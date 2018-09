Hoy por Hoy (20/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 no son ya las once las diez en Canarias Carlos Cala compañero buenos días buenos días Toni

Voz 0325 00:12 el Partido Popular de Madrid no aparta al concejal del PP de Torrelodones que ha intentado chantajear a la alcaldesa de un partido independiente para que su formación no se presente a las próximas elecciones escucha en las grabaciones a las que ha tenido acceso la SER

Voz 2 00:23 el PP madrileño ha abierto expediente al edil Ángel Viñas niega que exista chantaje añade que lo hizo a título individual lo ha dicho su vida

Voz 3 00:31 el detalle general Alfonso Serrano igual que la justicia

Voz 4 00:33 que a los partidos tenemos nuestros procedimientos y lo que procede saber un expediente informativo que el instructor en su momento ante eso después puede convertirlo en disciplinario de que a partir de tomar las medidas que se estimen oportunos no por lo tanto yo creo que ser el procedimiento a seguir escuchar lo que tiene que decir ese este este caballero

Voz 0325 00:49 ya hay primeras reacciones en otros partidos Ignacio Aguado de Ciudadanos lo compara con la mafia

Voz 5 00:53 es una grabación a eso preocupantes no hay me recuerdan a la mafia calabresa no yo creo que el Partido Popular tome medidas no y llame a su portavoz su concejal del PP en

Voz 0771 01:04 en Torrelodones para pedirle explicaciones porque así hacer política si lo que demuestra es que es más de lo mismo más vieja política más amenazas en lugar de más propuestas y más construcción

Voz 0325 01:11 cambiamos de asunto la ministra de Trabajo Magdalena Valerio ha asegurado que espera que se llegue cuanto antes a un acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo en una conferencia organizada por Nueva Economía Fórum la ministra ha dicho que de cualquier manera el Gobierno legislará Miguel Crespo

Voz 6 01:27 la ministra de Trabajo ha asegurado que revisar el Pacto de Toledo es fundamental tener en cuenta las subidas del IPC en las pensiones es un asunto troncal frente a las protestas que estos últimos días han llevado a cabo los pensionistas Valerio aseguraba que a día de hoy tienen menos razones Iker ya se han puesto en marcha soluciones al menos de forma coyuntural que fía la ministra que la reforma se llevará a cabo porque es necesaria para el mantenimiento del sistema de pensiones pero todos los agentes de vencer en su posición para poder llegar a un acuerdo

Voz 0325 01:53 Podemos sí Partido Popular piden explicaciones al presidente del Gobierno Pedro Sánchez por la información que hoy publica el diario El País según este periódico el libro que publicaron Pedro Sánchez y el economista Carlos Ocaña reproducía sin citar ni entrecomillar varios párrafos de una conferencia pronunciada previamente por el actual embajador de España en Australia Manuel Cacho Pablo Iglesias de Podemos y Teodoro García Egea del PP le piden que lo aclare

Voz 0771 02:14 creo que es bastante cutre creo que que no responde a los estándares de calidad académica que haya párrafos citados eh párrafos incluidos sin citar adecuadamente y creo que bueno pues el presidente tendrá que dar explicaciones

Voz 1667 02:26 el presidente del Gobierno mete amenazar en vez de mandar burofax esconderse lo que tendría que hacer es como una rueda de prensa idea explicaciones ante los medios porque si no las va a tener que dar ante el Senado la cadena

Voz 0325 02:36 la SER les está contando hoy novedades sobre el caso Púnica el conseguidor de la trama David Marjaliza ha declarado este verano al juez que lleva la investigación que el presidente de Acciona José Manuel Entrecanales fue uno de los donantes de la caja B del PP de Madrid según Marjaliza es el nombre que se oculta tras las siglas J F que aparecen en un cuaderno con anotaciones incautado al ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados la empresa de Entrecanales Acciona ha negado las acusaciones once y tres diez y tres en Canarias

Voz 5 03:04 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:07 volvió a favor del entonces rector de la Rey Juan Carlos Pedro González Trevijano cobraba de esa universidad así lo hemos adelantado en la SER el ahora magistrado del Constitucional González Trevijano fue rector durante tres mandatos a pesar de que los estatutos de la universidad sólo permiten dos Laura Gutiérrez

Voz 1275 03:23 el magistrado Alberto Palomar Olmeda no se inhibió cuando esa demanda contra Trevijano por saltarse los estatutos de la Rey Juan Carlos llegó a su juzgado mientras instruía la denuncia era profesor de un máster de la Rey Juan Carlos lo fue entre dos mil siete y dos mil trece indio un curso en Aranjuez seis meses antes de fallar a favor del entonces rector también participó en un proyecto de investigación de la profesora imputada en el máster de Cifuentes Susana Galera en dos mil trece y dos mil dieciséis en un curso del Instituto de Enrique Álvarez Conde ese magistrado fue denunciado por prevaricación y absuelto con un voto particular Palomar Olmeda confirma las es su vinculación con la Universidad aunque precisa que fueron hechos esporádicos

Voz 1434 04:03 en la Asamblea sesión de control al Gobierno regional centrada hoy en la educación ante las críticas de la oposición el presidente ha mostrado un informe que dice que el setenta por ciento de los directores de los colegios está satisfecho con sus infraestructuras Javier Bañuelos

Voz 0861 04:15 cuéntanos ese dato dice está incluso por encima de la media nacional Ángel Garrido se sorprende de que la oposición no ponga el grito en el cielo por lo que ocurre en otras comunidades gobernadas por Rich

Voz 7 04:24 por ejemplo en Valencia saber cuántos niños comienza el curso escolar en barracones supiéramos de barracones

Voz 0861 04:30 diez mil diez mil niños y niñas en barracones ustedes eso le parece que estamos frenéticamente de ya no sólo se ha fijado en Valencia también ha recurrido Andalucía incluso a Venezuela para defenderse de la ofensiva de la oposición que ha cargado contra el arranque del curso escolar

Voz 1434 04:42 en la Audiencia Provincial juicio médico pediatra que supuestamente cobró la Consejería recetas falsas que él mismo había prescrito Ike pasaba a través de la farmacia de su hermano la foto

Voz 8 04:51 Thalía pide cinco años de cárcel para el veintitrés grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 0325 05:00 pues es todo continúa ahora Hoy por hoy con Toni Garrido y la información siempre actualizada nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:06 apenas eh

Voz 5 05:09 servicios informativos

Voz 1995 05:20 Antoni Garrido aquí seguimos en Córdoba con mil dos quien mil trescientos

Voz 9 05:35 les voy a dar un consejo gracias muchas gracias

Voz 1995 05:37 pero el Consejo no es mío es un consejo que le dio Almodóvar a nuestro siguiente invitado pero eso lo voy a dar yo como si fuese mío porque lo siento de esa manera amigo si quieren triunfar pero triunfar de verdad si quieren triunfar los mejores

Voz 10 05:52 no irse del pueblo

Voz 11 05:56 que desea obras la Semana de la Moda en París aunque tus modelos se vendan en la hay que decirlo así como un poco lo decir Open ceremonia tiques de la OTAN sermón in New York tú tienes que seguir viviendo aquí quince minutos de Córdoba

Voz 3 06:14 en Posadas si te vas mal vas a Fargas estos el vuelo

Voz 5 06:22 esto es así muy buenos es muy

Voz 1995 06:25 buenos días qué tal encantado un placer que estés con nosotros y un placer compartir este escenario yo estoy micrófono con con una de las voces más grandes de este país Lola Carretero muy buenos días

Voz 5 06:34 como los mil doscientos encanta Alami gracias

Voz 1995 06:38 quiere hacer que podamos compartir algo como tu éxito indicó que la gente además esté porque aquí la gente está muy orgullosa de tu éxito te llamo Palmanova Alejandro que parece como como tú que han como duplicidades pues las dos cosas el once de Kamal que orgullo que la gente esté orgullosa decía aquí la gente está muy contenta contigo

Voz 12 06:55 eso es de lo más bonito que me ha pasado en en este tiempo no en estos dos años y algo ver cómo la gente realmente se siente orgullosa disiente casi partícipe de de este éxito entre comillas no como todo el mundo quiere pertenecer a esa historia de alguna forma Lola quiénes Palomo esprín

Voz 1995 07:13 todo lo sabe pero por si acaso palomas

Voz 1298 07:15 tienes un yo diría que casi es un fenómeno no que el fenómeno tal como entendemos en Andalucía es algo que no se da frecuentemente para mí eso es un fenómeno Palomo es una persona que sabía cuando no era todavía persona que él se iba a dedicar a la moda el dice me encanta que tenía la colección de muñecas Barbie más grande de todo Posada que es su lugar de origen y de estancia

Voz 3 07:39 tampoco habría perdido mucho a saldría Gallito trescientas colisionan pues la suya la Mars entonces él ya le hacia vestidos a Barbie

Voz 1298 07:48 Illa le parecía que aquello era un subida Yvonne ahí empieza ese fenómeno en el segundo fenómeno yo creo es que cuando realmente es más mayor y cree que sigue ahí donde quiere estar se plantea una moda que no le ha puesto nunca límites no límites a la creación cualquiera no límite para que para quién normalmente cuando diseña todo diseñador del mundo diseña para hombre para mujer para niño para señoras de más peso para no no él diseña lo que le gusta di yo un día le pregunté pero quién es tu cliente en un jurado yo muy seria hiel manera juicio estas tonta cualquiera que le guste lo que hago en cualquier parte del mundo eso no es frecuente y esa ropa que no tiene límite el como su cabeza hay que tiene una forma que puede ser para hombre para mujer para joven para señor de sesenta de setenta que quiera esa pieza especial para mí eso es Palomo lo que aporta es creatividad hay cierta por supuesto provocación y un punto de perversión y esto se lo dijeron en París cuando llegó con su colección que nos interesa mucho este chico que no conocemos porque tiene una colección muy creativa y como un poco perturbadora pues eso es un fenómeno Palomo cuántos años tiene

Voz 1995 09:03 esa lejana XXVI

Voz 3 09:05 qué asco de Gemayel juventud Jorge que fuerte seis años

Voz 1995 09:14 qué vas a hacer con tu vida pues te vas trabajando este año

Voz 12 09:17 no es no es un camino de rosas a pesar de de lo que parece no es un es un viaje bastante complicado y difícil lo Apesar de todos los sitios a los que ya hemos llegado no de los que estaba estaba orgullosos luego la realidad es muy distinta lo la color a esta mañana al final tienes que vivir de esa ropa que se venda ahí Ike que sea capaz de soportar todo todo el otro espectáculo que que hemos creado alrededor de ella no

Voz 1995 09:42 pero hablas cuando dices hemos llegado a hablar en plural mayestático o como decía Juan Luis Cano te da vergüenza hablar de di este soy yo

Voz 12 09:50 pero tengo un equipo tengo un equipo de gente maravillosa desde el día uno no oí empatados como en entre amigos y ya cada vez pro profesión realizando más

Voz 8 10:00 yo solo no podría con esto yo solo

Voz 12 10:02 hago de de de lo que es crear no eso sí que lo hago yo cien por cien solo pero luego tengo bastante gente alrededor que me tiene que ayudar a poner las cosas a llevarlas a la realidad y hacer de todo esto un un negocio

Voz 1995 10:15 lo la tú recuerdas el primer día que que te conteste Palomo Spain

Voz 1298 10:19 yo no ahora sí pero fue muy una estrella tía ya estaba en Londres el también yo no lo sabía el Oviedo todavía no se fue a Londres a mirar mirar porque lo de España el precio que está todo muy parado y que a él no le decía esto no

Voz 3 10:32 para una España que el año pasado en los últimos años hemos hablando hace seis años en dos mil tres el baño para

Voz 1298 10:41 sí fíjate qué tontería pues lo vio el cuanto a pocos años vio que aquí no se fue a Londres pues como todos yo creo pero fue a hacer ser camarero a mirar a aprender inglés eh luego entre trabajar en una tienda eh yo estoy allí es Navidad entre es atienda que no había ido hacia mil años digo y es que tiende que córneres temas raro y hay un chico le digo pregunto yo muy tonta en inglés que cubría una pulsera de contestar en inglés dice pero digo tú de dónde eres decidió de Córdoba debo periodo de Sevilla ambos muy bien tratarnos leamos aquí

Voz 1995 11:15 hemos aquí hablando hablando en inglés

Voz 1298 11:17 seamos hablamos de moda de tal el caso que pusiera más bonita que pulsera más bonita irme la vendió como porque Alejandro

Voz 1995 11:24 Teresa que hoy está en Usera

Voz 1298 11:26 a comprar nada qué bien qué bien me fui mira que pasa más veinte es un chico que sabe muchísimo de moda le digo yo a mi marido con el que iba dice lleva una hora hablando digo es que es una maravillosa es como sabe tal cual me voy años después nos vuelva a unir la moda yo soy miembro de un jurado al que él exenta el número de Vogue se presenta esta allí tan lo gana porque no había otra quería quedarse lo gana un prestigiosísimo premio uno de los grandes y al día siguiente después de esa noche de loco que estaba cómo lloraba asaltada Iván m recibo mensajes digo qué mono me da las gracias dice tú sabes que yo te conocí hace siete años y que te vendió una pulsera pues será yo Iker ahí lo conocí todavía no era Palomo él ni Spain ni nada era uno que a día pulseras y mira tú luego siete años después el que te acuerdas el yo te diré que me hizo una ilusión como una fan de catorce porque de esa noche era una noche muy importante emirato aquí

Voz 1995 12:23 pues tenemos una pulsera no vamos a dar detalles de aquella noche Palomo uno bueno a no ser celebrando íbamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos vamos a hablar con paramos dentro de un rato con Medina

Voz 10 12:36 para el grupo no

Voz 1995 12:40 aquí cinco junto pero no el histórico porque son históricos también

Voz 5 12:44 el sosiego duele crecer sí

Voz 1995 12:48 pues en el

Voz 5 12:52 Toni Garrido Cadena cadenas

Voz 5 16:37 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 8 17:01 como lo

Voz 1995 17:03 pondré Milán Tokio París

Voz 12 17:06 esas precio precioso a ellos

Voz 1995 17:08 pues a las pero seguimos hablando Porras Palomo Spain hablamos con Corolla Carretero eh qué has dicho hasta ahora es tan reseñable que parece mentira hace tienes veintiséis años hasta abierto la Semana de la Moda en París donde la moda porque la moda es en París desfiló en Nueva York ha saludado la Ópera Garnier por diseñar el vestuario sobre ETA ha sido premiado con el premio Vogue Kus Ness eh trabajes con Beyoncé viste a Rosalía una de las grandes revoluciones de de la música de este país cuesta creer la cuál va a ser el próximo paso bueno y ahora qué que hacemos vamos a decir al Barça si algo

Voz 1298 17:45 lo tenemos que intentar que esto no se queda ahí yo recuerdo cuando vi a Beyoncé estalló son ciento ochenta y seis millones de seguidores y esta señora inalcanzable como desde aquí parece estos lo que afortunadamente el clic haya hecho masivo coge in presenta a los niños en esa foto tan tremenda tan impactante con una capa que había pedido una de las estilistas de Palomo dices joder ese es el milagro no que llegas cuando Rita Ora cogió un Emmy hiciera otros ciento y pico de millones se pone un traje de noche que el traje de noche en otro pierdas es un albornoz blanco tal cual como el de el hasta abajo de un hotel de lujo por supuesto con con la isla toalla en la cabeza pero hoy sale problema en T recoge un Emmy

Voz 1995 18:32 pero porque te ríes pero maravilloso pero Rita ahora con les agónico impreso

Voz 1298 18:37 es brutal eso eso fue porque no hubo más que hacerle a esta mujer tú imagínate ya como loca con la toalla liada como cuando sales de la ducha bueno o Miley Cyrus que elige para el último videoclip su ropa ahora dice de ahí pasamos a otro y todo eso o lo que quieres jazz plantar un poco la tierra y que eso genere otro tipo de de segmento

Voz 12 18:59 para mí el siguiente hito es es consolidarnos no estará y por supuesto que pasen todas estas cosas pues son cosas que te alegran y que te dan confianza no y te y te ayudan a seguir y a la gente sobre todo ilusionan mucho no pero pero para nosotros es construir un una base muy fuerte no y poder pues producir y vender y estar en París no sólo una temporada hemos estado dos temporadas pero tuvimos que volver a Madrid desfilar en París imagínate lo Cars

Voz 3 19:26 clarísimo que rehagan

Voz 1298 19:29 fíjate lo que tiene Palomo de otro de sus fenomenal Bores la gente que le sigue sin cobrar para nada que dedica su trabajo porque cree en esta empresa llega hasta Nueva York donde le pone las flores el mejor florista de París que son Cacho el desfile de Dior porque me gusta es lo hace gratis esto es algo que ves no se da

Voz 8 19:48 ya tiene que vender sus superpoderes

Voz 1995 19:51 es que la gente trabaje Grady Farhadi

Voz 12 19:54 eso no es que yo me está aprovechando de de nadie de Verdaguer es una

Voz 1298 19:58 de tus mayores ilusiones poder pagar a a la

Voz 1995 20:01 lamento explíqueme una cosa Alejandro B en partido y género objeto hay una nueva generación de gente como tú que no tiene ningún tipo de complejo hablamos cuando nos hemos quedado un poquito aquí otras hablamos de de la de la de los complejos si este país ya habido generaciones procedente la mía también es una generación llena de complejos a los y diciendo perdón no molestar como venido no unos premios el aquí ni ya no no queremos molestar y la tuya es todo lo contrario había eliminado complejos cien tu casa es eliminado el genio con tu ropa directamente no tiene género no es Miguel Gener

Voz 12 20:31 este hombre mujer es bueno hay gente que ahora se define un poco entre medias no pero es el género de deliberar a la ropa de del género más bien no no tenemos necesidad de de ir a una tienda y que nos guste algo y pensará no me lo puedo comprar porque estés chica o porque es o porque cualquier cosa no lo que yo he hecho es un poco pues quitarnos esa esa idea preconcebida de una pieza de ropa tiene que ser para una persona para otro no si te gusta te enamora te la pones te queda bien es tuya no tiene que pensar más allá de mira esto

Voz 1995 21:06 pero es obligado pensar que algunas prendas a mí cualquier cosita que me pongo pega general que no hay prendas que decididamente pertenece es decir buenos

Voz 12 21:14 la totalmente total la prenda va con con la personales era ponga no atinó noté no te digo con esto que tutelaje poner un un vestido de volantes sabes aunque ello haya concebido para un chico en un desfile no pero a lo mejor se a un chico en Nueva York que sale de fiesta y le gusta ponerse ese traje volantes no pero para que dice a una camisa

Voz 1995 21:32 pero lo mejor es que no lo he probado hacerlo lo mejor el problema yo siempre simplemente pensado que tengo camisa todavía

Voz 1298 21:36 Dita es no pero

Voz 12 21:39 en lo que lo que dice palomas es porque cuanto

Voz 1298 21:41 tú tenías las Barbies vestidas a las Barbies yo creo que de verdad tu para quién tu creaba será para el novio de Barbie era para aquel claramente a lo bestia con plumas a buses que era luego te gustaba pero porque tus patrones han de cuerpo de hombre si eso modelos son hombres pero hay muchos de ellos que perfectamente

Voz 8 21:59 poder estar en una chica os aquella vez esa

Voz 1298 22:01 fue su primera provocación hacer una colección que podríamos definir como ropa de mujer que no es de mujer pero en nuestra antigüedad de la cabeza era de muy pero todos sus modelos siempre han sido checo

Voz 1995 22:12 esta semana hemos conocido la noticia de que un japonés dueño además de algunas de las eh apps más notables de de Japón ha comprado todos los pasajes para el primer vuelo turístico a la Luna que va a hacer el hombre el dueño de tres la AP Paul va a llevarse a un arquitecto quiere llevarse a un pintor músico y director de cine y que lleva un diseñador de moda que lleva su nombre que en te anuncio que sea estuve esa no ha sido elegido

Voz 1298 22:41 eh

Voz 1995 22:42 pero imagínate pero pero piensa que qué cosas hubiera la luna grupo de creativos y bajar y crear según dice el japonés la gran obra de la humanidad decirla aquel gran concierto porque será era la primera vez que los artistas suban para vernos con esa distancia no dicen que la distancia más es buena la perspectivas bueno para para analizar quiénes somos ahora si tú te subiría a ese cohete sin duda Cloclo Payá hagan los desde aquí un llamamiento entonces la Fed es espectacular con pero no hay más que romper todos los la moda en la creación necesita romper todos los límites sin siempre tienes que eh

Voz 12 23:20 ponerte contra aparece no aceptó crear una situación un poco incómoda en ti mismo no para crear algo nuevo algo fresco y siempre tienes que estar pues el constante alimentado tus ojos noi viendo cosas nuevas si Poniente en situaciones difíciles de las que no estás cómodo no para de ahí Carlo bueno y de ahí sacar algo nuevo que que no has visto lo que no está acostumbrado ni tu vida dice que habían puesto la idea nueva y toda la forma nueva de ver a un chico la moda masculina o cualquiera estas cosas que llevamos

Voz 1995 23:49 para el público en general lo conoció a través de un programa de televisión maestros de la costura

Voz 8 23:55 Lorenzo el terrible Jorge Vázquez

Voz 3 24:02 mucho más visibilidad

Voz 1995 24:04 mucha gente que se conoce de esta desaprueba que te la experincia en la tele

Voz 12 24:08 pues la verdad es que súper positiva no yo desde los dieciséis años no veía la tele no tengo tele ni nada de eso no me siento nada cercano al mundo de la televisión pero como en ha pasado en mi vida ha sido otro

Voz 1995 24:20 adiós y la pones verdad hay todos los días

Voz 12 24:23 yo está como todas las cosas en la vida que me han pasado han sido trenes que yo he dicho voy a por ello voy a por ello voy a por ello voy a por ello y la tele pues ha sido otra de estas cosas que que al final sorprendentemente hace una experiencia que me ha dado me ha divertido muchísimo y me ha gustado y me ha hecho aprender muchísimo también no porque pero hay tres con un concierto poder no y con cierto e responsabilidad ahí es un trabajo muy serio muy duro y muchas horas Yves cómo funciona un equipo enorme para que todo es salga bien no y eso también me refleja mi propio equipo decidirá ahí todo ese es un ejemplo de de inspiración absoluto para mí luego hacer mi propia empresa prohíbe provida que que me costaba muchísimo porque soy muy joven y hizo el más joven de todo mi equipo fíjate que el jefe tenía que mandar sobre señoras que Mesón nada

Voz 1995 25:12 no hace falta que lo recuerde esto el toreo Soberón

Voz 12 25:15 quiere decir que eso fue lo que me buenista mi poder de poder tener estas rigidez y ser un poco estricto con con mi señora que bueno pues que podía ser mi madre perfectamente y que me han visto crecer y que me han reñido cuando ha hecho falta no

Voz 1995 25:30 Alejandro me gustaría presentarte a un hombre que sigue comprando su ropa en una tienda que se llama me cago en la moda que están

Voz 3 25:36 soy hayan cerrado días buscando no ingresar

Voz 12 25:42 es el único cliente serán los puertos de León y muy alejado una cosa que siempre me impacta con los diseñadores Si artista tras moda es que

Voz 27 25:55 no dan tanta importancia tanto trabajo pensando en que en otro personas embestir otro personas que relación llevas tú con tu propio armario presidirá tú eres una de esas que muchos han camiseta Turquía pero tú te gusta vestir yo yo soy yo

Voz 12 26:13 también una musa de mí mismo pienso en mí es lo que quiero es lo que desean porque yo exprime

Voz 1298 26:18 me ha tocado yo cuento a nuestros oyentes tran collar de ámbar espectacular con una camisa de Mello es eso querido Lorenzo Icon una camisa de seda color bueno pues Knut Salmon debe ser un rosa viejo digamos pantalón de el y de cava ley de flores unas unas sandalias algún tipo de Pardiñas él mismo en su obra a él se viste claro que el seguro que te pro

Voz 12 26:43 España es parte no tiene yo creo que la moda que experimentaron otra noi y muchas veces este primer experimento pues en casa conmigo y con mi chico pero desde luego que es el que más expide ahí el qué el que hace que todo eso que yo creo luego luego se lleva a raíz de ahí yo lo ve ahí se mueva ahí no nosotros da cuerpo modelo o claro yo experimento conmigo para pues para otro tipo de cliente

Voz 3 27:05 es más más fuerte Dean

Voz 1995 27:09 por fines aquello de tu cuerpo es tu templo de Mishima decir da igual cómo te vistas que está transmitiendo un mensaje el que quieras ya que irte poner una camiseta rota y un pantalón del año que su mensaje el que quiera no pasa nada pero éstas las sea también es una forma de protesta

Voz 1298 27:23 es que dice claro es que cuando dices la moda porque yo a mí no me interesa no la sigo si da igual cada mañana te pongas lo que te pongas estás diciendo que quien lo que quieres es lo primero que se percibe de nosotros es lo que llevas puesto antes de que te conozcan te den izquierda sonó jazz decidido si estás y además te viste siempre según eres tú sea si la moda de Beslán encontramos todos aunque no lo compremos está ahí nuestro mensaje

Voz 1995 27:49 si haces bien debe leíamos esta semana y lo comentábamos ayer por la noche que hemos conocido las últimas revelaciones de Paul Mccartney o sea yo creo que los artistas como tú te vas rodeados de cierta distancia pues eso está bien que sigas en tu cortijo Posadas don que hagas pocas entrevistas pues de esta entrevista no desvincula a claro Folman Ernie luego la leyenda que rodea al arte luego por fin a veces te acercas y nos preguntaban a Paul McCartney durante está GQ acaba de sacar un disco hace unas semanas qué bueno y qué hay de cierto en esas orgías que contaban los bytes de esta Paul McCartney no no nunca me interesó no quizás la leyenda o sea no hay quince hay que cultivar la AIE los artistas artistas dice separados el mundo dedicados a crear arte que los demás

Voz 3 28:30 pensemos que hay sobre una de que hacer

Voz 1995 28:33 Víctor distanciarse también lo tiene

Voz 1298 28:36 esa aureola que es distinto de que va por ahí provocando que de verdad que donde va organiza algo que yo no sé qué va a París de que viene en París puesto a punto no desfilar porque dice este tío es muy provocadores ni los movimiento gay saque en Rusia imagínate es el desfile mostró desfiles pronombre nombre contra hagas transparentes bueno pues acabó volviendo por el canto

Voz 8 28:58 lo que sí que tiene de verdad le digo a Putin

Voz 1995 29:04 sueño de los tuyos de vendía MS

Voz 12 29:06 la verdad es verdad que lo hecho seña de un hombre que Caja

Voz 1995 29:09 los con las manos bueno una cosa loca eh Jandro Palomo Spain un verdadero placer muchísimos atrás Erez miedo sigue tú sigues a tu no cambios ya la última ayer y que ya no más es puede después senderos de aquella mítica entrevista en Córdoba con miles de personas en frente gritándole es un verdadero placer gracias por acompañamos a este viaje gracias por acompañarnos con tu amigo y la pulsera vamos a poner una foto porque gente que está preguntando vamos a poner una foto de la famosa pulsera que le vendió a Alejandro Palomas pedido Londres hace ya algunos años a la carretera

Voz 12 29:51 pendientes más seguimos

Voz 28 30:00 mira claro claro

Voz 1298 30:22 hoy por hoy

Voz 32 32:07 a ella le ya hemos de un centro de estadísticas estamos haciendo unas encuestas eh

Voz 1995 32:13 emisora de radio escucha usted Arena

Voz 33 32:16 en Cadena SER muy bien por qué porque porque yo le pregunto que por qué no no no me me has de dar una respuesta señora lo pero yo tengo que rellenar la casilla

Voz 34 32:28 ya no hay respuesta de digo mente cuadriculada corazón

Voz 33 32:31 me viene a la OMS

Voz 34 32:34 bueno

Voz 33 32:34 el es porque te gusta no estamos

Voz 8 32:51 oye tú tienes alarme si una aquí y otra en mi casa de la playa estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento la alarma que tengo aquí el activó todas las noches mientras dormimos Illa de la playa la tengo para que no se nos meta nadie

Voz 1995 34:59 no sé homilía o con el que el cable del casco y el casi me caigo yo como Carmena ten cuidado con el cable la gastronomía vamos a hablar que veinticinco una hora menos eso si ya se da de comer poco pronto pero ya empieza a la hora del aperitivo la gastronomía española asimilable pero a veces nosotros mismos nos hacemos la cama hay recetas que por más que nos las expliquen no no los entran por un oído y no salen por otra el ejemplo fuera de Valencia que Valencia es una locura es el salmorejo aquí todo el mundo hace el salmorejo como le viene bien y eso se acaba Robin Food David de Jorge cómo estás muy buenos días

Voz 0477 35:43 buenos días qué pasa a Córdoba a Córdoba tope ahí

Voz 1995 35:52 es un poco poco rastrero típico tertulia de televisión rastrillee dice cielo bueno

Voz 3 35:59 esto es un poco a usted señor había muy bien aquí estamos en Cannes

Voz 0477 36:06 como siempre en la distancia los que al final dan sacan provecho sus viajes sus vosotros que con el AVE que tenéis la víspera en la ciudad que visita y siguió pues me tengo que hacerlo siempre héroes en la oscuridad pero bueno el programa Face

Voz 1995 36:18 bueno e si el doctor te da el alta

Voz 3 36:22 que que que es una gira de Dúo o Trío no no tiene que ser dos si te llega la libertad condicional tu viene aquí

Voz 1995 36:29 nosotros no somos como Paul McCartney y de otros en fin vale David es un tema muy polémico simbólico yo he mencionado para salmorejo ya y aquí la gente como que aprieta el culo la mesa la silla ha dicho

Voz 3 36:41 han desenfundar rifle cuidaba parar cuyo que que vas a hablar listo salmorejo visto de pacotilla mallorquín de Salma así que si alguno de ustedes en algún momento hablando de esto es encontrar oportuno quitarnos el micrófono puede hablar hay así que la pregunta es muy sencilla la verdad como se hace bien el salmorejo Hoshyar

Voz 0477 37:10 muy bien con un buen ingrediente Hong a ver yo creo que la diferencia con el gazpacho salmorejo es que lleva solamente una hortaliza que es el tomate no y que al final la textura es mucho más creemos aquel el gazpacho que te lo bebes porque lleva pues miga de pan oye una música como el tímpano

Voz 3 37:25 no como este error no está la música de fondo a ver si si totalmente voy a hacer otra vez la pregunta que abusó David de Jorge

Voz 0477 37:36 ah mira yo le pongo atención Elkin poco un kilo de tomate a decirle pongo no vale vale pues ya no se alcanza un nuevo como que Julen

Voz 3 37:46 cómo es que a ver a ver

Voz 0477 37:48 su patrimonio de la humanidad que hay que echarle haber pues el tomate miga de pan ajo vinagre de Jerez aceite de oliva sal lo que pasa que como en todo vampiro voy a Valencia ellos impedir sofrito

Voz 3 38:01 ella ha respirado aquí el público respiraban han sentido así con la que se ve bien nada bien no

Voz 0477 38:07 lo que pasa que a mi atención ahora todo va se va a poner nerviosa en la sala yo a mi me gusta ponerle un puntito de pimiento rojo crudo me gusta me gusta me gusta me gustan poquito

Voz 1995 38:15 el noventa y todavía hoy si me gusta

Voz 0477 38:18 cuando vas a poder sede sepan a ese pan cateto que tienen en Córdoba Ivo no porque al final la diferencia con es que

Voz 3 38:23 es más grueso está muy sabroso no no sé si voy a poder nadie de nadie de nadie que lo viendo yo estoy viva porque yo sólo estoy vivo con el aplauso como Concha Velasco

Voz 1995 38:39 eh han aplaudido un poquito por compromiso obligados porque ha habido ahí lo del pimiento no ha gustado mucho aquí

Voz 0477 38:46 de todas formas que sepáis que sepa es que lleven lo estudiado muy bien que lo del tomate osea uno en el salmorejo rojo es un invento de siglo XX osea que la gente piense que salmorejo ha llevado tomas de toda la vida porque fíjate en el año cincuenta y nueve Cela decía que el salmorejo es como un despacho que por no llevar no lleva pimientos ni tomate su saque celda en año cincuenta lo conoció blanco o lo que es un poco la mazmorra pues de toda la vida que es señoras Pacho como blanco no así que así que ojo ojo

Voz 1995 39:13 estáis estatales Bono hasta el de la primera yo creo que más o menos ha salido bien a la mucho

Voz 3 39:18 la voz por esta música siendo había verdad cerraría sida

Voz 1995 39:24 cómo hago el salmorejo

Voz 0477 39:27 como si a alguno cayó a vale vale más no

Voz 1995 39:32 mini pyme Mix

Voz 0477 39:36 cómo lo viven haber pues yo creo que sí vamos a Curro en en metro cogemos Lamu tenemos muy Fito estas cosas no vamos a andar con morteros se ha hecho siempre con el mortero pero queda mucho más finas y se hacen batidora eh vaso con batidora ahí lo tiene

Voz 5 39:50 osea clarinete sí sí ya está

Voz 0477 39:53 que que yo creo que es como lo hace todo el mundo ahora que me diga quién en Córdoba hace él es la eh salmorejo como con mortero o lo harán cuatro olores con mortero aquí cuatro románticos

Voz 3 40:02 contra romántico haberla levantado ya está listo hay simple el el público de vayamos tiene que haber un listón micrófono romántico a ver el poema romántico en el público por favor

Voz 1995 40:13 cómo te llamas eso Jesús un aplauso para Jesús ya de entrada imagino que haces el el el el cangrejo con escuadra cartabón un mortero cómo lo haces

Voz 3 40:26 ahora pasa es que yo soy de Sevilla estoy de Aquiles de estudiante

Voz 0477 40:30 sí era un infinita entra aire

Voz 3 40:35 como vengo de estudiante pero debe dinero extra

Voz 1995 40:38 lo hizo desde tu piso de estudiante todo va a darnos lecciones de cómo alimentar los mira el tomate Solís verdad no va a contar cómo se come bien aquí

Voz 7 40:53 a ver es esté vivo con mi pareja

Voz 3 40:57 como que estoy un poco más forzaba a comer sano yo por mí

Voz 1995 41:01 ah vale pues el amigo de Casa Tarradellas Jesús gracias vamos a otra vez a la tensión porque está el salmorejo tiene Swan mejor encima del salmorejo de Mallorca

Voz 3 41:22 no porque pone sí puede hacer la Mori Tower asista donde mayor

Voz 1995 41:31 puedo poner a parte de huevo duro aceite y jamón jamón

Voz 3 41:37 sobre el supuesto porque no claro que sí poner sobrasada

Voz 0477 41:42 se puede poner sobrasada se puede poner en tres cae bonito sí puede poner una buena huevas de pescado de esas que están tía ermitas cortada en rodajas medicina se pueden poner uvas se pueden poner un montón de Historia etc en Granada le ponen patata asada a ese tipo de cómo de gazpacho salmorejo le ponen patatas sí sí sí un poco de Anchois cortada me pasó puesto hombre un boquerón en vinagre o una anchoa en salazón a unas arde chiquititas au yo deseo una almeja de esta también buena o incluso mejillón un mejillón en escabeche que esta súper sabroso lo vas a poner encima de un salmorejo si el salmorejo es una cosa es un colchón universal y encima se pueden poner un montón de cosas siempre que no se traspase la barrera de la Guardia nombrada pero bueno

Voz 1995 42:22 me gusta mucho la expresión el salmorejo como colchón universal tirando más de un salmorejo

Voz 0477 42:29 es imagínese una cama de agua en vez de hago Tejo el colchón reina el salmorejo doble revienta ahí de repente explota toda la habitación salmorejo

Voz 1995 42:36 así es como el se ahí en el puente romano a quién corsé como El sueño cordobés nadie dormir en una cama de de salmorejo bueno el salmorejo no es cosa de broma desde hace más de diez años Un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba trata de obtener una crema homogéneo en dos mil dieciséis visitaron setecientos cincuenta locales que fíjate cómo acabaría este grupo de investigación

Voz 3 42:54 ahora claro razonar el salmorejo uso ya una cita no para obtener la receta con las proporciones definitivas

Voz 1995 43:02 de cada ingrediente y hemos buscado en en en Trip Advisor que algunas críticas que dicen por ejemplo venimos a Córdoba la cuna del salmorejo y en este lugar los han puesto el del Mercadona e ayer si estos que dicen en el Trip Advisor ayer nos contó nuestro queridísimo JJ Vaquero que ese vino con su mujer

Voz 3 43:21 yo vine muy usted le le vamos a dar un premio eh

Voz 1995 43:26 que va a llevar usted un ordenador de la Ser o algo por escuchar

Voz 3 43:30 las cogía el costo que vino con su mujer aprueba

Voz 1995 43:32 hijo no sé quién pidió espárragos Otro no sé qué entes trajeron fasto pequeñitas que la mujer hija pues que aprobaremos salmorejo de Aguirre ha sido aprobado diciendo bueno diferente no es bueno estaba comiendo las Alfa Romeo Cook quiere pusieron nada

Voz 9 43:52 al de los de Parras sin darse cuenta

Voz 1995 43:56 pobre mujer bueno ICO para acompañar el salmorejo se te ocurre algo que podamos tener a mano cercano y que sea dice Arrigo David sí

Voz 0477 44:02 por ejemplo los picos de esa tierra no me encanta romper los picos y añadirles encima de un salmorejo y luego las guarniciones he dicho antes a final cualquiera cualquier conserva de pescado que en este país tenemos unas conservas de pescado que son la bomba son una guarnición in son una guarnición increíble para un salmorejo siempre que esté bien fresco bien hecho bien bien bien compacto con una buena crema finales lo que le pongas encima que vas a triunfar

Voz 3 44:26 sí claro por si algunos

Voz 1995 44:28 es decir hace bien el salmorejo a ver aquí lo va levantar bueno alguien de ustedes que lo haga bien bien muy bien el caballero atraído verdad

Voz 1935 44:37 buenos días buenos días llegado tarde porque te está oyendo desde mi casa pero es que yo creía que iban a llegar las cola hasta hasta las columnas del templo romano bueno y que por eso he venido un poquito más tarde

Voz 1995 44:51 está hay gente esperando todo el que tenga una pregunta una pregunta muy rápida

Voz 1935 44:54 cero dos rapidísima yo veo encima salmorejo que se le echa unos trocito de jamón titulado mi pregunta he pecado echarle encima del salmorejo un jamón ibérico de bellota puro de la comarca de Los Pedroches

Voz 3 45:07 no al revés como ser si ha pecado no explica cómo es el pecado como Gemma este señor cómo se llama usted caballero Juan Emilio con Emilio Juan Emilio como hacerte encima unas lonchas de jamón ibérico de Los Pedroches al revés hay Caldas el obispo si lo fuera

Voz 1995 45:25 que fuera yo vamos lleva al infierno a en ningún problema la culpa mea culpa no sé de quién sea ya no perdona era Juan Emilio gracias David de Jorge un placer amigo muchas gracias a esta semana que viene Grabiel

Voz 5 45:45 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 26 50:11 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días