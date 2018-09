Hoy por Hoy (19/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:08 qué tal está muy buenos días el Gobierno ha encontrado un atajo legal para evitar que el PP con su mayoría absoluta bloquee los Presupuestos en el Senado hace quince días cuando el presidente Sánchez estuvo aquí en la SER fue meridianamente claro

Voz 2 00:22 el Gobierno tienen una una voluntad clara e inequívoca de presentar sus presupuestos a finales de noviembre el Gobierno de España manifiesta su voluntad de que solamente tiene una opción es aprobado esos presupuestos

Voz 1727 00:33 contemplaba otra opción que tener presupuesto propio la herramienta imprescindible de cualquier Gobierno para aplicar sus políticas Sánchez no quiere gobernar un año más con las cuentas prorrogadas de Rajoy los plazos para presentar los nuevos están adoptando IP para deshacer por la vía rápida el veto del Senado que los populares introdujeron en su día en la ley utilizan una enmienda a la ley sobre violencia de género que necesita financiación extra les explicamos el mecanismo que según Mohn lo ha ya sido avalado en ocasiones anteriores por el Tribunal Constitucional porque lo relevante políticamente es que si Sánchez consigue aprobar las cuentas puede disponer de los cinco mil millones adicionales que obtuvo de la negociación con Bruselas podrá llevar a cabo las políticas reales de calado social que viene anunciando podrá como dice en cuanto tiene ocasión intentar completar la legislatura

Voz 1727 01:43 el intentará completar la legislatura pero no será un camino fácil por ejemplo la reforma constitucional para eliminar los aforamientos de los políticos tropieza ya con la exigencia de PNV y Unidos Podemos eliminar a la vez la inviolabilidad del Rey Aitor Esteban portavoz de los nacionalistas vascos

Voz 1000 02:01 si resulta que el Rey no se puede llevar ante los tribunales bueno es esto verdaderamente lo que corresponde un Estado democrático es verdaderamente esto es lo que quería el el

Voz 1275 02:10 el orador yo creo que no eh además

Voz 1000 02:12 tanto el el Rey Emérito como el Rey actual dijeron todos los españoles son iguales ante la ley pues supongo que tampoco desde la Casa Real tendrá ningún problema ni mucho menos ciudadanos

esta tarde en el Congreso se hablará por fin de la política que toca el bolsillo de los ciudadanos del precio de la luz que hoy vuelve a estar en máximos la ministra para la Transición Ecológica explicará qué piensa hacer el Gobierno para frenar esta escalada de precios no la va a escuchar en directo el presidente Sánchez porque vía aja Austria para la cumbre informal de líderes europeos Javier Alonso uno de nunca más

Voz 0858 02:42 las centrada en la inmigración en la que el presidente va a reclamar un sistema solidario de reparto de migrantes entre los socios

Voz 1727 02:48 no pero si siguen graves dos de los obreros heridos al hundirse un andamio en las obras del hotel Ritz de Madrid otro trabajador murió nos vamos a las puertas de ese hotel Virginia Sarmiento buenos días

Voz 4 02:59 buenos días por el momento no hay móvil

Voz 5 03:01 en todo de personal al menos en el exterior del edificio donde continúan instaladas esas vallas y lonas de seguridad y donde hoy se prevé que continúen esos trabajos de desescombro el derrumbe se produjo hacia el patio interior cuando se desprendió una masa de forjado y ladrillo de la sexta a la primera planta el obrero fallecido tenía cuarenta y dos años había nacido en Costa de Marfil hay once trabajadores heridos más dos de ellos siguen hospitalizados y la investigación para aclarar lo ocurrido está ya en marcha

Voz 1727 03:27 más de un sesenta por ciento es lo que varía el gasto en educación entre la comunidad autónoma que más invierte y la que menos

Voz 0858 03:34 Nos lo dice un informe de la Fundación BBVA que alerta eso sí de que gastar más no siempre implica mejores resultados Francisco Pérez es el director de este estudio es más simple

Voz 6 03:43 votante gastar mejor que gastar más hay que gastar

Voz 7 03:47 alumnos situados en entornos socioeconómicos menos favorables acumulan problemas en forma de repeticiones retrasos y abandono

Voz 1727 03:56 se lo está contando la Cadena Ser la Audiencia de Madrid condena a tres años de cárcel a un policía nacional que utilizaba bases de datos policiales para espiar a su esposa

Voz 0858 04:05 a ella también ex agente y según fuentes del caso víctima y condenado siguen trabajando a día de hoy en la misma comisaría

Voz 1727 04:11 en Estados Unidos la policía no confirma todavía sin la golfista española Celia Barquín sufrió además un intento de agresión sexual pero ha reconocido que el supuesto asesino había confesado a un vecino que quería violar a una mujer el hermano de Barquín pide respeto

Voz 8 04:26 ahora mismo estamos bastante destrozados toda la familia más similar un poco lo sucedido pedimos un poco de intimidad para sobrellevar estos días que están siendo bastante duros

Voz 1727 04:35 en deportes el Real Madrid defiende desde hoy tres años de dominio en la Liga de Campeones Sampe buenos días

Voz 1161 04:41 buenos días Pepa casi los mismos de ausencia del Valencia desde dos mil quince no ven en Mestalla un partido de la Champions a la que hoy vuelven recibiendo la Juventus de Cristiano Ronaldo que también se estrena en España desde su salida del Real Madrid será desde las nueve de la noche la misma a la que los blancos empiezan a defender su Tri campeonato por primera vez sin el portugués en nueve temporadas entre la Roma verdugo del Barça

Voz 1727 04:59 la pasada temporada a un Barça que ayer arrasaba al PSOE

Voz 1161 05:02 tuve cuatro cero tres de Messi otro de DVD Victoria también del Atlético Madrid con remontada incluida uno dos en Mónaco con goles de Diego Costa régimen

Voz 6 05:11 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días el sol ya luce en gran parte de la mitad este del país

Voz 0978 05:17 hacerlo durante la mayor parte de la jornada dando lugar a temperaturas que durante la tarde darán sensación de calor incluso de bochorno en la costa del Mediterráneo ahora mismo una chaqueta no está demás especialmente en el interior donde el ambiente es fresco los chubascos no desaparecen tendremos ya durante la mañana en Baleares especialmente en Ibiza y Mallorca a medida que avance la jornada ya durante la tarde en cualquier punto de montaña de la mitad de este nuevamente Toronto

Voz 1727 05:40 estas algunas serán intensas pero también de caballos

Voz 0391 05:42 esta mañana todavía algunas tormentas de tarde pero a partir del viernes desaparecerán mucho sol y temperaturas al alza

Voz 1727 05:49 son las ocho y seis las siete y seis en Canarias

Voz 1804 08:44 en la Cadena Ser

Voz 1727 08:53 a las ocho y nueve las siete y nueve en Canarias antes del mes de novia hombre quiere tener Pedro Sánchez presentado su presupuesto pero ese proyecto tropieza con el muro de la mayoría absoluta del PP en el Senado y la mayoría de PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso el tiempo corre en contra y anoche saltó la sorpresa Inma Carretero buenos días qué tal buenos días el PSOE encontraba Inma un atajo un vericuetos cuenta el Gobierno que es legal y que está avalado en el pasado por el Tribunal Constitucional para sortear ese muro

Voz 0806 09:23 si esta argucia legal se ha utilizado otras veces Se trata de modificar una ley a través de otra del mismo rango que esté en trámite y la única ley orgánica que justo ayer acababa su plazo de enmiendas es una ley que desarrolla un tema delicado tiene que ver con el desarrollo del pacto de Estado contra la Violencia de Género ahí es donde han colado esa enmienda que modifica la ley de estabilidad presupuestaria porque utilizan esta fórmula la hacen para sí saltarse el bloqueo del Partido Popular de ciudadanos que tienen mayoría en la Mesa del Congreso ya quiénes los socialistas acusan de esta red torciendo el reglamento para maniatar les así que han optado por utilizar este atajo que les permite tocar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para suprimir este es el objetivo último de todo este galimatías jurídico para suprimir el veto del Senado y evitar que allí con su mayoría el Partido Popular impida que el Gobierno y las comunidades autónomas puedan disponer de los seis mil millones que lograron en su negociación con Bruselas gracias a la flexibilización de la senda del déficit es es el fin con el que los socialistas justifican los medios esta reforma de la Ley de Estabilidad Pepa era una exigencia de Podemos para negociar los nuevos presupuestos

Voz 1727 10:31 gracias Inma fue muy tarde ya les digo no tenemos todavía más reacción que la de Albert Rivera en Twitter que a las doce de la noche decía que ese atajo es un fraude calla de momento el PP PP Ciudadanos y PSOE que sin embargo votaban poco antes anoche también una de las pocas veces que desde que gobierna Pedro Sáñchez que votaban juntos Mar Ruiz hola qué tal muy buenos días votaban a favor de la reforma que proponen los naranjas para eliminar los

Voz 1450 10:57 aforamientos de los políticos sea una moción

Voz 0806 11:00 que salió adelante y en la que Ciudadanos no acepto enmiendas contó con el respaldo de PP y PSOE y la abstención del resto de grupos no hubo votos en contra PSOE y PP acusaron eso sí a Rivera de populismo y demagogia Pepa pero pese a no compartir los términos exactos de la propuesta acabaron votando a favor fuentes de ambos partidos admitían en privado que un rechazo no sabría entendido ese les podría haber vuelto en contra en términos de opinión pública ninguno quería salirse de la foto de la regeneración en la que todos compiten y tampoco dar las bazas a Rivera en el debate político relativizan en cualquier caso ese apoyo ya que la moción de anoche recuerdan tiene sólo un efecto simbólico pero no es vinculante pero

Voz 1727 11:37 el caso más esa votación revela algo de mucho más calado que el Gobierno tiene complicado sacar adelante la reforma constitucional que propuso el lunes el presidente para este mismo tema

Voz 0806 11:46 sino va a ser un camino nada fácil por la derecha ciudadanos apretará para que la supresión de los aforamientos políticos alcance tanto los delitos cometidos en el ejercicio del cargo como al margen de él y en eso difieren del PSOE Albert Rivera

Voz 1450 11:58 hay que suprimir los aforamientos sobre todos los casos

Voz 3 12:01 corrupción política que es donde se produce el problema yo les pido que si vamos a ir a reformar la Constitución lo hagamos de verdad

Voz 0806 12:07 el PP pedirá tiempo planteará una estrategia de solicitud de informes oficiales

Voz 1727 12:11 en una ponencia parlamentaria para asegurar que cuál

Voz 0806 12:14 a cambio se hace con garantías legales y eso puede dilatar la reforma exprés que pretenden los socialistas además el Gobierno tendrá que apagar otro fuego a su izquierda el de quiénes como Unidos Podemos PNV piensa suprimir todos los aforamientos no sólo los políticos incluida también la inviolabilidad del Rey Joan Baldoví Compromís

Voz 3 12:32 por qué no hacen como los países avanzados y lo deja en cero

Voz 18 12:36 ni para el Rey ni para nadie

Voz 0806 12:39 en fin cuestiones que rebasan el perímetro de la reforma simple diseñada por el PSOE y que los socialistas pese a todo confía en sacar adelante

Voz 1727 12:46 hasta luego Omar hasta luego pero lo que todavía hoy resuena en la Cámara es esto

Voz 6 12:57 no tengo perdón por nada y no voy a pedir perdón a las preguntas como siempre tiene usted vergüenza para el representante de un partido golpista por el orden constitucional ha empezado usted aquí provocando de una manera demostramos que golpistas por favor yo digo que no exista ninguna caja creo que usted hoy aquí ha mentido usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España es que se que usted que usted familiarmente ha pasado por unos momentos muy difícil que usted se les presidenta de montaña meses y la imagen patética que acaba usted de dar en esta comisión es una mala noticia para mi país estoy muy orgulloso de haber sido presidente del Partido Popular presidente del Gobierno de España yo estoy muy orgulloso de mi condición de simple afiliado del Partido Popular

Voz 1727 13:43 Aznar ejerciendo de sí mismo negando esta vez no las mentiras de la guerra de Irak sino la financiación irregular sistémica en su partido una financiación irregular que acredita ya una sentencia judicial El ejerció de sí mismo muy arropado ostentosamente arropado esta es la pista que sirve para el futuro porque el PP el nuevo PP de Casado salió crecido del espectáculo de su antiguo jefe María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 14:11 buenos días los populares vuelven a ser analistas

Voz 1727 14:14 tras el respaldo de la cúpula conservadora ayer no sé hablar

Voz 1461 14:17 la de la caja B del PP sino del ex presidente como un crack un fuera de serie destacando que se ha impuesto en todas las trifulcas es que se ha producido un giro total en el partido andar ha pasado de ser un desleal para el equipo de Rajoy a todo un referente para el de Casado antes le echaban la culpa de los escándalos de corrupción y ahora resulta que lo defienden diciendo que es una persona honesta aunque Bono a todos les gustaría ahorrarse estos sus esperan que no llamen a Rajoy amenazan con que si eso ocurre pedirá la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero y Susana Díaz en el Senado un sitio donde puede que al final veamos también a Pedro Sánchez porque el PP no descarta utilizar su mayoría absoluta en la Cámara Alta para forzar al presidente quieren que vaya a dar explicaciones sobre su tesis

Voz 1727 14:57 claro que en todos sitios cuecen habas Angela Merkel acude hoy a la cumbre de la Unión Europea en Austria debilitada muy debilitada pese a haber cerrado la enésima crisis de su Gobierno de coalición ha entregado la cabeza del jefe de los espías que había negado la violencia xenófoba esto es lo que le pedían sus socios socialdemócratas pero recolocar cesado como secretario de Estado que es lo que le pide su ministro del Interior su socio bávaro el ultra Se Hofer corresponsal en Berlín Carmen Viñas buenos días lo intentamos de nuevo Alemania ha sido uno de los países más afectados por el escándalo de los abusos sexuales dentro de la Iglesia católica un informe que conocimos la semana pasada hablaba de más de tres mil casos en los últimos setenta años aquí en España el lunes supimos que el Vaticano ha sancionado a un cura por abusos sexuales en un colegio de Zamora y anoche en Hora veinticinco víctimas expertos llegaban a la conclusión de que a pesar de las promesas de la jerarquía católica la respuesta sigue siendo insuficiente Paula los

Voz 9 16:08 dada la víctima del sacerdote José Manuel Ramos

Voz 1693 16:10 quiere permanecer en el anonimato del abusó en el seminario de La Bañeza León pero antes ya había abusado de otros niños en Puebla de Sanabria en Zamora

Voz 21 16:20 lo sabían Sanabria me colección en el pueblo los alumnos formadores todo el mundo sabía lo que ocurría lo llevaron a La Bañeza para destruir unos la vida mi hermano y a mí ya ya más gente claro hay más niños bueno durante el día era normal se relacionaba con todo igual pero por la noche tenía lo mejor especial que región con nosotras me cuesta ver bautizarlo a contarle algo así al resto por la gritar más podríamos hacer pedimos auxilio se pidió auxilio en varias ocasiones esos vivió hasta final de curso igual plantearnos contárselo a mis padres pasto poco podríamos pero tampoco queríamos invitarán a sentar al infierno que debíamos pues del infierno no

Voz 1693 17:10 Adif Gil Sáez canónica e investigador de la pederastia dentro de la Iglesia católica explica los errores en el protocolo de actuación en caso de abuso sexual que maneja la Conferencia Episcopal

Voz 22 17:21 el protocolo del el año dos mil diez está redactado de tal manera que ha no sólo se pone en duda la denuncia de la víctima sino que se protege más al agresor que a la víctima se protege más a la institución

Voz 1693 17:37 el califica de insuficiente la respuesta que la Iglesia española está dando a los casos de pederastia

Voz 1727 17:43 gracias Paula teníamos pendiente esa conexión con Berlín para hablar del cierre en falso de la enésima crisis de gobierno de coalición que preside Angela Merkel que acude hoy muy debilitada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno europeos Berlín Carmen Viñas buenos días señoras

Voz 0391 17:59 buenos días Pepa Merkel ha resuelto esta segunda crisis en seis meses de un modo inaudito el porqué reside en la debilidad de esta gran coalición en la que contentó a todos se adoptan medias tintas pero sobre todo como decías por la debilidad de la canciller relegar a Hans Georg Maassen hubiera sido un golpe de autoridad de Merkel que en en petit comité no ocultaba el enfado por sus indicó secciones y deslealtad y también un triunfo sin paliativos de los socialdemócratas que llevaban tiempo pidiendo su cabeza pero sobre todo arrinconar al jefe de la inteligencia alemana hubiera sido un humillación para el ministro del Interior el bávaro Horst Hoffa es su jefe directo no ha dudado en apoyarlo públicamente durante todo el escándalo si yo caigo cae ese Hoffa aseguraba el diario Die Welt que llegó a decir algo inviable a menos de un mes de las elecciones en Baviera donde las encuestas revelan la pérdida de la mayoría absoluta de los socios de Merkel con un cambio de destino para el jefe de los espías todos salvan la cara la gran coalición sigue adelante Pepa

Voz 1727 18:52 hasta que llegue la próxima crisis

Voz 1727 19:58 son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 17 20:05 hoy por Hoy Madrid Laura

Voz 6 20:07 tierra

Voz 1275 20:08 diecinueve grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía qué tal buenos días amanece Madrid amanece en la Glorieta de Neptuno donde la imagen hoy es la del Hotel Ritz rodeado de personal de bomberos de policía de emergencias tras el terrible accidente laboral ocurrido ayer por la tarde será la imagen de las últimas horas el forjado de las obras se vino abajo y dejó sepultados a varios obreros que estaban subidos al andamio un trabajador de cuarenta y dos años ha muerto otros once están heridos dos de ellos graves siguen en el hospital en el Ritz sigue nuestra compañera Virginia Sarmiento Virginia bueno

Voz 5 20:41 días buenos días continúan silencio tras las vallas y las lonas de seguridad aquí a las puertas del hotel Ritz con la maquinaria y el material de esta obra de restauración acondicionamiento reestructuración y ampliación del hotel en el interior hasta donde alcanza la vista no podemos ver nada como el eh los trabajadores eh perdón los trabajos de desescombro tendrán que esperar al informe de la Policía Judicial que está investigando las causas del accidente le costó la vida a este trabajador de cuarenta y dos años nacido en Costa de Marfil que quedó atrapado entre los escombros al derrumbarse una masa de forjado ladrillo y caer al patio interior desde la sexta planta los testigos hablan de un estruendo grandísimo los dos heridos más graves todavía continúan hospitalizados en total son once ahora

Voz 1727 21:27 como mucha expectación hay muchos

Voz 5 21:29 en vistas a las puertas del hotel vamos a seguir muy

Voz 1275 21:32 hoy pendientes de la evolución de estos dos trabajadores que siguen en el hospital del estamos contando hoy en la ser la Consejería de Sanidad se salta la ley del buen gobierno aprobada por la Comunidad esta legislatura y además lo reconoce abiertamente como les hemos avanzado el Gobierno de Ángel Garrido se asaltado el concurso público y ha nombrado a dedo a la sugerente del Hospital Clínico Bárbara Fernández Álvarez Robles que hasta ahora era concejala del PP en Las Rozas la ley le obliga a publicitar la convocatoria del proceso selectivo para los directivos de los hospitales y no lo ha hecho eso es lo que le afean desde PSOE Podemos José Manuel Freire y Mónica García

Voz 24 22:07 desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a pedir cuentas al Gobierno este nombramiento hay otros nombramientos la litio un gobierno de centro sanitarios de la sanidad madrileña es un gran logro de esta legislatura una ley que ha sido aprobada practicamente por unanimidad y que merece un respeto que vamos a luchar para que eh

Voz 6 22:31 queda demostrado no tiene ningún interés en la profesionalización de las funciones directivas despolitizar estos cargos no está en su ADN porque estos puestos directivos de los hospitales son una verdadera agencia de

Voz 1275 22:43 vocación la nueva subdirectora sugerentes licencia de Medicine cirugía desde la Consejería aseguran que este es un caso aislado que se han producido más nombramientos de directivos de esta forma porque aunque la ley está aprobada está ausente un periodo transitorio al estar pendiente el desarrollo reglamentario enseguida hablamos de la Champions pero antes vamos a pasar por el estadio del Rayo que si todo marcha según lo previsto este fin de semana estará listo para la Liga la Comunidad le ha dado el visto bueno a las obras de reforma y ahora sólo falta que se retiren los andamios que la policía certifique el viernes que la reapertura es viable

Voz 0861 23:21 yo Bañolas la Comunidad de Madrid no va a firmar la autorización para reabrir el estadio de Vallecas hasta tener el OK de la Policía Nacional y el visto bueno al plan de evacuación del Rayo de darse se estudiaría el próximo viernes según fuentes próximas a las negociaciones entre el club ir a policía si la Coordinadora de seguridad de la policía diese finalmente luz verde ese mismo viernes la cumbre Madrid levantaría el cierre del campo y el sábado podría celebrarse el Rayo Alavés pase lo que pase en la Comunidad de Madrid insisten el estadio de Vallecas es seguro

Voz 6 23:57 hecho unos ocultación de toda la estructura

Voz 25 24:00 la del estadio y el resultado de la misma satisfactorio es decir el estadio del Rayo Vallecano plenamente seguro

Voz 0861 24:07 el vicepresidente Pedro Rollán cree que habrá sigue el club debe tomarse en serio el mantenimiento del estadio del Rayo Vallecano

Voz 26 24:15 en deportes en Hoy por hoy

Voz 1275 24:21 además de la Liga de Campeones anoche Victoria de la

Voz 1000 24:24 Atlético en en el Bernabéu el Real Madrid Sampe buenos días gracias Laura desde las nueve de la noche y recibiendo al verdugo del Barça la pasada

Voz 1161 24:30 la temporada la Roma a primera Liga de Campeones sin Cristiano Ronaldo hay que superar su marcha a Sergio Ramos

Voz 27 24:36 Chris pasado ya no podemos vivir de lo que hizo que Cristiano

Voz 1450 24:41 el Madrid envió cero toda la temporada SVA

Voz 1161 24:43 a Pastor en los italianos arbitrará el colegiado holandés Kuipers en este grupo también Viktoria Pilsen CSKA de Moscú y Mónaco uno y dos remontaban Diego Costa Jiménez el gol inicial de los monegascos no fue fácil Rodrigo

Voz 28 24:54 hemos ganado que era importantísimo partido en un grupo es importantísimo y luego con todas las adversidades que es los que nos han metido casi un gol un poco raro no es fácil remontar un partido así el terreno estaba bastante mal era complicado darle sentido circulaba el balón

Voz 1161 25:08 el Atlético lidera el grupo junto al Dortmund también se impone anoche a domicilio cero uno al Brujas en la próxima jornada Atlético Madrid brujas Dormun Mónaco

Voz 1275 29:34 mirador de octava planta del Palacio de Cibeles tras siete meses

Voz 26 29:36 de obras presas pues impresionante a que hacerlo una vez en la vida codos

Voz 1275 29:43 más hemos tenido un día bonito la visita se reanudan con el mismo horario de diez y media City media de martes a domingo diecinueve grados en el centro de la capital

Voz 1804 47:32 estaba pensando