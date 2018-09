Hoy por Hoy (18/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son ya las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:08 hola buenos días buenos días Toni le el expresó

Voz 0325 00:11 de del Gobierno José María Aznar ha asegurado que el Partido Popular nunca ha sido corrupto y ha negado que él cobrará sobresueldos palabras de Aznar durante su comparecencia en el Congreso en la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP donde ha protagonizado un rifirrafe con el portavoz de Esquerra Gabriel Rufián volvemos a la Cámara Baja Miguel Ángel Campo

Voz 1552 00:28 nos Aznar niega toda responsabilidad por la financiación ilegal del PP considerada probada por los tribunales y afirma que ni tiene no tiene por qué pedir perdón el ex presidente del gobierno niega que conociera los papeles de Bárcenas o que él sea el J punto m punto que figura en la contabilidad paralela asociado al pago de sobresueldos

Voz 2 00:48 no tengo noticia ni sé nada de esos papeles y en segundo lugar le recomiendo que no vaya por ahí porque yo no tengo nada que ver con esas siglas con esos papeles con esas siglas

Voz 1552 01:02 Aznar le ha dicho a Rufián que es el representante de un partido golpista en referencia a Esquerra Republicana le ha contestado que la boda con lo de su hija parecía un cartel

Voz 0325 01:14 el Partido Popular votará a favor de la moción de Ciudadanos para eliminar los aforamientos una moción que ese debate esta tarde en el Congreso lo ha dicho esta mañana en Hoy por hoy el secretario general del grupo popular en el Congreso José Antonio Bermúdez de Castro que sin embargo no comparte la forma en la que se quiere abordar el asunto

Voz 3 01:30 si nosotros como no vamos a votar a favor podemos estar de acuerdo con la reforma es otra cosa es la formas nosotros entendemos que eso no se puede hacer en sesenta días nosotros no consideramos urgente e tan urgente como para que haya una demanda un clamor social de que se produzca una reforma constitucional limitada al ámbito de los aforamientos

Voz 0325 01:50 vamos a Elche ha muerto el niño de dos años hospitalizado el pasado jueves tras sufrir supuestamente una brutal paliza por parte de sus padres cuéntanos Radio Elche Cristina

Voz 1434 01:58 era el niño de dos años ingresó el pasado jueves en el hospital de Lena Lopo en Elche en estado grave tras estabilizarlo lo llevaron de urgencias a la UCI de referencia en el hospital de Alicante se activó de inmediato el protocolo por presuntos malos tratos y se detuvo a la madre del menor ya su pareja el sábado pasaron a disposición judicial y el juez ordenó su ingreso en prisión

Voz 4 02:18 sin fianza mientras el niño ha estado en con

Voz 1434 02:21 ha inducido muy grave en el hospital hasta que esta mañana ha fallecido a consecuencia de la gravedad de las heridas

Voz 0325 02:27 el Gobierno de trampa aprobado esta madrugada la imposición de nuevos aranceles a China por valor de doscientos mil millones de dólares los gravámenes del diez por ciento entrarán en vigor el lunes y subirán al veinticinco por ciento el próximo mes de enero Pekín ha anunciado que habrá contra medidas estudia cancelar la ronda de negociaciones comerciales con Estados Unidos prevista para la próxima semana y también en Estados Unidos e investiga el asesinato de la golfista española Celia Barquín de veintidós años en un campo de golf de Iowa la policía ha detenido a un hombre también de veintidós años acusado de asesinato en primer grado Barquín había logrado el Campeonato de Europa de golf amateur este mes

Voz 1434 03:06 volvemos a Pozuelo ya han comenzado las declaraciones de los imputados por el caso de la depuradora de un verá Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:13 qué tal buenos días desde hace una hora en efecto los interrogatorios están produciendo en estos juzgados de Pozuelo sean fijado dos días de declaraciones para que todos los investigados incluyendo al actual regidora de Pozuelo y también al concejal sucesor de Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso de los Diputados respondan a las preguntas de la Fiscalía de Medio Ambiente y también de la oposición que es parte acusadora en este procedimiento la pregunta que más está repitiendo es porque han durado tanto tiempo tantos años los vertidos contaminados desde la depuradora de humedad y hasta el río Manzanares atravesando y afectando a la Casa de Campo

Voz 1434 03:49 el rector de la Complutense defiende el esfuerzo que ha realizado la Universidad para instaurar un sistema más transparente declaraciones de Carlos centrada en la SER tras el escándalo de los másteres fraudulentos y las sospechas sobre la carrera de Pablo Casado

Voz 5 04:01 se ha hecho un esfuerzo muy considerable por a pasar de un sistema que éste sí que era un sistema de verdad absolutamente opaco a dedo etcétera aun sistema que es comparable al de la mayoría de los países europeos

Voz 1434 04:17 podemos registra esta mañana en la Asamblea una propuesta para que la contratación pública esté sujeta cláusulas que la hagan más ética irresponsable una norma dicen para avanzar hacia una economía que fomente el empleo estable en condiciones dignas y que respete el medio ambiente Isabel Serra diputada de Podemos en la Asamblea para que la contratación

Voz 0394 04:34 el pública deje de ser concebida como simplemente una herramienta administrativa pase hacerlo como lo que es que es una herramienta también política de transformación que nos puede permitir avanzar hacia un modelo más justo más sostenible y equitativo

Voz 6 04:56 nuestras

Voz 1995 05:23 once y cinco minutos una hora menos en Canarias Gustavo Dudamel director de orquesta muy buenos días bienvenido a este programa

Voz 9 05:31 había Toni encantado

Voz 1995 05:33 qué placer saludarte pero tenemos un problema nosotros cada vez que llega a un invitado tratamos de poner una música de fondo nos lleva a algún sitio que nos acompaña que que que haga además arenga un tono no

Voz 10 05:48 que él pero claro

Voz 1995 05:50 qué música de fondo se le pone a un gran director de orquesta uno de los más grandes claro suponemos sufrimiento por ejemplo mejoría fantástica de varios interpretada por la Filarmónica de Los Angeles dirigida por usted

Voz 9 06:05 el diálogo de la propia

Voz 1995 06:09 sinfonía con la Orquesta Filarmónica con usted es mucho más interesante que lo que nosotros tengamos que decir no vale verdad este este es un problema no no no me

Voz 9 06:23 confundo un poco porque pienso en en la Sinfonía fantástica y la escucho y eso fue en el dos mil ocho me recuerdo la acción poco más lenta de lo que lavadora

Voz 1995 06:34 claro entonces usted está hablando con nosotros pero está pensando en las actas con lo cual no está hablando con el y creo porque la mayor parte de nosotros Gustavo utilizamos la música como acompañamiento no nos damos cuenta la mayoría pero la música está constantemente hay no da igual si vamos a entrar en la tienda en el coche Obama sacó pero cocina Amos la música no eso en su caso también si iban a la música

Voz 11 07:01 a parte de de ser digamos de alguna manera mi profesión que es parte esencial digamos de de la que la cotidianidad de la vida pues para mí

Voz 9 07:21 por eso cierto

Voz 1995 07:21 estoy pensando en música y siempre estoy escuchando música generosa por ejemplo usted cocina yo cocino sí que must de esto me interesa mucho de lo personal le caramba usted qué música escucha mientras cocina arte un secreto entonces por qué porque no escucho música clásica cuando

Voz 9 07:41 junto por ejemplo este escucho mucho me gusta escuchamos futbolero ya has de y soy muy ecléctico en ese sentido no tengo no tengo no me encierro mucha gente pensará que vencieron la música clásica es lo único que escucho pero no es el caso realmente escucho de todo y lo disfruto muchísimo es posible para un director de orquesta tener música como en el fondo marino en esos bueno hay a ver si hay músicos que que no por ejemplo no soportan la música de ambiente

Voz 11 08:23 y yo no tengo ese pro

Voz 9 08:26 lema yo no no no no no no no me molesta pero pero pero si de alguna manera Si hay algo de de lo estructural de lo que de lo que tú has vivido digamos dentro de tu educación musical que a veces cuando escuchas algo lo piensas pues estructuralmente piensas en las notas que están sonando en la armonía pero inconsciente y conscientemente una dualidad porque puede estar mona conversación pero puede está pensando bueno esto está en la mayor está ritmo de tres tal trata Lisino la conoce más aún porque

Voz 11 09:04 si hay algo allí que que que te que de que que que te hace que

Voz 9 09:09 eh que que que que investigue dentro de eso que estás escuchando

Voz 1995 09:14 no estamos estamos evitando el tema más importante que tal cocina

Voz 12 09:22 bueno vivir

Voz 1995 09:24 lo digo no importa lo demás va lo hablamos de todo

Voz 9 09:27 lo más importante es que lo disfruto mucho

Voz 1995 09:30 si los demás

Voz 9 09:33 yo creo que todos lo disfruto pero make me me sí mira no no te niego que hay cosas que Carla que tengo muy buen muy buen sazón eh nuestra sin sin sin arrogancia toda la humildad del mundo porque o con arrogancia gusta en claro tengo mucho grande

Voz 11 09:49 dos chef y que con todo el respeto

Voz 9 09:55 digo lo que lo que lo sencillo que pocos INAR lo disfruto además yo creo que se trata de disfrutar y hacerlo también por amor

Voz 1995 10:02 sí yo descubrió hace poco Gustavo perdóneme la licencia personal me gusta más el vino durante la preparación que durante la comida disfruto más el hecho de cocinar gusta más el cocinar que lo que cocina

Voz 11 10:17 L exacto bueno si eso sucede sucede a muchos chef yo tengo un amigo que siempre me decía cocinaba en casa y de pronto digamos a comedias

Voz 9 10:30 que no podía comer porque ya estaba comiendo con la vista con lo que estaba pensando hacer con los olores entonces si sucede mucho camino que pasaba yo lo gano yo también me los como yo no tengo ese problema

Voz 1995 10:43 Gustavo Dudamel es una de las mayores estrellas mundiales de la música clásica está en España para tocar piezas de Schubert Brahms Mahler hoy dieciocho septiembre y mañana hoy y mañana en el Palau de la Música en Barcelona y pasado mañana día veinte en el Auditorio Nacional de Madrid con la Mahler Chamber Orchestra acompañados por la soprano Golda Schulz ha tocado ya Lisboa en París Colonia Frankfurt que hay camisetas en el hall del teatro con el duda world tour dos mil dieciocho yo podría comprar una

Voz 9 11:12 no lo sé pero sí si la veo te envío una

Voz 1995 11:17 yo creo que se equivocan deberían tener que igual como las grandes bandas de rock en Los Ángeles hay AENA franela eh

Voz 9 11:25 tenían en la en la tienda del Disney con algo con más alguna cosa que yo había dicho pero pero bueno no creo que no me lo pongo

Voz 1995 11:36 en una pregunta porqué le le gusta Gustavo Gustav Mahler ajuste tanto Gustavo

Voz 11 11:42 bueno siempre se me ha relacionado por

Voz 9 11:46 bueno fueran primero porque gané el concurso Mahler Bamberg hace y ha dirigido ocho cuantos catorce años ya gane el concurso te y además bueno yo no sé si la gente también lo relaciona por el nombre

Voz 13 12:04 Gustav disputada este ahora

Voz 9 12:08 ahora bien salvando la distancia

Voz 11 12:10 de la genialidad la profundidad de Mahler y es un mundo de de sentimiento

Voz 9 12:19 lleva a la música la estructura de la música lo cual requiere un profundo pensamiento y sobre todo tener el alma abierta porque porque ERE en cada una de esa nota pone puede absolutamente todos los sentidos todo todo lo que vivía toda la las emociones que vivirá entonces que creo que por eso Mahler es un compositor muy fascinante

Voz 1995 12:54 el músico no solemos cuando cuando hablamos del arte perseguido por los nazis no el arte degenerado siempre pensamos en pintura nunca me sabe a música valen en lo sufrió sea estuvo prohibido durante este tiempo

Voz 9 13:05 estuvo prohibido y sobre todo el tuvo que convertirse sabe de la al al cristianismo hay eso pues puede formó parte también de esa de esa gran dualidad que él vivió porque que a pesar de haberse convertido el es música en sí de Serbia

Voz 11 13:28 muy muy bien es todo lo que

Voz 9 13:31 yo también he muy cargada de muchos temas judíos muchos viene tienen mucho tú

Voz 1995 13:38 lo que irse de su tierra al final y al final ha gustado y gusta en fin tenemos mucho de que hablar con usted con cinco estado Amel uno segundos unos segundos enseguida bueno

Voz 9 19:24 ocurre lo mismo con las notas absolutamente hablando de que hablábamos hace unos minutos maldecía cada nota un universo era además de ser un gran compositor era un gran director y además era muy preciso en lo que exigía y así más o menos nosotros en el caso cuando yo trabajo con una orquesta tratamos de descubrir eso que que cada uno cada nota signifique algo

Voz 1995 19:51 quiero que los oyentes descubran el paseo el viaje porque con con Dudamel pues ocurre también puede decir el gran mago Gustavo Dudamel porque ocurre magia fíjense el gran viaje que emprende Johann Strauss hacia el Caribe hasta se hubiera gustado la salsa

Voz 1 20:30 bueno

Voz 9 20:31 yo creo que sí fíjate lo lo que tenía Strauss era una una maravillosa orquesta de baile sabe donde se tocaba la polca la más surca lo vale

Voz 11 20:43 o sea que si hubiese nacido

Voz 9 20:47 el Caribe yo estoy seguro que le hubiese encantado no

Voz 1995 20:50 si la la distancia de del de los que baila en hubiera sido más más corta corta exacto no

Voz 9 20:57 no corría el aire

Voz 1995 21:00 bueno en esta pieza el vamos a escuchar esa pieza que que dirige la Orquesta Simón Bolívar su orquesta la orquesta a la que se formó de la que sigue siendo director a pesar de que la mitad de los músicos están ya fuera de Venezuela hace año y medio que el gobierno de Maduro suspendió suspendió las giras hace unos meses que la de de pasaporte español sin embargo probablemente usted ahora se sienta permítame adelanta este sienta más venezolano que nunca

Voz 11 21:25 sí así es yo creo que a mí debe de ser muy muy pequeño genio y me tocó viajar muchísimo con orquesta Si eso yo creo que cada vez que salíamos con orquesta infantil con Orquesta Juvenil de crecía pues el el el el orgullo de de tu gentilicio iba a ir bien evidentemente que que así es pues yo me

Voz 9 21:58 eh yo bajo en este momento me siento más venezolano que nunca así es

Voz 1995 22:04 estuvo dos meses en marzo de este año fallecía en Caracas su maestro José Antonio Abreu el fundador del Sistema Nacional de orquestas sinfónicas juveniles infantiles y Pere e infantiles de Venezuela es Un besito que tiene éxito en todo el mundo es un proyecto cultural de integración de jóvenes con poco esos es su sistema tan asombroso con tanto éxito que colocó a Venezuela curiosamente Venezuela en el primer plano de la música clásica mundial vamos a escuchar al maestro Abreu hablar del sistema sistema no puede entenderse en el sentido

Voz 1 22:37 el PP

Voz 29 22:42 la gente cambia ideado

Voz 1 22:45 la cambiante mundo moderno

Voz 1995 22:52 a este sustancias gustado bellamente cambiantes del mundo moderno es difícilmente más ve difícil descripción más bella de lo que vivimos

Voz 11 23:02 así es si yo creo que ese ese optimismo del maestro maestro

Voz 9 23:08 sí

Voz 11 23:10 fue un visionario visionario como en yo nunca me he encontrado pueden difíciles encontrármelo incoó inclusive en mi estudio en mil lecturas el hecho de haber ha estado al lado del Iber Sun

Voz 9 23:29 su amor por por por lograr esa transformación su convicción pues

Voz 11 23:36 lo hace en ser pues un ser único y que no nos regaló pues ese ese optimismo porque si si pensamos en las circunstancias que vivimos pues que

Voz 9 23:49 en las podríamos

Voz 11 23:52 describir cómo ve ella pero que

Voz 9 23:54 son de alguna complejidad y el hecho de ver la a través de la RTE como como como como partes en

Voz 11 24:01 sí al de construcción de de de creación de belleza

Voz 9 24:07 o es algo maravilloso a quiero creo que que

Voz 1995 24:10 creo que a partir de ahora cuando vayamos al paso a los servicios informativos Tom voy a citar al maestro feliz y a continuación las circunstancias ve el diario con el boletín informativo al consorcio en las circunstancias más bellamente de

Voz 30 24:25 no sólo es yo creo que las no chiís estos terribles incluso con un poco de música clásico en el fondo que no sea Wagner por favor

Voz 1995 24:31 desde

Voz 30 24:32 que casi mejor Bruckner pero yo creo que pueden incluso ser mucho más Gable pero lo que me me me impresiona en todo esto esta increíble sensibilidad que existe en la música clásica no esta sensibilidad de los maestros en los profesional contra corriente de este mundo moderno tan retratado tales también puede ser el éxito

Voz 11 24:55 Claro Si bueno es que yo yo creo

Voz 9 24:59 lo que que que que fíjate nosotros vivimos una circunstancia muy particular en el mundo que que vivimos ahora vivimos

Voz 11 25:15 yo lo he dicho muchas veces vivimos una

Voz 9 25:17 es una gran cacofonía esté hablando en términos musicales pero digamos que la cacofonía dentro de la música forma parte de la belleza de la belleza armónica también entonces podemos decir que una cacofonía

Voz 1995 25:35 pues

Voz 9 25:35 se puede puede transformarse o puede ser algo bello el como un acorde y sonantes titulo circulo si se tituló los separa separa la nota puedes crear un armonía consonantes entonces

Voz 11 25:52 sí yo creo que radica pues todo este todo es que todo ese concepto de belleza pues que no que no es el aspecto solamente físico o que o de gusto particular sino de verdadera transformación de ser eso es lo que lo que verdadero

Voz 9 26:10 qué significa estar estaba

Voz 1995 26:13 de acuerdo con lo dice sobre la cacofonía no cree que en el fondo Generale hay demasiado ruido pero da igual porque nadie escucha

Voz 11 26:20 el asturiano es eso eso eso eso es verdad pero yo creo que tenemos que aprender un poco acallar a empezar de verdaderamente aprender a escuchar porque yo creo que eso es lo grave creo que sí

Voz 9 26:39 el ser humano de alguna manera es muy arrogante en ese sentido

Voz 1995 26:43 el problema de Venezuela

Voz 9 26:45 si el problema de Venezuela así un poco eso era un poco el el no querer escucharse y el DJ Illa arrogancia de de imponer pues entonces eso no eso no funciona realmente eso no funciona ni en la música porque fíjate vivimos la época de digamos de lo directores con una personalidad muy fuerte es decir si escucha ensayos de Toscanini de de directores del pasado yo creo que en el momento cuando uno trabaja yo creo que esta nueva generación Hay en particular lo que yo hago es realmente escuchar lo que la lo que lo que está ahí ahí evidentemente un proceso de de intercambio y de entenderse lo uno a lo otro entender de que cada uno

Voz 11 27:33 que tienen una idea pero hay que guiar esa idea

Voz 9 27:36 llegar a un acuerdo para poder crear una interpretación específica un una bella analogía de cómo podría pudiesen funcionar mejor las cosas

Voz 1995 27:45 es una una orquesta sería la mejor analogía de la democracia en sí mismo alguien que dirige agentes otra cosa ir todos en común trabajamos en un en un mismo un mismo camino de crear algo bello si no hay mejor analogía

Voz 11 27:58 así es asesoría y al fin y al cabo y vivimos algo porque en si vivimos este mundo vivimos lo que nos rodea

Voz 9 28:09 ya

Voz 11 28:10 o sea la circunstancia que sea entonces yo creo que

Voz 9 28:13 de alguna manera de lo que hablan

Voz 11 28:17 esto es lo que nosotros vivimos a diario ese es el poder transformar

Voz 13 28:21 dar esa esa esa percepción como hemos hablado prendiendo realmente apreciar ya escuchar yo me recuerdo

Voz 9 28:31 todo un poema no no me recuerdo precisamente un poema de Pessoa

Voz 11 28:37 don de el habla sobre que él no quiere que realmente quiere que lo deje en contemplar realmente descubrir esa belleza que hay

Voz 9 28:50 no él no dice algo como que no quiere el ruido de lo que todo el mundo puede apreciar sino realmente contemplarlo y entenderlo yo creo que esas son vía

Voz 11 29:00 en la creación musical en el hecho de de de de crear una interpretación sucedió a diario un orquesta centrada se transforme en sí misma para transformar al público que le escucha IS IS interacción y el exterior de maravillosa

Voz 1995 29:19 mágica pueden entonces cómo cómo suena ahora Venezuela perdóneme que insista pero me parece muy relevantes no su opinión como son ahora

Voz 9 29:27 de Venezuela vive una cacofonía verdad vive una una una una gran cacofonía pero como te decía antes sino otro si nosotros llegáramos desmembrados digamos ese acorde que está creando una cacofonía específica hilo lo agarramos y lo convertimos

Voz 11 29:46 en es una armonía Abella

Voz 9 29:51 es realmente posible porque tenemos todos los elementos Vanesa a Venezuela es un país rico en muchas cosas pero sobre todo también sobretodo en el en en en en en lo humano en el en la persona que el país en todos se

Voz 11 30:11 yo

Voz 9 30:12 en sí a pesar de la circunstancia yo soy optimista yo soy muy optimista de que de que de que salgamos adelante pues por por esta misma Rick riqueza humano que existe pueden

Voz 1995 30:24 el amor a lo bello así es los afortunados que vaya a los conciertos dieciocho diecinueve en Barcelona hay veinte Madrid iban a dar escuchar un programa con piezas de Schubert Brahms y Los Angeles hablan de la la Dudamel ex no porque es difícil ver a alguien aplicar tanta energía que tan activo energético el Atlético me refiero en en hora y media que dura cada uno de de los conciertos de los recitales digamos que usted es un director de élite en el sentido Atlético de la palabra hay una preparación física porque sino no aguantaría una hora y media como lo con haciendo lo que hace

Voz 9 31:03 no no no no tengo digamos yo no tengo una una una rutina

Voz 11 31:09 sí soy una persona digamos muy activa Itzik si tengo

Voz 9 31:20 digamos efusividad pero es él mismo

Voz 11 31:24 y el mismo hecho de de

Voz 9 31:28 de realmente amar de que me fascina lo que hago entonces no no no hay una preparación específica de bien cuando entré algo alguna cosa pero nada

Voz 1995 31:38 nada extraordinario lo que nos ahorramos entonces en gimnasios o música clásica exactamente bueno si te pones a dirigirla a un rato a pesar no

Voz 10 31:50 el se puede hacer esto es como es como la publicidad que estaba escuchando antes del señor que que el que el que joder

Voz 9 31:59 ha sido tocar la tuba y que ahora no tiene que pagar

Voz 10 32:02 gimnasio tiene que cargar la actúan en bajo menos parecido a eso

Voz 1995 32:07 sí es una policía Gobierno precisamente al gran Gustavo Dudamel el concierto en el Palau hoy y mañana dieciocho diecinueve septiembre dieciocho diecinueve y el veinte en en Madrid maestro muchísimas gracias mucha suerte

Voz 9 32:19 no deje mirar las cajas no sé

Voz 1995 32:22 gente que vibra ahí Ike viaja y usted más como conocíamos antes de la magia usted una gran agencia de viajes consigue que la gente compre un ticket que durante hora y media viaja otra parte luego vuelve a mismo sitio ataques dónde estabas pero el viaje de hora y media que usted facilita al público repartiendo de esas Iberia tiene puede competir con usted

Voz 12 32:42 creo que maravilla mil gracias un abrazo muchas gracias

Voz 1995 37:42 sólo en diciembre nos visitó la abogada Miriam González Durántez que para que ustedes se sitúen fue Segunda Dama de Reino Unido cuando su marido Nick Clegg ejerció de viceprimer ministro hace ya algún tiempo nos presentó hace un año proyecto del que nos hemos acordado mucho estos meses Spice Girls el objetivo entonces era ampliar los sueños de las niñas sigue siendo eh consistía en pedirle a mujeres profesionales que volvieran al colegio para hablar con

Voz 40 38:05 niñas yo creo que es una de estas iniciativas que son tan fáciles porque simplemente contarles a las niñas pues tu vida como ha señalado a ser lo lo que ha sido tu como subida de cómo bajase te pues estas cosas que nos ocurren que nos ocurren a todos no que todo el mundo todo el mundo lo puedo hacer yo creo que de dentro de cada mujer hay hay un foco de inspiración y es sacarlo a la luz

Voz 1995 38:28 duda hoy este proyecto de inspirar a las niñas de todo el planeta también las españolas se ha ampliado lanzándose a la conquista de un espacio más Marta Pérez es presidenta de la Fundación Spice Girls Marta buenos días inspirando achica tres veces utilizamos entre latina el el el inglés si vive inspire hemos fille que inspirar os habéis Lazaro la conquista del Ancho mar de las redes concretamente Wii de Wikipedia en qué consiste la la iniciativa Marta

Voz 4 38:54 bueno es una es es uno de los proyectos especiales que llevamos desde Espai Engels y consiste en que bueno la idea no es lo dio un artículo que vivimos sobre una investigadora inglesa del Imperial College de Londres Jessica White que se dedicó como vio que no había perfiles de investigadora científicas tecnologías en Wikipedia decidió que lleve a subir un perfil al día y entonces se decidió durante un año a subir un perfil al día cuando leemos este artículo dijimos desde indias tenemos que apoyar esto porque claro una de las cosas como ha dicho Miriam que que nosotros procuramos que las niñas tengan referentes diferentes que no tienen en los medios en los libros de texto que no tienen alrededor suya en su vida cotidiana no y entonces eh no paramos hasta que pudimos hablar con ella le dijimos que leí le íbamos a apoyar para que toda esa labor también se viera en la Wikipedia en castellano porque es una les un idioma como comprenderás no sólo para España sino para toda Latinoamérica importante como nosotros también estamos coordinando de aquí todo Latinoamérica pues decidimos no sólo traducir esos perfiles y subirlos sino también encontrar otras mujeres de perfil e relevante que merecían estar en la Wikipedia que no estuvieran y hacer una labor de equipo entre todos estos países Si ciudades de España que se nos están apuntando para que una fecha concreta hacer esta labor

Voz 1995 40:12 vale la ficha será el nueve de octubre el wiki Keaton el pitón expedicionario responde lo que vamos a pedir a todo el mundo que empiece a darle a dar luz a todas estas mujeres científicas mencionabas a Jessica ella ha subido doscientos ochenta perfiles hace poco de una entrevista a una radio norteamericana civil si desde su despacho de Imperial College Universidad Londres esto es lo que decía entonces Se hace nada hace unas semanas Jessica o It

Voz 41 40:37 bueno sí la hay cuando te fijas en Wikipedia que es la quinta web más visitada del mundo con unos treinta y dos millones de visitas al día las mujeres y la gente de color están muy mal representadas en la Wikipedia en inglés sólo el diecisiete por ciento de las biografías son de mujeres y eso no refleja la sociedad definitivamente no refleja la realidad de lo que yo veo trabajando en el mundo de la ciencia así que he pensado que podría cambiar eso armadas sólo con mi portátil y entusiasmo

Voz 1995 41:03 el diecisiete por ciento de las biografías científicas a la Wikipedia británica diecisiete de mujeres afortunados ellos porque si estamos muchísimo peor

Voz 4 41:11 Simon peor efectivamente porque encima haciendo hispano pues tan bueno representado todavía no entonces por eso eh estamos muy ilusionados con este huequito en el día nueve que es el aniversario de Ada lover es la primera persona

Voz 1995 41:23 tienes al ves

Voz 4 41:25 pues él fue la primera persona que que programó lenguaje para ordenador o sea que tampoco eh es un perfil que ha salido a la luz no hace tanto tiempo sin embargo pues eh es una labor que merece ser reconocida hay queremos celebrar el día que se conmemora a la labor de hadas lo Velez entonces

Voz 30 41:46 todo empezó el primer algoritmo mil ochocientos cuarenta y tres

Voz 4 41:50 imagínate

Voz 1995 41:51 vamos que se adelantó un poquito dada a los Blazers

Voz 4 41:54 pero es que hay muchas mujeres que hacen esto no se conoce nosotros que queremos dar luz a muchos perfiles Inger las presentaciones que hacemos los vamos identificando y las mencionamos como ejemplo de esa falta de de visibilidad no por ejemplo eh una maestra Ángela Ruiz Robles una maestra de la posguerra española que inventó una cosa que llama el libro mecánico que es el antecedente de de de Liu y nadie nadie lo lo sabe y es una maestra de la guerra gallega aquí en España esa señora estuvo pagándolo patente hasta que se murió porque tenía tanta fe en en y por qué no

Voz 1995 42:30 conocemos su historia yo creo que hay gente que

Voz 4 42:33 que se adelanta a su tiempo no

Voz 1995 42:35 no

Voz 4 42:36 y claro en la posguerra española tampoco era

Voz 1995 42:39 situación muy favorable y que la vida tome es igual de malo llegar muy pronto

Voz 30 42:44 hay que estar en el momento adecuado por eso yo creo que es tan bueno porque hoy en día Vicky Pérez sitúa tiene página a ex sin una página es que todo está indudable se pone re valorar si era importante con una página en dique pedida con tu nombre con detalles puede no solicitará actores dar dar fe existido he trabajado ha logrado hacerlo

Voz 1995 43:10 tenemos que es un primer paso después de esto lo que vendría bien también es reconocer el trabajo y situar si no se hablamos de Fleiss Valente sus méritos está a la altura de veinte de grandes prohombres de la historia a los que nadie duda de sus méritos y capacidades pero que de lo Flex es que hasta hace diez años ni tan siquiera sabemos que había existido sea qué pasa es meterlos a la Wikipedia pero después viene mucho más

Voz 4 43:32 claro claro es que ahora mismo el problema que tenemos en España es muy significativo o un trece por ciento de de de mujeres estudiando por ejemplo la Facultad de Informática e la imagen del del del informático del del investigador un señor con corbata mayor blanco eso eso es uno de los estereotipos contra los que luchamos no ya esa niña para que sepan que hay oportunidades para ellas en todos estos campos hay que darles referentes y eso es lo que trabajamos porque esto es un proyecto especial

Voz 1995 44:04 muy llamativo no pero

Voz 4 44:06 día a día la lluvia fina que hacemos Engels es llevar a mujeres a colegios para que pueda ser inspiradora como decía ante Mirian de las niñas nosotros teníamos eh el el nuestra campaña una hora al año para la mujer en del futuro este año se llama saca la inspiradora que llevas dentro porque entendemos que cualquier mujer tiene algo que alguna niña Le pueda servir en su devenir profesional y vital entonces que compartan su experiencia para que la niña vean que hoy es ella podido a lo mejor yo también puedo

Voz 1995 44:33 volvió el nueve de octubre sin Izaguirre apuntarse que tiene que tiene que hacer habla cambio teléfono tenemos tenemos una

Voz 4 44:43 es una web eh tres W es hispano en guión

Voz 1995 44:47 el guión Dios no si tiene alguno de ustedes tiene alguna duda o nos llama o lo vamos a poner en las redes sociales esto es porque hay muchos punto com

Voz 4 44:57 muchos países no pero punto es ya hay hay un teléfono de contacto por supuesto cualquier niña que quiera participar no fue llamar vamos a hacerlo en Wajda en Telefónica e en Madrid pero vamos a hacerlo también en muchos otros sitios de España aparte de Latinoamérica en el Parque Tecnológico Walqa Se ha apuntado también para hacerlo desde allí con un grupo de mujeres no tecnólogos de allí que liderarán a o apoyarán a unas niñas para hacerlo también en otros lugares no están llamando como de Barcelona de Málaga para poder hacer allí grupos que simultáneamente se tomen parte en esta iniciativa

Voz 1995 45:31 qué vamos a robar el eso gana Langui Nova por luego turismo pelea todo el rato pero no va a tener un problema siglo XVI a mí camino me digas que no se puede vamos a ver sienten a todos somos capaces de crear la primera generación de mujeres en España capaces de todos los días levantarse diciendo la frase a mí no me digas que no se puede porque se encontrará es en España Engels a ampara colegios más cincuenta niñas que creen que no pueden pilotar un helicóptero que So far chicos o que no pueden pertenecer a Guardia Civil todavía no este país año dos mil dieciocho con Aznar por cierto casi de de Congreso en cosas que no se vuelven a tres época todavía hay niñas que creen que hay cosas que no pueden hacer así que robándole el eslogan Langui vamos a intentar que el año que viene dos mil diecinueve A partir el nueve de de de octubre con ese Keaton vamos a sí sí sí sí nos queda grabado a todos y a todas para que nadie diga una niña en este país que no se puede si tú puedes como nuevas a podrido

Voz 4 46:29 claro para eso es muy importante también lo que oye en casa el lenguaje es muy interesante que que oigan en su casa que les animen no les pongan barreras au trabas no Noruega no eso no te apuntes a eso que son las de niñas o o que hagan cualquier eh diferenciación entre niños y niñas a la hora de las labores del hogar etcétera no

Voz 1995 46:49 sí sí sí empezamos después hay que hacer mucho en esta sociedad hay que trabajar mucho la política de la justicia en el género de igualdad pero siempre estamos ahí empezamos muy mal empezamos ya muy mal las cosas cuando discriminados en capacidades dotados de recursos distintos a unas y otras no aquí nadie puede decir a una niña y un niño que no se puede no es ya está a este país bajos

Voz 30 47:10 mucho mejorar la gente dijo Plutarco lo decías hacías escriben para inspirar a la gente es lo único motivo no te digo Marta trabajito tenéis el fuel me imagino tenis trabajito

Voz 4 47:22 gracias a Dios que hay algunas empresas que nos están apoyando porque esto es una iniciativa gratuita para coles para niñas vivimos de que que empresas como eh accionan con por ejemplo el acto sobre las niñas y las energías renovables que tendremos el diez de octubre Navarra o algunos otros que hemos hecho en la factoría de Airbus por ejemplo de la hemos llenado de ciento sesenta niñas puedan ver esas entornos de trabajo en vivo y en directo Iber que ahí en tecnología en Industria hay sitio para ellas

Voz 1995 47:53 Marta Pérez presidenta de todo del día nueve de octubre tenemos una cita o huy Keaton muchísimas gracias gracias a vosotros

Voz 42 48:01 no

Voz 1995 52:28 uno de los grandes periodistas de Estados Unidos trabajar la televisión número uno en nuestro idioma en aquel país José Díaz Balart se meten todos los charcos

Voz 6 52:39 los amigos hoy por hoy les saludamos salidas que estamos eh

Voz 1995 52:43 hemos salido de la clínica que podíamos escuchar ayer en este programa de hoy es todo un lujo poder saludarle en directo José Díaz amigo cómo estás

Voz 44 52:54 mi querido todo muy buenos días aquí ella pasando un día ya fuera de la lluvia incesante que yo viví desde que bueno la semana pasada estuvo él me me he estado

Voz 1995 53:08 desde desde cuando iba cubriendo huracanes tifones no hay una tormenta que se te escape ni ningún presidente porque José entrevistado a todos los presidentes norteamericanos el último hace unos meses Donald Trump pero desde cuándo sigue ese ese tipo de de Situaciones de Desastres

Voz 44 53:24 entonces yo sigo bueno desastres naturales desde el ochenta mil novecientos ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco El terremoto en México en el año mil novecientos ochenta y seis el terremoto en El Salvador bueno en el terremoto de de Méjico que ocurrió el miércoles Sasuna hace un año exactamente ocurrió ese último terremoto en México que murieron más de doscientas personas sí pienso a buscar en mi memoria te diría que ahí no sé decenas de de de desastres naturales de un tipo u otro que he tenido me ha tocado la la desafortunada responsabilidad cubrirla

Voz 1995 54:04 José unas acostumbras a situaciones cada

Voz 44 54:06 nunca a situaciones completamente nueva nunca Toni uno nunca se acostumbra a eso porque primero que todo todo todas las circunstancias distintas y además el sufrimiento humano que uno se encuentra en todos estos estoy de desastres es es intenso X5 es te arranca parte de tu tu tu espíritu tener que estar presenciando a nivel de sufrimiento humano uno no presencia un huracán algún terremoto un deslave ir en una guerra que es algo igual de desastrosos y no sino peor