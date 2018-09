Hoy por Hoy (24/09/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1505 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:22 pero bueno hoy comienza el primer juicio por el saqueo millonario del Banco de Valencia que terminó siendo rescatado con cuatro mil quinientos millones de euros públicos Aimar Bretos

Voz 0027 00:33 en este primer juicio porque después vendrá otra decena en este a la fiscalía acusa a siete ex banqueros y empresarios de provocar un agujero de más de cuatrocientos veinticinco millones con operaciones inmobiliarias sin ningún control Miguel Ángel Campos

Voz 2 00:46 fue el paradigma de la especulación inmobiliaria que acabaron

Voz 1552 00:49 pagando los ciudadanos según Anticorrupción realizaban distintas operaciones de compraventa sobre el mismo suelo incrementando en cada trató el valor del terreno no importaba porque al final siempre había un trabajador en la época de la burbuja que compraba el piso a un precio inflado y corría con el coste de todos los incrementos de las distintas compraventas mediante una hipoteca treinta años cuando pinchó la burbuja Se destapó el pastel el banco tuvo que ser rescatado con cuatro mil quinientos millones de dinero público la Fiscalía pide hasta ocho años de cárcel a ex directivos del banco empresarios como el ex presidente del Valencia Juan Bautista Soler o un notario que amasó una fortuna con el ladrillo Carlos Pascual

Voz 0027 01:27 el ex comisario Villarejo accedió a las bases de datos del Ministerio del Interior más de cien veces después de abandonar la policía entró en esos archivos para buscar información sobre un empresario y un abogado a los que supuestamente quería extorsionar lo publica hoy el diario El País supone una nueva evidencia de la impunidad con la que el comisario Villarejo actúa en interior

Voz 1727 01:47 y ojo a esto China acaba de publicar un informe en el que califica los nuevos aranceles de Estados Unidos de grave amenaza al libre comercio

Voz 0027 01:55 doscientos mil millones de dólares en aranceles que han entrado en vigor esta noche y a los que el gigante asiático responderá con otro paquete anuncia de sesenta mil millones el Secretario de Estado Mike Pompeo asegura que esa agresiva política comercial irá a más

Voz 2 02:08 la guerra comercial de China contra Estados Unidos lleva ocurriendo durante años lo novedoso con esta administración es que estamos determinados a ganarla

Voz 0027 02:19 el de esta noche también es la nueva acusación por acoso sexual contra el juez Kavanaugh el candidato de trampa al Supremo ya son dos las mujeres que esté que aseguren que este juez trató de abusar de ellas Carolina Ferre

Voz 3 02:29 el New York que recoge el testimonio de una mujer que asegura que

Voz 0393 02:31 en una fiesta universitaria en los ochenta le clavo el pene en la cara es literal y le hizo tocarlos sin su consentimiento mientras trataba de quitárselo de encima un testimonio impactante al que Kavanaugh ya ha respondido a través de la Casa Blanca el magistrado asegura que ese episodio nunca se produjo que es una difamación y que el próximo jueves testificara sobre la verdad la primera mujer que le acusó de abusos prestará declaración ante el Senado la próxima semana los demócratas reclaman que se paralice todo lo que tenga que ver con su nominación

Voz 4 03:08 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 2 03:13 en el capítulo de hoy con la vista puesta en Cataluña registra hoy en el Congreso esta proposición de ley para prohibir los indultos a condenados posa redacción seis

Voz 5 03:21 por Casado tiene que dimitir no todos somos igual son los homosexuales que pro no tengo duda ninguna duda agentes lo vemos Cate nativo de Zenit para quedar lo que están haciendo más de lo mismo siempre igual

Voz 6 03:58 no cuestionen lo que hacemos no cuestionan lo que somos

Voz 5 04:08 votaremos todos los Oppenheimer Oshima bloque con visiones muy distintas de lo que tiene que ser Cataluña cuando gobierne el Partido Popular va a haber indultos nivel selección siempre que sea en catalán porque si no son catalanes

Voz 7 04:23 puede honrar en el Valle de los Caídos que no todos

Voz 5 04:25 los robos Ugarte algunos los quisieran distraer que dejemos a un lado la vía judicial y empecemos a hablar de política esos políticos que han roto la convivencia esos señores se merece el indulto qué es lo que va a pasar mañana señor Sánchez que va ir usted mismo a la puerta de la cárcel para abrirla yo estoy lo que estoy tengo ya suficientes problemas

Voz 2 04:58 porque no nos vendemos

Voz 5 05:05 yo hoy por hoy la vicepresidenta supo repasara mucho en el tiempo sería alargar demasiado una situación de prisión preventiva que católica para que ese alarde tanto de lo mismo fiesta causado por los mismos populista izquierda del Partido Socialista nacionalistas batasunos

Voz 4 05:37 mañana de lunes en Hoy por hoy con José Antonio Zarzalejos Mariola Urrea y Antón Losada puestos saber veremos en España un enfrentamiento entre la segunda autoridad del Estado el presidente del Gobierno y la tercera la presidenta del Col

Voz 8 05:50 ingreso porque la presión se multiplica sobre Ana Pastor con estos atascos permanentes que se producen en la Mesa del Congreso Mar Ruíz en qué situación está alguien como Ana Pastor que ha tratado siempre de de revestir de mucha institucionalidad su actividad al frente del Congreso

Voz 1441 06:10 sí lo cierto Pepa es que la trascendencia de la decisión de fondo de la que estamos hablando en la que el Gobierno de Pedro Sánchez se juega a esa posible aprobación o no a tiempo de los presupuestos pues pone un foco incómodo sobre el papel institucional por tanto neutral de Ana Pastor en una cuestión en la que su partido el PP como venimos contando está echando el resto para oponerse a lo que considera un atropello de los socialistas Se supone que la decisión de la Mesa del Congreso donde recordamos PP y Ciudadanos suman cinco votos incluido de Pastor frente a los cuatro de PSOE Unidos Podemos tiene siempre un carácter técnico reglamentario pero también es verdad y lo vendéis remarcando esta mañana en la tertulia que no nunca ha ocurrido que ese órgano la mesa esté controlado por un partido diferente al del Gobierno así que cualquier desenlace pues va a tener sin duda lecturas políticas recordamos además que en este episodio se produce después de otro encontronazo digamos entre la presidenta del Congreso y el PSOE después de que pues Rivera seguramente lo recordáis cambiará hace dos semanas sobre la marcha la pregunta que tenía en la sesión de control para para sembrar dudas sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno Ana Pastor no atajó a juicio de los socialistas esa maniobra de Rivera y eso pues provocó una queja formal de la vicepresidenta Carmen Calvo que envió una carta a la presidenta del Congreso reprochándole pues que no sabía ajustado al reglamento en fin veremos qué es lo que ocurre hoy y qué consecuencias

Voz 8 07:38 gracias Marck hasta luego hasta luego Antón Losada Tobias puesto el nombre de Ana Pastor sobre la mesa la presidenta del Congreso una mujer en fin de digamos que el sector razonable le eh que trata de darle mucho carácter institucional a bueno claro aún puesto que que que institucional por sí mismo el tercera la tercera autoridad del Estado

Voz 0199 07:58 sí yo creo que eso debería ser fiel a ese a ese perfil que intentado dibujar yo creo que es lo que tiene que hacer el Congreso sería lo razonable es el PP en su día alteró la tramitación del presupuesto para blindar su posición en el Senado bueno

Voz 8 08:12 ahora si se utiliza un

Voz 0199 08:15 un procedimiento legal y parlamentario para devolverle la tramitación de la ley de Presupuestos a ahora a tramitación ordinaria de una ley orgánica ninguna ley orgánica en la que el Congreso no puede levantar el veto del Senado y no se sabe porque en los presupuestos tiene que ser diferente a partir de ahí que hagan política no dice el Partido Popular Ciudadanos que hay que convocar elecciones porque Pedro Sánchez tiene mayoría para gobernar un vamos a verlo discutan los presupuestos si efectivamente no tiene mayoría suficiente para sacar adelante entonces con más razón se podrán reclamar elecciones yo creo que eso es eso es lo que debería propiciar la presidenta del Congreso y la Mesa del Congreso que se debata sobre los presupuestos y que se haga política

Voz 8 08:54 en el Congreso José Antonio Zarzalejos Ana Pastor

Voz 9 08:59 no yo creo que Ana Pastor y ex presidenta del Congreso tiene criterio tiene criterio técnico tiene voto en la mesa por lo tanto tiene que actuar conforme a criterios técnicos del reglamento a la doctrina la del Tribunal Constitucional debidamente asistida por los letrados de la Cámara por lo tanto tiene que votar no puede

Voz 4 09:29 abstenerse y es una figura

Voz 9 09:31 la decorativa lo institucional y el perfil institucional no está reñido con la función que como presidenta del tiene en la mesa por lo tanto es un factor más de la mesa de votar insisto conforme a los criterios técnicos jurídicos y de asesoramiento que le presten los letrados por lo tanto su operatividad es plena no incurriría en ningún tipo de sectarismo Si vota hoy como como cree que tenga que votar en un sentido o en otro pero no se les puede pedir que sea neutral porque pedirle en estas circunstancias que sea neutral es que se convierta en una esfinge es decir que no tenga voto

Voz 0199 10:14 nadie está pidiendo que algo le pide es que propicie el debate político

Voz 9 10:19 bueno pero si es que el pero el debate político tiene que ajustarse también a un procedimiento ya mesa la mesa tiene que ordenar ese ese debate

Voz 0199 10:30 a la mesa de la Comisión de Justicia ha validado

Voz 4 10:33 mira yo no creo en el amor la Mesa de la Comisión de Justicia es Gerardo propiamente inferior a la mesa

Voz 0199 10:39 se va del Congreso también tenían los presupuestos como sean tramitados siempre cómo se tramitan las leyes orgánicas ser recuerdo que el Senado no es una cámara de segunda lectura que el Congreso puede levantar el veto del Senado

Voz 4 10:50 no no cuadra en este segundo en cualquier cualquier ley orgánica de seguridad procedimientos lento

Voz 0199 10:57 pues bueno y a partir de ahí se debaten los Tejero

Voz 4 10:59 ante una pregunta nada más nos el agua a nadie pero que me la hago allí a mí mismo por qué

Voz 9 11:06 el Partido Socialista en dos mil doce

Voz 4 11:09 cuando se cambió la ley de Estabilidad Presupuestaria

Voz 9 11:12 ya no recurrió al Tribunal Constitucional el veto que está

Voz 4 11:15 parecía para el Senado podía hacerlo Hinault le

Voz 9 11:18 lo ha hecho es decir porque si aquí Etoo

Voz 4 11:20 por qué no no es no porque anti bueno pero entonces los constitucional sino decimos

Voz 0199 11:31 hombre es un poco extraño que sea la única ley orgánica en la que no se puede levantar el veto del serlo

Voz 4 11:36 bueno pues sus el debate estaba el debate

Voz 1505 11:42 el debate que está sosteniendo que tiene que ver mucho con la competencia otra de de la mesa para volver a reconfigurar y recalificar una un pro un procedimiento un acto parlamentario no se aleja un poco del tema que nos propone a la directora esta tertulia que es el papel de la presidenta del Congreso y a mí me sorprende siempre cuando se subraya el papel institucional de Ana Pastor cuando Se plantea eh a Ana Pastor como una mujer eh digamos de que reparte juego yo no lo discuto yo simplemente aportó un dato en el año dos mil dieciséis E Ana Pastor impidió persistentemente de una manera muy interesada el control político de determinados ministro negó la posibilidad de que entre otros el ministro de Economía por la propuesta de el señor Soria como candidato a un puesto a una institución internacional fuera a la al Congreso a dar explicaciones políticas apoyándose en una configuración política tan peregrina como que el Parlamento en cuestión como no había sido el resultado de las el Gobierno en cuestión cómo no era el resultado de las elecciones estamos hablando de que el interregno entre las elecciones y el nuevo presidente no se sometía al contra el político de Parlamento

Voz 4 13:05 ese tío

Voz 1505 13:08 Ferrer hervir tío la teoría de separación de poderes esta es la presidenta actor del Congreso a alguien le cabe duda lo que va a hacer en la mesa perdona lo que va de la meses lo que dice José Antonio por supuesto que va a votar iba a votar en un sentido que es bloquear cualquier iniciativa política que permita dar un pequeño si G1 al gobierno va a hacer de diputada del Partido Popular que a nadie le quepa

Voz 4 13:33 Nos ha tenido que cambiar de tema venga a Zarzalejos quería dar una simplemente dar un dato

Voz 9 13:38 conflicto de atribuciones que en este momento está el Tribunal Constitucional por los diez meses en los que un gobierno en de digamos

Voz 4 13:47 se funciones en no sea admite

Voz 9 13:49 yo que fuese controlado por el Parlamento

Voz 4 13:52 hay esto hay algo ahí está

Voz 9 13:54 de acuerdo con que esa fue un comportamiento desde mi punto de vista confundido y que el trío

Voz 4 14:00 pues porque no se hechos las conoceréis

Voz 8 14:02 no vamos a ver qué pasa a lo largo del día de hoy día en el que también el Partido Popular va a registrar una enmienda para modificar la reforma de los indultos para pedir que no se pueda conceder a quién haya sido condenado por rebelión o sedición le preguntaba a Francisco Martínez hace unos minutos al al portavoz del PP en la Comisión Constitucional si eso no era la justicia practicamente con nombres y apellidos el dice que no tú dices Mariola nos contabas está encargando al ordenamiento jurídico bueno a qué viene esta prisa por presentar esa enmienda a que durante el fin de semana la situación de los independentistas encarcelados preventivamente ha sido noticia en dos frentes muy distintos que conviene no mezclar por un lado la delegada del Gobierno dice en una entrevista que llegado el caso si hay condena si piden el indulto ella sería partidaria de concederle por otro a corto plazo lo que está pasando ahora mismo en el encarcelamiento preventivo de los políticos independentistas la vicepresidenta en una entrevista La Vanguardia decía lo siguiente

Voz 10 15:08 el poder ejecutivo no puede decir nada ni evidentemente valorar Naza evidentemente si se retrasara mucho en el tiempo

Voz 8 15:17 sería alargar demasiado una

Voz 10 15:19 a una situación de prisión preventiva

Voz 8 15:22 en fin que si se alarga mucho el procedimiento y el juicio tarda mucho en celebrarse pues que quizá los presos preventivos deberían esperar el juicio en su casa Inma Carretero buenos días

Voz 1441 15:33 qué tal Pepa buenos días el lo cierto es que es

Voz 8 15:35 la vicepresidenta digamos la que fija posición en este asunto porque es el miembro del Gobierno de más alto rango que ha hablado con esta claridad pero que veníamos de una semanas unos meses en los que otros miembros de miembros del Gobierno habían ido exponiendo con matices esta posición no

Voz 1441 15:52 sí diferencian claramente el tema del indulto y el tema de la prisión preventiva lo que tienen claro es que es absolutamente innecesario e inútil

Voz 3 16:00 Portu uno abrir el debate de los

Voz 1441 16:02 indultos consideran fuentes gubernamentales que para lo único que sirve es para poner toda la presión sobre el Gobierno y además creen que les debilita en sus conversaciones con los independentistas así que no quieren para nada transitar por esta vía por el momento ayer Pedro Sánchez de evitó entrar en el fondo de la cuestión en una rueda de prensa en Canadá pero otra cosa no decimos es la prisión preventiva de los políticos encarcelados el presidente en este tema también se resguarda ha evitado entrar en el asunto pero ayer la vicepresidenta lo dijo con claridad y con anterioridad otros miembros del Gobierno lo han ido planteando de forma escalonada en definitiva están lanzando una opinión bastante extendida en el Gobierno que han ido verbalizando poco a poco la primera piedra en el estanque la lanzó en TV3

Voz 11 16:45 José Luis Ábalos políticos con eso yo diría que no ayuda mismo ayuda en un proyecto de normalización como yo lo digo de concordia serán elementos que supera poco todos sabemos perfectamente cuáles son los límites legales y donde podemos desarrollar nuestra acción política

Voz 1441 17:09 no ayuda eso porque Dávalos lo que dijo eso lo dijo el ocho de septiembre en TV3 el día once antes de la manifestación de la Diada se sumó el ministro que supuestamente juega el papel de hombre duro del Gobierno sobre el independentismo que Josep Borrell yo profesional

Voz 6 17:24 intento usted me pregunta mi opinión personal yo hubiera preferido que el juez considerase otras medidas de precaución para evitar la fuga que tomará otra clase de medidas que no fuese dada la presión pero el juez ha tomado esas medidas y en función de su criterio de que respetar de respetarse independencias

Voz 1441 17:50 la siguiente fue Meritxell Batet en una entrevista en El País y ayer en La Vanguardia la vicepresidenta en definitiva Pepa los distintos miembros del Gobierno con quiénes hemos hablado creen que el debate de los indultos no procede pero también que la situación de prisión preventiva de los políticos complica el diálogo

Voz 8 18:05 se reduce el margen que el Gobierno Consell

Voz 1441 18:08 lidera que puede tener sobre todo con Esquerra Republicana de Catalunya especialmente con el vicepresidente pera aragonés que además es clave para que Pedro Sánchez pueda sacar adelante los presupuestos del año

Voz 8 18:18 qué bien ella a propósito de la polémica de los indultos y esa proposición no no no proposición de ley sino enmienda a la reforma que presenta esta mañana el Partido Popular Inma una declaración de Ábalos que mezcla todo un poco no

Voz 1441 18:31 sí porque como estaba en un acto del PSC el ministro Ábalos ayer quiso echar un cable por un lado a la delegada del Gobierno Teresa Cunillera que había sido desautorizada y que es una veterana del partido muy querida allí en Cataluña

Voz 1505 18:43 ya de paso aprovechó Ábalos para Ence

Voz 1441 18:45 Ander a las bases catalanas a cuenta el oportunismo del Partido Popular con el tema de los hijos

Voz 2 18:51 tras

Voz 7 18:52 la declaraciones de humanidad de la delegada del Gobierno de Tere éstos responden con una iniciativa para que aquellos reos de sedición rebelión no sigan indultado les solamente les ha faltado poner siempre que sean catalanes porque si no son catalanes se les puede honrar en el Valle de los Caídos eh Pisón religiosos de otra naturaleza nos han preocupado nunca por condenarlo no

Voz 2 19:23 ha habido mucha comprensión con esos golpistas

Voz 1441 19:28 es un anticipo de lo que viene Pepa el año pasado por estas fechas PSOE y PP

Voz 1505 19:32 E iban de la mano sobre Cataluña ahora

Voz 1441 19:34 Ferraz lamenta no poder contar con la lealtad de los populares para abordar la crisis catalana

Voz 8 19:39 el tono ya es claramente preelectoral Inma gracias un abrazo hasta luego sé que estáis deseando hablar unos minutos seguimos la conversación

Voz 12 19:48 hola qué tal muy buenos días organizar mejor tu día a día darle un aire más tecnológico a la casa bien para todos esos proyectos lo tienes muy fácil sin salir del Corte Inglés todo en un solo lugar lleno de ventajas sitúa objetivo es organizar el Corte Inglés tía ayuda con cien euros de descuento en los ordenadores HP estabilizaron ende espectro a partir de setecientos noventa y nueve euros y con las ventajas de los tengo aprecias financiación está en doce meses y tres meses de seguro gratis si deseas conocer el clima el tráfico las finanzas los deportes más simplemente pregunta Lea tu Google Naomi por cincuenta y nueve euros con una bombilla inteligente de regalo o a su hermano mayor el Google aún con enchufe inteligente por ciento cuarenta y nueve euros y puedes darle un nuevo aire a tu casa con el veinte por ciento de descuento en aire acondicionado y un diez por ciento menos en la instalación además de una financiación hasta en veinticuatro meses en Hipercor y El Corte Inglés está más que este año no tienes excusa porque todo es mucho más fácil en un solo lugar El Corte Inglés listos para tu vuelta hasta lo áreas

Voz 13 21:06 el día hoy por hoy en cadenaser punto com y en las redes sociales online arroba hoy

Voz 14 21:12 estoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 1995 21:16 a mí es una propuesta que tratan de recuperar las vivencias y testimonios de toda una generación que está a punto de desaparecer y por eso les pedimos a nuestros oyentes que grabas en esos

Voz 15 21:28 yo moldava no Vegas tengo ciento y con los bueyes y coger patatas

Voz 4 21:37 yo nací en el cuarenta y nueve osea quejen

Voz 16 21:40 la posguerra total finca sabía lo justo en esta casa

Voz 4 21:44 estamos doce personas viviendo gracias

Voz 6 21:47 por lo que han compartido ya con nosotros seis nueve nueve treinta once veintidós memorizar

Voz 17 21:51 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 4 21:55 síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 6 22:03 los obras todo de tu tipo de Pas que favorito los obras todo de tus deportistas favoritos lo tienes que sintonizar hacer deporte

Voz 17 22:13 muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad Depor

Voz 2 22:18 de ser Deportivos a las tres de la tarde

Voz 6 22:22 una hora menos en Canarias

Voz 4 22:28 los oyentes de la SER son alegres cercanos optimistas sensibles curiosos tolerantes afable radiantes inteligentes informados

Voz 18 22:36 soy como momento comentó así que pase tampoco es cuestión de peroné los nica manera tácita

Voz 4 22:41 no pero es bonito no decirles a ustedes cosas bonitas pero

Voz 18 22:44 nosotros le vamos a buscar igual el caduco peloteo de lo normal

Voz 6 22:49 cadena SER nuestros oyentes son gente

Voz 18 22:52 normal hombre un topo de mimos tampoco estaría mal

Voz 6 22:55 en ese nuestros oyentes son gente normal

Voz 18 23:00 ahí está el punto ahí entré

Voz 19 23:06 sí

Voz 20 23:10 nosotros abrimos constar

Voz 21 23:11 juntos con vosotros habéis hecho algo grande ellos habrán aprovechada su oportunidad

Voz 22 23:17 cuando conviertes en Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa te en Tesoro punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 2 23:30 buenos días en el sorteo de su el dato del fin de semana celebrado ayer el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido

Voz 23 23:42 noventa y un mil setecientos cuatro sería XXI ha obtenido un premio de cinco mil euros al mes durante veinte años trescientos mil euros ha contado y cada uno de estos otros números o premio de dos mil euros al mes durante diez

Voz 2 23:53 asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos fue el dato de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto es hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión disfrutan el día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple

Voz 1727 24:16 bueno a las nueve y veinticuatro ocho veinticuatro en Canarias la polémica de los presos preventivos Zarzalejos el Gobierno dice es decisión de los jueces lo dice cada uno de los que hemos escuchado pero a continuación pague que quedar claro que la posición del Gobierno en este tema es que preferiría que estuvieran en casa esperando la celebración del juicio no

Voz 9 24:36 bueno vamos que hay un elemento de contradicción en las propias palabras de la vicepresidenta Calvo empieza a decir ahí tenemos el el audio el poder ejecutivo no puede decir

Voz 24 24:47 nada no no puede valorar nada pero

Voz 9 24:51 me parecería conveniente bueno si no puede dar nada así no puede decir nada sobra el resto de la argumentación dicho esto es evidente que ese mensaje que transmite la vicepresidenta que tiene alguna connotación con lo que ha dicho Borrell

Voz 24 25:10 lo ha dicho Batet y no

Voz 9 25:14 es obvio que la prisión preventiva de los políticos presos en este momento no es es un elemento que no permite avanzar en digamos en ese diálogo que si quiere establecer con la Generalitat de Cataluña pero este es un este es un dato de la realidad que se escapa la disponibilidad del Gobierno porque esas prisiones preventivas están basadas en resoluciones judiciales que a su vez aducen para mantener esta situación que no es extraordinaria en nuestra vida judicial que no es extraordinaria hay prevé hay prisiones te iba de dos años que no son deseables pero que no es extremidades se basa en los datos uno que puede haber un riesgo de fuga dos que puede haber una reiteración delictiva todo eso conectado con la gravedad extraordinaria de los delitos que se le atribuye

Voz 24 26:11 bien es decir que decir

Voz 9 26:14 tiene una razonabilidad tiene una explicación que no es conveniente desde el punto de vista político para las para la gestión que el Gobierno quiere hacer en Cataluña pues probablemente ya si hay que entenderlo por lo que dicen pero hay que explicar que ese dato eh la prisión provisional de los políticos dirigentes del proceso soberanista no tiene no está en manos del Gobierno remover lo hizo no me parece tan poco muy sensato se envíen esos mensajes al poder judicial porque tienen un elemento no se sin intimidatorio pero se les trata de persuadir de que cambien de criterio y a mi me parece que no es conveniente si se está diciendo el poder ejecutivo no puede decir nada no deba valor nada pues sea usted consecuente con sus palabras y no lo haga

Voz 1505 27:05 Mariola eh conviene recordar que la prisión preventiva es una medida cautelar que se aplica a alguien que no está todavía sujeto a ninguna condena por tanto que contra él no hay más que lo que sabemos que es un una fase una instrucción eh por unos hechos y en el caso particular sino recuerdo mal ni siquiera hay todavía un escrito de acusación

Voz 9 27:32 pero hay procesamiento

Voz 1505 27:34 dicho esto yo creo que el tiempo que ha ocurrido es que el tiempo que tras lo que ha pasado desde que están en prisión preventiva hay la circunstancia política que se vive en Cataluña da matices para poder a revisitar ese riesgo de fuga y esa reiteración delictiva que fueron apreciados por el órgano juzgador en su momento y que creo que ahora he proyectado sobre la situación acto cuál nos daría seguramente un resultado distinto tengo la impresión que cada vez más la prisión preventiva haciendo un análisis estrictamente jurídico como medida cautelar es jurídicamente poco sostenible en el tiempo ahora bien

Voz 8 28:19 sí sí sí sí lo dije que reiteración delictiva o riesgo de fuga que eran los argumentos que son los argumentos que ha manejado los jueces para mantener el encarcelamiento preventivo de estos políticos a ver qué pistas sacamos en la entrevista que ha dado Alfonso Armada ha dado desde la cárcel Oriol Junqueras claro no es lo mismo opinar desde prisión opinar desde Berlingo o desde Bruselas pero que ha dicho

Voz 25 28:43 exactamente si dentro de La Vanguardia Marius Carol se fue a la cárcel de Lladó Nurse para entrevistar al líder de Esquerra debilidad de Cataluña Oriol Junqueras se trajo un puñado declaraciones impresiones entre las impresiones creo Junqueras ha perdido peso pero está fuerte como un roble el cambio de Estremera la presión catalana de enero ha mejorado su estado de ánimo está fuerte mentalmente dedica muchas horas al día hacer deporte fútbol sala basket tenis bádminton Voley natación ajedrez me enseña los gemelos de la pierna rotundos como prueba de que se mantiene en forma el deporte dice caro es un mecanismo de socialización formidable además de hacer documentos con Raül Romeva le queda tiempo para dar clases al resto de los internos historia economía

Voz 8 29:19 yo astronomía además de estar situado

Voz 25 29:22 el director de La Vanguardia en un paisaje mágico con vistas a Montserrat se comen mejor que en Estremera entre otras cosas porque los presos que se interesan por la gastronomía hacen de cocineros no llora nada las hamburguesas azules que se servirá en Estremera interesado mucho por la polémica de la falsificación de currículos vitae presume de que tiene un doctorado en Historia de pensamiento econó Nico por la Universidad de Barcelona que nadie le ha regalado entre las declaraciones dice que en cinco años han situado el independentismo en el centro de la política catalana española y también en la agenda internacional el referéndum que ahora es imposible será inevitable tiene también una sentencia condenatoria pesara para siempre como una losa en la historia de España a la pregunta de Carol de si se arrepiente de no haberse marchado con Puigdemont Oriol Junqueras en absoluto mañana pudiera salir de prisión sin lugar a dudas mercadería en Cataluña a lo de la gente

Voz 8 30:11 como contrapunto a la confesión de que no mantienen

Voz 25 30:14 en contacto directo con Puigdemont los ninots del caricaturista estrella de La Vanguardia Toni Batllori se vea yunquera saltando a la comba de forma frenética le preguntan desde fuera de la viñeta qué tal la relación con Puigdemont responde muy bien esta cuerda es justamente un trozo de Lille lo que no su

Voz 3 30:30 qué tal

Voz 4 30:31 es viñetas Catania cuanta información verdad tanto estaban valoración lúcida nos ofrece

Voz 0199 30:38 escuchando a la entrevista de en el Juncker ACB clarísimo que había un riesgo de fuga tremendo en el caso de Juncker no vamos a ver los indicios son desbordantes circulación sinceramente que alguien todavía mantenga que hay riesgo de fuga en el caso concreto por ejemplo la Junqueras bueno

Voz 8 30:53 jurídicamente el juez podrá decirlo pero yo creo que la serie

Voz 0199 30:56 ciencia son palmaria en el sentido contrario

Voz 4 30:59 ahí están los meses que lleva en prisión yo

Voz 0199 31:02 yo creo que el está muy bien en el respeto a la independencia del Poder Judicial personas significa que haya que callarse ante las decisiones de los jueces el Gobierno no tiene porqué callarse no tiene que interferir pero sí puedo opinar más a mí me parece bien que opine ir más yo creo que debería opinar con más contundencia a mí me parece mal que estén en prisión preventiva y si fuera ministro de este Gobierno Dios me libre lo diría porque me parece que no se sostiene ni políticamente es que jurídicamente no se sostiene les des ese es mi opinión y no creo que esté amenazando en interfiriendo para nada en las decisiones que pueda tener el juez el el juez igual que si fuera menos tengo bueno diría y no creo que estuviera dando órdenes interfiriendo que creo que es hora de que la fiscala general del Estado revise la actuación de la Fiscalía porque han pasado muchas cosas ha habido instrucción ha habido resoluciones de otras justicia ha habido acontecimientos que yo creo que aconsejan razonablemente a revisar la calificación jurídica que la Fiscalía puedo hacer de estos hechos porque yo creo que cada día que pasa es más evidente que no se sostiene la acusación de Air de rebelión

Voz 1505 32:08 hay un elemento Antón que yo creo que puede ser interesante valorar que es la pretensión de del Ejecutivo respecto a la situación actual para el Ejecutivo resultaría más cómodo que

Voz 8 32:22 pusiera fin a la prisión preventiva si las

Voz 1505 32:24 cuesta así valoremos las actuaciones que resulten más cómodas para llegar a esa solución cuanto más se pronuncien los ministros en relación a la conveniencia de dejarlos en libertad más incentivos tiene el poder judicial para atrincherarse en su decisión

Voz 26 32:42 bueno yo creo Barriola e es que es un juez piensa si entonces no no es un problema de el juez cómo piensa ha puesto en jurídico es un problema de preservación es un problema de identidad

Voz 8 32:56 Car como quién pertenece a un poder

Voz 1505 33:00 articulado en términos de independencia imparcialidad

Voz 8 33:04 percibe cualquier

Voz 1505 33:06 insinuación en el debate público sobre cómo deberían administrarse sus decisiones no hubiera ese man no no es un papel de Rubén pero es que los jueces no son ordenadores

Voz 0199 33:15 bueno no esperarse pero que no sean ordenadores no quiere decir que haya que aceptar ese comportamiento es decir

Voz 4 33:20 Toro de los esto sí eran los recursos que además no es el juez instructor las salas del Tribunal Supremo

Voz 0199 33:30 aceptamos tranquilamente que una decisión jurídica pueda BP saldrá por la percepción que el juez tiene de cómo son recibidos en la opinión pública su decisión

Voz 1505 33:39 yo lo diría de otra manera Antón la Kill lo importante que es que no pues lo importante que es que un ministro diga que la prisión preventiva es inapropiada o lo importante es que un juez bajo la convicción de estar trabajando independiente de forma imparcial y sin injerencias acabe tomando esa decisión yo prefiero prefiero que él Min que los ministros no tengan tanta ilusión en pronunciarse y que consigan el objetivo que a mi juicio es que resulta más a ver a tocar agarrar ganando dejar la verdad

Voz 0199 34:11 o para mí lo importante es que el ministro la ministra sean libres para opinar lo que crean que tengan que opinar y que tengamos la garantía de que el juez se va a pronunciar usando exclusivamente argumentos jurídicos para mí es lo ideal es lo que me gusta

Voz 4 34:28 lo que dejarme salir al son de funcionar un país dejase

Voz 8 34:32 lo que nos recuerdan este momento Max pradera que es oyente de este programa dice no no Caixa en la cuenta de que el Gobierno insiste insiste insiste en esta posición ahora porque necesita el voto de Esquerra Republicana del PDeCAT para que le aprueben los presos

Voz 1505 34:44 pero no consigue no consigue no consigue el resultado por tanto es muy difícil conseguir el apoyo

Voz 4 34:50 antes de la moción ese es lo correcto nuestra gran hombre

Voz 0199 34:53 la censura yo creo que recordaremos todos que hemos oido a muchos dirigentes socialistas empezando por Miguel Iceta eh Miquel Iceta perdón el PSC decir que le parecía excesiva la prisión preventiva

Voz 4 35:06 qué parecía espera pero no estoy discutir

Voz 1505 35:10 viendo que la prisión preventiva sea lo correcto yo creo que ha quedado bastante claro de mi de mi intervención que estoy en contra de que esas personas que están siendo juzgadas por delitos contra las instituciones que tienen un componente político que no podemos negar aunque eso no significa calificarlos como presos políticos y que eso distorsiona para empezar no digo ya la negociación dijo el clima de convivencia en Cataluña que me interesa mucho más que la negociación final bien todo eso es cierto pero la cuestión es cómo actúa el poder judicial pues creo que cualquiera que se relacione con jueces y las juezas

Voz 4 35:43 ya sabes que sólo es mentir

Voz 9 35:52 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo cuyas decisiones han sido recurridas ya han sido todas ellas confirmadas por una Sala de Apelaciones el Tribunal Supremo cómo no va a ser admisible cuando en España las prisiones preventivas se han dilatado incluso más de dos años aquí el procedimiento está siendo incluso razonablemente rápido porque ahora sí

Voz 4 36:17 eso nadie lo discute un año y un años

Voz 9 36:19 Se está cumpliendo un año un año de los acontecimientos que se están en juicio

Voz 4 36:24 es que no es

Voz 9 36:27 sí le una una prisión preventiva cuando perdona te voy a decir hace una estructura independentista en Bélgica y otra previsiblemente en Suiza donde hay dos personas también

Voz 4 36:40 la justicia belga no está de acuerdo con la justicia ve los Aznar cartas estábamos hablando de

Voz 9 36:45 España ID la jurisdicción española

Voz 4 36:48 bueno eso discuto la jurisdicción española

Voz 9 36:52 que te diga porque el juez en su resolución es dice lo que dice lo han ratificado la Sala de Apelaciones primero porque hay una estructura exterior en España que podría acoger eh eh a uno de los a cualquiera de los presos que en este momento están en la cárcel uno es el riesgo de fuga y segundo en la reiteración delictiva viene por el hecho de que el señor Torra ya ha dicho que lo que quieres hacer República que no acata la Constitución Ike está a la legitimidad del uno de

Voz 4 37:24 no pude por lo tanto lo que dieron por lo tanto sí sí sí claro claro que sí claro que sí no la responsabilidad

Voz 9 37:35 unas Circus tan sí sí pero hay unas circunstancias de contexto que son las que al juez instructor y luego a la Sala de Apelaciones del Supremo le han llevado a esa decisión una decisión que está tomada por el órgano judicial

Voz 0199 37:50 pues eso no lo discute ese disco

Voz 4 37:53 esta canción me minuto Antón

Voz 0199 37:58 tu Tony la legitimidad del Supremo en el jueves Yanes simplemente manifiesto que mi criterio ahí pues no quiero hacer y creo que valer no ir los ministros y las ministras tienen perfecto derecho a manifestar

Voz 26 38:09 Arkin pero nadie lo discute la aquí pero sí me parece conveniente que lo haga

Voz 9 38:14 no me lo parece a mí me parece muy oportuno que

Voz 1505 38:16 se administren acciones políticas los lo más eficaces posibles para que quién ahora esté en prisión preventiva recupere la libertad vuelva la calma al a la sociedad catalana

Voz 8 38:28 os invito a hablar de cine de cine y de mujeres de paridad

Voz 27 38:36 ahora el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario renueva tuvo social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita lo en tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica

Voz 20 38:54 el Gobierno de España

Voz 28 38:57 en el auto bajamos los precios en neumáticos piezas afiches y baterías

Voz 1505 39:01 el auto bajamos los precios en todo lo que necesita tu coche neumáticos piezas aceites y baterías y recuerda en precios bajos todo el año

Voz 28 39:10 más información en auto punto es Noor auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español City

Voz 1505 39:16 piensas que estás pagando demasiado por alguno de tus seguros Sir escucha

Voz 29 39:20 en moto hogar vida a en la mutua con cualquiera de estos seguros te bajamos su precio sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condición ese mutua punto es

Voz 2 39:35 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 1804 39:46 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 30 39:55 productos de baja calidad imitaciones para qué

Voz 4 39:58 te domine bajo teja solucionan las hipotecas y humedad

Voz 30 40:01 desde mi tejado para siempre bajo

Voz 1704 40:03 DRS único en el mercado con sistema innovador de doble capa de resina hizo la P de seguridad la solución definitiva a las goteras y humedades con treinta años de garantía

Voz 1804 40:12 desde ese momento en el que ves que otra vez que han vuelto a cobrar de más que tuvo otra vez a reclamar ellos otra dice escurrir el bulto

Voz 2 40:19 pues nada otra vez ese ese es un momento legalizadas del Ebro desde diez euros al mes siguiente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites llama al novecientos cien seis seis tres sabes dónde está alto máster oficial en nutrición y salud la Universidad Internacional de Valencia te ofrece programas de vanguardia con clases online en directo y un asesor personal durante todo el curso llama al novecientos cuarenta y nueve cuarenta y cinco ochenta y seis e inscribe la apertura de expedientes gratis hasta el cinco de octubre serán internacional le valen ahora los zares

Voz 31 40:52 la vida está llena de oportunidades para conseguir lo que deseas para ti y tu familia y la cuenta de ahorro de National neerlandés es una de ellas contratará con un cero cuatro por ciento de interés uno de los más altos del mercado y sin restricciones abrirla es muy fácil y si lo haces ahora tendrán una bonificación de treinta euros visita en en espana punto es y consulta condiciones National Neverland en todo importa

Voz 20 41:12 gracias por estar ahí por exigirnos más hoy Portillo en Gas Natural Fenosa lo apagamos todo

Voz 32 41:20 porque hoy empezamos de nuevo con más energía que nunca como una nueva energética más flexible más ágil más cercana hoy Gas Natural Fenosa es natural

Voz 20 41:31 sí tenemos un problema no vamos a poder ir al fútbol con tus amigos este grifo no vamos a dejarlo así pero eso tiene solución está muy cerca

Voz 2 41:40 en tenemos sesenta y cuatro tiendas cerca de ti para que siempre encuentra esta abrigo solución que necesidad fontanería carpintería jardín más de cuarenta y cinco mil productos con la garantía hay el servicio del Grupo El Corte Inglés muy cerca de Ci BRICS por

Voz 33 41:52 que arreglamos hoy las si está dije cinco minutitos más las vacaciones dicen una semanita mapa

Voz 5 41:59 vale

Voz 34 42:00 pues yo digo ahora mismo lleva del nuevo Seat Arona

Voz 2 42:04 con cinco años de mantenimiento asistencia de garantías

Voz 34 42:06 por trece mil novecientos euros

Voz 33 42:09 este mes continúan las ofertas exclusivas en unidades limitadas en toda la gama Seat y oye papaya tengo la solución para los que intentan meterse en la Casa de la playa vivir instalarnos un arma una alarma porque

Voz 35 42:21 la alarma si alguien intenta meterse la alarma salta Securitas Direct avisa a la policía hay pueden estar el intruso de la casa

Voz 2 42:27 protege lo que más importa consecutivo

Voz 36 42:29 os diré la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 37 42:41 hola buenos días te voy a hacer una pregunta si estás despierto porque dejas que tus ahorros sigan durmiendo llegó el momento de despertarlos con Mutua activos la primera gestora independiente tu inversión despertara para siempre y con grandes ventajas llama ya al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco verás como es invertir tus ahorros sin ataduras en los productos que de verdad interesan invierte con Mutua activos puntos ahorros a trabajar

Voz 4 43:11 si hablamos de cine en La Ser hablamos con María Guerra buenos días María hola qué tal buenos días sepan con Pepa Blanes hola Pepa hola qué tal

Voz 8 43:19 las dos en el Festival de San Sebastián donde se ha dado un paso importante con la firma de una carta que supone en realidad un compromiso este domingo se firmó la carta por la igualdad y la inclusión de las mujeres en el cine es un documento que ya han suscrito otros festivales como el de Cannes o el de Venecia que se compromete ojo a hacer público quién está detrás de los comités que seleccionan las películas María por qué es tan importante esto bueno

Voz 3 43:46 pues que en realidad es clave no para corregir esta desigualdad que que ha sido una inercia esto no significa que tengan que incluir obligatoriamente a mujeres directoras en la sección oficial sino que quién elige quién entra en estos las películas los a quién elige las películas

Voz 9 44:07 es un comité de eso se trata se trata

Voz 3 44:09 Cima que es la Asociación de Mujeres Cineastas quiere que los comités sean transparentes paritorios y que se publique el nombre de las personas que están incluidas en estos comités osea que es muy importante que esos comités son los que eligen

Voz 8 44:26 ahora no se sabía era opaco no se sabía exactamente quien decide qué película va a concurso

Voz 3 44:31 el Festival de San Sebastián lleva un año haciéndolo transparente pero es muy difícil que los festivales e lo digan de hecho en Venecia pues Jacques Audiard el director francés decía que él no sabía quién quién estaba detrás de la lección de las películas es que esto muy muy interesante por ejemplo el festival de San Sebastián que tiene sesenta y seis ediciones solamente ha habido dos mujeres ganadoras una en el ochenta y tres y otra en el dos mil trece osea que los datos esas esa transparencia es importante porque el cine refleja pues

Voz 1505 44:59 extra Moon nuestro mundo no nuestros valores

Voz 3 45:02 queda como decía ayer Carmen Calvo Vicepresidenta del Gobierno

Voz 0199 45:06 no

Voz 38 45:07 porque de de ese espacio se cuenta la vida pero también desde ese espacio se destila la vida cuando no lo hacemos cuando la mujeres estamos sin fuera representada o competimos a competir queridas mujeres del cine con más dificultades no estamos retratando la vida real los problemas reales de los asuntos reales

Voz 3 45:31 bueno pues es muy importante que ayer estuvo aquí la vicepresidenta y el ministro de Cultura es un

Voz 1505 45:36 El institucional inaudito en un festival

Voz 3 45:39 el para firmar este este documento que por ejemplo en este año el esta edición tiene cinco directoras en la sección oficial frente a trece bueno que está bien

Voz 8 45:49 claro siendo lo que estamos acostumbrados

Voz 3 45:52 los pero es es precario es muy poco

Voz 8 45:54 sí desde luego a la vicepresidenta del Gobierno lo cundió el domingo

Voz 4 45:58 eh vamos hablando de ella casi dos horas por un motivo

Voz 8 46:03 jo por otro la carta pase firma el día en el que hemos conocido datos que vuelven a insistir que dicen que las mujeres han participado menos en la industria del cine que en el año dos mil dieciséis o sea que vamos para atrás

Voz 3 46:15 así pues la verdad es que sorprende no que dos mil diecisiete fue el año del mitin que ha puesto el feminismo en la agenda esperábamos que los datos fueran un poquito mejores sin embargo han sido un poquito peores que los de dos mil dieciséis ha descendido un dos por ciento la presencia de mujeres en el cine ahora representan sólo el veinticuatro por ciento del cine español frente al setenta y siete por sesenta y seis por ciento que son hombres en categorías por ejemplo cómodo música fotografía o efectos especiales son las más difíciles para encontrar mujeres el dominio masculino además es que se agudiza en las áreas de responsabilidad en la toma de decisiones y esto es muy importante precisamente para lo que decía la vicepresidenta del Gobierno no para esa variedad de los puntos de vista las historias el porcentaje de mujeres directoras es de un doce por ciento el de guionistas un trece osea que más del setenta por ciento de los cargos de responsabilidad nuestra industria están ocupados por hombres osa que hay mucho por hacer todavía

Voz 8 47:04 y si queremos hablar con un responsable del festival a propósito de esta carta de la igualdad pues tenemos que hablar con un hombre con José Luis Rebordinos director del Festival de San Sebastián buenos días

Voz 39 47:16 buenos días estoy convencido que en unos años el la persona que míos era una mujer ya lo verás

Voz 8 47:21 bueno es que acabaremos con una mujer de que algún momento que sea directora del festival

Voz 39 47:27 sí por una razón muy simple porque en San Sebastián es un festival muy femeninos y si nosotros del treinta y cuatro personas son mujeres de nueve departamentos ocho lo dirige el mujeres icono su nombre pero la dirección del festival son cuatro mujeres y tres hombres y las mujeres que vienen detrás directoras la directora financiera la directora de comunicación estoy cometió cada una de ellas vendrá después cogerá el cargo estoy convencido

Voz 8 47:52 la carta por la igualdad y la inclusión que se firmó ayer que firmó el festival de San Sebastián como otros han hecho antes que significa en la práctica de aquí a la edición del año que viene qué van a hacer ustedes a lo que se hayan comprometido en esta carta que está firmado

Voz 39 48:05 pues mira algunas cosas ya las cumplíamos por ejemplo son cuatro puntos uno de los puntos es el que de forma clara y pública estén publicados los los currículum de la gente el comité es decir dirección eso San Sebastián hacia hacia años hay una parte que a mí me parece muy interesante y que es una de las que más me gusta de este comiso y es el tema de que generemos e informes de gente conseguir qué significa base de datos que nos permitan recoger cuantas películas de las que vemos tienen una directora mujer pero no son una una productora guionista etcétera etcétera a fin de año podamos dar de esas cuantas hemos elegido no porque la imagen real bueno eso nosotros estamos trabajando en esa base de datos y el año que viene será real ya total de dos mil diecinueve los hemos comprometido elaborar sin por otro tema interesante es el único sitio en el que el Festival de San Sebastián no cumple la paridad aparce subdirector es en el comité de selección porque son cinco hombres y cuatro mujeres ayer aprovechando la firma anunciamos la quinta mujer eh Ruth pierde que pasará a formar parte del comité de selección a partir de octubre de este año con lo que el año que viene eh cumplir en nuestro de que la mirada sobre las películas la selección sea paritaria no eh fundamentalmente era lo que nos queda un poco para cumplir no yo pienso que los festivales de cine no podemos eh no podemos alguna forma elegir una película si nos parece inferior a otra en función del género pero sí que podemos hacer que por lo menos la mirada esas películas sea paritaria ósea sea realmente un componente femenino fuerte y en eso estamos trabajar

Voz 8 49:39 yo estoy encantada de tener a José Luis Rebordinos aquí en el programa pero esperamos que antes de una década hablemos con una directora de festival de acuerdo

Voz 39 49:47 que seguro no a ver si nos acordamos y lo comentamos pero estoy convencido de ello hecho cuando tú trabajas muy de todo lo que viene después ni nosotros estamos trabajando mucho para que esa mirada femenina esté dentro Hinault porque lo habíamos y en este caso te aseguro que no es porque ya hemos buscado que sientes euro sino que por selección natural lo que ha ido ocurriendo entre el festival las personas kurdas en festival son mujeres entonces si el festival de San Sebastián cumbre lo que ha hecho siempre es que cuando un director se vaya una transición hice alguien de dentro si es alguien de dentro estoy seguro que sea una mujer decir no va a haber esa opción

Voz 8 50:24 un abrazo buen festival el de este año

Voz 39 50:27 muchísimas gracias un beso muy fuerte un beso Pepa

Voz 8 50:29 la María habéis visto una película dirigida por una mujer y Bollaín sí Giuly es es