Hoy por Hoy (20/09/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

no es bueno que existan reformas unilaterales por parte de ningún gobierno del sistema público de pensiones porque para eso existe el Pacto de Toledo y existe una mesa de diálogo social

pero al que el Parlamento Europeo propone sancionar por vulnerar la democracia IS primer ministro Orbán el húngaro ha convocado a la embajadora española en Budapest para exigirle explicaciones sobre las críticas del ministro Borrell por esas vulneraciones

aquí en Estados Unidos y me me traen sin es es la conversión de la compañera de habitación de la golfista española Celia King asesinada en Estados Unidos era más que una amiga era como mi hermana decía esta noche en la Vigilia que sus compañeros de la universidad han celebrado en el campus aquí en España ya han vuelto a las pantallas los que protagonizan el fenómeno televisivo del año pasado

días buenos días Pepa a los de Lopetegui exhibiendo su condición de campeón vigente en gran partido tres cero a la Roma goles de disco Bailey Mariano en el otro del grupo empate a dos entre el please en el CSKA de Moscú el Real Madrid lidera el Grupo y los de Marcelino derrota en casa cero dos ante una Juventus en inferioridad durante más de una hora tras la expulsión de Cristiano Ronaldo la primera en su carrera en la Champions dos goles de Pjanic de penalti otro lo falló Parejo en el último minuto para el Valencia lidera el grupo el Manchester United que venció cero tres al John Boys Próxima jornada CSKA de Moscú Real Madrid Manchester United Valencia

bueno pues aquí en Madrid que hacer buenos días a todos con este tema desde Córdoba de Medina Azahara con el grupo los a celebrar y a repasar esta mañana sus casi cuarenta años de carrera ayer sacaban un segundo adelanto de su nuevo disco vamos a escucharlo esta mañana además entrevistamos a la alcaldesa Isabel Ambrosio a Palomo Spain el diseñador cordobés de ambos a la mezquita de nuevo en el centro de debate por su titularidad vamos a hacer caso a la presidenta andaluza Susana Díaz íbamos a probar el salmorejo o el a Montilla también ambos Salera Séneca que no sólo hay que alimentar el estómago todo esto a partir de las diez de la mañana de las nueve en Canarias y antes de nuestra mesa de análisis en la que hoy se sientan Esther Palomera José María Calleja Enric Juliana en la que hoy se van a colar entre otros Martín Gallego ex secretario general de la Energía con quién analizamos el precio de la luz y las propuestas del Gobierno

la Operación Triunfo ya lo es en esta redacción si alguno se tragó la gala de anoche nos está escuchando ahora que me lo explique porque terminó pasadizo quema la una de la madrugada muy conciliador lo han visto lo van a ver o qué motivos tienen para pasar de este fenómeno como pasaban algunos de Juego de Tronos nueve uno cinco

las primeras pesquisas advierte en un agujero patrimonial de ochenta millones de euros ausencia de control en las cuentas graves irregularidades en la contratación el juez investiga diversas operaciones entre ellas algunas dirigidas por el exconsejero y actual responsable de velar por la idoneidad de los cargos públicos en el PP de Casado Alfredo Prada de la exprime las pesquisas practicadas seducen delitos de malversación cohecho o tráfico de influencias entre otros conexos de momento no hay ninguna imputación formal en la Ciudad de la Justicia se contrataron obras por trescientos cincuenta y cinco millones y medio de euros pero sólo consta realizada la urbanización del solar y los túneles de acceso ya medias ya abandonado el Instituto de Medicina Legal fue

buenos días los populares han pedido ya al presidente del Senado Pío García Escudero que convoque un pleno monográfico para que comparezca allí Sánchez quieren que vaya a explicar las sospechas de plagio que hay sobre su tesis doctoral y las dudas sobre su autoría eso es lo que ponen en el escrito que se verá el próximo martes en la reunión de la Mesa Junta de Portavoces y saldrá adelante porque el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta puede reclamar la asistencia del jefe del Ejecutivo pero hay que recordar también que está aprobada desde hace días su comparecencia sobre inmigración y aún no hay fecha es decir que lo complicado es cerrar el día porque se tiene que fijar de acuerdo con el Gobierno y así se puede quedar en el limbo encima cuando llega ese momento no habrá cara a cara con el líder conservador porque Sánchez tendrá enfrente al portavoz del grupo popular en el Senado a Ignacio Cosidó no a Pablo Casado con su máster