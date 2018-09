Hoy por Hoy (24/09/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias tal saludos qué tal está muy buenos días comienza el lunes veinticuatro de septiembre comienza la primera semana del otoño ir como últimamente en España parece que estamos dispuestos a llevar la contraria por principio el otoño llega con temperaturas de verano aunque nos dicen los del tiempo que a lo largo del día bajarán un poco más ahí tenemos al presidente del Gobierno de gira americana

Voz 1461 00:48 anoche en Canadá con Justin dudó al

Voz 1727 00:50 lado respondía la polémica de los indultos que se ha desatado en torno a subdelegada en Cataluña Teresa Cunillera que ha dicho este fin de semana que si hay condena judicial para los independentistas Easyjet ellos piden el indulto es partidaria de conceder

Voz 1722 01:06 en relación con los indultos yo yo creo que es la reflexión que en trasladó la delegada del Gobierno que que yo desde luego comparto es que la política española y sobre todo con estamos hablando de la política catalana falta empatía falta empatía yo lo escribiría es que el Gobierno no se pronuncia sobre hipótesis el Gobierno se pronuncia sobre realidades

Voz 2 01:24 el Partido Popular haciendo política real

Voz 1727 01:27 John registra hoy mismo ya en el Congreso una proposición de ley para prohibir los indultos a condenados por rebelión o sedición veremos en qué queda prevé volvamos a Canadá porque es un país que ha celebrado dos referendums de autodeterminación para que Beck el último en mil novecientos noventa y cinco

Voz 1722 01:45 creo que si algo tenemos que aprender o podemos extraer a experiencia de cara al respecto a que ve que es esa precisamente que desde la política se puede encontrar desde el respeto a la legalidad Se puede encontrar sin duda alguna una solución

Voz 1727 01:59 sí se vio obligado a matizar inmediatamente que cada país debe encontrar su camino su solución y que dice el primer ministro de Canadá sobre Cataluña cautela

Voz 1 02:10 hay es dentro nos dice

que es una cuestión interna y que se debe respetar siempre la ley y la Constitución y la libertad de expresión Pedro Sánchez viaja hoy a Estados Unidos devolverá coincidir con Donald Trump esta vez en la Asamblea General de la ONU se va a perder el presidente una batalla importante esta semana en el Parlamento una batalla de la que depende que se aprueben sus presupuestos hoy el Congreso analiza los recursos del TPI de Ciudadanos al atajo legal que el Gobierno encontró para impedir que el Senado vete la senda del déficit

Voz 3 03:16 Cd externos Word

Voz 0027 03:20 dice que Estados Unidos va a ganar la guerra comercial con China

Voz 1727 03:23 en la otra guerra que libra Trump esta noche una segunda mujer ha denunciado al juez Kavanaugh por acoso sexual en los años ochenta y en Reino Unido

Voz 3 03:31 atienden de ahí

Voz 1727 03:35 es el laborista Jeremy Corbijn dispuesto ahora a apoyar un segundo referéndum sobre el Brexit

Voz 0027 03:42 hasta ahora lo había rechazado pero dice ahora que si las bases de su partido los respalda

Voz 1856 03:46 en él también lo defenderá los militantes votarán al respecto en el congreso que se celebra en Liverpool Alemania ensaya una nueva solución salomónica el ex jefe de los espías ya no se tampoco Secretario de Estado pero si va a seguir en el Gobierno los tres para

Voz 0027 04:01 tiros de la coalición han decidido quemadas en siga vinculado al Ministerio del Interior pero como asesor especial del ministro y no como su número dos un cargo que le habían concedido tras su destitución como jefe de la inteligencia alemana por sus supuestos vínculos con la extrema derecha

Voz 1727 04:15 en Venezuela el gobierno de Maduro ha detenido a una mujer con nacionalidad española acusada de conspiración

Voz 1161 04:21 en la residencia de esta señora cuya perros Ángela Lisbeth Expósito Carrillo

Voz 0027 04:27 Ángela Murillo es la ciudad española a la que ha señalado el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez como una de las implicadas supuestamente implicadas en el presunto intento de atentado contra Nicolás Maduro este verano

Voz 4 04:40 cuando las mujeres estamos sin fuera representadas o competimos o competir queridas mujeres del cine con más dificultades no estamos retratando la vida real no Nilo problemas reales fui los asuntos reales es la vicepresidenta

Voz 1727 04:57 Carmen Calvo defendiendo la paridad en el Festival de San Sebastián las mujeres tienen una representación del veinticuatro por ciento en el cine español en deportes Sampe el Barça que se deja en casa los primeros dos puntos de la temporada buenos días buenos días Pepa con su empate a dos ante

Voz 1161 05:14 dieron en un partido en el que los azulgrana se quedaron con diez por la expulsión del central inglés por más de una hora tras un codazo a Pere Pons sancionado como voluntario por el colegiado Gil Manzano el domingo nos dejó también el Villarreal cero Valencia cero Betis dos Athletic dos y Levante Sevilla seis lideran Barça y Madrid trece puntos completan Alavés y Celta puestos Champions Atlético Girona Europa League en descenso están Valladolid Rayo Vallecano con un partido menos y Leganés

Voz 5 05:36 a los detalles de tiempo con Jordi Carbó buenos días

Voz 4 06:21 nunca muertos

Voz 1727 06:25 el extra de reestreno claro en esto en un instinto básico o Yulia routers Pretty Woman hay tantos personajes femeninos creados por hombres sus diálogos los hay que tu nombre los ha inventado un nombre las dirige luego en el cine un hombre y su nombre al fin y al cabo el que nos ofrece su mirada sobre la realidad de las mujeres porque el cine es es solo decía la vicepresidenta es un reflejo de la vida esta mañana nos vamos a acercar varias veces además al Festival de Cine de San Sebastián queremos ampliar esas cifras que escuchábamos en la portada sobre la infrarroja representación de las mujeres y contarles también un documento que han suscrito varios festivales ayer el de Donosti por la igualdad por la inclusión Danny De la Fuente buenos días buenos días Pepa

Voz 6 07:48 sí Aimar me voy a acostar esperando mañana cuando me levante que estés ya con nosotros que te lo haya pasado muy bien y haber disfrutado de estos quince días de vacaciones pero veía al tajo guapo que te estábamos esperando

Voz 1727 08:02 a Rosa le vamos a pasar la planificación de las próximas vacación

Voz 4 08:05 les encuentro Rosa

Voz 0456 08:11 cuando llegue Toni Garrido seguimos en San Sebastián con las chicas de La Script con otra estrella

Voz 1 08:16 pues sí hubo

Voz 0456 08:21 con Danny De Vito Premio Donostia de esta edición y encantado de volver a España ya San Sebastián dice les ofrecemos una entrevista con el actor y a las once una Arantes en Canarias más estrellas pero patrias entrevistamos a Miguel Rellán que estrena en el festival tiempo después la secuela de Amanece que no es poco ya sólo me queda anunciarles que nuestra mesa de análisis se sientan Mariola Urrea José Antonio Zarzalejos Antón Losada

Voz 1727 09:00 la semana política comienza en España con dos asuntos muy técnicos pero les animamos a opinar sobre ellos uno primero débil la oposición bloquear el debate de los Presupuestos no los presupuestos sino el debate de los Presupuestos y dos comparte la reflexión de varios miembros del Gobierno la última la vicepresidenta sobre que si una prisión preventiva se prolonga mucho pues es mejor que los presos en este caso los independentistas esperen al juicio en casa es una decisión dijo la vicepresidenta que corresponde a los jueces pero esta es la reflexión que lanza el Gobierno Dani

Voz 0456 09:37 quieren el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis para contestar

Voz 1727 09:44 sí como hay tanto ruido queremos rescatar también esos asuntos de la vida que el ruido político oculta

Voz 0456 09:51 como el calor que estamos pasando en muchas partes de España que está en boca de ustedes estos días de que hablan en la calle en el trabajo o en casa y por último si alguno quiere enumerar nuestra directoras de cine para reivindicar esa mirada femenina está también invitado nueve cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho uno treinta y cuatro sesenta y seis

vamos que hoy les hemos preparado unas oposiciones

Voz 0027 10:21 la técnica del programa La dirigen esta mañana Nacho Sánchez Elena Sánchez y Roberto Mahan y la producción de Hoy por hoy está en manos de Rafa Martínez y Jordi Fábrega

era posiblemente la pregunta que menos esperaba Pedro Sánchez anoche en su rueda de prensa controló en Monreal Canadá va a ser el primer país del G20

Voz 0470 13:07 que apruebe la legalización del cannabis sería España el segundo

Voz 1 13:14 yo estoy y lo que estoy tengo ya suficientes problemas por tanto

Voz 0027 13:19 ahí tengo ya suficientes problemas esto decía el presidente en esa comparecencia en la ciudad más grande de Quebec el territorio ha votado ya dos veces sobre su independencia en el último medio siglo en el que ahora mismo los independentistas están en horas bajas no bajísimas en las encuestas dice Sánchez que Quebec podría tomar como referencia pero no de los referéndums como tal sino de la búsqueda de soluciones políticas ante problemas políticos ante tensiones identitarias lo que sí esquivó como pudo Sánchez fue el debate sobre los indultos a los presos independentistas un debate que había reabierto dos días antes su propia la delegada del Gobierno en Catalunya enviada especial a Canadá Marta del Vado

Voz 1510 13:56 buenos días que ve que ha sido la primera parada de la gira norteamericana del presidente del Gobierno una región que votó en referéndum sobre su independencia en las décadas de los ochenta y los noventa y que puede ser según Sánchez un modelo para solucionar la crisis catalana por la vía política Hinault dejarla únicamente en manos de la vía judicial

Voz 1722 14:15 Jake Brit de Qana desde la política se puede encontrar soluciones jurídicas de crisis

Voz 1510 14:24 Pedro Sánchez y ha subrayado la mejora de las relaciones con la Generalitat no ha aclarado su posición sobre los indultos a los presos independentistas dice que el Gobierno no habla de hipótesis sino de realidades pero a pedirle a empatía para restablecer la convivencia

Voz 1722 14:38 cien con los indultos yo creo que en la reflexión que trasladó la delegada del Gobierno de que yo desde luego comparto es que la política española y sobretodo con estamos hablando de la política catalana ante empatía

Voz 0027 14:50 Sánchez despejó a córner con los indultos por rebelión sedición unos indultos que el PP quiere prohibir por ley María Jesús Güemes

Voz 1461 14:57 buenos días con la vista puesta en Cataluña el PP registra hoy en el Congreso es la proposición de ley para prohibir los indultos a condenados por sedición rebelión es una iniciativa basada en la enmienda que los populares presentaron ya en febrero dicen que la Comisión de Justicia componentes citó designados el tema lo mantiene paralizado el PSOE así que de esta forma pretenden que se debata en pleno y sobre todo que los socialistas se tengan que retratar casado siempre señala que los independentistas han dado un golpe de Estado y asegura que los soberanistas mantienen un pacto oculto con Sánchez algo que según los conservadores ahora severas si eso no así con esta proposición de ley quieren dejar en evidencia al presidente del Gobierno además desde el Grupo Popular denuncian que este asunto lleva siete meses en stand by mientras que en tan sólo unos días ha acelerado el trámite de la enmienda de estabilidad presupuestaria esto a los populares les parece todo una desfachatez

Voz 0027 15:47 esa enmienda con la que el Gobierno quiere despejar la tramitación de los Presupuestos va a centrar esta mañana la reunión de la Mesa del Congreso allí PP y Ciudadanos tienen mayoría iban a intentar bloquear esa solución de de creatividad parlamentaria que encontró el Gobierno para quitarle al Senado la capacidad de vetar los objetivos de déficit lo metieron en una ley que reforma cuestiones relacionadas con la violencia de género la Mesa de la Comisión de Justicia le dio luz verde porque ahí tiene mayoría el PSOE y sus socios pero PP y Ciudadanos han presentado recursos para tumbar ese movimiento en la Mesa del Congreso que es donde ellos tienen mayoría marrón

Voz 1441 16:21 reunión urgente monográfica para resolver unos recursos en los que PP y Ciudadanos tachan de fraude de ley la maniobra del Gobierno impiden a la Mesa del Congreso que admita la enmienda por contravenir la doctrina del Constitucional y porque si se acepta habría dos leyes en trámite de modo simultáneo en la Cámara con el mismo objetivo algo dicen que vulnera cualquier principio elemental de seguridad jurídica sobre estos recursos se tendrá que pronunciar un órgano la mesa del Congreso en el que populares y naranjas suman mayoría cinco votos frente a los cuatro de PSOE Unidos Podemos y en la que la trascendencia de la decisión de fondo en la que el Gobierno se juega la posible aprobación o no de los presupuestos a tiempo pone especialmente el foco sobre la presidenta de la Cámara la popular Ana Pastor sobre el papel en la reunión de este lunes podrían ocurrir dos cosas bien que se adopte una decisión ya mismo para zanjar el asunto o bien que se encargue un informe jurídico

Voz 13 17:11 los letrados de la Cámara para avalar la resolución de un pulso político y jurídico a cara de perro que se está acelerando por horas

Voz 0027 17:24 seis y diecisiete de la mañana cinco y diecisiete en Canarias el ex comisario Villarejo accedió a las bases de datos del Ministerio del Interior máster cien veces después de abandonar la policía entró como Pedro por su casa en esos archivos para buscar información sobre un empresario y un abogado a los que quería extorsionar lo publica hoy el diario El País supone una nueva evidencia de la inmunidad con la que el comisario Villarejo actuaba en Interior inmunidad impunidad Zaida Prado

Voz 15 17:49 sí al excomisario lo ayudaron supuestamente un subinspector de la lucha antiterrorista y un agente de seguridad ciudadana Villarejo conseguía así información sin ser detectado hasta que Asuntos Internos analizó la documentación intervenida al ex comisario los dos agentes han sido imputados y tendrán que declarar en la Audiencia Nacional el día veinticinco de este mes otro policía imputado el comisario Enrique García Castaño ya admitió ante el juez que facilita información sensible sin control judicial a su compañero durante años ordenados según él por sus superiores según publica hoy El País las bases de datos del Ministerio del Interior tienen tres grados distintos de seguridad hilos de la trama de Villarejo son los del nivel más alto en el que se requiere identidad de usuario que accede a la información carne con chip identificativo y contraseña fecha y hora de consulta el guardado automático del fichero durante al menos dos años

Voz 0027 18:38 los tripulantes de cabina de de Ryanair vuelven a la huelga esta semana en España lo van a hacer el viernes hoy se van a reunir con la empresa para fijar los servicios mínimos pretenden hacer paros periódicos por lo menos una vez al mes protestan por que la línea les aplica la legislación laboral de Irlanda ellos reclaman que si trabajan aquí viven aquí son de aquí sus contratos están sujetos a leyes te aquí es una postura que respalda la Comisión Europea que la semana pasada dijo claramente que Ryanair se tiene que someter la ley laboral de los países en los que opera en este caso España en Reino Unido el Partido Laborista británico va a votar esta semana una moción para decidir si apoya o no un segundo referéndum del Brexit el líder del Partido Jeremy Corbijn que hasta ahora había evitado pronunciarse sobre esa opción a pesar de que cada vez más dirigentes internos claramente Avan Corbijn dice ahora que si las bases del partido lo piden el respaldará ese segundo referendo corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 19:31 el Liverpool las bases laboristas tratan de empujar a Jeremy Corbijn a un segundo referéndum sobre el Brexit el líder y la dirección del partido siempre han sido muy ambiguos sobre la salida de la Unión Europea tienen los ojos puestos en estos momentos en otra cosa en unas elecciones anticipadas el eslogan de la conferencia anual reconstruyendo Gran Bretaña para la mayoría no para unos pocos es de hecho muy similar ante la campaña electoral del año pasado Jeremy Corbijn cree que puede forzar esa elección pero al mismo tiempo está obligado a escuchar el clamor de la militancia que en un ochenta y seis por ciento desea la segunda consulta sobre el Brexit

Voz 1 20:07 la consulta

Voz 0456 20:09 desde que hoy Feito dando preferencia es una

Voz 0273 20:11 lección genera al decía ayer Corbijn en la BBC luego podemos negociar nuestra relación con Europa pero vamos a ver lo que pasa en la conferencia La posibilidad de una elección anticipada agita aún más la ya convulsa política británica desde su columna en el Daily Telegraph Boris Johnson advierte hoy del peligro de una victoria laborista debemos abandonar cheques o estamos condenados a una estúpida toma de control por parte de los comunistas afirma Johnson y los euroescépticos siguen aumentando la presión sobre Theresa May un grupo de ellos se dispone a presentar esta mañana un plan alternativo al de la primera ministra presumiblemente una propuesta comercial del tipo o Canadá es decir ruptura total con la Unión Europea y comenzar a negociar al mismo tiempo un nuevo tratado de acuerdo económico y comercial

Voz 0027 20:58 así mientras en Reino Unido debaten sobre su futuro en Italia

Voz 7 21:02 yo pongo en un campo acción

Voz 0027 21:10 en Italia italiano que vuelve es el pasado Silvio Berlusconi a sus ochenta y un años anuncia que se va a presentar a las próximas elecciones europeas para salvar al país dice corresponsal en Roma Joan Solés vuelve

Voz 0946 21:23 con y según el dice para salvar Italia como un salvapatrias asegura que los cinco estrellas en el gobierno son peor que la izquierda porque explica entre otras razones la anunciada suspensión de toda publicidad institucional ida a las empresas públicas en sus canales de televisión le obligará a cerrar Mediaset su acuerdo con la derechista Liga no ha resistido ni una semana porque el líder el vicepresidente y ministro del Interior pretende alianzas sólo con los euro escépticos con los cinco estrellas en Italia con el presidente húngaro Orban y el grupo de en Europa con el movimiento mundial de extrema derecha de Banon el estratega de Tram y con el propio Berlusconi sólo Si este le obedece según con Salvini acordamos ir juntos como coalición de derecha ha reconocido Berlusconi pero después ha añadido Salvini sabiendas desagradables inaceptables finalmente Sabine ha optado por evitar la explosión de la coalición de gobierno con los cinco estrellas explosión ha dicho metros Connie que deseamos y esperamos los Albini ha confirmado que no habrá acuerdo con el partido de Berlusconi para gobernar Italia

Voz 16 22:32 recuerdo por ejemplo ha comentado que el partido de Berlusconi nombre apoyó en momentos importantes es más según Salvini Berlusconi de disparar este esfuerzos para Aba tapó áreas

Voz 0946 22:42 si la venganza más cruel es el desprecio ambos Albini Berlusconi sea la están sirviendo por cierto en sus apariciones públicas hemos cerrado estos últimos días un Berlusconi que esta semana cumple ochenta y dos años de físico salud frágiles

Voz 9 22:58 Giles

Voz 1 23:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 23:05 seis y veintitrés cinco y veintitrés en Canarias el momento en el que las masas de fans enloquecía en este domingo por la tarde en San Sebastián a la llegada de Ryan Gosling protagonista de Drive que presenta hoy en la sección Perlas su nueva peli First Man pero a Gosling le va a hacer competencia hoy en Donosti otro de los actores del momento

Voz 9 23:36 enviada especial de la SER María Guerra van garantiza

Voz 1461 23:40 hoy la alfombra roja de San Sebastián será un rugir de fans que reclamen a Timoteo pese a la mete el actor de colme iba Journey nueva sensación de Hollywood que presenta el drama familiar Beautiful boy y la presentación fuera de concurso del primer hombre dio pic íntimo de Neil Armstrong con Ryan Gosling como protagonista ayer los aplausos los consiguió Icíar Bollaín con su película Julie también una historia real la de Carlos Acosta el primer bailarín negro del Ballet de Londres

Voz 17 24:09 quiénes son

Voz 1461 24:12 el propio Acosta protagoniza esta historia que él mismo quiso llevar al cine para animar a otros niños cubanos acercarse a Alarte recuperar la esperanza en un retrato de su país que trasciende el castrismo

Voz 18 24:25 con tu subcultura sumo un siga eso es lo que me motivan andén muchachos como gay así muchos muchos entonces a eso es lo eso es lo que me motiva a mí realmente lo voy a seguir haciendo pues siempre

Voz 1461 24:39 una vez más el tándem Bollaín y el guionista Paul Laverty han firmado una historia sentimental que en este caso repasa el pasado esclavista de

Voz 19 24:49 y un lucro

Voz 1 24:52 cuenta la historia tuya tienes que ir

Voz 9 24:57 vamos ya con los deportes de postes

Voz 0027 25:06 el Real Madrid vuelven a igualarse tras el pinchazo culé de anoche en el Camp Nou ante

Voz 1161 25:10 parte a dos entre Barça Girona primero dos puntos que le dejan esta temporada los de Valverde se adelantaban en el marcador nuevo gol de Messi uno cero llegó la jugada que pudo marcar después el partido el Barça se quedó con diez por la expulsión del central por más de una hora tras un codazo de Pere Pons a Pere Pons sancionado como voluntario colegiado Gil Manzano Valverde otra tardó en meterse tiene el campo llegó el empate de Stuani al filo del descanso volvía a marcar el uruguayo a los cinco de la segunda y con el uno dos Valverde recuperaba al once de gala con las salidas de Artur Vidal y las entradas en el campo de Coutinho y Rakitic poco llegaba el empate con el gol de Piqué Valverde Busquets recela de la expulsión del central francés que llegó tras visionar el bar el colegiado

Voz 20 25:44 han tomado está claro es la primera expulsión en la que el jugador reclamación

Voz 1161 25:47 a falta pide perdón a las leído

Voz 20 25:50 Marsé con con el inglés por la falda

Voz 21 25:59 el on porque Nacho falta dos siempre he sido partidario del bar pero estaría bien que se usara de una manera correcta tanto los fuera de juego

Voz 1161 26:07 todos los equipos declaraciones de ambos en Movistar Plus el jugador del Girona Pere Pons descargaba la decisión en el vídeo arbitraje

Voz 7 26:13 el límite que él también nos vamos lo hacen porque la jugada no se no veo nada yo voy a balón al final los operamos los dos y es el árbitro

Voz 21 26:21 en nuestro caso lo que decir no no sé si no he visto a jugadores no sé

Voz 1 26:25 es la agresión lo no

Voz 1161 26:27 fue la sorpresa que cerraba el domingo que tuvo protagonismo en las altas temperaturas registradas en la Comunidad Valenciana donde se disputaron el Levante dos Sevilla seis y el Villarreal cero Valencia cero con temperaturas de hasta treinta y dos grados en Valencia el catorce atendidos por golpes de calor y ochenta por ciento de humedad alcanzando los treinta hasta los treinta grados en Castellón también con aficionados atendidos y de lo vivido en el césped hablaba luego el central del Villarreal Álvaro González

Voz 22 26:50 el calor era para mí uno de los peores que hemos pasado en el descanso

Voz 23 26:54 yo he llegado exhausto

Voz 22 26:56 de mareos vómitos pero pero bueno que son horarios dificilísimo cualquier partido estoy si hubiera movido un poco pues para nosotros hubiera sido mejor

Voz 1161 27:04 dos partidos que saltaron además la polémica en las redes entre Tebas y Rubiales una más con cruce de mensajes en los que Rubiales amenazó con recuperar para la Federación la potestad de fijar los horarios y en los que Tebas hablaba de víctimas fingida sendos golpes de calor por el larguero no pisó para no quiso pasar Tebas pero sí Rubiales que dejaba su mensaje

Voz 1346 27:19 el fútbol es muy importante que se Televisa el fútbol es muy importante que llega a muchos sitios pero siempre respetando los valor del propio deporte unos mínimos de salud de integridad y si puedo contribuir a arreglar lo voy a hacer aunque otro no quiero

Voz 1161 27:33 el convenio por el que la Federación CD esa fijación de horarios termina a final de temporada y en el otro partido del domingo Betis dos Athletic dos los de Setién remontaron un cero dos tras ser expulsado Susaeta a la afición pitó al canterano Francis se encaró con ellos Quique Setién tras cinco jornadas le eran Barça y Madrid trece puntos completan a la Vicenta puestos Champions Atlético Girona Europa Ligue en descenso Valladolid Rayo ilegales

Voz 1100 28:00 Lolita con Hoy por hoy

nuestro contestador automático

Voz 1 28:05 Marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 16 28:16 una nueva Nations pobres

Voz 17 28:32 Steven salten Caiwza

Voz 16 28:35 como catorce dire de vivir la vida de la actualidad al último minuto

Voz 1 28:40 de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida Antonio Marcos que nos también en Cadena Ser punto com por la radio elefante yo presidente USA

Voz 2 29:01 yo la comparaba es va a habrá catador de esa pasa de la Infanta Sofía

Voz 1 29:04 los escolares hago escolar el otro por separado

Voz 24 29:07 el para no caben en la boca

Voz 1 29:09 digo eso para ligar constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana con lo que no puedo hablar el padrino yo tengo una amiga coreana que nosotros somos La Ventana con Carles Francino Cadena Ser

Voz 17 29:34 escucha muy para escuchar las

Voz 25 29:48 está promovido lo va a apretar entre los millennials que gancho

Voz 1727 29:52 pero esto que acabamos de grabar me me pregunto yo

Voz 25 29:55 millones de descargas

Voz 4 30:03 las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 1727 30:13 se le complican todavía más las cosas al candidato de Donald Trump al Tribunal Supremo esta noche una segunda mujer lo ha denunciado por acoso sexual en los años ochenta Kavanaugh que así se llama este juez ha vuelto a negar las acusaciones mientras que el Partido Demócrata estaba investigando ya este segundo caso y pide que se retrase la confirmación de Kavanaugh a la Corte Suprema una de las senadoras demócratas ha dicho que el candidato de Trump tiene problemas de credibilidad en la segunda parada esta mañana es en Venezuela

Voz 0027 30:49 si el gobierno de Maduro ha detenido a una mujer con nacionalidad española a la que acusa de conspiración

Voz 1161 30:54 a la residencia de esta señora cuya perros Ángela Lisbeth Expósito Carrillo se encontraba escondido River Manuel ese esa mujer Angeles

Voz 0027 31:04 Expósito Carrillo que según el ministro de Comunicación venezolano fue una de las implicadas en el supuesto atentado contra el presidente el intento de atentado del cuatro de agosto esta madrugada han entrado en vigor los nuevos aranceles que la administración Trump ha impuesto a más de cinco mil productos chinas por valor de doscientos mil millones de dólares Pekín ha anunciado que responderá a ese nuevo capítulo de la guerra comercial abierta entre ambas potencias y Pedro Sánchez viaja hoy a Nueva York donde severa por segunda vez desde que es presidente con Donald Trump anoche tras su reunión con el primer ministro canadiense evitó desautorizar a la delegada del Gobierno en Caleta en Cataluña Teresa Cunillera que este fin de semana se había mostrado partidaria de indultar a los políticos independentistas presos en caso de que sean condenados

Voz 1722 31:45 así los indultados yo creo que la reflexión que trasladó la delegada del Gobierno que yo desde luego comparto es que la política española y sobre todo como estamos hablando de la política catalana faltan patria debería es que el Gobierno no se pronuncia sobre hipótesis el Gobierno se pronuncia sobre realidades

la Dirección General de Tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 0027 32:35 hoy bajan levemente las temperaturas después de un fin de semana veraniego sol en toda España y algunos chubascos en el Cantábrico y en Cataluña

Voz 0867 32:44 si piensas que ahora que has pagado la hipoteca pues

Voz 1 34:21 en Hoy por hoy de España

Voz 4 34:34 son las seis y treinta

Voz 1727 34:36 cuatro minutos las cinco y treinta y cuatro en Canarias abrimos hoy la Mesa de España con una noticia que hemos conocido esta noche la policía ha detenido a un americano acusado de secuestrar a sus dos hijos en La Carolina en Jaén de donde es la madre de los niños la policía ha localizado a los menores en Madrid estaban acompañados por el padre Elena Carazo buenos días

Voz 2 34:58 buenos días Pepa al si los pequeños esta van con su madre en La Carolina ha trascendido que realizó el padre una llamada el mayor de los hijos de dieciséis años para que bajaran entrevistarse con el momento que aprovechó para darse a la fuga con este pequeño de dieciséis años y con el de nueve La madre denunció los hechos el viernes enseguida se puso en marcha un dispositivo para tratar de localizar una posible salida de los menores del país

Voz 1161 35:21 harto se aeropuertos una búsqueda que finalmente

Voz 2 35:24 de terminaba en Madrid donde se encontró a los niños en un hotel en compañía de su padre ya están con sus familiares el padre se encuentra en dependencias de la guarda

Voz 1727 35:32 Civil vamos ahora hasta Valladolid para contarles el final de una historia que les venimos contando desde el verano ha muerto la transexual apaleada en agosto por un menor de quince años llevaba desde entonces en coma que va Marín buenos días

Voz 2 35:48 hola buenos días y las plataformas

Voz 1727 35:50 por los derechos Trans no tienen duda de que la OMIC

Voz 2 35:54 la fobia motivos agresión aunque la Policía dice Eva que no hubo motivos de odio si todo ocurrió la madrugada del doce de agosto a las puertas de un centro comercial en la capital vallisoletana tras la agresión fue un vigilante de seguridad quien encontró el cuerpo de la transexual la policía en principio rechazada motivos de odio baraja diferentes hipótesis tras la declaración del presunto autor que sí entregó voluntariamente la policía tras robar el móvil del bolso de la víctima y salir corriendo del lugar de los hechos el autor confeso de los hechos es un joven de quince años como decíais que permanece ingresado desde entonces en el centro reclusión Zambrana de Valladolid ya a partir de ahora será investigado por un delito de homicidio por el juez de menores la víctima Eli es una transexual muy conocida en Valladolid fallecía tras permanecer cuarenta y tres días en coma consecuencia de las graves heridas sufridas en esa agresión

Voz 4 36:47 en Asturias comienzos

Voz 1727 36:48 hoy el juicio contra Natalio Grueso ex director del Centro Niemeyer de Avilés está acusado de irregularidades contables como emitir facturas falsas o manipuladas grueso que lleva en prisión provisional casi una semana se enfrenta a once años de cárcel Ángel Fabián buenos días

Voz 0470 37:07 buenos días si bien la vista oral está fijada para esta mañana a la sección tercera de la Audiencia en Oviedo hay dudas razonables sobre su inicio ya que el abogado de pero eso sostiene que se limita su derecho a una defensa efectiva al no haber tenido tiempo de estudiar los más de veinte mil folios del sumario del ex fiscal de la Audiencia Nacional que es que no ejerce ahora la defensa Fernando Burgos Pavón fue designado el pasado jueves cuando recibió el sumario en un lápiz óptico y apenas llegó a intercambiar unas palabras con su pupilo el letrado sopesa

Voz 1772 37:33 varias posibilidades pensaré yo voy a estudiar

Voz 30 37:36 en de esta semana el núcleo duro de la del asunto que es los informes periciales que a lo mejor bien asesorado por uno por los auditores pues tiene uno material no necesita su cesión pero es que lo ignoro pero me sospechó que no me va a dar tiempo a veinte mil folios

Voz 0470 37:56 es que Burgos Pavón es el cuarto abogado de Natalio Grueso en las últimas semanas tras sucesivas renuncias grueso permanece en prisión provisional desde hace casi una semana el tribunal le denegó el jueves la libertad bajo fianza considera

Voz 1772 38:07 existe riesgo de fuga permaneció durante semanas

Voz 0470 38:09 busca y captura hasta que se entregó voluntariamente y había facilitado un domicilio en el que dice el auto del juez que no vivía desde hace siete

Voz 1727 38:17 un abrazo Ángel un abrazo Pepa en Murcia son ya dieciocho las personas afectadas por un brote de sarna en una cárcel Ruth García buenos días buenos días Pepa aquí y las primeras hipótesis Ruth apuntan a que el problema podía estar en la lavandería del centro

Voz 1856 38:33 pues sí los sindicatos Acaip y UGT reclaman a la Inspección de Trabajo el cese de la actividad y el cierre de la prisión hasta que no se cuenten con las medidas higiénico sanitarias necesarias la petición que justifican ante el riesgo para la salud de los trabajadores ya son dieciocho los presos contagiados otros tres se encuentran en observación y el foco el principal foco de expansión del brote dice los a los que está en la lavandería hablan de la necesidad de contratar un trabajador para está lavandería dado que actualmente la responsabilidad de aplicar las medidas higiénicas recae sobre los propios internos desde Salud explican que el brote fue notificado el pasado siete de septiembre remarcan que desde el primer momento se activaron los protocolos están colaborando dentro de las competencias regionales las competencias de en esta prisión recaen en Instituciones Penitenciarias el brote también salta a la arena política desde el Partido Popular exigen explicaciones tanto al Ministerio del Interior como el delegado del Gobierno

Voz 1727 39:26 gracias a todos compañeros son las siete menos veinte las seis

Voz 1856 39:29 menos veinte en Canarias

Voz 31 39:32 no me fue uno de muchos serán me fui con

Voz 1727 39:46 abrimos la Mesa del Mundo en Alemania con el informe frente a episcopal que recoge los casi cuatro mil casos de pederastia cometidos en aquel país en las últimas siete décadas informe que concluye que documentos clave sobre esos abusos fueron destruidos o manipulados Rafa Muñoz

Voz 1772 40:06 los expertos consideran como un paso en la buena dirección es estudio sobre la pederastia en la Iglesia alemana pero piden una investigación independiente hay una gran diferencia entre la investigación que se ha realizado sobre este asunto en Estados Unidos y la que se ha realizado en Alemania en este último caso los investigadores reconocen que no tuvieron acceso a los documentos originales de la Iglesia católica y que todos los archivos fueron revisados siempre por personal vinculado a la iglesia hay indicios además de que los documentos relevantes sobre esos abusos a menores por parte de curas alemanes fueron destruidos o manipulados en el pasado

Voz 0273 40:39 según dicen los investigadores el texto apunta

Voz 1772 40:42 esta a que más de mil seiscientos religiosos están implicados en estos abusos en el que la mitad de las víctimas tenía menos de trece años

Voz 1727 40:53 Israel da un plazo de una semana a una comunidad beduina asentada en territorio palestino para irse allí para demoler ellos mismos sus casas la petición está avalada por la justicia israelí pero la Unión Europea se opone porque entre otras cosas ha financiado varias de las estructuras de la aldea corresponsal en Jerusalén Beatriz Le convertir marcharse destruir ellos mismos sus casas antes del uno de octubre asilo pidió ayer por escrito el ejército israelí a los cerca de doscientos habitantes de la comunidad beduina déjale las mar esta pequeña aldea

Voz 5 41:26 es más que un punto del débiles casas de cierra de hojalata se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el avance de la ocupación israelí la justicia israelí decidió hace varias semanas que el pueblo debió ser demolido porque había sido construido sin permiso israelí la Comunidad se encuentra a la salida de Jerusalén pero en tierra palestina está literalmente atrapada entre dos colonias israelíes ocho países europeos entre ellos España han pedido a Israel que no arrase este pueblo los países europeos financiaron parte de las estructuras de la aldea como la escuela

Voz 1727 42:01 el que la desaparición de Halle el Ahmar allana

Voz 5 42:03 da el camino de la colonización en Cisjordania y alejará aún más la creación de un Estado palestino Un portavoz de los habitantes de Halle las Ahmar dijo a la prensa ayer que la petición del ejército no será escuchada y que sólo saldrán de sus casas por la fuerza

Voz 1 42:24 usted en un atasco para ir a trabajar sus ahorros aún siguen dormidos

Voz 34 44:13 aquí la tengo Darío del Parlament de Catalunya tebeo tal cual licenciada en Derecho por la Universitat de Barcelona y diplomada en Protocolo y Relaciones Internacionales por la Escuela Internacional de Protocolo Miku Master un arma que Elvis o algún sitio si para hacer unas Rice nada que rascar tampoco en Aravaca o Vicálvaro ya te he dicho nada una simple licenciatura en Derecho y un diploma de protocolo puede ser diputado sólo con eso pues nada tira con una promo sencilla este lunes que en todo por la radio de la Ventana Andrea Levy con Carles Francino Cadena SER mente

Voz 7 44:58 hoy Hoy por hoy

Voz 36 45:02 eh eh eh no

Voz 5 45:13 culmine no señor casado dice esta mañana José Mari muy

Voz 1 45:17 os días Pepa quinientos sesenta millones millón más o menos hablan español en el mundo pues eso son exactamente pues potenciar el

Voz 1100 45:27 actores que sean podido echar al completo la famosa tesis doctoral de Pedro Sánchez Pérez Castejón es un auténtico horror han dicho varios de los comentaristas de la prensa de la caverna concretado la calidad moral que han acreditado a lo largo de los años de estudio Jo pudo asegurar que dice lo que dicen sin tan siquiera haberse acercado a ella lo mismo va para el caso que nos ocupa al menos todos han podido constatar el grado de calidad más bien escasas según parece de la prosa incluso de los saberes del presidente pero ahora a la vista de que la Fiscalía dice que se deje tranquilo don Pablo Casado

Voz 0027 46:03 que hay que restarle los másteres y otros vaga

Voz 1100 46:05 telas tan ocupado como está en salvar a España de Rogerio sino eso ocurre que lo menos que podíamos exigirle es que muestra a los ciudadanos de este ignorante país toda la sabiduría que sin duda comprendida en los noventa y dos folios Historia vídeos en cuatro títulos de sus esforzados trabajos no sea usted tan tímido de don Pablo y acceda a sacarnos de la procelosas oscuridad en la que se encuentran seguro que eran tan sabios como los de Cristina Cifuentes deslumbrar en Homs joven casado tenemos tanto que aprender

Voz 7 46:40 lo izquierda

Voz 16 46:56 hemos puesto no

Voz 1727 47:00 ni tres semanas cuatro temas sobre la mesa esta mañana pero ustedes padece por lo que frecuentaba mi que se quedan sólo con uno

Voz 0456 47:07 sí en el de la prisión preventiva de los políticos presos hemos preguntado si deberían estar en casa a la espera de que se celebre el juicio hay mucho debate buenos días

Voz 37 47:16 bueno sí SD naves de Madrid porque no se sacara a los que les escoltaran es que en la cárcel pues muy fácil porque a lo largo de España y seguramente se vayan a hacer no

Voz 0456 47:27 la FIFA cero gracias Elena Mari Cruz Vitória

Voz 38 47:35 creo que si se prolonga mucho sí que que dejar en libertad pero tanto a los presos catalanes como otro tipo de presos

Voz 1 47:45 qué tipo de presas Pedro Madrid vamos a ver señora de Bárcenas condenada a quince años por qué los independentistas no pueden esperar un juicio del que no se ha celebrado todavía en la calle pregunta pues dice

Voz 0456 48:00 Iñaki de Donosti Ken

Voz 0867 48:03 porque soul golpistas y ropas que aún español como mínimo treinta y eso es una canallada Pato España pero Mons etarras Tarrasa considera

Voz 39 48:13 si quieren estar en su casa que no tendrían de estar en no han hecho nada han defendido sus ideas defender unas ideas no es para estar en prisión

Voz 0867 48:21 desde Mollet del Vallès Barcelona Cristina está muy claro es que la situación se dejó pudrir por no hacer política judicial usando las causas evidentemente con lo que ha pasado a parte de que no estoy de acuerdo con que

Voz 40 48:35 eh sean tomados edición se podía haber tratado

Voz 21 48:38 el a nivel judicial como desórdenes públicos pero Asetra yo estoy completamente

Voz 7 48:43 de acuerdo con con la postura del Gobierno actual

Voz 21 48:46 a ver si es verdad que ahora empezamos a ver cómo trabaja la clase política de este país

Voz 0456 48:51 Antonio Sevilla la prisión preventiva

Voz 0470 48:53 no se alarga demasiado adquiere el aspecto de condena en firme el Estado de derecho debe velar por se levante esa condición cuando las circunstancias

Voz 0456 49:02 lo demás no todo el mundo está de acuerdo Miguel de Aranjuez hacia atrás reflexión

Voz 1 49:06 creo que hay una falta de coordinación o de entendimiento entre los ministros

Voz 41 49:11 el presidente de gobierno porque siempre que tienen tienen que salir al quite de las declaraciones de alguno de ellos pero yo creo que tiene que poner de acuerdo primero ellos y luego ya tomar decisiones y creo que la la ley está para cumplirla esos señores que serán han saltado pues que la en que pum

Voz 0456 49:25 otro punto pero hay debate terminamos en Málaga con el Elder

Voz 28 49:29 creo que la revisión preventiva no supo acto que recobra la ahí están muy enmarcado dentro de hasta tres supuesto dije ahora mismo es la prosa a la que tan a espera de juicio pues lo toda Navarra justificando esa prisión preventiva creo es un castigo antes de veo juicio verdad creo eh

Voz 7 49:52 o en la calle

Voz 1727 50:01 la decisión en manos de los jueces que interesante esta mañana la opinión de los oyentes siete menos diez seis menos diez en Canarias

Voz 1772 50:18 qué tal buenos días empezamos la semana de Madrid sin cambios en el tiempo con calor de verano máximas hoy de treinta y tres grados y mucho sol el PSOE anuncia que va a llevar ante la Fiscalía y al Defensor del Pueblo la situación de hacinamiento que se vive en el centro de acogida de menores extranjeros de Hortaleza Se

Voz 1727 50:34 hemos contando desde el viernes en la SER

Voz 43 50:36 han llegando a tener que decirle a un chaval tú vas a dormir aquí en el suelo porque no hay camas estamos jugando con enfermedades que muchos traen tuvo el culos y problemas de la piel ETS dado el hacinamiento que tenemos desde chicos no les podemos garantizar ni siquiera su salud no le podemos garantizar ni sus horas de sueño

Voz 1772 51:00 lo denuncian los trabajadores de este centro donde la saturación ya es habitual aunque esta vez ha batido récords ciento veinte niños para treinta y seis plazas Ángel Gabilondo es el portavoz del PSOE en la Asamblea