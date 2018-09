Hoy por Hoy (20/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:08 qué tal muy buenos días la justa

Voz 1727 00:10 se investiga otro presunto fraude que afecta a varias universidades públicas y privadas y también a la Rey Juan Carlos una colegiación masiva de cientos de abogados italianos convalidar van aquí sus estudios convalidaciones poco claras según fuentes policiales y judiciales por las que llegaron a pagar once mil euros es todo sobre la Rey Juan Carlos hoy pues no no es todo hoy la SER puede completar la foto del lodazal en el que algunos no todos pero sí algunos han convertido la actividad en una institución dedicada al conocido miento a esta hora adelantamos que González Trevijano hoy magistrado del Tribunal Constitucional se convirtió en rector por tercera vez en contra de los estatutos gracias a que se lo autorizó un juez qué casualidad cobraba de la universidad también se han detectado doscientos mil euros fueron a parar a las cuentas corrientes privadas del director del Instituto de Derecho Público ir de su mano derecha y además nadie está investigando los correos electrónicos borrados cinco mil borrados pero no eliminados tres meses después de que la propia Universidad Rey Juan Carlos denunciara su borrado ni la policía ni el juzgado han empezado a leerlos están ahí en el limbo esperando que alguien averigüe qué interesa vía en quitar los del medio quién más

Voz 3 01:38 Pepa Bueno

Voz 4 01:45 en la Cadena Ser

Voz 1727 01:56 es jueves veinte de septiembre y los expertos alertan de que el Gobierno debe fiscalizar que las eléctricas repercutan a los consumidores la supresión del impuesto de generación es un siete por ciento y el Ejecutivo lo va a anular para que el recibo de la luz no sé la subiendo pero igual que ha pasado con el IVA en las entradas del cine repercutir o no esa bajada depende de las compañías habrá que estar atentos por tanto al recibo esto sobre la Luz porque en la agenda social secuela otro gran tema las pensiones el Pacto de Toledo está bloqueado porque los grupos no se ponen de acuerdo para ligar por ley de manera definitiva las pensiones con los precios y eso es lo que piden los pensionistas la ministra Magdalena Valerio estuvo anoche en Hora Veinticinco e insiste en que la única vía es el consenso

Voz 5 02:45 no es bueno que existan reformas unilaterales por parte de ningún gobierno del sistema público de pensiones porque para eso existe el Pacto de Toledo y existe una mesa de diálogo social

Voz 1727 02:56 esta mañana publica el país que el libro de Pedro Sanz Jeffrey Carlos Ocaña copia párrafos enteros de la conferencia de un diplomático español los copia Javier Alonso sin citar sienten

Voz 0858 03:06 pero tampoco el permiso del diplomático según ese periódico Moncloa asegura que fue un error involuntario de los autores Ike en las siguientes ediciones del libro Sí se incluirá la cita

Voz 1727 03:15 la atención a estos audios a los que ha tenido acceso la SER los audios muy muy explícitos que demostrarían el chantaje de un concejal del PP en Torrelodones la Comunidad de Madrid a la alcaldesa para que su partido el de la alcaldesa independiente no se presente a las elecciones si lo hace este concejal amenaza con elevar al Tribunal de Cuentas un informe contra su Gobierno con repercusiones incluso personales escuchen

Voz 6 03:42 porque así suena sus a presentar

Voz 7 03:45 sólo se tienen los hombres vuestra guerra equivocarse nada si no os vais a presentar signos otros nos presenta Ice entre ciudadanos y nosotros iba a repartir parte de los

Voz 1727 04:01 Cataluña vuelve a las reuniones sobre financiación con el resto de autor

Voz 0858 04:04 ellas la semana que viene se reúne la comisión de financiación autonómica y la Generalitat va a mandar al subdirector general de Pérez

Voz 1727 04:10 apuesta por la crisis catalana así explica Pablo Casado su apoyo al primer ministro húngaro al que el Parlamento Europeo ha propuesto sancionar porque vulnera principios democráticos

Voz 6 04:20 sé que Hungría jugando España ha solicitado apoyo a la hora de encarar el proceso independentista siempre ha estado con España

Voz 1727 04:28 el primer ministro de Hungría Orbán al que Casado apoya ha llamado a consultas a la embajadora española en Budapest para pedirle cuentas por las criticas de Borrell a la deriva autoritaria del Gobierno

Voz 8 04:47 diestra pero Alonso no es para Orbán no son nada

Voz 1727 04:49 aplausos de la inauguración por los reyes de la nueva temporada del Teatro Real

Voz 2 05:02 de temporada que ha abierto la ópera Fausto en una adaptación a cargo de la Fura dels Baus bien los deportes el Sevilla vuelve hoy a su competición favorita la Europa League junto a Betis Villarreal Sampe en fin

Voz 1161 05:29 los títulos tiene Sevilla de esta competición inicia hoy desde las siete menos cinco en el Pizjuán su carrera por el sexto el primer escollo el estándar de Lieja belga también a las siete menos cinco en el estadio de la cerámica el Villarreal recibe al Rangers escocés y debuta en el banquillo en competición europea de Quique Setién en la visita del Betis al Olympiacos griego a las nueve de la noche de ayer Real Madrid tres Roma cero Valencia cero Juventus dos expulsado Cristiano Ronaldo por primera vez en su carrera en la Cham

Voz 8 05:52 y hoy hoy tendremos más sol más calor por tanto en casi toda España Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:58 buenos días te hecho se acaba el verano el domingo hacemos es cambiar estación pero metodológicamente haciendo pasar lo contrario el calor a más injustamente el domingo es cuándo alcanzaremos el máximo superando los treinta y cinco grados en muchos puntos del interior de la península eso sí con noches y mañanas con ambiente fresco y hoy mismo ya el sol va a lucir la mayor parte de la jornada tenemos algunas nieblas ahora mismo cerca de los principal los ríos se irán disipando rápidamente después el sol calentará el ambiente máximas de veinticinco a treinta grados por encima de los treinta en todo el interior peninsular las tormentas no desaparecen del todo pero sí que van a ser muy localizadas ya en puntos de montaña del centro de la península también en las montañas más oriental

Voz 1727 06:36 les de Andalucía son las ocho y siete las siete siete en Canarias

Voz 9 06:41 pero ahora

Voz 0738 06:43 social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario renueva tuvo uno social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita lo en tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 3 07:01 fue primero el huevo o la gallina porque nadie sonríe las fotos antiguas cuál es mi porta vasos en el cine a dónde vamos de dónde venimos algunas preguntas no tienen respuesta

Voz 10 07:12 pues porque no tiene una autor del uno al treinta de septiembre tienes un Audi seminuevos desde que entre mil novecientos euros se creado en ciento diez puntos con dos años de mantenimiento Audi garantía extendida encuentra lo en Audi selección plus punto es grande Concesionarios Oficiales Audi

Voz 1727 07:27 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 11 07:30 comisión de apertura la que te cobran banco por formalizar la hipoteca a comisión de subrogación cobra el banco por cambiaría otro comisión por cambio de condiciones la que te cobren Baco por ampliar el plazo

Voz 0738 07:37 pero se buscase hipoteca deviene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco

Voz 12 07:41 aunque no te cobra comisiones elige bien

Voz 3 07:44 hipotecas naranja de ING feliz entre variable mixta con el precio que buscas y cero cero cero concesiones encuentra punto es buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido diez mil seiscientos ochenta y cuatro asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día en la cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión perdona nos puedes hacer una foto perdona que

Voz 11 08:32 parece que es la Torrents perdona hace nosotros tratando

Voz 3 08:35 en encuentran ofertas increíbles como el veinte pro con ciento cincuenta euros de descuento y además si seguro gratis del diecinueve al veinticuatro de septiembre

Voz 0738 08:46 la vida está llena de oportunidades para conseguir

Voz 13 08:49 lo que deseas para ti y tu familia y la cuenta de ahorro de nacionalidad irlandesa es una de ellas contratada con un cero cuatro por ciento de interés uno de los más altos del mercado y sin restricciones abrirla es muy fácil y si lo haces ahora tendrá una bonificación de treinta euros visita N en espana punto es y consulta condiciones National Neverland en todo importadas con la ópera de Cotec GLP circula sin restricciones y ahorra hasta un cuarenta por ciento en carburante respecto a un gasolina sólo este mes desde dos mil quinientos euros con setecientos euros en carburante Repsol de regalo financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem ese aún consulta condiciones de la oferta de la promoción en Opel punto Es descubre lo en la red de concesionarios Opel

Voz 4 09:30 en la Cadena Ser

Voz 1727 09:36 a las ocho y diez las siete y diez en Canarias vamos con esa investigación de un juzgado de Madrid que amplía a Italia al escándalo de la Universidad Rey Juan Carlos Mariola el herido buenos días buenos días Pepa no afecta sólo a esta universidad la investigación del Juzgado número cuarenta de la capital se refiere también en a otras públicas y privadas y la pregunta es porque venían aquí en masa los italianos a convalidar su título

Voz 0259 10:02 pues por en España era mucho más fácil que en Italia el sistema de acceso para ejercer como abogado aquí bastaba con la licenciatura la colegiación mientras que en Italia

Voz 1727 10:11 de Master de tener que pasar un examen sexta

Voz 0259 10:14 parece un cupo anual de ejercientes de hecho hay una empresa que se llama hito el abogados que todavía vende este servicio para tramitar la colegiación en España porque después pueden ejercer en su país o en cualquier país de Europa fuentes policiales y judiciales han confirmado a la Cadena Ser que se investigan convalidaciones poco claras de licenciaturas de Derecho realizadas en la Rey Juan Carlos I en otras universidades algunas privadas ya detectado falsedades documentales la policía ha pedido el listado de alumnos italianos tras estallar el caso máster la policía decidió volver a indagar una denuncia presentada en dos mil dieciséis siendo rector Fernando Suárez sobre un fraude masivo de convalidaciones de títulos en la Rey Juan

Voz 1727 10:56 los a quinientos abogados italianos

Voz 0259 10:59 a cambio de once mil euros entonces la denuncia se archivó el actual equipo rectoral dice que está colaborando al máximo con la policía y la justicia para que es estable estables que se esclarezca esta turbia trama de los italianos

Voz 1727 11:13 pero sobre la Rey Juan Carlos sobre el Instituto de Derecho Público hay más por desgracia hay más que contamos a las nueve y media en Hoy por hoy ya al margen de la universidad Mariola sorprendentemente los correos borrados cinco mil borrados pero no eliminados no se están investigando y eso que han pasado tres meses desde la denuncia sí hoy hace justo tres meses desde que la universo

Voz 0259 11:36 el Rey Juan Carlos alertó de ese borrado masivo de cinco mil cuatrocientos correos electrónicos de la cuenta del Instituto de Derecho Público ni la policía ni el juzgado han investigado todavía este hecho esta inacción resulta todavía más llamativa es sorprendente porque como les pueda avanzar la Cadena SER esta mañana la estos correos Estambul grados de la bandeja de entrada pero no están eliminados así que se pueden recuperar según aseguran a la SER fuentes universitarias que desconocen el valor que pueden aportar a las pesquisas esos más de cinco mil correos recibidos o enviados entre dos mil ocho y dos mil catorce la etapa en la que hicieron su máster Casado Cifuentes y Montón en los despachos desde el instituto dirigido por el urdidor de la trama del caso máster Álvarez Conde permanecen dos ordenadores fijos sin que los investigadores del caso hayan ido a registrar fuentes policiales han admitido a esta redacción que efectivamente aún no han ido a inspeccionar dos desde que recibieron esa denuncia el pasado veinte de junio lo justifican en el hecho de que la investigación todavía continúa abierta no

Voz 1727 12:40 es por dar ideas pero ojo que un hacker no vaya ahí se le ocurra cargarse los hasta luego Mariola hasta luego y la vida cotidiana secuela hoy en la agenda política para hablar del precio de la luz de las pensiones de los pisos vacíos en las ciudades lo primero el precio de la luz

Voz 14 13:00 este mes he recibido el recibo de la luz Paco sesenta y tres y el mes pasado cincuenta y ocho a si nos contaba esta mañana

Voz 1727 13:07 subida Conchita una oyente de la SER cuando se notará la bajada del precio de la electricidad que prometió

Voz 0393 13:14 ayer el Gobierno Isabel Villar buenos días buenos días pues el Gobierno espera que al suspender el impuesto a la generación eléctrica las rebajas en cuanto antes una rebaja que en el caso del consumidor doméstico estará entre el dos y medio y el cuatro por ciento Teresa Ribera ministra

Voz 15 13:26 necesitamos aliviar la factura del consumidor en un momento excepcional en el que no puede ser es quién afronte las turbulencias del can

Voz 1727 13:34 aunque la bajada dependerá de que las eléctricas repercute

Voz 0393 13:36 tan la bajada a todos los consumidores lo explicaba en Hora Veinticinco Jorge

Voz 16 13:40 vale todo el mundo sabe que cuando alguien le pone un impuesto a una compañía de ese tipo inmediatamente somos los que pagamos el impuesto eso está claro pero lo que no está tan claro es que sea igual de rápido lo contrario el la bajada del IVA tienen las entradas de cine ha llegado a todos los fines pues esto es lo mismo

Voz 1727 13:56 además para quienes sufren pobreza energética el Gobierno

Voz 0393 13:58 ampliará los requisitos de acceso al bono social y lo complementará con otro para la calefacción medidas que según la ministra irán al Consejo de Ministros en una de sus próximas reuniones y lo segundo la revalorización del

Voz 1727 14:08 las pensiones con el IPC con el coste de la vida que vuelve a atascarse en el Pacto de Toledo no la subida de este año y la del que viene que están garantizó las sino la subida futuro por ley el asunto ha bloqueado como les decía el pacto

Voz 17 14:25 y los pensionistas

Voz 1727 14:28 vuelto rodear el Congreso ha ido ABAO buenos días

Voz 0591 14:30 los días y los jubilados están cansados de que suspensiones dependan de cómo les sople el viento al gobierno de turno de que los grupos no acerquen posiciones Leopoldo Pelayo portavoz

Voz 0978 14:38 no satisface las demandas que planteamos nosotros

Voz 18 14:41 los en primer lugar un IPC real por ley que garantice el poder adquisitivo

Voz 9 14:44 de nuestras pensiones la reunión del Pacto de Toledo sede

Voz 0591 14:47 boca en los portavoces harán reuniones informales para favorecer el clima negociador el gobierno dice que quiere llegar a un acuerdo cuanto antes está en el aire como se revalorizan las pensiones y cómo se financian algo que se cambió en dos mil once pero debería haberse hecho de nuevo en dos mil dieciséis Magdalena Valerio anoche en Hora Veinticinco

Voz 14 15:02 ningún gobierno debería traer de nuevo la tentación de hacer lo que hizo en el año dos mil trece y lateralmente que por cierto el propio Partido Popular ha reconocido que esa reforma era socialmente insostenible me refiero a la de la subida de cero veinticinco por ciento

Voz 0591 15:15 la ministra de Trabajo recuerda que este año las pensiones ya han subido según lo previsto uno coma seis por ciento y que en dos mil diecinueve subirán según el IPC real tercero

Voz 1727 15:23 el asunto la vivienda el Ayuntamiento de Barcelona se dispone a obligar a todas las promotoras a que el treinta por ciento de los pisos que construyan sean viviendas sociales viviendas de precio razonable Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 15:36 la medida medidas aprobado ya en la Comisión de Urbanismo ya sólo falta el pleno municipal donde si no hay sorpresas veremos la misma combinación que ayer la medida aprobada con los votos de Barcelona en Comú de Esquerra o del PSC

Voz 0270 15:47 el lobby inmobiliario y el lobby financiero que tanto habían conseguido presionan a las administraciones públicas y han visto que las reglas del juego empiezan a cambiar que esos privilegios no van a continuar y que se tienen que corresponsabiliza

Voz 0706 16:00 para la alcaldesa de Barcelona la medida fue promovida precisamente por entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o la Federación de Vecinos es verdad que tiene que recibir todavía el visto bueno de la Generalitat que ha explicitado que tiene serias dudas jurídicas sobre la iniciativa

Voz 3 16:17 con Pepa Bueno si queréis

Voz 1727 16:21 que han haberlo escuchado todo sobre lo que algunos están dispuesto a hacer por ganar unas elecciones por tener poder pues sepan que no no se pierdan los sonidos que traemos ahora mismo a la Cadena SER un concejal del PP en Torrelodones en la Comunidad de Madrid ha estado chantajeando a la alcaldesa del municipio para que su partido el de la alcaldesa no se presente a las próximas elecciones municipales la alcaldesa encabeza una agrupación independiente de vecinos Javier Casal buenos días al buenos días Pepa los audios de la conversación entre los dos son muy expresivos

Voz 0867 16:54 aún son grabaciones en exclusiva de un encuentro que el concejal mantuvo con la alcaldesa el pata el pasado martes el edil del Partido Popular se llama Ángel Viñas y en la conversación advierte la alcaldesa Elena Biurrun de que el partido va a elevar al Tribunal de Cuentas unas presuntas irregularidades cometidas en la construcción de un túnel una denuncia que está dispuesto a paralizar

Voz 1389 17:13 sí el partido independiente decide no presentarse a las

Voz 0867 17:16 si os vais a presentar

Voz 7 17:18 todos los equipos vuestra guerra lo yo vería aquí para saber eso sí así vais con los Baixa presentar Si no os vais a presentar lo Álvaro si vosotros nos presenta entre ciudadanos y nosotros iba repartirse a partir de los

Voz 0867 17:38 el concejal asegura que de esta forma la alcaldesa y su equipo se evitarán las consecuencias políticas y también personales que puede tener este asunto el concejal Ángel Viñas no se corta Pepa tampoco cuando habla de su interés por la silla de la alcaldesa

Voz 7 17:51 pero bueno lo que queremos es lo ha sido lo que es buenas tardes si es Silvia que queremos de lugar de pelearme contigo para este debate lo que veo no si ya me iba descosido vaso me voy a reclama Goñi asegura que los

Voz 0867 18:02 informes que avalan el escrito que quieren presentar los apagado el partido que en Madrid en referencia a la dirección regional están entusiasmados con el asunto nosotros hablamos anoche con este concejal admite el encuentro pero ha negado que quisiera chantajear a nadie y que actuó en todo momento a título personal Torrelodones recordemos Pepa fue una de las perlas de la corrupción del PP durante el

Voz 6 18:21 los últimos años hasta que en dos mil once Un grupo de

Voz 0867 18:23 vecinos independientes llegaron al poder la actual alcaldesa que niega que allí irregularidad en las obras no tiene previsto repetir como cabeza

Voz 1727 18:29 cartel por lo que vemos el PP un acaba de aprender la lección gracias Javier salvó y esta noche en Estados Unidos en la Universidad de Iowa ha habido vigilia Vigilia memoria de la golfista española Celia Barquín

Voz 6 18:45 Boys The Machine BM en feng es este

Voz 1727 18:49 era más que una amiga era mi hermana decía la compañera de piso de Klum asesinada según la policía en un acto aleatorio de violencia Manuel Jabois buenos días

Voz 1389 18:59 al Pepa buenos días la idea del acto al teatro

Voz 1727 19:02 creo que te parece bueno lo difundido la Fiscalía tiene

Voz 1389 19:04 hay mucho que ver suele tener mucho que ver con el crimen perfecto con la aspiración la que me imperfecto es decir nada que relacione al asesino con su víctima no esto se presenta fíjate lo recordarás Extraños en un tren Patricia Highsmith si bien escribe casi un ensayo sobre ese tipo de crimen no pero en ese momento

Voz 1727 19:21 los intercambio los asesinatos es decir que cada uno matinal

Voz 1389 19:23 hacia el otro por lo tanto a una hay una razón no porque aunque sea indirecta la ausencia completa de razones sí que produce vértigo porque no sitúa en el terreno ya de la irracionalidad fíjate en el caso de Celia Barquín no hay absolutamente nada o no se encuentra nada como dice hoy Pablo kimono en el país ellas olió jugar al golf él salió simplemente a matar como dice el fiscal su asesinato es producto fíjate qué cruel de la mala suerte así que la justicia lo que no puede hacer es corregir la mala suerte ya de la asesinada pero sí la buena suerte de la asesino lo que no hace todavía por desgracia es actuar

Voz 1727 19:56 Internet se pueden evitar educar para que un asesino no considere a una mujer una presa sexual disponible porque salía

Voz 1389 20:04 la Leonar lo voy a matar lo anunció además al el área matar a esta

Voz 1727 20:08 mañana se dan un beso son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 21 20:16 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:20 qué tal buenos días con más calor vuelven a subir las temperaturas hoy en Madrid veintiún grados tenemos hasta ahora en la Gran Vía así es como un concejal del PP intenta chantajear a otro cargo público en este caso en la alcaldesa

Voz 6 20:32 si os a presentar

Voz 7 20:34 todos los equipos y vuestra guerra aquí no pasa nada iría aquí para saber eso sí os vais con los Bucks a presentar si no os vais a presentar si vosotros nos presenta Ice entre ciudadanos y nosotros iba repartida a partir de los

Voz 1275 20:55 son grabaciones que hoy les está ofreciendo la Cadena Ser en Madrid y que pueden escuchar también en nuestra web el que intenta chantajear el concejal del PP en Torrelodones Ángel Viñas y su interlocutora es la alcaldesa de esta localidad Elena Biurrun Viñas dice abiertamente que no elevar al Tribunal de Cuentas un escrito contra el gobierno municipal Si Vecinos por Torrelodones Se retira de la carrera electoral no habrá denuncia dice este concejal del PP si Biurrun se aparta le interesan lo dice claro en las grabaciones las sillas

Voz 7 21:23 pero bueno lo que queremos es lo ha sido lo que estas buenas tardes si esa Silvia que queremos de lugar de pelearme contigo para que no lo que iba que me voy a los eh

Voz 1275 21:34 en ese encuentro celebrado el pasado martes Viñas llegó a decirle a la alcaldesa de Torrelodones que su partido el PP el que va a financiar las diurnas

Voz 7 21:42 a ellos no es barato varios miles de euros estéril con el toro digo que sacas del partido sin presenta música que debatir bipolar

Voz 1275 21:55 la SER se han puesto en contacto con este concejal que asegura que no trató de chantajear a nadie que no hay delito en la acción del Gobierno y que la reunión fue a título

Voz 1727 22:03 personal lo dicho las declaraciones las tienen

Voz 1275 22:05 en Cadena Ser punto com y sobre el Campus de la Justicia el megaproyecto faraónico de Esperanza Aguirre sobre el que ha puesto ahora la lupa la Audiencia Nacional el juez José de la Mata PSOE Podemos creen que será cuestión de tiempo que este despilfarro salpique al ex presidenta Aguirre ya que fue su consejero de Justicia Alfredo Prada Juan Lobato PSOE Eduardo Gutiérrez todos

Voz 1763 22:31 no sólo Prada sino todo el Gobierno regional tanto en este asunto como autor se dedicaron a montar toda una organización al servicio del Partido Popular en la que se defraudaron y en la que se supuso un quebranto patrimonial absolutamente millonario a todos los males es mucho a los abogados detrás

Voz 22 22:49 se ve demostrar que ella siendo presidenta y que estaba al frente de todo el Consejo de Gobierno no sabía de este tipo de actuaciones

Voz 1275 23:01 es jueves es veinte de septiembre más noticias en titulares con Virginia Sarmiento

Voz 1435 23:04 el primer pleno del curso hoy en la Asamblea de Madrid estará centrado en educación se abordarán temas como las supuestas irregularidades en la universidad pública y el inicio del curso escolar

Voz 1275 23:13 proyecto Madrid nuevo norte antiguo operación Chamartín se aprobará hoy de forma inicial en el Ayuntamiento de la capital ecologistas y vecinos critican el plan por considerarlo un mazazo a las

Voz 1727 23:21 movilidad sostenible y una operación especulativa

Voz 1435 23:23 las familias del poblado chabolista del gallinero aún no saben dónde vivirán a tan sólo una semana de su realojo el Ayuntamiento asegura que se lo comunicarán el mismo día del realojo por motivos de seguridad

Voz 1275 23:32 el Ayuntamiento de Madrid aumentará el dispositivo de limpieza tras reconocer un incremento de la suciedad en las calles este verano el refuerzo ha comenzado ya en Usera Villaverde Vallecas

Voz 3 23:43 los deportes

Voz 23 23:47 en Hoy por hoy

Voz 1275 23:49 el Real Madrid mostró anoche autoridad en el estreno de la Champions en el Bernabéu esta temporada Sampe buenos días

Voz 1161 23:55 la cómoda goleada cómoda ante uno de los semifinalistas de la pasada temporada hay verdugo del Barça en cuartos la Roma tres cero goles de Isco Bale y Mariano que volvía a jugar un partido con el Real Madrid volví a Keylor Navas a la portería Lopetegui sigue sin desvelar si será o no la competición que dispute el tico yo rechazo como correría con lo que siempre he dicho que estoy

Voz 6 24:11 más que son que tomemos tenemos siempre una magnífica

Voz 1161 24:14 solución goleada que dio para pensar en otras cosas como en el posible Balón de Oro para Modric en la grada lo pide el espera pero la petición no es unánime décadas Emilio

Voz 1389 24:22 increpa

Voz 24 24:27 muy contento orgulloso ayer todas estas

Voz 6 24:30 elogios del año haciendo fenomenal

Voz 25 24:32 pero yo daría el Balón de Oro a Cristiano en el otro

Voz 1161 24:35 partido del grupo Vitoria prisa en dos CSKA de Moscú dos el Real Madrid líder de grupo en la próxima jornada al CSKA de Moscú Real Madrid irreal apliquen el dos de octubre

Voz 3 24:42 Mercedes Benz tomate la filial de Mercedes Benz España patrocina ahora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 24:51 ocho veinticinco minutos de la mañana vamos de nuevo las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 26 24:55 buenos días a esta hora estamos pendientes de ese accidente de Colmenar Viejo en la M seiscientos siete están causando seis kilómetros de tráfico lento de entrada a la capital madrileña además a esta hora plena hora punta todas las arterias habituales están congestionadas la M cuarenta y la M

Voz 0738 25:10 cincuenta también a esta hora

Voz 26 25:13 bastantes complicaciones así que paciencia al volante

Voz 1275 25:17 si el tiempo vamos a ver que anuncia la previsión Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 25:20 buenos días tiempo soleado y temperaturas cada vez más altas es lo que nos espera para dar la recta final de esta semana de noche seguirá refrescando ahora el ambiente se nota fresco en la mayor parte de poblaciones pero en breve las temperaturas subirán rápidamente y cómo va a hacer sol durante todo el día máxima es ya un poco más altas que ayer por encima de los treinta en la mayor parte de la comunidad algunas nubes durante la tarde en puntos de montaña sólo dejarán algunas gotas el máximo de calor lo esperamos el domingo con temperaturas de hasta treinta y cinco grados

Voz 13 25:46 Mercedes Benz Vito invita a conocer el mayor concesionario de Mercedes en nuestra como el primer flash si Pastor de la marca en España es el único AMG Performance Center de Madrid treinta mil metros cuadrados donde retiradas la marca de una manera única hipotecas tras conocer toda la cama Mercedes AMG o Smart y elegir tu futuro coche doscientos cincuenta profesionales te daremos el mejor servicio porque llevamos la estrella dentro te esperamos en la calle Alcalá setecientos veintiocho de Mercedes Benz Madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 3 26:22 con un BMW por la puerta grande de Las Ventas

Voz 27 26:26 de Madrid filial de BMW España te invita un evento irrepetible donde podrás encontrar más de doscientos BMW kilómetro cero con hasta un cuarenta por ciento de descuento acerca de la plaza de toros de Las Ventas sólo el viernes veintiuno el sábado veintidós de septiembre te vas a perder esta oportunidad única

Voz 25 26:41 en preventivas seguros en Icària sabemos que viviendo tranquilos vivimos más como sabe gris habitante de Icària la isla donde la gente se olvida de morir

Voz 3 26:51 para vivir hay que seguir para vivir tranquilo

Voz 28 26:55 nada como tener el seguro que no te falla Preventiva Seguros setenta y cinco años celebrando la vida con tranquilidad

Voz 29 27:02 por qué no puede ser mamá contrato todos resultados para mamá móvil mamá

Voz 1280 27:07 las respuestas que solo un médico puede vetar por eso en Ibi la primera visita gratuita es siempre con un médico especialista pide tu primera visita gratuita en Ibi punto es o en el novecientos ochocientos cuarenta y siete trescientos Ibi donde nace la vida

Voz 30 27:22 entre tu seguro preventiva y consigue veinte euros canjeables en Amazon punto es o Cepsa informa tiene preventiva punto com o en el novecientos veinte treinta diez

Voz 31 27:33 otra vez bienes de la peluquería han como tengo superpoderes de compras para ahorrar voy todas las semanas con muy fácil ahorro mucho cada día comprando en el hipermercado Leclerc Si quieres tú también puedes

Voz 32 27:44 vuelven los superpoderes de compra Leclerc

Voz 3 27:46 donde cada día dos en Moscú

Voz 28 27:49 si eres autónomo y tienes una guardería no ponerse está de música de espera no porque piensas por eso porque los autónomos piensan llega Yoigo negocios con lo mejor para los profesionales la fibra con la red más rápida inmóvil con gigas infinitos informa tienen diecisiete cero cero pienso luego Yoigo diga me trae la cuenta

Voz 13 28:10 por favor tranquilo hombre en enero se la enviamos imaginas poder hacer esto al comprar un coche en la Renault de la Comunidad de Madrid puede viene

Voz 33 28:17 es el y que es unos de nuestros fantásticos vehículos con cero kilómetros de noticias según Price increíble y además no pagase hasta enero Jaqui esperas oferte reciba consulta condiciones esperamos en la red pleno el de la Comunidad de Madrid

Voz 1727 28:28 de dónde vienes con el maletero lleno de

Voz 31 28:30 comprar pues de ahorrar con mi superpoderes de compra como muy fácil ahorro mucho cada día comprando en el hipermercado Leclerc si estuvo también puedes

Voz 32 28:39 vuelven los superpoderes de compra Leclerc

Voz 3 28:41 donde cada día hemos

Voz 1275 28:47 minuto para llegar a las ocho y media la ampliación del Museo del Prado contará con cinco millones en los presupuestos del Gobierno central para el año que viene la obra permitirá al Prado ganar dos mil quinientos metros cuadrados en principio

Voz 0867 28:58 sí estará lista para el año dos mil veintidós

Voz 1275 29:01 formación de Raquel García aseguran al Gobierno

Voz 1468 29:03 habrá Presupuestos en dos mil diecinueve y que incluirán la primera partida dedicada a la ampliación del Prado el anuncio lo ha hecho en la vicepresidenta Carmen Calvo

Voz 34 29:11 bueno va a haber cinco millones en el año que viene porque estamos en condiciones según bueno comentan ellos que son los que técnicamente saben del asunto estamos en condiciones de empezar obra para final del año que viene las puede del proyecto y bueno pues en el XXII podemos tenerlo terminado

Voz 1468 29:30 hace apenas una semana el presidente del Patronato decía que esperaba buenas noticias del compromiso que habían adquirido de asumir el coste de las celebraciones del bicentenario los presupuestos de dos mil dieciocho sólo contemplaban

Voz 1275 29:41 un millón de euros para la ampliación del Salón de Reinos subiendo las temperaturas veintiún grados tenemos ya está ahora en el centro de Madrid sigue hoy por hoy

Voz 8 29:48 sigue la información en la SER

Voz 4 30:02 en la Cadena Ser

Voz 1727 30:10 son las ocho y media las siete y media en Canarias cada AMC patrocina este espacio

Voz 8 30:19 se acuerdan de

Voz 1727 30:20 esto es bozal no

Voz 2 30:22 queda ninguna otra salida honorable pero por mucho que trono Aznar

Voz 35 30:26 voy a decir que no voy a dimitir señor Aznar voy asumir mi responsabilidad y la voy a asumir plenamente señor Aznar

Voz 1727 30:34 González sólo dejó el Gobierno cuando perdió unas elecciones catorce años después de llegar al poder ha llovido mucho desde entonces pero este jueves veinte de septiembre una de las grandes citas políticas del día tienen que ver con esta casa con La Ser y también con el país porque organizan esta tarde el primer debate en veinticinco años cara a cara entre Felipe González y José María Aznar es el primero de una serie de encuentros para celebrar el cuarenta aniversario de la Constitución reencuentro de presidentes encuentro de líderes europeos Leire Austria acaba hoy una cumbre informal y con bronca incluida que es la que le ha echado el presidente de turno de la Unión a España Italia Grecia los acusa de oponerse al esfuerzo al refuerzo de Frontex que propone la Comisión para controlar la inmigración corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días Olympe de buenos días ya la delegación española le ha sorprendido y no para bien Griselda que nos metan en el mismo saco que Italia Grecia

Voz 0738 31:31 pues Avedon cierto desconcierto si en la delegación por las acusaciones de Sebastián course que es el primer ministro de Austria del Partido Popular ya anfitrión de esta cita en Salzburgo vamos a escucharlo

Voz 3 31:41 no

Voz 8 31:43 de España Italia

Voz 0738 31:46 Grecia rechazan el refuerzo de Frontex por problemas de soberanía podemos ser flexibles dice aunque me temo que lo que no quieren es que Frontex les obligue a registrar a los que entran son declaraciones antes de comenzar la cena aquí ha sido larga Sánchez no quiso ayer hacer ninguna declaración aunque su entorno afirma que lo que el Gobierno rechaza Novés el refuerzo de Frontex sino que ese despliegue obligatorio quiere aplicarse a fronteras españolas como la ha expresado presidente dentro de la Reunión no lo sabemos aunque esperamos ahora su llegada gracias

Voz 1727 32:19 es el

Voz 3 32:22 dedicado a los a los retrovisores los imprevistos al aparcar dedicado a todas las familias que tienen un poco de Family

Voz 1727 32:31 con Family sacó unos ahora ya hasta el XXXI doctor

Voz 0738 32:33 ahora tendrás toda la protección que necesitas contó a bordo

Voz 36 32:36 es la alarma de Securitas Direct entre muchas más ventajas informa ten Caixabank punto es Caixabank

Voz 8 32:46 eh

Voz 1727 32:48 la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 6 32:51 estas Pepa buenos días a todos entre codazos y zancadillas nuestra política se ha enredado en una maraña de fintas argucias triquiñuelas muy difíciles de descifrar pero que desde luego sólo afectan al cortísimo plazo hemos renunciado mirar más lejos porque sabemos que ninguna de nuestras asignaturas pendientes de gran complejidad todas ellas pueden abordarse sin unir fuerzas impactar comunicaremos ni sabemos ni podemos hacer eso hemos aceptado la derrota siquiera iniciar la bahía

Voz 1727 33:19 no yo me pregunto cuando perdí

Voz 6 33:21 esa confianza en nuestra capacidad de emprender grandes transformaciones no lo sé pero el hecho es que hemos perdido su confianza la revisión de la Constitución el encaje de Cataluña sí pero también la reforma energética que necesitamos la modernización de nuestra administración pública o de nuestro sistema productivo el relanzamiento científico e investigador una política educativa consensuada sólo son posibles con grandes acuerdos convenios hay ni se les espera seguimos y seguiremos gestionando un presente que no tiene porvenir estamos gestionando el ayer eso y no otra cosa que eso que se llama decadencia

Voz 1727 34:00 decadencia a las ocho y treinta y cuatro siete y treinta y cuatro en Canarias tertulia en Hoy por hoy con José María Calleja buenos días buenos días Giuliana buenos días muy buenos días Esther Palomera cómo estás muy buenos días Pepa encender la luz o poner la calefacción es un gesto cotidiano que cada vez se lleva una parte más importante de los ingresos de los españoles por eso ayer había tanta expectación con las medidas del Gobierno para aliviar la factura a todos de los que pueden pagarla pero ven cómo cada vez pagan más de los que directamente andan en penumbra o pasan frío porque no tienen dinero eso en España un país con casi treinta mil dólares de renta per capita os pido antes de nada una primera valoración política José Mari de de lo que el Gobierno hizo ayer de lo que anunció bonos eléctricos y bono social para los que viven en la pobreza energética esa anulación de un impuesto eléctrico para todos

Voz 1389 34:56 es que la factura de la luz es el hilo conductor de toda la historia democrática española no hay Gobierno que parece que sea capaz de regularla de una manera que no grave tan dañina mente a los sectores menos favorecidos hemos creado un término de pobreza energética hay gente que no puede tener calefacción hay gente que lo pasa mal en invierno porque sencillamente no puede pagar entonces todo lo que se haga a favor de esa gente que están pobreza energética me parece bien ojalá estas medidas se traduzcan en eso porque vemos todos los años las factura de la luz hay que cambiar hay que remodelar la hay que hacerla inteligible hay que quitar todos esos impuestos bueno ojalá estas medidas del Gobierno se traduzcan

Voz 0591 35:35 son hombres una reforma pendiente eso sin duda como dice José Mari es verdad que lo que la decisión que anunció ayer la ministra es un es una medida importante pero no suficiente para para lo que supone en estos momentos no solamente para la gente que no puede pagar el recibo de la luz sino para el conjunto de los españoles afrontar el recibo de la luz cada mes las tarifas en los últimos diez años se han multiplicado han han crecido más de un ochenta por ciento es decir no es que sea una deuda pendiente histórica de la política española es que hubo un tiempo que los gobiernos financiaban o subvencionaba las eléctricas precisamente para que no subieran las tarifas llegó la derecha y encima cargó un impuesto más que por supuesto las eléctricas Nos cobra

Voz 1727 36:17 a a los a los usuarios

Voz 0591 36:19 la de la luz eléctrica por lo tanto la decisión de ayer es es importante pero no es suficiente porque yo creo que además de la gente que se pueda beneficiar de ese bono social que cuidado hay que dejar muy claros cuáles son los requisitos para acceder al bono social porque muchas veces los umbrales de renta son tan mínimos que muy poca gente puede acceder al bono social hace poco leíamos noticias de que muchísima gente no había podido renovar ese bono por los requisitos que pedían para acceder a él somos todos los afectados la clase media también cada día ve que dispone de menos dinero para vivir porque la factura de la luz les supone un desembolso mayor por lo tanto es es ya inaplazable este debate no y la reforma energética que lleva pendiente muchos años

Voz 1727 37:03 Giuliano

Voz 9 37:04 bueno es el Gobierno está intentando retomar la iniciativa después de Semana Negra podríamos considerar que esta es una de las medidas que cabe situar en este esfuerzo para enviar a la opinión pública la señal de que está retomando la la posición en sus manos la cuestión de costes de la energía eléctrica es un asunto bastante complejo evidentemente que hay muchas personas como consecuencia de los daños que provoca donó a crisis tienen dificultades para pagar y esos son problemas pero tampoco podemos olvidar que el coste de la electricidad en España de la energía por ejemplo pues suponen un lastre también por ejemplo para muchas empresas IBI sobre todo para la pequeña y mediana empresa sí claro el once aclaraba capas a de la de las iniciativas empresariales para problema es muy complejo porque y habrán unos llevaría mucho mucho rato tener que ir reír detallando en España se han sucedido muchas cosas entre ellas pues que en un momento dado a las compañías

Voz 6 38:09 que tienen mucho dinero por ejemplo no

Voz 9 38:11 centrales de ciclo combinado inmediatamente después aparecieron nuevas energías renovables y a partir de ahí se se organizó un hubo un conflicto importante porque los Gobierno Zapatero primo muchísimo las energías renovables y las compañías que habían invertido en una central de ciclo combinado decían oiga yo tengo que amortizar esa inversión estoy porque es problemas mucho más complejo escojo un fragmento no es es es muy complicado millón círculo escribiría esta iniciativa el Gobierno en un paquete de de de medida horas para sobre todo enviar a la opinión pública la señal de recuperación de inicial

Voz 1727 38:52 y la agenda social no eso que todos los gobiernos ponen encima de la mesa cuando pasan turbulencias por cierto turbulencias ahora vamos a hablar también del del tema de las pensiones pero pero claro no ha llamado muchísimo la atención esta mañana lo que publica el diario El País que no tiene que ver con la tesis del presidente del Gobierno pero sí con el libro que él con otro profesores que vivieron recogiendo en buena medida lo que contaba a la tesis doctoral ese libro sobre diplomacia económica Alfonso Armada

Voz 0867 39:22 sí lo cuenta El País en portada una columna el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el economista Carlos Ocaña reproducen en su libro La nueva diplomacia de la economía española sin entrecomillar necesitar la fuente párrafos de cinco de las siete páginas de una conferencia pronunciada por el diplomático Manuel Cacho actual embajador en Australia tanto el líbero con la conferencia son de dos mil trece el diplomático confirmó al país que nadie le consultó para usar ese material es la primera noticia que tengo la Moncloa aseguró al periódico que se trata de un error involuntario hay errores voluntarios añade los coautores únicamente pueden lamentar este hecho comprometer su subsanación en el más breve plazo posible donde en la actualidad lesión no sirve preguntas y en la segunda edición del libro publicó en dos mil tres está agotado

Voz 6 40:07 el libro parte de la ya famosa si sacaba

Voz 0867 40:12 el libro parte la famosa tesis de Pedro Sánchez en la Universidad Camilo José Cela pero se incorpora nuevos materiales es ahí donde al parecer se encuentran al menos dieciocho páginas con fragmentos de textos ajenos sin citar ni referencia ni referenciar aunque hay al menos cinco más de distinto origen según ha podido comprobar el país hay incluso una errata ente en lugar de entre en el discurso que se repite tal cual en la página sesenta y cinco del libro lo que permite pensar que se utilizó la técnica del corta

Voz 1727 40:40 pero claro nunca debieron imaginar que el libro iba a ser sometido a este escrutinio que iba a ser un éxito de ventas y de lectura pero pero Calleja Calleja que lleva Ride no te desde aquí

Voz 1389 40:53 ha empezado es gestor Alfonso Armada del error involuntario plantea el debate en el pensamiento occidental que que hubiesen sido si hubiese sido un error voluntario aquí estaríamos en otro concepto ya no pero es muy curioso que este libro que se seguro que intelectualmente es apasionante y estará escrito de maravilla estar cuatrocientos cincuenta y cuatro palabras que que han copiado es una estupidez tan grande como el de hecho de copiarlo coges citas quién ha sido el autor el autor da una conferencia esa conferencia escriben el mira de vuelve sobre esa conferencia tupper por decirlo de hecho este señor ya está no pasa absolutamente nada es decir no es que ha sido un error involuntario es de una están patético este asunto que en fin yo no no me explico cómo yo creo que es que por supuesto el subida a pensar que esté el IVA Tele la repercusión que está teniendo en las es

Voz 0591 41:44 canciones que recogen los compañeros del País dice los coautores comprometen a

Voz 1389 41:48 es el error

Voz 0591 41:49 pero con uno de los autores no hemos pues no ha querido hacer declaró

Voz 1389 41:52 a veces es decir que hay pues el presidente de Gobierno que se compromete personalmente a subsana el error

Voz 0591 41:56 no sabemos cómo de

Voz 0738 41:59 en cara la primera todo casi más allá de

Voz 0591 42:03 la chanza sea yo pensaba que el caso de la tesis estaba completamente cerrado políticamente porque es verdad que aún pudiendo existir dudas cómo han existido durante cinco años tanto de la autoría como de los contenidos de esa tesis doctoral cuando los propios Se au supuestos colaboradores del presidente durante esa tesis al negaba la mayor se han pasado los programas informáticos sino no detectan plagio creo que esto es un salto que obliga al presidente del Gobierno a dar nuevas explicaciones no hay quién le vaya a librar de esa comparecencia en el Senado que ha pedido el Partido Popular a mi juicio de forma suicida porque es el Partido Popular piensa que en esa comparecencia no se va a hablar del máster de Pablo Casado que dicho sea de paso está judicializado que una cosa es que tengamos el debate político

Voz 1389 42:49 por edades sobre hoy ético

Voz 0591 42:51 al sobre el plagio que haya podido cometer el presidente de gobierno y otra es que haya un tribunal investigando el caso yo creo que hay una diferencia sustancial pero el Gobierno no se va a librar de esa comparecencia iba a tener que dar muchas explicaciones solamente dos semanas después de que una de sus minero

Voz 1727 43:08 estás ahí ha tenido que dimitir exactamente por esto por haber plagiado guineana

Voz 9 43:15 parece que había prisas no estas cosas pasan cuando alguien tiene prisa en redactar un texto es decir ampara las técnicas a las esto lo permite hacer con mucha con mucha velocidad ahí bueno este es el trasfondo me parece que aquí pues en un momento dado de sumar biografía pues Pedro Sánchez tenía prisa para redactar textos está yo diría empíricamente Ésta es la conclusión más

Voz 6 43:46 parece que tenía Masia pues no redactar tenerlos listos no para llevarlos a imprenta en este caso se trata de un libro

Voz 9 43:54 la

Voz 6 43:54 a la comparecencia de Sánchez en el Senado incómoda para él

Voz 1727 43:59 algunos en coma para todos Henry lo que para él

Voz 9 44:02 dormían en especial por lo emotivo porque voy a ser presidente

Voz 1727 44:06 son las ocho y cuarenta y cuatro siete y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 38 44:12 ahora deja tenemos trescientos transporta un lugar amplio y espacioso como el interior de un Mini Countryman por sólo veintiun mil novecientos euros si aspira

Voz 28 44:23 Mini Countryman el SUP de Mini veintiun mil novecientos euros descubre lo en tu concesionario oficial mini PVP recomendado para Mini One Countryman hasta el treinta y uno de diciembre

Voz 0738 44:32 la curiosidad y el entusiasmo de Frida Kahlo la valen tírate Candy mis pequeños héroes divertidos Cuentos para conocer a los personajes que cambiaron la historia aprenderse sus valores y actitudes Dorenko veintitrés primera entrega gratis con el país

Voz 39 44:49 yo madruga más contigo vienen los cuatro días que yo profesional del veinticuatro al veintisiete de septiembre desde las siete de la mañana y consigue financiación sin intereses en cuarenta y ocho meses hasta diez mil euros financiado con pese a Financial Services importe restante ha encontrado más condiciones para vehículos en stock en Bello punto es

Voz 1389 45:08 sabes dónde estudiar tu máster en

Voz 40 45:10 Prigioni y salud la Universidad Internacional de Valencia te ofrece programas de vanguardia con clases on line en directo y un asesor personal durante todo el curso llama al novecientos cuarenta y nueve cuarenta y cinco ochenta y seis e inscribe la apertura de expedientes gratis hasta el cinco de octubre serán International de Dahlán ahora

Voz 8 45:27 aves en Hipercor y supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que veas lo buenas que son

Voz 3 45:36 ahora por ejemplo tienes la pescadilla de pincho a nude con noventa y cinco euros el kilo un setenta por ciento

Voz 0738 45:41 descuento en la segunda unidad para todos los tronos

Voz 3 45:45 Hipercor y supermercado el Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 41 45:50 con tres notas tienes una corte con tres bolas una carambola con tres pruebas un triatlón con tres cifras el triple de la ONCE un juego en el que es muy fácil ganar elige un número de tres cifras cualquier combinación de ellas puede tener premio por sólo cincuenta céntimos puede escaner ciento cincuenta euros y ahora además hay dos sorteos diarios triples de la ONCE tres cifras que da mucho juego

Voz 0738 46:11 tenemos un problema no vamos a poder ir al fútbol con tus amigos este grifo vote no vamos a dejarlo así pero eso tiene solución

Voz 40 46:19 en vigor tenemos sesenta y cuatro tiendas cerca de ti para que siempre encuentra esta solución que necesita

Voz 3 46:24 fontanería carpintería jardín más de cuarenta y cinco mil productos con la garantía y el servicio del Grupo El Corte Inglés muy cerca Brick por que arreglamos hoy qué fue primero el hueco la gallina porque me de sonrisas fotos antiguas cuelgas me importa vasos en el cine adónde vamos de dónde venimos algunas preguntas no tienen respuesta

Voz 10 46:44 por qué no que no son Aute del uno al treinta de septiembre tienes un Audi seminuevos desde que entre mil novecientos euros se creado en ciento diez puntos con dos años de mantenimiento Audi garantía extendida encuentra lo en Audi selección plus punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 36 46:59 gracias por estar ahí por exigirnos más hoy Portillo en Gas Natural Fenosa lo apagamos todo

Voz 42 47:06 por qué hoy empezamos de nuevo con más energía que nunca como una nueva energética más flexible más ágil más cercana hoy Gas Natural Fenosa es Naturhouse

Voz 40 47:19 pedir café facturación actualizar la web y además vender la empresa se hace de todo la nuestra hay Business para todos nos descubre los business de Citroën la gama de el líder de este seis mil novecientos euros

Voz 13 47:30 condiciones extraordinarias sólo intereses

Voz 40 47:32 hombre

Voz 28 47:35 haciendo complicidad Financial Services condiciones en Citroën punto es

Voz 6 47:43 qué tal estaba pensando que siempre revisó las ruedas del aceite pero nunca reviso lo que es seguro del coche creo que ya va siendo hora verdad seres de los que piensan que ya es hora de pagar menos cambia te la moto y te bajan el precio tu seguro de coche sea cual sea también el de moto hogar vida nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en muchos

Voz 8 48:03 a punto es amo UQS veinte era mutua

Voz 2 48:18 ayer los pensionistas rodearon el Congreso siguen reclamando pensiones dignas que se revaloriza