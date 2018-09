Hoy por Hoy (19/09/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno qué tal está muy buenos días la crónica de este miércoles diecinueve de septiembre se escribe a la vez

Voz 1161 00:29 con un ojo en el pasado yo no tengo que probar ninguno

Voz 2 00:32 inocencia

Voz 1161 00:33 por eso no tengo que pedir perdón de nada Icon otro ojo en el futuro

Voz 3 00:37 el Gobierno tienen una una voluntad clara e inequívoca de presentar sus presupuestos a finales de noviembre

Voz 2 00:42 sobre el pasado todo el mundo conoce que ustedes han recibido financiación de Maduro que el régimen de los ayatolás de verdad no conocía usted al señor Correa usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España es que se que usted usted familiarmente ha pasado por unos momentos es difícil este es el ex presidente de mi país la imagen patética que acaba usted heredar en esta comisión es una mala noticia para mi país escribe usted sobre

Voz 1727 01:07 el pasado ese Aznar que ha acudido al Congreso soberbio y crecido arropado por el nuevo PP de Pablo Casado y que negó la evidencia de la corrupción sistémica en el Partido Popular y contraatacó arremetiendo contra quienes le preguntaban sólo Pablo Iglesias le hizo perder los papeles a las nueve hablamos con el líder de Podemos y sobre el futuro la noticia que saltaba esta noche y que puede despejar el camino para que el Gobierno de Pedro Sánchez consiga aprobar su presupuesto y consiga por tanto agotar la legislatura el grupo socialista ha encontrado un vericuetos legal para sortear por la vía rápida el veto de la mayoría absoluta del PP en el Senado un veto que según la diputada socialista Patricia Blanquer fue una estratagema del PP para compensar su minoría en el Congreso

Voz 4 01:56 son el anterior ministro de Hacienda del Partido Popular quiso hacer valer su mayoría absoluta en el Senado para asegurarse de manera partidaria mantener la capacidad de decisión ante una cámara baja cada vez más fragmentada ir hoy esto Señorías de manera torticera

Voz 1727 02:14 asegura el Gobierno que el atajo que ha encontrado y que va a emplear está avalado por el Tribunal Constitucional en situaciones anteriores y Albert Rivera el líder de Ciudadanos ha escrito en Twitter ya esta medianoche que se trata de un fraude

Voz 2 02:33 es miércoles como les decía diecinueve VII

Voz 1727 02:35 abre y hoy volvemos a batir un récord en el precio de la luz esta tarde sabremos qué piensa hacer el Gobierno para frenar esa escalada porque la ministra de Transición Ecológica lo va a contar en el Congreso y otra ministra Margarita Robles la responsable de Defensa

Voz 5 02:50 me siento con las armas absolutamente respaldado por él

Voz 1727 02:54 presidente del Gobierno

Voz 5 02:55 por el proyecto que define la actuación del Gobierno

Voz 1727 02:58 para el Ministerio de Defensa es un caso cerrado niega sentirse desautorizada porque hoy la Comisión de ministerios que autoriza la venta de armas va a ratificar el envío de las bombas a Arabia Saudí que ella intentó para

Voz 2 03:12 Channel Channel

Voz 1727 03:15 quien ha dicho es Donald Trump insistiendo en que China estaba ganando la guerra comercial y que por eso la imponen nuevos aranceles y China responde al ataque anunciando a su vez nuevas sanciones comerciales a Estados Unidos en Alemania

Voz 6 03:29 en en Venezuela es hijo Ángel G

Voz 1727 03:32 R en falso de la crisis de Gobierno por el jefe de los espías que negó la violencia xenófoba Merkel lo cesa así como le pedían sus socios socialdemócratas pero coloca al cesado como secretario de Estado como le pedía su ministro del Interior el ultra Se Hofer la policía investiga si el asesino de la golfista española Celia Barquín intentó violarla porque él mismo le había contado previamente un vecino que quería violar y matar a una mujer esta noche ha estado en El Larguero el director técnico de la Federación Española

Voz 7 04:03 Nacho Gervasio era una jugadora la trabajadora una ética de trabajo brutal con una inteligencia astucia y sobre todo una gran determinación extraviados en sus comunidades en su forma de trabajar de su forma de hablar en torno a decir las cosas que verdaderamente ella iba a llegar estaba convencida

Voz 1727 04:20 su pueblo Puente San Miguel en Cantabria está de luto oficial hasta el viernes no se sabe todavía cuándo se podrá repatriar el cadáver y en deportes el Madrid disputa desde hoy su primera Liga de Campeones en Ronaldo Sampe primera temporadas en el portugués después

Voz 1161 04:35 hace nueve años defiende desde el campeonato con la llegada del Bernabéu de la Roma El verdugo la pasada temporada del Barça precisamente hoy vuelve a jugar en España el propio Cristiano Ronaldo a la misma hora a las nueve de la noche visitará al Valencia en Mestalla con la Juventus de Turín Real Madrid Valencia esperan debutó como hicieron ayer Barça y Atlético Madrid con una victoria la del Barça cuatro cero al PSV con hat trick de Leo Messi y otro de de ley remontada del Atlético uno dos en Mónaco con goles de Diego Costa y Jiménez

Voz 8 05:00 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días se quedan dos jornadas con muchas horas de sol pero tormentas durante la tarde a partir del viernes y sobre todo el fin de semana la mejoría va a ser evidente estará presente en la mayor parte del tiempo no esperamos que lleguen borrascas chubascos durante la mañana en Baleares durante la tarde en toda la mitad oeste en puntos de montaña localmente en zonas costeras algunos chubascos intensos pero en la mayor parte del país ir haciendo mucho sol con temperaturas prácticamente idénticas a las de ayer

a las siete y cinco en las seis y cinco en Canarias

Voz 1727 06:34 hay tanta actividad en el Congreso que unas noticias se comen a las otras porque anoche también se votó la moción de Ciudadanos para eliminar el aforamiento de los políticos no sirve más que como declaración de principios pero era el primer examen para conocer qué apoyos puede tener la reforma constitucional que pretende el Gobierno la política española está tan cruzada que anoche el PSOE votó con PP y Ciudadanos y los socios del Gobierno votaron por otro lado Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 07:02 buenos días la moción salió adelante sin votos en contra con el sí del PP PSOE y Ciudadanos y la abstención del resto de grupos

Voz 12 07:08 hay que suprimir los aforamientos sobre todos los casos de corrupción política que es donde se produce el problema yo les pido que si vamos a ir a reformar la Constitución lo hagamos de verdad

Voz 0393 07:17 el PP pide más tiempo para afrontar la reforma con garantías y otros como Unidos Podemos y el PNV exigen acabar con la inviolabilidad del Rey Joan Baldoví Compromís

Voz 7 07:24 por quién no hacen como los países avanzados y lo dejan en cero

Voz 0393 07:29 ni para nadie estos grupos piden también eliminar todos los aforamientos y Unidos Podemos someterlo a referéndum cuestiones que rebasan lo que plantea el Partido Socialista

Voz 13 07:37 hoy hay sesión de control al Gobierno en el Congreso y tendremos las primeras reacciones a ese atajo que el Gobierno ha encontrado para aprobar el presupuesto de momento Rivera habla de fraude veremos que dicen lo demás aunque será difícil que la conversación la discusión supere la tensión que ayer vimos en la comparecencia de Aznar en la comisión que me

Voz 1727 07:56 siga la financiación de su partido con

Voz 13 07:58 aspecto de bronca tabernario en muchos momentos

Voz 2 08:02 a preguntas como siempre tiene usted vergüenza pues este es el representante de un partido golpista y que además de eso tiene a sus representantes en prisión le pido que no sea tan duro con su propio partido solamente que ver su sola mención los micrófonos el micrófono pero que me llame golpista hacia estas eh

Voz 14 08:20 era en los mejores páginas del Parlamento

Voz 2 08:22 la sede del histrionismo no siga pues hombre

Voz 14 08:25 en este tono del debate

Voz 1727 08:32 la mirada esta mañana de Montserrat Domínguez buenos días hace un par de meses el ex presidente del Europarlamento Martín Schulz alertaba contra la brutalidad del lenguaje en la política decía que así se quiebra el respeto y la dignidad que son pilares de la idea de Europa me imagino el espanto de Schutz se hubiera asistido ayer a la actuación del ex presidente Aznar en el Congreso y a su áspero encontronazo con un rugía han desatado Iglesias más contenido el fondo no dio para mucho porque Aznar no sólo negó la caja b del PP sino la propia existencia de corrupción ir reescribió así una sentencia judicial que le ha costado el Gobierno a su partido cierto es que ningún diputado le puso en aprietos con sus preguntas más propias de un rifirrafe político que de una comisión de investigación y así se fue Aznar encantado de haberse conocido amagando con volver pero las formas viejos y nuevos políticos compitiendo a ver quién es más macarra más bronco más chulo no socorro me temo que la brutalidad del lenguaje se ha instalado también en nuestro Parlamento

Voz 16 09:41 a las siete y diez las seis

Voz 13 09:44 diez en Canarias

Voz 17 09:46 el subirnos

Voz 13 12:16 hoy hay cumbre informal de la Unión Europea y el Brexit puede eclipsar el asunto de fondo que sigue siendo la inmigración que posición defenderá nuestro país corresponsal comunitaria Griselda Pastor España es reclamará en Salzburgo un sistema de reparto solidario imprevisible un sistema permanente que evite la tensión actual frente a los desembarcos e intentará también evitar que el despliegue de los diez mil guardacostas que propone Bruselas se convierta en una obligación lo que tenga que aceptar tanto si quiere como sino cualquier país cuando Bruselas decide intervenir es el punto difícil de la propuesta con la que las instituciones desean evitar reabrir las peleas internas sobre la inmigración buscando conseguir una especie de pausa o tiempo muerto imprescindible para Angela Merkel y sus socios de Baviera que en cuatro semanas tienen que volver a medirse contra la ultraderecha en las elecciones regionales de Baviera

Voz 1727 13:15 por si quedaba alguna duda de dónde están los verdaderos socios europeos de Donald Trump traducción ocho donde hija madre que paga Donald Trump eh porque el presidente de Polonia de visita en la Casa Blanca pidiendo a Estados Unidos que construya una base

Voz 13 13:30 militar permanente en su país para plantar cara a Rusia se compromete a llamarla for trampa aquí en España la justicia condenado a tres años de cárcel a un policía que utilizó la base de datos policiales para espiar a su ex pareja a agente de la Policía Nacional ella también averiguó va por ejemplo con ese método en qué hoteles se hospedaba y con quién víctima condenado siguen trabajando a día de hoy en la misma comisaría de Madrid Alberto

Voz 0055 14:02 Pozas según la sentencia de la Audiencia de Madrid de la gente estuvo espiando a su ex durante nueve meses consultó hasta XXXVII veces en que hoteles estaba esperando para controlar sus movimientos usó además esa información para hostigar a la mujer agente de policía también pero en el servicio de atención a las víctimas de violencia de género con más de cien páginas de mensajes un delito de revelación de secretos de acoso que le cuestan tres años de cárcel y una orden de alejamiento de quinientos metros una orden que por ahora no se ejecuta según fuentes del caso víctima y acusado siguen trabajando en la misma comisaría de Alcalá de Henares en departamentos distintos pero compartiendo jornada laboral el tiene abiertos dos expedientes disciplinarios la sentencia no es firme ha sido recurrida según el régimen disciplinario de la policía un agente podrá ser apartado del servicio cuando sea condenado por sentencia firme

Voz 8 14:46 y una cosa más sobre el acoso escolar según la funda

Voz 13 14:49 son ganar el número de casos de acoso en los colegios

Voz 8 14:51 se ha reducido a la mitad en el año dos mil diecisiete se ha reducido sí pero fueron más graves violentos y frecuentes María Manjavacas la foto de la acoso escolar en dos mil diecisiete deja un dato bueno se ha reducido más de un cuarenta por ciento debido a la mayor sensibilidad social y a la implicación de profesores y administración pero deja otro dato muy preocupante ha aumentado la violencia la gravedad y la frecuencia del maltrato que deriva en la mayoría de los casos en depresión y ansiedad Benjamín Ballesteros ex director de programas de la Fundación Anar

Voz 24 15:21 cuenta por ciento de las personas sufrieron problemas de carácter psicológico himno es reseñable el porcentaje de casos que tenemos con auto lesiones con intentos e ideación suicida

Voz 8 15:33 una tercera parte de las víctimas no lo cuenta a sus padres y los que lo hacen tardan más de un año en pedir ayuda el acoso se ceba con el diferente en la Edad Media hasta los diez años para el acoso presencial los trece para el ciberbullying que sufren más las chicas el catorce por ciento ha cambiado de centro escolar una medida que no se ha mostrado eficaz para acabar con el acoso

Voz 6 18:47 terminamos de escucharles sobre la comparecencia de Aznar India cepo de Castellón ayer volvió el inefable el impresentable el de las armas de destrucción masiva el estamos trabajando en ello con la fuerza de las mentiras del 11M de vida que una organización de derechas la convirtió en una banda criminal el que no pudo mentir nos a todos los españoles y sigue haciéndolo el que esperemos que no volvamos a Cabezas nunca desde el Puerto de Santamaría Joaquín una verdad creen

Voz 30 19:16 en su lenguaje más parece es

Voz 6 19:19 ella callejera que que el presidente del Gobierno

Voz 30 19:21 en fin yo todavía hay gente que lo apoya a Margaret

Voz 6 19:24 Barcelona le dio pena a a porque no saca nada

Voz 1449 19:26 cero y segundo por el hecho de que el nivel de preparación de las preguntas y por supuesto de las respuestas parece como si no se hubieran preparado que personas tenían ya

Voz 1727 19:37 una sentencia firme quiénes no vamos que

Voz 1449 19:40 eh Miguel Ángel la persona que está mejor informada de la Cadena SER de todos los dos procesos les podría haber dado mil vueltas a todos haciendo preguntas y Miguel Aranjuez

Voz 31 19:48 cada vez que se debe una comparecencia

Voz 32 19:51 el que según tribuna lo o algo así similar siempre le recuerda las misma canción vamos a contar mentiras tras la vamos a contar mentiras

Voz 31 20:06 con bueno

son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 33 20:16 en Hoy por Hoy Madrid

Voz 6 20:19 Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:20 qué tal buenos días con dieciocho grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía is subiendo aumentan las temperaturas esta tarde los termómetros van a llegar a los treinta

Voz 6 20:28 el trabajador fallecido y once heridos

Voz 1275 20:30 también trabajadores es el saldo que deja el derrumbe ayer por la tarde en las obras del hotel Ritz en pleno centro de Madrid se vino abajo el forjado del inmueble se llevó por delante el andamio donde estaban los obreros dejó un amasijo de escombros del que sólo algunos pudieron escapar la constructora ha abierto una investigación mientras que los bomberos van a seguir trabajando en el edificio Alfonso Ojea

Voz 1161 20:51 un muerto y once heridos este es el resultado final del colapso de gran parte de la estructura del hotel Ritz que lleva de reformas desde la primavera pasada una tras otra las seis plantas del edificio han ido derrumbándose hasta que una masa de forjado y de ladrillo Se ha estampado contra el suelo del patio interior el fallecido nacido en Costa de Marfil quedaba atrapado entre los escombros sin poder escapar como sí lo han logrado sus compañeros de tajo los bomberos de la capital lo localizaban la juez de guardia autorizaba su rescate para certificar el fallecimiento Eugenio Amores es el jefe de los bomberos de Madrid

Voz 0617 21:22 ha autorizado a sacarle de hemos lleva una zona asegura el juez ha venido hace un momentito ya sale de procedido a levantar el cadáver ahora vamos a acompañar a todos los trabajadores a que puedan recuperar de las zonas de taquillas todos sus enseres

Voz 6 21:36 ya ha quedado abierta la investigación judicial

Voz 1161 21:39 la que colabora directamente la Policía Municipal

Voz 1275 21:41 Manuela Carmena la alcaldesa de Madrid lamentaba ayer este accidente laboral en el Ritz que ocurrió poco después de que ella abandonara el hospital tras el accidente doméstico que sufrió el lunes por la noche de momento no hay fecha para el debate sobre el estado de la ciudad que se tuvo que aplazar ayer por la hospitalización de Carmena Marta Higueras es la primera teniente de alcalde obscena

Voz 18 21:59 muchísimas ganas de MSF llevan

Voz 34 22:03 tiene que guardar reposo pero no es un reposo de cama en el que a salir

Voz 2 22:07 pero efectivamente que

Voz 34 22:09 que vamos lo tiene tiene que hacer vida normal tranquila

Voz 1275 22:12 el pleno podría celebrarse a finales de este mes miércoles diecinueve de septiembre más noticias en titulares con Rafa la justicia determina que Ignacio González puede volver a ocupar la plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid el juez no encuentra impedimento legal para que lo haga a pesar de su imputación en el caso Lezo y su paso por la cárcel el ex presidente de la Comunidad de Madrid se encuentra en excedencia desde mil novecientos noventa el gallinero será desmantelado entre el veinticinco y el veintisiete de septiembre y las familias que viven allí serán realojadas Ayuntamiento Comunidad firmaban ayer un convenio por el que se destinarán tres coma ocho millones a la adquisición de viviendas para el realojo un incendio en una galería subterránea de San Sebastián de los Reyes ha provocado que dos mujeres fueron atendidas anoche por el SUMMA por inhalación de humo hasta al lugar tuvieron que desplazarse siete dotaciones de bomberos fieles deportes el Atlético de Madrid estrenó anoche en la Champions con remontada uno dos en Mónaco con goles de Diego Costa Jiménez esta noche el Real Madrid recibe la Roma en el Bernabéu en su primera edición sin Cristiano Ronaldo tras nueve temporadas un dispositivo de trescientos sesenta efectivos velarán por la seguridad del partido siete y veintitrés minutos de la mañana vamos de nuevo las carreteras de Teresa Serrano buenos días

Voz 35 23:29 buenos días a esta hora el madrid estamos pendientes de dos accidentes y los dos el sentido entrada a la capital uno en la A cuatro en Valdemoro en esa carretera de Andalucía bastante congestionada ya antes de ese accidente además en la A dos en Torrejón de Ardoz persiste otro accidente en sentido entrada también a la capital madrileña por lo demás en los accesos habituales los más madrugadores ya están prácticamente todas las arterias principales de entrada a la capital con congestión y también en la M40 de Vallecas a Coslada sentido norte en Pozuelo en los túneles del Pardo sentido alguno

Voz 1275 24:00 en la capital como despierta el tráfico esta mañana pantallas Margarita Pérez buenos días

Voz 36 24:04 hola buenos días eh destacamos las obras que se realizan en la calle del Doctor Esquerdo entre la zona cercana a la plaza de Manuel Becerra corta del carril bus y en los próximos minutos pueden provocar problemas a los conductores que se incorporen desde la prolongación de O'Donnell e incluso como ocurrió ayer en las incorporaciones de la M30 por lo tanto es muy conveniente evitar esa zona de Doctor Esquerdo de hecho ya hay retenciones desde la plaza del Conde de casar por lo tanto Atención obras repetimos nuevamente en Doctor Esquerdo entre el cruce de O'Donnell y la plaza de Manuel Becerra

Voz 1275 24:34 Nos queda la previsión del tiempo meteorólogo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 24:37 buenos días hoy el sol va a lucir durante más horas que en las últimas jornadas básicamente porque durante la tarde ya sólo esperamos algunos nubarrones en puntos de montaña con chubascos muy aislados de manera que más allá de algunas nubes bajas e incluso algunas nieblas que podamos tener a esta hora de la mañana después hará sol con temperaturas parecidas a las de ayer un poco de fresco ahora mismo durante la tarde máximas alrededor de los treinta grados

Voz 0055 25:00 las próximas tardes cada día que pase serán más calurosa

Voz 6 25:02 las

Voz 1275 28:00 siete y veintiocho la Guardia Civil investiga una segunda agresión sexual a una menor en las fiestas de Majadahonda de este pasado fin de semana la primera denuncia se produjo el sábado por la mañana por parte de una chica de catorce tiene más datos Raquel Fernández

Voz 1473 28:14 la segunda denuncia ha sido presentada en el cuartel de la Guardia Civil este lunes por la familia de la chica por la supuesta agresión sexual que aseguró sufrir durante las fiestas patronales de Majadahonda este fin de semana al parecer los hechos se produjeron en las inmediaciones del recinto ferial según fuentes cercanas al caso el mismo día en el que la otra menor denunció la presunta agresión sexual que también está siendo investigada por la juez

Voz 1275 28:37 haría civil está este miércoles se celebra la segunda jornada de declaraciones por el caso de la depuradora de húmero de uno de la alcaldesa de Pozuelo Susana Pérez

Voz 8 28:45 island del ex concejal del PP María

Voz 1275 28:47 no Pérez Germán ahora diputado del Partido Popular en el Congreso en sustitución de Soraya Sáenz de Santamaría la juez de Pozuelo tiene que analizar la situación de Hildman que es aforado

Voz 6 28:56 ayer declararon los primeros imputados

Voz 1275 28:58 delito continuado contra el medio ambiente cada estación tiene su programa cultural y tras los Veranos de la Villa en otoño llega ciudad distrito un programa que esta mañana se presenta el Ayuntamiento de Madrid propone distintas citas culturales de alta calidad en los veintiún distritos de Madrid información de Javier Jiménez

Voz 0887 29:13 las actividades gratuitas y de lo más variadas que entre otras cosas pasan por el único concierto en Madrid de la música familiar de The Pinker Tones o paseos teatrales por el cementerio británico de Carabanchel sin olvidar merendó las literarias en la Cuesta de Moyano un club de baile para mayores en Fuencarral El Pardo o la creación de una opereta del barrio de Villaverde Ciudad Distrito cuenta además con otra pata y es aquella destinada al apoyo del tejido cultural de Madrid artistas y creadores que pueden inscribirse para poder formar parte de la programación si son elegidos por las comisarias del programa

Voz 1275 29:48 diecinueve grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía sigue hoy por hoy en la SER

la seis y media en Canarias

Voz 13 30:00 la seis y media en Canarias

Voz 1727 30:07 comienza el miércoles diecinueve de septiembre con un nuevo récord en el precio que pagamos por la electricidad iban once días encadenando subidas esta tarde la ministra para la Transición Ecológica va a explicar en el Congreso qué quiere y qué puede hacer el Gobierno para frenar esta escalada el diario económico Cinco Días apunta hoy que suma misterio al de Transición Ecológica y el de Hacienda discrepan Sobrequés rebajas se puede aplicar a los impuestos eléctricos esta tarde sabremos en qué queda también hoy en dos portadas las del país y el mundo la noticia que les viene contando la Cadena Ser noticia de esta misma noche Ike El País titula así el Gobierno haya la vía para desbloquear el presupuesto de vamos a preguntar a partir de las nueve a Pablo Iglesias que estarán hoy por hoy pero pero la foto más repetida hoy en todas las portadas es la de José María Aznar si ayer en el Congreso que decido arropado por un PP que vuelva a quererlo

Voz 6 31:01 zifios la sensación de que mi partido me quiere mucho

Voz 1727 31:04 no quiere mucho él negando la mayor la corrupción en su partido Alfonso Armada buenos días

Voz 8 31:10 hola buenos días Alfonso Armada que no me pregunto

Voz 1727 31:13 a ustedes porque se pone poético para hablar de Aznar

Voz 13 31:16 se titula así de la necesidad de mirar a las estrellas y aprender a nadar pues lleva explicaras

Voz 8 31:23 en un minuto mientras el País titula Aznar niega la corrupción del Partido Popular en una sesión tormentosa el mundo muestra en portada los cariñosos cachetes que el ex presidente le propina Pablo Casado en la cara una foto que ilustra titular Aznar exhibe su vuelta al PP con un duro ataque a Iglesias en su editorial el mundo habla de la inutilidad de estas comisiones parlamentarias que derivan como ocurrió ayer en una reyerta partidista en el país ha de ser Aznar Lucia Mendes escribe en el mismo diario la comparecencia llegó tarde para competir en los premios Emmy a los mejores espectáculos televisivos a un lado del ring José María Aznar en el otro la mejor nómina de actores del Congreso Pablo Iglesias Gabriel Rufián Toni Cantó Manuel Jabois en El País le empieza redactar paradójicamente los días previos yo ocurrido hace tantos años que no me he vuelto a casar no por falta de ganas sino porque no me acuerdo de cómo se hace los pasé leyendo las crónicas de la boda de la hija de Aznar dice Jabois en su que en su regreso al Congreso después de catorce años Aznar se concentró en la tarea heroica de presentar sus memorias de runner ni guerra ni caja B sólo una envidiable forma física que no concede implacable ni una cana en este tiempo ha rejuvenecido mientras los demás nos estropea vamos sin remedio

Voz 13 32:34 ya ABC vuelve a la carga en portada con la tesis cesante

Voz 8 32:37 eso sí asegura que la empresa que utilizó Moncloa para defender al presidente acusa al Gobierno de manipulación playa Scan asegura que para lograr un resultado más beneficioso el Ejecutivo utilizo filtros con los que maquilló los porcentajes de plagio en la tesis doctoral el director adjunto del diario Agustín Pery sale en defensa del periodista que publicó la información sobre la tesis de Sánchez en Chicote y la conjura de los medios dice que el linchamiento mediático de su compañero obedece a todo menos a la crítica honesta y que los plagios seguirán estando ahí para escarnio del presidente

Voz 13 33:07 claro que en ABC también hablan hoy del pene de Donald Trump

Voz 8 33:10 sí aunque quién se recrea en la suerte es es Torme Daniels la estrella del porno que admitió el pago de ciento treinta mil dólares para comprar su silencio Store mi dice es posible que fuera el peor sexo de mi vida pero él tenía otra opinión ilegalidades alternativas que ya lo hemos contado

Voz 13 33:26 esta no es una realidad alternativa que sigue

Voz 8 33:28 subiendo el precio de la luz que va lo cuenta la razón la escalada de la electricidad no tiene freno con las tecnologías más baratas muy por debajo de su capacidad de producción la ministra Teresa Rivero forzado a presentar un plan de choque hoy en el Congreso para frenar el alza en síntesis la luz es hoy un cuarenta y seis por ciento más cara

Voz 1727 33:44 el cómo se cuenta el asesinato de la golfista

Voz 8 33:46 Santa Marta Torres en el mundo iba a ser una mañana más para Celia Barquín de veintidós años que se levantó y se fue a jugar al campo con otro gol links en Iowa en cambio su destino cambió al cruzarse con Colin Daniels Richard de unirme de su misma edad acusado de homicidio premeditado asesinato en el hoyo nueve la golfista española recibió cuatro puñaladas cambio de ti precio sabes Pepa cuántas veces se habla de la sonrisa en forma de nombre o de verbo en Ana Karenina la novela de Leon Tolstoi pues no tengo ni idea seiscientas trece veces es la Ventana al alma de los personajes

Voz 1727 34:17 yo quien las ha contado una estupenda traductora Marta

Voz 8 34:20 Errejón que hoy publica en El País uno de esos artículos que cambian el color del día sonrisas ubicadas dice que en dos mil uno se describieron más de dieciocho tipos de sonrisas incluidas las que se esgrimen como máscara Maquiavelo en su tratado de teoría política no aludió a la sonrisa pero en el retrato que Santi Tito Pinto de él está representado con una más misteriosa y perturbadora que la de su compatriota La Gioconda ahora incluso Putin sonríe para seducir inspirar confianza algo que habría sido impensable en sus predecesores dieciocho de tipos de

Voz 13 34:49 sonrisas voy a empezar a contarlas a partir de ahora y una historia conmovedora es lo que cuenta el New York Times

Voz 8 35:02 sí la de dulce una niña de ocho años que protagoniza un vídeo grabado por Guille esa y Angelo Quini que cuenta cómo aprende a nadar estos dos cineastas viajaron a la vida de la Ensenada en el Pacífico colombiano para documentar los efectos del cambio climático en las mujeres de las comunidades indígenas donde la subida del nivel del mar les ha enrarecido el arte de vivir las afro caribeñas de la Ensenada como Betty arboleda se dedican al marisqueo de la piragua una almeja negra Bettino lleva a su hija a ayudarla han la cosecha porque no sabía nadar preso tuvo que cambiar después de que dulce fuera empujada desde un malecón para su fortuna los cineastas pudieron filmar durante tres días las íntimas conversaciones y las emociones de dulce mientras aprendía algo vital a nada hay varias comunidades río arriba han sido arrasadas por el cambio climático y muchos vecinos han tenido que levantar sus casas dos o tres veces en los últimos años por la voracidad de las

Voz 13 35:53 bueno ya voy entendiendo el título que proponía un artículo a partir de la película Haya

Voz 2 35:59 doctora van soy el coronel podría traducir me esto

Voz 8 36:05 sí lo hace Javier de Lucas un jurista ha pesado del cine en Info Libre bajo el título de esperando que el artículo arranca hablando de la película del canadiense Denis Villeneuve que el tiempo dice acabará situando donde merece a la afirmación el físico y matemático hayan Andoni de que la ciencia es la base de la civilización responde la lingüistas Louise Brooks de que en ese lenguaje la base de la civilización el pegamento que mantiene a la gente unida la primera arma que es esgrime en un conflicto a De Lucas le preocupa cuál es el verdadero progreso para a partir del conflicto planteado en mil novecientos Snow entre la cultura humanística en la científica reprocha al ministro de Ciencia y universidades el rutilante Pedro Duque su desatención ante los problemas de las universidades y el papel de las humanidades termina de forma muy hermosa para el el miércoles en medio de la tabla rasa y el ruido que hace la mala política uno su ingenuidad le pediría al ministro que busque el beneficio de las respuestas que vienen de esas otras fuentes de conocimiento que son por ejemplo los textos de ser Simón Bale Jorge Kaymer osas en que alguna vez deje de mirar hacia las estrellas donde está la respuesta lo que somos ya sabe y repare en la condición humana y social real de quienes tratan de conseguir con su esfuerzo el sistema universitario

Voz 13 37:20 lo dicho de la necesidad de mirar a las estrellas y aprender a nadar hasta luego hasta luego

Voz 6 37:27 sí

Voz 45 37:28 señales de humo Alfonso Armada

Voz 1727 37:36 dos obreros siguen hospitalizados graves a esta hora en Madrid tras el derrumbe de un andamio en las obras del hotel Ritz en el que tras

Voz 13 37:43 bajaban otro compañero murió atrapado entre los escombros

Voz 1727 37:47 allí a las puertas del hotel está nuestra compañera de Radio Madrid Virginia Sarmiento buenos días

Voz 3 37:53 buenos días Pepa por el momento no hay movimiento en la zona de obras del conocido Hotel Ritz comienza ahora a caer la luz sobre la fachada las vallas y las lonas donde ayer tenía lugar ese derrumbe que le costaba la vida a un trabajador de cuarenta y dos años nacido en Costa de Marfil que permaneció horas atrapado entre los escombros hasta que los bomberos sólo pudieron rescatar su cuerpo dejaba este accidente también once heridos más dos de ellos continúan graves hospitalizados con varios traumatismos como decías una masa de forjado y ladrillos se desprendía desde la sexta planta hasta el patio interior del edificio los testigos hablan de un estruendo grandísimo la Constructora San José ha iniciado ya una investigación para esclarecer las causas del accidente el ayuntamiento asegura que concedió la licencia de obras con todos los informes necesarios para actuar la reforma integral en todo este edificio

Voz 1727 38:39 tres personas han muerto en la localidad navarra de Case dan una disputa a tiros entre dos familias las víctimas son un padre y sus dos hijos uno de ellos menor de edad y otro padre y otros dos hijos han sido detenidos Radio Pamplona Fernando Nieto

Voz 3 38:54 esto una discusión entre familias de etnia agita

Voz 0647 38:56 en una relación de pareja que acabó con los disparos de escopeta que realizaron miembros de una de esas familias la que había viajado ayer tarde desde un pequeño pueblo de Tierra Estella en Navarra hasta esa localidad hasta casera los presuntos autores de los disparos son hombre y sus dos hijos acabaron con la vida de un hombre de cincuenta años y sus dos hijos de veintinueve diecisiete años la Policía Foral es detuvo a pocos kilómetros del pueblo cuando huían en un vehículo este cuerpo policial ha mantenido durante toda la noche agentes de la Brigada de Intervención para prevenir posibles incidentes los detenidos pasarán hoy o mañana a disposición del juzgado de Aoiz

Voz 1727 39:32 se imaginan ustedes ir a una tienda de ropa y que le cobren por entrar al probador pues es la idea que ha lanzado el Gobierno de Castilla y León la consejera de Economía dice que hay que buscar fórmulas para incentivar el comercio tradicional frente al comercio online entre esas fórmulas sugiere que los comercios cobren a aquellos que se prueban

Voz 1275 39:50 ropa calzado en las tiendas para luego con

Voz 1727 39:52 durar esa misma ropa calzado por Internet radio Valladolid Eva Marín buenos días buenas

Voz 0603 39:57 así desde que saltó la idea tras la sectorial de comercio entre ministerio y comunidades autónomas las redes están que arden la Consejería de Economía y Hacienda Pilar del Olmo lo que busca es que sobre todo la venta del producto se quede en la tienda tradicional himno en Internet y conseguir así impulsar este sector cada vez más en declive

Voz 46 40:14 la gente joven no cuando a las tiendas bestial acostumbró muchas veces compran por Internet pero tiene que haber un cambio en los hábitos de consumo pero evidentemente para comprarse unos zapatos mucha gente lo que hace es va zapaterías en los prueba y luego la misma marca la nave por Internet que le cuesta o más barato o no o más cómodo

Voz 0603 40:32 lo cierto es que desde el propio sector desde la patronal de comercio de Castilla y León califican de ocurrencia esta idea de la consejera

a las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 51 42:57 todas las temporadas hoy se estrena el Real Madrid

Voz 1727 43:00 la Champions y lo decía ayer Sergio Ramos Sampe los madridistas tienen que olvidar ya a Cristiano Ronaldo aunque el precedente más reciente sin él en Europa no fue

Voz 1161 43:09 muy bueno que Nino porque es la derrota en la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid el mes pasado pero en cuanto suene la sintonía volverán las sensaciones de las noches europeas Javier Herráez buenos días

Voz 52 43:18 porque los hay muy buenos días se sube el telón en el Bernabéu arranca la competición fetiche del madridismo ya sin Cristiano Ronaldo ya sin Zidane que batió todos los récords pero con Asensio que la sensación Presente y futuro del madridismo junto con Bale y Karim Benzema centro de campo parece que con Modric esta vez con Casemiro y el alemán Toni Kroos la defensa para los habituales Carvajal Marcelo Varane y Sergio Ramos y la portería al menos de momento para el belga Thibaut Courtois

Voz 1161 43:45 y cómo llegan los italianos al Bernabéu en buenos días

Voz 0301 43:47 buenos días el Real Madrid va a recibir una Roma muy cambiada respecto a la que vimos el año pasado y que llegó a semifinales de la Champions League que ha perdido seguramente algo de potencial se fue al hizo en el portero brasileño también jugadores con carácter en el centro del campo como Struck Man también en Golán al final han

Voz 8 44:04 estos jugadores de calidad como N'Zonzi

Voz 0301 44:06 Pastor para el centro del campo y también el portero internacional sueco Olsen definitivo una Roma todavía en construcción

Voz 1161 44:13 partido que arbitrará el colegiado holandés Kuipers y después de mucho tiempo la Champions vuelve a asomarse a Mestalla Pedro Morata buenos días hola buenas

Voz 6 44:19 días desde diciembre de dos mil quince no venía la Champions a Mestalla la Juve visita Mestalla esta noche con Marcelino preocupado por la alineación dos hombres titularísimo no puede contar con ellos ni Garay Nikon Doc vía tampoco sustituto de copia congela el Valencia irá con todo la Juve también favorita pero las noches de Mestalla en la Champions son otra cosa es que contamos de la Juventus Bruno

Voz 0301 44:45 llegan la Juventus y Cristiano con la moral casi por las nubes después del pleno de victorias en las primeras jornadas de la Liga italiana y que Cristiano el portugués marcara dos goles Se estrenará por fin en el último partido de sería base titular indiscutible es la única pieza segura de la delantera se juegan un puesto en la delantera diva la cima Djukic en la banda derecha o bien Douglas Costa serán titulares ambos partidos desde las nueve de la noche en el grupo del Real Madrid

Voz 1161 45:12 a mí se disputa el Viktoria Pilsen CSKA en Moscú llene el del Valencia el Joan Boix Manchester United y el resto de la jornada Ajax AEK de Atenas Benfica Bayern Munich quien el en el grupo en este caso y en el grupo F Manchester City Shakhtar Donetsk Hoffenheim de ayer victorias de Barça y Atlético los Valverde cuatro cero al PSV hat trick de Messi y otro de Denver leí los de Simeone remontando el gol inicial del Mónaco con los de Diego Costa Jiménez uno dos en el grupo del Barça Inter de Milán dos uno entre Atlético Brujas cero Dortmund uno del resto Liverpool tres dos Estrella Roja cero Nápoles cero en el otro Galatasaray tres Lokomotiv de Moscú cero y al que uno Oporto uno además por el reguero pasaba Nacho Gervais director técnico de la Federación Española de Golf nos hacia el retrato de nuestra mejor promesa la golpista asesinada Anna llegó a Celia Barquín que a sus veintidós años ya había conseguido entre otros el Campeonato de Europa materia en próximo mes de marzo iba a dar el salto al profesionalismo

Voz 7 46:01 era una jugadora trabajadoras una ética de trabajo brutal con una inteligencia astucia y sobre todo una gran determinación atraviesen sus ojos veía su forma de trabajar forma de hablar en oro de decir las cosas que verdaderamente está convencida

Voz 1161 46:15 la admiradora de Severiano Ballesteros Sergio García este último hablaba de ella en Deportes Cuatro

Voz 3 46:19 la conocí hace bastantes años

Voz 7 46:22 bueno era una jugadora que antes una pena ojalá podíamos estar cómodas

Voz 6 46:31 tan no más que Endesa decidan ahora como de compras Coppola pero unidas por ciento setenta y ocho euros al mes sin entrar duro mantenimiento unido en tu cuota cada tres años y conduces luego oferte formación me renting consulta condiciones tiempos punto es