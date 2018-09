Hoy por Hoy (21/09/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias no qué tal estaban muy buenos días estamos en puertas del último fin de semana del verano el domingo entre el otoño y hoy el Consejo de Ministros clausura la estación estudiando la reforma constitucional para delimitar el aforamiento de los políticos sobre la Constitución del setenta y ocho is sobre la necesito dad o no de actualizarla ir reformar la de forma profunda tres sonidos esta mañana el primero un sonido conjunto de Felipe González y José María Aznar anoche en un encuentro inédito organizado por la serie El País uno partidario de la reforma otro retirar

Voz 1 00:59 gente que yo creo en la vigencia activa como elemento de futuro de la Constitución española y los problemas políticos que tenemos no lo tenemos por defectos constitucionales los tenemos por defectos acción política que este está

Voz 2 01:12 es que no tengo ningún temor al contrario tengo deseo al que se enfrente ese debate reformista desde lo menor aforamiento no aforamiento hasta lo mayor timo ningún temor a que sea reversible

Voz 1727 01:27 el segundo sonido la propuesta del lehendakari Iñigo Urkullu de caminar hacia una España confederal

Voz 0804 01:32 Europa funciona como un modelo de democracia plurinacional que Euskadi también organiza internamente en base a un modelo que asume su propia diversidad y pluralidad este modelo funciona por qué no aplicar el Estado hablemos de una democracia plurinacional

Voz 1727 01:49 el tercer sonido no mira al futuro sino al pasado escuchen a Begoña García diputada autonómica del PP en la Asamblea de Madrid para criticar la memoria histórica utilizó este argumento

Voz 3 02:00 claro que se le ocurre en materia de seguridad es dividir y enfrentar a los españoles

Voz 1727 03:17 es veintiuno de septiembre en la prensa británica hace una interpretación muy cruda muy dura del paso de su primera ministra por la cumbre de Salzburgo todos los titulares hablan de fracaso o de humillación

Voz 0858 03:30 Theresa May viajaba allí para convencer a los otros veintisiete líderes de la Unión de las virtudes de su plan para el Brexit pero el han dicho que no que vuelva con otro el más explícito ha sido el francés Macron

Voz 3 03:40 el nombre oposición me pasa aceptable

Voz 0858 03:44 qué le ha dicho directamente que sus planteamientos para evitar una frontera física en Irlanda son inaceptables

Voz 1727 03:49 aquí en España el Tribunal Supremo ha dejado claro que cualquier tocamientos no consentido es delito de abuso sexual parece obvio pero hasta ahora había jueces que en sus sentencias lo consideraban simplemente una coacción con una pena más leve Lucía Avilés de la Asociación de Mujeres juezas explicaba el alcance de esta decisión en la venta

Voz 0375 04:08 la empresa contra la libertad sexual de la víctima de quién lo sufre de tal manera que hablará de abuso sexual con independencia de este tocamientos de la gravedad de este tocamientos la gravedad incidirá sobre la graduación de la pena árabe pero no en la calificación de la conducta

Voz 1727 04:25 quien página económica Caixa Bank ha anunciado que sale del accionariado de Repsol después de veintidós años

Voz 0858 04:30 la entidad catalana ha anunciado que ven el nueve coma treinta y seis por ciento que tiene de la petrolera Caixabank aprovechar que Repsol cotiza en máximos de cuatro años iba a ingresar unos dos mil quinientos millones de euros

Voz 1727 04:44 el Museo Guggenheim de Bilbao inaugura hoy la exposición de Bangkok a Picasso el legado Tannhäuser un repaso de cien años al impresionismo y las vanguardias que llegan desde el Museo hermano de Nueva York bien deportes el Sevilla goleó

Voz 5 04:59 esta noche su regreso a la Europa League Betis

Voz 1727 05:02 el Villarreal no pasaron del empate Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 05:05 buenos días Pepa sigue el idilio del Sevilla con su competición cinco uno al Standard de Lieja para arrancar la fase de grupos doblete de Banega hay Benger otro del Mudo Vázquez lideran su grupo en el que también vencía cero uno el Krasnodar Quique Setién debutaba en Atenas entrenado como entrenador en Europa con un empate a cero ante Olympiacos debutó también en la portería de Joel Robles lidera el grupo el Milán con su victoria cero uno en campo del Tudelano y empate a dos del Villarreal en su estadio con el Rangers goles del Villarreal Moreno líder al Rapid de Viena que se impuso dos cero al Spartak de Moscú

el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días tiempo veraniego no sólo hoy viernes también durante el fin de semana ahora con ambientó Un poco frescos están formando algunas nieblas en llanos del interior pero en la que despunte el sol se disipan la temperatura subirá rápidamente esta tarde nos acercaremos a los treinta grados en todo el país superando los con facilidad en el interior sólo esperamos algunas nubes al norte de Galicia en Asturias con lluvias débiles también ratos de sol y el fin de semana mucho más sólo en todo el país temperaturas más altas la tarde del domingo ya en otoño tendremos máximas en el interior de la península de treinta y cuatro a treinta y ocho grados

Voz 5 06:06 la península de treinta y cuatro a treinta y ocho grados

Voz 1727 06:42 las cosas para quién escuchábamos de fondo para la primera ministra británica Theresa May mucho mejor pintan para quién canta para Rosalía que ha conseguido cinco nominaciones a los Grammys latinos son dos mujeres de las que vamos a hablar a lo largo de la mañana en Hoy por hoy Danny De la Fuente buenos días Pepa

Voz 0456 07:02 antes de despedir nuestra tertulia en la que hoy participan Isabel Benjumea Jesús Maraña hay Pablo Simón vamos a hablar con Vinton profesor de Ciencia Política de la Autónoma de Barcelona sobre las negociaciones en torno al Brexit el mes que tiene Theresa May para llegar a un acuerdo si llega ya puede ponerse las pilas Juve Word le instan desde algún medio británico esta mañana Juve Ward beats les faltaba por añadir

Voz 1275 07:26 Alfonso Armada Nos lo amplía esta mañana

Voz 0456 07:28 ahora si son muy duros esto antes de despedir la tertulia y antes de despedir el programa en torno al mediodía con el exitoso productor musical con Javier Limón vamos a repasar las nominaciones a los Grammy hacemos un pronóstico

Voz 0456 07:53 Duke catalana y medio andaluza es también nuestra entrevistada de las nueve de las ocho en Canarias vamos a hablar con Inés Arrimadas

Voz 0858 11:15 España está a punto de celebrar los cuarenta años de la Constitución una etapa en general de prosperidad durante la que el país ha estado gobernado más de la mitad del tiempo por dos personas La Ser y el país sentaron ayer frente a frente a Felipe González y a José María Aznar que entre los dos suman veintidós años de experiencia de gobierno una cita que llegan en medio de en medio de cierta sensación de fin de ciclo con recurrentes llamamientos a renovar la Constitución un asunto sobre el que ayer se pronunciaron los dos presidentes Rafael

Voz 1772 11:44 los sean buenos días y sobre el que mantienen diferentes posiciones mientras que González aboga por reformar la de cabo a rabo palabras textuales Aznar se ha mostrado mucho más cauto

Voz 2 11:52 cinco deseó frente ese debate reformista desde lo menor aforamiento no aforamientos desea

Voz 0456 12:01 los suelos propuestos que escucho

Voz 14 12:03 por más las únicas propuestas son propuestas absoluta

Voz 0456 12:06 entre rupturistas donde más coincidencia vida

Voz 1772 12:08 entre los ex presidentes ha sido a la hora de hablar de Catalunya

Voz 0456 12:11 pero los juego de que todos los transacción

Voz 15 12:14 en este tienen que ganar porque el fuente no eso no se negocia se impone

Voz 0456 12:17 eso juegos

Voz 2 12:19 tan de verdad con su actitud y lo podía desarrollar más cerca de perder autonomía que de ganar independencia

Voz 1772 12:29 sobre el nuevo panorama político en España el ex presidente socialista ha dicho que el debate está a ras de suelo algo que también ha compartido Aznar ha sido un debate sosegado en algunos puntos hasta cómplice con bromas incluidas

Voz 0858 12:40 sobre la estancia de cada uno en La Moncloa precisamente hoy el Consejo de Ministros va a estudiar la última propuesta de reforma de la Constitución es la que lanzó el presidente del Gobierno el lunes para acabar con los aforamientos políticos en causas que no tengan que ver con el desempeño de su cargo público veremos finalmente el consenso que genera esta idea porque los grandes partidos sí que están de acuerdo en hacerlo pero discrepan en el alcance también en los tiempos donde la guerra sí que está servida es en la tramitación de los Presupuestos ayer la maniobra del PSOE para evitar el bloqueo salió airosa su primer trámite en el Congreso pero PP y Ciudadanos han hecho frente común en este asunto piensan obstaculizar lo dicen todo lo que puedan porque lo consideran un movimiento autoritario Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 13:22 buenos días la Comisión de Justicia ha admitido a trámite la polémica enmienda del Gobierno para evitar el veto del Senado a los Presupuestos ahí tienen mayoría el PSOE y Esquerra aunque inmediatamente después PP Ciudadanos han recurrido esa decisión para que se pronuncie la Mesa del Congreso donde son ellos quienes tienen mayoría el gobierno dice que ese recurso no tiene viso alguno de prosperar por los precedentes unos y otros se acusan de fraude Dolors Monserrat PP Isabel Rodríguez PSOE

Voz 3 13:45 dónde estamos en tics totalitarios estamos en un inicio de Venezuela estamos en un inicio de Venezuela nuestro Parlamento español y esto jamás lo vamos a permitir el Partido Popular

Voz 16 13:56 lo que están haciendo PP y Ciudadanos es bloquear a una mayoría de la Cámara que ya se ha pronunciado en el contenido de esta enmienda y quieren buscar el cobijo reglamentario e insisto creo que no lo van a encontrar

Voz 0393 14:08 de que prospere depende la aprobación de los Presupuestos Generales que Pedro Sánchez quiere presentar en noviembre y aprobar en febrero

Voz 0858 14:14 el PP de Madrid reúne hoy a su dirección tras la publicación por La Ser de los audios de un concejal suyo en Torrelodones extorsionando a la actual alcaldesa para que su partido formado por independientes no se vuelva a presentar a las elecciones lo hace en medio de un clima enrarecido porque un sector del PP no comparte la gestión que está está haciendo de este escándalo que está haciendo la gestora que recordamos dirige el partido tras la dimisión de Cristina Cifuentes Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 14:40 desde así de hecho el presidente del PP de Madrid está prácticamente desaparecido desde que en mayo asumió este cargo Pío García Escudero sólo ha comparecido una vez ante los medios y tampoco lo hará hoy a pesar de la gravedad de las grabaciones en las que aparece su concejal de lo que dice este edil de su partido en las últimas grabaciones

Voz 0456 14:55 más que hemos tenido acceso como nosotros cinco adversarios

Voz 17 15:00 en mi partido tuvo enemigos lo tengo tengo mis hijos de puta

Voz 18 15:03 tal dos consta presión yo nos consta mucho

Voz 3 15:07 con los hijos de puta

Voz 1275 15:11 los hijos de puta que crecen como champiñones dice el concejal Ángel Viñas de los suyos que anoche a última hora siguen sin dar con él en el PP de Madrid sin aportar una prueba acusan abiertamente a la alcaldesa de Torrelodones de haber grabada esa conversación ella lo ha negado en aquí en la Ser pero nunca está bien dentro del PP que cuestionan esa estrategia la de acusar sin pruebas hoy comité de dirección ya estaba previsto no estará el presidente de la comunidad Ángel Garrido no descartan adelantar el comité de garantías para acelerar la salida de viñas que ahora mismo sigue siendo concejal

Voz 0858 15:37 este escándalo se suma a los que arrastra del pasado como la trama Púnica la declaración judicial del principal empresario imputado en esta causa la declaración de David Marjaliza es una auténtica radiografía de cómo funcionaba la maquinaria de supuesta financiación irregular en el PP madrileño una financiación muy lucrativa por cierto porque Marjaliza ha confesado que consiguió hasta doce millones de euros en donativos en B para el partido Miguel Ángel Campos

Voz 1552 16:02 el conseguidor Marjaliza dice que ha recuperado numerosa documentación que acredita parte de las comisiones pagadas a Granados y a su entorno a cambio de obra pública ante la sorpresa de la fiscal y el juez Marjaliza admite que ha pagado a Granados mordidas por encima de los doce millones de euros

Voz 19 16:23 unos prosigue

Voz 1552 16:38 los Marjaliza también se incrimina en el pago de comisiones al Partido Popular y afirma que este partido incluso consideraba actos de campaña las cabalgatas de los Reyes Magos que pagó entre dos mil tres y dos mil ocho en Valdemoro Marjaliza revela además que incluso Esperanza Aguirre se benefició de una fiesta privada pagada por dos empresarios imputados en la Púnica

Voz 5 17:01 hoy por hoy

Voz 0858 17:08 es el sóleo de anoche en las calles del centro de Barcelona unas quince mil personas según la Guardia Urbana se volvieron a concentrar en las inmediaciones de la Conselleria de economía es el lugar donde hace un año las entidades independentistas se movilizaron para protestar contra los registros que la Guardia Civil están haciendo en vísperas del uno de octubre un acto que está recordarán en el origen de la causa contra los Jordi por presunta rebelión ayer su excarcelación era la demanda más coreada en esa manifestación Radio Barcelona Frederic Vincent bon día bon día

Voz 1657 17:39 en con presencia presiden Torra allí en la que se leyeron cartas de los Jordi es la presidenta actual de la Asamblea Nacional Catalana insistía Kenia ayer ni el año pasado no hubo violencia es lo que estábamos esperando las declaraciones ahora día cada semana

Voz 20 17:57 no nunca ciudadana está Karin tanta construye un Roland la violencia

Voz 1657 18:02 ahora sí escuchábamos sigue diciendo hace un año del día que empezó la provocación del Estado textualmente para intentar construir un relato de violencia mientras el presidente

Voz 5 18:10 León y me refería al chat interno en el que algunos

Voz 1657 18:13 jueces comparaban al independentismo con los nazis

Voz 20 18:15 el CAM cara crearían la etapa en su diseño

Voz 1657 18:21 a alguien todavía cree en la independencia judicial a alguien cree que habrá un juicio justo lo que preguntaba a los concentrados Marcel barrió muchas gracias

Voz 0858 18:28 Freddy ni sobre el capítulo de los plagios Pablo Iglesias ha referido a la copia de párrafos enteros sin citar en el libro de Pedro Sánchez el líder de Podemos le parece directamente cutre

Voz 21 18:39 creo que es bastante cutre creo que que no responde a los estándares de calidad académica que haya párrafos citados párrafos incluidos sin citar adecuadamente y creo que bueno su presidente tendrá que dar explicaciones efectivamente no le ha quedado más remedio que Vargas

Voz 1100 18:54 ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición de libro y a partir de ahí pues si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado comparecerá pero también advierte de la oposición hacer oposición no hace ruido Si están empeñados en no hacer en hacer ruido perfecto el Gobierno de España lo que va a hacer es gobernar

Voz 0858 19:12 palabras de del presidente del Gobierno es de Salzburgo en Austria donde ha participado en la cumbre informal de líderes de la Unión un encuentro bronco tanto en las discusiones con sobre inmigración como en las conversaciones del Brexit ayer de hecho la primera ministra británica Theresa May abandonó la cumbre con un sonoro fracaso el resto de esos le dijeron que sus planes para evitar una frontera física en la isla de Irlanda son directamente inaceptables le exigen que presente un plan realista en el plazo de un mes enviada especial Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 19:42 buenos días nos la ruptura pero sí una advertencia dura al Reino Unido

Voz 5 19:46 el uno de julio

Voz 0738 19:49 Pedimos que aunque hay elementos positivos en la propuesta el Chequers su marco económico no funciona sencillamente porque rompe el mercado único ha dicho Donald Tusk mientras Macron pedía a directamente un nuevo documento para octubre de dos mil Un estamos ante la hora de la verdad y no podemos seguir esperando deseo para octubre una negociación basada en nuevas propuestas británicas que resuelvan el tema dice Macron mientras May anuncia así un nuevo documento Otero

Voz 6 20:20 ex muy de en dos es su

Voz 0738 20:23 no aceptaremos nada contra los intereses británicos ha dicho rechazando a su vez la propuesta que la Comisión tiene ya sobre la misa aunque de esta cita en Salzburgo May sale debilitada por el golpe de efecto de este cierre de filas a veintisiete cuando algunos hablaban de darle margen hasta noviembre algo que ahora queda supeditado a que envíe esta nueva propuesta

Voz 6 20:46 está

Voz 0858 20:47 ni la OCDE ha alertado sobre las consecuencias de las decisiones irresponsables o fruto del capricho político el club de los países desarrollados asegura que ellas están notando en el crecimiento económico mundial los efectos de la guerra comercial que ha desatado Donald Trump corresponsal en París Carmen

Voz 1727 21:03 la la OCDE estima que por esa razón

Voz 0390 21:05 los países y regiones con más peso del planeta se desacelera a tendrán que revisar a la baja sus objetivos de crecimiento la mayor ralentización se produce en el comercio mundial que en el primer semestre del dos mil dieciocho creció el tres por ciento frente al cinco por ciento el mismo periodo del año pasado el incremento de las tensiones y la incertidumbre hacer la de la política comercial es uno de los mayores riesgos para la economía mundial para sus inversiones la creación de empleo y las condiciones de vida de la población advierten los economistas la organización de países más industrializados avisa también de que una década después de la crisis financiera la situación sigue siendo vulnerable y muy incierta en Europa ante la posibilidad de un Brexit sin acuerdo y la delicada situación de los bancos italianos que puede emerger tensiones en la zona euro

Voz 3 22:00 se lo contamos

Voz 0858 22:01 once de Daniele De la Fuente al dos mil dieciocho el quedan poco más de tres meses y antes de que termine este año el Gobierno quiere tener aprobado ya un plan nacional contra el Alzheimer que es la principal causa de discapacidad entre las personas mayores en España las familias de los afectados piden a Suez que ese plan incluya una ayuda específica para las cuidadoras una vez que haya muerto la persona a la que estaban atendiendo Laura Marcos

Voz 1276 22:24 pues sí el borrador de este plan lleva casi un año listo a la espera de las últimas pinceladas que se van a presentar a las comunidades autónomas en menos de tres meses en un país con al menos setecientos mil cuidadores los mismos que enfermos diagnosticados los familiares han propuesto que se incluya esta medida

Voz 22 22:40 el cuidador familiar en el proceso siento que también objeto de atención específica que deberá extenderse en procesos posteriores al fallecimiento de la persona diagnosticada es decir en el proceso de duelo

Voz 1276 22:53 es Rosa abres Canet de la Confederación Española de Alzheimer que pide un apoyo tanto psicológico como económico para las cuidadoras en su mayoría mujeres de más de cincuenta años que tienen que dejar su trabajo para dedicarse a tiempo completo a su familiar enfermo también le han trasladado al Gobierno su propuesta para que estas personas sigan cotizando a la Seguridad Social mientras cuidan dotar de una partida presupuestaria de este plan es clave ahora mismo porque para dos mil cincuenta casi dos millones de personas padecerán Alzheimer en España

Voz 0858 23:20 gracias Laura y un templo de la pintura clásica en España ese es el Prado y el mayor museo de nuestro país se abrirá también a la fotografía con motivo de su vida ante notario hoy se inaugura una exposición de Doce fotógrafos que representan a través del ojo de su cámara algunas de las grandes obras maestras que alberga el Prado entre sus muros Raquel García ya las avistado

Voz 23 23:44 Doce miradas tres generaciones y una fuente inagotable de inspiración creadores con distintos lenguajes que utilizan la arquitectura el retrato el paisaje para reinterpretar su visión del Prado fue

Voz 3 23:54 la Sala interpretación de pintura dos cabelleras bleus el digital analógica sentido de plano trato diferente cuando los dividía

Voz 23 24:12 un trabajo complejísimo nos contaba el premio Nacional García Alix que fragmento el Descendimiento de la Cruz de Van der Weidmann para crear un nuevo retrato en el San Hermenegildo de Herrera el mozos inspiró la también Premio Nacional Isabel Muñoz en su personal diálogo con el Prado ha vuelto a meterse en el agua

Voz 24 24:28 el fijan poco si éxtasis que yo estoy segura que ellos sentía no sólo los autores también

Voz 7 24:39 las completan

Voz 23 24:41 de otros el recorrido los bodegones de Pilar Pequeño el uso del espacio que hacen José Manuel Ballester y Aitor Ortiz o el deterioro del paso del tiempo que nos evoca Joan Fontcuberta

Voz 0858 24:58 son ahora mismo las seis y veinticinco las cinco y veinticinco en Canarias

Voz 8 25:03 de postes

Voz 7 25:06 en Hoy por hoy

Voz 0858 25:10 la primera jornada de la Europa League se cierra con goleada del Sevilla pero empates del Betis Villarreal Sampe

Voz 1161 25:15 lo mejor desde luego lo visto en el Sánchez Pizjuán golpe de autoridad del Sevilla cinco uno al Standard de Lieja dobletes de Banega y otro gol del Mudo Vázquez nueva lesión luxación de hombro de Amadou Machín no da crédito a tanta lesión

Voz 25 25:26 lo peor que nos podía pasar era otra lesión además de este tipo no entiende bueno ni yo ni nadie no sobran entren habrá habido ningún equipo B que llevando estos partidos tenga cuatro lesiones por fracturas sus exacciones tenemos que reinventar no seguramente lo haremos de alguna forma estamos perdiendo mucho de nuestro potencial y esperemos que no lo podremos aunque ella ya sabéis que sí que lo hemos estado arrastrando durante estos partidos

Voz 1161 25:51 líder del grupo el Sevilla con su goleada con los mismos puntos que el Krasnodar que se impuso cero uno en la segunda jornada el Sevilla visitará al Krasnodar ruso hoy debuta el Betis en Europa esta temporada con empate a cero en Atenas ante Olympiacos fueron superiores a los de Quique Setién que también debutaba como entrenador en parte de europeo y lo mismo que Joel Robles el portero bético reconocía que terminaron poco satisfechos con el empate

Voz 26 26:09 no vamos un poquillo fastidiados porque creemos que podíamos haber sacado un poquito más claro contento creo que hemos hecho bien las cosas tenemos que ser conscientes que jugamos fuera de casa que al primer partido de la competición europea preparada ya para el domingo en el otro

Voz 1161 26:21 partido del grupo victoria del Milán en casa del dudarán cero uno el ex líder de grupo en la segunda jornada el Betis recibirá al Lance empate también del Villarreal pero en el estadio la cerámica dos dos con el Rangers de Steven Gerrard goles de Makaay Gerard Moreno Javi Calleja se lamentaba de que sus jugadores habían merecido algo más

Voz 27 26:36 hemos empezado muy bien el hemos encargado rápido hemos tenido que hacer una parte de las ocasiones más claras

Voz 28 26:41 pero durante los minutos anteriores durante la primera parte de la segunda creo que tenemos que ver

Voz 27 26:48 al partido a mira a exceso de confianza tres realizarán una película durante los encuentros en casa un punto que sabe a poco

Voz 1161 26:56 en el grupo el Rapid de Viena que se imponía dos cero hora de Moscú en la segunda jornada el Villarreal visitará al Spartak en Moscú y ecos de la Champions por sanción UEFA Cristiano Ronaldo por su expulsión en Valencia se conocerá el próximo jueves veintisiete Se barajan entre uno y tres partidos sea cual sea Se espera recurso de la Juventus cerrada la primera semana europea en casa la noche arranca la jornada cinco en primera división con el Huesca Real Sociedad desde las nueve de la noche bajas locales de Jovanovic y Brassens It's en la Real cumple cien partidos no van a estar Llorente Jan Oblak Merkel Lance Sandro por lesión va a arbitrar el colegiado gallego Iglesias Villanueva en baloncesto arranca oficialmente la temporada con la Supercopa esta edición en Santiago hoy las semifinales el Barça post Juan Carlos Navarro se mide en la primera con Baskonia desde las siete de la tarde a las nueve de la noche Obradoiro

Voz 1727 27:38 jugará contra el Real Madrid pues Doncic ayer repito

Voz 1161 27:40 torea de estudiantes en la ida de la previa de la Champions iba sesenta y dos setenta y cuatro ante el Norrkoping mañana la vuelta en Torrejón y también mañana la selección española debuta en el Mundial Femenino que se disputa en Tenerife

Voz 1727 27:50 desde las nueve de la noche primer rival la selección de Japón

Voz 1727 30:00 las seis y media en las cinco y media en Canarias bueno el Consejo de Ministros dará hoy el primer paso para limitar los aforamientos de los cargos públicos una iniciativa que obligará a reformar la Constitución siempre que Pedro Sánchez consiga el respaldo de tres quintas partes del Congreso y del Senado Podemos no lo apoyará sino se incluya al Rey y Ciudadanos también critica esta medida porque la considera insuficiente por otros motivos Pablo Iglesias Albert Rivera

Voz 3 30:35 creo que es impresentable es decir que tienen que acabar los aforamientos excluir de esos aforamientos en este caso al jefe del Estado ojo para actos no refrendados por ministros y esperamos que el Gobierno lo reconsidere sino no podrá contar con nuestro apoyo

Voz 33 30:49 los aforamientos siguen seguirán vigentes para los casos de corrupción para la prevaricación y el cohecho financiación ilegal y la pregunta el señor Sánchez para que se piense usted que los españoles creemos suprime los Soprano

Voz 1727 31:01 pie el Ministerio de Defensa expedientado a cinco militares en la reserva que ensalzaron a Franco en un manifiesto

Voz 0858 31:07 todo un texto en el que además justificaban el golpe de Estado del XXXVI y aludían al actual desmoronamiento decían de la nación española desde Nueva York el ministro de Exteriores se acaba de referir al fracaso de la cumbre de la Unión Europea en relación al Brexit los socios le han dicho los británicos que no aceptan su plan y queman en otro Josep Borrell a pesar de esto dice que está seguro de que al final habrá acuerdo porque según asegura sería demasiado dañino para ambas partes

Voz 34 31:33 eh

Voz 0858 31:36 aquí en España Izquierda Unida Le pide a la presidenta del Congreso que desbloquee los trabajos para derogar la ley mordaza que según este partido lleva siete meses paralizados en el Congreso Mar Ruiz

Voz 1276 31:46 Izquierda Unida denuncia que desde el veintisiete de febrero fecha en la que se cerró el plazo de enmiendas ni siquiera se ha convocado la ponencia parlamentaria para avanzar en la reforma ya advierte de que como nos empieza a trabajar con urgencia la polémica ley del PP no podrá drogarse ya en esta legislatura Ricardo Sixto diputado de la coalición

Voz 3 32:03 dónde está el interés la voluntad en que la reforma de la ley mordaza no avance en esta Cámara reivindicación ciudadana y política apoyada por todos los grupos parlamentarios excepto por el Partido Popular esto es inadmisible a pesar de los compromisos del presidente del Gobierno en la emoción

Voz 1276 32:19 censura Izquierda Unida ha enviado sendos recursos de amparo a la presidenta del Congreso ya la comisión de Interior irrita

Voz 1727 32:24 cuerda que mientras pasa el tiempo las multas por la

Voz 1276 32:27 aplicación de esta ley siguen llegando a los ciudadanos

Voz 0858 32:31 en DGT Teresa Serrano buenos días buenos días

Voz 6 32:33 hasta ahora madre problemas de entrada a la capital por un accidente la hacen con Alcorcón que ocupa el carril izquierdo y crea ya tres kilómetros de tráfico muy congestionado además a Ciudad Real otra colisión mantiene cerrado el carril izquierdo de la A cuatro en consolación en sentido Madrid en Alicante una salida de vía afecta a la Nacional trescientos treinta y dos en Venta Lanuza en ambos sentidos

Voz 0858 32:54 estrenamos otoño el domingo para unos espera un fin de semana mucho más propio del verano vamos a superar hoy los treinta grados en el centro de la Península y se puede llegar a en algunos puntos del país hasta los XXXVIII el domingo Se espera sol como decimos en buena parte de España menos en el norte allí habrá lluvia

Voz 1727 34:33 son las siete menos veinticinco la seis menos bendice en Canarias y abrimos la Mesa de España en La Rioja la Guardia Civil investiga allí la muerte de un bebé de nueve meses se ha precipitado desde el balcón de un tercer piso es la casa de la ex pareja de su madre Victoria Moreno buenos días

Voz 1276 34:49 buenos días los hechos han ocurrido en la localidad de Lardero muy cerca de Logroño en esa vivienda a la que se encontraba la madre su expareja y los dos hijos que ambos tienen en común ya que la pequeña era fruto de otra relación la policía investiga ahora qué ha podido pasar algo que los familiares no se explican

Voz 3 35:05 Javier Gil ha caído a la criatura de eso lo que yo no soy más que los vecinos

Voz 1276 35:11 tampoco oyeron estabamos adentro hemos escuchado nada

Voz 3 35:13 el que estaba aquí tampoco más que cuando se

Voz 1276 35:16 he visto que esto tenía en el suelo que pensaba que era un muñeco los servicios médicos han llegado muy rápido pero no han podido reanimar a la pequeña

Voz 18 35:22 es una persona muy rápidamente de los vicios médicos no estaba muerta mucho todo lo que han podido pero no han podido hacer todo lo posible para que haya fallecido

Voz 1727 35:31 las palabras del alcalde de la localidad que también ha dicho que no

Voz 1276 35:33 los padres ambos muy jóvenes están destrozados vamos

Voz 1727 35:36 esa Sevilla horas Sara Armesto buenos días hola buenos días la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Ángel Borja el miembro de la manada que robó unas gafas de sol en un centro comercial y que se dio a la fuga golpeando a un vigilante con su coche Sara sea Ángel voz estaba en libertad provisional por la violación en los San Fermines para hace mes y medio volvió a prisión cuando lo detuvieron después de llevarse de un centro comercial de Sevilla

Voz 1276 35:59 las gafas de sol que acababa de robar pretendía salir

Voz 1727 36:01 el Parken con ellas cuando un vigilante de seguridad le dio el alto y él aceleró el coche lo golpeó en la cadera el guardia avisó a la policía que lo detuvo en una avenida próxima por este robo y agresión la Fiscalía de Sevilla pide para él cuatro años de cárcel una multa de trescientos euros y una indemnización de doscientos tras ETA esta petición el punk el Juzgado dictará auto de apertura de juicio oral también de los tribunales pero un asunto bien distinto nos lleva a Asturias Pablo Canga qué tal buenos días

Voz 1657 36:28 los días Pepa porque la justicia condenado a tres años

Voz 1727 36:31 el aún histórico líder sindicalista José Ángel Fernández Villa por un delito continuado de apropiación indebida de fondos quiere que devolver cuatrocientos mil euros Pablo

Voz 1657 36:42 si durante décadas dirigió con mano de hierro del SOMA UGT entre los suyos respetado temido casi idolatrado hasta el punto que según recoge la sentencia nadie se atrevió a cuestionar sus deseos circunstancia que aprovechó para embolsarse sin oposición ingresos propios del sindicato sin remilgos fue cargando las cuentas del SOMA años y años de gastos en gasolina en comidas y en compras de lo más variopinto de sombreros a libros o las compras en la farmacia incluso se quedó con un todoterreno pagado por la organización la condena de prisión es recurrible ante el Supremo por ahora Villa de setenta y cinco años y enfermo no irá a la cárcel al no apreciarse riesgo de cómo fue todo en ese sindicato un abrazo Pablo otro partido les ahora pasados

Voz 1727 37:20 de Sidibe como sí han visitado Madrid van andando por la calle Il estaban en Flyer un folleto publicitario es una práctica que acaba de prohibir el Ayuntamiento de Manuela Carmena que se propone también regular el uso de lonas de carteles luminosos Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 37:36 buenos días los cambios en la ordenanza que prepara el Ayuntamiento de Madrid iban a prohibir que se aborde con publicidad a las personas que van andando por la calle podrá hacerse publicidad del establecimiento pero sin incomodar a los vecinos José Manuel Calvo es el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible quejas constantes de personas que va caminando por la calle y de pronto se encuentra

Voz 0456 37:56 pues pelados por todos

Voz 1275 37:59 tipo de de de este tipo de impulso pues lo que queremos es algo contra las pantallas han fijado una serie de requisitos que afectan al tamaño el horario en el que pueden estar encendidas sobre la colocación de lonas en edificios de obras la idea es limitarlas en el tiempo que sólo se usen cuando ese inmueble esté rehabilitando se pero no después

Voz 1727 38:20 el Ayuntamiento de Zaragoza ha paralizado el calendario solidario de los bomberos por no representar dice el consistorio la diversidad de cuerpos masculinos las fotos se pueden imaginar son de bomberos con cuerpos esculturales Juanjo Hernández buenos días

Voz 0456 38:37 bueno sí las tienen que cambiar sí sí sí sí

Voz 1203 38:40 ahora se busca una alternativa porque el responsable de Servicios Públicos del Ayuntamiento que es Alberto Cubero

Voz 0456 38:45 lo dejó claro ayer que este calendario se tiene que cambiar efectivamente jugar sino compartimos secano déjeme ingrata de mujeres extremadamente delgada secundaron el en noventa sesenta noventa tampoco compartimos ese canon de masculinidad que se traslada en el calendario de bomberos pueden hacer su calendario pero no contaría con el aval del Ayuntamiento ni con el logo del Ayuntamiento en lo publicitaria hemos como ayuntamientos

Voz 1203 39:03 bueno la asociación cultural y deportivo del Cuerpo de Bomberos va a intentar en los próximos días llegará a un acuerdo con el Ayuntamiento para definir cómo queda finalmente ese calendario que por cierto tiene un objetivo solidario en su recaudación seguirá a OCI día a una ONG que opera niños en Etiopía ya una asociación para perdón

Voz 0456 39:20 Nos con discapacidad en Teruel pues ya en los contarás Juanjo como se refleja

Voz 1727 39:24 a esa diversidad de cuerpos masculinos

Voz 0456 39:26 un beso otro chao las

Voz 1727 39:29 siente historia no es un titular del futuro de Pérez ni es de El Mundo Today es real una mujer británica residente en Tenerife fue a urgencias el fin de semana pasado porque tenía un fuerte dolor vaginal para sorpresa de ella y de los médicos ese dolor tan fuerte Se lo estaba produciendo una tortuga muere

Voz 0738 39:50 a que nadie ni siquiera ella Sabeco

Voz 1727 39:52 cómo había llegado hasta allí hasta su vagina es palmero buenos días

Voz 5 39:57 qué tal Pepa buenos días y pueden imaginarse del médico que se encontraba de guardia a la selección y comprobar lo que estaba viendo con este panorama de estupefacción el personal sanitario decidió avisar a los agentes de la Policía Nacional ello procedieron a tomar declaración a esta mujer que manifestó que la noche del pasado jueves había salido de fiesta con unos amigos y que fue ya en las horas siguientes cuando vino darse cuenta de que tenía la tortuga en su área genital pero desconocía cómo el animal había acabado allí una historia tan llamativa que incluso ha propiciado que se haya filtrado las imágenes captadas después de extraerle la tortuga una pasada de frenada que ha estado corriendo como la pólvora por las redes sociales pues bien el gerente del centro hospitalario ha presentado una denuncia por esa foto que circulan por Whatsapp además han decidido abrir un expediente de información reservada independiente la investigación judicial vamos Pepa una historia

Voz 1727 40:44 sí pero una historia de locos una barbaridad esperemos que sea una historia para sonreír que no tenga detrás algo peor un beso Héctor otro para ustedes adiós

Voz 32 40:57 Annan me mucho

Voz 1727 41:09 abrimos la Mesa del Mundo en Francia el juez que investiga la ultraderechista Marine Le Pen por tuitear fotografías de ejecuciones del da es ha ordenado que un psiquiatra le realice una evaluación ella se niega que ha recibido el apoyo de otros líderes de la extrema derecha como Salvini

Voz 0127 41:26 de Corbacho el juez del caso ha dicho que un examen médico de este tipo es muy habitual cuando se investiga esos delitos pero Le Pen se ha sentido atacado

Voz 3 41:33 la paz sana

Voz 0456 41:37 Dick atacada y profundamente ni nada por tener que someterse a esa prueba una víctima decía de una justicia politizada

Voz 3 41:46 la lluvia mi vestido Pinho

Voz 0127 41:49 el poder debe proteger la libertad de expresión y la libertad de opinión de los adversarios políticos añadía Le Pen

Voz 0456 41:56 llega viene montón me sume trace textos chiste que ha confirmado que no piensa pasar el examen psiquiátrico por publicar hace tres años como decías fotos muy explícita del muy explícitas del da es entre ellas la del cadáver de un periodista estadounidense decapitado por el grupo terrorista

Voz 1727 42:15 las tres localidades del norte de Marruecos han tenido que repetir las elecciones regionales porque las ha suspendido el Tribunal Constitucional la razón pues la utilización de una foto del Rey de Mohamed VI durante la campaña electoral corresponsal Sonia

Voz 1276 42:32 bueno el candidato del Partido de Rainey había colocado ante su sede electoral una gran foto suya con el monarca alagüita algo que está prohibido por el Código Electoral el Tribunal Constitucional consideró que el candidato usó la foto del Rey por razones políticas y que esta imagen podría influir en los votantes y por lo tanto distorsionar las elecciones pero no hay que olvidar que este partido nació para contrarrestar a aquellos partidos políticos que criticaban al Rey y a su Gobierno Day la foto del monarca su secretario general es el ministro de haber Culture pescas destacamos íntimo amigo del rey

Voz 3 43:02 en uno de los hombres más ricos en Marruecos

Voz 41 47:12 hola buenos días soy Marisa de mala me pareció absolutamente vergonzoso la actuación de este individuo que ha sido presidente de este Gobierno hay que han ido ningún pudor durante tantos años y lo que más vergonzoso es es el arroz de esa gente que le apoya después de todo lo que ha pasado isla en no intervención del señor Quevedo

Voz 1727 47:39 gracias Marisa se refiere a la intervención de Aznar en el que

Voz 18 47:41 ingreso en la comisión de investigación de la financiación del PP

Voz 1161 47:44 a ella también se refiere Ramón desde Girona habéis hecho recordar malo un momento sacar a un chulo prepotente y macarra joder macho revivir por un momento de verdad enterrarlo como a Franco por favor que los emblemas del otro Ramón desde Carlet en Valencia

Voz 42 48:03 cómo es posible de el Partido Popular se sorprendida de que el Partido Socialista conjuntos con sus socios saquen una ley por el mismo procedimiento que ellos han sacado varias son casi siete diez o catorce no lo sé pero por el mismo procedimiento se sorprende de que le hagan lo que ellos hacían lo que hizo cosa que me preocupa mucho continúa escuchando a gente ibas del Partido Popular que han sido los desalojados de La Moncloa cuando hablan de Sánchez el okupa yo creo que esa palabra está fuera de sitio

Voz 0456 48:32 Montse de Tarrasa se queda con dos debates uno

Voz 8 48:35 para hubiera de reformar la Constitución porque no vamos a ningún sitio es lo que yo creo

Voz 5 48:45 los tres habrá la subida de la luz

Voz 8 48:48 que no la ansiedad la hija el se la queda lista sería la única solución pero siempre vamos a perder los de siempre

Voz 0456 48:55 terminamos bueno está buenos días

Voz 8 48:58 en Madrid aprovechando que sería sólo quería hacer un llamamiento a todas las personas que están directamente relacionadas con nuestra problema todo el Gobierno personal sanitario hay que ponerlo en el esfuerzo y empeño en ayudar

Voz 43 49:13 tanto los partir para todo esto es un problema real de la sociedad no podemos dejar de lado a todas estas personas gracias a ti Elena

Voz 0456 49:22 y una más buenos días