Hoy por Hoy (24/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días palabro para comenzar el lunes y la semana cohabitación en eso que hemos visto en Francia o Portugal y que vemos todavía cuando el presidente de la República y el primer ministro y el Gobierno son de distintos partidos estamos estrenando tantas cosas en España que no nos hemos detenido mucho en la cohabitación en la convivencia política de mayorías diferentes cada una tratando de ejercer su mando en plaza PP y Ciudadanos tienen la mayoría de la Mesa del Congreso heredada de la legislatura de Rajoy pero no la mayoría importante la mayoría de la Cámara que votó presidente del Gobierno Pedro Sánchez El Sánchez decidió formar gobierno en minoría de manera que nosotros tendemos en realidad como habitando tres realidades políticas diferentes la de la Cámara la de la mesa y la del Gobierno un gobierno que lleva sólo cien días cien días hoy esa cohabitación empieza a pasar un examen muy importante el más importante porque de él depende que haya o no presupuesto el año que viene de momento el examen empieza con zancadillas de la derecha en la mesa hay exigencias imposibles de los independentistas separarán un rato a pensar en el día a día de la gente en los que esperan y necesitan que el sector público funcione y el gobierno gobierne aprenderán de la cohabitación en países como Francia o Portugal a los que se refieren permanentemente como ejemplo para lo que les conviene pondrán al país por delante de sus intereses a corto plazo preguntas para comenzar la semana

Voz 1 01:45 bueno

Voz 1727 02:03 lunes veinticuatro de septiembre la Mesa del Congreso se reúne de forma extraordinaria esta mañana para votar los recursos de PP y Ciudadanos al atajo legal que el Gobierno encontró para sacar adelante los presupuestos sin el veto popular en el Senado y cuenta El País el diario El País que el PSOE se plantea incluso reprobar a la presidenta del Congreso Ana Pastor en Canadá donde está de visita oficial Pedro Sánchez ha dicho que se pueden extraer algunas lecciones de Quebec para solucionar la crisis catalana Quebec donde hubo dos referéndum sobre la independencia bien los dos perdió la opción de separarse

Voz 1722 02:39 si algo tenemos que aprender de cara al respecto al que ve que se desde la política se puede encontrar desde el respeto a la legalidad Se puede encontrar una solución a una crisis sobre todo para garantizar a mi juicio lo más importante que puede garantizar un político y esa convivencia

Voz 1727 02:54 matizó inmediatamente Sánchez que cada país tiene que buscar su propio camino para resolver conflictos políticos y en eso coincidió con el primer ministro canadiense con Justin crudo

Voz 2 03:04 hay a veces dentro

Voz 0027 03:07 reconozco que es un asunto interno delicado tengo confianza en que los españoles y los distintos gobiernos puedan avanzar en él de una manera respetuosa con la libertad de expresión los valores los derechos humanos el Estado de derecho y la Constitución española pero este tema no

Voz 2 03:21 surtió nuestra discusión tema penal escaso

Voz 1727 03:23 aquí en España hoy empieza el juicio contra la antigua cúpula del Banco de Valencia Aimar Bretos

Voz 0027 03:28 la Audiencia Nacional juzga los supuestos responsables de tres operaciones inmobiliarios fraudulentas que provocaron un agujero en el banco de más de cuatrocientos millones de euros

Voz 1727 03:36 en Venezuela el gobierno de Maduro ha detenido a una mujer con nacional

Voz 3 03:39 cada española en la residencia de esta señora cuya perros Ángel Expósito

Voz 0027 03:45 Ello es esta mujer Ángel Expósito Carrillo según el ministro de Comunicación está acusada de participar en el supuesto atentado contra el presidente a principios de agosto

Voz 1727 03:53 y en Reino Unido el líder laborista se abre ahora un segundo referéndum sobre el Brexit

Voz 2 03:58 a su lado

Voz 1727 04:01 BBC bien ha dicho que el suyo es un partido democrático y que si los militantes votan por otra consulta el lo va a apoyar en Alemania Angela Merkel intenta salvar otra vez la crisis en su Gobierno por el jefe de los espías acusado de xenofobia

Voz 0027 04:15 primero trató de colocarlo en una Secretaría de Estado para contentar a su ministro de Interior pero ante las críticas ha terminado relegando a un consejero del Ministerio

Voz 1727 04:25 una rectificación que alaba la líder de los socialdemócratas

Voz 0027 04:30 es una buena señal porque indica que la coalición se toma en serio la opina

Voz 2 04:33 en público y en Italia

Voz 0027 04:37 el Silvio Berlusconi a sus ochenta y un años anuncia que se va a presentar a las elecciones europeas para salvar al país

Voz 1727 04:45 y casi como a un mesías recibieron anoche en San Sebastián a Ryan Gosling

Voz 4 04:53 moría ante el protagonista el ala

Voz 0027 04:55 la han el drive que presenta hoy en el Festival de Cine fuera de competición su nueva peli First Man sobre el viaje Neil Amstrong a la luna

Voz 1727 05:06 la FIFA entrega hoy sus premios a los mejores jugadores de la temporada pasada

Voz 1161 05:11 en Londres desde las ocho gala de sin mismos tres nominados que los de la UEFA Luka Modric Cristiano Ronaldo y Mohammed Salah de de nuevo el croata del Real Madrid es el gran favorito para hacerse que Ónega al galardón más una vez se ha sabido que Ronaldo como ya hiciera en Mónaco con los de la UEFA no va a acudir a la cita evitando así la posible foto de reencuentro con Florentino Pérez y Zidane y casi confirmado que Modric

Voz 3 05:28 el ganador además doce jugadores del Real Madrid otros doce del Barça hay tres del Atlético de Madrid pujan por entrar en el mejor once de la pasada temporada este es el primer lunes del otoño

Voz 1727 05:41 aunque sólo de boquilla Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:44 buenos días ha dicho esta tarde de otoño vamos a pensar que nada de nada que queda muy lejos sólo en una parte de la Península en el Cantábrico desde el norte de Galicia hasta el País Vasco ahora las nubes son abundantes lo serán hasta primeras horas de la tarde después Irán rompiendo con claros pueden dejar incluso alguna lluvia pero aquí por ejemplo mal hacer bajar bastante las temperaturas ambiente fresco todo el día una chaqueta no estará de más pero será la excepción dentro de una enorme no vote tiempo plenamente veraniego sobre todo durante la tarde sol mucho calor en el centro y sur máximas de más de treinta y cinco grados rozando los cuarenta en obviamente en el Valle del Guadalquivir algunos chubascos a partir de media mañana en la mitad este de Cataluña

Voz 1727 06:22 son las ocho y seis las siete y seis en Canarias

Voz 1 08:51 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 08:55 las ocho y nueve las siete y nueve en Canarias esta noche se han vivido algunos momentos peculiares en la visita de Pedro Sánchez a Canada por ejemplo cuando el presidente del Gobierno ha defendido ante el primer ministro todo el Z el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Canadá que el propio Sánchez dio orden de no apoyar cuando se votó aquí en el Congreso y en el Senado en España hace dos años esta noche sin embargo

Voz 11 09:22 el New spots es eh

Voz 2 09:24 por Sánchez

Voz 1727 09:27 lo ha defendido como ejemplo de un buen acuerdo y otro momento singular este ante la pregunta del periodista de El País Carlos Cué

Voz 0027 09:36 a nada va a ser el primer país del G20 que apruebe la legalización del cannabis sería España el segundo

Voz 2 09:45 yo estoy lo que estoy tengo ya suficientes problemas por tanto ahí me tengo ya suficientes problemas reconoce

Voz 1727 09:53 el presidente lo decía Montreal la mayor ciudad de que ve un territorio que ha celebrado en los ochenta y en los noventa noventa dos referéndum de independencia y eso casi obligaba a que las preguntas a Sánchez crudo girarán en torno al gran problema la gestión de la crisis catalana enviada especial de la SER Marta del Vado buenos días

Voz 1510 10:14 buenos días

Voz 1727 10:16 Sánchez dijo que cualquier solución pasa por la política lo hemos escuchado en la portada dijo también que falta mucha empatía defendió a subdelegada en Cataluña Teresa Cunillera en el centro de la diana de la escandalera política por decir que si hay sentencia en firme Si los independentistas condenados admiten la sentencia y piden el indulto cuando todo eso ocurra cuando ocurra si es que ocurre ella sería partidaria del indulto

Voz 1510 10:39 si el presidente ha evitado posicionarse sobre los indultos dice Sánchez que el Gobierno no habla de hipótesis sino de realidades pero no ha desautorizado a la delegada del Gobierno de hecho la ha apoyado a la hora de pedir empatía para restablecer la convivencia en Cataluña

Voz 12 10:53 es la acción con los indultos yo yo creo que la reflexión que en trasladó la delegada del Gobierno de que yo desde luego comparto es que la política española y sobre todo con estamos hablando de la política catalana falta Patti

Voz 1510 11:05 el presidente en que ve con ejemplo para resolver un conflicto político por la vía política y no sólo por la judicial el primer ministro canadiense

Voz 2 11:14 en una confía en que los gobiernos español y catalán avancen respetando los derechos humanos en la Constitución constructivas

Voz 1510 11:25 Pedro Sánchez quiere reforzar su imagen en este viaje como líder progresista entre la comunidad internacional y lo hace defendiendo junto a la lucha contra el cambio climático los derechos de igualdad y de justicia social así llega hoy a Nueva York que esta noche va a acudir a la tradicional recepción del presidente de Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de la ONU donde el presidente español va a hablar el próximo

Voz 1727 11:46 a Sánchez en América aquí en España su Gobierno su partido aprietan todo lo que pueden para intentar allanar la tramitación de los Presupuestos Nieves Goicoechea buenos días

Voz 1441 11:55 qué tal Pepa buenos días Mar Ruiz buenos días qué tal muy buenos días hoy en el Congreso PP

Voz 1727 12:01 Ciudadanos intentarán aprovechar la mayoría que sí tienen en la Mesa del Congreso pero no en el pleno para bloquear la carambola parlamentaria que encontró el Gobierno para quitarle la capacidad de veto al Senado

Voz 1441 12:13 sí reunión urgente monográfica de la mesa las diez y media para estudiar los dos recursos de PP y Ciudadanos que alegan que esa maniobra del Gobierno vulnera la doctrina del Constitucional sienta además un precedente peligroso que haya dos leyes en trámite de forma simultánea con el mismo objetivo la cuestión es que PP Ciudadanos han frenado que la reforma de la Ley de Estabilidad ya en el Congreso vaya por la vía de urgencia y eso choca con las prisas del Gobierno que ha utilizado esta triquiñuela legal para poder agilizar la qué es lo que podría pasar hoy sobre el papel dos cosas que la Mesa de la Cámara tome una vez

Voz 1727 12:43 son ya mismo para zanjar el asunto

Voz 1441 12:46 una posibilidad que parece cobrar enteros en las últimas horas o bien que se encargue un informe jurídico a los letrados de la Cámara para resolver un pulso político a cara de perro entre el Gobierno y la oposición de haber

Voz 1727 12:57 estas no te vayas muy lejos marque quiero que luego me cuentes como se multiplica la presión sobre la presidenta de la Cámara sobre la presidenta Ana Pastor porque a las dificultades de El laberinto del procedimiento hay que sumar que el Gobierno todavía no tiene los votos necesarios para aprobar unos presupuestos nuevos si está muy encaminado el pacto con Unidos Podemos aunque todavía quedan cuestiones por cerrar en esos asuntos pendientes se centra el nuevo documento para la negociación que Podemos e Izquierda Unida Le han presentado Nieves al Gobierno

Voz 1441 13:27 sí es un documento que hoy va a presentar Pablo Iglesias en el ciclo de Bellas Artes de Madrid se titula presupuestos con la gente dentro sin líneas rojas y consensuado dentro de Unidos Podemos dicen textualmente que si el Gobierno quiere contar con su apoyo deberá asumir esta agenda del cambio esta hoja de ruta que camina por medidas ya defendidas como crear un impuesto a la banca la mantienen en este documento tributación más alta los que ganen por encima de los ciento veinte mil euros anuales pinchar la burbuja del alquiler obligando a grandes propietarios de vivienda a ofrecerlas con alquiler barato derogar las reformas laborales subir el salario Mínimo a mil euros el año que viene equiparar pensiones al IPC este año y el que viene bajar el IVA a productos básicos obligar a la Iglesia a pagar el IBI más dinero para la gente dependiente endurecer en el Código Penal el delito de violación entre otras propuestas Pepa

Voz 1727 14:14 sabemos Nieves qué opina el Gobierno de estos puntos concretos

Voz 1441 14:17 el Gobierno ha dicho sí a prohibir que los especuladores hagan negocio con la vivienda pública está dispuesto a bajar el IVA a las compresas y los tampones bajará dos puntos el impuesto a las pymes obligará a las grandes empresas a cotizar por el quince por ciento de la base imponible pero aquí Unidos Podemos pide que sea sobre el resultado contable parece descartarse un impuesto a la banca in negocian otro las transacciones financieras subirá el IRPF a las rentas altas a partir de ciento cuarenta mil euros anuales inocentemente mil como hemos dicho antes también acepta negociar en la desaparición del copago farmacéutico en fin Pepa unos y otros siguen tirando de la cuerda por un pacto que debería estar más o menos encauzó

Voz 3 14:54 todo antes de que el Gobierno envíe el plan

Voz 1441 14:56 vestuario a Bruselas el quince de octubre

Voz 1727 14:59 se queda poco tiempo gracias Neve desgracias bueno el Partido Laborista británico va a votar esta semana una moción interna para decidir si apoya o no un segundo referéndum del Brexit el líder Jeremy Corbijn se ha comprometido a defender esa segunda consulta si lo piden las bases del partido es un cambio muy importante notable porque Corbijn

Voz 1275 15:22 había evitado esta opción aunque el verdadero giro de guión puede venir desde el Gobierno corresponsal en Londres Begoña Arce buenos días qué tal buenos días

Voz 1727 15:31 que la prensa insiste Begoña en que Theresa May se está planteando convocar elecciones habrá que sus negociaciones con Bruselas están tocadas y casi hundidas

Voz 0273 15:39 oficialmente May sigue defendiendo el plan de Chequers pero hoy May se reúne con su Gobierno de acuerdo con el Daily Telegraph varios ministros le van a plantar cara le van a pedir que adopte el llamado Plan Canadá ese plan implica la ruptura total con la Unión Europea y comenzar a negociar al mismo tiempo

Voz 1389 15:56 un nuevo tratado de acuerdo económico comercial

Voz 0273 15:59 en el Telegraph también Boris Johnson advierte sobre el peligro de los laboristas en esa hipotética elección anticipada debemos abandonar cheques o estamos condenados a una estúpida toma de control por parte de los

Voz 1727 16:12 hala la elecciones desde luego lo que persigue

Voz 0273 16:15 se me Corbijn a ese objetivo está enfocada toda la agenda oficial de la reunión del Partido Laborista que se está celebrando en Liverpool desde ayer una agenda por cierto que se ha visto tras tocada por los jóvenes militantes que han forzado la moción muy aguada finalmente anoche tras cinco horas y media de discusiones sobre ese

Voz 1727 16:32 segundo referéndum que ese debate debatir

Voz 0273 16:34 artes

Voz 1727 16:35 Begoña Se sabe qué pasaría con los plazos del Brexit si ahora finalmente Theresa May convocara elecciones anticipadas

Voz 0273 16:43 es es impredecible los plazos para depender tanto de Londres como de Bruselas es caótico pensar que el Reino Unido a estas alturas puede convocar elecciones generales a los Veintisiete la exigen cambios

Voz 1727 16:55 cortantes en en el plan de cheques

Voz 0273 16:58 después del rechazo de Salzburgo en materia de comercio sobre la frontera en Irlanda del Norte pero May no puede hacer esas concesiones por la presión aquí de los euroescépticos es muy improbable que ella convoque elecciones anticipadas pero lo más probable es que los euroescépticos con John son a la cabeza terminen desafiando su liderazgo en qué momento no se sabe tomen las riendas del Brexit pero el proceso de elección de líder lleva tiempo hoy va a ser en todo caso una jornada especialmente agitada para mí una vez más podremos ver hasta dónde llega la rebelión en su Gobierno is la primera ministra rechaza los cambios que le están proponiendo veremos si alguno de sus ministros no termina presentando la dime

Voz 1727 17:38 bueno pues lo veremos Begoña gracias

Voz 3 17:41 saludo un saludo y ante la incertidumbre

Voz 1727 17:44 que impregna ahora mismo todos los mensajes políticos que llegan desde Londres acaba de relatar los todos y cada uno Begoña Arce las distintas instituciones que forman la Unión Europea la otra parte de los negociadores cierran filas entre sí corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 17:59 buenos días los grupos parlamentarios apoyan sin fisuras el no de los gobiernos a Theresa May y escuchamos a Ramón Jáuregui del grupo socialista ya al popular Gonzáles Pons

Voz 13 18:10 este maldito referéndum en ha provocado unos eh conflictos y unas situaciones de extrema gravedad a muchísima gente especialmente a Reino Unido y ojalá que no al conjunto de Europa si esto acaba mal no podemos hacer desde la Unión Europea es ceder para evitar un desastre que sólo el Gobierno británico ha querido

Voz 0738 18:30 consideran como ha dicho Macron que la crisis de Melli su partido son el ejemplo de los difícil que es romper con la unión

Voz 13 18:37 dos años de negociación del Brexit han puesto en evidencia que el que se va del barco Xiao

Voz 0738 18:42 a reflexiones desde un Europarlamento que sin embargo confía todavía en obtener un acuerdo que permita el octubre convocar un consejo extraordinario para cerrar la negociación en noviembre

Voz 1727 18:54 gracias Griselda se imaginan un segundo referéndum Reino Unido después de todo este tiempo negociando Manuel Jabois buenos días qué tal Pepa buenos días esto de votar se ha convertido en un arma de doble filo eh ya lo decían

Voz 1389 19:05 el chófer que la democracia era el mejor sistema político siempre y cuando no se votase larga por lo que el está pasando a ya tantos como Coromines que estamos en la era de la las votaciones sentimentales uno vuelve a ellas constantemente por eso nos está haciendo las cosas repetirlo siempre que siempre y cuando el partido lo lo respalde porque no fue una votación exactamente política fue una votación sentimental fíjate no había que al que elegir en este caso un gobierno sino que lo que tienen que hacer era decidir una separación por lo tanto fue una votación en la que había que elegir entre lo conocido y lo desconocido pero de una manera que afectaba al corazón al orgullo de la nostalgia de los viejos súbditos británicos que todavía tienen conciencia de imperio qué ocurre que no es la primera es la única en la última perdona votación sentimental estas se reconocen porque son propuestas infantiles como tales sino gusta el resultado se quieren volver

Voz 1727 19:55 votar con los sentimientos sino con la cabeza Jabois hasta mañana

Voz 1389 19:59 era un beso eso son las ocho y veinte las

Voz 1727 20:01 siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:10 Gutiérrez integrados a esta hora en el centro de Madrid poco más calor a mediodía qué tal buenos días se lo está contando la SER la Comunidad de Madrid ha dado orden para masticar las aulas públicas de Vallecas y Moratalaz en la Consejería de Educación ha dado instrucciones precisas y por escrito a los colegios públicos de estos barrios de la capital para que aumente la ratio el número máximo de alumnos por aula por encima de lo que marca la ley el documento que pueden consultar en nuestra web en Radio Madrid punto Es dice que es por necesidades de escolarización la portavoz de Educación de Comisiones Obreras en Madrid Isabel Garbín asegura que va a llevar estas instrucciones a los tribunales

Voz 1727 20:44 más cuando se trata de una disposición

Voz 14 20:46 general no puntual que es de aplicación en todos los centros para todos los cursos de estos centros de hecho lo que está órdenes expresas la grave situación de escolarización en la que se encuentra esta zona ahora el problema Se le cayó encima pero se le cae encima al alumnado que ve peligrar su derecho a la educación

Voz 1275 21:05 portavoz de la Consejería de Educación asegura la Ser que la Comunidad no incumple la ley que esa orden no existe

Voz 1727 21:10 no

Voz 1275 21:13 su declaración se aplazó hace unos días y hoy sí tiene cita ante la jueza del caso máster la magistrada Carmen Rodríguez Medel declara como investigada Laura Nuño que fuera subdirectora del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos la número dos de Álvarez Conde acusado de falsedad documental y de prevaricación en el caso de la expresidenta Cifuentes Nuño acude ante la jueza apenas unos días después de que la misma magistrada haya decidido investigar el Máster de Estudios interdisciplinares de Género que cursó la ex ministra Montón y que dirigía esta profesora Alfonso

Voz 1727 21:42 ya

Voz 0089 21:42 Laura Nuño regresa a Plaza de Castilla pero en esta ocasión lo hacen no como testigo sino como investigada por los delitos de falsedad y prevaricación la magistrada Carmen Rodríguez Medel señala en su investigación que una figura como la de Laura Nuño subdirectora del Instituto de Derecho Público que una de las firmantes de varias actas de convalidación no puede haber pasado por allí como si no supiera nada es más Nuño ha sido la mano derecha de Enrique Álvarez Conde tan mano derecha que recibió

Voz 2 22:08 presuntamente noventa mil euros de las cuentas

Voz 0089 22:11 de esa institución docente de cualquier modo Nuño no está todavía investigada en la trama económica de los Masters pero sus responsabilidades docentes si académicas sugieren que es una pieza fundamental en el chiringuito universitario que manejaba Álvarez Conde la sombra de Nuño alcanza también a la ex ministra de Sanidad Carmen Montón Nuño fue la directora de su máster

Voz 1275 22:35 más noticias en titulares con Virginia Sarmiento el PSOE denunciará ante la Fiscalía y el defensor

Voz 1973 22:40 el pueblo la sobresaturación del centro de menores de Hortaleza aseguran que el centro ha llegado a acoger más de cien menores donde

Voz 1727 22:45 sólo hay treinta y cinco plazas jueces abogados y Intérpretes

Voz 1275 22:48 claman un control de calidad de las traducciones en los Juzgados de Madrid actualmente sólo hay ocho traductores de plantilla que hace veinte años que no se incorporan profesionales nuevos

Voz 1973 22:55 el Ayuntamiento de Móstoles pide a la Comunidad de Madrid que revise de oficio la venta de viviendas públicas realizadas por en casa Cibeles para poder declarar su nulidad los vecinos de Navalcarnero ya lo han logrado nunca

Voz 1275 23:05 caso similar y la cárcel de Valdemoro ha incorporado el ajedrez como herramienta para favorecer la reinserción de los reclusos se trata de un programa piloto masa desde agosto que se extenderá a Soto del Real o Alcalá

Voz 1 23:17 de postes

Voz 4 23:20 en Hoy por hoy

Voz 1275 23:23 la Modric es el favorito para llevarse el premio de la FIFA al mejor jugador de la pasada temporada Sampe buenos días

Voz 1161 23:28 buenos días Laura en la gala que desde las ocho de la tarde tendrá lugar en Londres premios deberes y como hace un mes para la UEFA los tres nominados al Mejor son el madridista Luka Modric Cristiano Ronaldo por su última temporada con los blancos y ahora en la Juventus el Hort de Liverpool Mohamed echará gran favorito nuevo Modric una vez se ha sabido que Ronaldo no acudirá a la gala como ya hiciera en Mónaco en agosto con la de la UEFA además doce jugadores del Real Madrid Keylor Navas Carvajal Sergio Ramos Varane Marcelo Modric Kroos Casemiro Isco Benzema Cristiano Ronaldo y Courtois por su pasada temporada este último en el Chelsea tres del Atlético Griezmann Godín Vrsaljko este último ahora en Lima desde miran José juega en el entrar en el mejor once de la pasada temporada también para FIFA competirán por el Premio Puskas al mejor gol de la temporada entre otros las chilenas de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín en los cuartos de final de la Champions Ilha de Gareth Bale al Liverpool en la final de Kiev

Voz 2 24:15 Mercedes Prieto Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina ahora apunta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1161 24:25 Nos acercamos de nuevo a las carreteras DGT María Herrero buenos días

Voz 15 24:28 los días pues ahora mismo estamos muy pendientes un accidente que acaba de producirse la salida de Madrid por la A tres a su paso por Rivas Vaciamadrid también problemas todavía para acceder a la capital sobre todo por la A seis donde hay retenciones desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y en este punto con retenciones en ambos sentidos más problemas en ambos sentidos en la A42 en la zona de Geografía en la M40 complicaciones en los tramos habituales sobre todo entre Vallecas y Coslada hacia lados y en Pozuelo en dirección a la carretera de A Coruña

Voz 1275 24:54 el vistazo a las calles de la capital pantallas Margarita Pérez buenos días hola

Voz 16 24:58 buenos días se mantiene al tráfico de plena hora punta en todos los accesos céntrico Si a lo largo de distintos tramos de la M30 además recordamos las obras que provocan estrechamiento de calzada desvíos Alcalá con la avenida de Menéndez Pelayo Príncipe de Vergara también las de Doctor Esquerdo cortado el carril bus entre Donner en la zona cercana a la plaza de Manuel Becerra con retenciones desde la zona de entrada por la prolongación de donde ir en la misma calle del Doctor Esquerdo y sobre todo las de Arturo Soria en la zona cercana al centro comercial en el cruce con las calles de Emilio Vargas Gregorio Benítez importantes estrechamiento si desvíos de tráfico además también se desvía la circulación en la misma calle de Arturo Soria pero a la altura de Alcalá

Voz 1275 28:42 poco más de minuto para las ocho y media dos hombres dos hermanos han sido condenados por violar y asesinar a una mujer en Coslada hace dos años en dos mil dieciséis la condena de uno llega a los

Voz 0137 28:50 diecisiete años de cárcel la del otro se queda la mitad porque la Justicia ha tenido en cuenta como atenuante que estaba borracho información de Alberto Pozas

Voz 0055 28:58 los dos hermanas entraron al local de madrugada ahí estuvieron un rato hablando con la dueña esperaron a quedarse solos para violarla ahí después acabar con su vida usando un radiador de diez kilos y después huir Un jurado popular les consideró culpables de este crimen cometido en el local Copacabana de Coslada en marzo de dos mil dieciséis y la Audiencia Provincial les ha condenado a veintisiete años de cárcel para uno y la mitad para otro por delitos de asesinato y agresión sexual uno de los hermanos es condenado a la mitad porque los jueces tienen en cuenta como atenuante muy cualificada que iba muy borracho la sentencia todavía recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia les impone también la obligación de indemnizar con doscientos veinte mil euros en total a los familiares de la víctima que tenía una hija pequeña

Voz 1275 29:35 veinte grados tenemos a esta hora de la mañana en el centro de la capital sigue la información sigue hoy por hoy en la SER

Voz 10 30:03 en la Cadena Ser

Voz 1727 30:11 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 0137 30:14 Caixabank patrocina este espacio

Voz 1727 30:19 el Gobierno de Venezuela ha anunciado esta madrugada la detención de una mujer de nacionalidad española vinculada supuestamente al intento de ataque con drones contra Maduro hace ya casi dos meses se llama esa mujer Ángel Expósito que ha sido arrestada junto a otras dos personas aquí en España esta semana mañana se reúne la comisión del Congreso de los Diputados que estuvo sí a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que las radios y televisiones comerciales han expresado su malestar y disconformidad con las enmiendas que se han propuesto consideran Aimar que los cambios que se proponen al actual modelo van a provocar que las entidades de gestión tengan una posición dominante frente a los usuarios

Voz 0027 31:00 la Asociación Española de Radiodifusión Comercial que reúne a casi todas las emisoras comerciales de nuestro país y entre ellas a la Cadena Ser

Voz 1389 31:07 la Unión de Televisiones Comerciales en abierto aunque

Voz 0027 31:09 criticado en un comunicado lo que se pretende hacer dicen que lo consideran que en lugar de perfectamente para perfeccionar técnicamente la transposición de una directiva europea ya realizada en abril estas enmiendas están utilizando dicen para volver a los tiempos de los abusos de posición dominante de las entidades de gestión sobretodo de las multinacionales discográficas y editoriales las radios y las televisiones consideran que las enmiendas presentadas al tiran los criterios fijados para las

Voz 1727 31:35 tarifas generales que prueban las entidades de gestión

Voz 0027 31:37 modifican la actual composición del organismo regulador que se encarga de decidir en caso de conflicto y lo hacen de tal manera que este organismo pierde su capacidad de garantizar unas tarifas que eviten los abusos cometidos en el pasado por las entidades de gestión comportamiento que ya fue sancionado por las autoridades de competencia por el Tribunal Supremo las radios y las televisiones comerciales critican que se modifique de manera tan sustancial el modelo para favorecer a las entidades de gestión en contra de todo

Voz 1727 32:04 los usuarios si esta noche François Hollande ha confirmado de forma indirecta que el que fue su primer ministro Manuel Valls será candidato a la alcaldía de Barcelona de hecho mañana se espera que él mismo Valls lo haga oficial en una conferencia

Voz 2 32:21 dedicada a los por si pasa algo a los todas los retrovisores los imprevistos al aparcar de oído dedicado a todas las familias que tienen un poco de Fame le

Voz 1727 32:30 con Family sacarnos ahora ya hasta el treinta y uno de octubre

Voz 0542 32:32 tendrás toda la protección que necesitas contó seguros

Voz 0137 32:35 si la alarma de Securitas Direct entre muchas más ventajas informa ten Caixabank Ponta es Caixabank

Voz 1727 32:46 sobre la irrupción de Vall en la política española la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 1389 32:52 buenos días Pepa buenos días a todos la batalla por la alcaldía de Barcelona decisiva desde todos los puntos de vista presenta singularidades asombrosas la más extraordinaria de todas ellas es que el independentismo busca como Santo Grial el estandarte de un socialista Pasqual Margall Ike el constitucionalismo prepara una plataforma presidida por un francés Manuel Valls el gran saltimbanquis político que a día de hoy es todavía diputado de la Asamblea Nacional francesa por distrito de son y concejal del Ayuntamiento de Hybrid la disputa por hacerse con la legitimidad de la herencia de Maragall el mejor alcalde de la historia de la ciudad promete ser un culebrón político porque puede llegar a competir su hermano y exdirectivo colaborador Ernest liberando Esquerra publicara de Catalunya un miembro de su equipo Ferran Mascarell liderando el partido de Torre hay Puigdemont frente al PSC que ser heredero natural con Jaume Collboni más Ada Colau que siempre lo considero también un referente Asimismo Manuel Valls intenta pisar antiguos colaboradores de Maragall para esa especie de Reagrupament constitucionalista que prepara sólo las CUP y el PP se salen de esta estela debería estudiarse con detalle el pensamiento político de Maragall porque tal vez descubramos ahí ese denominador común ese punto de encuentro que estamos necesitando por desgracia Maragall no está en condiciones de decirnos qué piensa de todo esto por cierto pregunta algo pérfida aquí en de cuantos invocan su nombre votaría hoy Pasqual Maragall

Voz 1727 34:15 pagamos sumando batallas la batalla por Barcelona de momento esta mañana la batalla de la cohabitación José Antonio Zarzalejos en Radio Madrid buenos días

Voz 1027 34:24 muy buenos días Pepa a tu lado Mariola Urrea bueno sí

Voz 1727 34:26 las qué tal Pepa buenos días y en Radio Galicia Antón Losada ambos días

Voz 0199 34:30 dos días la cohabitación española que

Voz 1727 34:32 se empieza a poner a prueba hoy que empieza con caza mayor los presupuestos generales del Estado Zarzalejos están los populares y los ciudadanos los ciudadanos torpedeado el simple debate en pleno de los Presupuestos como denuncian los socialistas

Voz 1027 34:49 bueno la verdad es que yo creo que hay una batalla política de una batalla política o con un sustrato jurídico es decir que la batalla política se basan sobre la implementación de algunas argumentaciones de tipo jurídico algo que vamos a ver cómo cómo son

Voz 1727 35:08 utilizadas en este caso por la mesa a que se plantean dos

Voz 1027 35:11 cuestiones uno es la mesa competente para tumbar la admisión de una enmienda a una a una ley de violencia de género en términos muy muy muy genéricos que real qué haces modificar una ley orgánica de estabilidad presupuestaria que tirándole al Senado la capacidad de veto es la mesa la competente primera pregunta segunda segunda pregunta se pueden modificar de esta manera una ley orgánica bueno yo creo que aquí hay dos criterios en el primero en el en cuanto a la mesa el criterio reglamentario y del propio Tribunal Constitucional y segundo el criterio también del Tribunal Constitucional si la mesa utiliza esos criterios puede llegar a una resolución es que en este momento y a priori parecen razonables desde mi punto de vista ahí por lo que he podido leer al al respecto pues es claro que la mesa tiene capacidades de gobierno de ordenación sobre estas materias es no cabe duda y en segundo lugar que las las enmiendas a una a una ley eh qué tienen que tener conexión material según estableció una doctrina desde dos mil once el Tribunal Constitucional ir parece que aquí hay una desconexión que introducir una enmienda para reformar una ley orgánica de estabilidad presupuestaria en una ley sobre violencia de género eso parece que hay un contrasentido hay una falta de conexión material pero hay una circunstancia adicional

Voz 1727 36:56 yo creo que que que hace que

Voz 1027 36:59 en que hay que ampliar el campo de la argumentación es que ya hay ya hay en tramitación una le una proposición de ley orgánica para cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria osea que lo que no se puede además de hacer esta triquiñuela es duplicar las iniciativas de tal manera que yo creo que la mesa puede entrar puede estimar el recurso del PP Ciudadanos frustrar digamos esta maniobra

Voz 3 37:31 mental que insisto no no hay que drama

Voz 1027 37:33 Izar también es legítima

Voz 1727 37:36 es política tanto un legítima politica lo que hacen PP y Ciudadanos usar su mayoría en la Mesa del Congreso o es un mal uso de las instituciones a tu juicio

Voz 0199 37:44 bueno yo creo que evidentemente son uso cuando menos discutible de las instituciones otra cosa es que el el filibusterismo parlamentario sea una práctica reconocida ahí extendida no llegaba uno asuma su responsabilidad yo tengo una pregunta prevea todo esto es porque esta es la el único procedimiento el presupuesto la ley de presupuestos es el único procedimiento que habilita a este veto específico del Senado por que en su día se género está absoluta

Voz 1027 38:14 según la herida dentro el de lo que es

Voz 0199 38:17 Nuestro proceso legislativo para que precisamente ahora el Partido Popular hacer lo que está haciendo no que es bloquear un previsible escenario en que la que no existir una mayoría clara bloquear cualquier alternativo de gobierno que no pasará por él hay una trampa previa a la trampa que ahora se denuncia o dicho de otra manera en su momento el Partido Popular generó una trampa entre comillas alterando el procedimiento legislativo normal para blindarse blindar su posición reforzada en el Senado y poder hacer lo que está haciendo ahora con el apoyo de los ciudadanos no yo creo que ese es el debate político el debate jurídico aunque vamos a hablar de debate jurídico no creo que sean sus señorías los más indicados para resolver ese debate sino para hacer lo más lógico que sean los letrados de la Cámara los caramelos que resuelvan los que resuelvan efectivamente la cuestión de es más que discutible de Si la mesa podido no revocar la decisión de la Mesa de justicia si me permites espeta una muy breve reflexión yo creo que Ana Pastor debería medir con mucho cuidado lo que hace hoy porque ella es presidenta del Congreso de los Diputados no es una diputada del PP sólo es presidenta del Congreso es diputado si tiene una obligación institucional que debería medir con mucho cuidado lo que hace

Voz 1727 39:32 vamos a hablar de la situación de Ana Pastor y no somos sospechosos Mariola en esta mesa de ningunear los procedimientos hemos dicho muchas veces que la democracia es procedimiento Presti

Voz 1027 39:43 aquí

Voz 1727 39:43 co permanente que vive la política española en el trámite adónde conduce por eso conduce al

Voz 3 39:50 bloqueo conduce seguramente al hartazgo también de la ciudadanía incrementar las dosis de desafección respecto a lo que debería ser un instrumento la política para mejorar la vida de las personas un instrumento capaz de ordenar de jerarquizar de priorizar los problemas que tiene este país que son muchos y de IU ordenar jerarquizar y priorizar respecto a las mayorías que existen las soluciones a esos problemas eh yo efectivamente comparto la idea de de la cuestión de que los procedimientos son importantes pero yo creo que en este momento además de los procedimientos es la importancia de avanzar

Voz 2 40:29 sí yo estoy de acuerdo también con con la importancia del fondo ideó la forma

Voz 1027 40:35 pero aquí hay una cosa que debemos tener en cuenta esto no es una legislatura que ha nacido con

Voz 0199 40:42 la moción de censura la legislatura

Voz 1027 40:44 eh nació con las elecciones de dos mil dieciséis Si aquí el Gobierno no puede estar por encima de sus propias posible

Voz 1727 40:55 habilidades de ahí viene de ahí viene el aro habitación déjeme preguntarle a Gregorio Cámara Zarzalejos que es diputado socialista y catedrático de Derecho Constitucional buenos días buenos días Pepa por PP y Ciudadanos están desistir desvirtuando la función de la Mesa del Congreso o están haciendo política hizo uso de su mayoría en ese

Voz 1027 41:14 ahora

Voz 26 41:16 bueno yo creo que están derecho dando de que todos son inadecuado de su mayoría porque eh la mesa de del Congreso es un órgano claramente de Gobierno institucional arbitral allí es una subestación deben ser en un limitada a la calificación de Criteria la ordenación de la actividad parlamentaria siempre con criterios de carácter técnico así lo hemos entendido siempre ha hecho para la venta que es realmente otra cosa supone que la casa en la mesa pueda efectivamente suplantar la voluntad del pleno es decir podremos votar en en en a en el órgano que toma de la política en este caso de bloqueo para impedir que el pleno se manifieste y se pronuncie sobre la por que nacen de las iniciativas parlamentarias y en ese sentido yo creo que PP y no están aprovechando ese organismo para para precisamente y en este caso concreto para bloquear bloquear ese debate por tanto adoptando en el fondo una decisión que tienen la naturaleza en carácter absolutamente político en tanto que su suplantar depositaria de la soberanía popular que es el pleno de la

Voz 1727 42:27 no pero usted es una esperaban que PP y Ciudadanos hiciera uso de su mayoría en la Mesa del Congreso para intentar torpedear al Gobierno los partidos

Voz 1389 42:34 todos hacen uso siempre de su posición

Voz 1727 42:37 para desgastar al contrario

Voz 26 42:39 bueno pero es que en este caso no se puede hacer por supuesto en términos generales se puede hablar en esos términos

Voz 13 42:46 pero cuando se trata de una actuación normal

Voz 26 42:48 y y regulada por el Reglamento de la Cámara conforme a una a la naturaleza de un órgano en este caso de la Mesa de la Cámara en contraposición en pleno lo cierto decaído caben ese tipo de actuaciones y bien tiene que ser exclusivamente técnica ateniéndose reglamento de calificación como he dicho ante ellos la acción de la actividad parlamentaria por supuestas espera de los miembros de la Mesa que no que no tienen una una composición representativa del conjunto del órgano que se atengan a lo establecido a lo establecido en el Reglamento y más no hay todavía ese pero hay que ver la presidenta del Congreso en este caso asuma la UE el perfil de la posición neutral que se derivaron doctor en Derecho por la ventana

Voz 1727 43:34 por cierto el Grupo Parlamentario Socialista se plantea reprobar a la presidenta del Congreso Ana Pastor tal y como apunta hoy el diario El País

Voz 26 43:41 bueno yo no sé de donde sale eso ciertamente yo creo que consiste en el ámbito del Derecho Parlamentario una posibilidad de hacer tal cosa es decir de los ministro pero eso no no está previsto que haya una repoblación de la presidenta evidentemente que sí puede haber como es lógico dependiendo de la actitud que mantenga su posicionamiento político que podría tener diferente alcance según vayan desarrollándose las circunstancias es absolutamente normal y legítimo pero lo lo cierto es que no hay mecanismo que ellos sepan bien que es la aprobación de la crisis

Voz 1727 44:15 y por último apuntaba José Antonio Zarzalejos el Gobierno ya tiene activada otra vía para reformar la ley de estabilidad presupuestaria porque además intentarlo por esta otra vía

Voz 26 44:25 bueno porque ya saben esto clarísimamente que la primera bien ya la primera día pese a que el pleno del Congreso ha aprobado con una mayoría muy alta por supuesto eh pues se ha sido bloqueada en la petición de tramitación por el procedimiento de urgencia hay e intermediación directa hay eh en lectura única a entonces como como Irak cree poder llevar a cabo la la decisión que se ha tomado por una serie de grupos políticos que presentaron una iniciativa perfectamente legítima para llevó al Senado en este punto concreto la posición que realmente tiene que tener permitir al Congreso de los Diputados que puedan modificar la la una una modificación de la ley que enseguida en el año dos mil doce eh pues modificando la previamente existentes de dos mil siete donde no día un acto

Voz 1027 45:20 concurrente de la Cámara

Voz 26 45:22 el tema sino que el Congreso disponía de la posición política preeminente que la segunda nuestra Constitución en el sentido de que se en el Senado se negaban a aceptar esa proposición de del Congreso es algún eh esa posición del Congreso e al Congreso se reafirmaba en ella pues evidentemente podría ratificar la decisión inicial tomada por el Congreso y en este caso pues podría digamos superar el veto que le puede poner en el Senado y eso es lo que señalan a que se haga se materialice y por eso tengo utilizando torticeramente desde mi punto de vista pues la posibilidad de que venga el nuevo la iniciativa que ha presentado al grupo parlamentario socialista y que viene avalada también por otros como parlamentario como todos sabemos en relación con con introducir esta vamos entiendo que que hizo la la la proposición de ley pues evidentemente él en técnicos edita es totalmente legítima todavía es que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional la conexión que tiene que existir entre esa enmienda que con la iniciativa legislativa es una es una es algo que se tienen que comprobar con un amplio margen de valoración y al mismo tiempo que tiene la conexión tiene

Voz 1027 46:43 tiene que haber alguna conexión

Voz 26 46:45 a este caso esa comisión mínima ya existe porque de lo que es lo que se trata precisamente poder sacar adelante las medidas que van a permitir esa proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con

Voz 1727 47:03 si los conmoción viejos y el Prado

Voz 26 47:05 la violencia de género y por supuesto si esa medida junto con mucha otra del pacto que todos sabemos

Voz 1727 47:13 le presupuesto claro necesitan presupuesto

Voz 26 47:16 realmente no necesitan presupuesto pues es necesario que se desbloquee esa esa medida que se tomó en dos mil doce de manera inadecuada y que precisamente algún con con alguno de los como

Voz 1727 47:27 sí elementos lógicamente pues

Voz 26 47:29 deliberadamente con el PP pensando en poder bloquear una mayoría con gobierno de otro signo

Voz 1727 47:35 incluso se Ramos El Círculo en el que llegábamos en el que llevamos mucho tiempo bueno pues a ver qué pasa hoy Gregorio Cámara diputado socialista y catedrático de Derecho Constitucional gracias por estar en la SER muy buenos días

Voz 26 47:47 muchas gracias a ustedes buenas al PSOE

Voz 1727 47:50 qué opina el PP enseguida vamos a eso

