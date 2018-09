Hoy por Hoy (18/09/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno representantes de trescientas ONGs acaban de registrar en varios ministerios españoles el comunicado donde piden al Gobierno que actúe y frene los intentos en el seno de la ONU de legalizar la maternidad subrogada es una noticia que les estamos contando desde esta mañana

Voz 0259 00:39 Arenas ha los buenos días buenos días ante los ministerios de Exteriores Vicepresidencia igualdad y ante el Ministerio de Sanidad han presentado ya un documento en el que denuncian que dos agencias el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Alto Comisionado de Derechos Humanos están influyendo e incluso asesorando a países en desarrollo para legitimar esta practica una denuncia que ha confirmado la Cadena Ser que ha confirmado a la Cadena ser un trabajador de la ONU trescientas ONG como dices que inician hoy una campaña internacional piden al Gobierno de Sánchez que actúe ante la Asamblea de Naciones Unidas para frenar esta opinión favorable a la legalización de los vientres de alquiler el precio

Voz 1727 01:17 entre del Gobierno viaja a Nueva York la semana que viene para participar en la Asamblea General de la ONU fuentes diplomáticas nos confirman que se está preparando una posible reunión con el presidente cubano con Díaz Caneja

Voz 0858 01:27 aún no hay confirmación oficial uno de los temas que abordarán dicen esas mismas fuentes a una futura visita del Rey a Cuba la primera de Felipe VI desde su proclamación más asuntos un avión ruso con catorce militares a bordo ha desaparecido en el Mediterráneo junto a la costa siria según ha informado el Ministerio de Defensa ruso esas mismas fuentes dicen que el suceso ha coincidido con un ataque aéreo israelí y también con el lanzamiento de misiles desde una fragata

Voz 2 01:51 francesa in Filipinas ya son

Voz 0858 01:54 setenta y cuatro el número de muertos por el tifón Mangkhut Se espera a que haya más víctimas porque aún hay decenas de personas sepultadas dentro de una mina ampliada va

Voz 0268 02:03 la mayor parte de las víctimas se han registrado en la localidad filipina de donde las inundaciones y desprendimientos han sepultado una mina de oro y cuatro barracones donde vivían de manera ilegal mineros y sus familias las labores de rescate continúan y las autoridades locales creen que todavía pueden quedar decenas de personas sepultadas a trescientos metros de profundidad el tifón que en las últimas horas también afectada a Hong Kong y a varias provincias del sur de China se dirige ahora hacia el interior de este país asiático pero ya degradado a tormenta tropical

Voz 0858 02:30 quise lo contábamos hace unos minutos la policía Danes en Estados Unidos investiga la muerte de la golfista española Celia Barquín de veintidós años y campeona de Europa Mater dos mil dieciocho encontraron su cuerpo este lunes en un campo de golf de Iowa los investigadores hablan de un asalto con resultado de muerte por el que ya hay un hombre detenido

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 1850 03:04 en el capítulo de hoy podría salir aprobada esta moción de Ciudadanos para acabar por estafar

Voz 3 03:10 miento amigo más grande eso

Voz 4 03:15 el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos

Voz 3 03:25 es una cortina de humo

Voz 0858 03:34 lo vamos a volver a rendir

Voz 1480 03:40 si abrimos el debate sobre la reforma constitucional creo que habría que ser un poquito más exigente

Voz 3 03:46 que estamos en la buena senda quedan Vilà estamos ante un cambio de

Voz 4 03:53 va en cambio de época mi juicio no debe detenerse

Voz 2 03:58 el cambio de época debe continuar avanzando medidas valientes que cambió en nuestro país

Voz 1091 04:04 Leo

Voz 2 04:06 va a rectificar Joseba corregir

Voz 5 04:14 vamos un altura de miras esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo sesenta días Agné pasa de marzo país tenemos que recuperar el valor de la política útil para no

Voz 2 04:26 trabajadores y trabajadoras a los jueces a dos mujeres que fiscales a la dependienta expuestas al Estado a los pensionistas a los militares que quiere

Voz 0858 04:35 su primeros a fragmentos nos parece fenomenal los doscientos cincuenta mil

Hoy por hoy con perros

Voz 3 04:54 bueno en o tan

con Ignacio Ruiz Jarabo Joaquín Estefanía

Voz 1727 05:02 hay Lucía Méndez en esta mañana de martes en la que esperamos a las nueve y media la comparecencia del ex presidente Aznar en el Congreso de los Diputados en esa comisión que investiga la financiación del partido popular José Antonio Bermúdez de Castro ex secretario general del grupo popular en el Congreso muy buenos días

Voz 6 05:21 muy buenos días qué esperar de esa compañía

Voz 1727 05:23 ciencia del presidente Aznar hoy

Voz 6 05:26 bueno yo creo que va a dejar claro cuáles fueron su actuación en relación a los temas que son objeto de investigación lo que parece cada día más claro que hubo personas que se aprovecharon del Partido Popular en contra de los intereses del partido como consecuencia de ello pues han sido objeto de investigación y enjuiciamiento por parte de los criminales más allá de eso el resto de las personas probablemente seamos los principales perjudicados de la estación de esa minoría que vino aprovecha hacer el partido

Voz 1727 05:58 sabe usted si el Secretario general que si el presidente actual Si Pablo Casado acompañará al señor Aznar

Voz 6 06:05 pues mire no lo sé yo en este momento voy camino en Salamanca porque tengo un acto que presiden los Reyes del treinta aniversario de la magna echar la Universitat atún no les puedo decir Sierra se va a producir

Voz 1727 06:17 qué nos puede adelantar me imagino si el Grupo Popular va a votar hoy daba a favor de la moción que presenta Ciudadanos para suprimir los aforamientos van a votar sí

Voz 6 06:28 pero nosotros pensamos que esto es una cortina de humo para desviar la atención de otros asuntos que afectan al Gobierno y a poco presidente pisar el debate de la tesis doctoral que Sánchez ha ido los escándalos que están porque y eso lo demuestra la falta de concreción de su propuesta en el día de ayer

Voz 1727 06:44 pero le pregunto por la Le pregunto por la moción de Ciudadanos luego ya hablaremos de la reforma constitucional

Voz 6 06:49 por porque es el mismo tema es que es el mismo que en realidad aquí de lo que se trata es de si ha de limitarse o suprimir los aforamientos de ayer el presidente del Gobierno lanzó una propuesta de reforma constitucional que es que el contenido de la moción de ciudadano yo creo que es una propuesta o persecuciones poco perfilada Ongil un anuncio que no sé si estamos hablando de la supresión de aforamientos sólo para políticos de la limitación de aforamientos o de todos los aforamientos que hay en España no olvidemos que estamos hablando que hay en España doscientos cincuenta mil aforados de los cuales sólo dos mil son pórticos y por tanto nosotros estamos dispuestos desde luego a racionalizar los aforamientos tengo que decir que en la lidia con la actividad económica financiera los partidos en el año dos mil quince la disposición final séptima estamos hablando de una era una época en el que en el Parlamento no estaba representado ni Podemos Ciudadanos ya establecimos que estábamos dispuestos para racionalizar los aforamientos pero esto no es un tema menor puede hacer de forma exprés no puede ser una reforma dificultad si hay que hacerlo hagámoslo bien nosotros vamos a presentar una enmienda a la moción de Ciudadanos precisamente para que se conozcan pues las la justificación que ha tenido no solamente desde el punto de vista histórico sino que también constitucional es claros esta prerrogativa que no privilegio por eso vamos a solicitar que con carácter previo a que se haga una propuesta que haya el Consejo de Estado que ese informe por parte de la Comisión General de codificación como ya adelantó el Gobierno pero también al Consejo General del Poder Judicial para conocer el régimen que los aforamientos que esas propuestas estos informes se remiten al Congreso han sonado las comunidades autónomas a todos los afectados por la supresión de aforamientos ir ahí pues se constituyó la ponencia para hacer pues la propuesta de reforma que consideremos oportuno únicamente las propuestas de reforma legislativas de nuestro amor

Voz 2 08:44 de los procesal señor Vargas de Castro pero lo de hoy

Voz 1727 08:47 es una moción no tiene Ramos aunque pide lo mismo es casi una declaración de intenciones van a votar a favor o en contra

Voz 6 08:52 pide si nosotros cómo no vamos a votar a favor pero queremos hacer el digamos valorar no solamente el acuerdo de fondo sino también los tiempos uno nosotros podemos estar de acuerdo la reforma reiteró que fuimos los primeros en el año dos mil quince que valoramos la racionalización de los aforamientos otra cosa es la forma yo nosotros entendemos que eso no se puede hacer en sesenta días en sesenta días no se hacen las reformas de los Estatutos de autonomía

Voz 1727 09:18 el hombre la opa la reforma constitucional la pactaron el señor Rajoy el señor Zapatero en apenas una semana de agosto e la última que hicimos ignora menos que estableció el techo de gasto en España

Voz 6 09:29 lo que ocurre es que en este caso y nosotros no consideramos urgente tan urgente como para que haya una demanda Un clamor social de que se produzca una reforma constitucional limitada al ámbito de los aforamientos sobre todo cuando no sabemos si realmente lo que se pretende es eliminar todos los aforamientos de todas las personas afectadas o sólo limitar en el ejercicio del cargo público a los policías

Voz 1727 09:55 te voy a poner lo voy a poner una declaración de Pablo Casado de ayer que me ha llamado la atención una declaración en la que decía que el PP no iba a picar el anzuelo que proponía Sánchez

Voz 0858 10:04 vamos a suprimir los aforamientos de los

Voz 7 10:07 políticos que están ahora pero de los temas que se han hecho en política pero no molestó a los jueces menos a los policías a lo Guardia Civiles tampoco al Ejército cree que va ya tiene su propia jurisdicción entonces eh

Voz 1727 10:20 es decir el señor Casado que es el aquí te hagan los políticos en la quiten también a policías guardias civiles y sino no

Voz 6 10:25 en lo que quiero decir es que hay que hacer una reflexión entre el conjunto es decir el fuero es una figura que no se establece como privilegio sino como garantía en el ejercicio de la función que lo representa y por tanto se trata de hacer una valoración de cuál es la causa que justifica en uno u otro caso la situación de tener un fuero es decir no que que no tiene nada que ver con la impunidad como alguno de manera errónea está avanzando sino el hecho de que en el caso de que se cometan un presunto hecho delictivo pues es una sean juzgados no cobró un órgano jurisdiccional unipersonal sino colegiado ese es el fueron otra cosa pero es verdad que fueron unas de las prerrogativas parlamentarias que existen y hay que valorar si hay que mantener o no el resto de las prerrogativas parlamentarias si si realmente se justifica el el día de hoy pues para asegurar la independencia parlamentaria las funciones alguna prerrogativa tire nosotros vuelvo a reiterar estamos de acuerdo en la reforma pero no en la forma hay que valorar el acuerdo de forma de fondo si no solamente el alcance que que ya reitero lo que conocimos ayer lo parecía muy meditada sino también los tiempos y el momentos adecuados no olvidemos que hay hay algún curvo político que ya ha anunciado que en el caso de que se produjera cualquier reforma constitucional debería ser sometida a referéndum tiene de acuerdo con lo

Voz 1727 11:49 si ustedes tienen algún problema con que los españoles voten sobre esta reforma constitucional

Voz 6 11:54 lo que tendríamos algún problema es que alguien quisiera aprovechar un referéndum para hacer un plebiscito contra la Constitución y me temo que algunos estarían dispuestos a una última

Voz 1727 12:03 pero luego sin abrió una última cosa sobre su su líder el presidente del partido hoy eldiario punto es cuenta novedades sobre su expediente académico en el caso de su carrera de Derecho en hablamos ya del master dice eldiario punto es que la Complutense detectó un cambio de notas en el expediente que en primera convocatoria parece como suspenso de una asignatura en la siguiente no presentado que después hay un cambio de nota Illa prueban la asignatura con sombras sobre si la firma es la misma nunca así en otro cuánto les preocupa

Voz 1850 12:38 a esta situación por la que atraviesa el presidente su

Voz 1727 12:40 ha sido recién elegido

Voz 6 12:42 yo creo que Pablo Casado ha dado todas las explicaciones yo estoy convencido de que al final después de que en las próximas semanas todos aclarar absolutamente nada

Voz 8 12:54 también su carrera su carrera de Derecho también su carrera de Derecho

Voz 1727 13:01 como José Antonio Bermúdez de Castro gracias por atender al ser buenos días

Voz 6 13:05 muchísimas gracias

Voz 1727 13:08 EFE que finalmente el PP va a votar que sí a la moción de hoy pero que está en desacuerdo con el procedimiento de la reforma constitucional Ésta es la conclusión no me equivoco es la conclusión que podemos sacar Lucía los ojos a cuadros sobre dicho toda la madera Lucía que ustedes sabes lo que pasa que yo yo sé que en el decir que

Voz 1850 13:30 de momento en la política vale todo y cual cualquier cosa se dice y cualquier cosa vale ya está ahí se pone en funcionamiento y cuando el señor Bermúdez de Castro que es por cierto un gran experto en en Constitución que ha sido portavoz de la Comisión Constitucional de de del congreso del PP y que es una persona con una valía profesional indudable cuando el señor Castro dice que no hay un clamor social para que desaparezcan los aforamientos sea no es posible que lo crea porque si hay un clamor social para lo que no había clamor social para reformar el artículo ciento treinta y cinco no eso fue una exigencia de Bruselas vale ahí no había clamor social aquí si hay clamor social clamor social entendido porque la inmensa mayoría de los ciudadanos considera

Voz 1727 14:19 que ese esos esas prerrogativas de los políticos no deberían existir porque no existen en otros países porque supusieron una época que ya no es esta porque los ciudadanos tienen derecho a exigir que se hagan las reformas con las que ellos están de acuerdo tendrán derecho sobre la subida de los impuestos hay clamor social sobre la subida de los impuestos nunca hay clamor social pero hace falta dice la ministra Calviño que es el momento a los impuestos vamos enseguida Rosa Márquez buenos días

Voz 9 14:49 hola qué tal muy buenos días esto va para vosotros y para vosotras runners oyentes que estáis hechos de una pasta diferente porque mientras que el

Voz 1850 14:58 mayoría estamos deseando volver a casa para descansar

en Hoy por hoy en Cadena Ser punto com piel las redes sociales spain arroba hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy

a mismo es una propuesta que trata de recuperar las vivencias y testimonios de toda una generación que está a punto de desaparecer y por eso les pedimos a nuestros oyentes que grabas en eso

Voz 10 16:29 Mayoral no Nano con patatas

Voz 12 16:39 sí era cine cuarenta y nueve osea que la posguerra total en casa día lo justo en esta casa éramos doce personas

por lo que han compartido ya con nosotros seis nueve nueve V30 once veintidós demoniza

en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni

dos síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 13 17:05 los favoritos

Voz 1091 17:08 todo tus deportistas favoritas

Voz 13 17:11 sólo tienes que sintonizar seguir Deportivos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la Ser

Voz 2 17:18 para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde

Voz 3 17:23 una hora menos en Canarias

Voz 2 17:30 los oyentes de la SER son alegres cercanos optimista sensibles curiosos tolerantes a Fable radiantes inteligentes informados

Voz 14 17:37 el momento momento así que pase tampoco es cuestión de pelotear no nunca atávica

Voz 2 17:43 no pero es bonito no den decirles a ustedes cosas bonitas

Voz 14 17:46 no nosotros les vamos a buscar igual el caduco peloteo de lo de lo normal

Voz 15 17:51 cadena SER nuestros oyentes son gente no

Voz 2 17:54 mal Podem vimos tampoco estarían

Voz 14 17:56 ah

Voz 15 17:57 el deseo nuestros oyentes son gente normal

Voz 14 18:01 pero mirando ahí está el punto ahí está ahí

Voz 16 18:11 me Carlas todos tenemos un día a día lleno de retos como encontrarte de repente tu luna rota pide cita en Carlas punto es no te preocupes porten Carlisle nos encargamos de todo es realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros Kaya

Voz 17 18:25 Carlas repara

Voz 15 18:28 hoy por hoy

Voz 2 18:31 bueno

Voz 1727 18:33 las nueve dieciocho horas las ocho y dieciocho en Canarias para ganar elecciones hay que a sacar adelante políticas para cumplir con esas políticas hace falta dinero y conseguirlo de tal manera que el contribuyente no se sienta castigado me siguen verdad de ahí la necesidad del Gobierno de ida acotando de dónde puede recaudar sin perder apoyos Unidos Podemos propone al Gobierno gravar más a las redes hasta el capital obligar a las empresas que tienen negocios en el exterior a que tributen por sus beneficios en España ahora están exentos creará un impuesto sobre transacciones financieras castigar fiscalmente a los propietarios de viviendas vacías veremos que concreta al Gobierno a todas esas propuestas porque que se vamos de momento no hay cifras sobre la mesa ahí un impuesto en el que se mezcla la necesidad de recaudación y otras cuestiones muy serias como la salud pública o el medio ambiente de todo eso se habla cuando se habla de este impuesto que lleva meses dando vueltas como propuesta la ministra de Transición Energética Teresa Ribera adelantó que el diesel tenía los días contados el presidente del Gobierno anunció aquí en la SER un impuesto al diésel

Voz 1722 19:37 es un Gobierno ecologista y por tanto todo lo que tenga que ver con la transición energética con la sostenibilidad de nuestro país sobre todo en un asunto tan particular como es la movilidad privada que es altamente contaminante digamos tendrá su traducción en la creación de o la subida de este

Voz 1727 19:52 hoy queremos esta mañana conocer y contraponer la opinión sobre ese impuesto de quiénes además de los conductores claro más directamente van a conocer el impacto de esa medida del Gobierno si llega a aplicarse en uno de ellos es José Vicente de los Mozos ex presidente de Anfac muy buenos días este es el punto de vista de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones y el otro puro lo de vista lo tenemos en Radio Barcelona Jeanette Sandro Bondi día buenos días bon día buenos días exteniente de alcalde de Ecología movilidad sostenibilidad la primera pregunta fácil hay que pagar más por tener un coche contaminante señores de los mozos

Voz 18 20:31 buenos días a la la respuesta de una forma diferente el problema no es que el diésel contaminan o no el problema es la antigüedad de los vehículos en este país tenemos una media de doce años y medio y en los últimos años se ha hecho un gran trabajo para reducir emisiones ya que tenemos una gran industria en este país

Voz 1 20:52 Tales eran una idea hoy en día

Voz 18 20:56 vehículo diésel Euro seis de a partir de septiembre contamina igual que gasolina ocho veces menos redujese hemos cuatrocientos mil diez de coches de más de diez años este país se reducirían el ochenta por ciento de las emisiones de este país es decir el problema no es el tema del día ser el problema es la edad del parque que contamina ocho veces más que los vehículos de bajas emisiones que hay hoy en día segundo elemento si hablamos sobre la fiscalidad el problema no es la Fiscalía es decir un vehículo llega hasta el treinta y cinco por ciento en impuestos entre el IVA el impuesto de matriculación el impuesto de circulación viendo todo lo que pedimos es una tasación en función de la contaminación

Voz 1727 21:39 señora Sáenz ayudaría a los ayuntamientos el hecho de que los coches más contaminen menos contaminantes estén gravados de manera especial

Voz 1850 21:47 lo que ayudaría eso

Voz 19 21:48 sobre todo es que no hubieran coches contaminantes que pudieran circular por nuestras ciudades y por tanto necesitamos el compromiso por parte de los fabricantes de caminar hacia un parque cada vez más limpio de vehículos que permita que la gente pueda seguir móvil desplazándose en vehículo privado también en diferentes modalidades pero sí

Voz 1552 22:05 el método con el compromiso de acabar y de luchar

Voz 19 22:07 pero la contaminación por tanto el objetivo es que no se fabriquen estos coches contaminantes sobretodo que después de todos los escándalos no los que hemos visto cómo se falsea van precisamente esos medidores de contaminación ahora mismo mucha parte de la ciudadanía no se cree en muchos en muchos Moma puntos que se pueda estar ofreciendo pues un vehículo realmente limpio o que realmente esté no contamine no y por tanto a que tiene que haber muchísima luz y taquígrafos muchísima información transparencia por parte de los fabricantes y sobre todo apostar por los vehículos que realmente está demostrado que son los que menos perjudican a la salud de la ciudadanía de los niños y niñas de las mujeres de los hombres de todo el mundo de nuestras ciudades que son los vehículos eléctricos no en este caso

Voz 18 22:54 sí

Voz 1727 22:55 señor De los Mozos ayúdame a aclarar esto porque de repente todos tenemos que ser expertos en detalles de cuánto contaminan los coches nuevos de diésel la Unión Europea había aprobado una norma por la que los diésel los diesel nuevos tendrían que emitir como máximo ochenta miligramos de dióxido de nitrógeno por kilómetro poco más que los sesenta miligramos de los de la gasolina pero después el escándalo diésel de los últimos meses se ha aplazado su entrada en vigor y aún se autoriza la emisión de ciento sesenta y ocho miligramos de los se puede contaminar más del doble de la norma que aprobó de Europa y que se vio forzada a retirar porque los fabricantes argumentaron que de aplicarse muchos coches nuevos no se podrían vender por incumplir la normativa en definitiva estos son los datos que quería contar con detalle para saber de qué estamos hablando podríamos estar pensando en este momento que a los coches diésel les dejan contaminar el doble de lo que estaba previsto porque el nuevo sistema que medirá la misión real en circulación no entra en vigor hasta dentro de un año

Voz 18 24:01 vamos a ver para aclarar todo el mundo porque hay muchos conceptos que cm

Voz 2 24:05 claro

Voz 18 24:05 primeramente los constructores no homologa los coches los homologan los organismos oficiales primer punto segundo punto la normativa Euro seis de temporal que mide los de CO2 es a partir de septiembre dos mil dieciocho en dos mil diecinueve es decir los que no está invirtiendo en todo momento las partículas Enyo X CO2 son los órganos oficiales el fin porción de los coches se están pasando la homologación en este momento o los esos pasado el el los constructores queremos ir hace una movilidad cero emisiones sobre todo en este país que está a la cola buenas noches

Voz 1727 24:39 Vida de cero emisiones comisión tienen que vender los coches que ya tienen hechos

Voz 18 24:43 sí bueno pero primero para el coche eléctrico lo que tenemos que tener demanda es decir padecer una idea España el nivel de penetración del vehículo eléctrico es cero cuarenta de hecho está a la cola de Europa Occidental en Noruega y para eso tenemos que tener infraestructuras y Barcelona de por ejemplo Madrid hay cuatrocientos puntos de carga París donde trabajo hay doce mil por ejemplo madres empujando el Cárcer eléctrico en Barcelona todavía no hay ninguna licencia somos los primeros interesados en la ida de coche les digo pero para eso es importante que los organismos locales regionales ir a nivel de Gobierno ayuden a que esto sea una realidad

Voz 1727 25:20 a organismos locales Yánez Sanz los ayuntamientos

Voz 2 25:23 pero nosotros estamos absolutamente comprometidos

Voz 19 25:26 en el trabajo precisamente estamos también ultimando una propuesta de regulación de todo lo que es el vehículo compartido además en materia eléctrica que tenemos por ejemplo motos en funcionamiento la ciudad por tanto el objetivo es ir ampliando este parque para que cada vez la gente se mueve de formas diferentes nosotros tenemos mucho

Voz 2 25:44 los estudios muy concretos y ha destacado

Voz 19 25:46 llegado si vemos precisamente que la gente opta por muchos dijéramos itinerarios que permiten combinar diferentes e instrumentos de transporte en Hoy por tanto ese es el objetivo pero evidentemente necesitamos un compromiso y una corresponsabilidad por parte de todos a coger no saque el euro seis no la tecnología Euro seis es la que nos garantiza que el día es el contamina menos monos prosigue contaminando y especialmente seguramente puede haber una disminución en lo que son CO2 pero lo que son partículas en lo que son óxidos de nitrógeno lo que son aquellos contaminantes que sabemos que tienen un impacto más grave a la salud de las personas que tienen una relación directa por ejemplo aquí en Barcelona un reciente estudio no se explicaba cómo afectaba esto al desarrollo cognitivo de los niños y niñas en las escuelas donde hay red básica de movimiento o no de vehículos pues esto lo que es lo que se tiene que garantizar que esto no pasa nada

Voz 18 26:42 pero perdóname perdóneme usted sabe cuáles son los objetivos es decir hoy un coche gasolina diésel emite el mismo nivel Denia o X que son seis mil gramos el cero seis miligramos por kilómetro veinticinco por ciento de cerdo por favor regando digamos cosas dígame usted concreto la normativa no diga que un día se está cultivando más contamina igual el problema complejo yo les digo que ayudarle Guitar

Voz 2 27:05 es que las ciudades no se enfade también si no yo le digo

Voz 19 27:10 que contaminan todos estos vehículos y usted sabe que las normativas también nosotros como ciudades hemos pedido la Unión Europea que se acoja al los Lim a los a los límites que fija la Organización Mundial de la Salud porque precisamente lo que están marcando las directivas son límites superiores a lo que marca la Organización Mundial de la Salud por tanto no me sirve no me sirve el discurso del diésel y la gasolina contamina lo mismo lo que necesitamos en las ciudades es que realmente no se promocione el vehículo del diésel los vehículos

Voz 2 27:40 que nadie se que se vaya acabando también con la gasolina

Voz 19 27:43 que se apueste por una electrificación y Wii una movilidad de cero emisiones y sobretodo que se garantice un mejor transporte público porque el que el transporte público que no genera enfermedades que no genera que gente muera y que además es el transporte de la mayoría es el transporte público y aquí es donde las administraciones estatales regionales y municipales tenemos que poner todos los recursos

Voz 1727 28:03 los esfuerzos hay un debate de fondo hay un debate sobre salud pública al Instituto Carlos III de Madrid no es sospechoso de jugará intereses de nada apunta que la contaminación esta relación cada con la muerte de nueve mil seiscientas personas al año en España de las cuales dice el Instituto Carlos III seis mil doscientas estarían vinculadas con el dióxido de nitrógeno que ese el que emiten en mayor cantidad los coches diésel en eso estamos de acuerdo

Voz 18 28:29 son perdón Helenio de Kiss el automóvil madurez el dieciocho por ciento con también al automóvil más del cincuenta por ciento son las calefacciones de carbón que están prohibidas ICA la nueva normativa pasarían doce estamos de acuerdo que quiero hacer mención de pero el cero emisiones hay que hacerlo conjuntamente con políticas que mejoren la estructura de Vigo si no tenemos infraestructuras de Madrid en Barcelona cómo va a construir

Voz 2 28:56 nosotros tenemos el producto

Voz 18 28:58 ayuden al cliente a desarrollar tenemos un moverá este año de quince millones que dieciocho septiembre nos ha puesto en vigor en los autobuses queremos ir al cero emisiones pero ayúdenos a poder la infraestructura

Voz 2 29:09 lo haremos no se preocupe

Voz 1727 29:13 es la conclusión estamos pendientes de que de un momento a otro aparezca José María Aznar en la comisión del Congreso veo que todavía están sus señorías de pie Ignacio Ruiz Jarabo el impuesto del diésel puede ayudar a deshacer este nudo que estamos viendo que hay ahora mismo en la sociedad española

Voz 2 29:28 la Fiscalía ha ayudado bastante poco por lo general entonces yo la decía Ghandi Gandhi decía que hay que desconfiar de los que quieren arreglar los problemas de la sociedad con impuestos a ver yo me preocupa escuchar al presidente Anfac que ha sido muy claro muchos temas es que no sé si son conscientes de lo que cuesta un coche para un español es decir es un bien de consumo duradero tremendamente caro tremendamente caro claro la rapidez de innovación en la industria muy alta pero el español no puede estar cambiando de coche

Voz 1 29:55 dos años Joaquín Estefanía el impuesta Giselle

Voz 0958 30:00 bueno es que no sabemos no sabemos en qué consiste el impuesto al diésel cuando sepamos hijos del impuesto sobre en tendremos tendremos un podremos hacer una valoración lo que ahora sabemos es que también en el terreno de los impuestos las cosas están girando de un día para otro en tu Pepo mencionaba hasta el momento las las declaraciones de la ministra de Economía no eran contestadas ayer mismo por el por el presidente

Voz 20 30:25 vea en en el diario ABC haciéndolo

Voz 0958 30:28 enmienda a la totalidad no pero tampoco sabemos exactamente en estos momentos en que va a consistir el el impulso en la subida del IRPF porque se mencionaron cantidades distintas ayer y antes de ayer una entrevista de del presidente Gobierno y no sabemos qué ha pasado con aquellos impuestos que sí estaban en el programa electoral el impuesto a la banca el impuesto a las a las tecnológicas

Voz 2 30:48 sí la la la la

Voz 0958 30:51 intentar diferenciar menos la imposición de capital la imposición trabajo estriba en el en el programa electoral

Voz 1727 30:58 señor De los Mozos señoras Sanz gracias por portar esta primera pincelada de hacia dónde puede ir un asunto tan importante como la salud pública de la movilidad buenos días

Voz 1850 31:08 sí muchas gracias buenos días nos vamos al con

Voz 1727 31:10 eso Miguel Ángel Campos ya está Aznar en esa sala donde va a comparecer esta mañana

Voz 1552 31:15 clara numerosos medios gráficos están ahora mismo pues filmando al presidente quieren parar a tomar posesión de su asiento ha entrado flanqueado por Dolors Montserrat por Pablo Casado en la sala Cánovas donde va a tener lugar esta comparecencia de la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular y ahora mismo pues está bueno pues charlando con los miembros de la mesa iba siendo múltiple mente fotografiado y filmado por los compañeros gráficos antes de que arranque esta comisión de investigación

Voz 1727 31:49 que va a tener el formato habitual verdad Miguel Ángel S

Voz 2 31:52 ellos diputados de cada grupo ir

Voz 1727 31:55 según tanto al presidente sin límite de tiempo

Voz 1552 31:57 ante minutos suele ser el niño está hablando con con el señor duque al principio y bueno decía nos contaba además que faltan unas once comparecencias más antes de que dé por concluida esta comisión de investigación aproximadamente si lo acepta la mesa bueno comenzara el portavoz socialista Rafael Simancas después será turno para Pablo Casado ha parado perdón para Pablo Iglesias el portavoz de Unidos Podemos empieza el PSOE y Podemos porque son los que pidieron la apertura de esta comisión de investigación luego será el turno del Grupo Mixto probablemente arranquen con Esquerra Republicana de Cataluña Bildu también Ciudadanos y finalmente el Partido Popular cerrará el propio José María Aznar

Voz 1727 32:39 no hay intervención inicial verdad Miguel Ángel no hay intervención inicial empezar respondiendo directamente a las preguntas

Voz 1552 32:44 sí sí a Rafael Simancas que tienen mucho que preguntar en el día de hoy

Voz 1850 32:49 bueno pues a ver a ver qué dije

Voz 1727 32:52 Aznar esta mañana ya escuchábamos a lo largo del programa en aquella entrevista de hace un año aquí en la SER hace menos de un año fue en el mes de noviembre que decían bueno pues lo que ha sostenido que

Voz 1850 33:02 no que no había conocido nada

Voz 1727 33:05 de corrupción en su partido nueve y treinta y tres ocho treinta y tres en Canarias vamos a irnos enseguida volvemos al Congreso

Voz 26 35:59 queremos darle las gracias por su comparecencia y dar la bienvenida a esta casa que es la de todos los españoles y grupo parlamentario el Grupo Parlamentario Socialista solicitó su comparecencia ahí espera mucho

Voz 2 36:11 de esta sesión cilantro diputado socialista preguntando a José María Aznar

Voz 1777 36:16 son de investigación es literalmente investigar y en su caso de terminar la concurrencia de responsabilidades políticas por la presunta financiación irregular del Partido Popular señor Aznar usted fue presidente del Partido Popular entre el año mil novecientos noventa y el año dos mil cuatro precisamente durante los años en los que según investigaciones policiales incluso según sentencias judiciales ya se cometieron algunas de las corruptelas más graves de hecho señor Aznar algunos de los comparecientes que han pasado por esta comisión compañeros suyos de partido los han planteado directamente por ejemplo la señora Cospedal ex secretaria general del Partido Popular que estas son cosas del pasado de las que tiene que dar cuenta el pasado señor Aznar el pasado es usted le están señalando a usted hay documentos oficiales del Partido Popular tras la sentencia del caso Gürtel en la que ese señala directamente que éstas son cuestiones que ocurrieron que acontecieron antes del año dos mil cuatro no les señalan a usted desde su partido desde el Partido Popular declaraciones a los medios de comunicación después de la sentencia de Gurtel llegaron a manifestar eh nos estamos comiendo con perdón la mierda de Aznar hablaban de usted señor Aznar le señalan a usted señor Aznar la sociedad española ha sufrido mucho con la corrupción y la sociedad española se ha sentido abochornado a avergonzada por tanta corrupción vinculada al Partido Popular Se ha cometido un grave daño sobre la institucionalidad democrática española un grave daño del que usted dar cuenta como presidente de el partido popular por eso y le vamos a pedir tres cosas le vamos a pedir en primer lugar que reconozca usted en los hechos que reconozca usted la verdad que ha puesto de manifiesto la investigación policial la investigación de los fiscales las sentencias judiciales que reconozca usted los hechos y no escurre el bulto le vamos a solicitar que pide usted perdón que pide usted disculpas a la sociedad española hastiada avergonzada por tantos años de corruptelas vinculadas a su partido iré vamos a reclamar también que asuste las responsabilidades que le corresponden y hasta ahora ha estado usted pudiendo en consecuencia nuestra primera pregunta es la siguiente Señor Aznar en nombre de millones de españoles asqueado por tanta corrupción en su partido cuál entiende usted que es su responsabilidad en los hechos que han llevado a la justicia española en concreto la Audiencia Nacional a sentenciar que con el Partido Popular literalmente Leo se creo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública cuál es su responsabilidad señor Aznar

Voz 2 39:16 empieza fuerte

Voz 1091 39:19 señoras señores diputados ver lugar puede muy buenos días a todos en segundo lugar que decir que estoy aquí efectivamente en cumplimiento de una obligación ciudadana Si gustosamente in the de como ustedes saben probablemente el señor portavoz del grupo socialista en el primer intervenir también lo sabe y ha sido miembro de esta casa durante algo más de veinte años durante esos veinte años durante ocho años fue el presidente del Gobierno de España y además de eso durante catorce fue presidente del Partido Popular todos ellos coincidiendo con la presencia en esta casa además de solamente gente como sabe estoy alejado de la vida política voluntariamente desde hace quince años por lo tanto pues vamos a hablar de los derechos de hace quince años once de veinte años Hora Veinticinco años pues vamos a hablar y hablamos con mucho gusto que si acero dada su conciliación la sus consideraciones algunas en algunas precisiones ser portavoz pero que usted habla aquí de una de una de una sociedad tienen los ciudadanos que están hartos de corrupción de lo entiendo perfectamente porque eran corrupción ente durante mi vida política que como he dicho ha explicado ha sido larga y que en la cual he tenido que sufrir normalmente los momentos más duros de la política sufrido sobrevivido a ellos sí sí eso todavía me ha hecho tener un concepto y una relación con los temas relativos a la corrupción todavía más dura que por lo tanto es realmente quiero yo lo he demostrado durante mi vida política que ha actuado tajantemente de una manera determinante cada vez que tenido que afrontar un caso de corrupción pero es señoría derivar de ahí que el Partido Popular pueda tener algún problema en general de corrupción que sea un partido corrupto eso es un tema que yo creo que es un poco exagerado un poco exagerado por varias razones la primera porque viene del representante de un partido político que es el único partido condenado por corrupción por sentencia firme por financiación ilegal y eso es señoría pues eso hay que tener en cuenta a la hora de a la hora de plantear las cuestiones y entonces también sobre sobre las cuestiones relativas a la los hechos que justifican en libertades y aquí ha hecho relevancia ha hecho referencia a su señoría la sentencia en una sentencia de la Audiencia Nacional ese sentencia de la Audiencia Nacional quiero decir que está recurrida ante el Tribunal Supremo y por lo tanto lo que yo pueda decir aquí no va a interferir en ningún área ninguna observación que pueda interferir en una castración nada menos pendiente ante el Tribunal Supremo en segundo lugar lo que quiero decirle es que esa sentencia es un procedimiento que durado es consecuencia un procedimiento que ha durado más de ocho años tres jueces instructores tres magistrados instructores ha tenido multitud de declaraciones de testigos afirmaciones ha tenido su tribunal pronunciarse sentencia en ninguna fase del procedimiento durante ocho años en ninguna fase del procedimiento por ninguno de los instructores ni por el tribunal consideró me presencia ni necesaria ni útil a los efectos de los hechos que se están tratando nocivos jamás Mi imputada ni jamás llamado a declarar como testigo mi responsabilidades políticas en tanto que presidente del Gobierno en los años a los que se refiere esa sentencia me alejan completamente de el entendimiento de las cuestiones relativas a la gestión económica de una urbanización como es el caso del Partido Popular por en medio terminando con la preguntas señoría y pidió en estas circunstancias quite Villa esas circunstancias por esas responsabilidades por responsabilidades no tengo que pedir perdón por nada y no voy a pedir perdón por usted mismo piedad precisamente a lo mejor ustedes tienen que disculparse por ser un partido que de una condena por financiación ilegal muchas gracias

Voz 1850 43:34 bueno primera respuesta de Aznar Lucía Méndez tú que conoce bien al personaje

Voz 1777 43:38 los en políticas señor a ya concreto

Voz 1850 43:41 no no me parece raro no me parece previsible lo que ha dicho Aznar

Voz 2 43:46 Ana tienes que tener en cuenta que los muchísimos líderes mundiales han pedido disculpas por aquello de las armas de destrucción masiva

Voz 1850 43:54 que no existía el señor Aznar en el ex presidente de Cajamar cuando le han preguntado ha reconocido haberse equivocado lo ha reconocido Blair toda la Rumsfeld mucha gente y él no es verdad que que que claro

Voz 2 44:14 es decir su argumento de que he sido yo

Voz 1850 44:16 en ningún ninguna fase

Voz 2 44:18 crución judicial ha sido requerido ni siquiera como testigo a diferencia del ex presidente Mariano Rajoy que si declara comunidades digo pues yo creo que indudablemente le da un argumento que no elude sus responsabilidades políticas argumentación displicente no displicente es es un poco el estilo personal de entre el expresidente no pero yo creo que que la verdad que ha sido muy contundente y con bien en mi opinión con bastante con bastante fundamento no es así efectivamente un procedimiento que dura ocho años allí con las chicas que la dicho jamás jamás por nadie otra vez tampoco fue pedido por ninguna acusación en su comparecencia no yo creo que que Simancas que ha estado bien en general pero hay efectivamente quizás sea pasó de estrenada el presidente en su respuesta también un poco de frenada cuando ha recordado a una condena previa del Partido Socialista malas pero bueno no empezó mal la comparecencia

Voz 1727 45:15 abunda el presidente Aznar en en la actitud del PP en todo este tiempo aquí nadie habla de irresponsable especial ese hablan sea la de responsabilidad política por eso está en el Congreso de los Diputados la las penales se sustancian en los tribunales no pero esto es algo que no ha habido manera de deslindar durante todo el proceso incluso hasta el final del Gobierno de Mariano Rajoy

Voz 0958 45:36 bueno Rafael Simancas la pidió tres cosas reconocimiento de los hechos perdón ir que asuma sus responsabilidades no ha reconocido los hechos no ha pedido perdón y cuando hablo de las responsabilidades ha dicho yo no he sido dicho nada

Voz 1850 45:49 bueno realmente el tu quizá un argumento parecido al de señor Rajoy en sede judicial ha dicho mi responsabilidades de gobierno me impedían cualquier conocimiento de las finanzas del Partido Popular hombre a mi a mi me gustaría recordar en relación con esta comparecencia que desde luego sexta o Se va a plantear como un gran espectáculo parlamentario en el día de hoy porque va a estar en escena actores políticos actores políticos muy muy muy relevantes como son Gabriel Rufián como es Pablo Iglesias como es Toni Cantó no lo olvidemos que también es actor profesional de teatro dir que la Cámara la Cámara ya estableció las responsabilidades políticas de Mariano Rajoy echándole del Gobierno votando al cine

Voz 2 46:37 en esta en esta comisión están sus sí

Voz 1850 46:40 cuando esa responsabilidad política la cámara

Voz 2 46:42 claro claro espero que la digo que la Cámara ya le pidió responsabilidades políticas como consecuencia de una sentencia del caso Gurtel

Voz 1850 46:51 lo que digo es que esta comisión

Voz 17 46:55 al ha perdido un poco raro igual ha perdido un poco la la

Voz 1850 47:00 su objetivo el establecer responsabilidades políticas ya las establecido el pleno del Congreso echándole del Gobierno vamos a volver

Voz 1727 47:06 la esa comisión Miguel Ángel Campos la pregunta que le formulaba

Voz 1850 47:10 el diputado socialista

Voz 1552 47:12 no conocía esa trama de Correa acaba de decir José María Aznar que ni conocía a Francisco Correa Nile contrato jamás

Voz 1091 47:19 está compareciendo ir explicando

Voz 1552 47:21 ahora en este preciso instante esa pregunta

Voz 1091 47:24 aquí después tampoco sea ya se remonta osea cuestiones que ha pasado hace cuarenta años pues tendría que en este momento refrescar un poco refrescar un poco la memoria por lo que se refiere a a la sentencia a la que usted se refiere sería esta sentencia lo que a lo que se refiere a una financiación supuesta del Partido Popular o de dos municipios de Madrid por un importe aproximadamente unos dos de unos doscientos mil euros le en general sabe usted sabe usted ella Cruises arreglar ha relatado tantos tantos hechos sabe usted cuántos imputados existen en este momento porque el caso ERE en Andalucía más de trescientos veinte cargos públicos fíjese usted qué importe estamos hablando ochocientos cincuenta y cinco millones de euros señorial ochocientos cincuenta y cinco millones pero claro cuando se habla de esas cosas también hay que decidir y cuando se habla de financiación Miguel déficit que su partido es el partido que se ha beneficiado de donaciones muy importantes decenas de millones de donaciones en más de cincuenta millones de euros de deudas con donadas por los bancos como ha dicho alguien de su partido es que ustedes negocia muy bien debe ser posó muy afortunados por eso deben jugar bastante en en los Juegos en los juegos de azar sentencia a la que usted se refiere ser dice que el Partido Popular fue beneficiario de título lucrativo partícipe a título lucrativo como su señoría sabe muy bien si yo yo se lo explico la participación a título lucrativo impide el conocimiento del supuesto delito es partícipe a título lucrativo no porque es es partícipe del delito sino porque se recibieron merecía no se participa en el delito es imposible que era una participación a título lucrativo Sí Se conoce un delito si se conoce este hecho sería sería uno cómplice responsable pero no podría ser partícipe a título lucrativo y en segundo lugar en lo que se refiere a supuestas cajas a supuestas contabilidades supuestas anotaciones eso es cara lo que no es objeto de ese procedimiento

Voz 27 49:30 eso es te sujeto a otro junto a otro otro procedimiento a otra instrucción a otro tribunal a otro

Voz 1777 49:36 en su momento en su momento

Voz 1091 49:39 determinará quién tiene la responsabilidad sostiene tuviera responsabilidades que necesita mientras tanto esta sentencia con voto particular incluido

Voz 2 49:47 está recurrida ante el Tribunal Supremo

Voz 1091 49:50 las aseveraciones que se puedan hacer en aquel

Voz 2 49:53 yo que no tiene que ver con el objeto

Voz 1091 49:55 de esa investigación con el objeto de la sentencia las aseveraciones que se pueden hacer no resultan jurídicamente vinculantes en ningún caso a los efectos de los recursos de las taquillas como valoraciones que pueda realizar ningún juez tampoco por cierto el Tribunal Supremo

Voz 1727 50:13 si hay alguien en esta casa que se conoce al dedillo los sumarios que afectan al Partido Popular y el sumario que desembocó en la sentencia que conocimos en primavera es Miguel Ángel Campos de lo que está contando el presidente Aznar eh que te llama la atención

Voz 1552 50:26 bueno pues que está utilizando Pepa el mismo argumentario que empleó el Partido Popular después de la sentencia de la Gürtel y que provocó por no admitir la realidad

Voz 2 50:37 su caída con esa moción de censura

Voz 1552 50:39 eh no reconoce absolutamente nada dice que la sentencia sólo se refiere a dos municipios de Madrid y eso es falso la sentencia era referida a que el Partido Popular se benefició directamente el PP nacional y no el PP de dos municipios de Madrid de la financiación ilegal de ese partido dice que las cajas B no eran objeto de ese procedimiento las cajas B la existencia de la caja B del Partido Popular se considera demostrada en esa

Voz 1091 51:05 en esa sentencia también el cobro de sobresueldos

Voz 1552 51:08 por parte de los investigadores añade también José María Aznar que el Partido Socialista es el único condenado por sentencia firme por por porcinas legal y eso es absolutamente falso el partido socialista no ha sido condenado por ninguna sentencia porque no se podía condenar en aquellos tiempos del caso Filesa a un partido político dice también bueno que en ninguna fase del procedimiento nadie consideró necesaria su participación en su comparecencia en el en el caso de la Gürtel para explicar determinadas situaciones no es cierto ha de la acusación popular de esta asociación sí que reclamó la comparecencia de José María Aznar en este caso porque Jaime Ignacio del Burgo le vinculó con el pago de sobresueldos en negro al congresista Calixto Ayesa en fin que hay varias consideraciones