Hoy por Hoy (20/09/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:22 bueno un concejal del Partido Popular en Torrelodones en la Comunidad de Madrid trató de chantajear a la alcaldesa para que su partido no se presente a las próximas municipales la Cadena SER ofrece en exclusiva las grabaciones del encuentro que mantuvieron el popular Ángel Viñas la alcaldesa Elena Biurrun abiertamente el concejal de dice que no él para el Tribunal de Cuentas un escrito contra el gobierno municipal se cumple una condición que Vecinos por Torrelodones que así se llama el grupo de la alcaldesa se retire de la carrera electoral

Voz 2 00:56 os vais a presentar todos los símbolos con vuestra guerra a nada si no os vais a presentar lo Álvaro Simón otro nos presenta Ice entre ciudadanos y nosotros iba a repartir parte de los

Voz 1727 01:13 enseguida lo comentamos y en la SER les estamos contando también novedades sobre las presuntas irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos se investiga la convalidación presuntamente irregular de títulos a decenas de abogados italianos Javier Alonso

Voz 0858 01:25 convalidaciones poco clara según los investigadores por las que pagaban hasta once mil euros ocurre bajo el mandato del rector Fernando Suárez que recordamos tuvo que renunciar al cargo por plagio Precisamente sobre su antecesor González Trevijano hoy magistrado del Tribunal Constitucional también les contamos que se convirtió en rector en contra de los estatutos de la propia universidad había llegado al límite de mandatos pero autorizó su continuidad Un juez que cobraba de la Universidad Il hacer ha tenido acceso también a la declaración judicial del conseguidor de la Púnica David Marjaliza que por primera vez atribuye las siglas J E C que aparecen en la libreta de Francisco Granados como uno de los empresarios que financiaba en ve al PP de Madrid asegura que corresponden al presidente de Acciona José Manuel Entrecanales

Voz 1727 02:21 es jueves veinte de septiembre hoy en Euskadi

Voz 0858 02:23 en media hora empieza el pleno de política general con especial interés este año por la negociación del nuevo Estatuto de Autonomía comienza como es tradición con el discurso del lehendakari Iñigo Urkullu en el Parlamento vasco está ya a nuestro compañero David según on

Voz 5 02:37 no en el pleno que abre en Euskadi el curso político va estar

Voz 0858 02:40 dado por el cambio de Gobierno en España y la reforma

Voz 5 02:42 estatutaria que han complicado al lendakari una legislatura hasta ahora cómoda por el plante a Rajoy y el pacto soberanista con EH Bildu para reformar el Estatuto que le han distanciado de los populares su aliado económico hasta ahora ya tensado también la relación con su socio de gobierno los socialistas vascos espera que hoy Urkullu apele al diálogo para ensanchar el consenso entre nacionalistas y que apele también al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que cumpla su palabra

Voz 6 03:07 la hay comience a transferir las competencias pendían

Voz 5 03:10 desde el Estatuto de Gernika

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 3 03:27 la primera la eliminación del Impuesto de generación la suspensión del impuesto del siete por ciento a la generación Hallelujah bienvenido gracias

Voz 7 03:36 primera propuesta derogue hemos las reformas laborales hay que subir el salario mínimo hipertrofiar segunda el Amejoramiento de la cobertura inmediata a los consumidores vulnerables seamos valientes la tercera facilitar la rápida adopción de medidas instrumentales que leen el cambio

Voz 3 03:58 en el capítulo I la falta de Hoy por hoy gemido tiene miedo el secreto continuaremos selva Blocher te has proyecto Moncloa abierta señor Sánchez La Moncloa le queda grande y era viviríamos huir de ocurrencias fabricas mágica

Voz 8 04:46 no venimos a armado no se puede recibir a la generación de la democracia

Voz 5 04:50 pese a empujones

Voz 3 04:56 esos cuatro coma seis millones de españoles que están populistas independentistas proetarra Nos basamos a la acción el señor Sánchez no tiene escrúpulos Mila a lomos de la mentira Hydra autoritarios todo pinta que la tesis de Sánchez toque elecciones cuanto aquí casado consejos vendo que para mí es que sus gobiernos aquella por su obsesión por la demagogia aguanta el arte existen la política que se mantuviera la nuestra coherente

Voz 1727 05:50 en esta mañana de jueves también con José Mari Calleja Enric Giuliana hay Esther Palomera la ambición de recuperar el gobierno de un ayuntamiento es legítima lógica normal pero lo que no parece legítimo muy normal es que algunos en el PP quieren hacerlo por las bravas ese concejal del PP de Torrelodones diciéndole a la actual alcaldesa si tu grupo no vuelve a presentarse bueno pues yo este informe que tengo aquí y tal no lo presentó ante el Tribunal de Cuentas sí sí lo presentó How esto tiene repercusiones políticas también personales suena fatal suena así

Voz 2 06:25 si fuera así no tiene ningún sentido creo seguir adelante con esto el daño político ya lo tienen y muchos kilos presentas el daño personal lo deseo si os vais a presentar todos los seguimos con vuestra guerra pasa nada librería aquí para saber eso sí os vais con los Baixa Presentat Si no os vais a presentar

Voz 1727 06:52 yo suelo para hoy para dar más miedo Javier Casanueva de nuevo qué tal Viñas que así se llama este concejal amenazan también con consecuencias personales

Voz 0867 06:59 de todo las grabaciones que que escuchamos corresponden a un encuentro que tuvo lugar recordemos en una terraza el pasado martes acuden el concejal Viñas acude también el antiguo responsable del Partido Popular en la localidad está la alcaldesa independiente Elena Biurrun y otro concejal de Vecinos por Torrelodones que es el partido independiente que gobierna allí el encuentro Pepa duró unos cuarenta minutos aproximadamente además de ese intento de chantaje que acabamos de escuchar y bueno dice o viene a decir el concejal que en efecto lo que todo esto si no se detiene tendrá consecuencias no sólo habla de consecuencias políticas también habla de consecuencias personales

Voz 2 07:33 sí lo que os voy a sellar obra próspera yo creo que además de consecuencias de carácter político que sólo así que

Voz 0867 07:48 ha avanzado que no les deseo en absoluto dice que esto eleva por puro rédito electoral que él sabe perfectamente que la alcaldesa de Torrelodones no ha metido la mano en la caja y que básicamente se hace por el bien del Partido Popular

Voz 2 08:00 porque si esto prospera sin prosperara sinceramente decir habéis hecho quedan eh seguro no tengo ninguna duda que no habéis metido en sólo hubo manejos y objetos mucha celebra su defensor de vuestro estirar yo soy un defensor de vuestra busca sí seguro que lo sabes motivo Nurmi posibles quiere decir que no podría decir lo mismo o que probablemente se hubiera intervenido algunas personas no no tengo nada bedeles que sean los invente o yo defiendo

Voz 0867 08:40 en nos contra anoche Pepa que actuó de buena fe que lo hizo a título personal pero es evidente que alguien en el Partido Popular de Madrid debería dar explicaciones esta mañana básicamente porque la denuncia que quieren elevar está basada en un informe un informe pericial que según el propio Viñas ha apagado el partido a otro de los momentos de de la conversación el partido en el que están entusiasmados con la idea de sacar de la carrera electoral a Vecinos por Torrelodones

Voz 2 09:04 para mí personalmente presentar esta demanda contra vosotros me pole Elia en el escenario pues probablemente a ruedas de prensa que decir va vale vale intentar hacerlo

Voz 1727 09:23 es tremendo es tremendo es tan descarnado dice estoy seguro de que soy son estos que no habéis metido la mano en la caja no podría decirse lo mismo si hubieran compañeros de partido

Voz 0867 09:35 hay algo brutal que es la falta decir a personal porque plantea que que puede haber alguna consecuencia no deseo en absoluto creer

Voz 1727 09:46 un estilo tan mafioso tan

Voz 0867 09:48 de pugna ante hay que decir para los ciudadanos del resto de España que no tienen porque sabe lo que pasa en Torrelodones en Torrelodones

Voz 10 09:55 gobierna una coalición de gente honrada que ha sido alternativa a un partido político corrupto

Voz 1727 10:01 que fueron los primeros eh Javier Casal en constituir eso que ahora parece que sí se ha puesto tan de moda ahí es un Agrupación de Vecinos irse desde la base hasta las instituciones

Voz 0867 10:11 ha sido un feudo siempre del Partido Popular allí la corrupción urbanística fue tan salvaje en su día que bueno un grupo de independientes en efecto tuvo que tuvo que montar un partido con el que tras cuatro años en la oposición dura oposición logró arrebatar el poder al Partido Popular un equipo que en este tiempo Pepa sufrido presiones amenazas denuncias presiones siempre que han partido además de los promotores inmobiliarios de la zona y salta a la vista también al menos con estas conversaciones que también recibieron ya han recibido muchas presiones por parte del partido

Voz 1727 10:38 oye con esta grabación no no se puede presentar una nueve sin ninguna caza fiscal del precio

Voz 0591 10:45 y es que el sentir de la ciudadanía se los responsables de la actual Gobierno municipal hayan sobrevivido personal y políticamente porque les han perseguido como ratas primero para que no se presentaran y luego para poner ruedas en la en la gestión municipal sólo por recordar algunos datos cuando Vecinos por Torrelodones llegó al Ayuntamiento de Torrelodones se encontró con trece millones y medio de deuda en el Ayuntamiento de del municipio seis millones en facturas sin pagar algunas de ellas sin contabilizar siete años después el balance es que todos los años han dado superávit que este ejercicio el dos mil diecisiete el último han cerrado el balance con deuda cero

Voz 0867 11:26 todos los coches oficiales todas las comidas tenía concejales han hecho una tarea ejemplar

Voz 0591 11:31 por lo tanto cuál es el problema e el compromiso electoral de este equipo de gobierno del partido porque así lo tienen creo recordar que es en sus propios estatutos fundacionales es que no se presentan más de dos mandatos es decir que efectivamente en este momento la alcaldesa y todo su equipo tienen que retirarse para dejar paso a otros compañeros del partido de ahí la amenaza él como del de el portavoz del Partido Popular no si tú no te presentas yo no abonado pero claro es que está hablando un sobrecoste de una obra que es una obra municipal aprobada por Ministerio de Fomento con un desvío sobrecoste de trescientos mil euros creo recordar que he leído en vuestras informaciones

Voz 0867 12:09 pues lo que dice el Partido Popular

Voz 0591 12:11 es lo que dice más augura el precio cerrado acto

Voz 0867 12:14 eh evidentemente iba a pagar lo mismo hiciera más hiciera menos es decir el proyecto que ya estaba aprobado con anterioridad

Voz 0591 12:19 yo creo que el gobierno municipal en este momento tiene la conciencia tan tranquila de la gestión que ha hecho

Voz 1727 12:24 ciudad de la honestidad que acompañaba a todos sus

Voz 0591 12:27 cargos pero lo que queremos hacer es llevar esto a los tribunales y punto

Voz 0867 12:30 sí les han hecho la vida imposible

Voz 1727 12:32 tiene que hacer el Partido Popular cuando detecta que alguien de sus filas en Madrid tiene este comportamiento mafioso Partido Popular que sigue negando la mayor es que lo hemos tenido esta semana en la comparecencia de Aznar en el Congreso siguen negando la mayor haber tenido problemas de corrupción que están ya sentenciados sentenciados que albergan todavía Giuliana comportamientos como éste

Voz 6 12:58 bueno este audio se podría titular Anatomía de un momento estamos en la fase de preparación de las elecciones municipales que normalmente el foco está puesto

Voz 10 13:08 bueno en las grandes ciudades

Voz 6 13:10 desde batallas políticas Madrid Barcelona Valencia Sevilla etc etc pero en cambio es interesante Berta ocurren en los pequeños municipios François batalla en los pequeños municipios en ocasiones son exterior extraordinariamente cruentas Anatomía de un momento a este hombre que habla en el vidrios habla como el jefe de una banda exactamente Ramón jefe de

Voz 0867 13:37 está chantajeando además planteas tú Pepa que tendrá que hacer el Partido Popular con el pues lo lo habitual decir que no pasa nada quiere decir que va a decir cuando él mismo plantea se que vosotros no sabéis llevaba un euro no puede decir lo mismo de los de mi partido está reconociendo algo que sabemos todos que Aznar ha negado el otro día con esa arrogancia que le caracteriza que ha habido un sistemático aparatos de corrupción dentro del Partido Popular en esos municipios por ejemplo Torrelodones Pozuelo que es otro de los municipios que es donde se ha radicado la corrupción y claro la idea es que cuando llegan gente hacer política por el interés de los ciudadanos hacerla de manera con un coste personal para ellos a no llevarse un euro resulta que llega el aparato de la mafia en ustedes porque sino no puede haber daños personales que no los deseo en absoluto está diciéndole que hoy a partir las piernas como no os vayáis

Voz 0591 14:31 es una cosa tan lamentable ha sido una esprín

Voz 0867 14:33 a la de Torrelodones junto con otros municipios regeneradora esperanzadora

Voz 0591 14:38 en fin que decías por fin a alguien que pueda

Voz 0867 14:41 a una política en sintonía con la gente

Voz 0591 14:43 bueno a mí lo que me ya

Voz 1727 14:46 la atención es que después de lo que les ha caído después del coste político elevadísimo sábado mismo porque dejaron la Moncloa por este tipo de comportamientos escuchemos a ocho meses de unas elecciones que alguien del partido sigue comportándose así sea políticamente me parece tremendo para siglas del Partido Popular y papá para Pablo Casado que espero que a lo largo del día de hoy en fin condene este tipo de comportamiento que hemos conocido en Torrelodones gracias a esta grabación pero que en fin no tenemos por qué pensar que no se está produciendo en otros sitios

Voz 3 15:22 a la ley en el codo

Voz 0591 15:24 los más aceptables de los que hemos escuchado en esta en esta grabación en este momento el Partido Popular de Madrid está en manos de una gestora por lo tanto le corresponde creo que es Pío García Escudero no el presidente de esa gestora le corresponde a él determinar cuál es el futuro dentro de la organización política de este de este personaje pero más allá de eso es que el Partido Popular lleva años sin reconocer el cáncer que tiene dentro de su propia organización y aunque se han producido dimisiones in extremis cuando los casos ya eran muy notorios es verdad que lo que es la estructura en este tipo de personajes y mucho más en los municipios pequeños donde la política de otra manera inaceptable para el común de los mortales pero que estas sobre formas con las que ellos han ejercido por la cosa pública durante mucho tiempo

Voz 0867 16:14 esto tenemos grave socio de una pieza

ciento setenta municipios

Voz 0591 16:22 municipios eh

Voz 6 16:25 lo que es es decir hasta qué punto la crisis en este caso la crisis política de un partido tiene capacidad coactiva regeneradora claro tuvo enfermas desde el médico el debería evitar estas cosas y no todo el mundo la gente hace caso corrige hasta qué punto lo que le ha pasado al Partido Popular que le ha supuesto incluso la pérdida del Gobierno la pérdida principal que puede tener un partido político perder el gobierno del país introduce en la cultura política de ese partido en genética en el ADN de ese partido es capaz de modificar algún aspecto del genoma es decir no esto no lo vamos a hacer este es lo que plantea este ahora es que España tiene tienes que la tendencia reincidentes es es seria eh porque fijémonos una cosa este país ha padecido una gravísima crisis económica cuyas consecuencias todavía se pagan como consecuencia de una burbuja inmobiliaria brutal ya hemos vuelto a recaer recolectar otra vez hemos vuelto hemos vuelto estamos volviendo a Marte

Voz 0867 17:37 la esforzada seguir genoma está mal

Voz 6 17:40 a propósito de la

Voz 1727 17:42 acciones aprendidas claro es difícil que quiénes tienen que representar esas siglas en municipios pequeños se apliquen la lección Si a sus mayores los escuchan nada menos que en el Congreso negando la evidencia de una sentencia judicial es que es que el aprendizaje era de arriba abajo Hinault acaba de verse pese al precio altísimo que han pagado nueve dieciocho ocho y dieciocho en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 3 19:23 en facebook Hoy por hoy

Voz 13 19:27 a mí es una propuesta que tratan de recuperar las vivencias y testimonios de toda una generación que está a punto de desaparecer y por eso les pedimos a nuestros oyentes que grabas en esos

Voz 3 19:38 Mayor donde Arno y con coger patata

Voz 14 19:48 tiene tiene cuarenta y nueve osea que niña de la posguerra total finca sabía lo justo en esta casa éramos dos personas viviendo por lo que he compartido ya con nosotros memorizar

Voz 3 20:02 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 15 20:05 Toni Garrido síguenos también en Hoy por hoy

Voz 3 20:07 punto es Cadena SER

Voz 16 20:13 los obras todo de tu equipo de Pas que favorito

Voz 17 20:17 es todo tus deportistas favoritos

Voz 16 20:19 sólo tienes que sintonizar seguir deportivos

Voz 17 20:23 qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde

Voz 1727 20:37 a los oyentes de la SER son alegres cercanos optimista sensibles curiosos tolerantes a Fable rabia antes inteligentes informados

Voz 18 20:46 en estos momentos muy que pases tampoco es cuestión de peroné no nunca manera tácita

Voz 5 20:52 no pero es es bonito no de decirles cosas bonita pero

Voz 18 20:54 no nosotros les damos es igual el caduco pero tengo alguien de lo normal

Voz 19 20:59 cadena ser nuestros oyentes son gente

Voz 18 21:02 normal hombre un topo de mimos tampoco estaría mal

Voz 19 21:06 en ese nuestros oyentes son gente normal

Voz 20 21:10 pero mirando a maja ahí está el punto hay gente muy mayor

Voz 3 21:20 a riadas mil cien mil ochocientos tres mil no son sólo cifras son los gastos de notaría gestoría tasación y comisión de apertura que no tenías que pagar reclama los gastos de tu hipoteca vídeo cita en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro Gatti cuánto han cobrado de más

Voz 28 34:36 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 6 34:40 con Pepa Bueno

Voz 1727 34:45 durante muchas semanas han recibido ustedes un goteo permanente interminable de noticias detalles de datos que hablaban del funcionamiento hablaban y hablan del funcionamiento presuntamente irregular de una universidad pública la Rey Juan Carlos y más concretamente del Instituto de de hecho público hoy vamos a ofrecer cuatro historias cuatro noticias que tienen la virtud de dibujar el cuadro completo y lo hacemos con la espada de estas de la SER Laura Gutiérrez buenos días buenos días Adela Molina buenos días tan buenos días y saludamos de nuevo a Mariola lo herido hola de nuevo

Voz 31 35:27 el referente durante

Voz 1727 35:28 mucho tiempo de esta universidad pública madrileña al frente del Rectorado fue Pedro González Trevijano ahora ya no está en esa universidad porque es magistrado del Tribunal Constitucional en el año dos mil diez Trevijano fue reelegido para un tercer mandato aunque los estatutos de la Universidad marcaban un máximo de dos consecutivos una demanda contra él el juez falló a su favor IS fue el que falló a su favor impartía un máster que casualidad en esa universidad Laura quién es este jueves

Voz 5 36:01 se llama Alberto Palomar Olmeda es el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número veintitrés de Madrid esa demanda contra el entonces rector Trevijano por saltarse los estatutos de la Rey Juan Carlos llegó a ser juzgado en enero de dos mil diez tras un año de instrucción este juez falló a favor de la ahora magistrado del Constitucional ese momento Palomar Olmeda era profesor de un máster de periodismo deportivo en la Universidad de Trevijano dio clases en ese posgrado entre dos mil siete y dos mil trece Además en el verano de dos mil diez seis meses antes de desestimar la demanda contra el rector este juez dio un curso organizado por la Fundación de la Universidad en Aranjuez ahí estaba también en ese curso Enrique Hernando al Cubilla en ese momento representante general de la candidatura de Pedro de Trevijano el juez Palomar Olmeda tiene más vínculos con la are Juan Carlos fue colaborador de un proyecto de investigación dirigido por Susana Galera profesora imputada en el máster de Cifuentes dio clases en un curso organizado por el Instituto de Álvarez Conde en dos mil dieciséis magistrados reconoce al hacer esta vinculación pero dice que nunca existió una relación contractual que eran seminal varios conferencias esporádicas y puntuales por las que si recibía una contraprestación Palomar Olmeda fue denunciado por todo esto por prevaricación por no inhibirse cuando le llegó esta demanda en el juzgado a pesar de que la ley establece como causas de abstención o recusación para los jueces tener interés directo o indirecto en la causa la querella contra este magistrado que fue archivada con un voto particular durante ciento catorce días el juez All Palomar Olmeda devoró la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que en segunda instancia revocó la candidatura de Trevijano el juez hizo prevalecer un recurso de nulidad del ex rector frente una sentencia firme algo que él mismo reconoce que puede ser opinable finalmente el entonces rector pidió amparo al Constitucional que le dio la razón también con otro voto particular Serra

Voz 1727 37:47 dos El Círculo gracias Laura

Voz 10 37:52 en la Universidad Rey Juan Carlos I sólo había un flagrante

Voz 0011 37:57 este descontrol académico la Universidad tenía las cuentas patas arriba cuando estalló el escándalo de Cifuentes el Instituto de Derecho Público colocó a Pablo Acosta para liquidar el centro esto fue lo que dijo en su declaración ante la jueza el tres de agosto

Voz 2 38:12 dada la precariedad administrativa que nos encontramos allí incluso la auditoría que se va a hacer va a ser una auditoría forense lo detenían normal porque no en contabilidad porque la facturación es dispersa ahí porque no hay documentos que soporten todo aquello

Voz 0011 38:26 precariedad administrativa que traducido significa que la contabilidad estaba en manos de dos estudiantes hoy la Ser destapa las cuentas del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos hemos mirado todas las transferencias del instituto que controlaba Álvarez Conde la conclusión es demoledora el director del instituto hizo un número dos Laura Nuño más conocida por ser la hacedor de los

Voz 1727 38:51 másteres de Montón y Cifuentes cobra no entre el dos mil doce y el dos mil dieciocho doscientos mil euros no está mal esa es la cantidad que facturaron

Voz 0011 39:01 el Instituto Adela Molina más de la mitad

Voz 1727 39:04 para él para el catedrático Álvarez Conde simas de

Voz 0011 39:06 en mil euros en transferencias a favor de Álvarez Conde sin que se indiquen ningún concepto ni justificación de ese pago de dinero público hay días según aparece en las cuentas en que se hacen varios ingresos sin que aparezca el motivo el director del Instituto de Derecho Público que era el titular de las cuentas y que en las manejaba a su antojo sin ningún control según la propia Universidad Rey Juan Carlos recibió cantidades que van desde los trece mil quinientos euros a los cuatrocientos de todas las transferencias que el Cate que el catedrático suizo asimismo sólo hay una del once de marzo de dos mil catorce que aparece justificada son quinientos ochenta y siete euros en gastos de representación en el resto no constan aviso mano derecha Laura Nuño en el caso de Laura Nuño dada en el caso del máster de Cifuentes directora del máster de Carmen Montón hay también numerosos ingresos a su favor sin justificar el más importante el veintiuno de enero de dos mil catorce dieciséis mil quinientos treinta euros hay otro pago de más de once mil euros Xosé más de nueve mil Otro de casi siete mil en sólo tres de una veintena de trasferencias consta el con

Voz 1727 40:00 excepto uno en dos mil diecisiete de más de tres mil eu

Voz 0011 40:02 Pop por colaboración con el Instituto de Derecho Público otro ese mismo año de doscientos cuarenta y dos por colaboración con el Ayuntamiento de Coslada y un tercero en dos mil quince por un artículo para un proyecto del Ministerio de Economía no hay ningún apunte que explique el motivo del resto de las trasferencias que recibió que superan los ochenta y ocho mil euros Laura Nuño el jurado a la Ser que todo lo que cobró del Instituto de Derecho Público está declarado a Hacienda y que fue consecuencia de su actividad investigadora por la elaboración de estudios proyectos o la coordinación de títulos propios Nuño que es profesora de la Rey Juan Carlos I cobra también su nómina como docente en la Universidad rechaza cualquier responsabilidad en la zona en la que se llevaban las cuentas el Instituto hemos intentado Pepa tener también la decisión de Enrique Álvarez Conde pero no ha sido que no ha querido hablar en esas cuentas aparecen los pagos a familiares de Álvarez Conde ya ves qué interesante hubiera sido que no subir ha respondido Álvarez Conde que está investigado está investigando la Policía esos pagos a familiares como les hemos contado a lo largo de la semana en la Cadena Ser figuran los pagos a familiares también los gastos personales que el catedrático pagaba con la tarjeta del Instituto pagos en la pescadería en la carnicería en restaurante sopor la cuota de Spotify gastos que adelantó el diario El Independiente el pasado mes de mayo y que nada tienen que ver ni con la universidad ni con la actividad del Instituto de Derecho Público muchos de ellos además se realizaban los fines de semana o en periodos no lectivos en la pescadería y la carnicería que mencionábamos antes por ejemplo pagó Álvarez Conde el día de Nochebuena de dos mil

Voz 0591 41:27 dieciséis hay también retiradas de efectivo

Voz 0011 41:30 por más de treinta mil euros y un dato muy llamativo el director del Instituto tenía invertido parte del dinero en fondos de renta variable sobre todo en las cuentas Adela demuestran cómo funcionaba

Voz 1727 41:39 el Instituto no si el Instituto de Derecho

Voz 0011 41:41 el público funcionaba desde dos mil cinco cuando se creó con Pedro González Trevijano como rector como un ente al margen de la universidad lo hemos contado aquí contaba con su propio Ziff para hacer contratos por su cuenta algo que no se podía hacer que no es legal y que nunca se debió permitir como explicó ante la juez su actual responsable el profesor Pablo Acosta gracias a vosotros

Voz 1727 42:01 por si no teníamos suficiente con el bochorno interior la Rey Juan Carlos ha extendido su escándalo fuera de nuestras fronteras con Mariola al herido vamos a ver hasta dónde llega esa extensión que no sólo afecta la Rey Juan Carlos en el escándalo de los títulos a estudiantes italianos Mariola

Voz 10 42:20 sí tenemos ahora trama italiana porque un juzgado de Madrid y la policía investiga el presunto fraude en la convalidación de cientos de títulos de derecho de estudiantes italianos durante años cientos de abogados italianos Se venían a España al convalidar sus estudios para poder colegial se aquí ejercer en su país o en cualquier otro de la Unión Europea en España era más fácil este proceso porque en Italia tenían que pasar un examen con unas tasas muy elevadas y además hay un cupo anual de nuevos colegiados así que según adelantó ayer la Cadena Ser al menos una empresa llamada ítalo abogados organizaba el paquete de viaje convalidación universitaria

Voz 0259 42:57 sí acción por once mil euros oferta que por cierto se sigue ofreciendo a día de hoy el Juzgado ha pedido información a la Rey Juan Carlos y a otras universidades españolas algunas privadas se han detectado falsedades documentales se han pedido listados de alumnos hace dos años Pepa ya hubo una denuncia que fue archivada la que alertaba de lo siguiente unos quinientos abogados italianos se trasladaron un dieciocho de mayo en ocho autobuses desde Atocha a la Rey Juan Carlos como si fuera una excursión para realizar Emmasa la convalidación una denuncia que tras saltar el escándalo de los másteres de Álvarez Conde pues ahora la policía ha decidido indagar

Voz 10 43:41 durante años además cientos de licenciados italianos se colegiación en España provocando situaciones tan estrambóticas como por ejemplo en Lucena en Córdoba pasaron en su colegio un año de ciento setenta y seis abogados a casi cuatro mil estas convalidaciones masiva se produjeron con el anterior rector de la Rey Juan Carlos Fernando Suárez un hombre de confianza de Pedro González Trevijano magistrado del Tribunal Constitucional el actual equipo rectoral asegura que está colaborando con la policía y con la justicia

Voz 1727 44:11 para intentar limpiar la Universidad quédate y Mariola que vuelvo contigo pero no me resisto a comentar con mis compañeros de mesa esos quinientos italianos abogados que un dieciocho de mayo acuden en masa en ocho autobuses Calleja a una universidad es una imagen normal

Voz 0867 44:28 no esto es esto es una especie título Todo a cien no es decir vaya usted a lo hacemos un pack Le damos un título universitario sobre esto el partido el Madrid va por ahí y luego se vuelve no es una cosa tan empate muy ilustrativa de lo que ha sido la práctica de esa universidad con el señor García González Trevijano con el señor Suárez que tenía montado un auténtico taller en donde se fusilaba informaciones se fusilaba en trabajos académicos se plagiado de manera sistemática

Voz 5 44:55 en horario de oficina claro ahora ya ver el remate final el señor Álvarez Conde tirando de tarjeta visa para gastos personales con una alegría que en fin no tengo palabras ver este remate ya estrambótico de quinientos a más de quinientos y quinientos italianos que vienen aquí sacan un título en un pispás y luego se vuelven es demencial

Voz 10 45:15 fuerte Giuliana

Voz 5 45:17 en el cálido acceso las categorías profesionales es más complicado

Voz 32 45:20 suena ese allí unas medidas más restrictivas eh no no no

Voz 5 45:26 eso es muy significativo Strike y tenemos

Voz 32 45:28 una por lo tanto en estos momentos hay una cohorte de abogados italianos que su país estarán poco bajo sospecha no y luego la segunda

Voz 6 45:38 conclusiones que el cráter Alfaro mismo

Voz 33 45:41 la Universidad Rey Juan Carlos cada día se va haciendo más ancho y me parece que un miembro el tribunal

Voz 6 45:46 emocional va a tener que dar expresión porque este libro

Voz 1727 45:49 el Tribunal Constitucional Esther Palomera consigue una tercera candidatura a rector en contra de los estatutos avalado finalmente por un juez que casualmente prestaba sus servicios en la misma universidad es un disparate

Voz 0591 46:01 de todo lo que hemos ido conociendo de la Universidad Rey Juan Carlos que ya desde que salieron las primeras informaciones sobre el caso Cifuentes y el no máster de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid algunos apuntamos hacia la responsabilidad que tenía la Comunidad de Madrid el Ministerio de Educación en la inspección sobre sobre este centro universitario porque se veía que no solamente es decir que a una mala gestión aún chiringuito estuviera montado el Instituto Público de Derecho que gestionaba el señor Álvarez Conde que tenía una gran reputación en el Partido Popular no solamente en el Partido Popular e Intel dicho sea de paso por lo tanto creo que el que la inspección ya no lo que depende de la Comunidad de Madrid sino del Ministerio de Educación tendría que entrar ahí quiero entrar con con mucha decisión para saber qué es lo que ha pasado no solamente en el Instituto de Derecho Público yo creo que tienen que llegar hasta el fondo sobre todo ya no tanto por el prestigio de la Universidad que no le queda ni el más mínimo prestigio sino por el futuro de los miles y miles de estudiantes matriculados en este centro

Voz 1727 47:07 sin la pregunta es cómo ha sido posible que haya ocurrido hice la voy a trasladar hoy Josep Maria Vericat bon día buenos días

Voz 20 47:17 todo es economista fue

Voz 1727 47:19 el rector de la Universidad de Barcelona el primer español en presidir la Asociación de universidades europeas usted dirigió los trabajos el Informe Universidad dos mil Allí se planteaban sugerencias para el buen funcionamiento de la universidad española dieciocho años después la Rey Juan Carlos está inmersa en esta crisis gravísima que puede haber falla bueno han fallado muchas cosas pero cómo es posible que hayan fallado

Voz 20 47:46 hombre siempre pienso que cuando ocurre el problema los únicamente los que han hecho posible que la desgracia que estamos contando al que están descontando esta mañana yo también las circunstancias que ha hecho posible que esto pueda ocurrir yo estoy para mí es el problema más grave de lo que entendamos el informe que los encargo con la Conferencia de Rectores en su momento española fue básicamente buscar las estructuras que parecía más adecuadas son definitivas lo que debe ver fallado hoy es que las estructuras no son los más de cuadras supongo yo

Voz 1727 48:18 ya usted ha sido rector de la Universidad de Barcelona durante ocho años un rector es cooperador necesario de los desmanes que se cometan dentro de su universidad

Voz 20 48:28 evidentemente no evidentemente no hay por suerte no son tan dos desmanes que ocurre en la universidad es decir vio mi experiencia es de ocho años de rector con se que dejé la universidad una estructura financiera muy saneada para que quedamos Fokker constituimos una reserva incluso para futuras inversiones no obstante debo decir que es posible controlar perfectamente para que esto no ocurra mil hay ciertamente una una tendencia que no hay que no hay que olvidar es que las tú no me lo es de la Universidad de cada profesor lo es de la Universidad la hemos secuenciado la Universidad debe estar gobernada si está gobernada por tomas las decisiones autónomas que debe tomar debe controlar el funcionamiento administrativo por lo menos de todo la universidad esto exige yo pasé personalmente insistí mucho en aquel periodo una administración independiente profesionalizada y esto para mí es decisivo en todos los servicios públicos si esto ocurre eso es muy difícil los desmanes ocurren de la manera que han ocurrido en esta universidad como lo que ustedes ha encontrado por tanto me da la impresión de que esto es posible gobernar una casa con tantos profesores estudiantes complicado pero no es imposible y de hecho existen muchos universidades del mundo y en España y todas ellas están funcionando en gran parte tiene una inmensa mayoría de una forma correcta

Voz 1727 49:53 se ha permitido ese descontrol en la Rey Juan Carlos de quién es responsabilidad última hay quién corresponde controlar que la autonomía universitaria no se traduzca en opacidad

Voz 20 50:03 algo pues mire esto para mí de los componentes fundamentales primero la responsabilidad es de los responsables de la Universidad de los que mandan Universidad podía al rector hice el equipo de gobierno esto es evidente resto segundo lugar es también responsable de Administración Pública la administración pública competente que España son básicamente las comunidades autónomas esto para mí es es es decisivo mire uno de los problemas que planteamos el informe es asegurarte una responsabilidad de los cargos de la Universidad es decir la gente debe responder todo lo que hace el rector debe responder ante alguien lo que está yendo evidentemente al de responder ante la propia Universidad esto no hay ninguna duda pero es evidente que debe responder ante la administración pública de que en cuenta que una parte importantísima de nuestro cursos la Universidad proceden de los impuestos de los ciudadanos portaban todo esto esto me acuerdo que uno de los fases que decía uno los profesores que insistió mucho en la universidad es tengan en cuenta de que estamos viviendo gracias a los impuestos de los ciudadanos y el sistema financiero ese sistema fiscal es un sistema que más bien castiga a los ciudadanos menos favorecidos por la pena insistir lo adecuadamente no

Voz 1727 51:21 ya las tareas colectivas pero las responsabilidades individuales y cada uno la suya señor bélica le agradezco que haya estado en la SER muy buenos días los días Mariola y para rematar en este tramo esa información que contábamos a las ocho de la mañana nos están investigando de momento los cinco mil emails correos electrónicos borrados del Instituto de Derecho Público alguien quiso borrar los supongo que tienen algún interés en su contenido no si tres meses llevan los dos ordenadores de mesa que tenía Instituto de Derecho Público

Voz 10 51:55 estas esos despachos esperando

Voz 1727 51:57 es que alguien lo registre en inspecciona el basado