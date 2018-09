Hoy por Hoy (21/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 las once las diez en Canarias

Voz 0325 00:06 Visca la buenos días buenos días Toni lo hemos avanzado hace unos minutos aquí en Hoy por hoy ha dimitido el concejal del PP de Torrelodones Ángel Viñas que chantajeado la alcaldesa del municipio en una grabación a la que tuvo acceso la Cadena Ser el Partido Popular de Madrid que sólo le había abierto un expediente informativo le había reclamado ya esa dimisión Radio Madrid Javier Casal

Voz 0867 00:24 denuncias hecho ya efectiva en el registro municipal con su marcha el PP retiene en efecto el acta del concejal para sus filas y evita así que Ángel Viñas pase a ser un concejal no adscrito ahora el Partido Popular tiene que nombrar un nuevo concejal el partido sortea un primer problema pero tiene que explicar todavía la denuncia tanto de viñas como del ex edil Jorge García que la conversación destapada ayer por La Ser aseguraron que las primarias locales fueron amañadas con compra de votos para favorecer a un empresario inmobiliario de la zona la Cadena Ser

Voz 0325 00:52 aporta novedades sobre el caso Púnica tras la declaración de este verano ante el juez del presunto conseguidor de la trama David Marjaliza dijo que el secretario general del PP de Madrid el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados le aseguró que tenía treinta millones ocultos en dos fundaciones que según él nunca iban a encontrar Miguel Ángel

Voz 1552 01:10 vos Marjaliza afirma que el propio Granados se lo confesó en la celda cuando ambos fueron encarcelados como líderes de la Púnica asegura que Granados le dijo que guardaba treinta millones en dos fundaciones que la justicia jamás iba a encontrar Mortier no te preocupes le decía Granados y Marjaliza dinero procedente de mordidas como los doce millones que el propio Marjaliza le pagó a cambio de obras Granados dice que todo es

Voz 0325 01:46 es falso el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy la propuesta del Gobierno para la reforma exprés de la Constitución para limitar los aforamientos políticos y a ello se ha referido el presidente de Ciudadanos en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Huelva Albert Rivera califica esa propuesta del Gobierno de timo por estar dice muy alejada de la moción aprobada por el Congreso esta semana

Voz 0407 02:06 sólo quieren hacerlo en casos de corrupción por lo tanto que el sentido de la reforma que va a aprobar hoy el Gobierno es justo el contrario de lo que el del espíritu de la moción que se aprobó en el Congreso el otro día con el consenso de setenta por ciento de la cámara yo estoy orgulloso de esa moción pero vamos a vigilar que se cumpla sigue hoy el Gobierno aprueba pues un timo o va a entender nuestro una tomadura de pelo también lo denunciaremos y le obliga haremos le vamos a pedir que cumpla lo que el Congreso aprobó

Voz 0325 02:30 el lo estamos contando hoy en la Cadena Ser el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un plan de choque para desatascar los juzgados de lo Social colapsados por las demandas laborales que se han multiplicado durante los años de la crisis económica se trata

Voz 2 02:44 es un refuerzo de jueces de apoyo letrado Xicola

Voz 0325 02:46 Labradores para los ochenta y dos juzgados en los que se amontonan las demandas de los trabajadores el plan está todavía pendiente de aprobación por el Ministerio de justo

Voz 1508 03:04 la Universidad Rey Juan Carlos archiva la investigación sobre la segunda licenciatura de Pablo Casado la de Administración y Dirección de Empresas Laura Gutiérrez

Voz 1275 03:12 Juan Carlos no ha encontrado ninguna irregularidad en el grado que cursó Pablo Casado entre dos mil siete y dos mil trece en esta universidad así se desprende de la información reservada que abrió el servicio de Inspección y que contrastado todos los documentos académicos del dirigente del PP el traslado de expediente desde la Universidad de Comillas la adaptación de estudios la convalidación así como las actas y los pagos de matrícula la decisión la anunciado el rector Javier Ramos en la reunión de esta mañana del Consejo de Gobierno de la universidad la inspección concluye que no se ha infringido ningún trámite ni hay indicios de trato de favor por tanto cierra el expediente en el caso del máster la Universidad recuerda que sigue colaborando con la investigación

Voz 1508 03:44 judicial en marcha gracias Laura la Audiencia Nacional se ha incautado ya de miles de correos electrónicos relacionados con el Campus de la Justicia el megaproyecto que puso en marcha Esperanza Aguirre continuó su sucesor Ignacio González hasta que se paralizó definitivamente el tribunal la Audiencia anunció el miércoles la apertura de diligencias Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 04:04 hola buenos días unos siete mil correos electrónicos de exaltos cargos de los gobiernos de Esperanza Aguirre y también de funcionarios que aún continúan en la Administración regional este es sólo uno de los resultados del registro de una de las sedes de la Consejería de Justicia practicado el martes pasado durante doce horas por orden de la Audiencia Nacional en ese copiado de los archivos digitales los agentes de la UDEF la Unidad de Investigación Tecnológica también han obtenido otros miles de mensajes del dominio electrónico C J M punto es Ciudad de la Justicia de Madrid punto es Alfredo Prada ex consejero de Justicia es el eje de esta investigación

Voz 4 04:40 el coordinador de seguridad de la Policía Nacional va a decidir hoy si da el visto bueno al plan de seguridad elaborado por el Rayo se desmonta tiempo todo el andamiaje instalado en el estadio vallecano para que el equipo pueda disputar el partido contra el Alavés previsto para mañana a la una de la tarde veintitrés grados en el centro

Voz 1995 05:22 Toni Garrido amigos abrimos esta segunda hora de Hoy por hoy de la segunda parte de pero con la noticia de una crisis nacional este país está quedando sin profesores de matemáticas no es que no haya estudiantes de matemáticas que los hay la carrera de temáticas estudian treinta y cuatro facultades españolas que son ya facultades pero cuando esos matemáticos el licencias no quieren enfrentarse durante el resto de sus días a crías de matemático amo cosas que nunca sabrán distinguir una integral de una derivada no esa vida miserable no es para ellos prefieren hacerse ricos en el sector financiero en el mundo el Big Data en los arcanos algoritmos de la posmodernidad y así ejercer el sadismo contra sus compatriotas Yémenes las un poco más sutiles a lo que no funciona por es culpa suya noté atormentan durante los años de clase afortunadamente aún quedan hombres de honor matemáticos de la vieja escuela hoy queremos dar la bienvenida hoy por hoy a un profesor de matemáticas de toda la vida y cuando digo de toda la vida es que es de toda la vida el profesor en mayúsculas es el director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán es algo así como la cantera donde se forman los futuros Messi de las matemáticas están aquí llega dispuesta a asumir la más humillante de las derrotas a cualquier listillo asumir algún listillo en la más humillante de las derrotas porque es imposible resolver ninguno de los terribles enigmas matemáticos que presenta

Voz 2 06:52 Don José María Letona buenos días señor letón buenos días Garrido cuánto tiempo hacía decíamos ayer hace tiempo si hace tiempo tiene que ser los viernes usted quiere unir los viernes

Voz 1995 07:09 estamos ya pensando en el fin de semana tiene que salir

Voz 2 07:12 en precisamente por eso el viernes el día que yo llego a los sitios y todo el mundo está contento el resto de la semana llegan los la gente está cabreada en cambio el viernes está todo el mundo contento pensando que sea tres minas

Voz 1995 07:26 debemos ser de utilidad y queremos que las matemáticas fundamentada y nos parece que de todos esos estudiantes de matemáticas que allí las facultades Angulo debería dedicarse pero no sé si esta es la mejor manera de hacerlo señor letón esa es una manera muy difícil de hacer porque la matemática

Voz 2 07:42 haga requiere lápiz y papel en la radio es imposible tener la propia entonces todo lo que se pueda transmitir hay que hacerlo con inventiva con ingenio

Voz 1995 07:55 por ejemplo por ejemplo estamos haciendo mal entonces y lo que queremos es que la gente se dedica a esto y les ponemos aquí unos problemón

Voz 2 08:00 pues no no no no no ya lo vamos a ver vamos a dejar esto ya y punto se acabó Hipólito punto porque el punto es el principio de todo de la geometría es el principio de la matemática del saber del conocimiento de la preparación señor letona que no que no un viaje ya no

Voz 1995 08:19 está dando una lección sin hemos empezado la sección Illanes de ETA

Voz 2 08:21 yo lo que quiero lo que quiero es saber si alguien de aquí o de acullá sabe lo que es un pulpo no sé si ya de catado ya esto lo podemos hacer lo lunes tampoco es el fin de semana no que un punto qué matemáticas que es no cree que es uno de esos me pregunto yo se lo digo ya está resuelto problema que estamos no estamos empezando quieren señor letona no ya no sé yo sabía que esto iba a ir por el camino que hay que debamos no sobre que becados

Voz 1995 08:53 Ebro

Voz 2 08:54 es un oyente que nos diga lo que es un punto

Voz 1995 08:58 nueve cero dos catorce sesenta sesenta yo les recomendaría que no llamaran esto es la que agosto pero yo le recomendaría que no llamaran pero si ustedes son incautos no tienen vergüenza ni miedo la humillación el problema es simbólica eso lleva toda su vida de caldos básicamente es vosotros su trabajo durante todos estos años ha sido eso es verdad se sí sí además con mucho eco mucho éxito muchas ganas con mucho éxito a mucha gente

Voz 2 09:23 cabreada vale

Voz 7 09:25 lo que usted ser capaz de responder

Voz 2 09:28 a los enigmas matemáticos una pregunta tan sencilla como es que no sé lo que es no

Voz 1995 09:33 puntos de creer que no sé qué me él

Voz 2 09:35 material yo le puedo decir que la matemáticas e inicia Se inicia toda conocimiento matemático esos desarrollo con la definición de punto pues yo creo que siendo el primer día siendo la primera cosa es lo que nos tenemos que plantear ni narices es un punto hombre pero no digo hombre enfado me enfado un poco porque me quedo me quedo

Voz 1508 10:00 el papelón en ese sentido pero no hemos

Voz 1995 10:03 todo lo que sea pero tampoco le pero bueno

Voz 2 10:05 con tanta gente que tenemos no hay nadie que sepan lo que es un voto

Voz 19 13:16 según nuestro útil ser capaces es un espacio de compromiso solidario del once con las personas con discapacidad escuchen en Hoy por hoy ser capaces once seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 0137 13:30 el Arena tenía doce años tienen el síndrome de filas bate el pediatra nos dijo que en cada niño llegó a un ritmo que no nos preocupemos pero no nos quedamos conformes norma Alhambra es presidenta de la Asociación Síndrome de Fela permite una condición genética considerada enfermedad rara no está causada por la paz

Voz 10 13:46 edad de material genético del cromosoma veintidós

Voz 0137 13:49 que provoca un retraso en el desarrollo neurocognitivo especialmente la capacidad de hablar y de comunicarse de quienes la padecen sois sobre una terapia que se llama terapia José que que empezasen teniendo cuatro horas a la semana con Lorena consiguieron que empezase a hablar a decir algunas palabras está aquí un día te dice mamá te quiero mucho de si te emocionas porque dices es pensabas que pudo hablar no todo fue cuando decidimos que teníamos que hacer algo también en España para para conseguir la investigación hacia atrás y dar soporte a las también hay ciento treinta y seis casos diagnosticados en España de los dos mil que ir registrados en todo el mundo que haya desde hoy viernes y hasta el domingo el hospital de La Paz acoge la primera conferencia internacional sobre el síndrome de Celama que térmico en Europa organizada por la asociación que preside en España norma Alhambra está previsto que existan profesionales de genética e internacionales a miles de niños afectados procedentes de Estados Unidos Rusia Sudamérica Emiratos Unidos y toda Europa pretende ser una oportunidad única para intercambiar opiniones y aprender de primera mano los problemas y condicionantes a los que se enfrentan las familias

Voz 20 14:53 con tres notas tienes un acorde con tres bolas una carambola con tres pruebas un triatlón con tres cifras el triple de la ONCE un juego en el que es muy fácil ganar elige un número de tres cifras cualquier combinación de ellas pude tener premio por sólo cincuenta céntimos puede escaner ciento cincuenta euros y ahora además hay dos sorteos diarios triples de la ONCE tres cifras que

Voz 2 15:13 mucho juego en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido y yo no se puede explicar bueno

Voz 1995 15:24 vamos a explicarlo desde el punto y vamos a intentar transmitir una idea positiva señor Letona de las matemáticas que la gente se sienta llamada por ellas estamos con con el viejo profesor de matemáticas que está al frente de una escuela de matemática Jun cuatrocientos

Voz 2 15:38 en fin cómo extraer esos pobrecito mío pero vamos a ver si si echamos cosas muy sencillo al que lo usa las matemáticas las estudia el que las comprende las aplica que que las sabe las enseña IS al que ni me gustan ni las comprende NIDA sabe ese dice cómo hay que aprender las como hay que aplicarlas vaya y esto son una verdad como como para discutir con usted vamos eh no sé muy bien

Voz 7 16:05 por qué pelo Gerardo

Voz 1995 16:08 ha llamado al nueve cero dos catorce sesenta sesenta girando Gerardo buenos días hasta ahora buenos días

Voz 21 16:13 no que muy buenos días atrás que he hecho bien llamar pero bueno

Voz 1995 16:17 jamás

Voz 21 16:19 pues porque siempre se me gustan las matemáticas así como el visto al profesor letona emociona con ellas digo pues a lo mejor ese profesor que no tuve yo

Voz 1995 16:28 vale que emerge a usted que halló la pregunta señor Letonía

Voz 2 16:32 bueno yo le dejo pero éste no la va a contestar ya ya no habla con él como a parte ya ya lo sé lo que sabe esta pregunta

Voz 1995 16:40 eh Mario que es perdón Gerardo que es un punto

Voz 22 16:46 como dicen

Voz 23 16:47 como dice de verás como dices lo de las rectas lo dice

Voz 21 16:51 se separan los decimales no los millares

Voz 2 16:55 eso te digo yo para que ha llamado no podía usted explicarnos letona ya de una estamos es un punto estamos hablando de geometría estamos hablando de Euclides tu que estamos hablando de sus libros de los elementos estamos hablando del libro primero propósito uno la primera cosa que dice Euclides es un punto es aquello que no tiene pase

Voz 1995 17:22 enterado

Voz 23 17:24 un Putin voy esperando me voy a empezar a tomar apuntes que Euclides del siglo IV antes de Cristo

Voz 2 17:30 es aquello que no tiene partes lo que hace es una definición excluyente porque si lo dividimos intentamos en punto no tenemos ningún mal partes Gerardo tú que eres joven huye cuelga mientras puedes vale lo sabía lo sabía yo no he visto la película que no estamos mejora pero no gastos adelanta a mí ya me voy que nosotros que me enfado ya tengo una edad que ya lo que hago es coger cuando me pongo el sombrero es que ya he dicho nosotros

Voz 1995 18:08 tardó poquito a poquito también eh venga vamos los tres madre venga

Voz 23 18:13 Gerardo

Voz 1995 18:15 cree es tener el valor suficiente como para enfrentarte a un enigma matemático que va lanzar a continuación el señor letona sí ya te ya hace días claro ya pues venga vamos vamos al primero de los enigmas más demanda

Voz 2 18:30 sí una tarta pesa dos kilos hay que ver la tarta eh más que el peso de media tarta cuánto pesará una tarta y media bueno repita ahí hubiera sido una tarta pesa dos kilos más que el peso de media tarta cuanto pesaba una tarta inmediata

Voz 23 18:46 bóveda Gerardo

Voz 7 18:48 venga hasta luego

Voz 24 18:50 pero yo pienso Colate Oltra no

Voz 23 18:52 Arias dos kilos más que la mitad cuanto pues aún y media se está dos kilos

Voz 1995 18:58 es más que el peso de media tarta cuánto pesará

Voz 23 19:01 una tarta y media cuánta es la trata y lo que hay que saber a decidieran profundamente

Voz 1995 19:18 Press Gerardo vamos ahí suelta la coge aire

Voz 23 19:23 suelta hay dos kilos más que la media tan siquiera portantes en vista de que no sabe construir una pequeña ecuación deprime lo que parece que Gerardo que ya me vale sé que día de una número que sea yo qué sé o sea siete kilos

Voz 2 19:42 no hombre y siete quiso es que tiene que hacer lo tu cuánto cuánto pesaría media tartas y la trata pesa pesa siete kilos en vez de tratar de noche y el día exacto pero la suma diez giros y medio no vamos a ver la tarta pesa cuatro kilos inmediata esta pesados luego esas seis

Voz 7 20:07 vale vale

Voz 1995 20:08 es que mi no se me contagie usted la mala leche Letona claro

Voz 7 20:11 sí es verdad Gerardo a Gerardo pero no no Gerardo gracias porque él no

Voz 1995 20:17 te sometemos Gerardo gracias por ella

Voz 7 20:19 ah vale un abrazo muy grande ayudando a ver otro otro cláusula Pablo I también no sé por qué pero Paula también ha querido

Voz 18 20:26 a Pablo muy buenas

Voz 1995 20:29 desde Madrid verdad sí muy bien y quieres empezar muy bien el fin de semana por lo que veo

Voz 0277 20:35 bueno es que me recordaba a un profesor que ella tú eres de colegio que le tenía mucha manía

Voz 26 20:40 esto no es estamos bien pues hemos M

Voz 23 20:43 me da bien voy a quitar problema que tenía preparado

Voz 7 20:46 nosotros no no no no no y si lo ponga las difícil por lo que no habría sido un comentario hecho Paula quizá no muy afortunado no afortunado en fin

Voz 0277 20:58 se me ha picado venga vamos ahí

Voz 7 21:02 vamos vamos venga se atreve no sabes

Voz 18 21:05 venga CD esto yo subí donde cerezas había hice el esas no cogí de estas no deje cuántas estas tenía

Voz 23 21:19 hay Dios aquí hay un silencio aquí no dice nada de hablar yo estoy viendo cogido el más sencillo de lo yo si no a toros de la pecera porque aquí hay mucha gente sí tanto nadie dice nada están mirando al suelo es como me a mí no me a mí letones directamente a los ojos ninguno ha cogido un papel para dar déjeme voy a repetir el el coso el problema de este Laínez El enigma hecho aun Cerezo Josebi con donde cereza abiertas al leer estas a vivir ahí ese es el tanto que son las cerezas no cogí cerezas no deje cuantas cerezas había Paula casa Marto que es que lo leo

Voz 24 22:07 saber poco sutil

Voz 23 22:12 vamos a ver el está dando en en en este en estas cinco líneas le está dando todos los datos necesarios todo todo el primero que ha yo subía o Cerezo yo que había que verla usted perdóneme si eso la verdad es que no lo voy a intentar porque de Valdero de Rolling Stone suspendido la gira letona no no haber Paula tiene que ser rápido jubilados Cerezo donde cerezas había había

Voz 27 22:39 sí Ángel te ves cerezas es decir tenía que haber más de una sí porque si hubiera dicho donde había una cereza

Voz 23 22:47 eh

Voz 27 22:48 cerezas no cogí por lo tanto no cogí dos cerezas pero sí pude coger alguna si ICD hay que deje dejé una luego cuantas sabía antes de que yo cogiera una una

Voz 22 23:03 pero no

Voz 7 23:07 pues se acabó en enseres todavía dos es difícil pobladas es que

Voz 2 23:16 esos problemas de afrontar secretario es que sólo solucionaba con están en temporada

Voz 7 23:21 qué otro otro que viene a reforzar gracioso verdad Paula perdón

Voz 1995 23:30 que si te recuerda nos eso sí de recuerda que el profesor ya sabes porque es que gracias por llamarnos a partir de esta semana el señor letona

Voz 2 23:41 va a venir a martirio porque otra cosa yo estoy intentando enseñar Jeff ateísmo usted Paula ha aprendido lo de Las cerezas aquellos aprendido que nunca que no no ya sino que quiere así vida pasea entre estos granjeros escuchan tiene que haber aprendido que denunciado hay que escucharlo para

Voz 7 23:59 del entender era una series donde cedé es Javi

Voz 2 24:02 día me dejas una acogida

Voz 7 24:05 a protege

Voz 6 24:09 Tom no

Voz 2 24:12 señor letona muchísimas gracias y hasta la semana que viene

Voz 1995 29:18 cada día vamos a despertar a Javier Limón mejores productores musicales del compositor de nuestro

Voz 2 29:28 país es profesor de la Berklee College

Voz 1995 29:30 Miro siguen Boston lugar donde se forma la algunas de las futuras estrellas la música Javier Limón muy buenas madrugadas en Boston

Voz 40 29:38 hola buenos días Talabani grandes escucharos

Voz 1995 29:42 no por curiosidad voy a ver qué tiempo vais a tener el fin de semana en Boston juego era un bloque muy buena ya tiene que hacer frío oí nevada Ari huracanes y todo eso no

Voz 40 29:53 de qué va eso mira sobre todo es en enero febrero y marzo bueno y un poco en navidades pero

Voz 13 29:59 eh aquí hasta octubre es está muy bien y a parte del otoño en en Boston de las estaciones más bonitas un rojo fuego maravilloso en las hojas de los árboles no me da envidia todo cierto no

Voz 1995 30:17 es la más dieciséis grados ahora mismo está un poco nublado mañana tuviese una máxima de veintidós grados con mínima diecinueve de diecinueve el fin de semana muy bien eh veinte XXI sin no está nuestra nada mal desde luego morcilla pues mira de hecho eso que perdáis e irse si la comparación descompone en fin bueno ya conocemos a estas horas los nominados a los premios Grammy Latino Se va a entrar el próximo quince de noviembre en el hotel MGM Grand de Las Vegas y tiene el colombiano J Baldwin con ocho nominaciones como el máximo aspirante a esos premios o sea que después de un periodo desaparecido ha vuelto con con mucha fuerza colabora con todo el mundo y especialmente la megaestrella

Voz 7 31:11 la latina del momento

Voz 41 31:14 yo no lo he escuchado mucho a ese chico la verdad es que me hace gracia esa trompetista Cela trompetista del tema no la de Tito ante esa que es el día y a esa trompetista

Voz 13 31:29 así que como que no para no para no para ha sido nominada a cinco gratis y sin embargo este año justo había un señor llamado Arturo Sandoval que he hecho un disco pues no sé con Pharrell Williams Stevie Wonder Prince Joyce Alejandro Sanz Celia Cruz bueno INI una nominación no al Don Arturo Sandoval que es un de Un monstruo siempre su nostros último disco se llama Ultimate imagínate no Stevie Wonder

Voz 1995 32:01 es siempre pero ocurre siempre Javier y con los premios siempre hay cierta polémica hay siempre faltaba alguien hizo de distintos habrá alguien y siempre es injusto y muchas veces el éxito de uno la calidad Hay los Grammy Latino no son muy dice

Voz 13 32:17 bueno bueno yo creo que mira los Grammy Americanos empezaran en el cincuenta y nueve tienen sesenta años son pues eh pues como un escritor o un señor o una mente On de sesenta años y lo Grammy Latino pues bueno tienen veinte años hizo pues como pues como una cosa pues eso de veinte años yo creo que hay en este tipo de premios la experiencia también directamente proporcional probablemente a la calidad pero bueno va van bien encaminados

Voz 1995 32:50 bueno vamos a hablar de una española Rosalía que tiene cinco nominaciones

Voz 42 32:56 se sentir lo sabía que se creía

Voz 1995 33:07 Naciones eh después de haber sacado sólo dos canciones porque el disco en aparecer hasta el próximo dos de noviembre solía tiene cinco nominaciones Mejor grabación del año Mejor Canción Mejor fusión Interpretación Urbana mejor canción alternativa y mejor vídeo musical en versión corta que que hay una categoría de vídeo musical en versión larga me parece en esas cinco nominaciones de Rosalía

Voz 13 33:27 ese yo haría dos análisis primero que que la industria ha cambiado tanto que hoy en día con una sola canción o bueno dos pero básicamente una porque

Voz 1995 33:41 caseta malamente

Voz 13 33:43 que si sacar disco físico sin sacar ni CD vinilo ni nada de esto puedes ya tener un impacto importante eso es un gran cambio en la industria yo creo lo segundo es que bueno que esta línea que que ha abierto Rosalía que está muy bonita y que además sus en la línea que que siempre está muy bien no con las niñas con La Mala Rodríguez con Bebe con Chambao o no usar bases electrónicas con melodías flamencas es algo que que que yo creo que está muy bien que el divertido que a la gente le gusta y que está muy bien que tenga su su reconocimiento y es un pasito más en su carrera no

Voz 1995 34:25 aquí mucha gente de las últimas horas coincide además tienen muy buen ojo ha escuchado una versión de Rosalía que no es la suya sino la de Los Morancos

Voz 29 34:36 a él le vuela la Congreso

Voz 1995 34:38 por qué

Voz 29 34:41 qué tiene que haber hecho la esta joven natural toma creer que fabrique tallas Puerto pero dice lo venía al lado de vagar

Voz 13 34:53 el mundo criminalmente mira yo yo te digo una cosa aparte de que de que César Jorge son dos aficionados al flamenco brutales común con lo que de verdad con un conocimiento importante del Flamengo pero estos vídeos que hacen de esta canciones como despacito o como la de mayores que es horrorosa y está sembrado esta sembrado que

Voz 1995 35:21 muy bien un amigo y buen amigo de Javier Limón y nuestro también tiene cinco nominaciones y además hoy es su cumpleaños Se trata de trasladar

Voz 43 35:33 la telefonía en todas sus variantes empezando estaba que teme es abusivas dando de tu nombre en la llamada entrante

Voz 1995 35:46 es su cumpleaños cinco nominaciones en los Grammy no quiero imaginar dónde estará ahora Jorge Drexler Javier

Voz 13 35:54 bien pues mira creo hace tres días estaba en el Salvador hace ahora estoy para

Voz 1995 35:58 Tamayo dio ayer les pude hablar brevemente con él está en Panamá

Voz 13 36:03 pues imagínate Jorge para mí es la gran alegría de los Grammys no es la primera vez que tiene tantas nominaciones osea que que esta tan reconocido bueno que vamos a decir de Jorge Drexler yo creo que se Artista Latino referencia absoluta para todas las nuevas generaciones un tío que defiende la canción por encima de todo tío que canta bien que toca la guitarra bien que buena gente en fin yo creo que es un diez de artista Jorge Drexler

Voz 1995 36:31 sí es de los pocos pocos días tuvimos esta conversación de los pocos artistas latinos artistas de verdad artistas compositores jugadores que puede

Voz 7 36:39 dar toda América decirte desde América del norte dirá Brasil está en Panamá viene de de Salvador puede

Voz 1995 36:48 era es decir tiene éxito en toda América también en España ciprés de los pocos artistas que puede decir eso Javier

Voz 13 36:53 vale si no incluso en Estados Unidos Nueva York Boston es de en Berkeley es uno de los tipos más referenciales como como como ejemplo a seguir no

Voz 1995 37:07 de la letra Stranovsky la letra tan inteligente viene acompañada de no es todo maestros de la que se pues Pablo Alborán también ha recibido tres nominaciones

Voz 6 37:16 hay sólo tres

Voz 44 37:24 tus nominaciones Rosales nominaciones son Vetusta Morla Bunbury leída o Manolo García revisando las nominaciones Javier

Voz 1995 37:38 llama mucho atención el alto número de de categorías dedicadas a la música regional mexicana

Voz 13 37:43 Lus mariachis venga

Voz 1995 37:48 desde aquí los premios Grammy Latino aún no han conseguido yo mesa impresionante y quizá me equivoco y seguro que eso va a cambiar pero no han conseguido penetrar establecerse tener verdadera difusión y no sé si es que tiene que ver con eso que son unos premios muy dedicados a un tipo de música que aquí no escuchamos

Voz 13 38:06 claro yo creo que mira primero por un lado Pablo Alborán creo no sé si me equivoco que no tienen un Grammy Latino por favor dele dele este chico yendo para llenar estadios y que además es es muy buena gente tiro segundo mira es como igual que no hay Oscars latinos no existe el Oscar latino no están los Oscars punto y cuando hay Iñárritu o Guillermo del Toro o Pedro Almodóvar ponen una pica en Flandes todo el mundo se pone firme yo creo que sí hay Grammy Latinos lo que tenemos que intentar es buscar la calidad no que que no parezcan unos Grammy de segunda fila ahí para eso yo creo que puede haber una por ejemplo una una categoría a lo mejor si quieren de música tradicional mexicana pero no setecientas veinte

Voz 1995 39:00 no no ayuda desde luego hay que tengan más más calado el día quince de noviembre vamos a conocer a los a los ganadores va a sacudir este año la gala

Voz 13 39:09 no este año no acudiremos porque estaremos ahí en Madrid en el teatro de la Zarzuela ahí en el Auditorio presentando proyectos pero bueno pondremos todos haremos como gol en el Mundial de fútbol no iremos pero no juntáramos animara a Jorge Drexler ya Rosalía querida

Voz 1995 39:26 ya Pablo Alborán esas a las nominaciones a los premios Grammy Latinos que como bien dice Javier pues quizá deberíamos plantearnos esa esa etiqueta latinos con la música es música es buena mala más viaja muy bien no depende del de la Fenton idioma quizá la demostración de que esos cambios tiene calor seria la eliminación de ese latino dejarlo solamente en en gramys Javier Limón siempre un placer amigo beso muy grande

Voz 13 39:50 un beso fue el que un abrazo enorme

Voz 1995 39:53 vamos con muy buen tiempo diecisiete grados ya en fíjate en este ratillo y subió mi plena otoño además ahí piel no Susper cuarenta minutos una hora menos en Canarias siguen escuchando

Voz 1995 45:25 con Toni Garrido once cuarenta y cinco minutos una hora menos en Canarias tenemos una última hora signos vamos hasta el Tribunal Supremo Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 45:34 buenos días la Fiscalía acaba de informar en contra son novedades sobre el caso del máster de Pablo Casado la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que no investigue al presidente del Partido Popular que no investigue a Pablo Casado por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos I se acaba hacérselo saber la Fiscalía a la de admisiones del Tribuna Supremo hace apenas unos meses esos desconocemos ahora mismo los motivos si contamos hace unos días en la Cadena Ser que el principal motivo que estaba estudiando la Fiscalía era la prescripción que hubiesen caducado los delitos que la denuncia o que la investigación hubiese arrancado demasiado tarde y que ya no se pudiese investigar por lo menos a Pablo Casado como aforado y como beneficiario de ese supuesto trato de favor vamos a recordar que la jueza que investiga en Madrid a Cristina Cifuentes por su máster en un caso muy similar pidió al Tribunal Supremo que investigase a Pablo Casado dijo literalmente por Kenneth

Voz 13 46:23 en la Rey Juan Carlos se benefició alumnos especial

Voz 0055 46:25 textualmente con una posición relevante en el ámbito político o institucional entre ellos por ejemplo Pablo Casado que dijo la jueza pudo verse favorecido con este regalo académico por su relevancia política e institucional esto no es una decisión definitiva está la Fiscalía ahora la mano la decisión está en encima de la mesa de los jueces del Tribunal Supremo de la Sala de admisión Anna Ferrer Pablo Llarena Manuel Marchena Francisco Monterde Miguel Colmenero pero por lo pronto ya conocemos la opinión de la Fiscalía no quiere que Pablo Casado sea investigado en el Tribunal Supremo

Voz 1995 46:53 si Alberto en la experiencia que te haber contado en muchas ocasiones situaciones no similares pero quizá aparecidas sería raro que el Tribunal Supremo no hiciera caso a la Fiscalía

Voz 0055 47:05 el Tribunal Supremo en los juguetes en general no tienen ninguna obligación como tal de seguir el criterio de la Fiscalía pero sí es verdad que se apoyan bastante en el más aún en estas causas conocidas como causas especiales porque hay aforados de promedio tenemos varios casos con aforados aquí en el Tribunal Supremo tenemos con por ejemplo como investigada a la senadora Pilar Barreiro por su implicación en el caso pum acá hemos tenido también pero ya archivado el caso al diputado de Unidos Podemos por las Islas Canarias Alberto Rodríguez y en todos estos casos pues por ahora la la los jueces los instructores están siguiendo las indicaciones de de la Fiscalía vamos a vamos a esperar y parece ser bueno la Fiscalía lo que estudia habrá sobre todo la prescripción que es un argumento vamos a decir inapelable porque los delitos o caducan o no caducan se la acusaba de dos delitos cohecho impropio por un lado por beneficiarse de ese supuesto trato de favor y después por prevaricación vamos a ver qué cuáles son los argumentos concretos de la Fiscalía pero si el argumento es la prescripción de los delitos esos son números Estonia

Voz 1995 47:59 bueno vamos a esperar a conocer bien cuáles son los argumentos pero la noticia el titular de la Fiscalía rechaza investigar el máster de Pablo Casado vamos a ver qué hace entonces el Tribunal Supremo Alberto Pozas desde ese tribunal muchísimas gracias hasta luego bueno vamos con las chicas y denuncias fotografías de mujeres amamantando a su eso ves en Facebook si crees que tu padre cocina en casa porque está sometido a un régimen hembrita si te parece que el feminismo moderado es el que promulga Isabel San Sebastián exhibir estos del entonces nótese pares de la radio necesitas con urgencia un chute de las chicas Celia Montalbán por favor los con tu sabiduría hay buena fe

Voz 44 48:41 hola qué tal buenos días aquí está visto lo has escrito tú no

Voz 7 48:45 Henar en aras a la sombra muy bien muy bien

Voz 10 48:49 Ello aquí dispuesta a ayudar a atravesar el andén nueve y tres cuartos de Harry Potter que es la sensación que se tiene cuando entras en el feminismo y el feminismo entra en fases a una dimensión mejor en la que eres más libre empieza esta reconciliarse con tu cuerpo sientes la fuerza de las mujeres que te precedieron y de las que te rodean tomas conciencia de que no hacemos el pino puente cuando no viene la regla sabeis que en las

Voz 1995 49:12 la foto esta semana

Voz 10 49:14 bueno yo sé si aquí en libertad

Voz 1995 49:17 pero yo creo que la foto no sé si ustedes los de una foto que me ha sido muy comentada estos días porque parece una chica que es bastante tiene arregla haciendo vino pueden en un anuncio de una marca Baksi

Voz 10 49:27 sí sí sí nos vamos a mí lo que me sorprende

Voz 1995 49:29 la sonriendo

Voz 10 49:32 estás hablando mucho dábamos Ramos

Voz 1995 49:35 además vamos con las chicas venga voy esta vez

Voz 10 49:37 que nosotras las chicas nuestro tono pues el del entretenimiento y la cultura pop pero para hacer esta sección yo me preparó a conciencia estudio mucho leo cosas es documentales entró en Wikipedia me esfuerzo mucho soy una Working Girl o cómo lo diría Bertín Osborne

Voz 5 49:52 por eso creo que esforzado mucho lo de fuera de casa porque creo que nos enseñó hubo Prieto

Voz 10 49:56 pues así es Bertín toda mi carrera es una cortina de humo para disimular que nuestra página porque utilizamos

Voz 1995 50:01 siempre que empieza la sección Un como referente a a ver

Voz 10 50:04 me gusta esa picardía

Voz 1995 50:06 el Jean como él dice quiero que sepáis que genera

Voz 10 50:09 las mujeres queremos estudiar trabajar y cobrar lo mismo que los hombres para eso para pagar los pedidos de la pizza a domicilio básica

Voz 1995 50:16 vamos a empezar con el aprendizaje vio ya saben cada sección un término

Voz 10 50:20 es un término porque porque nombrar las cosas las hace existir quién nombra tiene el poder sobre los conceptos entonces vamos con el concierto de hoy que es la madre de toda la nave nodriza el Halcón Milenario feminismo para mí pronunciarlo está algo tan mal como súper califica tenístico espía al feminismo es como para otras personas es como nombrar al Anticristo a esas personas un abrazo fuerte atónito esto es complicado eh no es fácil encontrar una definición que habrá

Voz 13 50:48 no es difícil encontrar una definición

Voz 10 50:50 que habrá el feminismo vosotros creéis que lo tenéis claro sobre deberíais con esto no sienta expresión

Voz 7 50:56 no me interesa de prisión

Voz 10 50:59 esta victoria ha estado atareados en hacer feminismo las mujeres feministas no se han preocupado mucho en definirlo relató

Voz 1995 51:05 pero del otro

Voz 7 51:06 yo tengo aquí una pose yo digo que la hay que ir así de memoria si es la acepción uno cada vez les advirtiera de la verdad

Voz 0911 51:16 a la dos nóminas

Voz 10 51:19 Steely Dan

Voz 1995 51:23 no el pobre lo da igual

Voz 10 51:25 muchos de la mujer hielo pero que lo paso a principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre aquí hay un problema es que al feminismo no le gusta la definición de la RAE de feminismo al feminismo no le gusta la RAE por qué pues rancia por no respetar cuotas ni paridad porque tiene seiscientas palabras para decir que una mujer promiscua es despreciable y ninguna para decir lo mismo en un nombre no nos gusta además el feminismo es emancipados se basa en la mujer como sujeto activo de su propia vida no en comparación con los hombres y tampoco nos gusta el uso de hombres como sinónimo de personas vamos que queremos igualdad entre las personas sin diferenciar por sexo pero que las feministas queremos el derecho a abortar y eso no lo tienen los hombres me vais siguiendo no voy a decir una de definiciones favoritas

Voz 1995 52:09 a mí me das sea cuando hacemos esto me lo asumió que es más corto entonces estáis tirando me cuenta que tu pasión Leopardo de tachar me cosas digamos

Voz 10 52:19 es una de mis favoritas es de Nuria Varela dice es una teoría de la justicia que ha ido cambiando el mundo trabaja cada día para que los seres humanos sean lo que quieran ser vivan como quieran vivir sino un destino marcado por el sexo con el que hayan está me gusta mucho luego también otra que me gusta estantes feminismo la idea radical de que las mujeres son personas quienes esta definición hice una búsqueda exhaustiva que consistió en llamar a mi hermano Fede que sabe mucho de feminismo que a su vez lo buscó en Google

Voz 7 52:48 creemos que es

Voz 10 52:50 era Marain puede decir la verdad que me un poco de vergüenza yo esta definición la tengo en una camiseta de H Gemini entonces ya dentro en bucle porque digo vale una definición que me gusta mucho pero la ropa barata la hacen mujeres explotadas aquí entró en bucle y necesitó de una hora hoy está conmigo Lara Alcázar líder

Voz 7 53:09 el líder temen en España hola la hará que las gracias por venir a ayudarnos a ayuda para entender lo que nos quiere contar Celia todas las

Voz 10 53:19 el y tú tienes una definición de feminismo que te parezca completa y que habrá hace toda la complejidad

Voz 0911 53:25 hombre yo creo que al lado muchas definiciones por parte de las feministas dentro de dentro de lo que han venido siendo todas las teóricas sobre todo con peso yo creo que al final todo consiste en hacer un mix no de todo lo que se ha ido aportando

Voz 1995 53:42 desde las definiciones quedaba en los cincuenta