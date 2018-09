Hoy por Hoy (19/09/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias qué tal está aún muy buenos días Pedro Sánchez ofreció al resto de partidos gobernar desde el Parlamento durante el debate de la moción de censura y sea por convicción o por necesidad desde luego la actividad en el Congreso es muy intensa ya ha ganado un interés un interés que no tenía ni de lejos durante los gobiernos de Rajoy incluso cuando Rajoy estuvo en minoría dos ejemplos de esta misma noche muy tarde además el primero el atajo parlamentario que ha encontrado el PSOE para sortear la mayoría de la derecha en la Mesa del Congreso la mayoría absoluta del PP en el Senado mayorías que podían impedir aprobar el presupuesto la diputada socialista lo explicaba así Patricia Blanquer

Voz 1 01:07 el anterior ministro de Hacienda del Partido Popular quiso hacer valer su mayoría absoluta en el Senado para asegurarse de manera partidaria mantener la capacidad de decisión ante una cámara baja cada vez más fragmentada

Voz 1727 01:21 bueno pues del PSOE ha metido una enmienda a la Ley de Violencia de Género que exige mayor financiación y que le permite esa enmienda saltarse el veto del Senado y acudir directamente con el presupuesto al Congreso el Partido Popular no se ha pronunciado todavía porque lo hemos sabido esta noche ese movimiento de los socialistas sí lo ha hecho Albert Rivera en Twitter Rived acusa a Sánchez de no tener escrúpulos de ir dice de fraude en fraude con tal de seguir a cualquier precio en La Moncloa Biel segundo ejemplo la moción de Ciudadanos Rivera cosido anoche que el pleno aprobara la moción en la que pide una reforma de la Constitución en tres meses para acabar completamente con los aforamientos políticos

Voz 2 02:05 dirigentes trescientos cuarenta doscientos cincuenta y tres no ninguno abstenciones ochenta y siete aprobada y pasamos Javier adelante al final con los apoyos atención de Ciudadanos

Voz 1727 02:17 de PP PSOE es la primera vez que los tres votan juntos en esta legislatura nadie votó en contra pero se abstuvieron los hipotéticos socios del Gobierno en la reforma constitucional que pretende Sánchez para el mismo tema así de

Voz 1275 02:33 el usada viene la política y todo eso

Voz 1727 02:36 en una cámara en la que el protagonista del día había sido José María Aznar Javier Alonso buenos días

Voz 1275 02:41 buenos días Pepa el ex presidente compareció en la Comisión

Voz 1727 02:44 que investiga la financiación de su partido y entró en el cuerpo a cuerpo entró en el y tú más desde el minuto uno con el resto de los grupos

Voz 0858 02:53 Al al PSOE le reprochó los seres a Bildu la violencia detalla Esquerra ser un partido dijo golpista a Podemos a Pablo Iglesias le dijo cosas como ésta

Voz 0456 03:00 de verdad y les recuerdo que tiene usted obligación de no mentir en esta comisión lo conocía usted al señor Correa

Voz 3 03:07 eso te la responsabilidad respetar la verdad en si le digo que yo no conocía en el tenía relación con los correos que no conocía tenía relación con el señor Correa usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España

Voz 1727 03:20 fue el único Pablo Iglesias que le hizo Aznar perder los nervios con el secretario general de Podemos hablamos esta mañana en Hoy por hoy a partir de las nueve hoy que es miércoles diecinueve de septiembre y comienza una cumbre informal de los líderes europeos en Salzburgo en Austria con la inmigración como principal asunto sobre la mesa

Voz 3 04:10 además el hecho de que el señor Mas se ha promovido me resulta realmente incomprensible el Ministerio de Interior se está convirtiendo en una rampa residual para funcionarios políticamente insostenible Schmitt el espere apoye esto es inconcebible para un mapa aquí en España hay

Voz 4 04:36 estamos trabajando y de repente me ha salido ha escuchado un estruendo hemos sabido ver qué pasaba porque también hemos escuchado un montón de ambulancia Si estaba esto todavía sin acordonar el Ribadeo un estruendo bastante bastante gordo

Voz 1727 04:48 aquí en Estados Unidos la policía ha dado más detalles sobre la investigación del caso de Celia Barquín la golfista española de veintidós años encontrada asesinada en un campo

Voz 0527 04:57 del golf el lunes el hombre al que han detenido había

Voz 0858 04:59 ha confesado a otra persona que quería violar y asesinar

Voz 3 05:02 es una mujer Five

Voz 0858 05:07 desde la policía que cuando lo detuvieron tenía arañazos en la cara que podían deberse a un forcejeo y también un corte en su mano izquierda

Voz 5 05:14 no

Voz 6 05:15 eh

Voz 1292 05:26 música bajo la batuta del director de orquesta valenciano Gustavo Gimeno

Voz 1727 05:30 a partir del año dos mil veinte se va a poner al frente de la Sinfónica de Toronto englobaba

Voz 1292 05:34 a compaginar con la dirección de la Filarmónica de Luxemburgo que es donde está

Voz 7 05:49 así suaves Sito

Voz 8 05:51 el con buenas noticias e inició el camino de los equipos españoles en la Liga de Campeones goleada del Barça hay victoria del Atlético en Mónaco Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 06:01 buenos días Pepa cuatro cero del Barça al PSV en el Camp Nou tres de Messi otro de L dan los tres primeros puntos exlíder del grupo junto al Inter de Milán se imponía dos uno al Tottenham en los últimos minutos el mismo resultado que el Atlético Marín Mónaco uno dos goles de Diego Costa y Jiménez remontó el gol inicial de los monegascos líder el Atlético junto al Dortmund se imponía cero uno también en Brujas hoy debutan el Real Madrid recibe a la Roma en el Bernabéu y el Valencia a la Juventus en el regreso de Cristiano Ronaldo a España a ambos desde las nueve de la noche

Voz 9 06:25 sí

Voz 0706 06:28 no estoy todo el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días la situación que favorece tormentas y que hace aproximadamente un mes que nos acompaña da signos de debilitarse hoy mañana todavía tendremos a partir del viernes irán desapareciendo y todo apunta que la segunda mitad del mes de septiembre las tormentas van a estar ausentes y tampoco esperamos borrascas pero de momento hoy todavía chubascos caen ahora mismo en distintos puntos del Mediterráneo algunos pueden ser intensos durante la tarde en puntos de montaña de la mitad este peninsular nuevas tormentas pero en general afectando pocas poblaciones en el conjunto del país el tiempo será soleado con temperaturas muy parecidas a las de ayer fresco ahora un poco de calor durante la tarde

Voz 5 07:07 sí

Voz 10 07:09 no le llevó Javier llamó desde la la comparecencia se desarrollarán las plazas viene que no ha sido imputado por corrupción y eso es mentira pero bueno está donde está pero es que la cara la cara la tienen como una o no

Voz 0456 07:34 tan enorme lo que sí tengo un perro precioso

Voz 10 07:36 la verdad es que es que tengo que llamar viaje vale mi algo como diciendo

Voz 0456 07:41 este tendría que ser un poquito más contenido

Voz 10 07:45 la soberbia y la prepotencia este genial porque la tenemos que aguantar está compareciendo la verdad contestadme tienen del PP o de qué partido de BP se afilió al Partido Popular que por

Voz 5 07:58 bien

Voz 2 08:02 es que me sale del cuerpo una cosa decía este oyente ya sabemos que Aznar no deja indiferente a nadie

Voz 1727 08:08 al menos a ninguno de nuestros oyentes que echan humo según me cuenta David de la Fuente buenos días

Voz 0456 08:12 buenos días Pepa anda está cuando estamos en casa los oyentes siguen llamando al buzón cabreados como este Javier ayer a las dos y pico de la tarde

Voz 1727 08:18 Aznar su comparecencia será uno de los asuntos de Ted Turner a esta mañana con Mariola Urrea con Cristina Monge con Luis Alegre y Teodoro León Gross

Voz 0456 08:26 a partir de las ocho y media de las siete y media en Canarias buenos días a todos en medio de esa mesa de análisis vamos a llamar a Pablo Iglesias como les hemos adelantado y entrevistamos también al presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas a Roberto Fernández a partir de las diez Llega Toni Garrido con Dani Mateo e Iñaki Urrutia nos van a traer el libro de un profesor que ha publicado errores de sus alumnos El Lazarillo de torpes se titula nosotros podríamos hacer lo mismo con los errores de nuestros alumnos y nuestras alumnas esta misma madrugada

Voz 1275 08:54 los tres muertos en un hombre de cincuenta años y sus

Voz 0738 08:57 dijo este veintinueve diecisiete años

Voz 0456 08:59 la Policía Foral Florence policía floral foral ahora no pasa nada todos eso sí hay un montaje muy bueno a partir de las once de las diez en Canarias vamos a continuar recogiendo historias con memorizar ese proyecto que hemos arrancado hace un par de semanas con María Baltasar Garzón agradecemos a todos los oyentes por cierto que no siguen mandando audios relatando cómo era la vida hace un siglo

Voz 11 09:32 el bien

Voz 1727 09:35 el primer asunto para la reflexión lo dictan ustedes esa comparecencia ayer de Aznar en el Congreso

Voz 0456 09:42 en esa comisión de investigación pueden opinar sobre el lenguaje que han usado unos y otros la tan esperada cita reflexiones opiniones o conclusiones al whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 09:54 Irujo a esto que les vamos a ampliar en unos minutos Castilla y León el Gobierno de Castilla y León el Gobierno

Voz 0527 09:59 esto no picó propone estudia que las tiendas cobren por probarse la ropa el motivo lo es

Voz 0456 10:06 acaba la consejera de Economía y Hacienda la gente

Voz 12 10:08 joven no cuando a las tiendas han acostumbrado en muchas veces compran por Internet pero tiene que haber un cambio en los hábitos de consumo para comprarse unos zapatos mucha gente lo que hace es va las zapaterías en los prueba y luego la misma marcarlas por Internet que le cuesta o más barato o no o más cómodo

Voz 0456 10:24 la gente ese prueba ropa o calzado en las tiendas pero lo acaba comprando por Internet así que podrían cobrar por probarse la ropa la pregunta es qué les parece la Mary Daisy ustedes compran ropa y calzado por Internet se lo prueban antes os se conocen ya demasiado bien nueve uno cinco

Voz 11 10:38 hasta estoy sesenta seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 10:44 las seis y once las cinco y once en Canarias Javier

Voz 0858 10:46 escucha en Hoy por hoy con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica como Jordi Fábrega la producción

Voz 13 10:54 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEN Securitas Direct punto es

Voz 5 13:07 al Juventus usted

Voz 20 13:20 vuelve la Champions y la base escuchar toda el plan reducir el deporte con Dani Garrido última caja B envase

Voz 5 13:36 la Cadena SER

Voz 0858 13:44 el PSOE cree que ha encontrado la forma de acabar con el veto del Senado a la senda de déficit que mantiene bloqueada la tramitación de unos nuevos presupuestos la Cámara Alta tiene esos poderes gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se aprobó en tiempos de Rajoy y que según los socialistas es el escudo que se fabricó medida el PP ante un congreso en el que ya no tenía mayoría ahora el PSOE propone reformar esa ley dando la última palabra sobre la senda al Congreso pero lo han hecho de una forma poco ortodoxa digamos Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 14:12 buenos días han introducido in extremis una enmienda

Voz 0858 14:15 a otra ley que se está tramitando de violencia de género para impedir que la Mesa de la Cámara que controlan PP y Ciudadanos acabe dilatando la reforma es complicado pero básicamente el PSOE se garantiza una forma de sortear esa mayoría de derechas en

Voz 0706 14:28 mesa efectivamente lo que se ha hecho es introducir una enmienda

Voz 0393 14:30 han a una ley completamente distinta sobre la formación de jueces de la violencia machista para meter hay un cambio en la Ley de Estabilidad Presupuestaria eliminar esa capacidad de veto del Senado la ley que utilizan es una ley orgánica y esto es fundamental porque no puede ser modificada por otra norma de rango menor lo hicieron anoche a última hora con el plazo de enmiendas ya cerrado y quitándole al PP danos el instrumento que utilizan habitualmente en el Congreso para entorpecer la actividad parlamentaria que es su mayoría en la mesa la enmienda establece que si el Senado veta los objetivos de estabilidad presupuestaria éstos volverían de nuevo al Congreso y se aprobarían por mayoría simple es una forma dicen en el texto al que hemos tenido acceso de asegurar la coherencia institucional de las cámaras a la hora de tramitar los Presupuestos Generales el Gobierno cuenta con tenerlo todo listo para cuando se presente el proyecto de presupuestos que según el propio presidente Pedro Sánchez se hará a finales de noviembre aseguran que el Tribunal Constitucional ya avalado en otras ocasiones esta argucia legal aunque algunos ya muestran sus dudas Rivera por ejemplo dijo anoche en Twitter que es un fraude uno más para seguir en Moncloa a toda costa

Voz 0858 15:32 Nos decía Carolina que ese movimiento se produjo anoche prácticamente a la vez que el pleno aprobaba la moción de Ciudadanos que pide una reforma de la Constitución exprés para acabar con los aforamientos políticos sale adelante gracias a los apoyos de ciudadanos claro está de PP PSOE a pesar de que la formación naranja no aceptó las enmiendas a estos dos grupos nadie se opuso al final a que se acabe con los aforamientos aunque el debate está en el alcance que debe tener esta medida Mar Ruiz

Voz 1441 15:57 sin votos en contra la moción salió adelante con el apoyo de PP PSOE y la abstención del resto de grupos el debate marcó las piedras en el camino que se va a encontrar ahora el Gobierno con su reforma Albert Rivera C's

Voz 21 16:09 hay que suprimir los aforamientos sobre todos los casos de corrupción política que es donde se produce el problema yo les pido que si vamos a ir a reformar la Constitución lo hagamos de verdad

Voz 1441 16:17 el PP por su parte pedirá tiempo y planteará una estrategia de solicitud de informes a organismos oficiales y una ponencia parlamentaria que asegure que cualquier reforma se hace con garantías legales algo que puede dilatar el procedimiento exprés que pretende el PSOE además el Gobierno tendrá que apagar otro fuego a su izquierda el de quiénes como Unidos Podemos au el PNV piden acabar ya con la inviolabilidad del Rey Joan Baldoví compran

Voz 0456 16:39 por qué no hacen como los países avanzados y lo dejan en cero

Voz 1441 16:44 ni para él ni para nadie estos grupos piden también eliminar todos los aforamientos Osoro los políticos y Unidos Podemos someter cualquier reforma a un referéndum cuestiones que rebasan el perímetro de la reforma diseñada por el PSOE y que los socialistas confían en sacar

Voz 1292 16:59 en la tiene el Partido Popular mientras tanto

Voz 0858 17:02 el satisfechos con la comparecencia de Aznar ante la comisión parlamentaria que investiga la financiación supuestamente irregular de ese partido dicen que salió airoso y la nueva dirección aprovechó también la ocasión para escenificar la reconciliación con el ex presidente tras esos desencuentros de la era Rajoy él Aznar ha aprovechado esa ocas son para ir con todos con contra todos pero apenas decimos para él

Voz 0738 17:24 contra todos pero apenas ha aportado luz

Voz 0858 17:26 sobre los desmanes de los desmanes de su partido en los años en los que él era su máximo

Voz 0527 17:32 posible que al final era el motivo el objeto

Voz 0858 17:34 de esa comisión de investigación Rafa Muñiz buenos días buenos días andar negó ser un corrupto

Voz 1772 17:39 yo no tengo que probar ninguna inocencia y por eso no tengo que pedir perdón de nada mintió al asegurar que el PP no se financiaba ilegalmente

Voz 3 17:47 yo digo que no existe ninguna caja del

Voz 1772 17:50 cómo ha quedado finalmente demostrado con la primera sentencia de la Gürtel también mintió Aznar al decir que no conocía el cabecilla de la trama Francisco Correa

Voz 3 17:57 usted quiere saber si yo tenía relación con el señor Correa la respuestas no si usted me dice sino tener amistad con el señor Correa las puestas no si usted me dice yo contraté al señor Correa respuesta no

Voz 1772 18:07 Correa fue testigo de la boda de su hija y Aznar sí contrató a sus empresas para las campañas electorales la de ayer fue una comparecencia muy bronca con Rufián Iglesias a preguntas

Voz 3 18:16 siempre tiene usted vergüenza usted es el representante de un partido golpista que quiere acabar con el sistema de libertades en España creo que usted hoy aquí ha mentido usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España yo les deseo usted en el terreno familiares las dificultades que tenga

Voz 0456 18:31 lo mejor al señor Aznar hay algo triste en la imagen patética que acaba usted de dar en esta comisión es una mala noticia para mi país

Voz 1772 18:40 a su salida a los colaboradores de Pablo Casado nos decían que Aznar les dio un baño al resto de políticos dicen que es un crack

Voz 0858 18:47 no es la única reaparición de las últimas horas la ministra de Defensa Se ha hablado ha hablado por primera vez de la desautorización pública que le hizo el presidente del Gobierno a raíz del tema de las bombas de Arabia Saudí Margarita Robles asegura que ya no se siente desautorizada

Voz 5 19:05 pues siendo las armas absolutamente respaldado por el presidente del Gobierno por el proyecto que

Voz 22 19:12 tiene la actuación del Gobierno yo me siento muy cómoda en el Ministerio de Defensa me siento muy cómoda en lo que hace las Fuerzas Armadas trabajando por la paz y en cuanto otras cuestiones para el Ministerio de Defensa es un caso cerrado

Voz 0858 19:25 bueno pues hoy mismo se va a reunir la junta interministerial que aprueba las licencias de exportación de armas para certificar lo que ya les adelantamos aquí en la SER el lunes lo adelantamos que el Gobierno no va a modificar su criterio para aprobar la venta de armamento a otros países son las seis y veinte las cinco y veinte en Canarias y también hoy otra ministra la de Transición Energética comparece en el Congreso a petición propia para informar sobre las medidas que prepara el Gobierno ante el incremento en el precio de la electricidad lo hace precisamente cuando hoy esa factura vuelve a marcar un nuevo récord anual adelanta esta mañana además el diario Cinco Días que entre los planes de Teresa Ribera está rebajar la fiscalidad de la luz pero que a la hora de ponerlo en marcha se está topando con lo que suelen topar todos los ministros en todos los gobiernos con el Ministerio de Hacienda que es al final el que tiene la llave de la caja fuerte Eladio Meizoso buenos días

Voz 0527 20:14 buenos días precio medio del kilovatio hora en el mercado mayorista siete con cincuenta y nueve céntimos es el tercer récord anual este mes cuando septiembre nunca había sido de precios altos el Gobierno ha dicho que se debe a la subida del gas natural del carbón de los derechos de CO2 que les afectan a la exportación a Francia que tiene nucleares paradas y que el problema está afectando a los demás países europeos pero expertos del sector ponen también el acento en que este año hay en España más agua en los embalses que en dos mil diecisiete sin que esta vez la energía hidroeléctrica contribuya a moderar los precios como solía ya en agosto los responsables de Energía de España y Portugal se reunieron para estudiar medidas para frenar las subidas en este mercado compartido el secretario de Estado español los decía entonces que no se podían esperar milagros a corto plazo pero hace dos semanas administra Teresa Ribera afirmaba que se está trabajando también en medidas a corto plazo que se espera que desvele hoy en el Congreso así como las previstas para reimpulsar el bono social eléctrico destinado a paliar la pobreza energética que fue reformado por el Gobierno de Rajoy pero sin que se hayan acogido a él en el plazo inicial muchos de los beneficiarios potenciales

Voz 0858 21:26 los líderes de la Unión Europea se reúnen a partir de hoy los pies de los Alpes en la ciudad austríaca de Salzburgo van a hablar allí sobretodo inmigración con una propuesta española además sobre la mesa pide que se ponga de una vez en marcha un mecanismo previsible y solidario de atención a los migrantes que llegan a Europa para que sea dicen una responsabilidad compartida un asunto que provoca importantes roces entre los socios todo lo contrario que el Brexit ahí de momento los Veintisiete sin Reino Unido van todos a una enviada especial Griselda Pastor

Voz 0738 21:56 evitar que el Brexit implique una catástrofe este es el llamamiento del presidente del Consejo Europeo para la cumbre que hoy comienza en Salzburgo sin la que Theresa May tendrá una nueva oportunidad para explicar si su Gobierno puede uno a aceptar ese Mecano mismo de control temporal entre las dos Irlanda es una demanda de la Unión provisional hasta que la Unión y el Reino Unido cierren su nueva relación bilateral el plazo para esta respuesta es octubre porque sólo si es posible llegar a un acuerdo en ese punto los jefes de Gobierno a nivel europeo aceptaran prorrogar la reúne

Voz 1727 22:35 quienes ampliando los plazos a novia

Voz 0738 22:37 hombre para nosotros el momento clave y USOC tú subir es el momento que la verdad no hay que salir un acuerdo como es el negociador europeo Michel Barnier mientras el presidente del Consejo llama por carta a mitigar los daños manteniendo que el fracaso de las negociaciones es aún posible un mensaje directo a los gobiernos del para quiénes es vital la libre circulación de ciudadanos que en Salzburgo tendrán que decidir si rompen la baraja con la inmigración optan por priorizar la unidad que necesita el Brexit

Voz 0858 23:13 en lo que se anunció como una destitución ha terminado convirtiéndose en un ascenso ha ocurrido en Alemania allí el jefe de los servicios secretos puso en cuestión que la ciudad de que Munich se produjera violencia xenófoba contra los inmigrantes a pesar de las evidencias que existen Merkel se propuso destituirlo pero se ha encontrado con la oposición de sus va socios bávaros de la CSU así que al final lo ha colocado en uno de los ministros que ellos controlan el de interior hilera colocan con aumento de rango también de sueldo Ana corbata buenos días buenas días

Voz 0393 23:43 a partir de ahora va a ser secretario de Estado eso supone un ascenso administrativo así que pasará de cobrar once mil euros brutos mensuales a catorce mil el hasta ahora jefe de los servicios secretos alemanes ha sido siempre muy crítico con la política migratoria de Angela Merkel los socialdemócratas habían exigido su cese y eso había asumido a la gran coalición en una importante crisis de Gobierno porque el líder de la CSU le había defendido públicamente después de una primera reunión sin avances entre los líderes de los tres partidos esta vez sí la canciller ha decidido zanjar la polémica el Gobierno ha dicho que va explican los detalles del acuerdo este miércoles en rueda de prensa

Voz 0858 24:19 y sobre educación aquí en España hemos conocido un informe que recoge las enormes diferencias de inversión pública entre las distintas comunidades entre la que más dinero pone por habitante Euskadi y la que menos Madrid hay más de un sesenta por ciento de diferencia eso sí los expertos certifican que no siempre el que más invierte es el que mejores resultados obtiene después Laura Marcos

Voz 1276 24:39 un estudiante de Euskadi recibe casi tres mil euros más al año de las arcas públicas que uno de Madrid y sin embargo los resultados académicos del madrileño en Pisa están por encima de la media de la OCDE de la Unión Europea hilos del vasco bastante por debajo la desigualdad entre comunidades es abismal según este informe realizado entre el dos mil y el dos mil dieciséis que revela también que autonomías con menos recursos como Galicia o Castilla y León van un curso y medio por delante de otras como Andalucía porque centran sus esfuerzos en combatir la desigualdad en las aulas Francisco Pérez ex director de este informe

Voz 0858 25:11 más importante gastar mejor que gastar

Voz 23 25:13 más hay que gastar alumnos

Voz 24 25:16 situados en entornos socioeconómicos menos favorables acumulan problemas en forma de repeticiones retrasos y abandonos

Voz 1276 25:25 Baleares por ejemplo uno de cada cuatro alumnos no acaba la educación obligatoria Illa brecha de lo que pueden gastar las familias en la educación de sus hijos también es enorme hay hasta mil euros de diferencia al año en función de si el niño es de Castilla La Mancha o de Madrid

Voz 0858 25:39 ya anoche a nuestros compañeros de Hora Veinticinco dedicaron un tramo del programa a los casos de abusos sexuales de curas a menores en España hablaron con víctimas y con expertos que coinciden en un diagnóstico a pesar de las promesas de la iglesia la respuesta queda la jerarquía católica estos casos sigue siendo insuficiente Paula Losada

Voz 1693 25:57 la víctima del sacerdote José Manuel Ramos quiere permanecer en el anonimato del abusó en el seminario de La Bañeza León pero antes ya había abusado de otros niños en Puebla de Sanabria en Zamora

Voz 25 26:08 lo sabíamos Sanabria de colegio en el pueblo los alumnos que formadores todo el mundo sabía lo que ocurría lo llevaron a La Bañeza para destruir unos la vida mi hermano había ya más gente claro hay más niños bueno durante el día era normal se relacionaba con todo su igual pero por la noche tenía a lo mejor especial que profesión nosotros las me costaba ver bautizarlo ir a contarle algo así al resto por ya era gritar qué más podíamos hacer pedimos auxilio se pidió auxilio en varias ocasiones esos libio hasta final de curso igual plantearnos contárselo a mis padres pasto a poco podíamos pero tampoco queríamos invitarán a sentar infierno que debíamos pues de infierno no lo sea salir

Voz 1693 27:00 Gil Sáez canónica e investigador de la pederastia dentro de la Iglesia católica explica los errores en el protocolo de actuación en caso de abuso sexual que maneja la Conferencia Episcopal

Voz 25 27:10 el protocolo es del año dos mil diez está redactado de tal manera que ha no sólo se pone en duda la denuncia de la víctima sino que se protege más al agresor que la víctima no se protege más a la institución

Voz 1693 27:26 el califica de insuficiente la respuesta que la Iglesia española está dando a los casos de pederastia

Voz 17 27:33 los deportes en Hoy por hoy

Voz 0858 27:40 en la primera jornada de la Champions el Barça le pasó desde luego por encima el PSV y el Atlético Madrid registró una vital victoria Monaco Sampe

Voz 1161 27:47 si se quiere el Barça esta Champions después de otras temporadas en blanco la quiere Messi que ayer se volvió a destacar con tres goles al PSV para junto a despachar los holandeses un cuatro cero dos

Voz 1727 27:54 su visita al Camp Nou arranca la competición con aves

Voz 1161 27:57 ahora contundente el hattrick de Messi Valverde

Voz 26 27:59 no se casa hat trick en su carrera convierten algo extraordinario pues bueno algo rutinario no para cualquiera es meses tres goles un día en un partido y desbordado esto estamos en marcas no ven tu caseras

Voz 1161 28:14 la nota negativa Umtiti con su expulsión el Barça es líder del grupo junto al Inter de Milán que se impuso en los últimos minutos dos uno al Tottenham en la próxima jornada tocarán Barça PSV Inter de Milán y buen excelente arranque del Atlético de Madrid en Mónaco Vitoria uno dos remontaron Diego Costa Jiménez el gol inicial de los monegascos en un campo que estaba casi impracticable pero el mal estado del césped lo reconocía Rodri

Voz 0456 28:32 el primer partido de grupos hemos ganado creer

Voz 27 28:35 por tantísimos el partido en un grupo es es importantísimo y luego con todas las adversidades que son los que nos han metido un gol un poco raro una mezcla de fallos si rechaces no ir no es fácil remontar un partido así el terreno juego estaba bastante mal de era complicado darle sentido circula el balón

Voz 1161 28:51 lidera el grupo el Atlético junto al Dortmund también se impone a uno cero uno en este caso al Brujas en la próxima jornada al digo brujas y Dortmund Mónaco hoy sigue la primera jornada con el resto de grupos y debuta el campeón el Real Madrid recibe a la Roma en el Bernabéu primer partido europeo de los blancos sin Cristiano Ronaldo el capitán Sergio Ramos advierte que ya hay que pasar página

Voz 1896 29:09 crisis ha marcado una época y un los maravilloso en el Madrid y ha batido practicamente todos los récords Si como hemos dicho anteriormente no he pasado ya no podemos vivir de lo que hizo que Cristiano el Madrid empieza de cero todas las temporadas

Voz 1161 29:25 se luego si bajan los blancos sólo pierde Pastor en los italianos se retrasará el colegiado holandés Kuipers y precisamente Cristiano Ronaldo vuelve hoy a España debuta en la competición europea en su con visitando Mestalla al Valencia llega la Juve con hambre después de muchos años sin tocar trofeo y hace unos días ya avisaba Cristiano

Voz 28 29:40 tenemos un grupo muy difícil empieza la competición que más me gusta ojalá que tener mucha suerte la Juve está moda ansiosas de pensar y hacer el mejor

Voz 0456 29:49 son baja en el Valencia hay por lesión arbitraje el colegiado alemán Bridge

Voz 0858 30:02 seis y media cinco y media en Canarias la ministra de Transición Energética Teresa Rivero explicará hoy en el Congreso las medidas del Gobierno para intentar frenar el subidón del precio de la luz justo en el día en el que la electricidad está máscara la luz vuelve a marcar hoy un nuevo récord anual setenta y cinco euros noventa y tres céntimos el megavatio hora y encadena ya once días consecutivos de subidas además según cuenta esta mañana el diario Cinco Días el Ministerio de Hacienda discrepa con la ministra Rivera sobre qué rebaja se puede aplicar a los impuestos selecta

Voz 29 30:34 eh

Voz 0858 30:38 y es noticia de esta noche en el Congreso ese atajo legal con el que el Gobierno va a intentar sacar adelante los Presupuestos Generales del próximo año Se trata de una enmienda que permitiría reformar la Ley de Estabilidad este movimiento deja al PP que tiene mayoría en el Senado sin la capacidad de veto a las cuentas del Ejecutivo esta mañana además Pablo Casado le va a preguntar a Pedro Sánchez lo mismo que el ahora presidente le planteó a Mariano Rajoy en la moción de Zhang

Voz 30 31:02 al que más tiene que pasar señor Rajoy para que entienda que su permanencia al frente de la presidencia del Gobierno es dañina y es un lastre no solamente para el país sino también para su propio partido

Voz 0858 31:13 el de hoy será el segundo cara a cara de Sánchez y casado en la sesión de control al Alvear más cosas un juez madrileño no ve impedimento en que Ignacio González recupere su puesto de funcionario en el Ayuntamiento de la capital como ya había solicitado el ex presidente de la Comunidad de Madrid que está imputado recordamos por el caso Lezo según cuenta el diario El Mundo el Consistorio de Carmena había preguntado a la justicia Si González tenía algún tipo de inhabilitación para volver al Ayuntamiento al Ayuntamiento y la justicia ya ha respondido que no hoy además Pedro Sánchez el presidente de gobierno va a visitar el museo Del Prado después de que el Gobierno haya aprobado una partida de cuarenta millones de euros para ampliar una de las pinacotecas más importantes del mundo esa cantidad que se va a invertir en cuatro años va a permitir que el Prado gane dos mil quinientos metros cuadrados de espacio para nuevas exposiciones vive el exterior ambas Coreas Mundi de Nicky ahora las Coreas acaban de firmar una declaración conjunta por la que Kim Jong un se ha ofrecido a desmantelar su central nuclear de ensayos y Estados Unidos cumple con las medidas que pactaron en Singapur por cierto Kin Jong-il será convertir en el primer líder con norcoreano en visitar Seúl la capital de Corea del Sur déjate Teresa Serrano buenos días

Voz 31 32:33 a esta hora en Madrid tráfico ya intensos de entrada a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz y la A42 hay en Getafe en La Rioja cortada la Nacional ciento once pronazi ente en Torrecilla de Cameros en problemas también por inundaciones en varias calzadas por las lluvias de las últimas horas en Albacete la CEM XXXII cero nueve Figueruela la AB doscientos cuatro en Casas Ibáñez en Sevilla la S noventa y dos noventa y uno e va Dolomitas dos A en hacia Puente Genil en Murcia en Arsenal la R M B B10 y el Lugo tengan precaución hasta ahora pero por la niebla en la ocho a su paso por Mondoñedo

Voz 32 33:23 con Hoy por hoy nuestro contestador automático donde Marca El Mundo veintiuno cinco veintidós
sí sesenta cuéntanos lo que quieras

Voz 32 33:23 con Hoy por hoy nuestro contestador automático donde Marca El Mundo veintiuno cinco veintidós

Voz 5 33:31 sí sesenta cuéntanos lo que quieras

Voz 23 33:38 una ley en ediciones

Voz 1727 33:41 los machos

Voz 23 33:43 ahora

Voz 5 33:55 estimas tienen Caiwza

Voz 1292 33:57 el vídeo de vivir la vida y la actualidad

Voz 5 34:02 hoy viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 16 34:10 Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 33 34:14 ah

Voz 5 34:19 por la radio es el elefante yo presidente USA

Voz 0706 34:24 yo la comparaba SVA habrá catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 5 34:27 los escolares

Voz 34 34:30 para no caben en la boca

Voz 5 34:32 digo eso para ligar constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana con lo que no puedo gracias hoy el padrino yo tengo una amiga que nosotros somos La Ventana con Carles Francino Cadena SER escuchar a la carga para contraatacar

Voz 35 35:11 está plomo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de grabar me me barrunta yo mil millones de descargas

Voz 36 35:22 sí

Voz 0527 35:26 tengo Being

Voz 1727 36:20 son las seis y treinta y seis las cinco y treinta y seis en Canarias comenzamos hoy en Madrid

Voz 2 36:29 con este sonido que sobresaltó la tarde de ayer el del dispositivo de los servicios de emergencia ante el hotel Ritz en pleno centro

Voz 1727 36:36 la capital de España un trabajador muerto once personas más trabajadoras también heridas dos de ellas de gravedad así termina el derrumbe de los forjados de las obras de rehabilitación del edificio Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 36:49 buenos días una tras otra las seis plantas del edificio han ido derrumbándose hasta aquí una masa de forja de ladrillo Se ha estampado contra el suelo del patio interior el trabajador muerto de cuarenta y dos años nacido en Costa de Marfil quedaba atrapado entre los escombros sin poder escapar como se han conseguido sus compañeros este su testigo

Voz 0456 37:04 estábamos trabajando y de repente

Voz 4 37:06 te ha salido escuchado un estruendo hemos sabido ver qué pasaba porque también hemos escuchado un montón de ambulancias Si estaba acordonar el rival yo un estruendo bastante bastante borrador

Voz 1275 37:17 en el Ritz siguen trabajando los bomberos y los servicios municipales los dos heridos graves de cuarenta y uno y treinta y un años están en el hospital con varios traumatismos

Voz 1727 37:24 el Cantabria está de luto de luto oficial por el asesinato de la golfista Cecilio Celia Barquín en Estados Unidos la familia de la chica siga aquí en España a la espera de que las autoridades autoricen la repatriación del cuerpo Fermín Mier buenos días

Voz 5 37:40 qué tal Pepa muy buenos días

Voz 1727 37:42 a la familia de Celia Barquín está en contacto con

Voz 1161 37:45 las autoridades españolas en Estados Unidos le han recomendado les han recomendado que permanezcan aquí a la espera de iniciar los trámites para la repatriación la familia rotos de dolor pedía ayer respeto la vivienda en la que residen los padres y el hermano de serlo

Voz 39 37:59 sí ahora mismo estamos bastante destrozados toda la familia intentando asimilar un poco lo que ha sucedido pedimos un poco de intimidad para sobrellevar estos días que están siendo bastante duras las

Voz 1161 38:11 el plato de la joven ha conmocionado a toda Cantabria y al mundo del deporte del golf en particular más de trescientas personas se concentraban ayer en Puente San Miguel en señal de duelo y de repulsa por el crimen y todos absolutamente todos coinciden en el carácter abierto en la fortaleza en la alegría de esta chica que consiguió dejar huella en quienes la conocieron el presunto autor del crimen un joven de veintidós años con antecedentes ha sido detenido se enfrenta a una condena de cadena perpetua la policía de Iowa ha informado de que atacó a Celia mientras entrenaba en el campo de la universidad ya se defendió pero el atacante acabó con su vida de bares

Voz 1727 38:44 es una tragedia un abrazo Fermín

Voz 1161 38:46 el

Voz 1727 38:49 vamos ahora a Cataluña para hablar de dos asuntos bien diferentes de expedientes académicos y de Cultura empezamos por lo primero Frederic Vincent bon dia

Voz 2 38:58 sí hola buenos días la líder de Ciudadanos en el año

Voz 1727 39:01 elemento de Barcelona se llama Carina Mejías ya ha tenido que dar explicaciones porque él su currículum en la web del Ayuntamiento constan un máster y un posgrado que en realidad no tiene y que dice ella

Voz 0706 39:12 pues ella le echa la culpa a un antiguo colaborador un ex colaborador que según ella tenía que entregar sus datos académicos al Ayuntamiento y aquí hubo lo que Ciudadanos califica de error terminológicos lo que decidieron ayer lo que dijeron ayer en nota de prensa este error según Mejías llevó a añadir en el currículum del Ayuntamiento un máster en Derecho de fundaciones que en realidad un curso de extensión universitaria y un posgrado de administración concursal que en realidad a un seminario Mejías insiste pues eso que es un error dice que la prueba es que estos cursos no aparecen ni en la web del partido ni en su Linkedin los como les sin embargo ya le piden que dimita

Voz 1727 39:43 además los teatros catalanes dicen que la situación política les está pasando factura en la recaudación que es la responsable de la bajada de un siete por ciento de espectadores y un nueve por ciento de bajada de ingresos durante la temporada pasada Freddie Mac

Voz 40 39:58 sí una caída de seis millones de euros en los ingresos de de los teatros pero fue una caída especialmente acentuada el año

Voz 0706 40:03 basado en otoño en octubre y en noviembre esa esa que estas ansias da da inestabilidad da intranquilidad que tengo la sensación de inestabilidad intranquilidad que hemos bebido con que hemos vivido como sociedad se traduce siempre en el teatro asegura la presidenta de la Asociación de teatros de Cataluña Orfila esta pasada noche por cierto ha presentado la nueva temporada teatral mensaje era que se espera que sea una temporada más tranquila vayan al teatro hasta luego Freddie hasta luego Pepa

Voz 41 40:34 no me como ninguno de muchos saben me dado lugar sin duda

Voz 2 40:46 ya a las siete menos veinte las seis

Voz 1727 40:48 menos veinte en Canarias abrimos la Mesa del Mundo en Rumanía uno de los pocos países de la Unión Europea que toda vía prohibe el matrimonio igualitario lejos de intentar cambiar la situación quiere asegurarse de que siga siendo así el país celebra un referéndum para cambiar la Constitución y cerrar la puerta definitivamente al matrimonio

Voz 0706 41:08 sexual hay daba buenos días buenos días el país mayoritariamente cristiano ortodoxo con una población de diecinueve millones de habitantes someterá a votación popular cambiar la definición constitucional de matrimonio de unión entre dos personas para que conste como unión entre un hombre y una mujer eliminando así cualquier posibilidad legal para que una pareja gay pueda casarse en el país así lo ha anunciado la primera ministra socialdemócrata y cada ciudad corta

Voz 42 41:30 a la Romaní a Addis la consulta que

Voz 0706 41:33 será los días seis y siete de octubre se realizará después de que organizaciones religiosas y conservadoras reunieran tres millones de firmas para exigir esa reforma de la Constitución va aminora este referéndum nueva está en contra de las minorías sexuales tal y como especulan algunos sino que es el efecto de una petición ciudadana ha dicho la portavoz de un gobierno que ante el riesgo de que la baja participación en la consulta anule el resultado Se necesita un treinta por ciento de votantes para que sea válido ha decidido ampliar el plazo para votar a dos días

Voz 1292 42:02 vamos ahora a Portugal a nuestros vecinos les va a ser muy difícil esta mañana coger un taxi porque hay huelga en el sector contra la ley la norma que hace liberal el alquiler

Voz 1727 42:20 de coches con conductor ha puesto en pie de guerra a los taxistas corresponsal en Lisboa Aitor Hernández

Voz 0456 42:26 este miércoles los taxistas lusos están de huelga para protestar contra la llamada ley Uber que regulariza los servicios de vehículos de alquiler con conductor en Portugal aunque la ley inicialmente aprobada por el Parlamento fue vetada por el presidente portugués su texto definitivo fue promulgado este verano y estableció una tasa del cinco por ciento sobre el importe del servicio que las plataformas tiene que pagar al Estado el boom del turismo en Portugal ha hecho del país vecino un mercado atractivo para plataformas como la norteamericana Over la española y la zona taxi Fay la franco-alemana sociedad prive que acaba de cómo SER sus operaciones en tierras lusas los taxistas se han mostrado furiosos con los políticos que promovieron la ley varios de los cuales han recibido amenazas de muerte esta tarde la Policía lusa tomará medidas especiales en torno al Parlamento

Voz 8 43:12 donde estaba prevista la manifestación del colectivo

Voz 0527 43:20 ese momento en el que ves que otra vez te han vuelto a cobrar de más y tuvo otra vez a reclamar ellos otra dice escurrir el bulto

Voz 17 44:47 a tu de chachachá de Kong

Voz 8 45:33 yo corro Casado quiere ser Aznar dice esta mañana el ojo buenos días Pepa lo peor de pío pío maleducado su cuarto de barrio pijo

Voz 1100 45:45 si tan siquiera molestaban Android a sus arrebatos de inciertos lo malos de José María Aznar es que miente pero no sólo lo hizo ayer que en estos tiempos su figura no pasa de ser un triste recuerdo un fantasma ridículo un espectro perdido en su propio vídeo Grama es que lo practicó a conciencia el presidente ir con toda la boca tiene otra cosa sino hizo el entonces presidente del Gobierno el once de marzo de dos mil cuatro los días posteriores con los terribles atentados de Atocha que consiguiera doscientos muertos

Voz 8 46:21 hicieron un refrenar en su nuca carreras de acumulación de mentir

Voz 1100 46:24 las una tras otra COI después de todo lo que sabemos de Gürtel de las fotos de Correa y El Bigotes en aquella estrambótica boda del es coreada de sus tesis manejes con amigos y conocidos incluso de lo demuestra de unas sentencias judiciales Aznar quiere zafarse de su responsabilidad en la corrupción institucional del PP dice Pablo Casado o que en algún espejo de su casa debe intentar copiar las poses desafiantes de suma esto no que estaba orgulloso de don José María tal para cual que si malo era el original

Voz 0527 47:00 ya me dirán cómo saldrá el calco máster disparado

Voz 20 47:03 el ojo izquierdo

Voz 11 47:10 ayer

Voz 1727 47:11 Nos recomendaban ustedes Juego de Tronos yo que preguntamos por la comparecencia de Aznar da ni tenemos otra serie muy

Voz 45 47:19 buenos días hola buenos días Alberto desde Valencia pues hoy me voy a estrenar con el tema de José María Aznar yo considero que personajes despreciables

Voz 46 47:29 a ver como por ejemplo Frank Underwood de House Oscar de la serie House of cards pero luego está José María Aznar como se puede mentir tanto en tan poco tiempo es increíble un saludo buenos días

Voz 0456 47:41 un beso Alberte bienvenido hola buenos días Pepa soy Félix desde Gijón vamos a su chulería su arrogancia su falta de humildad suma Card Riis me pareció insoportable me pareció vejatorio hacia hacia el pueblo español no ya por lo que dijo que bueno sino las formas que empleo nos da una muestra de qué clase de políticos tenemos

Voz 1727 48:06 gracias Félix de qué clase en griego

Voz 47 48:09 Coruña no creo que nadie se merece esta clase política que tenemos independientemente de que haya muy buenos políticos en este país que los hay no merecemos esta clase política ni estos partidos políticos se me pasó por la cabeza montar una tienda montar una tienda de botas de cowboy no porque me recordará esos tiempos convulsos que también sino porque viendo las preguntas viviendo de respuestas parecía una peli de indios y vaqueros indios que de vaqueros hay muchos Rufián en la politica

Voz 0456 48:38 trazas buenos días buenos días Adán