Hoy por Hoy (18/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1681 00:09 y seguimos en directo en el Congreso de los Diputados donde desde hace unos minutos comparece el ex presidente del Gobierno José María Aznar es la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular que según los jueces se inició casi al mismo tiempo que su mandato Aznar ha dicho que no tiene que pedir disculpas por nada Miguel Ángel Campos

Voz 1552 00:28 José María Aznar no asume responsabilidad alguna por una caja B que comenzó con su presidencia en el Partido Popular y permaneció al menos durante dieciocho años y que ha sido considerada probada por los tribunales Aznar recalca que ningún juez le ha llamado a declarar y que no tiene por qué pedir perdón

Voz 1091 00:44 yo en esas circunstancias debido a esas circunstancias esas responsabilidades permisos responsabilidades no tengo que pedir perdón por nada y no voy a pedir perdón por usted hubiera precisamente espera a lo mejor ustedes tienen que disculparse por ser un partido que de una condena por financiación ilegal

Voz 1552 01:02 Aznar dice que ni conocía ni contrató al líder de la Gürtel Francisco Correa sigue su declaración contestando al socialista Rafael Simancas

el presidente actual del Partido Popular Pablo Casado califica de despropósito la información sobre su carrera de Derecho que hoy publica eldiario punto es Carlos Cala buenos días

Voz 0325 01:20 has Pepa la inspección interna de la Universidad Complutense detectó un cambio de notas en el expediente de casado con una firma dudosa la nota de una asignatura pasó de suspenso o no presentado en septiembre y más tarde ha aprobado según la inspección de la Complutense la firma que aparece en el acta no parece ser la misma que la de la profesora de esa asignatura la profesora dice que Casado aprobó el examen y atribuye el cambio de notas a un error de transcripción Casado acaba de decir esto en la Cope

Voz 2 01:43 yo creo que ya esto insisto no sé si llegaremos a la EGB

Voz 3 01:47 solamente yo creo que es un despropósito que pregunta en la Complutense que pregunta a los que pregunta quién quiera que nos dejen en paz es que llega un momento en el cual ya había así la simple Universidad azar como a lo que se lo pregunten a ellos Salles que ya se siente víctima ahora voy a tener yo la culpa a alguien del ataque

Voz 4 02:03 o de lo borrón dejó de borrar yo qué sé

Voz 5 02:20 el ministro José Luis Ábalos ha destacado en este desayuno el encuentro ser que la propuesta de limitar los aforamientos Es totalmente lógica y algo que demandaba la sociedad añade que siempre que se plantea una propuesta nueva hay gente a la que no le gusta pero más por quién la plantea que el contenida en sí lanza el siguiente mensaje a Ciudadanos

Voz 6 02:37 la tía de los que plantee son las reformas siempre que no les gusta sino solamente por acertado o no sino simplemente porque la plantea otro yo creo que esto es un tema que ha estado de modo insistente

Voz 1995 02:53 algunos ya solamente les quedaba esta bandera

Voz 6 02:57 aquí y ahora vemos que harán nubes

Voz 5 03:00 el ministro Ábalos también ha anunciado un proyecto para unificar las comisiones de investigación de accidentes y que realmente sean independientes porque lo importante asegura es que se conozca la verdad cuando se produce una tragedia de este tipo

Voz 1 03:18 los tribunales de la alcaldesa de Pozuelo y otros nueve

Voz 1434 03:20 altos cargos del Partido Popular entre ellas Mariano Pérez Kidman que acaba de recoger el acta de diputado en el Congreso en sustitución de Soraya Sáenz de Santamaría informa Raquel Fernández

Voz 1694 03:30 por supuestos malos olores y vertidos de la depuradora de húmero están citados a declarar entre hoy y mañana diez

Voz 1552 03:35 dos públicos del ayuntamiento de Pozuelo desde

Voz 1694 03:38 el año dos mil cinco y un funcionario la denuncia fue presentada por un vecino presidente de la asociación de afectados ha de EPO Ismael Franco es su abogado

Voz 1035 03:46 pues desgraciadamente estamos trabajando con con una depuradora que que es veinte Un juguete con respecto a la a la función es decir potencia que está dando exigir

Voz 1694 03:57 la citación de la alcaldesa Susana Pérez que island ID el diputado que ha entrado a sustituir a Soraya Sáenz de Santamaría Mariano Pérez Hildman es para mañana miércoles también a partir de las diez de la mañana

Voz 1434 04:09 las familias del colegio Isabel la Católica del Pi i Margall en el barrio de Malasaña denuncian que los centros amanecen rodeados de basura como consecuencia entre otras cosas del botellón una situación insoportable como cuentan Gonzalo y Almudena padres de alumnos del Isabel la Católica

Voz 7 04:23 los niños llaman el debido de las me Abbas sabes esa es que es gracioso pero no tienen ni que me gracias a veces imagínate en un patio de los niños que seguía m sesenta los niños de repente por las mañanas

Voz 8 04:36 es que es sucio como ellas con porquerías de todo tipo olores dice

Voz 1434 04:42 hoy se tenía que celebrar el Debate sobre el estado de la ciudad que finalmente se ha suspendido tras el accidente que sufrió ayer Manuela Carmena la alcaldesa ha pasado la noche en observación

Voz 1 04:50 tal se espera que sea dada de alta esta misma mañana veintiún grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1995 05:31 muy buenos días martes dieciocho de septiembre siguen siendo ustedes bienvenidos a este sugerido programa llamado hoy la mañana intensa si vuelve la gota fría Aznar esto en el Congreso Gran Hermano en la televisión no existo acaso sólo del eterno retorno que decía Nietzsche porque en España vuelven siempre las mismas cosas una y otra vez una y otra vez finalmente la gran frustración se produce debido a la notable diferencia entre el país en el que realmente vivimos y en el que creemos que estamos viviendo la clave no lo dio el otro día si esto es así la dio Isabel Pantoja en Sálvame Tokio yo en ese programa pudimos escuchará a una madre a Pantoja qué prefiere que su hija esté en un reality de la televisión a que esté en las calles hasta tarde oye lo mismo si le preguntamos a la madre o al padre un político lo mismo también están mucho más tranquilos desde que su hijo se dedica a la política enceló es que que es el Congreso de los Diputados sino un Gran Hermano VIP gigante donde a veinticuatro horas siete días a la semana las actitudes y comportamientos de unos y otros mientras tratan de superar pruebas de supervivencia deberíamos tratar de aprender algo más sobre la política en el mundo del espectáculo también del entretenimiento porque como dice dar el Huff en su libro Cómo mentir con estadísticas los criminales ya conocen esos trucos los hombres honrados deben aprender los para defenderse estamos siguiendo esa comparecencia de Aznar en el Congreso en breves momentos Aznar frente

Voz 4 07:03 la Pablo Iglesias después Aznar frente a Rufián

Voz 1995 07:13 Aznar es la única persona en España convencida de que el odio es una muestra de respeto bueno Aznar y Aída Nízar ven como al final todo es

Voz 1995 07:32 muy buenos días buenos días ponen como estamos mejor quedó probable de que ella lleva dos días pues lo que sea un virus de Sun un par de ser suecos como un armario ropero de los cuerpos de Ikea aclararlo de dónde va a ser fácil llano porque ha perdido tres kilos la sección pero las drogas trato Si en algún momento tienes alguna urgencia duro de productos toda la radio pero la humanidad es lo primero vale vale salgo de aquí discretamente trasplante sí sí discrepan discretamente por la puerta tras no sé si es la mejor forma de lo dicho esto tienes que poner debe por qué porque vamos a este jueves nos vamos a Córdoba en directo desde las diez de la mañana en la Delegación de Cultura de la Junta Andalucía ahí estaremos para labrar para hablar del Congreso

Voz 10 08:23 Bienestar Sabiduría conocimiento

Voz 4 08:28 nosotros somos la parte del bienestar

Voz 1995 08:31 el voz volvemos con conocimiento Isabel dura nunca Córdoba la ciudad que vio nacer al filósofo Séneca padre del conocimiento de todo un imperio y muchas invitados que van a estar en el Congreso el conocimiento apuntabas apunta se ese miento y a las diez de la mañana

Voz 1995 11:16 por la radio ser elefante yo presidente USA

Voz 1 11:20 yo la comparo puedes habrá catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 16 11:24 escolares algo escolar el otro pues se puede hacer en la boca

Voz 4 11:28 yo digo eso para constante constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana con lo que no puedo hace hoy el padrino yo tengo una amiga coreana

Voz 8 12:54 el Securitas Direct en que pudo ayudarle

Voz 14 12:56 buenas ya nada porque quieren instalar una alarma ha sufrido algún robo robo no

Voz 1 13:01 sí pero se metió gente a vivir en mi casa de la sierra

Voz 17 13:03 mañana por recupero quiere instalar la alarma porque es la mejor manera de que no vuelva sí

Voz 20 13:07 a ver protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege pagar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 2 13:23 pura hoy con Toni Garrido diez y trece minutos

Voz 1995 13:27 en lo menos en Canarias en unos minutos volveremos con campos nuestro compañero que está siguiendo esa comparecencia de Aznar en el Congreso a cuentas de la caja B hay un titular en estos momentos que que que dice yo ni conocía señor Correa ni lo contraté una frase que acaba de pronunciar Aznar en sede parlamentaria de recuerdos simplemente que Correa fue testigo en la boda de su hija así que no se fue testigo en la boda de su hija en fin es un día importante en la vida de Nacho Carretero el de Fariña el mismo autor por cierto de del libro en el corredor de la muerte de importante porque hoy por fin Nacho tiene un nuevo compañero con el que compartir sección aquí los martes Nacho Carretero el de Fariña muy buenos días buenas de Astor en Hesse quiso prometo corregir

Voz 21 14:16 les prometo corregirme pero es que sale

Voz 1995 14:19 Mercedes tus amigos rejilla te llamen da marcha de Fariña en casa crees que a esas el alguna vez Nacho el del corredor de la muerte este libro no porque a Nacho en líneas suena dudoso Nacho del corredor de la muerte bueno este es un buen libro les recuerdo que el correo en el corredor de la moto el libro dedicado a a Pablo Ibar dentro las semanas comenzará de nuevo juicio qué ha ocurrido que por momentos vuelve a insistir parece una historia de ficción por todas las en todos los actos concatenación uno tras otro que derivan en que Pablo Ibar acabe en el corredor de la muerte bueno pues todo eso lo cuenta Nacho Carretero en un fantástico Geli pero qué haces hoy en La Coruña por cierto

Voz 22 15:02 pues ayer presentamos el libro aquí precisamente el corredor de la muerte en que Coruña no me daba tiempo a llegar allí a Madrid pagar

Voz 1995 15:12 bueno y hoy Nacho tiene un nuevo compañero ya está sentado aquí con nosotros no te lo vamos a poner fácil sí que dentro se adivinarlo dentro sintonía voy a hacerte una serie de preguntas Nacho Carretero sobre quién crees que es tu nuevo compañeros y fríos son nuevo anhelos cuyos genes les recuerdo todos ustedes que puede jugar desde casa no estará Hazte Carretero también puede jugar desde casa es del norte de España es la primera pista es la primera pista tengo que intentar adivinar esta pista tan concreta no del norte de España

Voz 6 15:51 no

Voz 1995 15:52 empezó su carrera profesional en la radio en un programa deportivo los Emilio Aragón tampoco empezó no contó granadino este mes el nombre

Voz 6 16:03 en

Voz 1995 16:04 vale más tarde formó parte el prestigioso cuerpo por ahí han pasado los mejores de de este país la gente que ha iluminado la información como nadie lo ha hecho nunca antes probablemente nadie lo hará formó parte de caiga quien caiga extraordinario programa donde insisto lo mejores

Voz 6 16:22 ya sé Ana Botín en vistas y ahora trabaja en El intermedio programa de La Sexta Sandra Sabatés vamos

Voz 1995 16:35 a propósito de un hecho por favor pues nunca nos han pistas muy fácil tira en ausencia de Mariano pensó hemos pensado que desde que Mariano abandonó la actividad pública política pública esto había que reforzarlo con voces que vienen de tu tierra además es muy sencillo

Voz 2 16:53 no me digas días que tienes a alguien del Celta ahí

Voz 1995 16:58 Gonzo Fernando González bienvenido

Voz 21 17:01 hola qué tal cómo está esto también Nacho de Fariña que estaba pensando que me acordaba de que en mi barrio había uno

Voz 0712 17:06 eh

Voz 21 17:07 también sea así brillaban Nacho el de la Fariña completamente distintos

Voz 1995 17:10 los treinta era otro sector el tercer aquí que estaba otros éxitos desde hoy todos los eh Marte la fortuna entre contamos con tantos voces muy interesantes dos veces que se dedica además a tratar de contarnos la vida a los demás y eso siempre te hace mejores acabas por cierto volver de un gran viaje por América que has hecho en gen América

Voz 21 17:29 por Guatemala México y un poco en Estados Unidos contar la historia de los migrantes más que la historia de la migración que hay de Centroamérica Estados Unidos eran las historias de de los migrantes los motivos de por qué realizan en ese viaje tan arriesgado conocer un poco a través de sus historias como es ese viaje

Voz 10 17:47 es un poco contar la historia de de las gentes que parece que nadie

Voz 21 17:51 no sólo nos acordamos como cifras alguna imagen que nos llama mucho la atención con la que había antes de del verano de dos niños preguntando por sus mamás pero antes de llegar a a que eso se convierta en una historia de de noticia de titulares hay muchas historias humanas atrás que era la que nos interesaba mucho conocer ya me particularmente como como gallego las historias de las migraciones evidentemente me

Voz 10 18:13 me atraen bastante delinquido qué tal y como afirma Donald Trump estos esos migrantes son violadores que básicamente a Estados Unidos a robar a llevarse lo bueno que tienen al igual justamente todo

Voz 21 18:24 la gente que no son encontramos horas siguieran ha sido Wendy una chica de San Pedro Sula de Honduras que con dieciséis años había violado sin parar la gente contrario a la gente que escapa es la víctima de las víctimas de de toda esa violencia de desestructuración que en los países de Centroamérica pero bueno es mucho más fácil decir que son violadores Inmaterial miedo en el cuerpo la gente

Voz 1995 18:46 desde luego es el reído político es extraordinario y las cosas parece que a pesar de todo Le siguen funcionando a al presidente norteamericano bueno eso vamos a hablar cuando llegue el momento estoy en ese ese documental lo sería fantástico que pudiéramos hablar del aquí pero por supuesto desde las nueve y media de la mañana como les contábamos hace unos segundos y lo han venido escuchando la Cadena Ser hay alguien en el Congreso que nos sitúa pues casi casi en otra época en en otro país Miguel Ángel Campos muy buenos días

Voz 1552 19:12 hola buenos días hace veinte minutos

Voz 1995 19:14 que escuchábamos en directo al señor Aznar afirmar precisamente eso no que no que ni conocía a Correa Ny sabía quién era algo que destacar en estos veinte minutos

Voz 1552 19:23 sí que ni conocía a Correa ni contrato a Correa siempre intenta reducir la sentencia de la Gürtel a simplemente algo particular que sucedió en dos municipios de Madrid lo cual es falso porque la sentencia tiene un hondo calado político oí jurídico bueno ha recibido aplausos y golpeó el Partido Popular cuando ha sacado la cara por el por el PP defendiendo lo frente a la corrupción entre los diputados que han aplaudido pues el actual líder del Partido Popular me Pablo Casado caído en algunas contradicciones ha dicho que bueno que nunca ha ordenado ningún ingreso o uno ayuda a nadie fuera del circuito legal es decir que nunca habría ordenado ninguna ayuda de ningún pago en negro a nadie en el Partido Popular o fuera de él y esto se contradice con las manifestaciones como testigo por tanto con obligación de verdad del ex diputado de UPN Jaime Ignacio del Burgo quién aseguro que fue Aznar quien ordenó el pago de sobresueldos sobresueldos que serían opacos a la Hacienda pública de tres mil seiscientos euros mensuales durante cuatro años en los noventa al parlamentario navarro Calixto Ayesa ha negado José María Aznar que cobran sobresueldos dice que los únicos el único sueldo que él recibía era como diputado del Partido Popular también bueno una una ayuda como presidente del partido y que después cuando ya fue presidente del Gobierno recibía también además

Voz 1995 20:48 de su sueldo una retribución en especie

Voz 1552 20:51 a petición propia ahora continúa Rafael Simancas preguntándole le ha sacado incluso al tamayazo le ha preguntado si a Aznar si conocía o de instrucciones para el tamayazo sido instrucciones al fiscal general del Estado o algún otro poder para el robo de aquel Gobierno Aznar ha contestado no me haga responsable de sus frustraciones hay maneras de reinventarse todos los días señor

Voz 1995 21:14 Banco el plazo año dos mil dieciocho debe a ser protagonista en esta comparecencia Aznar a Simancas como como usted el orden después de Simancas eh que portavoz intervendrá y más o menos hasta ahora podremos deleitarnos con la presencia de Aznar en el Congreso Campos

Voz 1552 21:31 bueno pues esto parece que va a dar para toda la mañana porque si bien es cierto que el presidente de la Comisión pues ha dictaminado que los diputados tienen veinte minutos para formular sus preguntas pues ya con el primer turno nos hemos pasado hemos sobrepasado sobradamente ya ese tiempo concedido por el presidente de la Comisión después de Rafael Simancas el portavoz socialista será turno para Pablo Casado después vendrán los representes del Grupo Mixto rece también Bildu probablemente el PNV también realice preguntas Ciutadans C's después el Partido Popular y finalmente tendrá la última palabra cerrará el propio José María Aznar creo que ya en estos momentos va a comenzar de Pablo Iglesias el portavoz unidos

Voz 1995 22:16 podemos realizar preguntas

Voz 1552 22:19 José María Aznar vamos a escuchar esa primera introducidos

Voz 0712 22:21 no seas eh la primera es que usted ha dicho que no se enviaron

Voz 23 22:27 soldados a la inversa

Voz 0712 22:30 son de no ponen alisios Campos

Voz 1552 22:32 el abril rufianes Gabriel Rufián han alterado el orden no es Unidos Podemos ha cedido su turno a Esquerra Republicana CAI es Gabriel Rufián el que hace las pre

Voz 0712 22:41 Canario dos mil seiscientos soldados

Voz 23 22:44 los tres relevos

Voz 0712 22:47 segundo matices que usted ha dicho que no tiene que pedir perdón a nadie de la camiseta que llevo

Voz 1995 22:55 una camiseta que hace Guinardó el consumo

Voz 0712 22:58 es de José Couso le estoy preguntando a dar dolar mira serio entienda por su cara con una única dignidad

Voz 1552 23:12 la sola mueca y la segunda

Voz 0712 23:16 el segundo matiz es que usted se ha solidarizado con el preso corrupto Zaplana yo me solidarizo con mis compañeros presos políticos por la democracia que para los exiliados políticos primera pregunta señor usted que ha sido presidente de un partido condenado por sentencia firme por corrupción usted ha sido presidente ni un Gobierno con decenas de cargos públicos condenados por corrupción y usted ha sido responsable de una invasión que provocó centenares de miles de condenados a la muerte más vil la preguntas muy siempre tiene usted vergüenza

Voz 1995 24:11 pregunta de Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados en esta comparecencia de Aznar sobre la caja B del partido que está tomando otros derroteros con esa intervención seguimos escuchando en directo

Voz 0712 24:23 pues verá usted señor portavoz yo me voy a señor Rufián si eh va a nuestra realidad supongo supongo que te digo para que no me iba a decir a usted cómo le tengo que llamar desde ella era era simplemente una sugerencia o no se le molesta que yo les llame señor diputado porque no

Voz 1995 24:46 sí

Voz 0712 24:46 ah perderán a sugerencia para intentar aproximarnos es lenta acabemos con esto gracia

Voz 1995 24:52 interviene lo que Simancas

Voz 0712 24:54 denso para de estacionar

Voz 17 24:59 los padres básicamente no tiene perdón no deja que la eh

Voz 1995 25:06 responde a la pregunta que le formuló que les recuerdo es tiene usted vergüenzas esa pregunta que le hizo señor Rufián diputado en el Congreso eh

Voz 1091 25:16 mire yo he dicho ha estado veinte años en esta casa no sé cuántos lleva usted dos pues eso entonces como lleva dieciocho menos como lleva dieciocho te tengo que decir que si me quiere hacer un poquito de caso que a la historia del parlamentarismo nombrarla aspira a llevar veinte años a Messi

Voz 0712 25:35 ha superado en Praga Rufián perdón perdón no es ese más por favor lo hace mejor es mejor bajar el este el micrófono y entonces sin no hay riesgo la digo apareció entender que pensaba que yo quería estar ocho años como él pero como tenemos tiempo vale estoy seguro que entiende que la escuela

Voz 1091 25:52 degradar desde luego usted no te vamos en directo desde el Congreso de los grados este rifirrafe del la condición tratar de intermediar miramos al Consejo Anar contrasta lo gastado más años en esta casa de que no quería que se pasa de Historia del parlamentarismo por olvidar del histrionismo yo sé a qué ha venido usted aquí supongo que no ha venido a aclarar la verdad ni tampoco es que venga yo creo con mucho entusiasmo unas instituciones de pertenecientes a un régimen que ustedes quieren destruir pues es el representante de un partido golpista que tiene que quiere destruir el orden constitucional que quiere acabar con estas cámaras que quiere acabar con el sistema de libertades en España y que además de eso tiene sus representantes en prisión condenados o acusados por rebelión por sedición por enfrentamientos a la autoridad por violencia para hacer representantes de un partido golpista que rompe el orden constitucional ha empezado usted aquí provocando de una más

Voz 2 26:51 pero Le pido que no les pido a la gente le pido que

Voz 0712 26:55 no sea tan duro con su propio partido solamente que ver su sola mención lujoso que golpistas su partido no bien por favor se igual tengo que aguantar

Voz 1995 27:05 bueno si les parece vamos a continuar con el programa por quién y uno preguntan y el otro responde Campos se enzarzan pero parece que esto sea demasiado útil para personas

Voz 2 27:15 críticas a las intervenciones de Abel Rufián al respecto suele ser muy similares en esta comisión de investigación

Voz 1552 27:20 lo que sí que he dicho antes también incluso José María Aznar también ha hablado sobre el tamayazo también ha hablado de la guerra de Irak ha dicho Aznar que España no participo no mandó soldados aquella guerra ha manifestado el expresident

Voz 1995 27:33 esto explicaría esa primera intervención de de tres mil doscientos soldados a dos mil seiscientos que Simancas en fin campos trenes de la línea abierta nos vamos a ahorrar los rifirrafes ciudadano lo que quiere saber la verdad y su comparecencia tiene que ver con la caja b del Partido Popular nos gustaría entender qué pasó qué ocurrió el que entonces era el máximo dirigente al que los jueces sitúan desde su llegada al Partido Popular a la Presidencia secretaria general al que sitúan como bueno en el tiempo como el ambiente en el que estaba al frente del partido cuando empezaron todas esas corruptelas bueno cualquier cosa Campos e tires línea permanentemente abierta seguimos con gozo que hoy te estoy unas Icon Nacho Carretero que está en A Coruña cierra en fin a veces está suela estas cosas que uno no quiere besos ni unos a otros y yo quiero algo útil pero ver en sede parlamentaria Nacho alguien diciéndome algo me gusta o no sincero o no pero necesito otro tipo de información no un rifirrafe simplemente llevando a lo personal ante el que no es demasiado útil para los demás

Voz 22 28:29 ya yo no debería pero la verdad es que acabo de alucinar el nivel individual parlamentario de hacerse esa actitud esa manera de hablar esas preguntas no se tienes estoy contigo sin nosotros queremos esclarecer algo sacar algo en limpio y que la pregunta sea tiene usted vergüenza o o exactitud muchos que no le veo sentido pero bueno no me quiero poner dramático

Voz 1995 28:52 a mí me pasa lo que me pasa muchas veces cuando le veo en otras sesiones de esta comisión de investigación curadas pasa mucho rato en el Congreso

Voz 21 29:02 sí y cuando lo veo me arrepiento yo entiendo que los profesores al mismo días en en el colegio porque es la actitud del que quiere llamar la atención del que aprovecha el contexto en este caso una comisión de investigación para hacerse notar y aquí no es la primera vez que que siento esto era en este caso Gabriel Rufián haciendo preguntas dónde puede más la inquina que las ganas de presos hacerlas realidad muchas decisiones que sabes lo que pienso que antes hablábamos de ese gran programa que parece un reportero de Caiga quien caiga nunca un diputado en el Congreso me refiero a que busca perdona venta parecer gente iba preparada preguntas preparada pero es un poco el objeto es que que el que el presentador tenga más importancia al trabajo que está respondiendo hay que al final es al que queremos escuchar al que avala consiente eso eso es así de hecho como mucha gente

Voz 1995 30:00 el cardenal I got no contestaba a las preguntas que caiga la oportunidad simplemente lanzar la pregunta Jean Simmons tenía peso da igual lo que dijera que yo me imagino esta sesión

Voz 22 30:10 ahora mismo debe parecer la escena ésta de Aterriza como puedas cuando tienen que tranquilizar a la hay hay una fila de gente con armas pues imagina al de Podemos al de Bildu todos esperando su turno para darle Aznar

Voz 14 36:11 en la Cadena SER Hoy por hoy con ni carrito

Voz 1995 36:15 durante todos estos días la composición en la calle versa sobre másteres regalados tesis planteadas políticos aforados casi intocables todo lo contrario el esfuerzo por conseguir con trabajo las metas que uno se propone siguen escuchando Hoy por Hoy en la Cadena Ser de eso vamos a hablar vamos a las documental que acaba de Se llama Over the limit por encima del límite que se cuenta la historia de una gimnasta rusa llamada Margarita Moon campeona olímpica de gimnasia rítmica en los Juegos de Río historia de El precio del precio a pagar del precio de superar todos los límites imaginables para conseguir el éxito

Voz 4 36:51 el voto

Voz 1693 36:52 por qué demonios no lo hiciste de nuevo aún estoy hablando contigo por qué no lo hiciste de nuevo eres una vaca tonta eres tú ruina porqué no hiciste una cosa básica porque no pude hacer la rotación eres estúpida no entiendes mis palabras los jueces lo evalúan todos psicópata puedes hacer al menos una cosa bien eres estúpido y no pintas nada aquí no lo dice ahora

Voz 1995 37:11 este es el sonido el documental que hemos traducido para que ustedes entiendan cómo es la relación entre Margarita y su preparador nos preguntamos si merece la pena renunciar a todo a cambio de conseguir el éxito vamos a escuchar Andre Agassi en el programa El Larguero con nuestro compañero Manu Carreño decía estoy

Voz 2 37:26 no creo que sea un niño debiera de pasar por lo que yo pasé justifica los medios ese es un tema interesante si la medida del éxito son los trofeos ganados sobre el dinero sí pero si el éxito es el compromiso por la vida entonces no haría pasar a ningún niño por lo mismo

Voz 1995 37:46 esto es lo que dice André Agassi que tiene un libro fantástico Open donde cuenta entonces las cosas por las que por las que tuvo que pasar este país es un país extremos Gonzo vamos a a gente a la que le regalan cosas y hoy hablamos está todo demasiado

Voz 21 37:59 ah bueno igual hay mucha gente a la que le cuesta todo demasiado porque hay otros a los que le regalan cosas me refiero cuando tú ves que la gente de éxito de tiene títulos ha viajado ha podido hacer una beca en cualquier lado Titus por eso o o tu propia ambición personal te lleva a ser como los mejores y no tienes esas ventajas esos atajos para llegar ahí pues no te queda otra que buscarle al día los minutos que no tiene en ese sentido pues es o echarle más horas aislarse de la realidad o en el caso de lo que escuchábamos pues de los deportistas el dejarte avasallar igual por por un profesor para el cual la humanidad y la empatía es lo último pero como te han metido en la cabeza o tú mismo quieres llegar

Voz 1995 38:39 a ese éxito pues el problema iguales

Voz 21 38:43 que nos han vendido como éxito hablábamos ayer Nacho

Voz 1995 38:46 es de esas palabras de Macron del presidente francés a alguien que se dirigía en en la calle les pedía puesto de trabajo y lo va pues te busco ha sido todos los restantes quiero esto escuchado por alguien que viene de la élite ha crecida de élite sea educado el la casado con cola sí bueno pues en fin llama la atención

Voz 22 39:05 eso que el otro día hablábamos de de Sí Se Puede hacer humor de arriba abajo porque ahora hay una ola como que sólo se puede hacer humor de abajo arriba porque si alguien de la élite pues se ridiculiza o satirizar a un colectivo vulnerable etcétera pues parece censurable no sé si se podría aplicar así se pueden dar consejos de arriba abajo Si yo te recomiende que vaya a ser restaurante el restaurante pateando que seguro que hay trabajo y que te lo diga alguien que probablemente ni soñó con eso ni tuvo mismo estuvo cerca de hacer eso siempre me ha chirría do mucho en la gente que que que se baja a la calle a dar consejos cuando en la vida ha estado en la calle y en cuanto al deporte me ha dado un no lo vi el documental pero el corte que pues desde la gimnasta me ha dado un escalofrío porque la presión a la que someten a a ciertos niños en el deporte de elite es es absolutamente insana clave el debate que planteaba el dilema planteado Agassi para mí tiene una contestación muy muy fácil ningún niño tiene que pasar por semejante Trauma y ninguna medalla vale eso

Voz 1995 40:10 alguien que también se ha esforzado mucho durante toda su carrera es Paloma del Río periodista de Televisión Española y es una de las personas que mejor conoce precisamente de lo que habla ese documental limit las entrañas de la gimnasia rítmica Paloma muy buenos días

Voz 1681 40:22 buenos de hasta negamos cantado

Voz 1995 40:25 uno de de saludarte una vez más igualmente

Voz 1681 40:27 igualmente son fácil hacer Paloma hemos traducido

Voz 1995 40:30 el el audio el corte tú has presenciado escenas de ese tipo

Voz 1681 40:34 especialmente de Irina Binner así especialmente de llena bienes de del resto de las entrenadoras he visto dureza de entrenadoras españolas y extranjeras hablo en general dureza disciplina regañina porque la gimnasta no estaba concentrada o porque se le iba o porque no les salía porque uno tiene el día malo y no te sale pero sí he visto estas escenas Si la he visto delante de mí de aroma gimnasta en Granada saque no no me extraña nada yo el documental había oído hablar de él sabía que era muy duro y fíjate la semana pasada hicieron la la exhibición por salas de de España iba a mí me mandaron un enlace yo lo vi subtitulado muy injusto la semana pasada fue el campeonato del mundo de gimnasia y estaba con Almudena Cid y le dije yo necesito tiempo para asimilar lo que he visto porque es muy duro muy duro muy duro

Voz 1995 41:27 no piensan en los padres décima que lleva a un padre a permitir porque son los padres lo conocen Paloma hace sí

Voz 1681 41:35 eh pero tienen una cosa Toni es que Irina bien es multimillonaria está casada con un poderoso de estos del petróleo

Voz 1995 41:43 por ligar kayak

Voz 1681 41:45 cuido un centro de entrenamiento en Moscú famosísimo en donde ella recorre las no sólo Rusia sin otras federaciones más pequeñas y más humildes buscando niñas para llevar a su colegio vamos a su institución ir a los padres les ofrece no sólo lo que es el entrenamiento sino también una eh pues un alojamiento Un unas una educación unos estudios con lo cual hay padres que seguramente no tienen posibilidades ni recursos económicos para pagar les su niña lo que esta mujer les está ofreciendo entonces se lleva a las niñas a Moscú entrenan allí pero entrenan en unas condiciones buenísimas de material no les falta de nada pero pero durísimas de mentalización pero con el paso del tiempo yo llevo treinta y dos años en este mundo me he dado cuenta de que ese es el estilo en el que entre a ir viendo un documental que yo no sé si tú lo has visto te das cuenta de que están acostumbrados a echar Sosa llegó momento vidas hacia en una pantalla entre ellas en la relación entre Hannah Ana Ana cunde Joseba Imaz garita mamut le dice que te han dicho estas Giacomo que hoy y mañana me cae a mí pero estamos como inmunizado dadas pero pero si el valle desde fuera

Voz 1 42:54 justamente digo que a mí me costó mucho trabajo yo sigo dando

Voz 1681 42:57 qué vueltas hasta qué punto unos capaz de dejar en su vida eh esto iba a ir en el momento en el que pudo Margarita Moon se marchó es decir ganó contra pronóstico los Juegos de Río ir a los dos días a los dos a los dos meses se marchó porque es que quedarse estar aguantando así toda la vida cuando ya eres campeona olímpica

Voz 1995 43:17 qué pasa después tú conoces has mencionado algo que es el ejemplo bueno el de alguien que acaba su carrera toma otro camino yo es libro Si hubiese alguien Abbas de de muy buen ejemplo allá donde vaya Almudena sirve de muy buen ejemplo muchos motivos pero eso lo habitual es decir esas niñas que han dedicado durante una parte fundamental de su vida que coincide con su formación con su desarrollo que normalmente es la época donde nos hacemos quiénes somos ahora nosotros nos cocinados en esa época qué pasa después la mayoría ellas dónde acaban

Voz 1681 43:46 pues he visto de todo he visto desde las gimnastas que salen saturadas de la gimnasia no quieren volver a saber ni acercarse a la gimnasia en subida a las que pasan un periodo en el que se reconcilian con la gimnasia devuelven vuelven a la gimnasia de forma de de entrenadoras o de bueno de alguna manera dentro del mundo del deporte o de la gimnasia otras que salen estudian INEF ir en general suelen prepara estos suelen salir mentalmente y emocionalmente preparadas para afrontar responsabilidades que están por encima de la media porque ellas tienen estas responsabilidades cuando son adolescentes y luego he visto también que ha salido gente tarifa he visto gente que se ha perdido gente que que no ha sabido acoplarse

Voz 4 44:28 día al mundo normal al mundo real al día a día

Voz 1681 44:32 porque si te fijas desde que son bien pequeñas y en general todos los deportistas no sólo habló de las gimnastas desde que es empiezan a entrenar hasta que termina su carrera deportiva sea el deporte que sean siempre hay alguien que les dice pues mira te levantas a las ocho luego desayunos luego hacerse esto luego hacerlo otro luego al gimnasio siempre hay alguien que les dice cuando terminan se encuentran con que se les se el Sky el el sí

Voz 1 44:57 vuelo de los pienso que nadie les dice que sus guantes

Voz 1995 44:59 a ocurre Lotto ya lo contaba Buffon por cierto no es alguien que dice yo toda mi vida pues me levanta me han dicho a la nueva entrenar

Voz 0712 45:06 a las once vas a hacer gimnasia luego a las doce Tebas

Voz 1995 45:10 hasta luego pasa ahora entre unas vas a ver es decir cuando de repente hay enfrente bueno que hago hoy que nadie me dice lo que tengo que hacer es el curso pero como adolescente que justo en esa época es al revés toque odias es que alguien te diga la vida al revés

Voz 1681 45:24 claro hacen unos sacrificios tremendos y sacrificios emocionales Si y abandonan su casa su entorno a su familia a sus amigos y se vienen a los centros de alto rendimiento que hay Barcelona León en Madrid te separa tú de tu de tu entorno que has estado toda la vida y eso es duro yo me imagino quemada a los diez Si catorce quince años me sacan y me llevan a vivir a por muy bien que este y que tengo oficio que tengo psicólogo y que tengo un entrenador y que pretende comer estupendamente pero pero es duro lo que pasa es que si sale

Voz 22 45:55 sí

Voz 1681 45:55 en general más maduras gente gente que sale muy madura muy acostumbrada a controlar las situaciones de tensión a enfrentarse a escenarios que los demás vamos en el día a día porque pues como no yo la primera esta revisión no tú la primera vez que te pones delante de un micro no pues ellas están ya entrenando esa esa responsabilidad ya la tienen trabajar

Voz 1995 46:15 a Paloma del Río me de las grandes voces de este país muchísimas gracias

Voz 1681 46:20 más gracias a vosotros eh cumple igualmente

Voz 1995 46:23 un abrazo que siempre llamativo no no pensar solamente Nacho en cuantos Neymar sabrá profundo sino cuántos padres de Neymar habrá por el mundo

Voz 22 46:32 que promete es el problema sobre qué condiciones tiene Neimar porque por ejemplo el fútbol que nos pilla a todos más de cerca ahí yo lo he vivido muy de cerca también por trabajar en periodismo deportivo te das cuenta que que los chavales que llegan a Primera pues son muy buenos técnicamente físicamente pero que no es lo más importante ni mucho menos y que por cada chaval que llega diez veinte ó treinta se quedaron por el camino que hay un factor psicológico brutal que el deporte de elite exige una presión una tensión y unas condiciones psicológicas bestiales no es lo mismo jugar al fútbol con tus colegas que salieron campo con cuarenta mil personas de todo el mundo hablando de ti si tienen condiciones pero los que tienen es una fuerza mental

Voz 1995 47:15 dime dónde me decía Fernando Torres caras que yo ahora

Voz 22 47:18 escucho en una rueda de prensa cuando tenía dieciocho años es decir lo que decía digo vaya joyita

Voz 1995 47:23 de les les queremos como adultos algún día hablaremos de los espectadores de élite que también también sus Cuno alguno ahí seguimos en unos segundos

