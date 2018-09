Hoy por Hoy (19/09/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1 00:05 hora doce

Voz 1995 00:07 José Antonio Marcos muy buenos días qué tal buenos días

Voz 1018 00:10 verdades sobre las supuestas prácticas fraudulentas en la Universidad Rey Juan Carlos en concreto en el Instituto de Derecho Público que dirigía Enrique Álvarez con desde primera o les estamos contando el contenido de un informe policial incorporado en julio pasado al sumario según el cual este catedrático transfirió unos cincuenta mil euros de dinero de esa entidad a personas ajenas a la actividad universitaria la policía investiga en concreto a familiares de este profesor informa Pedro Jiménez

Voz 1712 00:34 es llamativo que personas de las que no consta en la Universidad Rey Juan Carlos que tengan vinculación con el Instituto de Derecho Público reciban transferencias de dinero de las cuentas de dicho instituto no constando en ninguna de ellas ningún tipo de concepto justificativo de la misma con estas palabras la policía anunció al juzgado que investiga Enrique Álvarez Conde por un presunto delito de malversación que va a proceder a la toma de nuevas declaraciones para averiguar el motivo de estos movimientos de dinero y esta nueva línea de investigación afecta a familiares de Conde sus dos hijos que recibieron casi treinta mil euros y su yerno y el hermano de éste que ingresaron más de veinte mil

Voz 1018 01:06 casi todo lo demás pasa por el calentón político en torno a la fórmula buscada por el Gobierno para desbloquear la tramitación de los Presupuestos a través de una enmienda a la reforma de la Ley contra la Violencia de Género que tramita del Congreso el líder del PP Pablo Casado habla de fraude de ley y pide la convocatoria de elecciones lo ha hecho en la tribuna de la Cámara en la sesión de control a Pedro Sánchez

Voz 2 01:24 señor Sánchez La Moncloa le queda grande

Voz 3 01:27 eh y por mucho que recita cada vez que abre la boca que es usted el presidente del Gobierno el hábito no hace al monje convoque elección

Voz 4 01:34 en cuanto a lo que queremos es desbloquear un debate que es necesario en esta cámara que tiene una mayoría parlamentaria detrás y que una minoría parlamentaria ustedes el grupo parlamentario de Ciudadanos están bloqueando en la Mesa del Congreso con lo cual sea usted demócrata

Voz 1018 01:54 qué miedo tiene ya en los pasillos hace unos minutos el líder de Ciudadanos Albert Rivera ha hablado también de escándalo ya ha utilizado el mismo término que Casado fraude de ley es otro fraude

Voz 4 02:03 el fraude en este caso de ley que se ha cometido el atropello el escándalo que ayer conocimos el señor Sánchez no tiene escrúpulos señor Sánchez aprovecha ni más ni menos que una causa tan importante tan sensible tan transversal pretende con eso cargarse ni más ni menos de un plumazo a una de las dos Cámaras de las Cortes Generales para los presupuestos y para el debate de estabilidad presupuestaria

Voz 1018 02:24 en esa misma sesión a propósito de los presupuestos el portavoz de Esquerra Joan Tardá ha condicionado el respaldo de su grupo a las cuentas públicas a un cambio de criterio de la Fiscalía en la calificación del delito de revela

Voz 9 06:44 cuáles estrena el Real Madrid en la Liga de Campeones frente a la Roma y con la duda de Courtois o Keylor Navas en la portería el Valencia se enfrenta a la Juventus de Cristiano Ronaldo

Voz 8 06:52 ayer justo en esto es algo de lo que tenemos por ahora muchas gracias buenos

Voz 1 06:58 hoy por hoy hora doce

Voz 1995 07:07 con Toni Garrido la noche los medios de todo el mundo tuvieron que mantener el gesto serio no era nada sencillo mientras hablaban no vamos a hacer nosotros ahora mientras hablaban del miembro viril del presidente de los Estados Unidos

Voz 10 07:25 es que hoy a los fans Armin fines el Inter esprines es especial es distinto a los demás porque hablamos de esto en seguir hace lo normal

Voz 1995 07:41 que lo pasaran estos avezados presentadores de televisión hablando de las partes privadas del líder del mundo libre cada Cruz está a punto de pasar López van va muy buenas buenos días

Voz 2 07:53 no nos queda más remedio que hablar de algo que preferirían no conocer pero Daniels la actriz porno que tuvo un lío sexual con Donald Trump en dos mil seis y dos mil siete y que posteriormente recibió un pago de ciento treinta mil dólares para no hablar de ello ha hablado de ello con todo tipo de detalles pero naces

Voz 1995 08:10 dice yo me refiero a ello a ella

Voz 2 08:13 si con todo tipo como digo de detalles procaces gran precisión anatómica en su libro folk es clave para proceder a no puede compararse con otras ya eh full descubre el Gardian lo ha podido leer antes de su publicación que será el seis de octubre

Voz 1995 08:31 él habla hasta de vello púbico Javier hay gente que ahora está preparando la comida está en notas de piano yo libro es información referente al presidente americano pero te pido por favor sea es muy sensible

Voz 2 08:48 soy yo me pregunto en qué contexto político que es recovecos que atajos de la Historia nos han traído hablar por la radio

Voz 1995 08:55 del pelo íntima el presidente quede cadencias es tan bueno eh bueno como veremos enseguida

Voz 2 09:06 tiene talento para la metáfora pop los ha llamado

Voz 1995 09:09 ya Chi Kings siga los Yeti al oyente

Voz 2 09:14 en un nido de Bello blanco como el del Yeti reposa un miembro que se parece al personaje de tout las Z en Mario Kart

Voz 1995 09:22 por eso con mi hijo únicamente

Voz 2 09:25 este sería el pito de Donald Trump

Voz 1995 09:31 resulta muy creíble oles estamos perdón no es denunciada por el presidente del libro The Gardian que superen dijo Bono

Voz 2 09:44 hombre nosotros este nosotros no tenemos que después dormida sus actrices directoras guionista de cine pornográfico tiene cierta capacidad para la evocación de todo el planeta de hecho está de evocando cosas en las que convenza cómo es tu sí

Voz 1995 10:00 detalle fiestas de tantos o menos interesantísimo libro esto

Voz 2 10:05 en la Historia sexual no es lo importante lo importante es el retrato de una mujer moderna sin miedo a decir la verdad al poder

Voz 1995 10:12 no

Voz 2 10:15 bueno dice que está cansada de que la llamen mentirosa también está cansada de que la amenacen el libro está dedicado a su hija por la que ha llegado a sentir miedo desde que cuanto Jack Donald Trump había decidido presentarse a las elecciones se le acercó un matón en el aparcamiento de un supermercado para decirle sería una pena que algo le pasara la mamá de esta niña tan precioso

Voz 1995 10:34 más detalles en libro bueno lo más sustancioso

Voz 2 10:36 sólo han contado también otros libros de algunos periodistas que Donald Trump no quería ser presidente que le caía fenomenal Hillary Clinton resulta que sí hablaron por teléfono cuando estabas dormí con él dijo que el lista es tan canterano a menos sino también cuenta que la razón por la que le siguió en contacto con él durante tanto tiempo después de lo que define como el sexo menos impresionante que he tenido en mi vida

Voz 1995 10:58 fue que esa es cuánto cuando hito tuvo que anunciar que el emperador tuvo que habían perdido la Segunda Guerra Mundial dos dijo las circunstancias se han desarrollado de una manera no necesariamente favorables a Japón pues eso un poco igual el sexo menos impresionada impresionante bienes pues como hito

Voz 2 11:21 bueno pues entonces porqué sigue en contacto con Donald Trump que él le prometió conseguirle un papel de concursante en su show diferentes le dijo además que haría trampas para que ella ganara

Voz 1995 11:32 ya sea vino es hombre no viene de un montón

Voz 2 11:34 no intachable estornuda ni se ha hecho muchas cosas un poco feas para salir adelante es un libro cuenta su dura infancia su violación con nueve años hizo ascenso y triunfo en una industria la del cine pornográfico que no se define precisamente por la presencia de mucho

Voz 1995 11:48 los santos ya que los libros no sé cuántos lleva ya porque están cercando recientes hay muchos cuánto se han publicado ya y cuántos se van a publicar prometiendo extradición

Voz 2 11:58 pues hacerla la enumeración el primero fue poco después de llegar a la Casa Blanca el de Michael Wolff Fuego y furia luego llegó el del ex jefe del FBI despedido por Trump que anotó sus conversaciones con el semana James Home mi se llama el libro Una lealtad más elevada después ya este mes vino el de su ex colaboradora ya aprendiz en diferentes a más Rosa de Mani gol que libro desquiciada una crónica de la Casa Blanca desde dentro unas semanas después el de Bob Woodward Fischer se dio eh

Voz 1995 12:26 en un mes pero esto estamos ante la última semana

Voz 2 12:28 ves son las elecciones de mitad de mandato y entonces ahí está de fiesta ni bares aunque la ganó el caso es que toda la literatura incluido el artículo que publica que se público sobre el supuesto alto cargo de Donald Trump

Voz 11 12:41 todos coinciden en el mismo retrato de detrás

Voz 2 12:46 un presidente que no sabía nada no tiene moral se enredan rencores personales y el puesto

Voz 1995 12:50 sí es la que todos los libros coinciden se imaginaba Cruz muchísimas gracias eh para que lo sepan según esto se juegan a Mario Kart las ETA pues no piensan en ella eh y ahora estoy ganar la partida está sigue corriendo muchísimas gracias

y antes de acabar no haremos las preguntas que nos deja el día de la comparecencia de Aznar en el Congreso sobre la caja B de su partido Rufián fingiendo que preguntaba o el ex presidente popular fingiendo que contestaba si Aznar no conocía de nada a Correa el jefe de la Gürtel que ha fiel la boda de su hija será verdad eso de lo que pasa en las botas se queda en las botas si como aseguró Aznar ayer nunca hubo corrupción en su partido ni caja B en España participaron ni guerra que Guerra no habrá sido todo otra vez el sueño de Resines como Los Serrano cuánto tiempo hace que el médico de Manuela Carmena novelas noticias cuando le da el alta la alcaldesa con la condición de que hago una vida normal y tranquila del presidente Maduro salió ayer al paso de las críticas por ponerse en Morao en un restaurante de lujo en Turquía diciendo que Elche le comento muchas veces que amaba mucho a Venezuela creen que eso sólo alimenta el cinismo del mandatario venezolano que Sergio Ramos califique a de atrevido ignorante no les ha hecho tener que escuchar esas declaraciones unas cuantas veces mañana en Córdoba Atón seis a las diez de la mañana al lado del templo romano con gente interesante la mezquita Medina Azahara el grupo los míticos me van a estará mañana vosotros Dios debes por favor acompañenos lo vamos a pasar muy bien mañana Hoy por hoy desde Córdoba

Voz 8 18:52 Nos vamos volveremos mañana a las seis con Pepa Bueno desde aquí nosotros no supimos estaremos en Córdoba como era lo de Lorca dejan sola por el diario por el viento Jaca negra el un arrojo aunque hacemos en caída hoy contó nunca llegó la música sigue Dom