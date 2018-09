Hoy por Hoy (18/09/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

José María Aznar vuelve hoy al Congreso de los Diputados el ex presidente del Gobierno comparezca en la comisión que investiga la financiación de su partido hace casi un año cuando volvió aquí a la Seda a una entrevista por primera vez en veintiún años estaban en plena ebullición en los casos de corrupción que finalmente han sacado a su partido de la Moncloa le preguntamos José María Aznar conoció la existencia de una caja B con dinero negro en el Partido Popular no

Voz 2 00:53 respeto mucho lo que diga el fiscal pero yo no conocía eso sí la verdad tampoco puedo hablar ninguna aportación original sobre esa cuestión

Voz 1727 01:01 dirá lo mismo hoy porque se va a someter a una batería de preguntas que le van a formular todos los portavoces de la oposición sobre la financiación irregular del PP los sobresueldos y la caja B que ha sido acreditada ya en sentencia firme por la Audiencia Nacional según los papeles de Bárcenas la contabilidad paralela del partido empieza el mismo Messi el mismo año en el que él accede a la presidencia nacional del partido abril de mil novecientos noventa y en esos papeles están también las iniciales J punto EM aunque en su comparecencia ante el juez Bárcenas no aclaró si correspondían a José María José María Aznar o a otro cargo del PP Rafael Simancas por el PSOE y el propio Pablo Iglesias por Unidos Podemos le van a interrogar esta mañana plato fuerte por tanto en la Carrera de San Jerónimo a las nueve y media lo escuchamos en directo aquí en Hoy por

hoy es martes dieciocho de septiembre y el voto de los populares es imprescindible para sacar adelante esto

Voz 1722 02:00 quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos si todos actuamos con altura de miras esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo sesenta días

la reforma constitucional exprés que ayer propuso Pérez

Voz 1727 02:18 los Sánchez para limitar para acotar el aforamiento de los políticos el privilegio que les permite ser investigados y juzgados sólo por el Tribunal Supremo Sánchez reacciona a su semana negra arrebatándole este banderín de la regeneración a ciudadanos ir poniendo contra las cuerdas a Pablo Casado que estaría imputado probablemente sino fuera aforado por el caso máster y tres noticias de la noche una se aplaza el debate sobre el estado de la ciudad de Madrid porque Manuela Carmena alcaldesa sea cayó anoche en casa está en el hospital en observación aunque se encuentra bien sólo tiene una brecha dos Donald Trump ordena nuevos aranceles a China por valor de doscientos mil millones de dólares la nueva andanada en la guerra comercial entre en vigor el próximo lunes tres en Argentina

Voz 1727 03:13 es en la causa de un juez ha pedido prisión preventiva para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por ser la jefa dice de una red de sobornos durante su presidencia y la de su marido de momento no va a entrar en la cárcel porque senadora y tiene inmunidad y noticia que les cuenta la Cadena SER más de trescientas ONGs denuncian que algunas agencias de la ONU asesoran a gobiernos para tratar de legalizar la gestación subrogada Alicia Millares es la portavoz porque hemos que dentro del seno de de de la ONU se está produciendo este debate está cristalizando la idea de que se puede ir a una especie de Convenio Internacional sobre el embarazo en gestación subrogada que tome como figura las

Voz 0259 04:04 la altruista y precisamente en la Asamblea General del

Voz 1727 04:07 a uno acude el presidente Sánchez la próxima semana y fuentes diplomáticas nos confirman que se está organizando un encuentro bilateral con el nuevo presidente cubano con Díaz Caneja y en los deportes Maradona ha debutado esta madrugada con un triunfo en su aventura mexicana Sampe

Voz 0047 04:26 cuatro uno de sus dorados de Sinaloa cafetera café tableros en su reto devolverá dorados a la primera división mexicana indeterminado hace tan sólo unos minutos para estreno en la nueva temporada de la Champions que empieza hoy estrenando además horarios desde las siete menos cinco el Barça recibe en el Camp Nou al PSV holandés desde las nueve de la noche el antiguo Madrid visita al Mónaco en el Principado mañana a los otros dos Mestalla será el primer campo español que visite Cristiano Ronaldo desde su salida en el Valencia Juventus y el Real Madrid comenzará su defensa del título en el Bernabéu

Voz 1 04:55 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos

Voz 0978 04:57 días empiezo la mañana con lluvia en la costa de Vizcaya también en el litoral sur de Cataluña algunos chubascos más aislados en la provincia de Albacete y de Cuenca chubascos que durante la mañana pueden afectar cualquier punto del Mediterráneo ser intensos también con ratos de sol más sólo en el resto del país pero durante la tarde de nuevo van a crecer nubes de tormenta en todos los sistemas montañosos de la península también en Baleares tormentas que a pesar de que afectarán pocas poblaciones allí donde descarguen lo ha

Voz 10 06:31 no todos prácticamente todos los partidos han defendido en un momento u otro poner coto a los aforamientos en España hay doscientos cincuenta mil aforados entre políticos jueces o policías en el caso de los políticos se esgrime como un elemento de recuperación de la confianza de los ciudadanos evitar que los delitos privados de sus señorías tengan un fuero especial vamos que si se saltan los semáforo en rojo por ir borracho o si tienen cuentas en Suiza no dispongan del privilegio de que sólo los investigue el Supremo puede hacerlo un juez normal esta es la teoría y ahora vamos con la practica ayer Pedro Sánchez proponía reformar la Constitución para limitar el aforamiento y hoy ya estaba previsto Se va a votar en el Congreso una moción de Ciudadanos para eliminarlos del todo Carolina Gómez buenos días buenos días moción que hay que votar veremos con qué acuerdo de partida por tanto arranca el debate que propone el presidente de Ciudadanos propone la eliminación total del aforamiento de los políticos mientras que el Gobierno plantea como dices una limitación para proteger los supuestos relacionadas con el ejercicio del cargo salvo que tengan que ver con la corrupción José Manuel Villegas se atribuía anoche el mérito de la anunciada del presidente en Hora veinte

Voz 11 07:39 vamos encantados es un triunfo que por fin se hayan decidido a dar a dar ese paso si al eliminar este privilegio

Voz 10 07:47 desde el PP en principio dicen que van a votar a favor de la propuesta de Ciudadanos que también implica una reforma de la Constitución como lo que propone Sánchez pero sólo si se limita a la eliminación de los aforamientos Teodoro

Voz 12 07:56 está encima no es original del presidente es un plagio de otras cuestiones que el propio presidente ha visto en otros partidos políticos y antes de valorarlo en profundidad vamos a esperar unos días por si acaso el presidente del Gobierno cambia de opinión

Voz 10 08:08 desde Podemos aplauden el anuncio de Sánchez pero creen que habría que plantear más cambios en la Constitución Joanne velará anoche también aquí en la SER

Voz 13 08:15 es una buena noticia pero desde luego una reforma constitucional no puede hacerse otra manera exprés que creo que nuestro país se merece ya un debate constitucional

Voz 1727 10:28 que hay agencias que aunque es polémico dentro del seno de agencias está cristalizando la idea de que se puede ir a una especie de Convenio Internacional sobre el embarazo en gestación subrogada que tome como figura la figura altruista

Voz 0259 10:49 las redes que inicia así una campaña internacional con asociaciones de otros países insta a los Estados higos

Voz 1275 10:54 vernos donantes a que retiren sus aportes

Voz 0259 10:57 tienes económicas a estas agencias de la ONU consideran también urgente revisar las normativa sobre la inscripción de los bebés impiden la prohibición de la publicidad de las clínicas todos los negocios de una industria que alertan conculca los derechos humanos de mujeres y menores hoy mismo presentarán estas demandas ante los ministerios de Exteriores

son las siete y once las seis

Voz 10 11:19 once en Canarias

Voz 9 13:08 como Pepa Bueno

Voz 10 13:10 las siete y trece las seis y trece en Canarias la estrategia de trampa para colocar en el Supremo al juez conservador no está a punto de caer por el barranco porque una mujer lo ha denunciado por violación hoy el Senado ha anunciado que va a celebrar una audiencia extraordinaria para escuchar los a los dos corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 13:29 buenos días los republicanos al final se han visto obligados a retrasar la votación en el Comité Judicial para ratificar al juez Kavanaugh ante la denuncia pública de agresión sexual a la votación estaba prevista para el próximo jueves pero ahora Kavanaugh y la mujer que le denuncia testificarán el lunes de la semana que viene ante ese mismo comité públicamente IVAJ juramento Petit la asesora del presidente y asegura que la presunta víctima merece ser escuchada mientras la Casa Blanca metido un comunicado en el que espera que esa declaración pueda limpiar el nombre de Kavanaugh ante esta falsa acusación dice literalmente está audiencia se va a convertir en un espectáculo público que los republicanos habían intentado evitar a cincuenta días de las elecciones legislativas y soy de la senadora republicana Susan Collins asegura que si se demuestra que las acusaciones son verdaderas Kavanaugh será descalificado para ocupar esa plaza vitalicia en el Tribunal Supremo mientras los demócratas han pedido al FBI que reabra la investigación sobre Kavanaugh antes de la declaración

Voz 10 14:30 con la intención de ganar tiempo y prorrogar la votación

Voz 1510 14:32 hasta después de las elecciones de noviembre el jefe

Voz 10 14:35 de de los servicios secretos alemanes tiene las horas contadas su eso dice al menos el periódico Die Welt dice que Merkel lo apartar de su cargo diga lo que diga el polémico ministro del Interior el bávaro Se Hofer que es su jefe y quién lo sostiene la canciller considera intolerable su intromisión en la política corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 14:54 el futuro del jefe de la inteligencia alemana Hans Georg Maassen se decide hoy en una reunión de crisis de Merkel con sus

Voz 3 15:00 precios de gobierno todo parece indicar que más

Voz 0391 15:02 en tiene los días contados el Partido Socialdemócrata ha pedido su cabeza es según publica Die Welt Merkel es partidaria de retirarlo del puesto el rotativo afirma que la canciller está molesta por sus indiscreciones y también por haber interferido en asuntos políticos y que el relevo se hará efectivo independientemente de lo que opine el ministro del Interior José Hoffa cuya cartera depende los servicios secretos que dirige Emma hacen el que ha mostrado su apoyo públicamente el jefe de los servicios secretos realizó unas polémicas declaraciones tras los incidentes en no fuegos de Cambridge poniendo en duda que hubiese habido una caza al inmigrante coloque contradijo la propia Merkel la canciller de viaje en Argelia ha respondido con evasivas pero no ha negado la información en el debate ha intervenido el presidente de la República quién ha pedido a las partes que tomen una decisión pronto algo que parece pasará por buscar una solución de compromiso que satisfaga a todos

Voz 10 15:54 así están las cosas en Alemania y mañana hay cita en Bruselas reunión de los líderes comunitarios

Voz 1985 16:05 sobre el encuentro la mirada esta mañana

Voz 1727 16:07 pena de Xavier Vidal Folch está llegar

Voz 1985 16:10 la cumbre europea importante importante porque los primeros ministros discutirán entre grandes tensiones sobre temas de actualidad caliente la seguridad en las fronteras los flujos migratorios el Brexit la de mañana es una cumbre informal una de esas reuniones en que hay más intercambio de opiniones que decisiones propiamente dichas islas quedó suelen redactarse conclusiones en casi todas esas cumbres informales los líderes solían en tiempos tomar un café una infusión tras la cena en medio de una charla amigable que servía para deshacer entuertos o malentendidos eso era antes cuando había menos socios pero sobre todo cuando se conservaba el espíritu de familia el fuego de la chimenea no es inmune al insulto de algunas y se de un gobernante califica otro de hipócrita si tacha de desgraciados los clavos a los refugiados que llegan en busca de asilo si habla de parar sitos al referirse a los grupos sociales que necesitan apoyo público o de invasores musulmanes a los inmigrantes Osiel

Voz 0760 17:08 Cupe su propia capital tildando la de ladrona practica un estilo el insulto incompatible con el encuentro familiar junto a la chimenea

Voz 22 17:20 de oportunidades para conseguir lo que deseas para ti y tu familia y la cuenta de ahorro de nacionalidad irlandesa es una de ellas contratada con un cero cuatro por ciento de interés uno de los más altos del mercado y sin restricciones abrirla es muy fácil y si lo haces ahora tendrá una bonificación de treinta euros visita N en espana punto ese consulta condiciones Nationale Neverland en todo importadas

Voz 2 18:54 hubo algo premios Emmy al mejor drama Jokin Bilbao

Voz 25 18:58 solamente con escuchar la banda sonora Seven ponen unos premios apuntan maravillosa serie de ahí he visto dos veces el haber detrás de seguramente completa Anna A Coruña

Voz 26 19:08 yo soy súper Fun fun fun fun dejó de tronos y me gusta porque

Voz 1275 19:12 hay al política

Voz 26 19:15 en crímenes es un thriller este error porque están los los que los de

Voz 6 19:20 tras ser muro que cagas las peleas

Voz 3 19:23 con brutales está muy bien que va a vestuarios

Voz 6 19:25 dirección y Amparo Alicante

Voz 1510 19:28 Dios qué sentiría entre las casas esa lucha por el podio

Voz 3 19:32 eh bueno bueno pulgas

Voz 27 19:35 mañana no tiene nada que envidiarle Juego de Tronos juego

Voz 3 19:38 pero sobre la política española buenos días

Voz 28 19:40 Rafael Martín regate de Alcalá de Guadaíra y me resulta sorprendente que los aforamientos estén protegidos por la Constitución no sé si será porque lo hicieron los mismos que se auto afloraba y desde luego no tiene sentido para delitos que no tienen nada que ver con el ejercicio del cargo aves sí acabando con los aforamientos acabamos con algunos años

Voz 1 19:59 corro millón muchas gracias a todas

Voz 17 20:12 Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:15 era el buenos días con diecinueve grados ahora mismo en la Gran Vía y con tiempo un poco más revuelto se esperan tormentas y chubascos en la Sierra que puede extenderse de forma más débil al resto de la comunidad nuevas sospechas sobre las titulaciones universitarias de Pablo Casado en este caso sobre su carrera de Derecho que curso

Voz 1 20:32 en la Cardenal Cisneros un centro adscrito

Voz 1275 20:34 a la Complutense según el diario punto Es la inspección que hizo la universidad sobre su expediente encontró un cambio de notas con una firma que pudo haber sido falsificada en una asignatura que precisamente impartía la única profesora que denunció presiones para aprobar entonces al ahora presidente del PP

Voz 1 20:50 ya Sarmiento buenos días buenos días en junio de dos mil siete el acta de la asignatura de derecho natural aparecía como suspenso en septiembre cambió no presentado después alguien cambió el acta hay pasó ha aprobado con la firma de alguien que según la inspección de la Complutense no parece la profesora que impartía la asignatura la misma mujer que denunció haber recibido indicaciones para aprobará casado y que después se retractó hoy declaró en la inspección que se trataba de un error de transcripción que el examen estaba aprobado la Universidad Complutense encontró este baile de notas en la inspección interna que puso en marcha a raíz de las informaciones sobre posibles

Voz 1727 21:21 irregularidades en la carrera del entonces tipo

Voz 1 21:24 Estado autonómico del PP el antiguo director llegó a denunciar presiones por parte de Esperanza Aguirre aunque también se retractó y acabó archivando la causa

Voz 1275 21:32 anoche aquí en La Ser en Hora Veinticinco el rector de la Complutense Carlos Andradas analizaba con otros rectores la situación actual de las universidades tras los últimos escándalos conocidos decía entradas que se ha hecho un esfuerzo muy importante por instaurar un sistema más limpio y transparente es Universidad

Voz 29 21:47 que más ha molestado es arrojar esa sombra de duda sobre la profesionalidad precisamente de todo el colectivo universitaria porque creemos que es injusta se ha hecho un esfuerzo muy considerable por a pasar de un sistema que éste sí que era un sistema de verdad absolutamente opaco hoy día de dos etcétera un sistema que es comparable al de la mayoría de los países europeos

Voz 1275 22:14 una nueva sospecha que se suma ya a la lista de presuntas irregularidades sobre el máster de Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos los estudiantes de esta universidad han convocado una jornada de huelga el próximo veintisiete de septiembre para exigir la dimisión del rector Javier Ramos al que acusan de no querer hacer una verdadera limpieza en esta universidad Jorge Álvarez es portavoz de la Asociación República

Voz 0080 22:35 con el fin de que el rector convoque elecciones al Claustro bueno es que convocarlas dimita aquí después pues intentando pues que un grupo de agentes externos a la universidad y se entrena evaluar todos los institutos y todas las formas de estudio que hay dentro de la universidad

Voz 1275 22:57 y Carmena se recupera en el hospital tras su caída de anoche que ha obligado a suspender el debate sobre el estado de la ciudad titulares con Virginia

Voz 0047 23:03 se cayó anoche en casa al tropezar con los cables del ordenador hizo una brecha en la ceja que ha precisado puntos su estado no reviste gravedad hoy espera recibir el alta médica tras pasar la noche en observación el debate del estado de la ciudad se suspende hasta nueva aviso

Voz 1275 23:16 nueva agresión machista a un hombre agredía y amenazaba a su mujer en Vallecas prendió fuego a la casa hice tiró por la ventana de la muerte de la mujer y las otras tres personas que vivían en el piso consiguieron escapar el agresor tenía una orden de alejamiento de otra mujer

Voz 0047 23:27 el presidente de la comunidad anunciaba ayer una nueva asignatura sobre la Unión Europea para Secundaria versará sobre los valores e instituciones normativa e Historia de la Unión Europea y podría estar lista para el país

Voz 1275 23:36 no hay deportes el Real Madrid inicia mañana su defensa de la Champions recibiendo en el Bernabéu a la Roma hoy el Atlético visita al Mónaco a las nueve de la noche siete Veinticuatro vamos a través de las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 30 23:55 buenos días pues ya sumergidos en la hora punta madrileña de este martes encontramos todos los accesos habituales las arterias más

Voz 1510 24:03 cuestiona la San Agustín de Guadalix

Voz 30 24:06 a dos Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto A42 en Parla y Getafe cinco Alcorcón y a seis en la zona del Plantío también en la M607 en la carretera de Colmenar en Colmenar Viejo Tres Cantos y por supuesto en la M cuarenta a esta hora probablemente la vía más congestionada

Voz 1275 24:22 en la capital qué tal despierta el tráfico

Voz 1508 24:24 ya veré buenos días hola buenos días despierta sobre todo en los movimientos desde la zona sur ente en vías algo periféricas obvias ya que conectan del extrarradio con el centro como es por ejemplo el caso del paseo de Santa María de la Cabeza donde las retenciones el tráfico ya se ralentiza a partir de la Plaza Elíptica sino también en zonas del interior el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos Quinto por ejemplo ya ofrece una circulación más lenta sobre todo en la zona de Túnez de la Glorieta en el sentido avenida Ciudad de Barcelona y además la M30 la franja Súria con retenciones

Voz 34 27:46 les momentazo se empieza en ahorra más como las Patatas Artesanas salir participante todos con cincuenta euros es hora más lo bueno

Voz 1275 27:58 siete veintiocho suciedad en la vuelta al cole las familias del colegio Isabel la Católica del barrio de Malasaña se quejan de que han vuelto a clase rodeados de basura papeleras a rebosar latas y botellas tiradas es la imagen que cada día se encuentra en los pequeños que van a este centro Elena Jiménez

Voz 0441 28:13 entre los móviles de esas madres y esos padres enfadados circulan fotografías en las que se ve en papeleras reposando de basura latas sobretodo de cerveza creciendo en la tierra de un parque o contenedores de reciclado con ropa esparcida por su superficie Así son las mañanas al llegar al cole Almudena Moreno es madre de un pequeño de siete años

Voz 1321 28:31 de repente por las mañanas aparece es que es sucio con ellas con porquerías de todo tipo olores dice y además es que cada día más todas las situaciones que es repugnante cuando vas a dejar a los niños al colegio eso es impresionante

Voz 0441 28:45 hay tanta suciedad que hasta un banco que utilizan los alumnos tienen un nombre muy gráfico Gerardo Rubio es papá de dos niños de ocho y cuatro años

Voz 35 28:53 los niños llaman el mundo de las me Abbas Chaves es aquel gesto gracioso pero no te quedas limpio gracias a veces imagínate en un patio de los niños jóvenes m sesenta los niños

Voz 0441 29:04 las quejas por la falta de limpieza se extienden también a la plaza del dos

Voz 1275 29:08 Mayo el Ayuntamiento de Madrid anuncia medidas para buscar una solución al conflicto laboral que se está viviendo en el Centro Cultural Conde Duque la oposición denuncia la situación de estrés que están viviendo los trabajadores apuntan como causa a la dirección artística de este centro el Consistorio asegura que van a reforzar la plantilla y a modificar la programación para rebajar la carga de trabajo Joaquín Fernández Segura ex consejero delegado de Madrid Destino

Voz 7 29:29 sin negar asistencia de tensiones y malestar en el centro la dirección de la empresa ha actuado propiciando el acuerdo entre las partes entorno algunas medidas urgentes cuyo eje unificador no puede ser otro que el esfuerzo por el refuerzo de la cooperación para evitar el deterioro de la situación y mejorar el clima labor

Voz 1275 29:46 diecinueve grados en el centro de Madrid sigue la información en la SER

Voz 1 30:01 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 38 30:44 las manos que una vez más no vamos a morder el anzuelo que quiere suprimir los aforamientos nos parece fenomenal los doscientos cincuenta Best

Voz 13 30:51 es una buena noticia pero desde luego una reforma constitucional no puede hacerse de manera exprés y creo que en nuestro país se merece ya un debate constitucional

Voz 11 31:01 cantamos es un triunfo que por fin se hayan decidido a dar a dar ese paso Iván eliminan este privilegio de los políticos

Voz 1727 31:09 escuchábamos a Pablo Casado el líder del PP cuyo Master un asunto absolutamente privado está siendo investigado y del que además hoy tenemos novedades de la vida académica de Pablo Casado tenemos novedades sobre su carrera de Derecho cursada en un centro adscrito a la Universidad Complutense que publica Alfonso Armada buenos días o la

Voz 1985 31:30 los día El diario punto es el diario punto es Le presta soportarán un nuevo capítulo del culebrón de los Masters ahora a tocar a Pablo Casado dice el diario la inspección de la Complutense encontró un cambio de notas en el expediente del líder del Partido Popular con una firma dudosa la profesora que denunció presiones les puso un suspenso en una de sus asignaturas de Derecho pero después la nota cambió por un aprobado supongo que es un error de transcripción el examen estaba aprobado justificó la profesora ante la inspección que archivó la investigación a rebufo del escándalo académico que no cesa Félix de Azúa recuerda que en Alemania bastó la sospecha de una falsedad académica para que dimitir a su ministro de Defensa remacha todo esto es Cho Carrero pero por el manifiesto que sigue viva la herencia de Fernando VII que cerró las universidades abrió las escuelas de tauromaquia aunque hoy ni a su ojo

Voz 1727 32:18 la novedad que publica eldiario punto es no sobre el máster

Voz 10 32:20 es sobre la carrera de Derecho

Voz 1 32:23 del líder del PP ha así comienza este mes

Voz 1727 32:29 Martes dieciocho de septiembre con el eco aún del rechazo de la extradición del rapero Val tónica España hoy les contamos en la SER que la Fiscalía pide prisión para doce raperos acusados de enaltecer el terrorismo de los GRAPO en sus letras Alberto Pozas

Voz 0055 32:44 para la Fiscalía las letras de los doce raperos de la insurgencia de entre veinte y treinta y seis años de edad inculcar una cultura de odio que incitaba indirectamente a cometer actos de terrorismo

Voz 9 32:55 sí

Voz 23 32:56 yo se lo explico revolución

Voz 0055 33:00 a las diez de alagada de apelaciones que confirme su condena a dos años y un día de cárcel para cada uno la pena justa para entrar obligatoriamente en prisión en caso de ser firme acusándoles de enaltecer el terrorismo de los GRAPO en sus letras poemas vídeos de Youtube las sentencias espera para las próximas semanas es la misma sala que recientemente ha rebajado a nueve meses de cárcel la condena del también

Voz 1275 33:20 lo Pablo el yendo viniendo

Voz 10 33:23 esta mañana en Señales de humo Alfonso que hacemos en casa hay en él

Voz 1727 33:26 mundo ante los nubarrones bueno el mundo dice

Voz 1985 33:28 de Sanchis idea una reforma de la Constitución para tapar su tesis eldiario punto es dice que celebra sus cien días de gobierno citando a empresarios y personajes de la cultura trata así

Voz 1275 33:39 jugar su semana más aciaga como presidente para lanzar una opa

Voz 1985 33:42 puesta delimitar de forma radical los aforamientos y una reforma exprés de la Constitución llama la atención que tuviera casi más peso y alcance mediático las figuras de la empresa como Florentino Pérez que las de la cultura aunque estaba Concha Velasco desde la página editorial de El País le advierten al presidente de que no se puede ir tan rápido reformar la ley fundamental del Estado requiere tiempo debates minucioso y un amplio consenso y concluye que no habría nada que objetar al hecho de que el presidente quiera desenmascarar con la reducción de los aforados las argucias que sus adversarios políticos han seguido contra él pero sí que se valga de la Constitución para ello en el mundo el economista Gabriel tortilla alerta en un artículo titulado razones para desconfiar del riesgo de no actuar contra el modelo educativo catalán que en lugar de instruir a los alumnos se empeña en adoctrinar los en el odio al idioma español y a todo lo que tiene que ver con España autor del ambicioso volumen capitalismo y revolución un ensayo de historia social económica contemporánea recuerda el presidente Sánchez ya su ministro de Exteriores Borrell que lo de nación de naciones es un dislate que revela la absoluta ignorancia de la historia del siglo XX cuando las tres naciones de naciones europeas imperio austrohúngaro Yugoslavia Unión Soviética Se desmembrar aún entre episodios de gran violencia hay sufrimiento inmediata nación una noticia en las páginas de economía del mundo boicot de Renfe al AVE privado a Barcelona ve remota la posibilidad de alquilar trenes Air Nostrum tras la luz verde de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha aprobado que la aerolínea valenciana conecte mediante trenes de alta velocidad Madrid Montpellier haciendo cabotaje en Zaragoza Barcelona y esta mañana

Voz 10 35:16 pones mirar Argentina y Mexico también

Voz 1985 35:19 si el diario argentino Clarín amplios relieve al caso de los cuadernos de la corrupción procesan a Cristina con prisión preventiva por dirigir una banda que recortaba COI más es decir sobornos Cristina es Cristina Kirchner a Méjico y su in abatible ola de violencia dedica dos páginas la narco violencia continúa desangrando a México y el estado de Jalisco es una de las entidades donde la herida está más abierta con casi mil seiscientos homicidios este año la cifra ya supera los mil quinientos ochenta asesinatos que ocurrieron a lo largo de dos mil diecisiete escribe Adrian España gas desde México DF de una columna Pedro Rodríguez se pregunta por qué la vida vale cada vez menos en la economía número quince del mundo interés examinar las principales carencias del sistema termina con la promesa del próximo presidente López Obrador de erradicar la violencia a mitad de su sexenio

Voz 1 36:15 una cosa es que a mí me cante de Class y otras que suenen que este programa una vez cada quince días pero que conste que esta vez lo ha traído Alfonso Armada sin decirme nada ni nos pone de la para hablar de una revista que no hay que perderse y que hay que atesorar

Voz 1985 36:31 eso es rojo rojo y blanco fondo rojo tipografía en blanco la revista The Economist celebra sus ciento setenta y cinco aniversario con un número en el que publica bajo las fechas mil ochocientos cuarenta y tres primer número dos mil dieciocho un manifiesto para la renovación del liberalismo Julio injurioso editorial de dos páginas arranca con una frase lapidaria el liberalismo hizo el mundo moderno pero el mundo moderno se está volviendo en su contra y un diagnóstico Europa y América están en medio de una rebelión popular contra las élites liberales que son vistas como egoístas e incapaces o reacias a resolver los problemas de la gente común con una apasionada defensa de los logros alcanzados los últimos ciento setenta y cinco años el semanario bien informado pero si a veces algo esnob dicen los liberales deberían hacer frente a los desafíos actuales con Vidor si prevalecen será porque sus ideas no tienen rival a la hora de esparcir libertad prosperidad es

Voz 1 37:25 en gran debate ese hasta luego Alfonso

Voz 39 37:31 seño

Voz 8 37:32 es de humo al

Voz 39 37:34 Alonso armada

Voz 1 37:38 a Manuela Carmena se recupera en el hospital de una caída de un accidente

Voz 1727 37:44 mes Tiko que sufrió anoche en su casa tropezó con los cables de un ordenador se hizo heridas leves en la frente a Radio Madrid Virginia Sarmiento allí continúa

Voz 0047 37:53 en el hospital en observación tras haberse caído en casa al tropezar con los cables del ordenador trabajaba en su discurso de hoy para el debate del estado de la ciudad que arrancaba a las nueve y media y que se ha suspendido de momento sin fecha hasta que Manuela Carmena se recuperen Marta Higueras es la teniente de alcalde

Voz 1 38:06 realmente quiero agradecerles personalmente y en nombre de la alcaldesa que así me lo han transmitido que lo haga que bueno pues su disposición todos han mostrado su conformidad con inmediatamente suspender el pleno tonos han puesto a nuestra disposición porque necesitábamos algo por lo tanto pues lo agradezco se lo agradezco mucho su estado no reviste gravedad tuvieron que darle puntos en una ceja Se espera que le puedan dar el alta ahora les pido que se imaginen el cartel de un torneo deportivo que anuncia un premio de ocho mil euros para el ganador un premio de cuatro mil euros

Voz 1727 38:37 para la ganadora la mitad es fácil imaginarlo no porque esto pasa en muchas pruebas bueno pues Nueva Canarias acaba de registrar una proposición de ley en el Senado para prohibir por ley esta brecha de género en los premios Radio Club Tenerife Héctor palmero

Voz 0760 38:54 en una situación inadmisible por lo que la senadora promotora de la iniciativa María José López pretende que ninguna administración pública pueda organizar financiar subvencionar o patrocinar una competición o evento deportivo cuyos premios sean distintos para hombres y mujeres en la misma disciplina o categoría deportiva las razones las siguientes

Voz 40 39:12 imperfecto esto lógicamente pero estar despierta más inferior niños queremos escondidos es inferior

Voz 0760 39:21 ya este pasado verano en Gran Canaria precisamente isla de la que es senadora López se celebró el primer Campeonato Mundial de Windsor en el que los premios obtenidos que ganaron las mujeres se igualaron a los obtenidos por los hombres

Voz 6 39:35 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones comisión de apertura la que te cobran banco por formar una comisión de subrogación recobran banco cambiaría otro comisión por cambio de condiciones la que te cobren Baco

Voz 0733 39:44 pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 9 42:11 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen innovando para las personas

Voz 1 42:28 es ya echábamos de menos esta sintonía Sampe hoy se pone en marcha la Liga de Campeones para Barça y Atlético de Madrid y ojo no se despiste porque este año cambian los horarios abandona el tradicional de las nueve menos

Voz 0047 42:39 cuarto de las últimas ediciones y se divido ya esta temporada en dos franjas las siete menos cinco y las nueve de la noche y precisamente el Barça será uno de los equipos que Madrugá desde esas siete menos cinco en el Camp Nou Barça PSV novedades Adriá Albets buenos días

Voz 0017 42:51 qué tal buenos días el Barça empieza hoy su camino en la Champions el gran objetivo de la temporada que motiva especialmente a Valverde y a sus futbolistas la intención es arrancar lo mejor posible frente al PSV con lo que nos esperan apenas cambios en el once azulgrana aunque sí va a debutar Coutinho en esta competición vuelve Arthur a la convocatoria tras quedarse fuera en Anoeta ahí Valverde ha descartado a Denis Suárez a pesar de que ya tiene el alta a Vermaelen ya a leña además siguen lesionados mal con Samper arranca hoy el gran reto del Barça con nuevo horario a las siete menos cinco de la tarde veremos cómo afecta la entrada del Camp Nou pero Valverde confía que la gente haga lo posible para apoyar a Alex

Voz 2 43:27 y que se va a encontrar el Barça en los holandeses Bruno Le Matin

Voz 0301 43:29 el rival del Barça alcanzó la Champions tras proclamarse campeón de la Liga holandesa tiene en Irving Lozano a su principal estrella look de John el delantero corpulento lo utiliza para el juego directo tiene también armas para hacerle daño al Barça en el balón parado pero a diferencia de niveles muy importante y el Barça debería ser muy favorito llevarse los primeros tres puntos de la Champions esta tarde

Voz 0047 43:51 arbitrará el colegiado griego si diera polos a la misma hora el Inter de Milán recibe al Tottenham en este grupo y el resto desde las nueve de la noche el Atlético visita al Mónaco vuelve Lucas Hernández tras su baja del fin de semana siguen fuera Savic áreas Clinic evitó Vitolo piensan que la final sea en el metropolita

Voz 44 44:04 no es lógico que a partir de que la final de la Champions a tu casa el periodismo se genere este tipo de situaciones pero nosotros sabemos que para llegar a ese lugar que un montón por competir teníamos una experiencia muy dura de la temporada pasada donde quedamos afuera y no tenemos espacio ni posibilidades a pensar más allá de

Voz 2 44:22 el partido con el Mónaco y cómo llega precisamente del Mónaco Bruno atléticos

Voz 0301 44:26 va a medir aún Mónaco que nada tendrá que ver ya con el que hace dos años llegó a semifinales de la Champions jugadores importantes como Mbappé Bernardo Silva o bendice fueron a dar paso a jóvenes talentos jóvenes futbolistas que tienen buena pinta como es el caso de Étienne Le Mans de Ronnie Lopes pero que están todavía por hacer el líder sigue siendo Radamel Falcao el goleador que descansó en la última jornada de Liga francesa para poder estar al cien por cien

Voz 0047 44:50 Barberá el colegiado escocés William columna en este grupo brujas Borussia Dortmund en el resto Estrella Roja Nápoles Si Liverpool Paris Saint Germain en el grupo CD en el grupo de Schalke Oporto y Galatasaray Lokomotiv de Moscú en casa noche cerraban la jornada cuatro en Primera con el Girona tres Celta dos con doblete de Stuani el ser el Celta sigue tercero con siete puntos los mismos que los catalanes el Girona que se meten sextos en puestos de Europa League también la aquí esta jornada en Segunda con el Albacete uno Cádiz uno forrada que ha estrenado destitución de entrenadores el primero en caer ha sido en el Tenerife ayer echaba Joseba Etxeberria hoy los sustituye José Luis Oltra va a ser presentado en el estadio a partir de las dos de la tarde hora insular también tiene nuevo entrenador Andrés Iniesta Luis el Kobe presentó ayer a Juanma Lillo como nuevo técnico cuando el fútbol internacional Maradona ha debutado con victoria frente al dorados al frente de dorados cuatro uno a Cafeteros intentando devolver al equipo mexicano a la Primera División además en baloncesto la selección española derrotaba anoche en Letonia a Letonia en en Madrid ochenta y cinco ochenta y dos se queda un triunfo de meterse en el Mundial de China dos mil diecinueve podría conseguirlo en la próxima ventana de noviembre visitará Turquía el XXIX recibirá Ucrania el dos de diciembre

Voz 9 45:57 y tan

diariodehoyporhoy del dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho escribe Sergio Martínez es profesor