Hoy por Hoy (21/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

las diez las nueve en Canarias ni la Cadena SER ofrece esta ahora nuevos detalles de las grabaciones de la conversación entre el concejal del PP de Torrelodones Ángel Viñas y la alcaldesa de ese municipio uno de los ediles presentes en esa charla admite que hubo pucherazo en las prima

Voz 1 00:21 desde el partido en Radio Madrid Javier Casal

Voz 0867 00:25 buenos días lo asegura Jorge García ex portavoz del PP en la localidad que perdió unas primarias amañadas según relata en este encuentro adelantado ayer por La Ser García acusa directamente a un promotor inmobiliario José Luis Velasco uno de los artífices del pelotazo urbanístico en esa localidad de inflar el censo de comprar votos para colocar al frente del partido a uno de los suyos nuestro varias pruebas en el kurdo sólo queda el dos o el tres por ciento de los que votaron las primarias las ganó Arturo Martínez Amorós actual portavoz en la misma conversación los concejales admiten que las presuntas irregularidades fueron comunicadas a la dirección del PP en Madrid pero que no han hecho nada

Voz 0325 01:14 gracias Javier y en la SER acabamos de hablar con la portavoz del Partido Popular en Madrid Carlos Cala bonos

Voz 0979 01:20 días buenos días Pepa Isabel Diaz Ayuso sea

Voz 0325 01:22 ha ido a las palabras del concejal Ángel Viñas en esa localidad en las cuales ataca compañeros de su propio partido considera que esas palabras son graves y anti estéticas y piensa que el concejal al que de momento el PP sólo ha expedientado debería dimitir

Voz 2 01:34 creemos que tienen que tomar esas responsabilidades por varios motivos primero porque él no tiene no es quién para reunirse con una alcaldesa dirigentes otros partidos políticos desde luego no es quién para decidir si hay una presunta irregularidad que de lo que aquí se está tratando luego por todos estos motivos evidentemente no ha sido lo más ejemplar creemos que va a ser responsable tiene que tomar esta decisión

Voz 0325 01:59 Isabel Diaz Ayuso también se ha referido a las polémicas palabras de la diputada madrileña Begoña García que ayer se refirió a Franco como caudillo la portavoz del PP de Madrid ha justificado la utilización de esa palabra por la diputada madrileña asegura que el término caudillo hace referencia a un concepto histórico

Voz 2 02:13 ella cierres quiere al caudillo por qué es un concepto histórico como cuando en un reportaje por ejemplo escuchas el libre no por eso nadie está a favor de Hitler no obstante ella dijo que se había confundido yo lo que les recomiendo ella ya todo el mundo esté más en estos grandes divisorias envolver a a cuentas de Franco que yo creo que es para más de lo mismo

el ministro de Interior de Italia Matteo Salvini ha vuelto a cerrar los puertos de su país al buque Aquarius que ha rescatado a once inmigrantes en el mar cuando viajaban a bordo de una embarcación que se estaba hundiendo ahora esperan autorización para desembarcar en un puerto seguro pero Matteo Salvini asegura que no será en Italia

Voz 1951 03:04 Iberia de la mañana se reúne el comité de dirección del Partido Popular de Madrid con el escándalo del intento de chantaje de fondo a la reunión no va a acudir Ángel Garrido tampoco se espera que dé la cara el presidente del partido en la Comunidad Javier baño

Voz 1 03:57 la Policía Local de Las Rozas es desde

Voz 1951 03:59 hoy la primera de España en lucir distintivos rosas para ayudar en la concienciación de la lucha contra el cáncer de mama se une así a una iniciativa que ha puesto en marcha la policía estadounidense de Los Angeles informa Raquel Fernández Se trata de una novedosa campaña de concienciación mediante la que los agentes que lo desee

Voz 4 04:15 podrán incluir el rosa en sus uniformes para visualizar la lucha contra la enfermedad por el momento ya se ha incluido el rosa en hombreras y algunos vehículos de la flota el parche podrá ser además comprado en la Jefatura del Cuerpo en la Asociación Española contra el Cáncer para que los fondos recaudados Se donen a esta entidad destinada a la investigación y tratamientos

Voz 1951 04:36 si podemos presenta hoy una proposición no de ley para fomentar el uso de la bici en la Comunidad coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad entre otras cosas contempla la creación de la oficina regional

Voz 5 04:47 de la bici que ya existe en otras comunidades tenemos veintidós grados ahora mismo

Voz 1951 04:52 con el centro de la capital

Voz 1995 05:25 muy buenos días queridos oyentes viernes veintiuno de septiembre del dos mil dieciocho y de todo lo que acabo de decir lo único que deriva cortarles es lo de viernes eso importante espero que están ustedes bien y que aunque con dificultad hayan conseguido acabar la semana respiren profundamente no mucho porque estos días donde la actualidad huele a una mezcla amarga de Acre a naftalina en fin estos días hemos escuchado con atención algunas grabaciones inquietante seguro que ustedes lo recuerdan lo han oído ya de la Cadena SER deciros agravación del intento de chantaje a la alcaldesa de Toreno por favor vamos a volver a escucharlo pero esta vez si cabe con más atención

Voz 7 06:04 pero bueno lo que queremos eso ha sido lo que está buenas tardes Si es así de emoción

Voz 1995 06:09 se han dado cuenta lo han oído guerra vamos a escuchar justo el fragmento donde aparece una una persona que hasta ahora no ha pasado desapercibida una tercera persona aparece la cumbre

Voz 7 06:19 hacia lo que queremos eso ha sido lo que estas buenas tardes a quién quién es esa persona

Voz 1995 06:25 que aparece diciendo buenas tardes la grabaciones así quién es la persona que aparece diciendo buenas tardes en mitad de un escandaloso asunto de chantaje y extorsión Juan Miguel muy buenos días con Miguel es es usted la persona es usted la persona que aparece en esa grabación

Voz 0979 06:44 sí buenas tardes sí pero justo porque tuve que ve tuve que venirme de Valencia Valencia sí porque me tenían que haber hecho fijo llevaban los tres años pero al final se puso una tía mía mala tuve que me lo que me han escuchar las por aquí

Voz 1995 06:57 este secreto para trabajando eh lo que van a escuchar ponen los piel bueno puede ser que Juan Miguel esté involucrado sin querer en otras grabaciones escandalosas pongan atención de nuevo

Voz 8 07:10 también fue te quiero mucho aquí en Familia tarde hay una vida normal

Voz 1995 07:16 qué es decir da novia no se nos pasó por alto pero está también usted en esa grabación Jesús tiene en esas grabaciones también usted también

Voz 0979 07:24 correcto buenas tardes pues ahí llegue justo justo después de haber dejado el Club de Gourmets hacíamos auténticas delicatessen

Voz 1995 07:31 usted también el final

Voz 0979 07:33 ya sabes de ésta que estar bellísima que te ponen poco pero éstas no quiero ser pesado e se pero por favor scouts vaya a la pecera buenas tardes

Voz 1995 07:41 no quiero ser pesado pero que escuchen con mucha te en un momento que seguro vale vale vale

Voz 8 07:48 ah oye lo que te he visto que carga de cabía de vale por saber si te los europeos

Voz 0979 07:56 sí sistema aquí buenas tardes eso fue justito me acuerdo hace tiempo hace veinte años de esto esto fue justo después de lo de Estados Unidos

Voz 1995 08:04 trabajando Estados Unidos estuve trabajando en el catering

Voz 0979 08:07 la de la Casa Blanca de autónomo también si me iba muy bien era joven tenía ganas de comerme el mundo salvo que te digo no por favor

Voz 1995 08:13 no se lo van a creer escuchen con atención

Voz 9 08:18 el sexo con disfrutar

Voz 1995 08:23 estaba estuviste con buenas las relaciones sí sí sí

Voz 0979 08:27 sí sí me iba de maravilla la Casa Blanca ha la vamos

Voz 1995 08:29 eh

Voz 5 08:32 vaya todo buenas tardes con estoy

Voz 0979 08:35 anda venga echar una manita a Mario abajo saber tardes esto ya lo que lo que buenas tardes tarde esta tarde entonces en Sanur

Voz 1995 08:46 ha sido fácil y sencillo pero no ha sido imposible llegamos a viernes ya llegamos sacarse un poco así en el hombro poco de fin de semana en fin ya casi estamos viernes es la forma que tiene la vida de mostrarnos el camino ahora que han vuelto a los pequeños a Cole por favor actuales la la goma Milán esa que vuelve a nata llegan borrón y cuenta nueva esta semana la aburramos que viene ya veremos son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido que tampoco estuvimos versiones este es un tema

Voz 10 09:57 despedimos a ustedes canciones hoy por hoy arroba Cadena Ser punto con que si saben tocar la bueno ya últimamente tampoco de faldas de tocar la guitarra o el piano lo que sea

Voz 1995 10:05 por favor siguiendo la males de mandarlo su propia versión de este clásico escuchen por ejemplo la versión extraordinaria buenísima que nos manda que ha hecho Cristina Ondina

Voz 11 10:14 ha habido una serie de tu voz de ello aquí está listo está ahí Mirlo el veinte

Voz 1995 10:44 las degradación de Cristina Ondina muchísimas gracias es una buena recuperación podemos todas juntas que ajuste su versión semana pasada pasemos a una familia entera que después de comer el fin de semana fue ahí al salones hizo una versión de fallido Emilo es la de Cristina Ondina por favor manden unos la suya hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com sólo una cosa más quieren ustedes saber porque nos dedicamos a esto de la radio a continuación les voy a leer un mil que los llevó hace unos días Ike explica precisamente porque nos dedicamos a alargar os envíos CEM él no para enviar a mi versión de la canción de The Cure Fadesa Milosz es un favor que osara enviada de lesión dijo Jorge se llama Jorge enseguida les presentan embiste Mail para contaros que esta canción se ha convertido en algo muy especial para mí para mi mujer Laura perdón por no presentarme ya les decía yo me llamo Jorge os cuento una pequeña historia en el mes de octubre del año pasado operaron a Laura de la operación fue bien y en noviembre empezó una larga y dura rehabilitación nosotros vivimos en Aranjuez y la rehabilitación en una clínica al norte Madrid tras dejar a los niños en el cole a las nueve salíamos de Aranjuez en coche y poníamos la Cadena Ser primero escuchábamos a Pepa menos indignada vamos con nuestra clase política hay unos alegraba of por las cosas buenas que pese a todo pasan en este país luego empezaba la franja horaria con Toni Garrido y compañía nos reíamos emocionada ambos y pensábamos con vosotros a la vuelta a la mayoría de los días Laura iba más seria por el dolor y con el tiempo con el paso del tiempo por el cansancio de hacer todos los días ese recorrido unos ciento cuarenta kilómetros ida y vuelta durante más de seis meses pero para mí los viernes llegaba un momento que con el paso de los IES volvió a México cuando sonaban los primeros acordes de Fray Villamil Love y Toni Garrido dice eso de no ha sido fácil pero lo hemos conseguido por fin es viernes en ese momento pensaba eso por fin es viernes último día de la semana en disfrutaremos de dos días aunque los dolores y las molestias seguían está cuando era más llevadero disfrutábamos de Dani Kike que deben ser sus hijos estar juntos disfruta lo de la horizontalidad me despierta muchas muchas muchas gracias por hacer que una época de nuestra vida que resultó ser muy dura fuera algo más llevadero y creo que eso es la magia de la radio la compañía que no hace tanto en los buenos pero sobre todo en los malos momentos y un abrazo muy fuerte pues mide ahora ya sabe Jorge que usted porque no es dedica más Stop

Voz 5 13:09 buenos días buenos en Córdoba que viaje sirve vuelven entre a Madrid otra la gente en el tren no llamaba la atención aquí estoy siempre Figor santo no

Voz 1995 13:28 apenas llevas tanto tiempo aquí te da envidia esta Gedi de la exento no pero es que ya no se te nota lo que de haberse Vigo el sueco Nogal voy a la gente no entendió Knopfler que por cierto hoy es el Día Mundial del Alzheimer queremos hacer un experimento vamos al Rey unos minutos nueve cero dos catorce sesenta sesenta de menos porque vamos a hacer una obra interesante sobre el Alzheimer la memoria y la capacidad de nuestro cerebro de de ser rápido o no nueve cero dos catorce sesenta sesenta el cordobés ellos estaremos muy atentos esta mañana diez y trece una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 1995 18:11 Toni Garrido Día Mundial de él el Alzheimer se lo contábamos hace solamente un instante nuestro cerebro es una máquina precisa casi perfecta asocia ideas muchas veces muchas actúa de manera mecánica sin que nos planteemos siquiera que pueda fallar pero eso ya lo saben no siempre es así hoy es el Día Mundial del Alzheimer y queremos hacer un experimento razón por la que hemos pedido que nos llamen al nueve cero dos catorce sesenta venta y Mario nos ha llamado y está en Barcelona Mario muy buenos días Paola de Canarias Bari y es muy sencillos ya verás que uno no tiene un problema yo te voy a plantear una serie de preguntas son muy sencillas lo que pasa es que voy a formular de las muy rápido y tú has de tratar de contestar a esas preguntas mal debes fallar todas

Voz 24 18:55 ah vale vale

Voz 25 18:58 ah no lo primero que vienen a la cabeza ha y bueno tú también

Voz 1995 19:00 hasta yo te voy a hacer una pregunta muy rápida muy concreta y tienes que responder mal y muy rápido vale a ver qué tal sale yo también el abrir desde Mi primera vez varios no te preocupes el el la primera vez para los eh becas estás preparado recuerda que tienes que contestar Malet hallaban

Voz 25 19:20 el dos por dos cinco capital de Francia aquí en Madrid

Voz 1995 19:25 a quien madruga Dios

Voz 25 19:27 eh tortura cuántas horas tiene un día veintí definida veinticuatro es peor

Voz 0979 19:34 esta joya voy a tu padre yo

Voz 25 19:37 de Benito Pérez Galdós el marido de Ana Botella Rajoy Martes y Trece en dos campanas sobre la tierra

Voz 1995 19:54 es que es difícil fíjate ya pera para Moyá para mí es que es muy difícil en tu memoria tu cerebro actúe de forma inmediata no piensa realmente pensamos que nuestra vida está condicionada por nuestros pensamientos y no es verdad es por la memoria sea lo que en parte decía algo venir era muy difícil esta mañana lo hemos hecho en el estudio en el en la reacción Benito Pérez es muy difícil

Voz 25 20:17 eso que el recargo que salve

Voz 1995 20:19 claro porque lo tienes instalaran tu memoria no lo no funciona de otra manera y tú no tienes que pensar esas respuestas sino que actúa es bueno pues la mayor parte de nuestros actos que hacemos durante todo el día están condicionados por esos actos reflejos que no corresponden a un pensamiento premeditado sino a lo que ya está preinstalado en tu memoria eh Mario lo has hecho medio bien osea sea muy bien porque nuestras ayudado pero lo has hecho malo sea eh

Voz 25 20:42 bien es la más difícil de lo que es complicado que es complicado

Voz 26 20:47 que yo creo que hay cosas que las palabras

Voz 1995 20:53 bueno eso hablamos hoy es el Día Mundial del Alzheimer Mario muchísimas gracias un cumple hacer Día Mundial del Alzheimer esa fecha que nos hemos dado para recordar que en el mundo según la Organización Mundial de la Salud más de cuarenta y seis millones de personas padecen esta enfermedad y las previsiones estiman que para el año dos mil cincuenta el número ascenderá a más de ciento treinta y un millones de personas con trastornos casi imposible imaginarse lo que es perder la memoria poco a poco sus queremos ponernos en los zapatos de pero es metida es imposible imaginar lo lo que puede seres esta mañana queremos aproximarnos al testimonio de alguien que convive con ellos que los trata los cuida Se trata de José Pardo José muy buenos días

Voz 1 21:32 qué le parece a usted

Voz 1995 21:34 acertado alguna de las que hemos puesto

Voz 1 21:36 algunas pero es así

Voz 1995 21:39 a la línea que la que actúa y cuando tiempo usted cuidando enfermos Alzheimer

Voz 1 21:44 dieciséis años largos

Voz 1995 21:46 diez largos porque si bien hecho largo sólo largos porque

Voz 1 21:49 porque son más de dieciséis años no no se me han hecho largos porque

Voz 1995 21:52 amo mi profesión a usted su profesión pero es muy dura que es muy dura pero

Voz 0356 21:56 amo eso lo digo totalmente convencido de ello hay un hay un dato estoy podrá corroborarlo

Voz 1995 22:05 bueno besos que se declaran en el corazón si yo lo leí ayer idea entonces todo Rato doy vueltas a la cabeza el ochenta y cinco por ciento de la gente que tiene alzhéimer

Voz 5 22:16 recuerda el nombre

Voz 1995 22:18 de su mejor amigo de la infancia y eso es demoledor viste vive con gente trabaja con gente que el que fue ellos recuerdan a sus amigos de la infancia

Voz 1 22:30 alguno no recuerdan los de la infancia no todos pero sí algunos se recuerdan

Voz 1995 22:36 ellas como es la cabeza eh puedes no recordar quiénes son estas pruebas acordaré tomillo de cuando las pequeñas

Voz 1 22:42 sí tengo testimonios de ello

Voz 1995 22:46 cómo es el cómo es el día a día de alguien que con con quien usted trabaja el queremos dar un testimonio positiva e hijos de hoy viene su nombre con mucha energía con mucha fuerza viene a dar su testimonio positiva cómo cómo es el día a día de un enfermo El día a día

Voz 1 23:01 Hermoso así como la enfermedad es progresiva también la tensión ese es progresiva jugando la persona en mi caso llego pues es bastante complicado el día a día porque a esta persona que voy a atender ya no me conoce es su primera actitudes rechazar ni porque estoy invadiendo su casa estoy invadiese unida su vida le estoy invadiendo entonces lo primero que nace es rechazar me porque ya se lo decía Toni pues es una enfermedad cerebral en que ellos van perdiendo la memoria pero algo más que la memoria se altera totalmente la personalidad y algo más duro la capacidad para razonar tía hacer juicios y asimismo van perdiendo todas sus habilidades por lo tanto los primeros días es bastante complicado qué hago yo lo primero que se le debe brindar a una persona de éstas es el cariño y la confianza

Voz 1995 24:09 pero eso cómo se cómo se aprende usted profesional lo del cariño y la confianza se civil donde fue Class fue usted de clase de confianza y cómo se hace eso

Voz 1 24:19 ha hecho muchos cursos presenciales ONLAE he leído muchos libros me han ayudado pero lo donde yo más se ha aprendido es con el mismo paciente con la misma persona que está enferma es como se aprende aprende de la familia se aprende de su entorno

Voz 1995 24:43 la pauta siempre la misma hacer todos los enfermos pasan por algunas fases de la misma manera al mismo tiempo

Voz 1 24:49 allá voy El Alzheimer es una enfermedad pero yo no he conocido dos pacientes que actúen de la misma forma ni tampoco su familia ni su entorno actúa de la misma forma cuando yo voy de un paciente paso al otro en mis primeros años desea yo ya me defiendo yo lo sé hace hacer muy bien pues mentira eso no es cierto repito que cada paciente en su enfermedad es un mundo aparte yo no he conocido dos pacientes iguales ni dos familias iguales actúan diferente a pesar de que es la misma patología me explico un poco más unos pierden la memoria una un poco más lento otros pierden la capacidad de razonar un poco más eh más lento o otros la pierden totalmente lejos cuando

Voz 1995 25:43 se está quedando sin memoria cuando alguien padece Alzheimer como lo asume porque asumir que ibas a olvidar todo lo que ha sido toda tu vida a toda tu familia todo lo que tus habilidades todo aquello que te costó tanto aprender todo esto lo vas olvidar cómo es ese proceso como como uno acepta irremediable

Voz 1 26:02 gente que se va a ocurrir mire lo que he podido percibir en estas personas es me van a contar un historia por decir algo me van a contar la historia de su dijo comienzan a mi hijo Fernando no Carlos no Luis Miracle es médico no no no es ingeniero entonces Said Se van enfatizando ya pero todavía tienen razonamiento todavía tienen algo de memoria Le dijo no pero me dijo que su hijo es médico sí sí Jose verdad es médico pero me dijo que su hijo trabajaba en Barcelona así José trabajen

Voz 1995 26:40 a partir de ahí le voy ayudando llegó ya ayudó

Voz 1 26:43 cuando un poco

Voz 1995 26:46 día a día claro cada vez que se levanta nosotros yo a veces venga que la radiación de Vivero usted pero cada día es distinto cada día una sorpresa cada día nunca sabes realmente nunca se va a repetir un mismo día claro

Voz 1 26:58 no eso va cambiando minuto a minuto hora hora día a día va cambiando yo hoy me despido de él muy bien eh después de llevar a algunos meses el abrazo la mano y al otro día me acepta ya no me afectan de ese usted quién es mire ahí está la puerta

Voz 1995 27:16 el noventa por ciento de lo que sabemos lo alzó el Alzheimer se excusa descubierto en los últimos veinte años que es una carrera contrarreloj porque si las estadísticas si no nos nos miente en el año dos mil cincuenta en este país seremos mayoritariamente muy mayores la mayor parte de este país a la gente muy mayor y en ese desafío al tiempo aparece un enemigo oscuro tenebroso que será Alzheimer así que bueno empecemos a hablar de ello empecemos asumirlo empecemos a combatir como sociedad contra un enemigo que nos espera que está aguardando y que va a estar ahí estos científicos están trabajando en ello pero está ahí esperando a que llegue ese momento José hoy hemos querido compartir este este Día Mundial de ACM con alguien que se dedica profesionalmente cero ya ven qué crímenes que todavía me llama la atención que profesionalmente da cariño la profesionalización del cariño de cuidadores como usted les convierten en héroes en auténticos serles dieciséis años cuidando a personas con Alzheimer José Pardo muchísimas gracias dieciséis

Voz 1 28:16 años con ganas de continuar M

Voz 0356 28:18 en el verano habrá el le comentaba a una

Voz 1 28:23 bañera vuestra de que quiero seguir porque quiero seguir porque me hace falta ya escuchar el testimonio de estas personas Pere el momento que se encuentran de desorientación y eso me encanta ya digo no con todas voy lo mismo cada persona que entrarle de una forma cuando oigo entrar es el cariño la manera de expresarse la manera de actuar muchas veces hasta la manera de vestirse la manera de colocarse porque tienen esa forma para reaccionar y entonces de cada uno voy aprendiendo hoy no les

Voz 1995 28:57 esto a fulano de que yo haya llegado

Voz 1 28:59 estoy un informe entonces procuro mañana cambiar el atuendos

Voz 1995 29:03 profesional es un hombre entregado a su trabajo

Voz 1136 32:27 saludos cada vez es más normal ver rodando por las aceras de nuestras grandes ciudades patinetes eléctricos de alquiler que se usan dejan en la calle en cualquier parte al terminar el tema incluso ha generado ya polémica por la falta de regulación municipal sobre este tipo de movilidad urbana sobre la plataforma más adecuada para su uso en estartapeando esta noche vamos a conocer un proyecto que no es de una multinacional es de unos emprendedores de Sevilla hablamos de inmovilidad compartida con Mario Marín cofundador y CEO de

Voz 1018 32:56 es un servicio de alquiler de patinetes eléctricos sin puntos de recogida ni puntos de entrega y sobre todo una de las cosas más importantes que con carga colaborativa lo que nosotros hemos hecho es trasladar el todo el tema de de la recarga de los patinetes Si el guardan los patinetes a nuestros propios usuarios

Voz 1136 33:13 el uso de los patinetes los pagos todo se hace desde una aplicación cuáles son los sitios más interesantes para desplegar este servicio en lo eh

Voz 1018 33:21 me cercanos a los centros de las ciudades también a centros como cercanos a campus universitarios punto donde la gente hace transbordo de de otros transportes públicos como podría ser bocas de metro paradas de autobuses

Voz 1136 33:35 además esta noche en Hora veinticinco vamos a conocer más detalles del libro autenticidad vamos a hablar con el autor Francho han emprendedor que ha escrito un libro que defiende la necesidad de cultivar la autenticidad hilos

Voz 0867 33:46 culos entre ésta y la innovación

Voz 1995 34:19 bueno buena nuestros siguientes invitados son las únicas personas del mundo que salen cada día de debajo de la mesa a la que está sentado a su jefe y nadie piensa mal

Voz 0979 34:28 bueno

Voz 1995 34:29 son las hormigas Juan Damián y también marrón

Voz 0356 34:32 también salgo de la mesa y ahí si piensan mal

Voz 1995 34:34 claro así bueno abandonarán ese escenario El hormiguero se convierten en tres calaveras huecas ellos tienen mucho que decir pero los jefes no siempre es dejar expresarse con total libertad así que vienen a presentaron su espectáculo llamado

Voz 6 34:48 al lado

Voz 0979 34:50 el humor que no pensaba que tenía preparado alguno no

Voz 0356 34:56 además esta hacer el gesto de la radio así digo ya habrá eso nuestro eh

Voz 0979 35:00 a vosotros

Voz 1995 35:03 es verdad que la tele osea en la tele a pesar de lo que parece ecos ajenos a poner

Voz 0979 35:08 de verdad casi toda autocensura eh si tampoco es que no nos dejen es que si lo hacemos a lo mejor no es echan Perón nos hemos comprobado eso que nos hemos dado algunos matices pero sí el espectáculo debería llamarse

Voz 1995 35:23 Nos prohibidos

Voz 0979 35:25 el humor que vivimos en la tele pues sí lo que pasa es que queda peor y nosotros somos muy del del marketing de anteponer la

Voz 0356 35:31 la la el efectismo a la verdad es que era la autocensura si te fijas es la más zona más es también la más eficaz por ejemplo a Franco le pasaban mucho no que cuando es auto censuraba lo pasaba muy mal sin embargo cuando censuras a las que estamos ya

Voz 1995 35:48 bien es verdad eso que estoy completamente de acuerdo bueno antes de empezar esta semana saltó la noticia la polémica cuando tú uno de los diseñadores guionistas de de pilas decidía qué

Voz 0356 36:00 que en pareja los allegados

Voz 0979 36:03 es vaya que sacar el te emita antes de venir aquí lo dejamos bien claro no lo hicimos poner por escrito que no íbamos a hablar de eso hubo escándalo barrios es

Voz 1995 36:16 con las marionetas y entonces todo el mundo hizo un giro a más de gestos con muy de mirar deje la cabecita eh

Voz 0356 36:22 hijo y las hormigas pues ahí hombre hay tema amiga hormigas viven juntas sabían se eh hay que decir que trancas creo que es bastante evidente que ahí

Voz 0979 36:33 bueno pero a lo mejor a a verla porque tampoco sabemos bien es verdad que hay mil opciones sabes que eres hombre es muy sospechoso es muy sospechoso que la expresión haberla llevado por sí misma sí hombre comodín del humor de Adís quimio hace gracia ustedes B y como se quiere ese un título

Voz 0356 36:55 dar titulares la Barrancas pertenece al colectivo LGTB pero no te digo en una de esas letra Navas ha encontrado en varias también varias pues

Voz 1995 37:08 echarle el eje de de

Voz 0979 37:11 pero la Vendée Barrancas por ejemplo está

Voz 0356 37:14 sí creo que también

Voz 0979 37:16 quiero más

Voz 0356 37:19 es que hay que mantener el misterio eh que Barrancas es un niños es un bebé prácticamente entonces no hay sexualidad en en el personal hombre

Voz 1995 37:27 bueno que ya está que no sea el más no hay sexualidad

Voz 0356 37:30 debutó cuando viene PAU es una alegría vale vale al al verla a la Bisbe vuelta de todas formas yo fíjate qué parte Sésamo ha desmentido que estimula sean gays pero para mí una clave que es pero vamos es fundamental para para detectar que Epi Blas si son gays es la casa cuando tú ves la casa de Blas es verdaderamente que no son compañeros de piso no les desorden no hay botellas compañero de estudiando uno Si tú lo ves es una casa organizada tienen una foto juntos que eso que

Voz 1 37:59 compañero de piso tiene una foto con su compañía

Voz 0356 38:02 de piso nadie ahí se ve claramente duermevela

Voz 0979 38:04 misma habitación pero en distintas camas ya un poco rancios también para ganar

Voz 1995 38:10 con la explicación de varias ese moderno no son son marionetas no pueden tener ya ya pero llevamos años pensando que Peggy la rana así si se quieren Seaman con lo cual como se de que no hay relaciones amorosas y fíjate

Voz 0979 38:22 ya sea porque son muñecos pero tú imagínate un cerdo y una rana practicando

Voz 1995 38:26 el número puede también Beloki pero bueno bien lo que sale de ahí realmente es inconcebible una pregunta el PP zona cuántos años hace que os conocéis

Voz 29 38:38 hora dieciocho el tobillo XXX hay ahí cínico

Voz 0979 38:45 a una cosa si Villa treinta de toda la vida desde que tenía cinco años iba Damián de la facultad de conocimos antes me ignoraban durante dieciséis dieciséis de del barrio de colegio del barrio al pueblo que le ambas

Voz 0356 38:59 cosas

Voz 0979 38:59 sí del colegio íbamos al mismo colegio Maroni yo de hecho tenemos una obra de teatro juntos con diez años que tengo el VHS no sí sí que se va el Calderón puedo decir que yo era alcalde Hereu sí

Voz 1208 39:12 estaba yo que era un niño Nano y luego salía Juan haciendo el Calderé oro que era un niño gigante Jodie el estirón antes de tiempo hay

Voz 1995 39:19 la relación tan lustrosa provechosa en todos los sentidos eh esto cómo se sostiene podido vais toda la vida juntos yo estáis todos los días juntos el fin de semana yo vais hacer un espectáculo que vamos a hablar de él con las cosas que no puedo decir la tele y lo hace juntos que os pasa

Voz 0979 39:35 tenemos como vicio que es como no discutir y eso va bien si no me lo creo de verdad discutimos muy una vez al año a lo mejor de guardamos todo para antes del verano ahí que estamos ya tensar discutimos antes del verano así luego descansaban en el verano y luego ya volvemos perfección

Voz 1995 39:51 a ver si os he visto ha ido de vacaciones juntos

Voz 0979 39:54 sí a veces también hay bueno

Voz 1995 39:57 la Xunta espectáculo Goss el espectáculo cómo cómo es eso que sacáis cuando podéis decir las cosas

Voz 0979 40:05 bueno vamos a ver el el humor en la tele es todas las cosas que que tienen cierto intríngulis padecí la hace la tele las decimos en el escenario y sobre todo en nuestro momento de de contactar con el público hacemos su monólogo cada uno cada uno a su estilo con sus rollos y luego partes en las que las que estamos junto al hecho hacemos ciencia en directo

Voz 0356 40:25 poquito de Ciencia también cada vez es más eh

Voz 0979 40:27 a la gente le gusta sentir el peligro en persona la porque le ve delito están seguros en casa viendo como nosotros no la jugamos pero en el teatro será juegan ellos también

Voz 1995 40:39 vaya marrón como como transportas la ciencia un lugar auto

Voz 0356 40:42 bueno hacemos un experimento sencillitas porque el balón no vamos a andar moviendo nitrógeno líquido si cree no no hoy pero es que con cosas muy sencilla pueda hace ciencia tranquilamente y a la gente le gusta mucho tener contacto con nosotros así de de cerca luego se arrepienten una vez que le decimos el perímetro que lo vamos a hacer pero de primeras les parece una idea va a ser una vez se de la gente no lo hace nada eso dejamos tiempo entre ciudad y ciudad porque luego se corre lo no quiere venir nadie

Voz 1995 41:11 no Weiss ahora con un poco más de cuidado cuando vais a decir algo más allá de lo que son la del Nobel Kodama seguida por durante aquí tomándose ofende a la mínima en cuanto dices algo y hay alguien ofendido enfrente

Voz 0356 41:23 a veces es en Internet sitúo estacionó entero

Voz 30 41:25 pero eh tú ya has pagado para ahí hacer

Voz 0356 41:28 las un contrato digamos no de yo pago aquí para

Voz 30 41:30 para hacer unas risas en este

Voz 0356 41:33 texto y aquí todo me vale sí mientras no grave y lo suba a un a Internet que te traiciona y entonces ya en Internet te pongan a caldo pero nosotros en general casi casi no nos cortamos

Voz 0979 41:44 a lo que pasa en el teatro se queda en el teatro nuestro show tenemos ese pacto

Voz 0356 41:48 al principio del show se pregunta la gente qué tipo de eso quieren ahora tenemos dos opciones de show light políticamente correcto todo bien el soul

Voz 0979 41:57 no les damos esa dardos adelantó la gente feliz

Voz 0356 41:59 el hardware pero como si fueran un circo romano vamos todos ahí perder lo políticamente correcto está muy bien pero se sacó que nadie pagaría por verlo

Voz 1995 42:09 el base Nate lo lo de exigente pagos

Voz 4 42:11 pero no sólo hace falta tiendas los factores de Copa

Voz 0979 42:16 no no a los gratis sabes

Voz 1995 42:19 cierto como ves todo lo que está ocurriendo no unos cuantos lo más defendidas y ahora es más que nunca necesario el humor hay vamos tú escuchas el boletín informativo que llegará dentro de dieciocho de dieciocho minutos en la SER y necesita has después es una dosis de humor de quitar un poco de hierro de de de de de devolverlo a respirar porque lo que te dan es muy muy muy duro pero justamente al humor esa donde estamos atacando también de forma vimos un sitio cada vez más

Voz 0356 42:43 complejo la verdad es que los humoristas creo que nos hemos convertido por primera vez en una minoría ofendida estamos todos indignados lamentando no es por las esquinas Aday Dios mío esto es horrible tal y es verdad es que está demasiado pasado y yo creo que ahí

Voz 29 42:58 ningún un inicio de activismo morir

Voz 0356 43:01 histórico de oye vamos a volver a romper las líneas porque esto no puede ser esto es

Voz 3 43:04 lo están

Voz 0979 43:05 de hecho lo bueno es que hay tanta variedad ahora de comedia Internet qué es lo que ataca no sólo el humor sino sino todas las cosas saber de que es muy fácil atacar por Internet porque es un sitio anónimo donde alta Cárpatos eslavas pero también es un sitio donde tienes todas las posibilidades donde la gente cuelga sus vídeos en los cómicos pueden de dejar de textos es lo que quieran entonces lo bueno es que también tiene posibilidades de comunicarte

Voz 1995 43:29 vosotros también intentó con Juan Damián

Voz 0979 43:33 en ese cariño déjame el móvil un momento fuerza que es que si en la pantalla dos mil quinientos setenta y necesito jugar el segundo

Voz 0356 43:40 cariño tienes un grupo de agua que se llama Le pregunto esto porque lo hacéis esto para que esto viene de la infancia también que ha tenido muchísimas hermanas y entonces ha desarrollado una mujer interior

Voz 1995 43:54 las hermanas tienes tengo cuatro hermanas eh

Voz 0356 43:56 he convivido con ellas un montón de tiempo te has pasado

Voz 1995 43:59 pero vida sin entrar en el baño a ninguno para vamos hacía

Voz 0356 44:02 la día tras día era era duro la verdad es que he aprendido muchísimo de que se va a llamar Mujercitas no sólo por sus hermanas fíjate qué hay de todo lo que hago es femenino en humor agua Damián a barrancas es femenino y realmente encuentro en en lo femenino muchísimo humor y me lo pasó pipa y a la gente le gusta vamos sino no lo haría si no me dijeran lo más yo no lo haría yo hago lo que me de lo que haga pues lo que más que a la gente

Voz 1995 44:28 bueno este fin de semana es este fin de semana verdad en Valencia tiene la oportunidad vosotros de refrendar todo eso que estás diciendo frente al público en directo y cinco seis la gira

Voz 0356 44:40 luego seguimos la gire a lo que pasa es que no me acuerdo

Voz 0979 44:43 es irregular mira que quiera saber dónde estamos es que no siga en Instagram de Tres calaveras huecas que hay vamos poniendo siempre los cuando son las actuaciones creo

Voz 0356 44:51 el Barcelona Estamos también en Huesca vamos a estar en Zaragoza el cinco de octubre y el seis de octubre lo mirando euros

Voz 1208 44:58 los el pero vamos yo miro esto todo toda mi vida

Voz 1995 45:03 pues que a seis en Zaragoza Juan Damián más Ruiz entre un placer amigos muchísimas las muestras de decir a las diez y cuarenta y cinco minutos una hora menos en Canarias Javier Casal muy buenos días

Voz 0867 45:11 hola a Tony qué tal cómo estás buenos días última hora bueno e Se veía venir no era la crónica de una muerte anunciada el concejal del Partido Popular en Torrelodones Ángel Viñas al que hemos escuchado en las últimas horas en esa grabación con la alcaldesa de la localidad en ese intento de chantaje a la máxima regidora del municipio acaba de presentar su dimisión acaba de presentar su dimisión como concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrelodones lo gozamos hasta ahora la dimisión se acaba de presentar por registro en el Ayuntamiento de

Voz 7 45:41 alemanes donantes Mijail del

Voz 0867 45:44 hemos que ya había reunión de la dirección regional del Partido Popular que este tema iba a estar evidentemente eh sobre la mesa aunque hasta la semana que viene en principio no se iba a reunir el comité que debía evaluar la apertura de un expediente informativo a este concejal no habrá que esperar a ese comité en esa reunión mil de tendrán que llamar de urgencia él mismo ha presentado su renuncia esta mañana como digo en el Ayuntamiento de Torrejón

Voz 1995 46:04 esto que debemos Javier Caracas personal correr y él ha decidido hacerlo el nuevo podría haberle obligados

Voz 0867 46:09 eh en principio era la salida que estaba buscando una salida entre comillas Eto ni amistosa que permitiera al Partido Popular mantener ese acta importa admito no perder un concejal en ese municipio donde las cosas están evidentemente ajustadas y donde el PP no se puede permitir el lujo de perder un editor

Voz 1995 46:24 aquí donde pareces vamos todos a la que estamos con lo que estamos desconcierto a través de la de la Cadena Ser el fantástico trajo estéis haciendo las cosas todavía pueden complicar si algo más Si se confirman insisto alguna de esas informaciones que les estamos contando Javier Casal es la última hora dimitido el concejal de Torrelodones es unos escuchaban su voz Diada ya sabemos que no va a formar más parte de ese de ese equipo de concejales Javier Casal muchísimas gracias hasta luego de diez y cuarenta y seis una hora menos en Canarias seguimos

Voz 3 46:58 para ir a trabajar de sus ahorros aún siguen dormidos

