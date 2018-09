Hoy por Hoy (20/09/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 desde hoy a las once en Canarias

Voz 1018 00:19 acción el Partido Popular se limita por ahora a abrir un expediente a su concejala en el Ayuntamiento de Torrelodones en Madrid Ángel Viñas que chantaje hoy la alcaldesa Elena Biurrun de vecinos de Torrelodones para que no se presentase a las elecciones municipales del próximo año a cambio de no presentar una denuncia ante el Tribunal de Cuentas desde primero les ofrecemos aquí en la SER la grabación de una conversación entre ambos en la que el concejal del PP dice directamente que lo que pretenden es el sillón municipal Cabezas

Voz 0867 00:45 el PSOE es el concejal del Partido Popular reclama la silla de la alcaldesa

Voz 3 00:49 pero bueno lo que queremos es ha sido que estas buenas tardes si es esa que queremos de lugar de pelearme contigo paquete de moldes lo que no si ya me iba de

Voz 0867 00:57 eso es en otro momento de la conversación reconoce que no hay delito pero que busca un rédito electoral con este escrito que quiere llevar al Tribunal de Cuentas no pone en duda la honradez de la alcaldesa pero no piensa lo mismo de su propio partido seguro que los respectivos

Voz 3 01:18 tanto no no tengo nada en es el invente o yo defiendo

Voz 0867 01:24 pues yo creo que algo que los bien el concejal asegura que no hubo chantaje y el Partido Popular en Madrid L abierto ya expediente que puede acabar en dimisión según ha sabido la SER hay mucho malestar en el PP por el comportamiento de Ángel Viñas el PP asegura que el concejal actuó en cualquier caso a título

Voz 1018 01:40 sonaron necesarias tenemos también nuevos datos sobre otra noticia avanzado de esta redacción en torno a Universidad Rey Juan Carlos de Madrid tres meses después de que esta entidad denunciara el borrado masivo de unos cinco mil correos electrónicos no existe ninguna investigación en marcha ni judicial ni policial entorno a este hecho más aludido

Voz 0259 01:57 cinco mil cuatrocientos correos electrónicos de las cuentas del Instituto de Derecho Público fueron borrados pero no eliminados por lo que se pueden recuperar y comprobar si tienen información relevante sobre el escándalo del máster según ha podido saber la Cadena SER de fuentes de la Universidad tres meses llevan dos ordenadores de mesa en un despacho bajo llave esperando a quién a alguien que los inspeccione y lo registre ni la policía ni el Juzgado treinta y cuatro lo han hecho fuentes policiales lo admiten a esta redacción y lo justifican en que la investigación sigue abierta

Voz 1018 02:29 hora doce minutos entró en la polémica sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez de libro posterior firmado por el actual presidente del Gobierno y el economista Carlos Ocaña que según recoge hoy el diario El País copia párrafos literales incluida una errata de una conferencia del diplomático Manuel Cacho el líder de Podemos Pablo Iglesias pide explicaciones ante episodios que define como Q3 creo que es bastante cutre

Voz 1995 02:52 lo qué

Voz 4 02:53 que no responde a los estándares de calidad académica que haya párrafos citados párrafos incluidos sin citar adecuadamente y creo que bueno su presidente tendrá que dar explicaciones

Voz 1018 03:04 línea ahora con Asturias la Audiencia de Oviedo condena al histórico líder del sindicato minero de UGT José Ángel Fernández Villa tres años de cárcel y una sanción económica por apropiación de fondos del sindicato que dirigió durante más de treinta años Pablo Canga

Voz 1657 03:16 la Audiencia Provincial considera probado que el que fuera todopoderoso líder sindical de la minería asturiana destino para sus gastos personales el dinero del sindicato SOMA UGT cantidades que suman más de cuatrocientos treinta mil euros en parte destinadas a su propio bolsillo en metálico pero también mediante gastos que van desde un vehículo todoterreno a cigarros habanos o perfumes un proceder que encaja con las dos modo unidades de apropiación indebida por lo que se le impone la pena de tres años de cárcel multa de veinticuatro mil euros y la obligación de resarcir al sindicato con la totalidad de la cantidad sustraída la sentencia no es firme puede ser recurrida y queda a criterio del tribunal su ejecución la defensa de Villa sostenido durante la celebración del juicio que su delicado estado de salud deterioro neurológico aconsejaban la no celebración del proceso

Voz 1018 03:57 en Sevilla la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el miembro de la manada Ángel Boza por el robo con violencia de unas gafas en un centro comercial Mercedes Díaz

Voz 1541 04:04 la Fiscalía de Sevilla pide cuatro años de prisión para Ángel Boza por un supuesto delito de robo con violencia a este individuo condenado en primera instancia por violar en grupo a una mujer en los Sanfermines de dos mil dieciséis está en la cárcel desde hace mes y medio por haber robado dos gafas de sol en un centro comercial de Sevilla por golpear con su coche a un vigilante de seguridad que quiso detener su vehículo cuando salía del párking la Fiscalía también solicita que indemnice con doscientos treinta y dos euros al vigilante y que pague una multa de trescientos

Voz 1018 04:32 aquí en Madrid en la sede del Ministerio de Ciencia se han presentado más de trescientas mil firmas recogidas a través de Internet en una campaña lanzada por mujeres científicas para denunciar la penalización profesional que sufren por el hecho de ser madres María Manjavacas

Voz 5 04:45 tiene el fin de la discriminación por género en el ámbito científico empezaron su lucha con un tuit científica o madre y estos ha plasmado ya en miles de firmas casi trescientas mil que acaban de presentar aquí en el Ministerio de Ciencia tres jóvenes tres científicas tres madres una de ellas es María de la Fuente

Voz 6 05:00 es el indicamos que simplemente medidas reales para evitar que la maternidad penalizó las mujeres científicas eh

Voz 0259 05:06 no yo todavía profesional entre las medidas que plantean que se le

Voz 5 05:09 sustituye cuando están de baja maternal para que no queden parados los proyectos de investigación en los que están trabajando medidas que el están contando en estos momentos a la secretaria de Estado aquí en el Ministerio de Ciencia

Voz 0202 05:23 lluvia concluye Fernández Isabel Quintana no se lo cuenta a la SER el conseguidor de la trama Púnica ha señalado ante el juez al empresario José María Entrecanales presidente de Acciona como donante del Partido Popular llegó a contar detalles como que del partido le consideraban un rata la empresa asegura que las afirmaciones de Marjaliza son falsas y carentes de todo fundamento

Voz 0824 05:40 de trabajo advierte de que usará la vía del decreto ley para reformar el sistema de pensiones si no hay acuerdo en el seno de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ahora mismo bloqueada por las divisiones sobre la revalorización de las pensiones según el IPC

Voz 0202 05:52 Teddy Bautista se presenta a las elecciones de la Sociedad General de Autores el músico canario que dirigió en treinta y cuatro años esta entidad tiene que sentarse en el banquillo acusado de apropiación indebida el fiscal pide para él siete años de prisión

Voz 0824 06:04 ente de la Generalitat Quim Torra exige la dimisión del presidente del Poder Judicial tras salir a la luz correos de jueces críticos con el proceso soberanista que llegaron a comparar con el nazismo anuncia que pedirá Pedro Sánchez una actuación contundente defensa autoriza desde hoy el acceso público una parte importante de los archivos militares de la Guerra Civil

Voz 0202 06:22 franquismo son quinientas cajas con documentación un primer paso de un proceso que irá sacando a la luz documentos guardados en archivos militares Stoner que quedamos a disposición de momento esto es lo que dice

Voz 1995 06:33 el de menos tipos familiar mucha eso ya

Voz 1018 06:37 vale no no por comprarlo ahora hoy ex estuve el año pasado hay en Córdoba en la la Feria de mes de mayo pasado muy bien y la verdad es que tomamos pero bastante bastante

Voz 1995 06:46 claro que no es broma que yo Toyota verá cuando mañana llegue con el dumper Tireless que Antonio Marcos venga a hacer hasta mañana en la Cadena Ser

Voz 7 07:03 pura hoy

Voz 1995 07:05 Toni Garrido museos de arte de moda de fútbol tecnológicos militares y la nostalgia es que acaso la nostalgia no se merece un museo pues gran alguien ha pensado que sí ha recopilado en un museo online casi una treintena de sonidos en peligro de extinción sonidos en peligro de extinción dicen que ya hay muchas otras que están desapareciendo de nuestras vidas enseguida lo gana lo van a comprobar Sergio Castro muy buenos días

Voz 8 07:30 tal muy buenos días Acton en Córdoba así en general pues efectivamente son sonidos cotidianos con los que no hace demasiado tiempo convivimos a diario o casi que el paso del tiempo los ha ido arrinconando sería cómo capturar ahora es la voz de un profesor de la Rey Juan Carlos diciendo suspenso pues también estaría en peligro de extinción pero bueno lo cierto es que vamos a centrarnos en sonidos que si están en ese museo online yo lo que propongo Toni es que juguemos con nuestro público que hoy está en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía de Córdoba vamos a intentar hacernos paso

Voz 1995 07:59 entre el enorme público ven rodea b5 Dawson ir básicamente consiste en que alguno de ustedes se someta a una serie de pruebas que consiste en escuchar sonidos esta tarde identificaros no va a ser difícil viendo la edad que tenemos no va a ser difícil que lo hagan Emir a Jesús el que vive en el piso de estudiantes Eva Justo a la Jesús verás hay Jesús coge el micrófono optado calco esto es así la vida dura toca Jesús cuántos años tienes veintiuno veintiuno jun Sergio tiene veintiuno años tú crees que va a reconocer

Voz 8 08:31 algunos igual otros les cuesta un poco más pero vamos a jugar salgamos duelo quitamos no

Voz 1995 08:35 música silencio a ver si es capaz de identificar este sonido Jesús

Voz 9 08:42 y y de un teléfono no

Voz 10 08:46 tienen ideas

Voz 1995 08:49 no Jesús que es es una caja registradora de de toda la vida una que dejan al siguiente sonido

Voz 11 09:02 tú un

Voz 12 09:05 están desapareciendo de nuestra vida aquí corresponde está Jesús

Voz 10 09:09 no es una tragaperras tras antigua de las tropas

Voz 1995 09:12 no vine no la de mi gestión no te dejan volver a casa hoy

Voz 8 09:18 lleno de todo en Jesús con un comecocos son el videojuegos de los comecocos de toda la vida el pack menos paso quiero Martín Valdés

Voz 1995 09:25 vale vale siguiente es el sonido dominicano correcto que sí es verdad que ya no utilizamos el mio gol si sexy por cuando apoyaban sonido es como una fritura en realidad la buenísima aquí en Córdoba por el método bueno siguiente sonido tu parcela llamada Moby Dick en el reabierto

Voz 1018 09:57 amada de voz

Voz 1995 10:00 verdad otra vez

Voz 10 10:04 sí lo hemos visto en la misma película

Voz 1995 10:08 esos ese sonido no abrazo que es estos son realidades Mc antiguo ordenador Mac mal el sigue que soy de Windows

Voz 1 10:22 sí

Voz 13 10:23 la actriz

Voz 1995 10:26 eh venga uno más

Voz 14 10:31 esto es una máquina

Voz 1995 10:33 debían una final va a remontar Jesús venga uno más

Voz 1 10:39 esto es lo fácil

Voz 2 10:43 al parecer un fine del sonido de la

Voz 1995 10:48 de la Vega ha visto Cinema pensado porque si te parece permanece en cierto modo sí mismo momento de silencio vamos a escuchar otra vez

Voz 2 10:59 Cristo es el siete hoy voy donde eso es

Voz 1995 11:06 define bien si no estaban lo siguiente

Voz 15 11:13 sí

Voz 16 11:14 eh mira este este este tienes

Voz 1995 11:18 David darlo por narices el revés de la película venga el último es un videojuego lógicamente tendremos que videojuegos este de la especie de ahí vamos a regalar a un señor un ordenador de La Ser pero se lo vamos a dar finalmente a Jesús ha remontado Jesús Fernández como malamente hijo pero luego te has leído arriba Jesús un aplauso para él uno de los protagonistas de redactor muchísimas gracias nos fijan unas preguntas que formular los antes de irnos no se vaya

Voz 17 12:09 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 17:08 antes de despedirnos os haremos las preguntas que nos deja el día más tres regalados tesis plagiados notas modificadas una trama de abogados italianos colegiados irregularmente alguien puede garantizar a esta ahora que la cafetería de la Universidad Rey Juan Carlos no pone garrafón

Voz 1 17:25 sí

Voz 1995 17:26 del gusto gusta la universidad a nuestro país que uno de cada diez alumnos en su primer año de carrera tenga pensamientos aunque sea suicidas no es una prueba de interés por el y conocimiento que durante varios meses el Gobierno vasco ubicara en un folleto turístico a Euskadi en Cuenca y que nadie se diera cuenta lo demostraría definitivamente que los vascos nacen donde quieren en qué pensaba en tres mil comensales del PP de Alicante tres ni cuando se marcharon sin pagar de un restaurante que la arroces como la sanidad gratuita y universal que Españas esté quedando sin profesores de matemáticas resta expectativas multiplica los problemas suma inconvenientes o divide las posibilidades de una buena formación en la noticia piden cárcel por estafar a un amigo con un Picasso que es más falso el Picasso o el amigo y por último si el salmorejo cordobeses a muchísima distancia del perro el mejor amigo del hombre eso nos convierte a nosotros en amigos de los cordobeses para siempre esta última pregunta la hicimos igual con el vino hace una semana he aquí funciona igual osea vamos cambiando vale producto y nos vamos adaptando gracias ha sido un placer gracias a Isabel y a toda la gente de Radio Córdoba un verdadero placer empieza el Congreso el conocimiento de la sabiduría hizo alarde el desorden del mundo gracias Emilio Arellano gracias a Rebolledo las a todos ustedes por su paciente y estar aquí esta mañana los que están en casa ya que hoy nos va a los que hoy nos acompañan desde esta Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía muchísimas gracias a todos ustedes un verdadero placer los buenos mañana no a qué era lo de Pepa seis quedar aquí es volver a mis orígenes Val Ibeas los vecinos del barrio de nueve donde no serían aquí aquí se lo dejo eh no sería ahora eso nos vamos