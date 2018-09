Hoy por Hoy (21/09/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio y a las once en Canarias

Voz 1018 00:11 las tal y como les hemos contado hace unos minutos la Fiscalía se opone a que el Supremo investiga a Pablo Casado el presidente del Partido Popular por las supuestas irregularidades en su máster en la Universidad Rey Juan Carlos el Ministerio Público entiende que no existieron los delitos de cohecho y prevaricación administrativa con lo cual es previsible quedado tribunal archive la causa volvemos al Supremo Alberto Pozas

Voz 0055 00:32 te ha presentado un escrito hace apenas unos minutos solicitando que la causa se archive que el Tribunal Supremo por tanto no investigue al presidente del Partido Popular a Pablo Casado por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos por el momento desconocemos los argumentos de la Fiscalía pero hace unos días fuentes del Ministerio Público ya nos contaban que estaban estudiando con atención la posible prescripción de los hechos que el caso investigado demasiado tarde la jueza de Plaza de Castilla que investiga a Cristina Cifuentes le acusaba recordamos de beneficiarse de recibir trato de favor por su posición pública y política fuentes próximas de la defensa de Pablo Casado José Antonio no da la batalla por ganada están satisfechos pero la decisión está ahora en manos de los cinco jueces de la Sala de admisiones

Voz 1018 01:09 gracias Pozas bueno pues justamente hoy de esa universidad la Rey Juan Carlos anunciado el archivo de la investigación sobre la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas ADE que cursó Pablo Casado en esta universidad por no encontrar irregularidades la Cadena SER acaba de tener acceso además al informe del Consejo de Gobierno de diversidad sobre las irregularidades en el funcionamiento del Instituto de Derecho Público dirigido por Enrique Álvarez Conde los responsables académicos confirman el cierre definitivo de seis y dudo incluida su página web que ponen a disposición de la Justicia todas las pruebas posibles para esclarecer el escándalo que perjudica el buen nombre de la Universidad María dolorido

Voz 0259 01:43 por unanimidad el Consejo de Gobierno ha aprobado el informe de éxito

Voz 1018 01:46 John jurídica del Instituto de Derecho Público

Voz 0259 01:49 Torné al que ha tenido acceso la Cadena Ser y que concluye que todas las irregularidades han servido para propiciar una regeneración imparable que va a convertir a la Rey Juan Carlos en un referente de transparencia Gestión Ética y Responsabilidad Social elaborado por el profesor Pablo Acosta el documento informa de que el instituto ya no tiene ninguna actividad académica ni económico la los títulos propios han sido asumidos por el Vicerrectorado y que todos los convenios suscritos con las empresas que impartían cursos han sido anulados asegura que tras un proceso de verificación de estas titulaciones externas con el necesario control se han expedido los diplomas a los alumnos afectados la página web ha sido clausurada toda la documentación como dices ha sido almacenada hilos ordenadores han quedado a disposición de la Policía

Voz 1018 02:33 judicial cree en Madrid del Partido Popular intenta digerir el escándalo del Ayuntamiento de Torrelodones destapado ayer por la Cadena Ser el concejal Ángel Viñas que intentó chantajear a la alcaldesa Elena Biurrun ha presentado finalmente su dimisión deja su acta de concejal Javier Casal

Voz 0867 02:47 Viñas también se da de baja del partido popular al que le acaba de comunicar su decisión mediante un correo electrónico el Partido Popular resuelve así una parte de la crisis pero quedan abiertas otras dudas sobre la renuncia o la denuncia efectuada en la misma reunión por Jorge García exportavoz del Partido Popular en esa localidad que perdió unas primarias que supuestamente según él fueron amañadas García acusa la misma grabación destapada ayer por La Ser directamente a un promotor inmobiliario de inflar el censo y comprar votos para colocar al frente del partido a uno de los suyos el culo ahí la misma conversación los concejales admiten que las presuntas irregularidades fueron comunicadas a la dirección del PP en Madrid pero que no ha hecho nada el PP asegura que estas acusaciones son muy graves y recuerdan que ese proceso no fue impugnado por nadie

Voz 1018 03:47 hora doce y tres minutos a partir de diciembre los responsables de la catedral de Santiago de Compostela cobrará diez euros por visitar el recién restaurado Pórtico de la Gloria son tres arcos con doscientas figuras esculpidas en el siglo XII porque maestro Mateo considerada obra cumbre de la escultura románica bueno pues el Dean de la cancela de está tirando las razones por las cuales deciden cobrar esos diez euros aunque la restauración se financió sobre todo a través de la Fundación Barrié Laura Capello delante

Voz 2 04:12 la catedral garantiza que el programa de visitas regulados iniciará el uno de diciembre tendrá un coste de doce euros ocho para mayores de sesenta y cinco parados estudiantes los grupos escolares pagarán dos euros y además han visitas gratuitas para Amigos de la Catedral un grupo de peregrinos al día idus de compostelanos los domingos las cuantías serán mayores en las visitas combinadas con el museo la cátedra ni iba a querer lucrarse a costa del pórtico y asegura que desde mediados del dos mil diecisiete han gastado en obras más de un millón cien mil euros lo recaudado insisten tanto el deán como director de la Fundación Catedral será destinada a mantenimiento califican la situación del templo de inestable consideran lamentable la campaña que dicen estar sufriendo

Voz 1018 04:51 en Londres el entorno de la primera ministra Theresa May intenta quitar importancia el carpetazo que han dado los jefes de Gobierno comunitarios a su propuesta

Voz 3 04:58 sobre el Brexit humillación des Astre son algunos de los términos que

Voz 1018 05:01 Belén hoy los medios de comunicación de Londres subrayan la precariedad política de la primera ministra ante su propio partido que tiene por delante un difícil congreso a finales de mes corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 05:12 Theresa May analizará hoy con sus asesores la debacle de la reunión de ayer en Salzburgo desde el despacho de la primera ministra el mensaje es mantener un perfil bajo y no atizar más aún la polémica por la respuesta brutal de los líderes de la Unión Europea el ministro de Vivienda hay comunidades locales James Brown que sir ha tratado de quitar hierro al rechazo de Bruselas y afirma que el plan de Chequers sigue adelante

Voz 3 05:35 los Preston

Voz 0273 05:38 la primera ministra está actuando en el interés nacional el plan de Chequers tiene credibilidad y es factible para cumplir con nuestras ambiciones e intenciones no debemos sorprendernos de las negociaciones y las palabras duras cuando entramos en la última etapa de esas negociaciones May descartó ayer nuevamente la celebración de un segundo referéndum una tendencia que cuenta con más y más partidarios entre los votantes

Voz 1018 06:01 sí todavía con Toñi Fernández Isabel Quintana ahora externas

Voz 0273 06:04 contando a la SER el ex dirigente del PP Francisco Granados dice tener treinta millones ocultos en dos fundaciones que la justicia nunca nunca va a encontrarse un contó fue el conseguidor de la trama Púnica asegura que Granados le hizo esta confesión mientras estaba en prisión el aludido lo niega también los contamos que el Poder Judicial ha puesto en marcha un plan de choque para acabar con el colapso en los juzgados de lo Social desbordados por la acumulación de demandas por despidos desde que comenzó la crisis habrá más jueces y más funcionarios para estos juzgados las familias de los enfermos de Alzheimer piden que las cuidadoras reciban ayuda económica y psicológica también tras la muerte del paciente en nuestro país alrededor de ochocientas mil personas sufren Alzheimer hasta el cuarenta por ciento está sin diagnóstico Estonia

Voz 1995 07:13 cuando pensar muy seriamente además que María Guerra es una rica heredera que invierte parte de su patrimonio la propagación de festivales de cine a lo largo del mundo qué tipo de viajar y codearse con las estrellas del celuloide sin levantar sospechas y evitando que caza fortunas se acerquen a su persona tratando de seducir la y dejar a cero su cuenta bancaria

Voz 4 07:34 si no es eso nos explique los explica

Voz 1995 07:38 María Guerra muy buenos días qué tal cómo estáis qué hay de cierto en esas él esos rumores

Voz 1457 07:45 mira yo creo que este país necesita mecenas y a mí lo que me gustaría es hacer un doctorado y no lo digo en broma lo digo en serio me encantaría estudiar y no moverme de una habitación pero estoy en el Festival de San Sebastián que hoy arranca con un festival maravilloso además luce el sol ya hemos estado hasta mañana con Ricardo Darín se le puede pedir algo más a la vida

Voz 1995 08:10 en Celso el San Sebastián Ricardo Darín nosotros que tú estés bien bien bien nosotros

Voz 1457 08:17 ese salmorejo que se va a tomar Marcos eso también me gustaría pero no se puede tener todo

Voz 1995 08:23 bueno arranca con esta película de David has podido ver ya

Voz 1457 08:26 si el amor menos pensado que es una película es una comedia amarga tú sabes a quién va al cine son las señoras como dice Álex de la Iglesia y que gracias a ellas y a ellos a los señoritos se paga el cine bueno pues los que han hecho los argentinos es lo que hacen los americanos que es hacer comedias románticas no ya para los de veinte que todo se lo bajan sino para la gente de cincuenta y sesenta y bueno esto es esta comedia que es una comedia de un matrimonio ella cincuentón Mercedes Morán ir Ricardo Darín que pues se aburren y entonces pues buenas un poco blandito podía ser más ácida teniendo en cuenta que los argentinos leerán muy bien a este tono ácido pero nos decía Ricardo Darín esta mañana que lo que es interesante es que no se habla del amor romántico sino de él

Voz 3 09:13 pues esas esas cosas esas espinas reales de la vida el escucha amor menos pensar vamos al cine

Voz 5 09:20 dale a las ocho a las ocho

Voz 1457 09:23 el no a las ocho tuyas

Voz 5 09:25 bueno

Voz 4 09:30 pasado eso

Voz 1 09:32 empezó hace tres años cuando luchan los efectos seamos nosotros sabíamos que no podíamos estar treinta años muy felices

Voz 1995 09:47 es interesante varias es muy interesante

Voz 1457 09:50 claro claro es una cosa de una pareja que dice bueno en realidad no queremos pero nos aburramos porque sabemos perfectamente lo que va a decir el uno y el otro no entonces Ricardo Darín pues nos comentaba esta mañana eh pues cuál era lo que le parecía él interesante de este de este enfoque

Voz 6 10:07 te permite por momentos hacer foco sobre lo que a cada uno le pasa con respecto al al deseo a la fantasía en el futuro a que lo que pueda ocurrir además el la la gracia creo yo está en que en un determinado momento se permiten ponerlo sobre la mesa los dos sumergen en un diálogo

Voz 1457 10:27 bueno y lo mejor de la película es Darín y bueno Mercedes Morán que es que es brutal es que es Darwin decía una compañera que es el mejor actor del mundo pues yo creo que también tenemos muy muy buenos en España pero desde luego el es es brutal aunque la película es un poco momias

Voz 1995 10:43 vamos a ver

Voz 7 10:45 fíjate con con una palabra María a tierra

Voz 1995 10:51 para muy momias deberá tenían que poner la palabra moño final de la gente

Voz 7 10:58 la nueva película momias

Voz 1995 11:01 vale vale voy a pasar lista existe dentro dos Judy Dench sí Danny De Vito mañana Bradley Cooper está la semana que viene Ryan Gosling también Esther García que es la productora de Almodóvar que tiene el premio Nacional de Cinematografía

Voz 1457 11:18 Ayanna lo que pasa es que como no hay ministro del PP pues no va a ser un premio nacional con jarana que es lo que ha pasado en los últimos años que se montaban aquí una sede Arabia mucho pues o Bayona aburrido no

Voz 1995 11:33 habrá que hablar con la sociedad española para que te pongan ministro del PP si lo que quieres es bobo de acción en esos premios no

Voz 1457 11:37 bueno quiero decir que eso siempre era interesante ver la cultura y el PP tenían ese mal esa pequeña es pequeño

Voz 1995 11:45 hay un pequeño mal rollo por no ser un aguafiestas cuenta que se llevaría yo cada vez de verdad estoy más de acuerdo con la teoría de Kfor torneo ese que la gente te persigue y saben que eres millonaria que te dedicas a Radio por hobby

Voz 1457 12:03 a todos los que me lo paso muy bien pero me gustaría parar busco un mecenas Ike pero quiero decir que después de ver la película de José Luis Cuerda tiempo después porque tal vez no la he visto todavía

Voz 1995 12:16 vale veintinueve años después de Amanece

Voz 1457 12:19 no es poco pues un grupo de de de actores eh pues Arturo Valls

Voz 1995 12:24 todo está todo el elenco español ha puesto pasta para

Voz 1457 12:27 el maestro revisita el mundo surrealista de

Voz 1995 12:32 amanece y esta es una película apocalíptica futurista bueno sismo María mañana entrevistas a Danny De Vito el lunes es queremos escuchar a este programa se ha entrevistado un beso muy grande gracias pero no

Voz 8 12:48 hoy por hoy

decirnos este viernes que es viernes todos haremos las preguntas que nos deja el día no es una muestra de buen talante que Aznar haya pasado del váyase señor González y hace veinticinco años al que tal Felipe en la conmemoración del cuarenta aniversario de la Constitución y qué tal si además de tener un plan para mejorar la Justicia en el extranjero el Gobierno tuviera otro para mejorar la Justicia en nuestro país porque cuando hay indicios de plagio la tesis de un político es un fallo cuando ocurre lo mismo en su rival fraude porque los expertos de RTVE se rebelan contra el candidato del Partido Popular por no tener titulación no es mejor esto que un candidato con varios másteres y ese concejal que ya ha dimitido que chantajeado a que aseguraba que los hijo putas así e hijo brutas de su partido que hacían como champiñones no lo estaría dando a su partido un aire sano ecológico en qué apartado de la Revolución Bolivariana de los trabajadores y contempla que un exalto cargo del chavismo si una comisión de once millones de euros por una obra en Venezuela es normal que un antibiótico calificado como esencial por la Organización Mundial de la Salud haya pasado a costar decirte setecientos cuarenta y cinco dólares a dos mil cuatrocientos y por último de quién deben protegerse los niños en Valencia de unas esculturas sexuales de Miró expuestas en la calle o del Foro de la Familia que pretende prohibir las