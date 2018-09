Hoy por Hoy (19/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 a las once las diez en Canarias Carlos Cala muy buenos días buenos días Toni el Gobierno

Voz 2 00:09 insiste en la legalidad del atajo que ha utilizado para llevar a cabo la reforma de la Ley de Estabilidad y evitar el veto del Partido Popular en el Senado para ello ha introducido una enmienda en una ley que ya tramita en el Congreso algo que el PP cree que puede ser

Voz 1995 00:21 institucional y Ciudadanos considera un fraude la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo recuerda que Rajoy ya utilizó este método en varias ocasiones lo ha dicho durante una visita a unas obras en el Museo del Prado Raquel García

Voz 3 00:32 hasta en siete ocasiones ha dicho la vicepresidenta que ella recuerde utilizó este procedimiento el anterior gobierno del Partido Popular

Voz 4 00:40 este tipo de enmiendas en la anterior legislatura si la memoria no me falla ahora mismo así tal cual está presentada esta sin hicieron siete meses

Voz 3 00:49 siete veces decía Carmen Calvo que ha visitado junto al presidente Pedro Sánchez las obras del Salón de Reinos del Prado Calvo que tal

Voz 0269 00:55 se ha referido a la supresión de los aforamientos a respondía

Voz 3 00:57 las ha respondido así a Unidos Podemos que no descarta pedir un referéndum sobre esta reforma constitucional

Voz 4 01:03 están en su perfecto derecho porque es el cien por ciento en la Cámara pero esta reforma no requiere referéndum es una reforma de carácter ordinario que no

Voz 3 01:13 dar es súper protegida de la Constitución el Gobierno que aportará el setenta y cinco por ciento de los cuarenta millones que va a costar las obras del Salón de Reinos financiación que saldrá de las partidas correspondientes a Cultura en los presupuestos ha dicho la vicepresidenta que la primera previsión para dos mil diecinueve será de cinco millones de euros

Voz 0325 01:31 gracias a una voz más sobre ese atajo del Gobierno para sacar adelante su reforma de la Ley de Estabilidad la del secretario general del PP Teodoro García Egea que ha anunciado una ofensiva parlamentaria para tratar de paralizar en la Mesa del Congreso ese método utilizado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez

Voz 5 01:45 por eso vamos a hacer una ofensiva parlamentaria para evitar que este señor se ría de los españoles el tenía cara ya de Zapatero con la estatura ya las está poniendo cara de Maduro para nosotros es inaceptable que utiliza además el pacto contra la violencia de género para seguir atornillados al sillón

Voz 0325 02:03 la ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera ha anunciado que el Gobierno va a plantear una reforma estructural del sistema eléctrico con reformas en el mercado y también en el sistema fiscal para afrontar la subida de la luz cuyo precio vuelve a marcar hoy un máximo anual ha sido durante la sesión de control y en respuesta a una pregunta de Unidos Podemos

Voz 6 02:21 podemos conseguir un precio estable si culminados en proceso de transición energética que nos dieron sistema al cien por cien renovable enormemente eficiente probablemente tengamos que introducir cambios importantes en el funcionamiento del mercado pero por ahora la prioridad como esté muy bien ha señalado es abordar la respuesta que se merecen esos cuatro coma seis millones de españoles que están en situación de pobreza energética

Voz 0325 02:42 ya en Cantabria luto oficial hasta el viernes de la localidad de Puente San Miguel por el asesinato de la joven golfista española Celia Barquín en un campo de golf en Iowa en Estados Unidos la policía norteamericana investiga si el asesino el joven de veintidós años detenido poco después de cometer el crimen

Voz 7 02:55 en intentó también violarla os hay tres diez y tres en Canarias

Voz 1434 03:05 los heridos graves en el derrumbe de ayer en el Ritz evoluciona favorablemente del otro nos ha dado a conocer su estado a petición de la familia la policía sigue investigando las causas del derrumbe en el que murió un trabajador según el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Calvo el motivo más probable es una sobrecarga en la sexta planta

Voz 8 03:23 según informó bomberos en el en el lugar parece que eh el motivo más probable del derrumbamiento tiene que ver con una sobrecarga en la planta sexta del edificio que produjo el colapso de la parte del forjado y el consecuente derrumbe del resto de las plantas a medida que iban cayendo los escombros sobre cada una de ellas

Voz 1434 03:44 calvo ha informado en la comisión de Urbanismo que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria del trabajador que murió a las doce los sindicatos han convocado una concentración en Cibeles la policía tal ha detenido a un hombre que tenía maniatado a su hijo de diez años en la tienda de alimentación que regenta en Ciudad Lineal en la capital eh fue un vecino el que dio la voz de alarma al ver al pequeño Fernando Rodríguez portavoz policial

Voz 9 04:07 cuando se precia liberará muñecas del niño éste dijo de manera espontánea que su padre había castigado de que la había golpeado con un palo la pierna derecha fue asistido por un equipo de Samur y además que vivían en el sótano de la tienda encontrando tanto los policías como lo personal de Samur tres toros en condiciones de acercamiento era pequeña cocina alguna falta de higiene manifiesta

Voz 1434 04:28 el Gobierno regional sigue nombrando a dedo a los responsables de los hospitales públicos el lo hemos adelantado hoy en la Cadena Ser la Consejería de Sanidad ha colocado a una concejal de Las Rozas al frente de las sugerencia del Hospital Clínico sin someter el nombramiento a concurso público tal y como debería haber hecho por ley tenemos veintidós grados ahora mismo en el centro de la capital hoy las máximas van a estar entorno a los treinta mucho sol para este miércoles hoy sólo esperamos nubes en la sierra

Voz 0325 05:00 pues es todo siguen escuchando ahora Hoy por hoy con Toni Garrido pueden seguir también informados en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 0269 06:03 sí

Voz 11 10:54 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 15:29 en una tertulia de uno eh vamos con nuestro tertuliano de cabecera para tratar de entender la enrevesada actualidad llega muy a nuestro pesar JJ Vaquero

Voz 10 15:51 a nuestro pesar tampoco de ir muy a pesar de alguno de alguna manera JJ Vaquero buenos días bancos citadas quiero decir

Voz 2 16:00 las cosas hoy que decir que queremos ir de modernos pero ayer el Trending Topic era Aznar

Voz 10 16:04 sí es como encontrar tanto vuelo en Tinder ves que te has encontrado y goteo soul si eso vamos abuelo a habéis porque además en la abuela de Mi hija tiene cincuenta años

Voz 2 16:17 porque en por qué no pero bueno creo que tanto hablar de desenterrar a Franco hemos desenterrado bueno jóvenes hacia humana es de vaquero menos

Voz 1995 16:29 para el titular es el siguiente sigue siendo decir habla sube el pan sigue siendo protagonista Aznar declaró ante la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular supuesta no fue un tribunal ha dicho que sabía financiación

Voz 2 16:42 hay bueno supuesta dice se dice supuesta Bárcenas el ex tesorero del PP está en la cárcel por echarle guisantes a la paella no ajeno que no son muy su puesta a dar estuvo cuatro horas y media respondiendo a preguntas que si hace difícil para cualquiera de nosotros imagínate para una persona que no mueves la vida cuidado eh si bien no está tu cuatro años y medio hablando sobre el lobo de arriba no no puede ser

Voz 1995 17:04 en fin de todo lo creo que es el justo lo que hacía

Voz 2 17:07 dar defienda Alain financiación irregular del PP es como cuando Maradona jugaba el partido contra drogas ese es el eje Brasil es laborismo Sandor estuvo como esperábamos chulo prepotente pero queda un poco fuera de época parecía que en cualquier momento iba a decir efectivo Wonder amplíen duermo Piccoli o Cara al sol con la camisa nueva y no puedo hablar de este tema y no poner el chiste Estrella de mi hija Luis me dejas ponerle

Voz 1995 17:29 Suu Kyi hasta insiste de sí sí sí

Voz 2 17:32 Madre de mi familia trabajo madre mía venga vamos

Voz 30 17:34 vamos vale dice Ana Botella a su marido que tiene

Voz 31 17:38 cena lista afín

Voz 30 17:42 la verdad

Voz 1 17:43 este plan si sido un beso grande mucho mejor que tu padre hace una abren una pero un chiste de Aragón

Voz 2 17:54 ella pero lo hemos da la vuelta es reversible viste más

Voz 1 17:56 sí sí sigue te titular La rebelión de las máquinas gallega

Voz 2 18:02 una semana antes con ordenadores dos incidentes ha habido muchos explota un ordenador en el metro en el metro de Madrid Manuela Carmena se tropieza con los cables del ordenador y se cae creo que ha llegado el momento de crear el Windows basta

Voz 1995 18:14 el Windows basta basta de tecnología

Voz 2 18:17 fatal sabéis que hace como un año que me di cuenta que el Word de subraya en rojo las faltas de ortografía estuve como nueve años pensando que me subrayaba lo importante

Voz 1 18:26 cómo era casi bueno

Voz 1995 18:28 vuelve Operación Triunfo

Voz 1 18:31 anoche no se lo dice tan tranquilo

Voz 2 18:33 si esta noche vuelve a una nueva edición de OT yo quiero que hagan una edición con todos los ganadores en la nave bueno no sé si llamarlo operación gran triunfo o gente el quince metros no GT gente gente cambia la cooperación

Voz 1995 18:50 gran triunfo Agett

Voz 2 18:52 este estamos eh podría pasar por lo hubiera dicho yo podría haber pasado por error que es acuerdo a los concursantes yo T2 de hace quince años eh es imposible si la gente me dice a mí debía llena la tele Vaquerizo ayer hizo imagínate cómo te vas a acordar de Enrique Anaut

Voz 1 19:10 hizo inolvidable sencillo María Jose María José se pasó de tú no me encantaba eso de dos así en Mestalla pero lo más sencillo era eh

Voz 2 19:22 decía no lo voy a decir Ainhoa Cantalapiedra que bemoles hay que tener para apuntar dándote cantaba a decirles cuadrados bueno pero voy a decir yo que era pidió Vaquero y me gano la vida haciéndolo

Voz 1995 19:34 también esta noche vuelve la Champions ayer dos partidos con el Barça y el Atleti ganando yo hoy el Madrid

Voz 2 19:40 me interesa nada de lo que está pasando al lío al lío cuando es el Madrid Juventus venga lo que queremos todos venga vamos chorradas cuando con monos se crucen demando a la FIFA a la UEFA y hasta la grifo yo quiero ver a Manolo Lama en ese partido con esa cara que tiene mi hija cuando preguntamos a Ingres mal la mamá

Voz 13 19:57 Papa Isabel la niña no hacen nada

Voz 1995 20:01 a Pedro Sánchez valoró el pasado lunes los primeros cien días como presidente

Voz 2 20:06 Piqué dijo que la opinión no sobre esto fue lo voy a decir bien pero porque a ver si prometió que va a haber un cambio de acabaron cien días ha cambiado dos ministros excavados Tusell ya está no se quería cambios pues cambios ha habido nada yo creo que ya sólo falta que dimita Pedro Sánchez porque me encantaría que pese al siente presión Pedro Duque Pedro Duque me encantaría que Pedro Duque dimitiese diciendo el presidente lo siento Pedro pegado necesito mi espacio

Voz 1995 20:32 huy este hasta exactamente tu hija

Voz 2 20:35 es es mío pero decir a título permito Atón pero quiero decir que estaba escuchando el programa cuando el chiste de los del perfil del autobús sea no es el mismo barco

Voz 1995 20:44 pero por el perfil de la gente que he visto pasado tuvo bueno bueno Vilas vuelven a ser noticia salen del armario el guionista de Barrio Sésamo confirmó ayer que Epi Blas eran pareja

Voz 22 20:59 hasta que lo diga en serio confirmó ayer que Epi

Voz 2 21:01 las radios otra pareja podrían ser pero salir del armario vamos que quede claro es una naranja Blas hay dos teorías que dice que es un limón y quién dice que es un plátano por lo tanto parejas son pero no pueden ser como mucho pueden ser Macedonia

Voz 1995 21:16 lo explicó Ana Botella precisamente espera

Voz 2 21:21 Estrella va oye la gente que me llamó ayer por culpa de esta noticia para preguntarme si Trancas y Barrancas iban a salir del armario de ella no lo sé pero todas las noches salen de la mesa

Voz 1995 21:30 pero es uno de los grandes insignes sionistas de ese gran programa El Hormiguero bueno por último récord inhumano en maratón del keniata

Voz 2 21:36 tras Kipchoge ha dicho keniata yo digo keniano porque los ejercicios recomendados tú sabes que esa gesta keniata pero Kenyatta fue Kenyatta fue el primer presidente de la caída libre y cuando el telediario decían el presidente Kenyatta la gente creía que se referían al gentilicio lo empezó a decir resulto más fácil aceptar keniata como segundo gentilicio que corregir a todo el mundo os quedáis si bien el sabes tú no tengo ni idea de los vallisoletanos el llama pucelano dicho esto vamos al recoger el keniano Luke coche de treinta y tres años corre cuarenta y dos kilómetros ciento noventa y cinco metros en dos horas un minuto y treinta y nueve segundos no lo acordado ni en Instagram

Voz 1 22:15 bueno puesto esto es una lección de humildad e Iñaki Urrutia

Voz 2 22:17 Dani Rovira y el novio de la Pedro cheque imponen han dicho que si es capaz de bajar de dos horas el keniano va a presentar los Goya inferior si necesitan alguien que baje que baje el como estos

Voz 1 22:30 ya ya lo había pillado a ver si baja el dos horas lo va a presentar los dos

Voz 2 22:36 me parece que está muy guay es decir una cosa

Voz 1 22:38 insiste Meliá de realidad bueno no tengo que decirlo o sea

Voz 2 22:43 se ha hecho los cien metros en menos de diecisiete segundos cuatrocientos y pico veces seguidas estos el dato cien metros semana seguido segundos cuatrocientas y pico veces seguidas que pulmones hay que tener este tío respira profundo y en masa al mundo al vacío en Antena tres que coches se hacen Madrid Móstoles sin despeinarse lo volcando vuelve a empezar de la película a corrió a una media de veintiún kilómetros por hora muy cuesta abajo tiene que estar la cuesta para que yo alcance esa velocidad Víctor pero bueno Valdero JJ Vaquero

Voz 1995 23:12 muchísimas gracias un placer nosotros por cierto mañana vamos a estar en Córdoba este a Peñafiel paraba en Córdoba hasta te puedo contar lo que me pasó volver pasado un cuerdo así están en la edad espera que vamos mañana nosotros a ver si así a ver si con nosotros mañana no

Voz 2 23:30 a todo esto nos pasó es una anécdota que y me hizo contar crecidos Familia pero me hizo Rovira precisamente el hormiguero ya sabe todo el mundo lo cuento aquí vale pues nada que fuimos a cenar cada uno pidió lo que quiso Toni uno uno entre unos barros Trigueros mi mujer pidió salmorejo y la tienen un salmorejo muy pequeño muy pequeño y mi mujer nunca hace bromas pero empezó a decir que me pero empacho yo hice entero llevando a cabo de comerse ese salmorejo pequeñito como una tarde llena de Petit sí aparece el camarero con un salmorejo logra mujer se habría comido el escudo los espárragos TIC

Voz 1 24:04 disfrutar en Córdoba service es decir adiós he de decir sí

Voz 2 24:09 ver que no estaba muy bueno cuando acabó he de decir que dijo no sea el Barça

Voz 1 24:14 ver

Voz 1995 24:19 sí se habló del pensamiento que dijo no es el salmorejo que han ido disfrutar dañara hijo no te preocupes porque mañana estamos en Córdoba en directo desde las siete de la mañana en una delegación de Cultura de la Junta de Andalucía vamos a hablar del Congreso del bienestar de sabiduría conocimiento ya saben que nosotros somos la parte bienestar vamos a Messi efectivamente dabas está en el foco eh la inmatriculación hace muchos años y el nuevo informe que dio a conocer este fin de semana Ayuntamiento pues ponen otra vez en la mezquita en el ojo del huracán así que bueno vamos a ver muchas cosas porque Córdoba está dije hace

Voz 33 25:03 el cosas muy buenas también el el

Voz 34 25:08 bien

Voz 11 29:41 en con Toni Garrido

Voz 1995 29:44 como todos los miércoles nos adentramos en conversación con María hay Baltasar Garzón hoy vamos a hablar de CITEL como se discute en el Congreso se debe eliminar el aforamiento de los políticos íbamos a la también de memoria T un proyecto liderado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón iba loca media un proyecto que Nos está dando muchísimas alegrías y que está consiguiendo precisamente la objetivo está consiguiendo su objetivo y es que todas esas voces que están desapareciendo no se pierdan en en un cajón que no caigan en el olvido María muy buenos días Baltasar muy buenos días placer tenerte aquí como como siempre el proyecto memorizar de cabeza va creciendo y hay gente los dos cuenta hay gente que quiere unirse los tenemos aquí la semana que viene profesores que precisamente quieren convertir esa esa experiencia en una asignatura pero antes por alusión directa a la actualidad a Baltasar eh me gustaría que pudiéramos comentar la noticia aparecida en algunos medios de comunicación según la cual la Audiencia Nacional investiga si intermedias te y cobra este una cantidad económica para que paralizar a la extradición de un empresario reclama ah por Guatemala a instancias del comisario Villarejo alguien que parece que está metido en todos los asuntos turbios de este país otras aparece la sombra de Villa dejó que hay de cierto en eso

Voz 0269 30:57 la la respuesta pues el fácil sencillo y muy breve Si la puedo añadir a ampliar un poco más de lo conozco ese señor jamás habido tipo de intermediación eh yo creo que ya la fiscalía hizo

Voz 46 31:13 yo fui desmentir

Voz 0269 31:15 la Fiscalía de la Audiencia Nacional

Voz 10 31:18 es que había General del Estado

Voz 0269 31:20 después se han dicho otras cosas que ha habido también desmentidos una supuesta reunión con el comisionado de la lucha contra la corrupción en Guatemala que ayer mismo por la tarde bueno está afiliado podemos escuchar ese sabiendo que eso no existe

Voz 1995 31:34 vamos a escuchar a Matías Ponce que es precisamente el portavoz de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

Voz 47 31:38 entonces la prensa señalamos que desde la Comisión Internacional contra en puridad en Guatemala desmentido categóricamente una reunión del comisionado Iván Velásquez en España vinculada con la extradición del señor Ángel Pérez Maura no asistió tal

Voz 1 31:54 la reunión con la señora Dolores Delgado ni con el señor Baltasar Garzón para tratar estos temas

Voz 1995 31:59 esto es lo que dice estaba bueno yo creo que eh

Voz 0269 32:02 con eso sería más que suficiente para que quiénes están al firmando esto eh pues eh dejaran decir eh este tipo de afirmaciones pero creo que va a ser complicado entonces yo pues lógicamente estoy tomando las medidas necesarias porque creo que que no podemos

Voz 10 32:21 en este punto es decir no se puede acusar a gente arrastrar a gente de la dignidad de las personas así porque sí y que no pase nada me parece muy muy fuerte no contó

Voz 0269 32:34 lo vamos a personas si la cloaca bien yo no voy a entrar en quiénes son cómo son porque entre otras cosas están sometido a proceso y hay una cosa que se llama la presunción de inocencia a los de la la de no estación pública a las otras personas nunca me ha parecido bien pero cuando además es un hecho falso de toda falsedad seguir en esa línea pues me hace reflexionar cuáles son las razones ocultas que hay en que esto sea así bueno quizás la evolución de los acontecimientos pues nos ayuda esto en fin yo creo que quien tiene la fuente de esta historia quizás debería de ser convocado ha declarado al que explicara no sé digo yo yo me he pasado muchos años investigando y creo que las pautas que se siguen en investigación no son precisamente las de compartir con la prensa en pagar una historia contaminar la investigación

Voz 1995 33:31 Iverson y al final que la clave a veces es verdad hay Baltasar es que llevas muchos muchos años décadas en el ojo del huracán de tu te acostumbras ya que de forma recurrente porque es recurrente de aparezca de una empresa

Voz 0269 33:44 curados siempre son los mismos sujetos siempre son los mismos sujetos de este hace más de casi ya treinta años los mismos sujetos van apareciendo recurrentemente eh sí algunos desaparecen otras bien otros ya cuando ven que ya no tienen interés en ese momento se retraen vuelven a la carga insisto habría que preguntar hay que que les mueve a hacer esto porque desde luego general creer opinión informar no porque Closer demuestra que como lo que ocurre es que la gente se olvida que es falso entonces era como aquello de critica o algo que la hace algo calumnia que algo queda no pues bueno quedan pocos afortunadamente en cada uno de los casos que habido yo te he ido demostrando casi lo lo eh lo que no tendría que hacer no es decir es como una especie de prueba diabólica probar hechos negativos es muy difícil bueno pero a pesar de eso lo y lo voy a seguir intentando no por ahí no me van a doblegar ya ya es pasado

Voz 1995 34:46 yo como probar que yo no estuve allí como demuestra que yo no fue como

Voz 0269 34:51 por ejemplo un desmentido oficial de de la Comisión Anticorrupción de de de esto de de

Voz 48 34:58 Guatemala pues creo que ya de Hack claras

Voz 0269 35:01 ante que ha sido una invención los periodistas son periodistas

Voz 10 35:07 claro que esto no te digo

Voz 0269 35:09 a coger alguna explicación por ejemplo

Voz 31 35:12 mira mira al final eh a lo largo de estos años y con este caso se ve una se va dando cuenta de que primero es normal que cuando alguien es incómodo cuando te atacan es porque eres incómodo no de alguna manera estos haciéndola hay veces que yo siempre digo qué estamos haciendo bien las cosas cuando estamos en el ojo del huracán de alguna manera no pero lo triste de estos últimos días es que estamos entrando en un lodazal que llevamos unos meses no sólo que en este caso sino lo estamos viendo con todo esta eh eh desde que cayó precisamente el Gobierno anterior estamos viendo cómo está habiendo mucha manipulación muchos periodistas que deja muy mal los de la profesión de periodistas que es una pena porque la gente se está volviendo loca ya no sabe lo que es cierto lo que no es cierto que están haciendo ataques políticos sistemáticos a un Gobierno que estará haciendo mal o bien las cosas pero que estamos en red dando enredando en lo que no es importante y no están elevando sus discursos nos está hablando de cómo mejorar por ejemplo sistemas en el caso de los máster están los está hablando en Universidad de

Voz 10 36:26 sí creo que lo que hablar pero eso sí si no pero solamente un matiz porque aquí hay un componente político importante es decir esta historia surge con un ataque

Voz 0269 36:35 eh eh brutal a la ministra de Justicia el objetivo en esta en esta la especie de de teatro de operaciones que aludía María el objetivo es acabar con con miembros del Gobierno como una especie de cacería a ver eh quién tumba al siguiente no un gobierno que se ha caracterizado desde el principio por la transparencia y por decir las cosas en este caso han elegido este tema profesional que es de lo más abyecto porque insisto si hubiera algo que me parece muy bien que se investigue pues que se pregunta a los actores que se me pregunte a mí que se le pregunta todo pero también que se le pregunta aquí ha sacado la falsa noticia de por qué lo hace cuál es la causa que subyace en sus muy claro

Voz 1995 37:24 por cierto una una pregunta Baltasar que Villarejo el comisario es el autor del informe Veritas acreditado autor del informe Veritas que es un informe que hace veinte años

Voz 10 37:34 Massa menos oímos ahora estamos el Helimer en el Veritas al revés demostrar hace veinte años si es que es que es objeto de otro Veritas hace veinte años carrera comisario he realiza un informe de desacreditar al vincularse a todo tipo de oscuras relaciones además han pasado ya veinte años es quien mis Villarejo y porque sobre el orbita todo eso y cuál es tu relación con él si tienes alguna alegación comía una relación profesional ya lo he dicho no no importa es decir aquí lo que ocurre es que hay mucha gente que que que no dice la verdad yo no puedo entrar

Voz 0269 38:04 dar en el contenido de de

Voz 10 38:06 ese caso porque por obvias razones si tengo que respetar el principio de presunción de inocencia señor Villarejo es un funcionario de policía que ha desarrollado su trabajo conocido como he conocido a muchos muchos comisarios a muchos policías a muchos guardias civiles a muchos políticos a muchos diplomáticos senadores presidentes del Gobierno está comiendo con ellos se deja de comer etc pues a la mejor que me pregunten también por los demás porque algunos también ha tenido problemas judiciales que no que no tengan que ver conmigo no entonces

Voz 0269 38:38 pues yo creo que lo que yo pido es que las investigaciones judiciales tienen que hacerse cumpliendo las normas y las y no debe de hacerse filtrando sistemáticamente temas que luego se ve que no son así que cuando se analizan las causas supuestas conversaciones que han salido se ponen fuera de contexto dicen otra cosa entonces lo creo yo yo yo pediría en este tema yo no me puedo pronunciar porque hay un proceso además de defensas con comentando que que son defendidos por mi promedio despacho yo no puedo entrar en este tema pero lo que sí pediría es cuál es la razón de que simultáneamente y antes incluso de que se haga una actuación judicial se están filtrando desde donde se están filtrando porqués están filtrando en forma sistemática porque fíjate sabes lo que se consigue con esta contaminar el proceso y que muy probablemente el día de mañana eso proceso tenga grandes dificultades de prosperar porqué porque ha habido alguien que no está cumpliendo la ley eso es

Voz 1995 39:46 dejamos este eso yo creo que las aclaraciones que son más que suficientes Si tenemos mucho de que aclare utilizamos este espacio todas las semanas con vosotros con María Baltasar Garzón para en este caso hablar de iniciativa hablar de de de la vida en su forma jurídica en ocasiones no Clemente de la vida y es un proyecto que pusimos en marcha hace algunas semanas que nos gusta mucho del que vamos a hablar a continuación hacemos una una pequeña pausa borrón y cuenta nueva íbamos a a lo que es realmente importante

Voz 1995 45:42 aquí seguimos hablando de lo importante con varíe con Baltasar Garzón yo quiero ir una vez a una muestra escenas familiares porque claro ahí con formando parte de la actualidad constantemente queriendo y sin querer

Voz 10 45:53 ahí tema de conversación ahí Baltasar se lo interrumpe mi nietos no y a veces es en plan bueno deje al trabajo vamos a a pero esto no es trabajo de la memoria no es trabajo no me es obligación es eh

Voz 1995 46:10 júbilo cuando tratamos estos temas sin veranea noten y llevamos un par de semanas y todos los testimonios que están llegando son extraordinarios si tenemos a un grupo de profesores que quieren sumarse y nos parece fantástico que todos ustedes todos tomemos cierto cierta responsabilidad en este cometido seis nueve nueve treinta once veintidós desde hace una semana no estamos pidiendo que que nuestros oyentes ustedes nos ayuden queremos capturar los recuerdos de toda una generación antes de que desaparezca seis nueve nueve treinta once veintidós queremos que esas voces los protagonistas de la vida este país comer subida de verdad que quién está tan lejos que no era tan diferente a cómo pensamos ahora se trata de una iniciativa insisto de la Fundación Internacional Baltasar Garzón y Malloch a media llamada memorizar horizonte buscamos que la vida de generaciones pasadas formen parte del futuro que no desaparezca dentro de poco haremos un mapa de la Cadena Ser en la web de la Cadena Ser donde ustedes pueden situar esa voz en su contexto porque mañana cambia el tanto Baltasar pensamos que si hay nuevas herramientas hay incluso está estoy de siempre no ha cambiado tanto

Voz 0269 47:15 yo creo que sí si hay cambios claro que cambios no cruzamos en una dictadura estamos en una democracia ahora estábamos sometidos por opinar a ir a la cárcel y ahora eh no es así se puede decir casi todo eh bueno pero también hemos ido formando nos tiene la fe

Voz 10 47:36 formación es donde está la fuerza pero

Voz 0269 47:38 ahí es donde está por el tema que estamos tratando ahora dónde está el déficit

Voz 10 47:44 Nos sustrajeron nos robaron la memoria a toda nuestra generación porque la fuimos descubriendo en susurros susurros muy muy buen giro gran dos con las ventanas cerradas que no hubiera ruidos tenía miedo no yo alguna vez lo he dicho

Voz 0269 48:02 cuando en el juicio contra mí por la investigación de los crímenes del franquismo concurrieron varios testigos varias rico

Voz 10 48:09 más que están buscando a sus padres a sus hermanos uno de ellos les dijo la acusación Manos Limpias le dijo y usted por qué ha tardado tanto que tengo miedo pero como miedo usaría entonces no todavía hasta hoy que es la primera vez que puedo hablar delante de un tribunal vientos mil tres dos mil doce se precia

Voz 31 48:32 Clemente ayer estuvo en el Congreso de los Diputados Fabio Albiol y que es el actual relator de Naciones Unidas para verdad justicia reparación y las garantías de no repetición voy a coger simplemente

Voz 10 48:43 es una idea que él decía que viene a decirlo

Voz 31 48:46 no estamos todavía funcionan mal las cosas por algo no entonces decía que hay cinco elementos que se retroalimenta en que son el de memoria

Voz 0269 48:54 día de verdad la justicia las garantías

Voz 31 48:57 Nos repetición y que sólo si los implementadas que en este país no se ha implementado ninguno de ellos puede llegar a reconciliación pero no es la reconciliación víctima verdugo no es la reconciliación de la sociedad con el Estado

Voz 10 49:10 estoy pensiones resuelto antes también para mí es algo

Voz 0269 49:13 integral es algo vivo total es Sarko que tinte lo que tenemos que interactuar si hay un pozo ciego en el que no que no sé quién entrar nada más que entran los historiadores después lo conocemos quiénes lengua esos historiadores no siempre es un gran público por ejemplo todavía seguimos si eso sería una petición que yo le haría este Gobierno ya eh vamos a liberar los archivos vamos a liberar los archivos secretos que todavía existen algunos este la Guerra Civil a qué espera

Voz 1995 49:46 precisamente sobre eso Baltasar sobre el primer testimonio que vamos a escuchar hoy de un rubio que nos va a hacer viajar a las tu de las lecturas imprescindibles los archivos va a hacer viajar hasta hasta la obra de Miguel Delibes hasta los Santos este unos nos cuenta Ascensión comer esa primera época de humillaciones de algunos trabajos no para

Voz 10 50:07 Macy en Almodóvar del Pinar

Voz 52 50:09 me vine yo aquí con dieciséis años a Campillo yo lo sabía y fregar ni Ibarretxe ni sabía hacer nada pero como a mi padre empezó entonces a trabajar les vine aquí a servir en esa casa la más grande del pueblo yo no alcanzaba a las pilas de fregar no me pagaban nada solamente lo que cobraría la dueña nacía que cegada el piso ella sentada en la silla yo de rodillas en el suelo con un nuestro pago aún hubo de agua

Voz 1 50:39 les daba a los ladrillos irá mujer me decía dale más darle más para que brille

Voz 1995 50:49 el trabajador la comida no hablemos de que comida

Voz 10 50:56 eso sí mucho la dictadura tenemos el ejemplo en el rollo de los Caídos y es un ejemplo pero hay muchas penitenciaría es muchas cárceles hacia lo mismo de la que aquella figura de la redención de penas por el trabajo realmente un trabajo pues más obras públicas ayer años ha convertido en una obligación

Voz 1995 51:16 cuántas mujeres españolas fueron dadas a Madrid servir

Voz 53 51:21 por la comida claro es que lo que hablábamos que es cuando se producen

Voz 31 51:26 incluso entradas se pierden los bienes hay expolios etcétera hay familias que es un tipo de de digamos de que no se habla mucho que es la fama las familias que se quedaron en esa pobreza extrema algunos

Voz 10 51:40 a consecuencias de de esa contienda civil de lo que luego hicieron que yo creo que el día de lluvia

Voz 0269 51:46 subyace en varias capas de la sociedad

Voz 10 51:50 no

Voz 0269 51:51 esa esa diferencia esa unidad de acción

Voz 10 51:55 a diferencia Mis no eres de mi clase

Voz 0269 51:58 en ese esa esa diferencias señorito servidor

Voz 54 52:05 eh todavía en algunos días

Voz 10 52:07 B en muchas actitudes pidió que que Perestelo