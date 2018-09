Hoy por Hoy (24/09/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canal

Voz 1727 00:25 que ETA está aún muy buenos días la gira americana que ayer inició el presidente del Gobierno le ha llevado en primer lugar a Canadá el país de Quebec la región que ha celebrado dos referendums de independencia hay en ninguno de ellos ha ganado el sí con el liberal más socialdemócrata hay más mira con Justin truco al lado Sánchez ha hablado de las enseñanzas que se pueden extraer del caso Quebec para Cataluña

Voz 3 00:50 es algo tenemos que aprender de cara respecto al que ve que si desde la política se puede encontrar desde el respeto a la legalidad Se puede encontrar una solución a una crisis sobre todo para reemplazar a mi juicio lo más importante que puede garantizar un político y esa convivencia

Voz 1727 01:05 ha matizado inmediatamente después que cada país debe buscar su camino político para resolver ese conflicto hablaba anoche el presidente sobre Cataluña y lo había hecho antes la vicepresidenta sobre los presos preventivos catalanes en La Vanguardia es el miembro del Gobierno de más alto rango que dice claramente que respetando que es una decisión que sólo compete al juez ellos preferirían que la prisión preventiva no se alargue

Voz 4 01:31 ahora evidentemente si se retrasara mucho en el tiempo sería alargar demasiado una una situación de prisión preventiva que está prevista para que se alargue tanto en el tiempo y en ese sentido parecería también lógico que el juez pudiera haber

Voz 1727 01:44 decir que estuviera en otras condiciones bien el juego de acción reacción escandalera en el que se ha instalado la política española desde PP y C's han acusado inmediatamente al Gobierno de estar pagando el apoyo de los nacionalistas a la moción de censura es lunes veinticuatro de septiembre y el ex presidente francés François Hollande ha confirmado lo que era un secreto a voces que Manuel Valls se viene a Barcelona

Voz 1727 02:14 lo que conoce las raíces de Valls en España hay en Barcelona y que su ex primer ministro ha hecho literalmente una elección de vida una elección que Valls anunciara públicamente mañana en un acto para presentar su candidatura a la Alcaldía de la capital catalana y en Reino Unido

Voz 6 02:55 vamos a presentar una protesta

Voz 1727 03:05 en su mundo era imbecilidad y en Venezuela precisamente han detenido a una mujer con nacionalidad española la que el Gobierno acusa de participar en el supuesto atentado contra Maduro del mes de agosto

Voz 1727 03:20 hoy declara ante la jueza del caso máster Laura Nuño fue la número dos de Álvarez Conde en el Instituto de Derecho Público y en abril cuando saltó el escándalo de Cifuentes Llanos decía esto en Hoy por hoy cree que Cifuentes obtuvo trato de favor

Voz 8 03:34 cosas tiene buena pinta la cosa no cree que Cifuentes

Voz 1727 03:37 son realmente el master

Voz 8 03:41 bueno es lo mismo que no tiene buena pinta

Voz 1727 03:43 también la pinta tiene que la propia Nuño está imputada por falsedad documental por prevaricación Guillén deportes Florentino Pérez ha conseguido el aval de los socios del Madrid para remodelar el Bernabéu

Voz 5 03:55 está Dios vanguardista que sea un icono de la ciudad de Madrid que dé satisfacción a las demandas actuales de los socios y que nos permita incrementar los ingresos de nuestro club

Voz 3 04:06 para seguir siendo líderes la directiva podrá

Voz 1727 04:08 de darse hasta quinientos setenta y cinco millones de euros para financiar las obras del estadio madridista y en otro estadio en el Nou Camp empató anoche el Barça Juan Antonio Sampedro

Voz 1161 04:20 hola Pepa a dos con el Girona IPREM primeros dos puntos que se deja a los azulgrana en Liga esta temporada con lo que lo son líderes después de cinco jornadas Barça y Madrid completan Alavés y Celta puesto Champions Atlético Girona Europa League en descenso Valladolid Rayo Vallecano un partido menos Leganés y otro partido el que juegan hoy en Londres por el premio debes que otorga la FIFA Luka Modric Cristiano Ronaldo y Mohammed Salah el croata vuelve a ser favorito y parece que de nuevo el portugués no acudirá a la gala como ya sucedía en Mónaco con los premios de la UEFA dejando entrever que el premio va a ser para Modric

Voz 1727 04:48 y el tiempo trae alguna noticia que tenga que ver con el otoño Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:54 buenos días y que la traer pero sólo una pequeña parte del país y en el Cantábrico donde hora las nubes son abundantes irán dejando algunas lluvias durante la mañana no demasiado copiosas por la tarde se abrirán claros y adquiera en mente serán fresco otoñal durante toda la jornada pero es una excepción porque en el resto seguiremos pasando calor la mayor parte del tiempo ahora ambiente agradable fresco pero durante la tarde temperaturas sólo un poco más bajas que ayer máximas todavía por encima de los treinta y cinco grados en gran parte del interior y también a lo largo de la jornada esperemos algunos chubascos localmente intensos en la mitad este

Voz 1727 05:27 tal uña son las cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 1727 06:25 la Mesa del Congreso el órgano que gobierna la Cámara baja va a vivir hoy un choque importante entre el grupo socialista en los partidos de la derecha cuenta de esa enmienda con la que el Gobierno quiere sortear el veto del PP en el Senado y aprobar el presupuesto un atajo legal contra el que han presentado recursos tanto el PP como ciudadanos que sí suman mayoría en la Mesa Carolina Gómez buenos días buenos días Pepa pero lo de hoy es mucho más que un choque entre dos grupos parlamentarios au tres porque ese debate en el fondo Si la mesa puede tomar decisiones políticas lo que abre un debate os sólo debe regular el tráfico

Voz 0393 07:01 dijo que el PP y Ciudadanos dicen que son fraude utilizar una enmienda introducida en otra ley para quitarle al Senado la capacidad de veto hoy el gobierno y sus socios argumentan que lo que no es admisible es que la Mesa del Congreso contra venga la voluntad del Pleno ambos hacen alusión al Rey y a la doctrina del Constitucional para avalar su

Voz 1727 07:17 tesis en la reunión de hoy pueden ocurrir dos cosas

Voz 0393 07:20 una que la mesa tome una decisión o que se encargue un informe jurídico para que resuelva el conflicto todos los focos están puestos hoy sobre Ana Pastor quién decanta como presidenta la mayoría conservadora en la mesa

Voz 1727 07:32 este pulso parlamentario lo va a vivir Sánchez en la distancia como les decíamos está en Canadá aunque se va enseguida a Nueva York donde anoche compareció junto a Justin crudo que fue muy cauto primer ministro canadiense sobre la situación en Cataluña

Voz 1727 08:09 sí todavía en aquel lado del Atlántico hace poco más de una hora han entrado en vigor los nuevos los últimos aranceles de Estados Unidos a productos importados desde China aranceles por valor de doscientos mil millones de dólares Isabel Villar bueno sí

Voz 0138 08:24 buenos días son impuestos del diez por ciento implican un importante aumento en la cantidad de productos afectados respecto a otras oleadas de aranceles Trump lo justifica por el déficit comercial con China que ya ha prometido responder con más impuestos a productos estadounidenses dice Washington que si hay respuesta China ellos volverán a hacer lo propio en la foto

Voz 16 08:40 sí está en Wall Street antes

Voz 1727 08:50 es Unidos va a ganarla el Aquarius el barco que rescata inmigrantes en el Mediterráneo ya no podrán navegar con bandera panameña lo ha anunciado la Autoridad Marítima del país sudamericano Il las ONG es que gestionan el barco acusan directamente a Italia a la Italia del ultras Salvini de haberle presionado para dejar al buque sin bandera Marisol Rojas

Voz 1508 09:11 la decisión de Panamá tiene una consecuencia inmediata el Aquarius no podrá rescatar a migrantes en el Mediterráneo hasta que tenga una nueva bandera desde Médicos Sin Fronteras Amaia Esparza lanza una petición a la Unión Europea

Voz 0438 09:23 dos mediterráneo y Médicos Sin Fronteras denunciamos en lógicamente las maniobras expresiones de Gobierno italiano que exigimos a los gobiernos europeos que bien aseguren a las autoridades panameñas que no haber eh represalias contra ellos o que emitan una nueva bandera para que el buque acuarios pueda seguir rescatando en el Mediterráneo

Voz 1508 09:42 es la opción que ve más viable Antonio remero Brotons es catedrático emérito de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid sin embargo reconoce que existen dudas sobre la manera en la que ese país otorga bandera

Voz 1346 09:54 el hecho internacional lo que reclama es que hay una relación auténtica entre el estado de registro o pabellón el buque no evidentemente como decía antes pues esa una auténtica el caso Palma pero también de otros países ha sido interpretado de forma muy generosa

Voz 1508 10:11 sin ningún país estuviese dispuesto a sustituir a Panamá sí existiría la opción de que algún organismo de Naciones Unidas le diera bandera

Voz 1727 10:19 también en Italia Silvio Berlusconi vuelve anuncia que se va a presentar a las elecciones europeas de mayo del año que viene y asegura que lo hace para salvar al país que tiene ahora ochenta y un años la justicia ha levantado recientemente la inhabilitación que pesaba sobre él por fraude fiscal Inzaghi manía la coalición de Gobierno no tiene respiro la coalición que lidera Merkel sigue empantanada en la crisis abierta por el jefe de los espías y sus declaraciones cuestionando los ataques xenófobos en el este del país primero Merkel no cesó pero decidió recolocar lo en una Secretaría de Estado como le había pedido su ministro del interior el ultra Se Hofer hubo muchas críticas así que los socios de Gobierno decidieron rebajarlo a consejero del Ministerio se mantienen en el Gobierno pero sin aumento de rango ni aumento de sueldo para la líder de los socialdemócratas

Voz 17 11:19 en su competen otras usar esa decisión es una buena señal porque indica dice que la coalición se toman se dio a la opinión pública

Voz 1727 11:33 vía aún en Alemanía Montse Domínguez Nostra esta mañana un curioso experimento político

Voz 1603 11:38 buenos días el periódico alemán Die Zeit online organizó ayer una especie de macro Cita a ciegas entre ocho mil alemanes aunque no se trata exactamente de una quedada romántica todo lo contrario los participantes se habían apuntado una innovadora aplicación que te pone en contacto con gente que piensa radicalmente distinto Dati en asuntos candentes por ejemplo si Alemania tiene o no demasiada manga ancha con los inmigrantes los algoritmos buscan tu mejor contrario cerca de donde vives y al estilo Tinder se hace el Madrid y así ayer tarde miles de ciudadanos tuvieron la ocasión de debatir cara a cara frente a un café

Voz 1727 12:16 una cerveza con alguien cuyas ideas

Voz 1603 12:19 están en las antípodas qué pereza dirán algunos sí pero cuánto valor se necesita para hacerlo en estos tiempos de ruido amenazas insultos y en esa plaza pública que son las redes sociales basta pagar mirar a los ojos a alguien que no piensa como tú escucha sus razones y explicar las tuyas para recuperar algo muy valioso el auténtico debate ciudadano basta salir del anonimato para empezar a alejar TB lo odiado

Voz 1727 15:11 las siete y cuarto ahora las seis y cuarto en Canarias la semana pasada les contábamos aquí en Hoy por hoy que trescientas ONG españolas pedían al Gobierno que actuar ante la ONU para frenar los intentos de legalizar los vientres de alquiler bueno pues ahora organizaciones de más de dieciocho países se han sumado a esa campaña internacional contra la gestación subrogada Mariola lo hizo

Voz 0259 15:33 una campaña dirigida a los jefes de Estado y de Gobierno que participan en la Asamblea General de la ONU como lo es

Voz 1727 15:38 el jueves Pedro Sánchez para que planteen la prohibir

Voz 0259 15:41 son internacional de la maternidad subrogada persiguen eran toda la industria que hay detrás la definen como una forma de explotación reproductiva de las mujeres que convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial insisten en pedir también la retirada de fondos a las dos agencias de Naciones Unidas que promo

Voz 1727 16:00 joven la legalización de la gestación altruista

Voz 0259 16:02 la modalidad que no existe señalan porque se exige la firma de un contrato la renuncia de la madre a derechos fundamentales establece compensaciones a la campaña de la Red Española contra el alquiler de interés se han sumado doscientas cincuenta asociaciones feministas de dieciocho países como Francia Suecia Alemania Italia donde no está legalizada pero también la apoyan organizaciones de aquellos países donde está permitida de alguna forma como Estados Unidos Canadá Reino Unido México India o Tailandia

Voz 10 16:34 ahora el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario pero social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita lo en tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 22 18:48 les hemos preguntado esta mañana por la prisión preventiva Si los políticos presos deberían esperar en casa que se celebre el juicio pondría

Voz 27 18:54 pondría Kika de Valencia claro que tienen que estar

Voz 1727 18:57 su casa nunca debería haber entrado

Voz 27 18:59 el libro de la vida de nadie porque nadie por ahí

Voz 28 19:02 la Isabel de Madrid son políticos presos no es ni más ni menos que otro tipo de ciudadano en este caso por sus ideas ni han robado me han matado a más entonces pues que los dejen libre que se van vale no pedimos ni la tradición que se queden allí Punto pelota renovamos a la clase política

Voz 16 19:20 desde Gerona Ramón por supuesto que tienen que estar en recesión porque no olvidemos un señor que intentó dar un golpe de Estado indias eliminó eso ha tirado muchos varias décadas en prisión Carmen Madrid

Voz 29 19:33 si alguien tiene que seguir en una democracia que se precie más el tres meses en prisión preventiva están los de la manada fuera por favor pensemos que estamos en una democracia que hace mucho tiempo que tenía que haber reformado esta Constitución que es un poco de todos pero que ahora estén siendo un poco de nadie muchas gracias

Voz 1727 19:58 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:08 a Gutiérrez qué tal buenos días con veintiún grados hasta ahora en la Gran Vía Hydro con mucho calor hoy en Madrid seguimos con tiempo de verano es noticia que hoy les está contando la Cadena SER de jueces y abogados además también intérprete reclaman un mayor control de calidad sobre las traducciones que se realizan en los juzgados de Madrid saldrán traductor les intérpretes de plantilla y además tiene solamente ocho ahora mismo en veinte años no se ha contratado a nuevos profesionales la carencia de personal se cubre con los servicios de empresas privadas Virginia Sarmiento qué tal buenos días

Voz 0138 20:47 qué tal buenos días jueces abogados y traductores e intérpretes reclaman esa mayor calidad el problema tiene yo también coinciden es que la calidad que prestan no es la mejor y muchas veces evidencia la falta de profesionalidad como denuncia Rosa María Freire magistrada del Juzgado número treinta y dos de Madrid

Voz 30 21:05 pues son servicio de interpretación que a veces tardas como se ha dicho a veces no llega a veces a llega llega con una deficiente calidad todo estos son problemas que nos encontramos pues más a menudo de lo que quisiéramos

Voz 0138 21:20 Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que es imposible intentar cubrir todos los idiomas y dialectos con personal propio por eso se recurre a empresas privadas y lo hacen dicen señalando las mismas fuentes de acuerdo con la director con la directiva europea sobre las

Voz 1727 21:35 traducción y la interpretación pero también reconocen

Voz 0138 21:37 que no hay ninguna premisa nada que sirva para evaluar la cualificación del personal sin embargo aseguran que el año pasado sólo se recibieron dos quejar de un volumen de siete mil setecientos

Voz 1275 21:47 vigías vamos con más noticias porque el PSOE denunciará ante la Fiscalía el Defensor del Pueblo la sobresaturación de Centro de Menores de Hortaleza titulares

Voz 0138 22:06 denuncian que la situación es insoportable en sostenible reflejo de la no inclusión la insensibilidad política social aseguran que el centro ha llegado a a más de cien menores donde sólo caben treinta

Voz 1275 22:16 Laura Nuño subdirectora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos declara hoy ante el juez en el caso del máster de Cifuentes acusada de falsedad documental y de prevaricación ella fue la primera funcionaria dimitir tras el escándalo

Voz 0138 22:27 el Ayuntamiento de Móstoles pide a la Comunidad de Madrid que revise de oficio las ventas de viviendas públicas realizadas por en casa Cibeles para poder declarar su nulidad los vecinos de Navalcarnero ya lo han logrado en el caso sin

Voz 1275 22:37 los socios del Real Madrid han aprobado en asamblea a endeudarse para acometer la reforma del Bernabéu la remodelación costará quinientos veinte millones de euros y la cubierta aumentará doce metros la altura del estadio veintitrés minutos de la mañana vamos a las carreteras gente Teresa Serrano buenos días

Voz 1694 22:59 buenos días se nota que es lunes a la Comunidad de Madrid a esta hora tráfico bastante intenso por todas las arterias habituales de entrada a la capital también en la M40 situación complicada en la zona norte desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo hasta la zona de Montecarmelo Carmelo sentido A uno también en la zona sur desde Vallecas hasta los recintos feriales en sentido norte y en la M50 también muy congestionada desde Alcorcón Boadilla en sentido norte

Voz 1275 23:24 en la capital que era despierta el tráfico esta mañana pantallas Margarita Pérez buenos días

Voz 1508 23:27 hola buenos días pues despierta con las obras que se realizaban ya la semana pasada comenzamos por Arturo Soria con importantes cortes y desvíos de tráfico en la confluencia con Gregorio Benítez y Emilio Vargas por lo tanto es una zona evitar en todo momento también recordamos que en están las obras del metro en Alcalá Velázquez en Alcalá Menéndez Pelayo perdón con cortes de carriles en ese punto de momento sin problemas iraquí nos trasladamos a la calle del Doctor Esquerdo obras que cortan el carril bus entre Odón del la zona cercana a la plaza de Manuel Becerra ya hay retenciones que afectan a esos movimientos por donde el Doctor Esquerdo desde Conde de Casal por lo tanto en la medida de lo posible utilicen el transporte público

Voz 1275 24:05 nos queda la previsión del tiempo más calor para hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 24:08 buenos días una jornada más el tiempo va a ser prácticamente de pleno verano ya estamos en otoño pero de momento no se nota ahora ya pasamos de los veinte grados en gran parte del área metropolitana máximas por encima de los treinta al sur de la comunidad cerca de los treinta y cuatro treinta y cinco muchas horas de sol un poco de viento del norte a ratos y los próximos días la temperatura seguirá bajando pero aún así durante las tardes el ambiente Se mantendrá cálido

Voz 36 28:01 yo estoy aquí desde cuando tenía once años ahora tengo veintiuno llevo aquí diez años aquí en España individuo a quiénes los varios recogemos vivido aquí estoy que otros lo hará vivir los mismo

Voz 1161 28:11 Samuel lleva media vida en el gallinero un espacio de chatarra y escombros que a sólo doce kilómetros de la Puerta del Sol mantiene todavía a más de treinta familias como la de Alina de veinticinco años y madre de cuatro hijas

Voz 1727 28:23 Anita mejor para mis hijos

Voz 4 28:26 esta como el a gente que vivirá un juez de normal a veces es sencilla lección para dos porque un varias

Voz 1161 28:35 acabar con la estigmatización es el siguiente reto el primero el derribo está previsto el martes las Fahmi

Voz 37 28:41 les irán a viviendas de alquiler social otras Apis

Voz 1161 28:43 dos tutelados pero el realojo es además de una esperanza para Elena cincuenta años dieciséis en el gallinero donde han nacido cuatro

Voz 1275 28:51 sus hijas Fontaine más contento por la aún porque se ducha tienen una tiene la serpiente es una oportunidad para que

Voz 1161 29:04 la ciudadanía conozca quiénes son realmente como explica Samuel

Voz 38 29:09 animales y otras cosas como seres humanos aunque haya requerido con perdón a la gente que diga esas cosas después de vernos seguramente dirán esto no es lo que nosotros hemos besado antes es otra cosa

Voz 1161 29:20 este gallinero el físico será historia a partir del martes

Voz 1275 29:25 sí desde mañana la Federación Madrileña de remo ha rechazado la propuesta del Ayuntamiento de Madrid del Canal Isabel II de trasladar su escuela municipal a tres embalses de la Sierra Norte los embalses de Rioseco Quillo El Atazar Pedrezuela la Federación reconoce que no son buenos lugares para los remeros de alta competición pero no para enseñar a este deporte a los más pequeños que acuden a esta escuela veintiún grados ahora mismo en la Gran Vía sigue la información en la SER

Voz 1727 30:12 comienza el lunes veinticuatro de septiembre primera semana del otoño y sin embargo la conversación más recurrente en España hoy es el calor si hace calor iba a seguir haciéndolo nos dicen los del tiempo aunque quizá hoy tengamos la suerte sí de que bajen un poco las temperaturas calor en el inicio de una semana vital para saber si el Gobierno tendrá o no presupuestos propios en el Congreso comienza una tribu tramitación que PP y Ciudadanos prometen convertir en un infierno para Pedro Sánchez Sánchez que hoy desde Canadá ha defendido de nuevo la política la lección que hay que serlo

Voz 3 30:49 carros de Xicoy que hoy es que desde la política se pueden encontrar soluciones políticas a crisis para resolver ya acaban de escuchar los conflictos políticos en referencia a Cataluña

Voz 1727 31:04 sobre Cataluña entrevista a Oriol Junqueras desde la cárcel en La Vanguardia la hace el director Màrius Carol deja titulares como éstos Esquerra dice Junqueras no necesita gesticular para explicar que es independentista otro titular no me arrepiento no absoluto de no haberme marchado como Puigdemont por último con una mayoría indiscutible el referéndum será inevitable bien jugoso

Voz 0138 31:32 el comentario luego en la tertulia Alfonso Armada buenos días o la buenos días y en tu Good

Voz 1727 31:37 veo por la prensa canadiense donde está Pedro Sánchez has encontrado un frente que el presidente podría abrir para que no le quede ninguno sin abrir pero parece que no no

Voz 37 31:45 si el Globe and Mail el principal diario canadiense no decía nada ayer ni hoy en su web sobre la visita del primer ministro español abría con una tres historias sobre los varones el lucrativo negocio de la marihuana que aunque será legalizado el diecisiete de octubre los consumidores tendrán todavía que esperar un año para comprar sus dosis dentro de la ley sin embargo aprovechando la circunstancia le preguntaron junto a su homólogo canadiense Justin trufado si se plantea Barrera legalizar la marihuana Sánchez dijo estoy en lo que estoy tengo ya suficientes problemas el diarios como El Mundo El País recogen que Sánchez subrayó que la justicia tiene su recorrido dijo antes su anfitrión tenemos que aprender de la experiencia de Quebec y que la política puede hallar soluciones a una crisis secesionista el diario El País sin embargo que destaca en su portada la portada en la que llaman la atención los calcetines de todo dice un conflicto institucional inédito abre la batalla del presupuesto el PSOE se plantea reprobar a la presidenta del Congreso Ana Pastor por instrumentalizar el órgano de gobierno de la Cámara a favor del PP es una mujer hoy no se hablaría de otra cosa que de

Voz 1727 32:46 sus calcetines sobre Sánchez publica esta mañana el Confidencial que viajó en el helicóptero oficial a la boda de su cuñado y que movilizó a cincuenta efectiva

Voz 37 32:55 si a su regreso de un viaje oficial a París se sirvió del Superpuma del Ejército para ir con su mujer a un evento privado cuando está a punto de cumplirse un año del pronunciamiento que conmocionó a la catalana también destacó hoy el diario punto es las cartas que el mayor Trapero envió a jueces y fiscales tras la declaración unilateral de independencia los Mossos se ponen a su disposición el jefe de los Mossos d'Esquadra ahora procesado por sedición y organización criminal envió el veintisiete de octubre cartas al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y al fiscal superior de la Comunidad Autónoma para cumplir con lo que se le ordenara

Voz 1727 33:28 el fin de semana que acaba de terminar Alfonso ha sido muy emocionante para un devorador de periódicos

Voz 37 33:33 no tú así un verdadero festín que comenzó el viernes me gustaría persuadir a los lección a los lectores a los oyentes de algunos hallazgos en los periódicos que en mi caso leídos en papel y creo que se saborean mejor la escritura parece como si se detuviera la voracidad del tiempo

Voz 3 33:47 la media

Voz 37 33:53 uno de los más alucinantes lo publicaba el Financial Times contaba que un superpetrolero llamado Happiness Felicidad lleva una carga con más de dos millones de problemas para irán al parecer cuando el Happiness primer abandonó el estrecho de Ormuz cargado de petróleo apagó el sistema que permite a los tratantes seguir el rastro del navío mientras Estados Unidos se dispone a imponer nuevas sanciones contra el sector energético iraní El buque fantasma se suma a otros siete que navegan en silencio hacia Asia para ocultar la identidad de esos compradores y permitir así que el flujo de dinero del petróleo que mantienen la economía iraní no se detenga jugoso también el fin de semana en revistas si La Vanguardia abrió a la boca a la de hoy con Dunkerque con la que le hizo la vicepresidenta Carmen Calvo y el titular de que si el juicio tardan no sería lógico alargar la prisión preventiva de los independentistas encarcelados El Mundo publicaba una esclarecedora entrevista una larga conversación con historiador Santos Juliá que conviene leer en su integró

Voz 1727 34:49 la rescato apenas unos fragmentos

Voz 37 34:51 la Comisión de la Verdad para elaborar un relato único de lo que pasó en la Guerra Civil no sólo es imposible sino indeseable predice Santos Juliá que el Estado debe cumplir la ley de enterramientos y está obligado a mandar un juez y un forense a toda fosa como el país ofrece un deslumbrante cómic fotográfico de Carlos Spottorno Guillermo Abril titulado Palmira el otro lado periodismo que se le de forma lúcida el caos Sirio Amanda Mars entrevista a la que fuera secretaria de Estado de Bill Clinton Madeleine Albright que deja dos titulares fantásticos no creo que Donald Trump se un fascista pero si es el presidente estadounidense más antidemocrático de la historia Albi cree que hay un lugar especial en el Infierno reservado para las mujeres que no apoyan otras mujeres Le Mond empezó el viernes muy fuerte con un fantástico artículo del argelino Kamel Daud el que intentó enmendar la plana nada menos que a El extranjero de Albert Camus ese Kamel Daud que el orgasmo no es un complot occidental y que si la sexualidad esta tran cada en el mundo musulmán porque sus clérigos clima les criminalizan el sexo dice el autor de Saúl casa cerrado la sexualidad vivida libremente amenaza con llevar a la conclusión de que el paraíso de este mundo es mejor que el paraíso prometido

Voz 41 36:15 y como despedida un homenaje

Voz 37 36:19 hoy a Vicente Ferrer a Vicente Verdú el periodista escritor y pintor que fue jefe en el país y que son los fue este verano El País Semanal dedica unas páginas ayer con motivo de la publicación de su libro celebración de la pintura Berdún las frases en la pintura de un cuadro abstracto deben ser como el discurso de la vida y que lo más parecido a pintar cuadros era excluir poemas a cuenta del color azul dijo todo el espacio en el que nos hallamos es azul el cielo es azul el mar es azul el planeta es azul nunca llega a perderse del todo pero puede rozar la línea de lo muy distante la magnífica pureza de la lontananza

Voz 42 36:57 señales de humo al FON

Voz 1727 37:03 pues al verde de Galicia Nos vamos ahora para contarles una maniobra de un nieto de Franco para vender su parte del Pazo de Meirás a su propia empresa y que así deje de estar a su nombre la Xunta dice que no tiene conocimiento oficial de esta operación todavía Radio Galicia María Dios

Voz 1315 37:20 el vicepresidente de la Xunta ha hablado con prudencia sobres anuncio de venta de las torres que corresponden a uno de los nietos del dictador Alfonso Rueda asegura que en el Gobierno gallego desconocen esa intención por parte del heredero y que están a la espera de saber con exactitud de qué se tratan todo caso ha querido llamar a la calma recuerda a otros momentos en los que es anunciaba la venta del pazo y que finalmente quedaron en nada

Voz 43 37:44 bueno vamos a ver caer la intención exactamente en estos momentos otros otros sus cantos

Voz 1315 37:52 mientras en el Ayuntamiento de Sada tras conocerse la noticia han instado al Gobierno central a evitar una maniobra fraudulenta por parte del heredero piden que inicien la vía judicial para recuperar el pazo incorporarlo al patrimonio Poole

Voz 1727 38:03 con ojo esta historia en Albacete un juez ha retirado la pensión paterna una chica de veinticuatro años que seguía estudiando bachillerato dice el juez que hay un nulo aprovechamiento del estudio porque no ha aprobado ni una sola asignatura Radio Albacete Kiko Aznar

Voz 44 38:18 el padre aportaba cada mes seiscientos euros de pensión alimenticia la hija que con veinticuatro años no ha aprobado una sola asignatura de segundo de Bachillerato en tres años en este tiempo además ha cotizado menos de tres meses a la Seguridad Social el abogado del padre segundo de esa habla de una sentencia pionera

Voz 45 38:33 en tres años pues sin llevaba repitiendo el mismo cursos en segundo de Bachillerato al PNV John parece que suspendió todo es segundo les dieron de baja por inasistencia y el tercero volvió a tener sólo si esos tres años había trabajado pero que en ochenta y ocho días de forma esporádica

Voz 44 38:49 padre presentó hace unos meses una demanda solicitando la anulación de la pensión demanda que fue desestimada por el Juzgado de Familia ahora en segunda instancia la Audiencia Provincial de Albacete le da la razón al padre y retira la pensión a la hija

Voz 1727 38:59 Ello y la empresa de patinetes eléctricos que opera en Valencia se va a reunir con el concejal de espacio de la ciudad con una propuesta sobre la mesa está dispuesta a pagar una tasa de ocupación del suelo urbano similar a la que pagan las terrazas de los bares o los cajeros Radio valenciana Talens ansia

Voz 0141 39:18 dos semanas de desencuentros entre la empresa y el Ayuntamiento que llegó a retirar los pertinentes de la calle porque no se había pedido autorización para alquilar doscientos patinetes que el usuario dejaba donde quería hoy la empresa eleva planteara el edil según publica el País pagar una tasa de ocupación del espacio urbano similar a la que pagan las terrazas de los bares son los cajeros pero adaptada a la realidad del vehículo podrían pagar en el espacio que ocupan en la calle o una cantidad fija por cada patinete que se que deje en la vía pública según la firma norteamericana ya ha alcanzado la cifra de cien mil desplazamientos con estos aparatos en España desde que llegó al país el pasado mes de agosto consideran necesario que las nuevas ordenanzas que se están preparando en las ciudades tengan en cuenta esta realidad de movilidad

Voz 1346 42:20 yo estoy harto de escuchar que imponen aquí los horarios no pero quien tenga los derechos tiene que explotar al máximo pero con unos mínimos porque entonces acabaremos dejando que la televisión no diga que tengo

Voz 1161 42:52 después de lo vivido en la jornada de ayer compartidos con altas temperaturas el derbi Villarreal Valencia ochenta por ciento de humedad y rondando los treinta grados con aficionados atendidos en las gradas otros catorce atendidos en el Levante Sevilla por golpes de calor y en el que se alcanzaron hasta los treinta y dos grados esto hizo que durante la tarde se viviera en redes sociales un cruce de mensajes en los que Rubiales nacido con recuperar para la Federación la potestad de fijar los horarios en los que te vas hablaba de víctimas fingida en esos golpes de calor por relegar al larguero no quiso pasar Tebas pero si Luis Rubiales que como escuchábamos en esta portada

Voz 3 43:20 sin dejaba su mensaje fútbol han muy importante que se Televisa el fuego lo muy importante que deja

Voz 1346 43:26 a muchos sitios pero siempre respetando los valor del propio deporte unos mínimos de salud de integridad pudo contribuir a arreglarlas lo voy a hacer aunque otro no quiero

Voz 1161 43:36 esta cesión de competencias termina al final de esta temporada así como otras cedidas de la Federación a la liga en lo deportivo el Barça se dejaba los primeros dos puntos anoche en el Camp Nou con el Girona empate a dos con la inglesa expulsado por un codazo a Pere Pons tres tras consultar con el VAR el colegiado Gil Manzano consideró intencionado en Movistar Plus Busquet pedía más rigor con el vídeo arbitraje Gerona

Voz 49 43:55 cuando se levanta pero perdón porque Nacho falta yo siempre he sido partidaria

Voz 0138 43:59 al pero estaría bien que sus ha dado una manera correcta tanto

Voz 1161 44:05 todos los equipos además Villarreal cero Valencia cero Levante dos Sevilla seis en esos partidos del calor Betis dos Athletic dos con los béticos remontando un cero dos tras la fusión de Susaeta Setién encargándose con la grada por los pitos a Francis y el se quejaba además después en sala de prensa

Voz 50 44:19 lo que siento y lo que veo en el exfutbolista es es que están contención en algunos casos les quema el balón porque tienen miedo a fallar porque no se sienten apoyados por respaldados y esto es muy triste

Voz 1161 44:31 tras cinco jornadas lideran Barça y Madrid con trece puntos completan la oferta los puestos Champions Atlético llorona los de Europa League en descenso están en Valladolid Rayo Vallecano con un partido menos y Leganés en segunda falta del de Granada que cierra la jornada seis esta noche desde las nueve en Málaga y Las Palmas están en ascenso directo Albacete Granada Alcorcón y Mallorca en promoción Tenerife Extremadura Elche Córdoba en descenso y desde las ocho de la tarde en Londres gala de estar en la que FIFA elegirá los mejores jugadores según su criterio de nuevo minados Luka Modric Cristiano Ronaldo Mohamed Salah y otra vez el croata

Voz 1275 45:00 lo que parece que de nuevo el portugués no va a acudir a la gala como ellos

Voz 1161 45:02 cedía en Mónaco con los premios de la UEFA dejando entrever que el premio va a ser para Modric también doce jugadores del Real Madrid otros doce del Barça tres del Atlético de Madrid pujan por entrar al mejor once de la pasada temporal nada más cosas las motos victoria de Márquez en Moto GP por delante de Dovizioso que ya está setenta y dos puntos del piloto español a falta de cinco carreras de Moto3 Victoria de Jorge Martín que lidera el campeonato con trece puntos de ventaja y Moto2 el mejores Alex Márquez quinto a más de cien puntos del líder en el mundial de es que femenino que está disputando en Tenerife anoche victoria de España sobre Puerto Rico setenta y ocho cincuenta y tres las de Lucas Mondelo están ya en la siguiente fase serán líderes del grupo incluso si pierde mañana en ante Bélgica por menos de ocho puntos en gol resurge Tiger Woods con el Tour Champions seis cinco años y cuatro operaciones de espalda después el estadounidense vuelo ganar un campeonato

Voz 1727 48:26 diariodehoyporhoy del veinticuatro de septiembre del año dos mil dieciocho escribe Esther en su calendario personal hay muchas fechas marcadas en rojo las fechas de los pagos de su vivienda de protección oficial vendida a un fondo buitre