Hoy por Hoy (18/09/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 2 00:06 hora doce

Voz 1995 00:08 interesante la actualidad esta mañana en el cuadrilátero del Congreso seguro de salud lo que nos hablará José Antonio Arcos buenos días qué tal buenos días y Aznar en el Congreso

Voz 1018 00:17 sigue en la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular bajo su presidencia rechaza que hubiese una caja B ha subrayado que no hay ni una sola prueba o que cobrase ordenase el pago de sobresueldos y eso a pesar de la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado veinticuatro de mayo sobre la trama Gürtel puestos a negar también dice que no conoce a Francisco Correa el cabecilla de esta trama que fue testigo e invitado a la boda de su hija en El Escorial el cinco de septiembre del año dos mil dos El ex presidente respondió en primer lugar a las preguntas de socialista Rafael Simancas después a las de El portavoz de Esquerra Gabriel Rufián con el que mantuvo varios encontronazos ya hay seguimos Miguel Ángel

Voz 1552 00:54 pues qué tal pues dos horas y media de comparecencia de José María Aznar sin asumir responsabilidad alguna respecto al aprobar la caja b del PP la existencia de sobresueldos a altos dirigentes del partido reconocida también por el Tribunal ni por la acreditada financiación en negro de la dirección nacional del partido que José María Aznar se empeña en reducir desde la falsedad a eso que pasó en dos municipios de Madrid por negar Aznar ha negado que conociera Correa o le contratara también que viera sobre

Voz 3 01:23 es en sus años de gobierno o que fuera responsable

Voz 1552 01:25 de de la lista de invitados de la boda de su hija de los que muchos han acabado imputados sonido directo José María Aznar responde al diputado de Bildu Oskar Matute

Voz 4 01:36 bajo Clos determinante de la ley siendo presidente del Gobierno solamente recibido la retribución de presidente de Kiev percibió una liquidación que correspondía a mi anterior trabajo como presidente del Partido Popular en tercer lugar siendo presidente de Gobierno pedí que es estimase una red unas una se estimase Se calcularse como se podría hacer el cálculo una retribución en especie que yo me actriz vuelto a contribuir retribución en especie para ser declarada en el Impuesto sobre la Renta como dice todos los sueños

Voz 3 02:12 mucha del cobro de cualquier sobresueldo

Voz 1018 02:14 esta comparecencia que comenzó a las nueve y media de la mañana llegó al Congreso arropado entre otros por el presidente actual del PP Pablo Casado especialmente molesto por las últimas informaciones del diario punto es que dudan sobre un posible cambio de notas es su carrera de Derecho la Universidad Complutense de Madrid bueno pues fuentes de este centro niegan cualquier irregularidad en el aprobado de la asignatura bajo sospecha la asignatura de derecho natural Adela Molina

Voz 0011 02:35 Fuentes universitarias explican que la profesora de Casado confirmó verbalmente durante la investigación interna que la firma en el acta para cambiarle la nota era suya y que esa modificación de no presentado aprobado era correcta estas fuentes añaden que las dudas sobre la firma de la profesora que aparecen en el cuestionario de la inspección que publica eldiario punto es son previas a que se interrogará a la docente la Universidad consideró que no había motivos para investigar más ni la autoría de la firma ni el cambio de notas puesto que su responsable aseguró que no había ninguna irregularidad la investigación abierta por la Complutense sobre la carrera de Derecho de Casado se cerró a finales de julio tras revisar la documentación administrativa e interrogar a diez de sus catorce profesores la universidad decidió que no había motivos para abrir un expediente salvo que apareciera nueva información en sus conclusiones instaba además al centro Cardenal Cisneros donde estudió casado a tomar medidas para detectar situaciones en las que un alumno aprobara un número de asignaturas significativamente superior al ordinario

Voz 1018 03:30 hora doce trenes directos del ámbito judicial tenemos noticia de última hora la Audiencia Nacional rechaza de nuevo extraditar a Suiza al ex empleado del HSBC Hervé Falciani que les reclama para cumplir una condena de cinco años de cárcel por filtrar información reservada Berto Pozas

Voz 0055 03:43 condenado en Suiza a cinco años de cárcel por espionaje financiero agravado por difundir los datos de miles de Basora fiscales con cuentas en el banco HSBC los jueces españoles dicen que eso no es un delito en España y que además ya decidieron no entregarle hace varios años y que esto sería juzgarle de nuevo por lo mismo la Audiencia Nacional no entrará por tanto Hervé Falciani a Suiza detenido el pasado mes de abril después de casi una década en nuestro país cuando iba de camino a una conferencia universitaria la decisión en cualquier caso todavía recurrible por las autoridades suizas tanto la Fiscalía como el propio Falciani se habían opuesto dijo informático que la petición de Suiza respondía a motivaciones políticas

Voz 1018 04:15 a la supresión de aforamiento es la última propuesta procede del PNV que plantea la suspensión de todos no sólo de diputados senadores además de la inviolabilidad del Rey que aparece reconocida en el artículo cincuenta y seis de la Carta Magna en lo que se conoce como el núcleo duro de la Constitución Mar Ruiz

Voz 1441 04:29 las propuestas de los grupos políticos empiezan a superar el perímetro de la propuesta del Gobierno para limitar los aforamientos el PNV acaba de presentar esa enmienda para que se supriman todos los aforamientos no sólo los políticos para todo tipo de delitos los cometidos en el ejercicio del cargo y también al margen de él además plantean acabar con la inviolabilidad del Rey en su actividad no institucional una petición que comparten igualmente Esquerra e Izquierda Unida hay que en principio no se incluía en la propuesta anunciada ayer por Pedro Sánchez

Voz 1018 04:58 y tenemos también noticia desde Bruselas la Comisión Europea abre investigación entorno al fraude de emisiones contaminantes de motores diésel para saber si pudo existir un acuerdo entre los principales fabricantes para hacerlo de manera conjunta Griselda Pastor

Voz 0738 05:14 si viene UV Daimler y Volkswagen en los mismos productores que quisieron enmarañar las pruebas de control de contaminación ahora son sospechosos de además haberse concertado para intercambiar estrategias e instrumentos para el fraude un tema sobre el que de momento Bruselas carece de pruebas aunque sé que está intentando clarificar si pactaron a nivel de contaminación a la baja el máximo que podía salir por el tubo de escape de un coche para quién ninguno Ciudadanos pudiera acceder a coches más verdes un problema para la que la comisaria está parece decidida a clarificar a fondo en esta investigación recias ingresarle de César

Voz 0202 05:54 esta norteamericana investiga el asesinato de la golfista española Celia Barquín campeona de Europa amateur su cuerpo fue encontrado en un campo de golf en la policía asegura que su muerte se debió a un ataque ya hay un detenido de veintidós años la misma edad que tenía la víctima ICO numerosos antecedentes policiales

Voz 5 06:08 a representantes de trescientas ONGs piden al Gobierno que actúe tras denunciar tal y como les adelantó la SER que varias agencias de Naciones Unidas están asesorando gobiernos para tratar de legalizar los vientres de alquiler también les

Voz 0202 06:19 estamos contando que España Cuba trabajan para cerrar un acuerdo entre sus presidentes Pedro Sánchez Díaz Caneja en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra la semana que veamos

Voz 5 06:29 asegura que un misil sirio abatido alma al avión militar ruso desaparecido en el Mediterráneo con quince militares a bordo pero culpa a Israel por cometer lo que califica de acciones y

Voz 0202 06:37 con sable y la Champions comienza en menos de siete horas con el partido que enfrentará al Barça con el PSV a las nueve de la noche turno para el Atlético de Madrid que visita en su casa al Mónaco esto

Voz 1018 06:47 esto es algo de lo que tenemos problemas

Voz 1995 06:48 a las siete empieza a las siete menos cinco quizá la Champions hasta la medianoche

Voz 1018 06:52 no ha hecho más que empezar

Voz 1995 06:54 a mí me ridiculizaron José Antonio Marcos

Voz 2 07:01 hoy por hoy hora doce

Voz 1995 07:08 en hoy ligar down to tiene que ser un plan para que nadie piense se vamos a poner fútbol desde las siete y luego Eurovisión y luego haremos vigente en el Congreso gritando y nadie tiene que pensar simplemente reaccionar porque sino no se entiende cosa poner la Champions desde chiquillo el desde las siete de la tarde del martes y miércoles porque igual no hay barcos así nunca que que tan tan absolutas

Voz 6 07:33 el doce hay siete minutos una hora menos

Voz 1995 07:36 Canarias es este artista pintor

Voz 1 07:38 el autor músico pues ojo cuidado que igual le pueden invitar a subir a la luna

Voz 7 07:45 el Pirineo habló de una forma meta

Voz 1995 07:48 porque lo de un viaje a la Luna era que los muy buenos días buenas

Voz 3 07:54 has el más presentó ayer al mundo desde el gran hangar de su empresa una gigantesca turbina de fondo a la persona que ha comprado todos los billetes para el primer viaje tripulado privado a la Luna es el empresario japonés Yus tantos más cómo se presentaba así ante los medios área fueron Trapa de Japón nombres de usar Juma es agua aunque podéis llamarme meseta por favor gracias gracias por fin puedo contarlo puedo deciros que he escogido ir a la Luna

Voz 1995 08:30 sabes vamos a cuestiona del doblaje producción quizá es un poco más excesiva incluso que el propio Mahmud dius Taco agua yo saco pero entonces no estaba quizá no tanto pero no va ir solo a la luna

Voz 3 08:44 no sólo dice que eso sería una experiencia solitaria y eso no es su estilo o ha sido skate en Santa Monica California batería de una banda de rock y ahora es empresario de moda y quiere ser el anfitrión espacial del proyecto dio Moon querida luna que presentó con estas palabras de Tuenti Tuenti fui el dos mil veintitrés como anfitrión querría invitara en trece dieciocho artistas de todo el mundo acompañarme a esta misión a la Luna a estos artistas se les pedirá que creen algo a su vuelta a la Tierra y esas obras maestras inspirará soñador que todos llevamos dentro

Voz 9 09:18 Biel es falla estatuilla mi por planchazo

Voz 1995 09:23 la provocación a la humanidad subir hacia al espacio a un escultor texto músico para gente de distintas disciplinas darles un paseo por la que vuelvan en la tierra y que creen algo después de lo que han visto a mí me parece preciosa sino

Voz 3 09:38 sí sí habló de su admiración por gente como Basquiat John Lennon Coco Chanel o Michael Jackson habló de un pintor un escultor un músico un arquitecto un director de cine un fotógrafo y un diseñador de moda que representan a la Tierra en su viaje a la Luna y que cree en obras maestras para los días de la próxima generación Liu hizo ETA ni un escritor

Voz 6 09:56 los billetes porque ahí no te va la tarjeta esa de Iberian te vale los billetes les ahora

Voz 3 10:01 por un pico seguramente una cantidad sobre la que sólo caben especulaciones no se ha hecho pública seguramente será poco problemática para You sacó Maef agua que se gastó el año pasado ciento diez millones y medio de dólares en un cuadro de Basquiat lanzaba tiene cuarenta y dos años es más joven que nosotros es el fin de las compañías de comercio electrónico Stars today is now aún el negocio minorista de moda online más importante de Japón también tiene una importante colección de arte con picassos con Horse en la Contemporary Art Foundation de Tokio y ayer en la presentación lleva una camiseta de Basquiat su fortuna está estimada en dos mil novecientos millones de dólares lo que le convierte sólo por otra parte en el décimo octavo hombre más rico de James

Voz 1995 10:39 sólo tiene dos mil novecientos millones de dólares desde luego por caros que hayan salido esas billetes como operación de publicidad tampoco tiene precio

Voz 3 10:47 desde luego la iniciativa ha gustado le ha dado a Elon más con baño de publicidad positiva después de meses de caída libre en su reputación tras varias meteduras de pata seguidas como el conflicto en este con un buceador británico que trabajó en el rescate de ellos tailandeses al que llamó pedófilo porque sí porque si el porro que se fumó en la radio en el Twitter y el tuit en el que confesó que estaba al borde del colapso físico y mental y puso en riesgo el valor de su de su propia compañía le hacia falta publicidad positiva y buena imagen en un viaje a la Luna con los más que el asiento al lado no sé si el Madrid es más Kieran no los helenos lo notó va a ser el casting ese de artistas os en imagináis las puñaladas para conseguir subirse a ese cohete que por cierto el cohetes llama Falcon Rocket que la verdad Apolo era mucho más evocador no vi algo que cohete grande no se no llevará presentadores de radio no han todo pero porque se lo pierde entre vosotros iríais yo no sé si diría yo

Voz 1995 11:50 llegue aseguró Segovia este muy acelerado

Voz 3 11:53 debido escritores y poetas qué pasa quién va a contar ese viaje siguiesen película la de una poesía no tuve la luna luna no hombre pero una novela

Voz 1995 12:04 hay adelante imagínate decía

Voz 3 12:06 el martes por ejemplo el guión de esta película bueno en fin

Voz 1995 12:11 la Cruz ya saben ustedes y son no sabemos cómo va el proceso elección pero el japonés que ha comprado todos los pasajes para la luna en el dos mil veintitrés va a buscar un pintor un arquitecto y diseñador de moda fotógrafos

Voz 3 12:25 a ver define para irse al al una ver por volver y crear la mayor obra día

Voz 1995 12:34 de jamás concebida por la humanidad a mí me parece para el fin de semana de OPA planchazo Ercros mucho

Voz 9 12:39 a los dos una hora menos en Canarias

Voz 3 12:46 con Toni Garrido alguien tienes tu catolicismo cuando te dice que tendrías que tener su segura porque es el mejor precio increíble

Voz 10 12:53 cito todos lo saben línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 11 13:03 sí sí

Voz 13 13:09 con Hoy por hoy

Voz 1995 13:11 nuestro contestador automático

Voz 3 13:14 Marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 14 13:26 de Nimbus las preguntas qué razones pueden llevar a alguien a aislar

Voz 3 13:30 se totalmente donde buscamos la respuesta Juan II de Castilla tuvo tres hijos escucharnos es una batalla la vamos a ganar refleja nacemos donde estar debatimos si me interesa el testimonios el valor de un maltratador informamos estamos pendientes hasta ahora de la comparecencia de Pedro Sánchez nos reímos

Voz 15 13:52 la otra muchísima cuando Francina

Voz 1995 13:54 allí

Voz 15 13:55 vamos a escuchar los pitos del día momento radiofónico más carreras Fran

Voz 3 14:05 hablar un Andreu y Berto de David Bustamante nadie sabe nada que tienen en común los cacahuetes las palomitas y las calabazas enfermas de los últimos audios del programa todas las respeto

Voz 16 14:16 estas lo que quieras eras de Laser cuando tú quieras descargas

Voz 3 14:21 en nuestra aplicación

Voz 12 14:27 sí

Voz 17 14:30 yo te llamo de un centro de estadísticas estamos haciéndonos encuestas que emisora de radio escucha usted

Voz 18 14:37 Arenas se Cadena Ser muy bien por qué porque porque le pregunto que por qué no no no me me has de dar una respuesta señora y yo tengo que rellenar la casilla

Voz 19 14:50 si no hay respuesta de digo mente cuadriculada corazón tiene el corazón tiene razón es que la película

Voz 3 15:01 tanto que gustamos

Voz 19 15:03 alto

Voz 3 15:12 oye tú tienes alarman si una aquí y otra en mi casa de la playa estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento la alarma que tengo aquí la activó todas las noches mientras dormimos y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie

Voz 10 15:27 protege lo que más importa Securitas Direct la alarma más recomendadas llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula on line Securitas Direct punto es

Voz 0011 15:37 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 20 15:40 la acción de Ataturk la que te cobran banco formalizar la hipoteca a comisión de subrogación

Voz 3 15:43 con un banco cambia a otro comisión cambio de condiciones

Voz 20 15:46 Paco ampliar importante es tifus casi hipotecas

Voz 21 15:48 te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te

Voz 3 15:52 para Comisiones Eli Gedi naranja de entre variable mixta con el precio que buscas cero cero comisiones encuentra el pulso eh

Voz 22 16:03 Álvaro de Carlas todos tenemos un día a día lleno de retos como encontrarte de repente tu luna rota pide cita en Carlas punto es no te preocupes porten Carlyle nos encargamos de todo el realizamos todos los trámites con tu compañía de Segur Caixa

Voz 23 16:17 Carlas repara si lo quieres

Voz 24 16:21 y los quieres ya estás de suerte porque continúa la financiación al cero por ciento de media Marc con la tarjeta gratuita Media Mark club y yo pues te lo todo a partir de doscientos noventa y nueve euros al cero por ciento ya está en treinta meses sólo hasta el treinta de septiembre tiene que estaban con nosotros

Voz 25 16:39 sabes ese momento en el que apareció una gotera en tu casa y parece que no es culpa de tu vecina no qué ni de la Comunidad y al final seguro que ni llaman al seguro ese ese es un momento legalizarse

Voz 9 16:50 clarísimo desde diez euros al mes ciento

Voz 25 16:53 poder de contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis al novecientos tiene seis seis tres

Voz 10 16:59 hay vídeos que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina también a Ibiza es como las de María o Ruben que gracias a su testamento Solidario Unicef ayudarán a que miles de niños tengan la educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos o en testamento Unicef punto es

Voz 3 17:20 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 17:26 y antes de despedirnos os haremos las preguntas que nos deja el día si la eliminación de los aforamientos que propone el presidente Sánchez sólo afecta a los delitos cometidos fuera de los cargos políticos la medida no pasaría de tifón Amir a tormenta tropical de que competencia haya dado luz verde al primer AVE privado entre Madrid Barcelona será por fin más fácil conseguir uno de los legendarios veinticinco mil billetes a precio de ganga que oferta de vez en cuando Renfe a media noche el conoce como los Lady Halcón II entre el bastar el día su fugaz Bobet indicó que su billete sino a compró ah bueno que según algunos libros estos catalanes España sea la responsable de todos los contratiempos de lo que pasa a Cataluña no suela no suena al alumno que justifica sus notas alegando que todos lo profesores del mundo le tienen manía

Voz 9 18:20 sin acritud

Voz 1995 18:22 pero no resulta paradójico que la alcaldesa Manuela Carmena se caiga en su casa en su casa después de haber logrado llegar hasta ella sin tropezarse por las calles en obras en Madrid

Voz 9 18:34 que la Dirección General de Tráfico

Voz 1995 18:35 equipar el uso del móvil al volante a conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas demostraría que muchos tuit

Voz 9 18:41 son escritos bajo esos efectos

Voz 1995 18:44 decir que Hacienda haya retirado la acusación de fraude al jugador James Rodríguez James Rodríguez le exonera de haber defraudado a la afición del Real Madrid durante varias temporadas esto las Quito Sergio Sergio Castro para que sepan que es el del Madrid abuelo yo no hubiera escrito esto jamás ha esperado en fin nos vamos volvemos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno en Hoy por hoy hasta entonces