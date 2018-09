Hoy por Hoy (20/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1727 00:00 son las diez las nueve en Canarias la primera reacción del Partido Popular de Madrid tras las grabaciones del concejal de Torrelodones que esta mañana ha difundido la cadena ser grabaciones en las que el edil trata de chantajear a la alcaldesa del municipio alcaldesa de un partido independiente Illa chantajea para que su formación no se presente a las próximas elecciones el PP de momento le abre expediente Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 00:31 sí buenos días han convocado ya al comité de dirección de Derechos y Garantías pero de momento no le apartan necesitan según acaban de confirmar hace unos minutos fuentes de la dirección del PP de Madrid tampoco lo van a hacer dimitir el PP de Pío García Escudero tan solo ha optado por abrirle un expediente informativo pese a que el código ético del PP es muy severo con este tipo de actitudes este concejal de Torrelodones aclaran en el PP ha actuado a título personal aunque estas fuentes sí reconocen que estaban al tanto del informe pericial que había encargado de hecho lo pagó el grupo municipal del PP en esta zona pero en Génova eso sí desconocían los dicen por completo ese esa es el chantaje que han acreditado las grabaciones adelantadas esta mañana por la SER

Voz 0325 01:14 los días Pepa Torra ha pedido la dimisión del presidente del CGPJ y que la Fiscalía abra una investigación por los correos de miembros del Poder Judicial publicados por varios medios en los que se comparaba el independentismo con el nazismo Pablo Tallón buenos

Voz 1673 01:27 las buenos días Torra argumenta que estos correos son de una gravedad extraordinaria de cuestionan el Estado de Derecho pide que se investigue a sus responsables y anuncia que también ha encargado un informe jurídico para emprender posibles

Voz 2 01:37 acciones legales la poca confianza pesca dan la justicia española Avui sea trancazo definitivamente la poca confianza que pudiera quedar en la justicia española hoy se ha roto

Voz 1673 01:47 minimamente no hay independencia judicial ni imparcialidad ni integridad a los ciudadanos de nuestro país están indefensos frente al sistema judicial español afirma Torra que hoy mismo llamará al presidente Sánchez para que ese asuman dice todas las responsabilidades y se pondrá en contacto con la comisaria europea de Justicia para que Europa actúe como haría según él ante cualquier deriva autoritaria

Voz 1 02:28 el Partido Popular y ciudadano van a intentar hacer todo lo posible por paralizar la tramitación de los Presupuestos al Gobierno de España que desde que eh Pedro Sánchez presidente del Gobierno el Partido Popular y ciudadano han estado gastando sus energía en ver cómo ponen chinas en el camino y por tanto no me no me extrañaría que utilizarán todos los argucia hay todos los instrumentos que creyeran que puedan paralizar pero créanme que le diga que no lo van a conseguir

Voz 1434 03:04 ha ido impide a los mayores de sesenta años con discapacidad intelectual acceder a residencias especializadas se lo estamos contando esta mañana en la SER la Comunidad mantiene una orden de mil novecientos noventa y siete a pesar de que el pasado mes de febrero el Tribunal Constitucional la declaro contrario a la Constitución Javier Luengo es el director general de plena inclusión la Federación de Organizaciones de personas con discapacidad intelectual de Madrid

Voz 1044 03:28 el hecho de no estar en un recurso especializado pues también tiene unas consecuencias para la estabilidad personal y emocional desarraigo de muchas veces son personas que llevan en un lugar bueno una institución una vivienda o mucho tiempo ir de la noche a la mañana en pues les

Voz 1995 05:24 muy buenos días veinte de septiembre no sabría decirles Operación Triunfo Gran Hermano en la tele esta tarde debate de Felipe González y José María Aznar sí cuesta creerlo pero estamos a veinte de septiembre del año dos mil dieciocho seguro que recuerdan ustedes la película Good bye Lenin esa película donde un hijo sí trata de impedir que su madre después de un tiempo en coma conozca la realidad a los nuevos tiempos bueno aquí bastaría con poner la televisión para que eso ocurriera muy buenos días en cualquier caso estamos en Córdoba es un placer aquí gracias deberá Córdoba un maravilloso lugar donde que volver siempre o como ha hecho la gente que tenemos enfrente quedarse otra buena opción porque ustedes no se banda de aquí ni con agua caliente verdad ya no bueno e es un placer estar aquí esta mañana mañana comienza el Congreso del Bienestar de la sabiduría del conocimiento y lo hace en una ciudad en una de las tres cosas así como saben todos ustedes nacieron algunos de los grandes pensadores de la historia de todas las grandes culturas sin ir más lejos aquí todavía hay muchas madres que miran a sus hijos y orgullosamente me dicen miraló parece un Séneca eso se se dice de verdad Séneca ese gran pensador el filósofo Maite amigos imaginan ustedes si Séneca hubiera tenido algún máster no Sadam Lucio al Neos Séneca filósofo de la Juan Carlos primeros perdón aquí hay más monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad que en ninguna otra parte de hecho en Córdoba hay gente que he ido a hacer una reforma en casa y el presupuesto se lo ha pasado la Unesco aquí hay gente que entes o cambiar la cocina hice la inmatriculado la iglesia hace reforma cuando Sandra cuenta ya con qué lío eh madre mía qué lío no quiero polemizar ayer me dice followers del obispo de Córdoba que es quién está detrás de toda esta polémica arroba obispo Demetrio y contando Miami el obispo tiene ocho mil cincuenta y tres followers en su caso fieles esto Twitter debería tenerla opción para cambiarlo los tiempos cambian pero Córdoba permanece en primer lugar muchas gracias en primer lugar quiero presentarles a un cordobés de pura cepa es un cordobés de la parte norte aparte brillante arriba al norte de la ciudad de aparte veían siguen ustedes recto salen de reto retro recto arte que evoca el gran todos ustedes troncales por qué siempre me dice yo Córdoba de pintura de que parte Córdoba eres

Voz 8 08:30 soy yo tengo la familia aquí la City cada familia sueca cordobesa toda la vida de al Barrio Santamarina la única cosa en que las centro este empieza la única cosa donde son un poco diferente lo demás del bario en el salmorejo echan a veces una albóndigas o arenque aparte de eso como lo primero

Voz 1995 08:55 pero le pasaba que llega aquí te pega la ciento enseguida cuando vas a tu casa este de pega el brindis acento Cordobez perfecto perfecto no pero dan una hora más si hablamos si antes estaba desayunando es es una mala que no debería contar no Gil dónde estabas tú Costa madrina y me encanta porque ha venido a alguien de ha dicho cuidado no tengo allí pero la cara del sueco era claro en fin es un placer estar con ustedes aquí vamos a disfrutar todos de toda esta mañana de muchas cosas que ofrece esta ciudad al mundo de esta región solas diecinueve minutos una hora menos en Canarias Rosa Márquez muy buenos días

Voz 22 14:10 soy Mecado Maimónides siesta Isaí manifestados por favor explico que levantó la mano que no va a funcionar si que convocaremos y entonces el hombre que más libros vende de costaba entretener José Carlos Ruiz sacar muy buenos días

Voz 1995 14:38 José Carlos es profesor de Filosofía en el Instituto de la Universidad es autor de de Platón a Bachmann ya de placas un rato con el medio camino largo de de una otro arte de pensar llevas tres ediciones de la accede pensar cosa bien a gustar el libro de enero poco imagine ya te retirará liberadas en

Voz 23 14:58 como no sé cómo Ronaldo como alguien me imagino que la filosofía da

Voz 1995 15:01 para eso ayer en la sede a no sé si te das cuenta cuánto cuánto hasta seis sí buenos Séneca vamos a centrar la acción en Séneca político poeta dramaturgo también profesor tú hablas de de escénica en tus clases todavía a día de hoy todavía escénicas alguien vigente ideal

Voz 24 15:16 debe ser vigente Zeneca está a la orden del día más en los tiempos que corren no una desorientación mucho caso debida a la velocidad a la que todo va Séneca hoy en día es quizá si me apuran más importante que en tiempos de Roma

Voz 1995 15:30 en su única es el máximo exponente del estoico

Voz 24 15:34 es uno de los máximos exponentes electo hicimos lo que pasa que no tiene

Voz 1995 15:37 que jugó en el Barça a perdón perdón pero que es difícil definir el estoicismo en estos días parece que parece sencillo pero no lo es como tú eres un especialista para que todos los demás sepamos qué es eso que representaba Séneca aplicados a nuestros días yo tengo que una lista de gente Itu me dice sí podrían estar dentro del estoicismo de los esto pocos bueno vamos a ver si cumplen sólo una pequeña cualidad lo hagan eso esos Toumani Touré es el invitado los dos todo lo que digan no va a parecer bien Pablo Casado no es su estreno no el presidente Sánchez va a ser que tampoco tampoco Aznar

Voz 24 16:23 si quieres resumió el en la lista de políticos no va a ser complicado encontrar estoy Culio Iglesias lo por salir los un poco del Este se ha ido más al hedonismo Carles desde el seísmo Luis Enrique Enrique igual un poquito podríamos clavar los inconsciente igual podía meter por aquello del sufrimiento

Voz 1995 16:40 hemos centrando la conversación que tiene que tienen en común Séneca máxima expresión de estoicismo con Luis Enrique

Voz 24 16:48 yo creo que el el auto contención en algunos casos cuando a esa elecciones para español antes de esa de esa nueva no lo veía tan auto contenido pero ahora me parece que tiene un auto contención muy interesante al hombre

Voz 1995 16:58 eso Séneca como seleccionador como quiera esa Monty Python sobra preguntar bueno estamos en el vuelo existir en en uno de los lugares donde se se dio la cuna de de la sabiduría el conocimiento y sigue siendo así que ustedes no hay más que verlos sigue siendo exactamente igual por más que pase que pase la vida el Congreso empieza este fin de semana hable del bienestar de las avenidas de la sabiduría y conocimiento en el fondo

Voz 24 17:20 no es lo mismo yo creo que no que hay que hacer una distinción importante si debería de hacer lo mismo si utilizáramos una filosofía de vida estoy cada cierto porque el bienestar vendría a través del conocimiento y el conocimiento tendría que terminar al final de una vida haciendo un análisis sabios sobre que objetivos vitales que te proponen al final los consiguen no somos activos a ser posible basado en el uso de la razón que el para la histórico era fundamental era la principal virtud del ser humano la realización de la razón y esto

Voz 1995 17:49 donde unos lo dejamos a en qué siglo desde Séneca ahora dejémoslo de la razón en

Voz 24 17:54 el último veinte años si me apura de está complicado lo hemos dejado quizá la el último periodo más interesante la razón empezado a postularse como modelo de vida sería el comienzo de la Ilustración no pero la velocidad a la que todo ha sucedido en los últimos treinta años que la razón se haya quedado en un segundo plano las emociones hayan apoderado del panorama social con lo que realmente es un estoy que hoy en día es complicada

Voz 1995 18:18 educadísimo en estos tiempos donde la exposición ya no solamente uno tiene que ser muy listo sino que hay que lo he visto que es uno todo el rato pueden seguirnos derecho en nuestras redes sociales para ese cuenta de que nosotros lo intentamos constantemente no siempre no sale escénica hubiera tenido Instagram o Twitter como el obispo Demetrio por ejemplo

Voz 24 18:36 sí porque tanto insta gran como Twitter no dejan de ser herramienta neutrales depende del uso que se le pero tienen que era un hombre de su tiempo y como hombre de su tiempo maneja harías y hoy en día levantara la cabeza probablemente los instrumentos que tiene a mano para proclamar la filosofía estoica sí espero que sí club cuestión de qué es esto

Voz 5 18:55 has de adaptados a los tiempos no además yo creo que en su pensamiento corrígeme unos del corazón había la teoría si el a construir una evolución tarda mucho pero el declive viene muy rápido no

Voz 24 19:06 sí pero una vez que se construye claro y que lo hace a través de él tenía una herencia aristotélica del término medio ese término medio en la construcción porque para la estoy como uno de los bienes fundamentales de la educación tardará mucho tiempo en proceder en tener un proceso educativo asentado pero una vez que se conseguía era muy fácil de agradece

Voz 1995 19:24 libre impere el quiere bien etarra pero venimos tiempos de cambios muy muy rápido eso ya un poco la ciento de Córdoba cayendo esto antes que lo tengo es verdad que has dicho antes según presente sobre Julio Iglesias el hedonismo qué pasa con el placer porque recordemos que estamos aquí por lo del bienestar El conocimiento inútil que para nosotros tiene quiere la eh en la misma línea que pasa con el lo del placer porque le dábamos tan valor al al placer

Voz 24 19:52 bueno entre otras cosas porque requiere muy poco fuerza intelectual es algo inmediato casi si me apuras es decir el el concepto de placer hedonista

Voz 9 19:59 al interpretado el sensorial

Voz 24 20:02 cuando entramos en esa satisfacción inmediata dada a los placeres sensoriales está acudiendo a un elemento muy básico del ser humano que son las emociones ión bueno yo siempre hablo con el mismo ejemplo no cuando hace un programa que quieras que triunfe en televisión sólo tienen que acudir a la emociones primarias del ser humano no tienen que acudir a la parte racional porque implica que tenga que pensar el espectador o el escucha en este caso no si quiera que triunfe vete a la ira vete a la risa al llanto y entonces habrá que la gente no necesita no lo por la comida y no ponen el parapeto intelectual que requiere un acuerdo

Voz 1995 20:36 esa paradójicamente lo que tú no te pones es que dejemos de hablar de esto hablemos de ayer sexto en Operación Triunfo

Voz 24 20:43 siquiera que tengamos una audiencia que no necesite mucho el aparato crítico

Voz 1995 20:48 bueno tenemos aquí en audiencia perdone perdone nos vamos a utilizar les como conejillos de indias hablamos de Séneca y el estoicismo o de Operación Triunfo Séneca pregunta

Voz 24 20:58 la eh

Voz 1995 20:59 hombre como dice han empezado a sudar como digan Operación Triunfo digo verás tú cobras de poca cantarle su como si no sé qué hacemos mal el estoicismo el su máxima representación de Séneca a ver si soy capaz de explicar no fue una filosofía de resistencia en tiempos de atentos decadencia moral de terror político

Voz 24 21:22 totalmente cierto quiero decir que en la actualidad está vigente no

Voz 1995 21:25 todos están bien vas bien si ustedes han escuchado a las noticias esta mañana en la Cadena Ser y ha escuchado ese concejal de Torrelodones sobre lo que ocurre en la Universidad de más bueno en fin decadencia moral y de terror político por eso aparecen los estoicos

Voz 24 21:38 por eso siguen vigentes porque yo creo que ese periodo siempre llegan a lo largo de los ciclos de la historia es inevitable que haya periodos de terror y de decadencia moral y en la actualidad sólo tenemos que echar un vistazo al panorama de las noticias aunque para mí la noticias siempre son esperanzadoras en el sentido de que es yo tengo una teoría que mientras las noticias ICAL vendo narrativas que el mundo va bien si ahora lo explica parecéis muchos libros muchos libros ya no no cuando voy yo tengo la teoría de que lo noticiable la excepción entonces cuando tú en la noticia pone esa la excepción porque es noticiable a la gente le atrae aquello con lo que no está en su cotidianidad significa que mientras se abran los telediarios connotación negativa es que eso es la excepción que lo normal es que haya un alto porcentaje de gente que bueno que las cosa buena del día a día no necesitan ser noticiable porque las conocen de cerca no atrae tanto en un largo día por eso por eso creo que hombre que dentro de lo que cabe no está mal que los telediarios tenga la decepción para abrir

Voz 1995 22:43 aquel que escuchándote e ir pensando que quitaron la filosofía pienso como este pensamiento lo que está contándonos en abismo José Carlos que es de cajón que brillante pero vamos que que que es evidente que es así como es lo han podido sacar del lugar donde debería estar insertado desde la entrada en grandes logotipos cada vez que entro en chavales del colegio eh nos ha costado pero hemos encontrado alguien que estuvo aquí precisamente en el año dos mil quince en el primer Congreso el bienestar que se celebró en Córdoba alguien que puede representar claramente de todos los políticos actuales todavía tres días damos está Podemos encontró a uno que sí podría representar los valores de Séneca lo hemos encontrado el ex presidente de Uruguay

Voz 1121 23:22 dije que siempre siente pobre no yo no soy presidente por lo que quiere más lo que no le pasa nada es es un pobre o que se mete en una carrera infinita lleva el tiempo la vida ni nada eh no es como yo tomo la austeridad como camino y al reconocimiento liviano de equipaje para tener tiempo pasé lo que a mi me gusta

Voz 24 23:49 un buen ejemplo

Voz 1995 23:50 político estoy con nuestros días yo creo que sí

Voz 24 23:53 en casi todas las declaraciones que tienen Pepe Mújica van por esta línea uno y yo utilizo un segundo ejemplo de otro político que me parece más significativo incluso que son de la cómo estoy con auténtico y de hecho en el son Mandela reconoce que cuando estuvo en la que los que lo fueron veintisiete años sin buenos recuerdos marco breve vida escénica y le daba esa libertad interior que no Le podía cercenar ningún ansia de vivir da ejemplo cuando sale de una actitud que la clemencia cuando sale y ha nombrado presidente es clemente con los que lo habían condenado para mí es otro ejemplo de estoicismo contemporáneo integral vamos todos debemos de Montoro

Voz 1995 24:29 a dos si on Nelson Mandela ya lamentablemente no estaban nosotros sí pero de referentes cercanos que podamos manejar pero ellos solamente solamente tenemos es imposible disociar la idea era política y la filosofía van juntas pero parece que no me parece que en estos días la política es un negociado completamente opuesto la filosofía circo cuando hicimos que las dos cosas y separando o al menos pensar que estaban separadas cuando van juntas desde el momento en el que el a la políticas que les damos el acceso al poder no la educamos en eh

Voz 24 24:58 que piensen en la colectividad es que en el grupo es cuando un político tiene una seña de identidad a través de su grupo político sea el que sea generalmente piensa primero en el grupo político y luego en la colectividad entonces la blog si efectivamente es cuando tiene que hacer un trato un convenio tienen que llegar a un acuerdo con otro partido muchas veces es lo que se miran son los escaños y no el beneficio social y en este sentido creo que hemos perdido el norte hayamos separado

Voz 0387 25:24 el bien común frente al bien indicó

Voz 24 25:26 lo grupal no de tu un microcosmos

Voz 1995 25:29 vale dirían ustedes entonces que seré que está vigente en estos días más allá de Córdoba digo que es evidente que sí pero más allá de corsario que nunca quiso han dicho que si con la cabeza que la radio no funciona programa de radio se está viendo todo el mundo sin función escénica sigue vigente muy me voy tranquilo y a ver si va a ser que no nos hemos equivocado que vas históricamente el arte de de pensar que que parece mentira pero es todo todo un arte y es como ir a gimnasia también sea en sí bastó los días una horita aunque sea tres veces a la semana dedica una hora pensarlo vinculo goce de una musculatura en el cerebro vamos

Voz 24 26:06 ese es el objetivo es más arte en el sentido de artesanía es decir se puede conseguir cuestión de ir practican el arte

Voz 1995 26:12 a pesar como los grandes filósofos pueden estimular nuestros pensamiento nuestro pensamiento crítico José Carlos Ruiz muchísimas gracias un placer

Voz 24 26:18 gracias a vosotros

Voz 25 26:25 sí sí sí sí

Voz 13 26:46 aquí

Voz 25 26:51 ayudé a dólares Lou es raro verle miente o mulato bien a quién quién propia

Voz 13 27:29 sí

Voz 25 27:31 Martí ha fría

Voz 9 27:41 con Toni Garrido si Corot

Voz 29 28:09 eh

Voz 3 31:46 con Toni Garrido dirige treinta

Voz 1121 32:16 el viaje que inició y lo harán

Voz 1995 32:19 un cordobés de Camerún

Voz 7 32:21 a duró dos años y se inició en Camerún cuando salí tenía quince años de edad

Voz 1995 32:33 sean y no paró de andar llegó a Nigeria más tarde pasó por Níger por Marruecos

Voz 38 32:39 vivía ahí no durante su travesía

Voz 1995 32:48 conoció la agonía de interminables caminatas por el desierto residió las de la vida clandestina huyendo de las mafias constante incertidumbre

Voz 39 33:05 tenemos la certeza de la lotería

Voz 1995 33:09 suicida del mar a Ceuta dos mil once a la tierra prometida realizamos esta era la tierra prometida

Voz 31 33:21 en teoría sí era era la tierra prometida a pesar de que yo cuando me fui en mi país de Camerún mi intención y mi idea no era era venir a España de hecho yo no tenía la percepción que es verdad que muchos muchos tenemos desde África no lo que nos venden los medios de comunicación de el del paraíso europeo yo y afortunadamente la vida que he tenido en Camerún y no me permitía a a idealizar mucho a a Europa porque vengo afortunadamente una familia pues estable económicamente no me ha faltado absolutamente nada aquí yo tuve que salir pues por otros motivos yo tenía muchas ganas de estudiar de formarme de ser alguien útil para el mundo tenía mucha inquietudes desde pequeño entonces estas vuela

Voz 1995 34:18 dices tenías como sino las tuvieras ahora exnovio Sunny la dan buenos días bienvenida un aplauso

Voz 31 34:28 que sí que han acabado las inquietudes

Voz 1995 34:31 ya no las tiene

Voz 31 34:33 siguen ahí no pero en aquel momento fue bastante digamos la la las inquietudes fueron bastante grande eran grande porque bueno a pesar además de tener inquietudes después tienes una condiciones en un país pues en aquel momento era complicado seguir con mis estudios y claro no es lo mismo entonces uno decir pues se otro sitio y Mi primer destino en este caso fue en Nigeria eh no no era para bien a España

Voz 1995 35:07 estudia actualmente de Relaciones Internacionales una universidad Sevilla lo de Andalucía en Sevilla que parecía una broma pero finalmente lo recogió el diario The Gardian parece ser que Donald Trump sugirió a nuestro ministro de Exteriores a Josep Borrell poner un muro en el Sahara a todo lo largo como si eso fuese posible como ni tan siquiera deseable ni tan siquiera imaginable tú como experto ya como experto en relaciones internacionales el fenómeno de la migración como tal como se cómo podrías tratar de explicárselo a gente que no es capaz de entenderla

Voz 31 35:47 primero eh respecto al al a lo que dijo Donald Trump que me gustaría subrayar algo hay una canción de The pero sosa eh que decía no hay tiempo una barrera

Voz 1995 36:00 la canción se llama

Voz 31 36:03 a Pedro Sousa pero sosa sueños de la esperanza decía que no hay quien ponga Barreda

Voz 9 36:11 la al sueño de la esperanza eso qué quiere decir

Voz 31 36:14 es que el el fenómeno migratorio no es algo que han ha sido hoy eh a lo largo de la historia de la humanidad el ser humano siempre ha sido la inmigración es una naturaleza del ser humano por lo tanto que alguien piense que puede para la emigración con métodos como lo que estamos viendo en la frontera sur o en la frontera entre México y los Estados Unidos es imposible básicamente en todos los metros están puesto tanto el Ibex como el Frontex como las vallas de a raíz de Melilla todo el control que hay en el Mediterráneo no ha parado la emigración al contrario a gente que siguen viniendo el problema está en que la gente que vienen pues vienen mutilados con todo lo que estamos viendo en las concertino dadas la valla que hay en la frontera

Voz 24 37:07 ahora bien la emigración en este caso

Voz 31 37:09 decía que seguirá la gente seguirá viniendo no pero nos damos cuenta de que estamos en un mundo tan hipócrita donde hará una pequeña parte de la población mundial dependiendo de dónde nazca del pasaporte que tenga uno puede viajar sin ningún problema pero nos vemos nos damos cuenta de que la gran mayoría incluso pagando seis mil euros cuatro mil euros para meterse debajo de un camión para poder entrar a Ceuta y Melilla eso es el mundo en el que estamos viviendo donde You lugar de nacimiento condiciona tu futuro

Voz 1995 37:43 eso es así nos gusta más Nos guste menos Nos guste claro es difícil esta pregunta certera delante de tanta gente te voy a comprometer llegó al ex vicepresidente de ONG Elin de Ceuta de responsable de una casa de acogida en Dos Hermanas en Sevilla con Fraga España es un país racista España es un país xenófobo

Voz 31 38:05 es verdad que la la pregunta es es muy comprometida pero sí hay xenofobia es seria y bueno yo prefiero decir las cosas como son a este no fobia se palpa en la calle se ve el racismo también lo hay porque decir que no lo hay sería una gran mentira que yo digo siempre que no es difícil quizás ver el racismo cuando estás al otro lado pero no basta con ser de otro color o venir de otra de otro país para darte en tan sólo te tienes que meter en las redes sociales por ejemplo yo cada vez que me meto en las redes sociales a cabo por lo menos ha aprendido a tranquilizarme a espiral por lo menos tres veces antes de contestar porque tienes por todo lo que

Voz 1995 39:00 que la relación de forma gráfica sería como cuando uno va en la carretera sin atascos las a cincuenta por hora con montando una fila tras que no ve dice que no yo no veo atasco yo estoy fenomenal aquí que otras conductas coquerías sea Europa va en ese primer coche con que yo racimo que Racimo se aquí está todo fenomenal si todo va bien se estamos en un lugar de oportunidades sería un ejemplo gráfico

Voz 31 39:22 sí desgraciadamente es así porqué y yo digo que es así y eso va más estamos viendo con Victor Hugo Viktor Orban estamos viendo con Salvini todo lo que está está puesto en Europa va en esta dirección pero el problema también está en que Europa no lo quiere

Voz 24 39:42 cero

Voz 31 39:42 porque cuando la gente niega el racismo ahí es cuando el racismo que era en la sociedad

Voz 1995 39:47 Istán y Córdoba qué significa para ti esta ciudad

Voz 40 39:51 esta pregunta no son sonreído Sami Khedira otra puesto que significa Córdoba Paradis fue es y Córdoba lo es lo es todo lo

Voz 31 40:01 ha sido lo es así y lo será es la ciudad que que me dio muchas oportunidades es la ciudad yo llegue a Córdoba vivía en la calle estuve tres meses durmiendo en la calle

Voz 1995 40:15 en un cajero en Ronda de de los Teja

Voz 31 40:18 Ares y ahora tengo que venir a Córdoba no lo puedo publica en las redes sociales porque no sé ni siquiera con quién queda porque hay mucha gente muy buena yo he encontrado Ángeles

Voz 1995 40:32 tú si hay gente ahora que esté está oyendo la radio diciendo no me llamó a algunos amigos menos Nosa que fuerte Sunny es un número pero el quince de que que de Pérez

Voz 31 40:46 es es verdad Córdoba lo lo digo siempre no después de de dual aquí es mi ciudad natal Córdoba es la segunda que que me lo dio todo cuando llegó aquí me siento me senté en Gaza ahí la gente la verdad que desde el primer momento cuando me me conocieron pues me abrieron

Voz 1995 41:04 su corazón que por un motivo muy claro y es que cuando pensamos en inmigración pensamos siempre en situaciones de es muy deprimidas de pobreza de hambruna el recorrido un continente buscando conocimiento buscando formar te buscando de ir a la universidad ese hambre vale tanto como la otra tu testimonio ya aquí vamos a Espírito con la canción de de Pedro Sosa sueños de la esperanza que tú causó una petición del oyente estos ha hecho de la radio de toda la vida a alguien pido una canción en la ponemos para demostrar que el conocimiento que el hambre que la sede de conocimiento vale tanto o más que cualquier otra Chani eres un ejemplo gracias pretendía tenía razón la gente había que conocerte bache habría que queda ahora llama a los amigos a echar la bronca a los otros dan muchísimo

Voz 41 42:04 eso Corsi tiene que ser empezará por

Voz 1995 47:29 seguimos en la sede de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba mañana empieza en esta ciudad un congreso que ballenas de voces de pensamientos de preguntas quizá de alguna respuesta todo eso ocurrirá en el Congreso de del bienestar lleva un título interesante lleva por título el desorden del mundo nosotros tenemos ahora a nuestro lado alguien que se dedica justo a todo lo contraria al orden Isabel Ambrosio es la alcaldesa de Córdoba Isabel muy buenos días gracias buenas pagarnos el recuerdo de un acto ahora se va a otro un aparato para hacer esta entrevista acto hecho que le agradecemos estos así todos los días

Voz 0387 48:12 lo que pasa que hoy era un día especial y son cita de la que no que no te puede escapar la oportunidad de

Voz 1459 48:19 inaugurar un congreso que tiene que ver con el aceite de oliva virgen extra que tiene que ver con la aceituna reclamando esa condición de capital de la ciudad de Córdoba como capital de la industria agroalimentaria de fundamental y a las once de la mañana presentamos la XV edición de cómo poética porque aquí cuando empieza el otoño hablamos de poesía en una ciudad donde convive perfectamente la actividad de la industria alimentaria con la cultura con el patrimonio cita como las que vamos a tener este fin de semana de este congreso de la Ser en la que creo que hemos conseguido que se quede aquí esa capacidad para hablar de tolerancia de convivencia de búsqueda de solución ante el conflicto internacional que tenemos en este momento

Voz 1995 49:01 vive en fin Lourdes Lancho nuestra compañera Montse Domínguez Ana Rosa Quintana Jordi Évole eh digo unos cuantos es decir Manuel Valls Teodoro León Gross Alfredo Pérez Rubalcaba hacia para que iban a pasar de gentes relevantes comente relevantes si podemos estar más o menos de acuerdo con alguno de ellos va a acudir usted al Congreso

Voz 0387 49:18 estaré el viernes en el acto de

Voz 1459 49:20 la valoración y para mí será todo un honor intentaremos a lo largo del fin de semana poder no escapara ratito y poder escuchar esas reflexiones de de gente de muchísimo prestigio con mucha capacidad para comunicar y hacer pedagogía de lo que trata del Congreso que al final le buscar dentro de ese desorden esos puntos en común e distanciarnos de la diferencia de aquellos elementos que no que no consigue buscar ese entendimiento y ese equilibrio que debe hemos estamos obligados a mantener

Voz 1995 49:49 lo del desorden fíjese que esta mañana nos hemos levantado en la SER

Voz 23 49:53 escucha una conversación entre un señor del un concejal del PP en Torrelodones no tienen

Voz 1995 49:58 hay que ver con Córdoba ni nada épica fíjense ustedes porque parece sacado de un guión de una película Xavi vamos a escuchar un fragmento de esa conversación muy breve

Voz 46 50:08 sus vais a presentar todo seguimos con nuestra guerra equivocarse nada

Voz 1995 50:13 no os vais a presentar pasivos oral después eh tratando de hacer que de alcaldesa de Torrelodones Elena no se presente esto están de película que si ponemos el mismo hotel con el sonido de Los Soprano de fondo vamos a hacer la prueba a ti

Voz 46 50:31 los ejemplos con vuestra guerra en vivo no pase nada si no

Voz 1995 50:34 os vais a presentar o sea hay muchísimos que parece perfectamente sacados de un guión una tenebrosa serie de de televisión quizás y la política de alcaldesa

Voz 1459 50:46 yo defiendo la decencia de la gente que nos dedicamos a la política y especialmente a la política municipal hay miles y miles de concejales de hombre y mujer que han dejado a un lado su actividad profesional y que dedican su tiempo a sacar adelante un proyecto para su vecino para su vecina eso es lo normal es Oslo como y eso es lo que yo defiendo desgraciadamente como en todas las profesiones hay excepciones en la actividad política creo que además en lo último año irá creo que justo hay que ponerle también el altavoz que ponerle la lupa porque quienes nos dedicamos al servicio público lo hacemos con recursos público hay que dar todo tipo de explicaciones y estamos obligado a ese ejercicio de la transparencia pero yo defiendo la decencia la honestidad y la capacidad de más para asumir una responsabilidad y un sacrificio personal y profesional de muchísimos concejales de muchísimas cosas

Voz 1995 51:34 pero Isabel cien Ponzo ño tanto estos que de repente parece ficción existo ya casi en lo tomamos como un hecho habitual alguien que dice que sacado dinero del partido para pagar un informe que dice que te haya yo sé que no que yo sé que no sabes llevan duro o sea si fuesen de los mano

Voz 1459 51:48 Donald en que tenemos hoy en estado de derecho que tanto los medios de comunicación como lo que en el ámbito de la justicia esta cosa hace uno año ni las conocíamos Se denunciaban y llegaban a ningún sitio yo creo también que aunque ocurran desgraciadamente que perseguirle y hay que evitar al máximo que eso sigue ocurriendo si tenemos un Estado de derecho que nos permite parar frenar y sobre todo culpar idear ejemplos de que así no se puede la actividad pública se merece gente decente gente responsable y gente que no venga

Voz 1995 52:17 afortunadamente parece que la mezquita es un ser vivo que tiene entidad propia que llevamos hablando de la Mezquita de Córdoba en los últimos cinco días está en el foco de la actualidad yo creo que es un ser vivo que tiene su propia forma y que hace que estemos constantemente una y otra vez hablando de de ella usted compartiría esa opinión

Voz 1459 52:35 perfectamente en un ser vivo que llevan a esta ciudad siglo que ha tenido capacidad para adaptarse a las necesidades de de esta ciudad y sobre todo que ha convivido de una manera muy Natura con los cordobeses la cordobesa desde hace muchísimo tiempo y afortunadamente tú lo decía en a micro cerrado en dos mil dieciocho seguimos hablando de la mesquita con esa capacidad para que siente vivo sigue ocupando el lugar que le corresponde en un mundo como éste siendo un referente de lo que significa también la convivencia la interculturalidad la tolerancia esa gran joya que tenemos la suerte de tener en la ciudad de Córdoba y que bueno fue declarada en el ochenta y cuatro patrimonio de la humanidad y que ayer ya ha dejado de ser de los cordobés y cordobesa para ser de la humanidad en su conjunto

Voz 1995 53:19 lo que un monumento así desate pasiones fijamente lo monumentos tan ahí vamos dos celebramos lo visitamos

Voz 1459 53:25 pero necesito levanta pasiones porque es un símbolo un símbolo de esta ciudad es una de la grandes referencia es algo con lo que

Voz 0387 53:32 eh los cordobeses hay muy

Voz 1459 53:35 especialmente a lo largo de lo último año Nos sentimos especialmente unido precisamente porque hay quién ha intentado que esa esa cuerda que no unida y esa capacidad para estar muy P muy pendiente de su necesidad de su conservación del lugar que ocupa en el mundo hay quién ha intentado usurpar los y eso es lo que