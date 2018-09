Hoy por Hoy (20/09/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:22 pero bueno qué tal muy buenos días en España la pobreza energética afecta a cuatro millones y medio de personas uno de cada diez españoles no puede pagar las facturas de la luz del gas o del agua caliente y además están todos los que pudiendo pagarla ven cada mes como la factura sube sueco no sí a baja bueno pues antes de que España vuelva tirita de frío Icon la tarifa disparada el Gobierno anuncia por fin un plan de choque para intentar que vivir a una temperatura adecuada no sea un lujo inalcanzable plan que entrará en vigor pronto según la ministra Teresa Ribera aunque todavía no sabemos la fecha plan doble para todos se va a eliminar un impuesto eléctrico confiando en que eso haga bajar el precio de la luz la medida más adecuada más acertada

Voz 2 01:14 para enviar una señal clara por parte del Gobierno necesitamos aliviar la factura del consumidor en un momento excepcional en este no puede ser el quién afronte las turbulencias del cambio

Voz 1727 01:25 es el impuesto de generación eléctrica que instauró el PP en el año dos mil doce y que podría bajar la factura que usted paga entre un dos y medio y un cuatro por ciento en la para Tica sería menos de dos euros al mes y dicen los expertos expertos como Jorge Morales que está por ver que las empresas repercutan la bajada al consumidor

Voz 3 01:47 todo el mundo sabe que cuando a alguien le pone un impuesto a una compañía de ese tipo que inmediatamente somos los que pagamos los impuestos eso está claro pero lo que no está tan claro es que sea igual de rápido de lo contrario el el la bajada del IVA en las entradas de cine ha llegado a todos los fines pues esto es lo mismo

Voz 1727 02:04 eso para todos para los que sufren pobreza energética el Gobierno anuncia aún sin concretar que se van a flexibilizar las condiciones para el acceso al bono eléctrico del que ahora mismo se benefician casi dos millones y medio de personas que se va a poner en marcha un bono social para la calefacción pero las organizaciones de consumidores por boca de su portavoz Rubén Sánchez insisten

Voz 4 02:28 no tiene que ser que la gente más pobre tenga acceso un pequeño descuento Se trata de que todo el mundo tenga un precio razonable no sigamos viviendo con una especulación constante el recibo por parte de las eléctricas

Voz 1727 02:39 insisten en que hay que atajar el problema de fondo que afecta a todos a quienes viven en la pobreza energética y a quiénes no es jueves es veinte de septiembre y hoy la SER les cuenta novedades sobre la trama Púnica el conseguidor de la trama David Marjaliza le dijo al juez que el presidente de la empresa Acciona José Manuel Entrecanales era uno de los donantes en negro al PP este es el momento

Voz 5 03:02 sí y la otra es es José Manuel Estepa

Voz 1727 03:11 también en la SER les estamos contando el último presunto desmán en la Universidad Rey Juan Carlos la justicia investiga un supuesto fraude en decenas de convalidaciones de títulos abogados italianos por las que pagaban hasta once mil euros ocurrió durante el mandato del anterior rector Fernando Suárez que tuvo que dejar el cargo por plagio en Barcelona a partir de septiembre promotoras e inmobiliarias estarán obligadas a poner el treinta por ciento de la vivienda a precio asequible

Voz 0738 03:44 esta normativa limita esos privilegios del sector privado dice que se puede construir en nuestra ciudad que queremos que se haga vivienda nuestra ciudad pero que en cualquier promoción privada tendrá que haber un treinta por ciento de vivienda asequible

Voz 6 04:08 sí que es una cosa nosotros hemos discutido mucho pero mucho eh que hemos tenido debates muy fuertes y muy duros en esta cámara que hemos tenido visiones y puntos de vista muy diferentes pero yo creo que el Partido Socialista de entoces ahora creo que también todavía eran y son responsables para bien buena parte de la transición democrática

Voz 1727 04:29 el encuentro el cara a cara es esta tarde a las siete y media modera la directora del país Soledad Gallego Díaz pueden seguirlo también a través de cadena ser punto com

Voz 1161 05:29 es que era la primera de su carrera en la Champions ayer por un incidente con el socialista Murillo y por el que vio la tarjeta roja directa con lo que podrían caerle tres partidos de sanción si la UEFA considera agresión cero dos perdió el Valencia jugando más de una hora ante una Juventus con diez jugadores victoria clara del Real Madrid en su arranque tres cero a la Roma goles de Isco Bale y Mariano hoy primera jornada en la Europa League desde las siete menos cinco Villarreal Rangers y Sevilla Standard de Lieja a las nueve de la noche Olympiakos Real Betis

Voz 1727 07:32 cómo está el grado de confianza entre los socios de la Unión Europea pues está bajito por decirlo suavemente hoy termina la cumbre en Austria cumbre informal hizo su primer ministro presidente de turno de la Unión sea permita dos regañar a Grecia Italia España sugiere que los tres países se oponen a endurecer la frontera porque luego les envían los inmigrantes que llegan a la costa a los países centro europeos El el primer ministro austriaca quiere reforzar las fronteras con diez mil agentes corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 08:05 buenos días España no quieren sus fronteras el despliegue forzado de los diez mil agentes europeos que Bruselas propone no es un rechazo a Frontex afirma el entorno del presidente Sánchez cuya delegación ayer sorprendida por las acusaciones del canciller austriaco

Voz 13 08:22 es un obstruida

Voz 11 08:25 en España

Voz 0738 08:27 en Italia gris hablan de soberanía para oponerse al refuerzo de Frontex dijo pero me temo que lo que no quieren es que esta presencia de obligue a registrar a los que entran declaraciones de Sebastián course antes de empezar un debate que genera recelos en muchas capitales debate al que se suma también Viktor Orban político al que ayer defendió contra todos el popular Casado argumentando que Hungría había defendido los intereses españoles en el debate contra los independentistas

Voz 1727 08:59 las catalanes y qué pasa con la realidad mientras algunos dirigentes europeos no todos pero algunos se empeñan en levantar muros pues la realidad señala que no dejan de aumentar las razones por la que los migrantes llegan a nuestra puerta el hambre y la guerra y sobre la guerra Yemen la mirada esta mañana de la corresponsal de Le Monde Sandrine Morel

Voz 15 09:23 buenos días la en Egipto Save the Children ha lanzado la voz de alarma ayer sobre la hambruna de aunque sin precedente que se avecinan yemení más de cinco millones de niños están amenazados esto es una de las principales consecuencias del conflicto que oponen desde hace más de tres años el Gobierno yemení apoyado prorrogar esa útil a los rebeldes útil apoyarles Portugal según Unicef dos mil doscientos niños ya han muerto por la guerra cuántos más habrá el martes sale de tomado la Hotel Ciudad de las fuerzas gubernamentales sobre el puerto de ida es ahí donde llega la ayuda internacional centenares de miles de civiles podrían dejar de recibir alimentos pero no es ninguna sorpresa sale este desde hace más de un año de lo que se puede calificar como una hambruna planificada o mejor dicho una clarificación del horror como lo han denunciado desde Médicos del Mundo en este contexto es de lamentar que la polémica sobre la entrega por el Gobierno español de las bombas de precisión compras para Arabia Saudí no haya permitido llegar a una conclusión sencilla Europa debe tomar cartas en el asunto para quisieras Pete por lo menos el principio sagrado de la protección de la infancia

Voz 1727 10:38 los oyentes de la SER nos vienen contando esta mañana que su factura de la luz ha subido de media unos cinco euros pues bien con la medida que ayer anunció el Gobierno la bajada podría ser de unos dos dos euros de media eh es menos que nada pero no arregla el problema de fondo dicen los expertos y que dicen los políticos Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 10:57 buenos días Pepa el Gobierno va a suspender el impuesto que pagan las compañías por producir electricidad Ike luego nos cobran a nosotros en la factura mensual un cambio que según la ministra Rivera

Voz 1727 11:06 supondría entre eh

Voz 1933 11:09 dos y medio y el cuatro por cien de la factura del consumidor doméstico

Voz 1772 11:13 los expertos consultados por la SER noventa en claro que suspender ese impuesto aprobado por el PP vaya a repercutir directamente a nuestro bolsillo porque dependerá de lo que hagan las compañías eléctricas tanto PP como ciudadanos ya han criticado esta medida del Ministerio de Transición Ecológica

Voz 0055 11:28 es una muestra más de un Gobierno que tiene absolutamente perdido el rumbo eliminar impuestos en la factura es un había nosotros hemos propuesto que te que tengamos un mix energético un poquito más equilibrado para poder bajar esa facturó también

Voz 1772 11:40 la ministra ha propuesto además ampliar el bono eléctrico a las familias de madres solas y poner en marcha un bono social para la calefacción de cara al invierno

Voz 1727 11:47 los menores de dieciocho años con diabetes del tipo uno ya no van a tener que pincharse para medir la glucosa antes de administrarse insulina El Ministerio de Sanidad financia desde hoy un nuevo sistema mucho más sencillo que incluye un sensor que se pega a la piel y un medidor eléctrico Laura Marcos

Voz 1509 12:07 desde la Sociedad Española de Diabetes celebran esta decisión porque aunque muchas comunidades como Euskadi ya costea van este tratamiento ahora la financiación pública se completa hay más de trece mil niños de toda España que necesitan muchas dosis de insulina y que tenían que pincharse un mínimo de seis veces al día dejarán de depender de la aguja y el nuevo sistema es tan fácil como ponerse un sensor del tamaño

Voz 1933 12:29 de una moneda en el brazo y pasar el móvil por encima

Voz 1509 12:32 para saber si está subiendo bajando el azúcar Sonia Gastambiles jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital de Cruces de Bilbao

Voz 16 12:38 los padres remoto van a poder ver las cifras de los hijos les van a poder ayudar para realizar los cambios que necesiten con la insulina con la comida o con el ejercicio

Voz 1509 12:51 el ahorro para las familias también es importante porque ese sensor adherido a la piel cuesta sesenta euros y hay que cambiarlo dos veces al mes y el aparato que activa el volcado de datos vale ciento veinte euros

Voz 17 13:05 en el

Voz 1727 15:07 no contábamos en la portada la Cadena SER ha accedido a una de las últimas declaraciones del conseguidor de la Púnica ante el juez de David Marjaliza hay por primera vez afirma que las siglas J E C corresponden al presidente de Acciona José Manuel Entrecanales es según Marjaliza uno de los empresarios que financiaban en ve al Partido Popular información de Miguel Ángel Campos

Voz 1772 15:30 es el interrogatorio inédito practicado este verano al colíder de la Púnica David Marjaliza a preguntas de Anticorrupción reconoció el nombre que supuestamente se oculta tras las siglas J F que figuran en la libreta incautada al ex secretario general del PP en Madrid Francisco Granados y en la que los investigadores sospechan que anotaba donaciones en negro de varios empresarios a la formación política Marjaliza dice que el acrónimo se corresponde con Entrecanales los investigadores afirman que se trata del presidente de Acciona sospechan que donó sesenta mil euros en negro a la caja b del PP madrileño David Marjaliza asegura que fue el propio Francisco Granados que el le dijo que J F era Entrecanales sostiene que le dijo que era un rata literal quedaba poco dinero al partido y que aspiraban a conseguir algo más presten atención debido a la mala calidad del sonido a Francisco Granados siempre ha negado que esas anotaciones se correspondan con donaciones en negro al PP Ike JEC sea de Entrecanales la empresa que preside Acciona también ha negado a La Ser las afirmaciones de Marjaliza sostiene que son absolutamente falsas y carentes de toda lógica y fundamento

Voz 1727 16:58 hoy en el diario El País hoy leemos que el presidente del Gobierno copió párrafos enteros de una conferencia de la actual embajador en Austria en Australia en el libro que Sánchez escribió junto al economista Carlos Ocaña Moncloa asegura que se trata de un error sin importancia dicen que van a subsanar muy pronto Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 17:19 los días Pepa según El País Sánchez y Ocaña reproducen en el libro sin entrecomillar ni citar la fuente párrafos enteros de una conferencia que el diplomático

Voz 1727 17:27 lo Manuel Cacho pronunció en un simposio

Voz 0393 17:29 la Universidad Camilo José Cela unos meses antes de esa publicación en el año dos mil trece en el texto incluyen incluso una errata Moncloa asegura que se trata de un error involuntario que los dos lo lamentan que han pedido la editorial que lo subsane que subsane esa ausencia de cita dicen literalmente cuanto antes el periódico hablado además con Cacho que ahora mismo como dices es embajador en Australia y asegura que nadie le consultó para usar ese material es la primera noticia que tengo

Voz 24 19:12 bueno es que se elimina el impuesto para las grandes empresas lo que habría que cambiar la fórmula de valorar la empresa el precio de la será porque las energías renovables son mucho más baratas pero siempre dejan al precio el valor de la energía del carbón o la de San Natura deberían colarse en la tarifa conforme al coste real de la producción de la energía y no aplicar el coche más caro en todas la energía sean renovables o no luego hay que modifica el tipo de facturación y Antonio Santiago

Voz 0055 19:44 en se mantienen en los mismos individuos vemos salarios

Voz 11 19:48 contratan es políticos para conseguir la extracción con esos sueldos desde luego asesinó a bajar el precio de esas tarifas no hay tiempo para más muchas gracias a todos

Voz 26 20:05 el Madrid Lauda Guti

Voz 11 20:08 ver

Voz 1275 20:09 qué tal buenos días veintiún grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía más calor hoy incluso que ayer en la región siguen subiendo los termómetros Madrid impide a los mayores de sesenta años acceder a una residencia pública especializada en discapacidad intelectual la Comunidad mantiene una orden de mil novecientos noventa y siete a pesar de que existe una sentencia del Constitucional que confirman al vulneración de los derechos de estas personas el Gobierno de Ángel Garrido reconoce a la Ser que están trabajando en la actualización de esa normativa y precisan que el cambio lo va a recoger la estrategia madrileña de Atención a las Personas con Discapacidad dos mil dieciocho dos mil veintidós información de Teresa Rubio

Voz 1933 20:46 la orden no afecta a las personas que cumple sesenta años y que ya están viviendo en una residencia específica en ese caso si se les permite permanecer en el centro el problema aparece cuando una persona con discapacidad intelectual envejece con su familia sus padres hermanos llegados todos a una determinada edad necesitan ingresarla en una residencia porque ya no se pueden hacer cargo de él es en este caso cuando si supera los sesenta años de edad la Comunidad sólo le da la opción de ir a vivir a una residencia convencional iba una especializada discapacidad intelectual que es lo que necesita Javier Luengo es el director general de plena inclusión

Voz 1275 21:19 echo de menos en un recurso especializada

Voz 0055 21:21 pues también tiene unas consecuencias para la estabilidad personal y emocional el desarraigo y muchas veces son personas que llevan en un lugar bueno una institución una vivienda o mucho tiempo de la noche a la mañana en pues no

Voz 1933 21:35 viento el pasado mes de febrero el Tribunal Constitucional sentenció que la norma de la comunidad sin Constitución

Voz 1275 21:40 al Pese a ello sigue vigente el PSOE lleva esta mañana al pleno de la Asamblea una proposición para cambiar estoy permitir a estos ancianos una plaza en estos centros la diputada socialista Mónica Silván espera contar con el apoyo de todos los grupos para cumplir con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad

Voz 27 21:57 Madrid no puede seguir manteniendo exclusión necesitamos que haya igualdad de trato y que todos los ciudadanos y en concreto la discapacidad sean iguales ante ante la ley

Voz 1275 22:11 el escándalo de las convalidaciones masivas de títulos abogados italianos que les avanzó la SER salpica también en la Universidad Rey Juan Carlos titulares con Virginia Sarmiento

Voz 1933 22:20 es una de las universidades investigadas por la homologación dudosa de esas licenciaturas de hasta quinientos ciudadanos italianos para colocarse en nuestro país llegaron a desplazarse ocho autobuses desde Atocha la Rey Juan Carlos para hacer un examen y obtener el título ocurría cuando Fernando Suárez el rector que tuvo que dejar el cargo por acusaciones de plan

Voz 1275 22:36 la Audiencia Nacional investiga un fraude de ochenta millones de euros en la Ciudad de la Justicia proyectada en la de Esperanza Aguirre entre las operaciones investigadas están las que lideraba el ex consejero de Justicia Alfredo Prada era forma parte de la ejecutiva de Pablo Casado

Voz 1933 22:47 en unas cien mil prendas quedaron calcinadas en el incendio de hace una semana en una lavandería industrial en Pinto lo publica hoy El Mundo trabajaban para ciento veinte ciento heridas de Madrid miles de clientes han perdido su ropa y quizá no cobren indemnización ya que hay dudas sobre si estaba asegurado

Voz 1275 23:00 los deportes el Real Madrid estrenó anoche en la Champions con una victoria sobre la Roma tres cero con goles de Isco Bale y Mariano los de Lopetegui son ya líderes de grupo visitará Moscú el dos de octubre siete y veintitrés minutos de la mañana vamos de nuevo las carreteras como sigue el tráfico de gente Teresa Serrano buenos días

Voz 1275 24:00 más horas meteorólogo Jordi Carbó buenos días buenos

Voz 29 24:27 dos la plaza de toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una Feria de Otoño Historia la máxima figura del toreo Alejandro Talavante estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año pase

Voz 11 24:40 alguna tu centrado Asia buena te con el veinte por ciento de después

Voz 29 24:42 esto en la sesión ventas punto com en las taquillas de la plaza

Voz 1509 27:41 placas del falso techo de pladur por el suelo encima de algún ordenador o en el puesto de una trabajadora esta es la descripción que hacen desde el sindicato cuando hablan de la situación de los juzgados han sucedido esta semana en el número once de lo Mercantil la pasada en el número doce en el registro civil durante el verano ya a principios de año en el Juzgado de Instrucción número veinticuatro de Plaza de Castilla verónicas ambos es portavoz de CSIT Unión Profesional en los juzgados de Madrid y tiene claros los motivos

Voz 16 28:09 a una absoluta falta de mantenimiento de de lo que son los edificios y a la dejadez de la Comunidad de Madrid de cara a invertir vale en lo que es la renovación de las instalaciones de los juzgados en toda la Comunidad de Madrid

Voz 1509 28:25 Fuentes de la Consejería de Justicia restan importancia a estos incidentes dicen que son lógicos y menores teniendo en cuenta que gestionan trescientos veinticinco mil metros cuadrados de juzgados en la como

Voz 1727 28:36 unidad de Madrid una mujer ha sido condenada aquí

Voz 1275 28:38 Madrid a seis meses de cárcel por ponerse bótox en una clínica y marcharse corriendo sin pagar por hacer un simpa un tratamiento de casi mil quinientos euros que ahora va a tener que pagar por orden de un juez Alberto

Voz 0055 28:50 has sucedieron a una clínica cercana al Hospital Gregorio Marañón la mujer se sometió a un tratamiento de rejuvenecimiento facial con bótox se dio a la fuga sin pagar cuando terminó con la excusa de ir al cajero a sacar dinero según fuentes del caso no fue difícil las con ella había dejado sus datos por escrito había sido grabada por las cámaras de seguridad del local e incluso había olvidado la funda de un averiguaron perchero sucedió en abril de este año veinte días después ya estaba sentada en el banquillo de un juzgado de lo Penal una condena recién confirmada por la Audiencia Provincial de seis meses de cárcel y la obligación de pagar los mil cuatrocientos cincuenta euros que costaba el tratamiento el ayuntamiento

Voz 1275 29:23 de Madrid admite que ha aumentado la suciedad en las calles durante este verano

Voz 0795 29:27 ha habido un repunte en los últimos meses somos absolutamente conscientes que la percepción sobre todo en algunos sitios sigue siendo que hay una situación de empeoramiento en en esta cuestión

Voz 1275 29:39 la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés ha reconocido durante la comisión del ramo que la capital ha empeorado en los índices de limpieza sería identificado puntos negros se ha empezado a aumentar el dispositivo diecinueve grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 11 30:00 a y media a las seis y media en Canarias hoy por hoy

Voz 1727 30:07 comienza el jueves veinte de septiembre con el anuncio de un debate que no se producía desde hace veinticinco años Felipe González y José María Aznar cara a cara esta tarde en el arranque del ciclo de encuentros que con motivo del cuarenta aniversario de la costa situación organizan las seria el diario El País será muy interesante escuchar los juntos en un día en el que hablamos del precio de la luz que va a bajar por el impuesto eléctrico que el Gobierno suprime

Voz 2 30:34 necesitamos aliviar la factura del consumidor en un momento excepcional en el que no puede ser el punto quién afronte con las turbulencias del cambio Av

Voz 1727 30:42 vamos de pensiones

Voz 37 30:46 por qué el Pacto de Toledo vuelve en qué

Voz 1727 30:48 hallar en la revalorización según el IPC hablamos de la universidad porque la SER les viene contando una nueva investigación a la Juan Carlos I esta vez por convalidar títulos de forma masiva hay de forma dudosa abogados italianos y hablamos también de Cataluña porque hay nuevas imputaciones por las cargas policiales del uno de octubre el juez imputa a trece policías nacionales que intervinieron en la escuela Ramón Llull y también porque el Govern vuelve a las reuniones de todas las comunidades sobre financiación también por esto

Voz 1933 31:21 Castells adelantó nada torcida de etapa

Voz 1727 31:25 esta delitos la Generalitat dice que la situación se ha estabilizado pero admite por primera vez la fuga de empresas dos mil quinientas una se han ido de Cataluña por la inseguridad jurídica que provocó el pluses dice La Vanguardia en un editorial que al Gobierno catalán le ha costado un año admitir esta realidad y añade literalmente es mucho tiempo pero aún a pesar del retraso este primer anuncio oficial constituye una buena noticia no tanto por su contenido en este aspecto no lo es en absoluto como por el saludable ejercicio de transparencia tardío pero bienvenido Alfonso Armada buenos días o la buenos días y tú traes hoy también novedades sobre Cataluña en el resto

Voz 1 32:06 lo la premisa eldiario punto es publica los mensajes intercambiados por varios jueces según chat durante el proceso con los golpistas no se negocian y se dialoga en algunos correos que los jueces e intercambiaron antes y después del uno de octubre se compare el independentismo con el nazismo critica las asociaciones judiciales progresistas el golpe de Estado se salda con vencedores y vencidos asegura un juez antes de la declaración unilateral de independencia mientras otro califica el uno de octubre de delito de sedición rayando la rebeldía

Voz 1727 32:34 tú querías titular hoy las señales de humo así de la cantidad necesaria de plagio para que sea plagio a la perplejidad de Portugal vamos

Voz 1 32:43 el país vuelve sobre el rigor académico del presidente pero esta vez en el libro que brotó de las Sender EADA tesis firmado por el propio Pedro Sánchez por Carlos Ocaña La información asegura que el libro copia párrafos de la conferencia de un diplomático Manuel Cacho actual embajador en Australia la Moncloa sostiene que se trata de un error involuntario ese compromete a subsana sólo en el más breve plazo posible qué cabe preguntarse cómo lo harán en la segunda edición de la nueva diplomacia de la democracia de la economía española se aseguren la información del país que se encuentran al menos dieciocho páginas con pasajes de fuentes ajenas sin citar Ny referenciar el discurso de Cacho es el más llamativo varios fragmentos de ocho párrafos de la conferencia del diplomático aunque hay al menos cinco más de distinto origen sin padre ni madre parece que definitiva

Voz 1727 33:26 Mente Alfonso se complica la elección de un

Voz 1 33:28 juez para el Tribunal Supremo que pretendía Donald Trump así es en la web estadounidense Salon Chaussée de Vega titula la nominación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema es un espantoso teatro político deberá dice que Kavanaugh ha cometido perjurio y ha sido evasivo en cuanto a la protección de los derechos civiles de las minorías La Vanguardia dice que Trump ve injusto a la acusación de violación contra el juez Le Monde recuerda a Christine Blasey Ford quiere que el FBI investigue los hechos antes de acudir al Senado Anita Hill acusó en mil novecientos noventa y uno al juez Clarence Thomas de haber abusado sexualmente de ella la acusación fue desestimada y Thomas forma parte del más alto tribunal de EEUU en el que Trump quiere enrolarse a Kavanaugh que pandilla

Voz 1727 34:10 pero hay mucho más siempre hay mucho más fiesta

Voz 1 34:12 presta de prensa tiene que resumir con ferocidad a iban pinceladas de piezas valiosas John Oliver en el mundo evoca Salvador Allende a cuenta de las estratagemas de Sánchez para modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria Francisco Carrión también el mundo desde El Cairo calibra un tremendo informe de Save the Children más de cinco millones de niños de Yemen saborean una hambruna el historiador británico Antony Beevor es entrevistado por Jacinto Antón en el país ser paracaidista es de lo peor que te puede tocar en la guerra Imanol Villatoro en ABC es deshonesto y ridículo imponer la moral actual al pasado como si le estuvieran oyendo en la página siguiente ABC Carlos Pérez Cruz cuenta que Stanford reniega de Fray Juni pero Serra por el daño hecho a la población indígena en El País Sami Naïr se pregunta si de verdad está Europa siendo invadida lío la conclusión el verdadero peligro que amenaza de Europa no es la inmigración subsahariana sino más

Voz 1727 35:05 en el odio en nuestro homenaje semanal a las revistas hoy nos detenemos en un quincenal portugués

Voz 38 35:22 más

Voz 1 35:24 hablamos del extraordinarios Letras Artes e ideas en su penúltimo número publicaba un texto inédito sobre la dictadura de Salazar escrito en mil novecientos sesenta y seis por el más brillante intelectual del país vecino el nonagenario Eduardo Lourenço autor de Olavide Pinto da saudade en el que decía que ninguna palabra tiene el poder de cerrar el discurso que denuncia que todas las palabras de todas las palabras la más naturalmente abierta es la palabra

Voz 1727 35:49 ética pero en el número que acaba de salir dedican la contraportada a la vicepresidenta española

Voz 39 35:59 si no la eh

Voz 1 36:04 y si Antonio Mega Ferreira muestra su perplejidad ante la propuesta de Carmen Calvo de incitar a la Real Academia a proceder a una revisión no sexista de la Constitución la anécdota más que un disparate es un síntoma a Mega Ferreira le asombra que España un país sumido en una profunda crisis política e identitaria encuentre tiempo para enzarzarse en un debate sobre el lenguaje inclusivo hay tiempo para todos los dice que todos los seres vivos suele lectores eso escribe Alfonso Cruz en el admirables Ronald de letras portugués todos los seres vivos son lectores más amenas experimentador es de la vida hay una continua interpretación del caudal de información sensible de todo lo que nos llega a través de los sentidos y que esa ampliado por la atención una incitación a vivir y a leer a prestar atención hasta luego

Voz 40 37:08 hasta luego Señales de humo Alfonso Armada

Voz 1727 37:21 porque había salido de fiesta con una amiga y se había divertido Éste fue el motivo sí que desencadenó una brutal agresión machista que acabamos de conocer en Canarias un hombre roció a su mujer con alcohol y le prendió fuego el veintiséis de agosto ella lleva ingresada desde entonces en la UCI con quemaduras en la mitad del cuerpo Radio Club Tenerife Héctor palmero

Voz 0760 37:44 si ella se encuentra en prisión todo se ralentizó porque la mujer no denunció inicialmente el ataque sufrido cuando fue atendida por los equipos sanitarios incluso aseveran desde la Guardia Civil que no inculpar agresor y achacó su grave estado aún accidente doméstico fue a través de otra fuente mediante las cuales los agentes de la Benemérita consiguieron averiguar la realidad de los hechos acaecidos a partir de ahí se activó el protocolo de actuación para atención a mujeres víctimas de violencia de género el suceso que ha tenido lugar en Los Llanos de Aridane trae al recuerdo los trágicos hechos que se vivieron en La Palma hace ya tres años cuando una joven falleció en Santa Cruz de La Palma tras ser rociada con gasolina prendiera fuego en su lugar de trabajo en plena calle Real

Voz 1727 38:22 hay dos mujeres cordobesas madre e hija han sido liberadas en Cuba donde unas ante era las mantenía secuestradas desde hace un par de semanas las captó prometiéndoles solucionar problemas de salud a Radio Córdoba María Eugenia Vílchez termina la pesadilla para esta Madrid

Voz 1473 38:37 esa niña que se encuentran bien que ya están de vuelta en España desaparecieran el cinco de septiembre su familia denunció ante la Policía la desaparición y esto les llevó una secta en Cuba ambas habrían ingresado engañadas por esa mujer que les había prometido una serie de tratamientos médicos mediante ritos de santería a cambio de dinero ambas madre e hija se encuentran bien la mujer que las engaño ya ha ingresado en prisión en Cuba

Voz 41 39:01 ahora el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario renueva turno social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita lo ven tu compañía eléctrica Ministerio para la transición

Voz 1727 42:34 las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias

Volkswagen Yell deporte que hoy por hoy

Voz 1933 42:46 Quique Setién debuta hoy con el Betis como entrenador en competición europea esto

Voz 1161 42:51 estreno en un banquillo en competición europea en partido de Europa League con la visita del Betis al Olympiacos griego en su regreso a las competiciones continentales será desde las nueve de la noche y con qué novedades Florencio Ordóñez Atenas buenos días

Voz 44 43:02 buenos días desde Atenas a las nueve de la noche el Betis vuelve a jugar en Europa cinco temporadas después frente a Olympiacos hará rotaciones jugarán de inicio futbolistas no habituales en las última jornada como Barragán Andy García Tello hijo allí enfrente estará un rival que no contra con Yayá Touré ni con Dowell aunque sí con el delantero español es de Sporting de Gijón y Leganés Guerrero

Voz 1161 43:25 tierra el colegiado polaco Stefan aquí en este grupo también tenemos el dudará en Milán los otros dos partidos serán en el horario madrugador el de las siete menos cinco el Sevilla regresa a su convicción favorita en la que también estrena Machine en fase de grupos ya Hariri ha dirigido al equipo en las fases de clasificación y cómo llegan a su regreso a la Europa League cuatro años después ante Ortega

Voz 1870 43:41 el Sevilla vuelve a la Europa League la última vez que participó en esta competición la ganó en el año dos mil dieciséis venía de hacer lo demás en otras dos ocasiones anteriores dos años de Champions y retorno a la competición que más gloria le ha dado a esta institución Fucka al equipo de Pablo Machín enderezar la imagen de la Liga posiblemente haya un cambio con la entrada de Benger poder e incluso de promesa en el once inicial a las siete menos cinco Arranca la participación del Sevilla frente al Standard de Lieja en esta Europa League dos mil dieciocho

Voz 1161 44:07 lo arbitrará el colegiado autónoma hacéis también en el grupo aquí Krasnodar en el estadio de la cerámica el Villarreal vuelve un año más a la Europa League y la primera piedra en el camino es la visita del refundado club escoces del Rangers novedades Xavi Isidoro buenos días

Voz 0838 44:19 es el Villarreal Javi Calleja y el Rangers escocés de Steven Gerrard se medirán hoy en el Museo de la Cerámica a las seis cincuenta y cinco en el primer partido de la fase de grupos esta Europa League tres bajas significativas en el Villarreal todas en el medio centro no van a estar pronto Cáceres y Javi Fuego va haber rotaciones con respecto al equipo de consiguió la victoria la última Liga ante el Leganés el objetivo empezar la Europa League una victoria por qué no intentar llegar a la final y conseguir alzar el primer título en la era del Villarreal

Voz 1161 44:46 lo arbitrará el colegiado urbano Kovacs en este mismo grupo Rapid Viena Spartak de Moscú ya noches cerraba la primera jornada en la Champions el ramadán empezó con autoridad goleando tres cero la Roma semifinalista la pasada temporada marcaban Isco Bale y Mariano Keylor Navas volvió a la titularidad y Lopetegui

Voz 1727 44:59 sin desvelar si será o no la competición que dispute el céltico

Voz 45 45:01 en la portería el contexto es lo que siempre he dicho que me tomo una decisión que también los extremos siempre una magnífica solución

Voz 1161 45:07 en el otro partido del grupo victoria please en dos CSKA de Moscú dos el Real Madrid líder del grupo la próxima jornada CSKA Moscú Real Madrid irreal en el dos de octubre derrota del Valencia en Mestalla cero dos jugando más de una hora contra diez por la primera

Voz 1933 45:18 John de Cristiano Ronaldo en toda su carrera en la Cham

Voz 1161 45:21 Jones Allegri pide el bar que sí fue

Voz 46 45:23 el vistazo la árbitro encuesta encuestas decisiones pero un episodio que que por poco que vamos a poder defenderemos queríamos ver porque nada hace cundir va seguramente ahora

Voz 1161 45:37 dos goles de penalti y otro fallado por Parejo además se disputó en la jornada de la Youth League Real Madrid tres Roma uno Valencia cero Juventus uno

Voz 47 45:44 busca la más vital

Voz 1933 48:24 diariodehoyporhoy del veinte de septiembre del año dos mil dieciocho escribe Cecilio Garrido

Voz 1727 48:29 en forma parte de la Fundación Jaume compartida que une a pensionistas con rentas bajas en pisos de alquiler para que no vivan solos