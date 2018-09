Hoy por Hoy (21/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días olvídense minuto de toda la traca política que llevamos acumulada en este comienzo de curso porque el Tribunal Supremo acaba de delimitar algo muy importante para el día a día de las mujeres es una sentencia que deja claro que cualquier con tacto no consentido es abuso sexual parece obvio pero hasta ahora estaba en manos de los jueces decidir si era una simple coacción o un delito así el Supremo clarifica cualquier tocamientos roce no consentido y con intención sexual es un ataque a la libertad de quien lo sufre y es por tanto un delito de abuso El Supremo fija doctrina y establece además que puede ser un contacto físico ejercido directamente por el acusado B

Voz 1727 00:56 vamos avanzando en la clarificación judicial de lo que repito forma parte del día a día de millones de mujeres y sobre la traca política esta clarificación judicial se producía el mismo día en que supimos que el Partido Popular está dispuesto a romper el pacto de Estado contra la violencia de género por el atajo legal que el Gobierno ha encontrado para sortear el veto del Senado novecientas cincuenta y ocho muertas desde que hay registro asesinadas treinta y cuatro en lo que llevamos de año esto es lo que ignora esa bronca partidista que hará Ciudadanos Se lo vamos a preguntar a las nueve a Inés Arrimadas

Voz 1727 01:54 Brexit decía una arrogante Theresa May tras el referéndum y al final va a ser verdad aunque ahora a ella no le convenga a la Unión Europea se muestra inflexible con los plazos y con las condiciones irse de la Unión es irse de la Unión no irse a la carta y picotear derechos y deberes ahora quiere una frontera para que no entrenó inmigrantes ahora no quiero una frontera para venderlo mío así que May tiene un mes para encontrar la solución o nos veremos abocados al escenario lo que nadie quiere en el fondo una ruptura la por las bravas y aquí en España hoy va a Consejo de Ministros la reforma constitucional para limitar los aforamientos de los políticos que anoche Felipe González y José María Aznar estuvieron de acuerdo en que la Constitución del setenta y ocho es lo mejor que le ha pasado a España en desacuerdo sobre la necesidad de su reforma a fondo González favorable

Voz 2 02:41 es que cada generación Key de hacer su propia obra incluso desde el punto de vista constituyente no me preocupa tanto esto como la falta de valentía para proponer ya empezar a hablar de que lo que se necesita si es Se se necesita de yo lo creo

Voz 1091 03:01 algún tipo de reforma Aznar reticente en aquellos años en aquella transición vamos a pasar de la excursión a la reconciliación vamos a pasar del centralismo a la descentralización y autonomías vamos a procurar no repetir los errores del pasado por aquí

Voz 1727 03:16 sois que puede explicar una historia de éxito

Voz 1091 03:19 pone en peligro por unos quieren poner en peligro los pilares esenciales de sexo

Voz 1727 03:23 fue en el acto para celebrar el cuarenta aniversario de la Constitución que organizaron las sería el país y en el Parlamento vasco el lehendakari Urkullu apostaba por un nuevo Estatuto vasco con un rango cuasi constitucional dentro de un Estado confederal Europa funciona

Voz 0804 03:37 como un modelo de democracia plurinacional que Euskadi también se organiza internamente en base a un modelo que asume su propia diversidad y pluralidad este modelo funciona por qué no aplicar con el Estado hablemos que una democracia plurinacional

Voz 1727 03:52 en Cataluña

Voz 1 03:55 al grito de libertad miles de personas y con Quim Torra la cabeza se concentraban

Voz 1727 04:00 anoche a las puertas de la Conselleria de Economía se cumplía justo un año de la movilización que terminó con el encarcelamiento preventivo de los Jordi esto en Barcelona en Madrid hoy se reúne la dirección del PP regional con el concejal que chantaje la alcaldesa de Torrelodones desaparecido

Voz 0858 04:15 su partido asegura que no lo localiza desde ayer cuando hacer público los audios en lo exprese el escucha chantajear a la alcaldesa para que su partido no se presente de nuevo a las elecciones esa alcaldesa el en avión

Voz 3 04:26 Froome estuvo anoche en Hora Veinticinco Ángel Viñas es el portavoz de Urbanismo y Medio Ambiente del Partido Popular de Torrelodones por tanto niego la mayor de la versión del PP de Madrid que dicen que este hombre va por libre no es el portavoz de Urbanismo y Medio Ambiente del PP local los juzgados

Voz 1727 04:41 esto de los social fueron durante la gran crisis el último recurso de millones de españoles despedidos y sólo hay cien en toda España absolutamente colapsados pues bien hoy la SER les está contando que el Consejo General del Poder Judicial ha dado luz verde a un plan de choque para que tengan más jueces y más funcionarios de la economía una retirada la de toque

Voz 0858 05:02 vale del accionariado de Repsol veintidós años después

Voz 1727 05:05 también una advertencia Javier

Voz 0858 05:07 para que las grandes potencias están dejando de crecer por las tensiones comerciales como las que alimenta el proteccionismo de Donald Trump

Voz 1727 05:19 el año pasado Ricardo Darín recogió el premio Donostia a toda su carrera ahí está noche inaugura el Festival de San Sebastián

Voz 1 05:26 nosotros sabíamos

Voz 4 05:28 lo tuvimos está el treinta años más frutos y ser muy felices claro

Voz 1 05:37 como no ponemos el amor menos pensado

Voz 1727 05:40 así se llama la comedia con la que Darwin va a abrir la nueva edición del festival y en los deportes el Barça de baloncesto empieza hoy su primera temporada sin Juan Carlos Navarro Sampe

Voz 1161 05:50 en la Supercopa ACB que marca el inicio final del nuevo curso dieciocho diecinueve que se disputa este fin de semana en Santiago primer título en juego desde las siete de la tarde primera semifinal el Barça pues Navarro como campeón de Copa sumida Baskonia en Santiago de Compostela desde las nueve y media de la noche segunda semifinal Obradoiro que ejerce como local se enfrentará al Real Madrid Pablo Laso campeón de Liga que también inició una era tras la marcha de Luka Doncic a los Dallas Mavericks de la NBA mañana desde las siete y cuarto la final entre los dos vencedores una hora antes concurso de trip

Voz 5 06:18 domingo llega el otoño y el verano se despide con calor Jordi Carbó muy buenos días buenos

Voz 0978 06:23 días eh con calor y recibe el tiempo veraniego el otoño casi con honores ahora lo contaremos porque las temperaturas van a subir el fin de semana hoy serán parecidas a las de ayer sólo esperamos que bajen un poco en el Cantábrico gracias a que veremos más nubes incluso ahora ya empieza a llover en en las Rías Altas en Galicia lo hará también durante la tarde en Asturias pero poca agua se espera también aquí acabará luciendo el sol en el resto del país el sol lucirá durante toda la jornada sólo algunas tormentas en el Pirineo más oriental durante la tarde o en las montañas del sureste de la península eran insistimos sol temperaturas como ayer mañana un poquito más altas el domingo es cuando esperamos un ambiente plenamente veraniego máximas por ejemplo en Madrid de treinta y cinco grados en el Valle del Guadalquivir cerca de los cuarenta

son las ocho y siete las siete y siete en Canarias

Pepa Bueno

Voz 1727 10:09 el momento de la verdad para las negociaciones del Brexit será el Consejo Europeo de octubre Ésa es la fecha que ha puesto el presidente del Consejo Donald Tusk a la premier británica para que presente de un nuevo plan de ruptura con la Unión porque los Veintisiete ya lo han dicho a mí que el suyo el que presentó estos días no les sirve abrimos línea con las dos partes de esta negociación con la sede comunitaria Griselda Pastor buenos días buenos días Icon Londres Begoña Arce buenos días buenos días el cambio europeo tiene mucho de aviso a navegantes la posición europea tiene mucho de aviso a navegantes pero también una dificultad concreta la frontera irlandesa May proponía crear un área de libre comercio con la Unión para mantener abierta la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda una linde dramática para el imaginario colectivo británico pero los Veintisiete Griselda insisten en que eso romper día el mercado único para mi ha sido

Voz 0738 11:02 esperado en su sala de prensa la han visto sudorosa bastante molesta tras confirmarse que a veintisiete Elián exigido que presente otra propuesta nueva si quiere continuar con las negociaciones para el Brexit mi estamos ante la hora de la verdad y no podemos esperar deseo para octubre una negociación basada en nuevas propuestas británicas que permiten resolver el problema especialmente sobre las condiciones de salida y la cuestión de Irlanda ha dicho Emmanuel Macron porque añadido el plan de May de Chequers no puede ser un todo o nada posición que ha generado una enorme sorpresa entre la prensa británica desplazada hasta aquí prensa que da por hecho que Mail llega tocada al congreso de su partido

Voz 1727 11:53 así que tiene cuatro semanas por delante para preparar una alternativa una alternativa con la que tiene que contentar por un lado a los Veintisiete por otro a los halcones de su partido y sin olvidar el Inter eso run run de los ciudadanos de su país es que ven una locura esta salida no lo tiene fácil Begoña teniendo en cuenta además ese congreso de los tories que decía Griselda quehacer

Voz 0273 12:15 bueno Theresa May no esperaba este rechazo brutal que recibió en la reunión de líderes de la Unión Europea el país está un poco en shock esta mañana el comentarista político expuestos se preguntaba cuándo fue la última vez que el Reino Unido sufrió una humillación diplomática en una negociación como la debacle de Salzburgo el equipo de la primera ministra piensa que la emboscada de ayer es una táctica negociadora de la Unión Europea made dejó la reunión furiosa amenazando los Veintisiete con la peor solución la salida sin acuerdo

Voz 18 12:44 soy feliz y muy la Inestur

Voz 0273 12:47 bueno no hay británica creo que quieren que haya acuerdo pero que nadie lo dude como siempre he dicho estamos preparados para la falta de acuerdo si llegamos a ese punto el de no acuerdo los británicos pueden confiar en que haremos lo necesario para dejar con éxito la Unión Europea

Voz 18 13:02 eh a sufrir indios profieren y unión

Voz 0273 13:08 el problema de May es que no sólo la Unión Europea cree que este plan es inviable también lo piensan aquí en el Partido Conservador los tories euroescépticos cuarenta de ellos están dispuestos a votar contra el plan cuando llegue al Parlamento inviable lo ven también muchos de los defensores de la permanencia de la Unión Europea en May está en estos momentos aislada en Europa bajo presión con el liderazgo en juego como decíais aquí en casa y la sensación en estos momentos es que el Reino Unido está más cerca de un Brexit sin acuerdo que nunca algo que sería realmente catastrófico para este país también para Europa

Voz 1727 13:42 decías Begoña que hay estado de shock de hecho el Guardian utiliza en su portada la palabra humillación también utiliza este término muy duro el Times o el Daily Telegraph Griselda realmente podemos hablar de un ultimátum europeo a la premier británica

Voz 0738 13:57 no no es ultimátum pero se le parece porque contra pronóstico Macron y Merkel han impuesto su agenda con voluntad de demostrar desde Salzburgo lo difícil que puede ser abandonar el barco comunica

Voz 1727 14:09 lo gracias Griselda Begoña buenos días a velocidades pactar es lo que va a necesitar mucho también aquí el presidente de gobierno si quiere sacar adelante la reforma de la Constitución que hoy lleva a Consejo de Ministros Inma Carretero buenos días qué tal Pepa buenos ideas la reforma que pretende solo limitar el aforamiento de los políticos cinco días después de que el presidente lanzara la propuesta como están las cosas por ahora

Voz 0806 14:34 ha sumado ningún apoyo porque Podemos no quiere saber nada de las reformas y se deja fuera el Rey a ciudadanos le gusta la música pero le parece un chasco que no se supriman todos los aforamientos de los políticos y el Partido Popular se escuda en que no quiere una reforma exprés Pedro Sánchez ha dado un plazo de sesenta días lo cierto es que el anteproyecto que tiene previsto aprobar hoy el Gobierno no satisface estas demandas lo que hace es modificar los artículos setenta y uno y ciento dos para limitar los aforamientos de diputados senadores y miembros del Gobierno sólo para los casos relacionados con el ejercicio estricto de su cargo ha habido debate hasta el final han barajado distintas opciones para ver cómo evitar que haya casos de corrupción en los que se mantenga el aforamiento pero fuentes del Gobierno explican a la Cadena Ser que en un texto de naturaleza constitucional no se puede esperar que ese descienda a los detalles

Voz 1727 15:24 gracias Inma hay en Cataluña en el día después de esa concentración que hemos escuchado en la portada ante la Conselleria de Economía siguen a vueltas con la conversación de jueces en un chat que en el móvil eldiario punto es hoy con nueva entrega Isabel Villar pública en estos medios que los jueces también comen

Voz 0806 15:41 daron en ese chat privado la negativa alemana extraditar

Voz 1727 15:44 Carles Puigdemont por rebelión a España Un juez escribe sería interesante saber qué dirían los alemanes si fuera al revés ser tribunal español hubiera acordado lo mismo que la audiencia alemana en un asunto similar y esto abre un debate entre los magistrados otro dice los jueces alemanes lo que quieren es imponer no la correspondencia de figuras jurídicas sino su jurisprudencia sobre violencia y otro dice exigen como si de un país bananero se tratara en referencia a España la mayoría de los magistrados consideran que Alemania ha errado al no extraditar a Puigdemont Elio di son noticia estas conversaciones en un chat corporativo pero privado porque la Generalitat lo ha convertido en un nuevo banderín cuatro asociaciones judiciales se han puesto de acuerdo por una vez para defender que la opinión en un chat privado no tiene relación con la Administración de Justicia después Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 16:30 bon día el president Torra hizo una declaración institucional en la que llegó a exigir

Voz 1 16:34 la dimisión inmediata al presidente al poder judicial

Voz 0706 16:38 la dimisión inmediata del presidente del Poder Judicial y una investigación después por la tarde en la concentración que decías a la Conselleria de Economía el presidente de Omnium también comentaba que los mensajes demuestran que no exista independencia judicial en España

Voz 19 16:50 ella es crear su dice sus eso en Jesse pum indie

Voz 0706 16:56 será un juicio político decía Marcel Mauri las asociaciones de jueces como comentabas también creen que todo esto es desproporcionado las cuatro agrupaciones de signo distinto señalan que los correos eran privados con opiniones personales y que en cualquier caso esto no cuestiona todo el sistema

Voz 1727 17:09 gracias Freddy han pasado veinticuatro horas ya desde que la SER publicó los audios en los que un concejal del PP de Torrelodones en la Comunidad de Madrid chantajea va la alcaldesa de ese municipio veinticuatro horas y ese concejal no ha dimitido ni su partido se lo ha pedido ni se plantea expulsarlo ni va a los tribunales hoy se reúne la dirección regional del PP que de momento sólo le ha abierto un expediente informativo nosotros tenemos nueva carga Javier Casal bueno sí

Voz 0867 17:36 hola Pepa buenos días bueno Viñas sigue en su sitio y los problemas también en el Partido Popular crecen como champiñones vosotros tengo adversarios

Voz 20 17:45 en mi partido que huele Vigotsky lo tengo tengo mis hijos de puta

Voz 21 17:48 no nos consta presidió nos consta mucho conmigo crecen los hijos de puta

Voz 0867 17:55 leones son hábitos Yanes Éste es el último estrato ofrecido por La Ser de ese encuentro mantenido con alcaldesa de Torrelodones hoy en efecto se reúne la dirección regional del partido el encuentro ya estaba previsto desde hace días pero se presenta muy movido por el caso del chantaje por la diputada también que ayer alababa a Franco en la Asamblea Begoña García se llama de viñas sabemos que quieren citar ya para acordar con el una salida que garantice el partido el mantenimiento del de del concejal es decir básicamente una salida amistosa insisto que la división interna en el partido de Madrid lleva algunas voces a reconocerse y micrófonos que las cosas se han hecho muy mal en este caso enfado interno que se hace extensivo a Pío García Escudero el presidente de la gestora desaparecido desde hace meses en Madrid Nos consta algunas voces empiezan a cuestionarlo mucho en esta forma

Voz 1727 18:39 en Madrid una una diputada que efectivamente dijo en la Asamblea que la guerra la ganó el caudillo entre risas y aplausos de los suyos hasta luego Javier hasta luego

Voz 22 18:52 enhorabuena sean osea aún toca el miembro más duraderos esto puede ser calificado por muchos sexual porque atenta contra la libertad sexual de la víctima de quien lo sufre este que Bono es un avance importante tenemos que marcarlo dentro de todo

Voz 1727 19:09 movimiento no lucía Avilés de la Asociación Mujeres juezas que le contaba ayer a Francino en La Ventana la importancia de la última decisión del Tribunal Supremo que clarito o sea que si te tocan otras rozan con intención sexual tú no quieres es un abuso Manuel Jabois muy buenos días qué tal Pepa Bueno ciudad no deja de sorprenderme Jabois el revuelo que veo ya en las redes sociales con esta doctrina del Supremo yo no conozco no sé tú a ningún hombre ni a ninguna mujer que tenga dudas sobre si se le consiente no se consiguen este tocar quiénes son ya que se dedican los que se sienten amenazados con esta clarificación de que es abuso sexual

Voz 1389 19:49 pues son aquellos a los que se les está cayendo el palillo trozos y ven cómo se pudre su coñac no sigue siendo impresionante de todos modos la cantidad de gente que considera que tocar el culo de una desconocida es algo que está mal pero lo que no es para ponerse así ese ser ese desprecio dobla a la víctima que primero ve como su cuerpo un servicio público con el que se pueda desaguar cualquiera y luego escucha un hombre diciéndole cómo se tienen que poner para no parecer a una histérica

Voz 1727 20:12 sí hay pocas cosas peores que el juicio moral

Voz 1389 20:15 sino penal es está mal pero tampoco es para denunciar yo creo que cuanto más se parezca la justicia la reacción de una mujer la reacción al ultraje que una persona siente cuando es objeto de abusos sexuales más nos parecemos nosotros a una sociedad mejor

buen fin de semana un beso son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:39 qué tal buenos días siguen subiendo los termómetros silbaban a cero durante todo el fin de semana la SER les ofrece hasta ahora más detalles de la operación policial que el pasado martes se puso en marcha en la Consejería de Justicia de la Comunidad después de que la Audiencia Nacional abrirá diligencias por el Campus de la Justicia el megaproyecto que se puso en marcha en tiempos de Aguirre Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 20:59 qué tal buenos días en efecto la operación se activaba el martes pasado a las nueve en punto de la mañana en un inmueble de la Consejería de Justicia en el número veinte de la Gran Vía en un archivo de documentación administrativa de la Comunidad en la zona de Atocha veintitrés agentes de la UDEF un agente de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía hizo dos funcionarios de la Intervención General de la minería acción del Estado reventaba en los archivos digitales para extraer unos siete mil correos electrónicos de políticos exaltos cargos y funcionarios todos ellos relacionados con la Ciudad de la Justicia los correos de Alfredo Prada son el eje de esta operación ordenada por la Audiencia Nacional y que tuvo una duración de doce horas a las nueve de la noche la policía abandonaba las instalaciones para comenzar un análisis que debe indicar dónde han ido a parar casi cien millones de euros

Voz 1275 21:55 y se lo estamos contando también esta mañana toque de atención del Poder Judicial el órgano de gobierno de los jueces quiere reforzar dieciséis juzgados de lo social de la Comunidad con seis jueces de refuerzo ante la saturación que sufren por la avalancha de demandas por despido los juzgados de Madrid acumula siete mil demandas de trabajadores despedidos que en ocasiones esperan un año más para saber si al menos podrán ser indemnizados Alberto Pozas

Voz 0055 22:17 el Consejo aprobó ayer este informe han subcomisión permanece

Voz 1275 22:20 T y ahora está pendiente de ratificación por parte del

Voz 0055 22:22 Ministerio de Justicia Madrid es la segunda provincia con más asuntos pendientes de carácter laboral en los tribunales siete mil trescientas demandas segunda sólo por detrás de Barcelona y el Consejo calcula que hay que destinar al menos seis magistrados especializados junto con al menos el mismo número de letrados y colaboradores para evitar un colapso aún mayor el informe del vocal Juan Martínez Moya relaciona esta saturación con una década de crisis económica fuentes del Consejo creen que este retraso ha provocado una deuda millonaria en la administración pública con los trabajadores despedidos de forma irregular en forma de salario de tramitación casi cuarenta millones de euros en todo el país en Madrid la previsión es reforzar quince juzgados de lo social en la capital y otro más en Móstoles

en Hoy por hoy

Voz 1161 23:11 esta noche se levanta el telón de una nueva temporada en la ACB Sampe buenos días buenos días con el primer título oficial en juego el de la Supercopa en el que el Real Madrid disputa desde las nueve en Santiago de Compostela en la fuente de su primer año por Doncic tras su salida a los Mavericks de la NBA y con un Felipe Reyes incombustible que con treinta y ocho años se convierte en el jugador más longevo que ha disputado un partido oficial con el club Pablo Laso no quiere oír hablar de condición de favorito

Voz 1671 23:33 yo siempre haciendo favorito inunda

Voz 1665 23:35 es el favorito no me da nada ser favorito no me quita nada en los para ser campeones tenemos que ganar dos partidos muy difíciles complicados no pienso en favoritismos de nadie pienso en que nosotros debemos seguir creciendo como equipo que estamos mejor que otros años en la Supercopa que los cuatro equipos

Voz 1161 23:50 pero si vencen a Obradoiro disputarán mañana la final ante el ganador del Barça Baskonia ayer Victoria de estudiantes en Suecia ante el Norrkoping en el partido de ida de la previa en la Champions FIBA sesenta y dos setenta y cuatro mañana partido de vuelta en Torrejón Nos vamos con más noticias el concejal del PP de Toledo

Voz 1275 24:09 antes que intentó chantajear a la alcaldesa de esta localidad siguen su cargo titulares con Virginia Sarmiento

Voz 0122 24:13 el PP ha abierto un expediente informativo Ángel Viñas mientras intenta dar con él hasta anoche no lo habían conseguido a partir de las once y media se reúne la dirección regional del partido

Voz 1275 24:21 el coordinador de seguridad de la Policía Nacional decidirá hoy si da el visto bueno al estadio del Rayo y si puede disputar el partido de mañana contra el AVE ser consejero de Deportes insistía ayer en que el campo es seguro

Voz 0122 24:31 hoy se prevé el desahucio de una familia en el Álamo una pareja y su hijo de cuatro años con discapacidad el juzgado número tres de Navalcarnero ha dictado dejarlos en la calle tras negarles un alquiler social la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha solicitado la paralizó

Voz 1275 24:44 ya podemos presenta hoy una proposición no de ley en la Asamblea para fomentar el uso de la bicicleta en la región coincidiendo con la Semana Europea de la móvil

Voz 24 24:51 en el Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España

Voz 1804 24:55 patrocina ahora

Voz 24 24:57 y ofrece la información del tráfico

Voz 1 24:59 hija la mejor ruta

la música para llegar a las ocho y media de la mañana

Voz 1275 29:25 la británica deba Bad Seeds anuncio de nuevos conciertos en varias ciudades españolas entre ellas Madrid estas

Voz 1 29:29 van en La Riviera el próximo cuatro de diciembre en la Cadena Ser

son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 1275 30:13 en este espacio

Voz 1727 30:19 dos tiroteos masivos en menos de veinticuatro horas ha pasado en Estados Unidos otra vez el último en Nueva York donde han resultado heridas esta madrugada al menos cinco personas que sepamos entre ellas un niño Maryland la policía investiga todavía porque una mujer de veintiséis años abrió fuego en los alrededores de un almacén donde trabajaba ha matado a tres personas y se ha suicidado aquí en España el Consejo de Ministros da luz verde hoy el primer paso para intentar limitar los aforamientos políticos y esta mañana se reúne el PP para decidir qué hace con su concejal de Torrelodones que es el que chantajea a la alcaldesa el que habla así de sus propios compañeros de partido

Voz 24 30:57 varios

Voz 20 30:58 porque en mi partido tengo enemigos lo tengo tengo técnicos de Puig

Voz 21 31:03 consta presidió consta mucho

Voz 1804 31:13 dedicada a los todas los retrovisores los imprevistos al aparcar de oído

Voz 19 31:18 dedicado todas las familias un poco de Amelie

Voz 1 31:22 con Family sacó unos ahora ya hasta el treinta y uno de octubre tendrás toda la protección Kenneth setas con a Borowski la alarma de Securitas Direct entre muchas más ventajas informa ten Caixabank Ponta es Caixabank

Voz 0099 31:37 hoy es viernes y los viernes

Voz 1727 31:39 la columna de Almudena Grandes ex

Voz 0099 31:42 este muchas frases celebres sobre la libertad de expresión pero ninguna tan feliz como la de Voltaire no estoy de acuerdo con lo que dices pero defenderé con Mi vida tu derecho a expresarlo vivimos en una coyuntura óptima para examinar su vigencia no hace falta que yo les llega a ustedes que me escuchan todos los viernes que mis opiniones no se parecen a las que se vierten en las letras que han llevado a los raperos de la insurgencia al banquillo de la Audiencia Nacional sin embargo celebro con la cabeza y con el corazón la sentencia que reduce a seis meses de cárcel una pena que en mi opinión no debería haberles impuesto ni un solo segundo de reclusión ustedes pensarán que posicionarse en este asunto ha sido fácil para mí pero algunas opiniones recientemente publicadas en un diario nacional en concreto los artículos que Sánchez Dragó y Arcadi Espada han firmado en el mundo me han servido para comprobar hasta qué punto puedo amparar el derecho a sostener opiniones vergonzosas manipulaciones groseras y expresiones vinculadas a la tradición política cultural que más de texto en la historia de nuestro país otro asunto es la facilidad con la que el decoro ético y la elegancia verbal que hasta ahora habían respetado todas las empresas de comunicación ha saltado por los aires desde que la derecha ha perdido el poder en resumen no es de extrañar que ciertos líderes de opinión sean enemigos de la memoria histórica para comprender por qué camino llegamos los españoles al dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis nada es más iluminador que leerlos

Voz 31 33:14 mañana de viernes en Hoy por hoy con Pablo Simón politólogo editor de político en buenos días los días con Isabel Benjumea cofundadora y directora de la red Floridablanca no

Voz 1727 33:22 Nos días qué tal buenos días con Jesús Maraña director editorial de Info Libre hola Jesús hola buenos y bueno a veces por encima y por debajo del ruido conseguimos detenernos ratito sobre qué cosa debe ser nuestro país en este momento de la historia y como eso debe estar reflejado en la Constitución a esa reflexión de largo recorrido se dedicaron anoche Felipe González y José María Aznar en el encuentro que organizaron la SER el país para celebrar el cuarenta aniversario del texto del setenta y ocho hubo tiempo incluso para el chascarrillo entre dos habitantes de La Moncloa los dos presidentes que más tiempo han estado viviendo en ese palacio

Voz 2 34:00 la vivienda más en esa casa que yo que veo cuántos años catorce Case no más que en ninguna otra casa ya es que tenemos es que te gustaba mucho a Gaza no no no

Voz 35 34:13 ese Mason largo a llegar no mira mira que te animamos a largar la casa no había manera eh

Voz 1727 34:21 pero fue sobre todo una reflexión sobre si hay que actualizar la Carta Magna

Voz 2 34:26 la Constitución ha servido para que gobierne yo implora que gobierne cuanto cuenta la prueba de fuego de la validez de una Constitución es que permita una alternancia de ese tipo sin necesidad de replantearse el fundamento de la convivencia democrática

Voz 36 34:43 es que yo creo en la vigencia activa como elemento de futuro instituciones pagaré los problemas políticos que tenemos no lo tenemos por defectos constitucionales los tenemos por defectos de acción política que es distinto es que

Voz 2 34:56 no tengo ningún temor al contrario tengo decidido que es que enfrente ese debate reformista desde lo menor aforamiento no aforamientos desea hasta lo mayor Título VIII nuevo desafío

Voz 1091 35:11 las únicas propuestas que escucho de reformar las únicas propuestas son propuestas absolutamente rupturistas Osuna propuestas

Voz 37 35:18 Clemente enloquecidas de decir que la Constitución cabe todo que que eso que es plastilina pero además plastilina de la peor calidad pues si la Constitución es flexible

Voz 2 35:28 pero no es de plastilina tienen un cierto margen de flexibilidad del que conviene no abusar para que no regiones

Voz 1727 35:36 insistieron mucho sobre todo Felipe González en que las circunstancias actuales no son en absoluto más complejas Pablo que las cabía en el setenta y siete cuando se consiguió a la salida de una dictadura

Voz 1671 35:48 partir de cero escribe una Constitución efectivamente porque a veces nos olvidamos que el consenso es el punto de llegada no el punto de partida es decir cada cual puede tener propuestas diferentes sobre algún tipo de reforma constitucional por supuesto se tendrá que discutir diría abordar con profundidad a mi me gustaría destacar tres cosas muy breves la primera la reforma constitucional es algo que ocurre de manera normal regular en todas las democracias consolidadas del mundo sin generar histrionismo por ejemplo Francia la reformado hasta tres hasta dieciséis veces Alemania treinta y dos veces desde la Ley Fundamental de Bonn por lo tanto la reforma es algo habitual que no tiene por qué generar los espanto vale porque la sociedad cambia ir también por lo tanto tiene que cambiar el marco institucional que es lo que ocurre en España a mi juicio en España hay un elemento que para

Voz 1 36:32 la reforma allí es que hemos convertido la Constitución

Voz 1671 36:34 en un tótem es decir tenemos de un lado a la gente que reivindica la obra generacional de la Transición que son precisamente muchos de los que estaban ahí sentados que piensan que la reforma es desmontar lo que ellos hicieron consideran que el consenso de la Transición es fantástico tiene poderes mágicos toma turcos y que con esto ya estamos tienes el otro lado sobre los que se quedaron fuera es que piensan que esto es como un pecado como el pecado del Edén no el pecado fundacional todo lo malo que nos pasa viene del acuerdo de la Transición y como estamos en juego dos relatos enfrentados en la hipérbole no bajamos a lo concreto de la reforma porque claro que hay aspectos que pueden ser mejorables de la Constitución sin lugar a dudas yo pongo uno muy sencillo el artículo noventa y nueve que es el que regula el proceso de investidura ésta sin tocar como tengamos en las próximas elecciones un Parlamento fragmentado podemos vernos abocados a otra repetición electoral casi tenemos tres no pero nadie ha pensado momento que a lo mejor merece la pena en un contexto fragmentado revisar eso por poner una que no está ni siquiera en el tablero pero claro que podemos afrontar una reforma institucional de mayor calado pero hace falta sentarse y aterrizar

Voz 1727 37:36 pero por qué es tan difícil porque cargo se se plantea lo plantean los partidos lo plantea algún el el PSOE concretamente lo lleva planteando mucho tiempo hay que hacer una reforma

Voz 0122 37:45 y luego es posible Jesús

Voz 31 37:47 la principal diferencia entre los dos discurso los correlatos de Felipe González y José María Aznar ayer en el acto moderado por Soledad Gallego Díaz fue no es decir González se declaró dispuesto abierto además dijo sin temor a revisar una de cabo a rabo del primero al último artículo la Constitución creyendo que es necesario hacerlo José María Aznar mantiene que sin estar cerrado va una reforma lo que dice es que no se deben ahora mismo no se dan los instrumentos para que sea factible sea posible el consenso en la línea que comentaba Pablo al que se llevó en mil novecientos setenta y ocho también parece que tenía mucho interés en la valoración que hizo Felipe González del porqué de eso no mencionó cuál fue el motor o el mejor consejero para ese consenso que se logró en el setenta y ocho el temor a volver a las andadas no las presiones es decir el escenario en el que parecía que había muchos más riesgos si no se lograba el consenso que si se lograba un consenso en el que todos perdía por decirlo así sería bueno quizá un punto de partida sería empezar a asumir en en el relato común en el debate común que también ahora deberíamos tener temores y consejeros que actuaran como palanca de eso mismo puede pongo por ejemplo lo que a mi juicio ha sido el desastre sobrevenido con la gestión de la crisis desde dos mil ocho que la multiplicación de la desigualdad el riesgo que eso conlleva de un estallido social lo que ya estamos viendo ya ayer surgió en ese debate también entre González y Aznar de cómo las democracias ya no se rompen por golpes militares pero si se rompen iban hacia democracias liberales hacia liberalismo es no democráticos de manera que ya tenemos países incluso dentro de Europa que no están siendo ya una democracia representativa sólida como las que conocíamos por lo tanto a mi me parece que de ayer a mi me gustaría sacar la conclusión

Voz 1727 39:52 sin entrar en por supuesto que una reivindicación

Voz 31 39:54 la lógica natural y además argumentada sobre lo que se llama el régimen del setenta y ocho y lo dijeron además los con orgullo lo dijeron al sino más Felipe González que lo vivió en primera persona que Aznar que explicó que era media generación posterior no

Voz 1727 40:08 estaba dedicado a opositar

Voz 31 40:11 pero en todo caso después del setenta y ocho había mucho por hacer y luego sin llegar a aquello de Jefferson de que cada generación debe tener su constitución no y Felipe González explicó que no le parecía eso lo conveniente ni tenía por qué establecerse así pero hombre es cuando uno estrena una casa una fecha cuarenta años después parece lógico renovar el mobiliario pintar el salón

Voz 1727 40:34 por qué hinchados cuarenta años están los últimos diez o quince en los que el mundo ha cambiado radicalmente eh ha cambiado es el paradigma en el que nos movemos en todos los órdenes también por supuesto en España e Isabel esa reticencia que le que le escuchamos al presidente Aznar y que habitualmente esgrime el PP cuando se pone sobre la mesa la posibilidad de replantearnos de arriba abajo cuáles son las normas de convivencia que tiene que haber en España aquí miedo responde

Voz 0122 41:03 no no no creo que el presidente Aznar tenga a palabra sea miedo Iván me gustaría resaltar dos cosas importantes la primera es que los dos utilizaron constantemente la expresión lealtad lealtad constitucional y eso es muy importante la Constitución hay que cumplirlo ayer condiciones el Marcos y rector a partir del cual luego Se puede discutir

Voz 1727 41:23 todo pero en la ley incumpliendo la ley nos encontramos vamos

Voz 0122 41:26 tanto en España en el que hay sentencias el Tribunal Constitucional que no se cumplen y hay un constante amenaza de que no se va a cumplir la Constitución y que hay una parte de los españoles que se consideran que ellos pueden estar por encima de la Constitución por lo tanto abrir el debate de la reforma constitucional cuando lo que tenemos ahora mismo es un reto inmenso en una región de España como es Cataluña y en otras quiero están expectantes a ver qué ocurre en Cataluña a mí me parece que lo primero es que hay que decir que la institución ahí cumplirla y que no se cumpla la Constitución hay consecuencias que luego se puede debatir si se puede reformar o no por supuesto yo si fuera Navarro de Navarra por ejemplo querría a reformar la Constitución por poner otro ejemplo distinto al que ha puesto parece claro que se puede reformar la Constitución claro que se puede debatir

Voz 31 42:09 el supuesto autor de la más seria

Voz 0122 42:11 sólo con cosas puntuales no sólo con anuncios cae manera haber pueden ser oportunistas o a lo mejor electoralistas de agua una cosa seria una reunión profunda y lo que tiene que haber también es las mayorías suficientes porque eso es muy importante para que haya una reforma constitucional y perdón tiene que haber unas mayorías suficientes que hay que entender que cuando dice de los consensos claro que hay que llegar los después pero para alcanzar esas mayorías

Voz 31 42:34 una cosa que apuntó González interesante porque yo creo que se ha instalado ya que ahora mismo es imposible abordar una reforma a fondo la Constitución porque porque hemos pasado del bipartidismo cuatro y partidismo porque el Parlamento está muy fragmentado porque tenemos el problema territorial incendiado especialmente en Cataluña pero Felipe González recordando haciendo historia en eso coincido absolutamente empezaba a hacer periodismo en esa época la situación en el setenta y siete setenta y ocho era extraordinariamente complicada había una fragmentación de partidos impresionante había gente que venía del exilio de la dictadura de las cárceles etcétera gente que venía de régimen franquista había mucho que discutir y muy pocas posibilidades de ponerse de acuerdo insisto lo que había era incentivos para hacer más importantes los acuerdos que los desacuerdos y es verdad lo que ayer insistió mucho en eso hay que ser desde la lealtad desde la confianza desde la capacidad de que vas a ganar y perder no en en todo lo que pongas por delante pero claro que hay propuestas yo cuando se dice no no deberíamos no interesa ahora mismo abrir ese debate el problema problemas que ya está abierto que lo tenemos sabios

Voz 1727 43:47 y un detalle y un detalle que subrayaba Sol Gallego al comienzo de desencuentro la edad que tenían quiénes hicieron aquella empresa tan difícil que estaban entorno a los treinta ella particularmente por debajo de los treinta

Voz 31 44:01 el detenido de treinta y cuatro años Gonzales treinta Ipod

Voz 1727 44:03 vamos a Aznar estaba en veintí poquísimos es decir cuando ahora se mira con cierta condescendencia eh a los políticos jóvenes muchos de los que hoy llamamos políticos Jover son mayores de quienes emprendieron aquella tarea que se en fin que separe que parecía hercúlea de entrada no porque era muy difícil

Voz 0122 44:21 en ese sentido lo fascinante del fue por supuesto la

Voz 31 44:23 la de los que lo hicieron pero también el diálogo que mantuvieron con los mayores yo creo diálogo intergeneracional es clave no pensar Cuno razona opositor mayor que ha perdido ese diálogo en Japón ni nada no no es un asunto que es muy

Voz 1727 44:37 durante que subrayó partirán los dos lo dijeron eh que no se pueden vincular los efectos de la crisis no se puede achacar a la Constitución los efectos de la crisis pero cuando hablamos todo el día de que hay que cumplir la Constitución quienes tienen la curiosidad de leerse la ven que allí también se reconoce el derecho a la vivienda

Voz 0122 44:55 trabajo digno verdad por ejemplo por ejemplo a la e incumplía hablaría

Voz 1727 45:00 el técnico ganaba Marqués de se está incumpliendo sistemáticamente

Voz 1671 45:03 pero pensemos también una cosa porque a veces corremos el riesgo de comparar el contexto el setenta y siete con el actual y nada puede ser más distinto por una razón bien sencilla lo que se estaba era encendiendo el sistema operativo es decir estábamos arrancando el modelo ya había tres objetivos claros como país democracia consolidada Europa estado de bienestar llegan tres pilares en los cuales más o menos podía haber acuerdo visados una cosa la Constitución Se caracterizada justamente por ser muy flexible tiene la propiedad privada toda la riqueza está subordinada al interés general la unidad de España pero el derecho de nacionalidades y regiones hacer autónoma era pura potencia ahora lo que estamos diciendo es han pasado cuarenta años en los que esa potencia se ha convertido en acto tenemos que ver exactamente cuáles son los recovecos que

Voz 31 45:43 hay que pulir también reconoce verdad la Constitución

Voz 1727 45:46 setenta y ocho que tiene que que es muy moderna también reconoce que no se puede discriminar a nadie por razón de sexo ya ve dónde estamos todavía

Voz 31 45:53 yo establece la progresividad fiscal por ejemplo no

ocho y cuarenta y seis en Canarias

Voz 12 47:50 en vigor tenemos sesenta y cuatro tiendas cerca de ti para que siempre encuentra