del PP que anotaba Bárcenas comparten fecha de nacimiento político los primeros apuntes del ex tesorero se remontan a abril de mil novecientos noventa Messi año en el que Aznar fue proclamado presidente nacional del Partido Popular esa contabilidad paralela considera la cierta por fiscales jueces de instrucción por un tribunal en sentencia describe el pago de sobresueldos en la década de los noventa a un tal J punto m punto por más de cincuenta y un mil euros en su declaración ante la justicia Bárcenas no supo o no quiso decir si esas siglas se correspondían con Aznar o con otro cargo del Partido Popular quién implicó de forma directa al ex presidente con la caja b del PP fue el ex diputado de UPN Jaime Ignacio del Burgo declaró como testigo que fue Aznar quien aprobó el pago de un sobresueldo mensual detrás en mil seiscientos euros durante cuatro años al consejero navarro Calixto Ayesa ese pago según admitió Del Burgo Se hacía en negro que entregaba en sobres Ayesa en cafeterías de forma periódica Bárcenas lo anotaba en la caja B del Burgo reconoció que los apuntes serán absolutamente ciertos

Voz 5 18:28 en la Cadena Ser

Voz 0858 18:35 el juez argentino que investiga a la ex presidenta Cristina Fernández por cobra supuestamente sobornos a cambio de concesiones de obra pública ha ordenado su ingreso en prisión provisional aunque no se va a ejecutar Fernández senadora en Argentina cuenta con inmunidad parlamentaria salvo que dos tercios de la Cámara decida retirarse la los vamos a Buenos Aires Radio Continental Daniel López

Voz 4 18:55 la ex presidenta Cristina Fernández

Voz 23 18:57 Kirchner fue procesada con prisión preventiva como jefa de una asociación ilícita

Voz 24 19:01 quedaba COI más sobornos a empresarios contratistas de obras del Estado en la causa iniciada todos los denominados cuadernos escritos por el chofer Óscar Centeno que era uno de los recaudadores de esos sobornos el juez de la Causa Claudio Boada dio también le dictó un embargo por cuatro mil millones de pesos unos cien millones de dólares pendiente el pedido de desafuero hasta que la Cámara Federal confirme la decisión también procesó y embargo cien millones de dólares a cada uno

Voz 4 19:35 cincuenta y dos empresarios y funcionarios

Voz 24 19:38 Ellos entre ellos veinte considerados arrepentidos porque colaboraron con la investigación esta acusación Cristina Fernández de Kirchner puede recibir penas de hasta diez años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

Voz 0858 19:55 en Estados Unidos trampa intensificado esta noche en la guerra comercial con China anuncia nuevos aranceles a productos fabricados en el gigante asiático por valor de doscientos mil millones de dólares es la segunda ronda de impuestos que establece a los bienes made in China y amenaza además con una tercera Si Pekín responde con sus propios aranceles sobre productos estadounidenses ya lo hizo Pekín anteriormente

Voz 1727 20:17 pulso en toda regla entre las dos

Voz 0858 20:20 mayores economías del PAL del planeta corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 20:23 buenos días y es la segunda fase de la guerra comercial con China a la administración Trump impone aranceles del diez por ciento por un valor de doscientos mil millones de dólares a productos chinos a partir del veinticuatro de septiembre la Casa Blanca explica en un comunicado que esos gravámenes van a aumentar al veinticinco por ciento a partir del uno de enero el primer paquete de aranceles entró en vigor el pasado mes junio por un valor de cincuenta mil millones de dólares y Pekín respondió de inmediato con una medida idéntica el presidente de EEUU ha amenazado ya con imponer un tercer paquete si China toma nuevas represalias representantes de ambos países negocian desde hace meses para frenar la guerra comercial abierta por esta administración Donald Trump acusa al gigante asiático de competir de manera desleal de robar propiedad intelectual estadounidense y considera que el déficit comercial de Estados Unidos con respecto a China es injusto e inaceptable así que

Voz 1682 21:13 justifica la subida de aranceles como una medida

Voz 1510 21:15 da para proteger los intereses de los trabajadores

Voz 11 21:18 de las empresas estadounidenses

Voz 0858 21:22 seis y veintiuno cinco veintiuno en Canarias el Vaticano ha ordenado recluir durante diez años a un cura español en un convento por abusos sexuales a un menor es una sentencia canónica porque el delito que se produjo hace treinta y cinco años y que la iglesia con lidera aprobado está ya prescrito lo ha anunciado la Diócesis de Astorga a la que pertenece este sacerdote Nos vamos a Castilla y León Eva Marín buenos días

Voz 0603 21:44 buenos días diez años de reclusión y la prohibición de ejercer el sacerdocio en ese mismo periodo de tiempo es la condena para el cura leonés José Manuel Ramos Gordon por abusar de un menor en el colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria en Zamora entre los años mil novecientos ochenta y uno en mil novecientos ochenta y cuatro es la segunda condena canónico contra este cura que ella estuvo confinado en un durante un año en una residencia de sacerdotes por otro caso de abusos que también se remonta a la década de los ochenta esta vez en el seminario de La Bañeza León a pesar de la reincidencia de la justicia vaticana no ha optado por aplicar la máxima pena la exclusión la expulsión del sacerdocio lo explicaba el obispo de Astorga Juan Antonio

Voz 4 22:22 pero hay que tener en cuenta que estos hechos han ocurrido hace treinta y cinco años que este señor durante su última etapa ha vivido sacerdocio normal positivo eh

Voz 0603 22:33 los hechos investigados por la diócesis a petición del Vaticano se consideran probados aunque el sacerdote no los ha reconocido

Voz 2 22:40 observa la fiscalía belga

Voz 0858 22:41 creo que va a recurrir la decisión de un tribunal de Gante de denegar la extradición a España del rapero oval tonic Josep Miquel Arenas está condenado a tres años de cárcel en España por amenazas injurias al Akon a la Corona también enaltecimiento del terrorismo pero los magistrados belgas dicen que no procede de esa entrega porque esos delitos no tienen su equivalente en Bélgica Val tonic aseguraba en Hora catorce que llegará hasta la instancia que sea necesario porque dice está en juego la defensa de la libertad de expresión

Voz 25 23:09 sí se viendo en Bélgica

Voz 26 23:11 sí así es mi vida normal aquí seguirán organizando el caso y seguir haciendo lo que hacía el luchar por la libertad de expresión y el mi caso a disposición de la lucha

Voz 12 23:22 qué

Voz 5 23:29 en el dos M

Voz 3 23:33 sí sí

Voz 0858 23:39 ya lo escuchan Juego de Tronos ha vuelto a coronar esta madrugada como la gran serio de estos últimos años justo cuando está a punto de preparase el estreno de la última temporada es de hecho la que más mis seis llevado en la historia de estos premios eso sí los que no han podido pescar galardón esta noche son nuestros Penélope Cruz Antonio Banderas daban ambos nominado Rafa Muñoz buenos días buenos días malas noticias para Penélope Cruz

Voz 1682 24:01 claro que no gane haber llegado hasta aquí

Voz 27 24:03 creyendo estar ahí en esa familia que Ryan Murphy crea que es como que llegas y quieres quedarte para cien

Voz 1772 24:10 que a pesar de que partía como una de las favoritas ha quedado finalmente sin el Emmy por su papel de Donatella Versace Antonio Banderas también se ha vuelto a casa con las manos vacías tras interpretar a Picasso sin contar los premios técnicos la maravillosa señora Mason es la mejora comedia de este año tras conseguir cinco galardones aunque la gran triunfadora sigue siendo Juego de Tronos

Voz 4 24:35 eres cuestan from Spain

Voz 0858 24:39 a trabajar con vosotros asegura

Voz 1772 24:42 el creador de la serie desde España hasta Islandia ya aprobó was a sus noventa y seis años la leyenda de Hollywood Betty White ha recibido el Emmy por su consolidada trayectoria ha sido una gala muy plana en la que este Moment

Voz 1552 24:57 todo ello eh

Voz 1772 24:59 una pedida de mano en directo del realizador de los Oscar Glenn WISE Isern ha hecho levantarse a todo el auditorio su futura mujer ha dicho que sí

Voz 4 25:13 hoy por hoy

Voz 0858 25:15 el Barça Atlético estrenan hoy una nueva edición de la Champions ante

Voz 1161 25:19 en la que por tercer año consecutivo el Real Madrid defiende corona y esta edición con estreno de horario se abandona el tradicional de las nueve menos cuarto hoy se divide en dos franjas con partidos a las siete menos cinco y a las nueve de la noche y precisamente el Barça PSV será uno de esos primeros partidos que se disputen a las siete menos cinco llegan los holandeses al Camp Nou haciendo buen estreno liguero en su competición doméstica y lo hace ante uno de los equipos que más desea levantar de nuevo el título hay mucha ilusión el Barça Valverde

Voz 4 25:43 la temporada son Troy ilusión me gusta que tengan esas ganas me gusta que el equipo esté puesto para gente que eso es lo mejor sería una motivación extra

Voz 1161 25:53 eso es lo ideal es una plantilla que lleva tres temporadas sin el trofeo con Coutinho extramotivado después de no haberla podido disputar con los culés la pasada edición por haberlo hecho con el libro

Voz 6 26:01 Pool Valeriano de llegan a este joven siempre es muy muy alta Oz todos los equipos que por si rompo con grandiosas del torneo hace tampoco el de el tiempo que el Barça gana entonces seguramente este año tenemos los jugadores el club los nacionales

Voz 1161 26:21 Valverde pondrá el once de gala la principal novedad en la convocatoria es el regreso del brasileño Arthur va a arbitrar el colegiado griegos Sillero polos a la misma hora ante el Inter de Milán recibe a este grupo y el resto desde las nueve de la noche el Atlético visita al Mónaco vuelve Lucas Hernández por su baja del fin de semana le siguen fuera Savic áreas Clinic Vitolo Simeone no piensa en que la final en el Metropolitano Beloki

Voz 28 26:42 lo que ha partido de que la final de la Champions sea tu casa el periodismo se genere este tipo de situaciones pero nosotros sabemos que para llegar a ese lugar queda un montón por competir teníamos una experiencia muy dura de la temporada pasada donde fuera no tenemos pasión ni posibilidad de esa pensar más allá de de partido con el Mónaco

Voz 1161 27:00 en El Larguero pasaba un ex atlético ilustre el uruguayo Diego Forlán que después de las últimas temporadas considera al Atlético entre los favoritos del continente y donde los jugadores no se quiere ir

Voz 29 27:09 porque está muy bien y la te digo yo no Suances sin no aquí son son jugadores que suele llevar no deberían con muy buenos ojos tanto el Barcelona antes que pasa por el Atlético de Madrid era como trampolín hoy en día ya todo el mundo quién sería el digo Madrid para quedarse

Voz 1161 27:24 arbitrará el colegiado escocés William Cullum también en este grupo Brujas Brujas Dormun y el resto de hoy Estrella Roja Nápoles y Liverpool en el grupo C en el grupo de Schalke Oporto y Galatasaray Lokomotiv de Moscú además en casa anoche cerraba la jornada cuatro en Primera con el Girona tres Celta dos

Voz 2 27:39 la Girona se mete ya sexto en puestos de Europa

Voz 1161 27:42 el Celta sigue tercero y también quinta jornada en Segunda con el Albacete uno Cádiz uno jornada que ha estrenado la destitución de té de entrenadores ha caído Joseba Etxeberria en el Tenerife hoy será presentado como sustituto José Luis Oltra

Voz 4 27:52 eh

Voz 1727 30:11 son las seis y media a las cinco y media en Canarias La supresión de los aforamientos apolíticos llega hoy al Congreso de los Diputados el pleno va a debatir una moción de Ciudadanos para eliminarlos del todo un día después de que el presidente del Gobierno haya anunciado que va propone reformar la Constitución para limitar los en determinados casos el Ejecutivo que está todo había perfilando esa propuesta propone suplir mirlos para todos los supuestos salvo los que estén relacionados estrictamente con el ejercicio de un cargo público por ejemplo continuarían aforados los investigados por firmar una decisión de gobierno pero lo perderían los imputados por corrupción o por temas personales como es el caso del máster de Pablo Casado Pedro Sánchez marca el año dos mil treinta vuelve a hacerlo como horizonte para simbolizar la década en la que quiere que tengan efecto las medidas que su Gobierno ponga en marcha

Voz 1722 31:03 dos mil treinta porque representa también la década que tenemos por ganar frente a la década perdida España necesita ganar una década una década para recuperar la prosperidad y la confianza de la clase media y trabajadora de nuestro país

Voz 1727 31:18 la Fiscalía Anticorrupción desmiente a la SER que esté investigando a la ministra de Justicia Dolores Delgado por una supuesta cita con el ex comisario Villarejo

Voz 1552 31:27 lo publicaba ayer El Confidencial pero la ministra aseguró

Voz 0858 31:30 a que no han mantenido ninguna cita profesional con él y que tampoco participado en el proceso de extradición de un empresario vinculado como decíamos a Villarejo Campos

Voz 1552 31:39 a primera hora de la mañana justicia negada en un comunicado que la ministra hubiera mantenido reunión alguna con Villarejo poco después la propia Dolores Delgado matizaba que nunca tuvo un encuentro profesional con el excomisario

Voz 34 31:52 no he tenido ninguna relación profesional con ningún asunto que haya llevado el ex comisario Villarejo

Voz 1552 32:00 Fuentes de Justicia afirman que Delgado introdujo el matiz al no recordar si pudo coincidir con Villarejo en algún acto social y una futura foto pudiera parecer dejarla en evidencia respecto al caso Anticorrupción desmiente a la SER que esté investigando una posible reunión de delgado con Villarejo para entorpecer la extradición de un empresario Guatemala dentro de la operación tándem Anticorrupción afirma que ha analizado de pe a pa a literal el expediente de extradición y en ningún momento participó la entonces fiscal Delgado en el mismo por lo que no pudo influir en el proceso seguido en la Audiencia Nacional

Voz 0858 32:35 de Economía ocho millones de hogares en España van a notar hoy la subida de nuevo del precio de la bombona de butano va a costar catorce con sesenta y uno euros lo que es lo mismo sesenta y nueve céntimos más es un nuevo incremento después del que ya sufrió en julio cuando subió casi un cinco por ciento el Ministerio de Cultura y Deporte ha otorgado a José María Pérez Peridis el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales dos mil dieciocho Peridis además de dibujante es escritor y arquitecto y uno de los mayores expertos en arte romántico románico en España Peridis además lo demostraba anoche a Sierra

Voz 25 33:09 en esa arquitectura escultura pintura música hay paisaje se puede te diré más lo dijimos cuando éramos niños como sociedad es la expresión de la tradición de toda Europa de una toda Europa es primera parte de la unidad europea pero también es arte de cada pueblo porque se ha hecho con los materiales de allí

Voz 1473 33:33 DGP Teresa Serrano buenos días buenos días a esta hora son varias las vías que continúan con inundaciones por las lluvias caídas a las últimas horas en Guadalajara cortadas la CEM veinte veintiocho Laurent K de Tajuña hay también entre fuente no vi allí Scary Chela CM dos mil tres era Albacete esta corta de Fuentealbilla el AVE doscientos dos hizo en Cuenca hay varias afectada es la Nacional trescientos veinte en Canalejas del arroyo en Iniesta la CEM XXXII XXII ya en Villaconejos de traba que también en Albacete es la niebla la que está dificultando a esta hora la visibilidad en la carretera a su paso por Almansa la A treinta y uno

Voz 4 35:15 nuestra historia reciente sólo se entiende gracias al diálogo puedo prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes cualquiera que sea su número de escaños

Voz 1727 36:10 a las diecinueve D e6 las cinco y treinta y seis en Canarias hoy abrimos la Mesa de España en la capital en Madrid porque el debate sobre el estado de la ciudad que una celebrar esta mañana han tenido que aplazarlo por ese accidente doméstico que ha tenido la alcaldesa en su casa sobre las once de la noche tropezó se ha hecho una brecha en una ceja y la han atendido en el hospital Laura Gutiérrez buenos días al buenos días

Voz 1275 36:32 está en observación en el hospital donde ha pasado la noche su estado no reviste gravedad estaba trabajando en casas y levantó tropezó con los cables del ordenador tiene una brecha un poco fea en la cara pero en principio nada más el Samur atendió y la trasladó al hospital por protocolo para hacerle más pruebas precisamente Carmena estaba trabajando en el debate sobre el estado de la ciudad que iba inaugurar hoy a las nueve y media pero que se ha aplazado sin fecha todavía Marta Higueras su número dos a las puertas del hospital anoche confirma que Carmen hasta Viena

Voz 10 36:57 pues estaba la alcaldesa es como te puedes imaginar a quererse ir a casa lo antes posible querer convocar el pleno lo antes posible y ponerse a trabajar de inmediato

Voz 1727 37:05 en principio Pepa a lo largo de este martes elevan Maddalena ATA y sabremos cuando se celebra ese pleno y la fuerza de la lluvia sigue haciendo de las suyas

Voz 2 37:17 los últimos en sufrir la han sido los riojanos en Logroño

Voz 1727 37:20 en esta tormenta intensa ha causado el caos ha inundado de tal forma la ciudad que incluso han tenido que ayudar aún conductoras salir de su coche después de quedarse atrapado por el agua en Euskadi tres meses después de que se denunciaran irregularidades en las oposiciones del Servicio Vasco de Salud se cierra esa investigación interna que había abierto el propio organismo sin poder demostrar que hubiera filtraciones Yosu Segovia con y sin embargo Yosu el Servicio de Salud abre expediente a seis miembros de un tribunal aunque no anula los exámenes

Voz 14 37:56 sí a seis de los ocho miembros del tribunal evaluador de Traumatología los seis se reunieron en secreto al margen de toda convocatoria oficial sin que se sepa de momento para que el Departamento decidió suspender de forma provisional los exámenes de esta especialidad escuchamos a Jesús Mujica ella es la directora dos

Voz 2 38:10 hay tenido incidencia no ha tenido incidencia indemostrable

Voz 14 38:18 las pruebas de Trauma quedan en suspenso las pruebas de otras cinco especialidades repetirán pero insisten desde el departamento que el proceso continúe adelante que no ha habido pruebas de filtraciones ni fraude los sindicatos denuncian que las explicaciones de Osakidetza suponen un cierre en falso ante la proximidad de las elecciones en mayo

Voz 1727 38:33 en Cataluña los Mossos d'Esquadra exigen una mejora de sus condiciones de trabajo y de su salario más de mil agentes se han concentrado en Barcelona para protestar por la falta de efectivos porque dicen que han perdido de media más de tres mil euros al año en los últimos siete Frederic Vincent bon día

Voz 1552 38:51 hola Bondy a la concentración fue ayer mismo delante de la Conselleria de Interior bola cobrada queremos cobrar pedían ampliación de la plantilla como escuchábamos mejoras salariales el Govern respondió con un primer compromiso pagar las horas extra que los Mossos hicieron el año pasado por el uno de octubre a las elecciones

Voz 4 39:11 la ahí está como en sus aguas

Voz 1552 39:15 lo único que puedo darles mi palabra decía ayer mismo el conseller de Interior que se comprometía también a trabajar con los Mossos con los eh

Voz 32 39:21 datos para completar el resto de reclamar en Aragón

Voz 1727 39:23 se le va a practicar hoy la autopsia al jugador del club de voleibol de Teruel Vinicius Noronha da Silva al que encontraron muerto en su casa ayer en Teruel hay mucha conmoción en la provincia porque era un jugador muy querido por la afición Ana Sánchez Borrallo buenos días buenos días beneficios no araña era brasileño tenía veintiséis años y era su

Voz 11 39:44 cuarta temporada en el Club Voleibol Teruel llegó al equipo de la mano del entrenador Charly Carreño que recordaba así ayer al jugador fallecido

Voz 37 39:51 yo recuerdo por su sonrisa el dentro de mismo una también salino enorme que estamos estamos encima entró por la fuerza y esto yo tiraba al techo el pabellón como Restrepo pensando quiso iba a ser su tasa de hecho así los fue así lo ha sido inhabilitado dejando hueco nosotros

Voz 1727 40:10 ahora se esperan los resultados de la autopsia al funeral será mañana por la tarde en Teruel y hoy cerramos la Mesa con una súper sandías sólo se le puede llamar así porque pesa noventa y dos kilos madre mía Mayte Carrasco entre madrugado buenos días

Voz 1682 40:25 buenos días pues la super sandía es del agricultor de Villanueva de la Serena Antonio González Casillas uno sandía de noventa y dos kilos y doscientos gramos el pesaje se llevó a cabo en Villanueva de la Serena en presencia del notario de la localidad Vicente Sánchez asegura que dio fe Antonio González casilla estableció ya en el año dos mil trece un récord nacional en ese popular concurso de sandías de las fiestas de San Bartolo de Villanueva van a invitar a todo el pueblo me imagino la sandía Maite supongo que tienen seguro

Voz 2 40:51 un beso

Voz 38 40:56 me con uno de muchos serán en todo lugar

Voz 2 41:08 ya abrimos la Mesa del Mundo con un acuerdo Rusia y Turquía han decidido posponer una ofensiva y crear una zona de ese mil dar izada patrulla da por las policías de ambos países en la provincia siria de clip el último refugio de la oposición armada respaldada por Turquía Oriol Andrés

Voz 4 41:28 no hice P en todos solemne Cani Putin anunciaban el acuerdo logrado hoy se felicitaban por haber evitado una crisis humanitaria en la zona desmilitarizada tendrá entre quince y veinte kilómetros de ancho estará patrullado por tropas turcas y rusas debería entrar en vigor el quince de octubre para esa fecha según explicó Putin todos los combatientes extremistas deberían salir de esta área de seguridad situada en el límite entre la probeta las rebelde y el resto del país ello incluye también aquellos vinculados a la antigua rama de Al Qaeda actualmente los más fuertes en la provincia en su reunión de ayer ambos mandatarios también acordaron que todas las fuerzas insurgentes deberían retirar su armamento pesado un paso que junto al resto de medidas debería llevar a la paz según Putin es que la implementación de los pasos planificados dará un nuevo impulso al proceso de resolución política del conflicto sirio y permitirá intensificar los trabajos en la plataforma de Ginebra y contribuirá a que la paz regrese al país un acuerdo positivo sobre el papel que ahora está por ver si se podrá aplicar sobre el terreno ya que los escollos y las incógnitas son aún numerosos de momento se pospone una ofensiva que ponía en jaque la vida de casi tres millones de civiles y que amenazaba al mismo tiempo con un enfrentamiento directo entre las tropas de estas dos potencias

Voz 2 42:43 en Estocolmo tribunal va a juzgar a un pediatra español de veintinueve años acusado de delitos sexuales acusado de violación y pornografía infantil Se le acusa de haber actuado contra cincuenta y dos niños en dice

Voz 41 45:40 el y el eh

Voz 42 45:46 ver cómo compré

Voz 39 45:49 también esta mañana José Mari dice cosas serias subimos los impuestos

Voz 1100 45:54 buenos días Pepa habrá que ir guardando los cajones de la estulticia todas las naderías masivo verías que llevan semanas entreteniendo al personal vamos a ver si hay suerte si conseguimos olvidarnos de la bazofia propagandística de la canallesca torcer su estrategia y nos ponemos a hablar de cosas serias veamos por ejemplo que hay que hacer con la política económica en este país seguro que alguno les parecerá más aburrido el techo de gasto que el reciente informe del último imbécil sobre alguna ministra allá ellos con su charletas de barra de bar habla poco y eso está bien que los charlatanes sólo sirvieron para vender que no se pelos la ministra de Economía y Empresa Nadia Calviño que ha subido el tono de la discusión y ha situado el listón por dónde debería circular la discusión política si hay un momento en el que toca subir impuestos es ahora cuando España presenta un crecimiento económico robusto el presidente del BBVA Francisco González están los omisiones gestionan un banco no dirigir la economía del país se había permitido poco antes la descortesía de decirle al Gobierno con al monitor y yo que no debía elevar el gasto en I subir los impuestos usted a los suyos señor González que ya le avisaremos cuando queramos conocer su opinión sobre sueldos miserables y primas millonarias o no

Voz 4 47:21 ah

Voz 2 47:28 limitar los aforamientos de los políticos es el melón que hemos abierto esta mañana con ustedes

Voz 14 47:34 nuestros oyentes saludar la medida bandera

Voz 43 47:36 día Skármeta desde Valencia yo creo que los aforamientos no deberían de estar limitados de verdiales enterrar todo el mundo dejan fuera al Rey actual no sé por qué pero bueno por su arraigada fuera porque dicen que es inviolable pero vamos de los demás hasta el presidente del Gobierno el que la haga que la paz

Voz 44 47:55 Antonio de Santiago en principio se supone que un gobierno debe gobernar pagará redundancia para todos no o por intereses de partido porqués

Voz 4 48:03 de los aforamientos seguido esa hechos cometidos fuera del cargo político huele

Voz 44 48:09 a ver si pillamos a Pablo Casado que hay que aclararlo por supuesto por otra parte tiene ese tufillo rancio de política partidista

Voz 2 48:16 la desde Murcia muy buenos días Pepa sólo quiere decir que también se podría someter a referéndum lo del caso de los aforamientos porque el pueblo español tiene el derecho de saber no que sea siempre por decreto sin contar con los españoles pero estoy muy contento por la supresión de los aforamientos lo repito y lo reitero muchos gracias Antonio Raúl Alcantarilla Un beso Antonio Raúl Mariluz Barcelona