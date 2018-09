Hoy por Hoy (19/09/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias noticia que avanza a esta hora la Cadena SER la policía investiga los pagos de Álvarez Conde a personas ajenas a la Universidad Rey Juan Carlos I m policial incorporado al sumario el pasado mes de julio cifra en cincuenta mil euros el dinero transferido desde el Instituto de Derecho Público personas ajenas a la universidad Laura

Voz 1275 00:44 que ese informe policial figura en el sumario del caso máster que lleva la jueza Carmen Rodríguez Medel la policía anuncia el juzgado que investiga Enrique Álvarez Conde por un presunto delito de malversación de caudales públicos que va a proceder a la toma de nuevas declaraciones para averiguar el movimiento de cincuenta mil euros de las cuentas del Instituto de Derecho Público a personas ajenas a este organismo que recordemos tenía un feed propio funciona de forma independiente la universidad el informe policial asegura que es llamativo que estas personas sin vinculación reciban transferencias de dinero sin que conste ninguna justificación de las mismas las transferencias suma más de veinte mil euros en el caso del gestor de una de las cuentas del Instituto Jorge Martín Jabato yerno de Álvarez Conde de su hermano Albert Alberto Martí Jabato en el caso de las otras dos personas Enrique Álvarez de la cal y su hermana Andrea el dinero transferido

es de casi veintiocho mil euros son estudiantes egresados de la Rey Juan Carlos estudiantes que han terminado sus estudios de grado y han dejado la universidad son las cuatro personas que señalan los agentes en el informe en poder de la jueza enseguida lo comentamos con la mesa de profesores universitarios que tenemos hoy a las nueve y media con el presidente de la CRUE el presidente de los rectores Roberto Fernández que estarán hoy por hoy hoy que es miércoles diecinueve de septiembre Javier

Voz 0858 01:53 ahora comienza la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados un pleno que llega tras ese movimiento que les estamos contando que hizo ayer in extremis el PSOE para tratar de superar el veto del Senado a la senda de déficit Ike mantiene bloqueados los presupuestos una enmienda a otra ley que al final va a devolver la última palabra a la Cámara Baja en Hoy por hoy acabamos de hablar con el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso Rafael Simancas defiende que ese atajo así lo ha llamado es perfectamente legal ilegítimo una idea en la que acaba de abundar en los pasillos del Congreso la ministra de Hacienda vamos a escuchar a María Jesús Mota

Voz 1 02:26 vamos a explorar y seguir explorando todos los instrumentos legales a nuestro alcance hay que decir que es una cuestión que se ha hecho en otras ocasiones aquí en el Congreso de los diputados que se ha declarado constitucional por el Tribunal Constitucional y que por tanto todos los instrumentos que nos permitan de forma legal tener unos presupuesto que hagan que esa cuentas públicas sean un beneficio para toda la ciudadanía lo vamos a emplea

Voz 0858 02:51 en la Audiencia Nacional ha condenado a tres años de cárcel a un policía nacional que utilizaba las bases de datos del cuerpo para espiar a su ex pareja a la sentencia que conlleva también una orden de alejamiento aún no se ha ejecutado a día de hoy de hecho víctima y condenado siguen trabajando en la misma comisaría

por cierto que el pacto contra la violencia de género incluye una medida para impedir el acceso a bases de datos a policías que tengan una condena por malos tratos

Voz 2 03:33 buenos días los populares vuelve a ser analistas ayer no se hablaba de la caja

Voz 3 03:37 desde el PP yo digo que no existe ninguna caja B

Voz 2 03:39 sino del ex presidente como un crack fuera de serie

Voz 4 03:42 si hubiera querido verle más humilde en el que

Voz 3 03:45 título de hoy creo que usted hoy aquí ha mentido es el máximo responsable político de la corrupción del Partido Popular ha dicho con toda humildad eso es mentira español esa capacidad dentro de mi humildad yo no latentes final los sonetos de un poeta que se llama Alejandro Guillermo Summers de muy franco muy rápidamente sincero me exija me miró mucho más de lo que eres hijo los hemos visto no tengo nada de esos papeles usted de me punto JM puede ser José María JM puede ser Juan María puede ser Jose con M puede ser muchas cosas

Voz 5 04:45 el representante de un partido golpista

Voz 3 04:54 que esta foto a usted el primer gobierno puso presento un Tantaui unos estupendos te te el padrino de este cartel yo no tengo que probar ninguna inocencia por eso no tengo que pedir perdón de nada cantidades de dinero la respuesta de la gestión económica del Partido Popular correspondía al tesorero

Voz 1926 05:20 escribe usted todo lo que quiera de verdad porque a lo mejor haya un poquito la cara de verdad

Voz 3 05:25 a Eduardo Zaplana Jaume Matas Rodrigo Rato disco corrige la Jesús Sepúlveda Paco Camps López Viejo Schwartz que es difícil tener peores referencial con Pepa Bueno

Voz 5 05:51 hombre sí

Voz 3 05:58 no hay duda en El eco de las palabras

Voz 1727 06:02 José María Aznar a ayer en el Congreso vamos a hablar con Pablo Iglesias el hombre que consiguió descolocar lo ponerlo nervioso al ex presidente del Partido Popular pero no me resisto a comentar en esta mesa de profesores porque son todos profesores de universidad esta mañana la noticia que acaba de dar la SER la policía investiga pagos de Álvarez Conde del director del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos a personas ajenas a la universidad pagos por valor de unos cincuenta mil euros dinero transferido desde ese instituto a las cuentas de esas personas ajenas a la universidad es tremenda la opacidad económica Mariola con la que ha actuado este señor

Voz 1505 06:40 es total lo hemos preguntado muchas veces no quién qué autoridad universitaria concedió su estatuto jurídico a a este a este señor a este catedrático que le Upper tímido estar al margen de todo tipo de control económico y académico Ike ha provocado por una parte en lo académico hay una proliferación de títulos expedidos a determinadas personas que tenían una situación de Ter política privilegiada determinada sin ningún tipo de esfuerzo y de trabajo conculcados el principio de mérito y capacidad de esfuerzo por otra parte en términos económicos a partir de estas noticias que va permitiendo conocer el sumario Un caso que todo apunta malversación de fondos

Voz 1727 07:27 públicos eh esto es un una corrupción evidente que confío en que esto

Voz 1505 07:32 centralizada en esta persona pero que hay que depurar cuanto antes para que no manche el nombre del sistema universitario

Voz 1727 07:39 pregunta que le vamos a formular al presidente de la Croix de la CRUE y que es muy legítimo que nos hagamos quién nos dice que no hay otros institutos de derecho público por ahí en el resto de las universidades

Voz 1926 07:49 bueno es de supongo que nadie podrá poner la mano en el fuego pero desde luego te puedo asegurar que que esa clase de chiringuitos digamos es una universidad que yo no conozco no los veinte años que llevo de profesor titular y unos cuantos más en la universidad que yo no icono sido nada nada semejante yo creo que la Universidad tiene mucha autocrítica que hacerse tiene muchas patologías y arrastra muchos problemas sobre los que debería de interrogarse ser más exigente y depurar digamos el modelo universitario pero

Voz 7 08:18 desde luego haríamos mal si Pesci extender

Voz 1926 08:20 es la sombra de la sospecha de este chiringuito corrupto como decía Mariola a la a la universidad no hay ninguna evidencia que nos permita pensar que es un asunto generalizado para nada ya te vivo yo no he conocido nada semejante a esto patologías

Voz 1727 08:33 sí malas practicas evidentemente Brassaï

Voz 1926 08:36 sí pero pero nada parecido a esto

Voz 8 08:38 hombre verdad que cuando se en los detalles concretos de institutos resultan resultan obscenos no decenas de miles de euros a familiares allegados botellas de vino que cuestan más de lo que te lo que sí pagan profesor asociado en un mes osea los detalles son absolutamente obsceno pero el problema general no comparto con conteo que esto sea una cosa que arrastra de la institución universitaria que haga el que depurar el problema es todavía un artículo publicado hace poco Carlos Fernández Liria que me que me pareció verdaderamente extraordinario quedaba en el en el clavo y es que todas las reformas que viene padeciendo la Universidad al menos desde el año dos mil en en España van todas en la en la dirección que denunció vamos entonces mercantilización que tenía que ver con bueno hacer todo pues siempre mucho más flexible más dinámico adaptarlo a las demandas de la sociedad con estudiantes como clientes y es esta lógica de flexibilidad apertura sometimiento no sé es lo que ha ido permitiendo que cada uno tenga que buscarse sus clientes obtener sus recursos y en una especie de competencia por la financiación en la medida en que la financiación pública yo no estaba garantizada según criterios académico si es por decirlo así este este sustrato este nuevo esta nueva atmósfera este nuevo ecosistema universitario que se ha impulsado a partir del Plan Bolonia lo que ha permitido el surgimiento de instituciones cada vez más opacas cada vez más permite eh

Voz 1926 10:05 que permiten una instante porque decía Luis que que yo que yo he hablado de que esto era a que arrastraban patologías y que lo evidencia este caso no he dicho exactamente todo lo contrario Luis a veces siento que hay que tengo para hacerme entender eh un he dicho exactamente lo contrario que tenemos que ser autocríticos con muchas patologías cabras Universidad pero que éstas desde luego a mí no me parece que sea una de ellas me parece una excepción y no la regla es lo que quería decir yo fijo

Voz 1505 10:31 Cate Luis eh no no me alegra discrepar contigo en esa causalidad que pretendes proyectar sobre el proceso Bolonia de reforma de la Universidad ir el vínculo con este tipo de prácticas podemos discutir si el proceso Bolonia ha mejorado la calidad de nuestra oferta académica podemos discutir la carga de trabajo jo que de sostiene los profesores respecto al Bolonia podemos discutir la degradación en la universidad con la pérdida de puestos de trabajo podemos discutir la falda de fondos públicos en política científica ahora de es esto no tiene que ver nada con las últimas reformas es tiene que ver con un rector que autorizó un estatuto jurídico a un instituto que es insostenible antes ahora y en el futuro

Voz 8 11:22 supuesto Mariola pero sí que tiene que ver con una cosa ha cambiado el concepto de autonomía universitaria el concepto autonomía universitaria antes significaba la uniese a recibe fondos públicos y los destina con criterios académicos y científicos a lo considera oportuno el nuevo concepto autonomía universitaria tiene que ver con cada universidad Se busca sus recursos Isère saca las castañas del fuego como buenamente puede

Voz 1926 11:42 la decir este concepto de autonomía universitaria

Voz 8 11:45 ya es el caldo de cultivo para que surjan todo tipo de redes clientelares

Voz 1505 11:50 la autonomía universitaria es un derecho fundamental es el único derecho fundamental que la Constitución del setenta y ocho reconoce a las personas jurídicas a la universidad para evitar la injerencia del poder público en algo tan sagrado ánimo es a Vila libertad avidez urgencia

Voz 8 12:06 todo lo que se conoce Ino prostituir

Voz 1505 12:09 éramos el concepto autonomía universitaria es

Voz 8 12:11 menos Mariola lo que estoy ese ha sido lo que se conoce como una mutación constitucional es decir no cambio un cambio en el sentido de ese S

Voz 1926 12:20 es cierto de ese título claro os aún cambio

Voz 8 12:22 el sentido de ese artículo de la Constitución sin necesidad de cambiar la letra Se mantiene la palabra autonomía pero cambie el sentido la autonomía

Voz 1727 12:29 pues para para garantizar la autonomía universitaria ya vemos que presuntamente una presidenta de comunidad llama una universidad para que le arreglen lo suyo eh esto lo acabamos de ver hace hace tres o cuatro meses os lo es para preguntarse para qué

Voz 1505 12:43 la de los universitarios no cree en el auto

Voz 1727 12:46 son las nueve y trece ocho y trece en Canarias vamos y venimos porque en la actualidad está muy diva esta mañana aquí tenemos al teléfono a Ignacio Cosidó que es el portavoz del PP en el Senado buenos días

Voz 1926 12:57 muy buenos días Pepa me imagino que conoce ya

Voz 1727 13:00 eh esa vía que ha encontrado el Gobierno para aprobar el presupuesto saltándose el veto de la mayoría absoluta que tienen ustedes en el Senado que le parece

Voz 9 13:11 bueno hoy la mayoría de los medios de comunicación titulan argucia legal no permítanme que ponga en cuestión allí la sentencia del Tribunal Constitucional que deja claro que este tipo de argucias son contrarias a la construcción es decir que en una ley sobre violencia de género en la cadena más que existe un gran acuerdo y que además pues es una de las banderas de este Gobierno feminista se introduzca una modificación de una ley de estabilidad presupuestaria es algo que el Tribunal Constitucional ya sentenciado que hurta al Parlamento su capacidad para para poder registrar no por tanto vamos a verlo no exactamente en los términos en los que nos viene en el Congreso de los Diputados pero lo de argucia ilegal puede ser también paro inconstitucional

Voz 1727 13:57 no entiendo que van a recurrir al Constitucional si efectivamente es así bueno

Voz 9 14:02 vamos a ver exactamente cuál es el proyecto de ley que pueblan las enmiendas que vienen del Congreso las estudiaremos pero insisto se ha vetado en en por parte del Tribunal Constitucional que en leyes incluso de acompañamiento de los presupuestos pueda modificar leyes que nada tienen que ver con el contenido además políticamente a mí me parece bastante impresentable que un gobierno insisto que ha hecho bandera que a la lucha contra la violencia de género pues se convierta en una ley más relacionada con la estabilidad presupuestaria que con la cuestión tan tan fundamental como lo es defender a nuestros mujeres frente a sus agresores no

Voz 1727 14:38 sí lo que pasa es que se necesita dinero y si no hay presupuestos señor Cosidó da igual que la ley se apruebe no lleva memoria presupuestaria adjunta y no tenía en los últimos años no no hemos hecho nada

Voz 1926 14:49 bueno hubo un gran pacto de Estado no en el que tengo que es el que hay que dotarle dinero

Voz 9 14:53 sí mil millones de euros en el que se dotó pacto de Estado por tanto no es un problema de financiación es un problema de voluntad política creo que esto es una ofensa a muchas mujeres que están maltratadas hay una ley muy importante Yesa la dice utiliza para hacer una argucia de dudosa constitucionalidad cuando menos para intentar obviar el control del Parlamento en una cuestión tan crítica como sea el techo de gasto no que suponen en definitiva saber cuánto vamos a endeudar a los españoles cuánta deudas vamos a dejar a las generaciones futuras yo creo que esa decisión si requiere una autorización por parte de las dos Cámaras componen nuestro Parlamento el Congreso y el Senado no ha más control parlamentario más calidad democrática

Voz 1727 15:34 sí eso es algo que solemos repetir en esta mesa al control parlamentario dígame señor Cosidó que que que tengo que dejarle que tengo que decir que tengo curiosidad por saber cómo vio ayer a José María Aznar en el Congreso lo lo dio responder a la oposición a las preguntas que se formulaban están ustedes orgullosos de su ex presidente

Voz 9 15:55 bueno estamos orgullosos de la historia de nuestro partido no con con errores sin duda porque todos los partidos hemos cometido errores pero con años de gobierno como los de José María Aznar creando cinco millones de puestos de trabajo dejando un país con con una economía absolutamente saneada un país con un protagonismo internacional muy importante con un Mariano Rajoy que encontró un país completamente quebrado y lo dejó en una senda de crecimiento por encima del tres por ciento dos millones de puestos de trabajo no de eso

Voz 1727 16:25 pero nadie hablaba de corrupción ayer se hablaba de corrupción de preguntaba por sus respuestas a al a la sentencia que ya hay una verdad judicial establecida sobre la corrupción sistémica en su partido

Voz 9 16:37 buenos una sentencia que está recurrida ante el Supremo por tanto vamos a tener una sentencia aquí la única sentencia firme que condenó a un partido político pues corrupción en España desde el Partido Socialista y el único partido que incluso ha visto embargadas sus sedes por temas de corrupción ha sido Convergencia i Unió por tanto mire que tiene esté libre de pecado que tire la primera piedra va

Voz 1727 16:58 yo le agradezco que haya estado esta mañana la SER muy buenos días señor Cosidó

Voz 9 17:01 ha sido un placer eh

son las nueve y diecisiete ocho y diecisiete en Canarias

Voz 1505 17:06 las

Voz 11 18:15 os espero luego adiós

Voz 4 19:35 ponerse al día de la actualidad deportiva

Voz 1727 21:42 las nueve y veintiún minutos de la mañana las ocho y veintiuno en Canarias nos vamos al Congreso hay sesión de control ha habido otro cara a cara Pedro Sánchez Pablo Casado duro cara a cara nos cuenta Adrián Prado buenos días hola Pepa buenos días

Voz 0019 21:55 sí tuvo muy duro el de la oposición del PP hoy respecto a la semana pasada Pablo Casado ha lanzado una batería de reproches al presidente del Gobierno acusándole entre otras cosas de cometer un fraude de ley con la enmienda registrada ayer para levantar la capacidad de veto del Senado y conseguir así sacar adelante los Presupuestos herir el PP habla de autoritarismo y compara lo que está pasando con el uso que en Venezuela se hace del Parlamento Pedro Sánchez en tono firme le ha pedido que sea demócrata y que desbloquee la tramitación presupuestaria por el bien de los cien

Voz 26 22:22 danos señor Sánchez La Moncloa le queda grande y por mucho que repita cada vez que abre la boca que sustente el presidente del Gobierno el hábito no hace al monje lo mejor que puede hacer es liberar a este lastre de España convoque elecciones cuanto antes lo que queremos es desbloquear

Voz 27 22:38 un debate que es necesario en esta cámara que tiene una mayoría parlamentaria detrás y que una minoría parlamentaria de ustedes el grupo parlamentario de Ciudadanos están bloqueando en la Mesa del Congreso con lo cual sea usted demócrata

Voz 0019 22:56 sido obtiene sigue ahora Pepa la sesión de control del Gobierno con las preguntas a la vicepresidenta

Voz 1727 23:02 gracias Adrian Pablo Iglesias buenos días cuando Biosca hablamos con el secretario general de Podemos el encargado por el grupo confederal unidos podemos interrogar ayer Aznar antes de ir a Aznar ya el cuerpo que le dejó ese cara a cara lo primero esa vía que ha encontrado el Gobierno para sortear el veto en el Senado y en la mesa del Congreso de la derecha a usted qué le parece está diciendo al ver Rivera que es un fraude

Voz 28 23:28 es cumplir un compromiso con nosotros como nosotros exigimos al Partido Socialista que para llegar a un acuerdo de presupuesto que lo primero que debe hacer era arrebatarle al Partido Popular su último instrumento de España que es la capacidad de veto en el Senado una anomalía democrática impuesta en dos mil doce que permitiría al Partido Popular saltarse las decisiones será mayoría en el Congreso es legítimo aunque no sea habitual utilizar el reglamento parlamentario para tomar una decisión justa avalada además por sentenciar el Tribunal Constitucional al reglamento está para cumplirse

Voz 1727 24:00 cómo van las negociaciones sobre el presupuesto

Voz 28 24:03 bueno nosotros somos optimistas hemos llegado ya una serie de acuerdos con el Gobierno que son positivos para el país acabar con los recursos en educación e indexar la actualización de las pensiones al al y pese a asegurar tender a asegurar que que la educación va a ser gratuita y universal de cero a tres años tenemos que conseguir más cosas hemos conseguido bajar los impuestos a la gente trabajadora ya los autónomos hay una mesa de vivienda que para nosotros es crucial hay que bajar el precio de los alquileres en España hay que bajar el precio de la luz estamos trabajando con el Gobierno yo espero que podamos llegar a un acuerdo

Voz 1727 24:40 están obteniendo concreción del Gobierno por ejemplo en la política fiscal

Voz 28 24:45 creo que vamos a llegar a acuerdos hubo un primer acuerdo que puede anunciar Moncloa bajar los impuestos a la gente trabajadora a los autónomos ahora hay que lograr justicia fiscal en España España está a ocho puntos de la media europea en justicia fiscal Éste es un argumento que hemos

Voz 1926 25:00 tú sí vamos repitiendo el otro día luz

Voz 28 25:02 mucha una ministra del Gobierno me gusta escuchar a los ministros del Gobierno utilizar argumentos puesto

Voz 1727 25:07 Juan Laguna hay cierto consenso en la prensa esta mañana de que consiguió usted poner nervioso al señor Aznar en la comparecencia de ayer usted sí que es útil esta comisión en este momento cuando uno moción de censura se ha cobrado ya la responsabilidad política del PP en materia de corrupción

Voz 28 25:27 las comisiones son muy importantes el problema es que a veces a algunos compañeros

Voz 1727 25:32 en los comicios discutible política esto es como si

Voz 28 25:35 el mesón para trabajar como en la tradición anglosajona yo estoy muy orgulloso del trabajo de mi equipo de trabajo ayer no discutir de política internacional con el Senado mar mucho menos que en sus provocaciones trabajo ayer era investigar y hacer preguntas difíciles que ayer demostraron que el señor Aznar mintió fui además de leal al plantearle desde principio usted tiene la obligación de no mentir para que hemos sintiera que yo lo estaba atendiendo una trampa pero creo que me bastaron tres preguntas para demostrar que el señor Aznar doble pregunta inicialmente se tuvo noticia era financiación ilegal de su partido dijo que no y después le pregunte por qué orden una comisión de investigación interna después de las escuchas del caso Naseiro dijo porque efectivamente tenían se que había financiación ilegal el ex presidente del Gobierno mintió entregamos presidente salido como el jefe del entramado de financiación ilegal salir como jefe de dos corruptos muy satisfecho el trabajo de mi equipo ayer creo que mejoramos su sueldo

Voz 1727 26:29 Pablo Iglesias gracias por estar en la SER le devuelvo al hemiciclo buenos días

Voz 28 26:34 gracias Pepa hasta pronto nos quedan cuatro minutos

Voz 1727 26:36 antes de empezar a hablar con el presidente de los rectores de las universidades de España en un día muy especial porque viene contando una novedad esos pagos por cincuenta mil euros pagos a personas ajenas a la universidad por parte de quién era el dueño y señor del Instituto de Derecho Público donde estudiaron sus másteres de Cristina Cifuentes hasta la dimitida y ministra de San edad Carmen Montón pero me quiero quedar un un segundo en lo que ha dicho Pablo Casado en su pregunte y réplica al presidente del Gobierno sacando Venezuela también se lo sacó es muy recurrente la tragedia que está viviendo el pueblo de Venezuela también se lo sacó a Aznar ayer a par Iglesias hombre presos sacó un PP que acaba de votar en contra de sanciones a Viktor Orban aquí en en en Europa no es es que Teodoro León Gross este examen de democracia tiene que ser para todo el alumnado no

Voz 1926 27:32 efectivamente pero al margen de la votación del Partido Popular Europeo que nos dejó un sabor agridulce no bien Martín beber en el sentido de dar libertad de voto y algunos se han retratado en esa libertad de voto pero pero eso sí vivamente lo de los bolivarianos y los de Venezuela es muy recurrente íbamos a ver al PP me parece abusar mucho más de esto yo ayer cuando cuando los del PP salían de la comisión diciendo que Aznar era un crack y el propio Aznar salí le dijo a los periodistas me lo he pasado muy bien igual vuelvo vuelvo y todo bueno a mi esto me hacía recordar que cuando Pablo Casado ganó el congreso del PP en pocos meses el nuevo líder del Partido Popular su victoria se entendió como una ruptura con el marianismo pero no desde un discurso reformista sino de un discurso de vuelta de regreso a las esencias analistas no estamos viendo una rehabilitación de Aznar y me temo yo creo que ayer se cometió un error por parte de la oposición ante lo decía Luis qué qué necesidad había de llevar a Aznar ha o Mariola qué necesidad había de llevar a Aznar a esta comisión a que terminara haciendo el papel que hizo no pero bueno el discurso de lo que acaba de hacer casado de acusar de autoritarismo bolivariano a quienes están intentando bloquear que yo tengo mis sospechas se quiero decir que creo que es una

Voz 1727 28:42 digamos un una triquiñuela dudosa

Voz 1926 28:44 te del Gobierno pero en cualquier caso acusarle de bolivarianos y de autoritarios me parece completamente ridículo en un discurso que trata de polarizar a hacer ruido sencilla

Voz 1727 28:52 antes yo a mi la verdad es que me preocupa mucho la la deriva de la derecha española porque ello esto es una firme convencida de que necesitamos una derecha a la altura de las circunstancias lleva la Ciudad de los tiempos para reformar nada menos que la Constitución fija para reformar las cosas a la anclada para reformar la Constitución para garantizar la convivencia para que este país pueda seguir avanzando una forma de otra pero me preocupa enormemente la pro la pobreza argumental que desvela el tener que recurrir automáticamente a este tema de Venezuela que yo creo que ya no hay por dónde cogerlo no porque además tampoco hay detrás de ello una sustancia argumenta el ni conceptual de nada me preocupa enormemente esas retrotraerse esas rehabilitar decía ahora Teo a la figura de José María Aznar con todo lo que ha caído Villa y creo además que es momento de volver a releer ese libro de Manuel Vázquez Montalbán de la generalidad porque igual no se ha explicado en los da algunas claves de lo que puede volver a pasar y sobretodo tropas si me permites me ha dejado absolutamente helada el final de las declaraciones de Ignacio Cosidó cuando ha dicho hablando de corrupción quién esté libre de pecado que tire la primera piedra estamos dando por hecho que todos los partidos de este país son ya unos corruptos lo estamos dando por hecho lo estamos asumiendo tranquilamente en unos micrófonos en dirigí en cualquier caso eso es lo que hace es y los otros cometen delitos es significa que se abre la barra libre clavara para la casa propia en fin es que como argumento problema con la corrupción es que les quedan pocos argumentos políticamente después de lo que hemos visto se ha comprobado judicialmente

Voz 1505 30:15 lo que ocurre es que hay una parte de la derecha que se siente muy cómoda en esto de él se han acabado las ideologías y por lo tanto aquí de lo que hay que hablar es de gestión y quién mejor gestione que se quede con el poder ir hay una parte de la derecha que también se siente muy cómoda en esto de en realidad son todos iguales y claro y entonces claro en ese debate de todos somos iguales

Voz 29 30:40 que ojo porque las

Voz 1505 30:42 afección y desafección con la ciudadanía puede provocar unos daños al sistema institucional tremendos pero a mí me yo le haría una pregunta al Partido Popular a partir de ahora ella Ciudadanos respecto de la triquiñuela de la que habla ando en el día de hoy el presupuesto es pero ustedes van a votar a favor o en contra de dotar de financiación los planes contra la violencia

Voz 1727 35:17 bueno teníamos muchas ganas de sentar alrededor de esta mesa nuestros tertulianos profesores de universidad con el presidente de la CRUE la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas Roberto Fernández que están radio Lleida muy buenos días

Voz 41 35:34 muy buenos días Pepa a Ci a mis compañeros tertulianos a los que desgraciadamente no puedo ver porque el Rectorado de la Universidad de Lleida pues hoy me obliga a estar aquí presente

Voz 1727 35:45 bueno pues ese están Luis Alegre está Cristina Monge esta Teodoro León Gross y Mariola Urrea yo quiero empezar con otro profesor que no está aquí pero del que leíamos un artículo muy sugerente en en Cuarto Poder es el profesor el profesor Carlos Fernández Liria que a mi hijo Acció iba muy al fondo de qué es lo que nos está pasando y que pongo esa declaración que nos ha hecho a nosotros encima de la mesa para abrir la discusión sobre lo que nos está pasando con el tema de los másteres sobre lo que ha pasado en el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos que precisamente eso

Voz 42 36:21 tanto la educativa bueno pues eso es lo que tenemos en el Instituto de la Rey Juan Carlos que tanto escándalo está causando es decir que en realidad todo esto estaba previsto estaba perfectamente previsto el resultado ha sido que tenemos una elite que pueden pagarse una enseñanza universitaria y que lo de menos es que vayan a clase que no vayan a clase que rinda ente sepan contenidos que sepan expresar lo son trabajo sólo de menos el asuntos que han pagado escatológica que se instituyó

Voz 1727 36:48 el asunto es que han pagado lo de menos era aprender en el caso de los máster es presuntamente fraudulentos de los políticos que venimos contando ya vemos que acudir a clase y aprender no parecía el objetivo presidente de la CRUE no

Voz 7 37:02 bueno si me permites en primer lugar decir porque creo que para nuestros oyentes irá bien que la CRUE es una asociación privada de derecho público que se encarga pues de fomentar la vida universitaria de dialogar con los diversos Gobiernos de procurar que la universidad progrese adecuadamente así que el presidente de CRUE como saben los compañeros que están ahí contigo no tiene ninguna jurisdicción de ningún tipo sobre ninguna universidad que además tienen plena autonomía en su funcionamiento en segundo lugar y lamento decirte que estoy profundamente en desacuerdo con las palabras que acabo de hoy

Voz 1727 37:37 para eso estamos aquí para escuchar palabras a favor

Voz 7 37:39 tras eh bueno irme si me permites voy a dar un dato que quiero que también los oyentes van a entender enseguida es que hay doscientos mil trabajadores en las universidades españolas no tenemos al día de hoy que yo conozca a ningún rector ningún gerente ningún vicerrector ningún decano ningún jefe de departamento imputado por ninguna irregularidad ni mucho menos por ninguna ilegalidad y por lo tanto creo que en términos muy generales el comportamiento de la comunidad universitaria frente a los retos que nos marca la sociedad española está siendo muy bueno muy notable Ike el comportamiento ético y el comportamiento de deontología profesional de nuestros trabajadores sean investigadores profesores y profesoras o administración vicio también dicho eso es evidente que aunque haya un caso la universidad tiene siempre que lamentarlo y condenarlo en la medida en que se compruebe que efectivamente eso ha sido así pero deducir de que haya un caso un comportamiento que parece el como si fuera generalizado como una especie de mi asma que está recorriendo la únicas de española Pepa no puedo decirte más que estoy profundamente en desacuerdo con eso

Voz 1727 38:55 es un caso siempre

Voz 7 38:58 si le digo la verdad esto días noto no solo la mente de los rectores y rectoras sino que hay muchísimos compañeros y compañeras de universidad que están perplejos están indignados también creen que están recibiendo en algunos medios de comunicación y por supuesto pues gran parte de lo que llamamos convencional mete la clase política ante un tratamiento que no se merecen no se hizo Polonia para lo que ha dicho nuestro compañero no funciona Bolonia como ha dicho nuestro compañero aumentando el rendimiento académico de la de la practica totalidad de las titulaciones que hay en España y por lo tanto me parece que el hecho de que tengamos que aumentar si se ve que es conveniente algunos controles respecto a algunas de los trabajos universitarios cosa que los unitario siempre estamos de acuerdo no se puede inferir que el sistema universitario español no está cumpliendo consumir

Voz 1727 39:49 de verdad que cree el señor Fernández que todavía es cuestionable que hacen falta controles después de lo que ha ocurrido en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos establecemos controles y se cree necesario dudan ustedes de que haga falta establecer controles

Voz 7 40:06 mire Pepa no hay ninguna empresa de un tipo mediano y grande no hay ninguna corporación institucional no hay ninguna parte de la Administración del Estado autonómico del Estado central que pueda es decir sensatamente que no necesita controlar mejor su función y sus tareas internas y externas Si algún universitario dice eso el presidente de la CRUE dice lo contrario es necesario con estar constantemente vigilia para hacer un control de toda la tarea de toda la comunidad a ver si efectivamente en esos controles a veces internos notamos algunas cosas que no se hacen suficientemente bien otras que son mejorables son continuas las rectificaciones que los retornados los Decanato dos los institutos los departamentos hacen sobre sobre sobre su propio trabajo por lo tanto aunque creo que el sistema funciona razonablemente bien los universitarios estaremos siempre dispuestos a mejorar cualquier tipo de control que haga que nuestra función social sea mejor eso no te quepa duda es más es que lo hacemos habitualmente sí

Voz 1727 41:15 qué es lo que creo que está pasando es muy difícil es muy difícil unir los dos planos en los que se produce esta discusión naturalmente que queremos todos los que estamos aquí empezando por el presidente de la CRUE los profesores nosotros en la importancia de la universidad en el trabajo han negado muy mal pagado de tantos profesores en el esfuerzo de los estudiantes pero si cada vez que tratamos de pedirle explicaciones a quiénes son los responsables de las universidades el discurso que nos echan es que ustedes son decentes no

Voz 1926 41:47 avanzamos pero lo que ha pasado en la Rey Juan Carlos III donde sí sí sí déjeme que me perdone decía pero aún no verla al lover pues tampoco es verdad es verdad claro sí

Voz 1727 41:59 no hay manera de avanzar ni concretar qué ha podido pasar para que este escándalo que está arrastrando en nombre de una universidad llevando la incertidumbre a muchas familias y estudiantes que han puesto todo su esfuerzo y su dinero en obtener títulos en la Rey Juan Carlos Si no hay manera de avanzar porque lo primero que nos dicen ustedes los rectores el ministro es que la universidad en general funciona mal ya sabemos es que si no funcionaran general no tendríamos una crisis teníamos una crisis de Estado pero

Voz 7 42:28 va a a Mejía no verte me me me me gusta mucho sabe cuándo ha acabado no sí pero CRUE en su día hizo un comunicado absolutamente rotundo condenando las presuntas usted entenderá que la culé como institución tenga hablar de presuntas aunque

Voz 1926 42:49 en fin todos tenemos un cierto convencimiento

Voz 7 42:51 o al decir de que las cosas tácticamente han pasado como han pasado o no pero la CRUE tiene que hablar de presuntas hasta que la justicia no acabe de determinar la cubren en su momento lamentó condenó impidió que se investigara hasta la última gota del caso de ese instituto ese instituto ha sido cerrado se está siendo investigado por parte de la propia universidad la Universidad ávido abierto autoría sobre todo sus institutos Pepa de verdad yo creo que se están haciendo cosas Ike la Universidad claro que se defiende desde el punto de vista corporativo diciendo perdonen creo que hacemos bien nuestro trabajo pero al mismo tiempo creo que no se puede decir que la universidad no está dispuesta como toda gran institución que se debe a los ciudadanos hacer autocrítica allí donde haya un fallo pero es que creo que es de sentido común decirle a los españoles que un caso dos o tres entre doscientos mil trabajadores ocho mil títulos y setenta y pico de universidades no tiene porqué a permitir que se concluya que en fin tenemos que volver a hacer todos los controles en la música española eh mire yo le pedía ayer a sus compañeros periodistas

Voz 1727 44:01 es un documento que eran las cartas

Voz 7 44:03 el Force cosas que hay que hacer para que un máster o un grado sea aprobado en una universidad y no se lo esperaba en de todo estos pasos son los que hay que hacer para que un máster sea aprobado idea pues sea otra vez verificado y a veces lo que nos quejamos los rectores y rectoras y los decanos y los profesores es que la burocracia para poder hacer un grado o máster es de tal calibre que a veces casi lo digo ahora con mutiló exageraciones no no deja investigar y hace docencia que es lo Patrick lo que es patrimonio

Voz 1727 44:33 Nos va a faltar tiempo ya ya ya lo sabía yo porque la conversación con Roberto Fernández siempre es muy gustosa muy discursiva tengo a todos los profesores com

Voz 1926 44:42 la mano alzada Mariola Urrea salúdenos presidente me has dicho

Voz 1505 44:47 yo creo que el argumento recurrente de que no hay casos de corrupción en la universidad en los términos que lo ha planteado no hay rectores no hay decanos yo creo que ha quedado erosionado con la realidad que ha puesto de manifiesto la Rey Juan Carlos I al menos un director de un instituto y esto no es una cosa menor que tiene indicio del que tenemos indicios más que suficientes que acumula caso de corrupción académica corrupción económica tenemos al menos un rector del que tiene que asumir responsabilidades aunque ya no es tan activo por haber autorizado esta sí esta anomalía universitaria que es tanto está dañando a la Rey Juan Carlos Jean dos ya hay al menos otro rector de esa universidad también que tiene acumula unos casos evidentes de plagio en toda lo que su carrera académica que es tanto como poner en duda todos los méritos que le permitieron llegar a donde está que es su condición de catedrático por cierto rector que ocupó durante muchos tiempos un puesto relevante dentro de la Comisión de Reclamaciones de la corrida de cómo como sabes el rector de la del coso jo de universidades en definitiva ese argumento está erosionado pregunta sorprenden

Voz 1926 45:58 muchísimo bueno no sé si la Universidad de La Rioja conoces tú algún caso de irregularidad o ilegalidad yo no la conozco

Voz 1505 46:05 estoy hablando de una universidad que tú conoces que es la Rey Juan Carlos y sabes perfectamente que la unirse a La Rioja no habrá ningún caso de estos lo mismo pero ayer también la Lérida en la de Lérida pero si quieres discutimos sobre La Rioja queda

Voz 7 46:19 nado todo el argumento de que la universidad española funciona con regularidad si has dicho eso Mariola me sorprende que lo diga su sincera

Voz 1505 46:26 he dicho que el argumento que estas exponiendo para convencer a la ciudadanía de que el sistema de universitario es un sistema noble que no está en cuestión está erosionado porque no es cierto que no a ella

Voz 1926 46:39 que hay un cargos universitarios

Voz 1505 46:41 no tengan un expediente más que cuestionable IT citado

Voz 1926 46:46 acciones te citado tres Mariola

Voz 1505 46:49 mí la versión es la cuestión es a mí me interesa el presidente de la CRUE cuando se reúne con el ministro actual de ciencia están hablando de una posible reforma de universidades

Voz 1926 47:01 sí pensaba que me iba a pedir perdón claro claro perdonar perdóname compañeros sí sí me veis un poco vehemente no hablan compasión de carteles algún interés me conocéis todo lo que todos queremos a la barba no va a haber reforma de las universidades

Voz 7 47:20 sí mira qué qué qué contento estoy que me hagáis esa pregunta e cuando se dice que los universitarios somos corporativos y se dice en un sentido peyorativo yo siempre estoy respondiendo estos días dos cosas somos Can corporativos que en los últimos diez años no conozco una reivindicación de salarios por parte de los universitarios todas las reivindicaciones que hemos hecho es más financiación para el sistema para hacer mejor nuestro trabajo en segundo lugar somos tan corporativos esto lo digo con una cita de ironía como ustedes ven pero en la radio no sé

Voz 1727 47:54 sí sí sí la apreciamos

Voz 7 47:57 que somos los universitarios la CRUE los que estamos impulsando que haya una nueva Ley Orgánica de Universidades en España es decir que sean sus señorías parlamentarias que tiene la soberanía popular en sus manos las que blanco sobre negro pongan para el siglo XXI para la sociedad del conocimiento para la economía globalizada en la que nos tenemos que mover una nueva ley de Universidades los universitarios estamos dispuestos a entrar ahí a colaborar a decir lo que nosotros pensamos junto con los sindicatos con los estudiantes con las organizaciones empresariales y por supuesto con el Gobierno por lo tanto hemos sido los universitarios los que hemos impulsado día veintiséis de este mes en el Congreso de los Diputados una serie de agentes sociales lo más importante de España junto con la CRUE presididos por la amabilidad de la presidenta Ana Pastor

Voz 1926 48:47 pidamos a los diputados una nueva ley interesada por lo habéis Luis Alegre José Luis buenos días

Voz 8 48:56 el rector se están poniendo los pelos como escarpias un poco cuando cuando oigo hablar de nueva reforma universitaria porque aquí todos coincidimos que la uniese a pues es una instrucción donde muchas cosas hacen razonablemente bien esto no está no está en discusión tampoco en la intervención de de Fernández Liria de la que hemos escucha

Voz 1926 49:13 todo el corte bueno pregunta un poco coherente

Voz 1727 49:16 no es que hemos consumido veinte minutos y nos quedan

Voz 1926 49:19 la tres no por favor

Voz 1727 49:22 no si es discurre rápidamente

Voz 8 49:24 la pregunta es las últimas reformas han ido en la dirección de facilitar o de dificultar estas posibilidades lo que discutía entre con Mariola es que ha habido una mutación constitucional ha cambiado sin cambiar la letra ha cambiado el sentido de la palabra autonomía de tal forma que lo que antes era autonomía significaba tener la financiación garantizada ahora autonomía significa que cada uno se puede buscar la suya y cuando hablamos de controles mucho cuidado con los control porque claro quién se va a oponer a controles pero las reformas universitarias que están poniendo encima de la mesa lo que proponen controles en los que la ley no Cuidad de gallina que la última consistía en que ni más ni menos

Voz 1926 50:00 que la Fundación Madrid en la

Voz 8 50:03 propuesta Laguna en Madrid el responsable de los controles iba a ser el que era el responsable los control de la Rey Juan Carlos de los más