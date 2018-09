Hoy por Hoy (24/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:09 en unos minutos se reúne la Mesa del Congreso para decidir sobre la fórmula utilizada por el Gobierno para intentar impulsar los Presupuestos Generales evitando el veto del Senado PP y Ciudadanos tienen mayoría en la mesa para bloquear esa iniciativa que legitima el Ejecutivo incluyó en una ley que reforma cuestiones relacionadas con la violencia de género esta mañana hemos escuchado en Hoy por hoy los argumentos del diputado socialista Gregorio Cámara que acusa al PP de hacer un mal uso de la mesa y la respuesta del popular Francisco Martínez

Voz 2 00:42 te gustan aprovechando grabó para precipitar una precisamente y en este caso concreto para bloquear bloque árabe es elevada y por tanto adoptando en el fondo una decisión que tienen la naturaleza con un carácter absolutamente político encantos de su plantas depositaria de la soberanía popular

Voz 3 01:01 que es el pleno de la CAM adelantado aquí no se trata de suplantar al pleno quién supla al pleno introduciendo una enmienda en una materia ajena era una comisión que es el grupo socialista en realidad Si si le digo la verdad es que no tienen mucho que ver con la política

Voz 1727 01:16 el líder del PP Pablo Casado acusa a los independentistas de buscar el diálogo con un arma en la mesa Antonio Martín buenos días

el líder del PP Pablo Casado acusa a los independentistas de buscar el diálogo con un arma en la mesa Antonio Martín buenos días

buenos días Pepa si es literal lo acaba de decir el presidente del Partido Popular mientras el presidente del Gobierno ha defendido el diálogo y la empatía como los caminos para encontrar una solución a la crisis en Cataluña y ha puesto como ejemplo los referendos por la independencia que no triunfaron en Quebec Sánchez hablando de diálogo desde Canada Casado de amenazas en Onda Cero

Voz 1722 01:41 creo que si algo tenemos que aprender de cara al respecto a que ve que es esa precisamente que desde la política se puede encontrar desde el respeto a la legalidad Se puede encontrar sin duda alguna una solución a una crisis sobre todo para reemplazar a mi juicio lo más importante es la integridad territorial es la soberanía nacional pero sobre todo es la comida

Voz 4 02:00 vencen ya no hay nada ni que ceder ni que negociar es todo el diálogo está muy bien cuando se dialoga sino una pistola encima de la mesa el diálogo de quién lo único que quiere hacer es directamente conseguir esos objetivos no se puede dar el negociador

Voz 1645 02:12 británico para el Brexit Dominic ha insistido esta mañana en que confían que se va a llegar a un Brexit acordado con la Unión Europea considera además un sin sentido la posibilidad de que se vuelva a convocar un referéndum en el Reino Unido tal y como plantean algunos miembros del Partido Laborista la negociación del Brexit que marca el inicio de la semana en Europa una semana que arranca también con todas las bolsas en rojo por la influencia de la guerra comercial entre Estados Unidos China informa Toñi Fernández

Voz 0202 02:35 si entra en vigor una nueva tanda de aranceles dirigida contra productos chinos por valor de doscientos mil millones de euros termina así para el IBEX35 una de las mejores rachas alcistas que se recuerdan dique ha durado diez sesiones completas con todo las caídas son suaves el selectivo español se deja dos décimas y cotiza por debajo de los nueve mil seiscientos puntos Arcelor Santander están entre los valores que más pierden de momento diez y tres

Voz 1727 03:05 caso máster la jueza tomada declaración esta mañana como imputada a Laura Nuño la subdirectora del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos la Fiscalía no se ha presentado a la sesión Alfonso Ojea hola buenos días

Voz 0887 03:17 xima antelación Laura Nuño ha llegado a estos juzgados de Plaza de Castilla en un primer interrogatorio tuvo ya que ser sí suspendido por la enfermedad de su abogado pero esta mañana en el Juzgado de Instrucción número cincuenta Ello no ha interrogado a la número dos del Instituto de Derecho Público Laura Nuño fue la primera dimisión del caso máster fue interrogada en calidad de testigo al principio pero ahora sí su situación procesal evidentemente ha cambiado está siendo investigada por los delitos de falsedad en documento público y de prevaricación el interrogatorio ha sido breve no se ha extendido en sus respuestas Laura Nuño principalmente y estas la principal novedad porque la fiscalía el Ministerio Público no ha acudido a esta toma de declaración una situación que ha provocado malestar entre los abogados defensores y acusadores que sí han estado presentes

Voz 1727 04:05 la FAPA Giner de los Ríos advierte de que las cuotas que los colegios concertados cobran a las familias han aumentado un seis por ciento un incremento muy superior al IPC de la enseñanza es parte de un informe que la FAPA va a presentar a partir de las diez y media Virginia Sarmiento

Voz 0125 04:19 no sólo han visto cómo se han archivado los expedientes a los centros visitados sino que para este año se ha caído de la agenda de la Inspección educativa la revisión de este tipo de centros no forma parte de sus competencias para este curso una circunstancia que consideran extraña y contradictoria ya que el informe demuestra que lejos de haber solventado el problema Se han aumentado en un seis por ciento las cuotas a las familias un incremento

Voz 1 04:40 lo infinitamente superior al IPC de la enseñanza cuyo

Voz 0125 04:43 crecimiento interanual con datos de agosto es del cero coma siete por ciento

Voz 1727 04:46 tenemos veinte grados ahora mismo en el centro de la capital hoy no va a hacer tanto calor como ayer pero las máximas van a seguir superando los treinta grados

Voz 1995 05:23 muy buenos días lunes veinticuatro de septiembre medio país sigue en verano y el otro medio están algo más parecido a la primavera que al otoño lo del tiempo está cambiando tan rápidamente que en breve las cuatro estaciones sólo vamos a poder verlas en la pista

Voz 8 05:36 el primer no

Voz 1995 05:37 de de otoño aunque todo hay que decirlo en el sobaco de algunos sigue siendo agosto en fin España España España bien gracias aquí mientras sigue enquistada la cuestión catalana turbio el horizonte europeo Coró el Brexit todo sigue en su sitio bueno con el presidente Sánchez está en Canadá junto al primer ministro de aquel país días título Burón guapo nombre guapo que ha conseguido que todo el mundo deje de mirarle a la cara para fijarse en sus calcetines han visto esas imágenes ambos mandatarios sentados Pedro Sánchez e Izquierda que ciber ministro canadiense luciendo unos calcetines verdes de topos conocen ustedes esa frase tan española de que hay que vestirse por los pies bueno pues el canadiense lo llevan extremos en fin como cuestión relevante deben saber que esta noche Londres entrega el premio de ves gran favorito es Luka Modric mientras que por su parte la Hacienda española ha decidido otorgar a Cristiano Ronaldo el premio debes por unanimidad lo han hecho es probable que Cristiano no acuda ninguna de las dos galas estaba nominado también Miguel Bosé pero ya lo ganó antes el leves pero no no tanto millones es lo que ha logrado recaudar Hacienda en cinco años gracias al fútbol allí también hay sólo que lo llaman tributación complementaria en fin amigos sino contra ustedes inconveniente comenzamos esta segunda parte de Hoy por hoy esto es la radio lo además o ruido au silencio

Voz 11 10:18 Stubbs Hatem Caiwza

Voz 7 10:21 vive de vivir la vida en la actualidad al último minuto

Voz 15 10:25 hoy viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 1861 10:33 arcos que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 1647 10:37 no

Voz 1861 10:43 por la radio en elefante yo presidente USA

Voz 1727 10:47 yo la comparo pues habrá catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 16 10:50 los centros escolares hago escolares

Voz 17 10:53 caben en la boca

Voz 1995 12:32 Toni Garrido e es el momento es el momento hay que entrar a mi me da cosa cosa principio porque da mucha impresión pero es el momento de entrar en la curva más famosa de España es una cueva donde reside un hombre sabio las espera cada semana Pepe Navarro el hombre que tiene respuesta reflexiones errores que analizar con nosotros así que esta vez no me queme es como en Utoya de enciende la antorcha Atom

Voz 21 12:59 invita a entrar en la hemos traído comida hecha de Casa Tarradellas no había otra cosa es que luego se queja este luego

Voz 16 13:09 utiliza juez ha ido pan de molde

Voz 21 13:12 estamos en esto es la que tiene más

Voz 16 13:17 está el botiquín hay vine aquí no hay ventilación PP BP miedo da Pepe como tienes esto me da miedo te lo tienes hecho una una obra aquí no viene con poco margen podías poner aquí nombre sois vosotros que cada vez que venís os dejáis del los plásticos del del pan de de leerse las cajas de pizza

Voz 1995 13:44 hoy es tener alguna otra cosa más hombres tirados un poquito lo que nos ha dado tiempo a comparativa de el Chino oí esta semana aquí no no tiene un problema de huesos humedad y eso no tienes no

Voz 16 13:58 a veces no creas los huesos crujen ya cuando te levantas por la mañana no te duele nada te preocupas

Voz 1995 14:04 sí es cierto que gente

Voz 16 14:08 que no lo con lo podemos a la dirección podríamos y Domus

Voz 1995 14:11 que la sido uno estamos aquí

Voz 16 14:13 pero hay gente que me pregunta dónde está la cueva de de Pepe Navarro comprenderás regir que no diga yo creo que hay que mantenerla en secreto todavía porque no hay que darle demasiada demasiado demasiado altavoz sino las reflexiones no serán nunca lo profundas que te salen desde aquí el fondo la reflexión dos que aparte aquí tuve esa mientras aquí siete

Voz 1995 14:39 en este tuya tienes voz ahí te macho

Voz 22 14:41 a espaldas

Voz 1861 14:42 plateada ya ha que la edad mínima vozarrón entre la humedad el eco del PP es que ahí no sea hombre no os acerquéis exteriores déjate de llevo solo

Voz 13 14:57 no

Voz 16 14:59 estos rápidos para eh estoy simplemente comprobando que es bueno

Voz 13 15:02 que nadie

Voz 1995 15:03 esta es la semana de meterlo en el bolsillo esta semana lo de fuera Pepe te digo que poco aburrido del tema eh a que no te has perdido nada

Voz 16 15:12 eso es lo que me he recibido todo lo de siempre no que no no acaba de solucionarse nada nada seguimos con las historiador siempre dando vueltas a las cosas

Voz 1995 15:22 yo creo yo hombre ahora no porque tengo pero yo para verano me vengo aquí

Voz 16 15:27 a ver sí hombre bueno quiero hacerle algunas modificaciones a la cueva PAL cantarla con motivos Toral quería poner un poquito de gotelé de ese de esa de ese hombre era segura en una cuadra con Rincón para invitados está bien no es como con Rincón ar no hay rincón en aquí poco acorde con los un rincón a unas a la parte

Voz 22 15:51 oye hoy perdernos porque mostré esto que me traemos un montón de caché

Voz 1995 15:55 antes de déjalo ahí la verdad es que ha sido muy injusto no perdón que bueno mientras lo vas poniendo es apareció muy injusto que a hay una revista famosísima buenísima de España que se llama habían hecho la lista de las cincuenta personas más relevantes de este país y no estás Si nos ha parecido muy mal Kavanaugh de de Pepe Navarro seis de los días más importantes de la historia de este de este país entonces vamos a hacerte una sesión

Voz 12 16:25 fotos pues estamos nosotros tampoco está clavos hacerte unas fotos PP para hablar con el director de la revista te parece

Voz 1995 16:35 parece pero es romper un poco el encanto de la soledad destacó bueno pero también tamiles Arroyo Chaves imagínate de la cueva Pepe la cueva su titular para una portada buenísima que ropa me pongo ah de mejor sin tantos entonces la portada sino de que seguro que es una revista una exclusiva para la también sirve sin pelota que cómo vamos a salir de la portada una revista de manera nada no no estoy yo creo que mi así ya bueno en que si te vamos a maquillar un poco protegemos a un claroscuro que se entrevé Gibrantar besos yo creo yo creo que más que un maquillaje necesitó una intervención quirúrgica fuera la revista es buenísima eh Vanity Fair se publica desde el año mil novecientos trece el director de la versión española es Alberto Moreno Alberto buenos días muy buenos días hemos traído al acuerdo que te parece

Voz 16 17:31 era mucho peor por la radio y hará que estas dentro pues yo creo que está bañada acogedoras

Voz 1995 17:36 hemos hecho como si eso ocurre hacer una lista de las cincuenta personas más relevantes de este país que dejéis fuera Pepe

Voz 1647 17:43 pues si hubiera sido lo habría puesto todo lo que pasa es que me precio de que Enrique no lo hemos tocado nuestro cero por ciento manipulación al final el voto de una serie de gente que que por lo que sea lo olvido oí y me parece un gran error que que hay que subsanar para la siguiente pero está en el cincuenta y uno cincuenta y uno exactamente que hoy

Voz 1728 18:02 que es como no estar

Voz 1995 18:03 pero no es como nuestra no es no estar directamente Vanity Fair es una revista de papel tiene su versión web in tienes

Voz 22 18:12 Persia donde redes sociales que básicamente es

Voz 1647 18:16 ya lo que nos dedicamos las veinticuatro horas sacamos una revista al mes pero tenemos presencia constante

Voz 1995 18:20 igual que vosotros pero hacer ahora una cosa de papel no hay quioscos tú hará que estas notas a cuenta bebe pero ya no hay kiosco tú andas por las ciudades volcadas por cualquier gran ciudad y los kioscos los que sobreviven algunos venden de todo vende camisetas e recuerdo camisetas a todo menos revistas y periódicos

Voz 1647 18:41 es verdad que no se vende tanto como antes es verdad que la caída del quiosco es la que ha favorecido esto pero dentro de dentro de este declive relativo que nosotros condenadas que somos la empresa de de Vogue GQ Travel etc somos revistas de nicho con lo cual somos buenos acompañantes de viaje buena lectura para todo el mes hacemos grandes reportajes Si somos como como un librito mensual o sea que dentro de lo que cabe

Voz 1995 19:08 ve la semana bien la semana que viene de una revista es Pepe

Voz 16 19:13 gracias sin puedo puedo mirar el horizonte con la revista delante siempre da una referencia

Voz 1995 19:20 de situación digo yo no sé si no está bien te vas enterando de la lista de las cincuenta personas más relevantes según la revista Vanity Fair hemos elegido a cinco nombres de las cincuenta nos da tiempo la radio y esta es la voz de una de las personas más relevantes en este país

Voz 1647 19:34 yo cuando hago una cosa de trabajo encantada encantada de que me traten de que me pregunten de Isabel pero

Voz 1995 19:44 pero esto porque Isabel Preysler es una de las mujeres más relevantes este país

Voz 1647 19:48 pues precisamente porque nadie sabe muy bien lo que me estás preguntando es el enigma personificado cuando la ves caminar es algo así como una deidad

Voz 22 20:02 nosotros buscamos siempre personas

Voz 1647 20:04 qué difíciles de descifrar pues seguramente Isabel Preysler es el número uno

Voz 1995 20:09 de esta especie tú has conoció alguna a Isabel Preysler Pepe

Voz 1728 20:12 sí conocía Isabel si hace algún tiempo es una persona muy amable es una persona muy muy atenta muy dulce muy cercana

Voz 1995 20:22 tiene carisma sin unas en la tienen mucho carisma mucha presencia de reconocido a Isabel Preysler no notan gota que Sergio tuvo como el mundo sea el abunda Javier Limón conmigo Javier Limón se Isabel Preysler imagen pero bueno precisó

Voz 22 20:41 que tiene encanto tiene carisma y tiene una presencia es difícil de definir es muy interesante lo que dice e indefinible provoca el misterio el misterio de misterio hay vida pero por lo que sea te hace sentir mejor contigo mismo algo así como como una extraña magia CSKA salgo mejor después de conocer no sé

Voz 1995 21:02 estoy perdiendo más más ver en esa lista

Voz 23 21:05 es éste no creo que soy una persona normal y antes era mucho más tímido de lo que soy ahora soy muchísimo razón

Voz 1995 21:12 Nadal que EPA Rafa Nadal es

Voz 1728 21:14 es lo más si Rafa Nadal es yo creo que es un ejemplo para cualquier chaval eh es un tipo con el que se esfuerza en todo lo que hace que pelea hasta el final en todo las sesiones son pueden con él ya es un tipo además la imagen que proyecta es una persona muy coherente no si bien naturalmente pues es admirado sobre todo por su éxito yo creo por el por el tremendo esfuerzo que tiene además es un tipo que tiene una presencia aquí

Voz 23 21:41 cada es sensacional finitu esas cosas pienso estamos de acuerdo no

Voz 1647 21:44 Nuestro y además es que el el corte habéis cogido supera acertado porque empieza diciendo soy una persona normal seguramente es el más normal de todos los españoles a cualquiera sino habría subido a la cabeza está consiguiendo unas gestas absolutamente ajenas a la estadística

Voz 1995 21:57 sí hicieron la cabeza encima de los hombros de ser deportista de élite es doloroso que por lo que siente mucho dolor y Sagrera aquí en el dolor Le acompaña todos los días otra de las personas influyentes relevantes es este

Voz 13 22:12 me da muchísima alegría poder manifestar lo feliz que me hace nuestro compromiso y lo enamorado que estoy de Letizia

Voz 1995 22:21 ha cambiado mucho la relación de de las revistas con la monarquía los últimos años en sí

Voz 1647 22:26 de la monarquía con el momento actual e tiende a cien de taparse tiende a a protegerse de alguna manera de de los ataques que ahora mismo ya pues nuestra tan tan escuchada como antes

Voz 22 22:39 el ataque que eso fuera monarquías el sentido común mismo

Voz 1647 22:43 de cada uno se define como quiere pero básicamente está está a juicio es una es una institución a juicio propia de seguramente otro tiempo la lo estaba diciendo abiertamente a sí bueno el el Rey anterior que estaba más blindado por su campechano mía pues una vez que el cargo es hereditario lo sabemos pero

Voz 1995 23:04 tú crees que el Rey es relevante a mí me

Voz 1728 23:07 parece que si es una persona primero por el respeto a una persona que hace su trabajo con toda la dignidad del mundo que es Felipe VI y lo hace de una forma muy profesional en otra cosa en la es la institución si es conveniente unos convenientes y eso no es de hecho en este instante pues no hay más que admitirla por por la estación histórica en la que estamos peor me parece que si una persona relevante una persona

Voz 16 23:30 como toda persona a respetar

Voz 1995 23:32 loterías sobre que la familia el entorno lo que hemos ido conociendo estos días o nuestros años pues desde luego no ayudan a formar una una imagen positiva de la institución otra persona relevante al que hemos escuchado muy poquitas veces es este

Voz 24 23:47 creerían que hoy alguien esté ganando ocho mil euros por minuto durante las veinticuatro horas del día se vaya a embolsar seiscientos noventa y tres millones de euros es lo que va

Voz 1995 23:55 la avanza Ortega es Carles Francino que podía está perfectamente realistas relevantes esto compañero pero habla de Amancio Ortega no tenemos un corte era hijo eh nuevos de Amancio Ortega precisa nuevos no hay corte de voz de Ortega

Voz 1647 24:09 precisamente por eso por lo que decía antes de Isabel Preysler eh los enigmáticos son los que que más interés despiertan y Amancio Ortega es el más enigmático de los españoles porque es nuestro Salinger nuestro Thomas Pynchon la persona de la que quiere saber porque él es tan tan cauto a la hora de dosificar la información

Voz 22 24:29 pues se va generando esa esa extraña adicción a

Voz 16 24:32 a píldoras de conocimiento que ahora se han extrapolado a su hija está casi tan enigmática como vives una imágenes

Voz 1995 24:39 ese verano de gran yate de Amancio Ortega o se doscientos Mohamed desde ya doscientos metros de yate enorme la parte de atrás sentado y la había puesto una

Voz 22 24:51 de esas de plástico asumió entonces dice que su mano sentir

Voz 1995 24:58 es el yate pero atonía y del chino de de veinte euros de de inflada y con la clara y académico ahorrar

Voz 16 25:05 hay que ahora sí claro un uno con uno

Voz 1995 25:07 no no amasa una fortuna gastándose Giner locos llevado a la

Voz 16 25:11 máxima expresión es que si te vas sin gastando en buenas bañera luego no pues comprar el yate hay que saber en qué te lo gastas pero estoy pensando además el título tan no si Kenny de España españoles la feria de las vanidades muy buen español

Voz 22 25:27 es extraordinario título debimos en mucho sentido

Voz 1995 25:30 los KC las vanidades ahora mismo no

Voz 16 25:33 la vanidad todo es vanidad dice predicado tú creo que este intenté nombre fue meta con ironía o qué quieren decir con con el título La revista bueno es una

Voz 1647 25:43 yo cada vez que la visualice es como una gran fiesta donde cabe todo el mundo donde estamos la cosa se presta la frivolidad muchas veces pero también se hablan temas muy importantes entonces eh siempre la imagen que que intentamos proyectar es la de un mantel donde surgen se sienta gente diversa da igual tu extracción sociedad siempre que seas notable en algo así que la vanidad tiene que ver con con el ego y con con el hecho de saber te bueno en algo

Voz 1995 26:12 muy muy saber explicarlo vicios coincide con tiempos por ejemplo de Instagram escala de nuestros tiempos sólo a la a la vanidad relegó ya ya mostrarlo el Instagram tu tiene equipos cierto Pepe no no llega no llega pero te gusta no tener wifi el fondo te gusta no estar conectado permanentemente a la actualidad

Voz 1728 26:31 no crea ese es es bueno de vez en cuando hacerlo pero sí huir un poco de esas de de de de todo lo que llegue que te intoxico un poco te contamina no es bueno respirará el limpio que no esté lleno de de de Particulas ni fotones ni electrones ni nada parecido

Voz 1995 26:46 eso está eso está bien bueno y un personaje el apellido Bárcenas aparecen puedo posibilidad doble en este número el aportadas para Willy Bárcenas en líder de Taburete hijo de este señor

Voz 25 26:58 bueno normalmente no me arrepiento de nada absolutamente nada que saber asumir las consecuencias de las decisiones que uno toma sean equivocadas el tiempo te diga

Voz 1995 27:07 porque lo cierto es que Bárcenas y la corrupción que representa Eli y su esposa y condenada a quince años de prisión por cierto y todavía en la calle representa la como irrelevantes de paisajes corrupción disgustan asusta

Voz 1647 27:23 sí de hecho no es extraño un poco cuando salía en la lista de los cincuenta justo antes de E del cincuenta y uno de Pepe que que Luis Bárcenas era de alguna manera que casi era de alguna manera el único personaje negativo de de la muestra pues porque había se había hecho rico de una manera pues no no ahí es una losa que tiene que acompañar a su hijo el resto de su carrera porque ha decidido que no se desvincula de que no se va a poner otro nombre artístico está peleando contra eso de momento le está sabiendo bien hasta el punto de que que tiene soportado en circulación y que ha tenido muy buena acogida la verdad

Voz 1995 28:03 tras las declaraciones de Bárcenas Pepe lo que más me gusta es la de Gas iba usted mucho a Suiza es que me gusta mucho a la montaña curiosamente que le gusta mucho la bondad sí que por eso ha ido a Holanda o no habrá montaña de aquí a Suiza no habrá montaña sin Europa que bueno es que yo de dejó venir es una cosa que tengo

Voz 0887 28:22 qué va a mí

Voz 1728 28:23 de la Vega Boltaña es curioso lo que lo que ocurre con la fama la fama y ya la gente en la calle no mira de dónde proviene la fama simplemente se es famoso ya ese famoso eh la gente le gusta acercarse por su brillo en Colombia e estuve con Popeye

Voz 1995 28:42 el vídeo fue el vecino de Sils

Voz 1728 28:45 asesino que era lugarteniente dice el de Pablo Escobar es un personaje que en este instante les sigue casi un millón de personas en veinte en en Internet y que va por la calle y se hace SAC

Voz 1995 28:58 la gente se hacer selfies eh hacia otro fiasco

Voz 1728 29:00 L pide autógrafos y es una persona que él mismo declara que ha matado personalmente a más de doscientas setenta y cinco personas personalmente el que ha colaborado en más de cinco mil asesinatos durante la época de Pablo Escobar sin embargo es un personaje popular que está en Tato con Hollywood para hacer una película del que se han hecho

Voz 26 29:19 es una series y que además además es eso es la gente de selfies usa la a mire una cara famosa no sabe de dónde viene ni mucho menos es la fama Perseo sano sin sin sin saber porque se sí

Voz 1995 29:32 deberíamos reflexionar sobre esa de sobre la fama y los atributos que asumimos que tiene alguien que que que tiene fama o que cierta notoriedad en no nos ha gustado nada que no haya expuesto a Pepe en la en la lista pero en fin Alberto es tu revista Tura dirige esto es habrás yo para la siguiente de los cincuenta a más Vanity de la década yo Pepe Navarro para mí es top cinco por lo menos

Voz 1647 29:55 creo que el siguiente está ahí PP Mis disculpas renuncia

Voz 1728 29:59 esto es un error que tenemos que solventar los medios yo también me despistó de vez en cuando tendremos

Voz 1647 30:04 qué hacer cómo como en la segunda edición del doctor Pedro Sánchez lo arreglamos en la siguiente

Voz 1995 30:10 los bares que votar otra de eso a él es el director de Vanity Fair Alberto muchísimas gracias muchísimas gracias a la buena bonita abajo seguimos en Hoy por hoy

Voz 2 30:19 en la ha

Voz 1995 35:38 a una hora menos en Canarias los lunes existen sigues ahí verdad BP

Voz 1728 35:42 aquí seguimos digo a ver si hemos dejado estamos a la cola Cuevas

Voz 1995 35:44 Nos hemos olvidado a Pepe los lunes decía existen porque es imprescindible encontrar tiempo para comentar la resaca que nos deja la jornada de liga además esta vez mo debería Antonio

Voz 12 35:54 con ahí Jordi Martí son nuestros periodistas de cabecera

Voz 1861 35:58 Toni estalla en Londres porque a partir de las siete y media de la tarde hora española se falla la cuarta edición del premio Best es importante pronunciarlo bien es de la FIFA es ves Antonia muy buenos días qué tal Toni como bueno porque luego Hacienda da otros premios llama debes y es diferente si no es igual parece era Angulo tres los candidatos esos

Voz 16 36:24 eso no es el día

Voz 1861 36:26 hoy es el de la FIFA que es

Voz 0231 36:28 correcto el de Hacienda no lo entregan aquí en Londres no tiene una gala tan bonita como ésta y hoy lo van a dar a Modric el bebé lo va a ganar el croata del Madrid ha confirmado la Juventus que Cristiano Ronaldo no Viena Londres así que dentro de un rato se llevará el jugador croata el segundo premio individual del último mes ya ganó el mejor de la UEFA ganar el mejor de la FIT

Voz 1995 36:48 Jordi no no nos hemos olvidado Jordi Martí muy buenas hombre muy buenos días ahora hablamos del lío del va Ari de tanto pero es importante

Voz 12 36:56 la final eh ves sí

Voz 0985 36:59 porque además el The Best se lo van a entregar a quién crean el jurado que hay que entregárselos lo sabes con para mí The Best es Messi Messi es el mejor jugador del mundo y por lo tanto me parece

Voz 1995 37:12 que también estuvo nominado a Hacienda es por eso

Voz 0985 37:15 en el debes en el debes está Messi condenado está Ronaldo también ha aceptado digamos la la imputación que hacía la agencia tributaria osea que de futbolistas de élite que están en el debes podíamos hacer por lo menos dos onces de gala tanto del Barça como el Madrid

Voz 1995 37:33 es normal Antón que uno sepa que el dedo en el premio por quién no va a recogerlo y es normal que alguien dominado al no vaya simplemente porque su juego ley le impide estar presente en una entrega de premios y no es para recibirlo él

Voz 0231 37:46 no es normal nos hemos acostumbrado y es una pena fíjate que en la última década de dominio absoluto de Messi y Cristiano Ronaldo en estos premios ellos nunca se votan entre entre ellos Cristiano Ronaldo nube considera que el mejor del mundo Messi tiene que hacer un voto teóricamente justo Messi nunca ha pensado que el mejor del año ha sido Cristiano Ronaldo temiendo que votar eso a conciencia es una situación un poco extraña también no tiene para mi sentido venir aquí y que no se vote en directo creo que sería mucho más bonito votar en directo como pasa en otros premios

Voz 27 38:18 eh

Voz 0231 38:19 sí porque aquí ya te llaman por teléfono esto lo gano no gano no no lo ganas entonces no voy eh salvo excepciones puntuales recuerdo año que Guardiola dijo que iba a la entrega de premios aunque sabía que no ganaba sólo para aplaudir al ganador que era Vicente del Bosque pero estoy contigo Tony esto pierde mucho glamour el hecho de que sólo vengas si te lo dan y no tiene mucho talante deportivo

Voz 1995 38:40 luego tiene otra parte y el fútbol debería ser un esto tiene que ver con la ejemplaridad por ejemplo hilo llevó a lo que pasó ayer Jordi lo de ayer del del criterio que nos cuentes bien que pasó usted que no he visto el partido o no estaba muy interesado

Voz 7 38:54 ayer es un lío monumental

Voz 1995 38:58 que si se sigue de o sea que si ese es el camino a seguir me parece que visto el bar no no estaba muy bien visto no va a estar muy bien visto

Voz 0985 39:06 a ver yo soy un firme partidario del bar yo creo que el bar imparte justicia el fútbol con más justicia pues es mejor para todos lo que pasa que ayer yo creo que el bar entró en una jugada en la que yo me temo que no estaba previsto que lo hiciera yo creo que el bar en lo relativo Toni agresiones entraban aquellas agresiones que todos consideramos como más groseras me entiendes pescó zona otro otro que les Cupe otro que le muerde para este tipo de cosas lo que pasa es que el bar entró en una jugada de fútbol en la que el bar vio una agresión que yo personalmente no vi porque para mí para que se produzca una agresión tiene que ver ánimo tiene que haber voluntad de agredir la jugada del Anglet veo movimiento torpe un movimiento de fútbol torpe pero no vio una agresión por lo tanto tiene razón Valverde cuando dijo oiga yo no sabía que podía entrar en jugadas como ordenó en Get por lo tanto empezando por mí

Voz 22 40:01 decenas de miles de aficionados

Voz 0985 40:03 tenemos que volver a los cursillos del bar

Voz 1995 40:06 si el PP no viste allí la cosa sigue de Tele tienes viste la la jugada donde expulsa en Anglet

Voz 1728 40:12 no no ayer Novi Nobel fútbol no pude nombre llegué interpreta que no pude verla

Voz 0231 40:18 pero para el PP que no para tanto tranquilo que no es para tanto como el fin del mundo no pasa nada les sacas unos director no no pero Pepe que está en la cueva a lo mejor piensa que ha sido el robo del siglo y uno del Barça que se llama Lenglen Le ha metido el codo en la cara a otro de Girona que se llama Pere Pons y el árbitro lo ha visto por la tele han dicho Ilha expulsado no daba más la historia pero

Voz 16 40:41 oye oiga Si bueno eres

Voz 0231 40:45 como tuve explica muy bien lo que pasó yo veo voluntariedad levanta el cuadro lo mandó al suelo gustar comenta Rostov eso está ya a la caseta

Voz 1995 40:53 eh bueno es que claro de ese interpretativo y está bien que el fútbol vengas esa parte de interpretación pero lo de ayer sinceramente no sé no no no lo parece vale lo de las motos también tuvimos dio con con las motos eh Antón Jordi Pepe la bueno que ayer estuvo es un acto en su cueva la caída de Jorge Lorenzo culpando directamente a Marc Márquez derivó en una rueda de prensa donde

Voz 22 41:14 el mallorquín dijo esto

Voz 37 41:17 dárselo a saber cómo estoy y sobre todo que no no me lo vuelvo a hacer porque si Dirección de Carrera a estas acciones no lo está haciendo nada y si lo hace con una una paradita que no hubo un engaño

Voz 1995 41:27 decía el hoy de Lorenzo con la pierna es la izquierda con con un yeso puesto Antón sea Antón Jordi vamos a saludar a a Mela Chércoles especialista en otros de la Cadena SER Mela muy buenos días

Voz 1104 41:40 hubiese y ráfagas Toni Garrido buenos días a todos

Voz 1995 41:43 parte amigo que tenía razón ayer en ese lamento tan profundo Jorge Lorenzo o como dice Mar Márquez es un lance de carrera

Voz 1104 41:51 para mí me tenía razón Jorge Lorenzo instalación yo soy de la teoría de Marc Márquez es Lance de correrán tienes cierto que quemar entre recorta la cura por dentro y él es consciente de que hay riesgo de tocarse color empotrada por fuera y lo que hace en vez del blog decía habla Lorenzo es una maniobra de Motocross una especie de bloqueo para evitar ese contacto mar suelta conscientemente los frenos a una riesgo de que se va a salir la de la curva por lo que sucede eso qué pasa qué culpa luego o habla luego de que Jorge Lorenzo no tuvo la sangre es suficiente una vez estando por la zona sucia de la pista abrir verdad Comas ligada esta dolor esto reconoció que ha habido abrió gas con concuerda con rapidez para no perder cuatro cinco posiciones que al estar en la zona sucia la rueda trasera de Rato la Ducati les aprecio por los aires sabiendo por orejas el entiendo el cabreo de Jorge Lorenzo es fruto de de la lesión de la rabia de haber perdido la oportunidad en una carrera en la que estaba para ganar que una caída consecutiva pero sinceramente yo considero que Marte en este caso tiene razón lance de carenado

Voz 1995 42:54 yo voy a preguntar de nuevo por la ejemplaridad porque igual que no es muy ejemplar que no ir a un premio que no te dan aunque ésta es nominado no estamos últimamente más acostumbrados a que todas están enfadados con todos declaraciones de tensión en cada rueda de prensa está bien hay que darle salsa al asunto y es fantástico pero no es un poco demasiado no hemos iba estuvo demasiado lejos

Voz 1104 43:16 yo siempre digo que el Mundial de Motociclismo se ha vuelto mucho más futbolero desde que pasó lo que pasó en remar que Valentino Rossi se ella eso no es bueno evidentemente no es bueno antes era mucho más incómodo que te digo que los aficionados a respetar el estar en la grada vestidos de amarillo

Voz 1647 43:32 Valentino de rojo color con Márquez

Voz 1104 43:34 no hay ningún problema afortunadamente no pre muchísima tensión eso es cierto que también es inevitable porque porque juegan mucho y se juegan la vida se jugaban la gloria hace Juan contratos millonarios hitos van a por todas he tenido ocasión de Alarte un instante con Alberto Puig que sentí mánager del equipo Repsol Honda que el año que viene tendrán el mismo box amar mantiene a Jorge Lorenzo dos gallos dentro del mismo corral todos sabíamos que antes otros pues el buen rollo entre Márquez y Lorenzo se acabaría por disputas deportivas lo que pasa que ha ocurrido antes de tiempo la guerra ya estallado entre ellos Puche absolutamente tranquilo que no le preocupa entiende que es un lance de carrera que esa curva de Aragón la número uno es un poco indicó pudo la menca yo Lorenzo se había lesionado como lamentamos todos

Voz 1995 44:15 pues bien el calentón del hotel todo pero

Voz 1104 44:18 quedar ahí esos pero al menos debería quedar ahí mira

Voz 1995 44:20 muchísimas gracias un abrazo si hubiera que hemos convertido el deporte y PP una discusión constante osea da igual lo que ocurra que siempre va a haber una discusión digo así es fútbol baloncesto motos hemos iba al deporte a una isla o no solamente a discusión de la disfrute seguramente Anton pero está demasiado si quiere

Voz 0231 44:41 demasiado lo tuyo no el que es de Lorenzo es muy de Lorenzo no entiende nada que tenga que ver con Márquez o el que es muy de su equipo le parece mal todo lo que haga el rival a mí por ejemplo de motos se lo justo e me gusta mucho Omar Márquez entonces me cuesta desconfiar de que ya lo diga Valentino Rossi o lo diga ahora Jorge Lorenzo

Voz 1728 44:59 aparte del espectáculo no yo creo que eso veo la Audiencia la publicidad sube en fin yo creo que que que es bueno de alguna manera además estas cosas podrían solventarse Márquez y Lorenzo son dos buenos chavales están muy próximos si alguien quisiera solventar esta historia simplemente decirles no pasa nada pero posiblemente interesa o es conveniente que esto siga en esa disputa

Voz 16 45:21 tampoco las rivalidades siempre despiertan mucho más interés en el público que no la la paz y la tranquilidad a mí

Voz 0985 45:29 ha llamado la atención esta palabra que ha utilizado Chércoles el motociclismo se simboliza fíjate que estigma ya persigue al mundo del fútbol bueno es verdad afortunadamente y Toni siempre nos queda en este mundo de fútbol remanso de paz auténticas balsas de aceite como son las asambleas del Real Madrid de flores

Voz 12 45:49 tiro en Ghana Meana ha hecho Ignacio crónicas esta asamblea

Voz 1995 45:54 yo sé que no sé de dónde iba a llegar a poco te lo digo para

Voz 0985 45:58 para ver que sí que hay mucho jaleo y que hay mucho alboroto pero en contra posición existen asambleas plácidas que son auténticas de como las del Real Madrid de Florentino porque fíjate que en las crónicas de Meana estupendas crónicas sobre estas

Voz 0231 46:12 no sido un corte

Voz 0985 46:14 ni un solo corte de la oposición preguntó en voz alta todo eso no hay grupos articulados de oposición a Florentino como los hay en el Barça los hay en Sevilla Zaragoza o por supuesto en la política cayó este corte de la crónica Meana

Voz 0231 46:31 no no en la asamblea de compromisarios hay pocos hay pocos la verdad que ya están controlados de antes de las elecciones y no entran muchos de la oposición no gana las elecciones no gana las elecciones ayer hubo alguna voz discordante pero creo que son mucho más interesantes los sonidos del presidente del Real Madrid por ejemplo diciendo que su equipo no va a jugar en Miami bajo ningún concepto dígalo griega Tebas o que le han aprobado por fin el proyecto del nuevo Bernabeu el Madrid está autorizado por socios a endeudarse hasta quinientos setenta y cinco millones de euros en treinta y cinco años para poder hacer el nuevo estadio y que sea el mismo Bernabéu pero mucho más moderno

Voz 1995 47:09 fíjate Beppe con quinientos treinta y cinco millones de euros la reforma como nos iba a quedar la cueva la cueva es que lo que hacen

Voz 1728 47:17 pues es socavar todo a Ibiza la convertimos una

Voz 1995 47:20 el dirigió alicatado hasta las playas ambos aclara es cierto eh Jordi Antón como siempre un placer muchísimas gracias compañeros bueno hasta mañana habrá de Londres Antón a ver qué gran nerviosos esta tarde la gala

Voz 38 47:34 sí

Voz 7 47:35 un abrazo

Voz 39 47:39 Toni Garrido Cadena Ser

Voz 40 47:41 estás a punto de escuchar una frase de primero de cuñado tú escuchas llama libio directa que te da el mejor seguro de coche ya un precio que no te lo crees Si los habré llegado ya ahora vas a escuchar la respuesta que se merece Gulf llegas tan tarde

Voz 15 47:54 todos los AVE en línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulte condiciones en viñetas

Voz 4 48:05 a punto com una compañía Bankinter

