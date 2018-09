Hoy por Hoy (21/09/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias bueno qué tal muy buenos días la prensa británica hace sangre hoy con Theresa May después del portazo rotundo portazo que le han dado los líderes comunitarios a su plan para el Brexit la primera ministra británica tendrá que volver en octubre con un plan distinto tiene de plazo hasta la cumbre del día dieciocho para presentar una nueva propuesta en la portada del Gardian leemos Theresa May humillada también el Times utiliza la palabra humillación The Independent los líderes europeos dan la espalda a Main hay News el desastre de Salzburgo el Daily Mirror el Brexit está roto el plan de May pretendía básicamente crear un Área de Libre Comercio parabienes con la Unión Europea lo que evitaría un control de aduanas y mantendría abierta la frontera irlandesa que sigue siendo la cuestión más delicada para los británicos necesitan evitar a toda costa una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte pero esta ruptura suave a la carta crearía un mal precedente y los Veintisiete han dicho no Emmanuel Macron

Voz 1 01:28 ya está en plomo simplemente hay un punto importante que obviamente que es la naturaleza de la futura relación económica sobre la que hoy existe ambigüedad en cualquier caso una propuesta que no es aceptable porque no es respetuosa con la integridad de mercado y criterio

Voz 1727 01:43 Theresa May pues aunque ella querría ahora hombres y suave porque ya sabe que se llevarían la peor parte de una ruptura sin acuerdo en sus declaraciones públicas sigue manteniendo el tono de amenaza porque dentro en su propio partido le esperan cuchillo en mano los partidarios de la salida

Voz 2 02:01 en el pubis como siempre he dicho nos estamos preparando para que no haya acuerdo por lo que si llegamos a una posición en la que no es posible alcanzar este acuerdo los británicos pueden estar seguros de que hemos hecho lo queda necesario para asegurar una salida exitosa de la Unión Europea independientemente de los términos en los que finalmente lo ha vamos

Voz 1727 02:18 May tiene por tanto un mes más para negociar dentro y fuera de casa pero sólo un mes es también el tiempo de que dispone el Gobierno español para intentar pactar el papel de Gibraltar tras la salida de Reino Unido es viernes el día uno de septiembre y hoy en la SER les vamos a contar el plan de choque del Poder Judicial para desatascar los juzgados de lo social los que se encargan de resolver conflictos laborales están saturados muy saturados tras una década de crisis una década de despidos y reclamaciones en la que el último recurso que han tenido millones de trabajadores ha sido acudir a la justicia y hoy el Consejo de Ministros aborda la reforma constitucional para limitar el aforamiento de los políticos pero el debate de las últimas horas ha estado en en el plagio el libro del presidente Sánchez que ayer publicaba el diario El País

Voz 3 03:09 creo que es bastante cutre creo que

Voz 4 03:11 que no responde a los estándares de calidad académica quiera haya párrafos citados párrafos incluidos sin citar adecuadamente y creo que el presidente tendrá que dar explicaciones

Voz 1727 03:22 Iglesias habla de Q3 el resto de la oposición carga contra Sánchez Sánchez

Voz 5 03:26 ha habido un un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición de Lima a hacer oposición no es hacer ruido si están empeñados en hacer en hacer ruido perfecto el Gobierno de España lo que hacer es gobernar

Voz 1727 03:37 y las últimas horas nos dejan también este sonido

Voz 6 03:40 ha creado calla Orán Judy sus

Voz 1727 03:44 miles de personas manifestándose en Barcelona ante la Consejería de Economía un año después de la gravísima protesta que desencadenó más tarde el encarcelamiento preventivo de los Jordi nos deja también estas palabras

Voz 0804 03:55 Europa funciona como un modelo de democracia plurinacional Euskadi también se organiza internamente en base a un modelo que asume su propia diversidad pluralidad este modelo funciona por qué no aplicar con el Estado hablemos de una democracia plurinacional

Voz 1727 04:11 hoy Iñigo Urkullu el lendakari defendiendo una España confederal yp por si al PP de Madrid le faltaba algo escuchen a esta diputada en la Asamblea regional criticando la memoria histórica con este argumento cita

Voz 7 04:24 claro que se le ocurre en materia de seguridad es dividir y enfrentar a los españoles con la exhumación de El caudillo que ganó la

Voz 1727 04:36 sí lo dice y por cierto defensa abre expediente a los cinco militares en la reserva que firmaron un manifiesto saltando a Franco y algo más de la economía Caixa Bank vende su participación de casi el nueve y medio por ciento en Repsol irrumpe así con una alianza que ha durado veintidós años

Voz 8 04:53 los cinco

Voz 1727 04:58 incluso tú tienes que ser no Rosalía que ha recibido cinco nominaciones a los Grammy Latino sólo la supera el colombiano James Balbino ir dice que no se imaginaba ni en sus mejores sueños

Voz 9 05:16 sin duda sin duda canta el Stradivarius tenga directa pero Quili eh

Voz 1727 05:27 deportes Sampe otro triunfador Rafa Nadal que no disputará la gira asiática para estar a punto en la Copa de los Maestros a finales de año

Voz 1161 05:35 algo que confirmaba anoche en El Larguero su entrenador Carlos Moyá la rodilla le obligó a dejar en semifinales del Abierto de Estados Unidos la medida de renunciar a esta gira asiática no es preocupante de cara al final de temporada pero sí necesario

Voz 10 05:45 ya no hay que preocuparse saber si pudiera la gira asiática y hay veces que el dolor es soportable llaves que Llanos no soportaba nos ha decidido descansar y volver que es la revierte preparan

Voz 1161 05:55 no jugará en Pekín y Shanghai con lo que a priori no volvería hasta el Master mil de París Bercy el veintinueve de octubre

Voz 1727 06:03 el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:05 buenos días pequeño cambió que afecta al norte al Cantábrico algunas lluvias débiles a partir de media mañana al norte de Galicia después en Asturias poca o acumularán es una excepción dentro del panorama que seguir haciendo soleado y con calor gran parte de la jornada máximas hoy parecidas a las de ayer el fin de semana subieran con más facilidad incluso el domingo primer día ya de otoño máximas que en el interior pueden superar los treinta y cinco

Voz 12 06:28 la dos las seis las seis y seis en Canarias

Voz 14 06:35 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido

Voz 15 06:41 sesenta y tres mil XXXVIII

Voz 14 06:46 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido dieciséis hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti ciento ilusión disfruta del día muerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 15 07:11 la Cadena SER

Voz 1727 07:18 bueno el Consejo de Ministros estudia hoy esa propuesta la reforma rápida de la Constitución para limitar los aforamientos de los políticos es sólo uno de los muchos aspectos que algunos partidos como el PSOE consideran que hay que reformar de la Carta Magna sobre la conveniencia de ir o no a ese remozado más profundo de la norma de convivencia hablaron anoche Felipe González y José María Aznar uno para defender que tocar el texto hay que hacerlo sin miedo el otro con cautela

Voz 3 07:46 cinco decido que si en frente

Voz 16 07:49 ese debate reformista desde

Voz 17 07:51 menor aforamiento no aforamiento desea

Voz 16 07:54 hasta lo mayor Título VIII

Voz 17 07:57 nuevo desafío las únicas propuestas

Voz 18 07:59 el hecho de reformar las únicas propuestas son propuestas absolutamente rupturistas Osuna propuestas absolutamente enloquecidas de decir que la Constitución cabe todo

Voz 1727 08:09 fue en el primer encuentro organizado por la serie El país para conmemorar los cuarenta años de la Constitución los presidentes adversarios políticos históricos se esforzaron en defender que precisamente la Constitución ha permitido dos presidencias tan diferentes como las suyas aunque el tema que recorrió toda la conversación modelada por Sol Gallego Díaz fue Cataluña y el presidente socialista Felipe González quiso remarcar que los dirigentes independentistas deben ser conscientes de esto

Voz 16 08:36 sucede están de verdad con su actitud lo podía desarrollar más cerca de perder autonomía que de ganar independencia junto

Voz 3 08:49 la frase de que que antes que romperse España arrastre fuerte

Voz 15 08:53 duraría Cataluña y desgraciadamente eso es lo que sí

Voz 3 08:55 conseguir reflexiones y conversación pausada

Voz 1727 08:58 contexto de gran bronca política como el que vivimos en España

Voz 20 09:05 sobre

Voz 1727 09:06 en ese ambiente y sobre las necesidades reales del país la mirada esta mañana de Argelia

Voz 16 09:10 era el que buenos días asistimos esta semana a la política con minúsculas esa que no arregla problemas sino que las crea que protege el debate público la semana pasada se decidía exhumar a Franco del Valle de los Caídos y casi ni nos enteramos pese a que era un hito inédito en la dignificación de nuestra memoria democrática también se convalidado un decreto ley que introducía medidas importantísimas para la lucha contra la violencia de género pero todo aquello quedó tapado por la piedra envenenada vaca lanzó Rivera sobre la tesis del presidente Sánchez hoy todavía seguimos en ese lobo esta semana el Gobierno seguramente para cambiar el ritmo el debate anunciaba ni más ni menos que una reforma constitucional pero una reforma absolutamente secundaria se pueden eliminar miles de aforamientos modifica

Voz 2 10:00 cuando leyes y además sin debate previo

Voz 16 10:03 entonces por qué acometer esta reforma Hinault otras acuciantes para nuestro sistema político como es la organización territorial para cuando un debate político profundo y abierto sobre las necesidades de cambio de nuestra norma fundamental me temo que tardaremos en verlo unos y otros se colocan ahora en los puestos de salida de una nueva carrera electoral como decía aquel Mas Madera que es la guerra

Voz 1727 10:31 ante las siete y diez las seis y diez en Canarias

Voz 21 10:34 el el

Voz 0274 10:37 esos doce subirnos al tren de la noticia Renfe Renfe ofrece diferentes opciones para viajar con precios promocionales los viajeros se pueden ahorrar hasta un setenta por ciento con las tarifas promo promo Plus Mesa oída hay vuelta otras opciones disponibles son el descuento de Familia numerosa y el que se aplica a los titulares de la Tarjeta Dorada o el carné joven información y venta en las taquillas de las estaciones Renfe a punto com o en el teléfono nueve uno dos trescientos veinte trescientos veinte

Voz 22 11:05 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 6 11:11 qué fue primero el hueco la gallina porque de sonríe las fotos antiguas cuál es mi porta vasos en el cine a dónde vamos de dónde venimos algunas preguntas no tienen respuesta porque no tiene astronauta del uno al treinta de septiembre tienes un Audi seminuevos desde quince mil novecientos euros se creado en ciento diez puntos y con dos años de mantenimiento Audi garantía extendida encuentra Austria

Voz 22 11:34 son plus punto es Glenn de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 2 11:41 perdona nos puedes hacer una foto perdona que parezca que que te lo perdonan

Voz 14 11:45 también encuentran ofertas increíbles como el referente con ciento cincuenta euros de descuento y haremos de seguro gratis del diecinueve al veinticuatro de septiembre

Voz 2 11:57 sabes dónde estudiar tú máster oficial en Ingeniería Biomédica en la Universidad Internacional de Valencia te ofrece en exclusiva a este programa de vanguardia con clases son la en en directo y un asesor personal durante todo el curso llama al novecientos cuarenta y nueve cuarenta y cinco ochenta y seis e inscribe te la apertura de expedientes gratis hasta el cinco de octubre Irán International de Valencia ahora lo sabes

Voz 22 12:17 con la gama Opel de Cotec GLP circula sin restricciones y ahorra hasta un cuarenta por ciento en carburantes respecto a un gasolina sólo este mes desde diez mil quinientos euros

Voz 2 12:25 y con setecientos euros en carburante Repsol de regalo

Voz 22 12:28 financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem ese aún consulta condiciones de la oferta de la promoción en Opel punto Es descubre lo en la red de concesionarios Opel

Voz 15 12:39 hoy por hoy Ripa bueno

Voz 23 12:43 esta gente vive en otro mundo a los que somos de gente normal de apriete no

Voz 1727 12:46 la familia tenemos hijos tenemos sentimientos y esto

Voz 23 12:49 causa daño las familias mucho daño

Voz 1727 12:51 es Elena Biurrun la alcaldesa de Torrelodones en la Comunidad de Madrid anoche en Hora Veinticinco hablaba sobre la conversación difundida por la Ser en la que un concejal del PP la chantajea para que su grupo no se presente a las próximas elecciones la de Madrid Laura Gutiérrez buenos días días Biurrun anuncia acciones legales el PP de momento descarta cesar au apartar a su concejal sólo le abre un expediente

Voz 1275 13:15 formativo si el edil Viñas y a esta hora siendo concejal del PP en Madrid a pesar de la gravedad de sus palabras no sólo por el chantaje sino por lo que dice de los suyos en las grabaciones difundidas por la SER dice abiertamente que está rodeado de hijos de puta anoche a última hora la dirección del partido en Madrid no daba con él

Voz 1727 13:29 hoy se reúne el comité de dirección ya está

Voz 1275 13:31 ha previsto pero no descartan hacer el amor la reunión del Comité de Garantías para apartar este concejal Alfonso Serrano ex número tres del P

Voz 0861 13:38 el año lo dejas sorprender la actitud de este concejal que desde luego no era conocida por la dirección del grupo municipal de la dirección local de la dirección regional del partido me sorprende sinceramente que un la alcaldesa se reúna con un concejal de El parte de la oposición que no es el portavoz del PP en otros como

Voz 1275 13:54 en la estrategia de acusar a alcaldesa de hacer las grabaciones en quienes han reconocido a la SER que no es acertado acusar sin pruebas hasta luego Laura

Voz 1727 14:01 despidos en masa eso es lo que hubo en los primeros años de la crisis solo entre el dos mil ocho y el dos mil trece se destruyeron en España tres millones y medio de puestos de trabajo y todos todos pasan por los juzgados de lo social que no llegan a cien en todo el país absolutamente desbordados hoy les contamos en la SER que el Consejo General del Poder Judicial quiere reforzar los con más jueces y funcionarios Alberto Pozas

Voz 0055 14:26 los datos recopilados por el Poder Judicial dibuja en unos juzgados esclavos de las demandas de despido que el texto achaca a años de crisis económica son necesarios treinta y tres jueces de apoyo y al menos el mismo número de letrados y colaboradores para desatascar ochenta y dos juzgados de todo el país ante la avalancha de demandas sólo en algunas comunidades se amontonan casi treinta y ocho mil casos de trabajadores recurrió esos despidos según ha sabido la SER ayer la comisión permanente del poder judicial dio luz verde a este plan de choque con la mirilla puesta sobre todo en Cataluña Madrid Andalucía y Comunidad Valenciana un refuerzo todavía pendiente de aprobación por el Ministerio de Justicia y que duraría hasta seis meses en los casos más graves jueces y funcionarios de apoyo que según el informe del vocal Juan Martínez Moya tienen que ser expertos en materia laboral es un retraso que según fuentes del Consejo se carga la Administración debe casi cuarenta millones de euros a trabajadores despedidos de forma irregular

Voz 1727 15:16 la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción ha presentado un estudio sobre la adicción al teléfono móvil la mitad de los jóvenes de entre catorce y veinticuatro años reconoce que está enganchado su aparato y que ha tenido que desconectar alguna vez sus redes sociales porque utilizarlas les impide estudiar y sobre todo ojo dormir Laura Marcos

Voz 1276 15:37 la mitad de los jóvenes están saturados de sus propios móviles y aunque sufren porque allí viven violada su intimidad definen su relación con Internet como una bendita dependencia un veintidós por ciento apuesta online y esto incluye a menores porque el estudio abarca de los catorce a los veinticuatro años uno de cada tres reconoce haber recibido insultos amenazas online ISE duplican las víctimas que pasan a ser maltratadores in conscientes de los riesgos Eulalia alemán de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción

Voz 0861 16:03 les preguntamos si se arrepienta no se arrepienten de estos comportamientos que tienen a las personas que han ejercido acoso ir vemos que los más jóvenes son los que tienen menor percepción de que es una conducta inadecuada innoven tanto el lado peligroso no

Voz 1276 16:17 tampoco aciertan con los contenidos casi tres de cada diez visita webs que patrocinan la anorexia y más de un veinte por ciento recurre a páginas para autolesionarse o para herir a otros

Voz 24 16:31 el hat que unos trescientos transporta un lugar amplio y espacioso como el interior de un Mini Countryman por sólo veintiun mil novecientos euros si aspira

Voz 25 16:41 en y Countryman el SUV de veintiun mil novecientos euros

Voz 22 16:44 descubre lo en tu concesionario oficial Mini DV perros

Voz 25 16:46 ha dado para Mini One Countryman hasta el treinta y uno de diciembre

Voz 26 16:50 sabemos cuánto te gusta ahorrar por eso en Hipercor y supermercado y Corte Inglés te ofrecemos ofertas como estas

Voz 1463 16:55 todo un cincuenta por ciento de descuento en la segunda unidad en todas las conservas de espárragos

Voz 2 17:00 en un treinta por ciento de regalo en alimentos dietéticos e infantiles por compras superiores a nueve euros

Voz 1463 17:05 Hipercor y supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 27 17:11 gracias por estar ahí por exigirnos más Hoy por ti en Gas Natural Fenosa lo apagamos todo

Voz 8 17:19 porque hoy empezamos de nuevo con más energía que nunca como una nueva energética

Voz 1463 17:25 más flexible más ágil Master Card Oil Gas Natural Fenosa es Naturhouse

Voz 6 17:30 qué fue primero el huevo o la gallina por Kenneth de sonríe las fotos antiguas cuál es mi porta vasos en el cine a dónde vamos de dónde venimos algunas preguntas no tienen respuesta porque no tienes una autor del uno al treinta de septiembre tienes un Audi seminuevos desde que entre mil novecientos euros se creado en ciento diez puntos con dos años de mantenimiento Audi garantía extendida encuentra lo en Austria

Voz 22 17:53 son plus punto es Glenn de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 2 17:57 Otegi estaba pensando en una vuelta al mundo

Voz 28 18:01 sobre todo en hoteles de cinco estrellas escalada en África en Australia muy bien bueno siempre en business es perfecto ojo la Antártica claro claro habrá que rezar todos los continentes tres meses tres meses entonces la vuelta al mundo para regaló mi hermano va flipado porque los tengo

Voz 2 18:20 viernes veintiuno de septiembre bote de ciento treinta millones juega Euromillones no hay nada más grande

Voz 28 18:27 la siesta dije cinco minutitos más las vacaciones dicen una semanita más eh

Voz 14 18:33 pues yo digo ahora mismo lleva del nuevo Seat Arona con todo el equipamiento en tecnología y seguridad por trece mil novecientos euros

Voz 2 18:42 y este mes continúan las ofertas exclusivas en unidades limitadas en toda la gama sea

Voz 15 18:49 sí

Voz 29 18:52 terminamos de repasar la semana en Ourense bos días con respeto a lado de Torrelodones sea hacen así con la alcaldesa que no harán con votantes empresa Áridos lo peor de todo es que no es un caso aislado Hesse investigadas en todos los ayuntamientos nos llevaríamos grandes sorpresas sobre todo de estos donde llevan cuarenta años gobernando que tiene muchas bocas sagrada

Voz 30 19:13 decididas Mari Cruz Vitória CAI usted todos lo del que sobretodo todo el seguimiento de está la amenaza de dejar una alcaldesa de Torrelodones bueno y el otro día la intervención de Aznar la manera de atacar a todos

Voz 2 19:30 en una semana en la que hemos perdido mucho tiempo según Rosa de Madrid

Voz 0434 19:33 a mí realmente me interesa que sometieran cuanto antes a otra tarde derogar todos los artículos que se pueda de la reforma laboral y también la ley mordaza por poner dos ejemplos creo que deberíamos estar más pendientes de que estos hiciera cuanto antes himno de los máster de los plagios Velasco que Arcelor libros que bueno tienen importancia para que no estamos ahora para esto

Voz 1727 20:00 eran las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 8 20:06 en Hoy por Hoy Madrid

Voz 15 20:08 Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:09 qué tal buenos días veintidós grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía siguen subiendo las temperaturas El concejal del PP de Torrelodones que intentó chantajear a la alcaldesa de esta localidad para evitar que su agrupación Vecinos por Torrelodones se presente a las próximas elecciones municipales también habló muy clarito sobre su partido en las grabaciones a las que ha tenido acceso a ser ver escuchar otro extracto de la Reunión de cuarenta minutos que el pasado martes el edil del PP Ángel Viñas mantuvo con la alcaldesa Elena Biurrun y aquí Viñas habla de los suyos información de Javier Casal

Voz 1727 20:39 sí

Voz 0867 20:39 Ángel Viñas describe un Partido Popular dividido enfrentado por los intereses particulares y controlado por promotores inmobiliarios en el que no parece sentirse muy cómodo Viñas enmarca en este ambiente la salida del anterior portavoz Jorge García presente en el encuentro destapado por la SER el concejal del PP asegura en referencia a su propio partido que tiene una gran capacidad de hacer juego sucio y es muy explícito al referirse algunos de sus compañeros con vosotros T4 serios

Voz 1665 21:06 en mi partido que huele vivos

Voz 2 21:10 Nos

Voz 1665 21:11 ocho vale coño crecen los hijos de puta como son

Voz 0867 21:14 que yo les asegura que existen poderes muy fuertes que controlan al Partido Popular de Torrelodones y que estos hechos han sido denunciados ya en Madrid

Voz 1275 21:21 mientras que en el PP buscan Ángel Viñas con el que no daban hasta anoche a última hora la alcaldesa de Torrelodones prepara con su abogado una demanda contra este concejal nos lo contaba anoche en la SER sorprendida por la actitud del Partido Popular

Voz 31 21:36 en el pueblo

Voz 23 21:38 escuchar escucharse sonido de la no formo parte son montantes donde separan lo personal de lo político pero en qué mundo vive esta gente yo no separe lo personal de lo político yo tengo una vida política y una vida familiar está todo muy vinculado antes donde separa esta gente no tiene escrúpulos

Voz 1275 21:54 hoy se reúne el Comité de Dirección del PP de Madrid reunión dinamitado por este asunto no está previsto que el presidente del partido en la región Pío García Escudero haga declaraciones desde mayo desde que llegó al cargo sólo ha dado la cara una vez ante los medios esta es Begoña García también del PP diputada regional en la Asamblea ayer en el pleno

Voz 7 22:16 todo lo que se le ocurre en materia de seguridad dividir y enfrentar a los españoles con la exhumación de El caudillo que ganó la hay dos años yo creo que deben de convocar termines el el general eh

Voz 1727 22:39 Franco caudillo que ganó la guerra ya

Voz 1275 22:42 causas de la bancada del PP de Begoña García respondía así a una pregunta del PSOE en ese pleno ir PP se pone de perfil dicen que es una anécdota Javier Bañuelos sí sin duda fue otra vez

Voz 0861 22:51 las comidillas ayer en la Asamblea de Madrid de hecho en la bancada del PP muchos se echaron las manos a la cabeza cuando escucharon a su compañera de partido pronunciar esas palabras en las últimas horas en la dirección del Grupo Parlamentario Popular han tratado de restar importancia a ese defensa del caudillo que hizo la diputada popular Begoña García creen que fue fruto de una torpeza propia de una intervención parlamentaria poco preparada que obviamente los dicen estuvo fuera de lugar pero que casó nos aclaran ahí quedó todo hilos reducen a una simple anécdota

Voz 1275 23:30 más noticias de este viernes veintiuno de septiembre en titulares con Virginia Sarmiento el Poder Judicial propone

Voz 32 23:35 tarde dieciséis juzgados de lo social de Madrid con seis jueces de refuerzo ante la avalancha de demandas por despido en la Comunidad se acumulan más de siete mil demandas de trabajadores que en ocasiones esperan un año para saber si serán indemnizados es la segunda provincia con más asuntos pendientes

Voz 1275 23:48 el imputado en la trama Púnica el empresario David Marjaliza reconoce que consiguió hasta doce millones de euros en donativos en B para el Partido Popular así se desprende de los audios inéditos de su declaración judicial que avanzado la Ser

Voz 32 23:59 el coordinador de seguridad de la Policía Nacional decidirá hoy si da el visto bueno al plan del Rayo y se puede disputar el partido contra el Alavés de este sábado el consejero de Deportes Jaime Santos insistía ayer en que el campo es

Voz 1275 24:10 propiamente mil personas se han inscrito ya en la San Silvestre Vallecana desde que comenzó el plazo para apuntarse el pasado lunes todavía quedan otras veinte mil plazas disponibles

Voz 1508 24:18 hombre

Voz 1275 24:26 luego avistada las carreteras de gente Teresa Serrano buenos días

Voz 1277 24:28 buenos días mañana intensa e viernes tráfico muy intenso ya de entrada por todas las vías habituales en la M40 También tramos habituales desde Vallecas a Coslada sentido A dos Ciudad de la Imagen Pozuelo y túneles del Pardo en sentido aún hoy en la M50 muy congestionada desde Móstoles hasta Boadilla en sentido A seis carretera de La Coruña

Voz 1275 24:47 qué tal el tráfico hasta ahora en la capital pantallas Margarita Pérez buenos días

Voz 26 24:50 hola buenos días aumenta en general como suele ser normal a partir de esta hora de la mañana pero sobre todo hacemos hincapié en zonas con obras y circulan por el centro en concreto por la calle de Alcalá recordar que ayer comenzar con cortes y desvíos de tráfico en la zona de Alcalá con Príncipe de Vergara por obras del metro por lo tanto atención en este punto y también para los conductores que se mueva no tengan pensado circular fuera Arturo Soria en el cruce con el Gregorio Benítez Emilio Vargas las obras que se realizan en esa zona provocan cortes y desvíos de tráfico importantes por lo tanto mucha atención a este punto

Voz 6 25:21 al con un BMW por la puerta grande de Las Ventas

Voz 28 25:25 de Madrid filial de PNV España te invita un evento irrepetible donde podrás encontrar más de doscientos BMW kilómetro cero con hasta un cuarenta por ciento de descuento acerca de la plaza de toros de Las Ventas sólo hoy y mañana te vas a perder esta oportunidad única

Voz 2 25:41 por llevar a la oficina pierde media hora al día entre que pienso cocino limpio esos son cien horas al año mil por década sabes que me paso los platos preparados de las hiriera las mejores recetas listas en cinco minutos los viernes pizzas italiana la sirena sencillamente a mi manera para trabajar necesitas idioma SITE

Voz 1727 25:58 no lo fía aprende en The Green Monkey

Voz 2 26:01 el idioma que tú quieras con profesores nativos y para todas las edades cien por cien de aprobados sin exámenes

Voz 1463 26:06 oficiales y para jóvenes y niños cursos de programación de juegos y robótica encuentra tu centro más cercano en de Eamon kit punto es

Voz 22 26:14 queremos tu futuro y el de tus hijos

Voz 33 26:17 en Canal Sur celebremos el día del socio de Carrefour ven el veintiuno de septiembre porque te descontamos Bolívar en todos sus productos celebración productos frescos bebidas droguería perfumería alegatos de mascotas de Carrefour contó además aprovecha para repostar en nuestras Castronuño ir a un diez por ciento

Voz 34 26:37 ya porque no puede ser mamá trazos resultados para mañana mamá móvil mamá

Voz 35 26:43 no hay respuestas que solo un médico puede vetar por eso en Ibi la primera visita gratuita es siempre con un médico especialista pide tu primera visita gratuita en Ibi punto es o en el novecientos ochocientos cuarenta y siete trescientos Ibi donde nace la vida

Voz 2 26:58 no es mi nuevo Nissan IMI ha salido regalado con los descuentos Carrie Comsa tenían agosto en agosto judíos haberme avisado tranquilo que acaban de ampliar la campaña hasta final de mes para que hagas el agosto en septiembre sólo en ibéricas Rikers concesionario oficial Nissan en Madrid Alcobendas y Coslada

Voz 36 27:18 si eres autónomo hay tienes una guardería no ponerse está de música de espera no porque piensas por eso porque los autónomos pienso

Voz 37 27:28 no llega Yoigo negocios nunca lo mejor para los profesionales la fibra con la red más rápida inmóvil con gigas infinitos informa en el diecisiete cero cero pienso luego Yoigo

Voz 34 27:37 yo he digo porque no puede ser mamá contratos resultados para mi mamá móvil mamá

Voz 35 27:43 no hay respuestas que solo un médico puede dar por eso en Ibi la primera visita gratuita es siempre Colón médico especialista pide tu primera visita gratuita en Ibi punto es o en el novecientos ochocientos cuarenta y siete trescientos Ibi donde nace la vida

Voz 2 27:58 di que hemos encontrado el Santo Grial es el mejor momento de mi vida mejor tiempos momentazo jamás bueno el segundo mejor de mi vida

Voz 38 28:06 las mejores ofertas para tus grandes momentazo se empiezan en ahorra más como el plátano de aceras por sólo uno con cincuenta euros el kilo ahorra más lo bueno empieza aquí

Voz 1275 28:18 Cindy veintiocho habrá comisión de investigación del caso máster en la Asamblea PSOE Podemos y Ciudadanos han acordado ponerla en marcha con el voto en contra del PP no sólo se va a investigar a la Rey Juan Carlos también al resto de universidades públicas madrileñas y sus centros adscritos donde haya habido presuntas irregularidades vamos a escuchar a Juan José Moreno PSOE

Voz 2 28:35 Fue Eduardo Robinho Podemos e Ignacio Aguado de Ciudadanos que hay un acuerdo claro de trabajar para Bush

Voz 3 28:42 Carlas irregularidades que son claras y notorias a establecer un juicio general a las universidades públicas porque en realidad no sería justo hacerlo objeto

Voz 1 28:51 al mente mención al Instituto de de

Voz 39 28:54 hecho público pero al mismo tiempo se abre a otros centros adscritos y a otros a en otras universidades que puedan estar afectados por ejemplo

Voz 2 29:01 por el caso o Casado como es el caso del cardenal

Voz 39 29:04 el Cisneros cosa que para nosotros era importante representantes

Voz 3 29:06 de la Universidad Rey Juan Carlos por supuesto estudiantes profesores docentes personal en definitiva que haya

Voz 16 29:12 ha podido conocer o haya podido estar involucrado

Voz 3 29:15 en esta presunta trama de corrupción universitaria

Voz 1275 29:17 presentar esta mañana en la Comisión de Transportes de la Asamblea una proposición no de ley dentro de la Semana de la Movilidad para fomentar el uso de la bicicleta en la región quieren entre otras cosas que suponga más a la oficina regional de la bici que ya existe en otras comunidades Alejandro Sánchez ex diputado de Podemos Idepa

Voz 0861 29:31 crear una oficina regional de la bicicleta como existe en varias comunidades autónomas y también elaborar un plan madrileño de la bici que fomente este modo de transporte que lo integre en los planes de movilidad de la Comunidad de Madrid con criterios de seguridad veintidós grados

Voz 1275 29:50 ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1727 29:59 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 15 30:05 Pepa Bueno

Voz 12 30:07 es viernes y viernes adiós a la semana adiós

Voz 1727 30:09 al verano y a Dios quizá a buena parte de los privilegios de los cargos públicos ante la justicia privilegios sólo durante el proceso porque juzgar se juzga a todo el que se pilla en fin que el Consejo de Ministros estudia hoy la reforma exprés para limitar los aforamientos de reforma de la Carta Magna pero de reforma profunda una noche Felipe González y José María Aznar en una conversación pública inédita entre ambos mantienen sus diferencias políticas pero fue evidente que pretendieron anoche un debate contenido relajado incluso con chascarrillos sobre su estancia en La Moncloa

Voz 15 30:45 la vivido más en esa casa que yo la vivió cuántos años catorce casi al margen de ninguna otra casa no olvidará

Voz 1727 30:52 a las ocho los escuchábamos a hablar de política y este viernes comienza también con sonido desde Cataluña a gritos de libertad frente a la Conselleria de Economía en el mismo lugar de la movilización año que terminó con el encarcelamiento preventivo de los Jordi allí estaba Quim Torra que anda montado ahora en otro caballo de batalla la de exigir responsabilidades por el contenido de mensajes internos de jueces criticando al independentismo difundidos ahora el Consejo General guarda silencio pero las cuatro asociaciones de jueces y han hablado Wen desproporcionada la reacción del president y dice que se trata de comunicaciones estrictamente privadas bueno pues esta mañana el diario punto es publica novedades sobre esos correos los magistrados compartieron también desde sus cuentas corporativas su malestar por la decisión del tribunal alemán de no extraditar a Puigdemont Alfonso Armada buenos días o una buenos días

Voz 12 31:47 eldiario punto es habla de los lamentos en el chat de jueces tras el no alemán a la rebelión de Puigdemont exigen como si de un país bananero se tratase Un juez propone devolvérsela Alemania reclamando información sobre el cumplimiento de derechos humanos por parte de los funcionarios alemanes vista su historia pero tú querías hoy empezar

Voz 1727 32:05 las señales de humo hablando de termitas de lo que las termitas nos enseña

Voz 12 32:10 sí que pretende una revista de prensa animar a leer o evitar la fatiga de leer empecemos por el último número de la revista The New Yorker con una preciosa portada de línea clara dentro una de esas piezas que demandan tiempo y atención del lector tan ocioso como curioso no echado a perder por la pobre política como la del concejal corrupto que imita torpemente en Torrelodones a Tony Soprano A lo que cuenta el New Yorker de las termitas en cinco páginas AMIA es San profesora asociada de Filosofía en la sea de Oxford cuenta que los duros un infractor de de insectos ni opten los conocidos como termitas Termes turismos comer genes polillas y también como Hormigas blancas tiene habilidades que

Voz 0861 32:54 los biólogos y a los robotizada hasta sintético

Voz 12 32:56 los les gustaría copiar confiesa la profesora Eiser inhiba Iribas que puede ser difícil amar las termitas pero son dignas de admiración conviene recordar que los términos están entre las estructuras más grandes construidas por cualquier animal no humano una de las facetas de las termitas que más interesa los ingenieros es la inteligencia de enjambre así termina el ensayo que les animo a buscar el ERE en su integridad la termitas no es lo que era para los observadores antiguos Un modelo de lo que los humanos podrían ser más cooperativos hermosos menos competitivos y agresivos pero habrá noticias entonces visita de tres a imagino como siempre cuando deje de haberlas es que dejó de amanecer siempre hay noticias aunque su catadura resulta a menudo cansina pero no sé si es culpa de ellas o de los periódicos que las selecciona mesa sentido Jordi Gracia comenta en una tribuna en El País que cuesta entender el caso que los medios hacemos a cada trapo rojo que envía el independentismo en ese mismo cuadrante el mismo diario en un himno a la cordial

Voz 0861 33:50 dad patrocinado por esta casa y El País los espera

Voz 12 33:53 disidentes González y Aznar reivindican la Constitución coinciden en que el gran problema de España es la ruptura de las reglas de juego por el independentismo catalán el Tribunal Supremo y así lo cuentan todos los diarios con distinto tratamiento tipográfico y sin táctico establece que todo contacto sexual no consentido es abuso Ésta es sin duda la gran noticia del día el mundo dice que el presidente Sánchez se resigna a dar explicaciones por los plagios y habla de un error que no deja de crecer el País resume la cumbre europea celebrada en Salzburgo con un inquietante la UE considera inaceptable el plan británico para el Brexit debilita más a Theresa May y un reportaje de crónica negra como las grabaciones el concejal popular

Voz 1727 34:33 de Torrelodones que difundió ayer esta emisora pero un reportaje que dice entre otras lindezas

Voz 12 34:39 estas que los verdaderos hijos

Voz 1727 34:41 es debuta estando en sus filas a él

Voz 15 34:44 a diez diez reparo

Voz 12 34:51 traje del que me hablas tuvo consecuencias mucho más graves que asaltaron le golpearon el estrangularon a esta no es la manera habitual de resolver los asuntos en Asturias pero así murió hace un mes Javier Artiles edil de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Llanos fue un asesinato político largo reportaje lo publica Carlos Prieto en el Confidencial Miedo y asco en Llanes

Voz 1727 35:13 pero lo más potente periodísticamente del día está en otra parte son otras termitas

Voz 12 35:25 si el New York Times publica una extraordinaria investigación titulada La trama para subvertir una elección es engañando la historia rusa ilustrada con una terrible colección de matriz vascas muñecas rusas de carne en las que el resto de Trump encierra las de otros actores del gran enredo y que termina con la impasible cara de un ex

Voz 15 35:44 jefe del KGB Vladimir Putin durante

Voz 12 35:47 dos años dice el Times los americanos es decir los estadounidenses han intentado a observar los detalles del ataque de dos mil dieciséis correos electrónicos pirateados el fraude el fraude desde las redes sociales espías sospechosos mientras el presidente salido de aquellas elecciones un tal Donald al Frank repitiendo a troche y moche que todo era una farsa el periódico explora lo que sabe lo que significa y lo hace de forma tan exhaustiva que si les interesa pueden dedicar el fin de semana entero a al periodismo imitar termitas laboriosas

Voz 41 36:21 señales

Voz 42 36:22 sí

Voz 41 36:22 mote Alfonso Armada

Voz 1727 36:28 al LED o va a sentarse frente a una pantalla grande hoy es viernes llega a los cines una de las producciones independientes a lavadas de los últimos años la historia de un jinete de rodeos que no puede cabalgar la historia de un joven Cowboy en los tiempos de Facebook cine y series con Pepa Blanes José Manuel Romero empezamos con

Voz 1463 36:47 The Rider una historia ambientada en el espejo

Voz 1727 36:50 la culo del rodeo americano muy alejado

Voz 1463 36:52 otras aficiones pero que dice mucho también

Voz 1727 36:55 nosotros

Voz 15 36:59 ese drama con una mirada femenina detrás la de la

Voz 1463 37:01 lectura británica nacida en Pekín Chloe Zhao está basada en un hecho real el accidente de un joven jinete a los veinte años y la desolación de no tener más futuro me Ryder habla también de la médica de las no

Voz 2 37:14 en oportunidades el protagonista como otros muchos jóvenes Cowboys querían a toda costa que supiéramos que no votaron a Trump pero que sus padres sí

Voz 1463 37:23 la familia Kennedy ha sido una de las grandes sagas queridas por la gran pantalla ahora el cine se fija en Ted Kennedy en un drama que se adentra en la pérdida del patriarca

Voz 15 37:36 a demostrar que soy digna

Voz 1463 37:41 tenemos un par de recomendaciones más la comedia negra española matar a Dios con Itziar Castro y la comedia de espías británica Johnny English con Mister Bean que ya va por la tercera entrega ahora vamos con la televisión José Manuel Romero

Voz 1084 37:54 hola Pepa muchos estrenos pero nos quedamos con dos propuestas muy diferentes de la pomposidad de la aristocracia británica surge una miniserie oscura hay vertiginosa la historia de Patrick Melrose el británico Benedict Campbell Bach conocido por ser lo da vida un hijo traumatizado por los abusos de su padre la infancia un viaje de alcohol drogas y una familia devorada por el dinero y las apariencias el hecho de poder ser primer ministro

Voz 3 38:16 cirujano o concertista de piano intentarlo incluso conseguirlo era para él una ambición demasiado vulgar de su muerte lamento que dice pero sin el túnel distinguidas no se puede ser tan egocéntrico con estas cosas

Voz 1084 38:31 la plataforma Sky emite cada martes los nuevos capítulos entre las comedias una incursión existencialista en el matrimonio Alan Janko creador de la premiada máster non escribe protagoniza Forever una propuesta sorprendente no conviene desvelar más sobre el más allá la pérdida la gestión de la rutina y la dependencia afectiva

Voz 15 38:49 que las cosas vayan mal todo va bien es que bueno hay que mantenerlas relación continuamente es clima así como como he dicho triste

Voz 1084 39:00 ocho capítulos de media hora todos ya en Amazon Prime Video

Voz 0812 39:07 ahora el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario renueva tuvo uno social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita lo en tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 43 39:26 sí el contigo vienen los cuatro días que yo profesional del veinticuatro al veintisiete de septiembre desde las siete de la mañana y consigue financiación sin intereses en cuarenta y ocho meses

Voz 2 39:36 mil euros debatiendo con pese a peinar

Voz 43 39:39 el Service y symbol le restan días contrato más condiciones para vehículos en stock en Bello punto es

Voz 2 39:46 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones comisión capturar que cobra cobran banco

Voz 44 39:51 de subrogación la que te cobran banco cambiaría otro comisión por cambio de condiciones la agregó

Voz 2 39:54 con Paco por ampliar busca así pote

Voz 32 39:57 te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige diez

Voz 2 40:03 hipotecas naranja de ING entre variable mixta con el precio que buscas cero cero cero condiciones encuentra NG punto

Voz 22 40:12 hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina también hay vidas como las de María o Rubén que gracias a su testamento Solidario Unicef ayudarán a que miles de niños tengan educación vacunas y nutrición en el futuro suma atea vidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos o en testamento Unicef punto es

Voz 27 40:32 gracias por estar ahí exigirnos más voy Portillo en Gas Natural Fenosa lo apagamos todo

Voz 8 40:40 porque hoy empezamos de nuevo con más energía que nunca como una nueva energética

Voz 1463 40:45 más flexible más ágil máster hoy Gas Natural Fenosa es natural así la curiosidad el entusiasmo de Frida Kahlo la valentía de Candy mis pequeños héroes divertidos Cuentos para conocer a los personajes que cambiaron la historia aprender de sus valores y actitudes Dorenko veintitrés primera entrega gratis con el país

Voz 15 41:12 Pepa Bueno

Voz 1727 41:14 son las siete y cuarenta y un minutos de la mañana a seis y cuarenta y uno en Canarias

Voz 14 41:18 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 1727 41:28 en puertas del Mundial femenino de baloncesto Sampe esta tarde comienza oficialmente la nueva temporada de la ACB con

Voz 1161 41:33 la Supercopa de España primer título oficial de la temporada levantaba el telón en Santiago y con cambios significativos en los favoritos es el primer año en el Barça sin su leyenda Juan Carlos Navarro también es el primer año del Real Madrid sin la mayor promesa del baloncesto Luka Doncic

Voz 1727 41:45 la primera semifinal medirá desde las siete de la tarde en la fuente

Voz 1161 41:48 a pesar a Baskonia Barça desde las nueve y media de los de Pablo Laso se medirán a los locales de Obradoiro como campeones de liga los de Laso parten como favoritos etiqueta de la que pasa el propio nada entrenador

Voz 1665 41:58 yo siempre me siento favorito inunda me siento favorito no me da nada a ser favorito o no me quitan sean para ser muy dificil implicados lo pienso en favoritismos de nadie pienso en que nosotros debemos seguir creciendo como equipo que estamos mejor que otros años en la Supercopa pero los cuatro equipos que

Voz 1161 42:16 los vencedores de ambas semifinales disputarán mañana la final y en los blancos Felipe Reyes se convierte desde hoy a sus treinta y ocho años en el jugador más longevo que ha disputado un partido oficial con el club y también mañana la selección española debuta en el Mundial femenino se disputa en Tenerife desde las nueve de la noche primer rival la selección de Japón hoy ceremonia inaugural en cuanto al fútbol esta noche arranca ya la jornada cinco en Primera con el Huesca Real Sociedad a las nueve de la noche bajas locales de Jovanovic y presa Ancic en la Real Oyarzábal cumple ya cien partidos oficiales no estarán Llorente ya anunciada que Merkel Lanz Sandro por lesión arbitral el colegiado gallego Iglesias Villanueva además el Espanyol visita mañana al Bernabéu el larguero pasaba su goleador Borja Iglesias que valora al nuevo Real Madrid sin Cristiano Ronaldo

Voz 10 42:55 igual no es pronto para afirmar esos no sé supongo que esto el tiempo nos pues se hará los el nivel que tiene el Madrid ahora sin Cristiano pero él ha demostrado durante muchísimos años fue uno que la portada del Madrid que creo que no es poco

Voz 1161 43:08 de la Europa League que cerraba anoche la primera semana de competiciones europeas una victoria y dos empates goleada del Sevilla en el Pizjuán cinco uno al Standard de Lieja dobletes de Banega hay Benger y otro gol del Mudo Vázquez nueva lesión también luxación en el hombro de Amadou lideran el grupo los de Machín con los mismos puntos del Krasnodar que se imponía cero uno a la aquí Sar en la segunda jornada el Sevilla visitará al Krasnodar ruso de del Betis en Europa esta temporada con empate a cero en Atenas Olympiakos fueron superiores los de Quique Setién que también debutaba como entrenador en partido europeo en el otro partido del grupo victoria del Milán en casa del cero uno al Milán exlíder del grupo en la segunda jornada el Betis recibirá al doodle ADS padre también del Villarreal pero en el estadio de la cerámica dos dos con el Rangers de Steven Gerrard goles de vaca Gerar Gerard Moreno manda en el grupo el Rapid de Viena se imponía dos cero al Spartak de Moscú en la segunda jornada el Villarreal visitará precisamente en Moscú al Spartak

Voz 12 43:56 Ecos de la Champions la sanción de UEFA Cristiano Ronaldo por su

Voz 1161 43:58 misión en Valencia se conocerá el próximo jueves veintisiete Se barajan entre uno y tres partidos sea cual sea de todas maneras espera el recurso de la Juventus ya empieza a cansar un poco el famoso partido liguero en Miami ayer nueva Reunión Liga AFE el sindicato de jugadores sigue sin verlo claro su presidente David hagan

Voz 3 44:13 creo que los futbolistas tienen clarísimo la decisión hasta que la información sea la adecuada podamos tomar decisiones All Star

Voz 15 44:20 vale no descarta a huelga por el partido de mañana

Voz 1161 44:24 mientras el presidente de la Liga Javier Tebas sigue en su postura desafiante contra todo

Voz 0861 44:28 por eso para de nevar

Voz 45 44:30 tiene no se puede hacer en Estados Unidos tiene de la Federación y la UEFA acogerá del FGD americana porque fijada no tienen nada que decir en este asunto

Voz 1161 44:39 en tenis hace dos días confirmaba Rafa Nadal en Twitter que renuncia a los torneos de la gira asiática por su lesión de rodilla anoche el larguero su entrenador Carlos Moyá no considera esta decisión preocupante pero sí necesaria

Voz 10 44:49 no hay que preocuparse ha decidido muy a la gira asiática iría hay veces que el dolor es soportable y ABC Llanos no soportable nos ha decidido descansar y volver el momento en que la perfección

Voz 1161 45:00 no disputará los torneos de Britney Shanghai con lo que a priori no volvería ya hasta el Master mil de París Bercy el veintinueve de octubre uno más de basket ayer Victoria de estudiantes en la ida de la previa de la Champions FIBA A62 setenta y cuatro ante el Norrkoping mañana la vuelta en Torrejón tenemos Moto2 en el circuito Motorland el Gran Premio de Aragón entrenamientos libres a las nueve primera sesión Moto3 desde las diez menos cinco primera sesión Moto GP desde las once menos cinco la primera de motos

Voz 6 45:24 nos lo tan lo más Broken Zidane ahora con no compras Tómbola lo por doscientos ochenta y cinco euros al mes tan sin entrada al seguro mantenimiento y todo incluido en tu cuota dedicará tres años lo cambias y conoces lo último oferta fue el espacio me renting consulta condiciones en cuanto ésta

Voz 14 45:48 Nuestra ilusión riqueza es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda desperdició sutil

Voz 1508 46:05 buenos días la semana que viene se celebra el Día Europeo de las Lenguas sólo en la Unión Europea hay veinticuatro lenguas oficiales y doscientas regionales y minoritarias esa riqueza lingüística es la razón por la que surgió en dos mil uno a esta iniciativa que pretende que los ochocientos millones de ciudadanos europeos nos interesamos por aprender otros idiomas si quiere participar en alguno de los actos que se celebrarán en todo el país el próximo día veintiséis puede encontrar toda la información en la web de la Comisión Europea o en la página oficial del Día Europeo de las Lenguas

Voz 14 46:38 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno

Voz 46 46:44 con tres notas tienes una corte con tres bolas una carambola con tres pruebas un triatlón con tres cifras el triple de la ONCE un juego en el que es muy fácil ganar elige un número de tres cifras cualquier combinación de ellas puede tener premio por sólo cincuenta céntimos puede escaner ciento cincuenta euros y ahora además hay dos sorteos diarios triples de la ONCE tres cifras que da mucho juego

Voz 27 47:05 gracias por estar ahí por exigirnos más en Gas Natural Fenosa lo apagamos todo

Voz 8 47:13 porque hoy empezamos de nuevo con

Voz 1463 47:15 más energía que nunca como una nueva energía

Voz 8 47:18 Tica más flexible más ágil

Voz 1463 47:20 el máster hoy Gas Natural Fenosa es Naturhouse

Voz 47 47:27 ellos

Voz 15 47:27 no en la Cadena Ser ah bueno

Voz 1727 47:56 diariodehoyporhoy del veintiuno de septiembre del año dos mil dieciocho escribe Juan Manuel Recoder ha cambiado su piso en Madrid por una casa en un pueblo de Soria con veinte habitantes

Voz 19 48:06 el Papa Noel él llevaba años intentando buscar un espacio donde estos nada mirar toda la capa por mi cuenta pero es difícil de puerta llevo contacto con mi que Chema proyecto arraigo vivirlo poner en contacto a personas en casas que no utiliza este vacías son personas inútiles saber pasé por allí y así porque como encontré este sitio en Sotillo de rincones Soria así la verdad pues bueno intentando poner en marcha un proyecto bueno para ofrecer cursos de quinientos persona cosa relacionada con el teatro pues muy bien la verdad es que el cambio sólo al azar de notable no así lo otro sino en todos sus bienes no hay veinte vecinos que en verano cuatrocientos Si bueno es seguida a las que no tiene la gente la Junta una cosa mucho más más cercana y muy en contacto con la naturaleza y fines adecuar el él y es lo que pone de la ciudad pero cualquier traslado y personalidad estándar entonces por eso básicamente