Hoy por Hoy (19/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:41 la cubren su momento lamentó condenó impidió que se investigara hasta la última gota del caso de ese instituto ese instituto ha sido cerrado se está siendo investigado por parte de la propia universidad la Universidad ávido abierto autoría sobre todo sus institutos de verdad yo creo que se están haciendo cosas

Voz 1727 01:03 el Partido Socialista y Podemos defienden el atajo utilizado por el Gobierno para impedir el veto del PP a la reforma de la Ley de Estabilidad Carlos Cala buenos días

Voz 0325 01:12 tan mediante una enmienda a una ley de igual rango que ya se tramitaban en el Congreso el Gobierno podrá aprobar esa reforma y facilitar así la aprobación de los presupuestos para dos mil diecinueve algo que Ciudadanos considera un fraude el PP una argucia ilegal PSOE y Podemos defienden su legalidad escuchamos a Ignacio Cosidó del PP Pablo Iglesias de Podemos

Voz 3 01:30 creo que esto es una ofensa muchas mujeres que están mal tratadas hay una ley muy importante esa ley se utiliza para echar una argucia de dudosa constitucionalidad cuando menos para intentar obviar el control del Parlamento no la cuestión tan crítica como es el techo de gas conozcan cumple un compromiso con nosotros es legítimo aunque no sea habitual utilizar el reglamento parlamentario para tomar una decisión justa avalada además por sentenciar el Tribunal Constitucional el reglamento está para cumplirse

Voz 0325 01:59 en el Congreso en la sesión de control al Gobierno Joan Tardà de Esquerra Republicana ha reprochado al presidente Pedro Sánchez que sus planes para Cataluña excluyan a la mitad de la sociedad que se siente independentista y le ha avisado de que no se pueden pactar los presupuestos y la Fiscalía no retira la acusación contra los políticos catalanes en prisión preventiva Pedro Sánchez ha insistido en que su apuesta sigue siendo el diálogo y la ley

Voz 0460 02:20 si usted por ejemplo no insta al fiscal general

Voz 4 02:23 ha listado a retirar la acusación de rebelión cómo será posible por ejemplo pactar los presupuestos casi casi un imposible

Voz 1722 02:33 la prioridad no es la independencia la prioridad es la convivencia que está puesta en cuestión señor Tardà el bloque independentista en el Parlamento de Cataluña lo que tiene que hacer es no dejar cerrado este Parlamento durante el mes de septiembre abrir las mesas de diálogo para que se produzca un diálogo entre catalanes yo lo único que le puedo decir es que ni más muros ni más brechas convivencia y en eso estará

son las diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 1455 03:04 volvemos al entorno del hotel Ritz la policía sigue investigando las causas del derrumbe en el que ayer murió un trabajador de momento

Voz 6 03:11 nos está dejando pasar a nadie Virginia Sarabia

Voz 1455 03:13 no cuéntanos

Voz 6 03:14 el edificio prosigue con el acceso

Voz 7 03:17 eso cerrado por el momento sigue prohibido tan sólo hemos visto un goteo tímido de trabajadores y también del responsable del grupo hotelero a la espera de que les dejen pasar al menos a por Adil alguna de sus cosas los trabajos evidentemente están paralizados hasta que llegue el informe de la policía judicial para esclarecer las causas de este accidente que provocaba la muerte de ese trabajador de cuarenta y dos años Daniel Muñoz es el responsable de la empresa de fontanería de la obra que nos relataba esta mañana los momentos de tensión

Voz 0962 03:42 que a Naiara

Voz 8 03:43 lo contamos ya con la constructora todo coordinando aquí nos faltaba su compañero nuestro su poco nerviosos dientes buscando el recinto finalmente pues llamando llamándonos cogió una llamada menos dijo nada escogiera la llamada bien a los dos minutos pues lo vimos salir acompañado de de de sicos que lo cogieron que estaba estaba caído tenía buenas piernas y eso me dio los es con Rossi

Voz 7 04:08 Soliva Este trabajador ingresó en el Clínico con varias costillas rotas aunque se recupera favorablemente en total son once los heridos seis de ellos están hospitalizados uno en estado crítico a las doce del mediodía en Cibeles habrá una concentración de sindicatos como protesta a la situación de siniestralidad laboral Éste es el trabajador número cincuenta y cuatro que han muerto este año en la Comunidad de Madrid

Voz 1455 04:30 más cosas el ex presidente Ignacio González

Voz 9 04:32 puede devolver al Ayuntamiento tras estudiar su situación procesal la justicia no ha encontrado impedimento para que el presunto cabecilla del caso Lezo se reincorpore a su plaza de alto funcionario en el consistorio de la capital el propio González solicitó el reingreso el pasado mes de julio tenemos veintiún grados ahora mismo en el centro de Madrid hoy máximas en torno a los treinta grados

miércoles diecinueve diecinueve estamos ya más de mil diecinueve de septiembre

Voz 13 05:56 ah

Voz 1995 05:58 responsabilidad porque muchos de ustedes nos escuchan a esta hora a través de una radio que está conectada a la red eléctrica por un cable que es para nosotros algo así como el cordón umbilical que nos ata a subida hoy conocer lo que ha pasado en el mundo escuchar las voces de quienes tratamos entre tenerles emocionar les informarles hoy escucharnos es más caro de lo que ha sido en todo el año que vaya usted a saber si lo de la luz es como lo del amor hoy es menos caro que mañana cuesta entenderlo y eso no es casual tratan de confundirnos con palabras utilizan las media subastas diagramas otro colas con con tal de que no entendamos nada y esa es nuestra tarea

Voz 14 06:37 es tratar de entenderlo que no es fácil sólo recordar

Voz 1995 06:40 que es recomendable esperar dos horas después de comer para pagar el recibo de luz y un detalle hizo de los incrementos del precio de la luz no fuera un atraco a mano armada sino la manera que tiene el sistema de valorar cada instante algo así como el carpe diem eléctrico que se ello aprovecha el momento vive la vida pagas la luz sea lo que sea vamos a intentar aprovechar cada segundo de este programa para que ustedes amortiza en cada céntimo de euro van a pagar por escucharnos son ustedes muy bienvenidos hay por ahí

Voz 15 07:16 dos mil micrófono

Voz 1995 07:18 es una mujer maravillosa estuviera pero que subir bisnieto Don calen muy buenos días sabes que mañana mañana mañana será otro día será otra idea hay será otro día corto a Córdoba festiva y cosmopolita anglicana es hola hola podrá a Lorca mañana vamos a estar en Córdoba en la sede de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía al lado del templo romano la única Rin acompañenos por favor por nuestras acompañados porque vamos a pasar un buen rato vamos a entrevistar a Palomo Spain que es uno de los diseñadores más relevantes del planeta vamos a recibir la visita de Medina Azahara los míticos Medina Azahara ha aclarado el salmorejo hablaremos de la mezquita y esos papeles guarda Dico que tiene la Iglesia que demostrarían que les pertenece los enseña trago guardados llegar al momento dice el deán el mucho que ofrecerles mañana a las cero a las diez de la mañana iba merece la pena verdad somos como los teloneros del Congreso el bienestar el conocimiento y la sabiduría aparte concreta no esta es la de la el bienestar vale esperamos a esta mañana estaremos en Córdoba mientras tanto Rosamar que te vienes

Voz 1322 08:38 hola qué tal cómo va la mañana aquí estamos de nuevo listos para hacer de tu vuelta a la rutina

Voz 12 08:43 placer después de las vacaciones se agradece que

Voz 16 08:45 alguien no ha hecho una mano con los gastos ya sabes los del cole por ejemplo equipar a tus hijos esta temporada va a ser mucho más fácil con Hipercor la que este otoño es tu marca de moda un ni para ellos y también para toda la familia eso es lo que mejor define la moda unit que puedes vestir a toda la familia toca cambiar el estilo de vestir Unit te brinda la oportunidad de hacerte con las últimas tendencias en tus básicos y asistenciales para incluir en tu fondo de armario todo un mundo de moda con zapatos y complementos para mujer para hombre y para los más pequeñas quieres descubrir todas las novedades de este otoño acércate a nuestros centros comerciales te estamos espera

Voz 12 09:25 no hubo ni más que un buen precio y

Voz 16 09:28 el coro ramas es todo mañana espero a áreas

Voz 21 11:13 lo quiere escuchar a la carga cada vez para escuchar las

Voz 22 11:28 está promo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de grabar me me barrunta leyó mil millones de descargas

Voz 23 11:39 sí

Voz 0460 11:43 a verte

Voz 24 11:44 tengo veinte segundos para decirte que el programa miles de cumple veinte años y por eso el día veinte de cada mes por repostar veinte litros más de carburantes BP Ultimate con tecnología obtienes veinte puntos PP extras y además si lo haces de siete ocho de la tarde veinte puntos por litro tires hasta el veinte de septiembre consulta las bases legales en BP te lleva más lejos punto com

Voz 10 12:04 usted en un atasco para trabajar de sus ahorros aún siguen dormidos

Voz 25 12:10 va siendo hora de que sus ahorros se independiza sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio va siendo hora de que invierten los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña sin ataduras sin intereses contrapuestos y consumismo equipo de expertos invierta con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestora independiente

Voz 1322 12:33 lo traducía ayuda a reducir el cansancio y la fatiga por su contenido en vitaminas del grupo B disfruta al máximo de cada minuto de la vida le otra con el impulso extra de energía que necesitas visita vitaminas le otra un punto Es descubre que producto Leo Tron se adapta mejor a sus necesidades

Voz 1995 12:59 diez doce minutos una hora menos en Canarias cuando la realidad toca fondo se paseaba

Voz 0460 13:04 por el fango ahí

Voz 1995 13:06 embarradas nos encontramos a nuestros cuerpos viales son cuerpos especiales porque hoy encontrados con la grasa del chiste para la lucha libre del combate intelectual son afiliados como un lápiz alpino el primer día de clase contundentes como el cocido de la cantina de un colegio universitario español tan problemas no dude en no llamarles para nosotras estar saludamos ahora a los dos a los hombres a los que querría como Mis hijos hallados aprendiendo algo fuera de este esto señoras y señores llegan los cuerpos especia Bali Mateo buenos días días Urrutia buenos días

Voz 0460 13:48 los teléfonos que está maratón que esto es Iberia hasta es multimedia la gente tiene que estar informada el segundo por redes sociales por aquí la vida me acaban de saludar en Mi directo de Instagram desde Argelia Argelia también escuchado alguna vez en Argelia pues no

Voz 1995 14:02 pues ahí está saetas aquí mismo en directo en Instagram

Voz 0460 14:04 esto entiendo en directo Rhys para

Voz 26 14:07 sí que viene

Voz 0460 14:11 ha mirado caminando al tres necesita tanta atención que ya la radio más importante de España me parece poco ya les vamos a Hegel con Instagram

Voz 1995 14:19 sé muy bien perfecto la casualidad de decir que además de afiladas como una alpino somos ricos como una goma Milán apetece morder la tienen los ricos de desatascador vosotros es una pregunta que tengo haceros no evita el tema hasta ahora no ya hay confianza esta sección ya auguró más de lo que habíamos previsto todavía sigue sí que me dio la sensación de porque lo vuestro anuncio preguntan oye año novedades está asustado ya me tira este de vosotros ahora ya si me pregunta yo os sentís muy españoles mucho españoles

Voz 26 14:52 bueno yo todos los días me levanto digo madre mía que español soy que me maravilla todos los días y fuera

Voz 1995 14:59 visten habéis vivido fuera tenido oportunidad de expandir usted que hay de todo

Voz 0460 15:03 creo que de no sé lo que dice la madre no cuando dices vamos a cenar fuera dicha que hay de todos pues a mí me pasa lo mismo con viajar digo pero donde las ahí fuera si aquí de todo pero una vez pero nosotros nos pasa a vosotros que si te sientes muy español y mucho español y todo Amazing todo pero cuando vas de viaje hace es como quiere desde el sitio para que no te saluden españoles que están de viaje es más de quejas de que hay mucho español cuando tú estás allí con hechos no es así es a veces una cosa este verano estancia

Voz 26 15:37 Peña dije oye todo lo que puedes decir de Cerdeña de bonito yo lo que no hay españoles

Voz 0460 15:43 entonces era una cosa que me pareció algo reseñó había un montón pero estaban todos disimulando porque si Pío del español cuando vas simula Head disimular como que es de allí

Voz 1995 15:55 es muy muy bueno segundo todo esto porque en estos días la Unión Europea está debatiendo precisamente cómo va a ser la salida del drago del Brexit la salida al Reino Unido Vaya movida hombre su

Voz 0460 16:05 en nuestro análisis hace diecisiete movida

Voz 26 16:10 se habla mucho

Voz 1995 16:12 más de diecisiete millones de de británicos votaron al Brexit podrán irse de la Unión Europea votación se va de se va a hacer efectiva sin nada ni nadie lo remedia el próximo diecinueve de marzo del dos mil diecinueve que no se sabe qué va a ocurrir en la condición y cómo va a quedar que hay que hacer pues no se sabe a nosotros nos preocupa evidentemente por la parte europea por somos muy europeos

Voz 0460 16:35 pues sí muchas muchas europeas pero hay muchos Brittany

Voz 1995 16:38 los que viven en nuestro país sí señor a algunos de ellos les puede cambiar la vida se han juntado en una asociación que se llama Vori Main es lo contrario del sea el Brexit SS

Voz 0460 16:50 vale el mantener sin es mantenerse vehículo en el que esos niños ahora entendemos Puri Main in Spain

Voz 1995 16:58 es una asociación que ha denunciado la primera ministra Theresa May porque la campaña a favor del Brexit gastó supuestamente más del presupuesto que tenía dicen que me inició las negociaciones sabiendo si los tribunales le dan la razón podrían para el Brexit el Williams es miembro del Consejo de Bree made in Spain es pez muy buenos días buenos días encantado de saludarte cuánto tiempo llevas en España

Voz 6 17:22 eh yo llevo veinticuatro años viviendo aquí

Voz 1995 17:25 varilla usted veinticuatro años aquí y qué es lo que reclama su primeros te quiere seguir viviendo en España pero seguir siendo ciudadana europea británica a la vez verdad

Voz 6 17:35 ahí está ahí está si somos una asociación de más de cinco mil miembros ya in él este principio de este resultado se montó para luchar contra el Brexit qué porque claro no nos interesa eh no tiene ningún beneficio pre país ni ni los británicos ni para nadie

Voz 1995 18:03 espera espera el segundo porque eh que estamos haciendo una retransmisión en directo en Instagram Life no

Voz 0460 18:09 acababa de caer el teléfono David pero por qué tienes que decir lo nada

Voz 1995 18:12 el ruido tremendo y la gente que pasan de estudio pero hay Lama

Voz 0460 18:14 jefa de la magia de la radio vale poco

Voz 1995 18:17 usted podría pedir a estas alturas usted ya podría pedir la nacionalidad española vive aquí está perfectamente integrada pero no quiere eso quiere seguir como está ahora mismo verdad

Voz 6 18:26 pues sí yo yo sí podría pedir la nacionalidad española y no tengo problema con eso sólo que por qué tendría que hacer porque hasta ahora yo yo soy europea y quiero si quiere seguir siendo europea

Voz 1995 18:42 se desviven todo este proceso con con cierta incertidumbre algunos políticos relevantes se han pronunciado a favor de un segundo referéndum no de otras fórmulas para revertir ese precio por ejemplo el alcalde de Londres Sadiq Khan

Voz 0171 18:53 en desafortunadamente nuestra posición ahora es la siguiente el Gobierno negocia con dos posibles resultados o bien un mal acuerdo que incluya la posibilidad de que abandonemos la Unión Europea sin saber cómo va a ser nuestra relación con ellas o ningún acuerdo ambas posiciones son muy dañinas tanto para la ciudad de Londres como para todo el país

Voz 1995 19:09 sí también se ha manifestado el ex primer ministro conservador John Mayer

Voz 4 19:13 existen razones para convocar un segundo referéndum sin duda

Voz 1995 19:18 usted qué opina de de todo eso de Suecia

Voz 6 19:20 fue es lo vemos como la mejor manera de de puede parar o como mínimo y como cada vez sale más y más hechos sobre como resultado es cuestionable digamos han pasado ya dos años en estos dos años y pico fuese ahora han tenido el debate sobre lo lo los efectos sobre de eso sobre lo que va a pasar después ya llevamos dos años teniendo ese debate que debería de haber pasado es tremendo

Voz 1995 20:01 lo cierto es que faltan apenas seis meses desconocemos las consecuencias las normas la nueva situación entiendo que ustedes empiezan a estaría realmente preocupados de cómo va a ser mi situación a partir de ahora

Voz 6 20:12 pues claro es es que sin si el Gobierno mismo ni sabe lo que es el Brexit pues como como lo vamos a llevar los demás

Voz 1995 20:21 viene usted sabe que hay mucha comunidad en el en la costa de Levante en Valencia en toda la costa catalana en Mallorca inunda comunidad grande de británicos ustedes es si me permite dejen integrado realmente vienen España ustedes viven en su propia a España

Voz 6 20:36 pues no sé yo no puedo a ellos no puedo hablar por esa gente hay hay de todo como en todas las comunidades hay españoles en Londres que sólo hablan español es que hay de todo y no sé no sé si interesan la las generalidades

Voz 1995 20:51 sino de esto no por la Generalidad sino por entender bien cuál es tu situación porque entendemos que alguien que está perfectamente integrado que puede seguir disfrutando de de de España en su caso o movimientos parecidos que hay en Francia o en el primer set en distintos países donde europea las comunidades británica asientos para a seguir en la misma situación de pues y nos gustaría entender bien de qué forma ustedes aman esta tierra también la quieren de forma que quieren tener la misma situación amando su país seguir disfrutando de situación en este país y entender bien cómo quiere que en núcleos y que lazos nos unen a unos y a otros

Voz 27 21:24 buf pues eh

Voz 6 21:29 era a mí me cueste a me me cuesta separar las dos cosas llevo aquí veinticuatro años y me siento más en casa aquí en España que en en Gran Bretaña sobre todo ahora mismo

Voz 1995 21:41 a quién quieres más a su padre guardián madre verdad

Voz 6 21:43 es si es que para mí es inseparable mi mi ser mi identidad es que soy europea todas las decisiones que yo me tomaba en mi vida de adulta ha sido siendo europea con los derechos para la libre circulación de personas y todo eso así que el pensar que de repente no tenemos hoy son es para mí es es es como impensable para que siguen hablando del querido beneficios de eso que es es que

Voz 0460 22:16 ya no hay ningún consejo

Voz 6 22:19 dado político con del Partido Conservador que es capaz

Voz 1995 22:24 de explicarnos qué son dos beneficios

Voz 6 22:27 es un himno es porque no quieren es porque no hay no existe ninguno el eso se olvida que la prioridad o la prioridad para un político de cualquier partido debería de ser el el buen el país

Voz 1995 22:45 no entendemos lo cierto es que faltan apenas seis meses para que ese breve si se consume supuestamente supuestamente hay Espert no cree que va a ocurrir como acabamos eh

Voz 6 22:59 qué convencido vamos a ver qué ocurre pero sí

Voz 1995 23:02 que la situación de para nosotros es bueno también tiene que ver con lo que usted dice con esa ahí de ahí ese escrito europeo pero en nuestro caso es más tranquila que la de miles y miles de británicos que viven en él España en Francia en toda Europa y que no saben a partir de ese de ese día de marzo qué es lo que va a pasar con ellos es que tengan ustedes mucha suerte seguiremos este asunto lógicamente por el interés que tiene Britain in Spain es la asociación que representa a Williams gracias gracias acudir esta mañana a la radio

Voz 6 23:28 gracias creación por invitarnos cumple

Voz 1995 23:31 es verdad

Voz 26 23:32 que esto no está resuelta no hay igual hay flecos recibe vuelta igual no dijo ya lo he visto un poco así no lo tiene muy claro porque hay que hay que porque eso como que implica cuando ellos salgan que si no que yo sí lo tengo muy claro a ver yo es que tengo libras que tengo que cambiar a donde te libras que tenemos un dineral pero es un capital mío entonces eso como yo puede ir allí cambiarlo cómo va

Voz 0460 23:59 la cosa si sí que si sí vista de tu pasó nada a la situación

Voz 0962 24:05 sobre el días Lissavetzky o es que alguien está ahogando

Voz 0460 24:07 en su propio jardín de yo no tengo una capacidad de hablar que puedo estar horas sin decir nada como

Voz 1995 24:12 el construido yo mi carrera

Voz 0460 24:15 te crees tú que dirigió la carrera universitaria porque estábamos aquí diez y veinticuatro minutos hablando

Voz 1995 24:19 eso vosotros lo de la vuelta al cole y eso ya casi no nos nos roza siquiera pues las danés nadie

Voz 0460 24:26 por noni lápices Alpino Milán pero vamos a hablar de a que traía antes una libreta y un lápiz pero me vine abajo también hay llevamos tres programa Si ya viene sin libreto afrontó vendrá en pijama

Voz 1995 24:37 era una carta de amor y la perdió por el camino que bonito enseguida volvemos con los cuerpos especiales

Voz 29 26:00 nota mental si alguien va de coña hoy te dice que conoce el mejor seguro de coche con un precio bajísimo contesta llegas

Voz 30 26:06 todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 23 26:16 sí

Voz 32 26:21 conecta con hoy por hoy a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI XXXIV sesenta

Voz 12 26:29 es lo que quieras

Voz 0460 30:25 a ver con la polémica sobre si euros es verdad diez libras libre a mí me les cambiará antes al aeropuerto

Voz 1995 30:31 sí vale por favor esto real es real sobre la preguntas William sobre la integración de los británicos lo cierto es que hay muchos hoy tenemos en este país os encanta ya muchos británicos pero en muchos casos tiene razones pez no se puede generalizar en muchos casos están integrados viven en sus entornos

Voz 0460 30:47 ellos mismos adoran de ese país el sol y el clima poco más recibido es legítimo pero no aquí más que el sí que se despistan goma dice el cónsul

Voz 1995 30:57 on no estábamos hablando de si era que ver con esa labor a no refiere están acostumbrados a las luces fuertes de los focos se les puede dar comer más allá de la medianoche se les puede hasta mojar pero cuando llegue esta voz

Voz 44 31:09 sobre la supuesta caja b del PP mientras su Isidre no demos elige vista voz enloquece de su existencia se que no existe ninguna caja verde

Voz 1995 31:17 seguimos con Dani Mateo con Iñaki Urrutia tranquilos ya ya esto Fayed que no teníamos el puesto esto de Aznar sí voy a cambiar ese cambio el pase no puedo decir una cosa ganar

Voz 0460 31:32 es que a día de la trama Gürtel en la boda había testigos sea yo dice yo no conozco a nadie que había testigos de la boda es decir que tendrá que ver que te meten en una habitación te meten en una habitación con otros dos tienes que esforzarse mucho para no verles de no mirarles creo que que habitación rehabilitación habitación dice usted que Caja ni que ha llegado metió sobre qué me estás contando mi voy a cambiar el paso nacido vanidad unido al cambio

Voz 1995 31:59 cambio cambio cuánto le debemos a los profesores ya lo decía un sabio de nuestro tiempo la ignorancia es muy muy atrevida no es cierto que cuando escuchó gritos escuchar su nombre aún fruto

Voz 0460 32:12 el pronunció esas palabras la Isabel García es muy atrevida los hombre están poniendo muy en serio que les han llevado a un es que Trump recuerda esa salieron Luis Enrique salieron salieron todo noticia todas las elecciones

Voz 1995 32:30 citaciones aunque juegas que quiere decir que si no

Voz 0460 32:33 si te quedas ahí ya va siempre sino yo yo lo entiendo así que a la convocatoria de la selección tres y no salen de la yo no me gusta mucho volver Calderé me encanta esa apuesta por de repente la selección española que es un canto a lo físico esa apuesta por lo intelectual y lo mental que ha hecho Luis Enrique hay claro los meto a todos aquí que yo me imagino también día hasta que salga Tobía contra veintidós millonarios allí diciendo qué hacemos aquí resolviendo una ecuación te puedo contar una una intimidad que que se de buena tinta presenta presentas Toni Toni te puedo controlar intimida puedan arenga que es Dani te parece bien que lo cuente Álvaro Antón das tú visto bueno te Madrid nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 10 33:18 creen que puede contar la intimidad

Voz 0460 33:21 los teléfonos expansivos teléfono almohadilla intimidad mientras nos llaman Pepe contando y luego decidimos si está vino no que lo haga que sepáis semiólogo era fácil que saliesen porque David De Gea es un crack de los skate que se ha hecho todos Iñaki es amigo de todos los futbolistas de España de todo no Sergio Ramos mira pues hoy ya no pues jazz ya entonces seguro que tampoco vale vamos a aprovechar ese momento para hablar con un hombre un prohombre alguien que ha intentado tu cara a España

Voz 1995 33:50 Emma Miguel Sendín es autor de El Lazarillo de torpes que básica

Voz 0460 33:54 es una recopilación de anécdotas no veladas después de casi treinta años dando clase de Filosofía Historia Miguel muy buenos días hola buenos días cómo se ha dado estos

Voz 1995 34:02 era años cree usted que realmente ha mejorado la especie

Voz 45 34:06 es complicado que no sé si lo ha hecho en los últimos tres millones pues en estos últimos treinta va a ser que poquito

Voz 0460 34:11 sí pero nos gusta mucho responsabilizar León

Voz 1995 34:13 usted si el sistema funciona no pasa nada

Voz 0460 34:16 bueno Miguel ha catalogado usted a los alumnos una tipología que coincide seguramente con la que todo el mundo que nos está escuchando tiene su cabeza porque usted dice que los alumnos se dividen

Voz 46 34:28 el pelota clase es un clásico la Cuqui el Pita Gorrín la mosca cojonera el futbolero Iñaki y el amargado

Voz 1995 34:43 vale yo creo que ahora mismo todo el mundo dice sí sí extremis casi ahí estudia o se produce todos los años igual se han visto nunca cambia

Voz 45 34:50 hay variaciones futbolero no el futbolero es un tipo estándar que es propenso a repetirse una y otra vez pero los demás tienen siempre sus matices pelota también eso

Voz 12 35:00 clásico de hecho el otro día en una clase que ver

Voz 45 35:02 pero oye de tu libro digo mira los tipos de alumnos que soy son este saber el pelota de media ciento dos Nacho Nacho Nacho

Voz 0460 35:10 un abrazo Nacho Karan en unas estará escuchando cuenta muchas cosas por ejemplo una anécdota muy buenas la de Pérez que paso con con Pérez y la pizarra

Voz 45 35:20 esta me ocurrió cuando yo estaba empezando a una situación yo entraba a clase todos los días y me encontraba L no es exactamente Pérez pero me encontraba Pérez y un tres encima de Pérez de tal forma que acabé intentando averiguar por qué demonios todos los días encima de Peret y al final conseguía uno que me lo contaré me dice bueno es que en realidad es que pillaron copiando en un examen como estaban copiando todos Els Setze chivo de todos los demás ese día a la salida cogieron al bueno de Pérez le metieron en un cubo de basura

Voz 0460 35:55 sí lo arrojaron por una calle empinada que cerca

Voz 45 35:57 el colegio entonces ese ese tres indicaba Pérez al cubo

Voz 1995 36:03 el vino que Pino bueno

Voz 0460 36:06 si no esté escuchando niños esto no está escuchando llámanos y todo lo poco fin ayer a la broma fue luego el apodo pero sí sí sí

Voz 1995 36:18 tiene tu libro montón de respuestas que desafían a la lógica me gustaría que nos explicaras cómo llegan a pensar lo que piensan algunos de tus alumnos en los siguientes casos por ejemplo dice dice bueno en Egipto dibujaban a las personas tan inmóviles que no se sabía si tenía algún problema con

Voz 26 36:36 sí sí entiendo

Voz 45 36:39 es una definición muy sui generis dime lo que se diera turismo

Voz 0460 36:43 dada de dice en los Blacks creados por Stalin se producían varía muertes persona por persona Bari Varea morían varias veces

Voz 45 36:56 ese es una desechado todavía

Voz 0460 36:58 dice el Alta Edad Media los nobles eran ricos los siervos de la eleva los pobres

Voz 45 37:05 bueno eso está muy claro no hay nada que decirles soy una empecé chico sea un poco más respetuoso pero por lo demás la respuesta no deja de ser incorrecto

Voz 0460 37:13 Iniesta que utilizarla me lo voy a utilizar dice a Miguel profesor si dejo de come fruta empezaré a ver en blanco y negro que hay que contextualizar

Voz 45 37:28 porque en realidad yo estaba explicándoles la evolución y digo fijaros chicos que el hecho de que nuestra especie ve a en color proceden de los tiempos de la vida arborícolas cuando ver en color era fundamental para distinguir una fruta venenosa de una que no lo era una que era madura de una que no entonces un alumno levantó la mano y me dice entonces sí dejó de comer fruta veré en blanco y no

Voz 0460 37:49 claro

Voz 45 37:51 vacilarme digo claro come solo limones y plátanos lograr todo amarillo puso cara de Sergio no no no no me estaba hablando

Voz 0460 37:59 está la había utiliza con mis hijos que no te come la fruta pues vas a verlo todo en mantener por favor que nadie para llegar así están tiene que ve la vida como Chaplin Miguel Sendín treinta

Voz 1995 38:11 años una última cuestión Miguel tú crees que en España tenemos una gran problema con la dedicación y la prueba de ellos la clase política en espectáculos como el de ayer

Voz 45 38:19 es sin duda alguna es sobre todo lo que nos afecta a nosotros primero que ellos se convierten en modelos indiscutiblemente los padres mencionan de ese espectáculo de ayer de El señor Pablo Iglesias con Aznar es muy poco edificante de cara a la juventud pero sobre de los políticos que se encargan de hacer leyes de educación tienen que tener presente que si la cambian cada cinco años jamás sabremos si funciona

Voz 1995 38:40 pues sí que hubo un escuchar a alguien que está en primera línea la trinchera de la la de la educación de este país de Philadelphie Miguel Sanz profesor de Secundaria escritor ha sido finalista al Premio Nadal ha escrito novelas para adultos y también para jóvenes El Lazarillo de torpes publicado por La Esfera de los Libros en su sexto libro y es muy divertido Miguel

Voz 0460 38:59 muchas gracias por todo

Voz 45 39:01 a vosotros ahora en sí de hecho me están sustituyendo estaba explicando la conquista musulmana de España y de hecho creo que les he dicho al al sustituto de dicho mira pone el ordenador conecta lo que me escuchen de tal manera que ahora cuando llegue a Segunda B de Bachillerato puedo en encontrar

Voz 0460 39:16 cualquier cosa ahora mismo está seguro puedes hacer una foto demandas hay hay menores como la reconquista quién está calando de momento qatarí uno vamos perdiendo por el empate de los futboleros se Miguel luego hay un cambio gitana rodaría

Voz 45 39:39 los sale Don Pelayo era cosas igual

Voz 0460 39:43 sea arte medieval venga que un abrazo esa imagen de entrar en clase colmillos hubiera

Voz 1995 39:52 Sandino un un buen profesor eh y ya hay unos hechas no parece sacada eran sino mas hecho nada pues mira a esas es otro es otra característica vuestra

Voz 0460 40:04 pero bueno de hecho durante mucho tiempo ha dicho el mis tangos comentando antes con con Tom que vamos a crear un sindicato de sinvergüenzas y farsantes si sinvergüenza usurpadores eso Fundacion surtidores nos dedicamos a modernos por los medios ocupando puestos que podría ocupar gente interesante es vía está entre los ciento

Voz 47 40:27 hombre de la broma ay

Voz 0460 40:30 no

Voz 47 40:33 era una broma bolso o bueno

Voz 0460 40:35 sí

Voz 1995 40:36 lo que dije bueno a Iñaki

Voz 0460 40:40 noticia hasta siempre la semana que viene adiós haces cuerpos especiales

Voz 48 40:48 y salones

Voz 19 42:01 sí

Voz 5 42:05 eh

Voz 10 45:05 cuando escucha usted que la Cadena SER

Voz 50 45:09 Gabilondo era pequeñito era un crío Gabilondo no tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo este diario tendría ocho allí como no había hecho la comunión Gabilondo

Voz 0460 45:21 ya ya ya decía aquello de

Voz 43 45:23 hablo Avignon

Voz 0962 47:15 hola muy buenas de hacéis que siempre se movió el número seis

Voz 1995 47:18 Serra se seis libros tres seis seis libros como seis soles seis libros hay que desmonta las exageraciones inexactitudes y muchas mentiras desde Portugal el periodista científico Luis Alfonso Gámez azote de Homeópatas senadores mágicos y otras socio patas desde las páginas del diario El Correo Gámez muy buenos días

Voz 0460 47:38 muy buenos días un placer saludar

Voz 1995 47:40 con esta sección solemos enfrentarnos a bulos mentiras que generan falsa alarma entre la población pero hoy me gustaría hablar de algo que da miedo de verdad Ibex probablemente es probablemente la enfermedad más aterradora a la que nos enfrentamos todos llegue la vejez el Alzheimer el viernes en una el día mundial contra la enfermedad de la de Teinver la forma más común de demencia y afecta en España a un siete por ciento de los mayores de sesenta y cinco años y hasta el cincuenta por ciento de los mayores de ochenta y cinco años según la Confederación Española de de Alzheimer Emule quedarse sin lo que uno es en su memoria sin sin sus recuerdos frentes lo más terrible que te puede pasar

Voz 0962 48:18 es terrible no solamente para la persona que lo sufre sino para los que está claro yo lo lo vivido muy cercano porque me Familia tenido muchos antecedentes dar fe de Alzheimer el daño emocional que supone una cosa inenarrable es decir que gente con la que tiene un vínculo emocional de repente no te conozca pues eso es muy duro para que lo sufre sobre todo en las primeras etapas cuando se da cuenta que está perdiendo y tal y para los que tienen alrededor mucho más

Voz 1995 48:48 donde hay motivos para ser optimista con la optimista fue una tema

Voz 0962 48:52 ojalá pudiera decirte que sí pero haber es una enfermedad todavía muy desconocida hemos adelantado sabemos que una actividad intelectual puede prevenir sabemos que tiene un factor genético pero todavía es una

Voz 45 49:06 pero Josu JM tenemos yo creo que tenemos que ser optimistas porque la ciencia empieza así no

Voz 0962 49:10 sí hay hay que ser optimista pero lo que no quiero decir es que mañana se va a curar porque no sería

Voz 45 49:16 no no no ese es el problema de los grandes titulares a veces se descubre algo que no que parece que mañana te llaman la gente que tiene la familia afectada y te dice entonces donde puede ir a la angustia yo entiendo angustia lo que tú has dicho de del síndrome del cuidador tiene que ser terrible yo en todas además el síndrome de que esa persona que tú quieres y que tanto te quiere no te reconoce y no se reconoce eso es

Voz 1995 49:40 bueno pero hay datos lo digo por poner todo en contexto es decir es que hay que ser optimista el noventa por ciento de lo que sabemos suele Alzheimer lo han averiguado los científicos sólo en los últimos veinte años hacer eh sabemos cada vez más todo lo que sea hemos lo hemos antes recientes estudios ir contra si se cumplen las previsiones de la el Mundial de la Salud España será un país envejecido aquí a más envejecimiento además viejos pues necesariamente por el momento

Voz 0460 50:05 más Alzheimer y esos así pero fíjate

Voz 45 50:07 es porque vivimos más y mejor sí exacto

Voz 0460 50:10 el Alzheimer es la mano cuando le

Voz 45 50:12 vamos al límite por decirlo de algún modo no si no

Voz 0962 50:15 mueres de cáncer no te mueres de polio no te mueres de alguna enfermedad que te podías morir con veinte o treinta años pues tienes más números de tener alzhéimer osea que es un efecto secundario de nuestro genial nivel de vida

Voz 0460 50:28 iba que hay cuando

Voz 45 50:29 alguien te dice cuántos años haces dice alguien le dice no no prefiero no decir te lo digo no no lo que prefieren es cumplir años sino cumple ese es el mal rollo no

Voz 0962 50:37 no hiciera ningún momento descubrimos la cura del Alzheimer posiblemente una enfermedad que ahora sea irrelevante pase a ser importante porque meter a los ochenta tendremos una enfermedad X a los cielo

Voz 1995 50:49 hoy vamos a hablar de de la vejez gran parte sin darnos cuenta yo entro en cualquier centro comercial sin darme cuenta gran parte de ahí hay secciones del centro comercial dedicada sólo al antienvejecimiento a todo tipo de cree más complementos Circuit forma parte no luchar contra la vejez forma en esta vida yo es un terreno abonado Mulet para las mentiras para las exageraciones para el comercio puro

Voz 0962 51:13 el miedo bueno pues mira yo voy a decir que científicamente lo único que se ha visto una cierta efecto en prevenir el envejecimiento y tampoco está muy claro en humanos he visto muy bien en animales en microorganismos es la restricción calórica severa es decir pasar mucha hambre vives más pero se te hace muy largo

Voz 0460 51:35 cómo era aquello de pasar un poquito de hambre hay un poquito de frío cháchara del frío pero lo de ganar es lo recomendable

Voz 1995 51:44 vale bueno no se debe en fin si me directo

Voz 45 51:46 si quieres vivir mucho en una especie de infierno pues vale pero si quieres vivir

Voz 0962 51:54 a ver en los fragmentos exhibiese ha visto que si les pones un treinta por ciento menos de calorías que San brete viven más tiempo lo que pasa que en humanos no está tan claro que tampoco afecte porque somos un organismo tan complejo y hay tantas variables que es lo que hay hombres sí que es verdad que si quieres vivir más no fumas no bebas toma el sol con moderación pero eso ya lo hemos dicho muchas probar

Voz 4 52:14 tú eres vivimos también mata no con obesidad por ejemplo

Voz 1995 52:17 de la comida es es la exceso de calor

Voz 0962 52:20 comida La buena vida mata también el exceso de calorías tampoco está claro que te hagan envejecer más rápido pero sí que es verdad que aumenta el factor de riesgo de muchísimas enfermedades entonces a partir de ahí ya sabes que si comes más de lo que debes pues probable mente vayas a vivir menos años

Voz 1995 52:35 pero dejando volver al tema de la vejez que es el que hoy queremos enfocar porque por ejemplo un terreno abonado por ejemplo se ha presentado recientemente la cama co co o no sé muy bien cómo se dice es un sistema de descanso consiste en tener una malla graffiti plata que rodea a la cama que cincuenta conectada a una toma de tierra que genera una bruja natural que ayuda al organismo eliminar la contaminación electromagnética esto es uno de los más recientes

Voz 0460 52:59 no conocía la cama jogo si le hemos leído sobre la cama y las último

Voz 0962 53:05 hay una forma muy fácil de verse funciona si realmente evita la la contaminación electromagnética la luz es radiación electromagnética asiento en Chozas la cama joven a todo oscuro funciona

Voz 0460 53:17 ya están grosero y eso no garantiza nada no ya por supuesto que no pero por lo menos a ver si

Voz 0962 53:22 es verdad que tiene algún efecto con la radiación

Voz 0460 53:25 la primera

Voz 0962 53:27 estamos continuamente vivimos en una Burt rodeados de radiación electromagnética la luz las ondas de radio todo eso radiación electromagnética ahí no interacciona con nosotros porque lo tiene suficiente fuerza es decir interacciona pues a determinados niveles ponernos morenos y tal pero el efecto sobre el envejecimiento salvo que tomes muchísimo el sol que es cancerígeno pues pues nada

Voz 1995 53:52 el sistema dije perdóname Gámez el sistema afirma que puede retrasar el reloj biológico nada menos que quince años es un invento español viene avalado por una prestigiosa universidad española

Voz 0460 54:02 mañana hemos entrecomillado toda esa frase

Voz 0962 54:04 habría que ver la universidad si está de acuerdo con esto

Voz 1995 54:07 pero sí que ha puesto esto

Voz 0460 54:10 el sistema juego de déjame avanzar por favor vino