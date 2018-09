Hoy por Hoy (18/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal está muy buenos días sea abusado de los aforamientos en España probablemente si el gran anuncio del presidente del Gobierno a los cien días de su Ejecutivo es una región bruma exprés de la Constitución para limitar los aforamientos de manera que sólo protege a los políticos en aquellas cuestiones que puedan llevarlos ante los tribunales por el ejercicio concreto de su cargo público para todo lo demás a la justicia ordinaria como cualquier vecino si defraudan a Hacienda si se llevan dinero a Suiza sí se salta un semáforo o aceptan un máster regalado cualquier juez podrá investigarlos o imputa darlos bien es difícil objeto dar en contra entre otras cosas porque ese era el espíritu inicial del aforamiento proteger el ejercicio de la política al comienzo de la transición después ha ido ampliando flexibilizando hasta convertirlo con la corrupción en un icono de la distancia entre la clase política y sus representados ahora bien es la reforma más urgente de la Constitución el setenta y ocho esto ya parece menos claro y cabe la duda de si tras su semana negra Pedro Sánchez propone la reforma exprés para arrebatarle el discurso a ciudadanos que está en plena campaña demagógica contra el presidente del Gobierno yp poner de paso en dificultades a Pablo Casado porque si el líder del PP no estuviera aforado quizá ya lo hubiera imputado la jueza del caso mastines la reforma constitucional es una necesidad si los socialistas la han llevado en su programa en los últimos años hay muchas modificaciones que hacerle unas grandes otras pequeñas ya hay además que de sacralizar el hecho de tocar el texto ocurre en todos los países de nuestro entorno lo que parece menos serio es proponer una reforma constitucional para utilizarla en la refriega partidista

Voz 1 01:52 Pepa Bueno

Voz 1727 02:09 el martes dieciocho de septiembre y José María Aznar comparece hoy en la comisión del Congreso que investiga la financiación de su partido hace un año aquí en Hoy por hoy en la ser Nos decía esto José María Aznar conoció la existencia de una caja B con dinero negro en el Partido Popular

Voz 0998 02:26 respeto mucho lo que diga el fiscal pero yo no con Arturo eso sí la verdad tampoco puedo hablar ninguna aportación

Voz 2 02:33 Boris final sobre esa cuestión durante este año

Voz 1727 02:36 no ha habido una sentencia de la Audiencia Nacional que ha acreditado esa caja B en el PP contabilidad paralela que según la investigación ha empezado a funcionar siendo el presidente del partido Javier Alonso

Voz 0858 02:46 comparecencia que será a partir de las nueve y media le preguntarán entre otros Rafael Simancas por el PSOE o Pablo Iglesias por Unidos Podemos quedaba

Voz 1727 02:53 escuchar aquí en directo en La Ser en Estados Unidos Donald Trump ahonda su guerra comercial con China con nuevos aranceles por doscientos mil millones de dólares entrarán en vigor el lunes

Voz 0858 03:03 ese día además Pepa se va a celebrar una audiencia a la que están convocados el juez Kavanaugh fui la mujer que lo acusa de haber abusado sexualmente de ella acaban of lo eligió trampa al Supremo pero esta senadora republicana

Voz 1 03:14 estoy ya es pena Maite

Voz 0858 03:19 ya ha dicho que quedaría desacreditado Si se confirman esas acusaciones

Voz 1727 03:22 no no es la voz de Vladimir Putin que ha acordado con el turco Erdogan intentar frenar la ofensiva del régimen sirio sobre el último reducto rebelde en la provincia de Rusia y Turquía se comprometen a crear una zona desmilitarizada para proteger a la población civil se lo está contando la sede esta mañana a España y Cuba trabajan en un encuentro entre Pedro Sánchez Díaz Caneja durante la asamblea de la ONU

Voz 0858 03:46 que se celebra la semana que viene en Nueva York si se produce ese encuentro será el primero entre ambos

Voz 1727 03:51 había sobre la ONU más de trescientas ONGs denuncian que distintas agencias de Naciones Unidas asesoran a gobiernos para intentar que legalicen la gestación subrogada Alicia Millares es portavoz de la red estatal contra el alquiler de vientre

Voz 3 04:06 dentro del seno de la ONU está cristalizando la idea de que eso puede ir a una especie de Convenio Internacional sobre el embarazo en gestación subrogada que tome como figura la figura altruista

Voz 1727 04:23 el invierno ha llegado esta madrugada a Los Ángeles

Voz 4 04:26 de EMI un

Voz 0998 04:30 hay muchos veteranos a ganar

Voz 1727 04:33 el Emmy a mejor serie se consolida ya como el drama más premiado de la historia y en comedia arrasado la maravillosa señora Marisol con cinco galardones

Voz 5 04:41 yo no gane haber llegado hasta aquí les proyecto estar ahí en esa final

Voz 1727 04:47 no no hubo EMI para Penélope Cruz tampoco para Antonio Banderas y en los deportes hoy vuelve la Liga de Campeones compartidos del Barça y el Atlético de Madrid Sampe

Voz 1161 05:01 la edición especial para Barça Valencia Real Madrid sobre todo para el Atlético porque terminaran el Wanda Metropolitano el próximo uno de junio pero antes de esa final ciento veinticuatro partidos de los que hoy tenemos esos dos primeros para equipos españoles el Barça estrena franja horaria a las siete menos cinco recibe al PSV holandés en el Camp Nou la misma hora en este grupo Inter de Milán recibe al Tottenham y desde las nueve de la noche el Atlético de Madrid visitará al Mónaco en el Principado también en este grupo y a la misma hora brujas Borussia Dortmund

Voz 1 05:25 ha llegado el

Voz 1727 05:25 Vieron a Los Ángeles pero a España no Jordi Carbó

Voz 1 05:28 buenos días

en general para lo que queda de mes una borrasca que

Voz 1727 05:39 en general para lo que queda de mes una borrasca que

podría traer lluvia generalizada al país aumento no se deportivo una parte más allá de lo que ha hecho los últimos días es decir sol la mayor parte de la jornada en todo el país temperaturas sin grandes cambios un poco más bajas las máximas de hoy pero seguirá haciendo un poco de calor chubascos chubascos que ahora afectan al litoral vasco también de Cataluña durante mañana pueden formarse ya tormentas en cualquier punto cercano al Mediterráneo durante la tarde en todos los sistemas montañosos de la península se formarán también

las que pueden descargar con intensidad en su recorrido

afectarán otros puntos del interior son las ocho

Voz 1727 06:12 seis Las siete y seis en Canarias

Voz 1727 08:54 las ocho y nueve ahora a las siete y nueve en Canarias a las tres de la tarde empieza en el Congreso ese pleno en el que se va a votar la moción de Ciudadanos para eliminar por completo los aforamientos de diputados senadores y miembros del Gobierno Mar Ruiz buenos días qué tal buenos días propone Ciudadanos también una reforma constitucional en tres meses para acabar con esta protección judicial que sirve para que los político sólo puedan ser investigados por el Supremo

Voz 1441 09:18 el texto recoge una de las banderas de la formación naranja incluida en los pactos de investidura que firmó en su día tanto con Pedro Sánchez como con Mariano Rajoy la moción pide esa supresión de los aforamientos políticos de los miembros de las Cortes y del Gobierno vía reforma de dos artículos de la Constitución y en un segundo punto insta también a la reforma de los estatutos de autonomía para que todas las Comunidades supriman el aforamiento de diputados regionales y miembros de gobiernos autonómicos algo que por ahora Pepa sólo han impulsado Murcia Cantabria está en trámite en la reforma del Estatuto canario lo de ciudad

Voz 1727 09:48 danos es sólo una moción no va a desencadenar ninguna acción legislativa pero se vota iba a ser huir por lo tanto para medir los apoyos con los que a priori cuenta la propuesta que ayer las eso el presidente Sánchez el sí con capacidad ejecutiva de llevarlo en Consejo de Ministros Sánchez no quiere eliminar pero sí limitar los aforamientos mar sigue ahí

Voz 1441 10:09 estriba la diferencia fundamental entre lo que propone Ciudadanos lo que plantea el PSOE porque la formación naranja van más allá y pide la supresión total de los aforamientos políticos para todos los delitos y con independencia de si se cometen en el ejercicio del cargo público o al margen del fuentes de Ciudadanos señalan a la SER que no tendría sentido que para una alcoholemia al volante por ejemplo es un diputado senador o ministro perdieran el aforamiento pero en cambio para delitos graves de corrupción como el cohecho la prevaricación se mantuviera ese escudo procesal la mayoría de grupos Pepa no han definido aún suposición de voto esta tarde están pendientes de posibles enmiendas dado ese diferente alcance de la moción de Ciudadanos la propuesta del Gobierno particularmente incómoda la postura del PP con bastantes de equilibrio con Pablo Casado pendiente de que el Supremo le imputa o no por el caso máster Javier Maroto aseguró anoche en Televisión Española que votarán hoy a favor de esa moción de Ciudadanos

Voz 1727 10:59 pese a las reticencias del PP a la propuesta de Sánchez buen día de trabajo compañera hasta luego delimitar acotar los aforamientos para que tengan el sentido original que les dio la Constitución no la barra libre posterior de manera que hoy tenemos hoy tenemos son político a Pablo Casado investigado por algo que no tiene nada que ver con su condición de diputado es decir si se dejó regalar un máster pero el que la jueza que investiga la Rey Juan Carlos no puede imputar por su condición de aforado Inma Carretero buenos días hola buenos de hace la propuesta del presidente del presidente Sánchez recoge un clamor antiguo pero tiene claramente dos destinatarios inmediatos de la pelea política Casado por su máster y Rivera que tienen los aforamientos como un estandarte sea apela diré

Voz 0806 11:42 la mente a Pablo Casado porque el Partido Popular es imprescindible en cualquier reforma constitucional está decisión afecta personalmente al líder popular si pierde el aforamiento la investigación de su caso se devuelve al Juzgado de origen tanto si todavía el Supremo no ha admitido el caso como sí lo está instruyendo el Supremo sólo tendría el caso si estuviera listo para juicio tal y Ciudadanos es el otro destinatario político porque con este paso el Gobierno intenta arrebatarle la bandera de la regeneración en plena ofensiva de Rivera el presidente le obliga a ponerse de su lado y al mismo tiempo debilita su discurso en Andalucía allí Rivera rompió el pacto con Susana Díaz alegando que no había suprimido los aforamientos ella siempre dijo que este era un asunto que había que abordar a nivel nacional así que ayer celebró que lo hiciera Pedro Sánchez eso sí para aplicarlo en Andalucía y en otras comunidades autónomas hay que reformar el Estatuto con referéndum

Voz 1727 12:35 pues algo más sobre el currículum académico de Pablo Casado hoy publica eldiario punto es novedades sobre su carrera la carrera de Derecho no el máster la carrera de Derecho del líder del PP cuenta que la inspección interna que ordenó la Complutense detectó un cambio de notas en el expediente con una firma dudosa Isabel Villar

Voz 1922 12:53 si la firma de la profesora de Derecho natural en junio de dos mil siete en el acta de esa asignatura Casado parecía como suspenso en la convocatoria de septiembre la siguiente figura como no presentado después alguien cambió el acta y le puso un aprobado con un afirma que según la inspección de la Complutense no va no parece ser la misma que la de la profesora que impartía esta asignatura así lo cuenta el diario Kun punto es que asegura haber accedido a las actas de esta investigación interna y en respuesta a las preguntas de la Complutense la profesora atribuye el cambio de nota a un error de transcripción dice que Casado aprobó su examen aunque sobre lo que no menciona nada sobre su firma insiste el diario en que la Universidad encontró este baile en las notas durante esta investigación interna que terminó cerrando porque todo el procedimiento sobre la CAM

Voz 1441 13:35 era de Casado según dijo la Complutense se había hecho

Voz 0998 13:37 normalidad

Voz 1727 13:44 cuando José María Aznar presidía el Partido Popular el cabecilla de la Gürtel entraba en Génova así

Voz 13 13:50 no pasaba por el escáner que yo tenía una tarjeta especial

Voz 4 13:54 al yo pasaba directamente

Voz 13 13:56 con mi coche basado ponen un escáner

Voz 1727 13:59 es lo que declaró Francisco Correa ante el tribunal que ha terminado acreditando la caja b del PP Aznar siempre ha negado lo hizo aquí hace ahora poco menos de un año pero los jueces afirman que la contabilidad paralela empezó casi a la vez que su mandato y por eso tendrá que responder hoy en la comisión del Congreso que investiga la financiación de su partido Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1552 14:19 buenos días Pepa así que llevan expectación Miguel and

Voz 1727 14:21 el hoy en la Carrera de San Jerónimo

Voz 1552 14:24 qué dice el ex presidente del Gobierno que la caja b del PP le ha tocado siempre de soslayo yo a pesar de los numerosos indicios de algunas pruebas de

Voz 1727 14:33 curiosas coincidencias como que José María

Voz 1552 14:35 Aznar y la caja b del Partido Popular que anotaba Bárcenas comparten fecha de nacimiento político los primeros apuntes del ex tesorero se remontan a abril de mil novecientos noventa el mismo mes y año en el que Aznar fue proclamado presidente nacional del Partido Popular esa contabilidad paralela considerada cierta por fiscales jueces de instrucción por un tribunal el sentencia describe el pago de sobresueldos en la década de los noventa a un tal J punto m punto por más de cincuenta y un mil euros en su declaración ante la justicia Bárcenas no supo o no quiso decir si esas siglas se correspondían con Aznar o con otro cargo del Partido Popular quiere implicó de forma directa al ex presidente con la caja b del PP fue el ex diputado de UPN Jaime Ignacio del Burgo declaró como testigo que fue

Voz 9 15:21 Aznar quien aprobó el pago de uso

Voz 1552 15:24 el sueldo mensual de tres mil seiscientos euros durante cuatro años al consejero navarro Calixto Ayesa ese pago según admitió Del Burgo se hacía en negro is entregaba en sobres Ayesa en cafeterías de forma periódica Bárcenas lo anotaba en su caja b del Burgo reconoció que los apuntes eran absolutamente ciertos a las nueve y media volvemos contigo en el Congreso ella estamos

Voz 1 15:49 hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 1727 15:53 Diez años de suspensión por abusar sexualmente de un menor es el correctivo del Vaticano al cura español José Manuel Ramos Gordón que tendrá que pasar esa década en un monasterio de la Diócesis de Astorga los hechos ocurrieron hace ahora treinta y cinco años Radio León Chechu Gómez buenos días

Voz 0858 16:12 treinta y cinco años y que por tanto los delitos ya han prescrito para la justicia ordinaria pero la perseverancia de la víctima propiciada ahora está otra resolución de la justicia vaticana a pesar de todo tampoco es la sanción

Voz 14 16:21 asevera que podría haberse impuesto y que en el caso de la justicia canónica habría sido inhabilitar de por vida a este cura puntualiza el obispo de Astorga Juan Antonio Menéndez que no procedía este castigo porque no son hechos presentes sino ocurridos hace mucho tiempo

Voz 15 16:34 hay que tener en cuenta que estos hechos han ocurrido hace treinta y cinco años que este señor durante su última etapa ha vivido un sacerdocio normal y positivo y bien eso suele ser para casos que son fraganti diríamos

Voz 14 16:49 en este último caso remite abusos cometidos entre el ochenta y uno ochenta y cuatro en el colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria Zamora que está adscrito a la Diócesis de Astorga

Voz 1727 16:58 yo lo miro

Voz 1389 17:00 sí Pepa si no me preguntaba qué hicieron

Voz 1727 17:02 cuando los hechos ocurrían cuando si podían haberlo pillado in fraganti porque Ramos Bordón ya había admitido haber abusado de varios niños cuando trabajaba en otro sitio en el Seminario Menor de La Bañeza León ese caso lo destapó una de las víctimas dice que avisaron de lo que estaba pasando al rector del seminario el tutor del curso y que ninguno acudió a la justicia

Voz 14 17:23 lo cierto cierto pero además en aquel caso también prescrito para la justicia ordinaria la condena vaticana fue mucho más leve apenas un año apartado de su labor sacerdotal de obligado a prestar servicios asistenciales en un centro para curas jubilados una de sus víctimas de nombre Fran sigue batallando todavía por una reparación real de los daños

Voz 16 17:40 no esté haciendo los suficientes estímulos está haciendo absolutamente nada conmigo personalmente lo que han hecho es sufren verme a uno más no tienen hacerse cargo de sus responsabilidades así de sencillo quieren que les haga todo gratis con el perdón creen que los solucionan todo

Voz 14 17:58 estas sanciones vaticana se han focalizado sobre Ramos Bordón pero ninguno de los superiores a los que acudieron sus víctimas para pedir ayuda han sido investigados o por supuesto castigada

Voz 1727 18:07 Checho gracias transmite son ahora las ocho dieciocho las siete dieciocho en Canarias ni las copas ni el exceso de velocidad las distracciones que provocan uno de cada tres accidentes de coche se deben a esto o no móvil eso dice la DGT que ha empezado una campaña especial que equipara el peligro del móvil del teléfono con el alcohol Manuel Jabois buenos días Pepa Bueno ciudad estuvo uno usas el móvil al volante imagino

Voz 1389 18:36 no ya no lo uso de todos modos respecto a lo que decidirán fíjate que dijo ya

Voz 1727 18:40 dejaste de todos modos eso de que el móvil con el al

Voz 1389 18:43 les peligroso ya lo es de por sí sin el volante en medio vale pero al menos hay timo las tú si además estas bebido con el móvil escribiendo con una mano y conduciendo con otra entonces ya no hay metáfora además de matar probablemente mates a los demás pero de los datos es que ha dado la dirección general de tráfico lo que más me ha sorprendido es que un tercio un tercio de españoles reconoce haber telefoneado leído escrito en el móvil mientras conducía su es decir si ileso escribes no estás conduciendo esto ocurre durante segundos ocho décimas y no hace falta mucho más para estrellar te lo cual prueba una teoría que yo estoy desarrollando en los cines con películas cuánto tiempo tardamos mientras estamos haciendo algo en coger el teléfono móvil

Voz 1727 19:24 para mirar simplemente para mirar para lo que sea

Voz 1389 19:27 en consultarlo como se dice hay un episodio de Los Simpsons en que Homer tiene cabeza de Donut y es incapaz de dejar de comerse poco a poco bueno pues si nos dicen que si cogemos el móvil en la próxima media hora moriremos yo creo que a partir de los quince minutos

Voz 9 19:41 ya estamos eligiendo emojis su Moss para despedirnos por Whatsapp venga ya no usa el móvil ni al volante ni en el cine no no tengo ni volante yo no conduzco directamente a ha podido el móvil al coche fijará mañana hasta mañana

Voz 1727 19:59 son las ocho entre las siete y veinte en Canarias

Voz 1 20:05 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:09 los dieciocho grados ahora mismo en la Gran Vía y con tormentas este martes en la sierra qué tal buenos días aplazado el debate sobre el estado de la ciudad sobre el estado de Madrid tras el accidente doméstico de Manuela Carmena la alcaldesa ha pasado la noche en el hospital se recupera de la caída que sufrió en su casa tras tropezar con los cables del ordenador se hizo una brecha encima de la ceja aunque el Samur la llevó al hospital para que hiciera más pruebas y comprobar que está todo bien como así parece Marta Higueras la primera teniente de alcalde hacía estas declaraciones anoche las puertas del hospital bueno pues la alcaldesa

Voz 17 20:41 está trabajando en el pleno de mañana estaba en su casa eh se ha ido a levantarse ha tropezado con los cables del ordenador se ha caído entonces resultado esa caída es una brecha encima de una ceja es una brecha que no tiene no tiene más trascendencia lo único bueno pues que es un poquito aparte Tossa el han traído al hospital porque es el protocolo ordinario Illa en observación le han cosido le han cogido la brecha a observación hasta mañana

Voz 1275 21:06 espera que le puedan dar el alta de momento no hay nueva fecha para el debate de la ciudad que Carmena iba inaugurar

Voz 9 21:12 su discurso esta mañana a las nueve y media

Voz 1275 21:16 arquitectos y expertos en movilidad coinciden en que Madrid ha actuado tarde y qué soluciones como ensanchar las aceras de la Gran Vía no solucionan del

Voz 9 21:23 todos los problemas para moverse por el centro de la ciudad

Voz 1275 21:26 las conclusiones a las que llegaron ayer en el debate organizado por el Colegio de Arquitectos de Madrid el COAM en colaboración con esta casa con Radio Madrid en el que participaron su decano el director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona información de Enrique García

Voz 0978 21:39 las respuestas a los problemas urbanos que son también político se han dado

Voz 2 21:42 la capital para José María Ezquiaga decano

Voz 0978 21:45 textos de Madrid de forma precipitada

Voz 18 21:47 esto no tiene pensamiento la Comunidad Madrid va a la deriva directamente no es un tema a mí me preocupa tal quizá sí pero son medidas reactivas son vendidas en la administración e como controladora ahí la administración como reactiva iniciativa

Voz 0978 22:02 a particulares para Salvador Rueda director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona el urbanismo está dando palos

Voz 19 22:08 Diego porqué no implantar vamos un sistema que sea un modelo de movilidad urbana ahí de espacio público propio espacio públicos lo importante la movilidad es una de sus funciones por tanto un plan de espacio público que permita liberar al setenta por ciento del espacio que hoy ocupan los coches

Voz 0978 22:25 es sobre medidas concretas el actual Consistorio

Voz 19 22:29 Sancha miento de ceras claro pero en principio me tiene que permitir que todo gire que todo se mantenga organizado que la funcionalidad no se vea comprometida con lo cual de lo que se trata es de Air como se acaba de rematar para toda la almendra porque es que está dibujado

Voz 0978 22:44 por lo que ambos piden diálogo entre las administraciones prevenir problemas que son ya una realidad y apostar por un urbanismo coherente y que tenga la ciudadanía en el centro sin renunciar a la movilidad

Voz 1275 22:54 así viene el martes dieciocho de septiembre más noticias en titulares con Virginia sarmientos

Voz 20 22:59 la inspección de la Complutense encontró un cambio de notas sospechoso en el expediente de Pablo Casado la asignatura de derecho natural cambio de suspendido aprobado con la firma de una profesora que no la impartía esa misma mujer denunció haber recibido indicaciones para aprobarlo aunque después se retractó

Voz 1275 23:12 los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos irán a la huelga el próximo veintisiete de septiembre exigen la dimisión del actual rector Javier Ramos por no hacer una verdadera limpieza de la institución el ministro Pedro Duque pide calma y asegura que los casos de irregularidades no afectan a ningún alumno

Voz 20 23:25 comienzan las declaraciones en el juicio por un delito ambiental en la depuradora de humedad en Pozuelo de Alarcón diez altos cargos del PP de la localidad declararán entre hoy y mañana entre ellos está Mariano Pérez hit man el sustituto de Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso

Voz 1275 23:37 las madres y padres del colegio Isabel la Católica en el barrio de Malasaña denuncian la suciedad que rodea el centro en esta vuelta al cole aseguran que las papeleras rebosan de basura ahí latas en el parque contenedores de reciclado con ropa esparcida

Voz 21 23:50 deportes

Voz 9 23:54 no impuro

Voz 1275 23:56 el Atlético de Madrid se estrena esta noche en la Champions con la vista puesta en la final del metropolitanas Sampe buenos días

Voz 1161 24:01 buenos días sexta temporada consecutiva en la máxima competición europea visitando al Mónaco con nuevo horario a las nueve de la noche sigue siendo baja Savic áreas Clinic Vitolo aunque Simeone recupera Lucas Hernández tras su baja del pasado fin de semana ilusiona a la afición llegar a la final más que nunca porque como decías de temporada será en el Metropolitano aunque fiel a su filosofía Simeone no piensa ni mucho menos en ese uno de julio de de junio de dos mil diecinueve con lo que hubo que

Voz 0501 24:24 a partir de de que la final de la Champions sea tu casa el periodismo se genere este tipo de situaciones pero nosotros sabemos que para llegar a ese lugar que un montón por competir venimos una experiencia muy dura de la temporada pasada donde quedamos afuera no tenemos espacio ni ni posibilidad de pensar más allá de del partido con el Mónaco

Voz 1161 24:43 pues luego arbitrará el colegiado escocés William Cole

Voz 22 24:45 en este grupo y a la misma hora brujas Borussia Dortmund

Voz 7 24:48 Mercedes veinte en Madrid la filial de Mercedes

Voz 1275 28:48 el el Museo del Prado con motivo de su Bicentenario invita a los ciudadanos a participar en la compra de la adquisición para ver cuadro

Voz 1727 28:56 tú Retrato de niña de Simon Bobet con

Voz 1275 28:59 portaaviones a partir de cinco euros ahora cualquiera puede ser mecenas del Prado Raquel García

Voz 1441 29:03 a partir de cinco euros cualquiera empresa o particular en el museo en la web puede participar en este proyecto piloto que tiene como protagonista un cuadro lleno de misterios una obra inédita de origen desconocido Retrato de niña con Paloma de Bet siglo XVII valorado en doscientos mil euros Andrés Úbeda jefe de Conservación del Prado

Voz 31 29:21 encontrar retratos femeninos y encontrar retratos sobre todo infantiles es rarísimo con la ternura y con la proximidad con la que se presenta la desconocida niña de la Paloma pues es prácticamente inédito en la época hay muy pocos retratos de esta naturaleza

Voz 1441 29:35 la donación puede ser anónima o nominal hasta ciento cincuenta euros la desgravación fiscal es del setenta y cinco por ciento del treinta a partir de esa cuantía

Voz 1275 29:43 Darío hoy Los Coronas visitan hoy por el Madrid a partir de la una esta noche en la sala El Sol en un homenaje al hostelero Rafael Fuentes

Voz 1 30:04 la Cadena SER

Voz 1727 30:11 son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa Bank

Voz 1 30:15 vecina este espacio

Voz 1727 30:23 este martes es dieciocho de septiembre y Aznar vuelve hoy al Congreso de los Diputados pero no a dar un discurso vuelva a comparecer en la comisión que investiga la financiación de su partido llevan a preguntar entre otros el socialista Rafael Simancas también Pablo Iglesias por Unidos Podemos también llegan hoy al Congreso los aforamientos se debate una moción de Ciudadanos para suprimir los Ike va a servir de esa moción para valorar con cuántos apoyos podría contar el presidente Sánchez en la reforma constitucional que anunció ayer en Madrid se aplaza el debate sobre el estado de la ciudad porque la alcaldesa se cayó anoche en su casa accidente doméstico afortunadamente sin consecuencias pero los médicos aconsejaron que pasara la noche en el hospital Se espera que hoy puedan dar el alta

Voz 9 31:10 dedicado a los a los yo no estoy todas los retrovisores los imprevistos al aparcar Goitom dedicado a todas las familias que tienen un poco de Family

Voz 33 31:19 con Family sacó unos ahora ya hasta el treinta y uno de octubre tendrás toda la protección que necesitas con todos seguros

Voz 9 31:24 la este entre muchas más ventajas informa ten Caixabank Ponta es Caixabank

Voz 1727 31:36 la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 4 31:38 es Pepa buenos días a todos los que más ganan deben pagar más impuestos hay que limitar el número de aforados he aquí dos cosas dos principios en los que todos estamos de acuerdo sin embargo los anuncios del Gobierno se topan con sendos muros en el caso de los impuestos con el muro de escepticismo social las evidencias históricas acumuladas Nos han llevado el convencimiento de que si se aumentará los impuestos a las rentas más altas pero la progresividad se detendrá en las grandes fortunas en las grandes corporaciones en el gran fraude además hay muy malos precedentes el último el de esa amnistía fiscal turbia Inés Se abunda que aún escuece a los ciudadanos y por si faltaba algo la Agencia Tributaria no se cansa de repetir que no tiene medios para volar tan alto y que nunca ha visto en ninguna administración la voluntad de poner foco prioritario en ese punto de algo que para superarse seguridad en calles además de anunciar que pretende hacer Sánchez tendrá que explicarnos cómo piensa hacerlo en el caso de la limitación del número de aforados el obstáculo es la prisa para arrebatar esa bandera Ciudadanos para mover el suelo a Pablo Casado el presidente anuncia una reforma exprés de la Constitución que no ha pactado ni siquiera con aquellos cuyo apoyo necesita un asunto que hubiera merecido un abordaje distinto para que no pase lo que está pasando y es el colmo de la política española

Voz 9 32:50 pelearse incluso por aquello en lo que todos están

Voz 1275 32:54 de acuerdo

Voz 1727 32:58 si la semana pasada la actualidad pasaba por los alumnos de máster por los doctorados y los doctorandos esta semana hablamos de aforados el presidente del Gobierno intenta marcar la agenda promoviendo esa reforma constitucional exprés para limitar los aforamientos una jugada que como decía Iñaki Gabilondo busca aparentemente tres cosas quitarlas la Ribera una de sus banderas electorales dejar en evidencia Pablo Casado ganar el referéndum que le pedía Pablo Iglesias y conseguir así un respaldo al Ejecutivo la jugada política antes de nada Joaquín Estefanía buenos días

Voz 0998 33:30 hola buenos días Ignacio Ruiz Jarabo buenos días muy buenos

Voz 1727 33:33 para Méndez cómo estás hola buenos días la jugada política Estefanía puro

Voz 0958 33:38 creo que lo he dicho Iñaki Gabilondo muy bien no intento de cambiar el escenario arrebatar banderas que en estos momentos tenía ala

Voz 0998 33:45 ah

Voz 0958 33:45 la la oposición no yo pienso que tiene una buena parte de todo esto no

Voz 0998 33:51 de una una cosa soltaba de sin meditar suficientemente

Voz 1727 33:58 pero a costa de la Constitución Ignacio

Voz 2 34:01 sí sí desde luego yo tengo claro yo creo que es evidente que lo que no Quiete me Pedro Sánchez es sacar adelante la reforma ese desde luego no es su objetivo no cuando en dos mil once Rodríguez Zapatero quiso sacar adelante una reforma a la Constitución presionado por la crisis económica y probablemente por los líderes europeos llamó a Mariano Rajoy líder de la oposición se reunieron pactar la reforma se hizo claro la forma en que a todo en esta ocasión el Gobierno evidencia que lo último que quiere sacar adelante la reforma

Voz 1727 34:32 Lucía

Voz 1321 34:33 pues sería muy lamentable que fuera si Ignacio yo creo que efectivamente es indudable que la propuesta de Pedro Sánchez tiene que ver con su situación política pero a mi me parece que eso no puede empañar el hecho de que es una reforma que es demandada por la inmensa mayoría de la sociedad que es decir las demandas de regeneración que por cierto empezaron en el 15M es ir el año once es decir siete años esperando que haya algún tipo de reformas de este tipo creo que es demás es suficiente tiempo como para esperar me parece que haría muy bien los partidos políticos en en pactar una reforma sino lo hacen por razones tácticas au por razones de pelea pues ahora el mal yo creo que tendrían que aprovechar la posibilidad para ejercer su responsabilidad es hacer caso a una demanda inmensamente mayoritaria de la sociedad española oye empezar por algo por algo hay que empezar tenemos que empezar por los aforamientos empecemos por los aforamientos y luego sigamos por todo lo demás las motivaciones que el presidente del Gobierno haya tenido para esto me parecen a mí menos relevantes que el fondo del asunto si quieren fijarse en él en el dedo y no la luna pues allá ellos pero perderán otra oportunidad para hacer caso a los ciudad

Voz 1727 36:00 danos Lee detrás de la jugada política está el aspecto técnico Miguel Press no es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo y analista de agenda pública y analista en este programa buenos días

Voz 14 36:13 la reforma constitucional que anuncia el presidente

Voz 1727 36:15 es es compleja

Voz 33 36:18 no me constitucional sería sería uno más sencillas de la prevista en el artículo ciento sesenta y siete de la Constitución que fije los cualificados que puso tres quintos de las dos cámaras que no obstante es una es importante cuando estamos hablando de doscientos diez diputados congreso de trescientos cincuenta en el acuerdo inicialmente entre las dos cámaras curse crearía una comisión paritaria bodegueros someter a las cámaras una propuesta de acuerdo en este caso bastaría con que hubiera mayoría absoluta en el Senado si hay dos tercios en el Congreso que no solamente es necesario un acuerdo muy amplio parte de los partidos y edición hay un factor adicional de complejidad que además dilatar la tramitación que es que una décima parte de los diputados en la celebración de un referéndum

Voz 1727 37:05 eso lo alargaría unos cuatro meses en total por ejemplo

Voz 33 37:08 bueno no necesariamente que claro depende de la la tramitación de la reforma constitucional en las cábalas se puede llevar a cabo con relativa rapidez pero insisto si si pecie treinta y cinco diputados no piden habría que convocar un referéndum y la convocatoria tendría que ejerce en el plazo de treinta días si celebración unos sesenta días más que estamos hablando al menos casi el doble del tiempo que el presidente del Gobierno estimó inicialmente

Voz 1727 37:32 esa reforma constitucional no eliminaría todos los aforamientos porque los autonómicos dependen de sus estatutos no

Voz 33 37:39 sí efectivamente únicamente línea haría el aforamiento de diputados senadores miembros del Gobierno no de el aforamiento de los parlamentarios gobiernos autonómicos está el aforamiento de miembros a la carrera judicial y las fuerzas y cuerpos de Estado estamos hablando de más de doscientos sino unos doscientos cincuenta mil aforamientos al menos en su día el presidente riojano del Poder Judicial

Voz 1727 38:00 porque tú efectivamente la reforma

Voz 33 38:03 María pequeña no digo que irrelevante cualitativamente

Voz 1727 38:06 y sobre el fondo del asunto el aforamiento es un privilegio o es una protección del ejercicio de la política para evitar que cualquier juez o cualquier ciudadano pueda ir contra un elegido contra un cargo público

Voz 33 38:17 qué sentido estricto sistema constitucional no podría ser un privilegio sino una garantía para el mejor ejercicio de la función representativa como lo son también la inmunidad o la inviolabilidad la cuestión es si en el dos mil dieciocho sino Siglo XXI pues sigue teniendo sentido una garantía que se remonta Kus prácticamente a la Edad Media ni que en sí ha tenido supone una cierta desconfianza del juez natural por tanto más que un privilegio es una manera de aportar el conocimiento de los justo cien naturalmente competentes no en asuntos que también vino cierta desventaja en el sentido de que si a uno le jugó directamente el Tribunal pierde un recurso de apelación contra una instancia superior

Voz 1727 38:56 hay una frontera que me resulta a mí por lo menos muy difícil de

Voz 0806 38:59 establece dícese limita el aforamiento a

Voz 1727 39:01 aquellas decisiones que se toman en el ámbito del cargo público que representa pero por ejemplo qué pasa con los asuntos decididos por un político en el ejercicio de su cargo como una adjudicación de obra y que deriva después en un enriquecimiento privado de su bolsillo de ese político

Voz 33 39:17 sí bueno realmente cuál es uno de los los terrenos en la propuesta ni tampoco me parece desde luego es fácil les deslindar esa cuestión que tampoco sé si la Constitución que tiene que ser un texto breve pues es el espacio más adecuado para hacer es una distinción muy muy muy precisa no yo creo que eso habrá que ver cuál es la propuesta que presenta el Gobierno que capacidad para hacerlo Irún como se debate cómo sale eso entre las cámaras que son en definitiva quienes tienen que aprobarlo pero tampoco me parece una distinción es fácil ahora la tenemos hay aforamiento se puede quitar totalmente las aforamiento porque no existe como Alemania como Gran Bretaña o como como Estados Unidos o que tiene una expresión mínima común Portugal e Italia donde están aforados pues el Estado

Voz 1727 40:03 por qué no se aprovecha para otras reformas constitucionales pendientes de las que hemos hablado tanto una vez que se abre el melón no es posible porque no todas se pueden hacer por un procedimiento tan rápido

Voz 33 40:14 sí efectivamente la Constitución deslindar las materias que pueden ser reformadas por la vía del ciento sesenta y ocho de las otras que están reservadas al sesenta y siete al que inversión hecho que es mucho más complejo por tanto cualquier cosa cafés a la monarquía o a los derechos fundamentales que problemas cumple ciento sesenta y ocho vuelos es una buena pregunta veintiuno casos importan que en España ETA hablar de la reforma constitucional es una anomalía tienen cuarenta años puso de cambiado dos veces cuando Alemania puse cambio casi una media de una de una queja a la película hubiese esa parte si es si es importante lo que se pueda hablar con la gloria de cambiar la Constitución

Voz 1727 40:53 aunque sea para un cambio concreto y limitado como este romper el tabú no sí sí sí

Voz 33 40:58 me también podría plantearse qué ocurre con los son las otras prerrogativas como sobre la inmunidad y la inviolabilidad de los parlamentarios que también están en cierta manera vinculadas al ejercicio de la función que tiene en dos mil dieciséis tiene que querer ese para el que inicialmente se es contemplado

Voz 1727 44:14 bueno a las ocho y cuarenta y cuatro siete y cuarenta y cuatro en Canarias tenemos una última hora han asesinado en Estados Unidos a una mujer española una golfista muy joven veintidós años Celia Barquín Javier

Voz 0858 44:26 que quieras es campeona de Europa materia la campeona no gana en Europa materno teníamos consiguió el campeonato este año en el dos mil dieciocho lo poco que sabemos de momento del suceso lo conocemos a través de un comunicado de la decía de IMS en Iowa e precisamente Barquín era estudiante de veintidós años en en la Universidad Estatal de Iowa dicen que encontraron su cuerpo en la mañana de ayer en Estados Unidos diez y veinticuatro en un campo de golf hay una persona detenida es otro hombre de veintidós años sabe hablando eh un asalto con resultado de muerte y Alejandro Blanco el presidente del COE acaba de expresar precisamente sus condolencias prestamos Argelia

Voz 1727 45:01 a quién se llamaba esta joven veintidós años es asesinada en Estados Unidos con Lucía Méndez con Ignacio Ruiz Jarabo Joaquín Estefanía analizando la propuesta del president del Gobierno escuchábamos a Miguel Press no al experto diciéndonos que hay que de sacralizar el hecho de tocar la Constitución que no pasa nada y también de ese catalizar el hecho de no tener aforados porque hacía grandes aspavientos ustedes no la veían pero yo si Lucía Méndez cuatro Press no decía

Voz 1321 45:25 no existe esta figura en muchos países europeos no pasará nada es que estamos hablando de un tema incuestionable es decir no sólo es que exista en que no existe en muchos países europeos es que es es es un es un asunto completamente y no decimonónico no de más allá del siglo XIX es decir eso no es ni siquiera un privilegio es un poco vergonzoso no es decir cuando cuando la los ciudadanos quieren que los políticos les represente cuando están pidiendo y están demandando una regeneración de la política cuando están demandando a los políticos que den ejemplo que sean ejemplares y que se acerquen a los ciudadanos que es lo que los representen lo que están pidiendo es este tipo de cosas es decir que los

Voz 9 46:10 la juzgar un juez como a cualquier ciudadano es decir no no no

Voz 1321 46:15 no estamos hablando de ningún privilegio es que no no no me parece la discusión no me parece porque realmente tampoco es un privilegio de los juzgar supremo y tampoco tiene en última instancia no hay definida efectivamente modelados no al mente pero pero es una es una cosa bastante inexplicable que probablemente los que redactaron la Constitución pues estaban pensando que estaban pensando en un país distinto a este estaban pensando en un país en el que ocurrían unas cosas que ahora no suceden es decir los diputados a los diputados nadie les va a violentar en su actividad política por el hecho de que no les juzgo un juez y lo juzguen supremo es decir es por no hablar del disparate de que en fin que conduzcan con una tasa de alcoholemia superior les tengan que jugar el Supremo por eso es que esto es un disparate como como eso hay que cambiarlo había que haberlo cambiado hace mucho que yo creo me parecería una gran irresponsabilidad que los partidos utilizarán esto siguiera utilizando esto en la gresca para no abordar los problemas que tiene este país