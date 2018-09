Hoy por Hoy (21/09/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:23 es viernes Si dentro de media hora a partir de las nueve y media se reúne el Consejo de Ministros reunión a la que no estará el ministro de Exteriores Josep Borrell porque se encuentra en Nueva York y allí ha avisado de que resolver la división en Cataluña llevará al menos un par de décadas Javier Alonso

Voz 0858 00:38 Borrell se ha referido a la situación en esa comunidad en una conferencia en la Universidad de Nueva York

Voz 0858 00:49 ha dicho que la división en la sociedad catalana es tan fuerte que va a costar al menos veinte años superar la yeso añadido si hay éxito hoy es consejo de Ministros del que hablaba Pepa aborda entre otras cuestiones la reforma constitucional para limitar el aforamiento de los políticos es viernes es veintiuno de septiembre varios medios señalan al actual cuyo de Exteriores escena Ernest Maragall como el próximo candidato de Esquerra Republicana de Cataluña a la alcaldía de Barcelona hoy mismo

Voz 1022 01:14 como los republicanos pueden confirmar esa decía

Voz 0706 01:19 Esquerra en Barcelona es Alfred Bosch que renunciaría hoy mismo como cabeza de lista a las municipales pese que a él fue quién ganó las primarias según apunta por ejemplo el diario Ara bosque lo hará oficial hoy en una asamblea con militantes y él mismo va a apuntar que su sucesor sería el actuar con sede de Exteriores Arnes Maragay fuentes de Esquerra dicen a la SER que sus encuestas son buenas pero que es verdad que el margen para crecer era más limitado Si repetía Alfred Bosch que Maragai estuvo en el Ayuntamiento de Barcelona cuando su hermano Pascual fue alcalde de hecho se considera una de las piezas clave de aquella época

Voz 0858 01:49 gracias Freddy se lo estamos contando desde esta mañana en la SER el Poder Judicial ha puesto en marcha un plan de choque para acabar con el colapso de los juzgados de lo social que acumulan miles y miles de expedientes de demandas por despido están saturados desde hoy desde que comenzó la crisis y el Consejo General del Poder Judicial va a enviar más jueces y funcionarios para tratar de desatascar los Alberto Pozas

Voz 0055 02:08 son necesarios treinta y tres jueces de apoyo y al menos el mismo número de letrados y colaboradores para desatascar ochenta y dos juzgados de todo el país ante la avalancha de demandas sólo en algunas comunidades se amontonan casi treinta y ocho mil casos de trabajadores recurriendo sus despidos según ha sabido la SER ayer la comisión permanente del poder judicial dio luz verde a este plan de choque con la mirilla puesta sobre todo en Cataluña Madrid Andalucía y Comunidad Valenciana refuerzo todavía pendiente de aprobación por el Ministerio de Justicia y que duraría hasta seis meses en los casos más graves jueces y funcionarios de apoyo que según el informe del vocal Juan Martínez Moya tienen que ser expertos en materia laboral es un retraso que según fuentes del Consejo sobrecarga la administración debe casi cuarenta millones de euros a trabajadores despedidos de forma irregular

Voz 0858 02:52 quien en Tanzania los equipos de emergencias han reanudado las tareas de rescate de un barco que se ha hundido en el lago Victoria con cuatrocientos pasajeros a bordo han recuperado cuarenta y siete cadáveres ya han localizado a cuarenta supervivientes

Voz 3 03:17 en el capítulo de hoy tenemos

Voz 1704 03:19 el presidente temporal el Torino llegó por la puerta de atrás con dos socios los como listas de Podemos que dicen que la Constitución hay que llenarla los otros los Torra a los Remón los rufianes que dicen ellos que liquidar

Voz 9 06:13 mire yo soy muy respetuosa con los decisiones judiciales estamos en un Estado democrático no estado de la Unión Europea y la verdad es que me sorprende que hemos de España

Voz 10 06:21 pues bueno a España fuera fuera

Voz 9 06:24 la duda no la va la actuación de la Justicia el extranjero exterior no nota profesor Serna internacional por tanto yo red formar ayer más que sería dar un año de una protesta lo que se celebró es un año de de un intento de que funcionarios de este país no pudieran hacer su labor después de que un juez les mandará hacerlo cumple un año de que rodearán a funcionarios de este país de que tuvieran que si la terraza de un edificio porque porque ningún llamamiento a concentrarse sin pedir permiso a ninguna cosa la otra feria Maite para pedir entre tal entorpecer la labor de euros funciona en este país pretende me parece muy grave lo que pasó hace mañana y la verdad es que si se cumple ya un año pero parece que se ha querido recordar lo que pasó el seis hace un año se el siete de septiembre que fue cuando Juan Manuel parlamentarios se dinamitó todas las reglas de la democracia

Voz 1727 07:24 y en paralelo a la retórica independentista los discursos sea ya las protestas la Generalitat sin embargo anuncia que asistirá a las reuniones de todas las comunidades autónomas sobre financiación cree que por la vía de los hechos Se está produciendo alguna normalización institucional en Cataluña

Voz 9 07:40 bueno yo es que no puedo calificar de normalización lo que está pasando cacereña de siento yo sé que es un tema que está repitiendo mucho el Gobierno de España pero nosotros que

Voz 10 07:48 vivimos allí que vemos como se ha cerrado

Voz 9 07:51 Parlament se han quitado plenos sea ocupado el espacio público con vemos como se está intentando utilizar a una policía democrática como a sólo d'Esquadra para intentar pues que se convierte en una cosa que no debería ser cuando podía ponemos quisimos ejemplos desde luego nosotros una realidad no sí que es verdad que me parece muy triste que que sea noticia sí aquí una comunidad autónoma en va a una reunión de facto o no por la financiación de la reforma al sistema de financiación fíjese si es poco normal lo que está pasando en Catalunya que una reunión a la que va al resto de autonomías sin que dejen el titular pues aquí es visto como un avance no desde luego deberían haber sido siempre estas uniones me alegro mucho de que vayan a esta pero desde luego la organización nada

Voz 10 08:34 el presidente Torra ayer estaba haciendo el mismo

Voz 9 08:37 discurso diciendo que oye que seguía animando a la gente a ocupar las calles tantas veces como sea necesario para conseguir la separación de los poderes escaparan del resto de españoles sólo el aquí

Voz 1727 08:48 Inés Arrimadas sueño después del otoño terrible que vivimos el año pasado como estamos a su juicio a fecha de hoy P alguna salida

Voz 9 08:56 salir hay siempre desde luego hoy es una cosa optimista el visto arrestado como uno España en una democracia consolidada como la nuestra lo podemos arreglar ahora cometiendo los mismos errores que hasta ahora no yo creo que este Gobierno de España que tiene un papel fundamental en intentar empezar a solucionarlo pues creo que tramas bien siguiendo una estrategia equivocada que es asimismo tras de tapas de nuestro la democracia que es El apaciguamiento gracia acción el de para otro lado y eso desde luego yo creo que está e que la gente vea normal que se viole los derechos de muchos catalanes yo voy a poner un ejemplo que bueno ahora es se ha repartido agendas escolares en una zona de Cataluña con lazos amarillos no un entonces es que cuando uno no puede dar servía normal cuando no tiene que soportar que las fiestas de su pueblo para los independentistas cuando no tiene que soportar pues el Parlament que cerrado que se espera pero se están abriendo más embajadas pues desde luego no vamos por el camino correcto

Voz 11 09:59 yo creo que hace falta un nuevo Gobierno nos falla qué tal

Voz 9 10:02 tienda de los partidos nacionalistas y que podamos llegar a un acuerdo de gobierno entre constitucionalistas para empezar ha sido hace así ha para empezar a dar a solucionar todo esto que desde luego no se va a conseguir con los mismos problemas olas no soluciones

Voz 1727 10:18 aquí anoche sobre Cataluña José María Aznar dijo que los sentimientos no generan derechos que uno puede sentirse miembro de una nación independentista pero que eso no genera el derecho de serlo lo comparte

Voz 9 10:31 bueno yo es que creo que en una sociedad estamos regulados como una serie de hechos y libertades y obligaciones y por tanto los relatos está muy bien pero los relatos Mao no construyen una realidad no me parece también que eso que es obligación los gobiernos los gobiernos de España el también hacer bueno trabajo para para regar cada día los jugadores que que establece nuestra democracia no que sólo la igualdad y la solidaridad la Unión de libertad yo creo que eso es lo que se ha puesto en duda en este país y por tanto hay que entender que en democracia uno puede pensar lo que quiera uno puede sentirse como quiera pero desde luego debe respetar los derechos libertades de los de fans y eso es una democracia europea del siglo XXI

Voz 11 11:15 si no pues los intentos de hecho

Voz 9 11:17 benditos que quieren hacer más crear en Cataluña porque insisto es que me acuerdo mucho el seis y siete de septiembre leí aquel bodrio de ley que presentaron en el Parlament entre otras cosas decían que a partir de ese momento pues bueno con nota

Voz 11 11:31 ahora en vigor pues el señor Pujol ha dado a los jueces por ponerle un ejemplo o no por tamaño le preguntaba que si es verdad que hay que respetar los derechos y las libertades y los sobre

Voz 9 11:45 Naciones Unidas ha estado democrático como éste se puede sentir uno como quiera obligar a nadie a sentirse lo que no es no hay que obligar a nadie a pensar lo que uno quiere pero desde luego sí que todo el mundo tiene que respetar el ordenamiento jurídico porque ahí están protegido nuestros derechos libertad

Voz 1727 12:02 si ayer es escuchando al presidente aznarí pensando en que hoy iba a charlar con usted dando un salto en un salto temático tremendo y a la política nacional me preguntaba si lo que decía Aznar sobre sentirse no sentirse independiente en Cataluña es aplicable algo que ustedes defienden la maternidad subrogada tener el deseo o el sentimiento de ser padre o madre genera el derecho de serlo

Voz 9 12:24 bueno lo que no creo que nadie tenga el derecho debe prohibir alguna mujer a decidir libremente lo que quiere hacer con su cuerpo no he y además es que yo creo que hay que ser también bastante realista en esta vida hoy en día hay miles de familias españolas y europeas y de otros países que se van a otros países y además países desarrollados países donde se que en los convenios de los derechos humanos a países perfectamente comparados al nuestro a ser padres ni hacer daño Navi lo hacen de manera voluntaria nosotros en España que ha llegado el momento de él no seguir mirando para otro lado esos niños cuando vienen a España tienen verdaderos problemas para ser inscrito así para decir considerados a nivel legal como cualquier otro niño y a mi me parece que eso sí que es sagrado y por tanto queremos que abre el debate para que se regulen a España la gestación subrogada altruista que es la que nosotros

Voz 10 13:17 seamos realistas y garantista

Voz 9 13:19 hemos ese ejercicio que han hecho otros países que os dejaremos de mirar hacia otro lado seguiremos la senda de otros países democráticos donde realmente se está pudiendo regular yen y además te digo una cosa ahora mismo sólo podrá acceder a esto las personas ricas las personas que se pueden pagar el y seis semanas fuera

Voz 1727 13:37 claro porque son contratos que no es altruista es que suele ser un contrato que cuesta mucho dinero sí

Voz 11 13:42 EFE depende del país sean lo que pretendo del país sobre lo que queremos doble recaudó Ángels Pepa acto me perdonan profesora que bueno cierto soldada

Voz 9 13:56 temes que es verdad es española

Voz 11 13:59 no nosotros lo que queremos hacer

Voz 9 14:01 insisto es implantada que se debata yo entiendo que este tema este tema es común es muy sensible y yo respeto por supuesto todas las opiniones yo lo entiendo perfectamente es algo nuevo es algo que generará mucho debate yo lo comparte el entiendo que debe ser así digo yo creo que España debe dar ese paso desde luego nosotros apostamos por insisto por y modelo altruista un modelo garantista un modelo realmente razonable también le digo una cosa me dolió muchísimo las declaraciones el otro día de la ministra comparando a los niños que habían nacido con gestación subrogada pues como si fueran órganos comprados en un tráfico ilegal

Voz 10 14:40 llevaban me parece lamentable hacer esto

Voz 9 14:42 la la estigmatización de suspiros reveló párame la protección de los niños es fundamental hoy en día hay muchas familias que van a otros países a hacer lo que es ilegal no estoy

Voz 10 14:53 haciendo nada ilegal vienen aquí

Voz 11 14:55 los niños hablamos hablamos de la protección de los niños

Voz 1727 14:58 sin ninguna duda hablamos ahora hay terminamos de la protección de las mujeres del PP ha dicho que dará por roto el pacto de Estado contra la violencia machista así Sánchez culmina su atajo legal para aprobar el presupuesto es decir colocar en la ley sobre violencia de género esa enmienda que que permite saltarse el veto en el Senado a la Ley de Estabilidad Presupuestaria harán ustedes lo mismo

Voz 9 15:21 nosotros no vamos a cotillear el parque de herencia de género pero le debería dar vergüenza para el Gobierno de España poner en peligro es que pacto es de las pocas cosas que han salido por un amplísimo hombre se dejó consenso perdona en el Congreso de los Diputados simplemente porque quiero alargar a toda costa de licenciatura usted ha dicho me parece que era un atajo legal a mí lo que me parece un fraude de ley esto es fraudulento estoy en contra de ellos concepto ir el criterio del Tribunal Constitucional no es propio que se meta una enmienda de los Presupuestos en una ley de violencia de género propio me el sistema parlamentario nido a nivel del pudor democrático que un gobierno tiene que tener a la hora de decidir los trámites y sobre todo respetaron consenso en una materia tan importante como la violencia de género nosotros vamos a presentar un recurso a la Mesa del Congreso eso sí que es legal íbamos a intentar luchar contra este fraude porque lo que no puede ser es que Sánchez

Voz 11 16:21 sí no arroparán no van a romper el pacto no van a romper el pacto no

Voz 9 16:26 vamos a romper el pacto de las parece increíble que el Gobierno de España en a tan pocos escrúpulos se parece que se ha pegado ella demasiado pronto lo que sus socios nacionalistas y populistas están dispuestos a ella el Parlament de Cataluña nunca parece que insisto es un error y nosotros lo a es democrática le Bali parlamentariamente eran Congreso de los Diputados

Voz 1727 16:51 Inés Arrimadas portavoz nacional de ciudadanos líder del partido en Cataluña gracias y buenos días bon día

Voz 9 16:56 bon día gracias entonces son las nueve diecisiete

Voz 1727 16:58 estoy diecisiete en Canarias un titular muy rápido de de lo que nos ha contado Inés Arrimadas Pablo

Voz 1671 17:03 depósito de esto último que yo creo que es bastante importante ha estallado la Guerra de las dos mesas es el ir ahora tenemos el conflicto entre la mesa de la comisión en la que hay una mayoría que es del PSOE y Esquerra y la propia Mesa del Congreso en la cual él está PP y Ciudadanos representados ahora va a haber un contencioso por ver dentro de esos grises quince termina llevando el gato al agua yo estoy de acuerdo que esto es un vericuetos legal que probablemente sea inconstitucional es decir esto es bastante probable sin embargo hasta que falle el constitucional después de que haya un recurso ya puede estar aprobada la ley impreso por lo tanto pasado los presupuestos

Voz 1727 17:31 Isabel bueno y uno habrá menciona al inicio

Voz 12 17:33 su intervención recordando que ayer lo que se cumple un año es de el secuestro de la sede de Hacienda en Cataluña Iker hubo dos coches de la Guardia Civil que estuvieron absolutamente asediados por los manifestantes fue una vergüenza lo ocurrió hace un año en la sede de Hacienda de de Barcelona

Voz 13 17:53 Jesús Jesús Maraña yo estoy de acuerdo en que es claramente una artimaña una un truco legislativo

Voz 14 18:02 el para conseguir que se puedan votar uno

Voz 13 18:04 presupuestos con la mayoría actual que tiene el Gobierno pero claro también llama la atención la hipocresía ya habitual no a la que estamos acostumbrados es decir es la misma artimaña el PP utilizó precisamente para el aforamiento del Rey Juan Carlos después de la abdicación que lo coloca en una ley que sobre los recursos públicos la administración no tenía absolutamente nada que ver lo probó por cierto una de esas chapuzas también que está pendiente en algún momento de solucionar si se aborda una reforma de la Constitución no

Voz 1727 23:13 Pablo Casado está de celebración porque cumple dos meses al frente del PP el partido aspiraba a que la salida de Rajoy les absolvía era el pecado original de la corrupción pero más máster es china en el zapato del nuevo presidente el PP dos meses intensos lleva dos meses que ha seguido muy de cerca María Jesús Güemes buenos días jóvenes hola buenos días oye qué balance hace Casado de este tiempo en la presidencia del PP

Voz 1461 23:39 pues saber eh casado a los los suyos vena ha casado a su presidente bastante acelerado hiperactivo sus colaboradores defiende que les así que ese es su estilo pero su partido creen que ha llegado la hora de frenar y reservarse para las grandes ocasiones porque entrando Pepa a todos los temas dando bandazos de estrategia como si fuera un tertuliano más que el líder de la oposición un comentario que a los suyos porque lamentan que antes de censurar al plasma y ahora estamos hablando sobre exposición de todos modos el no es el único que se somete al escrutinio también hablan de su secretario general de Teodoro García Egea a quién ven bastante crecido Casado le ofreció primero el puesto

Voz 1727 24:12 número dos a la exministra Tejerina pero está

Voz 1461 24:15 lo rechazo y entonces se decantó por el amigo que le había ayudado con las primarias y ahora le toca a él pues reestructurar esa formación conservadora así que tiene el papel de poli malo

Voz 25 26:09 como vosotros tengo adversarios políticos

Voz 10 26:34 hola qué tal muy buenas vías es vicesecretario de

Voz 1727 26:37 la portavoz del PP de Madrid ustedes le han abierto un expediente informativo al concejal pero antes de nada han podido hablar con él porque lo último que sabíamos era que no habían conseguido contactar con este hombre han contactado ya con él

Voz 10 26:51 a ver desde el Partido Popular de Torrelodones a lo largo del día de ayer sobre todo al mediodía que es cuando hablamos con vosotros no lo habían localizado ellos desde allí

Voz 1727 27:45 ahora que usted debería dimitir

Voz 10 28:45 bueno por lo que le digo porque para hacer este procedimiento sancionador para llegar al último caso primero en estemos que desde el Comité de Derechos y Garantías que lo va a hacer próximamente ignoramos saber el escenario pero yo creo que aquí hay muchas luces y a raíz de lo que es estado escuchando que creo que se pueden arrojar yo creo que sería bueno que se publicara toda la grabación como viene apuntadas yo creo que sería bueno que todos los ciudadanos conocieran exactamente cuarenta y cinco minutos de conversación pero porque no puede acusar de manipular absolutamente nadie no puede acusar de temas de coger cortes sino porque yo creo que arrojaría mucha luz porque la alcaldesa de un municipio se reúne con el concejal de Urbanismo de su municipio de otro partido en una cafetería de otros municipios decir

Voz 10 30:37 yo creo que es antiestético que el gravísimo que es terrible critico un delito era más antiestético no las dos cosas las dos cosas fuera de toda ética estética y creo que desde luego si fuera así no lo sé es que con uno escuchado la cinta aquí la cinta o la conversación que no sé si ha grabado con un móvil porque desde luego la calidad es maravillosa luego yo creo que se puede publicar entera que yo creo que a nadie le va a aburrir es más incluso me puedo poner a mí en una situación más desagradable porque está visto que el lenguaje es útil

Voz 3 31:38 si os vais a presentar los seguimos con vuestra guerra equivocarse nada sin Rus van a presentar lo avaro si vosotros nos presenta entre ciudadanos y nosotros iba a repartir parte de los

Voz 10 32:37 podría llegar a hacerlo claro que sí pero también es cierto que el acta es personal le corresponde a él luego tiene que ser el líder de Fidesz y asuma sus responsabilidades y creo que a todo el mundo hay que concederle un rato para que tome esas decisiones quién decida qué qué es lo mejor pero no quita para que luego el Partido Popular de Madrid por su parte tomará o no otras de responsabilidades pero creo que lo importante insisto se está desviando el foco hay cuatrocientos mil euros de los vecinos de Torrelodones que se pueden reclamar que ese informe pericial lo deja claro pleno a pleno sol estaba diciendo señor alcanzó a ser descortés

Voz 13 35:49 pues sí a ver yo me queda con ganas de preguntar a esta señora a la representante del PP de lo que hoy habéis avanzado

Voz 3 45:41 hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 1727 45:45 a las nueve y cuarenta y seis cuarenta y seis en Canarias de una mañana de viernes muy intensa aún tenemos que hablar del Brexit que eso sí es intensidad eh porque esa fue la premier británica Theresa May de la última cumbre informal de la Unión Europea se fue de vacío se fue con un Macron con un Donald Tusk diciendo uno se va del todo no se va un poquito no mantiene las fronteras que le interesa para en una dirección y las corta en otra idea tiene una situación de mucha debilidad en Reino Unido con su liderazgo en cuestión tiene un congreso de los tories a la vuelta de las que tiene una opinión pública profunda ente dividida entre los halcones del Brexit los que no ven nada aclara la salida inmediata de todo eso hace de esta mujer que tiene que venir en un mes de nuevo a

Voz 1671 46:34 sin tener una alternativa efectivamente no hay menudo jarro de agua fría porque ella esperaba que de verdad en esta cumbre le dieran cierto respaldo como salida estratégica para poder consolidarse dentro del país al líder a como líder del Partido Conservador y es verdad que los sin embargo con nosotros y criticamos siempre no la falta de unidad de acción de la Unión Europea está operando con total claridad y transparencia por parte de todos los miembros está diciéndose de manera muy clara que bien se ha tomado la decisión del Brexit abro paréntesis David Cameron pasará a la historia

Voz 13 47:02 cierro paréntesis porque él